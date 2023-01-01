大方等大集經菩薩念佛三昧分

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第一

隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏達磨笈多譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

爾時，婆伽婆在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍，捨離重擔不受後有，所作已辦、獲真己利，住平等智、入解脫門，自在得度眾苦彼岸——惟除尊者阿難一人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽婆在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫、慧善解脫，調伏一切猶如大龍，捨離重擔不受後有，所作已辦、獲真己利，住平等智、入解脫門，自在得度眾苦彼岸——惟除尊者阿難一人。

復有無量諸菩薩摩訶薩眾，皆從十方世界來者，各與一切菩薩摩訶薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量諸菩薩摩訶薩眾，皆從十方世界來者，各與一切菩薩摩訶薩眾俱。

復有無量淨居諸天子，其名曰：難陀天子、須難陀天子、栴檀那天子、須摩那天子、自在天子、大自在天子、難勝天子、善威光天子。如是等諸天子眾，過夜半已放大光明，直照於此耆闍崛山已，咸詣佛所頂禮尊足，即以天多摩羅跋香、天沈水香、天多伽羅香、天末栴檀香、及牛頭栴檀香，如是等種種諸香，慇懃再三散於佛上已，復以天散華、及天雞婆羅華、摩訶雞婆羅華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、阿地目多華，以如是等種種眾華，亦慇懃再三散於佛上已，而復漸進前詣佛所，右遶三匝，一心恭敬合十指掌，稽首禮佛，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量淨居諸天子，其名曰：難陀天子、須難陀天子、栴檀那天子、須摩那天子、自在天子、大自在天子、難勝天子、善威光天子。如是等諸天子眾，過夜半已放大光明，直照於此耆闍崛山已，咸詣佛所頂禮尊足，即以天多摩羅跋香、天沈水香、天多伽羅香、天末栴檀香、及牛頭栴檀香，如是等種種諸香，慇懃再三散於佛上已，復以天散華、及天雞婆羅華、摩訶雞婆羅華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、阿地目多華，以如是等種種眾華，亦慇懃再三散於佛上已，而復漸進前詣佛所，右遶三匝，一心恭敬合十指掌，稽首禮佛，退住一面。

爾時，諸天子眾各如是念：「今此菩薩念一切佛三昧法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾於彼天人大眾中宣揚，分別利益一切諸眾生故。今我世尊豈不為斯天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等——敷演宣說如是妙典？為欲利益一切世間天人大眾故，亦令未來世一切眾生咸蒙利益故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天子眾各如是念：「今此菩薩念一切佛三昧法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾於彼天人大眾中宣揚，分別利益一切諸眾生故。今我世尊豈不為斯天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等——敷演宣說如是妙典？為欲利益一切世間天人大眾故，亦令未來世一切眾生咸蒙利益故。」

爾時，難陀天子、須難陀天子、栴檀那天子、須摩那天子、自在天子、大自在天子、難勝天子、善威光天子，如是一切諸天子眾作是思惟已，即白佛言：「世尊！婆伽婆！今此菩薩念一切佛三昧法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾為諸天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆……、乃至一切人非人等——敷揚演說如是經典，利益世間諸眾生故。惟願世尊大慈哀愍，今亦為此天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門及彼一切人非人等——演說如是方等法門，令諸世間多獲利益、安隱快樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難陀天子、須難陀天子、栴檀那天子、須摩那天子、自在天子、大自在天子、難勝天子、善威光天子，如是一切諸天子眾作是思惟已，即白佛言：「世尊！婆伽婆！今此菩薩念一切佛三昧法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾為諸天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門、諸龍、夜叉、乾闥婆……、乃至一切人非人等——敷揚演說如是經典，利益世間諸眾生故。惟願世尊大慈哀愍，今亦為此天人大眾——梵、魔、沙門、婆羅門及彼一切人非人等——演說如是方等法門，令諸世間多獲利益、安隱快樂故。」

爾時，世尊大悲熏心，為欲利益一切世間諸眾生故，默然受是諸天子請。時諸天子見佛默然，知聖哀許，頂禮佛足，圍遶三匝，即於耆闍崛山忽然不見，還於天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大悲熏心，為欲利益一切世間諸眾生故，默然受是諸天子請。時諸天子見佛默然，知聖哀許，頂禮佛足，圍遶三匝，即於耆闍崛山忽然不見，還於天宮。

爾時，世尊過夜後分將明旦時，便作大師子王警欬之聲而復微笑。時佛、如來、應供、等正覺忽發如是殊異聲已，須臾之間，是耆闍崛山精舍所有諸比丘眾，承佛威神，一切皆悉集於如來、應供、等正覺所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊過夜後分將明旦時，便作大師子王警欬之聲而復微笑。時佛、如來、應供、等正覺忽發如是殊異聲已，須臾之間，是耆闍崛山精舍所有諸比丘眾，承佛威神，一切皆悉集於如來、應供、等正覺所。

