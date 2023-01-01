大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第五隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第五隋天竺三藏達磨笈多譯

歎佛妙音勝辯品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛妙音勝辯品之餘

爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊是大梵聲、是大師子聲、是大雄朗聲、是大龍王聲、是大妙鼓聲、是大妙歌聲、是妙好聲、是大風聲、是大雲聲、是大雷聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊是大梵聲、是大師子聲、是大雄朗聲、是大龍王聲、是大妙鼓聲、是大妙歌聲、是妙好聲、是大風聲、是大雲聲、是大雷聲等。

「阿難！諸佛、世尊是大善聲、不思議聲、是無量聲、是無邊聲、是不可稱聲、是滿足聲、是無礙聲、是迦陵頻伽聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛、世尊是大善聲、不思議聲、是無量聲、是無邊聲、是不可稱聲、是滿足聲、是無礙聲、是迦陵頻伽聲。

「阿難！諸佛、如來是圓滿聲、諸如來是可證聲、諸如來是可知聲、諸如來是深遠智聲、諸如來是不可壞清聲、諸如來是無垢聲、諸如來是無譏訶聲、諸如來是無嘶破聲、諸如來是妙好聲、諸如來是最上妙好聲、諸如來是無缺聲、諸如來是不怯弱聲、諸如來是具足一切功德聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛、如來是圓滿聲、諸如來是可證聲、諸如來是可知聲、諸如來是深遠智聲、諸如來是不可壞清聲、諸如來是無垢聲、諸如來是無譏訶聲、諸如來是無嘶破聲、諸如來是妙好聲、諸如來是最上妙好聲、諸如來是無缺聲、諸如來是不怯弱聲、諸如來是具足一切功德聲。

「阿難！諸佛、如來、應供、等正覺出音聲時，若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿，若欲遍滿二佛世界、若三、若四、若五、若十，乃至百千世界，乃至億那由他，乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界，如來、世尊還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音，皆悉充滿彼諸世界，令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念：『今者世尊獨為我轉如斯法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛、如來、應供、等正覺出音聲時，若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿，若欲遍滿二佛世界、若三、若四、若五、若十，乃至百千世界，乃至億那由他，乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界，如來、世尊還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音，皆悉充滿彼諸世界，令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念：『今者世尊獨為我轉如斯法輪。』

「阿難！諸佛、世尊有如是等不思議聲。阿難！諸佛、世尊有如是聲、如是利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛、世尊有如是等不思議聲。阿難！諸佛、世尊有如是聲、如是利益。

「尊者阿難！譬如日輪為閻浮提諸眾生輩有眼目者作大利益。云何利益？所謂光明照了一切。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺清淨聲輪凡所至處，能為一切信根眾生隨宜宣說、作大利益，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！譬如日輪為閻浮提諸眾生輩有眼目者作大利益。云何利益？所謂光明照了一切。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺清淨聲輪凡所至處，能為一切信根眾生隨宜宣說、作大利益，其義亦爾。

「復次，阿難！譬如秋月十五日夜，彼月光輪清淨圓滿，閻浮提人見者歡喜。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺圓滿聲輪，能為一切法音光明，聞者歡喜得大利益，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如秋月十五日夜，彼月光輪清淨圓滿，閻浮提人見者歡喜。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺圓滿聲輪，能為一切法音光明，聞者歡喜得大利益，其義亦爾。

「復次，阿難！譬如大海水平等一味，常住澹然，難入、難度，其間多有諸異珍寶，而能為彼一切眾生——若人、非人——作大饒益。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺圓音平等，一味湛然，難入、難測，微妙而能安樂一切眾生，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如大海水平等一味，常住澹然，難入、難度，其間多有諸異珍寶，而能為彼一切眾生——若人、非人——作大饒益。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺圓音平等，一味湛然，難入、難測，微妙而能安樂一切眾生，其義亦爾。

「復次，阿難！譬如大地任持一切山林、河海、王都、大城、民人聚落，復能生長諸種苗稼、根、莖、華、果，饒益安樂一切眾生。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺普載聲輪，任持一切令無壞損，復能生長眾生善根、功德華果，饒益世間，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如大地任持一切山林、河海、王都、大城、民人聚落，復能生長諸種苗稼、根、莖、華、果，饒益安樂一切眾生。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺普載聲輪，任持一切令無壞損，復能生長眾生善根、功德華果，饒益世間，其義亦爾。

「復次，阿難！譬如虛空容受一切，能令眾生種種興作、往來遊處為大利益。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺廣大聲輪遍滿一切，能令眾生多有所作，受用、去來無不利益，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如虛空容受一切，能令眾生種種興作、往來遊處為大利益。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺廣大聲輪遍滿一切，能令眾生多有所作，受用、去來無不利益，其義亦爾。

