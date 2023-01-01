大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第八隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第八隋天竺三藏達磨笈多譯

思惟三昧品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟三昧品之餘

爾時，不空見菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當何證知捨離我見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當何證知捨離我見耶？」

佛言：「不空見！若諸菩薩摩訶薩得證知時，無有住著則離我見。如是，菩薩雖無住著，而能為彼一切世間天人眾生作大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不空見！若諸菩薩摩訶薩得證知時，無有住著則離我見。如是，菩薩雖無住著，而能為彼一切世間天人眾生作大利益。

「云何利益？所謂為大法明、然大法炬、吹大法䗍、擊大法鼓、奮大法鞉、乘大法船、設大法橋。方當欲渡一切眾生出於生死四流瀑河、置於涅槃無為彼岸，即當觀察是身本性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何利益？所謂為大法明、然大法炬、吹大法䗍、擊大法鼓、奮大法鞉、乘大法船、設大法橋。方當欲渡一切眾生出於生死四流瀑河、置於涅槃無為彼岸，即當觀察是身本性。

「次當觀身不淨：臭穢、腐爛、癰、膿、屎、尿盈溢。是身無常，不暫停住；破壞枯槁，不可長久；誑惑小兒，危脆不堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當觀身不淨：臭穢、腐爛、癰、膿、屎、尿盈溢。是身無常，不暫停住；破壞枯槁，不可長久；誑惑小兒，危脆不堅。

「猶水沫聚，戶蟲充滿，筋骨相輔，空負而行，無實用處。或經百年、及百千歲、縱八萬劫一切樂具守護、長養，終歸墮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶水沫聚，戶蟲充滿，筋骨相輔，空負而行，無實用處。或經百年、及百千歲、縱八萬劫一切樂具守護、長養，終歸墮壞。

「此身長夜不離煩惱、不出顛倒，恒為諸惡鳥獸食噉，又亦常與地獄、餓鬼、畜生共行，生死往來受諸苦惱、或為奴隸種種苦事，常繫於他不得自在，而彼所生云何當能見苦、斷集、證滅、修道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此身長夜不離煩惱、不出顛倒，恒為諸惡鳥獸食噉，又亦常與地獄、餓鬼、畜生共行，生死往來受諸苦惱、或為奴隸種種苦事，常繫於他不得自在，而彼所生云何當能見苦、斷集、證滅、修道？

「今我此身但是空虛、誑曜、愚癡，無一堅法。以是，我今當應持此一切身分施諸眾生：若有眾生寶重己身，我當為彼放捨身命；若有眾生須我精氣，我當給與彼之精氣；若有眾生須我肉者，我當以肉供奉彼等。何以故？寧我先施令彼得食，無容不施使彼自食。今我以此淨心布施所獲善根，願即滅除我見根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今我此身但是空虛、誑曜、愚癡，無一堅法。以是，我今當應持此一切身分施諸眾生：若有眾生寶重己身，我當為彼放捨身命；若有眾生須我精氣，我當給與彼之精氣；若有眾生須我肉者，我當以肉供奉彼等。何以故？寧我先施令彼得食，無容不施使彼自食。今我以此淨心布施所獲善根，願即滅除我見根本。

「而彼菩薩如是觀時，不著我見；滅我見已，然後捨身令眾生用——為惜命者棄捨命根、須精氣者授以精氣、須肉食者便以肉施、若有眾生須其力用，即時為奴充彼驅策。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而彼菩薩如是觀時，不著我見；滅我見已，然後捨身令眾生用——為惜命者棄捨命根、須精氣者授以精氣、須肉食者便以肉施、若有眾生須其力用，即時為奴充彼驅策。

「不空見！以是因緣，彼菩薩摩訶薩除捨我見、不住我見、證知我見，而能於此不牢固中求牢固身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！以是因緣，彼菩薩摩訶薩除捨我見、不住我見、證知我見，而能於此不牢固中求牢固身。