爾時，復有眾多異阿蘭若處諸比丘等——具大神通、有大威德——亦皆承佛威神，俱從阿蘭若處來，入耆闍崛山集如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有眾多異阿蘭若處諸比丘等——具大神通、有大威德——亦皆承佛威神，俱從阿蘭若處來，入耆闍崛山集如來所。

爾時，王舍大城一切諸比丘尼亦皆承佛威神，入耆闍崛山，集如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城一切諸比丘尼亦皆承佛威神，入耆闍崛山，集如來所。

爾時，摩伽陀國主——韋提希子——阿闍世王，與無量百千眷屬前後圍遶，入耆闍崛山，集如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國主——韋提希子——阿闍世王，與無量百千眷屬前後圍遶，入耆闍崛山，集如來所。

爾時，復有諸夜叉大將，其名曰：阿吒婆迦曠野居夜叉大將、伽陀婆迦驢形夜叉大將、金毘羅摩竭魚夜叉大將、須脂路摩針毛夜叉大將、摩羅陀梨持華鬘夜叉大將，如是等諸夜叉為首，并餘諸夜叉輩——有大威神、具大勢力——各與無量百千眷屬前後圍遶，入耆闍崛山集於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有諸夜叉大將，其名曰：阿吒婆迦曠野居夜叉大將、伽陀婆迦驢形夜叉大將、金毘羅摩竭魚夜叉大將、須脂路摩針毛夜叉大將、摩羅陀梨持華鬘夜叉大將，如是等諸夜叉為首，并餘諸夜叉輩——有大威神、具大勢力——各與無量百千眷屬前後圍遶，入耆闍崛山集於佛所。

爾時，復有諸阿修羅王，其名曰：大叫羅睺阿修羅王、種種可畏毘摩質多阿修羅王、須婆睺善臂阿修羅王、波訶羅舒展陀阿修羅王——有大威神、具大勢力——聞佛警聲，心生驚悚、身毛皆竪，各與無量百千眷屬前後圍遶，來入耆闍崛山集於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有諸阿修羅王，其名曰：大叫羅睺阿修羅王、種種可畏毘摩質多阿修羅王、須婆睺善臂阿修羅王、波訶羅舒展陀阿修羅王——有大威神、具大勢力——聞佛警聲，心生驚悚、身毛皆竪，各與無量百千眷屬前後圍遶，來入耆闍崛山集於佛所。

爾時，復有此三千大千世界所有諸大龍王及其眷屬，彼各聞佛警欬聲時，心生驚悚、身毛皆竪，承佛威神，來入耆闍崛山集於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有此三千大千世界所有諸大龍王及其眷屬，彼各聞佛警欬聲時，心生驚悚、身毛皆竪，承佛威神，來入耆闍崛山集於佛所。

爾時，舍婆提大城給孤獨長者，亦與無量百千眷屬前後圍遶，自舍婆提詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍婆提大城給孤獨長者，亦與無量百千眷屬前後圍遶，自舍婆提詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。

爾時，毘舍離大城亦有無量諸梨車子，皆生大淨婆羅門家，其名曰：善思梨車子、伏怨少壯梨車子、功德生梨車子、無邊手梨車子、舉手梨車子、然手長者子。如是等而為上首，皆已久住無上大乘，各與無量百千眷屬前後圍遶，自毘舍離詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘舍離大城亦有無量諸梨車子，皆生大淨婆羅門家，其名曰：善思梨車子、伏怨少壯梨車子、功德生梨車子、無邊手梨車子、舉手梨車子、然手長者子。如是等而為上首，皆已久住無上大乘，各與無量百千眷屬前後圍遶，自毘舍離詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所。

爾時，瞻波大城復有無量諸長者子，已於過去供養無量無邊諸佛，種諸善根，具大威德、有大勢力，其名曰：善住長者子、利益長者子、無邊精進婆羅門子，如是等而為上首，及餘無量長者居士，各與無量百千眷屬前後圍遶，自瞻波城詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻波大城復有無量諸長者子，已於過去供養無量無邊諸佛，種諸善根，具大威德、有大勢力，其名曰：善住長者子、利益長者子、無邊精進婆羅門子，如是等而為上首，及餘無量長者居士，各與無量百千眷屬前後圍遶，自瞻波城詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。

爾時，波羅奈城有無量種異類人眾，已於過去供養無量百千諸佛、植諸善根，皆已純熟，自波羅奈詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波羅奈城有無量種異類人眾，已於過去供養無量百千諸佛、植諸善根，皆已純熟，自波羅奈詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，為欲恭敬供養如來、聽聞正法故。

