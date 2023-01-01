大方等大集經賢護分卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經賢護分卷第一

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

思惟品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，咸得自在；心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍；所作已辦、眾行具備，棄捨重擔不受後生；行於平等獲真己利，安住正教得到彼岸——唯除長老阿難一人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，咸得自在；心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍；所作已辦、眾行具備，棄捨重擔不受後生；行於平等獲真己利，安住正教得到彼岸——唯除長老阿難一人。

爾時，復有五百諸比丘，於晨朝時各從住處詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有五百諸比丘，於晨朝時各從住處詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，尊者舍利弗、尊者大目連在舍衛城夏安居已，亦與五百諸比丘俱，次第遊行城邑聚落至王舍城，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已，恭敬頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗、尊者大目連在舍衛城夏安居已，亦與五百諸比丘俱，次第遊行城邑聚落至王舍城，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已，恭敬頂禮佛足，退坐一面。

爾時，世尊以神通力放大威光，令彼諸國城邑聚落一切所有諸比丘眾咸各來詣王舍大城，入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以神通力放大威光，令彼諸國城邑聚落一切所有諸比丘眾咸各來詣王舍大城，入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，迦蘭陀竹園精舍有百千數諸比丘等，承佛威光皆已雲集至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦蘭陀竹園精舍有百千數諸比丘等，承佛威光皆已雲集至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有彼摩訶波闍波提比丘尼——亦承世尊威神力故——亦與二萬比丘尼俱，悉皆大集，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有彼摩訶波闍波提比丘尼——亦承世尊威神力故——亦與二萬比丘尼俱，悉皆大集，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，王舍大城有優婆塞名曰賢護，為眾上首，亦與五百優婆塞俱——受持五戒、具足威儀，是大菩薩，久已住於阿耨多羅三藐三菩提行；本願力故，常隨世尊、樂聞正法；恒懃精進，為滿一切助道法故——於朝旦時，承佛威神，從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城有優婆塞名曰賢護，為眾上首，亦與五百優婆塞俱——受持五戒、具足威儀，是大菩薩，久已住於阿耨多羅三藐三菩提行；本願力故，常隨世尊、樂聞正法；恒懃精進，為滿一切助道法故——於朝旦時，承佛威神，從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，毘耶離大城有一離車子名曰寶生，為眾上首，亦與二萬八千諸離車俱，於晨朝時，承佛神力，皆自彼城發，來入此迦蘭陀園至如來所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘耶離大城有一離車子名曰寶生，為眾上首，亦與二萬八千諸離車俱，於晨朝時，承佛神力，皆自彼城發，來入此迦蘭陀園至如來所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，瞻婆城有一長者子名曰星藏，為眾上首，亦與二萬八千長者子俱，於晨朝時，承佛神力，自瞻婆城發，來入此迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻婆城有一長者子名曰星藏，為眾上首，亦與二萬八千長者子俱，於晨朝時，承佛神力，自瞻婆城發，來入此迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有一摩那婆(隋言淨持，亦云少年，亦云仁童子等)名那羅達多，為眾上首，亦與二萬八千人俱，於晨朝時自本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有一摩那婆(隋言淨持，亦云少年，亦云仁童子等)名那羅達多，為眾上首，亦與二萬八千人俱，於晨朝時自本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，舍衛國復有長者名大善商主并彼給孤獨長者，為眾上首，亦與二萬八千人俱，自彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍衛國復有長者名大善商主并彼給孤獨長者，為眾上首，亦與二萬八千人俱，自彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，王舍大城復有長者名曰水天，為最上首，亦與二萬八千人俱，從本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城復有長者名曰水天，為最上首，亦與二萬八千人俱，從本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，摩伽陀國主韋提希子、阿闍世王，亦與百千諸眷屬俱，於晨朝時亦來入此迦蘭陀園詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國主韋提希子、阿闍世王，亦與百千諸眷屬俱，於晨朝時亦來入此迦蘭陀園詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有四大天王及天帝釋，乃至欲界一切天眾，各與無量百千億那由他眷屬天眾俱，亦於晨朝悉來入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有四大天王及天帝釋，乃至欲界一切天眾，各與無量百千億那由他眷屬天眾俱，亦於晨朝悉來入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有娑婆世界主大梵天王，亦與無量百千億那由他眷屬天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有娑婆世界主大梵天王，亦與無量百千億那由他眷屬天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有大自在天王，亦與無量百千淨居諸天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有大自在天王，亦與無量百千淨居諸天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有四阿脩羅王，各與無量百千眷屬阿脩羅眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有四阿脩羅王，各與無量百千眷屬阿脩羅眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有難陀龍王及跋難陀龍王，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有難陀龍王及跋難陀龍王，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，復有娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王，及摩那斯龍王、伊跋羅龍王等，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王，及摩那斯龍王、伊跋羅龍王等，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時，此三千大千世界一切諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及以一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，乃至人非人及諸王等信如來者，為聽法故，一切皆集迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界一切諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及以一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，乃至人非人及諸王等信如來者，為聽法故，一切皆集迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，各坐一面。

