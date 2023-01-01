大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第四隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第四隋天竺三藏達磨笈多譯

神變品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變品之餘

爾時，阿難復作是念：「彼尊者須菩提善修無諍行，於一切法已到彼岸，有大威德、具足神通，或能為是不思議變，我今應當問其作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難復作是念：「彼尊者須菩提善修無諍行，於一切法已到彼岸，有大威德、具足神通，或能為是不思議變，我今應當問其作不？」

時彼阿難如是念已，而復白彼須菩提言：「大德！我親從佛聞如是說：『我諸聲聞大弟子中，解空第一則須菩提其人也。』是不思議大莊嚴事，將非大德之所作乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼阿難如是念已，而復白彼須菩提言：「大德！我親從佛聞如是說：『我諸聲聞大弟子中，解空第一則須菩提其人也。』是不思議大莊嚴事，將非大德之所作乎？」

時須菩提答阿難曰：「阿難！世尊雖說我修無諍空行第一，然是神通非我能作。所以者何？我念一時入於三昧，如此三千大千世界弘廣若斯，置一毛端往來旋轉如陶家輪。當爾之時，無一眾生有驚懼心，亦不覺知己之所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提答阿難曰：「阿難！世尊雖說我修無諍空行第一，然是神通非我能作。所以者何？我念一時入於三昧，如此三千大千世界弘廣若斯，置一毛端往來旋轉如陶家輪。當爾之時，無一眾生有驚懼心，亦不覺知己之所處。

「阿難！我念往昔於如來前欲作如是大師子吼，白言：『世尊！如此三千大千世界寬廣如是，我能以口微氣一吹皆令散滅，復令其中所有眾生不驚、不迫、無往來想。』阿難！我於爾時在世尊前已曾示現如是神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念往昔於如來前欲作如是大師子吼，白言：『世尊！如此三千大千世界寬廣如是，我能以口微氣一吹皆令散滅，復令其中所有眾生不驚、不迫、無往來想。』阿難！我於爾時在世尊前已曾示現如是神通。

「阿難！我念一時復於佛前作師子吼，白言：『世尊！我今能以如此三千大千世界其間所有一切眾生，皆悉安置一指節端，上至有頂，然後還來住於本處，令彼眾生寂然無聲、不相逼迫、無往返想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念一時復於佛前作師子吼，白言：『世尊！我今能以如此三千大千世界其間所有一切眾生，皆悉安置一指節端，上至有頂，然後還來住於本處，令彼眾生寂然無聲、不相逼迫、無往返想。』

「阿難！我念一時宴坐三昧，見彼東方現前則有六萬諸佛；如是，南、西、北方、四維、上、下無量無邊百千世界各有六萬諸佛、世尊，昔所未見今皆見知。阿難！我於彼時住閻浮提，以是定心復發神力，至須彌頂天帝釋邊撮取一掬栴檀末香，往彼無量諸世界中供養向時爾許如來、應供、等正覺。彼彼世界諸眾生等，皆悉明了見我住是閻浮提界供養承事彼諸世尊，知我是此娑婆世界釋迦牟尼如來、應供、等正覺聲聞大弟子上座須菩提，於空無諍三昧門中最第一者。阿難！我到如是神通彼岸，具足成就神通波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念一時宴坐三昧，見彼東方現前則有六萬諸佛；如是，南、西、北方、四維、上、下無量無邊百千世界各有六萬諸佛、世尊，昔所未見今皆見知。阿難！我於彼時住閻浮提，以是定心復發神力，至須彌頂天帝釋邊撮取一掬栴檀末香，往彼無量諸世界中供養向時爾許如來、應供、等正覺。彼彼世界諸眾生等，皆悉明了見我住是閻浮提界供養承事彼諸世尊，知我是此娑婆世界釋迦牟尼如來、應供、等正覺聲聞大弟子上座須菩提，於空無諍三昧門中最第一者。阿難！我到如是神通彼岸，具足成就神通波羅蜜。

「阿難！今此眾中，若天、若人、若梵、若魔、若沙門、婆羅門等，於我所說尚有疑心，彼若能問我師世尊——今在寂定——自當證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今此眾中，若天、若人、若梵、若魔、若沙門、婆羅門等，於我所說尚有疑心，彼若能問我師世尊——今在寂定——自當證知。」

爾時，佛神力故，於虛空中出大音聲命阿難曰：「阿難！如是如是，如上座須菩提向師子吼，汝如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，於虛空中出大音聲命阿難曰：「阿難！如是如是，如上座須菩提向師子吼，汝如是持。」

時彼天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、阿修羅等見聞是已，身毛皆竪、發希有心、得未曾有，作如是言：「甚為希有，實未曾覩如是大事。乃至世尊諸弟子等尚有如是勝妙神通、大威德力，何況諸佛所有三昧神通境界而可思量、而可宣說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、阿修羅等見聞是已，身毛皆竪、發希有心、得未曾有，作如是言：「甚為希有，實未曾覩如是大事。乃至世尊諸弟子等尚有如是勝妙神通、大威德力，何況諸佛所有三昧神通境界而可思量、而可宣說？」