「不空見！譬如都城、邑聚、村落之中，多有童男、或多童女自舍出已，至河岸邊見水沫聚，以彼水沫更相嬉戲——所謂：破壞水沫，分段磨滅，令其消散無有遺餘——而彼沫聚不作是念：『誰於今日能分散我？』是沫雖壞，無惱恨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！譬如都城、邑聚、村落之中，多有童男、或多童女自舍出已，至河岸邊見水沫聚，以彼水沫更相嬉戲——所謂：破壞水沫，分段磨滅，令其消散無有遺餘——而彼沫聚不作是念：『誰於今日能分散我？』是沫雖壞，無惱恨心。

「不空見！如是，菩薩摩訶薩自觀己身無常破壞，如彼沫聚不可長久，當知是人得此三昧，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！如是，菩薩摩訶薩自觀己身無常破壞，如彼沫聚不可長久，當知是人得此三昧，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「若能遠離我見者， 一切無有住著處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能遠離我見者， 一切無有住著處，

為利世間天人故， 當證難見大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利世間天人故， 當證難見大菩提。

彼若厭身諸不淨， 癰瘡所處膿血流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若厭身諸不淨， 癰瘡所處膿血流，

此身變壞不堅牢， 無常羸劣斯破法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身變壞不堅牢， 無常羸劣斯破法。

暫住如幻無實體， 猶彼聚沫空無真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫住如幻無實體， 猶彼聚沫空無真，

長夜養育終無宜， 鳥狗斯食最可惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜養育終無宜， 鳥狗斯食最可惡。

雖以眾具供贍之， 是身會當歸敗滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以眾具供贍之， 是身會當歸敗滅，

既不能得牢固法， 經無量劫唯有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既不能得牢固法， 經無量劫唯有苦。

地獄、畜生、餓鬼苦， 飢渴眾惱恒熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄、畜生、餓鬼苦， 飢渴眾惱恒熾然，

世間催切超百羅， 初不覺知彼如實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間催切超百羅， 初不覺知彼如實。

我身今日自空虛， 不常之體須臾變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身今日自空虛， 不常之體須臾變，

謂諸眾生食肉者、 精氣、僕役我甘為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂諸眾生食肉者、 精氣、僕役我甘為。

我思此時常發言： 『其有食肉及精血， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我思此時常發言： 『其有食肉及精血，

我為其故今放捨， 任從噉食我此身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為其故今放捨， 任從噉食我此身。』

當令一切寶身者， 悉得觀我捨斯命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令一切寶身者， 悉得觀我捨斯命，

我今軀命不敢愛， 願速成彼三摩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今軀命不敢愛， 願速成彼三摩提。

猶如彼沫常破壞， 未曾起一瞋恨心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如彼沫常破壞， 未曾起一瞋恨心；

今我此身如沫團， 豈有生於嫌怨事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我此身如沫團， 豈有生於嫌怨事？

若能觀身如水沫， 此人必定求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀身如水沫， 此人必定求菩提，

非但得奉十方尊， 彼當速獲勝三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但得奉十方尊， 彼當速獲勝三昧。」

菩薩念佛三昧分示現微笑品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分示現微笑品第十二

爾時，世尊怡然微笑。諸佛、世尊法如是故，即微笑時，世尊口放種種光明——所謂青、黃、赤、白、金色、頗梨——其光遠照，上至梵宮而復還下，右遶三周入世尊頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊怡然微笑。諸佛、世尊法如是故，即微笑時，世尊口放種種光明——所謂青、黃、赤、白、金色、頗梨——其光遠照，上至梵宮而復還下，右遶三周入世尊頂。

時尊者阿難見斯事已，即從座起，整理衣服，右膝著地，合十指掌向佛、世尊，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難見斯事已，即從座起，整理衣服，右膝著地，合十指掌向佛、世尊，以偈問曰：

「最勝世尊非無因， 今現微笑當有以， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝世尊非無因， 今現微笑當有以，

世間調御應為說， 而復微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間調御應為說， 而復微笑何因緣？

金剛色體百福身， 由證真如能利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛色體百福身， 由證真如能利益，

一切世間所歸依， 今此微笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所歸依， 今此微笑有何緣？

世尊無上亦無比， 何處當有能超勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無上亦無比， 何處當有能超勝？

功德備具無可毀， 今斯微笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德備具無可毀， 今斯微笑有何緣？

一切世間皆歸趣， 調御丈夫今當宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間皆歸趣， 調御丈夫今當宣，

誰於今日獲大利， 世尊無何微笑者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日獲大利， 世尊無何微笑者？

