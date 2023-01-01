大乘大集地藏十輪經卷第五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第五三藏法師玄奘奉 詔譯

無依行品第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依行品第三之三

爾時，地藏菩薩摩訶薩，復白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，復白佛言：

「大德世尊！若有真善剎帝利、真善宰官、真善居士、真善長者、真善沙門、真善婆羅門，如是等人能自善護，亦善護他、善護後世、善護佛法。出家之人若是法器、若非法器、下至無戒剃除鬚髮被袈裟者，普善守護、恭敬、供養；又能善護聲聞乘法、緣覺乘法及大乘法，恭敬聽聞，信受供養。於住大乘具戒、富德、精勤修行，乃至住果補特伽羅，能善守護助其勢力，諮問聽受歡喜談論，遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物，終不令人非法費用，勤加守護，供四方僧。於窣堵波及僧祇物，終不自奪、不教他奪，亦不自用、不教他用。於能辯說三乘法人，恭敬供養，加護與力，不令他人誹謗毀辱；尊重安慰諸出家人，信受護持佛所說法，終不破壞諸窣堵波，亦常護持僧伽藍舍。於剃鬚髮被服袈裟出家人所，終不毀廢。於十惡輪，自不染習；亦常勸他離十惡輪，具學先王治國正法，紹三寶種常令熾盛，恒樂親近諸善知識，慈心撫育一切國人，隨其所宜方便化導，令捨邪法，修行正法。如是真善剎帝利王乃至真善婆羅門等，得幾所福？滅幾所罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德世尊！若有真善剎帝利、真善宰官、真善居士、真善長者、真善沙門、真善婆羅門，如是等人能自善護，亦善護他、善護後世、善護佛法。出家之人若是法器、若非法器、下至無戒剃除鬚髮被袈裟者，普善守護、恭敬、供養；又能善護聲聞乘法、緣覺乘法及大乘法，恭敬聽聞，信受供養。於住大乘具戒、富德、精勤修行，乃至住果補特伽羅，能善守護助其勢力，諮問聽受歡喜談論，遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物，終不令人非法費用，勤加守護，供四方僧。於窣堵波及僧祇物，終不自奪、不教他奪，亦不自用、不教他用。於能辯說三乘法人，恭敬供養，加護與力，不令他人誹謗毀辱；尊重安慰諸出家人，信受護持佛所說法，終不破壞諸窣堵波，亦常護持僧伽藍舍。於剃鬚髮被服袈裟出家人所，終不毀廢。於十惡輪，自不染習；亦常勸他離十惡輪，具學先王治國正法，紹三寶種常令熾盛，恒樂親近諸善知識，慈心撫育一切國人，隨其所宜方便化導，令捨邪法，修行正法。如是真善剎帝利王乃至真善婆羅門等，得幾所福？滅幾所罪？」

佛言：「善男子！假使有人出現世間具大威力，於日初分，積集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾；於日中分，亦集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾；於日後分，亦集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾。如是，日日相續布施滿百千年，此人福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！假使有人出現世間具大威力，於日初分，積集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾；於日中分，亦集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾；於日後分，亦集七寶滿贍部洲，奉施諸佛及弟子眾。如是，日日相續布施滿百千年，此人福聚寧為多不？」

地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；惟佛能知，餘無知者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；惟佛能知，餘無知者！」

佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。若有真善剎帝利王乃至真善婆羅門等，於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，所獲福聚過前福聚，無量、無邊、不可稱計。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為四方僧營建寺宇，其量寬廣等四大洲，上妙房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，資緣充備，令諸如來、聲聞、菩薩、大弟子眾，止住其中，精進修行種種善品，若晝、若夜、無有懈息；經百千俱胝那庾多歲，供給、供養、相續不絕。此人福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。若有真善剎帝利王乃至真善婆羅門等，於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，所獲福聚過前福聚，無量、無邊、不可稱計。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為四方僧營建寺宇，其量寬廣等四大洲，上妙房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，資緣充備，令諸如來、聲聞、菩薩、大弟子眾，止住其中，精進修行種種善品，若晝、若夜、無有懈息；經百千俱胝那庾多歲，供給、供養、相續不絕。此人福聚寧為多不？」

