大乘大集地藏十輪經卷第十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第十三藏法師玄奘奉 詔譯

福田相品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福田相品第七之二

「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有般若大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何般若大甲冑輪？善男子！菩薩般若有二種相：一者、世間；二者、出世間。云何菩薩世間般若？謂：諸菩薩唯依讀誦、書寫、聽聞，為他演說三乘正法；欲求除滅一切眾生無明黑暗；欲求發起一切眾生大慧光明。謂：於如來所說種種與聲聞乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。或於如來所說種種與獨覺乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。或於如來所說種種與無上乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。不求賢聖無漏道支、不求聖道、不求聖道所攝解脫、不行寂靜真實般若，常行有見、有相般若。如是般若有取、有著，是名菩薩世間般若。如是般若共諸聲聞、獨覺乘等，此不名為大甲冑輪，亦不由此名為菩薩摩訶薩也，及名一切聲聞、獨覺真實福田。云何菩薩出世般若？謂：諸菩薩精勤修習菩提道時，隨力讀誦、聽聞、書寫、為他演說三乘正法。而於其中依無所得方便而住，無所行動、無所思惟、無有根本。以如虛空心、普寂滅心、無增減慧、無取著心、無生滅心、無退轉心、法平等心、真如心、實際心、法界心、無我心、無分別心、寂滅安忍離分別心，善巧安住無成壞地，善巧安住無住、無著、勝妙慧地。如是般若無取、無著，是名菩薩出世般若大甲冑輪。善男子！若菩薩摩訶薩成此般若大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有般若大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何般若大甲冑輪？善男子！菩薩般若有二種相：一者、世間；二者、出世間。云何菩薩世間般若？謂：諸菩薩唯依讀誦、書寫、聽聞，為他演說三乘正法；欲求除滅一切眾生無明黑暗；欲求發起一切眾生大慧光明。謂：於如來所說種種與聲聞乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。或於如來所說種種與獨覺乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。或於如來所說種種與無上乘相應正法，精勤讀誦、聽聞、書寫、為他演說，勸正修行。不求賢聖無漏道支、不求聖道、不求聖道所攝解脫、不行寂靜真實般若，常行有見、有相般若。如是般若有取、有著，是名菩薩世間般若。如是般若共諸聲聞、獨覺乘等，此不名為大甲冑輪，亦不由此名為菩薩摩訶薩也，及名一切聲聞、獨覺真實福田。云何菩薩出世般若？謂：諸菩薩精勤修習菩提道時，隨力讀誦、聽聞、書寫、為他演說三乘正法。而於其中依無所得方便而住，無所行動、無所思惟、無有根本。以如虛空心、普寂滅心、無增減慧、無取著心、無生滅心、無退轉心、法平等心、真如心、實際心、法界心、無我心、無分別心、寂滅安忍離分別心，善巧安住無成壞地，善巧安住無住、無著、勝妙慧地。如是般若無取、無著，是名菩薩出世般若大甲冑輪。善男子！若菩薩摩訶薩成此般若大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有善巧方便大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何名為善巧方便大甲冑輪？善男子！菩薩善巧方便有二種相：一者、世間；二者、出世間。云何名為菩薩世間善巧方便？謂：諸菩薩或為自利、或為他利、或為俱利，常懷彼此，示現種種工巧伎術。為自及他得成熟故，承事供養諸佛世尊、或諸菩薩、或諸獨覺、或諸聲聞、或母或父、或諸病者、或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者，種種勤苦方便救濟，以四攝事成熟有情。是諸菩薩自住大乘，於諸聲聞及獨覺乘非大乘器、若諸聲聞及獨覺乘根未熟者，為說微妙甚深法教令其修學；或勸勤修諸聖靜慮；或為開示最勝義諦，勸令修行，超四顛倒，覺悟四種無墮法性；或令趣入四無礙解；或復乃至勸令安住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、有餘、無餘道及道果；趣入巧智，令其成熟。若諸有情貪求名稱、利養、富貴，諸根躁擾，善根未熟，勸令讀誦諸阿笈摩及毘奈耶、阿毘達磨；或勸讀誦除佛所說順解脫論，令其成熟。若諸有情不樂布施，勸令惠捨種種珍財，令其成熟。若諸有情暴惡不仁，勸令修學四種梵住。若諸有情心多忿恚，勸令修忍。若諸有情心多懈怠，勸修精進。若諸有情心多散亂，勸修靜慮。若諸有情具足惡慧，為說正法，謂以記說教誡方便，令其成熟。若諸有情不敬三寶具無依行，勸受三歸，令敬三寶；或勸受學近事律儀，或勸受學近住律儀，令其成熟；或勸修習種種工巧伎術業處，令其成熟。如是等菩薩摩訶薩，種種世間巧方便智，過殑伽沙菩薩摩訶薩，以是一切書論、工巧、伎術、業處、加行、精進、巧方便智，摧伏一切外道異學。如是名為菩薩世間善巧方便。此巧方便共諸聲聞、獨覺乘等，亦作一切佛法依因，亦是善巧諸行依處，亦是善巧任運無思滅退墮法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有善巧方便大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何名為善巧方便大甲冑輪？善男子！菩薩善巧方便有二種相：一者、世間；二者、出世間。云何名為菩薩世間善巧方便？謂：諸菩薩或為自利、或為他利、或為俱利，常懷彼此，示現種種工巧伎術。為自及他得成熟故，承事供養諸佛世尊、或諸菩薩、或諸獨覺、或諸聲聞、或母或父、或諸病者、或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者，種種勤苦方便救濟，以四攝事成熟有情。是諸菩薩自住大乘，於諸聲聞及獨覺乘非大乘器、若諸聲聞及獨覺乘根未熟者，為說微妙甚深法教令其修學；或勸勤修諸聖靜慮；或為開示最勝義諦，勸令修行，超四顛倒，覺悟四種無墮法性；或令趣入四無礙解；或復乃至勸令安住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、有餘、無餘道及道果；趣入巧智，令其成熟。若諸有情貪求名稱、利養、富貴，諸根躁擾，善根未熟，勸令讀誦諸阿笈摩及毘奈耶、阿毘達磨；或勸讀誦除佛所說順解脫論，令其成熟。若諸有情不樂布施，勸令惠捨種種珍財，令其成熟。若諸有情暴惡不仁，勸令修學四種梵住。若諸有情心多忿恚，勸令修忍。若諸有情心多懈怠，勸修精進。若諸有情心多散亂，勸修靜慮。若諸有情具足惡慧，為說正法，謂以記說教誡方便，令其成熟。若諸有情不敬三寶具無依行，勸受三歸，令敬三寶；或勸受學近事律儀，或勸受學近住律儀，令其成熟；或勸修習種種工巧伎術業處，令其成熟。如是等菩薩摩訶薩，種種世間巧方便智，過殑伽沙菩薩摩訶薩，以是一切書論、工巧、伎術、業處、加行、精進、巧方便智，摧伏一切外道異學。如是名為菩薩世間善巧方便。此巧方便共諸聲聞、獨覺乘等，亦作一切佛法依因，亦是善巧諸行依處，亦是善巧任運無思滅退墮法。

