大乘大集地藏十輪經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第八

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

善業道品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業道品第六之一

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，復白佛言：「大德世尊！菩薩摩訶薩，云何於聲聞乘得無誤失？云何於聲聞乘補特伽羅得無誤失？云何於獨覺乘得無誤失？云何於獨覺乘補特伽羅得無誤失？云何於大乘得無誤失？云何於大乘補特伽羅得無誤失？云何常能熾然三寶種姓？云何於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失？云何於大乘法，常得昇進，無有退轉？云何利慧、勝福常得增長？云何於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉？云何常得值遇諸善知識，隨順而行？云何常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧？云何於諸善根常精進求，心無厭足？云何常於菩提種種行願，心無厭足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，復白佛言：「大德世尊！菩薩摩訶薩，云何於聲聞乘得無誤失？云何於聲聞乘補特伽羅得無誤失？云何於獨覺乘得無誤失？云何於獨覺乘補特伽羅得無誤失？云何於大乘得無誤失？云何於大乘補特伽羅得無誤失？云何常能熾然三寶種姓？云何於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失？云何於大乘法，常得昇進，無有退轉？云何利慧、勝福常得增長？云何於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉？云何常得值遇諸善知識，隨順而行？云何常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧？云何於諸善根常精進求，心無厭足？云何常於菩提種種行願，心無厭足？」

爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言：「善男子！有菩薩摩訶薩十輪，若菩薩摩訶薩成此十輪，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失；於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足；常於一切先所造作惡不善業，以聖金剛堅利法智，摧壞散滅，令無遺餘不受果報；更不造新惡不善業，心無厭倦，速能證得無上法輪。常勤修習七覺分寶，心無厭倦。常能除滅一切眾生諸煩惱病，心無厭倦；一切眾生依止存活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言：「善男子！有菩薩摩訶薩十輪，若菩薩摩訶薩成此十輪，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失；於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足；常於一切先所造作惡不善業，以聖金剛堅利法智，摧壞散滅，令無遺餘不受果報；更不造新惡不善業，心無厭倦，速能證得無上法輪。常勤修習七覺分寶，心無厭倦。常能除滅一切眾生諸煩惱病，心無厭倦；一切眾生依止存活。

「善男子！如轉輪王具足七寶，凡所行動，輪寶導前、餘寶隨後，巡四大洲，普能除滅一切眾生身心濁穢，普能生長一切眾生身心安樂。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，於聲聞乘得無誤失，廣說乃至一切眾生依止存活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如轉輪王具足七寶，凡所行動，輪寶導前、餘寶隨後，巡四大洲，普能除滅一切眾生身心濁穢，普能生長一切眾生身心安樂。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，於聲聞乘得無誤失，廣說乃至一切眾生依止存活。

「善男子！如大車輅具足四輪，多人乘之遊行大路，於其路上，土塊、瓦礫、草木、根莖、枝葉、華果、為輪所輾，皆悉摧壞不任受用。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，悉能摧壞諸煩惱障、諸有情障、一切法障，令不受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大車輅具足四輪，多人乘之遊行大路，於其路上，土塊、瓦礫、草木、根莖、枝葉、華果、為輪所輾，皆悉摧壞不任受用。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，悉能摧壞諸煩惱障、諸有情障、一切法障，令不受報。

「善男子！如利劍輪，纔一投掣，能斬怨敵首及支節，令無勢用。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，能破一切，五趣牢獄，生死大苦，永斷一切煩惱、惡業，令不受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如利劍輪，纔一投掣，能斬怨敵首及支節，令無勢用。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，能破一切，五趣牢獄，生死大苦，永斷一切煩惱、惡業，令不受報。

「善男子！如火災起，五日出時，遍四大洲一切河海水界津潤，無不枯竭。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，一切四因諸煩惱障、諸有情障、一切法障苦報根本，悉皆枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如火災起，五日出時，遍四大洲一切河海水界津潤，無不枯竭。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，一切四因諸煩惱障、諸有情障、一切法障苦報根本，悉皆枯竭。

「善男子！如風災起，四方猛風俱時頓發，一切世界大小諸山及諸大地，悉皆散滅。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，世間四倒、憍慢諸山，無不崩壞，一切眾生諸煩惱障、諸有情障、一切法障苦報根本，悉皆散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如風災起，四方猛風俱時頓發，一切世界大小諸山及諸大地，悉皆散滅。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，世間四倒、憍慢諸山，無不崩壞，一切眾生諸煩惱障、諸有情障、一切法障苦報根本，悉皆散滅。