今日誰當受大位？ 今日誰得真福聚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日誰當受大位？ 今日誰得真福聚？

今日誰為安隱王？ 能致世尊是微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日誰為安隱王？ 能致世尊是微笑。

一切世間所歸依， 天人大師今應說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所歸依， 天人大師今應說，

若聞佛尊斯妙音， 天人歡喜眾聖讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞佛尊斯妙音， 天人歡喜眾聖讚。」

尊者阿難設斯問已，於是世尊告阿難曰：「阿難！我當說是正念三昧法門義時，此大眾中有三萬人遠離塵垢、得法眼淨；復有八萬億百千那由他諸天子遠塵離垢、得法眼淨；復有三萬比丘、比丘尼眾得阿那含果；復有三萬比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得無生忍法；復有三萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，此輩皆於星宿劫中成等正覺，此即前發菩提心者是也；復有九萬億那由他菩薩摩訶薩安住菩提無有退轉，此輩當來皆得成佛，彼諸世尊有四種號：或號光明、或號毘盧遮那、或號釋迦牟尼、或名日月歲星，有如是等諸種名號隨其剎土出現於世；復有九十二億百千那由他眾生但發聲聞心，是輩未來皆證聲聞果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難設斯問已，於是世尊告阿難曰：「阿難！我當說是正念三昧法門義時，此大眾中有三萬人遠離塵垢、得法眼淨；復有八萬億百千那由他諸天子遠塵離垢、得法眼淨；復有三萬比丘、比丘尼眾得阿那含果；復有三萬比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得無生忍法；復有三萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，此輩皆於星宿劫中成等正覺，此即前發菩提心者是也；復有九萬億那由他菩薩摩訶薩安住菩提無有退轉，此輩當來皆得成佛，彼諸世尊有四種號：或號光明、或號毘盧遮那、或號釋迦牟尼、或名日月歲星，有如是等諸種名號隨其剎土出現於世；復有九十二億百千那由他眾生但發聲聞心，是輩未來皆證聲聞果。」

爾時，世尊知是事已，以淨天眼過於人眼觀察十方，見九十億百千那由他諸佛世界，應作如是大利益故，更出殊大微妙之聲遍此三千大千世界，咸得聞已，然後及彼諸佛國土所有眾生亦皆得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知是事已，以淨天眼過於人眼觀察十方，見九十億百千那由他諸佛世界，應作如是大利益故，更出殊大微妙之聲遍此三千大千世界，咸得聞已，然後及彼諸佛國土所有眾生亦皆得聞。

然後復從眉間白毫相中放大光明名無邊威，此光遍照十方佛國，令無量億百千那由他眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；復有過於前數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，彼等當來皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，然後於彼十方國土皆得成佛，號曰難伏如來、應供、等正覺出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後復從眉間白毫相中放大光明名無邊威，此光遍照十方佛國，令無量億百千那由他眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；復有過於前數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，彼等當來皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，然後於彼十方國土皆得成佛，號曰難伏如來、應供、等正覺出現於世。

爾時，世尊為重宣此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重宣此義，以偈頌曰：

「過百千數無減少， 三種三十復九十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過百千數無減少， 三種三十復九十，

如是一切見菩提， 彼為發心利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切見菩提， 彼為發心利益故。

彼滿十千諸眾生， 復三萬智得淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼滿十千諸眾生， 復三萬智得淨眼，

聞已正思等正覺， 解脫人身諸惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已正思等正覺， 解脫人身諸惡道；

復過八億那由他， 諸天獲於聖淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過八億那由他， 諸天獲於聖淨眼，

以聞如來妙音故， 永滅惡趣無遺餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞如來妙音故， 永滅惡趣無遺餘；

得忍三萬億由他， 發心即離三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得忍三萬億由他， 發心即離三惡道，

彼輩當來悉成佛， 其猶盛春草木敷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼輩當來悉成佛， 其猶盛春草木敷；

復有三萬億眾生， 從座而起發大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬億眾生， 從座而起發大心，

以此威德當成佛， 於大地上利世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此威德當成佛， 於大地上利世間；