「復次，阿難！譬如三十三天波利質多羅樹，其華敷時能令三十三天皆生歡喜、多受適樂。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺開發聲輪，能為一切啟甘露門，令諸眾生等證常樂，其義亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如三十三天波利質多羅樹，其華敷時能令三十三天皆生歡喜、多受適樂。如是，阿難！諸如來、應供、等正覺開發聲輪，能為一切啟甘露門，令諸眾生等證常樂，其義亦爾。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰：

「世尊真善大梵音、 師子妙音、牛王吼、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊真善大梵音、 師子妙音、牛王吼、

最上龍吼滿世界， 器度雄朗丈夫聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上龍吼滿世界， 器度雄朗丈夫聲。

雲、雷、風等弘壯聲， 彼不思議悉無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲、雷、風等弘壯聲， 彼不思議悉無量，

轉行十方無邊界， 所至無礙皆悉聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉行十方無邊界， 所至無礙皆悉聞。

如來出聲甚圓備， 世間未能障其聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出聲甚圓備， 世間未能障其聲，

亦如迦陵頻伽音， 所聞清婉甚微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如迦陵頻伽音， 所聞清婉甚微妙。

聖不望報生物喜， 教令證此最勝聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖不望報生物喜， 教令證此最勝聲，

解脫深句無有比， 世間無有能毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫深句無有比， 世間無有能毀壞。

不破、不缺，微妙聲， 相續不斷和合出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破、不缺，微妙聲， 相續不斷和合出，

救護世間無窮已， 具足一切功德音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護世間無窮已， 具足一切功德音。

調伏丈夫如意聲， 其聲遍聞於三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏丈夫如意聲， 其聲遍聞於三界，

彼諸眾生斯念喜， 各言為我宣妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眾生斯念喜， 各言為我宣妙聲。

若欲聲滿一世界， 若二、三、四、及與五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲聲滿一世界， 若二、三、四、及與五，

若十、二十、至五十， 百千億數復過前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若十、二十、至五十， 百千億數復過前，

若復過彼恒沙土， 皆能充滿一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復過彼恒沙土， 皆能充滿一切剎，

令彼眾生無異心， 咸作是念：『但為我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼眾生無異心， 咸作是念：『但為我。』

譬如日輪出現時， 能為閻浮作明導； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日輪出現時， 能為閻浮作明導；

如是世尊、天人師， 法聲光明照世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊、天人師， 法聲光明照世間。

猶如秋月處眾星， 其輪圓滿異明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如秋月處眾星， 其輪圓滿異明淨，

彼為閻浮興大利， 眾生覩見皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為閻浮興大利， 眾生覩見皆歡喜；

世尊如是滿月聲， 不思議淨勝世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是滿月聲， 不思議淨勝世間，

其有聞者心無厭， 為諸眾生作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有聞者心無厭， 為諸眾生作饒益。

猶如大海水湛然， 深廣無邊難得底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海水湛然， 深廣無邊難得底，

其間常出眾異寶， 為諸世間作利益； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其間常出眾異寶， 為諸世間作利益；

如是諸佛大名稱， 其聲深遠亦難窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛大名稱， 其聲深遠亦難窮，

恒教證彼清淨音， 與不可壞一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒教證彼清淨音， 與不可壞一切樂。

若此三千諸大地， 能持異類諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此三千諸大地， 能持異類諸眾生；

如是諸佛普載聲， 生成一切眾饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛普載聲， 生成一切眾饒益。

譬如虛空能容受， 飛鳥、群生皆獲益； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空能容受， 飛鳥、群生皆獲益；

如是足尊廣納音， 恒以勝善利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是足尊廣納音， 恒以勝善利眾生。

猶如忉利質多羅， 華時已樂彼諸天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如忉利質多羅， 華時已樂彼諸天；

如是諸佛甘露音， 能為眾生畢竟利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛甘露音， 能為眾生畢竟利。

尊者設我滿一劫、 或復百劫讚其聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者設我滿一劫、 或復百劫讚其聲，

生生弗能得其邊， 佛不思議聲若是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生弗能得其邊， 佛不思議聲若是。

假使十方諸眾生， 各各恣口長歌歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使十方諸眾生， 各各恣口長歌歎，

終亦莫能致少分， 佛音如是難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終亦莫能致少分， 佛音如是難思議。

假彼行住諸眾生， 或於一時皆成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假彼行住諸眾生， 或於一時皆成佛，

彼諸佛說亦無盡， 佛聲如是難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛說亦無盡， 佛聲如是難思議。

世尊如是眾妙音， 莊嚴具足無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是眾妙音， 莊嚴具足無倫匹，

若人但能生喜心， 彼等終無惡道畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人但能生喜心， 彼等終無惡道畏。

佛音如是難思議， 第一微妙無可比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛音如是難思議， 第一微妙無可比，

若有菩薩得斯喜， 不久則成佛法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩得斯喜， 不久則成佛法王。」