爾時，尊者須菩提見諸世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門生希有已，為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提見諸世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門生希有已，為重明此義，以偈頌曰：

「我住禪定解脫門， 無諍三昧最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我住禪定解脫門， 無諍三昧最第一，

我昔曾於世尊所， 現神通力無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔曾於世尊所， 現神通力無有邊。

我轉三千世界地， 一切令入毛道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我轉三千世界地， 一切令入毛道中，

如彼陶輪無窮已， 眾生安然不覺往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼陶輪無窮已， 眾生安然不覺往。

我昔住於如來前， 分散諸山及大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔住於如來前， 分散諸山及大地，

時彼眾生無損減， 以住如是神通門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾生無損減， 以住如是神通門。

我以此界及眾生， 皆置掌中入後頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以此界及眾生， 皆置掌中入後頂，

乃至還下彼不覺， 一切咸是斯神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至還下彼不覺， 一切咸是斯神通。

我曾入定觀東方， 見彼六萬諸世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾入定觀東方， 見彼六萬諸世尊；

南、西、北方亦如是， 六萬如來無有闕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南、西、北方亦如是， 六萬如來無有闕；

又彼四維、及上、下， 諸佛亦足六十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼四維、及上、下， 諸佛亦足六十千，

平等具相金色身， 我以天香而遍散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等具相金色身， 我以天香而遍散。

令彼眾生悉知見， 各言我有須菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼眾生悉知見， 各言我有須菩提，

亦領此界牟尼尊， 聲聞禪中最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦領此界牟尼尊， 聲聞禪中最第一。

我今作此師子吼， 時眾若疑當問佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今作此師子吼， 時眾若疑當問佛。」

佛放大聲誡告曰： 「如是，阿難！汝受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放大聲誡告曰： 「如是，阿難！汝受持。」

「我滅眾生及我心、 乃至佛想無遺行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅眾生及我心、 乃至佛想無遺行，

無諍空行無倫比， 我實住此三摩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍空行無倫比， 我實住此三摩提。」

菩薩念佛三昧分彌勒神通品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分彌勒神通品第四

爾時，彌勒菩薩作如是念：「今者，世尊諸大聲聞弟子眾輩——有大威德、具足神通——各皆自陳師子吼事，如我今者亦應於此一切世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門諸大眾前，少現菩薩神通事耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩作如是念：「今者，世尊諸大聲聞弟子眾輩——有大威德、具足神通——各皆自陳師子吼事，如我今者亦應於此一切世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門諸大眾前，少現菩薩神通事耳。」

時彼彌勒菩薩如是念已，即告尊者阿難曰：「我念昔曾於晨朝時著衣持鉢詣世尊所，頂禮佛足，白言：『世尊！我今欲入此王舍城如法求食。』言已，即行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼彌勒菩薩如是念已，即告尊者阿難曰：「我念昔曾於晨朝時著衣持鉢詣世尊所，頂禮佛足，白言：『世尊！我今欲入此王舍城如法求食。』言已，即行。

「阿難！我於爾日復如斯念：『今於誰家初施食者，我要當令是人先住阿耨多羅三藐三菩提，然後方受斯人食也。』阿難！我時念已，即入大城次第乞食，至一大姓婆羅門家，於彼門下默然立住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於爾日復如斯念：『今於誰家初施食者，我要當令是人先住阿耨多羅三藐三菩提，然後方受斯人食也。』阿難！我時念已，即入大城次第乞食，至一大姓婆羅門家，於彼門下默然立住。

「阿難！時彼大姓施婆羅門知我乞食，見我默住即告我言：『善來阿逸多！聖者阿逸多！今日何故自屈臨此？其有所須願取我食。』阿難！我即告彼婆羅門言：『大婆羅門！汝今若能於阿耨多羅三藐三菩提種善根者，然後乃當受汝施食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼大姓施婆羅門知我乞食，見我默住即告我言：『善來阿逸多！聖者阿逸多！今日何故自屈臨此？其有所須願取我食。』阿難！我即告彼婆羅門言：『大婆羅門！汝今若能於阿耨多羅三藐三菩提種善根者，然後乃當受汝施食。』

「阿難！時婆羅門即答我言：『仁今若能持此食分遍奉十方恒河沙等一切諸如來、應供、等正覺者，然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心，盡力勤修諸菩薩行。所以者何？我亦先於諸如來所種彼一切諸善根故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時婆羅門即答我言：『仁今若能持此食分遍奉十方恒河沙等一切諸如來、應供、等正覺者，然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心，盡力勤修諸菩薩行。所以者何？我亦先於諸如來所種彼一切諸善根故。』