地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；惟佛能知，餘無知者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；惟佛能知，餘無知者！」

佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為四方僧營建寺宇，寬廣量等十四大洲，上妙房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，資緣充備，令諸如來、聲聞、菩薩、大弟子眾，止住其中，精進修行種種善品，若晝、若夜無有懈息；經百千俱胝那庾多歲，供給、供養、相續不絕。此人福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為四方僧營建寺宇，寬廣量等十四大洲，上妙房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，資緣充備，令諸如來、聲聞、菩薩、大弟子眾，止住其中，精進修行種種善品，若晝、若夜無有懈息；經百千俱胝那庾多歲，供給、供養、相續不絕。此人福聚寧為多不？」

地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；唯佛能知，餘無知者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩摩訶薩言：「甚多。世尊！甚多。大德！此人福聚，無量、無邊、不可稱計，算數、譬喻所不能及；唯佛能知，餘無知者！」

佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為佛舍利起窣堵波，嚴麗高廣，量等三千大千世界；如前所說，為四方僧造寺福聚；類此所說為佛舍利起窣堵波所獲福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分亦不及一，於俱胝分亦不及一，那庾多分、數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。又善男子！假使有人，出現世間具大威力，為佛舍利起窣堵波，嚴麗高廣，量等三千大千世界；如前所說，為四方僧造寺福聚；類此所說為佛舍利起窣堵波所獲福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分亦不及一，於俱胝分亦不及一，那庾多分、數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又善男子！假使有得波羅蜜多、具八解脫靜慮等至大阿羅漢，遍滿三千大千世界，如稻麻、竹葦、甘蔗、叢林，一切皆被堅縛五處經百千年。時，有一人出現於世，具大威力，樂福德故悉解被縛諸阿羅漢，香湯澡浴，奉施衣鉢，經百千年，給上房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，種種所須如法資具。諸阿羅漢般涅槃已，供養、焚燒、收取舍利，以妙七寶起窣堵波，安置其中。復以種種寶幢、幡蓋、香花、伎樂而供養之。如前所說，為佛舍利起窣堵波所獲福聚，類此所說解阿羅漢供養福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分亦不及一，於俱胝分亦不及一，那庾多分、數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！假使有得波羅蜜多、具八解脫靜慮等至大阿羅漢，遍滿三千大千世界，如稻麻、竹葦、甘蔗、叢林，一切皆被堅縛五處經百千年。時，有一人出現於世，具大威力，樂福德故悉解被縛諸阿羅漢，香湯澡浴，奉施衣鉢，經百千年，給上房舍、床敷、衣服、飲食、醫藥，種種所須如法資具。諸阿羅漢般涅槃已，供養、焚燒、收取舍利，以妙七寶起窣堵波，安置其中。復以種種寶幢、幡蓋、香花、伎樂而供養之。如前所說，為佛舍利起窣堵波所獲福聚，類此所說解阿羅漢供養福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分亦不及一，於俱胝分亦不及一，那庾多分、數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，所獲福德過前福聚，無量、無邊、不可稱計，如生福數，滅罪亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，所獲福德過前福聚，無量、無邊、不可稱計，如生福數，滅罪亦爾。