爾時，迦蘭陀園其地弘廣如此，三千大千世界所有地方大眾充滿，無空缺處若杖頭許而不遍者。如是，上至有頂、下逮梵宮，所有一切大威德神通諸天大眾，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦蘭陀園其地弘廣如此，三千大千世界所有地方大眾充滿，無空缺處若杖頭許而不遍者。如是，上至有頂、下逮梵宮，所有一切大威德神通諸天大眾，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來集會。

爾時，賢護菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我於今者欲得諮問如來、應供、等正覺心中所疑，不審世尊見垂聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我於今者欲得諮問如來、應供、等正覺心中所疑，不審世尊見垂聽不？」

爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如來、世尊隨汝所疑，恣汝所問，為汝宣釋，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如來、世尊隨汝所疑，恣汝所問，為汝宣釋，令汝歡喜。」

時彼賢護菩薩既蒙聽許，復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足成就何等三昧而能得彼大功德聚？云何得入多聞大海獲智慧藏，問無疑惑故？云何復得無意戒聚不失成就，於阿耨多羅三藐三菩提無退減故？復云何得不生愚癡，邪見空處故？云何當得宿命智，遍知去來故？云何當得不離奉見諸佛、世尊，聽聞正法乃至夢中故？云何當得殊特端正上妙色身、具足威儀，眾生樂見故？云何當得常生大姓之家、尊貴之位，見者恭敬故？云何復得父母、兄弟、宗親、眷屬及以知識左右圍遶，恒無別離故？云何當得廣達博通，所為殊異亦終無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心故？云何當得正念、正行，節度不移、心知足故？云何當得常生慚愧，遠離恥辱故？云何當得正智謙恭，降伏我慢故？云何當得策懃精進，遠離懈怠故？云何當得大慈、大悲、大喜、大捨，平等與樂故？云何當得聞說甚深真空、無相、無願法時，一切無有驚怖、退沒故？云何當得不樂懶惰，攝受正法故？云何當得智慧通達，明了一切無與等者故？云何當得於一切佛剎隨意得生故？云何當得不為一切外道所摧壞故？云何當得如海，能受納眾問疑，釋難無減、無盡故？云何當得如月滿，白淨法具足故？云何當得如日初出，破諸闇冥故？云何當得如燈炬，光明照了故？云何當得如虛空性，無有罣礙故？云何當得無所住著，心如虛空故？云何當得如金剛，穿徹、通達一切法故？云何當得如須彌山，不可動搖故？云何當得如門閫，一切正住故？云何當得如猫、狗獸等，心業成就故？云何當得無為，一切諸法中故？云何當得如飛鳥，隨意而去故？云何當得摧折憍慢，如旃陀羅子故？云何當得住阿蘭若，如諸獸、獼猴等不樂城邑聚落，一切出家、在家不相參亂故？云何當得統領大眾，教詔導示故？云何當得不樂生一切眾生中，不動於一切眾生故？云何當得不為一切外道降伏，天魔惑亂故？云何當得大辯才，於一切法決了知故？云何當得於一切佛法，不隨他行故？云何當得大堅固信，無可毀壞故？云何當得大慈力，信不可動故？云何當得深入信，無所行故？云何當得潤澤信，於一切法中多歡喜故？云何當得最勝信，供養承事一切諸佛無厭足故？云何當得種種入信，種諸善根故？云何當得真妙信，增長無虛偽行故？云何當得淨喜信，除滅一切嫉妬故？云何當得清淨信，得一切種智光明故？云何當得喜樂行信，除滅諸蓋、障惡故？云何當得智喜信，攝受諸佛境界故？云何當得莊嚴行信，勝一切世間瓔珞莊嚴佛國清淨成就故？云何當得清淨戒行，永滅一切聲聞、辟支佛心故？云何當得莊嚴大誓，一切所作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼賢護菩薩既蒙聽許，復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足成就何等三昧而能得彼大功德聚？云何得入多聞大海獲智慧藏，問無疑惑故？云何復得無意戒聚不失成就，於阿耨多羅三藐三菩提無退減故？復云何得不生愚癡，邪見空處故？云何當得宿命智，遍知去來故？云何當得不離奉見諸佛、世尊，聽聞正法乃至夢中故？云何當得殊特端正上妙色身、具足威儀，眾生樂見故？云何當得常生大姓之家、尊貴之位，見者恭敬故？云何復得父母、兄弟、宗親、眷屬及以知識左右圍遶，恒無別離故？云何當得廣達博通，所為殊異亦終無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心故？云何當得正念、正行，節度不移、心知足故？云何當得常生慚愧，遠離恥辱故？云何當得正智謙恭，降伏我慢故？云何當得策懃精進，遠離懈怠故？云何當得大慈、大悲、大喜、大捨，平等與樂故？云何當得聞說甚深真空、無相、無願法時，一切無有驚怖、退沒故？云何當得不樂懶惰，攝受正法故？云何當得智慧通達，明了一切無與等者故？云何當得於一切佛剎隨意得生故？云何當得不為一切外道所摧壞故？云何當得如海，能受納眾問疑，釋難無減、無盡故？云何當得如月滿，白淨法具足故？云何當得如日初出，破諸闇冥故？云何當得如燈炬，光明照了故？云何當得如虛空性，無有罣礙故？云何當得無所住著，心如虛空故？云何當得如金剛，穿徹、通達一切法故？云何當得如須彌山，不可動搖故？云何當得如門閫，一切正住故？云何當得如猫、狗獸等，心業成就故？云何當得無為，一切諸法中故？云何當得如飛鳥，隨意而去故？云何當得摧折憍慢，如旃陀羅子故？云何當得住阿蘭若，如諸獸、獼猴等不樂城邑聚落，一切出家、在家不相參亂故？云何當得統領大眾，教詔導示故？云何當得不樂生一切眾生中，不動於一切眾生故？云何當得不為一切外道降伏，天魔惑亂故？云何當得大辯才，於一切法決了知故？云何當得於一切佛法，不隨他行故？云何當得大堅固信，無可毀壞故？云何當得大慈力，信不可動故？云何當得深入信，無所行故？云何當得潤澤信，於一切法中多歡喜故？云何當得最勝信，供養承事一切諸佛無厭足故？云何當得種種入信，種諸善根故？云何當得真妙信，增長無虛偽行故？云何當得淨喜信，除滅一切嫉妬故？云何當得清淨信，得一切種智光明故？云何當得喜樂行信，除滅諸蓋、障惡故？云何當得智喜信，攝受諸佛境界故？云何當得莊嚴行信，勝一切世間瓔珞莊嚴佛國清淨成就故？云何當得清淨戒行，永滅一切聲聞、辟支佛心故？云何當得莊嚴大誓，一切所作