「又善男子！若諸菩薩不依明師、不依善友，修行世間善巧方便，是諸菩薩愚於世間善巧方便，向諸惡趣，不能隨順安住出世巧方便智，亦非一切真實福田。不能善巧知諸有情根行差別，以於善巧方便愚故，為諸聲聞及獨覺乘、非大乘器及於大乘根未熟者，宣說大乘，令其修學。又為大乘法器有情，宣說聲聞、獨覺乘法，令修聲聞、獨覺乘行。為獨覺乘法器有情，說聲聞乘，令其修習聲聞乘行。為聲聞乘法器有情，說生死法，令其愛著，不為宣說厭生死法。又於善巧方便愚故，若諸有情樂行殺生，廣說乃至執著邪見，為彼宣說甚深大乘，不為宣說生死流轉，死此生彼，眾苦果報，令其厭怖，離諸惡法。又於善巧方便愚故，乃至若諸有情樂修淨戒，令修布施；若諸有情樂修安忍，勸捨安忍，令修淨戒；若諸有情樂修精進，勸捨精進，令修安忍；若諸有情樂修靜慮，勸捨靜慮，令修精進；若諸有情樂修般若，勸捨般若，令修靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！若諸菩薩不依明師、不依善友，修行世間善巧方便，是諸菩薩愚於世間善巧方便，向諸惡趣，不能隨順安住出世巧方便智，亦非一切真實福田。不能善巧知諸有情根行差別，以於善巧方便愚故，為諸聲聞及獨覺乘、非大乘器及於大乘根未熟者，宣說大乘，令其修學。又為大乘法器有情，宣說聲聞、獨覺乘法，令修聲聞、獨覺乘行。為獨覺乘法器有情，說聲聞乘，令其修習聲聞乘行。為聲聞乘法器有情，說生死法，令其愛著，不為宣說厭生死法。又於善巧方便愚故，若諸有情樂行殺生，廣說乃至執著邪見，為彼宣說甚深大乘，不為宣說生死流轉，死此生彼，眾苦果報，令其厭怖，離諸惡法。又於善巧方便愚故，乃至若諸有情樂修淨戒，令修布施；若諸有情樂修安忍，勸捨安忍，令修淨戒；若諸有情樂修精進，勸捨精進，令修安忍；若諸有情樂修靜慮，勸捨靜慮，令修精進；若諸有情樂修般若，勸捨般若，令修靜慮。

「如是菩薩愚於世間善巧方便，不能真實利樂有情，與諸有情為惡知識。此巧方便依有所得、有所執著，如是名為菩薩世間善巧方便。如是世間善巧方便共諸聲聞、獨覺乘等，此不名為大甲冑輪，亦不由此名為菩薩摩訶薩也，及名一切聲聞、獨覺真實福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩愚於世間善巧方便，不能真實利樂有情，與諸有情為惡知識。此巧方便依有所得、有所執著，如是名為菩薩世間善巧方便。如是世間善巧方便共諸聲聞、獨覺乘等，此不名為大甲冑輪，亦不由此名為菩薩摩訶薩也，及名一切聲聞、獨覺真實福田。

