大乘大集地藏十輪經卷第六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第六三藏法師玄奘奉 詔譯

有依行品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有依行品第四之二

「善男子！汝觀如是剎帝利等無量有情，親近如是破戒、惡行、非法器僧，退失一切所有善法，乃至當墮無間地獄。是故，欲得上妙生天涅槃樂者，皆應親近、承事供養勝道沙門，諮稟聽聞三乘要法；或求示道、命道沙門。若無如是三道沙門，當於污道沙門中求。雖復戒壞而有正見，具足意樂及加行者，應往親近、承事供養、諮稟聽聞三乘要法。不應親近、承事供養加行意樂及見壞者。彼雖戒壞而無邪見，意樂、加行、見具足故。應詣其所，諮稟聽聞聲聞乘法、獨覺乘法及大乘法，不應輕毀。於三乘中，隨意所樂，發願精進隨學一乘，於所餘乘不應輕毀。若於三乘隨輕毀一下至一頌，不應親近、或與交遊、或共住止、或同事業。若有親近、或與交遊、或共住止、或同事業，俱定當墮無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝觀如是剎帝利等無量有情，親近如是破戒、惡行、非法器僧，退失一切所有善法，乃至當墮無間地獄。是故，欲得上妙生天涅槃樂者，皆應親近、承事供養勝道沙門，諮稟聽聞三乘要法；或求示道、命道沙門。若無如是三道沙門，當於污道沙門中求。雖復戒壞而有正見，具足意樂及加行者，應往親近、承事供養、諮稟聽聞三乘要法。不應親近、承事供養加行意樂及見壞者。彼雖戒壞而無邪見，意樂、加行、見具足故。應詣其所，諮稟聽聞聲聞乘法、獨覺乘法及大乘法，不應輕毀。於三乘中，隨意所樂，發願精進隨學一乘，於所餘乘不應輕毀。若於三乘隨輕毀一下至一頌，不應親近、或與交遊、或共住止、或同事業。若有親近、或與交遊、或共住止、或同事業，俱定當墮無間地獄。

「善男子！是故，若欲於三乘中隨依一乘，求出生死、欣樂安樂、厭危苦者，應於如來所說正法，或依聲聞乘所說正法，或依獨覺乘所說正法，或依大乘所說正法，普深信敬，勿生謗毀、障蔽、隱沒，下至一頌；常應恭敬、讀誦、聽聞，應發堅牢正願求證。謗毀三乘隨一法者，不應共住下至一宿，不應親近諮稟聽法。若諸有情，隨於三乘毀謗一乘，或復親近謗三乘人諮稟聽受，由此因緣，皆定當墮無間地獄，受大苦惱，難有出期。何以故？善男子！我於過去修菩薩行，精勤求證無上智時，或為求請依聲聞乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。或為求請依獨覺乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。或為求請依於大乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。如是勤苦，於三乘中，下至求得一頌法已，深生歡喜恭敬受持，如說修行時無暫廢。經無量劫，修行一切難行、苦行，乃證究竟無上智果。復為利益安樂有情，宣說開示三乘正法。以是義故，不應謗毀、障蔽、隱沒，下至一頌；常應恭敬、讀誦、聽聞，應發堅牢正願求證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是故，若欲於三乘中隨依一乘，求出生死、欣樂安樂、厭危苦者，應於如來所說正法，或依聲聞乘所說正法，或依獨覺乘所說正法，或依大乘所說正法，普深信敬，勿生謗毀、障蔽、隱沒，下至一頌；常應恭敬、讀誦、聽聞，應發堅牢正願求證。謗毀三乘隨一法者，不應共住下至一宿，不應親近諮稟聽法。若諸有情，隨於三乘毀謗一乘，或復親近謗三乘人諮稟聽受，由此因緣，皆定當墮無間地獄，受大苦惱，難有出期。何以故？善男子！我於過去修菩薩行，精勤求證無上智時，或為求請依聲聞乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。或為求請依獨覺乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。或為求請依於大乘所說正法，下至一頌，乃至棄捨自身手足、血肉、皮骨、頭目、髓腦。如是勤苦，於三乘中，下至求得一頌法已，深生歡喜恭敬受持，如說修行時無暫廢。經無量劫，修行一切難行、苦行，乃證究竟無上智果。復為利益安樂有情，宣說開示三乘正法。以是義故，不應謗毀、障蔽、隱沒，下至一頌；常應恭敬、讀誦、聽聞，應發堅牢正願求證

「善男子！如是三乘出要正法，一切過去、未來、現在過殑伽沙諸佛同說，大威神力共所護持，為欲拔濟一切有情生死大苦，為欲紹隆三寶種姓令不斷絕。是故，於此三乘正法應普信敬，勿生謗毀、障蔽、隱沒；若有謗毀、障蔽、隱沒三乘正法下至一頌，決定當墮無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是三乘出要正法，一切過去、未來、現在過殑伽沙諸佛同說，大威神力共所護持，為欲拔濟一切有情生死大苦，為欲紹隆三寶種姓令不斷絕。是故，於此三乘正法應普信敬，勿生謗毀、障蔽、隱沒；若有謗毀、障蔽、隱沒三乘正法下至一頌，決定當墮無間地獄。