復有六萬諸天子， 皆發無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六萬諸天子， 皆發無上菩提心，

彼等斯同彌勒尊， 以修樂因證樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等斯同彌勒尊， 以修樂因證樂處。

以是因緣天人師， 為斯廣大故微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣天人師， 為斯廣大故微笑，

我已宣揚微笑旨， 阿難當知此笑緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已宣揚微笑旨， 阿難當知此笑緣。」

菩薩念佛三昧分神通品第十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分神通品第十三之一

爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何當知菩薩摩訶薩住於慚愧、遠離於彼無慚愧已，然後當得此三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何當知菩薩摩訶薩住於慚愧、遠離於彼無慚愧已，然後當得此三昧耶？」

爾時，佛告不空見菩薩言：「不空見！若有菩薩摩訶薩常行慚愧，而是菩薩行慚愧時或能造作種種惡事——所謂：身惡行時即生慚愧、口惡行時亦生慚愧、意惡行時亦生慚愧、起嫉妬心亦生慚愧、起懈怠心亦生慚愧、於諸如來所亦生慚愧、於大菩薩摩訶薩所亦生慚愧、於住菩薩乘諸眾生所亦生慚愧、於聲聞乘人所亦生慚愧、於辟支佛乘人所亦生慚愧、於人天所亦生慚愧。云何慚愧？所謂常愧於他，亦慚自身住於一切不善法中，故常慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告不空見菩薩言：「不空見！若有菩薩摩訶薩常行慚愧，而是菩薩行慚愧時或能造作種種惡事——所謂：身惡行時即生慚愧、口惡行時亦生慚愧、意惡行時亦生慚愧、起嫉妬心亦生慚愧、起懈怠心亦生慚愧、於諸如來所亦生慚愧、於大菩薩摩訶薩所亦生慚愧、於住菩薩乘諸眾生所亦生慚愧、於聲聞乘人所亦生慚愧、於辟支佛乘人所亦生慚愧、於人天所亦生慚愧。云何慚愧？所謂常愧於他，亦慚自身住於一切不善法中，故常慚愧。

「住慚愧已，遠離一切無慚無愧，除滅不善、思惟善事，荷負重擔，體性清淨，終無毀犯、他不能謗。而是菩薩常能具足無毀身業、亦能具足無毀口業、亦能具足無毀意業，具足斯已，然後乃能住是三昧；住三昧已，常不遠離見一切諸佛、常不遠離聽聞諸佛所說妙法、常不遠離恭敬供養一切聖僧；具足如斯已，然後乃能疾成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住慚愧已，遠離一切無慚無愧，除滅不善、思惟善事，荷負重擔，體性清淨，終無毀犯、他不能謗。而是菩薩常能具足無毀身業、亦能具足無毀口業、亦能具足無毀意業，具足斯已，然後乃能住是三昧；住三昧已，常不遠離見一切諸佛、常不遠離聽聞諸佛所說妙法、常不遠離恭敬供養一切聖僧；具足如斯已，然後乃能疾成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，不空見！我念往昔過無量無邊阿僧祇劫，時有大劫名曰善來，於彼善來劫中後有第三劫名曰寶炬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！我念往昔過無量無邊阿僧祇劫，時有大劫名曰善來，於彼善來劫中後有第三劫名曰寶炬。

「不空見！彼於劫中復有小劫名九莊嚴，於彼時中名多劫濁。復次，有劫名曰千歲，彼中有轉輪王名善觀作，而彼善觀作王宿植德本、具大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼於劫中復有小劫名九莊嚴，於彼時中名多劫濁。復次，有劫名曰千歲，彼中有轉輪王名善觀作，而彼善觀作王宿植德本、具大威德。

「不空見！時善觀作王所居大城名曰淨華，妙香充滿。其城東西廣六十由旬、南北長七十由旬，墻壁周圍有一千二百重。彼城身量純以真金、眾具莊嚴，間用七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時善觀作王所居大城名曰淨華，妙香充滿。其城東西廣六十由旬、南北長七十由旬，墻壁周圍有一千二百重。彼城身量純以真金、眾具莊嚴，間用七寶。

「不空見！汝今欲知淨華香城善觀作王果報眾具莊嚴殊麗，如先所說無邊精進王善住大城無差異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！汝今欲知淨華香城善觀作王果報眾具莊嚴殊麗，如先所說無邊精進王善住大城無差異也。