「善男子！如師子王吼聲一發，一切禽獸悉皆驚怖，飛落、走伏，無敢輒動。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，法音一震，乃至一切外道、異學、惡知識等，悉皆驚怖，忘失言辯，無敢酬抗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王吼聲一發，一切禽獸悉皆驚怖，飛落、走伏，無敢輒動。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，法音一震，乃至一切外道、異學、惡知識等，悉皆驚怖，忘失言辯，無敢酬抗。

「善男子！如天帝釋與阿素洛將欲戰時，天軍圍遶，手執金剛奔趣陣敵，諸阿素洛驚怖退散。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，一切倒見外道、異學、惡知識等，驚怖退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如天帝釋與阿素洛將欲戰時，天軍圍遶，手執金剛奔趣陣敵，諸阿素洛驚怖退散。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，一切倒見外道、異學、惡知識等，驚怖退散。

「善男子！如如意珠置高幢上，能雨種種上妙珍寶，給施一切貧乏眾生。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，處淨戒幢，雨大法雨，給施一切無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如如意珠置高幢上，能雨種種上妙珍寶，給施一切貧乏眾生。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，處淨戒幢，雨大法雨，給施一切無量眾生。

「善男子！如闇夜分，世間幽冥都無所見，迷失正道；滿月出已諸闇皆除，諸失道者皆見正路。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，若諸眾生無明昏闇，由此迷失八支聖道，菩薩為其宣說正法，除無明闇生法光明，開示顯現八支聖道，令斷諸漏盡諸苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如闇夜分，世間幽冥都無所見，迷失正道；滿月出已諸闇皆除，諸失道者皆見正路。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，若諸眾生無明昏闇，由此迷失八支聖道，菩薩為其宣說正法，除無明闇生法光明，開示顯現八支聖道，令斷諸漏盡諸苦際。

「善男子！如大日殿出現世間，一切苗稼悉皆增長，一切花葉悉皆敷榮，一切臭穢悉皆除歇，諸穀果藥悉皆成熟，雪山銷流諸河充溢，漸次轉注滿於大海。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，依止增上布施、調伏、寂靜、尸羅、安忍、正勤、靜慮、般若，方便、慈悲、辯才、功德皆悉熾盛，為諸眾生宣說正法，由法威光，令諸眾生種種增上善根苗稼，悉皆增長；種種增上妙行華葉，悉皆敷榮；種種煩惱、惡業、惡行、悉皆除歇；善趣涅槃諸穀果藥，悉皆成熟；邪見、慢山、悉皆銷流；種種正信、戒、聞、捨、慧及諸定河，無不充溢，漸次盈滿大涅槃海；令諸有情，隨意所樂，趣入無畏涅槃之城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大日殿出現世間，一切苗稼悉皆增長，一切花葉悉皆敷榮，一切臭穢悉皆除歇，諸穀果藥悉皆成熟，雪山銷流諸河充溢，漸次轉注滿於大海。菩薩摩訶薩亦復如是，成就十輪，依止增上布施、調伏、寂靜、尸羅、安忍、正勤、靜慮、般若，方便、慈悲、辯才、功德皆悉熾盛，為諸眾生宣說正法，由法威光，令諸眾生種種增上善根苗稼，悉皆增長；種種增上妙行華葉，悉皆敷榮；種種煩惱、惡業、惡行、悉皆除歇；善趣涅槃諸穀果藥，悉皆成熟；邪見、慢山、悉皆銷流；種種正信、戒、聞、捨、慧及諸定河，無不充溢，漸次盈滿大涅槃海；令諸有情，隨意所樂，趣入無畏涅槃之城。

「善男子！云何名菩薩摩訶薩十輪？善男子！此十輪者非餘法也，當知即是十善業道。成就如是十種輪故，得名菩薩摩訶薩也。於一切惡皆能解脫，一切善法隨意成就，速能盈滿大涅槃海。以大善巧方便智光，成熟一切眾生之類，皆令獲得利益安樂。所以者何？善男子！過去一切諸佛世尊，皆悉遠離十惡業道，皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報。是故，若能於此所說十善業道，隨守護一，乃至命終究竟無犯，必獲一切殊勝果報如前後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩摩訶薩十輪？善男子！此十輪者非餘法也，當知即是十善業道。成就如是十種輪故，得名菩薩摩訶薩也。於一切惡皆能解脫，一切善法隨意成就，速能盈滿大涅槃海。以大善巧方便智光，成熟一切眾生之類，皆令獲得利益安樂。所以者何？善男子！過去一切諸佛世尊，皆悉遠離十惡業道，皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報。是故，若能於此所說十善業道，隨守護一，乃至命終究竟無犯，必獲一切殊勝果報如前後說。