爾時，拘尸那城復有無量諸力士末羅子，亦曾供養無量百千諸佛、世尊，以久熏修諸善根故，有大威德、具足勢力，亦與無量眷屬圍遶，自拘尸那詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，亦為恭敬供養如來、聽聞正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸那城復有無量諸力士末羅子，亦曾供養無量百千諸佛、世尊，以久熏修諸善根故，有大威德、具足勢力，亦與無量眷屬圍遶，自拘尸那詣王舍城，入耆闍崛山集於佛所，亦為恭敬供養如來、聽聞正法故。

爾時，東方過無量恒河沙諸世界中一切大梵天王并餘天眾——有大威德、具大神通——聞佛、世尊大師子王謦欬聲時，咸大驚愕、舉身毛竪，承佛威神，各與無量千萬天眾眷屬圍遶，皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城，入耆闍崛山集於佛所。如是，南、西、北方、四維、上、下皆有如是無量恒河沙世界所有一切大梵天王及餘天眾——有大威德及大神通——聞佛世尊大師子王謦欬聲時，亦咸驚悚、舉身毛竪，承佛威神，各與無量千萬天眾眷屬圍遶，皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城耆闍崛山，集於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過無量恒河沙諸世界中一切大梵天王并餘天眾——有大威德、具大神通——聞佛、世尊大師子王謦欬聲時，咸大驚愕、舉身毛竪，承佛威神，各與無量千萬天眾眷屬圍遶，皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城，入耆闍崛山集於佛所。如是，南、西、北方、四維、上、下皆有如是無量恒河沙世界所有一切大梵天王及餘天眾——有大威德及大神通——聞佛世尊大師子王謦欬聲時，亦咸驚悚、舉身毛竪，承佛威神，各與無量千萬天眾眷屬圍遶，皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城耆闍崛山，集於佛所。

爾時，耆闍崛山其地弘博，縱廣正等，如此三千大千世界；大眾充滿，無有空處如杖頭許；然彼大眾皆有無量大威德力及大神通，一切天、人、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人輩皆悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，耆闍崛山其地弘博，縱廣正等，如此三千大千世界；大眾充滿，無有空處如杖頭許；然彼大眾皆有無量大威德力及大神通，一切天、人、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人輩皆悉充滿。

爾時，世尊知諸世間天人大眾一切集已，復發如是大師子王謦欬之聲；發大聲已，自精舍出，至一方所而復微笑。時諸世間天人大眾覩是事已，各捨己服及諸華鬘，以種種香而散佛上，供養恭敬，至心瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸世間天人大眾一切集已，復發如是大師子王謦欬之聲；發大聲已，自精舍出，至一方所而復微笑。時諸世間天人大眾覩是事已，各捨己服及諸華鬘，以種種香而散佛上，供養恭敬，至心瞻仰。

爾時，大眾中有尊者舍利弗、尊者目犍連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者富樓那彌多羅尼子、尊者羅睺羅、尊者大劫賓那、尊者大迦旃延、尊者阿泥樓陀、尊者護世、尊者守籠那、尊者難陀、尊者阿難等而為上首，及餘一切諸大聲聞——皆是大德，具大神通——一切皆來集斯會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾中有尊者舍利弗、尊者目犍連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者富樓那彌多羅尼子、尊者羅睺羅、尊者大劫賓那、尊者大迦旃延、尊者阿泥樓陀、尊者護世、尊者守籠那、尊者難陀、尊者阿難等而為上首，及餘一切諸大聲聞——皆是大德，具大神通——一切皆來集斯會坐。

爾時，大眾中復有尊者彌勒菩薩摩訶薩、越三界菩薩摩訶薩、踊大步菩薩摩訶薩、初發心即轉法輪菩薩摩訶薩、善思菩薩摩訶薩、大音聲菩薩摩訶薩、善行步菩薩摩訶薩、超三世菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩等而為上首，及餘無量無數菩薩摩訶薩，皆於過去無量諸如來所種諸善根，眾行熏修功德成滿，久已得住阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾中復有尊者彌勒菩薩摩訶薩、越三界菩薩摩訶薩、踊大步菩薩摩訶薩、初發心即轉法輪菩薩摩訶薩、善思菩薩摩訶薩、大音聲菩薩摩訶薩、善行步菩薩摩訶薩、超三世菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩等而為上首，及餘無量無數菩薩摩訶薩，皆於過去無量諸如來所種諸善根，眾行熏修功德成滿，久已得住阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，尊者不空見菩薩摩訶薩見佛、世尊復微笑已，從座而起，整容理服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者不空見菩薩摩訶薩見佛、世尊復微笑已，從座而起，整容理服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而說偈曰：

「最勝無上兩足尊， 無緣不應現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝無上兩足尊， 無緣不應現微笑，

