大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三

隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏達磨笈多譯

神變品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變品第三

爾時，尊者舍利弗、尊者大目乾連、尊者大迦葉、尊者阿難，及諸天、人、梵、魔、沙門、婆羅門等，咸作是念：「何因何緣，今我世尊、如來、應供、等正覺在於天人大眾中，為諸梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、及以人非人等，宣說如斯念佛三昧法門名已，而未解釋即從坐起，還本住處默然寂坐耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗、尊者大目乾連、尊者大迦葉、尊者阿難，及諸天、人、梵、魔、沙門、婆羅門等，咸作是念：「何因何緣，今我世尊、如來、應供、等正覺在於天人大眾中，為諸梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、及以人非人等，宣說如斯念佛三昧法門名已，而未解釋即從坐起，還本住處默然寂坐耶？」

爾時，不空見菩薩摩訶薩如是思惟：「今此天、人、梵、魔、沙門、婆羅門，及彼一切諸龍、夜叉、乾闥婆等大眾咸集，而我世尊本處入定，我今亦應少現神通；現神通已，為令種種稱歎世尊大慈功行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩如是思惟：「今此天、人、梵、魔、沙門、婆羅門，及彼一切諸龍、夜叉、乾闥婆等大眾咸集，而我世尊本處入定，我今亦應少現神通；現神通已，為令種種稱歎世尊大慈功行。」

爾時，不空見菩薩摩訶薩如是思惟已，即入三昧。三昧力故，令此三千大千世界莊嚴微妙，凡諸所有皆七寶成——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、珊瑚、真珠——如是眾寶之所嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩如是思惟已，即入三昧。三昧力故，令此三千大千世界莊嚴微妙，凡諸所有皆七寶成——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、珊瑚、真珠——如是眾寶之所嚴飾。

其地平正，猶如手掌，一切大地咸有如是寶。諸多羅樹八道間錯，羅布其中。彼等諸樹端嚴可愛——金多羅樹白銀葉華、銀多羅樹琉璃葉華、琉璃樹者頗梨葉華、頗梨樹者馬瑙葉華、馬瑙樹者車𤦲葉華、車𤦲樹者真珠葉華、赤真珠樹黃金葉花。如是，處處懸繒綵蓋、垂諸金鈴、寶網羅覆，建布幢幡皆用雜寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地平正，猶如手掌，一切大地咸有如是寶。諸多羅樹八道間錯，羅布其中。彼等諸樹端嚴可愛——金多羅樹白銀葉華、銀多羅樹琉璃葉華、琉璃樹者頗梨葉華、頗梨樹者馬瑙葉華、馬瑙樹者車𤦲葉華、車𤦲樹者真珠葉華、赤真珠樹黃金葉花。如是，處處懸繒綵蓋、垂諸金鈴、寶網羅覆，建布幢幡皆用雜寶。

復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處，一切多是可愛眾花——所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花——如是等花皆悉充滿於此世界；具足莊嚴，清淨微妙，其事亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處，一切多是可愛眾花——所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花——如是等花皆悉充滿於此世界；具足莊嚴，清淨微妙，其事亦爾。

爾時，不空見菩薩摩訶薩三昧力故，復現如是莊嚴之事，令此三千大千世界所有大眾，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切眾故，化作眾寶大蓮花座。其花具有無量千葉，清淨柔軟，譬若迦耶隣尼天衣，令諸眾生各相見知，彼此咸得坐於花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩三昧力故，復現如是莊嚴之事，令此三千大千世界所有大眾，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切眾故，化作眾寶大蓮花座。其花具有無量千葉，清淨柔軟，譬若迦耶隣尼天衣，令諸眾生各相見知，彼此咸得坐於花座。

爾時，不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事，令此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、遍動、等遍動，涌、遍涌、等遍涌，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，覺、遍覺、等遍覺——是六各三合十八相，如是乃至中涌邊沒、邊涌中沒。猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上，傾轉不定，自然出聲；如此三千大千世界，不扣、不擊自然出聲，其事若此。當震吼時，彼諸眾生聞聲覺悟者，一切皆受上妙觸樂。猶如東方不動世界、亦如西方安樂國土，其中眾生等受快樂；聞聲獲安亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事，令此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、遍動、等遍動，涌、遍涌、等遍涌，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，覺、遍覺、等遍覺——是六各三合十八相，如是乃至中涌邊沒、邊涌中沒。猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上，傾轉不定，自然出聲；如此三千大千世界，不扣、不擊自然出聲，其事若此。當震吼時，彼諸眾生聞聲覺悟者，一切皆受上妙觸樂。猶如東方不動世界、亦如西方安樂國土，其中眾生等受快樂；聞聲獲安亦復如是。

爾時，不空見菩薩摩訶薩住三昧故，心轉清淨，無有垢濁，隨順調柔，遠離麁獷，寂無變動，心深潤澤，普令安樂。然後復作如是神通，令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火，不令滅壞眾生身心，而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂。猶如比丘入火三昧，恬然安樂；觸火眾生怡悅亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩住三昧故，心轉清淨，無有垢濁，隨順調柔，遠離麁獷，寂無變動，心深潤澤，普令安樂。然後復作如是神通，令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火，不令滅壞眾生身心，而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂。猶如比丘入火三昧，恬然安樂；觸火眾生怡悅亦爾。

