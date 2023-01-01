大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九隋天竺三藏達磨笈多譯

神通品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通品之餘

「『云何慚愧？所謂常慚於人，亦愧自身住於一切不善法中。常行慚愧、成就慚愧，遠離不善、念求善事，身荷重擔，種性清淨，無所虧犯。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『云何慚愧？所謂常慚於人，亦愧自身住於一切不善法中。常行慚愧、成就慚愧，遠離不善、念求善事，身荷重擔，種性清淨，無所虧犯。』

「時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已，住於慚愧。為滅一切不善法故，勤求精進，及以意欲一心迴向，住諸善法又令滿足，更廣思惟不令忘失，專精攝心住於正觀、深入法界。如是，比丘觀法界時，不見一法增、不見一法減。彼既觀法無增減已，當彼如是見一切法無有去來、彼當如是見一切法無得無喪、彼當如是見一切法無有生滅、彼當如是見一切法無有差別、彼當如是見一切法無有異、彼當如是見一切法因緣生、彼當如是見一切法猶如夢想、彼當如是見一切法猶如陽焰、彼當如是見一切法猶如鏡像、彼當如是見一切法猶如形影、彼當如是見一切法猶如聲響、彼當如是見一切法猶如幻化、彼當如是見一切法無有勝負、彼當如是見一切法本無優劣、彼當如是見一切法不可成就、彼當如是見一切法本來不生、彼當如是見一切法無有生處、彼當如是觀一切法皆悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已，住於慚愧。為滅一切不善法故，勤求精進，及以意欲一心迴向，住諸善法又令滿足，更廣思惟不令忘失，專精攝心住於正觀、深入法界。如是，比丘觀法界時，不見一法增、不見一法減。彼既觀法無增減已，當彼如是見一切法無有去來、彼當如是見一切法無得無喪、彼當如是見一切法無有生滅、彼當如是見一切法無有差別、彼當如是見一切法無有異、彼當如是見一切法因緣生、彼當如是見一切法猶如夢想、彼當如是見一切法猶如陽焰、彼當如是見一切法猶如鏡像、彼當如是見一切法猶如形影、彼當如是見一切法猶如聲響、彼當如是見一切法猶如幻化、彼當如是見一切法無有勝負、彼當如是見一切法本無優劣、彼當如是見一切法不可成就、彼當如是見一切法本來不生、彼當如是見一切法無有生處、彼當如是觀一切法皆悉平等。

「不空見！彼既能作如是觀已，亦即能作如是修行，不久便能得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼既能作如是觀已，亦即能作如是修行，不久便能得是三昧。

「不空見！而彼善觀作王比丘得此三昧已，即能成就無礙辯才，說諸法義無有窮盡。又，彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！而彼善觀作王比丘得此三昧已，即能成就無礙辯才，說諸法義無有窮盡。又，彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。

「不空見！汝今於此猶有疑心，我為汝釋令得除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！汝今於此猶有疑心，我為汝釋令得除斷。

「不空見！當知彼時善觀作王捨四天下、五欲、眾具，與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛、世尊所同時出家、剃除鬚髮、精勤修道者非謂異人，汝亦不應更作他觀。何以故？不空見！當知彼時善觀作王比丘，今彼蓮華上如來是也。又於爾時善觀作王捨四天下一切樂具，與八萬四千億那由他臣民大眾鴦耆佛所出家修道、住慚愧行、正觀諸法、一心思惟，未幾即便證此三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！當知彼時善觀作王捨四天下、五欲、眾具，與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛、世尊所同時出家、剃除鬚髮、精勤修道者非謂異人，汝亦不應更作他觀。何以故？不空見！當知彼時善觀作王比丘，今彼蓮華上如來是也。又於爾時善觀作王捨四天下一切樂具，與八萬四千億那由他臣民大眾鴦耆佛所出家修道、住慚愧行、正觀諸法、一心思惟，未幾即便證此三昧也。

「復次，不空見！以是因緣，我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大，不可思議。當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞，而能讀誦、受持、修行，乃至為他解說義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！以是因緣，我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大，不可思議。當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞，而能讀誦、受持、修行，乃至為他解說義理。

「復次，不空見！若有諸善男子、善女人但能耳聞此三昧者，當知彼諸善男子、善女人輩終非薄福、種少善根也，亦非一如來所種諸善根也，亦非二、三、四、五諸如來所種諸善根也，亦非一十、二十、三十、四十、五十乃至非一百諸如來所種諸善根也，亦非二百、三百、乃至千萬億諸如來所種諸善根也；如是，乃至亦非於無量億百千那由他，乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根、厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分，何況當能書寫、披讀、讚誦、受持、思量義趣、如法修行、為多人眾分別解釋也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！若有諸善男子、善女人但能耳聞此三昧者，當知彼諸善男子、善女人輩終非薄福、種少善根也，亦非一如來所種諸善根也，亦非二、三、四、五諸如來所種諸善根也，亦非一十、二十、三十、四十、五十乃至非一百諸如來所種諸善根也，亦非二百、三百、乃至千萬億諸如來所種諸善根也；如是，乃至亦非於無量億百千那由他，乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根、厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分，何況當能書寫、披讀、讚誦、受持、思量義趣、如法修行、為多人眾分別解釋也？