皆究竟故？云何當得為一切眾生中上首，欲行諸善法故？云何當得無有疲倦，為欲教授一切菩薩所學諸波羅蜜故？云何當得不退轉，多求一切佛法故？云何當得不可壞，不為一切外道邪師所破故？云何當得深信一切諸佛，不捨此念常見諸佛故？云何當得如父想，紹隆一切佛法故？云何當得佛力加持，於一切佛法光明中生故？云何當得無障礙，一切佛法悉現在前故？云何當得如幻人，於一切法無思念故？云何當得如化者，觀一切法無生、滅故？云何當得如夢，觀察三世無來、去故？云何當得如鏡像，一切世界斯現身中故？云何當得如響聲，一切法無作、無為，因緣生故？云何當得如形影，於一切生法自無心取捨故？云何當得空無所有，遠離一切諸物想故？云何當得無相，觀一切法無有二故？云何當得法界邊際，菩提心無限量故？云何當得不起著，一切世界性無分別故？云何當得無礙行，遍遊一切諸佛剎中故？云何當得諸陀羅尼，聞一知萬，善達一切文字分別說故？云何當得如諸法師，善知一切佛法故？云何當得一切諸佛所護念，一切佛威力加持故？云何當得雄猛不怯弱，出聲如大牛王及大師子王步故？云何當得無畏，令一切世間歡喜故？云何當得無疑惑，於一切佛平等無二故？云何當得通達如如滅除疑惑，不著諸法故？云何當得證深法界，善能解釋所問義故？云何當得師利益他，具足大慈故？云何當得滅除懶惰，恒樂說法故？云何當得如法住，不捨一切眾生故？云何當得不諂曲，性淳直故？云何當得如眼目，為一切世間燈明故？云何當得不可輕蔑，勝出一切三界故？云何當得無諍論，如教說行故？云何當得無艱難，行無住著故？云何當得知於實際，不分別諸法故？云何當得說一切語言智，令諸眾生住於大乘故？云何當得至無畏處，遠離恐怖，永無一切毛竪等事故？云何當得知佛方便說，善達一切修多羅等故？云何當得不空生世間，恒入一切眾中獲利故？云何當得為一切智首，於一切世間應受供養大名聞故？云何當得無邊讚歎功德，為一切眾生福田故？云何當得大歡喜踊躍無量，常在諸如來師子座下故？云何當得勝上辯才，能問一切佛法故？云何當得意不怯弱辯才，於一切大眾中無怖畏故？云何當得一切論議辯如師子王，降伏一切外道、攝受諸異論師故？云何當得不壞本誓莊嚴，欲摧一切邪異朋黨故？云何當得善巧說法、常處師子座，一切諸佛印可故？云何當得遠離一切世間無義語言，以通達一切正教故？云何當得深愛一切諸佛法，於諸如來生處行故？云何當得樂欲真法，知諸如來不生故？云何當得不懈慢，善承事知識故？云何當得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆究竟故？云何當得為一切眾生中上首，欲行諸善法故？云何當得無有疲倦，為欲教授一切菩薩所學諸波羅蜜故？云何當得不退轉，多求一切佛法故？云何當得不可壞，不為一切外道邪師所破故？云何當得深信一切諸佛，不捨此念常見諸佛故？云何當得如父想，紹隆一切佛法故？云何當得佛力加持，於一切佛法光明中生故？云何當得無障礙，一切佛法悉現在前故？云何當得如幻人，於一切法無思念故？云何當得如化者，觀一切法無生、滅故？云何當得如夢，觀察三世無來、去故？云何當得如鏡像，一切世界斯現身中故？云何當得如響聲，一切法無作、無為，因緣生故？云何當得如形影，於一切生法自無心取捨故？云何當得空無所有，遠離一切諸物想故？云何當得無相，觀一切法無有二故？云何當得法界邊際，菩提心無限量故？云何當得不起著，一切世界性無分別故？云何當得無礙行，遍遊一切諸佛剎中故？云何當得諸陀羅尼，聞一知萬，善達一切文字分別說故？云何當得如諸法師，善知一切佛法故？云何當得一切諸佛所護念，一切佛威力加持故？云何當得雄猛不怯弱，出聲如大牛王及大師子王步故？云何當得無畏，令一切世間歡喜故？云何當得無疑惑，於一切佛平等無二故？云何當得通達如如滅除疑惑，不著諸法故？云何當得證深法界，善能解釋所問義故？云何當得師利益他，具足大慈故？云何當得滅除懶惰，恒樂說法故？云何當得如法住，不捨一切眾生故？云何當得不諂曲，性淳直故？云何當得如眼目，為一切世間燈明故？云何當得不可輕蔑，勝出一切三界故？云何當得無諍論，如教說行故？云何當得無艱難，行無住著故？云何當得知於實際，不分別諸法故？云何當得說一切語言智，令諸眾生住於大乘故？云何當得至無畏處，遠離恐怖，永無一切毛竪等事故？云何當得知佛方便說，善達一切修多羅等故？云何當得不空生世間，恒入一切眾中獲利故？云何當得為一切智首，於一切世間應受供養大名聞故？云何當得無邊讚歎功德，為一切眾生福田故？云何當得大歡喜踊躍無量，常在諸如來師子座下故？云何當得勝上辯才，能問一切佛法故？云何當得意不怯弱辯才，於一切大眾中無怖畏故？云何當得一切論議辯如師子王，降伏一切外道、攝受諸異論師故？云何當得不壞本誓莊嚴，欲摧一切邪異朋黨故？云何當得善巧說法、常處師子座，一切諸佛印可故？云何當得遠離一切世間無義語言，以通達一切正教故？云何當得深愛一切諸佛法，於諸如來生處行故？云何當得樂欲真法，知諸如來不生故？云何當得不懈慢，善承事知識故？云何當得