爾時，不空見菩薩摩訶薩以三昧力，復作如是大神通事，令此三千大千世界雨天栴檀細末之香，其香微妙遍滿三千大千世界。若彼眾生聞此香者，皆得如是第一勝樂。猶如釋迦如來、應供、等正覺其於往昔行菩薩時，在彼然燈佛、世尊前受菩提記已，得不思議希有妙樂；時諸眾生聞天妙香，不思議樂遍滿身心亦復若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩以三昧力，復作如是大神通事，令此三千大千世界雨天栴檀細末之香，其香微妙遍滿三千大千世界。若彼眾生聞此香者，皆得如是第一勝樂。猶如釋迦如來、應供、等正覺其於往昔行菩薩時，在彼然燈佛、世尊前受菩提記已，得不思議希有妙樂；時諸眾生聞天妙香，不思議樂遍滿身心亦復若此。

爾時，眾中尊者阿難作如是念：「今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴？此大神變誰所致乎？然我世尊還房宴寂，不當若是。斯大神通豈我諸大聲聞眾中所能作耶？為此會眾多諸大人猶如龍、象，或其所作？得非彌勒菩薩、文殊師利菩薩、越三界菩薩、乃至不空見等，亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中尊者阿難作如是念：「今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴？此大神變誰所致乎？然我世尊還房宴寂，不當若是。斯大神通豈我諸大聲聞眾中所能作耶？為此會眾多諸大人猶如龍、象，或其所作？得非彌勒菩薩、文殊師利菩薩、越三界菩薩、乃至不空見等，亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳？」

爾時，尊者阿難如是念已，即白尊者大目連言：「大德！我聞世尊常如是說：『我弟子中，神通第一則目連其人也。』今現是瑞，將無大德之所為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難如是念已，即白尊者大目連言：「大德！我聞世尊常如是說：『我弟子中，神通第一則目連其人也。』今現是瑞，將無大德之所為乎？」

時大目連答阿難言：「仁者！此瑞殊常，非我能作。所以者何？憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中，其時眾生乃至無有一念驚懼、覺往來想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大目連答阿難言：「仁者！此瑞殊常，非我能作。所以者何？憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中，其時眾生乃至無有一念驚懼、覺往來想。

「阿難！又念我昔住梵天宮，發一大聲遍此三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔住梵天宮，發一大聲遍此三千大千世界。

「阿難！復念我昔在世尊前作師子吼，能以須彌內於口中，能過一劫、若減一劫，如是為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復念我昔在世尊前作師子吼，能以須彌內於口中，能過一劫、若減一劫，如是為常。

「阿難！又念我昔至陽炎世界，於彼發聲遍此世界咸得聞知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔至陽炎世界，於彼發聲遍此世界咸得聞知。

「阿難！又念我昔身住於此閻浮提界，而能遙動忉利天宮難勝大殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔身住於此閻浮提界，而能遙動忉利天宮難勝大殿。

「阿難！又念我昔至彼難陀、優波難陀諸龍王所，彼龍如是炎熾巨毒，我時降伏，令住戒善；又亦曾辱惡魔波旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔至彼難陀、優波難陀諸龍王所，彼龍如是炎熾巨毒，我時降伏，令住戒善；又亦曾辱惡魔波旬。

「阿難！我念往昔至於東方住彼第三千世界，有一大城名曰寶門，於彼凡有六萬億千家人，我即於彼六萬億千家中一一皆現我目連身，為彼眾生演說諸法無常、苦空無我，皆令安住如是正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念往昔至於東方住彼第三千世界，有一大城名曰寶門，於彼凡有六萬億千家人，我即於彼六萬億千家中一一皆現我目連身，為彼眾生演說諸法無常、苦空無我，皆令安住如是正法。

「阿難！我雖能為曩之變化，初未曾見如是神變，云何作耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我雖能為曩之變化，初未曾見如是神變，云何作耶？

「阿難！今我處此大蓮華座，觀見十方一一佛土無量無邊，同我世尊釋迦號者皆還本室默然寂坐，而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界。阿難！我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣，而終弗知所從來處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今我處此大蓮華座，觀見十方一一佛土無量無邊，同我世尊釋迦號者皆還本室默然寂坐，而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界。阿難！我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣，而終弗知所從來處。」

爾時，大目連為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大目連為重明此義，以偈頌曰：

「我所成就四神足， 同類孰能相挍比？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所成就四神足， 同類孰能相挍比？

唯獨世尊、天人師， 餘人神通寧我及？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯獨世尊、天人師， 餘人神通寧我及？

我曾吞合此佛剎， 大地眾生弗覺知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾吞合此佛剎， 大地眾生弗覺知；

我又曾至梵天宮， 一音充滿此世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又曾至梵天宮， 一音充滿此世界；

我又曾於世尊前， 吞噉須彌若經劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又曾於世尊前， 吞噉須彌若經劫；

我又炎界發大聲， 令此佛剎遍聞聽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又炎界發大聲， 令此佛剎遍聞聽；

我又震動天帝宮， 彼於天女眾中坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又震動天帝宮， 彼於天女眾中坐；

我又往詣難陀所， 降伏如斯大毒龍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又往詣難陀所， 降伏如斯大毒龍；

