大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第十隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第十隋天竺三藏達磨笈多譯

說修習三昧品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說修習三昧品之餘

「時彼慈行如來大化將末，有一比丘名曰樹王，廣為眾生說此三昧，示教利喜。於彼如來、應供、等正覺滅度之後正法之際，有轉輪王名曰天主，具足威德，有大神通、七寶金輪，正法治世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼慈行如來大化將末，有一比丘名曰樹王，廣為眾生說此三昧，示教利喜。於彼如來、應供、等正覺滅度之後正法之際，有轉輪王名曰天主，具足威德，有大神通、七寶金輪，正法治世。

「不空見！彼天主王所居大城名曰因陀羅跋帝(隋名天主城亦名帝幢)，縱廣正等十二由旬。其城內外樓觀、臺殿皆以七寶雜色所成，復以金廊而覆城上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼天主王所居大城名曰因陀羅跋帝(隋名天主城亦名帝幢)，縱廣正等十二由旬。其城內外樓觀、臺殿皆以七寶雜色所成，復以金廊而覆城上。

「不空見！彼城四面各有三門，若說其城諸莊嚴事，如上所說精進力王善住大城，莊嚴華麗殊妙無差也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼城四面各有三門，若說其城諸莊嚴事，如上所說精進力王善住大城，莊嚴華麗殊妙無差也。

「不空見！後於一時夜過半已，彼天主王睡猶未覺，有淨居天下降王所令王夢見，即於夢中為王說此念佛三昧法門名字：『大王！汝應求此念佛三昧。何以故？若諸菩薩摩訶薩能得成就此三昧者，常不遠離諸佛、世尊，亦於世間出世間，文字、章句、音名、語言皆悉明了，具足辯才，自然速成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！後於一時夜過半已，彼天主王睡猶未覺，有淨居天下降王所令王夢見，即於夢中為王說此念佛三昧法門名字：『大王！汝應求此念佛三昧。何以故？若諸菩薩摩訶薩能得成就此三昧者，常不遠離諸佛、世尊，亦於世間出世間，文字、章句、音名、語言皆悉明了，具足辯才，自然速成阿耨多羅三藐三菩提。』

「不空見！時天主王夢見天已即便覺寤，白彼天言：『諸天人輩，如是三昧誰能持者？』彼天報曰：『大王！汝寧不聞耶？今有比丘名曰樹王，現能受持如斯三昧，廣為世間分別演說，利益一切人天大眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時天主王夢見天已即便覺寤，白彼天言：『諸天人輩，如是三昧誰能持者？』彼天報曰：『大王！汝寧不聞耶？今有比丘名曰樹王，現能受持如斯三昧，廣為世間分別演說，利益一切人天大眾。』

「不空見！彼天主王當得聞此三昧名時，即能受持、思惟、觀察，并亦誦念彼比丘名。過是夜已，即於晨朝捨四天下金輪王位，亦復棄捨八十億百千那由他後宮妃后女侍之屬，又盡放棄五欲眾具，斯皆為是三昧王故。王時復與九十六億百千那由他眾生，求彼比丘捨家出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼天主王當得聞此三昧名時，即能受持、思惟、觀察，并亦誦念彼比丘名。過是夜已，即於晨朝捨四天下金輪王位，亦復棄捨八十億百千那由他後宮妃后女侍之屬，又盡放棄五欲眾具，斯皆為是三昧王故。王時復與九十六億百千那由他眾生，求彼比丘捨家出家。

「不空見！時彼樹王比丘與四部眾——天、龍、夜叉、及人非人——周匝圍繞，復有九十億欲界諸天左右聽法，復有八十那由他諸菩薩眾在前讚說是三昧王，分別解釋顯其義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼樹王比丘與四部眾——天、龍、夜叉、及人非人——周匝圍繞，復有九十億欲界諸天左右聽法，復有八十那由他諸菩薩眾在前讚說是三昧王，分別解釋顯其義趣。

「彼天主王至其所已，即以眾寶散比丘上，然後方始五體投地，一心頂禮彼比丘足。又以八十寶箱各容一斛，盛滿金花奉散其上，復以天花——所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花——用散其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼天主王至其所已，即以眾寶散比丘上，然後方始五體投地，一心頂禮彼比丘足。又以八十寶箱各容一斛，盛滿金花奉散其上，復以天花——所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花——用散其上。

「復以天諸妙香——所謂天沈水香、多伽羅香、多摩羅跋、牛頭栴檀、黑沈水栴檀、末香等——用散其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以天諸妙香——所謂天沈水香、多伽羅香、多摩羅跋、牛頭栴檀、黑沈水栴檀、末香等——用散其上。