「阿難！我時復語婆羅門言：『大婆羅門！汝今必能建立斯志，我當受食，分布供養恒沙如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無有疑也。』時婆羅門復語我言：『聖者阿逸多！但受我食，分張奉獻恒沙如來，我便發誓亦如誓行。』阿難！我復語彼婆羅門言：『大婆羅門！汝今審能發如斯誓，如誓行者，我取汝食分散供養恒沙如來。』阿難！彼婆羅門乃至三反要我供養，我亦慇懃令其發心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我時復語婆羅門言：『大婆羅門！汝今必能建立斯志，我當受食，分布供養恒沙如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無有疑也。』時婆羅門復語我言：『聖者阿逸多！但受我食，分張奉獻恒沙如來，我便發誓亦如誓行。』阿難！我復語彼婆羅門言：『大婆羅門！汝今審能發如斯誓，如誓行者，我取汝食分散供養恒沙如來。』阿難！彼婆羅門乃至三反要我供養，我亦慇懃令其發心也。

「阿難！我時如是與婆羅門反覆周旋相約束已，然後告彼婆羅門言：『大婆羅門！如汝言者，速將食來，吾當為汝分布供養恒沙世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我時如是與婆羅門反覆周旋相約束已，然後告彼婆羅門言：『大婆羅門！如汝言者，速將食來，吾當為汝分布供養恒沙世尊。』

「阿難！時婆羅門聞我言已，便授我食；我既受已，則於其前如彈指頃分布供養恒沙如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時婆羅門聞我言已，便授我食；我既受已，則於其前如彈指頃分布供養恒沙如來。

「阿難！我於爾時分布彼食供養恒沙諸世尊已，然後還彼婆羅門家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於爾時分布彼食供養恒沙諸世尊已，然後還彼婆羅門家。

「阿難！時婆羅門見我如是無礙神通，心生驚怪、身毛皆竪，然後歡喜踊躍無量，即持種種上妙飲食奉施於我，勸我飽食。我時受已，自恣食之。彼婆羅門然後方持一切珍寶、一切諸香、一切眾華、一切華鬘、一切上妙諸瓔珞具，與我相隨詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，即於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心，復作是願：『其有眾生聞我施此摶食善根，皆即住於不退轉地。世尊！若我此願必得成就阿耨多羅三藐三菩提者，以此善根，令我未來成菩提時亦有如是無量無邊諸聲聞眾，皆是清淨大阿羅漢，如今無異。若我此誓真實不虛者，以是因緣，令此三千大千世界一切大地六種震動。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時婆羅門見我如是無礙神通，心生驚怪、身毛皆竪，然後歡喜踊躍無量，即持種種上妙飲食奉施於我，勸我飽食。我時受已，自恣食之。彼婆羅門然後方持一切珍寶、一切諸香、一切眾華、一切華鬘、一切上妙諸瓔珞具，與我相隨詣世尊所，恭敬合掌，頂禮佛足，即於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心，復作是願：『其有眾生聞我施此摶食善根，皆即住於不退轉地。世尊！若我此願必得成就阿耨多羅三藐三菩提者，以此善根，令我未來成菩提時亦有如是無量無邊諸聲聞眾，皆是清淨大阿羅漢，如今無異。若我此誓真實不虛者，以是因緣，令此三千大千世界一切大地六種震動。』

「而彼大婆羅門發是願時，佛神力故，應時此間三千大千世界所有一切大地六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而彼大婆羅門發是願時，佛神力故，應時此間三千大千世界所有一切大地六種震動。

「阿難！今此眾中若天、若人，於我此事生疑心者，世尊出時應當諮問。阿難！我今未成阿耨多羅三藐三菩提，已具如是大威德力，到於一切神通彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今此眾中若天、若人，於我此事生疑心者，世尊出時應當諮問。阿難！我今未成阿耨多羅三藐三菩提，已具如是大威德力，到於一切神通彼岸。

「阿難！我念往昔無量無邊阿僧祇劫，有佛、世尊號曰然燈如來、應供、等正覺，出現世間。我時於彼然燈佛前獲得如是一切菩薩念佛三昧；得三昧已，諸方所有一切諸佛現說法者，彼諸世尊常現在前。又，我得此三昧門已，即於無量無邊劫中，以此神通教化無量無邊眾生，悉令住於阿耨多羅三藐三菩提中，猶如今者王舍城中大婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念往昔無量無邊阿僧祇劫，有佛、世尊號曰然燈如來、應供、等正覺，出現世間。我時於彼然燈佛前獲得如是一切菩薩念佛三昧；得三昧已，諸方所有一切諸佛現說法者，彼諸世尊常現在前。又，我得此三昧門已，即於無量無邊劫中，以此神通教化無量無邊眾生，悉令住於阿耨多羅三藐三菩提中，猶如今者王舍城中大婆羅門。

「阿難！復念往昔於彼蓮華上如來、應供、等正覺所，以一神通教化成熟彼三萬億百千眾生，皆令住於阿耨多羅三藐三菩提中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復念往昔於彼蓮華上如來、應供、等正覺所，以一神通教化成熟彼三萬億百千眾生，皆令住於阿耨多羅三藐三菩提中。