我又念昔作神變， 身住於此現東方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又念昔作神變， 身住於此現東方，

我令六萬億千家， 彼彼各謂見我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我令六萬億千家， 彼彼各謂見我身。

阿難！我今所觀變， 初未覩是大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！我今所觀變， 初未覩是大神通，

我唯生大希有心， 然是神通非我作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我唯生大希有心， 然是神通非我作。

我今處大蓮花座， 亦見眾生坐花中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今處大蓮花座， 亦見眾生坐花中，

復見諸佛大威王， 觀察盡於十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見諸佛大威王， 觀察盡於十方界。

決定自在天尊作， 或能大士之所為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定自在天尊作， 或能大士之所為，

如是非常大神變， 昔來未見今方覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是非常大神變， 昔來未見今方覩。」

爾時，尊者大目乾連作如是等師子吼時，彼大眾中十千天人於諸法中得清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大目乾連作如是等師子吼時，彼大眾中十千天人於諸法中得清淨眼。

爾時，阿難白尊者舍利弗言：「大德！我親從佛聞如是言：『我諸聲聞大弟子中，智慧第一則舍利弗其人也。』今此神變，將非大德之所作乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白尊者舍利弗言：「大德！我親從佛聞如是言：『我諸聲聞大弟子中，智慧第一則舍利弗其人也。』今此神變，將非大德之所作乎？」

時舍利弗語阿難言：「阿難！此瑞殊常，非我所及。所以者何？我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那，一心觀察求法實相，終不能知諸法邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗語阿難言：「阿難！此瑞殊常，非我所及。所以者何？我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那，一心觀察求法實相，終不能知諸法邊際。

「阿難！又念我昔取一袈裟投置地上，時大目連第一上座威神若是，既不能取乃至不能舉令離地，何云手擎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔取一袈裟投置地上，時大目連第一上座威神若是，既不能取乃至不能舉令離地，何云手擎？

「阿難！又念我昔居世尊前作師子吼，亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學，天、人、梵、魔、沙門、婆羅門，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等諸大眾前。時彼外道波梨波闍來至我所，與我諍入諸禪定已，復欲共我較隱其身競師子吼。我於彼時建丈夫志、行丈夫事，遂作如此諸不思議：唯除世尊一切知見，及以彌勒菩薩摩訶薩諸是一生補處者，又除彼成就甚深法忍諸菩薩摩訶薩，又除得海德三昧諸菩薩摩訶薩，又除得善住三昧諸菩薩摩訶薩，又除得諸佛現前三昧菩薩摩訶薩，除如是等諸大菩薩摩訶薩已，自外所有如來、世尊聲聞大弟子，若來問我隱身時事，乃至外道波梨波闍等而更問我隱沒身時為住何處者。阿難！我作如是大神變時，一切聲聞、設辟支佛，皆不能知我身所在，及其說時，空聞我聲終不能知我身所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又念我昔居世尊前作師子吼，亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學，天、人、梵、魔、沙門、婆羅門，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等諸大眾前。時彼外道波梨波闍來至我所，與我諍入諸禪定已，復欲共我較隱其身競師子吼。我於彼時建丈夫志、行丈夫事，遂作如此諸不思議：唯除世尊一切知見，及以彌勒菩薩摩訶薩諸是一生補處者，又除彼成就甚深法忍諸菩薩摩訶薩，又除得海德三昧諸菩薩摩訶薩，又除得善住三昧諸菩薩摩訶薩，又除得諸佛現前三昧菩薩摩訶薩，除如是等諸大菩薩摩訶薩已，自外所有如來、世尊聲聞大弟子，若來問我隱身時事，乃至外道波梨波闍等而更問我隱沒身時為住何處者。阿難！我作如是大神變時，一切聲聞、設辟支佛，皆不能知我身所在，及其說時，空聞我聲終不能知我身所在。

「阿難！我常精勤大丈夫行，亦復成就大智人事也。阿難！我心隨我行，非我隨心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我常精勤大丈夫行，亦復成就大智人事也。阿難！我心隨我行，非我隨心行。

「阿難！我今自知身處大蓮花座，亦見一切天人大眾皆悉坐彼大蓮花座。阿難！我復見彼一切十方無量無邊不可思議諸世界中，皆有諸佛、世尊，悉在菩提樹下坐於道場成等正覺，具足成就無量無邊大威德力，諸天大眾恭敬圍遶，大梵天王請轉法輪曰：『世尊！若當轉法輪者，我等隨順。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今自知身處大蓮花座，亦見一切天人大眾皆悉坐彼大蓮花座。阿難！我復見彼一切十方無量無邊不可思議諸世界中，皆有諸佛、世尊，悉在菩提樹下坐於道場成等正覺，具足成就無量無邊大威德力，諸天大眾恭敬圍遶，大梵天王請轉法輪曰：『世尊！若當轉法輪者，我等隨順。』