「廣設如是眾供具已，然後請為比丘弟子，即於是日與九十六億百千那由他臣佐民人在比丘前剃除鬚髮、服袈裟衣、厭世出家，皆為求此妙三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣設如是眾供具已，然後請為比丘弟子，即於是日與九十六億百千那由他臣佐民人在比丘前剃除鬚髮、服袈裟衣、厭世出家，皆為求此妙三昧故。

「是後其天主比丘常得與彼九十六億那由他百千眷屬比丘親近供養恒河沙等諸佛、世尊，亦皆為此勝三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是後其天主比丘常得與彼九十六億那由他百千眷屬比丘親近供養恒河沙等諸佛、世尊，亦皆為此勝三昧故。

「不空見！爾時彼天主比丘經八十四億那由他百千歲以種種眾具供養事彼樹王比丘求此三昧，讀誦、受持、如說修行、教諸弟子終不暫懈。又，彼眷屬比丘大眾勇猛精進亦無倦心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時彼天主比丘經八十四億那由他百千歲以種種眾具供養事彼樹王比丘求此三昧，讀誦、受持、如說修行、教諸弟子終不暫懈。又，彼眷屬比丘大眾勇猛精進亦無倦心。

「不空見！彼天主比丘及其眷屬於樹王法師生尊重心、起諸佛想，聞說妙法一心受持，長夜精勤，初不休息。彼樹王比丘皆悉成就，彼九十六億百千比丘行菩薩行住不退地然後滅度，彼諸眷屬皆亦命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼天主比丘及其眷屬於樹王法師生尊重心、起諸佛想，聞說妙法一心受持，長夜精勤，初不休息。彼樹王比丘皆悉成就，彼九十六億百千比丘行菩薩行住不退地然後滅度，彼諸眷屬皆亦命終。

「時復有佛名閻浮幢如來、應供、等正覺出現於世，而彼天主比丘與諸眷屬而更於彼閻浮幢如來、應供、等正覺所勤求諮問如此甚深三昧經典，讀誦、受持、思惟其義、如說修行、為他解釋，利益世間一切天人、為證無上大菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時復有佛名閻浮幢如來、應供、等正覺出現於世，而彼天主比丘與諸眷屬而更於彼閻浮幢如來、應供、等正覺所勤求諮問如此甚深三昧經典，讀誦、受持、思惟其義、如說修行、為他解釋，利益世間一切天人、為證無上大菩提故。

「又，彼天主比丘為此無上勝三昧故，廣分別說諸佛所宣甚深經典。過三千劫已然後作佛，又能教化無量大眾皆得成熟、畢竟安住不退轉地、悉受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，彼天主比丘為此無上勝三昧故，廣分別說諸佛所宣甚深經典。過三千劫已然後作佛，又能教化無量大眾皆得成熟、畢竟安住不退轉地、悉受阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛告不空見：「汝今當知：爾時彼天主王者豈異人乎？即今之最上行如來、應供、等正覺是也。是故，汝今不應疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見：「汝今當知：爾時彼天主王者豈異人乎？即今之最上行如來、應供、等正覺是也。是故，汝今不應疑惑。

「復次，不空見！汝當一心思惟觀察此三昧王善根淺深、功德少多，吾今為汝少分說耳。若彼世間無量無邊億那由他百千眾生但能耳聞此三昧名，當來必定成等正覺。何況此眾菩薩摩訶薩親於我前、或在我後聞我廣說此三昧王，若讀誦、若受持、若思惟義、若修行、若能為他稱揚廣說也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！汝當一心思惟觀察此三昧王善根淺深、功德少多，吾今為汝少分說耳。若彼世間無量無邊億那由他百千眾生但能耳聞此三昧名，當來必定成等正覺。何況此眾菩薩摩訶薩親於我前、或在我後聞我廣說此三昧王，若讀誦、若受持、若思惟義、若修行、若能為他稱揚廣說也？

「不空見！若有菩薩摩訶薩住菩薩乘，聞此三昧經於心耳，彼亦不久必當成就阿耨多羅三藐三菩提。復有初住菩薩乘諸菩薩等即便速證不退轉地，於阿耨多羅三藐三菩提亦不為遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！若有菩薩摩訶薩住菩薩乘，聞此三昧經於心耳，彼亦不久必當成就阿耨多羅三藐三菩提。復有初住菩薩乘諸菩薩等即便速證不退轉地，於阿耨多羅三藐三菩提亦不為遠。