「復次，不空見！若彼一切善男子、善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者，應知彼善男子、善女人非是薄福、種少善根者，當知彼諸善男子、善女人等即是具足菩薩乘者。何以故？不空見！若人得聞此三昧王，當知彼輩依其次第自然證成阿耨多羅三藐三菩提，唯除一切諸漏盡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！若彼一切善男子、善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者，應知彼善男子、善女人非是薄福、種少善根者，當知彼諸善男子、善女人等即是具足菩薩乘者。何以故？不空見！若人得聞此三昧王，當知彼輩依其次第自然證成阿耨多羅三藐三菩提，唯除一切諸漏盡者。」

爾時，不空見菩薩白佛言：「大德世尊！所住行阿耨多羅三藐三菩提。大德世尊！彼等常證此三昧王耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩白佛言：「大德世尊！所住行阿耨多羅三藐三菩提。大德世尊！彼等常證此三昧王耶？」

彼佛報言：「不空見！汝見如是，彼等亦證此三昧王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛報言：「不空見！汝見如是，彼等亦證此三昧王也。

「復次，不空見！譬如有藥名曰真正，若以其藥用塗軍鼓，於鬪陣時以椎擊打。假彼陣中有為毒箭、刀矟所傷，彼藥力故，皆即平復，安隱無患。如是，不空見！若有善男子、善女人但能耳聞此三昧王名字少分者，彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，唯除漏盡身證之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如有藥名曰真正，若以其藥用塗軍鼓，於鬪陣時以椎擊打。假彼陣中有為毒箭、刀矟所傷，彼藥力故，皆即平復，安隱無患。如是，不空見！若有善男子、善女人但能耳聞此三昧王名字少分者，彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，唯除漏盡身證之人。

「復次，不空見！譬如須彌山王四寶所成，若諸眾生至其所者即同其色。何以故？以彼山威光皆同一色。如是，不空見！若彼善男子、善女人耳暫聞此寶三昧名，彼等皆以三昧名聲威德力故，自然速成阿耨多羅三藐三菩提，唯除漏盡正位諸富伽羅。何以故？不空見！以此三昧有不思議勝功能故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如須彌山王四寶所成，若諸眾生至其所者即同其色。何以故？以彼山威光皆同一色。如是，不空見！若彼善男子、善女人耳暫聞此寶三昧名，彼等皆以三昧名聲威德力故，自然速成阿耨多羅三藐三菩提，唯除漏盡正位諸富伽羅。何以故？不空見！以此三昧有不思議勝功能故。

「復次，不空見！譬如一切大河、陂池及以諸流，皆入大海同一醎味，悉由大海德力弘故。如是，不空見！彼諸善男子、善女人但能耳聞此三昧名，假令不讀、不誦、不受、不持、不修、不習、不為他轉、不為他說、亦復不能廣分別釋，然彼諸善男子、善女人皆當次第成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以此三昧名聲勝故、威德力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！譬如一切大河、陂池及以諸流，皆入大海同一醎味，悉由大海德力弘故。如是，不空見！彼諸善男子、善女人但能耳聞此三昧名，假令不讀、不誦、不受、不持、不修、不習、不為他轉、不為他說、亦復不能廣分別釋，然彼諸善男子、善女人皆當次第成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以此三昧名聲勝故、威德力故。

「復次，不空見！若有諸善男子、善女人誠言時、善說時，但能誠言及與善說：『諸佛法門必定當得，開示興顯能廣利益諸世間者。』是名誠言、是名善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！若有諸善男子、善女人誠言時、善說時，但能誠言及與善說：『諸佛法門必定當得，開示興顯能廣利益諸世間者。』是名誠言、是名善說。

「不空見！若彼善男子、善女人能得正言及善說者，必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚，何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！若彼善男子、善女人能得正言及善說者，必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚，何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也？

「不空見！假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施，無暫休廢，我若說是所得功德不可思議。今更為汝廣分別說：若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧，若讀誦、若受持、若少分修行、若少分論說，所得功德望前布施不可喻比、不可稱量、不可計挍、不可算數、不可宣說，何況有能具足聽受、修行、演說？是功德聚而可校量耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施，無暫休廢，我若說是所得功德不可思議。今更為汝廣分別說：若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧，若讀誦、若受持、若少分修行、若少分論說，所得功德望前布施不可喻比、不可稱量、不可計挍、不可算數、不可宣說，何況有能具足聽受、修行、演說？是功德聚而可校量耶？」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「我念往昔無量劫， 有佛世尊鴦耆羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念往昔無量劫， 有佛世尊鴦耆羅，

一切世間所歸依， 具大慈悲演妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所歸依， 具大慈悲演妙法。

於彼所見無不知， 過去、未來悉明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼所見無不知， 過去、未來悉明了，

亦能通達現在事， 等見幽微斯覺察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能通達現在事， 等見幽微斯覺察。

諸佛智慧難思議， 憐愍眾生故為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智慧難思議， 憐愍眾生故為說，

愚癡眾生苦煎迫， 觀彼一切興悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡眾生苦煎迫， 觀彼一切興悲心。