「復次，善男子！於未來世此佛土中，有剎帝利旃荼羅、婆羅門旃荼羅、宰官旃荼羅、居士旃荼羅、沙門旃荼羅、長者旃荼羅、茷舍旃荼羅、戍達羅旃荼羅，若男、若女，諂曲、愚癡、懷聰明慢；其性兇悖、懆厲、麁獷；不見、不畏後世苦果；好行殺生，乃至邪見、嫉妬、慳貪、憎背善友、親近惡友，非是三乘賢聖法器。或少聽習聲聞乘法，便於諸佛共所護持獨覺乘法、無上乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。或少聽習獨覺乘法，便於諸佛共所護持聲聞乘法、無上乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。或少聽習無上乘法，便於諸佛共所護持聲聞乘法、獨覺乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。為求名利，唱如是言：『我是大乘，是大乘黨。唯樂聽習受持大乘，不樂聲聞、獨覺乘法，不樂親近學二乘人。』如是詐稱大乘人等，由自愚癡憍慢勢力，如是謗毀、障蔽、隱沒三乘正法，不令流布；憎嫉修學三乘法人，誹謗毀辱令無威勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！於未來世此佛土中，有剎帝利旃荼羅、婆羅門旃荼羅、宰官旃荼羅、居士旃荼羅、沙門旃荼羅、長者旃荼羅、茷舍旃荼羅、戍達羅旃荼羅，若男、若女，諂曲、愚癡、懷聰明慢；其性兇悖、懆厲、麁獷；不見、不畏後世苦果；好行殺生，乃至邪見、嫉妬、慳貪、憎背善友、親近惡友，非是三乘賢聖法器。或少聽習聲聞乘法，便於諸佛共所護持獨覺乘法、無上乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。或少聽習獨覺乘法，便於諸佛共所護持聲聞乘法、無上乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。或少聽習無上乘法，便於諸佛共所護持聲聞乘法、獨覺乘法，誹謗、毀呰、障蔽、隱沒，不令流布。為求名利，唱如是言：『我是大乘，是大乘黨。唯樂聽習受持大乘，不樂聲聞、獨覺乘法，不樂親近學二乘人。』如是詐稱大乘人等，由自愚癡憍慢勢力，如是謗毀、障蔽、隱沒三乘正法，不令流布；憎嫉修學三乘法人，誹謗毀辱令無威勢。

「善男子！一切過去、未來、現在諸佛世尊，及諸菩薩摩訶薩，為欲利樂一切有情，以大悲力護持二事：一者、為欲紹隆三寶種姓常令不絕，捨俗出家，剃除鬚髮被服袈裟；二者、三乘出要四聖諦等相應正法。如是二事，唯佛世尊及大菩薩能善護持，非諸聲聞、獨勝覺等，亦非百千那庾多數大梵天王及天帝釋、王四大洲轉輪王等，所能護持。於未來世此佛土中，有剎帝利旃荼羅王，見依我法而得出家剃除鬚髮被袈裟者，方便伺求所犯過失，以種種緣，呵罵、毀辱，或加鞭杖、或閉牢獄、或奪資具、或脫袈裟，廢令還俗，使作種種居家事業，或橫驅役、或濫擯遣、或斷飲食、或害身命。彼剎帝利旃荼羅王，以己愚癡、憍慢、勢力，毀辱、謫罰諸佛菩薩以大悲力共所護持我諸弟子，誹謗、毀滅諸佛菩薩以大悲力共所護持我甚深法，於其三世諸佛菩薩共所護持三乘正法，障蔽、隱沒、不令流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切過去、未來、現在諸佛世尊，及諸菩薩摩訶薩，為欲利樂一切有情，以大悲力護持二事：一者、為欲紹隆三寶種姓常令不絕，捨俗出家，剃除鬚髮被服袈裟；二者、三乘出要四聖諦等相應正法。如是二事，唯佛世尊及大菩薩能善護持，非諸聲聞、獨勝覺等，亦非百千那庾多數大梵天王及天帝釋、王四大洲轉輪王等，所能護持。於未來世此佛土中，有剎帝利旃荼羅王，見依我法而得出家剃除鬚髮被袈裟者，方便伺求所犯過失，以種種緣，呵罵、毀辱，或加鞭杖、或閉牢獄、或奪資具、或脫袈裟，廢令還俗，使作種種居家事業，或橫驅役、或濫擯遣、或斷飲食、或害身命。彼剎帝利旃荼羅王，以己愚癡、憍慢、勢力，毀辱、謫罰諸佛菩薩以大悲力共所護持我諸弟子，誹謗、毀滅諸佛菩薩以大悲力共所護持我甚深法，於其三世諸佛菩薩共所護持三乘正法，障蔽、隱沒、不令流布。

「有剎帝利旃荼羅王，乃至茷舍戍達羅等旃荼羅人，若男、若女，愚癡、憍慢，自號大乘。彼人尚非聲聞、獨覺二乘法器，況是無上大乘法器！為求利養、恭敬、名譽，誑惑世間愚癡雜類，自言我等是大乘人，謗毀如來二乘正法。如是人等，愚癡、諂曲、憍慢、嫉妬、慳貪因緣，毀我法眼令速隱滅。彼於三世一切諸佛犯大過罪；亦於三世一切菩薩犯大過罪；又於三世一切聲聞犯大過罪。不久便當支體廢缺，遭遇種種重惡疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有剎帝利旃荼羅王，乃至茷舍戍達羅等旃荼羅人，若男、若女，愚癡、憍慢，自號大乘。彼人尚非聲聞、獨覺二乘法器，況是無上大乘法器！為求利養、恭敬、名譽，誑惑世間愚癡雜類，自言我等是大乘人，謗毀如來二乘正法。如是人等，愚癡、諂曲、憍慢、嫉妬、慳貪因緣，毀我法眼令速隱滅。彼於三世一切諸佛犯大過罪；亦於三世一切菩薩犯大過罪；又於三世一切聲聞犯大過罪。不久便當支體廢缺，遭遇種種重惡疾病。

「彼剎帝利旃荼羅王，乃至茷舍戍達羅等旃荼羅人，若男、若女，由造惡業起倒見故，損斷一切所有善根。雖復有時多修施福，於未來世，當生鬼趣、傍生趣中受富樂果，而彼身中，尚不能起色、無色界、下劣善根，況當能種聲聞、獨覺及無上乘無功用起一切智智善根種子！又令其舌為病所害，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定當生於無間大地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼剎帝利旃荼羅王，乃至茷舍戍達羅等旃荼羅人，若男、若女，由造惡業起倒見故，損斷一切所有善根。雖復有時多修施福，於未來世，當生鬼趣、傍生趣中受富樂果，而彼身中，尚不能起色、無色界、下劣善根，況當能種聲聞、獨覺及無上乘無功用起一切智智善根種子！又令其舌為病所害，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定當生於無間大地獄中。