「善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，遠離殺生，即是施與一切眾生，無驚無怖。令諸眾生，不生憂苦，離毛竪畏。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因殺生故，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸壽命障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離殺生輪故，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等，皆共親愛。無有猜慮，身心安樂，壽命長遠。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處無病長壽，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離殺生法，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土離諸兵器，無有怨害鬪戰之名，絕諸怖畏，安隱快樂，一切無病長壽有情來生其國。如來自壽無量無邊，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第一遠離殺生輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，遠離殺生，即是施與一切眾生，無驚無怖。令諸眾生，不生憂苦，離毛竪畏。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因殺生故，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸壽命障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離殺生輪故，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等，皆共親愛。無有猜慮，身心安樂，壽命長遠。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處無病長壽，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離殺生法，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土離諸兵器，無有怨害鬪戰之名，絕諸怖畏，安隱快樂，一切無病長壽有情來生其國。如來自壽無量無邊，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第一遠離殺生輪也。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種性；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種性；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣如前說。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離不與取，即是施與一切眾生，無驚無怖、無有熱惱亦無擾動。於自所得如法財利，喜足而住，終不希求非法財利。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因不與取，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸財寶障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離不與取輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人、天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，財寶具足。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處具大財寶，端正聰明，安隱快樂，不與五家共諸財寶。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離不與取，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土眾寶莊嚴，寶樹、寶池、寶臺殿等，無不充備。離我、我所，無所攝受一切具足嚴飾有情來生其國。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法，般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第二遠離不與取輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離不與取，即是施與一切眾生，無驚無怖、無有熱惱亦無擾動。於自所得如法財利，喜足而住，終不希求非法財利。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因不與取，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸財寶障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離不與取輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人、天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，財寶具足。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處具大財寶，端正聰明，安隱快樂，不與五家共諸財寶。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離不與取，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土眾寶莊嚴，寶樹、寶池、寶臺殿等，無不充備。離我、我所，無所攝受一切具足嚴飾有情來生其國。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法，般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第二遠離不與取輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅，得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅，得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失；常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離欲邪行，即是施與欲流所漂一切眾生，無驚、無怖、無嫉、無害，無有熱惱亦無擾動。於己妻室喜足而住，終不希求非法色欲。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因欲邪行，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸室家障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離欲邪行輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，妻室貞良。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處具諸眷屬，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離欲邪行，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土無諸女人。離諸婬欲，具足第一梵行有情來生其國。一切有情，皆受化生，不處胞胎臭穢不淨。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第三遠離欲邪行輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離欲邪行，即是施與欲流所漂一切眾生，無驚、無怖、無嫉、無害，無有熱惱亦無擾動。於己妻室喜足而住，終不希求非法色欲。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因欲邪行，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸室家障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離欲邪行輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，妻室貞良。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處具諸眷屬，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離欲邪行，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土無諸女人。離諸婬欲，具足第一梵行有情來生其國。一切有情，皆受化生，不處胞胎臭穢不淨。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益、安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第三遠離欲邪行輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離虛誑語，一切眾生常共愛敬，所出言詞皆誠諦量，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因虛誑語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸信言障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離虛誑語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所出言詞他皆信奉。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言誠諦，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離虛誑語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土一切真實，離諸虛偽；妙香潔物之所莊嚴。無諂、無誑、心行正真、希求純淨善法有情來生其國，香潔妙服寶飾莊嚴。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法，般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第四遠離虛誑語輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離虛誑語，一切眾生常共愛敬，所出言詞皆誠諦量，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因虛誑語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸信言障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離虛誑語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所出言詞他皆信奉。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言誠諦，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離虛誑語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土一切真實，離諸虛偽；妙香潔物之所莊嚴。無諂、無誑、心行正真、希求純淨善法有情來生其國，香潔妙服寶飾莊嚴。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法，般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第四遠離虛誑語輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧。於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離離間語，一切眾生常共愛敬，所發言詞皆令和順，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因離間語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸和敬障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離離間語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所發言詞皆令和順。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言和順。端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離離間語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土一切堅密，難可破壞，諸美妙物之所莊嚴。無違、無競、善和諍訟、希求淳質善法有情來生其國。常修和敬，聽聞正法。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第五遠離離間語輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離離間語，一切眾生常共愛敬，所發言詞皆令和順，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因離間語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸和敬障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離離間語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所發言詞皆令和順。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言和順。端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離離間語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土一切堅密，難可破壞，諸美妙物之所莊嚴。無違、無競、善和諍訟、希求淳質善法有情來生其國。常修和敬，聽聞正法。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第五遠離離間語輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離麁惡語，一切眾生常共愛敬，所發語言皆令歡悅，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因麁惡語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸調善障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離麁惡語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所出言詞皆令歡悅。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言柔軟，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離麁惡語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切不可意聲；種種上妙如意和雅諸意樂聲、結集法聲，充滿其土。具足念慧梵音清徹調善有情來生其國，常以軟語更相勸進。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第六遠離麁惡語輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離麁惡語，一切眾生常共愛敬，所發語言皆令歡悅，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因麁惡語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸調善障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離麁惡語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所出言詞皆令歡悅。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處所言柔軟，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離麁惡語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切不可意聲；種種上妙如意和雅諸意樂聲、結集法聲，充滿其土。具足念慧梵音清徹調善有情來生其國，常以軟語更相勸進。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第六遠離麁惡語輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離雜穢語，一切眾生常共愛敬，所發言詞皆有義利，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因雜穢語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸義利障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離雜穢語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所發言詞皆成義利。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處言必饒益，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離雜穢語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切無義利聲；種種上妙菩薩藏攝大法音聲周遍國土。成就無邊大願、妙智、能善辯說種種法義，如是有情來生其國。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第七遠離雜穢語輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，離雜穢語，一切眾生常共愛敬，所發言詞皆有義利，聞悉敬奉無所猜疑。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因雜穢語，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸義利障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離雜穢語輪，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，所發言詞皆成義利。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處言必饒益，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離雜穢語，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切無義利聲；種種上妙菩薩藏攝大法音聲周遍國土。成就無邊大願、妙智、能善辯說種種法義，如是有情來生其國。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第七遠離雜穢語輪。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失；於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失；於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福、常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。