時彼如來有如是， 九十九億聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼如來有如是， 九十九億聲聞眾，

咸具自在有生盡， 悉共圍繞正法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸具自在有生盡， 悉共圍繞正法王。

彼城東北有園林， 具足莊嚴名無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼城東北有園林， 具足莊嚴名無畏，

如來大仙住於此， 兼彼億眾阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大仙住於此， 兼彼億眾阿羅漢。

彼善觀作轉輪王， 嚴備寶駕自出城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼善觀作轉輪王， 嚴備寶駕自出城，

無量臣民眾圍繞， 一切眾生皆愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量臣民眾圍繞， 一切眾生皆愛樂。

王覩世尊心寂靜， 身口清淨諸根調， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王覩世尊心寂靜， 身口清淨諸根調，

具足勝妙諸威儀， 彼善觀王轉增敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足勝妙諸威儀， 彼善觀王轉增敬。

王便往詣彼佛所， 頭面頂禮世尊足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便往詣彼佛所， 頭面頂禮世尊足，

啟口請佛受其供， 世尊許納故默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啟口請佛受其供， 世尊許納故默然。

王以如來許受故， 即勅城內諸臣民： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以如來許受故， 即勅城內諸臣民：

『今宜具辦微妙供， 吾欲奉獻鴦耆佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『今宜具辦微妙供， 吾欲奉獻鴦耆佛。』

眾事既嚴王親告： 『唯願哀愍照此時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事既嚴王親告： 『唯願哀愍照此時，

大師世尊及聖僧， 受我今日微末飯。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師世尊及聖僧， 受我今日微末飯。』

鴦耆如來赴王請， 大功德聚廣現神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴦耆如來赴王請， 大功德聚廣現神，

遂作無量千億光， 普照十方諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂作無量千億光， 普照十方諸佛土。

彼一一光出無量， 百千億數大蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一一光出無量， 百千億數大蓮花，

微妙鮮明人憙樂， 為發眾生諸善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙鮮明人憙樂， 為發眾生諸善本。

汝不空見知諸花， 各出化諸如來形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不空見知諸花， 各出化諸如來形，

意念現前人瞻仰， 十方同說如斯法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意念現前人瞻仰， 十方同說如斯法：

『諸行無常亦實苦。 復說無我極羸劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『諸行無常亦實苦。 復說無我極羸劣，

終是破壞不堅牢， 孰云智者生貪樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終是破壞不堅牢， 孰云智者生貪樂？

諸行焚燒如猛火， 炎赫烗熾甚難當。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行焚燒如猛火， 炎赫烗熾甚難當。』

鴦耆世尊如如宣， 佛為眾生發深厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴦耆世尊如如宣， 佛為眾生發深厭。

諸天覩斯大神通， 百千樂音俱時作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天覩斯大神通， 百千樂音俱時作，

香花自然而雨下， 異哉希有難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香花自然而雨下， 異哉希有難思議。

彼王見佛神變故， 設諸供事不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王見佛神變故， 設諸供事不可量，

此四天下可重尊， 投棄五欲如脫履。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四天下可重尊， 投棄五欲如脫履。

佛前釋髮服袈裟， 便爾請問微妙定： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前釋髮服袈裟， 便爾請問微妙定：

『當住何等勝法已， 丈夫能入三昧門？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『當住何等勝法已， 丈夫能入三昧門？』

鴦耆世尊如是說： 『住於二法善思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴦耆世尊如是說： 『住於二法善思惟，

當自證此微妙禪， 得不思議最上樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當自證此微妙禪， 得不思議最上樂。』

王蒙彼佛誠實言， 深心歡喜觸斯定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王蒙彼佛誠實言， 深心歡喜觸斯定，

常念菩提奉諸佛， 即受尊號上蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念菩提奉諸佛， 即受尊號上蓮華。

若能信受如來語， 於是經典無復疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能信受如來語， 於是經典無復疑，

入佛境界深法門， 自然得入此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛境界深法門， 自然得入此三昧。

若聞實際不驚疑， 於法亦無我人想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞實際不驚疑， 於法亦無我人想，

勤念奢摩毘婆舍， 如是深思觸勝禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤念奢摩毘婆舍， 如是深思觸勝禪。

住於慚愧及恭敬， 常應修習諸正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於慚愧及恭敬， 常應修習諸正勤，

知已惡現生恥心， 證三昧王豈能久？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知已惡現生恥心， 證三昧王豈能久？

恒觀諸法不見增， 亦自弗知諸法減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒觀諸法不見增， 亦自弗知諸法減，

見一切法如虛空， 菩薩智人通達此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切法如虛空， 菩薩智人通達此；

諸法非興復非喪， 本性清淨常湛然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法非興復非喪， 本性清淨常湛然，

知一切法同睡夢， 如是見者逮三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法同睡夢， 如是見者逮三昧；

於彼不作差別相， 本不見滅亦無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼不作差別相， 本不見滅亦無生，

猶如陽焰及鏡像， 能如是見得三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如陽焰及鏡像， 能如是見得三昧；

法相平等無高卑， 亦無存亡及優劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相平等無高卑， 亦無存亡及優劣，

