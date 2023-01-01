菩薩念佛三昧經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧經卷第五

宋天竺三藏功德直譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏功德直譯

三法品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法品第十二

爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法得此三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法得此三昧？」

世尊即告不空見言：「菩薩若能具足三法，得此諸佛所說三昧。何者為三？所謂：不貪、不瞋、不癡，如此善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊即告不空見言：「菩薩若能具足三法，得此諸佛所說三昧。何者為三？所謂：不貪、不瞋、不癡，如此善根。

「若是菩薩住於無貪，便得滿足檀波羅蜜。心得安住如此法已，攝取不貪清淨善根，永離貧窮，恒得豪富，具大威勢，如日光曜。如是，菩薩所修功德皆為一切諸眾生故，所可宣說無不信受，得此三昧不以為難，亦當疾成無上菩提。菩薩具此妙善功德，天人敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是菩薩住於無貪，便得滿足檀波羅蜜。心得安住如此法已，攝取不貪清淨善根，永離貧窮，恒得豪富，具大威勢，如日光曜。如是，菩薩所修功德皆為一切諸眾生故，所可宣說無不信受，得此三昧不以為難，亦當疾成無上菩提。菩薩具此妙善功德，天人敬信。

「菩薩若復能修不瞋善根之行，滿足忍辱波羅蜜也。若是菩薩安住忍度，若人罵詈、刀杖加之、解其支節、斷其頭首，不生一念忿惱之心，亦不說他諸惡過咎。攝取不瞋清淨善根，慈心為利一切眾生，是以修行如此三昧。菩薩安住此三昧已，得與諸佛世尊常俱，乃至夢中不離見佛，經、行、坐、臥皆獲安樂。諸天護念，不見惡夢，寤寐歡喜。刀不能傷、毒亦不害、水所不㵱、火所不燒，所資四事恒得豐足。亦為一切皆令歡喜，疾當得於無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若復能修不瞋善根之行，滿足忍辱波羅蜜也。若是菩薩安住忍度，若人罵詈、刀杖加之、解其支節、斷其頭首，不生一念忿惱之心，亦不說他諸惡過咎。攝取不瞋清淨善根，慈心為利一切眾生，是以修行如此三昧。菩薩安住此三昧已，得與諸佛世尊常俱，乃至夢中不離見佛，經、行、坐、臥皆獲安樂。諸天護念，不見惡夢，寤寐歡喜。刀不能傷、毒亦不害、水所不㵱、火所不燒，所資四事恒得豐足。亦為一切皆令歡喜，疾當得於無上菩提。

「若是菩薩除捨無明、具足不癡善根之時，正觀修行毘婆舍那即便攝取不癡善根，於一切法決定巧便，滿足般若波羅蜜也，他來問難疾能答對。菩薩具足如是三法速當得此三昧之寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是菩薩除捨無明、具足不癡善根之時，正觀修行毘婆舍那即便攝取不癡善根，於一切法決定巧便，滿足般若波羅蜜也，他來問難疾能答對。菩薩具足如是三法速當得此三昧之寶。

「又，不空見！若是菩薩復具三法當得此定。何謂為三？應觀一切諸行無常、應觀一切諸行皆苦、應觀一切諸法無我。菩薩具足如此三法，當得斯定、疾成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若是菩薩復具三法當得此定。何謂為三？應觀一切諸行無常、應觀一切諸行皆苦、應觀一切諸法無我。菩薩具足如此三法，當得斯定、疾成佛道。

「又，不空見！若是菩薩復具三法當得此定，疾成無上菩提之道。何者為三？所謂供養現在諸佛及以滅度如來舍利。若以花、香、幢蓋、繒幡、種種珍妙而以奉獻，若自供養、勸人令行。復應發願，作如是言：『以我善根布施因緣，願得諸佛所說三昧。』又，不空見！復當讚歎現在如來、般涅槃佛真實功德，讚戒功德、定、慧解脫、解脫知見、威儀、神通、教化辯才、阿蘭若行，及以慈悲喜捨之法。復更殊勝讚歎佛法儀容相好、無量功德。既讚歎已，復發願言：『若我讚歎諸佛功德設獲微福，以此善根當得諸佛所說三昧，疾當得成無上菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若是菩薩復具三法當得此定，疾成無上菩提之道。何者為三？所謂供養現在諸佛及以滅度如來舍利。若以花、香、幢蓋、繒幡、種種珍妙而以奉獻，若自供養、勸人令行。復應發願，作如是言：『以我善根布施因緣，願得諸佛所說三昧。』又，不空見！復當讚歎現在如來、般涅槃佛真實功德，讚戒功德、定、慧解脫、解脫知見、威儀、神通、教化辯才、阿蘭若行，及以慈悲喜捨之法。復更殊勝讚歎佛法儀容相好、無量功德。既讚歎已，復發願言：『若我讚歎諸佛功德設獲微福，以此善根當得諸佛所說三昧，疾當得成無上菩提。』

「又，不空見！菩薩摩訶薩於諸佛所聞此三昧功德、名字，有三隨喜。何謂為三？如過去佛往昔已曾修菩薩行、求阿耨多羅三藐三菩提，如彼諸佛求是三昧，我亦隨學求此三昧，亦為自利及利他人。聞三昧已即生隨喜：『我亦當復隨彼隨喜。』此是第一隨喜者也。又，不空見！如彼未來諸佛世尊亦當修習菩提之行，聞此三昧，自利、利他，生於隨喜：『我亦隨喜。』是名第二。若諸如來住現在世，安隱快樂，斷不善行，捨諸惡趣、變化、幻術、種種伎樂、圍碁博弈，一切諸惡悉皆離之，深定、大悲無不具足。如彼諸佛往昔已曾修菩薩行、聞此三昧即便求之生隨喜心，我今亦爾，如過去佛隨而喜之，是名第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！菩薩摩訶薩於諸佛所聞此三昧功德、名字，有三隨喜。何謂為三？如過去佛往昔已曾修菩薩行、求阿耨多羅三藐三菩提，如彼諸佛求是三昧，我亦隨學求此三昧，亦為自利及利他人。聞三昧已即生隨喜：『我亦當復隨彼隨喜。』此是第一隨喜者也。又，不空見！如彼未來諸佛世尊亦當修習菩提之行，聞此三昧，自利、利他，生於隨喜：『我亦隨喜。』是名第二。若諸如來住現在世，安隱快樂，斷不善行，捨諸惡趣、變化、幻術、種種伎樂、圍碁博弈，一切諸惡悉皆離之，深定、大悲無不具足。如彼諸佛往昔已曾修菩薩行、聞此三昧即便求之生隨喜心，我今亦爾，如過去佛隨而喜之，是名第三。

「又，不空見！此三隨喜與發願俱：『若我所獲善根功德，願使眾生常得是定。』又，不空見！菩薩具足此三隨喜，亦當疾得如是三昧。又，不空見！若善男子、善女人等隨喜斯定，得此善根功德之聚。為此善根，以譬明之。如有一人以彼三千大千世界恒河沙為聚，於大聚中捻取一沙擲過無量不可思議億那由他無邊世界，復取一沙擲過無量無數世界，如是次第盡大沙聚。此諸世界，若善算師、算師弟子，能得邊際知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！此三隨喜與發願俱：『若我所獲善根功德，願使眾生常得是定。』又，不空見！菩薩具足此三隨喜，亦當疾得如是三昧。又，不空見！若善男子、善女人等隨喜斯定，得此善根功德之聚。為此善根，以譬明之。如有一人以彼三千大千世界恒河沙為聚，於大聚中捻取一沙擲過無量不可思議億那由他無邊世界，復取一沙擲過無量無數世界，如是次第盡大沙聚。此諸世界，若善算師、算師弟子，能得邊際知其數不？」

時不空見即白佛言：「如此人者不能知也，唯舍利弗、不退菩薩，乃能知此世界之量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不空見即白佛言：「如此人者不能知也，唯舍利弗、不退菩薩，乃能知此世界之量。」