爾時，四天王、天主帝釋、須夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王、魔王之息導師太子、娑婆世界主大梵天王，乃至淨居天王，及餘一切大威德諸天，與欲色界中復有無量諸天子等，聞不空見菩薩摩訶薩稱讚世尊音聲功德已，一切皆於不空見所起尊重心，歡喜踊躍不能自持，咸以天妙栴檀末香、天華及鬘、天妙衣服、寶蓋、幡幢、雜色彫綵施散懸置於不空見菩薩摩訶薩上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王、天主帝釋、須夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王、魔王之息導師太子、娑婆世界主大梵天王，乃至淨居天王，及餘一切大威德諸天，與欲色界中復有無量諸天子等，聞不空見菩薩摩訶薩稱讚世尊音聲功德已，一切皆於不空見所起尊重心，歡喜踊躍不能自持，咸以天妙栴檀末香、天華及鬘、天妙衣服、寶蓋、幡幢、雜色彫綵施散懸置於不空見菩薩摩訶薩上。

時會眾中有六萬億那由他百千欲色界天，聞說如來音聲功德，為當得故，發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根；復有五千比丘被精進鎧，於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根；復有七百千萬諸比丘尼發阿耨多羅三藐三菩提心及弘誓願；復有百千優婆塞皆各從彼寶蓮華座起，直詣不空見菩薩摩訶薩所；復有二億那由他百千女人各解自身眾寶、瓔珞，散擲虛空住於不空見菩薩摩訶薩上，皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會眾中有六萬億那由他百千欲色界天，聞說如來音聲功德，為當得故，發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根；復有五千比丘被精進鎧，於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根；復有七百千萬諸比丘尼發阿耨多羅三藐三菩提心及弘誓願；復有百千優婆塞皆各從彼寶蓮華座起，直詣不空見菩薩摩訶薩所；復有二億那由他百千女人各解自身眾寶、瓔珞，散擲虛空住於不空見菩薩摩訶薩上，皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。

菩薩念佛三昧分讚如來功德品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分讚如來功德品第六

爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊甚為希有，諸如來功德具足故、自天降下具足故、入胎具足故、住胎具足故、出胎具足故、母生具足故、善根具足故、眾相具足故、眾好具足故、莊嚴具足故、出家具足故、入定具足故、大入定具足故、深心具足故、至心具足故、真信具足故、無畏具足故、戒身具足故、定身具足故、慧身具足故、解脫身具足故、解脫知見身具足故、諸通具足故、證智具足故、至一切證知第一彼岸故、至慈大慈第一彼岸故、至悲大悲第一彼岸故、至喜大喜第一彼岸故、至捨大捨第一彼岸故、至最勝無等第一彼岸故、至諸威儀第一彼岸故、至諸神通第一彼岸故、至一切諸法無礙第一彼岸故、至是處非處力第一彼岸故、至諸開道利益第一彼岸故、至奢摩他毘婆舍那第一彼岸故、至一切禪定解脫三摩跋提第一彼岸故，至無貪、無瞋、無癡、無慢、無放逸、無嫉妬、無恚、捨離諸過、解脫五道、至四無畏第一彼岸故，令一切眾生種諸善根、受業果報、教論發起第一彼岸故，令一切眾生諸戒行聚，不破、不缺、不濁、不雜，成丈夫志無所觸犯、智者所讚無有過愆，一切世間——若天、若人、若梵、若魔、沙門、婆羅門——乃至無能如法訶責、非理毀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊甚為希有，諸如來功德具足故、自天降下具足故、入胎具足故、住胎具足故、出胎具足故、母生具足故、善根具足故、眾相具足故、眾好具足故、莊嚴具足故、出家具足故、入定具足故、大入定具足故、深心具足故、至心具足故、真信具足故、無畏具足故、戒身具足故、定身具足故、慧身具足故、解脫身具足故、解脫知見身具足故、諸通具足故、證智具足故、至一切證知第一彼岸故、至慈大慈第一彼岸故、至悲大悲第一彼岸故、至喜大喜第一彼岸故、至捨大捨第一彼岸故、至最勝無等第一彼岸故、至諸威儀第一彼岸故、至諸神通第一彼岸故、至一切諸法無礙第一彼岸故、至是處非處力第一彼岸故、至諸開道利益第一彼岸故、至奢摩他毘婆舍那第一彼岸故、至一切禪定解脫三摩跋提第一彼岸故，至無貪、無瞋、無癡、無慢、無放逸、無嫉妬、無恚、捨離諸過、解脫五道、至四無畏第一彼岸故，令一切眾生種諸善根、受業果報、教論發起第一彼岸故，令一切眾生諸戒行聚，不破、不缺、不濁、不雜，成丈夫志無所觸犯、智者所讚無有過愆，一切世間——若天、若人、若梵、若魔、沙門、婆羅門——乃至無能如法訶責、非理毀者。