一切世間無等侶， 惟願為我演笑因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無等侶， 惟願為我演笑因。

常施貧窮諸所須， 亦說大乘最妙寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常施貧窮諸所須， 亦說大乘最妙寶，

能與生盲決胎膜， 今事微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與生盲決胎膜， 今事微笑何因緣？

世尊三界尚無比， 何況世間得論勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊三界尚無比， 何況世間得論勝，

能作世間大導師， 今應顯笑有何緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作世間大導師， 今應顯笑有何緣？」

爾時，世尊即告不空見菩薩摩訶薩言：「不空見！汝今見斯勝地方所左右邊動眾相莊嚴，可愛樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告不空見菩薩摩訶薩言：「不空見！汝今見斯勝地方所左右邊動眾相莊嚴，可愛樂不？」

不空見言：「如是，世尊！如是，婆伽婆！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，世尊！如是，婆伽婆！」

佛復告言：「不空見！汝應當知，此地方所，往古諸如來、應供、等正覺已曾受用，教化遊居。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「不空見！汝應當知，此地方所，往古諸如來、應供、等正覺已曾受用，教化遊居。」

爾時，不空見菩薩聞佛教已，速疾而行趣彼方處；至彼方已，便入三昧；住三昧時，自然成就上妙寶座，種種莊嚴皆悉具足；嚴飾座已，還詣佛所，頭面禮足而白佛言：「世尊！今此方處莊嚴若是，惟願世尊亦當及時處斯勝地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩聞佛教已，速疾而行趣彼方處；至彼方已，便入三昧；住三昧時，自然成就上妙寶座，種種莊嚴皆悉具足；嚴飾座已，還詣佛所，頭面禮足而白佛言：「世尊！今此方處莊嚴若是，惟願世尊亦當及時處斯勝地。」

爾時，世尊便往方所，至方所已如法昇座。於是，如來、應供、等正覺昇此座時，如此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，涌、遍涌、等遍涌，吼、遍吼等、遍吼，起、遍起、等遍起，覺、遍覺等、遍覺——東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便往方所，至方所已如法昇座。於是，如來、應供、等正覺昇此座時，如此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，涌、遍涌、等遍涌，吼、遍吼等、遍吼，起、遍起、等遍起，覺、遍覺等、遍覺——東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。

時此大地如是動已，佛神力故，遍此世界有大光明，令諸眾生等受快樂；下至阿鼻大地獄中所有眾生，蒙光觸身，諸苦消滅，等受快樂。如是，一切諸地獄中受苦眾生、及以諸畜生輩更相殘害、閻羅王界諸餓鬼等，遇斯光已，所有苦具皆悉消除、飢渴充滿，無有眾生不受樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此大地如是動已，佛神力故，遍此世界有大光明，令諸眾生等受快樂；下至阿鼻大地獄中所有眾生，蒙光觸身，諸苦消滅，等受快樂。如是，一切諸地獄中受苦眾生、及以諸畜生輩更相殘害、閻羅王界諸餓鬼等，遇斯光已，所有苦具皆悉消除、飢渴充滿，無有眾生不受樂者。

當爾之時，一切眾生悉捨惡念、皆起慈心，遞相愛樂、各懷悲愍，猶如親屬，相視歡欣，和合同座。於是讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，一切眾生悉捨惡念、皆起慈心，遞相愛樂、各懷悲愍，猶如親屬，相視歡欣，和合同座。於是讚曰：