告不空見：「不可思盡若干世界滿中珍寶，其高過於諸天所居，乃至非想非非想處，以此珍寶施諸眾生。此善男女得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「不可思盡若干世界滿中珍寶，其高過於諸天所居，乃至非想非非想處，以此珍寶施諸眾生。此善男女得福多不？」

時不空見即白佛言：「甚多。世尊！無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不空見即白佛言：「甚多。世尊！無量無邊。」

爾時，佛告不空見言：「我當語汝，若善男女於諸佛剎滿中珍寶，以用施於一切眾生。若善男子、善女人等聞此三昧三隨喜已，發願求於無上菩提，亦復欲樂修於多聞，是善男子、善女人等所獲功德，勝彼施福無量無邊不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告不空見言：「我當語汝，若善男女於諸佛剎滿中珍寶，以用施於一切眾生。若善男子、善女人等聞此三昧三隨喜已，發願求於無上菩提，亦復欲樂修於多聞，是善男子、善女人等所獲功德，勝彼施福無量無邊不可稱計。」

佛告不空見：「此念佛三昧即是一切善根之母。如是說者，名為正說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見：「此念佛三昧即是一切善根之母。如是說者，名為正說。」

菩薩念佛三昧經勸持品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧經勸持品第十三

爾時，世尊告不空見：「乃往昔世過阿僧祇阿僧祇無邊大劫，爾時有佛，號寶勝光如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世，無與等者，一切人天所共恭敬，解脫調伏，度生死岸，無上最勝第一世尊，為護一切世間之師，今世、後世皆悉明了，所可說法初、中、後善，其義深遠、其語巧妙，具足清白梵行之相。時寶勝光如來世尊於彼經行，與三萬億百千聲聞，皆住學地，人天恭敬。是寶勝光佛從臥而起，心生念言：『此諸聲聞皆住學地，當隨所樂為說深法，令彼速得盡諸有漏。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告不空見：「乃往昔世過阿僧祇阿僧祇無邊大劫，爾時有佛，號寶勝光如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世，無與等者，一切人天所共恭敬，解脫調伏，度生死岸，無上最勝第一世尊，為護一切世間之師，今世、後世皆悉明了，所可說法初、中、後善，其義深遠、其語巧妙，具足清白梵行之相。時寶勝光如來世尊於彼經行，與三萬億百千聲聞，皆住學地，人天恭敬。是寶勝光佛從臥而起，心生念言：『此諸聲聞皆住學地，當隨所樂為說深法，令彼速得盡諸有漏。』」

告不空見：「寶勝光佛即時便現大神通力，令此三千大千世界遍滿其中皆成烟炎。是諸聲聞見此神變不生怖畏，皆大歡喜，譬如比丘得四禪樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「寶勝光佛即時便現大神通力，令此三千大千世界遍滿其中皆成烟炎。是諸聲聞見此神變不生怖畏，皆大歡喜，譬如比丘得四禪樂。」

告不空見：「寶勝光佛於夜後分為說法故，即現種種神通變化。時寶勝光佛告諸聲聞：『汝等比丘見此三千大千世界烟炎不耶？』比丘白佛：『唯然，已見。』『比丘當知，有為諸行無常、苦、空，一切諸法皆無有我。所以者何？此身不淨，九孔常流，臭穢充滿。諸行無常，輪轉之法危脆不堅，一念不住。生、老、病、死之所逼切，猶如幻炎、水聚泡沫，無人、無主，猶若草木，甚可患厭，應速遠離。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「寶勝光佛於夜後分為說法故，即現種種神通變化。時寶勝光佛告諸聲聞：『汝等比丘見此三千大千世界烟炎不耶？』比丘白佛：『唯然，已見。』『比丘當知，有為諸行無常、苦、空，一切諸法皆無有我。所以者何？此身不淨，九孔常流，臭穢充滿。諸行無常，輪轉之法危脆不堅，一念不住。生、老、病、死之所逼切，猶如幻炎、水聚泡沫，無人、無主，猶若草木，甚可患厭，應速遠離。』」

佛告不空見：「是三萬億百千聲聞聞寶勝光佛說是法時，是諸比丘見法、住法，選擇善法，度四顛倒，於佛、法、僧得淨善法，能不信他，皆得漏盡。時諸聲聞同聲白佛：『如是。世尊！有為諸行無常、苦、空，一切諸法皆悉無我。此身不淨，九孔流溢，甚可厭惡，應速捨離。誠如聖教，誠如聖教。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告不空見：「是三萬億百千聲聞聞寶勝光佛說是法時，是諸比丘見法、住法，選擇善法，度四顛倒，於佛、法、僧得淨善法，能不信他，皆得漏盡。時諸聲聞同聲白佛：『如是。世尊！有為諸行無常、苦、空，一切諸法皆悉無我。此身不淨，九孔流溢，甚可厭惡，應速捨離。誠如聖教，誠如聖教。』

「又，不空見！有三示現：神通示現、教詔示現、說法示現。時寶勝光佛以此示現如是，調伏諸聲聞眾度三脫門——空、無相、願——及三萬億百千那由他諸菩薩等，皆當得成無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！有三示現：神通示現、教詔示現、說法示現。時寶勝光佛以此示現如是，調伏諸聲聞眾度三脫門——空、無相、願——及三萬億百千那由他諸菩薩等，皆當得成無上菩提。」

告不空見：「是諸菩薩聞彼世尊說寶三昧，開化人天八萬四千億百千歲。轉法輪已，然後滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「是諸菩薩聞彼世尊說寶三昧，開化人天八萬四千億百千歲。轉法輪已，然後滅度。」

時不空見白佛言：「世尊！彼寶勝光如來出世，調伏聲聞為有幾何？正法、像法住世幾歲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不空見白佛言：「世尊！彼寶勝光如來出世，調伏聲聞為有幾何？正法、像法住世幾歲？」

爾時，世尊告不空見：「如是三千大千世界一切星宿可知其數，寶勝光佛諸聲聞眾無量無數，不可限量。寶勝光佛般涅槃後，正法住世足八十億那由他歲，像法住世十二億歲。於是中間有佛出世，號曰慈行，壽不可稱量。其佛身長足一由延，國人身量六拘盧舍。蓮花周圓亦復如是，悉以此花遍布大地，一切眾生遊息其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告不空見：「如是三千大千世界一切星宿可知其數，寶勝光佛諸聲聞眾無量無數，不可限量。寶勝光佛般涅槃後，正法住世足八十億那由他歲，像法住世十二億歲。於是中間有佛出世，號曰慈行，壽不可稱量。其佛身長足一由延，國人身量六拘盧舍。蓮花周圓亦復如是，悉以此花遍布大地，一切眾生遊息其上。

「爾時，世界名多蓮花。其地柔軟，猶如鹿茸，若觸身時，狀若天衣，一切眾生快樂無極。又如自在諸天宮殿，是諸眾生欲度東海，眴頃之間便到彼岸；南、西、北方亦復如是。若有眾生凡欲所之，發心即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世界名多蓮花。其地柔軟，猶如鹿茸，若觸身時，狀若天衣，一切眾生快樂無極。又如自在諸天宮殿，是諸眾生欲度東海，眴頃之間便到彼岸；南、西、北方亦復如是。若有眾生凡欲所之，發心即至。

「是寶勝光佛初成道已，時四海內其地縱廣，足八萬億百千那由他。諸聲聞眾悉滿其中，諸阿羅漢皆各一食，唯除阿難、金剛密迹及阿逸多。八十那由他不退菩薩請彼慈行如來世尊為諸菩薩說此三昧。將欲分別顯示之時，一音之中而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是寶勝光佛初成道已，時四海內其地縱廣，足八萬億百千那由他。諸聲聞眾悉滿其中，諸阿羅漢皆各一食，唯除阿難、金剛密迹及阿逸多。八十那由他不退菩薩請彼慈行如來世尊為諸菩薩說此三昧。將欲分別顯示之時，一音之中而說偈言：