「阿難！我又曾於最上不退轉行佛、世尊所，得一三昧名曰普明；得三昧已，教化成熟六萬八千欲界諸天，皆令發於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我又曾於最上不退轉行佛、世尊所，得一三昧名曰普明；得三昧已，教化成熟六萬八千欲界諸天，皆令發於阿耨多羅三藐三菩提心。

「阿難！當如是知，菩薩摩訶薩一切皆有不可思議大神通力第一彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當如是知，菩薩摩訶薩一切皆有不可思議大神通力第一彼岸。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩為重明此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩為重明此義而說頌曰：

「我曾晨朝整衣鉢， 請問釋師教明行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾晨朝整衣鉢， 請問釋師教明行，

於是頂禮辭如來： 『世尊！我今將求食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頂禮辭如來： 『世尊！我今將求食。』

大師如是誡我曰： 『汝去當念利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師如是誡我曰： 『汝去當念利眾生，

我涅槃後汝成佛， 諸種功德皆圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我涅槃後汝成佛， 諸種功德皆圓滿。』

阿難！我時如是念： 『未知今往前食所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！我時如是念： 『未知今往前食所，

當於誰家初受食？ 我應教令住菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於誰家初受食？ 我應教令住菩提。』

我行乞食有所遇， 遂逢大姓婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行乞食有所遇， 遂逢大姓婆羅門，

以恭敬心稱：『善來！ 希有遠至，阿逸多！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以恭敬心稱：『善來！ 希有遠至，阿逸多！

我今自悔仁來晚， 唯願時坐受我食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今自悔仁來晚， 唯願時坐受我食，

大士妙法難思議， 我當奉上精美膳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士妙法難思議， 我當奉上精美膳。』

我時語彼婆羅門： 『汝能先發菩提意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時語彼婆羅門： 『汝能先發菩提意，

利益天人大眾等， 然後我方受汝食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益天人大眾等， 然後我方受汝食。』

彼婆羅門復要我： 『汝阿逸多今若能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼婆羅門復要我： 『汝阿逸多今若能，

以我此供恒沙尊， 如是我發菩提志。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我此供恒沙尊， 如是我發菩提志。』

我便許彼婆羅門： 『汝於菩提慎莫退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我便許彼婆羅門： 『汝於菩提慎莫退，

吾以汝供奉諸佛， 終令汝身獲大果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾以汝供奉諸佛， 終令汝身獲大果。』

時婆羅門更誠誓： 『願為我奉諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門更誠誓： 『願為我奉諸如來，

諸佛勝尊若受者， 我行菩提無疑惑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛勝尊若受者， 我行菩提無疑惑。』

彼婆羅門信我言， 發誠至心受我食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼婆羅門信我言， 發誠至心受我食，

我持彼供恒沙尊， 令婆羅門須臾見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我持彼供恒沙尊， 令婆羅門須臾見。

彼既覩我大神通， 或驚、或喜，增珍膳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼既覩我大神通， 或驚、或喜，增珍膳，

供養我畢至佛所， 便發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養我畢至佛所， 便發無上菩提心。

時婆羅門發心已， 復廣弘誓不思議： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門發心已， 復廣弘誓不思議：

『若有菩薩得聞者， 彼於世界速成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『若有菩薩得聞者， 彼於世界速成佛。』

我昔在佛然燈前， 得此微妙勝三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔在佛然燈前， 得此微妙勝三昧，

彼名菩薩念諸佛， 能與妙樂難稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名菩薩念諸佛， 能與妙樂難稱量。

昔於然燈世尊所， 受此勝念三昧時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於然燈世尊所， 受此勝念三昧時，

我登得見十方佛， 以彼威德故能覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我登得見十方佛， 以彼威德故能覩。

若人住此三昧中， 能現無邊諸神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人住此三昧中， 能現無邊諸神變，

百僧祇劫諸所作， 皆為利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百僧祇劫諸所作， 皆為利益諸眾生。

我於蓮華上佛所， 得三昧故現神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於蓮華上佛所， 得三昧故現神通，

滿足七萬諸眾生， 皆因我住菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足七萬諸眾生， 皆因我住菩提道。

我又最上如來前， 於彼精勤修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又最上如來前， 於彼精勤修梵行，

所得三昧實端正， 能施深樂難稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得三昧實端正， 能施深樂難稱量。

我於最上行佛所， 受一三昧名普明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於最上行佛所， 受一三昧名普明，

月上佛時住勝禪， 迦葉佛前獲深定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月上佛時住勝禪， 迦葉佛前獲深定。

阿難！如是大神通， 皆於往昔得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！如是大神通， 皆於往昔得成就，

以此神通自在力， 我所修見諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此神通自在力， 我所修見諸如來。

若人欲見諸世尊， 欲轉無上妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲見諸世尊， 欲轉無上妙法輪，