不染著，遊行一切世界故？云何當得願行具足，為教化一切眾生故？云何當得如珊瑚，得諸相故？云何當得如虛空，一切法無得相故？云何當得如菩薩，不斷佛種故？云何當得不休息，行諸菩薩道未曾遠離大乘故？云何當得著大鎧甲，諸佛廣大戒中決定住故？云何當得一切諸佛所讚、灌頂，住於諸如來十力地中故？云何當得一切所想，通達一切諸法行故？云何當得一切算數，巧方便知故？云何當得善知一切成壞，遠離一切障礙行故？云何當得一切不住行，不取、不捨故？云何當得一切大施主，能施無悔故？云何當得入諸法海，能施勝上法寶藏故？云何當得一切世間行，能捨世間諸相故？云何當得廣大神通，隨順諸佛神通滿足歡喜故？云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前故？復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛、聽聞正法、供養眾僧，非但未得出世六通、而實未得世間五通，而亦未捨此世界身、亦無生彼諸佛國土、唯住此土見餘世界諸佛、世尊，悉聞諸佛所宣正法、一切聽受如說修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染著，遊行一切世界故？云何當得願行具足，為教化一切眾生故？云何當得如珊瑚，得諸相故？云何當得如虛空，一切法無得相故？云何當得如菩薩，不斷佛種故？云何當得不休息，行諸菩薩道未曾遠離大乘故？云何當得著大鎧甲，諸佛廣大戒中決定住故？云何當得一切諸佛所讚、灌頂，住於諸如來十力地中故？云何當得一切所想，通達一切諸法行故？云何當得一切算數，巧方便知故？云何當得善知一切成壞，遠離一切障礙行故？云何當得一切不住行，不取、不捨故？云何當得一切大施主，能施無悔故？云何當得入諸法海，能施勝上法寶藏故？云何當得一切世間行，能捨世間諸相故？云何當得廣大神通，隨順諸佛神通滿足歡喜故？云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前故？復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛、聽聞正法、供養眾僧，非但未得出世六通、而實未得世間五通，而亦未捨此世界身、亦無生彼諸佛國土、唯住此土見餘世界諸佛、世尊，悉聞諸佛所宣正法、一切聽受如說修行？