「善男子！若有真善剎帝利王，及諸真善宰官、居士、長者、沙門、婆羅門等，於未來世後五百歲，法欲滅時，能善護持我之法眼，能自善護，亦善護他、善護後世、善護我法。出家弟子若是法器、若非法器，下至無戒剃除鬚髮被袈裟者，普善守護，恭敬供養，令無損惱，又能善護三乘正法。聽受供養聲聞法時，於獨覺乘及大乘法不生誹謗，於獨覺乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養獨覺法時，於聲聞乘及大乘法不生誹謗，於聲聞乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養大乘法時，於聲聞乘、獨覺乘法不生誹謗，於聲聞乘、獨覺乘人亦不憎嫉；於聲聞乘、獨覺乘法不求趣證，唯求趣證大乘正法。於住大乘具戒、富德、精勤修行，乃至住果補特伽羅，多數親近，承事供養，深心敬重，請問聽受，遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物，終不令人非法費用，勤加守護，供四方僧。於窣堵波及僧祇物，終不自奪、不教他奪，亦不自用、不教他用。於能辯說三乘法人，恭敬供養，加護與力，不令他人誹謗毀辱，尊重安慰諸出家人，信受護持如來聖教，終不破壞諸窣堵波，亦常護持四方僧寺。於我出家諸弟子所，終不毀廢，還俗策使。於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，具學先王治國正法，十善業道攝化世間，常當親近諸善知識，紹三寶種常令熾盛，善護法眼令不滅沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有真善剎帝利王，及諸真善宰官、居士、長者、沙門、婆羅門等，於未來世後五百歲，法欲滅時，能善護持我之法眼，能自善護，亦善護他、善護後世、善護我法。出家弟子若是法器、若非法器，下至無戒剃除鬚髮被袈裟者，普善守護，恭敬供養，令無損惱，又能善護三乘正法。聽受供養聲聞法時，於獨覺乘及大乘法不生誹謗，於獨覺乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養獨覺法時，於聲聞乘及大乘法不生誹謗，於聲聞乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養大乘法時，於聲聞乘、獨覺乘法不生誹謗，於聲聞乘、獨覺乘人亦不憎嫉；於聲聞乘、獨覺乘法不求趣證，唯求趣證大乘正法。於住大乘具戒、富德、精勤修行，乃至住果補特伽羅，多數親近，承事供養，深心敬重，請問聽受，遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物，終不令人非法費用，勤加守護，供四方僧。於窣堵波及僧祇物，終不自奪、不教他奪，亦不自用、不教他用。於能辯說三乘法人，恭敬供養，加護與力，不令他人誹謗毀辱，尊重安慰諸出家人，信受護持如來聖教，終不破壞諸窣堵波，亦常護持四方僧寺。於我出家諸弟子所，終不毀廢，還俗策使。於十惡輪自不染習，亦常勸他離十惡輪，具學先王治國正法，十善業道攝化世間，常當親近諸善知識，紹三寶種常令熾盛，善護法眼令不滅沒。

「如是真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，由具如是諸功德故，名不虛受國人俸祿。一切天、龍、藥叉鬼神乃至羯吒布怛那等，皆生歡喜，慈悲擁護。一切法器、真實福田，亦生歡喜慈悲護念。由是因緣，所居國土及諸有情，展轉熾盛，安隱豐樂；隣國兵戈不能侵害，皆敬慕德自來歸附。由此展轉勸修善業，枯竭惡趣，增長天人。守護身命令得長遠，自滅煩惱亦令他滅。住持菩提道六波羅蜜多，破壞一切眾邪惡道，於生死海不久沈淪。常離惡友，常近善友，生生常遇諸佛、菩薩，恭敬承事，曾無暫廢，不久皆當隨心所樂，各各安住於佛國土，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，由具如是諸功德故，名不虛受國人俸祿。一切天、龍、藥叉鬼神乃至羯吒布怛那等，皆生歡喜，慈悲擁護。一切法器、真實福田，亦生歡喜慈悲護念。由是因緣，所居國土及諸有情，展轉熾盛，安隱豐樂；隣國兵戈不能侵害，皆敬慕德自來歸附。由此展轉勸修善業，枯竭惡趣，增長天人。守護身命令得長遠，自滅煩惱亦令他滅。住持菩提道六波羅蜜多，破壞一切眾邪惡道，於生死海不久沈淪。常離惡友，常近善友，生生常遇諸佛、菩薩，恭敬承事，曾無暫廢，不久皆當隨心所樂，各各安住於佛國土，證得無上正等菩提。」

