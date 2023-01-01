大方等大集經賢護分
隋 闍那崛多譯5卷CBETA T0416大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大方等大集經賢護分卷第一
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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思惟品第一
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如是我聞：
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一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，咸得自在；心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍；所作已辦、眾行具備，棄捨重擔不受後生；行於平等獲真己利，安住正教得到彼岸——唯除長老阿難一人。
一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，咸得自在；心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍；所作已辦、眾行具備，棄捨重擔不受後生；行於平等獲真己利，安住正教得到彼岸——唯除長老阿難一人。
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爾時，復有五百諸比丘，於晨朝時各從住處詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，尊者舍利弗、尊者大目連在舍衛城夏安居已，亦與五百諸比丘俱，次第遊行城邑聚落至王舍城，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已，恭敬頂禮佛足，退坐一面。
爾時，尊者舍利弗、尊者大目連在舍衛城夏安居已，亦與五百諸比丘俱，次第遊行城邑聚落至王舍城，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已，恭敬頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，世尊以神通力放大威光，令彼諸國城邑聚落一切所有諸比丘眾咸各來詣王舍大城，入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，世尊以神通力放大威光，令彼諸國城邑聚落一切所有諸比丘眾咸各來詣王舍大城，入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，迦蘭陀竹園精舍有百千數諸比丘等，承佛威光皆已雲集至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有彼摩訶波闍波提比丘尼——亦承世尊威神力故——亦與二萬比丘尼俱，悉皆大集，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，復有彼摩訶波闍波提比丘尼——亦承世尊威神力故——亦與二萬比丘尼俱，悉皆大集，入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，王舍大城有優婆塞名曰賢護，為眾上首，亦與五百優婆塞俱——受持五戒、具足威儀，是大菩薩，久已住於阿耨多羅三藐三菩提行；本願力故，常隨世尊、樂聞正法；恒懃精進，為滿一切助道法故——於朝旦時，承佛威神，從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，王舍大城有優婆塞名曰賢護，為眾上首，亦與五百優婆塞俱——受持五戒、具足威儀，是大菩薩，久已住於阿耨多羅三藐三菩提行；本願力故，常隨世尊、樂聞正法；恒懃精進，為滿一切助道法故——於朝旦時，承佛威神，從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，毘耶離大城有一離車子名曰寶生，為眾上首，亦與二萬八千諸離車俱，於晨朝時，承佛神力，皆自彼城發，來入此迦蘭陀園至如來所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，毘耶離大城有一離車子名曰寶生，為眾上首，亦與二萬八千諸離車俱，於晨朝時，承佛神力，皆自彼城發，來入此迦蘭陀園至如來所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，瞻婆城有一長者子名曰星藏，為眾上首，亦與二萬八千長者子俱，於晨朝時，承佛神力，自瞻婆城發，來入此迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，瞻婆城有一長者子名曰星藏，為眾上首，亦與二萬八千長者子俱，於晨朝時，承佛神力，自瞻婆城發，來入此迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有一摩那婆(隋言淨持，亦云少年，亦云仁童子等)名那羅達多，為眾上首，亦與二萬八千人俱，於晨朝時自本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，復有一摩那婆(隋言淨持，亦云少年，亦云仁童子等)名那羅達多，為眾上首，亦與二萬八千人俱，於晨朝時自本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，舍衛國復有長者名大善商主并彼給孤獨長者，為眾上首，亦與二萬八千人俱，自彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