「阿難！諸佛、世尊功德殊勝，一切世間眾生類中乃至無有能得測量、宣說如來戒等功德知其少分，何處有人復能過者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛、世尊功德殊勝，一切世間眾生類中乃至無有能得測量、宣說如來戒等功德知其少分，何處有人復能過者？

「阿難！汝等從今當如斯觀，此虛空界如是廣大、此四方界如是弘寬，我皆了知限量邊際；諸佛功德不可測量。如是，阿難！諸佛、世尊所有戒聚、所有定聚、所有慧聚、及解脫聚、解脫知見聚，乃至一切威儀、神通、利益無礙，不可宣說、不可顯示、不可得知、不可得入。所以者何？阿難！諸佛、世尊所有功德皆無有邊。何以故？諸佛、世尊有無量戒行、有無量定行、有無量慧行、有無量解脫行、有無量解脫知見，乃至有無量諸功德悉等。是故，阿難！當知諸佛、世尊具足若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝等從今當如斯觀，此虛空界如是廣大、此四方界如是弘寬，我皆了知限量邊際；諸佛功德不可測量。如是，阿難！諸佛、世尊所有戒聚、所有定聚、所有慧聚、及解脫聚、解脫知見聚，乃至一切威儀、神通、利益無礙，不可宣說、不可顯示、不可得知、不可得入。所以者何？阿難！諸佛、世尊所有功德皆無有邊。何以故？諸佛、世尊有無量戒行、有無量定行、有無量慧行、有無量解脫行、有無量解脫知見，乃至有無量諸功德悉等。是故，阿難！當知諸佛、世尊具足若此。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰：

「世尊天降入胎時， 住不思議出亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊天降入胎時， 住不思議出亦爾，

生家最勝母無比， 最上第一諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生家最勝母無比， 最上第一諸功德。

體備眾相三十二， 諸好具足莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體備眾相三十二， 諸好具足莊嚴身，

諸佛所作不思議， 皆緣曠劫久修集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所作不思議， 皆緣曠劫久修集。

人中勝上求出家， 成就禪定大三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中勝上求出家， 成就禪定大三昧，

正心淳信斯堅固， 一切方便無不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正心淳信斯堅固， 一切方便無不知。

戒行、三昧皆具足， 智慧成滿無倫比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行、三昧皆具足， 智慧成滿無倫比，

解脫知見亦已獲， 神通威德彼岸邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫知見亦已獲， 神通威德彼岸邊。

能滅熾苦救眾生， 慈悲要行最為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅熾苦救眾生， 慈悲要行最為首，

喜捨亦妙行平等， 諸佛、世尊自證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜捨亦妙行平等， 諸佛、世尊自證知。

身、口常與意行合， 所行隨智難思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、口常與意行合， 所行隨智難思量，

威儀無比超世間， 法王神力到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀無比超世間， 法王神力到彼岸。

無諍三昧見法如， 是處、非處皆明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍三昧見法如， 是處、非處皆明了，

禪定解脫難測度， 普能饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫難測度， 普能饒益諸眾生。

定慧止觀斯成就， 光明遍覺滅垢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧止觀斯成就， 光明遍覺滅垢心，

無有貪、恚眾過愆， 解脫、無畏皆善學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有貪、恚眾過愆， 解脫、無畏皆善學。

戒行無破亦無羸， 無濁無雜盡清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行無破亦無羸， 無濁無雜盡清淨，

多眾生觸不瞋惱， 不求果報智所稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多眾生觸不瞋惱， 不求果報智所稱。

內無過失外無毀， 假彼天、人及梵、魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內無過失外無毀， 假彼天、人及梵、魔，

或復沙門、婆羅門， 莫能譏訶常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復沙門、婆羅門， 莫能譏訶常清淨。

虛空猶可盡其界， 諸方亦可極其邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空猶可盡其界， 諸方亦可極其邊，

無上調御天人師， 清淨戒行孰能測？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上調御天人師， 清淨戒行孰能測？

大海可以口飲乾， 無邊水聚亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海可以口飲乾， 無邊水聚亦復爾，

諸佛光明不可識， 清淨戒行誰得邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛光明不可識， 清淨戒行誰得邊？

須彌可以口吹散， 大小鐵圍亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌可以口吹散， 大小鐵圍亦復然，

諸佛妙行不可知， 清淨戒行難得底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛妙行不可知， 清淨戒行難得底。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩作是思惟：「今者，如來、應供、等正覺若降威神俯臨斯會可謂善哉。今我亦當為諸菩薩摩訶薩故，請問世尊一切菩薩念佛三昧微妙法門。如來先已顯示其名，今者當應為諸弟子演說斯法、宣明義理。世尊！寧當過安禪寂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩作是思惟：「今者，如來、應供、等正覺若降威神俯臨斯會可謂善哉。今我亦當為諸菩薩摩訶薩故，請問世尊一切菩薩念佛三昧微妙法門。如來先已顯示其名，今者當應為諸弟子演說斯法、宣明義理。世尊！寧當過安禪寂乎？」