「阿難！我聞是聲、我見是事。今者，如是無量無邊諸佛國土皆是七寶，雜色繒綵懸諸金鈴、羅網覆上，種種宮殿，微妙莊嚴如此娑婆世界。阿難！我於向時亦作是念：『今此不思議大莊嚴事，將非世尊大神通作乎？或是諸大菩薩摩訶薩輩厚集善根、具足福智，能現若斯大神變耳？亦或世尊聲聞眾中諸大弟子，久種善根、具大威德之所為也？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我聞是聲、我見是事。今者，如是無量無邊諸佛國土皆是七寶，雜色繒綵懸諸金鈴、羅網覆上，種種宮殿，微妙莊嚴如此娑婆世界。阿難！我於向時亦作是念：『今此不思議大莊嚴事，將非世尊大神通作乎？或是諸大菩薩摩訶薩輩厚集善根、具足福智，能現若斯大神變耳？亦或世尊聲聞眾中諸大弟子，久種善根、具大威德之所為也？』」

爾時，尊者舍利弗為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗為重明此義，以偈頌曰：

「世尊神力難思議， 及求如來功德者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊神力難思議， 及求如來功德者，

所有聲聞大弟子， 滿此佛剎學無學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有聲聞大弟子， 滿此佛剎學無學，

於彼智中我第一， 何云更有勝我者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼智中我第一， 何云更有勝我者？

唯除諸佛、如來輩， 及諸菩薩行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除諸佛、如來輩， 及諸菩薩行菩提。

自我觀察諸法相， 具足滿於二十年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自我觀察諸法相， 具足滿於二十年，

求諸法底不得邊， 我之智慧過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求諸法底不得邊， 我之智慧過於彼。

今者在佛、世尊前， 欲以此智師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者在佛、世尊前， 欲以此智師子吼，

且置一切諸外道， 唯大聲聞求我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且置一切諸外道， 唯大聲聞求我身，

終無有能見我身， 及以所作諸神變； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終無有能見我身， 及以所作諸神變；

唯除如來、等正覺、 并諸佛子大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除如來、等正覺、 并諸佛子大菩薩，

是乃知我身所在， 非彼外道及聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是乃知我身所在， 非彼外道及聲聞。

禪定解脫不思議， 是心任我而迴轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫不思議， 是心任我而迴轉，

我修丈夫真空行， 仁者！我業常如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我修丈夫真空行， 仁者！我業常如是。

我有如是勝神通， 一切聲聞不能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有如是勝神通， 一切聲聞不能入，

然我今所見十方， 若斯神力我貪羨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然我今所見十方， 若斯神力我貪羨。

我今處大蓮華座， 遍見諸方無量土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今處大蓮華座， 遍見諸方無量土，

無量剎中咸有佛， 各詣佛樹坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎中咸有佛， 各詣佛樹坐道場。

彼剎眾寶異莊嚴， 端正微妙甚可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼剎眾寶異莊嚴， 端正微妙甚可愛，

我時亦作如是念： 『決定如來現神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時亦作如是念： 『決定如來現神通，

或大弟子之所為， 或諸菩薩不空見？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或大弟子之所為， 或諸菩薩不空見？』」

爾時，尊者舍利弗作如是師子吼時，眾中有一萬三千人遠塵離垢、得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗作如是師子吼時，眾中有一萬三千人遠塵離垢、得法眼淨。

爾時，阿難如是思惟：「此大迦葉有大威德、具足神通，今是變化或其所作？我今亦當問其作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難如是思惟：「此大迦葉有大威德、具足神通，今是變化或其所作？我今亦當問其作不？」

於是，阿難即白尊者摩訶迦葉言：「大德！我親從佛聞如是說：『我弟子中，頭陀第一則大迦葉其人也。』是不思議大神變事，將非大德之所為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難即白尊者摩訶迦葉言：「大德！我親從佛聞如是說：『我弟子中，頭陀第一則大迦葉其人也。』是不思議大神變事，將非大德之所為乎？」

時大迦葉答阿難言：「仁者！此變殊常，非我能作。所以者何？我念一時輒不自量在世尊前作師子吼。阿難！我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍，乃至諸餘黑山之屬，一以口吹能令破散，乃使無有如微塵許。其有眾生住彼山者，不令損害、亦無覺知如是諸山皆悉滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉答阿難言：「仁者！此變殊常，非我能作。所以者何？我念一時輒不自量在世尊前作師子吼。阿難！我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍，乃至諸餘黑山之屬，一以口吹能令破散，乃使無有如微塵許。其有眾生住彼山者，不令損害、亦無覺知如是諸山皆悉滅也。

「阿難！我又一時於此三千大千世界一切大海、大河、小河、陂池、諸水，乃至無量億那由他百千水聚，以口一吹皆令乾竭，而彼眾生不知不覺、亦無苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我又一時於此三千大千世界一切大海、大河、小河、陂池、諸水，乃至無量億那由他百千水聚，以口一吹皆令乾竭，而彼眾生不知不覺、亦無苦惱。

「阿難！我又一時在如來所，及諸天、人、梵、魔、沙門、婆羅門一切世間諸大眾前，作師子吼廣現神通。阿難！我今唯有如斯威力能作如是自在神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我又一時在如來所，及諸天、人、梵、魔、沙門、婆羅門一切世間諸大眾前，作師子吼廣現神通。阿難！我今唯有如斯威力能作如是自在神通。

「阿難！我念一時在於如來、應供、等正覺前，為諸世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門一切大眾作師子吼：『世尊！我能於此三千大千世界之內，以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒，終亦不使損一眾生，亦令眾生竟不覺知。』阿難！我真具足如是神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念一時在於如來、應供、等正覺前，為諸世間天、人、梵、魔、沙門、婆羅門一切大眾作師子吼：『世尊！我能於此三千大千世界之內，以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒，終亦不使損一眾生，亦令眾生竟不覺知。』阿難！我真具足如是神通。