「復次，不空見！譬如夜分將盡、其日未出、東方明相始現之時，閻浮提人莫不歡喜。何以故？知彼日輪不久當現，廣為世間作大照明，令閻浮人咸得覩見若善、若惡，淨穢諸色得有所作。如是，不空見！若有善男子、善女人若但能聞此念佛三昧經於耳者，彼輩不久盡得成於阿耨多羅三藐三菩提。是故，汝等於此三昧作決定心、起不壞信，莫生異見、勿懷疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如夜分將盡、其日未出、東方明相始現之時，閻浮提人莫不歡喜。何以故？知彼日輪不久當現，廣為世間作大照明，令閻浮人咸得覩見若善、若惡，淨穢諸色得有所作。如是，不空見！若有善男子、善女人若但能聞此念佛三昧經於耳者，彼輩不久盡得成於阿耨多羅三藐三菩提。是故，汝等於此三昧作決定心、起不壞信，莫生異見、勿懷疑網。

「復次，不空見！如劫將盡，彼第六日現世間時，如是一切三千大千世界大地盡皆煙出；煙既出已，當知不久第七日出，一切世界皆悉烔然。如是，不空見！若有善男子、善女人——或已住彼菩薩乘中及未住者——若曾聞此念佛三昧經於耳者，或時讀誦、或有受持、或思惟義、或如說行、乃至或能為他廣說，彼等決定速得成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！如劫將盡，彼第六日現世間時，如是一切三千大千世界大地盡皆煙出；煙既出已，當知不久第七日出，一切世界皆悉烔然。如是，不空見！若有善男子、善女人——或已住彼菩薩乘中及未住者——若曾聞此念佛三昧經於耳者，或時讀誦、或有受持、或思惟義、或如說行、乃至或能為他廣說，彼等決定速得成就阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！如人穿井，若見濕土黏污手足、或時復見水泥雜和，智者當知去水不遠。如是，不空見！若有善男子、善女人聞此菩薩念佛三昧，正意受持、諦善思惟、分別義理、廣為他人宣揚解釋，當知彼諸善男子、善女人不久自成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！如人穿井，若見濕土黏污手足、或時復見水泥雜和，智者當知去水不遠。如是，不空見！若有善男子、善女人聞此菩薩念佛三昧，正意受持、諦善思惟、分別義理、廣為他人宣揚解釋，當知彼諸善男子、善女人不久自成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！譬如有人吞金剛丸，當知是人不久必死。何以故？彼金剛丸不可消故。如是，不空見！若有善男子、善女人但能聽聞如是三昧，或復思惟、或常親近、或亦修習、或能宣說，當知彼諸善男子、善女人不久必成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此三昧者即是過去、現在、未來三世一切諸如來、應供、等正覺思惟修習、清淨成就真實金剛，無有虛偽、不可破壞；復能教化諸菩薩輩令其安住，以諸菩薩必能安隱住於大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如有人吞金剛丸，當知是人不久必死。何以故？彼金剛丸不可消故。如是，不空見！若有善男子、善女人但能聽聞如是三昧，或復思惟、或常親近、或亦修習、或能宣說，當知彼諸善男子、善女人不久必成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此三昧者即是過去、現在、未來三世一切諸如來、應供、等正覺思惟修習、清淨成就真實金剛，無有虛偽、不可破壞；復能教化諸菩薩輩令其安住，以諸菩薩必能安隱住於大乘故。

「復次，不空見！譬如三十三天見歡喜園皆生安樂。如是，不空見！彼一切菩薩摩訶薩皆因聞此三昧名字故，能速成阿耨多羅三藐三菩提。以是三昧法門名字，往昔諸佛之所讚歎、為他廣說、釋解理義、開發顯示名味句身、具足圓滿、安住法界、擁護攝持、諸大菩薩教化增長，令樂真道、正直淳和、常受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如三十三天見歡喜園皆生安樂。如是，不空見！彼一切菩薩摩訶薩皆因聞此三昧名字故，能速成阿耨多羅三藐三菩提。以是三昧法門名字，往昔諸佛之所讚歎、為他廣說、釋解理義、開發顯示名味句身、具足圓滿、安住法界、擁護攝持、諸大菩薩教化增長，令樂真道、正直淳和、常受安樂。

「不空見！以是因緣，汝應知此，若諸菩薩聞此三昧暫經心耳，如是諸善男子、善女人不久當證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！以是因緣，汝應知此，若諸菩薩聞此三昧暫經心耳，如是諸善男子、善女人不久當證阿耨多羅三藐三菩提。