爾時，世尊知彼不空見菩薩摩訶薩如是念已，佛神力故，應時此會三千大千世界大地六種震動——所謂動、涌、起、震、吼、覺等——如是具足十八相動乃至湧沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼不空見菩薩摩訶薩如是念已，佛神力故，應時此會三千大千世界大地六種震動——所謂動、涌、起、震、吼、覺等——如是具足十八相動乃至湧沒。

如是動已，時佛、世尊復以神力放大光明照此三千大千世界。彼光出時，能令一切星宿天宮、月天子宮、日天子宮，乃至欲界諸天宮殿所有光明喪滅不現，復有如是無量無邊不可思議阿僧祇恒河沙數諸梵天宮，所有威光悉皆暗晦，乃至色界一切天宮蒙佛光故亦皆不現。諸光沒已，唯佛、世尊神光獨盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是動已，時佛、世尊復以神力放大光明照此三千大千世界。彼光出時，能令一切星宿天宮、月天子宮、日天子宮，乃至欲界諸天宮殿所有光明喪滅不現，復有如是無量無邊不可思議阿僧祇恒河沙數諸梵天宮，所有威光悉皆暗晦，乃至色界一切天宮蒙佛光故亦皆不現。諸光沒已，唯佛、世尊神光獨盛。

爾時，世尊大慈熏心，為欲饒益諸眾生故，從禪定起，安詳徐步詣彼大眾，周旋觀察是不空見菩薩摩訶薩等已，於是一切世間諸天及人，若梵、若魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、阿修羅輩，遇佛光明，咸各自彼蓮華座起前詣佛所，曲躬合掌禮敬世尊，各還退坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大慈熏心，為欲饒益諸眾生故，從禪定起，安詳徐步詣彼大眾，周旋觀察是不空見菩薩摩訶薩等已，於是一切世間諸天及人，若梵、若魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、阿修羅輩，遇佛光明，咸各自彼蓮華座起前詣佛所，曲躬合掌禮敬世尊，各還退坐。

爾時，不空見菩薩摩訶薩遙見世尊身相分明，端嚴殊特，諸根寂靜如調象王、心意朗然若澄淨水，一切種具足、一切智圓滿，自彼而來，深生喜已。於是，不空見菩薩即告尊者阿難言：「阿難！汝觀世尊從禪定起，如來、世尊從靜室來，必當開演第一誠諦，終無虛妄。如來、世尊是妙語者、是真語者、是實語者、是如語者、是不異語者、是善語者。心善思惟常行善事，身業無失、口業無失、意業無失，一切功德斯皆具足——所謂具足最上第一戒聚故、具足最上第一定聚故、具足最上第一實慧聚故、具足最上第一解脫聚故、具足最上第一解脫知見聚故、具足最上第一威儀故、具足最上第一神通故、具足最上第一利益故、具足最上第一不思議辯才故、具足最上第一成就故、具足最上第一微妙故、具足最上第一天退故、具足最上第一入胎故、具足最上第一住胎故、具足最上第一生家故、具足最上第一圓滿功德故、具足最上第一不思議諸相故、具足最上第一不思議諸好故、具足最上第一過去業故、具足最上第一善根故、具足最上第一具足發心故、具足信心故、具足破煩惱故、具足大破煩惱故、具足捨家故、具足知五種故、所謂具足第一戒身故、具足第一定身故、具足第一慧身故、具足第一解脫身故、具足第一解脫知見身故、已到第一神通彼岸故、已到第一無餘智證彼岸故、已到第一分別法彼岸故、已到第一分別義彼岸故、已到第一分別辯才彼岸故、已到第一寂靜定彼岸故、已到第一明達彼岸故、已到第一根力覺道彼岸故、已到第一慈及大慈彼岸故、已到第一悲及大悲彼岸故、已到第一喜及大喜彼岸故、已到第一捨及大捨彼岸故、已到第一不思議威儀彼岸故、已到第一慚愧彼岸故、已到第一於一切法自在彼岸故、已到第一過去智知見無礙彼岸故、已到第一未來智知見無礙彼岸故、已到第一現在智知見無礙彼岸故、已到第一身業隨智慧行彼岸故、已到第一口業隨智慧行彼岸故、已到第一意業隨智慧行彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩遙見世尊身相分明，端嚴殊特，諸根寂靜如調象王、心意朗然若澄淨水，一切種具足、一切智圓滿，自彼而來，深生喜已。於是，不空見菩薩即告尊者阿難言：「阿難！汝觀世尊從禪定起，如來、世尊從靜室來，必當開演第一誠諦，終無虛妄。如來、世尊是妙語者、是真語者、是實語者、是如語者、是不異語者、是善語者。心善思惟常行善事，身業無失、口業無失、意業無失，一切功德斯皆具足——所謂具足最上第一戒聚故、具足最上第一定聚故、具足最上第一實慧聚故、具足最上第一解脫聚故、具足最上第一解脫知見聚故、具足最上第一威儀故、具足最上第一神通故、具足最上第一利益故、具足最上第一不思議辯才故、具足最上第一成就故、具足最上第一微妙故、具足最上第一天退故、具足最上第一入胎故、具足最上第一住胎故、具足最上第一生家故、具足最上第一圓滿功德故、具足最上第一不思議諸相故、具足最上第一不思議諸好故、具足最上第一過去業故、具足最上第一善根故、具足最上第一具足發心故、具足信心故、具足破煩惱故、具足大破煩惱故、具足捨家故、具足知五種故、所謂具足第一戒身故、具足第一定身故、具足第一慧身故、具足第一解脫身故、具足第一解脫知見身故、已到第一神通彼岸故、已到第一無餘智證彼岸故、已到第一分別法彼岸故、已到第一分別義彼岸故、已到第一分別辯才彼岸故、已到第一寂靜定彼岸故、已到第一明達彼岸故、已到第一根力覺道彼岸故、已到第一慈及大慈彼岸故、已到第一悲及大悲彼岸故、已到第一喜及大喜彼岸故、已到第一捨及大捨彼岸故、已到第一不思議威儀彼岸故、已到第一慚愧彼岸故、已到第一於一切法自在彼岸故、已到第一過去智知見無礙彼岸故、已到第一未來智知見無礙彼岸故、已到第一現在智知見無礙彼岸故、已到第一身業隨智慧行彼岸故、已到第一口業隨智慧行彼岸故、已到第一意業隨智慧行彼岸故。