，舍衛國復有長者名大善商主并彼給孤獨長者，為眾上首，亦與二萬八千人俱，自彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園至世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，王舍大城復有長者名曰水天，為最上首，亦與二萬八千人俱，從本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，王舍大城復有長者名曰水天，為最上首，亦與二萬八千人俱，從本住處發，來入此迦蘭陀園詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，摩伽陀國主韋提希子、阿闍世王，亦與百千諸眷屬俱，於晨朝時亦來入此迦蘭陀園詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，摩伽陀國主韋提希子、阿闍世王，亦與百千諸眷屬俱，於晨朝時亦來入此迦蘭陀園詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有四大天王及天帝釋，乃至欲界一切天眾，各與無量百千億那由他眷屬天眾俱，亦於晨朝悉來入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有娑婆世界主大梵天王，亦與無量百千億那由他眷屬天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園至如來所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有大自在天王，亦與無量百千淨居諸天眾俱，於晨朝時悉入迦蘭陀園，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有四阿脩羅王，各與無量百千眷屬阿脩羅眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，復有四阿脩羅王，各與無量百千眷屬阿脩羅眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有難陀龍王及跋難陀龍王，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，復有難陀龍王及跋難陀龍王，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，復有娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王，及摩那斯龍王、伊跋羅龍王等，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
爾時，復有娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王，及摩那斯龍王、伊跋羅龍王等，各與無量百千眷屬諸龍眾俱，亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。
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爾時，此三千大千世界一切諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及以一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，乃至人非人及諸王等信如來者，為聽法故，一切皆集迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，各坐一面。
爾時，此三千大千世界一切諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及以一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，乃至人非人及諸王等信如來者，為聽法故，一切皆集迦蘭陀園詣如來所，頂禮佛足，各坐一面。
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爾時，迦蘭陀園其地弘廣如此，三千大千世界所有地方大眾充滿，無空缺處若杖頭許而不遍者。如是，上至有頂、下逮梵宮，所有一切大威德神通諸天大眾，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來集會。
爾時，迦蘭陀園其地弘廣如此，三千大千世界所有地方大眾充滿，無空缺處若杖頭許而不遍者。如是，上至有頂、下逮梵宮，所有一切大威德神通諸天大眾，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來集會。
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爾時，賢護菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我於今者欲得諮問如來、應供、等正覺心中所疑，不審世尊見垂聽不？」
爾時，賢護菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我於今者欲得諮問如來、應供、等正覺心中所疑，不審世尊見垂聽不？」
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爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如來、世尊隨汝所疑，恣汝所問，為汝宣釋，令汝歡喜。」
爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如來、世尊隨汝所疑，恣汝所問，為汝宣釋，令汝歡喜。」