爾時，眾中一切天帝及諸眷屬，乃至一切畢舍遮帝及諸眷屬，從座而起，頂禮佛足，合掌恭敬，而白佛言：「大德世尊！於未來世後五百歲，於此佛土法欲滅時，若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，善護自他、善護後世、護持正法，紹三寶種皆令熾盛，無有斷絕，以要言之如佛所說。如是等人，於三乘法恭敬聽受終不隱藏，於三乘人護持供養不令擾惱，於三寶物勤加守護不令侵損。我等眷屬，於此真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，勤加擁護，令其十法皆得增長。何等為十？一者、增長壽命；二者、增長無難；三者、增長無病；四者、增長眷屬；五者、增長財寶；六者、增長資具；七者、增長自在；八者、增長名稱；九者、增長善友；十者、增長智慧。大德世尊！若彼真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，具前所說諸功德者，我等擁護定當得此十法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中一切天帝及諸眷屬，乃至一切畢舍遮帝及諸眷屬，從座而起，頂禮佛足，合掌恭敬，而白佛言：「大德世尊！於未來世後五百歲，於此佛土法欲滅時，若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，善護自他、善護後世、護持正法，紹三寶種皆令熾盛，無有斷絕，以要言之如佛所說。如是等人，於三乘法恭敬聽受終不隱藏，於三乘人護持供養不令擾惱，於三寶物勤加守護不令侵損。我等眷屬，於此真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，勤加擁護，令其十法皆得增長。何等為十？一者、增長壽命；二者、增長無難；三者、增長無病；四者、增長眷屬；五者、增長財寶；六者、增長資具；七者、增長自在；八者、增長名稱；九者、增長善友；十者、增長智慧。大德世尊！若彼真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，於十惡輪自能遠離，亦能勸他令其遠離，具前所說諸功德者，我等擁護定當得此十法增長。

「復次，世尊！若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，成就如前所說功德，我等眷屬勤加擁護，令於十法皆得遠離。何等為十？一者、遠離一切怨家寇敵；二者、遠離一切非愛、色、聲、香、味、觸、境；三者、遠離一切障癘疾病；四者、遠離一切邪執惡見；五者、遠離一切邪妄歸依；六者、遠離一切邪惡災怪；七者、遠離一切邪惡事業；八者、遠離一切邪惡知識；九者、遠離一切居家淤泥；十者、遠離一切非時夭喪。大德！世尊！若彼真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，成前所說諸功德者，我等擁護，定當得此十法遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，成就如前所說功德，我等眷屬勤加擁護，令於十法皆得遠離。何等為十？一者、遠離一切怨家寇敵；二者、遠離一切非愛、色、聲、香、味、觸、境；三者、遠離一切障癘疾病；四者、遠離一切邪執惡見；五者、遠離一切邪妄歸依；六者、遠離一切邪惡災怪；七者、遠離一切邪惡事業；八者、遠離一切邪惡知識；九者、遠離一切居家淤泥；十者、遠離一切非時夭喪。大德！世尊！若彼真善剎帝利王，乃至真善婆羅門等，成前所說諸功德者，我等擁護，定當得此十法遠離。

「復次，世尊！若有真善剎帝利王，具修如前所說功德令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬及其國土一切人民，令於十法皆得遠離。何等為十？一者、遠離一切他國怨敵；二者、遠離一切自國怨敵；三者、遠離一切凶惡鬼神；四者、遠離一切諐陽亢旱；五者、遠離一切伏陰滯雨；六者、遠離一切非時寒熱、烈風、暴雨、霜雹、災害；七者、遠離一切惡星變怪；八者、遠離一切飢饉荒儉；九者、遠離一切非時病死；十者、遠離一切邪執惡見。大德世尊！若彼真善剎帝利王，具修如前所說功德令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬及其國土一切人民，定當得此十法遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有真善剎帝利王，具修如前所說功德令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬及其國土一切人民，令於十法皆得遠離。何等為十？一者、遠離一切他國怨敵；二者、遠離一切自國怨敵；三者、遠離一切凶惡鬼神；四者、遠離一切諐陽亢旱；五者、遠離一切伏陰滯雨；六者、遠離一切非時寒熱、烈風、暴雨、霜雹、災害；七者、遠離一切惡星變怪；八者、遠離一切飢饉荒儉；九者、遠離一切非時病死；十者、遠離一切邪執惡見。大德世尊！若彼真善剎帝利王，具修如前所說功德令圓滿者，我等眷屬勤加擁護，令此帝王并諸眷屬及其國土一切人民，定當得此十法遠離。」