「阿難！如來、應、等正覺於一念中能具足知一切眾生心心所行——若善、若惡、若淨、若垢等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來、應、等正覺於一念中能具足知一切眾生心心所行——若善、若惡、若淨、若垢等。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「尊者阿難！諸佛、世尊如大海，淨戒聚不可得底故。尊者阿難！諸佛世尊如須彌山，三昧聚不可動搖故。尊者阿難！諸佛、世尊如虛空，智慧聚無有邊故。尊者阿難！諸佛、世尊如虛空，攝一切眾生無障礙故。尊者阿難！諸佛、世尊如日輪，為諸世間作法光明故。尊者阿難！諸佛、世尊如大火聚，焚燒一切眾生諸煩惱薪故。尊者阿難！諸佛、世尊如河、如陂、如池、如泉，洗盪眾生生、老、病、死垢故。尊者阿難！諸佛、世尊如良醫，能愈一切眾生諸疫病苦故。尊者阿難！諸佛、世尊如大雲雨，能以法水潤澤眾生枯槁故。尊者阿難！諸佛、世尊如師子王，能破一切眾生大我慢故。尊者阿難！諸佛、世尊如大船，能度眾生生死河故。尊者阿難！諸佛、世尊如那羅延，能伏一切世間大力故。尊者阿難！諸佛、世尊如優曇華，一切世間難得見故。尊者阿難！諸佛、世尊如波利質多樹華，三十二大人相可愛樂故。尊者阿難！諸佛、世尊如父母，能與一切眾生安樂利益故。尊者阿難！諸佛、世尊作利益、作安樂，能令一切眾生得住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「尊者阿難！諸佛、世尊如大海，淨戒聚不可得底故。尊者阿難！諸佛世尊如須彌山，三昧聚不可動搖故。尊者阿難！諸佛、世尊如虛空，智慧聚無有邊故。尊者阿難！諸佛、世尊如虛空，攝一切眾生無障礙故。尊者阿難！諸佛、世尊如日輪，為諸世間作法光明故。尊者阿難！諸佛、世尊如大火聚，焚燒一切眾生諸煩惱薪故。尊者阿難！諸佛、世尊如河、如陂、如池、如泉，洗盪眾生生、老、病、死垢故。尊者阿難！諸佛、世尊如良醫，能愈一切眾生諸疫病苦故。尊者阿難！諸佛、世尊如大雲雨，能以法水潤澤眾生枯槁故。尊者阿難！諸佛、世尊如師子王，能破一切眾生大我慢故。尊者阿難！諸佛、世尊如大船，能度眾生生死河故。尊者阿難！諸佛、世尊如那羅延，能伏一切世間大力故。尊者阿難！諸佛、世尊如優曇華，一切世間難得見故。尊者阿難！諸佛、世尊如波利質多樹華，三十二大人相可愛樂故。尊者阿難！諸佛、世尊如父母，能與一切眾生安樂利益故。尊者阿難！諸佛、世尊作利益、作安樂，能令一切眾生得住故。