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時彼賢護菩薩既蒙聽許，復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足成就何等三昧而能得彼大功德聚？云何得入多聞大海獲智慧藏，問無疑惑故？云何復得無意戒聚不失成就，於阿耨多羅三藐三菩提無退減故？復云何得不生愚癡，邪見空處故？云何當得宿命智，遍知去來故？云何當得不離奉見諸佛、世尊，聽聞正法乃至夢中故？云何當得殊特端正上妙色身、具足威儀，眾生樂見故？云何當得常生大姓之家、尊貴之位，見者恭敬故？云何復得父母、兄弟、宗親、眷屬及以知識左右圍遶，恒無別離故？云何當得廣達博通，所為殊異亦終無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心故？云何當得正念、正行，節度不移、心知足故？云何當得常生慚愧，遠離恥辱故？云何當得正智謙恭，降伏我慢故？云何當得策懃精進，遠離懈怠故？云何當得大慈、大悲、大喜、大捨，平等與樂故？云何當得聞說甚深真空、無相、無願法時，一切無有驚怖、退沒故？云何當得不樂懶惰，攝受正法故？云何當得智慧通達，明了一切無與等者故？云何當得於一切佛剎隨意得生故？云何當得不為一切外道所摧壞故？云何當得如海，能受納眾問疑，釋難無減、無盡故？云何當得如月滿，白淨法具足故？云何當得如日初出，破諸闇冥故？云何當得如燈炬，光明照了故？云何當得如虛空性，無有罣礙故？云何當得無所住著，心如虛空故？云何當得如金剛，穿徹、通達一切法故？云何當得如須彌山，不可動搖故？云何當得如門閫，一切正住故？云何當得如猫、狗獸等，心業成就故？云何當得無為，一切諸法中故？云何當得如飛鳥，隨意而去故？云何當得摧折憍慢，如旃陀羅子故？云何當得住阿蘭若，如諸獸、獼猴等不樂城邑聚落，一切出家、在家不相參亂故？云何當得統領大眾，教詔導示故？云何當得不樂生一切眾生中，不動於一切眾生故？云何當得不為一切外道降伏，天魔惑亂故？云何當得大辯才，於一切法決了知故？云何當得於一切佛法，不隨他行故？云何當得大堅固信，無可毀壞故？云何當得大慈力，信不可動故？云何當得深入信，無所行故？云何當得潤澤信，於一切法中多歡喜故？云何當得最勝信，供養承事一切諸佛無厭足故？云何當得種種入信，種諸善根故？云何當得真妙信，增長無虛偽行故？云何當得淨喜信，除滅一切嫉妬故？云何當得清淨信，得一切種智光明故？云何當得喜樂行信，除滅諸蓋、障惡故？云何當得智喜信，攝受諸佛境界故？云何當得莊嚴行信，勝一切世間瓔珞莊嚴佛國清淨成就故？云何當得清淨戒行，永滅一切聲聞、辟支佛心故？云何當得莊嚴大誓，一切所作
時彼賢護菩薩既蒙聽許，復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足成就何等三昧而能得彼大功德聚？云何得入多聞大海獲智慧藏，問無疑惑故？云何復得無意戒聚不失成就，於阿耨多羅三藐三菩提無退減故？復云何得不生愚癡，邪見空處故？云何當得宿命智，遍知去來故？云何當得不離奉見諸佛、世尊，聽聞正法乃至夢中故？云何當得殊特端正上妙色身、具足威儀，眾生樂見故？云何當得常生大姓之家、尊貴之位，見者恭敬故？云何復得父母、兄弟、宗親、眷屬及以知識左右圍遶，恒無別離故？云何當得廣達博通，所為殊異亦終無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心故？云何當得正念、正行，節度不移、心知足故？云何當得常生慚愧，遠離恥辱故？云何當得正智謙恭，降伏我慢故？云何當得策懃精進，遠離懈怠故？云何當得大慈、大悲、大喜、大捨，平等與樂故？云何當得聞說甚深真空、無相、無願法時，一切無有驚怖、退沒故？云何當得不樂懶惰，攝受正法故？云何當得智慧通達，明了一切無與等者故？云何當得於一切佛剎隨意得生故？云何當得不為一切外道所摧壞故？云何當得如海，能受納眾問疑，釋難無減、無盡故？云何當得如月滿，白淨法具足故？云何當得如日初出，破諸闇冥故？云何當得如燈炬，光明照了故？云何當得如虛空性，無有罣礙故？云何當得無所住著，心如虛空故？云何當得如金剛，穿徹、通達一切法故？云何當得如須彌山，不可動搖故？云何當得如門閫，一切正住故？云何當得如猫、狗獸等，心業成就故？云何當得無為，一切諸法中故？云何當得如飛鳥，隨意而去故？云何當得摧折憍慢，如旃陀羅子故？云何當得住阿蘭若，如諸獸、獼猴等不樂城邑聚落，一切出家、在家不相參亂故？云何當得統領大眾，教詔導示故？云何當得不樂生一切眾生中，不動於一切眾生故？云何當得不為一切外道降伏，天魔惑亂故？云何當得大辯才，於一切法決了知故？云何當得於一切佛法，不隨他行故？云何當得大堅固信，無可毀壞故？云何當得大慈力，信不可動故？云何當得深入信，無所行故？云何當得潤澤信，於一切法中多歡喜故？云何當得最勝信，供養承事一切諸佛無厭足故？云何當得種種入信，種諸善根故？云何當得真妙信，增長無虛偽行故？云何當得淨喜信，除滅一切嫉妬故？云何當得清淨信，得一切種智光明故？云何當得喜樂行信，除滅諸蓋、障惡故？云何當得智喜信，攝受諸佛境界故？云何當得莊嚴行信，勝一切世間瓔珞莊嚴佛國清淨成就故？云何當得清淨戒行，永滅一切聲聞、辟支佛心故？云何當得莊嚴大誓，一切所作