欲拔眾生出苦海， 是人應學斯妙定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲拔眾生出苦海， 是人應學斯妙定。」

爾時，眾中梵、魔、沙門、婆羅門、天、人、阿修羅一切世間得聞彌勒菩薩摩訶薩師子吼時，皆大歡喜，生奇特心，歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中梵、魔、沙門、婆羅門、天、人、阿修羅一切世間得聞彌勒菩薩摩訶薩師子吼時，皆大歡喜，生奇特心，歎未曾有。

菩薩念佛三昧分歎佛妙音勝辯品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分歎佛妙音勝辯品第五之一

爾時，不空見菩薩摩訶薩覩諸大眾——天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等——得未曾有、生奇特心，或時驚怖、身毛皆竪。見是事故，一心安詳，從三昧起已，即告尊者阿難言：「大德！善哉，妙哉。諸佛、世尊甚為希有，甚為希有。所以者何？諸如來、應供、等正覺乃至能有大慈大悲、具足無量諸功德等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩覩諸大眾——天、人、梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等——得未曾有、生奇特心，或時驚怖、身毛皆竪。見是事故，一心安詳，從三昧起已，即告尊者阿難言：「大德！善哉，妙哉。諸佛、世尊甚為希有，甚為希有。所以者何？諸如來、應供、等正覺乃至能有大慈大悲、具足無量諸功德等。

「阿難！諸如來、應供、等正覺能證如是阿耨多羅三藐三菩提時，覺一切法無有生故、見一切法無有作故、知一切法不可得故，然後於彼波羅奈城古仙住處鹿苑林中，三轉十二行無上妙法輪，而是法輪初未曾見一切世間——若梵、若魔、若天、若人、若沙門、婆羅門——有能如法為斯轉者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸如來、應供、等正覺能證如是阿耨多羅三藐三菩提時，覺一切法無有生故、見一切法無有作故、知一切法不可得故，然後於彼波羅奈城古仙住處鹿苑林中，三轉十二行無上妙法輪，而是法輪初未曾見一切世間——若梵、若魔、若天、若人、若沙門、婆羅門——有能如法為斯轉者。

「何等名為三轉法輪？云何復稱十二行也？所謂：此是苦、此是集、此苦滅、此苦滅道，乃至此苦已知、此集已斷、此滅已證、此道已修，是為三轉，如是三轉得名為十二行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為三轉法輪？云何復稱十二行也？所謂：此是苦、此是集、此苦滅、此苦滅道，乃至此苦已知、此集已斷、此滅已證、此道已修，是為三轉，如是三轉得名為十二行也。

「又，此為八聖道分，是中有無量文字、無量名句、無量言音、無量義趣、無量解釋，然說斯義為開示故、為論義故、為分別故、為顯示深義故、為易知故、為具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，此為八聖道分，是中有無量文字、無量名句、無量言音、無量義趣、無量解釋，然說斯義為開示故、為論義故、為分別故、為顯示深義故、為易知故、為具足故。」

時彼不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！是故，我言諸佛、世尊甚為希有，諸如來、應供、等正覺有大慈悲、具足功德。諸佛、世尊既證得阿耨多羅三藐三菩提已，然後為諸聲聞眾等，於彼無教法中以教說故、無言法中以言說故、無相法中以相說故、無證得中教令證得彼法。雖無語言可說、相貌可得，而諸智者皆已覺悟、諸賢善人亦得證知、諸阿羅漢咸得解脫於彼無始生死中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！是故，我言諸佛、世尊甚為希有，諸如來、應供、等正覺有大慈悲、具足功德。諸佛、世尊既證得阿耨多羅三藐三菩提已，然後為諸聲聞眾等，於彼無教法中以教說故、無言法中以言說故、無相法中以相說故、無證得中教令證得彼法。雖無語言可說、相貌可得，而諸智者皆已覺悟、諸賢善人亦得證知、諸阿羅漢咸得解脫於彼無始生死中也。

「復次，阿難！譬如有人持一束草，言：『欲堰塞恒河大流。』於意云何？彼人如是，其事可乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如有人持一束草，言：『欲堰塞恒河大流。』於意云何？彼人如是，其事可乎？」

阿難答曰：「不也。大士！何以故？彼人所作，世間本無，何論可不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！何以故？彼人所作，世間本無，何論可不？」

不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，於無言法更以言宣、無名相中以名相說，其事若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，於無言法更以言宣、無名相中以名相說，其事若此。

「復次，阿難！譬如有人本無口舌，欲以一音遍諸世界咸得聞知。於意云何？彼人所作其事可乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如有人本無口舌，欲以一音遍諸世界咸得聞知。於意云何？彼人所作其事可乎？」

阿難答曰：「不也。大士！何以故？彼人所作，世間本無，何論可不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！何以故？彼人所作，世間本無，何論可不？」

不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言說中更以言宣、無名相法以名相說，其事亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言說中更以言宣、無名相法以名相說，其事亦爾。