「是故，如來慈悲憐愍一切真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，令得長夜利益安樂，慇懃懇切作如是言：『汝等應當於歸我法剃除鬚髮被片袈裟出家人所，慎勿惱亂譏呵讁罰。於我所說三乘正教，慎勿謗毀、障蔽、隱沒。若違我言而故作者，所獲罪報如前廣說。』所以者何？此歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家形相，乃是過去、未來、現在諸佛菩薩大悲神力之所護持。此剃鬚髮被赤袈裟出家威儀，是諸賢聖解脫幢相；亦是一切聲聞乘人，受用解脫法味幢相；亦是一切獨覺乘人，受用解脫法味幢相；亦是一切大乘之人，受用解脫法味幢相。如來所說三乘正法，亦是三世諸佛菩薩大悲神力之所護持，是諸賢聖解脫依止；亦是一切聲聞乘人，受用解脫法味依止；亦是一切獨覺乘人，受用解脫法味依止；亦是一切大乘之人，受用解脫法味依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，如來慈悲憐愍一切真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，令得長夜利益安樂，慇懃懇切作如是言：『汝等應當於歸我法剃除鬚髮被片袈裟出家人所，慎勿惱亂譏呵讁罰。於我所說三乘正教，慎勿謗毀、障蔽、隱沒。若違我言而故作者，所獲罪報如前廣說。』所以者何？此歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家形相，乃是過去、未來、現在諸佛菩薩大悲神力之所護持。此剃鬚髮被赤袈裟出家威儀，是諸賢聖解脫幢相；亦是一切聲聞乘人，受用解脫法味幢相；亦是一切獨覺乘人，受用解脫法味幢相；亦是一切大乘之人，受用解脫法味幢相。如來所說三乘正法，亦是三世諸佛菩薩大悲神力之所護持，是諸賢聖解脫依止；亦是一切聲聞乘人，受用解脫法味依止；亦是一切獨覺乘人，受用解脫法味依止；亦是一切大乘之人，受用解脫法味依止。

「善男子！以是義故求解脫者，應當親近、恭敬、供養諸歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家之人，應先信敬聲聞乘法。若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說，思惟修行廣令流布。如是，信敬獨覺乘法，若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說，思惟修行廣令流布。如是，信敬於大乘法，若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。若非器者，不應自聽、勿教他聽，乃至廣說，又應遠離一切惡法，應捨惡友、應親善友，應勤修習六到彼岸，應數懺悔一切惡業，應隨所宜勤發正願。若能如是斯有是處，現身得成聲聞乘器、或獨覺乘種子不退、或復大乘種子不退。是故三乘皆應修學，不應憍傲妄號大乘，謗毀聲聞、獨覺乘法。我先唯為大乘法器堅修行者，說如是言：『唯修大乘能得究竟。』是故今昔說不相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是義故求解脫者，應當親近、恭敬、供養諸歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家之人，應先信敬聲聞乘法。若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說，思惟修行廣令流布。如是，信敬獨覺乘法，若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說，思惟修行廣令流布。如是，信敬於大乘法，若自聽受教他聽受、若自讀誦教他讀誦、若自書寫教他書寫、若自施與教他施與、若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。若非器者，不應自聽、勿教他聽，乃至廣說，又應遠離一切惡法，應捨惡友、應親善友，應勤修習六到彼岸，應數懺悔一切惡業，應隨所宜勤發正願。若能如是斯有是處，現身得成聲聞乘器、或獨覺乘種子不退、或復大乘種子不退。是故三乘皆應修學，不應憍傲妄號大乘，謗毀聲聞、獨覺乘法。我先唯為大乘法器堅修行者，說如是言：『唯修大乘能得究竟。』是故今昔說不相違。」