「『若人勤方便， 求習出家行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若人勤方便， 求習出家行，

競修最勝法， 摧破四魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 競修最勝法， 摧破四魔軍，

猶如大象王， 踐踏眾小草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大象王， 踐踏眾小草。

若人欲疾得， 寂定菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲疾得， 寂定菩提道，

為諸眾生故， 修行此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 修行此三昧。

敷演淨妙法， 施彼一切樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演淨妙法， 施彼一切樂，

是人則與佛， 同其大悲心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人則與佛， 同其大悲心。』

「爾時，慈行佛般涅槃後，有一比丘名曰樹王，於正法中廣宣流布是妙經典三昧寶王。有轉輪王號帝幢天，有大威德，政法治世。是王有城名帝幢處，縱廣正等十二由延，城郭、樓觀皆是真金，種種綵畫、眾寶莊嚴。其城四面各有三門，國界嚴飾如善建城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，慈行佛般涅槃後，有一比丘名曰樹王，於正法中廣宣流布是妙經典三昧寶王。有轉輪王號帝幢天，有大威德，政法治世。是王有城名帝幢處，縱廣正等十二由延，城郭、樓觀皆是真金，種種綵畫、眾寶莊嚴。其城四面各有三門，國界嚴飾如善建城。

「又，不空見！時王帝幢於夜後分眠寐之中，有淨居天來至其所，即於夢中而告之曰：『大王當知，有三昧名諸佛所說念佛三昧。若有菩薩修是三昧，恒生淨土，不離見佛，世、出世辯無不具足，必當疾得無上菩提。』時王忽然於夢驚寤，猶見此天故在其前，即白天曰：『誰能受持如是甚深念佛三昧？』天告王曰：『去此不遠有大比丘名曰樹王，常樂受持、讀誦、敷演、如說修行是深三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！時王帝幢於夜後分眠寐之中，有淨居天來至其所，即於夢中而告之曰：『大王當知，有三昧名諸佛所說念佛三昧。若有菩薩修是三昧，恒生淨土，不離見佛，世、出世辯無不具足，必當疾得無上菩提。』時王忽然於夢驚寤，猶見此天故在其前，即白天曰：『誰能受持如是甚深念佛三昧？』天告王曰：『去此不遠有大比丘名曰樹王，常樂受持、讀誦、敷演、如說修行是深三昧。』

「爾時，帝幢從彼天所受此三昧及比丘名，至心憶持，不令忘失。即於晨朝捨四天下、金輪、七寶，及八萬億無數百千宮人、婇女，為求三昧甚深法故，即與眷屬同時捨家，俱共往詣樹王比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝幢從彼天所受此三昧及比丘名，至心憶持，不令忘失。即於晨朝捨四天下、金輪、七寶，及八萬億無數百千宮人、婇女，為求三昧甚深法故，即與眷屬同時捨家，俱共往詣樹王比丘。

「又，不空見！時彼四眾、天龍八部皆共圍遶，有九萬億欲界諸天、八萬那由他諸菩薩等，亦與眷屬恭敬圍遶。樹王比丘時為大眾說此甚深念佛三昧。帝幢大王即至其所，以天真寶散比丘上，五體投地，至心頂禮。復持八萬淨妙金花、天曼陀羅、沈水末香，又以敬心奉散比丘。供養既畢，即與眷屬皆悉出家，被淨法服。為欲修習此三昧故，供養恒沙無量諸佛，與其眷屬求是三昧。八萬四千億那由歲，衣服、飲食及諸珍寶親近供養樹王比丘，常自受持、讀誦、解說、如說修行是妙三昧，亦化一切無量眾生，大悲為心，初無懈惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！時彼四眾、天龍八部皆共圍遶，有九萬億欲界諸天、八萬那由他諸菩薩等，亦與眷屬恭敬圍遶。樹王比丘時為大眾說此甚深念佛三昧。帝幢大王即至其所，以天真寶散比丘上，五體投地，至心頂禮。復持八萬淨妙金花、天曼陀羅、沈水末香，又以敬心奉散比丘。供養既畢，即與眷屬皆悉出家，被淨法服。為欲修習此三昧故，供養恒沙無量諸佛，與其眷屬求是三昧。八萬四千億那由歲，衣服、飲食及諸珍寶親近供養樹王比丘，常自受持、讀誦、解說、如說修行是妙三昧，亦化一切無量眾生，大悲為心，初無懈惓。

「帝幢菩薩及其眷屬聞樹王師說此妙法，至心受持，未曾暫捨，深生恭敬，恒如佛想，精勤修習，初不休息。樹王比丘皆悉成就彼八萬億百千比丘修菩薩行，住不退地，然後滅度。彼諸眷屬皆亦命過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝幢菩薩及其眷屬聞樹王師說此妙法，至心受持，未曾暫捨，深生恭敬，恒如佛想，精勤修習，初不休息。樹王比丘皆悉成就彼八萬億百千比丘修菩薩行，住不退地，然後滅度。彼諸眷屬皆亦命過。

「爾時，復有佛出於世，號閻浮幢如來世尊，十號具足。帝幢比丘既值世尊，供養、恭敬，諮稟如是甚深三昧，受持、讀誦、如說修行，饒益一切人天世間，皆得無上菩提大利。帝幢比丘廣宣流布諸佛所說甚深定故，過三千劫當成正覺，又能成就九億百千那由他等無量眷屬，皆悉安住不退菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有佛出於世，號閻浮幢如來世尊，十號具足。帝幢比丘既值世尊，供養、恭敬，諮稟如是甚深三昧，受持、讀誦、如說修行，饒益一切人天世間，皆得無上菩提大利。帝幢比丘廣宣流布諸佛所說甚深定故，過三千劫當成正覺，又能成就九億百千那由他等無量眷屬，皆悉安住不退菩提。」

爾時，世尊告不空見：「時帝幢王大比丘者豈異人乎？今現成佛，號曰高行如來、世尊、應、正遍知，十號具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告不空見：「時帝幢王大比丘者豈異人乎？今現成佛，號曰高行如來、世尊、應、正遍知，十號具足。

「又，不空見！汝今當知，以是三昧威神勢力饒益如是無量眾生，以少聞故，常值佛世。又，不空見！若有菩薩少得聞此三昧名故，常值佛世。何況菩薩於今現在若得聞遇此三昧經，受持、讀誦？其福如上已不可量，何況復能廣聞受持、讀誦、解說、如說修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！汝今當知，以是三昧威神勢力饒益如是無量眾生，以少聞故，常值佛世。又，不空見！若有菩薩少得聞此三昧名故，常值佛世。何況菩薩於今現在若得聞遇此三昧經，受持、讀誦？其福如上已不可量，何況復能廣聞受持、讀誦、解說、如說修行？

「又，不空見！若有菩薩乘於大乘、辟支佛乘，及聲聞乘、人天之乘。若善男子、善女人等或得暫聞是妙三昧，是諸菩薩及善男女皆當疾得無上正覺。又，不空見！是諸人等，譬如有人在閻浮提見彼明相，決定必知日出不久，大光普照，閻浮提人因日光明能得分別青、黃等色。如是，不空見！若有行者略聞諸佛所說三昧，是善男子、善女人等不久當得無上菩提，猶彼明相知日必出。汝當深信此妙三昧，受持憶念，勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若有菩薩乘於大乘、辟支佛乘，及聲聞乘、人天之乘。若善男子、善女人等或得暫聞是妙三昧，是諸菩薩及善男女皆當疾得無上正覺。又，不空見！是諸人等，譬如有人在閻浮提見彼明相，決定必知日出不久，大光普照，閻浮提人因日光明能得分別青、黃等色。如是，不空見！若有行者略聞諸佛所說三昧，是善男子、善女人等不久當得無上菩提，猶彼明相知日必出。汝當深信此妙三昧，受持憶念，勿生疑惑。