「世尊處斯座， 能放大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊處斯座， 能放大光明，

大地六反動， 令眾生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地六反動， 令眾生歡喜。

如來處斯座， 法王放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處斯座， 法王放光明，

當知如是時， 眾生等受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是時， 眾生等受樂。

正覺處斯座， 大智歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺處斯座， 大智歸依處，

放光利世間， 遍照此佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光利世間， 遍照此佛剎。

奇哉！是大乘， 最勝乘無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉！是大乘， 最勝乘無上，

如來處斯座， 利益難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處斯座， 利益難思議；

奇哉！是大乘， 最勝乘無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉！是大乘， 最勝乘無上，

沙門、婆羅門， 於此莫能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門、婆羅門， 於此莫能測。」

爾時，世尊出廣長舌遍覆於此三千大千世界已，告諸菩薩摩訶薩及諸大聲聞眾言：「諸善男子！汝等當知，昨中夜後，歘有淨居諸天難陀天子、須難陀天子、栴檀天子、須摩那天子、難勝天子、乃至須多波天子等，與無量諸天子——有大威德、具大神通——放盛光明直照耆闍崛山，來至我所。即以種種天上妙香，所謂天末栴檀乃至天多摩羅跋香等，散於我上。復以種種天華，所謂優鉢羅華乃至大曼殊沙華等，供養於我。右遶三周，頂禮我足，退住一面。彼退住已，更於我所增敬上心，合十指掌默然而住。住已，即作如是思惟：『今此一切菩薩念佛法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾為彼天人大眾宣揚解釋，惟欲安樂彼諸眾生；今我世尊亦當為此天人大眾如是演說念佛法門，安樂利益諸眾生故。』彼諸天子如是念已，即便請我說此法門。時我默然，許為其說。諸天知已，於是不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出廣長舌遍覆於此三千大千世界已，告諸菩薩摩訶薩及諸大聲聞眾言：「諸善男子！汝等當知，昨中夜後，歘有淨居諸天難陀天子、須難陀天子、栴檀天子、須摩那天子、難勝天子、乃至須多波天子等，與無量諸天子——有大威德、具大神通——放盛光明直照耆闍崛山，來至我所。即以種種天上妙香，所謂天末栴檀乃至天多摩羅跋香等，散於我上。復以種種天華，所謂優鉢羅華乃至大曼殊沙華等，供養於我。右遶三周，頂禮我足，退住一面。彼退住已，更於我所增敬上心，合十指掌默然而住。住已，即作如是思惟：『今此一切菩薩念佛法門，過去諸如來、應供、等正覺已曾為彼天人大眾宣揚解釋，惟欲安樂彼諸眾生；今我世尊亦當為此天人大眾如是演說念佛法門，安樂利益諸眾生故。』彼諸天子如是念已，即便請我說此法門。時我默然，許為其說。諸天知已，於是不現。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「比丘知昨中夜後， 淨居天王摩醯羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘知昨中夜後， 淨居天王摩醯羅，

將諸天眾及眷屬， 難陀及以須難陀、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將諸天眾及眷屬， 難陀及以須難陀、

須摩那天、栴檀等， 乃至難勝、須多波， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩那天、栴檀等， 乃至難勝、須多波，

普放世間勝光明， 直照此土耆闍崛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放世間勝光明， 直照此土耆闍崛。

彼天既來至我所， 以天華、香而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天既來至我所， 以天華、香而供養，

然始右遶我三周， 頂禮恭敬一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然始右遶我三周， 頂禮恭敬一面住。

彼諸天子默生念： 『今此念佛修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子默生念： 『今此念佛修多羅，

過去最勝曾廣宣， 憐愍世間眾生故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去最勝曾廣宣， 憐愍世間眾生故；

今我釋尊十力具， 寧不演說斯法門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我釋尊十力具， 寧不演說斯法門？

利益世間諸群生、 安隱一切天人故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間諸群生、 安隱一切天人故。』

諸天念已便發請， 時我默然遂許之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天念已便發請， 時我默然遂許之，

我故欲於耆闍山， 如先諸佛所演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我故欲於耆闍山， 如先諸佛所演說。

天知我已許之故， 生大歡樂尊敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天知我已許之故， 生大歡樂尊敬心，

一切咸復恭敬禮， 右遶三周然後去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切咸復恭敬禮， 右遶三周然後去。

比丘汝輩當善聽， 我聞過去諸佛說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘汝輩當善聽， 我聞過去諸佛說，

莫於是處生驚疑， 諸如來智難可測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫於是處生驚疑， 諸如來智難可測。

往昔諸佛所行道， 我先知盡無復疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸佛所行道， 我先知盡無復疑；

現在一切人中尊， 所得菩提我已證； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在一切人中尊， 所得菩提我已證；

當來大悲愍世者， 自然法身我覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來大悲愍世者， 自然法身我覺知。

我今具足無礙智， 如是大智難稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今具足無礙智， 如是大智難稱量，

超出世間無與等， 一切眾生莫能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出世間無與等， 一切眾生莫能測。」

菩薩念佛三昧分不空見本事品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧分不空見本事品第二之一

爾時，世尊告尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者富樓那彌多羅尼子，如是等具足神通、有大威德諸大弟子言：「汝諸比丘！如汝所知、依汝境界，當於我前各師子吼。何以故？若汝說者，令此一切天人大眾、諸聲聞人咸得信解故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者富樓那彌多羅尼子，如是等具足神通、有大威德諸大弟子言：「汝諸比丘！如汝所知、依汝境界，當於我前各師子吼。何以故？若汝說者，令此一切天人大眾、諸聲聞人咸得信解故。」

爾時，世尊復告彌勒菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、越三界菩薩摩訶薩、超不思議菩薩摩訶薩、善行步菩薩摩訶薩、初發心即轉法輪菩薩摩訶薩、善思惟菩薩摩訶薩、大音聲菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩等言：「不空見！汝今應當大師子吼，決定請說諸佛、世尊所得功德真實相貌。汝若請者，則能利益一切世間諸眾生輩。是故，我今躬自勸汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告彌勒菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、越三界菩薩摩訶薩、超不思議菩薩摩訶薩、善行步菩薩摩訶薩、初發心即轉法輪菩薩摩訶薩、善思惟菩薩摩訶薩、大音聲菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩等言：「不空見！汝今應當大師子吼，決定請說諸佛、世尊所得功德真實相貌。汝若請者，則能利益一切世間諸眾生輩。是故，我今躬自勸汝。」