爾時，世尊重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重顯此義而說頌曰：

「對諸大眾前， 金剛藏問我： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對諸大眾前， 金剛藏問我：

『云何勸供養， 破戒惡苾芻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『云何勸供養， 破戒惡苾芻，

失杜多功德， 癡惡見所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失杜多功德， 癡惡見所持，

非法器污道， 而不聽讁罰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法器污道， 而不聽讁罰？

復說從彼聞， 三乘微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說從彼聞， 三乘微妙法，

真解脫良藥， 趣寂靜涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真解脫良藥， 趣寂靜涅槃。

何故餘經言， 一大乘解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故餘經言， 一大乘解脫，

遮學二乘法， 今復說三乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮學二乘法， 今復說三乘？

哀愍諸有情， 令捨邪惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍諸有情， 令捨邪惡業，

得利益安樂， 願為說除疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利益安樂， 願為說除疑。』

為益剎帝利， 乃至戍達羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為益剎帝利， 乃至戍達羅，

不聽惱苾芻， 恐彼染大罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聽惱苾芻， 恐彼染大罪。

剃髮被袈裟， 諸佛法幢相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮被袈裟， 諸佛法幢相，

諸佛等護持， 解脫道之眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛等護持， 解脫道之眼。

雖破諸律儀， 非永遮解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖破諸律儀， 非永遮解脫，

能捨諸惡見， 當速趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨諸惡見， 當速趣涅槃。

如腐敗良藥， 猶能療眾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如腐敗良藥， 猶能療眾病，

如是破律儀， 亦能滅他苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是破律儀， 亦能滅他苦。

不聽彼苾芻， 在布薩羯磨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聽彼苾芻， 在布薩羯磨，

許為他說法， 俱獲福無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許為他說法， 俱獲福無疑。

若歸敬三寶， 稱我為大師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若歸敬三寶， 稱我為大師，

能棄捨眾惡， 勝諸外道眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能棄捨眾惡， 勝諸外道眾。

如墮羅剎渚， 商眾悉驚惶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如墮羅剎渚， 商眾悉驚惶，

各執獸一毛， 渡海得免難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各執獸一毛， 渡海得免難。

如是破戒者， 離諸惡邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是破戒者， 離諸惡邪見，

由一信為因， 脫煩惱羅剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由一信為因， 脫煩惱羅剎。

由護解脫相， 諸佛等護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由護解脫相， 諸佛等護持，

不惱破戒僧， 能離諸重惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱破戒僧， 能離諸重惡。

諸樂多福人， 欣求真解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸樂多福人， 欣求真解脫，

等護器非器， 證解脫無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等護器非器， 證解脫無難。

癡慢號大乘， 彼無有智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡慢號大乘， 彼無有智力，

尚迷二乘法， 況能解大乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚迷二乘法， 況能解大乘！

譬如闕壞眼， 不能見眾色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如闕壞眼， 不能見眾色，

如是闕壞信， 不能解大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是闕壞信， 不能解大乘。

無力飲池河， 詎能吞大海？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無力飲池河， 詎能吞大海？

不習二乘法， 何能學大乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不習二乘法， 何能學大乘？

先信二乘法， 方能信大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先信二乘法， 方能信大乘，

無信誦大乘， 空言無所益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無信誦大乘， 空言無所益。

內真懷斷見， 妄自號大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內真懷斷見， 妄自號大乘，

不護三業罪， 壞亂我正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護三業罪， 壞亂我正法。

彼人命終後， 定墮無間獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人命終後， 定墮無間獄，

故應觀機說， 勿為非器者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故應觀機說， 勿為非器者。

憍傲無慈悲， 暴惡志下劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍傲無慈悲， 暴惡志下劣，

智者應當知， 是懷斷見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應當知， 是懷斷見者。

非聲聞緣覺， 亦非大乘器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聲聞緣覺， 亦非大乘器；

諂毀謗諸佛， 必墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂毀謗諸佛， 必墮無間獄。

持戒樂喧閙， 慳法畏苦惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒樂喧閙， 慳法畏苦惡，

智者應當了， 是名聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應當了， 是名聲聞乘。

樂施觀生滅， 常欣獨靜處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂施觀生滅， 常欣獨靜處，

智者應當了， 是名獨覺乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應當了， 是名獨覺乘。

具足諸善根， 守護慈悲本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸善根， 守護慈悲本，

常樂攝利物， 是名為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂攝利物， 是名為大乘。

捨身命護戒， 不惱害眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身命護戒， 不惱害眾生，

精進求空法， 應知是大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進求空法， 應知是大乘。

心堪忍諸法， 善言無祕悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心堪忍諸法， 善言無祕悋，

於法常欣樂， 應知是大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法常欣樂， 應知是大乘。

法器非法器， 利樂心平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法器非法器， 利樂心平等，

不染諸世法， 應知是大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染諸世法， 應知是大乘。

是故有智者， 普敬說三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 普敬說三乘，

不惱我僧徒， 速成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱我僧徒， 速成無上覺。

「復次，善男子！若有真善剎帝利、真善婆羅門、真善宰官、真善居士、真善長者、真善沙門、真善茷舍、真善戍達羅，若男、若女，成就十種有依行輪，於現身中速能種殖聲聞乘種令不退失，或於現身成聲聞乘諸聖法器；非獨覺乘、大乘聖器。何等為十？一者、具足淨信，信有一切善、惡業果；二者、具足慚愧，遠離一切惡友、惡見；三者、安住律儀，遠離殺生乃至飲酒；四者、安住慈心，遠離一切瞋恚、忿惱；五者、安住悲心，救拔一切羸弱有情；六者、安住喜心，遠離一切語四惡業；七者、安住捨心，遠離一切慳貪、嫉妬；八者、具正歸依，遠離一切妄執吉凶，終不歸依邪神外道；九者、具足精進，堅固勇猛修諸善法；十者、常樂寂靜，思求法義歡悅無倦。善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖聲聞乘種令不退失，或於現身證聲聞乘所有聖法，成聲聞乘諸聖法器；非證獨覺大乘聖法、非成獨覺大乘聖器。應知此中獨覺、大乘皆如是說。善男子！如是十種有依行輪，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛如來，皆同共有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有真善剎帝利、真善婆羅門、真善宰官、真善居士、真善長者、真善沙門、真善茷舍、真善戍達羅，若男、若女，成就十種有依行輪，於現身中速能種殖聲聞乘種令不退失，或於現身成聲聞乘諸聖法器；非獨覺乘、大乘聖器。何等為十？一者、具足淨信，信有一切善、惡業果；二者、具足慚愧，遠離一切惡友、惡見；三者、安住律儀，遠離殺生乃至飲酒；四者、安住慈心，遠離一切瞋恚、忿惱；五者、安住悲心，救拔一切羸弱有情；六者、安住喜心，遠離一切語四惡業；七者、安住捨心，遠離一切慳貪、嫉妬；八者、具正歸依，遠離一切妄執吉凶，終不歸依邪神外道；九者、具足精進，堅固勇猛修諸善法；十者、常樂寂靜，思求法義歡悅無倦。善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖聲聞乘種令不退失，或於現身證聲聞乘所有聖法，成聲聞乘諸聖法器；非證獨覺大乘聖法、非成獨覺大乘聖器。應知此中獨覺、大乘皆如是說。善男子！如是十種有依行輪，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛如來，皆同共有。

「善男子！復有十種有依行輪，不共聲聞，唯與獨覺、菩薩、如來皆同共有。若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖獨覺乘種令不退失，或於現身證獨覺乘所有聖法，成獨覺乘諸聖法器。何等為十？一者、修行清淨身、語、意、業；二者、具足慚愧，厭患自身；三者、於五取蘊，深生怖畏；四者、見生死河，極為難渡；五者、常樂寂靜，離諸憒閙；六者、樂阿練若，不譏他失；七者、守護諸根，心常寂定；八者、善觀緣起，審察因果；九者、常樂勤修等持、靜慮；十者、於集起法，能善除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有十種有依行輪，不共聲聞，唯與獨覺、菩薩、如來皆同共有。若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖獨覺乘種令不退失，或於現身證獨覺乘所有聖法，成獨覺乘諸聖法器。何等為十？一者、修行清淨身、語、意、業；二者、具足慚愧，厭患自身；三者、於五取蘊，深生怖畏；四者、見生死河，極為難渡；五者、常樂寂靜，離諸憒閙；六者、樂阿練若，不譏他失；七者、守護諸根，心常寂定；八者、善觀緣起，審察因果；九者、常樂勤修等持、靜慮；十者、於集起法，能善除滅。