「云何名為菩薩出世善巧方便？謂：諸菩薩但為利他，不為自利，示現種種工巧伎術。為成熟他，承事供養諸佛世尊、或諸菩薩、或諸獨覺、或諸聲聞、或母、或父、或諸病者、或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者，種種勤苦方便救濟，以四攝事成熟有情，隨其意樂，隨其根器，為諸有情宣說正法。又能漸次勸諸聲聞修獨覺乘，勸諸獨覺修習大乘。若於聲聞及獨覺乘根未熟者，為說厭離生死苦法，令其修學，厭離生死，欣求涅槃。若諸有情，樂行殺生，廣說乃至樂著邪見，隨其根性，或為宣說，生死流轉，死此生彼，眾苦果報，令其厭怖離諸惡法；或為宣說，與聲聞乘相應正法；或為宣說，與獨覺乘相應正法；或為宣說，無上乘中淺近之法，令漸修學。若諸有情已樂布施，為說勝上受持淨戒，令其修學；廣說乃至若諸有情已樂靜慮，為說勝上無漏聖道所攝般若，令其修學。此巧方便依無所得、無所執著，如是名為菩薩出世善巧方便大甲冑輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩出世善巧方便？謂：諸菩薩但為利他，不為自利，示現種種工巧伎術。為成熟他，承事供養諸佛世尊、或諸菩薩、或諸獨覺、或諸聲聞、或母、或父、或諸病者、或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者，種種勤苦方便救濟，以四攝事成熟有情，隨其意樂，隨其根器，為諸有情宣說正法。又能漸次勸諸聲聞修獨覺乘，勸諸獨覺修習大乘。若於聲聞及獨覺乘根未熟者，為說厭離生死苦法，令其修學，厭離生死，欣求涅槃。若諸有情，樂行殺生，廣說乃至樂著邪見，隨其根性，或為宣說，生死流轉，死此生彼，眾苦果報，令其厭怖離諸惡法；或為宣說，與聲聞乘相應正法；或為宣說，與獨覺乘相應正法；或為宣說，無上乘中淺近之法，令漸修學。若諸有情已樂布施，為說勝上受持淨戒，令其修學；廣說乃至若諸有情已樂靜慮，為說勝上無漏聖道所攝般若，令其修學。此巧方便依無所得、無所執著，如是名為菩薩出世善巧方便大甲冑輪。

「善男子！若菩薩摩訶薩成就如是善巧方便大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩成就如是善巧方便大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」

爾時，世尊欲重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重顯此義而說頌曰：

「所修慧有二， 世間出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所修慧有二， 世間出世間，

取著名世間， 無取著出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取著名世間， 無取著出世。

修善巧方便， 依二種差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修善巧方便， 依二種差別，

有所得世間， 無所得出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所得世間， 無所得出世。

若唯說一乘， 是名惡說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若唯說一乘， 是名惡說法，

不能自成熟， 亦不能度他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能自成熟， 亦不能度他。

一向惡眾生， 為說三乘教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向惡眾生， 為說三乘教，

是則為愚癡， 不名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為愚癡， 不名摩訶薩。

有堪趣三乘， 欣求聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有堪趣三乘， 欣求聞正法，

為說樂生死， 非為智者相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說樂生死， 非為智者相；

專意諦思惟， 隨根欲教化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專意諦思惟， 隨根欲教化，

此善巧方便， 智者所稱譽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此善巧方便， 智者所稱譽；

眾生雖有惡， 而堪入三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生雖有惡， 而堪入三乘，

隨根器教導， 令解脫眾惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨根器教導， 令解脫眾惡。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有大慈大甲冑輪，若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何大慈大甲冑輪？善男子！慈有二種，謂：法緣慈、有情緣慈。法緣慈者，名為大慈，名大甲冑。有情緣慈，不名大慈，非大甲冑。所以者何？有情緣慈共諸聲聞、獨覺乘等。聲聞、獨覺為自利樂，不為有情精勤修習有情緣慈。聲聞、獨覺為自寂靜、為自涅槃、為滅自惑、為滅自結，不為有情精勤修習有情緣慈。是故，此慈不名大慈，非大甲冑。其法緣慈不共聲聞、獨覺乘等，唯諸菩薩摩訶薩眾所能修行。菩薩摩訶薩普為利樂一切有情，精勤修習此法緣慈。菩薩摩訶薩普為一切有情寂靜，及得涅槃滅煩惱結，精勤修習此法緣慈。是故，此慈名為大慈，是大甲冑。又諸菩薩修法緣慈，不依諸蘊、不依諸處、不依諸界、不依念住，乃至不依道支、不依欲界、不依色界、不依無色界、不依此世、不依他世、不依此岸、不依彼岸、不依得、不依不得。如是菩薩修法緣慈，超諸聲聞、獨覺乘地，是名菩薩法緣大慈大甲冑輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有大慈大甲冑輪，若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。云何大慈大甲冑輪？善男子！慈有二種，謂：法緣慈、有情緣慈。法緣慈者，名為大慈，名大甲冑。有情緣慈，不名大慈，非大甲冑。所以者何？有情緣慈共諸聲聞、獨覺乘等。聲聞、獨覺為自利樂，不為有情精勤修習有情緣慈。聲聞、獨覺為自寂靜、為自涅槃、為滅自惑、為滅自結，不為有情精勤修習有情緣慈。是故，此慈不名大慈，非大甲冑。其法緣慈不共聲聞、獨覺乘等，唯諸菩薩摩訶薩眾所能修行。菩薩摩訶薩普為利樂一切有情，精勤修習此法緣慈。菩薩摩訶薩普為一切有情寂靜，及得涅槃滅煩惱結，精勤修習此法緣慈。是故，此慈名為大慈，是大甲冑。又諸菩薩修法緣慈，不依諸蘊、不依諸處、不依諸界、不依念住，乃至不依道支、不依欲界、不依色界、不依無色界、不依此世、不依他世、不依此岸、不依彼岸、不依得、不依不得。如是菩薩修法緣慈，超諸聲聞、獨覺乘地，是名菩薩法緣大慈大甲冑輪。