「復次，阿難！譬如有人手持綵筆，書畫虛空望成文字。於意云何？彼人所作可成就乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如有人手持綵筆，書畫虛空望成文字。於意云何？彼人所作可成就乎？」

阿難答曰：「不也。大士！彼人所作世間亦無，何問成不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！彼人所作世間亦無，何問成不？」

不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言法中更以言宣、無名相法以名相說，其事若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言法中更以言宣、無名相法以名相說，其事若此。

「復次，阿難！譬如有人先無手足、呪術、伎能，而大唱言：『我能擔負須彌山王。』於意云何？彼人所作其可遂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如有人先無手足、呪術、伎能，而大唱言：『我能擔負須彌山王。』於意云何？彼人所作其可遂乎？」

阿難答曰：「不也。大士！是人所作，世間既無，何問可不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「不也。大士！是人所作，世間既無，何問可不？」

不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言法中更以言宣、無名相法以名相說，其義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言法中更以言宣、無名相法以名相說，其義亦爾。

「復次，阿難！亦如有人至大海際，或取一板、或持小筏、或欲身涉、或欲身浮，廣施方便發如是言：『我度大海登陟彼岸。』於意云何？彼人所作為可爾乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！亦如有人至大海際，或取一板、或持小筏、或欲身涉、或欲身浮，廣施方便發如是言：『我度大海登陟彼岸。』於意云何？彼人所作為可爾乎？」

阿難答言：「不也。大士！一切世間本無斯事，何云可不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答言：「不也。大士！一切世間本無斯事，何云可不？」

不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言說中更以言宣、無名相法以名相說，其義若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，阿難！如來、應供、等正覺為諸聲聞，無言說中更以言宣、無名相法以名相說，其義若此。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩為重明此義，以偈頌曰：

「諸佛大慈難思議， 常以悲光照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛大慈難思議， 常以悲光照一切，

於無量億那由劫， 正覺如是深法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量億那由劫， 正覺如是深法門。

諸法本性無生處， 因緣集會往來空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本性無生處， 因緣集會往來空，

無上天師雖善宣， 然彼自性常寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上天師雖善宣， 然彼自性常寂滅。

諸佛正法難稱量， 世尊慈愛故宣演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法難稱量， 世尊慈愛故宣演，

能開如是難見法， 利益世間諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能開如是難見法， 利益世間諸天人。

不可說法難值聞， 十力雄猛能廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說法難值聞， 十力雄猛能廣說，

顯示最上清涼道， 安隱世間天人眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示最上清涼道， 安隱世間天人眾。

世尊巧說無相法， 無師自然能覺知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊巧說無相法， 無師自然能覺知，

破壞一切諸外道， 凡愚莫知此實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞一切諸外道， 凡愚莫知此實際。

諸佛智海難測量， 宣說法界亦無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智海難測量， 宣說法界亦無盡，

一切聲聞同已證， 開示轉變不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聲聞同已證， 開示轉變不思議。

如人把草塞恒河， 尊者！我謂不為難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人把草塞恒河， 尊者！我謂不為難；

正覺轉彼無生輪， 我持此事難於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺轉彼無生輪， 我持此事難於彼。

若人手執五色筆， 種種眾綵畫虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人手執五色筆， 種種眾綵畫虛空；

無語言中置語言， 我持此事難於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無語言中置語言， 我持此事難於彼。

若人無手亦無足， 求負須彌度大海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人無手亦無足， 求負須彌度大海；

無相法中轉相輪， 我謂此事難於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相法中轉相輪， 我謂此事難於彼。

若人無舌復無口， 一言遍滿恒沙界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人無舌復無口， 一言遍滿恒沙界；

無證法中能令證， 我謂斯事難於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無證法中能令證， 我謂斯事難於彼。」