「善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖獨覺乘種令不退失，或於現身證獨覺乘所有聖法，成獨覺乘諸聖法器。善男子！是名一切聲聞、獨覺有依行輪。一切聲聞及諸獨覺依止此輪，速能超渡三有大海，速能趣入般涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，成此十種有依行輪，於現身中速能種殖獨覺乘種令不退失，或於現身證獨覺乘所有聖法，成獨覺乘諸聖法器。善男子！是名一切聲聞、獨覺有依行輪。一切聲聞及諸獨覺依止此輪，速能超渡三有大海，速能趣入般涅槃城。

「善男子！有依行輪，是何句義？言有依者，名有執取、有我所依、有所攝受、有所繫屬。行謂：蘊行、界行、處行、有繫屬行。輪謂：教授、教誡之輪；如轉輪王所乘車輪、或首行輪。如是一切聲聞、獨覺，依止此輪求涅槃道，故此二種非大乘器。所以者何？由彼依止下劣行故，非大乘器。由彼執取自諸蘊行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼依止自諸界行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼攝受自諸處行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼繫屬有繫屬行，於諸有情不樂攝受，無有慈悲有繫屬，故非大乘器。由彼觀他具受眾苦捨而不救，但為自身求解脫，故非大乘器。由彼自斷諸煩惱首，不樂斷除一切有情諸煩惱首，非大乘器。由彼不能馭大乘輪趣菩提，故非大乘器。由彼不能隨大光輪趣菩提，故非大乘器。由彼憙樂獨一無侶入涅槃城而修行，故非大乘器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有依行輪，是何句義？言有依者，名有執取、有我所依、有所攝受、有所繫屬。行謂：蘊行、界行、處行、有繫屬行。輪謂：教授、教誡之輪；如轉輪王所乘車輪、或首行輪。如是一切聲聞、獨覺，依止此輪求涅槃道，故此二種非大乘器。所以者何？由彼依止下劣行故，非大乘器。由彼執取自諸蘊行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼依止自諸界行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼攝受自諸處行，驚怖、厭患、自求解脫一切憂苦，不求解脫一切有情而修行，故非大乘器。由彼繫屬有繫屬行，於諸有情不樂攝受，無有慈悲有繫屬，故非大乘器。由彼觀他具受眾苦捨而不救，但為自身求解脫，故非大乘器。由彼自斷諸煩惱首，不樂斷除一切有情諸煩惱首，非大乘器。由彼不能馭大乘輪趣菩提，故非大乘器。由彼不能隨大光輪趣菩提，故非大乘器。由彼憙樂獨一無侶入涅槃城而修行，故非大乘器。

「善男子！有諸眾生，於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，如是眾生根機未熟、根機下劣、精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法，說、聽二人俱獲大罪，亦為違逆一切諸佛。所以者何？若諸眾生於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，根機未熟、根機下劣、精進微少，而便聽受微妙甚深大乘正法，如是眾生實是愚癡自謂聰叡，陷斷滅邊，墜顛狂想，執無因論，於諸業果生斷滅想，撥無一切善作、惡作。妄說大乘壞亂我法，非法說法、法說非法，實非沙門說是沙門、實是沙門說非沙門，實非毘奈耶說是毘奈耶、實是毘奈耶說非毘奈耶。愚癡、顛倒、憍慢、嫉妬、朋黨之心，於大乘法稱讚擁衛令廣流布，於聲聞乘、獨覺乘法，謗毀、障蔽，不令流布。不能如實依聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘，捨俗出家受具足戒成苾芻性，亦不如實修集一切善法因緣。於我弟子，或是法器、或非法器，謂：勤修行、學無學行，乃至證得最後極果真善異生，持戒、破戒、無戒者所，種種毀罵、呵嘖、惱亂、奪其衣鉢，不聽受用諸資生具，繫縛、禁閉。如是撥無一切因果斷滅論者，雖在人中實是羅剎，於當來世無數大劫難得人身；寧在地獄受無量苦，不處人中起斷滅見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生，於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，如是眾生根機未熟、根機下劣、精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法，說、聽二人俱獲大罪，亦為違逆一切諸佛。所以者何？若諸眾生於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，根機未熟、根機下劣、精進微少，而便聽受微妙甚深大乘正法，如是眾生實是愚癡自謂聰叡，陷斷滅邊，墜顛狂想，執無因論，於諸業果生斷滅想，撥無一切善作、惡作。妄說大乘壞亂我法，非法說法、法說非法，實非沙門說是沙門、實是沙門說非沙門，實非毘奈耶說是毘奈耶、實是毘奈耶說非毘奈耶。愚癡、顛倒、憍慢、嫉妬、朋黨之心，於大乘法稱讚擁衛令廣流布，於聲聞乘、獨覺乘法，謗毀、障蔽，不令流布。不能如實依聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘，捨俗出家受具足戒成苾芻性，亦不如實修集一切善法因緣。於我弟子，或是法器、或非法器，謂：勤修行、學無學行，乃至證得最後極果真善異生，持戒、破戒、無戒者所，種種毀罵、呵嘖、惱亂、奪其衣鉢，不聽受用諸資生具，繫縛、禁閉。如是撥無一切因果斷滅論者，雖在人中實是羅剎，於當來世無數大劫難得人身；寧在地獄受無量苦，不處人中起斷滅見。

「如是癡人，不久便當支體廢缺，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來受諸苦惱，難可救濟，多百千劫難復人身。雖過無量、無數劫已，還得人身，而生五濁無佛世界，生盲、生聾、瘖啞無舌，種種重病常所嬰纏，或身矬醜人不憙見，言詞拙訥耳所惡聞，心常迷亂無所解了，生貧窮家眾事闕乏，不逢善友，隨惡友行樂作惡業，好執惡見造無間罪，復還重墮無間地獄，輪轉惡趣難有出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是癡人，不久便當支體廢缺，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來受諸苦惱，難可救濟，多百千劫難復人身。雖過無量、無數劫已，還得人身，而生五濁無佛世界，生盲、生聾、瘖啞無舌，種種重病常所嬰纏，或身矬醜人不憙見，言詞拙訥耳所惡聞，心常迷亂無所解了，生貧窮家眾事闕乏，不逢善友，隨惡友行樂作惡業，好執惡見造無間罪，復還重墮無間地獄，輪轉惡趣難有出期。