「善男子！若菩薩摩訶薩成此大慈大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩成此大慈大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」

爾時，世尊重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重顯此義而說頌曰：

「聲聞及獨覺， 修有情緣慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞及獨覺， 修有情緣慈，

心帶十三過， 唯求自利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心帶十三過， 唯求自利樂。

菩薩大名稱， 普為諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大名稱， 普為諸有情，

修不共大慈， 心離十三過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修不共大慈， 心離十三過；

心除十三垢， 為趣大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心除十三垢， 為趣大菩提，

修法緣大慈， 成福田非遠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修法緣大慈， 成福田非遠；

安住十三力， 出過諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住十三力， 出過諸有情，

猶如師子王， 超勝諸禽獸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如師子王， 超勝諸禽獸；

降伏十三怨， 離斷常邊執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏十三怨， 離斷常邊執，

心無有染濁， 速證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無有染濁， 速證大菩提。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有大悲大甲冑輪，若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。所以者何？一切聲聞、獨覺乘等，但為己身得利樂故而修行悲，不欲普為一切有情得利樂故修行大悲。菩薩摩訶薩不為己身得利樂故而修行悲，但欲普為一切有情得利樂故修行大悲。是故，菩薩成就大悲大甲冑輪，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故，行四攝事而成熟之。謂：由大悲，普為利樂諸有情故，行布施攝，能捨一切珍寶、財物、禽獸、僕使、國城、妻子，乃至身命無所悋惜。行無所得為方便故，不見一切所化有情、不見施者、不見受者、不見施物、不見施行、不見施行所得果報，乃至不見無所得行。如是大悲普為利樂諸有情故，行愛語攝、行利行攝、行同事攝，隨其所應如上廣說，乃至不見無所得行。是菩薩摩訶薩，常以最勝能調伏心、能寂靜心、無數量心、不行一切蘊處界心所生無動無住大悲大甲冑輪，成熟一切所化有情，心無厭倦。如是名為菩薩大悲大甲冑輪，不共一切聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有大悲大甲冑輪，若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。所以者何？一切聲聞、獨覺乘等，但為己身得利樂故而修行悲，不欲普為一切有情得利樂故修行大悲。菩薩摩訶薩不為己身得利樂故而修行悲，但欲普為一切有情得利樂故修行大悲。是故，菩薩成就大悲大甲冑輪，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故，行四攝事而成熟之。謂：由大悲，普為利樂諸有情故，行布施攝，能捨一切珍寶、財物、禽獸、僕使、國城、妻子，乃至身命無所悋惜。行無所得為方便故，不見一切所化有情、不見施者、不見受者、不見施物、不見施行、不見施行所得果報，乃至不見無所得行。如是大悲普為利樂諸有情故，行愛語攝、行利行攝、行同事攝，隨其所應如上廣說，乃至不見無所得行。是菩薩摩訶薩，常以最勝能調伏心、能寂靜心、無數量心、不行一切蘊處界心所生無動無住大悲大甲冑輪，成熟一切所化有情，心無厭倦。如是名為菩薩大悲大甲冑輪，不共一切聲聞、獨覺。

「善男子！若菩薩摩訶薩成此大悲大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩成此大悲大甲冑輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。」

爾時，世尊重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重顯此義而說頌曰：

「甚深微妙法， 所成之大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深微妙法， 所成之大悲，

難測類虛空， 無色無安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難測類虛空， 無色無安住。

菩薩大精進， 具杜多功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大精進， 具杜多功德，

勝智成大悲， 勇健超諸世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝智成大悲， 勇健超諸世。

無依怙有情， 生死苦穢縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依怙有情， 生死苦穢縛，

大悲水沐浴， 令解脫眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲水沐浴， 令解脫眾苦。

菩薩行大悲， 能竭生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行大悲， 能竭生死海，

非諸聲聞眾， 及獨覺所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸聲聞眾， 及獨覺所行。

眾生貪恚癡， 迷謬墮惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生貪恚癡， 迷謬墮惡趣，

濯以大悲水， 脫苦得蕭然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濯以大悲水， 脫苦得蕭然。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩，復有能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。