「阿難！我念一時於此世界以天眼觀，見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然。我既見已，如是思惟：『而我今應示現神通。』既思惟已，即入三昧，於三昧中以口一吹，過於東方千億世界，熾然猛火即令熸滅。彼火滅已，我便出定，即見彼界還復如本。阿難！我今但有如是神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念一時於此世界以天眼觀，見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然。我既見已，如是思惟：『而我今應示現神通。』既思惟已，即入三昧，於三昧中以口一吹，過於東方千億世界，熾然猛火即令熸滅。彼火滅已，我便出定，即見彼界還復如本。阿難！我今但有如是神力。

「阿難！今此眾中有諸眾生——若天、若人、若梵、若魔、若沙門、婆羅門——多有疑心，謂我妄言。彼若不信，世尊後時從三昧起，任自諮問。而今世尊雖入三昧，足知是事亦聞我聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今此眾中有諸眾生——若天、若人、若梵、若魔、若沙門、婆羅門——多有疑心，謂我妄言。彼若不信，世尊後時從三昧起，任自諮問。而今世尊雖入三昧，足知是事亦聞我聲。」

爾時，世尊尚坐本處住三昧中，遙命阿難曰：「如是如是，如大迦葉師子吼說，真實非虛，汝當憶持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊尚坐本處住三昧中，遙命阿難曰：「如是如是，如大迦葉師子吼說，真實非虛，汝當憶持。」

時諸天人一切大眾聞佛教已，方於迦葉生希有心、起難遭想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人一切大眾聞佛教已，方於迦葉生希有心、起難遭想。

時彼尊者摩訶迦葉作如是等師子吼時，有三億人於諸法中遠塵離垢，復有八十五那由他百千諸天遠塵離垢、得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼尊者摩訶迦葉作如是等師子吼時，有三億人於諸法中遠塵離垢，復有八十五那由他百千諸天遠塵離垢、得法眼淨。

爾時，不空見菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩、越三界菩薩，如是及餘無量無邊諸大菩薩摩訶薩等——皆自久來被服如是大弘誓鎧——聞大迦葉作師子吼，便化華聚若須彌山，乃至再三散迦葉上。復多化作大七寶蓋，住虛空中覆大迦葉頂，并覆一切聲聞大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩、越三界菩薩，如是及餘無量無邊諸大菩薩摩訶薩等——皆自久來被服如是大弘誓鎧——聞大迦葉作師子吼，便化華聚若須彌山，乃至再三散迦葉上。復多化作大七寶蓋，住虛空中覆大迦葉頂，并覆一切聲聞大眾。

爾時，大迦葉見如是等諸七寶蓋，遂告阿難曰：「阿難！今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事，而今復現斯大神變也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大迦葉見如是等諸七寶蓋，遂告阿難曰：「阿難！今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事，而今復現斯大神變也。

「阿難！我今坐此大蓮華座，所見諸方無量無邊不可稱數諸佛、世尊，又見彼剎皆七寶成，殊麗莊嚴真可瞻覩，彼諸眾生復有如是勝上果報，我今悉見。猶如忉利一切諸天耽醉花冠、常帶瓔珞，諸天身色如月光明，於虛空中有化寶蓋；彼諸眾生一一頂上悉有寶蓋，如我頂上覆七寶蓋無別異也。阿難！我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今坐此大蓮華座，所見諸方無量無邊不可稱數諸佛、世尊，又見彼剎皆七寶成，殊麗莊嚴真可瞻覩，彼諸眾生復有如是勝上果報，我今悉見。猶如忉利一切諸天耽醉花冠、常帶瓔珞，諸天身色如月光明，於虛空中有化寶蓋；彼諸眾生一一頂上悉有寶蓋，如我頂上覆七寶蓋無別異也。阿難！我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎。

「阿難！我見如是神通事時，深生歡喜，踊躍無量。阿難！我復思念：『如是奇異、如是希有，豈彼隨宜凡劣眾生能作如是大師子吼、能現如是大神通事？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我見如是神通事時，深生歡喜，踊躍無量。阿難！我復思念：『如是奇異、如是希有，豈彼隨宜凡劣眾生能作如是大師子吼、能現如是大神通事？』」

爾時，尊者大迦葉為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大迦葉為重明此義，以偈頌曰：

「阿難！十方大水聚、 大海、巨河、諸流等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！十方大水聚、 大海、巨河、諸流等，

我以口風一往吹， 令彼枯竭無遺渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以口風一往吹， 令彼枯竭無遺渧。

曾住正覺世尊所， 於此剎中作神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾住正覺世尊所， 於此剎中作神變，

我能乾涸水聚時， 眾生無損亦不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能乾涸水聚時， 眾生無損亦不覺。

此界所有一切山， 須彌、鐵圍、黑山等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界所有一切山， 須彌、鐵圍、黑山等，

能以口風吹令散， 仁者！我住如是通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以口風吹令散， 仁者！我住如是通。

眾生所有住須彌， 及餘諸山不動處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有住須彌， 及餘諸山不動處，