「如是愚癡斷滅論者，壞亂毀滅我之正法，逼惱謫罰我諸弟子，持戒、破戒、及無戒者，皆令不安修諸善品。由是因緣，多百千劫沒眾惡趣，從闇入闇難有出期。如是眾生所有罪報，皆為未求聽習聲聞、獨覺乘法，先求聽習微妙甚深大乘正法。如是愚癡斷滅論者，下劣人身尚難可得，況當能成賢聖法器！尚不能得聲聞、獨覺所證涅槃，況得廣大甚深無上正等菩提！如是眾生所有過失，皆由未學聲聞乘法、獨覺乘法，先入大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是愚癡斷滅論者，壞亂毀滅我之正法，逼惱謫罰我諸弟子，持戒、破戒、及無戒者，皆令不安修諸善品。由是因緣，多百千劫沒眾惡趣，從闇入闇難有出期。如是眾生所有罪報，皆為未求聽習聲聞、獨覺乘法，先求聽習微妙甚深大乘正法。如是愚癡斷滅論者，下劣人身尚難可得，況當能成賢聖法器！尚不能得聲聞、獨覺所證涅槃，況得廣大甚深無上正等菩提！如是眾生所有過失，皆由未學聲聞乘法、獨覺乘法，先入大乘。

「善男子！譬如坯瓶多諸瑕隙，盛油乳等，盡皆滲漏，能盛、所盛二俱壞失。所以者何？器有失故。如是眾生，於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，根機未熟、根機下劣、精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法，說、聽二人俱獲大罪，亦為違逆一切諸佛，所有過失廣說如前。譬如世間庫藏頹穴，置諸寶貨多有散失。如是眾生，於二乘法，謗毀不信、不肯修學，為說大乘不如實解，因此造罪輪轉無窮。譬如舟船，多諸泄漏，不任乘載泛於大海。如是眾生，多懷慳嫉，於二乘法未曾修學，妄號大乘實懷斷見，憍慢諂曲成泄漏身，不堪憑入一切智海。譬如有人，其目盲瞽，不堪呈示種種珍寶。如是眾生，憍慢放逸，執著空見，不學二乘，盲無慧目，不任顯示無上大乘功德珍寶。譬如有人，其身臭穢，雖以種種上妙香塗，而竟不能令身香潔。如是眾生，愚癡憍慢，於二乘法不樂勤修，不斷殺生乃至邪見，雖勤聽受無上大乘，而竟不能解甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如坯瓶多諸瑕隙，盛油乳等，盡皆滲漏，能盛、所盛二俱壞失。所以者何？器有失故。如是眾生，於聲聞乘、獨覺乘法，未作劬勞正勤修學，根機未熟、根機下劣、精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法，說、聽二人俱獲大罪，亦為違逆一切諸佛，所有過失廣說如前。譬如世間庫藏頹穴，置諸寶貨多有散失。如是眾生，於二乘法，謗毀不信、不肯修學，為說大乘不如實解，因此造罪輪轉無窮。譬如舟船，多諸泄漏，不任乘載泛於大海。如是眾生，多懷慳嫉，於二乘法未曾修學，妄號大乘實懷斷見，憍慢諂曲成泄漏身，不堪憑入一切智海。譬如有人，其目盲瞽，不堪呈示種種珍寶。如是眾生，憍慢放逸，執著空見，不學二乘，盲無慧目，不任顯示無上大乘功德珍寶。譬如有人，其身臭穢，雖以種種上妙香塗，而竟不能令身香潔。如是眾生，愚癡憍慢，於二乘法不樂勤修，不斷殺生乃至邪見，雖勤聽受無上大乘，而竟不能解甚深法。

「譬如石田，雖殖好種勤加營耨，終無果實。如是眾生，於二乘法，憍慢懈怠不樂勤修，貪求五欲曾無厭倦，雖於彼身殖大乘種，精進勤苦終無所成。譬如甕器，先貯毒藥投少石蜜，不任食用。如是眾生，於二乘法不肯修學，執無因論，為說大乘終不能成自他利益。譬如甕器，先貯石蜜投少毒藥，不任食用。如是眾生，精勤修學二乘正法猶未成就，為說大乘，二俱壞失。譬如有人，癡狂心亂，為作音樂，不能了知。如是眾生，於二乘法未曾修學，貪、瞋、癡等猛利煩惱擾亂其心，執著無因及斷滅論，根機未熟，為說大乘，雖經多時而不能解。譬如有人，不著甲冑、不持刀仗輙入陣中，必遭傷害受諸苦惱。如是眾生，於二乘法未曾修學，智慧狹劣根器未成，為說大乘必生妄執，由此展轉造惡無窮。如是癡人，不久便當支體廢缺，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來，應知如前次第廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如石田，雖殖好種勤加營耨，終無果實。如是眾生，於二乘法，憍慢懈怠不樂勤修，貪求五欲曾無厭倦，雖於彼身殖大乘種，精進勤苦終無所成。譬如甕器，先貯毒藥投少石蜜，不任食用。如是眾生，於二乘法不肯修學，執無因論，為說大乘終不能成自他利益。譬如甕器，先貯石蜜投少毒藥，不任食用。如是眾生，精勤修學二乘正法猶未成就，為說大乘，二俱壞失。譬如有人，癡狂心亂，為作音樂，不能了知。如是眾生，於二乘法未曾修學，貪、瞋、癡等猛利煩惱擾亂其心，執著無因及斷滅論，根機未熟，為說大乘，雖經多時而不能解。譬如有人，不著甲冑、不持刀仗輙入陣中，必遭傷害受諸苦惱。如是眾生，於二乘法未曾修學，智慧狹劣根器未成，為說大乘必生妄執，由此展轉造惡無窮。如是癡人，不久便當支體廢缺，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來，應知如前次第廣說。