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皆究竟故？云何當得為一切眾生中上首，欲行諸善法故？云何當得無有疲倦，為欲教授一切菩薩所學諸波羅蜜故？云何當得不退轉，多求一切佛法故？云何當得不可壞，不為一切外道邪師所破故？云何當得深信一切諸佛，不捨此念常見諸佛故？云何當得如父想，紹隆一切佛法故？云何當得佛力加持，於一切佛法光明中生故？云何當得無障礙，一切佛法悉現在前故？云何當得如幻人，於一切法無思念故？云何當得如化者，觀一切法無生、滅故？云何當得如夢，觀察三世無來、去故？云何當得如鏡像，一切世界斯現身中故？云何當得如響聲，一切法無作、無為，因緣生故？云何當得如形影，於一切生法自無心取捨故？云何當得空無所有，遠離一切諸物想故？云何當得無相，觀一切法無有二故？云何當得法界邊際，菩提心無限量故？云何當得不起著，一切世界性無分別故？云何當得無礙行，遍遊一切諸佛剎中故？云何當得諸陀羅尼，聞一知萬，善達一切文字分別說故？云何當得如諸法師，善知一切佛法故？云何當得一切諸佛所護念，一切佛威力加持故？云何當得雄猛不怯弱，出聲如大牛王及大師子王步故？云何當得無畏，令一切世間歡喜故？云何當得無疑惑，於一切佛平等無二故？云何當得通達如如滅除疑惑，不著諸法故？云何當得證深法界，善能解釋所問義故？云何當得師利益他，具足大慈故？云何當得滅除懶惰，恒樂說法故？云何當得如法住，不捨一切眾生故？云何當得不諂曲，性淳直故？云何當得如眼目，為一切世間燈明故？云何當得不可輕蔑，勝出一切三界故？云何當得無諍論，如教說行故？云何當得無艱難，行無住著故？云何當得知於實際，不分別諸法故？云何當得說一切語言智，令諸眾生住於大乘故？云何當得至無畏處，遠離恐怖，永無一切毛竪等事故？云何當得知佛方便說，善達一切修多羅等故？云何當得不空生世間，恒入一切眾中獲利故？云何當得為一切智首，於一切世間應受供養大名聞故？云何當得無邊讚歎功德，為一切眾生福田故？云何當得大歡喜踊躍無量，常在諸如來師子座下故？云何當得勝上辯才，能問一切佛法故？云何當得意不怯弱辯才，於一切大眾中無怖畏故？云何當得一切論議辯如師子王，降伏一切外道、攝受諸異論師故？云何當得不壞本誓莊嚴，欲摧一切邪異朋黨故？云何當得善巧說法、常處師子座，一切諸佛印可故？云何當得遠離一切世間無義語言，以通達一切正教故？云何當得深愛一切諸佛法，於諸如來生處行故？云何當得樂欲真法，知諸如來不生故？云何當得不懈慢，善承事知識故？云何當得
皆究竟故？云何當得為一切眾生中上首，欲行諸善法故？云何當得無有疲倦，為欲教授一切菩薩所學諸波羅蜜故？云何當得不退轉，多求一切佛法故？云何當得不可壞，不為一切外道邪師所破故？云何當得深信一切諸佛，不捨此念常見諸佛故？云何當得如父想，紹隆一切佛法故？云何當得佛力加持，於一切佛法光明中生故？云何當得無障礙，一切佛法悉現在前故？云何當得如幻人，於一切法無思念故？云何當得如化者，觀一切法無生、滅故？云何當得如夢，觀察三世無來、去故？云何當得如鏡像，一切世界斯現身中故？云何當得如響聲，一切法無作、無為，因緣生故？云何當得如形影，於一切生法自無心取捨故？云何當得空無所有，遠離一切諸物想故？云何當得無相，觀一切法無有二故？云何當得法界邊際，菩提心無限量故？云何當得不起著，一切世界性無分別故？云何當得無礙行，遍遊一切諸佛剎中故？云何當得諸陀羅尼，聞一知萬，善達一切文字分別說故？云何當得如諸法師，善知一切佛法故？云何當得一切諸佛所護念，一切佛威力加持故？云何當得雄猛不怯弱，出聲如大牛王及大師子王步故？云何當得無畏，令一切世間歡喜故？云何當得無疑惑，於一切佛平等無二故？云何當得通達如如滅除疑惑，不著諸法故？云何當得證深法界，善能解釋所問義故？云何當得師利益他，具足大慈故？云何當得滅除懶惰，恒樂說法故？云何當得如法住，不捨一切眾生故？云何當得不諂曲，性淳直故？云何當得如眼目，為一切世間燈明故？云何當得不可輕蔑，勝出一切三界故？云何當得無諍論，如教說行故？云何當得無艱難，行無住著故？云何當得知於實際，不分別諸法故？云何當得說一切語言智，令諸眾生住於大乘故？云何當得至無畏處，遠離恐怖，永無一切毛竪等事故？云何當得知佛方便說，善達一切修多羅等故？云何當得不空生世間，恒入一切眾中獲利故？云何當得為一切智首，於一切世間應受供養大名聞故？云何當得無邊讚歎功德，為一切眾生福田故？云何當得大歡喜踊躍無量，常在諸如來師子座下故？云何當得勝上辯才，能問一切佛法故？云何當得意不怯弱辯才，於一切大眾中無怖畏故？云何當得一切論議辯如師子王，降伏一切外道、攝受諸異論師故？云何當得不壞本誓莊嚴，欲摧一切邪異朋黨故？云何當得善巧說法、常處師子座，一切諸佛印可故？云何當得遠離一切世間無義語言，以通達一切正教故？云何當得深愛一切諸佛法，於諸如來生處行故？云何當得樂欲真法，知諸如來不生故？云何當得不懈慢，善承事知識故？云何當得
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不染著，遊行一切世界故？云何當得願行具足，為教化一切眾生故？云何當得如珊瑚，得諸相故？云何當得如虛空，一切法無得相故？云何當得如菩薩，不斷佛種故？云何當得不休息，行諸菩薩道未曾遠離大乘故？云何當得著大鎧甲，諸佛廣大戒中決定住故？云何當得一切諸佛所讚、灌頂，住於諸如來十力地中故？云何當得一切所想，通達一切諸法行故？云何當得一切算數，巧方便知故？云何當得善知一切成壞，遠離一切障礙行故？云何當得一切不住行，不取、不捨故？云何當得一切大施主，能施無悔故？云何當得入諸法海，能施勝上法寶藏故？云何當得一切世間行，能捨世間諸相故？云何當得廣大神通，隨順諸佛神通滿足歡喜故？云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前故？復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛、聽聞正法、供養眾僧，非但未得出世六通、而實未得世間五通，而亦未捨此世界身、亦無生彼諸佛國土、唯住此土見餘世界諸佛、世尊，悉聞諸佛所宣正法、一切聽受如說修行？
不染著，遊行一切世界故？云何當得願行具足，為教化一切眾生故？云何當得如珊瑚，得諸相故？云何當得如虛空，一切法無得相故？云何當得如菩薩，不斷佛種故？云何當得不休息，行諸菩薩道未曾遠離大乘故？云何當得著大鎧甲，諸佛廣大戒中決定住故？云何當得一切諸佛所讚、灌頂，住於諸如來十力地中故？云何當得一切所想，通達一切諸法行故？云何當得一切算數，巧方便知故？云何當得善知一切成壞，遠離一切障礙行故？云何當得一切不住行，不取、不捨故？云何當得一切大施主，能施無悔故？云何當得入諸法海，能施勝上法寶藏故？云何當得一切世間行，能捨世間諸相故？云何當得廣大神通，隨順諸佛神通滿足歡喜故？云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前故？復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛、聽聞正法、供養眾僧，非但未得出世六通、而實未得世間五通，而亦未捨此世界身、亦無生彼諸佛國土、唯住此土見餘世界諸佛、世尊，悉聞諸佛所宣正法、一切聽受如說修行？