「不空見！吾故語汝，汝當善知。若諸菩薩摩訶薩聞此甚深念佛三昧能受持者，彼等善男子，善女人自然疾成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！吾故語汝，汝當善知。若諸菩薩摩訶薩聞此甚深念佛三昧能受持者，彼等善男子，善女人自然疾成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！汝應受持如是三昧，常念為彼一切世間比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸國王、大臣、宰相，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切乞士，并餘種種外道——尼犍、遮羅迦、波利婆闍迦等，頒宣廣說。何以故？以此三昧大德威力，能令彼等速成阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！汝應受持如是三昧，常念為彼一切世間比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸國王、大臣、宰相，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切乞士，并餘種種外道——尼犍、遮羅迦、波利婆闍迦等，頒宣廣說。何以故？以此三昧大德威力，能令彼等速成阿耨多羅三藐三菩提故。

「復次，不空見！若有善男子、善女人淨信敬心，分明知此念佛三昧，過去諸佛之所讚歎、一切如來之所印可；如是知已，當即讀誦、當即受持、當即修行、當即敷演。復應當作如是思惟：『今此三昧為不思議大功德聚。』如是思已，當更信敬、當更尊重、當更深入、當更證知。所以者何？今此三昧乃是一切諸佛之所說也、一切諸佛之所行處也、一切諸佛之所印可也、一切諸佛之正教也、一切諸佛之辯才也、一切諸佛之所覺也、一切諸佛之選擇也、一切諸佛之所作也、一切諸佛之財寶也、一切諸佛之府庫也、一切諸佛之伏藏也、一切諸佛之倉廩也、一切諸佛之印璽也、一切諸佛之舍利也、一切諸佛之體性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！若有善男子、善女人淨信敬心，分明知此念佛三昧，過去諸佛之所讚歎、一切如來之所印可；如是知已，當即讀誦、當即受持、當即修行、當即敷演。復應當作如是思惟：『今此三昧為不思議大功德聚。』如是思已，當更信敬、當更尊重、當更深入、當更證知。所以者何？今此三昧乃是一切諸佛之所說也、一切諸佛之所行處也、一切諸佛之所印可也、一切諸佛之正教也、一切諸佛之辯才也、一切諸佛之所覺也、一切諸佛之選擇也、一切諸佛之所作也、一切諸佛之財寶也、一切諸佛之府庫也、一切諸佛之伏藏也、一切諸佛之倉廩也、一切諸佛之印璽也、一切諸佛之舍利也、一切諸佛之體性也。

「不空見！若彼善男子、善女人等能如是知，即得無量無邊善根。緣此功德，所生常處大剎利家、大婆羅門家，及餘一切大威勢家、大尊重家、大德天處，乃至當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？不空見！由此三昧具足能得不思議出世間果報聚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！若彼善男子、善女人等能如是知，即得無量無邊善根。緣此功德，所生常處大剎利家、大婆羅門家，及餘一切大威勢家、大尊重家、大德天處，乃至當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？不空見！由此三昧具足能得不思議出世間果報聚故。

「不空見！彼善男子、善女人若但耳聞此三昧名，當得無量無邊福聚，亦復當作無量無邊福行。然彼所得福聚善根、福行功德廣大甚深，不可挍計、不可算數、不可稱量、不可得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼善男子、善女人若但耳聞此三昧名，當得無量無邊福聚，亦復當作無量無邊福行。然彼所得福聚善根、福行功德廣大甚深，不可挍計、不可算數、不可稱量、不可得知。

「復次，不空見！言粗若此，義尚未明。我今為汝更引譬喻，令諸智者少分解之。不空見！若有菩薩摩訶薩專心信樂、修行檀波羅蜜，日三時施，於日初分，以神通力故，即令七寶及餘眾具充滿於彼恒沙世界，還用奉上恒沙如來、應供、等正覺及諸弟子聲聞眾等；如日初分如是行施，日中、後分行施亦然。日別如是三時行施，乃至經彼無量無邊億那由他恒河沙劫而常行是無有休廢，亦復求於阿耨多羅三藐三菩提。不空見！於意云何？彼菩薩摩訶薩能於如是長時行施，所獲功德可謂多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！言粗若此，義尚未明。我今為汝更引譬喻，令諸智者少分解之。不空見！若有菩薩摩訶薩專心信樂、修行檀波羅蜜，日三時施，於日初分，以神通力故，即令七寶及餘眾具充滿於彼恒沙世界，還用奉上恒沙如來、應供、等正覺及諸弟子聲聞眾等；如日初分如是行施，日中、後分行施亦然。日別如是三時行施，乃至經彼無量無邊億那由他恒河沙劫而常行是無有休廢，亦復求於阿耨多羅三藐三菩提。不空見！於意云何？彼菩薩摩訶薩能於如是長時行施，所獲功德可謂多不？」