「善男子！是故智者先應觀察一切眾心，然後說法。先當發起慈心、悲心、喜心、益心、不懈怠心、能忍受心、不憍慢心、不嫉妬心、不慳悋心、等引定心，然後為他宣說正法。終不令他諸眾生類，聞所說法，輪轉生死，墮大險難。是故，如來善達一切眾生心相，以無塵垢、無取行輪，為說正法。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是，由悲愍故、為令斷滅諸煩惱故、為令超渡三有海故、為諸眾生於三乘中隨心所樂隨趣一乘速圓滿故，為說正法，終不令其輪轉生死，墮大險難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是故智者先應觀察一切眾心，然後說法。先當發起慈心、悲心、喜心、益心、不懈怠心、能忍受心、不憍慢心、不嫉妬心、不慳悋心、等引定心，然後為他宣說正法。終不令他諸眾生類，聞所說法，輪轉生死，墮大險難。是故，如來善達一切眾生心相，以無塵垢、無取行輪，為說正法。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是，由悲愍故、為令斷滅諸煩惱故、為令超渡三有海故、為諸眾生於三乘中隨心所樂隨趣一乘速圓滿故，為說正法，終不令其輪轉生死，墮大險難。

「云何名無塵垢行輪？無塵垢者，謂說法時，不為有蘊、不為有處、不為有界，不為有欲界、不為有色界、不為有無色界，不為有此世、不為有他世，不為有諸行、不為有受、不為有想、不為有思、不為有觸、不為有作意、不為有無明，乃至不為有老死、不為有行及不行故，為諸眾生宣說正法；唯為一切諸蘊、處、界，廣說乃至行與不行，皆寂滅故，為諸眾生宣說正法，以是義故，名無塵垢。行者，所謂為能永斷死此生彼，為諸眾生宣說正法，為能永斷諸蘊、處、界，廣說乃至為能永斷行與不行，為諸眾生宣說正法，是名為行。輪者，所謂如滿月光清涼無礙，遍滿虛空，照觸一切無障境界。如是，如來及諸菩薩，所有神通、記說、教誡三種勝輪，作用無礙遍諸世界，利樂一切所化眾生。令諸眾生不異歸趣，不共一切世間眾生，不共一切聲聞、獨覺，能令眾生斷滅生死諸苦惱法，證得安樂菩提涅槃，是名為輪。如是名為諸佛、菩薩無塵垢行輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名無塵垢行輪？無塵垢者，謂說法時，不為有蘊、不為有處、不為有界，不為有欲界、不為有色界、不為有無色界，不為有此世、不為有他世，不為有諸行、不為有受、不為有想、不為有思、不為有觸、不為有作意、不為有無明，乃至不為有老死、不為有行及不行故，為諸眾生宣說正法；唯為一切諸蘊、處、界，廣說乃至行與不行，皆寂滅故，為諸眾生宣說正法，以是義故，名無塵垢。行者，所謂為能永斷死此生彼，為諸眾生宣說正法，為能永斷諸蘊、處、界，廣說乃至為能永斷行與不行，為諸眾生宣說正法，是名為行。輪者，所謂如滿月光清涼無礙，遍滿虛空，照觸一切無障境界。如是，如來及諸菩薩，所有神通、記說、教誡三種勝輪，作用無礙遍諸世界，利樂一切所化眾生。令諸眾生不異歸趣，不共一切世間眾生，不共一切聲聞、獨覺，能令眾生斷滅生死諸苦惱法，證得安樂菩提涅槃，是名為輪。如是名為諸佛、菩薩無塵垢行輪。

「云何名為無取行輪？謂於諸法無所罣礙，猶如日光普照一切，三乘根器隨其所宜，宣說正法無所執著。謂諸如來，為諸眾生說如是法，猶如虛空無差別相，以無量定遊戲自在莊嚴住持，為諸眾生說微妙法無所執著。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是。謂說諸法非有、非空；非即色空、非離色空，乃至非即識空、非離識空；非即眼空、非離眼空，乃至非即意空、非離意空；非即色空、非離色空，乃至非即法空，非離法空；非即眼識空、非離眼識空，乃至非即意識空、非離意識空。非即欲界空、非離欲界空，乃至非即虛空無邊處空、非離虛空無邊處空，非即識無邊處空、非離識無邊處空，非即無所有處空、非離無所有處空，非即非想非非想處空、非離非想非非想處空。非即四念住空、非離四念住空，乃至非即八支聖道空、非離八支聖道空，非即緣起法空、非離緣起法空，非即三不護空、非離三不護空，非即四無所畏空、非離四無所畏空，非即十力空、非離十力空，非即十八不共法空、非離十八不共法空，非即大慈大悲大喜大捨空、非離大慈大悲大喜大捨空，非即涅槃空、非離涅槃空。是名，如來及諸菩薩，為諸眾生宣說處中微妙正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無取行輪？謂於諸法無所罣礙，猶如日光普照一切，三乘根器隨其所宜，宣說正法無所執著。謂諸如來，為諸眾生說如是法，猶如虛空無差別相，以無量定遊戲自在莊嚴住持，為諸眾生說微妙法無所執著。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是。謂說諸法非有、非空；非即色空、非離色空，乃至非即識空、非離識空；非即眼空、非離眼空，乃至非即意空、非離意空；非即色空、非離色空，乃至非即法空，非離法空；非即眼識空、非離眼識空，乃至非即意識空、非離意識空。非即欲界空、非離欲界空，乃至非即虛空無邊處空、非離虛空無邊處空，非即識無邊處空、非離識無邊處空，非即無所有處空、非離無所有處空，非即非想非非想處空、非離非想非非想處空。非即四念住空、非離四念住空，乃至非即八支聖道空、非離八支聖道空，非即緣起法空、非離緣起法空，非即三不護空、非離三不護空，非即四無所畏空、非離四無所畏空，非即十力空、非離十力空，非即十八不共法空、非離十八不共法空，非即大慈大悲大喜大捨空、非離大慈大悲大喜大捨空，非即涅槃空、非離涅槃空。是名，如來及諸菩薩，為諸眾生宣說處中微妙正法。