時彼不空見菩薩聞聖教已，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼不空見菩薩聞聖教已，即於佛前以偈讚曰：

「世尊百福金色身， 慈悲妙覺第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊百福金色身， 慈悲妙覺第一義，

功德智慧斯無減， 忽令我請何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智慧斯無減， 忽令我請何因緣？

無有等類人中尊， 世間勝智靡超者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有等類人中尊， 世間勝智靡超者，

法王功德已究竟， 何緣今日勸我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王功德已究竟， 何緣今日勸我請？

佛滅清淨禪第一， 智慧深妙解脫真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅清淨禪第一， 智慧深妙解脫真，

解脫知見先圓滿， 何故今日勸諮問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫知見先圓滿， 何故今日勸諮問？

法王威儀咸具足， 一切世間最尊雄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王威儀咸具足， 一切世間最尊雄，

既能自利亦利他， 大師何因勸我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既能自利亦利他， 大師何因勸我請？

世尊慈悲久淳至， 曠劫常行無怨親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊慈悲久淳至， 曠劫常行無怨親，

無障礙辯難稱量， 何因世尊令我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障礙辯難稱量， 何因世尊令我請？

能施一切貧乏財， 亦開世間生盲眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施一切貧乏財， 亦開世間生盲眼，

勝尊能令怖者安， 何緣世尊勸我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝尊能令怖者安， 何緣世尊勸我請？

佛身滓穢不能污， 衣服本來離塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身滓穢不能污， 衣服本來離塵垢，

生處王中聖王家， 何因今者方勸請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處王中聖王家， 何因今者方勸請？

聖衣離身四指間， 終無近體而能住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖衣離身四指間， 終無近體而能住，

旋嵐巨風吹不動， 聖尊何事而勸請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋嵐巨風吹不動， 聖尊何事而勸請？

世尊尋常行路時， 所至窊凸自平滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊尋常行路時， 所至窊凸自平滿，

或經高阜即坦然， 何因今日令我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或經高阜即坦然， 何因今日令我請？

世尊身相悉圓滿， 行步支節無動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊身相悉圓滿， 行步支節無動搖，

由得不壞難思議， 不應今日令我請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由得不壞難思議， 不應今日令我請？

我觀世尊迴顧時， 大地便隨六反動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀世尊迴顧時， 大地便隨六反動，

無有神足若如來， 如是自在人中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有神足若如來， 如是自在人中最。

世尊光明所照觸， 能令狂者不失心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊光明所照觸， 能令狂者不失心，

但能暫覩如來光， 或時失念旋即復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但能暫覩如來光， 或時失念旋即復。

世尊行時足動塵， 眾生遇者七日樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊行時足動塵， 眾生遇者七日樂，

乃至壽終隨意生， 故我歸命與樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至壽終隨意生， 故我歸命與樂者。

若人遭病受大苦， 眾痛酸迫不能堪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人遭病受大苦， 眾痛酸迫不能堪，

暫蒙世尊以手摩， 即得安隱不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫蒙世尊以手摩， 即得安隱不可說。

世尊法身具斯力， 皆因曠劫長時修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊法身具斯力， 皆因曠劫長時修，

是處終無有疑惑， 導師不應勸我請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處終無有疑惑， 導師不應勸我請。

人中獨尊種種能， 調伏大仙度一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中獨尊種種能， 調伏大仙度一切，

我今還白天人師： 『是故不應勸我請。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今還白天人師： 『是故不應勸我請。』」

爾時，世尊復告不空見菩薩言：「善哉善哉！汝不空見快說是事。善思念之，吾當解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告不空見菩薩言：「善哉善哉！汝不空見快說是事。善思念之，吾當解說。」

不空見言：「如是，世尊！惟願廣釋，我今諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「如是，世尊！惟願廣釋，我今諦受。」