「世尊！譬如今時聖者阿難於世尊前親聞法已，皆悉受持、如說奉行；彼諸菩薩身居此土不至彼界而能遍覩諸佛、世尊，聽聞法已悉能受持、如說修行，亦復如是。從是已後，一切生處常不遠離諸佛、世尊，聽聞正法，乃至夢中咸若斯也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如今時聖者阿難於世尊前親聞法已，皆悉受持、如說奉行；彼諸菩薩身居此土不至彼界而能遍覩諸佛、世尊，聽聞法已悉能受持、如說修行，亦復如是。從是已後，一切生處常不遠離諸佛、世尊，聽聞正法，乃至夢中咸若斯也。」

爾時，世尊告賢護菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。賢護！汝今乃能請問如來如是妙義，汝為利益一切世間諸眾生故、亦為安樂諸眾生故、復為憐愍諸天人故、復為攝受未來世中諸菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢護菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。賢護！汝今乃能請問如來如是妙義，汝為利益一切世間諸眾生故、亦為安樂諸眾生故、復為憐愍諸天人故、復為攝受未來世中諸菩薩故。

「賢護！而汝往昔已曾供養無量諸佛、種諸善根、聽聞正法、受持正法、愛樂正法、敬重正法；汝今但以摩訶迦葉教化行故，少欲知足，恒樂閑靜阿蘭若處——或居塚間、或在樹下、亦露地坐，常坐不臥，一敷不移，受乞食法，一食不再，或一坐食、或唯一摶，唯畜三衣及糞掃衣，讚歎頭陀，勸請諸菩薩、教菩薩行法、令諸菩薩喜、訶責諸菩薩、教示諸菩薩、成就諸菩薩，能為利益行大慈悲，於諸眾生生平等心。咸得自在到於彼岸，隨意得見一切諸佛，發廣大願、行深妙行，樂一切智菩提梁柱，善能隨順如來種性，發菩提心猶如金剛。通達世間眾生所念，廣大妙行不可校算、不可稱量，常在一切諸佛目前。賢護！於汝功德中未說少分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！而汝往昔已曾供養無量諸佛、種諸善根、聽聞正法、受持正法、愛樂正法、敬重正法；汝今但以摩訶迦葉教化行故，少欲知足，恒樂閑靜阿蘭若處——或居塚間、或在樹下、亦露地坐，常坐不臥，一敷不移，受乞食法，一食不再，或一坐食、或唯一摶，唯畜三衣及糞掃衣，讚歎頭陀，勸請諸菩薩、教菩薩行法、令諸菩薩喜、訶責諸菩薩、教示諸菩薩、成就諸菩薩，能為利益行大慈悲，於諸眾生生平等心。咸得自在到於彼岸，隨意得見一切諸佛，發廣大願、行深妙行，樂一切智菩提梁柱，善能隨順如來種性，發菩提心猶如金剛。通達世間眾生所念，廣大妙行不可校算、不可稱量，常在一切諸佛目前。賢護！於汝功德中未說少分也。

「賢護！今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩具足修習如是三昧，當得成就如上所問諸功德等。賢護當知，更有無量無邊勝上功德，說不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩具足修習如是三昧，當得成就如上所問諸功德等。賢護當知，更有無量無邊勝上功德，說不可盡。」

爾時，賢護菩薩復白佛言：「善哉，世尊！唯願說此菩薩念一切佛現前三昧，令此世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，多獲利益、多受安樂故，亦令當來無量眾生多得利益受安樂故，又為未來諸菩薩輩作大光明承受威力故。又，願現在、未來諸菩薩等普得聞此念一切佛現前三昧；彼既聞已皆悉受持；既受持已一切皆當如實修學、如教奉行；既學行已，當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，現前即能具足成就如是功德及餘勝上功德等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩復白佛言：「善哉，世尊！唯願說此菩薩念一切佛現前三昧，令此世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，多獲利益、多受安樂故，亦令當來無量眾生多得利益受安樂故，又為未來諸菩薩輩作大光明承受威力故。又，願現在、未來諸菩薩等普得聞此念一切佛現前三昧；彼既聞已皆悉受持；既受持已一切皆當如實修學、如教奉行；既學行已，當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，現前即能具足成就如是功德及餘勝上功德等。」

爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如汝言者，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如汝言者，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」

賢護復言：「善哉，世尊！我深樂聞如來所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護復言：「善哉，世尊！我深樂聞如來所說。」