「又，不空見！善男子等，如劫將盡六日出時，一切大地皆成煙焰；七日出時，三千大千世界之中一切洞然。如是，不空見！善男女等學大乘者、有不學者，若得少聞此三昧寶，書、持、讀誦、解說其義，皆當疾得無上菩提。又，不空見！善男子等，譬如掘井，若見淤埿必定知水不復遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！善男子等，如劫將盡六日出時，一切大地皆成煙焰；七日出時，三千大千世界之中一切洞然。如是，不空見！善男女等學大乘者、有不學者，若得少聞此三昧寶，書、持、讀誦、解說其義，皆當疾得無上菩提。又，不空見！善男子等，譬如掘井，若見淤埿必定知水不復遠也。

「又，不空見！若有菩薩及諸眾生，於佛所說念佛三昧，應當書寫、受持、讀誦、解說其義、如說修行、憶而不忘，是善男子、善女人等不久疾得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若有菩薩及諸眾生，於佛所說念佛三昧，應當書寫、受持、讀誦、解說其義、如說修行、憶而不忘，是善男子、善女人等不久疾得無上菩提。

「又，不空見！善男子等，譬如有人吞金剛丸，時諸聰慧善男子等必知此人定死不久，以此金剛極難消故。如是，不空見！善男子等，若人於是妙三昧寶受持、讀誦、廣說深義、乃至少聞三昧妙法，此善男子、善女人等不久當得無上菩提。所以者何？諸佛所說念佛三昧如金剛故，過去、未來、現在諸佛、應、正遍知之所宣說、分別選擇、威神守護，令諸行者不失作業。菩薩應當如是修習，恒欲利益一切世間，是名菩薩乘此樂行。如忉利天歡喜之園，若有見者身心踊悅。菩薩如是、得此三昧疾成無上菩提正覺，於所未聞諸章句等，若欲習學得亦不難。妙哉！往古一切諸佛為利益故分別示現，令滿句義，安住法界。諸大菩薩攝持擁護，敷演教化，令樂正道。如是法門次第儀式，菩薩大士皆應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！善男子等，譬如有人吞金剛丸，時諸聰慧善男子等必知此人定死不久，以此金剛極難消故。如是，不空見！善男子等，若人於是妙三昧寶受持、讀誦、廣說深義、乃至少聞三昧妙法，此善男子、善女人等不久當得無上菩提。所以者何？諸佛所說念佛三昧如金剛故，過去、未來、現在諸佛、應、正遍知之所宣說、分別選擇、威神守護，令諸行者不失作業。菩薩應當如是修習，恒欲利益一切世間，是名菩薩乘此樂行。如忉利天歡喜之園，若有見者身心踊悅。菩薩如是、得此三昧疾成無上菩提正覺，於所未聞諸章句等，若欲習學得亦不難。妙哉！往古一切諸佛為利益故分別示現，令滿句義，安住法界。諸大菩薩攝持擁護，敷演教化，令樂正道。如是法門次第儀式，菩薩大士皆應當知。

「又，不空見！若有菩薩於此諸佛所說三昧若少聞者，是諸人等皆當疾得無上菩提。又，不空見！是故我今為汝分別開示演說。汝又當知，若得聞此諸佛所說念佛三昧，受持、解說，不久疾得無上正覺菩提之道。是故汝今應當受持、讀誦、修行，乃至書寫，亦當廣為一切四眾，國王、大臣、沙門、婆羅門，及諸異學分別解說。所以者何？此等若聞，當得滿足無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若有菩薩於此諸佛所說三昧若少聞者，是諸人等皆當疾得無上菩提。又，不空見！是故我今為汝分別開示演說。汝又當知，若得聞此諸佛所說念佛三昧，受持、解說，不久疾得無上正覺菩提之道。是故汝今應當受持、讀誦、修行，乃至書寫，亦當廣為一切四眾，國王、大臣、沙門、婆羅門，及諸異學分別解說。所以者何？此等若聞，當得滿足無上菩提。

「又，不空見！若善男子、善女人等，應當決定至心淨信此深三昧。所以者何？皆是往古一切諸佛之所稱讚。汝今當以不思議意至心憶持，深信此定，精勤修習，令心相續。所以者何？此三昧者，皆是諸佛真實之說。隨順佛說至佛行處，選擇分別佛所證知甚深寶財——諸佛本事、往生因緣、諸佛法藏、究竟秘密、諸佛聖印、如實知性、諸佛真身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！若善男子、善女人等，應當決定至心淨信此深三昧。所以者何？皆是往古一切諸佛之所稱讚。汝今當以不思議意至心憶持，深信此定，精勤修習，令心相續。所以者何？此三昧者，皆是諸佛真實之說。隨順佛說至佛行處，選擇分別佛所證知甚深寶財——諸佛本事、往生因緣、諸佛法藏、究竟秘密、諸佛聖印、如實知性、諸佛真身。

「又，不空見！此三昧者，出生行人無量善根，恒得生於大剎利家、大婆羅門及餘勝家，得大威力，終成菩提。所以者何？諸佛所說念佛三昧甚深妙典，能施眾生不虛果故，亦令行者得無邊福。若有聞者，是人獲得無量無邊阿僧祇等不可思議諸功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！此三昧者，出生行人無量善根，恒得生於大剎利家、大婆羅門及餘勝家，得大威力，終成菩提。所以者何？諸佛所說念佛三昧甚深妙典，能施眾生不虛果故，亦令行者得無邊福。若有聞者，是人獲得無量無邊阿僧祇等不可思議諸功德聚。

「又，不空見！我今當說譬況之法，成滿此義，如有智人聞譬則解。猶若大施，諸菩薩等常於清旦及以中、晡，日皆三時，如來三昧憶念力故，以諸珍妙、一切雜寶遍滿恒沙大千世界，常以奉施億千恒沙如來世尊及聲聞眾，經百千億那由他等恒河沙劫如是大施，以求阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，不空見！我今當說譬況之法，成滿此義，如有智人聞譬則解。猶若大施，諸菩薩等常於清旦及以中、晡，日皆三時，如來三昧憶念力故，以諸珍妙、一切雜寶遍滿恒沙大千世界，常以奉施億千恒沙如來世尊及聲聞眾，經百千億那由他等恒河沙劫如是大施，以求阿耨多羅三藐三菩提。」

告不空見：「此大菩薩所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「此大菩薩所得功德寧為多不？」

不空見言：「甚多。世尊！無量無邊，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見言：「甚多。世尊！無量無邊，不可思議。」

告不空見：「我當為汝分別解說此施善根。如此諸佛所說三昧，第一真實，佛口所說，若能書寫、受持、讀誦、敷演、分別解說之者，出生無量諸功德聚，比前功德其福甚多。何況聞已勸人受持、廣為四眾分別解說？又，不空見！我今說此功德寶聚不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告不空見：「我當為汝分別解說此施善根。如此諸佛所說三昧，第一真實，佛口所說，若能書寫、受持、讀誦、敷演、分別解說之者，出生無量諸功德聚，比前功德其福甚多。何況聞已勸人受持、廣為四眾分別解說？又，不空見！我今說此功德寶聚不可窮盡。」