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「世尊！譬如今時聖者阿難於世尊前親聞法已，皆悉受持、如說奉行；彼諸菩薩身居此土不至彼界而能遍覩諸佛、世尊，聽聞法已悉能受持、如說修行，亦復如是。從是已後，一切生處常不遠離諸佛、世尊，聽聞正法，乃至夢中咸若斯也。」
「世尊！譬如今時聖者阿難於世尊前親聞法已，皆悉受持、如說奉行；彼諸菩薩身居此土不至彼界而能遍覩諸佛、世尊，聽聞法已悉能受持、如說修行，亦復如是。從是已後，一切生處常不遠離諸佛、世尊，聽聞正法，乃至夢中咸若斯也。」
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爾時，世尊告賢護菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。賢護！汝今乃能請問如來如是妙義，汝為利益一切世間諸眾生故、亦為安樂諸眾生故、復為憐愍諸天人故、復為攝受未來世中諸菩薩故。
爾時，世尊告賢護菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。賢護！汝今乃能請問如來如是妙義，汝為利益一切世間諸眾生故、亦為安樂諸眾生故、復為憐愍諸天人故、復為攝受未來世中諸菩薩故。
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「賢護！而汝往昔已曾供養無量諸佛、種諸善根、聽聞正法、受持正法、愛樂正法、敬重正法；汝今但以摩訶迦葉教化行故，少欲知足，恒樂閑靜阿蘭若處——或居塚間、或在樹下、亦露地坐，常坐不臥，一敷不移，受乞食法，一食不再，或一坐食、或唯一摶，唯畜三衣及糞掃衣，讚歎頭陀，勸請諸菩薩、教菩薩行法、令諸菩薩喜、訶責諸菩薩、教示諸菩薩、成就諸菩薩，能為利益行大慈悲，於諸眾生生平等心。咸得自在到於彼岸，隨意得見一切諸佛，發廣大願、行深妙行，樂一切智菩提梁柱，善能隨順如來種性，發菩提心猶如金剛。通達世間眾生所念，廣大妙行不可校算、不可稱量，常在一切諸佛目前。賢護！於汝功德中未說少分也。
「賢護！而汝往昔已曾供養無量諸佛、種諸善根、聽聞正法、受持正法、愛樂正法、敬重正法；汝今但以摩訶迦葉教化行故，少欲知足，恒樂閑靜阿蘭若處——或居塚間、或在樹下、亦露地坐，常坐不臥，一敷不移，受乞食法，一食不再，或一坐食、或唯一摶，唯畜三衣及糞掃衣，讚歎頭陀，勸請諸菩薩、教菩薩行法、令諸菩薩喜、訶責諸菩薩、教示諸菩薩、成就諸菩薩，能為利益行大慈悲，於諸眾生生平等心。咸得自在到於彼岸，隨意得見一切諸佛，發廣大願、行深妙行，樂一切智菩提梁柱，善能隨順如來種性，發菩提心猶如金剛。通達世間眾生所念，廣大妙行不可校算、不可稱量，常在一切諸佛目前。賢護！於汝功德中未說少分也。
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「賢護！今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩具足修習如是三昧，當得成就如上所問諸功德等。賢護當知，更有無量無邊勝上功德，說不可盡。」
「賢護！今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩具足修習如是三昧，當得成就如上所問諸功德等。賢護當知，更有無量無邊勝上功德，說不可盡。」
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爾時，賢護菩薩復白佛言：「善哉，世尊！唯願說此菩薩念一切佛現前三昧，令此世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，多獲利益、多受安樂故，亦令當來無量眾生多得利益受安樂故，又為未來諸菩薩輩作大光明承受威力故。又，願現在、未來諸菩薩等普得聞此念一切佛現前三昧；彼既聞已皆悉受持；既受持已一切皆當如實修學、如教奉行；既學行已，當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，現前即能具足成就如是功德及餘勝上功德等。」
爾時，賢護菩薩復白佛言：「善哉，世尊！唯願說此菩薩念一切佛現前三昧，令此世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，多獲利益、多受安樂故，亦令當來無量眾生多得利益受安樂故，又為未來諸菩薩輩作大光明承受威力故。又，願現在、未來諸菩薩等普得聞此念一切佛現前三昧；彼既聞已皆悉受持；既受持已一切皆當如實修學、如教奉行；既學行已，當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，現前即能具足成就如是功德及餘勝上功德等。」
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爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如汝言者，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」
爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！如汝言者，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」
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賢護復言：「善哉，世尊！我深樂聞如來所說。」
賢護復言：「善哉，世尊！我深樂聞如來所說。」