爾時，世尊讚諸天帝及其眷屬，乃至一切畢舍遮帝及眷屬言：「善哉，善哉！汝等乃能發此誓願，此事皆是汝等應作。由是因緣，當令汝等長夜安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚諸天帝及其眷屬，乃至一切畢舍遮帝及眷屬言：「善哉，善哉！汝等乃能發此誓願，此事皆是汝等應作。由是因緣，當令汝等長夜安樂。」

爾時，天藏大梵復白佛言：「世尊！唯願聽我，為未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句。由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故，令未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，不為一切怨敵惡友之所摧伏，能令一切怨敵惡友自然退散。能善護持身、語、意業，為諸智者常所稱讚，離諸惡法，常行善法，常離一切邪見、邪歸；常於大乘精進修行，勇猛堅固；常能成熟無量無數所化有情，智不依他，自然善巧，具能修行六到彼岸珍寶伏藏，遠離一切忿、慳、嫉等煩惱纏垢；常為一切人、非人等恭敬護念，諸有所為心無忘失，不捨有情，樂四攝事；常不遠離法器福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天藏大梵復白佛言：「世尊！唯願聽我，為未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句。由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故，令未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，不為一切怨敵惡友之所摧伏，能令一切怨敵惡友自然退散。能善護持身、語、意業，為諸智者常所稱讚，離諸惡法，常行善法，常離一切邪見、邪歸；常於大乘精進修行，勇猛堅固；常能成熟無量無數所化有情，智不依他，自然善巧，具能修行六到彼岸珍寶伏藏，遠離一切忿、慳、嫉等煩惱纏垢；常為一切人、非人等恭敬護念，諸有所為心無忘失，不捨有情，樂四攝事；常不遠離法器福田。」

佛言：「天藏！吾今恣汝為未來世此佛土中一切真善剎帝利王，說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句，由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故，令未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，不為一切怨敵惡友之所摧伏，廣說乃至，常不遠離一切諸佛及佛弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天藏！吾今恣汝為未來世此佛土中一切真善剎帝利王，說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句，由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故，令未來世此佛土中，一切真善剎帝利王，不為一切怨敵惡友之所摧伏，廣說乃至，常不遠離一切諸佛及佛弟子。」

爾時，天藏大梵即說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天藏大梵即說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句：

「怛絰他(唐言謂)牟尼冐㘑(一) 牟那揭臘茷(二) 牟尼紇梨達曳(三) 牟尼嚧訶毘折(常列反)隸(四) 牟那曷栗制(五) 牟尼笈謎(六) 束訖羅博差(七)(初戒反) 鉢邏奢博差(八)(初戒反) 蜜羅博差(九)(初戒反) 騷剌婆紇栗帝(十) 妬剌拏紇栗折(章列反)隸(十一) 鉢怛邏叉紇栗帝(十二) 具具拏蜜隸(十三) 唈(烏合反)茷叉薩隸(十四) 遏怒訶祇𭌆茷(十五) 牟尼鉢塔茷(十六) 莎訶(唐言善說)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(唐言謂)牟尼冐㘑(一) 牟那揭臘茷(二) 牟尼紇梨達曳(三) 牟尼嚧訶毘折(常列反)隸(四) 牟那曷栗制(五) 牟尼笈謎(六) 束訖羅博差(七)(初戒反) 鉢邏奢博差(八)(初戒反) 蜜羅博差(九)(初戒反) 騷剌婆紇栗帝(十) 妬剌拏紇栗折(章列反)隸(十一) 鉢怛邏叉紇栗帝(十二) 具具拏蜜隸(十三) 唈(烏合反)茷叉薩隸(十四) 遏怒訶祇𭌆茷(十五) 牟尼鉢塔茷(十六) 莎訶(唐言善說)」