如彼聲影與幻化， 如是見人證三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼聲影與幻化， 如是見人證三昧；

諸法寂然無勝負， 不見外相及內心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法寂然無勝負， 不見外相及內心，

無有成就復無名， 如是見者證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有成就復無名， 如是見者證三昧。

比丘如是專精觀， 初、中、後夜常思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘如是專精觀， 初、中、後夜常思惟，

頂受尊教於佛所， 不久當證此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂受尊教於佛所， 不久當證此三昧。

彼當證此三昧時， 已於菩提無缺減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當證此三昧時， 已於菩提無缺減，

亦見十方一切佛， 供養功德大眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見十方一切佛， 供養功德大眾生。

過是六十億百千， 那由他劫修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過是六十億百千， 那由他劫修諸行，

承事無量諸佛已， 然後證彼大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事無量諸佛已， 然後證彼大菩提。

汝不空見今應知： 爾時彼王其誰是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不空見今應知： 爾時彼王其誰是？

智人不當生異見， 蓮花上佛即善觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人不當生異見， 蓮花上佛即善觀。

我今教誡於汝輩， 一切世間諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今教誡於汝輩， 一切世間諸天人，

若欲究竟諸法源， 當念速淨此三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲究竟諸法源， 當念速淨此三昧；

彼必大集功德聚， 不可算數難稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼必大集功德聚， 不可算數難稱量，

欲得妙樂不思議， 要先淨修此三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得妙樂不思議， 要先淨修此三昧；

若欲盡見一切佛， 現在、未來及十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲盡見一切佛， 現在、未來及十方，

或復求轉妙法輪， 亦先修習此三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復求轉妙法輪， 亦先修習此三昧；

若欲圓滿諸妙相， 具足眾好上莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲圓滿諸妙相， 具足眾好上莊嚴，

及求轉生清淨家， 必先受持此三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及求轉生清淨家， 必先受持此三昧；

汝不空見諸眾生， 即欲遠離諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不空見諸眾生， 即欲遠離諸惡道，

悉欲知於下生者， 應常讚誦此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲知於下生者， 應常讚誦此三昧。

彼非供養於一佛， 亦非二、三、及四、五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非供養於一佛， 亦非二、三、及四、五，

乃至億數那由他， 方得聞斯勝三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至億數那由他， 方得聞斯勝三昧；

彼供諸佛過僧祇， 為證無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼供諸佛過僧祇， 為證無上大菩提，

及眾所欲皆悉得， 乃得聞此勝三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及眾所欲皆悉得， 乃得聞此勝三昧；

彼供無量百數佛， 過去久種諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼供無量百數佛， 過去久種諸善根，

常生歡喜尊敬心， 方得說此勝三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生歡喜尊敬心， 方得說此勝三昧；

彼事無量千數佛， 天中勝天能放光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼事無量千數佛， 天中勝天能放光，

精勤修習無懈倦， 爾乃讚誦三昧經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤修習無懈倦， 爾乃讚誦三昧經；

彼見無量億數佛， 無邊淨光若日輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見無量億數佛， 無邊淨光若日輪，

厚習一切諸善根， 然始得聞妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厚習一切諸善根， 然始得聞妙三昧。

又如世間攻戰場， 其中多有被毒害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間攻戰場， 其中多有被毒害，

彼或遇聞藥鼓音， 眾毒消除得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼或遇聞藥鼓音， 眾毒消除得安樂。

若人說此三昧時， 其或得聞勝定者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人說此三昧時， 其或得聞勝定者，

三昧威力證菩提， 非彼漏盡正位人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧威力證菩提， 非彼漏盡正位人。

彼定功德等須彌， 若人證時無異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼定功德等須彌， 若人證時無異相，

其或能往到山所， 即同其色難別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其或能往到山所， 即同其色難別知。

若人得聞三昧聲， 諸定中勝猶如海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人得聞三昧聲， 諸定中勝猶如海，

由斯三昧威德力， 彼證菩提不復疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯三昧威德力， 彼證菩提不復疑。

亦如眾流歸大海， 大河、小河、及陂池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如眾流歸大海， 大河、小河、及陂池，

等同一味難別知， 彼亦如是無異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等同一味難別知， 彼亦如是無異相。

若人聞此三昧時， 即念十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此三昧時， 即念十方一切佛，

三昧威力登正覺， 非彼身證富伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧威力登正覺， 非彼身證富伽羅。

若諸菩薩唯修檀， 過於無邊恒沙劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩唯修檀， 過於無邊恒沙劫，

供養十方一切佛， 下及法界諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方一切佛， 下及法界諸眾生，

如是曠劫行布施， 所獲功德雖言多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是曠劫行布施， 所獲功德雖言多，

猶不及說妙定門， 起一念慈被一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不及說妙定門， 起一念慈被一切。

三昧善思如慈母， 光顯聖德難度量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧善思如慈母， 光顯聖德難度量，

智人若能一心求， 當速成佛具自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人若能一心求， 當速成佛具自在。」