「不空見！彼城北面有一內門名曰華鬘門，外有園名曰無畏，其園縱廣四十由旬，周匝皆有七寶樹林而為圍遶。有一大池，形量方廣，面十由旬，八功德水彌滿其間，如忉利天鏝陀吉尼池也。彼池四面周匝皆有寶多羅樹——其金多羅樹銀為花果、銀多羅樹琉璃華果，如是乃至真珠多羅樹金為華果——如善住城一等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！彼城北面有一內門名曰華鬘門，外有園名曰無畏，其園縱廣四十由旬，周匝皆有七寶樹林而為圍遶。有一大池，形量方廣，面十由旬，八功德水彌滿其間，如忉利天鏝陀吉尼池也。彼池四面周匝皆有寶多羅樹——其金多羅樹銀為花果、銀多羅樹琉璃華果，如是乃至真珠多羅樹金為華果——如善住城一等無異。

「復次，不空見！當爾之時有佛、世尊——號鴦耆羅娑(隋言分味)如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！當爾之時有佛、世尊——號鴦耆羅娑(隋言分味)如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——出現於世。

「不空見！時彼鴦耆羅娑如來處遊居止無畏園中，與大比丘眾九十九億百千那由他人俱前後圍遶——皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；皆得自在心善解脫、慧善解脫；所作已辦，捐捨重擔，盡獲己利，不受後有：隨順正教，達於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼鴦耆羅娑如來處遊居止無畏園中，與大比丘眾九十九億百千那由他人俱前後圍遶——皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；皆得自在心善解脫、慧善解脫；所作已辦，捐捨重擔，盡獲己利，不受後有：隨順正教，達於彼岸。

「不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺於晨朝時著衣持鉢，與九十九億百千那由他聲聞大眾左右圍遶入淨華香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺於晨朝時著衣持鉢，與九十九億百千那由他聲聞大眾左右圍遶入淨華香城。

「不空見！時彼善觀作王知彼世尊晨朝入城，即自莊嚴乘大調象名曰樂手，與無量億百千那由他眾前後導從，自彼淨華香城而出，為奉迎彼佛世尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼善觀作王知彼世尊晨朝入城，即自莊嚴乘大調象名曰樂手，與無量億百千那由他眾前後導從，自彼淨華香城而出，為奉迎彼佛世尊故。

「不空見！時善觀作王既遙見彼鴦耆世尊尋路而來，光儀端遠狀若金山，諸根寂靜神志和穆，已達第一調柔彼岸——猶如大龍降伏一切、亦如大象所為自在、又如大池澄清映徹——如是見已，自乘而下進詣世尊，頭面作禮，右遶三周而啟白言：『唯願世尊受我明朝所設供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時善觀作王既遙見彼鴦耆世尊尋路而來，光儀端遠狀若金山，諸根寂靜神志和穆，已達第一調柔彼岸——猶如大龍降伏一切、亦如大象所為自在、又如大池澄清映徹——如是見已，自乘而下進詣世尊，頭面作禮，右遶三周而啟白言：『唯願世尊受我明朝所設供養。』

「復次，不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺聞善觀作王如是請已，為諸眾生作利益故，默然受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺聞善觀作王如是請已，為諸眾生作利益故，默然受請。

「復次，不空見！時善觀作王聞彼世尊許納其請，即於斯夜速命厨官嚴辦眾種上味美食，人間所有靡不畢具。於淨華城平治道路，以諸香泥塗飾其地，所在街巷建立寶幢，妙善名幡處處羅布，兼列種種金寶器具。又用上妙牛頭栴檀以為香水灑散其地，復以種種末香、種種散華上撤於佛而為供養。然後於彼如來、應、等正覺前燒種種名香、積種種華鬘而為供養，又以種種歌頌、讚歎、偈句、法言而為供養，又作種種上妙樂音及諸玩具而為供養。彼王如是作諸供養，然後奉獻上妙飲食供養世尊及比丘眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！時善觀作王聞彼世尊許納其請，即於斯夜速命厨官嚴辦眾種上味美食，人間所有靡不畢具。於淨華城平治道路，以諸香泥塗飾其地，所在街巷建立寶幢，妙善名幡處處羅布，兼列種種金寶器具。又用上妙牛頭栴檀以為香水灑散其地，復以種種末香、種種散華上撤於佛而為供養。然後於彼如來、應、等正覺前燒種種名香、積種種華鬘而為供養，又以種種歌頌、讚歎、偈句、法言而為供養，又作種種上妙樂音及諸玩具而為供養。彼王如是作諸供養，然後奉獻上妙飲食供養世尊及比丘眾。