「云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪？謂：諸菩薩於一切法審諦照察，如明月光遍滿虛空，其心平等，無依、無相、無住、無染，普於一切三摩地門、陀羅尼門，心無行動。於諸眼色、眼識、眼觸，離意染著，心無行動。於眼觸緣生內三受，或樂、或苦、或非苦樂，心常寂定，無所取著。於諸耳聲、耳識、耳觸，於諸鼻香、鼻識、鼻觸，於諸舌味、舌識、舌觸，於諸身觸、身識、身觸，於諸意法、意識、意觸，廣說亦爾。普於一切心、意、識中，心常寂定，無所取著。於心、意、識所生三受，或樂、或苦、或非苦樂，心常寂定，無所取著。普於三世諸蘊、界、處一切品類，皆無取著，心無行動。普於一切三界、三行、三觸、三受、三根、三乘、三律儀、三解脫一切品類，其心寂靜，無住、無相、無所取著，平等而住。普於一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，心無行動，寂靜而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪？謂：諸菩薩於一切法審諦照察，如明月光遍滿虛空，其心平等，無依、無相、無住、無染，普於一切三摩地門、陀羅尼門，心無行動。於諸眼色、眼識、眼觸，離意染著，心無行動。於眼觸緣生內三受，或樂、或苦、或非苦樂，心常寂定，無所取著。於諸耳聲、耳識、耳觸，於諸鼻香、鼻識、鼻觸，於諸舌味、舌識、舌觸，於諸身觸、身識、身觸，於諸意法、意識、意觸，廣說亦爾。普於一切心、意、識中，心常寂定，無所取著。於心、意、識所生三受，或樂、或苦、或非苦樂，心常寂定，無所取著。普於三世諸蘊、界、處一切品類，皆無取著，心無行動。普於一切三界、三行、三觸、三受、三根、三乘、三律儀、三解脫一切品類，其心寂靜，無住、無相、無所取著，平等而住。普於一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，心無行動，寂靜而住。

「如是，普於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無行動，寂靜而住。普於一切九次第定，心無行動，寂靜而住。又於三行無障法智道支道體所引作用，皆無取著，心無行動。於阿賴耶、非阿賴耶，有取、無取、有漏、無漏、此岸、彼岸、小大無量、作與不作、善惡無記諸品類中，心無行動，寂靜而住。普於一切大慈、大悲、善巧方便、成熟有情，乃至十地、三不護、四無所畏，乃至十八不共佛法，一切品類，皆無取著，心無所動，寂靜而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，普於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無行動，寂靜而住。普於一切九次第定，心無行動，寂靜而住。又於三行無障法智道支道體所引作用，皆無取著，心無行動。於阿賴耶、非阿賴耶，有取、無取、有漏、無漏、此岸、彼岸、小大無量、作與不作、善惡無記諸品類中，心無行動，寂靜而住。普於一切大慈、大悲、善巧方便、成熟有情，乃至十地、三不護、四無所畏，乃至十八不共佛法，一切品類，皆無取著，心無所動，寂靜而住。

「菩薩摩訶薩由此輪故，能永息除三受過失，能永寂滅一切分別，能永遠離一切法相，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。菩薩安住如是輪故，一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩由此輪故，能永息除三受過失，能永寂滅一切分別，能永遠離一切法相，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。菩薩安住如是輪故，一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。

「又善男子！譬如世界火災將起，五日出時，一切世間小池、大池、小河、大河、小海、大海水，皆枯竭滅盡無餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！譬如世界火災將起，五日出時，一切世間小池、大池、小河、大河、小海、大海水，皆枯竭滅盡無餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。

「又善男子！譬如世界水災起時，於此三千大千世界、諸小世界、各四大洲、八萬小渚、妙高山王及諸山等，皆為灰水𣷽爛銷盡令無有餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅，令盡無餘不受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！譬如世界水災起時，於此三千大千世界、諸小世界、各四大洲、八萬小渚、妙高山王及諸山等，皆為灰水𣷽爛銷盡令無有餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅，令盡無餘不受果報。

「又善男子！譬如黑暗遍滿虛空，朗日出時皆能除滅。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法，諸三摩地，諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。發起無邊虛空智日，能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。又由此故，於諸佛法增進自在常無退轉，不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸功德心常無厭，乃至菩提恒無間斷，又常不離念佛思惟，乃至夢中亦無暫廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！譬如黑暗遍滿虛空，朗日出時皆能除滅。如是菩薩成就能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法，諸三摩地，諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪，復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。發起無邊虛空智日，能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。又由此故，於諸佛法增進自在常無退轉，不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸功德心常無厭，乃至菩提恒無間斷，又常不離念佛思惟，乃至夢中亦無暫廢。

「又善男子！云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪？謂：諸菩薩入初靜慮乃至第四靜慮，入無邊虛空處乃至非想非非想處，入滅受想定，住此定中，一切三受、三行、斷滅，心無行動，諸受，想、思、觸、作意等，悉皆斷滅。安住此定，或一日夜，或復乃至七七日夜，受定味食。從此定起，其心寂靜，無所取著，宴然而住。復入勝義究竟空定，住此定中其心平等，無所取著猶若虛空。身諸毛孔皆出霜液，狀如昴星，滅除一切欝烝結縛。從此定起得正憶念，最勝喜樂充遍其身。如大自在天子入現一切樂定，身諸毛孔皆遍受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪？謂：諸菩薩入初靜慮乃至第四靜慮，入無邊虛空處乃至非想非非想處，入滅受想定，住此定中，一切三受、三行、斷滅，心無行動，諸受，想、思、觸、作意等，悉皆斷滅。安住此定，或一日夜，或復乃至七七日夜，受定味食。從此定起，其心寂靜，無所取著，宴然而住。復入勝義究竟空定，住此定中其心平等，無所取著猶若虛空。身諸毛孔皆出霜液，狀如昴星，滅除一切欝烝結縛。從此定起得正憶念，最勝喜樂充遍其身。如大自在天子入現一切樂定，身諸毛孔皆遍受樂。