爾時，尊者不空見菩薩摩訶薩告阿難言：「尊者！諸佛、如來、應供、等正覺甚為希有，能於無量阿僧祇劫覺了通達一切諸法、究竟彼岸，號佛、世尊。然諸如來、應供、等正覺隨順眾生諸根差別、樂欲所應，微妙圓音自然而出，普為宣說種種句門，所謂：若諸眾生樂行布施，如來則為讚說檀波羅蜜，彼亦隨念：『世尊為我宣說施法。』有諸眾生樂修禁戒，如來則為讚說尸波羅蜜，彼復生念：『世尊為我宣說戒法。』有時眾生樂行忍辱，如來則為讚說羼提波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說忍法。』有時眾生樂行精進，如來則為讚說毘梨耶波羅蜜，彼亦生念：『世尊宣說精進。』或時眾生樂習禪定，如來則為讚說禪波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說禪法。』或時眾生樂求智慧，如來則為讚說般若波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說智慧。』或時眾生樂求解脫，如來則為讚說解脫，彼亦生念：『世尊為我宣說解脫。』或時眾生樂修解脫知見，如來則為讚說解脫知見，彼亦生念：『世尊為我宣說解脫知見。』或時眾生樂生天者，如來則為讚說生天，彼亦生念：『世尊為我宣說生天。』有諸眾生樂修無常，如來則為讚說無常，彼亦生念：『世尊為我宣說無常。』有諸眾生樂修苦者，如來則為讚說眾苦，彼亦生念：『世尊為我宣說苦法。』有諸眾生樂修無我，如來則為讚說無我，彼亦生念：『世尊為我宣無我法。』有諸眾生樂修空寂，如來則為讚說空法，彼亦生念：『世尊為我宣說空法。』有諸眾生樂修不淨，如來則為讚說不淨，彼亦生念：『世尊為我宣說不淨。』有諸眾生樂欲生天，如來則為說生天法，彼亦生念：『世尊為我說生天法。』尊者！乃至有諸眾生樂種種法，如來則為說種種法，彼亦生念：『世尊為我說種種法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者不空見菩薩摩訶薩告阿難言：「尊者！諸佛、如來、應供、等正覺甚為希有，能於無量阿僧祇劫覺了通達一切諸法、究竟彼岸，號佛、世尊。然諸如來、應供、等正覺隨順眾生諸根差別、樂欲所應，微妙圓音自然而出，普為宣說種種句門，所謂：若諸眾生樂行布施，如來則為讚說檀波羅蜜，彼亦隨念：『世尊為我宣說施法。』有諸眾生樂修禁戒，如來則為讚說尸波羅蜜，彼復生念：『世尊為我宣說戒法。』有時眾生樂行忍辱，如來則為讚說羼提波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說忍法。』有時眾生樂行精進，如來則為讚說毘梨耶波羅蜜，彼亦生念：『世尊宣說精進。』或時眾生樂習禪定，如來則為讚說禪波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說禪法。』或時眾生樂求智慧，如來則為讚說般若波羅蜜，彼亦生念：『世尊為我宣說智慧。』或時眾生樂求解脫，如來則為讚說解脫，彼亦生念：『世尊為我宣說解脫。』或時眾生樂修解脫知見，如來則為讚說解脫知見，彼亦生念：『世尊為我宣說解脫知見。』或時眾生樂生天者，如來則為讚說生天，彼亦生念：『世尊為我宣說生天。』有諸眾生樂修無常，如來則為讚說無常，彼亦生念：『世尊為我宣說無常。』有諸眾生樂修苦者，如來則為讚說眾苦，彼亦生念：『世尊為我宣說苦法。』有諸眾生樂修無我，如來則為讚說無我，彼亦生念：『世尊為我宣無我法。』有諸眾生樂修空寂，如來則為讚說空法，彼亦生念：『世尊為我宣說空法。』有諸眾生樂修不淨，如來則為讚說不淨，彼亦生念：『世尊為我宣說不淨。』有諸眾生樂欲生天，如來則為說生天法，彼亦生念：『世尊為我說生天法。』尊者！乃至有諸眾生樂種種法，如來則為說種種法，彼亦生念：『世尊為我說種種法。』」

爾時，不空見菩薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩欲重明此義而說偈言：

「諸佛、世尊具圓音， 隨眾生類自然出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛、世尊具圓音， 隨眾生類自然出，

彼之意樂所欲聞， 如來隨順說發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼之意樂所欲聞， 如來隨順說發起。

或有眾生樂布施， 如來則為讚檀度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生樂布施， 如來則為讚檀度；

或有眾生樂持戒， 如來復為讚尸羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生樂持戒， 如來復為讚尸羅；

或有眾生樂忍辱， 如來則為讚羼提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生樂忍辱， 如來則為讚羼提；

若有眾生樂精進， 如來為讚毘梨耶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂精進， 如來為讚毘梨耶；

或有眾生樂三昧， 如來則為讚禪定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生樂三昧， 如來則為讚禪定；

若彼眾生樂智慧， 如來則為讚般若； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼眾生樂智慧， 如來則為讚般若；

若彼眾生樂解脫， 如來亦為讚解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼眾生樂解脫， 如來亦為讚解脫；

若彼眾生修無常， 即令聞彼無常法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼眾生修無常， 即令聞彼無常法；

彼若樂聞苦不淨， 亦令聞苦不淨音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若樂聞苦不淨， 亦令聞苦不淨音；

彼若樂聞空無我， 不思議音讚空寂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若樂聞空無我， 不思議音讚空寂；

彼若樂聞緣覺乘， 世師妙音說緣覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若樂聞緣覺乘， 世師妙音說緣覺；

彼或樂聞諸佛乘， 兩足尊讚菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼或樂聞諸佛乘， 兩足尊讚菩提道；

乃至彼樂生天宮， 音中亦顯生天事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至彼樂生天宮， 音中亦顯生天事。

如是妙音難思議， 隨諸類感便應現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙音難思議， 隨諸類感便應現，