不空見言：「甚多，世尊！無量無邊、不可算數、不可稱量、不可思議也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「甚多，世尊！無量無邊、不可算數、不可稱量、不可思議也。」

時佛復告不空見菩薩言：「不空見！吾更語汝，汝宜諦聽。假彼菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜，所種善根、所獲福聚實為廣大，然猶不及斯善男子、善女人但能耳聞此三昧名，或時書寫、或時讀誦、或時信解如來所說深妙法門少功德也。不空見！然此善男子、善女人但以聞名所獲功德尚超前福無量無邊、不可稱量、不可挍比，何況彼善男子、善女人具足得聞是三昧，能即書寫、讀誦、受持、思惟義理、善能為諸人天大眾宣揚廣釋也？不空見！汝今當知我但略說三昧功德，若欲廣說此定善根，假經多劫終不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復告不空見菩薩言：「不空見！吾更語汝，汝宜諦聽。假彼菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜，所種善根、所獲福聚實為廣大，然猶不及斯善男子、善女人但能耳聞此三昧名，或時書寫、或時讀誦、或時信解如來所說深妙法門少功德也。不空見！然此善男子、善女人但以聞名所獲功德尚超前福無量無邊、不可稱量、不可挍比，何況彼善男子、善女人具足得聞是三昧，能即書寫、讀誦、受持、思惟義理、善能為諸人天大眾宣揚廣釋也？不空見！汝今當知我但略說三昧功德，若欲廣說此定善根，假經多劫終不能盡。」

菩薩念佛三昧分諸菩薩本行品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分諸菩薩本行品第十五

爾時，不空見菩薩摩訶薩、善現菩薩摩訶薩、善喜光菩薩摩訶薩、無邊見菩薩摩訶薩、無邊莊嚴菩薩摩訶薩、無邊幢菩薩摩訶薩、無邊光明菩薩摩訶薩、無邊稱菩薩摩訶薩、無邊禪菩薩摩訶薩、無邊智菩薩摩訶薩、無邊發王菩薩摩訶薩、無邊自在王菩薩摩訶薩、思惟最勝無邊菩薩摩訶薩、思惟一切法意菩薩摩訶薩、思惟虛空意菩薩摩訶薩、思惟無礙意菩薩摩訶薩、無邊寶意菩薩摩訶薩、能滅一切怖畏菩薩摩訶薩、善淨意菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩為首，與九十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等從佛聞是菩薩念佛三昧功德利益，我等要當躬自書寫、讀誦、受持、思惟義理、廣為他說，亦令他人如說修行。何以故？我等為欲攝受阿耨多羅三藐三菩提故。世尊！我等於此諸佛、世尊所說三昧甚深經典，令諸眾生聞已歡喜，我等亦當益其氣力與其安樂。所以者何？彼等若能於是大乘修多羅中次第修行，聞已書寫、讀誦、受持、分別思惟、廣為他說，亦令他人分別解說，必得成就阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩、善現菩薩摩訶薩、善喜光菩薩摩訶薩、無邊見菩薩摩訶薩、無邊莊嚴菩薩摩訶薩、無邊幢菩薩摩訶薩、無邊光明菩薩摩訶薩、無邊稱菩薩摩訶薩、無邊禪菩薩摩訶薩、無邊智菩薩摩訶薩、無邊發王菩薩摩訶薩、無邊自在王菩薩摩訶薩、思惟最勝無邊菩薩摩訶薩、思惟一切法意菩薩摩訶薩、思惟虛空意菩薩摩訶薩、思惟無礙意菩薩摩訶薩、無邊寶意菩薩摩訶薩、能滅一切怖畏菩薩摩訶薩、善淨意菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩為首，與九十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等從佛聞是菩薩念佛三昧功德利益，我等要當躬自書寫、讀誦、受持、思惟義理、廣為他說，亦令他人如說修行。何以故？我等為欲攝受阿耨多羅三藐三菩提故。世尊！我等於此諸佛、世尊所說三昧甚深經典，令諸眾生聞已歡喜，我等亦當益其氣力與其安樂。所以者何？彼等若能於是大乘修多羅中次第修行，聞已書寫、讀誦、受持、分別思惟、廣為他說，亦令他人分別解說，必得成就阿耨多羅三藐三菩提故。」