「復次，不空見！爾時彼善觀作王廣設如是微妙第一最上眾具滿足供養鴦耆如來、應供、等正覺已，更於異時莊嚴大駕，躬自率彼無量千數諸眾生等詣無畏園至彼鴦耆如來、應供、等正覺所，頂禮尊足已而白佛言：『世尊！今正是時，唯願垂慈作所應作也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！爾時彼善觀作王廣設如是微妙第一最上眾具滿足供養鴦耆如來、應供、等正覺已，更於異時莊嚴大駕，躬自率彼無量千數諸眾生等詣無畏園至彼鴦耆如來、應供、等正覺所，頂禮尊足已而白佛言：『世尊！今正是時，唯願垂慈作所應作也。』

「復次，不空見！時彼鴦耆羅娑如來聞善觀作王慇懃請已，知諸眾生堪受化故，於是為彼如所應作種種神通。現神通已，遂與九十九億百千那由他諸阿羅漢等身昇虛空。住虛空已，即放九十九億百千那由他光明照於東方無量世界；如是，復放前數光明照彼南方、及以西、北、四維、上、下，周遍十方亦皆如是。彼一一方各有九十九億百千那由他諸大光明，彼一一光皆各化作八十億百千那由他等大蓮華座，彼諸華座皆各有一化如來坐，彼諸如來形量、長短，乃至一切威儀多少，一如鴦耆羅娑如來、應供、等正覺無差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！時彼鴦耆羅娑如來聞善觀作王慇懃請已，知諸眾生堪受化故，於是為彼如所應作種種神通。現神通已，遂與九十九億百千那由他諸阿羅漢等身昇虛空。住虛空已，即放九十九億百千那由他光明照於東方無量世界；如是，復放前數光明照彼南方、及以西、北、四維、上、下，周遍十方亦皆如是。彼一一方各有九十九億百千那由他諸大光明，彼一一光皆各化作八十億百千那由他等大蓮華座，彼諸華座皆各有一化如來坐，彼諸如來形量、長短，乃至一切威儀多少，一如鴦耆羅娑如來、應供、等正覺無差別也。

「不空見！如彼變化諸佛、世尊各有無量億那由他諸比丘眾前後圍繞住虛空中，又亦各有化天帝釋及化梵王——形量、大小皆如今此無超勝梵天及大供養天帝釋等，無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！如彼變化諸佛、世尊各有無量億那由他諸比丘眾前後圍繞住虛空中，又亦各有化天帝釋及化梵王——形量、大小皆如今此無超勝梵天及大供養天帝釋等，無有異也。

「不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺示現如是神通事時，於須臾間，一切諸天所有音樂不鼓自鳴、一切眾具不作自現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼鴦耆羅娑如來、應供、等正覺示現如是神通事時，於須臾間，一切諸天所有音樂不鼓自鳴、一切眾具不作自現。

「不空見！時彼欲界諸天既覩鴦耆世尊示現如是大神變時，即以天栴檀、末香、沈水香、多伽羅香、多摩羅跋、牛頭栴檀、黑沈水香……等奉散佛上。復以種種妙華——所謂雞娑羅華、大雞娑羅華等——奉散於彼鴦耆羅娑如來、應、等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼欲界諸天既覩鴦耆世尊示現如是大神變時，即以天栴檀、末香、沈水香、多伽羅香、多摩羅跋、牛頭栴檀、黑沈水香……等奉散佛上。復以種種妙華——所謂雞娑羅華、大雞娑羅華等——奉散於彼鴦耆羅娑如來、應、等正覺。