「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，遠離貪欲，一切眾生常所愛重，其心清淨，離諸染濁。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因貪欲故，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸無貪障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離貪欲輪故，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，其心清淨離諸染濁。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處，其心清淨，離諸染濁，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離貪欲法，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土地平如掌，眾寶充滿，種種寶樹行列莊嚴。種種寶衣、寶莊嚴具、寶幢幡蓋、金銀、真珠羅網等樹，處處皆有，甚可愛樂。遠離憍慢、顏貌端嚴、諸根無缺、其心平等，如是有情來生其國，無貪功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第八遠離貪欲輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩摩訶薩，能盡形壽，遠離貪欲，一切眾生常所愛重，其心清淨，離諸染濁。由此，善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河，因貪欲故，造身語意諸惡業障、諸煩惱障、諸有情障、一切法障、諸無貪障，自作、教他、見聞隨喜，由此遠離貪欲輪故，皆悉輾壞摧滅無餘，不受果報。於現身中，諸人天等皆共親愛，無所猜慮，身心安樂，其心清淨離諸染濁。將命終時，身心不為憂苦逼切，所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時，不見可怖剡魔王使；唯見可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識；身心歡悅，深生敬信。既命終已還生人中，諸根圓滿支體具足，隨所生處，其心清淨，離諸染濁，端正聰明，安隱快樂。復遇可意成調善法、具戒、富德、真實福田，為善知識。依彼修學離貪欲法，能斷一切惡不善法，能成一切殊勝善法，能求一切大乘法義，能修一切菩薩願行，漸次趣入深廣智海，乃至證得無上菩提。所居佛土地平如掌，眾寶充滿，種種寶樹行列莊嚴。種種寶衣、寶莊嚴具、寶幢幡蓋、金銀、真珠羅網等樹，處處皆有，甚可愛樂。遠離憍慢、顏貌端嚴、諸根無缺、其心平等，如是有情來生其國，無貪功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量，為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住，利益安樂無量有情。善男子！是名菩薩摩訶薩第八遠離貪欲輪也。

「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪故，於聲聞乘得無誤失；於聲聞乘補特伽羅得無誤失；於獨覺乘得無誤失；於獨覺乘補特伽羅得無誤失；於其大乘得無誤失；於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓；於諸如來出家弟子，若是法器、若非法器，下至一切被片袈裟剃鬚髮者，得無誤失。於大乘法，常得昇進，無有退轉；利慧、勝福常得增長；於一切定、諸陀羅尼、諸忍諸地，速得自在，無有退轉；常得值遇諸善知識，隨順而行；常得不離見一切佛，及諸菩薩、聲聞弟子，不離聞法、不離親近供養眾僧；於諸善根常精進求，心無厭足；常於菩提種種行願，心無厭足。所得果報廣說如前。