「如是菩薩樂觸其身便思念佛，思念佛故則唯見佛，不見餘相。菩薩爾時，若念一佛則見一佛；若念多佛則見多佛；若念小身佛則見小身佛；若念大身佛則見大身佛；若念無量身佛則見無量身佛；若念自身為佛身相，則見自身同於佛身，眾相圓滿；若念他身為佛身相，則見他身同於佛身，眾相圓滿；若念一切情、非情數所有色像為佛身相，則見一切情、非情數所有色像皆同佛身眾相圓滿，不見其餘一切色像。菩薩爾時便作是念：『一切諸法、一切色像，皆如幻等，諦實不虛。我今復應皆悉斷滅，一切三受、三行等法，令無有餘。』作是念已入滅盡定，住此定中，如心所期皆盡斷滅。受定味食，或一七日夜、或二七日夜、或三四五六七八九十七日夜、或經無量百千俱胝那庾多劫，隨力所能，安住此定，受定味食。從此定起，其心寂靜，無所取著，宴然而住。復入勝義究竟空定，廣說如前，乃至思念佛身相已，知一切法、一切色像，皆如幻等，諦實不虛。善男子！是名菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。菩薩摩訶薩成就此輪，則能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。住此輪故，發起無邊虛空智日，能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩樂觸其身便思念佛，思念佛故則唯見佛，不見餘相。菩薩爾時，若念一佛則見一佛；若念多佛則見多佛；若念小身佛則見小身佛；若念大身佛則見大身佛；若念無量身佛則見無量身佛；若念自身為佛身相，則見自身同於佛身，眾相圓滿；若念他身為佛身相，則見他身同於佛身，眾相圓滿；若念一切情、非情數所有色像為佛身相，則見一切情、非情數所有色像皆同佛身眾相圓滿，不見其餘一切色像。菩薩爾時便作是念：『一切諸法、一切色像，皆如幻等，諦實不虛。我今復應皆悉斷滅，一切三受、三行等法，令無有餘。』作是念已入滅盡定，住此定中，如心所期皆盡斷滅。受定味食，或一七日夜、或二七日夜、或三四五六七八九十七日夜、或經無量百千俱胝那庾多劫，隨力所能，安住此定，受定味食。從此定起，其心寂靜，無所取著，宴然而住。復入勝義究竟空定，廣說如前，乃至思念佛身相已，知一切法、一切色像，皆如幻等，諦實不虛。善男子！是名菩薩摩訶薩能引遍滿虛空、無量無邊、廣大眾具辭無礙解，一切佛法、諸三摩地、諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。菩薩摩訶薩成就此輪，則能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地、諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。住此輪故，發起無邊虛空智日，能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業、無暇惡趣、諸有諸趣、死生諸業，皆能除滅令盡無餘，不受果報。

「善男子！若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。由此輪故，於諸佛法增進自在常無退轉，不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸功德心常無厭，乃至菩提恒無間斷，又常不離念佛思惟，乃至夢中亦無暫廢。如是菩薩福德、智慧速疾圓滿，不久安住清淨佛國，證得無上正等菩提。於彼佛國一切有情，皆受化生色相如佛，煩惱微薄皆住大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發心，一切五欲皆能除斷，超勝一切聲聞、獨覺，普為一切聲聞、獨覺作大福田。一切聲聞、獨覺乘等，皆應供養承事守護。由此輪故，於諸佛法增進自在常無退轉，不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸功德心常無厭，乃至菩提恒無間斷，又常不離念佛思惟，乃至夢中亦無暫廢。如是菩薩福德、智慧速疾圓滿，不久安住清淨佛國，證得無上正等菩提。於彼佛國一切有情，皆受化生色相如佛，煩惱微薄皆住大乘。」