菩薩念佛三昧分說修習三昧品第十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分說修習三昧品第十四之一

爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶？」

佛告不空見菩薩言：「不空見！若諸菩薩摩訶薩具足三法即能入此念佛三昧。何等為三？一者、具足不貪善根，二者、具足不瞋善根，三者、具足不癡善根。若能具足三善根已，即得成就六波羅蜜。而彼菩薩摩訶薩以能住彼不貪善根故而常行施，具足成就檀波羅蜜。所生常得家產豐饒、財寶具足、所須便至、永離貧窮，有大威德、有大勢力，其心弘廣無復狹劣，自然攝彼貪不善根。以能具足諸福德故，眾生見者莫不尊敬、凡所言說人皆信行，不用多功獲此三昧，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。又彼菩薩以於一切世間天人諸眾生所無有瞋恚、忿恨之心故，故能具足不瞋善根，而常住彼尸波羅蜜、羼提波羅蜜。能具足滿忍波羅蜜已，或逢罵詈、謗毀、楚撻、撾捶、割截手足、挑髓、破腦，一切諸苦競來迫切，不怒、不恨、不恚、不瞋，於是除滅瞋不善根。起大慈心遍覆一切眾生界已，所生不離諸佛、世尊，夢寤常安；天神衛護，刀仗不害、毒不能中、火不能燒、水不能溺；常足飲食、湯藥、衣服、臥具種種眾物，一切世間天人眾生見者讚美，不久即能證此三昧，當能速成阿耨多羅三藐三菩提。又，彼菩薩以能具足無癡善根故，長夜修習奢摩他毘婆舍那，具足方便善，能斷除癡不善根，成就微妙甚深智慧，於一切法了了分明、諸異論門無有罣礙，若他問難辯釋無疑。不空見！是為菩薩摩訶薩具足三法證此三昧當能速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見菩薩言：「不空見！若諸菩薩摩訶薩具足三法即能入此念佛三昧。何等為三？一者、具足不貪善根，二者、具足不瞋善根，三者、具足不癡善根。若能具足三善根已，即得成就六波羅蜜。而彼菩薩摩訶薩以能住彼不貪善根故而常行施，具足成就檀波羅蜜。所生常得家產豐饒、財寶具足、所須便至、永離貧窮，有大威德、有大勢力，其心弘廣無復狹劣，自然攝彼貪不善根。以能具足諸福德故，眾生見者莫不尊敬、凡所言說人皆信行，不用多功獲此三昧，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。又彼菩薩以於一切世間天人諸眾生所無有瞋恚、忿恨之心故，故能具足不瞋善根，而常住彼尸波羅蜜、羼提波羅蜜。能具足滿忍波羅蜜已，或逢罵詈、謗毀、楚撻、撾捶、割截手足、挑髓、破腦，一切諸苦競來迫切，不怒、不恨、不恚、不瞋，於是除滅瞋不善根。起大慈心遍覆一切眾生界已，所生不離諸佛、世尊，夢寤常安；天神衛護，刀仗不害、毒不能中、火不能燒、水不能溺；常足飲食、湯藥、衣服、臥具種種眾物，一切世間天人眾生見者讚美，不久即能證此三昧，當能速成阿耨多羅三藐三菩提。又，彼菩薩以能具足無癡善根故，長夜修習奢摩他毘婆舍那，具足方便善，能斷除癡不善根，成就微妙甚深智慧，於一切法了了分明、諸異論門無有罣礙，若他問難辯釋無疑。不空見！是為菩薩摩訶薩具足三法證此三昧當能速成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見，菩薩摩訶薩復有三法能入三昧，復能速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見，菩薩摩訶薩復有三法能入三昧，復能速成阿耨多羅三藐三菩提。

「何等為三？一者、觀一切行無常如實知，二者、觀一切行苦如實知，三者、觀一切法無我如實知。菩薩若能如是觀已，不久即能入此三昧。不空見！是為菩薩摩訶薩具足三法能證三昧，亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三？一者、觀一切行無常如實知，二者、觀一切行苦如實知，三者、觀一切法無我如實知。菩薩若能如是觀已，不久即能入此三昧。不空見！是為菩薩摩訶薩具足三法能證三昧，亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！菩薩摩訶薩復有三法能入三昧，亦能速證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！菩薩摩訶薩復有三法能入三昧，亦能速證阿耨多羅三藐三菩提。