佛告不空見：「我念過去無量無邊阿僧祇劫，時彼有王名無邊精進，有大神通、具足威德，正法治化。所居大城名曰善住，其城寬曠，東西具滿十二由旬，南北惟有七由旬半。城有七重，其城重別皆以七寶——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠、珊瑚——盡用如是眾寶間錯。復次，不空見！當知彼城，城有四面，面別三門，門各皆有二闕相對。樓閣高廣莊嚴，殊麗具足，咸以妙寶合成。當其門中，竪帝釋勝幢以為門限，乃至所有楣棖、樞闔，一切皆是眾寶廁窴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見：「我念過去無量無邊阿僧祇劫，時彼有王名無邊精進，有大神通、具足威德，正法治化。所居大城名曰善住，其城寬曠，東西具滿十二由旬，南北惟有七由旬半。城有七重，其城重別皆以七寶——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠、珊瑚——盡用如是眾寶間錯。復次，不空見！當知彼城，城有四面，面別三門，門各皆有二闕相對。樓閣高廣莊嚴，殊麗具足，咸以妙寶合成。當其門中，竪帝釋勝幢以為門限，乃至所有楣棖、樞闔，一切皆是眾寶廁窴。

「復次，不空見！彼城諸門咸有金、銀二種絡網羅覆其上，復於網上種種嚴飾——金網銀鈴、銀網金鈴——清風吹動出微妙音，具足和雅猶如天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼城諸門咸有金、銀二種絡網羅覆其上，復於網上種種嚴飾——金網銀鈴、銀網金鈴——清風吹動出微妙音，具足和雅猶如天樂。

「復次，不空見！彼城七重，於七重內具足寶階。斯有欄檻鏤綺分明，七寶所成雜色可愛——於金欄處垂白銀茸、於銀欄所懸真珠茸、於珠欄處懸琉璃茸，乃至種種諸綵交錯——眾寶間懸互相映發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼城七重，於七重內具足寶階。斯有欄檻鏤綺分明，七寶所成雜色可愛——於金欄處垂白銀茸、於銀欄所懸真珠茸、於珠欄處懸琉璃茸，乃至種種諸綵交錯——眾寶間懸互相映發。

「復次，不空見！彼城七重，周匝皆有寶塹圍遶——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙，諸種莊嚴皆用寶成——其塹各有七寶階陛，雜色分炳，微妙可觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼城七重，周匝皆有寶塹圍遶——所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙，諸種莊嚴皆用寶成——其塹各有七寶階陛，雜色分炳，微妙可觀。

「復次，不空見！彼精進王，諸塹水中妙華盈滿——所謂優曇鉢花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花——如是眾花，光明可愛，鮮潔柔軟，芳烈遠聞，眾生受用無遮護者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼精進王，諸塹水中妙華盈滿——所謂優曇鉢花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花——如是眾花，光明可愛，鮮潔柔軟，芳烈遠聞，眾生受用無遮護者。

「復次，不空見！彼精進王，其塹岸上植種種華——所謂尼文迦多華、鉢帝劍華、阿地目多迦華、瞻波迦華、婆梨師迦華、拘毘羅陀華、達奴迦利迦華——如是諸華，香鮮可愛猶如天華，民人取用亦無遮護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼精進王，其塹岸上植種種華——所謂尼文迦多華、鉢帝劍華、阿地目多迦華、瞻波迦華、婆梨師迦華、拘毘羅陀華、達奴迦利迦華——如是諸華，香鮮可愛猶如天華，民人取用亦無遮護。

「復次，不空見！彼城各有七重行列多羅寶樹周匝圍遶，鮮明可愛，七寶合成，其黃金樹，白銀為葉及以華果；白銀樹者，真珠為葉及以華果；真珠樹者，琉璃為葉及以華果；琉璃樹者，頗梨為葉及以華果；頗梨樹者，馬瑙為葉及以華果；馬瑙樹者，車𤦲為葉及以華果；車𤦲樹者，赤真珠為葉及以華果；赤真珠樹者，珊瑚為葉及以華果；珊瑚樹者，真金為葉及以華果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼城各有七重行列多羅寶樹周匝圍遶，鮮明可愛，七寶合成，其黃金樹，白銀為葉及以華果；白銀樹者，真珠為葉及以華果；真珠樹者，琉璃為葉及以華果；琉璃樹者，頗梨為葉及以華果；頗梨樹者，馬瑙為葉及以華果；馬瑙樹者，車𤦲為葉及以華果；車𤦲樹者，赤真珠為葉及以華果；赤真珠樹者，珊瑚為葉及以華果；珊瑚樹者，真金為葉及以華果。

「復次，不空見！諸多羅樹光茂可觀，微風觸動出妙音聲。若得聞者，歡喜受樂。如人作樂能生種種微妙音聲，若有得聞無不受樂；彼多羅樹風來觸時，出微妙音令人樂聞，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！諸多羅樹光茂可觀，微風觸動出妙音聲。若得聞者，歡喜受樂。如人作樂能生種種微妙音聲，若有得聞無不受樂；彼多羅樹風來觸時，出微妙音令人樂聞，亦復如是。