佛復告言：「賢護！云何名為菩薩思惟一切諸佛現前三昧？若有菩薩具足成就此三昧者，即獲如前諸功德事，亦得其餘殊異功德，所謂心念諸佛皆現在前，其心不亂、不捨作業。求勝上智勇猛精勤，荷負重擔度脫眾生。承事、供給諸善知識，常修空寂廣大思惟。親善知識、滅除諸蓋，遠離惡友、息世語言、塞諸根門。初、中、後夜減損睡眠，不貪衣服、食飲、湯藥、堂房、屋宇、床座、眾具，恒樂空閑，住阿蘭若。不愛己身、不重我命，不著形色、不縱其心，修以慈心、薰以悲行、一切時喜、常行捨心。破壞煩惱，成就諸禪，於中思惟不著滋味。觀察色想唯得空心，不亂正念、不取諸陰、不著諸入、不思諸界、不貪生處。調伏慢高，不妬他財，為諸世間多作饒益。於諸眾生起平等心、又於眾生生父母想、亦於眾生所作一子心。一切法中無有諍想，雖念持戒而不執著，常在禪定亦無躭染。好樂多聞，不起分別，戒聚不缺、定聚不動、智聚不妄。諸法無疑，不背諸佛、不謗正法、不壞眾僧、不好乖離。親近眾聖、遠離愚癡，不志求出世。雖聞語言，意不樂聽，亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法，除滅十惡、念修十善，斷滅眾生九種惱處、心常不離九想觀門，常思棄捐八種懈怠、一心修習八大人覺，不著禪味、不恃多聞，摧伏我慢，一心聽受。求法慇重修道證知，憐愍眾生離我分別，求壽命想畢竟難得、觀察諸陰無有物想，不住涅槃、不著生死。諸行煩惱輪，發大恐怖想；諸陰，怨家想；諸入，空宅想；諸界，毒蛇想；三界，衰惱想；涅槃，利安想。觀諸欲惡猶如唾涕，深樂出家，不違佛教。於眾生所勸行功德、於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前、受一切身皆若幻夢，一切諸相觀察滅除，思惟往來不見三世。於信清淨深信真妙，念一切佛三世平等，無有動轉而能持諸善根。一切諸佛三昧自在，終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等，不與一切世間共諍。所可應作不相違背，通達甚深十二因緣，窮盡一切如來道地，得勝上忍入真法界。見眾生界性無生滅、見涅槃界本來現前，慧眼清淨，觀法無二。彼菩提心無中、無邊，一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門，明見菩提自然覺智。於善知識起諸佛想、於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍，一切眾事皆悉如化。見諸如來如鏡中像，應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等，實際無盡集佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「賢護！云何名為菩薩思惟一切諸佛現前三昧？若有菩薩具足成就此三昧者，即獲如前諸功德事，亦得其餘殊異功德，所謂心念諸佛皆現在前，其心不亂、不捨作業。求勝上智勇猛精勤，荷負重擔度脫眾生。承事、供給諸善知識，常修空寂廣大思惟。親善知識、滅除諸蓋，遠離惡友、息世語言、塞諸根門。初、中、後夜減損睡眠，不貪衣服、食飲、湯藥、堂房、屋宇、床座、眾具，恒樂空閑，住阿蘭若。不愛己身、不重我命，不著形色、不縱其心，修以慈心、薰以悲行、一切時喜、常行捨心。破壞煩惱，成就諸禪，於中思惟不著滋味。觀察色想唯得空心，不亂正念、不取諸陰、不著諸入、不思諸界、不貪生處。調伏慢高，不妬他財，為諸世間多作饒益。於諸眾生起平等心、又於眾生生父母想、亦於眾生所作一子心。一切法中無有諍想，雖念持戒而不執著，常在禪定亦無躭染。好樂多聞，不起分別，戒聚不缺、定聚不動、智聚不妄。諸法無疑，不背諸佛、不謗正法、不壞眾僧、不好乖離。親近眾聖、遠離愚癡，不志求出世。雖聞語言，意不樂聽，亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法，除滅十惡、念修十善，斷滅眾生九種惱處、心常不離九想觀門，常思棄捐八種懈怠、一心修習八大人覺，不著禪味、不恃多聞，摧伏我慢，一心聽受。求法慇重修道證知，憐愍眾生離我分別，求壽命想畢竟難得、觀察諸陰無有物想，不住涅槃、不著生死。諸行煩惱輪，發大恐怖想；諸陰，怨家想；諸入，空宅想；諸界，毒蛇想；三界，衰惱想；涅槃，利安想。觀諸欲惡猶如唾涕，深樂出家，不違佛教。於眾生所勸行功德、於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前、受一切身皆若幻夢，一切諸相觀察滅除，思惟往來不見三世。於信清淨深信真妙，念一切佛三世平等，無有動轉而能持諸善根。一切諸佛三昧自在，終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等，不與一切世間共諍。所可應作不相違背，通達甚深十二因緣，窮盡一切如來道地，得勝上忍入真法界。見眾生界性無生滅、見涅槃界本來現前，慧眼清淨，觀法無二。彼菩提心無中、無邊，一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門，明見菩提自然覺智。於善知識起諸佛想、於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍，一切眾事皆悉如化。見諸如來如鏡中像，應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等，實際無盡集佛功德。