爾時令彼無損覺， 智者！我有如是通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時令彼無損覺， 智者！我有如是通。

我以神通燒此剎， 口風一吹皆熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以神通燒此剎， 口風一吹皆熾然，

彼等眾生不覺知， 當爾之時無毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等眾生不覺知， 當爾之時無毀壞。

我昔於此佛剎中， 遙見東方滿剎火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔於此佛剎中， 遙見東方滿剎火，

用口氣吹能滅彼， 我通如是難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用口氣吹能滅彼， 我通如是難思議。

我今見此大神通， 心生殊特大希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今見此大神通， 心生殊特大希有，

諸佛弟子不思議， 一切諸行亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛弟子不思議， 一切諸行亦如是。

我今處此蓮華上， 觀彼眾剎妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今處此蓮華上， 觀彼眾剎妙莊嚴，

菩薩降自兜率天， 入於母胎盡生際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩降自兜率天， 入於母胎盡生際。

為當定此聲聞輩， 心得自在神通人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為當定此聲聞輩， 心得自在神通人，

為是菩薩不空見， 復彼彌勒、文殊等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是菩薩不空見， 復彼彌勒、文殊等？」

爾時，阿難復作是念：「此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸，有大威德、具足神通，或時能作如是大事，我今亦應問其作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難復作是念：「此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸，有大威德、具足神通，或時能作如是大事，我今亦應問其作不？」

尊者阿難如是念已，即便白彼富樓那言：「大德！我親從佛聞如是語：『我大聲聞諸弟子中，說法第一則富樓那彌多羅尼子其人也。』是不思議莊嚴神瑞，將非大德之所為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難如是念已，即便白彼富樓那言：「大德！我親從佛聞如是語：『我大聲聞諸弟子中，說法第一則富樓那彌多羅尼子其人也。』是不思議莊嚴神瑞，將非大德之所為乎？」

時富樓那答阿難曰：「此瑞異常，非我能及。所以者何？我念昔時有諸眾生應以神通得教化者，我便為彼取此三千大千世界，以手摩之開示彼等。當爾之時，無一眾生有驚怕想，亦不覺知；唯彼眾生應在此化與神通者，乃能見我手摩世界。阿難！譬如壯士以右手取一迦梨沙般那，左手迴轉不以為難。如是，阿難！我取於此三千世界以手迴轉不以為難，亦復若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時富樓那答阿難曰：「此瑞異常，非我能及。所以者何？我念昔時有諸眾生應以神通得教化者，我便為彼取此三千大千世界，以手摩之開示彼等。當爾之時，無一眾生有驚怕想，亦不覺知；唯彼眾生應在此化與神通者，乃能見我手摩世界。阿難！譬如壯士以右手取一迦梨沙般那，左手迴轉不以為難。如是，阿難！我取於此三千世界以手迴轉不以為難，亦復若此。

「阿難！我念一時於世尊前，以一指節取此三千大千世界一切水聚，皆令入我手指節間，無一眾生有損減想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我念一時於世尊前，以一指節取此三千大千世界一切水聚，皆令入我手指節間，無一眾生有損減想。

「阿難！我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界，作如是念：『是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑？我當解釋，令得除斷。』我即觀此三千大千世界所有一切諸四天下無量眾生疑惑諸法，我復生念：『我今應當不離是坐、不出是定，為諸眾生斷除疑網。』阿難！我時念已便入定心，清淨明了，光澤成就，寂然不動，為彼眾生宣說諸法、決斷疑網無有滯礙，令彼眾生各作斯念：『我等今者皆各蒙此尊者富樓那彌多羅尼子獨住我前為我宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界，作如是念：『是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑？我當解釋，令得除斷。』我即觀此三千大千世界所有一切諸四天下無量眾生疑惑諸法，我復生念：『我今應當不離是坐、不出是定，為諸眾生斷除疑網。』阿難！我時念已便入定心，清淨明了，光澤成就，寂然不動，為彼眾生宣說諸法、決斷疑網無有滯礙，令彼眾生各作斯念：『我等今者皆各蒙此尊者富樓那彌多羅尼子獨住我前為我宣說。』

「阿難！我當初夜說法之時，即有一萬四千眾生皆得安住佛正法中，復有三萬眾生護持禁戒，復令六萬眾生信佛法僧、歸依三寶，然始安詳自三昧起。阿難！我唯有是說法餘功決疑事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我當初夜說法之時，即有一萬四千眾生皆得安住佛正法中，復有三萬眾生護持禁戒，復令六萬眾生信佛法僧、歸依三寶，然始安詳自三昧起。阿難！我唯有是說法餘功決疑事也。

「阿難！我又復念於此世界以天眼觀，見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨，彼世界中有一眾生於諸法中多起疑網。時彼眾生有聲聞根易可受化，然彼世尊般涅槃已，我即生念：『我今亦應不起此坐、不往彼剎，而為眾生解釋疑網。』如是念已即入三昧，於三昧中為彼世界無量無邊不可稱數阿僧祇諸眾生輩演說正法，令彼皆得諸法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我又復念於此世界以天眼觀，見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨，彼世界中有一眾生於諸法中多起疑網。時彼眾生有聲聞根易可受化，然彼世尊般涅槃已，我即生念：『我今亦應不起此坐、不往彼剎，而為眾生解釋疑網。』如是念已即入三昧，於三昧中為彼世界無量無邊不可稱數阿僧祇諸眾生輩演說正法，令彼皆得諸法光明。