「復次，不空見！彼王城中常有如是種種諸聲未曾斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、步聲、鼓聲、貝聲、箜篌聲、琴、瑟、琵琶、箏、笛、笳、簫，如是一切種種音聲未曾暫息。王恒宣令國內民人：『誰有所須，飲食、衣服、象馬、車乘，隨意所須皆悉給與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼王城中常有如是種種諸聲未曾斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、步聲、鼓聲、貝聲、箜篌聲、琴、瑟、琵琶、箏、笛、笳、簫，如是一切種種音聲未曾暫息。王恒宣令國內民人：『誰有所須，飲食、衣服、象馬、車乘，隨意所須皆悉給與。』

「復次，不空見！彼王城外多羅樹林，行人遊處在下休息——若飲、若食、或臥、或坐——聞此寶樹諸微妙音莫不皆受五欲妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼王城外多羅樹林，行人遊處在下休息——若飲、若食、或臥、或坐——聞此寶樹諸微妙音莫不皆受五欲妙樂。

「復次，不空見！彼精進王於大城內，近遠皆如一射箭所，置一華池，四岸及底皆四寶成，四面階道七寶莊飾——所謂黃金階道白銀莊飾、白銀階道琉璃莊飾、琉璃階道頗梨莊飾、頗梨階道馬瑙莊飾、馬瑙階道珊瑚莊飾、珊瑚階道虎珀莊飾——眾寶雜廁，見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼精進王於大城內，近遠皆如一射箭所，置一華池，四岸及底皆四寶成，四面階道七寶莊飾——所謂黃金階道白銀莊飾、白銀階道琉璃莊飾、琉璃階道頗梨莊飾、頗梨階道馬瑙莊飾、馬瑙階道珊瑚莊飾、珊瑚階道虎珀莊飾——眾寶雜廁，見者歡喜。

「復次，不空見！彼池復有諸種妙華——所謂優鉢羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、分陀利華——，如是眾華香氣芬馥，眾生聞者無不愛樂。於池岸上復植諸華——所謂伊尼摩迦乃至達㝹迦利華——眾華可愛猶如天華。彼華池門常開不閉，人民往來無遮禁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼池復有諸種妙華——所謂優鉢羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、分陀利華——，如是眾華香氣芬馥，眾生聞者無不愛樂。於池岸上復植諸華——所謂伊尼摩迦乃至達㝹迦利華——眾華可愛猶如天華。彼華池門常開不閉，人民往來無遮禁者。

「復次，不空見！彼精進王於大城內置遊觀園，於諸園中復有種種七寶樹林，常有華果。王與夫人、後宮侍御同共遊處，歡欣取樂。門亦不限，任彼人民遊觀、嬉戲，等受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼精進王於大城內置遊觀園，於諸園中復有種種七寶樹林，常有華果。王與夫人、後宮侍御同共遊處，歡欣取樂。門亦不限，任彼人民遊觀、嬉戲，等受快樂。

「復次，不空見！又於彼園內面各一箭所別置花池，亦以金等四寶所成，復用七寶嚴飾階陛，眾色光麗，見者樂觀。彼池水內種種諸華——所謂優鉢羅華乃至分陀利——是等眾華芳鮮可愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！又於彼園內面各一箭所別置花池，亦以金等四寶所成，復用七寶嚴飾階陛，眾色光麗，見者樂觀。彼池水內種種諸華——所謂優鉢羅華乃至分陀利——是等眾華芳鮮可愛。

「池岸復有多種林樹及諸華果——所謂婆尼斫迦華、陀摩那伽、乃至達㝹迦利華——是等華果香鮮可愛，人民取用，無遮禁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「池岸復有多種林樹及諸華果——所謂婆尼斫迦華、陀摩那伽、乃至達㝹迦利華——是等華果香鮮可愛，人民取用，無遮禁者。

「復次，不空見！彼精進王稟性仁愛，慈念眾生如母愛子；亦常深心敬事沙門、婆羅門、剎利長者，如子事父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼精進王稟性仁愛，慈念眾生如母愛子；亦常深心敬事沙門、婆羅門、剎利長者，如子事父。

「復次，不空見！彼王形量魁偉，挺異常人，身體圓滿，眾相具足，面目端正，顏色光榮，威德弘普，天人愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼王形量魁偉，挺異常人，身體圓滿，眾相具足，面目端正，顏色光榮，威德弘普，天人愛敬。

「復次，不空見！彼王宿植德本生剎利家，種姓尊高世無勝者，所生父母七世清淨，妻子、眷屬福慶會同，無有一人行過非者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼王宿植德本生剎利家，種姓尊高世無勝者，所生父母七世清淨，妻子、眷屬福慶會同，無有一人行過非者。

「復次，不空見！彼王以福業故，天下豐饒，凡是百味恒滿倉厨，繒錦、諸珍盈溢府庫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不空見！彼王以福業故，天下豐饒，凡是百味恒滿倉厨，繒錦、諸珍盈溢府庫。