彼等既聞清淨音， 其誰不趣菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等既聞清淨音， 其誰不趣菩提道？」

爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊殊特希有，如來、應供、等正覺能有如是熾然善根。所以者何？諸佛、世尊從久遠來，乃能供養無量無邊過恒沙數諸如來等，又復常行施、忍、精進諸事——所謂捐捨身命、頭、目、髓、腦，難作能作種種苦行，調伏身心——然後方證阿耨多羅三藐三菩提。證菩提已，則能具足無量辯才為他說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言：「阿難！諸佛、世尊殊特希有，如來、應供、等正覺能有如是熾然善根。所以者何？諸佛、世尊從久遠來，乃能供養無量無邊過恒沙數諸如來等，又復常行施、忍、精進諸事——所謂捐捨身命、頭、目、髓、腦，難作能作種種苦行，調伏身心——然後方證阿耨多羅三藐三菩提。證菩提已，則能具足無量辯才為他說法。

「云何辯才？謂不思議辯才、無上辯才、無勝辯才、無取著辯才、妙解脫辯才、無障礙辯才、善和合辯才、相應辯才、熾盛辯才、無有問辯才、豫知辯才、作相辯才、無作相辯才、靜默然辯才、不怯弱辯才、除恚辯才、種種文字莊嚴辯才、種種詞句莊嚴辯才、義句莊嚴辯才、甚深句莊嚴辯才、顯現深義辯才、於深示淺易知辯才、無邊譬喻辯才、捷疾辯才、善決疑辯才、成就無際辯才、能問辯才、略問廣答辯才、利益辯才、無毀辯才、善思量辯才、無謇塞辯才、無恥辱辯才、具足成就離謗辯才、具足成就智人所讚辯才、具足無畏心辯才、具足不狹劣辯才、具足不錯文句辯才、具足不忘辯才、具足無失辯才、具足隨心說法辯才、具足知他至心為說辯才、具足開發無穢濁辯才、具足莊嚴音句能說辯才、具足能說過去辯才、具足能說未來辯才、具足能說現在辯才、具足聖者辯才、具足知無生妙知辯才、具足能令一切眾生歡喜辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何辯才？謂不思議辯才、無上辯才、無勝辯才、無取著辯才、妙解脫辯才、無障礙辯才、善和合辯才、相應辯才、熾盛辯才、無有問辯才、豫知辯才、作相辯才、無作相辯才、靜默然辯才、不怯弱辯才、除恚辯才、種種文字莊嚴辯才、種種詞句莊嚴辯才、義句莊嚴辯才、甚深句莊嚴辯才、顯現深義辯才、於深示淺易知辯才、無邊譬喻辯才、捷疾辯才、善決疑辯才、成就無際辯才、能問辯才、略問廣答辯才、利益辯才、無毀辯才、善思量辯才、無謇塞辯才、無恥辱辯才、具足成就離謗辯才、具足成就智人所讚辯才、具足無畏心辯才、具足不狹劣辯才、具足不錯文句辯才、具足不忘辯才、具足無失辯才、具足隨心說法辯才、具足知他至心為說辯才、具足開發無穢濁辯才、具足莊嚴音句能說辯才、具足能說過去辯才、具足能說未來辯才、具足能說現在辯才、具足聖者辯才、具足知無生妙知辯才、具足能令一切眾生歡喜辯才。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩重宣此義而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩重宣此義而說偈曰：

「供養最勝尊， 無數無邊量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養最勝尊， 無數無邊量，

能證無上道， 世間大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能證無上道， 世間大導師。

廣集諸善根， 得彼難思辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣集諸善根， 得彼難思辯，

無謇復無礙， 無量亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無謇復無礙， 無量亦無邊。

和合解脫義， 尊勝無上人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合解脫義， 尊勝無上人，

善說斷疑網， 隨問皆能釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說斷疑網， 隨問皆能釋。

種種深密教， 及以諸譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種深密教， 及以諸譬喻，

具足莊嚴辯， 妙音難可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足莊嚴辯， 妙音難可量。

清淨咸相應， 決了法安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨咸相應， 決了法安住，

不思無能壞， 亦無懼畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思無能壞， 亦無懼畏心。

妙音與智俱， 不驚、不毀損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音與智俱， 不驚、不毀損，

無錯莊嚴句， 安樂無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無錯莊嚴句， 安樂無忘失。

不惑於諸方， 無滓致心淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惑於諸方， 無滓致心淨，

過去與當來、 現在無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去與當來、 現在無罣礙。

凡聖平等轉， 辯才非他生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡聖平等轉， 辯才非他生，

近遠同時聞， 佛音說時出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近遠同時聞， 佛音說時出。

海水可知量， 毛滴可知數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水可知量， 毛滴可知數，

諸佛大名稱， 辯才難得邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大名稱， 辯才難得邊；

虛空可盡邊， 須彌易稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空可盡邊， 須彌易稱量，

無上天人師， 辯才深難測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上天人師， 辯才深難測。」