「尊者阿難！若人說言：『如來出世有無量辯才。』如是說者，是則名為善說如來。如來出世有不思議辯才，是名善說。尊者阿難！乃至如是略說：如來出世有無邊辯才、如來出世有無礙辯才、如來出世有無取著辯才、如來出世有勝解脫辯才、如來出世有隨順義辯才、相應義辯才、微妙淨辯才、巧問辯才、不問辯才、上辯才、無上辯才、慈辯才、大慈辯才、悲辯才、大悲辯才、喜辯才、大喜辯才、捨辯才、大捨辯才、佛出世利益辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！若人說言：『如來出世有無量辯才。』如是說者，是則名為善說如來。如來出世有不思議辯才，是名善說。尊者阿難！乃至如是略說：如來出世有無邊辯才、如來出世有無礙辯才、如來出世有無取著辯才、如來出世有勝解脫辯才、如來出世有隨順義辯才、相應義辯才、微妙淨辯才、巧問辯才、不問辯才、上辯才、無上辯才、慈辯才、大慈辯才、悲辯才、大悲辯才、喜辯才、大喜辯才、捨辯才、大捨辯才、佛出世利益辯才。

「尊者阿難！若人說言：『如來出世具足利益一切眾生。』是則名為善說如來。尊者阿難！若人正言：『同義辯才利益眾生，是則如來出於世間。』又說：『若言彼利益辯才為一切眾生得利益故，當正言音悉令具足，是則如來出於世間。』斯人亦名善說如來。尊者阿難！若人說言：『彼無歸眾生、無依眾生、無救眾生、無護眾生、無憐愍眾生，如來出世為歸、為依、為救、為護、為憐愍者。』是則名為善說如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！若人說言：『如來出世具足利益一切眾生。』是則名為善說如來。尊者阿難！若人正言：『同義辯才利益眾生，是則如來出於世間。』又說：『若言彼利益辯才為一切眾生得利益故，當正言音悉令具足，是則如來出於世間。』斯人亦名善說如來。尊者阿難！若人說言：『彼無歸眾生、無依眾生、無救眾生、無護眾生、無憐愍眾生，如來出世為歸、為依、為救、為護、為憐愍者。』是則名為善說如來。

「尊者阿難！假使我今若經一劫、若減一劫，長時歌讚諸佛、世尊辯才功德終不得一；又復經於無量劫數具足演說如來、應供、等正覺辯才功德，終亦不得其少分邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！假使我今若經一劫、若減一劫，長時歌讚諸佛、世尊辯才功德終不得一；又復經於無量劫數具足演說如來、應供、等正覺辯才功德，終亦不得其少分邊。

「尊者阿難！譬如有人老病羸瘠，至大眾中發如是言：『諸人當知：我雖年邁為病所摧，而猶能以一毛端勺渧取大海令即乾枯。』是人素無神通、呪術，而能如是果決壯言。尊者！於意云何？彼人言義可取信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！譬如有人老病羸瘠，至大眾中發如是言：『諸人當知：我雖年邁為病所摧，而猶能以一毛端勺渧取大海令即乾枯。』是人素無神通、呪術，而能如是果決壯言。尊者！於意云何？彼人言義可取信不？」

阿難答曰：「不也。大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！」

不空見復言：「尊者！彼人之言，一切世間諸天及人頗曾驚歎此事希有。如是困人能以毛端盡大海水，如斯念不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見復言：「尊者！彼人之言，一切世間諸天及人頗曾驚歎此事希有。如是困人能以毛端盡大海水，如斯念不？」

阿難答曰：「不也。大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！」

「如是，尊者！此事本無，依何取信？我今讚說諸佛、世尊辯才功德不得少邊，其事若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，尊者！此事本無，依何取信？我今讚說諸佛、世尊辯才功德不得少邊，其事若此。

「尊者阿難！且置斯事。假使佛今還自讚說毛分功德，過億百千那由他劫亦不能盡，而況餘人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！且置斯事。假使佛今還自讚說毛分功德，過億百千那由他劫亦不能盡，而況餘人？

「尊者阿難！且置斯事。我今更說假使大地所有一切眾生——若干種類：有足、無足、二足、四足、乃至多足，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想——如此世界及以十方無量無邊諸世界中所有眾生，設使盡皆一時成佛，彼諸世尊經無量劫皆還歎佛一毛功德終亦不盡。尊者阿難！當知一切諸佛、世尊乃有如是不可思議具足功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難！且置斯事。我今更說假使大地所有一切眾生——若干種類：有足、無足、二足、四足、乃至多足，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想——如此世界及以十方無量無邊諸世界中所有眾生，設使盡皆一時成佛，彼諸世尊經無量劫皆還歎佛一毛功德終亦不盡。尊者阿難！當知一切諸佛、世尊乃有如是不可思議具足功德。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰：