爾時，世尊知諸菩薩摩訶薩等一心念求，遂便微笑。諸佛、世尊法如是故，即微笑時，世尊面門放種種光——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠——如是一切諸寶光中，各皆復出無量百千異色光明，皆自世尊面門而出，遍遊十方無量世界，上至梵宮，還住佛頂。如天帝釋建立寶幢，端直光華，見者歡喜。時此三千大千世界莊嚴壯麗，微妙無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩摩訶薩等一心念求，遂便微笑。諸佛、世尊法如是故，即微笑時，世尊面門放種種光——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠——如是一切諸寶光中，各皆復出無量百千異色光明，皆自世尊面門而出，遍遊十方無量世界，上至梵宮，還住佛頂。如天帝釋建立寶幢，端直光華，見者歡喜。時此三千大千世界莊嚴壯麗，微妙無比。

爾時，彼諸菩薩摩訶薩眾見是神變莊嚴事已，咸皆驚歎：「奇哉，希有，世尊神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩摩訶薩眾見是神變莊嚴事已，咸皆驚歎：「奇哉，希有，世尊神通。」

於是眾中有一菩薩摩訶薩名如意定智神通，即從座起，正持威儀，合掌恭敬頂禮世尊已，用天沈水香、多伽羅香、多摩羅跋香、牛頭栴檀、末栴檀等奉散佛上。復以天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、天優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花、雞娑羅花、摩訶雞娑羅花等供養世尊已，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾中有一菩薩摩訶薩名如意定智神通，即從座起，正持威儀，合掌恭敬頂禮世尊已，用天沈水香、多伽羅香、多摩羅跋香、牛頭栴檀、末栴檀等奉散佛上。復以天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、天優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花、雞娑羅花、摩訶雞娑羅花等供養世尊已，說偈讚曰：

「世尊調御無倫匹， 金色相好具足人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊調御無倫匹， 金色相好具足人，

光明威德遍十方， 狀若林間開花樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明威德遍十方， 狀若林間開花樹。

妙行圓滿智無邊， 大威能為世間益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙行圓滿智無邊， 大威能為世間益，

最勝方便願演說， 今復微笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝方便願演說， 今復微笑有何緣？

世尊無等無邊智， 挺超眾類誰能加？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無等無邊智， 挺超眾類誰能加？

無上威德今應宣， 何因今日復微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上威德今應宣， 何因今日復微笑？

今此世界遍大千， 花敷盡若帝天樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此世界遍大千， 花敷盡若帝天樹，

一切眾生皆歡喜， 今更微笑何所因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生皆歡喜， 今更微笑何所因？

盲者能視、聾得聞、 瘂者得言、蹇能步、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者能視、聾得聞、 瘂者得言、蹇能步、

狂亂失心獲本念， 今復微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狂亂失心獲本念， 今復微笑何因緣？

群獸喜躍悉鳴吼、 異鳥歡欣吐清音、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群獸喜躍悉鳴吼、 異鳥歡欣吐清音、

眾樂不鼓自然鳴， 今者何因復微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾樂不鼓自然鳴， 今者何因復微笑？

一切樂音同時作， 本非天人之所鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切樂音同時作， 本非天人之所鼓，

而令人天獲安樂， 今更微笑何所緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而令人天獲安樂， 今更微笑何所緣？

彼天觀人明照此， 斯人今亦見彼天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天觀人明照此， 斯人今亦見彼天，

天人交發希有心， 何緣今更現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人交發希有心， 何緣今更現微笑？

無上丈夫世依止， 大尊今日為我宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上丈夫世依止， 大尊今日為我宣，

若聞大慈憐笑者， 唯深慶幸豈能報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞大慈憐笑者， 唯深慶幸豈能報？」

爾時，世尊即為如意定智神通菩薩摩訶薩宣說大士所有妙問，亦即宣彼恒沙諸如來、應供、等正覺名號。其偈詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為如意定智神通菩薩摩訶薩宣說大士所有妙問，亦即宣彼恒沙諸如來、應供、等正覺名號。其偈詞曰：

「諸善男子等， 聞法王妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子等， 聞法王妙聲，

彼六十八千， 悉發菩提願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六十八千， 悉發菩提願，

亦於當來世， 正法毀壞時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於當來世， 正法毀壞時，

世尊自護持， 如是深妙典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊自護持， 如是深妙典。

我聞大名稱， 終無有厭倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞大名稱， 終無有厭倦，

不思議法門， 諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議法門， 諸佛之所說。

汝聽我今說， 斯諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝聽我今說， 斯諸菩薩眾，

非但一佛所， 發此誠敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但一佛所， 發此誠敬心。

我念往昔諸生處， 六十六億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念往昔諸生處， 六十六億那由他，