「復次，不空見！爾時鴦耆世尊告彼善觀作王言：『大王！諸行無常。大王！諸行皆苦。大王！諸行無我。大王！諸行暫住，不得久停。大王！諸行不堅，是破壞法。大王！諸行熾然，如猛火焰。大王！諸行深奧，如大火坑。大王！乃至應當念捨諸行，當生深厭、亦不可樂，當念遠離，終思解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！爾時鴦耆世尊告彼善觀作王言：『大王！諸行無常。大王！諸行皆苦。大王！諸行無我。大王！諸行暫住，不得久停。大王！諸行不堅，是破壞法。大王！諸行熾然，如猛火焰。大王！諸行深奧，如大火坑。大王！乃至應當念捨諸行，當生深厭、亦不可樂，當念遠離，終思解脫。』

「不空見！爾時，善觀作王一心合掌恭敬向彼鴦耆如來具領讚曰：『如是如是。大德修伽陀！大德婆伽婆！諸行無常。大德婆伽婆！諸行是苦、諸行無我。大德婆伽婆！誠如聖教，一切諸行皆應遠離，亦須棄捨，終當免脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時，善觀作王一心合掌恭敬向彼鴦耆如來具領讚曰：『如是如是。大德修伽陀！大德婆伽婆！諸行無常。大德婆伽婆！諸行是苦、諸行無我。大德婆伽婆！誠如聖教，一切諸行皆應遠離，亦須棄捨，終當免脫。』

「不空見！爾時，彼鴦耆羅娑如來為彼善觀作王說如斯法，令其歡喜、令其專念、令其奉行；令歡喜已、令專念已、令奉行已，然令發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！爾時，彼鴦耆羅娑如來為彼善觀作王說如斯法，令其歡喜、令其專念、令其奉行；令歡喜已、令專念已、令奉行已，然令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次，不空見！爾時，鴦耆羅娑如來見善觀作王聞法歡喜、發菩提心，一切眾生咸得益已，即與九十九億百千那由他諸阿羅漢比丘大眾舉身騰踊，足步虛空，出淨花城然後還下，如常威儀，前後圍繞入無畏園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！爾時，鴦耆羅娑如來見善觀作王聞法歡喜、發菩提心，一切眾生咸得益已，即與九十九億百千那由他諸阿羅漢比丘大眾舉身騰踊，足步虛空，出淨花城然後還下，如常威儀，前後圍繞入無畏園。

「不空見！時彼善觀作王既得親覩鴦耆羅娑如來、應、等正覺廣現如是神通事時，發菩提心，更作誓曰：『當令我等於未來世悉獲如是大神通慧，復當令我悉得如是統諸大眾，復當令我於未來世悉得如是天人眾前大師子吼，一如今日鴦耆如來、應供、等正覺，無有異也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼善觀作王既得親覩鴦耆羅娑如來、應、等正覺廣現如是神通事時，發菩提心，更作誓曰：『當令我等於未來世悉獲如是大神通慧，復當令我悉得如是統諸大眾，復當令我於未來世悉得如是天人眾前大師子吼，一如今日鴦耆如來、應供、等正覺，無有異也。』

「不空見！時彼善觀作王見彼世尊鴦耆羅娑如來、應供、等正覺及諸大眾乘空而返，王便嚴駕奉從世尊達本住所然後乃還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼善觀作王見彼世尊鴦耆羅娑如來、應供、等正覺及諸大眾乘空而返，王便嚴駕奉從世尊達本住所然後乃還。

「復次，不空見！後於異時，彼鴦耆如來、應供、等正覺與諸大眾次第而行，至善觀王宮殿中已，當鋪而坐，諸比丘僧亦次第坐已。爾時，彼善觀作王及諸大臣與其眷屬各自圍繞、城內人民及其眷屬亦各圍繞，又皆自持所有供食，各自手奉鴦耆世尊及諸弟子聲聞大眾。其食香美、眾味具足，隨意奉上佛及眾僧，一切噉食皆得充滿。然後更以種種妙香、種種花鬘、種種衣服、種種珍寶、一切眾具、微妙音樂供養恭敬已，即於是日呼召太子，加以天冠、受以王位，棄四天下及諸眷屬、深厭生死，請佛出家，即於鴦耆佛、世尊所釋除鬚髮、法服著身。時有八萬四千億百千那由他人民善根既淳熟故，亦深厭世，從王出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！後於異時，彼鴦耆如來、應供、等正覺與諸大眾次第而行，至善觀王宮殿中已，當鋪而坐，諸比丘僧亦次第坐已。爾時，彼善觀作王及諸大臣與其眷屬各自圍繞、城內人民及其眷屬亦各圍繞，又皆自持所有供食，各自手奉鴦耆世尊及諸弟子聲聞大眾。其食香美、眾味具足，隨意奉上佛及眾僧，一切噉食皆得充滿。然後更以種種妙香、種種花鬘、種種衣服、種種珍寶、一切眾具、微妙音樂供養恭敬已，即於是日呼召太子，加以天冠、受以王位，棄四天下及諸眷屬、深厭生死，請佛出家，即於鴦耆佛、世尊所釋除鬚髮、法服著身。時有八萬四千億百千那由他人民善根既淳熟故，亦深厭世，從王出家。