「阿難！我但具是聲聞神通，今此眾中若有疑者，須世尊出請問自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我但具是聲聞神通，今此眾中若有疑者，須世尊出請問自知。」

如是語時，佛神力故，虛空出聲告阿難曰：「阿難！如是如是，如富樓那大師子吼，汝當憶持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語時，佛神力故，虛空出聲告阿難曰：「阿難！如是如是，如富樓那大師子吼，汝當憶持。」

爾時，諸天、世人、阿修羅等一切大眾聞是事已，發希有心、生奇特想，作如是言：「希有希有。聲聞尚能建斯大事，況彼菩薩、諸佛、世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天、世人、阿修羅等一切大眾聞是事已，發希有心、生奇特想，作如是言：「希有希有。聲聞尚能建斯大事，況彼菩薩、諸佛、世尊？」

爾時，尊者富樓那彌多羅尼子為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者富樓那彌多羅尼子為重明此義，以偈頌曰：

「我於說事悉通達， 諸漏有生皆滅除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於說事悉通達， 諸漏有生皆滅除，

望佛、如來無分毫， 大尊神變獨超世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望佛、如來無分毫， 大尊神變獨超世。

我取此界及諸山， 以手迴轉亦摩抹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我取此界及諸山， 以手迴轉亦摩抹，

彼時不動一眾生， 我但有斯神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時不動一眾生， 我但有斯神通力。

三千世界諸水聚， 此剎若見、若不聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界諸水聚， 此剎若見、若不聞，

我內彼水一指間， 於諸眾生無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我內彼水一指間， 於諸眾生無損減。

我於初夜天眼觀， 何等眾生心疑惑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於初夜天眼觀， 何等眾生心疑惑？

求其善根及諸法， 欲以神力為決除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求其善根及諸法， 欲以神力為決除。

我於如是生念時， 不離本坐亦無往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於如是生念時， 不離本坐亦無往，

已為宣說正道法， 令彼得聞破心疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已為宣說正道法， 令彼得聞破心疑。

我於如是說法時， 令萬四千住聖法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於如是說法時， 令萬四千住聖法，

三萬諸人護禁戒， 六萬正信受三歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬諸人護禁戒， 六萬正信受三歸。

我復念彼初夜時， 所出神通甚微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復念彼初夜時， 所出神通甚微妙，

觀過北方三萬界， 見一佛剎名伏怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀過北方三萬界， 見一佛剎名伏怨。

彼佛界中諸眾生， 獨有一人深疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛界中諸眾生， 獨有一人深疑惑，

我時不起現彼說， 令彼各謂己獨聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時不起現彼說， 令彼各謂己獨聞。

阿難！我智正若此， 如是神通佛自知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！我智正若此， 如是神通佛自知，

眾生若有疑惑者， 但當決定請世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若有疑惑者， 但當決定請世尊。

我今坐斯蓮華上， 見一世尊般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今坐斯蓮華上， 見一世尊般涅槃，

彼佛處火就闍維， 自外諸方亦皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛處火就闍維， 自外諸方亦皆爾。

我心觀佛生希有， 是不可測誰所為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心觀佛生希有， 是不可測誰所為？

為是世尊？為聲聞？ 而我見佛斯滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是世尊？為聲聞？ 而我見佛斯滅度。」

爾時，阿難復如是念：「彼尊者羅睺羅，世尊之子，於一切法已度彼岸，有大威德、具大神通，或時能作如斯大事。我今亦當問其作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難復如是念：「彼尊者羅睺羅，世尊之子，於一切法已度彼岸，有大威德、具大神通，或時能作如斯大事。我今亦當問其作不？」

尊者阿難作是念已，即便白彼羅睺羅：「大德！我親從佛聞如是言：『我諸聲聞大弟子中，持戒第一則羅云其人也。』是不思議莊嚴神變，將非大德之所為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難作是念已，即便白彼羅睺羅：「大德！我親從佛聞如是言：『我諸聲聞大弟子中，持戒第一則羅云其人也。』是不思議莊嚴神變，將非大德之所為乎？」

時羅睺羅答阿難曰：「阿難！世尊大悲普覆一切，雖稱讚我持戒精進、具足神通，然而今者所現神變事特非常、不可測度，我從生來未甞見覩、亦未思惟、又無分別，況復能為如斯神變？阿難！是大莊嚴實非我作。所以者何？我念往昔唯此三千大千世界廣大若是——所謂百億四天下、百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山，如是，及餘黑山之類——一切皆納一毛孔中。當爾之時，我身如本、眾生不異，諸四天下所有大地、須彌諸山，乃至大海及以眾流，咸皆安隱無相棖觸，一切無有逼迫、損傷。阿難！我但有是自在神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅睺羅答阿難曰：「阿難！世尊大悲普覆一切，雖稱讚我持戒精進、具足神通，然而今者所現神變事特非常、不可測度，我從生來未甞見覩、亦未思惟、又無分別，況復能為如斯神變？阿難！是大莊嚴實非我作。所以者何？我念往昔唯此三千大千世界廣大若是——所謂百億四天下、百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山，如是，及餘黑山之類——一切皆納一毛孔中。當爾之時，我身如本、眾生不異，諸四天下所有大地、須彌諸山，乃至大海及以眾流，咸皆安隱無相棖觸，一切無有逼迫、損傷。阿難！我但有是自在神力。