爾時皆亦如斯起， 唯為護持此深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時皆亦如斯起， 唯為護持此深法。

又復過去前於茲， 無量恒沙諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復過去前於茲， 無量恒沙諸佛所，

於彼為首修虔敬， 最上妙法我護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼為首修虔敬， 最上妙法我護持。

斯諸大士為法故， 能捨重命豈愛身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸大士為法故， 能捨重命豈愛身？

其何甘法不憚苦， 獨為菩提無上證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其何甘法不憚苦， 獨為菩提無上證。

不可思議恒沙數， 無量威德諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議恒沙數， 無量威德諸如來，

彼時上首皆敬起， 亦唯愛樂斯法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時上首皆敬起， 亦唯愛樂斯法故。

寶光、火光、大光佛、 電光、普光不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶光、火光、大光佛、 電光、普光不思議，

斯輩三等攝持法， 為求菩提無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩三等攝持法， 為求菩提無上道，

唯我神力能知汝， 果報今日皆明現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯我神力能知汝， 果報今日皆明現。

不空！汝久發斯願， 經昔無量百千生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空！汝久發斯願， 經昔無量百千生，

汝於諸佛大師前， 不思議行悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於諸佛大師前， 不思議行悉圓滿。

常業歌讚兩足尊， 苦行熏修諸大誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常業歌讚兩足尊， 苦行熏修諸大誓，

由往積集勝因緣， 今獲偈歎大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由往積集勝因緣， 今獲偈歎大法王。

往昔世尊號善眼， 亦名火幢、無邊威， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔世尊號善眼， 亦名火幢、無邊威，

斯輩彼時為上首， 欲求無上正覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩彼時為上首， 欲求無上正覺故。

往昔有佛莊嚴王， 剎若他化天宮所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔有佛莊嚴王， 剎若他化天宮所，

斯輩多是勝上士， 彼時已就大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩多是勝上士， 彼時已就大菩提。

過去有佛名放光， 亦無邊光無量相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去有佛名放光， 亦無邊光無量相，

斯輩於彼己為首， 初求如是妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩於彼己為首， 初求如是妙三昧。

大摩尼珠火光佛， 普光明聚調御師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大摩尼珠火光佛， 普光明聚調御師，

彼時攝法為首起， 求於菩提安樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時攝法為首起， 求於菩提安樂故。

大光日光不思議， 無量精進無邊定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光日光不思議， 無量精進無邊定，

於彼攝法上首起， 為求安樂菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼攝法上首起， 為求安樂菩提故。

善華香佛及金華， 無漏如來無諍行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善華香佛及金華， 無漏如來無諍行，

彼時皆為護法首， 為求如是上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時皆為護法首， 為求如是上菩提。

如是過去諸如來， 無邊智尊雨足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是過去諸如來， 無邊智尊雨足尊，

於彼三種攝持故， 祈願最上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三種攝持故， 祈願最上佛菩提。

八萬丈夫通達士， 為證第一妙菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬丈夫通達士， 為證第一妙菩提，

斯輩因是勝善根， 當來奉侍人中覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩因是勝善根， 當來奉侍人中覺。

所生常處尊勝家， 一切永除諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常處尊勝家， 一切永除諸惡道，

斯等集會為法朋， 終不遠離世間覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等集會為法朋， 終不遠離世間覺。

長違一切外論師， 亦捨一切邪智友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長違一切外論師， 亦捨一切邪智友，

攝諸功德不可說， 此福要登於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝諸功德不可說， 此福要登於菩提。

當來得值彌勒尊， 此輩爾時皆集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來得值彌勒尊， 此輩爾時皆集會，

於是三業持護法， 因此能成勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是三業持護法， 因此能成勝菩提。

復於彌勒涅槃後， 有佛、師子、調御師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於彌勒涅槃後， 有佛、師子、調御師，

亦求彼法三業持， 因此得成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦求彼法三業持， 因此得成等正覺。

當來千佛無上尊， 即是賢劫眾生導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來千佛無上尊， 即是賢劫眾生導，

斯等法師世恒說， 因證無礙妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等法師世恒說， 因證無礙妙色身。

過是賢劫諸佛已， 復有正覺無量威， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過是賢劫諸佛已， 復有正覺無量威，