菩薩念佛三昧經諸菩薩本行品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧經諸菩薩本行品第十四

爾時，不空見菩薩、善現菩薩、善歡喜菩薩、無量示現菩薩、無量力菩薩、無量幢菩薩、無量明菩薩、無量勝菩薩、無量智菩薩、無量修王菩薩、無量意菩薩、無量勝思菩薩、無量定菩薩、分別一切法意菩薩、分別虛空意菩薩、分別無著意菩薩、無量寶意菩薩、一切寂定自在菩薩、善教詔意菩薩，如是等比九萬百千億那由他，此諸菩薩而為上首，即從坐起，更正衣服，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我等於此諸佛所說菩薩念佛甚深三昧，憶念、受持、書寫、讀誦、廣分別說、如說修行，令心相續乃至菩提，常當受持、分別宣說。所以者何？我等皆於諸佛所說甚深經典、種種相貌未曾滿足。若有多人欣樂勤修，則能增長、建立安樂。所以者何？若能次第修行是法，書寫、讀誦，亦教他人受持、解說，必能滿足無上菩提，漸漸增進成就無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空見菩薩、善現菩薩、善歡喜菩薩、無量示現菩薩、無量力菩薩、無量幢菩薩、無量明菩薩、無量勝菩薩、無量智菩薩、無量修王菩薩、無量意菩薩、無量勝思菩薩、無量定菩薩、分別一切法意菩薩、分別虛空意菩薩、分別無著意菩薩、無量寶意菩薩、一切寂定自在菩薩、善教詔意菩薩，如是等比九萬百千億那由他，此諸菩薩而為上首，即從坐起，更正衣服，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我等於此諸佛所說菩薩念佛甚深三昧，憶念、受持、書寫、讀誦、廣分別說、如說修行，令心相續乃至菩提，常當受持、分別宣說。所以者何？我等皆於諸佛所說甚深經典、種種相貌未曾滿足。若有多人欣樂勤修，則能增長、建立安樂。所以者何？若能次第修行是法，書寫、讀誦，亦教他人受持、解說，必能滿足無上菩提，漸漸增進成就無餘。」

爾時，世尊知諸菩薩摩訶薩等心之所念，以佛常法即現微笑，於其面門放雜寶光，所謂金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、赤真珠寶，種種無量微妙眾色。其光普照無量世界明耀朗徹，乃至梵世，從上還下，住佛頂上。譬如淨喜天寶帝幢微妙脩直，甚可愛樂。此剎三千大千世界皆悉莊嚴，猶若瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩摩訶薩等心之所念，以佛常法即現微笑，於其面門放雜寶光，所謂金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、赤真珠寶，種種無量微妙眾色。其光普照無量世界明耀朗徹，乃至梵世，從上還下，住佛頂上。譬如淨喜天寶帝幢微妙脩直，甚可愛樂。此剎三千大千世界皆悉莊嚴，猶若瓔珞。

爾時，大眾、諸菩薩等覩斯神變，咸共驚歎：「善哉！希有如來神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾、諸菩薩等覩斯神變，咸共驚歎：「善哉！希有如來神通。」

時有菩薩摩訶薩，名慚愧安定發眾意行，即整衣服，右膝著地，恭敬合掌，瞻仰世尊，以天沈水、細末妙香及天曼陀奉散世尊，即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩摩訶薩，名慚愧安定發眾意行，即整衣服，右膝著地，恭敬合掌，瞻仰世尊，以天沈水、細末妙香及天曼陀奉散世尊，即於佛前而說偈言：

「調御無與等， 色身妙相嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調御無與等， 色身妙相嚴，

猶如天花樹， 香氣遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如天花樹， 香氣遍十方。

具足善行意， 修習無量智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足善行意， 修習無量智，

調御大威尊， 愍利諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御大威尊， 愍利諸惡趣。

唯願無量智， 為說微笑緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願無量智， 為說微笑緣。

最勝無邊智， 大威無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無邊智， 大威無等等，

何故現微笑？ 願說其因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故現微笑？ 願說其因緣。

此三千大千， 一切諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三千大千， 一切諸世界，

嚴飾如花纓， 淨若忉利天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴飾如花纓， 淨若忉利天，

見者皆歡悅。 何因現斯笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者皆歡悅。 何因現斯笑？

盲瞑得明視、 聾者獲聰聽、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲瞑得明視、 聾者獲聰聽、

狂亂果正念、 喑啞皆能言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狂亂果正念、 喑啞皆能言。

以何因緣故， 示現斯微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何因緣故， 示現斯微笑？

象、馬及眾鳥， 皆發和雅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象、馬及眾鳥， 皆發和雅音，

一切諸樂器， 不鼓而自聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸樂器， 不鼓而自聲。

今以何因故， 天尊忽微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以何因故， 天尊忽微笑？

上方諸天等， 及下世間人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方諸天等， 及下世間人，

一切妙音樂， 悉演殊美聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙音樂， 悉演殊美聲。

何因示斯笑？ 唯願為顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因示斯笑？ 唯願為顯說。

善哉！甚希有， 人天皆相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉！甚希有， 人天皆相見。

以何因緣故， 示現此微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何因緣故， 示現此微笑？

調御兩足尊， 矜愍眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御兩足尊， 矜愍眾生故，

願聞尊笑意， 令我得淨善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願聞尊笑意， 令我得淨善。」

爾時，世尊知慚愧安定發眾意行菩薩及餘大士請問意故，佛即宣說如恒沙等應正遍知之所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知慚愧安定發眾意行菩薩及餘大士請問意故，佛即宣說如恒沙等應正遍知之所說偈：