爾時，世尊重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重顯此義而說頌曰：

「欲成諸法器， 斷一切煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲成諸法器， 斷一切煩惱，

常趣入真空， 眾事無難作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常趣入真空， 眾事無難作；

為斷諸有縛， 當勤修等持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷諸有縛， 當勤修等持，

功德定相應， 必獲難思慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德定相應， 必獲難思慧。

修靜慮無色， 滅定真空觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修靜慮無色， 滅定真空觀，

起念佛勝智， 能盡一切惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起念佛勝智， 能盡一切惡；

有無一切法， 破以真空觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無一切法， 破以真空觀，

永離諸惡趣， 常得見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸惡趣， 常得見諸佛。

善修真空觀， 勤學諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修真空觀， 勤學諸善法，

供養一切佛， 速當成佛果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切佛， 速當成佛果；

為有情親友， 滅除煩惱病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有情親友， 滅除煩惱病，

速住淨佛國， 證得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速住淨佛國， 證得大菩提。

眾生如佛相， 遍滿於佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如佛相， 遍滿於佛土，

皆趣求佛乘， 離聲聞獨覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆趣求佛乘， 離聲聞獨覺。」

大乘大集地藏十輪經獲益囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經獲益囑累品第八

佛說如是大法門時，於眾會中有殑伽沙等菩薩摩訶薩，過去久習念佛思惟，今聞世尊所說念佛修觀方便，皆得念佛三摩地門。復有無量無邊眾生，聞是法已，皆得一切定命華鬘陀羅尼門。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得一切首楞伽摩電光依止陀羅尼門。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得一切法自在轉光明依止順忍。復有無量無邊眾生，聞佛所說，遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，得預流果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得一來果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得不還果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得最上阿羅漢果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，心求出離三界牢獄，依佛出家趣入正法。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依聲聞乘發心不退。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依獨覺乘發心不退。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，不復退轉。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得世正見，由此正見，除滅一切往惡趣因煩惱惡業，增長一切向善趣因正願善業。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆受三歸，安住近事，近住淨戒，樂供養佛、樂聽聞法、樂奉事僧，晝夜精勤，曾無懈廢。復有無量無邊眾生，聞佛所說，遠離一切邪趣、邪歸、惡意、惡業，於佛法中得決定信，棄捨家法，清淨出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是大法門時，於眾會中有殑伽沙等菩薩摩訶薩，過去久習念佛思惟，今聞世尊所說念佛修觀方便，皆得念佛三摩地門。復有無量無邊眾生，聞是法已，皆得一切定命華鬘陀羅尼門。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得一切首楞伽摩電光依止陀羅尼門。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得一切法自在轉光明依止順忍。復有無量無邊眾生，聞佛所說，遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，得預流果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得一來果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得不還果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆得最上阿羅漢果。復有無量無邊眾生，聞佛所說，心求出離三界牢獄，依佛出家趣入正法。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依聲聞乘發心不退。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依獨覺乘發心不退。復有無量無邊眾生，聞佛所說，盡壽安住十善業道，依大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，不復退轉。復有無量無邊眾生，聞佛所說，得世正見，由此正見，除滅一切往惡趣因煩惱惡業，增長一切向善趣因正願善業。復有無量無邊眾生，聞佛所說，皆受三歸，安住近事，近住淨戒，樂供養佛、樂聽聞法、樂奉事僧，晝夜精勤，曾無懈廢。復有無量無邊眾生，聞佛所說，遠離一切邪趣、邪歸、惡意、惡業，於佛法中得決定信，棄捨家法，清淨出家。

爾時，世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！吾今持此地藏十輪大記法門，付囑汝手，汝當受持，廣令流布。若諸眾生於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，汝當為彼守護十法，令於長夜利益安樂。何等為十？一者、為彼守護，一切財位令無損乏；二者、為彼守護，一切怨敵令不侵害；三者、為彼守護，令捨一切邪見、邪歸、十惡業道；四者、為彼守護，令免一切身、語、讁罰；五者、為彼守護，遮斷一切謗毀輕弄；六者、為彼守護，令於一切軌範、尸羅皆得無犯；七者、為彼守護，令悉除滅一切非人、四大乖反、非時老病；八者、為彼守護，不遭一切非時非理災橫夭歿；九者、為彼守護，命欲終時，得見一切諸佛色像；十者、為彼守護，令其終後，往生善趣，利益安樂。善男子！若諸有情於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，汝當為彼，勤加守護如是十法，令於長夜利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！吾今持此地藏十輪大記法門，付囑汝手，汝當受持，廣令流布。若諸眾生於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，汝當為彼守護十法，令於長夜利益安樂。何等為十？一者、為彼守護，一切財位令無損乏；二者、為彼守護，一切怨敵令不侵害；三者、為彼守護，令捨一切邪見、邪歸、十惡業道；四者、為彼守護，令免一切身、語、讁罰；五者、為彼守護，遮斷一切謗毀輕弄；六者、為彼守護，令於一切軌範、尸羅皆得無犯；七者、為彼守護，令悉除滅一切非人、四大乖反、非時老病；八者、為彼守護，不遭一切非時非理災橫夭歿；九者、為彼守護，命欲終時，得見一切諸佛色像；十者、為彼守護，令其終後，往生善趣，利益安樂。善男子！若諸有情於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，汝當為彼，勤加守護如是十法，令於長夜利益安樂。」

時，虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「唯然，世尊！我當受持如是法門，廣令流布。若諸有情於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，我當為彼守護十法，令於長夜利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「唯然，世尊！我當受持如是法門，廣令流布。若諸有情於此法門，有能讀誦、思惟其義、為他解說、住正行者，我當為彼守護十法，令於長夜利益安樂。」

時，薄伽梵說是經已，於眾會中，虛空藏菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、好疑問菩薩摩訶薩、天藏大梵等，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，於眾會中，虛空藏菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、好疑問菩薩摩訶薩、天藏大梵等，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。