「阿難！我昔一時取此三千大千世界所有大海及餘小海、大河、小河，乃至陂池、微細水聚，如是一切悉入毛孔。當爾之時，我身無損、眾生無害，諸大海水及與河流，乃至陂池、細微水聚，各皆如本無相漂迫，所居皆知身在水中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我昔一時取此三千大千世界所有大海及餘小海、大河、小河，乃至陂池、微細水聚，如是一切悉入毛孔。當爾之時，我身無損、眾生無害，諸大海水及與河流，乃至陂池、細微水聚，各皆如本無相漂迫，所居皆知身在水中。

「阿難！我昔一時此處入禪，既入定已，即於東北至一世界，彼佛世尊號難勝威如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，所現身禮敬；敬已，即復還此世界迦維羅城淨飯王前，求索一掬栴檀末香；得已，還持於彼佛剎供養世尊，香氣遍滿。時即為彼難勝威佛化作樓觀，像輦分明高萬由旬，一切妙寶莊嚴間錯。復以天香為七寶蓋覆佛頂上，高一萬億八千由旬、廣八千由旬。又於彼界為一切眾生各各化作栴檀、樓觀、像輦，高百由旬、廣五十由旬，四柱方整，隨意所樂令彼眾生備具莊嚴，各皆自有無相障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我昔一時此處入禪，既入定已，即於東北至一世界，彼佛世尊號難勝威如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，所現身禮敬；敬已，即復還此世界迦維羅城淨飯王前，求索一掬栴檀末香；得已，還持於彼佛剎供養世尊，香氣遍滿。時即為彼難勝威佛化作樓觀，像輦分明高萬由旬，一切妙寶莊嚴間錯。復以天香為七寶蓋覆佛頂上，高一萬億八千由旬、廣八千由旬。又於彼界為一切眾生各各化作栴檀、樓觀、像輦，高百由旬、廣五十由旬，四柱方整，隨意所樂令彼眾生備具莊嚴，各皆自有無相障礙。

「阿難！我但如是究竟聲聞神通彼岸，今此眾中若有於我生疑惑者，任諮世尊。世尊雖處寂定，尚當證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我但如是究竟聲聞神通彼岸，今此眾中若有於我生疑惑者，任諮世尊。世尊雖處寂定，尚當證知。」

爾時，羅睺羅欲重宣此義而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅欲重宣此義而說偈曰：

「我曾取此三千界， 百億四天與鐵圍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾取此三千界， 百億四天與鐵圍，

一切悉入毛孔中， 阿難！我有如斯力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉入毛孔中， 阿難！我有如斯力。

此閻浮提如是大， 彼彼各住不相知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此閻浮提如是大， 彼彼各住不相知，

一切皆入毛孔中， 阿難！是我神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆入毛孔中， 阿難！是我神通力。

此須彌山甚高廣， 鐵圍眾山不隨宜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此須彌山甚高廣， 鐵圍眾山不隨宜，

皆悉置一毛孔中， 阿難！知我神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉置一毛孔中， 阿難！知我神通力。

彼等皆各無迫觸， 而見入我一毛中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等皆各無迫觸， 而見入我一毛中，

時我身體不覺疲， 彼亦不知處毛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我身體不覺疲， 彼亦不知處毛道。

三千大千諸水聚， 眾流、陂河及大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千諸水聚， 眾流、陂河及大海，

一時吸之置毛孔， 我但有是大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時吸之置毛孔， 我但有是大神通。

此界如是眾水聚， 大海、諸河及細流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界如是眾水聚， 大海、諸河及細流，

彼等皆各不相知， 而我能令入毛孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等皆各不相知， 而我能令入毛孔。

阿難！我此神通事， 昔曾數現世尊前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！我此神通事， 昔曾數現世尊前，

此眾如有疑惑人， 當問如來無礙眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾如有疑惑人， 當問如來無礙眼。

阿難！我處大蓮花， 見彼十方諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！我處大蓮花， 見彼十方諸菩薩，

捨施頭、目、及妻子， 悉祈無上菩提尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨施頭、目、及妻子， 悉祈無上菩提尊。

我見神變生希有， 決為世尊之所為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見神變生希有， 決為世尊之所為，

或不空見、彌勒輩， 亦或聲聞大弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或不空見、彌勒輩， 亦或聲聞大弟子。」

爾時，尊者羅睺羅作如是等師子吼時，彼大眾中有八十七億百千那由他諸天人等遠塵離垢、得法眼淨。是諸天人得法證已，以天栴檀末香慇懃再三散於尊者羅睺羅上。如是供養已，復發是言：「希有希有，清淨佛子！真行大乘，已於諸法種眾善根，今能如是大師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者羅睺羅作如是等師子吼時，彼大眾中有八十七億百千那由他諸天人等遠塵離垢、得法眼淨。是諸天人得法證已，以天栴檀末香慇懃再三散於尊者羅睺羅上。如是供養已，復發是言：「希有希有，清淨佛子！真行大乘，已於諸法種眾善根，今能如是大師子吼。」