「告諸菩薩眾， 汝等且應觀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「告諸菩薩眾， 汝等且應觀：

彼六萬八千， 諸善男子等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六萬八千， 諸善男子等，

往昔已墮落， 今還修菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔已墮落， 今還修菩提。

皆誓言：『我等， 各住生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆誓言：『我等， 各住生死中，

當來牟尼所， 當受持此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來牟尼所， 當受持此經。

皆樂聞此典， 最勝不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆樂聞此典， 最勝不思議，

諸佛所說法， 心常無厭足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 心常無厭足。』

我今當告汝： 此諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當告汝： 此諸菩薩眾，

非唯一佛所， 發斯深敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非唯一佛所， 發斯深敬心。

憶念於往昔， 三萬六億等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念於往昔， 三萬六億等，

百千那由生， 為攝法利故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千那由生， 為攝法利故，

爾時於是處， 初起一切行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於是處， 初起一切行。

又於彼前生， 恒沙大智所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於彼前生， 恒沙大智所，

是處初起行， 攝取最勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處初起行， 攝取最勝法。

明慧人求法， 心常不滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慧人求法， 心常不滿足，

恒捨身命、財， 以求菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒捨身命、財， 以求菩提道。

憶昔恒沙等， 不可思議劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶昔恒沙等， 不可思議劫，

時有正覺尊， 無量大勝光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有正覺尊， 無量大勝光，

是處初起行， 為求法利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處初起行， 為求法利故。

又於寶勝炎、 大明及電光、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於寶勝炎、 大明及電光、

難思照一切， 是等大仙所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思照一切， 是等大仙所，

三業持此法， 為攝最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業持此法， 為攝最勝道。

日光及月光、 難思功德海、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光及月光、 難思功德海、

具足一切行， 如是諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切行， 如是諸佛所，

是處初發心， 為求勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處初發心， 為求勝菩提。

又於彼前生， 值遇猛盛光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於彼前生， 值遇猛盛光，

及與師子佛， 於彼如來所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與師子佛， 於彼如來所，

三業受斯法， 求第一菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業受斯法， 求第一菩提。

於彼過去世， 諸佛恒相繼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼過去世， 諸佛恒相繼，

師子幢如來， 功德悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子幢如來， 功德悉具足，

是處又發心， 為求法利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處又發心， 為求法利故。

復有他方佛， 號曰勝帝幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有他方佛， 號曰勝帝幢，

調伏聞世間， 於彼諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏聞世間， 於彼諸佛所，

為求勝法故， 攝取無上慧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求勝法故， 攝取無上慧、

無量智生等， 不思議諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智生等， 不思議諸佛，

法音聞高遠， 如是世尊所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法音聞高遠， 如是世尊所，

三業受斯法， 求第一菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業受斯法， 求第一菩提。

昔於善眼佛， 猶無邊火幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於善眼佛， 猶無邊火幢，

發此猛利心， 求無量菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發此猛利心， 求無量菩提。

又於光力王， 變化神剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於光力王， 變化神剎土，

住是大仙所， 以求勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是大仙所， 以求勝菩提。

光炎生調御， 無量相德明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光炎生調御， 無量相德明，

於彼初發心， 求此三昧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼初發心， 求此三昧寶。

炎光及大眾、 明聚、降怨佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎光及大眾、 明聚、降怨佛，

如是世尊所， 求法施眾樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊所， 求法施眾樂。

一切光如來、 難思及日明、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切光如來、 難思及日明、

無量力善逝、 無邊定意佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量力善逝、 無邊定意佛，

於彼諸世尊， 發心施法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼諸世尊， 發心施法樂。

金花大聖尊、 善花香正覺、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金花大聖尊、 善花香正覺、

阿蘭若行佛、 無漏如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若行佛、 無漏如來等，

如是諸佛所， 敬求最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛所， 敬求最勝道。

此方及他剎， 過去無量智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此方及他剎， 過去無量智，

於彼兩足尊， 受持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼兩足尊， 受持此三昧。

身、口、意勤修， 求第一菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、口、意勤修， 求第一菩提，

以此諸善業， 供養天中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此諸善業， 供養天中尊，

具足滿八萬， 常求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足滿八萬， 常求無上道。

是諸菩薩等， 死此離惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等， 死此離惡道，

一切共俱生， 恒奉人天尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切共俱生， 恒奉人天尊。

永離邪惑法， 不生卑賤家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離邪惑法， 不生卑賤家，

遠離惡知識， 親近於善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡知識， 親近於善友，

攝取諸功德， 乃至於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取諸功德， 乃至於菩提。

當於未來世， 值遇彌勒尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於未來世， 值遇彌勒尊，

供養天中天， 攝取勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養天中天， 攝取勝菩提。

慈氏尊滅後， 師子佛調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏尊滅後， 師子佛調御，

於彼世尊所， 為法淨三業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世尊所， 為法淨三業，

攝持諸勝行， 以求正覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝持諸勝行， 以求正覺道。

賢劫中千佛， 無上兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫中千佛， 無上兩足尊，

當為此菩薩， 宣說深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為此菩薩， 宣說深妙法，

是諸善逝子， 必獲無礙色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸善逝子， 必獲無礙色。

過此賢劫已， 無量光如來、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過此賢劫已， 無量光如來、

月顯及賢觀， 相繼出于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月顯及賢觀， 相繼出于世。

賢觀佛滅度， 其間甚久遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢觀佛滅度， 其間甚久遠，

多羅幢如來， 紹繼廣開化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅幢如來， 紹繼廣開化，

彼諸敏慧人， 為法設妙供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸敏慧人， 為法設妙供。

多羅大聖尊， 既入于涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅大聖尊， 既入于涅槃，

分別世如來， 其後次成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別世如來， 其後次成佛，

為深三昧故， 奉敬彼法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為深三昧故， 奉敬彼法王。

分別佛滅後， 示現尊出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別佛滅後， 示現尊出世，

示現聖日沒， 花上世所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現聖日沒， 花上世所依，

次第成正覺， 當生一切見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第成正覺， 當生一切見。

花上既善逝， 優鉢羅勝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花上既善逝， 優鉢羅勝佛，

出現調世間， 當供兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現調世間， 當供兩足尊。

優鉢羅滅度， 拘修摩世依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優鉢羅滅度， 拘修摩世依，

其次成菩提。 彼佛慧日沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其次成菩提。 彼佛慧日沒，

莊嚴大勢尊， 於是出于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴大勢尊， 於是出于世。

莊嚴聖眼滅， 次有眾智勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴聖眼滅， 次有眾智勝，

於彼為法故， 廣設無量供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼為法故， 廣設無量供。

眾智勝滅後， 善現佛大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾智勝滅後， 善現佛大智，

當興于世間。 善現泥曰已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當興于世間。 善現泥曰已，

妙持世依師， 次為調御尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙持世依師， 次為調御尊。

妙持如來後， 善圍遶世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙持如來後， 善圍遶世尊，

第一智當興， 於彼求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一智當興， 於彼求菩提。

善圍遶佛滅， 無量光正覺、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善圍遶佛滅， 無量光正覺、

大勝無邊明、 現前最法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勝無邊明、 現前最法王，

如是三調御， 相繼出于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三調御， 相繼出于世。

現前慧日沒， 最熾念王興， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前慧日沒， 最熾念王興，

為此法利故， 供養難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此法利故， 供養難思議。

知彼當來佛， 一切世主上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼當來佛， 一切世主上，

受行此菩提， 為求法壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受行此菩提， 為求法壽命。

以是諸善業， 於此界命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是諸善業， 於此界命終，

得供無量壽， 大威降怨佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得供無量壽， 大威降怨佛。

既值人中尊， 廣設無邊供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既值人中尊， 廣設無邊供，

為得法義利， 攝第一菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得法義利， 攝第一菩提。

住彼諸世界， 眾多世智所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住彼諸世界， 眾多世智所，

為利益眾生， 不求五欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利益眾生， 不求五欲樂。

奉敬多億佛， 當成無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉敬多億佛， 當成無礙智，

憐愍脫眾苦， 安樂諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍脫眾苦， 安樂諸世間。

獲最勝菩提， 彼剎廣難議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲最勝菩提， 彼剎廣難議，

眾寶妙莊嚴， 無邊淨妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶妙莊嚴， 無邊淨妙樂。

若億那由他， 是諸菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若億那由他， 是諸菩薩等，

讚人中法王， 不思議佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚人中法王， 不思議佛智。

我今告汝等， 諸天及世人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今告汝等， 諸天及世人，

若求學佛智， 則與如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求學佛智， 則與如來等。

是人樂佛智， 求習勝菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人樂佛智， 求習勝菩提；

以求菩提故， 應獲人尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求菩提故， 應獲人尊法。

諸天、龍、夜叉、 迦留、摩睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天、龍、夜叉、 迦留、摩睺羅，

及諸抅槃茶， 常深護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸抅槃茶， 常深護佛法。

若人求菩提， 護法應如子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求菩提， 護法應如子。

若求佛菩提， 則得大果力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求佛菩提， 則得大果力，

端嚴甚殊妙， 色像如真金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴甚殊妙， 色像如真金。

常為一切眾， 普慧深遠義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為一切眾， 普慧深遠義，

具足不思議， 一切諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足不思議， 一切諸功德。

淨色百福嚴， 世間最上寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨色百福嚴， 世間最上寶，

人天無比尊， 龍、鬼莫能議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天無比尊， 龍、鬼莫能議。

是人依菩提， 得供最勝仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人依菩提， 得供最勝仙，

為利眾生故， 開示深定法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 開示深定法。」

菩薩念佛三昧經正念品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧經正念品第十五

爾時，眾中思義菩薩、捨非義菩薩、心勇健菩薩、分別心菩薩、無慳意菩薩、拔煩惱菩薩、善思義菩薩、眾智菩薩、無縛菩薩、眾光菩薩、智燈光菩薩、造智知識菩薩、無等煩惱菩薩，帝幢天子、他化天子，皆共恭敬而白世尊：「今言諸佛之所說者，何故名為諸佛所說？云何諸佛？何者是佛？當云何念，名為念佛？為起身念？為起法念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中思義菩薩、捨非義菩薩、心勇健菩薩、分別心菩薩、無慳意菩薩、拔煩惱菩薩、善思義菩薩、眾智菩薩、無縛菩薩、眾光菩薩、智燈光菩薩、造智知識菩薩、無等煩惱菩薩，帝幢天子、他化天子，皆共恭敬而白世尊：「今言諸佛之所說者，何故名為諸佛所說？云何諸佛？何者是佛？當云何念，名為念佛？為起身念？為起法念？」