「賢護！是為菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧，當先成就如是功德。賢護當知，更有無量功德然亦緣此三昧而生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！是為菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧，當先成就如是功德。賢護當知，更有無量功德然亦緣此三昧而生。」

佛復告賢護言：「是中何等三昧能生如是諸功德行？所謂菩薩思惟諸佛現前三昧能生如是諸功德法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告賢護言：「是中何等三昧能生如是諸功德行？所謂菩薩思惟諸佛現前三昧能生如是諸功德法。

「復次，賢護！云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也？賢護！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，清淨持戒、具足諸行，獨處空閑如是思惟：『於一切處隨何方所即若西方阿彌陀如來、應供、等正覺？』是人爾時如所聞已，即應自作如是想念：『如我所聞：彼阿彌陀如來、應供、等正覺今在西方，經途去此過百千億諸佛國土，彼有世界名曰安樂。如是，如來今現在彼為諸菩薩周匝圍遶，處大眾中說法教化。』然而是人依所聞故，繫念、思惟、觀察不已了了分明，終獲見彼阿彌陀如來、應供、等正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也？賢護！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，清淨持戒、具足諸行，獨處空閑如是思惟：『於一切處隨何方所即若西方阿彌陀如來、應供、等正覺？』是人爾時如所聞已，即應自作如是想念：『如我所聞：彼阿彌陀如來、應供、等正覺今在西方，經途去此過百千億諸佛國土，彼有世界名曰安樂。如是，如來今現在彼為諸菩薩周匝圍遶，處大眾中說法教化。』然而是人依所聞故，繫念、思惟、觀察不已了了分明，終獲見彼阿彌陀如來、應供、等正覺也。

「復次，賢護！譬如世間若男、若女，於睡夢中見種種事——所謂金、銀、眾寶、珍財、倉庫，或見朋友、諸知識輩，或見覺時心不樂者——是人夢中所對境界，或違、或順，或憂、或喜，有時語言歡欣極樂、有時躁慼盡意悲哀，是人寤已思惟、憶念，如夢所見為他廣宣，追念夢中便生憂喜。如是，賢護！彼善男子、善女人端坐繫念，專心想彼阿彌陀如來、應供、等正覺如是相好、如是威儀、如是大眾、如是說法。如聞繫念，一心相續次第不亂，或經一日、或復一夜、如是或至七日七夜，如先所聞具足念故，是人必覩阿彌陀如來、應供、等正覺也。若於晝時不能見者，若於夜分或睡夢中阿彌陀佛必當現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！譬如世間若男、若女，於睡夢中見種種事——所謂金、銀、眾寶、珍財、倉庫，或見朋友、諸知識輩，或見覺時心不樂者——是人夢中所對境界，或違、或順，或憂、或喜，有時語言歡欣極樂、有時躁慼盡意悲哀，是人寤已思惟、憶念，如夢所見為他廣宣，追念夢中便生憂喜。如是，賢護！彼善男子、善女人端坐繫念，專心想彼阿彌陀如來、應供、等正覺如是相好、如是威儀、如是大眾、如是說法。如聞繫念，一心相續次第不亂，或經一日、或復一夜、如是或至七日七夜，如先所聞具足念故，是人必覩阿彌陀如來、應供、等正覺也。若於晝時不能見者，若於夜分或睡夢中阿彌陀佛必當現也。

「復次，賢護！譬如世間若男、若女，遠行他國，於睡夢中見本居家，時實不知為晝、為夜，而亦不知為內、為外。是人爾時所有眼根，墻壁、石山終不能障，乃至幽冥、黑闇亦不為礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！譬如世間若男、若女，遠行他國，於睡夢中見本居家，時實不知為晝、為夜，而亦不知為內、為外。是人爾時所有眼根，墻壁、石山終不能障，乃至幽冥、黑闇亦不為礙也。

「賢護！菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是，當正念時，於彼所有佛剎中間，凡是一切須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山，乃至自餘諸黑山等，不能與此眼根為障，而亦不能覆蔽此心。然是人者，其實未得天眼能見彼佛、亦無天耳聞彼法音、復非神通往彼世界、又亦不於此世界沒生彼佛前，而實但在此世界中積念熏修、久觀明利故，終得覩彼阿彌陀如來、應、等正覺僧眾圍遶菩薩會中，或見自身在彼聽法，聞已憶念、受持、修行；或時復得恭敬、禮拜、尊承供養彼阿彌陀如來、應、等正覺已。是人然後起此三昧；其出觀已，次第思惟，如所見聞為他廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是，當正念時，於彼所有佛剎中間，凡是一切須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山，乃至自餘諸黑山等，不能與此眼根為障，而亦不能覆蔽此心。然是人者，其實未得天眼能見彼佛、亦無天耳聞彼法音、復非神通往彼世界、又亦不於此世界沒生彼佛前，而實但在此世界中積念熏修、久觀明利故，終得覩彼阿彌陀如來、應、等正覺僧眾圍遶菩薩會中，或見自身在彼聽法，聞已憶念、受持、修行；或時復得恭敬、禮拜、尊承供養彼阿彌陀如來、應、等正覺已。是人然後起此三昧；其出觀已，次第思惟，如所見聞為他廣說。