大乘大集地藏十輪經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第十

大乘大集地藏十輪經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經序

昔者旭照高山，天宮御一乘之駕，流暉原隰，鹿苑轉四諦之輪，雖復發軫分逵而塗無亂轍，一雲普洽而卉木各茂。自鵠林變色、慧日寢光，達學電謝以息肩，真人長往而寂慮，且前賢述聖，難令各解，後進孤陋，更異親承。況乎正法既往、久當像末，定慧與福德異時，醇化與澆風殊運，然則一乘三乘之駕，安可以同其轍哉？若識時來在數藥性勿違，然後可以清沈痼之宿疾、體權實之同歸矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者旭照高山，天宮御一乘之駕，流暉原隰，鹿苑轉四諦之輪，雖復發軫分逵而塗無亂轍，一雲普洽而卉木各茂。自鵠林變色、慧日寢光，達學電謝以息肩，真人長往而寂慮，且前賢述聖，難令各解，後進孤陋，更異親承。況乎正法既往、久當像末，定慧與福德異時，醇化與澆風殊運，然則一乘三乘之駕，安可以同其轍哉？若識時來在數藥性勿違，然後可以清沈痼之宿疾、體權實之同歸矣。

十輪經者，則此土末法之教也。何以明之？佛以末法惡時、去聖浸遠，敗根比之坏器，空見借喻生盲，沈醉五欲類石田之不苗，放肆十惡似臭身之垢穢。故此經能濯臭身、開盲目、陶坏器、沃石田，是以菩薩示聲聞之形，象王敬出家之服，以此幢相化彼無慚，顯二事之護持，成三乘之道果。故經曰：「為令此土三寶種姓威德熾盛久住世故。」又曰：「摧滅一切諸眾生類猶如金剛堅固煩惱。」然則三寶久住，顯教傳於末法，金剛煩惱，驗障異乎一乘。尋舊經之來，年代蓋久，但譜第遺目，傳人失記。翻譯之主既往，來茲之日罕聞，同我者失魄於真彩，異我者大笑於淡味，謬以千里，能勿悲乎？夫極曜文天，或蔽虧於薄霧，至言軌物，時淪滯於廣辯。鍼石一違，有死生之巨痛。纖毫錯學，有升墜之異塗。其可易乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十輪經者，則此土末法之教也。何以明之？佛以末法惡時、去聖浸遠，敗根比之坏器，空見借喻生盲，沈醉五欲類石田之不苗，放肆十惡似臭身之垢穢。故此經能濯臭身、開盲目、陶坏器、沃石田，是以菩薩示聲聞之形，象王敬出家之服，以此幢相化彼無慚，顯二事之護持，成三乘之道果。故經曰：「為令此土三寶種姓威德熾盛久住世故。」又曰：「摧滅一切諸眾生類猶如金剛堅固煩惱。」然則三寶久住，顯教傳於末法，金剛煩惱，驗障異乎一乘。尋舊經之來，年代蓋久，但譜第遺目，傳人失記。翻譯之主既往，來茲之日罕聞，同我者失魄於真彩，異我者大笑於淡味，謬以千里，能勿悲乎？夫極曜文天，或蔽虧於薄霧，至言軌物，時淪滯於廣辯。鍼石一違，有死生之巨痛。纖毫錯學，有升墜之異塗。其可易乎？

屬有三藏玄奘法師者，始則學架東朝，末乃訪道西域，輕一生之性命，涉數萬之艱難。果能竭溟渤以索亡珠，蹈龍宮而窮祕藏，吞法流於智海，瓶寫無遺，受道氣於檀林，香風更馥。至於因明三量、聲論八音，莫不究立破之源，窮字轉之本。如來所說、菩薩所傳，已來未來一朝備集。昉以薄業不偶真應，幸達聖制亂於未肇，後賢傳燈於既夕，遂使定死餘命冀反魂於法藥，昏野迷方期還轅於覺道。於是染翰操紙杜絕外慮，務詳至教釋彼紛執，疇諮法主重啟梵文。粵以永徽二年歲次辛亥正月乙未，盡其年十二月甲寅翻譯始畢，凡八品十卷。以今所翻比諸舊本，舊本已有今更詳明，舊本所無斯文具載。於是處座伉談者，響法雷而吐辯，靜慮通微者，鏡玄波而照心；頂火暴腹之徒，戢螢暉於慧日，喜足謙懷之侶，騰高節於清風矣。前佛既往，後佛未興，庶此教長懸永濟來者。弘道之士，如何勿思！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬有三藏玄奘法師者，始則學架東朝，末乃訪道西域，輕一生之性命，涉數萬之艱難。果能竭溟渤以索亡珠，蹈龍宮而窮祕藏，吞法流於智海，瓶寫無遺，受道氣於檀林，香風更馥。至於因明三量、聲論八音，莫不究立破之源，窮字轉之本。如來所說、菩薩所傳，已來未來一朝備集。昉以薄業不偶真應，幸達聖制亂於未肇，後賢傳燈於既夕，遂使定死餘命冀反魂於法藥，昏野迷方期還轅於覺道。於是染翰操紙杜絕外慮，務詳至教釋彼紛執，疇諮法主重啟梵文。粵以永徽二年歲次辛亥正月乙未，盡其年十二月甲寅翻譯始畢，凡八品十卷。以今所翻比諸舊本，舊本已有今更詳明，舊本所無斯文具載。於是處座伉談者，響法雷而吐辯，靜慮通微者，鏡玄波而照心；頂火暴腹之徒，戢螢暉於慧日，喜足謙懷之侶，騰高節於清風矣。前佛既往，後佛未興，庶此教長懸永濟來者。弘道之士，如何勿思！