「何等為三？一者、如來現在修諸供養，若滅度後，或時供養諸佛舍利、或以種種上妙香花，及以花鬘、塗香、末香、燒眾名香、然燈、幡蓋、寶幢、音樂等，若自供養、或復教他，常發誓願：『願我所生，以此供養行願善根，令我速得念佛三昧，亦當證成阿耨多羅三藐三菩提。』二者、若佛現在及入涅槃，讚說如來真實功德：若戒、若定、若智慧、若解脫、若解脫知見、若威儀、若神通、若辯才、若無諍、若慈悲、若喜捨，及餘世尊諸功德法皆常讚說，亦發誓願：『願我從今讚歎諸佛所獲福聚、所得功德，藉此善根當令我得念佛三昧，復能速成無上道果。』不空見！是為菩薩摩訶薩成就三法能入三昧，亦能速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三？一者、如來現在修諸供養，若滅度後，或時供養諸佛舍利、或以種種上妙香花，及以花鬘、塗香、末香、燒眾名香、然燈、幡蓋、寶幢、音樂等，若自供養、或復教他，常發誓願：『願我所生，以此供養行願善根，令我速得念佛三昧，亦當證成阿耨多羅三藐三菩提。』二者、若佛現在及入涅槃，讚說如來真實功德：若戒、若定、若智慧、若解脫、若解脫知見、若威儀、若神通、若辯才、若無諍、若慈悲、若喜捨，及餘世尊諸功德法皆常讚說，亦發誓願：『願我從今讚歎諸佛所獲福聚、所得功德，藉此善根當令我得念佛三昧，復能速成無上道果。』不空見！是為菩薩摩訶薩成就三法能入三昧，亦能速成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！菩薩摩訶薩復有三法，不久則能成就三昧，亦當速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為三？一者、若諸菩薩摩訶薩或從一切佛、世尊所聞此三昧真實功德，或時但聞三昧名字，即自思念：『如彼過去諸如來、應、等正覺本行菩薩求菩提時，彼輩皆求如此三昧，是以聞此三昧即生隨喜。我於今日為大菩提，亦應勤求如是三昧，成就具足大利益故。是故，我今聞此三昧功德名字深生隨喜。』是名具足第一隨喜法也。二者、『如彼未來一切諸如來、應、等正覺為求菩提行菩薩時，修此三昧為大利益。是故，我今聞此三昧亦生隨喜。』是名第二具足隨喜法也。三者、『如今現在所有十方無量無邊諸如來、應、等正覺現住世者——已度諸有、已拔習根、斷滅語言、遠離覺觀、證甚深定、具大慈悲——亦於往昔行菩薩時聞此三昧皆生隨喜。我今既獲聞此三昧，何獨不可起隨喜乎？』如是念時深生隨喜，是名具足第三隨喜法也。不空見！是為菩薩摩訶薩具足成就三種隨喜，所獲功德及諸善根願與眾生同證三昧，亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！菩薩摩訶薩復有三法，不久則能成就三昧，亦當速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為三？一者、若諸菩薩摩訶薩或從一切佛、世尊所聞此三昧真實功德，或時但聞三昧名字，即自思念：『如彼過去諸如來、應、等正覺本行菩薩求菩提時，彼輩皆求如此三昧，是以聞此三昧即生隨喜。我於今日為大菩提，亦應勤求如是三昧，成就具足大利益故。是故，我今聞此三昧功德名字深生隨喜。』是名具足第一隨喜法也。二者、『如彼未來一切諸如來、應、等正覺為求菩提行菩薩時，修此三昧為大利益。是故，我今聞此三昧亦生隨喜。』是名第二具足隨喜法也。三者、『如今現在所有十方無量無邊諸如來、應、等正覺現住世者——已度諸有、已拔習根、斷滅語言、遠離覺觀、證甚深定、具大慈悲——亦於往昔行菩薩時聞此三昧皆生隨喜。我今既獲聞此三昧，何獨不可起隨喜乎？』如是念時深生隨喜，是名具足第三隨喜法也。不空見！是為菩薩摩訶薩具足成就三種隨喜，所獲功德及諸善根願與眾生同證三昧，亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！若復諸善男子、善女人輩於此三昧生隨喜時，所得功德真實廣大，無量無邊、難可稱說。我今為汝引諸譬喻，開示少分令汝知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！若復諸善男子、善女人輩於此三昧生隨喜時，所得功德真實廣大，無量無邊、難可稱說。我今為汝引諸譬喻，開示少分令汝知耳。

「不空見！如此三千大千世界其間所有諸恒河沙，若人取彼諸恒河沙聚置一處，然後於彼大沙聚中取一一沙末為微塵，然後將此沙之一塵過恒河沙世界，更復過彼無量無邊阿僧祇不可思議不可稱不可量恒河沙等世界已，然後方乃置一微塵。如是次第，一切沙塵計諸世界悉皆布盡。不空見！汝意云何？假使彼世間人頗能少知世界數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！如此三千大千世界其間所有諸恒河沙，若人取彼諸恒河沙聚置一處，然後於彼大沙聚中取一一沙末為微塵，然後將此沙之一塵過恒河沙世界，更復過彼無量無邊阿僧祇不可思議不可稱不可量恒河沙等世界已，然後方乃置一微塵。如是次第，一切沙塵計諸世界悉皆布盡。不空見！汝意云何？假使彼世間人頗能少知世界數不？」

不空見言：「無也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「無也。世尊！」

「不空見！且置是事。假使世間聰明智慧第一算師，盡其智力及以算術，頗能稱量、頗能思察，復能數知世界數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！且置是事。假使世間聰明智慧第一算師，盡其智力及以算術，頗能稱量、頗能思察，復能數知世界數不？」

不空見言：「無也。世尊！無也。世尊！今我所見，唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「無也。世尊！無也。世尊！今我所見，唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳。」

佛言：「不空見！若有善男子、善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生。不空見！汝意云何？彼人如是供養行檀所獲功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不空見！若有善男子、善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生。不空見！汝意云何？彼人如是供養行檀所獲功德寧為多不？」