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佛復告言：「賢護！云何名為菩薩思惟一切諸佛現前三昧？若有菩薩具足成就此三昧者，即獲如前諸功德事，亦得其餘殊異功德，所謂心念諸佛皆現在前，其心不亂、不捨作業。求勝上智勇猛精勤，荷負重擔度脫眾生。承事、供給諸善知識，常修空寂廣大思惟。親善知識、滅除諸蓋，遠離惡友、息世語言、塞諸根門。初、中、後夜減損睡眠，不貪衣服、食飲、湯藥、堂房、屋宇、床座、眾具，恒樂空閑，住阿蘭若。不愛己身、不重我命，不著形色、不縱其心，修以慈心、薰以悲行、一切時喜、常行捨心。破壞煩惱，成就諸禪，於中思惟不著滋味。觀察色想唯得空心，不亂正念、不取諸陰、不著諸入、不思諸界、不貪生處。調伏慢高，不妬他財，為諸世間多作饒益。於諸眾生起平等心、又於眾生生父母想、亦於眾生所作一子心。一切法中無有諍想，雖念持戒而不執著，常在禪定亦無躭染。好樂多聞，不起分別，戒聚不缺、定聚不動、智聚不妄。諸法無疑，不背諸佛、不謗正法、不壞眾僧、不好乖離。親近眾聖、遠離愚癡，不志求出世。雖聞語言，意不樂聽，亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法，除滅十惡、念修十善，斷滅眾生九種惱處、心常不離九想觀門，常思棄捐八種懈怠、一心修習八大人覺，不著禪味、不恃多聞，摧伏我慢，一心聽受。求法慇重修道證知，憐愍眾生離我分別，求壽命想畢竟難得、觀察諸陰無有物想，不住涅槃、不著生死。諸行煩惱輪，發大恐怖想；諸陰，怨家想；諸入，空宅想；諸界，毒蛇想；三界，衰惱想；涅槃，利安想。觀諸欲惡猶如唾涕，深樂出家，不違佛教。於眾生所勸行功德、於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前、受一切身皆若幻夢，一切諸相觀察滅除，思惟往來不見三世。於信清淨深信真妙，念一切佛三世平等，無有動轉而能持諸善根。一切諸佛三昧自在，終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等，不與一切世間共諍。所可應作不相違背，通達甚深十二因緣，窮盡一切如來道地，得勝上忍入真法界。見眾生界性無生滅、見涅槃界本來現前，慧眼清淨，觀法無二。彼菩提心無中、無邊，一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門，明見菩提自然覺智。於善知識起諸佛想、於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍，一切眾事皆悉如化。見諸如來如鏡中像，應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等，實際無盡集佛功德。
佛復告言：「賢護！云何名為菩薩思惟一切諸佛現前三昧？若有菩薩具足成就此三昧者，即獲如前諸功德事，亦得其餘殊異功德，所謂心念諸佛皆現在前，其心不亂、不捨作業。求勝上智勇猛精勤，荷負重擔度脫眾生。承事、供給諸善知識，常修空寂廣大思惟。親善知識、滅除諸蓋，遠離惡友、息世語言、塞諸根門。初、中、後夜減損睡眠，不貪衣服、食飲、湯藥、堂房、屋宇、床座、眾具，恒樂空閑，住阿蘭若。不愛己身、不重我命，不著形色、不縱其心，修以慈心、薰以悲行、一切時喜、常行捨心。破壞煩惱，成就諸禪，於中思惟不著滋味。觀察色想唯得空心，不亂正念、不取諸陰、不著諸入、不思諸界、不貪生處。調伏慢高，不妬他財，為諸世間多作饒益。於諸眾生起平等心、又於眾生生父母想、亦於眾生所作一子心。一切法中無有諍想，雖念持戒而不執著，常在禪定亦無躭染。好樂多聞，不起分別，戒聚不缺、定聚不動、智聚不妄。諸法無疑，不背諸佛、不謗正法、不壞眾僧、不好乖離。親近眾聖、遠離愚癡，不志求出世。雖聞語言，意不樂聽，亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法，除滅十惡、念修十善，斷滅眾生九種惱處、心常不離九想觀門，常思棄捐八種懈怠、一心修習八大人覺，不著禪味、不恃多聞，摧伏我慢，一心聽受。求法慇重修道證知，憐愍眾生離我分別，求壽命想畢竟難得、觀察諸陰無有物想，不住涅槃、不著生死。諸行煩惱輪，發大恐怖想；諸陰，怨家想；諸入，空宅想；諸界，毒蛇想；三界，衰惱想；涅槃，利安想。觀諸欲惡猶如唾涕，深樂出家，不違佛教。於眾生所勸行功德、於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前、受一切身皆若幻夢，一切諸相觀察滅除，思惟往來不見三世。於信清淨深信真妙，念一切佛三世平等，無有動轉而能持諸善根。一切諸佛三昧自在，終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等，不與一切世間共諍。所可應作不相違背，通達甚深十二因緣，窮盡一切如來道地，得勝上忍入真法界。見眾生界性無生滅、見涅槃界本來現前，慧眼清淨，觀法無二。彼菩提心無中、無邊，一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門，明見菩提自然覺智。於善知識起諸佛想、於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍，一切眾事皆悉如化。見諸如來如鏡中像，應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等，實際無盡集佛功德。
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「賢護！是為菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧，當先成就如是功德。賢護當知，更有無量功德然亦緣此三昧而生。」
「賢護！是為菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧，當先成就如是功德。賢護當知，更有無量功德然亦緣此三昧而生。」