「復次，賢護！如此摩伽陀國有三丈夫：其第一者聞毘耶離城有一婬女名須摩那、彼第二人聞有婬女名菴羅波離、彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫意懃求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心，專念不息。後因夢已，在王舍城與彼女人共行欲事；欲事既成，求心亦息，希望既滿遂便覺寤；寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知、如是憶念，來詣汝所、具為汝說者，汝應為彼方便說法、隨順教化，令其得住不退轉地、究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，號曰善覺如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是，三人既得忍已，還復憶念往昔諸事了了分明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如此摩伽陀國有三丈夫：其第一者聞毘耶離城有一婬女名須摩那、彼第二人聞有婬女名菴羅波離、彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫意懃求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心，專念不息。後因夢已，在王舍城與彼女人共行欲事；欲事既成，求心亦息，希望既滿遂便覺寤；寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知、如是憶念，來詣汝所、具為汝說者，汝應為彼方便說法、隨順教化，令其得住不退轉地、究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，號曰善覺如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是，三人既得忍已，還復憶念往昔諸事了了分明也。

「賢護！彼善男子、善女人等，若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧亦復如是，其身常住此世界中，暫得聞彼阿彌陀如來、應供、等正覺名號，而能繫心相續思惟，次第不亂，分明覩彼阿彌陀佛，是為菩薩思惟、具足成就諸佛現前三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼善男子、善女人等，若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧亦復如是，其身常住此世界中，暫得聞彼阿彌陀如來、應供、等正覺名號，而能繫心相續思惟，次第不亂，分明覩彼阿彌陀佛，是為菩薩思惟、具足成就諸佛現前三昧。

「因此三昧得見佛故，遂請問彼阿彌陀佛言：『世尊！諸菩薩等成就何法而得生此佛剎中耶？』爾時，阿彌陀佛語是菩薩言：『若人發心求生此者，常當繫心正念相續阿彌陀佛，便得生也；既得生已，世尊於是知彼心故亦即念彼，彼方得見佛、世尊耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因此三昧得見佛故，遂請問彼阿彌陀佛言：『世尊！諸菩薩等成就何法而得生此佛剎中耶？』爾時，阿彌陀佛語是菩薩言：『若人發心求生此者，常當繫心正念相續阿彌陀佛，便得生也；既得生已，世尊於是知彼心故亦即念彼，彼方得見佛、世尊耳。』

「賢護！時彼阿彌陀如來、應、等正覺告彼人言：『諸善男子！汝當正念、精懃修習、發廣大心，必生此也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！時彼阿彌陀如來、應、等正覺告彼人言：『諸善男子！汝當正念、精懃修習、發廣大心，必生此也。』

「賢護！時彼菩薩復白阿彌陀佛言：『世尊！是中云何念佛、世尊、精懃修習、發廣大心得生此剎耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！時彼菩薩復白阿彌陀佛言：『世尊！是中云何念佛、世尊、精懃修習、發廣大心得生此剎耶？』

「賢護！時彼阿彌陀佛復告彼言：『諸善男子！若汝今欲正念佛者，當如是念：「今者，阿彌陀如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊具有如是三十二相、八十隨形好，身色光明如融金聚，具足成就眾寶輦轝，放大光明坐師子座，沙門眾中說如斯法——其所說者，謂一切法本來不壞亦無壞者，如不壞色乃至不壞識等諸陰故，又如不壞地乃至不壞風等諸大故，又不壞色乃至不壞觸等諸入故，又不壞梵乃至不壞一切世主等；如是，乃至不念彼如來、亦不得彼如來。」彼作如是念如來已，如是次第得空三昧。善男子！是名正念諸佛現前三昧也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！時彼阿彌陀佛復告彼言：『諸善男子！若汝今欲正念佛者，當如是念：「今者，阿彌陀如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊具有如是三十二相、八十隨形好，身色光明如融金聚，具足成就眾寶輦轝，放大光明坐師子座，沙門眾中說如斯法——其所說者，謂一切法本來不壞亦無壞者，如不壞色乃至不壞識等諸陰故，又如不壞地乃至不壞風等諸大故，又不壞色乃至不壞觸等諸入故，又不壞梵乃至不壞一切世主等；如是，乃至不念彼如來、亦不得彼如來。」彼作如是念如來已，如是次第得空三昧。善男子！是名正念諸佛現前三昧也。』

「賢護！爾時，彼菩薩從三昧起已，來詣汝所說此三昧相者，汝時即應為彼說法、隨順教化，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！爾時，彼菩薩從三昧起已，來詣汝所說此三昧相者，汝時即應為彼說法、隨順教化，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。