「尊者當觀法王來， 一切世間應供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者當觀法王來， 一切世間應供養，

功德威光殊顯赫， 一切智滿難可傾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德威光殊顯赫， 一切智滿難可傾。

最上妙言佛真說， 實語及如無異言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙言佛真說， 實語及如無異言，

善說聖法真實知， 身、口離過意亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說聖法真實知， 身、口離過意亦爾。

心無異念絕分別， 戒行最勝三昧深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無異念絕分別， 戒行最勝三昧深，

智慧解脫悉超倫， 解脫知見無可比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧解脫悉超倫， 解脫知見無可比。

威儀具足不思議， 無上神通如實智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀具足不思議， 無上神通如實智，

利益世間無有量， 辯才妙行亦無類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間無有量， 辯才妙行亦無類。

降天下生象、牛王， 入胎成就世中勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降天下生象、牛王， 入胎成就世中勝，

住胎殊異無有等， 家生具足母尊高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住胎殊異無有等， 家生具足母尊高。

成就眾根最第一， 勝相圓滿不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眾根最第一， 勝相圓滿不思議，

妙好咸備極莊嚴， 一切分明世瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙好咸備極莊嚴， 一切分明世瞻仰。

具足真心信清淨， 禪定除垢有大威， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足真心信清淨， 禪定除垢有大威，

放捨世欲樂出家， 菩提成就得五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放捨世欲樂出家， 菩提成就得五種。

已度神通第一岸， 智慧無礙亦無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度神通第一岸， 智慧無礙亦無邊，

及奢摩他毘舍那， 法王通達斯自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及奢摩他毘舍那， 法王通達斯自在。

大海之水廣且深， 其或可以毛端測； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海之水廣且深， 其或可以毛端測；

調御丈夫清淨戒， 雖經曠劫不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御丈夫清淨戒， 雖經曠劫不能知。

須彌雖固猶可動， 以手投擲至梵宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌雖固猶可動， 以手投擲至梵宮；

諸佛初住定禪時， 已自無能動亂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛初住定禪時， 已自無能動亂者。

虛空容有得其邊， 四方亦可知其限； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空容有得其邊， 四方亦可知其限；

終無能見正覺境， 思惟分別此彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終無能見正覺境， 思惟分別此彼處。

尊者！大地實弘廣， 然可以指遍度量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者！大地實弘廣， 然可以指遍度量；

捨離煩惱人中尊， 彼心意識不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離煩惱人中尊， 彼心意識不可盡。

如日輪光破眾闇， 觀諸善惡若見色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日輪光破眾闇， 觀諸善惡若見色；

如是自在世間師， 能破巨黑無明雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是自在世間師， 能破巨黑無明雲。

猶如秋月出重雲， 眾生見者皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如秋月出重雲， 眾生見者皆歡喜；

法王智光如滿月， 如覩妙色無不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王智光如滿月， 如覩妙色無不樂。

冥寂長夜如明燈， 為諸眼目作先導； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冥寂長夜如明燈， 為諸眼目作先導；

世間智者能除暗， 恒以法光照眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間智者能除暗， 恒以法光照眾生。

能設法炬自在尊， 天人大師為他作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能設法炬自在尊， 天人大師為他作，

一切諸有皆滅盡， 是故稱佛光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有皆滅盡， 是故稱佛光明王。

聖智如河及泉水， 能盪生老病死塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖智如河及泉水， 能盪生老病死塵；

如大醫王施良藥， 調御能除眾疾苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大醫王施良藥， 調御能除眾疾苦；

猶如龍王降大雨， 能滿一切諸大地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如龍王降大雨， 能滿一切諸大地；

諸佛如是行慈悲， 充足一切樂法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如是行慈悲， 充足一切樂法者。

大師子王震吼時， 降伏世間諸惡獸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師子王震吼時， 降伏世間諸惡獸；

世尊如斯決定說， 破除外道我慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如斯決定說， 破除外道我慢心。

如大舟船常往返， 濟度一切諸去來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大舟船常往返， 濟度一切諸去來；

諸佛如是遍周旋， 拔彼常沒四流者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如是遍周旋， 拔彼常沒四流者。

優曇鉢華世希有， 此閻浮提最難見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優曇鉢華世希有， 此閻浮提最難見；

天人世尊難中難， 一切世間歸依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人世尊難中難， 一切世間歸依處。

如波利樹華現時， 三十三天甚愛樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如波利樹華現時， 三十三天甚愛樂；

大人相好出興世， 眾生覩見悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人相好出興世， 眾生覩見悉歡喜。

世尊神變難窮盡， 如我今者謂宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊神變難窮盡， 如我今者謂宣說，

我以歎佛諸功德， 畢竟利益諸群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以歎佛諸功德， 畢竟利益諸群生。」