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佛復告賢護言：「是中何等三昧能生如是諸功德行？所謂菩薩思惟諸佛現前三昧能生如是諸功德法。
佛復告賢護言：「是中何等三昧能生如是諸功德行？所謂菩薩思惟諸佛現前三昧能生如是諸功德法。
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「復次，賢護！云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也？賢護！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，清淨持戒、具足諸行，獨處空閑如是思惟：『於一切處隨何方所即若西方阿彌陀如來、應供、等正覺？』是人爾時如所聞已，即應自作如是想念：『如我所聞：彼阿彌陀如來、應供、等正覺今在西方，經途去此過百千億諸佛國土，彼有世界名曰安樂。如是，如來今現在彼為諸菩薩周匝圍遶，處大眾中說法教化。』然而是人依所聞故，繫念、思惟、觀察不已了了分明，終獲見彼阿彌陀如來、應供、等正覺也。
「復次，賢護！云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也？賢護！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，清淨持戒、具足諸行，獨處空閑如是思惟：『於一切處隨何方所即若西方阿彌陀如來、應供、等正覺？』是人爾時如所聞已，即應自作如是想念：『如我所聞：彼阿彌陀如來、應供、等正覺今在西方，經途去此過百千億諸佛國土，彼有世界名曰安樂。如是，如來今現在彼為諸菩薩周匝圍遶，處大眾中說法教化。』然而是人依所聞故，繫念、思惟、觀察不已了了分明，終獲見彼阿彌陀如來、應供、等正覺也。
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「復次，賢護！譬如世間若男、若女，於睡夢中見種種事——所謂金、銀、眾寶、珍財、倉庫，或見朋友、諸知識輩，或見覺時心不樂者——是人夢中所對境界，或違、或順，或憂、或喜，有時語言歡欣極樂、有時躁慼盡意悲哀，是人寤已思惟、憶念，如夢所見為他廣宣，追念夢中便生憂喜。如是，賢護！彼善男子、善女人端坐繫念，專心想彼阿彌陀如來、應供、等正覺如是相好、如是威儀、如是大眾、如是說法。如聞繫念，一心相續次第不亂，或經一日、或復一夜、如是或至七日七夜，如先所聞具足念故，是人必覩阿彌陀如來、應供、等正覺也。若於晝時不能見者，若於夜分或睡夢中阿彌陀佛必當現也。
「復次，賢護！譬如世間若男、若女，於睡夢中見種種事——所謂金、銀、眾寶、珍財、倉庫，或見朋友、諸知識輩，或見覺時心不樂者——是人夢中所對境界，或違、或順，或憂、或喜，有時語言歡欣極樂、有時躁慼盡意悲哀，是人寤已思惟、憶念，如夢所見為他廣宣，追念夢中便生憂喜。如是，賢護！彼善男子、善女人端坐繫念，專心想彼阿彌陀如來、應供、等正覺如是相好、如是威儀、如是大眾、如是說法。如聞繫念，一心相續次第不亂，或經一日、或復一夜、如是或至七日七夜，如先所聞具足念故，是人必覩阿彌陀如來、應供、等正覺也。若於晝時不能見者，若於夜分或睡夢中阿彌陀佛必當現也。
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「復次，賢護！譬如世間若男、若女，遠行他國，於睡夢中見本居家，時實不知為晝、為夜，而亦不知為內、為外。是人爾時所有眼根，墻壁、石山終不能障，乃至幽冥、黑闇亦不為礙也。
「復次，賢護！譬如世間若男、若女，遠行他國，於睡夢中見本居家，時實不知為晝、為夜，而亦不知為內、為外。是人爾時所有眼根，墻壁、石山終不能障，乃至幽冥、黑闇亦不為礙也。
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「賢護！菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是，當正念時，於彼所有佛剎中間，凡是一切須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山，乃至自餘諸黑山等，不能與此眼根為障，而亦不能覆蔽此心。然是人者，其實未得天眼能見彼佛、亦無天耳聞彼法音、復非神通往彼世界、又亦不於此世界沒生彼佛前，而實但在此世界中積念熏修、久觀明利故，終得覩彼阿彌陀如來、應、等正覺僧眾圍遶菩薩會中，或見自身在彼聽法，聞已憶念、受持、修行；或時復得恭敬、禮拜、尊承供養彼阿彌陀如來、應、等正覺已。是人然後起此三昧；其出觀已，次第思惟，如所見聞為他廣說。
「賢護！菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是，當正念時，於彼所有佛剎中間，凡是一切須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山，乃至自餘諸黑山等，不能與此眼根為障，而亦不能覆蔽此心。然是人者，其實未得天眼能見彼佛、亦無天耳聞彼法音、復非神通往彼世界、又亦不於此世界沒生彼佛前，而實但在此世界中積念熏修、久觀明利故，終得覩彼阿彌陀如來、應、等正覺僧眾圍遶菩薩會中，或見自身在彼聽法，聞已憶念、受持、修行；或時復得恭敬、禮拜、尊承供養彼阿彌陀如來、應、等正覺已。是人然後起此三昧；其出觀已，次第思惟，如所見聞為他廣說。