爾時，世尊告諸菩薩：「善哉，善哉！諸善男子！汝等所問甚深難思，皆是承佛威神之力，生此樂說無礙辯才。諸佛所說，名為佛說。正念諸法真實之相，是名念佛。何謂正念？莫著一切諸惡、誹謗，應修一切無譏謗法，當離於我及以非我，不見眾生、壽命、宰主、育養、士夫、人及生者，莫著作者、使作之者、陰、界、諸入、想所緣處。於一切法，今世、後世乃至三界，無依、無染我見，諸行無取、無捨，禪定、解脫及六神通、如意、根、力、菩提覺分、毘舍羅等無量善法，略說九萬億那由他不可思議甚深三昧。一切諸佛常所念法——佛方便慧——隨而書寫、讀誦、敷演方等經典，說佛功德，名佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩：「善哉，善哉！諸善男子！汝等所問甚深難思，皆是承佛威神之力，生此樂說無礙辯才。諸佛所說，名為佛說。正念諸法真實之相，是名念佛。何謂正念？莫著一切諸惡、誹謗，應修一切無譏謗法，當離於我及以非我，不見眾生、壽命、宰主、育養、士夫、人及生者，莫著作者、使作之者、陰、界、諸入、想所緣處。於一切法，今世、後世乃至三界，無依、無染我見，諸行無取、無捨，禪定、解脫及六神通、如意、根、力、菩提覺分、毘舍羅等無量善法，略說九萬億那由他不可思議甚深三昧。一切諸佛常所念法——佛方便慧——隨而書寫、讀誦、敷演方等經典，說佛功德，名佛所說。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「常能捨一切， 有為虛危相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常能捨一切， 有為虛危相，

不得諸法性， 則獲是三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得諸法性， 則獲是三昧；

莫著諸誹謗、 及憶想分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫著諸誹謗、 及憶想分別，

永離我、我所， 如是得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離我、我所， 如是得三昧。

不於諸陰法， 見眾生、壽命、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於諸陰法， 見眾生、壽命、

我、人及起者、 士夫、養育等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我、人及起者、 士夫、養育等，

亦無分別想， 是名為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無分別想， 是名為說法。

於諸法不染， 我性及我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法不染， 我性及我所，

見我非陰生， 則得此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見我非陰生， 則得此三昧。

色、受、想、行、識， 一切空無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、受、想、行、識， 一切空無相，

根本皆不淨， 知此得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本皆不淨， 知此得三昧。

觀諸有為法， 從緣不自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸有為法， 從緣不自在，

一切不真實， 虛誑不可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不真實， 虛誑不可取。

如彼從緣法， 是則名眼入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼從緣法， 是則名眼入；

耳、鼻等亦爾， 皆無有自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳、鼻等亦爾， 皆無有自性。

若能諦分別， 得生此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能諦分別， 得生此三昧。

是身虛無實， 陰聚無一淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身虛無實， 陰聚無一淨，

九孔流膿、血， 誰當樂此處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九孔流膿、血， 誰當樂此處？

意入念念滅， 虛妄常如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意入念念滅， 虛妄常如幻，

若能深分別， 則得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能深分別， 則得是三昧。

一切諸入等， 皆空無有實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸入等， 皆空無有實，

凡夫猶小兒， 癡惑計有身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫猶小兒， 癡惑計有身。

貪愛之所迷， 不知是虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛之所迷， 不知是虛妄，

是身如空聚， 眾賊之所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身如空聚， 眾賊之所止。

可患虛誑法， 智者常厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可患虛誑法， 智者常厭離，

如是深觀察， 則得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是深觀察， 則得是三昧。

陰界入諸法， 皆空無一實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰界入諸法， 皆空無一實，

若人能分別， 得生此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能分別， 得生此三昧。

如炎、泡、聚沫、 幻、化、芭蕉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如炎、泡、聚沫、 幻、化、芭蕉等，

當觀身危脆， 不實倍於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀身危脆， 不實倍於此。

若此諸菩薩， 如是智不毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此諸菩薩， 如是智不毀，

疾得一切佛， 所說深三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得一切佛， 所說深三昧。

諸法不自生， 亦不從他有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不自生， 亦不從他有，

畢竟無所住， 無漏法亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟無所住， 無漏法亦然。

若能如是觀， 則生此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是觀， 則生此三昧。

捨一切有為， 諸行變異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一切有為， 諸行變異相，

此法如虛空， 生者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法如虛空， 生者不可得。

菩薩如是知， 修學一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知， 修學一切法，

疾得勝菩提， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得勝菩提， 轉無上法輪。

是菩薩則能， 建立於法幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩則能， 建立於法幢，

以不思議智， 分別一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不思議智， 分別一切法，

皆見是虛誑， 畢竟不真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆見是虛誑， 畢竟不真實。

我今雖為汝， 宣示此三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今雖為汝， 宣示此三昧，

如是儀式相， 其義甚難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是儀式相， 其義甚難知。」

爾時，世尊說此法時，有諸菩薩得無生忍，又復安住念佛三昧。是諸菩薩皆見東方如恒沙等諸佛世尊說此三昧，清淨平等，無增、無減，無二、無異；其餘諸方亦復如是，皆有無量億那由他如來世尊，俱時皆演諸佛所說念佛三昧。時諸菩薩聞佛所說，身心歡喜，快得安樂，不勝踊躍，即於佛前重以偈頌說其相貌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此法時，有諸菩薩得無生忍，又復安住念佛三昧。是諸菩薩皆見東方如恒沙等諸佛世尊說此三昧，清淨平等，無增、無減，無二、無異；其餘諸方亦復如是，皆有無量億那由他如來世尊，俱時皆演諸佛所說念佛三昧。時諸菩薩聞佛所說，身心歡喜，快得安樂，不勝踊躍，即於佛前重以偈頌說其相貌：

「歸命世光明， 正覺牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命世光明， 正覺牟尼尊。

大法聖醫王， 釋迦佛智海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法聖醫王， 釋迦佛智海，

人依師子王， 普示諸色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人依師子王， 普示諸色相。

見彼東方剎， 那由他諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼東方剎， 那由他諸佛，

悲愍眾生故， 說法如師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍眾生故， 說法如師子。

調伏那由他， 如是諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏那由他， 如是諸菩薩，

安住童真地、 得無生法忍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住童真地、 得無生法忍、

善順甚深性、 於法無所壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順甚深性、 於法無所壞。

其餘九方等， 相貌亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘九方等， 相貌亦如是，

悉見多億眾， 那由他諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見多億眾， 那由他諸佛。

譬如師子王， 恐畏之所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子王， 恐畏之所依，

無漏、寂無等， 轉第一法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏、寂無等， 轉第一法輪。

是處無去、來， 其相亦不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處無去、來， 其相亦不住，

一切法無實， 性空無生、滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無實， 性空無生、滅。

眾生及壽命、 士夫亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及壽命、 士夫亦如是；

一切陰界入， 無實如空捲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切陰界入， 無實如空捲。

譬如諸野獸， 畢竟無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸野獸， 畢竟無所依。

諸法實無生， 或有常不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法實無生， 或有常不淨，

穢心貪生死， 如彼癡嬰兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢心貪生死， 如彼癡嬰兒。

多億那由劫， 恒苦而不厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億那由劫， 恒苦而不厭，

是以佛慈悲， 為此說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以佛慈悲， 為此說菩提。

是故諸佛子， 常捨身、手、足、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 常捨身、手、足、

頭、目、及髓、腦， 妻、息、妙珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭、目、及髓、腦， 妻、息、妙珍寶，

皆悉能棄捨， 以此行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉能棄捨， 以此行菩提。

既能施妻子、 眷屬、諸外財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既能施妻子、 眷屬、諸外財，

又棄天世位、 身、肉、及筋、骨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又棄天世位、 身、肉、及筋、骨，

能捨是難捨， 疾得成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨是難捨， 疾得成正覺。

施、戒最勝果， 忍、進、禪、慧等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施、戒最勝果， 忍、進、禪、慧等，

行慈、悲、喜、捨， 以求無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慈、悲、喜、捨， 以求無上智。