不空見言：「甚多。世尊！無量。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「甚多。世尊！無量。世尊！」

佛言：「不空見！我更語汝：彼善男子、善女人雖能以上一切世界盛滿七寶眾具供施一切眾生功德雖廣，然故不及前善男子、善女人等聞此三昧寶王名字發起三種隨喜之心、誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提所得功德。何以故？不空見！以彼三種由多聞生也，彼多聞從正說起故。不空見！由彼正說故，能生一切善根，即此三昧也。何等三昧能生一切善根？所謂即此菩薩念佛三昧也。又復能生一切善根，亦即正說。何等正說？謂正說時，善說是也。以是義故，彼三種隨喜所獲功德望布施福，不可稱量、不可挍比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不空見！我更語汝：彼善男子、善女人雖能以上一切世界盛滿七寶眾具供施一切眾生功德雖廣，然故不及前善男子、善女人等聞此三昧寶王名字發起三種隨喜之心、誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提所得功德。何以故？不空見！以彼三種由多聞生也，彼多聞從正說起故。不空見！由彼正說故，能生一切善根，即此三昧也。何等三昧能生一切善根？所謂即此菩薩念佛三昧也。又復能生一切善根，亦即正說。何等正說？謂正說時，善說是也。以是義故，彼三種隨喜所獲功德望布施福，不可稱量、不可挍比。

「復次，不空見！我念往昔過於無量阿僧祇復無量阿僧祇劫，爾時世界名動不動，彼界有佛，號曰寶山莊嚴如來、應供、等正覺、遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出興於世——得大自在調伏一切，具足解脫永度彼岸，最上、最妙、最勝無比，能為眾生作大歸依、能與眾生為大覆護、能治眾生諸煩惱病，通達三世無不明了，以自證法為眾生說，其所說法初、中、後善其義深遠、其言巧妙純一無雜，具足清白梵行之相，為諸眾生常如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！我念往昔過於無量阿僧祇復無量阿僧祇劫，爾時世界名動不動，彼界有佛，號曰寶山莊嚴如來、應供、等正覺、遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出興於世——得大自在調伏一切，具足解脫永度彼岸，最上、最妙、最勝無比，能為眾生作大歸依、能與眾生為大覆護、能治眾生諸煩惱病，通達三世無不明了，以自證法為眾生說，其所說法初、中、後善其義深遠、其言巧妙純一無雜，具足清白梵行之相，為諸眾生常如是說。

「時彼寶山如來、應、等正覺住一王城，城名伏怨，與三十億那由他百千聲聞大眾——皆是學人，當有所作、當有所斷、當有所得，應受世間天人供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼寶山如來、應、等正覺住一王城，城名伏怨，與三十億那由他百千聲聞大眾——皆是學人，當有所作、當有所斷、當有所得，應受世間天人供養。

「不空見！時彼寶山如來從三昧起，作如斯念：『今我此三十億那由他百千聲聞皆是學人，所作未辦、未到彼岸，我於今者應為此等如法而說，當令一切速得漏盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼寶山如來從三昧起，作如斯念：『今我此三十億那由他百千聲聞皆是學人，所作未辦、未到彼岸，我於今者應為此等如法而說，當令一切速得漏盡。』

「不空見！爾時彼寶山莊嚴佛廣現如是大神通事，令彼三千大千世界盡皆煙出，猛焰熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時彼寶山莊嚴佛廣現如是大神通事，令彼三千大千世界盡皆煙出，猛焰熾然。

「不空見！爾時彼聲聞眾覩彼如來廣作如是大神通事，見已，歡喜踊悅遍身——猶如比丘入第四禪，彼聲聞眾身心快樂亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時彼聲聞眾覩彼如來廣作如是大神通事，見已，歡喜踊悅遍身——猶如比丘入第四禪，彼聲聞眾身心快樂亦復如是。

「復次，不空見！爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已，因即告彼聲聞眾言：『汝諸比丘應當觀此三千大千世界滿中煙出，又復猛火焰熾烔然。諸比丘！一切諸行無常亦爾。諸比丘！一切諸行苦事亦爾。諸比丘！一切諸法無我我所、無有堅牢、虛妄不真、可破可壞，皆滅盡相。諸比丘！我今略說一切諸行，乃至一切放捨莫著，深生厭離，自然解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已，因即告彼聲聞眾言：『汝諸比丘應當觀此三千大千世界滿中煙出，又復猛火焰熾烔然。諸比丘！一切諸行無常亦爾。諸比丘！一切諸行苦事亦爾。諸比丘！一切諸法無我我所、無有堅牢、虛妄不真、可破可壞，皆滅盡相。諸比丘！我今略說一切諸行，乃至一切放捨莫著，深生厭離，自然解脫。』