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「復次，賢護！如此摩伽陀國有三丈夫：其第一者聞毘耶離城有一婬女名須摩那、彼第二人聞有婬女名菴羅波離、彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫意懃求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心，專念不息。後因夢已，在王舍城與彼女人共行欲事；欲事既成，求心亦息，希望既滿遂便覺寤；寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知、如是憶念，來詣汝所、具為汝說者，汝應為彼方便說法、隨順教化，令其得住不退轉地、究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，號曰善覺如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是，三人既得忍已，還復憶念往昔諸事了了分明也。
「復次，賢護！如此摩伽陀國有三丈夫：其第一者聞毘耶離城有一婬女名須摩那、彼第二人聞有婬女名菴羅波離、彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫意懃求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心，專念不息。後因夢已，在王舍城與彼女人共行欲事；欲事既成，求心亦息，希望既滿遂便覺寤；寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知、如是憶念，來詣汝所、具為汝說者，汝應為彼方便說法、隨順教化，令其得住不退轉地、究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，號曰善覺如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是，三人既得忍已，還復憶念往昔諸事了了分明也。
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「賢護！彼善男子、善女人等，若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧亦復如是，其身常住此世界中，暫得聞彼阿彌陀如來、應供、等正覺名號，而能繫心相續思惟，次第不亂，分明覩彼阿彌陀佛，是為菩薩思惟、具足成就諸佛現前三昧。
「賢護！彼善男子、善女人等，若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧亦復如是，其身常住此世界中，暫得聞彼阿彌陀如來、應供、等正覺名號，而能繫心相續思惟，次第不亂，分明覩彼阿彌陀佛，是為菩薩思惟、具足成就諸佛現前三昧。
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「因此三昧得見佛故，遂請問彼阿彌陀佛言：『世尊！諸菩薩等成就何法而得生此佛剎中耶？』爾時，阿彌陀佛語是菩薩言：『若人發心求生此者，常當繫心正念相續阿彌陀佛，便得生也；既得生已，世尊於是知彼心故亦即念彼，彼方得見佛、世尊耳。』
「因此三昧得見佛故，遂請問彼阿彌陀佛言：『世尊！諸菩薩等成就何法而得生此佛剎中耶？』爾時，阿彌陀佛語是菩薩言：『若人發心求生此者，常當繫心正念相續阿彌陀佛，便得生也；既得生已，世尊於是知彼心故亦即念彼，彼方得見佛、世尊耳。』
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「賢護！時彼阿彌陀如來、應、等正覺告彼人言：『諸善男子！汝當正念、精懃修習、發廣大心，必生此也。』
「賢護！時彼阿彌陀如來、應、等正覺告彼人言：『諸善男子！汝當正念、精懃修習、發廣大心，必生此也。』
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「賢護！時彼菩薩復白阿彌陀佛言：『世尊！是中云何念佛、世尊、精懃修習、發廣大心得生此剎耶？』
「賢護！時彼菩薩復白阿彌陀佛言：『世尊！是中云何念佛、世尊、精懃修習、發廣大心得生此剎耶？』
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「賢護！時彼阿彌陀佛復告彼言：『諸善男子！若汝今欲正念佛者，當如是念：「今者，阿彌陀如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊具有如是三十二相、八十隨形好，身色光明如融金聚，具足成就眾寶輦轝，放大光明坐師子座，沙門眾中說如斯法——其所說者，謂一切法本來不壞亦無壞者，如不壞色乃至不壞識等諸陰故，又如不壞地乃至不壞風等諸大故，又不壞色乃至不壞觸等諸入故，又不壞梵乃至不壞一切世主等；如是，乃至不念彼如來、亦不得彼如來。」彼作如是念如來已，如是次第得空三昧。善男子！是名正念諸佛現前三昧也。』
「賢護！時彼阿彌陀佛復告彼言：『諸善男子！若汝今欲正念佛者，當如是念：「今者，阿彌陀如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊具有如是三十二相、八十隨形好，身色光明如融金聚，具足成就眾寶輦轝，放大光明坐師子座，沙門眾中說如斯法——其所說者，謂一切法本來不壞亦無壞者，如不壞色乃至不壞識等諸陰故，又如不壞地乃至不壞風等諸大故，又不壞色乃至不壞觸等諸入故，又不壞梵乃至不壞一切世主等；如是，乃至不念彼如來、亦不得彼如來。」彼作如是念如來已，如是次第得空三昧。善男子！是名正念諸佛現前三昧也。』
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「賢護！爾時，彼菩薩從三昧起已，來詣汝所說此三昧相者，汝時即應為彼說法、隨順教化，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
「賢護！爾時，彼菩薩從三昧起已，來詣汝所說此三昧相者，汝時即應為彼說法、隨順教化，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
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賢護菩薩所問經卷第一
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