「復次，不空見！時彼善觀作王既出家已，即於眾中整理衣服，恭敬合掌，遂便請彼鴦耆如來、應供、等正覺言：『世尊！云何菩薩修習、思惟念佛三昧耶？菩薩摩訶薩云何證此念佛三昧，即得住於不退轉地、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提、現前成就諸功德法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！時彼善觀作王既出家已，即於眾中整理衣服，恭敬合掌，遂便請彼鴦耆如來、應供、等正覺言：『世尊！云何菩薩修習、思惟念佛三昧耶？菩薩摩訶薩云何證此念佛三昧，即得住於不退轉地、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提、現前成就諸功德法？』

「不空見！時彼善觀作王比丘如是問已，彼鴦耆如來即便告彼王比丘言：『善觀作！汝應當知有二種法，菩薩摩訶薩具足修習，即便得此菩薩念佛三昧，能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、信諸如來，不生違逆；二者、信佛所說，不敢謗毀。作如斯念：是為諸佛廣大境界，不可思議。善觀作！是為菩薩摩訶薩得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見！時彼善觀作王比丘如是問已，彼鴦耆如來即便告彼王比丘言：『善觀作！汝應當知有二種法，菩薩摩訶薩具足修習，即便得此菩薩念佛三昧，能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、信諸如來，不生違逆；二者、信佛所說，不敢謗毀。作如斯念：是為諸佛廣大境界，不可思議。善觀作！是為菩薩摩訶薩得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、奢摩他，二者、毘婆舍那。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、奢摩他，二者、毘婆舍那。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、遠離斷見，二者、滅除常見。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、遠離斷見，二者、滅除常見。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提耶。

「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、住於羞慚，二者、修於恥愧。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善觀作！復有二法，菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、住於羞慚，二者、修於恥愧。善觀作！是為菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。』

「復次，不空見！時彼如來如是說已，彼善觀作王比丘復白鴦耆羅娑如來言：『世尊！云何菩薩摩訶薩住慚愧已而能得斯念佛三昧耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！時彼如來如是說已，彼善觀作王比丘復白鴦耆羅娑如來言：『世尊！云何菩薩摩訶薩住慚愧已而能得斯念佛三昧耶？』

「爾時，鴦耆羅娑如來、應、等正覺即告彼善觀作比丘言：『善觀作！若諸菩薩摩訶薩於諸所作常行慚愧，謂：起身惡行生慚愧心、起口惡行生慚愧心、起意惡行生慚愧心、起嫉妬時生慚愧心、起懈怠時生慚愧心、於諸佛所生慚愧心、於諸菩薩摩訶薩所生慚愧心、於住諸菩薩乘眾生所生慚愧心、於諸聲聞乘所生慚愧心、於諸辟支佛乘所生慚愧心、於諸天人所生慚愧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，鴦耆羅娑如來、應、等正覺即告彼善觀作比丘言：『善觀作！若諸菩薩摩訶薩於諸所作常行慚愧，謂：起身惡行生慚愧心、起口惡行生慚愧心、起意惡行生慚愧心、起嫉妬時生慚愧心、起懈怠時生慚愧心、於諸佛所生慚愧心、於諸菩薩摩訶薩所生慚愧心、於住諸菩薩乘眾生所生慚愧心、於諸聲聞乘所生慚愧心、於諸辟支佛乘所生慚愧心、於諸天人所生慚愧心。