更有如來厥號賢， 及以世尊毘婆尸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有如來厥號賢， 及以世尊毘婆尸。

賢與毘婆尸滅後， 復有佛出名娑羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢與毘婆尸滅後， 復有佛出名娑羅，

彼時智者皆攝持， 廣設眾具興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時智者皆攝持， 廣設眾具興供養。

娑羅世尊既涅槃， 有佛如來名觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑羅世尊既涅槃， 有佛如來名觀察，

斯輩於彼求法故， 而復供養妙法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩於彼求法故， 而復供養妙法王。

觀察如來涅槃已， 有佛世尊名遍見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察如來涅槃已， 有佛世尊名遍見；

遍見如來涅槃已， 有佛厥名蓮花上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍見如來涅槃已， 有佛厥名蓮花上；

花上如來涅槃已， 有佛稱號優鉢羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花上如來涅槃已， 有佛稱號優鉢羅；

爾時諸智還求法， 承事供養兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸智還求法， 承事供養兩足尊。

優鉢羅佛涅槃已， 有佛世尊名曰花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優鉢羅佛涅槃已， 有佛世尊名曰花；

彼花如來涅槃已， 有佛世尊號莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼花如來涅槃已， 有佛世尊號莊嚴；

莊嚴如來涅槃已， 有佛世尊名勝智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴如來涅槃已， 有佛世尊名勝智；

斯輩於彼亦求法， 興建供養無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩於彼亦求法， 興建供養無有邊。

勝智如來涅槃已， 有佛世尊名善見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝智如來涅槃已， 有佛世尊名善見；

善見如來涅槃已， 有佛世尊名善持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見如來涅槃已， 有佛世尊名善持；

善持如來涅槃已， 有佛名曰具威儀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善持如來涅槃已， 有佛名曰具威儀；

彼亦三種法攝持， 唯求證斯菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦三種法攝持， 唯求證斯菩提道。

具威儀佛涅槃已， 有佛世尊無量威； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具威儀佛涅槃已， 有佛世尊無量威；

無量威佛涅槃已， 有佛世尊名勝王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量威佛涅槃已， 有佛世尊名勝王；

勝王如來涅槃已， 有佛世尊名現前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝王如來涅槃已， 有佛世尊名現前；

現前如來涅槃已， 有佛世尊最熾王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前如來涅槃已， 有佛世尊最熾王；

爾時此等為法故， 廣設供養不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此等為法故， 廣設供養不思議。

如是未來諸世尊， 世間勝智超一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是未來諸世尊， 世間勝智超一切，

於己身命無愛悋， 但為求證佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於己身命無愛悋， 但為求證佛菩提。

因藉如斯勝善根， 將來奉承勝威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因藉如斯勝善根， 將來奉承勝威德，

是佛人中最第一， 如彼調御阿彌陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛人中最第一， 如彼調御阿彌陀。

於彼殊勝世尊所， 即欲修證上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼殊勝世尊所， 即欲修證上菩提，

為求法故常精勤， 當設無邊妙供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求法故常精勤， 當設無邊妙供養。

彼方所有諸世界， 遠離衰惱除五塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼方所有諸世界， 遠離衰惱除五塵，

唯求法樂利群生， 供養億數恒沙佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯求法樂利群生， 供養億數恒沙佛。

當來成佛無邊智， 能多利益滅眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來成佛無邊智， 能多利益滅眾苦，

為求安樂諸眾生， 供養無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求安樂諸眾生， 供養無量無邊佛。

當得成佛大名稱， 彼剎莊嚴難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得成佛大名稱， 彼剎莊嚴難思議，

盡是眾寶人樂觀， 猶安樂國殊廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡是眾寶人樂觀， 猶安樂國殊廣大。

多億那由諸菩薩， 咸受佛記人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億那由諸菩薩， 咸受佛記人中尊，

以不思議諸佛智， 如是讚稱大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不思議諸佛智， 如是讚稱大法王。

我於今者為汝說， 一切大眾諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於今者為汝說， 一切大眾諸天人，

其有求於正覺真， 終自同彼如來證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有求於正覺真， 終自同彼如來證。

若能願樂勝菩提， 彼號上人蒙威護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能願樂勝菩提， 彼號上人蒙威護，

諸天守衛、及龍、鬼、 鳩槃、金鳥、并夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天守衛、及龍、鬼、 鳩槃、金鳥、并夜叉，

若欲祈願成菩提， 心常樂修佛勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲祈願成菩提， 心常樂修佛勝道，

世尊哀愍如一子， 身金色力智多聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊哀愍如一子， 身金色力智多聞。」