「不空見！爾時彼三十億那由他百千聲聞眾等蒙彼如來說如是法、如是教誡，皆得漏盡、通達諸法，於諸法中無有罣礙，善住諸法度諸疑網。於教師所聽受法已，於諸法中了無所畏，發大聲言：『如是，婆伽婆！如是，世尊！諸行無常。如是，世尊！諸行是苦。如是，世尊！諸法暫住。如是，世尊！諸法破裂，不可依止。如是，世尊！諸法熾然，猶如草木及以石壁。如是，世尊！一切諸行乃至可放、可捨、可厭、可脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時彼三十億那由他百千聲聞眾等蒙彼如來說如是法、如是教誡，皆得漏盡、通達諸法，於諸法中無有罣礙，善住諸法度諸疑網。於教師所聽受法已，於諸法中了無所畏，發大聲言：『如是，婆伽婆！如是，世尊！諸行無常。如是，世尊！諸行是苦。如是，世尊！諸法暫住。如是，世尊！諸法破裂，不可依止。如是，世尊！諸法熾然，猶如草木及以石壁。如是，世尊！一切諸行乃至可放、可捨、可厭、可脫。』

「不空見！時彼寶山莊嚴如來以如是神通、以如是說法、以如是教詔三種示現，化諸聲聞眾令入三解脫門，謂空無相願已，復有三十億那由他百千諸菩薩眾皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼寶山莊嚴如來以如是神通、以如是說法、以如是教詔三種示現，化諸聲聞眾令入三解脫門，謂空無相願已，復有三十億那由他百千諸菩薩眾皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。

「不空見！爾時彼佛為彼三十億那由他百千諸菩薩眾說此三昧寶王，如是顯示已，復為彼天人世間作利益故，經八萬四千億那由他百千歲轉正法輪已，然後於彼無餘涅槃而般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時彼佛為彼三十億那由他百千諸菩薩眾說此三昧寶王，如是顯示已，復為彼天人世間作利益故，經八萬四千億那由他百千歲轉正法輪已，然後於彼無餘涅槃而般涅槃。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！彼寶山莊嚴如來現前教化幾菩薩眾？復佛滅度後法住幾時耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！彼寶山莊嚴如來現前教化幾菩薩眾？復佛滅度後法住幾時耶？」

佛告不空見菩薩摩訶薩言：「不空見！於此三千大千世界所有星宿其數可知，然彼寶山莊嚴如來、應、等正覺邊際數量難可得知。而彼如來般涅槃後，正法住世滿八十億那由他百千年，像法住世二十億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見菩薩摩訶薩言：「不空見！於此三千大千世界所有星宿其數可知，然彼寶山莊嚴如來、應、等正覺邊際數量難可得知。而彼如來般涅槃後，正法住世滿八十億那由他百千年，像法住世二十億歲。

「其後未幾復有佛出，名曰慈行如來、應、等正覺，出現於世，壽命無量，其佛身量滿一由旬。爾時，眾生身以量足長六拘盧舍。其蓮花床——大者高十三由旬，小者猶高六由旬——遍滿大地，所有眾生往返、周旋、行、住、坐、臥皆各在於蓮花之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其後未幾復有佛出，名曰慈行如來、應、等正覺，出現於世，壽命無量，其佛身量滿一由旬。爾時，眾生身以量足長六拘盧舍。其蓮花床——大者高十三由旬，小者猶高六由旬——遍滿大地，所有眾生往返、周旋、行、住、坐、臥皆各在於蓮花之上。

「爾時，世界名盛蓮花，其地柔軟猶如羊毳毛，眾生觸著如天妙衣，其色光澤狀忉利天黃白之石，彼諸眾生等受快樂亦如他化自在天宮。彼諸眾生欲度東海，瞬息之間便到彼岸；南、西、北海駿速亦然，彼諸眾生凡所之從發心即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世界名盛蓮花，其地柔軟猶如羊毳毛，眾生觸著如天妙衣，其色光澤狀忉利天黃白之石，彼諸眾生等受快樂亦如他化自在天宮。彼諸眾生欲度東海，瞬息之間便到彼岸；南、西、北海駿速亦然，彼諸眾生凡所之從發心即至。

「而彼慈行如來初成佛時，其地廣博盡四海邊。時彼大地縱廣正等滿八十億那由他百千由旬，諸聲聞眾皆悉充滿，諸阿羅漢多一坐食，唯除侍者阿難及金剛密迹阿斯多等。復有八十那由他諸大菩薩摩訶薩眾，一切皆住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而彼慈行如來初成佛時，其地廣博盡四海邊。時彼大地縱廣正等滿八十億那由他百千由旬，諸聲聞眾皆悉充滿，諸阿羅漢多一坐食，唯除侍者阿難及金剛密迹阿斯多等。復有八十那由他諸大菩薩摩訶薩眾，一切皆住不退轉地。

「彼諸菩薩請問甚深妙定法門，而彼慈行如來為諸菩薩開發顯示深法門時，慈行世尊唯出一音即說斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸菩薩請問甚深妙定法門，而彼慈行如來為諸菩薩開發顯示深法門時，慈行世尊唯出一音即說斯偈：

「『若人方便求出家， 應當一心思妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若人方便求出家， 應當一心思妙法，

彼必摧壞惡魔軍， 猶如香象破草屋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼必摧壞惡魔軍， 猶如香象破草屋。

誰求疾成大菩提？ 應為世間常說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰求疾成大菩提？ 應為世間常說法，

而欲淨斯最勝地， 此三昧樂則能為。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而欲淨斯最勝地， 此三昧樂則能為。』