菩薩應修是， 為利眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應修是， 為利眾生故。」

爾時，世尊即以偈頌答諸菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈頌答諸菩薩：

「菩薩若多劫， 修行是真如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若多劫， 修行是真如，

不異、不分別， 以此說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不異、不分別， 以此說菩提。

其性甚寂靜， 難得、難可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性甚寂靜， 難得、難可見。

當起無盡意， 修習如是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起無盡意， 修習如是行，

是菩薩則得， 進智近菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩則得， 進智近菩提。」

爾時，世尊為諸菩薩略說四法——滿菩提故——而告之言：「諸善男子！當學戒品，善自防慎守護觀察；生智方便，常勤修習乃至菩提；於諸眾生恒起慈心；為除我見及我所想，求於最勝無上菩提。乃至捨身及以命財，應當守護、成就、增長。如是四法，三昧根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸菩薩略說四法——滿菩提故——而告之言：「諸善男子！當學戒品，善自防慎守護觀察；生智方便，常勤修習乃至菩提；於諸眾生恒起慈心；為除我見及我所想，求於最勝無上菩提。乃至捨身及以命財，應當守護、成就、增長。如是四法，三昧根本。」

菩薩念佛三昧經大眾奉持品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念佛三昧經大眾奉持品第十六

爾時，世尊知九萬億那由他等諸大菩薩摩訶薩眾皆悉已集，復有百千萬億菩薩，是等當於彌勒佛時悉得住於不退轉地。是時東方九萬九億百千那由他諸菩薩眾，梵上菩薩而為上首；南方復有九萬九億諸菩薩眾，持誠菩薩摩訶薩等而為上首；西方復有九萬九千諸菩薩眾，大智菩薩摩訶薩等而為上首；北方復有九萬九千諸菩薩眾，大光菩薩摩訶薩等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知九萬億那由他等諸大菩薩摩訶薩眾皆悉已集，復有百千萬億菩薩，是等當於彌勒佛時悉得住於不退轉地。是時東方九萬九億百千那由他諸菩薩眾，梵上菩薩而為上首；南方復有九萬九億諸菩薩眾，持誠菩薩摩訶薩等而為上首；西方復有九萬九千諸菩薩眾，大智菩薩摩訶薩等而為上首；北方復有九萬九千諸菩薩眾，大光菩薩摩訶薩等而為上首。

復有住彼歡喜世界無量菩薩皆悉來集，梵身天王、大花梵王，無量梵王皆悉來集。復有無邊百千那由他釋提桓因，眾念天主而為上首。復有無量百千億萬那由他等四大天王，復有無量迦流夜叉、持鬘夜叉、常醉夜叉。復有諸餘天、龍、夜叉、乾闥婆王、阿修羅王、迦留羅王、緊那羅王、摩睺羅王、羅剎夜叉、拘槃茶鬼、富丹那鬼，及與迦吒富丹那鬼，如是種種無數百千大力鬼神亦來在座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有住彼歡喜世界無量菩薩皆悉來集，梵身天王、大花梵王，無量梵王皆悉來集。復有無邊百千那由他釋提桓因，眾念天主而為上首。復有無量百千億萬那由他等四大天王，復有無量迦流夜叉、持鬘夜叉、常醉夜叉。復有諸餘天、龍、夜叉、乾闥婆王、阿修羅王、迦留羅王、緊那羅王、摩睺羅王、羅剎夜叉、拘槃茶鬼、富丹那鬼，及與迦吒富丹那鬼，如是種種無數百千大力鬼神亦來在座。

爾時，世尊、應、正遍知知諸大眾皆悉已集，將為此等略說斯經功德深重次第之法，為欲調伏諸人天故，復作師子𡄇咳之聲，即為時會說未曾有：「此經法者，去、來、現在三世諸佛之所修行，能滅一切諸大苦惱。是故諸佛尊重是法，已行、當行、今亦修行。是故，大士！欲求我身應當尊重真實之法，敬事法者當如敬佛。所以者何？法不異佛。是人求法應到於此。若天、若龍、人及非人，能求法者疾捨諸苦。行法除苦，佛說最勝。是故，菩薩為欲利益一切世間求菩提法，是諸菩薩則為已施一切眾生菩提之樂，疾得度於生死大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊、應、正遍知知諸大眾皆悉已集，將為此等略說斯經功德深重次第之法，為欲調伏諸人天故，復作師子𡄇咳之聲，即為時會說未曾有：「此經法者，去、來、現在三世諸佛之所修行，能滅一切諸大苦惱。是故諸佛尊重是法，已行、當行、今亦修行。是故，大士！欲求我身應當尊重真實之法，敬事法者當如敬佛。所以者何？法不異佛。是人求法應到於此。若天、若龍、人及非人，能求法者疾捨諸苦。行法除苦，佛說最勝。是故，菩薩為欲利益一切世間求菩提法，是諸菩薩則為已施一切眾生菩提之樂，疾得度於生死大海。

「當我須臾說此三昧微妙經王教世間時，一切山河及以大地皆悉俱時六種震動，時諸眾生皆稱善哉。所以者何？當佛說此菩薩念佛大三昧王，大乘方等微妙經典，無邊功德大智海時，億百千數那由他等無數世界佛之剎土，皆悉六種十八相動，及放淨光大明普照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當我須臾說此三昧微妙經王教世間時，一切山河及以大地皆悉俱時六種震動，時諸眾生皆稱善哉。所以者何？當佛說此菩薩念佛大三昧王，大乘方等微妙經典，無邊功德大智海時，億百千數那由他等無數世界佛之剎土，皆悉六種十八相動，及放淨光大明普照。」

爾時，虛空無量諸天擊大天鼓，聲若雷震，又奏和雅調暢之音。復有八萬億那由他地神、天女，持眾寶座從地踊出，至世尊前至心恭敬而以奉獻。復有主樂乾闥婆王，作億百千那由他等種種妙音，甚可愛樂。復有諸龍及龍王子，興大密雲普覆世界，雨天曼陀及眾妙花周布大地，高百由延。時娑竭羅諸大龍王於虛空中變成宮殿，眾寶莊校微妙殊特，天栴檀末普散此剎三千大千佛之世界。復有色界諸梵天王，於如來上作寶花蓋，遍覆三千大千剎土。是蓋處處垂諸寶鈴，其鈴皆出微妙之音，譬如他化自在天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空無量諸天擊大天鼓，聲若雷震，又奏和雅調暢之音。復有八萬億那由他地神、天女，持眾寶座從地踊出，至世尊前至心恭敬而以奉獻。復有主樂乾闥婆王，作億百千那由他等種種妙音，甚可愛樂。復有諸龍及龍王子，興大密雲普覆世界，雨天曼陀及眾妙花周布大地，高百由延。時娑竭羅諸大龍王於虛空中變成宮殿，眾寶莊校微妙殊特，天栴檀末普散此剎三千大千佛之世界。復有色界諸梵天王，於如來上作寶花蓋，遍覆三千大千剎土。是蓋處處垂諸寶鈴，其鈴皆出微妙之音，譬如他化自在天樂。

爾時，此會一切眾生皆修慈、悲、喜、捨之心，既聞法音，不勝喜悅，各各至心重歸三寶。時會聞法無邊眾生，皆發無上菩提之心；復有無量諸眾生等，悉深發辟支佛心；復有無數諸眾生等，皆發聲聞菩提之心；復有無量諸剎利王、沙門、婆羅門、毘舍首陀、長者、居士，皆悉獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果；復有無邊諸眾生等，皆證無著阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此會一切眾生皆修慈、悲、喜、捨之心，既聞法音，不勝喜悅，各各至心重歸三寶。時會聞法無邊眾生，皆發無上菩提之心；復有無量諸眾生等，悉深發辟支佛心；復有無數諸眾生等，皆發聲聞菩提之心；復有無量諸剎利王、沙門、婆羅門、毘舍首陀、長者、居士，皆悉獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果；復有無邊諸眾生等，皆證無著阿羅漢果。

爾時，世尊說是經已，一切大眾皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，一切大眾皆大歡喜。

不空見等諸大菩薩，大聲聞眾，及諸世間人天八部、阿修羅等，聞佛所說，皆大欣樂，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空見等諸大菩薩，大聲聞眾，及諸世間人天八部、阿修羅等，聞佛所說，皆大欣樂，頂戴奉行。