「善男子！如是如來，為諸眾生，以無塵垢行輪說法；如滿月光，清涼無礙，遍滿虛空，照觸一切無障境界。乃至廣說，又以無取行輪說微妙法；於一切法無所罣礙，猶如日光普照一切，三乘根器隨其所宜，宣說正法無所執著。謂諸如來，為諸眾生說如是法，猶如虛空無差別相，以無量定遊戲自在莊嚴住持，為諸眾生說微妙法無所執著，令於三乘隨宜趣入。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是，令諸眾生聞此最勝甚深法已，於三乘中，隨其所樂隨趣一乘，種種善根皆得成熟；隨於一乘極善安住，終不令其於生死中增長種種惡、不善法，令於涅槃堅固不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，為諸眾生，以無塵垢行輪說法；如滿月光，清涼無礙，遍滿虛空，照觸一切無障境界。乃至廣說，又以無取行輪說微妙法；於一切法無所罣礙，猶如日光普照一切，三乘根器隨其所宜，宣說正法無所執著。謂諸如來，為諸眾生說如是法，猶如虛空無差別相，以無量定遊戲自在莊嚴住持，為諸眾生說微妙法無所執著，令於三乘隨宜趣入。具大甲冑一切菩薩摩訶薩眾，為他說法亦復如是，令諸眾生聞此最勝甚深法已，於三乘中，隨其所樂隨趣一乘，種種善根皆得成熟；隨於一乘極善安住，終不令其於生死中增長種種惡、不善法，令於涅槃堅固不退。

「善男子！菩薩摩訶薩，為斷無量無數眾生生死流轉，為他說法；聲聞、獨覺，但為自斷生死流轉，為他說法。菩薩摩訶薩，為令無量無數眾生渡四瀑流，為他說法；聲聞、獨覺，但為令己渡四瀑流，為他說法。菩薩摩訶薩，為除無量無數眾生諸煩惱病，為他說法；聲聞、獨覺，但為自除諸煩惱病，為他說法。菩薩摩訶薩，為斷眾生諸蘊煩惱、習氣相續，令盡無餘，為他說法；聲聞、獨覺，但為自斷諸蘊煩惱、習氣相續，有餘不盡，為他說法。菩薩摩訶薩，為成大悲等流果故，大悲為因，為他說法；聲聞、獨覺，不為大悲等流果故，無大悲因，為他說法。菩薩摩訶薩，於諸眾生有所顧念，而為說法；聲聞、獨覺，於諸眾生無所顧念，而為說法。菩薩摩訶薩，為息一切他眾生苦，為他說法；聲聞、獨覺，但為自息己所有苦，為他說法。菩薩摩訶薩，為滿一切眾生法味，為他說法；聲聞、獨覺，但為自滿己身法味，為他說法。菩薩摩訶薩，為諸眾生得勝法明，為他說法；聲聞、獨覺，但為自己得勝法明，為他說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩，為斷無量無數眾生生死流轉，為他說法；聲聞、獨覺，但為自斷生死流轉，為他說法。菩薩摩訶薩，為令無量無數眾生渡四瀑流，為他說法；聲聞、獨覺，但為令己渡四瀑流，為他說法。菩薩摩訶薩，為除無量無數眾生諸煩惱病，為他說法；聲聞、獨覺，但為自除諸煩惱病，為他說法。菩薩摩訶薩，為斷眾生諸蘊煩惱、習氣相續，令盡無餘，為他說法；聲聞、獨覺，但為自斷諸蘊煩惱、習氣相續，有餘不盡，為他說法。菩薩摩訶薩，為成大悲等流果故，大悲為因，為他說法；聲聞、獨覺，不為大悲等流果故，無大悲因，為他說法。菩薩摩訶薩，於諸眾生有所顧念，而為說法；聲聞、獨覺，於諸眾生無所顧念，而為說法。菩薩摩訶薩，為息一切他眾生苦，為他說法；聲聞、獨覺，但為自息己所有苦，為他說法。菩薩摩訶薩，為滿一切眾生法味，為他說法；聲聞、獨覺，但為自滿己身法味，為他說法。菩薩摩訶薩，為諸眾生得勝法明，為他說法；聲聞、獨覺，但為自己得勝法明，為他說法。

「善男子！以要言之，菩薩摩訶薩無量律儀，普為除滅一切眾生大無明闇、大怖畏事、一切衰損，得大光明及大名稱，如實覺悟一切智智，為他說法。聲聞、獨覺少分律儀，但為滅除自無明闇，得小光明及小名稱，如實覺悟少分法智，為他說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以要言之，菩薩摩訶薩無量律儀，普為除滅一切眾生大無明闇、大怖畏事、一切衰損，得大光明及大名稱，如實覺悟一切智智，為他說法。聲聞、獨覺少分律儀，但為滅除自無明闇，得小光明及小名稱，如實覺悟少分法智，為他說法。

「善男子！聲聞、獨覺，無有於他實懷顧念，無有於他實懷悲惻，無有於他實不輕弄，無有於他實為利益，無有於他實為拔濟，無有於他實行薦舉，無有於他實欲稱歎，無有於他實無諂曲而行讚美，無有於他不顧己身令彼安樂，無有於他不起誤失身、語、意、業。善男子！住大乘者，無有於己實懷顧念，廣說乃至，無有於他發起誤失身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聲聞、獨覺，無有於他實懷顧念，無有於他實懷悲惻，無有於他實不輕弄，無有於他實為利益，無有於他實為拔濟，無有於他實行薦舉，無有於他實欲稱歎，無有於他實無諂曲而行讚美，無有於他不顧己身令彼安樂，無有於他不起誤失身、語、意、業。善男子！住大乘者，無有於己實懷顧念，廣說乃至，無有於他發起誤失身、語、意業。