天藏大梵說是呪已，復白佛言：「唯願世尊及諸大眾，於我所說大陀羅尼皆生隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天藏大梵說是呪已，復白佛言：「唯願世尊及諸大眾，於我所說大陀羅尼皆生隨喜。」

世尊告曰：「善哉，善哉！」一切大眾亦作是言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉，善哉！」一切大眾亦作是言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊復告尊者大目乾連，及告彌勒菩薩摩訶薩曰：「善男子！汝等皆應受持如是天藏大梵所說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句，傳授未來此佛土中，一切真善剎帝利王，令自受持，及令流布。由是因緣，彼諸真善剎帝利王，并諸眷屬及國人民，一切皆得利益安樂；常轉法輪，名稱高遠，威德熾盛，摧滅邪見，建立正見，守護法眼，紹三寶種，皆令熾盛，無有斷絕。成熟無量、無邊有情。於大乘中堅固淨信，久住圓滿，能具修六波羅蜜多，斷一切障速到究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告尊者大目乾連，及告彌勒菩薩摩訶薩曰：「善男子！汝等皆應受持如是天藏大梵所說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句，傳授未來此佛土中，一切真善剎帝利王，令自受持，及令流布。由是因緣，彼諸真善剎帝利王，并諸眷屬及國人民，一切皆得利益安樂；常轉法輪，名稱高遠，威德熾盛，摧滅邪見，建立正見，守護法眼，紹三寶種，皆令熾盛，無有斷絕。成熟無量、無邊有情。於大乘中堅固淨信，久住圓滿，能具修六波羅蜜多，斷一切障速到究竟。」

爾時，世尊重顯此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重顯此義而說頌曰：

「時天藏大梵， 請問兩足尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天藏大梵， 請問兩足尊：

『利根等有情， 樂修定誦福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『利根等有情， 樂修定誦福；

聰慧王成法， 為升進沈淪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧王成法， 為升進沈淪？

所修三事中， 唯除惑不退？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修三事中， 唯除惑不退？』

世尊告彼言： 『若犯無依行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告彼言： 『若犯無依行，

雖覺慧猛利， 而趣無間獄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖覺慧猛利， 而趣無間獄；

非真聰慧故， 樂行十惡輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非真聰慧故， 樂行十惡輪，

斷滅諸善根， 速趣於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷滅諸善根， 速趣於地獄。

定能斷煩惱， 非聽誦福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定能斷煩惱， 非聽誦福業，

故欲求涅槃， 常當修靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故欲求涅槃， 常當修靜慮。

有慧勤精進， 護持我正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有慧勤精進， 護持我正法，

由敬信袈裟， 能渡煩惱海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由敬信袈裟， 能渡煩惱海；

樂處空閑林， 遠造無間類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂處空閑林， 遠造無間類，

敬持戒修定， 能渡諸有海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬持戒修定， 能渡諸有海；

普信敬三乘， 興隆我正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普信敬三乘， 興隆我正法，

供養染衣者， 當成功德海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養染衣者， 當成功德海；

能伏難調心， 不舉苾芻罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏難調心， 不舉苾芻罪，

修知足聖種， 當成兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修知足聖種， 當成兩足尊。

遠離惡苾芻， 親近聖行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡苾芻， 親近聖行處，

不食用僧物， 速證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不食用僧物， 速證大菩提。

三界中安樂， 皆由三寶生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界中安樂， 皆由三寶生，

故求安樂人， 常供養三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故求安樂人， 常供養三寶。

旃荼羅王等， 朋黨惡苾芻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃荼羅王等， 朋黨惡苾芻，

於三寶起過， 速墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三寶起過， 速墮無間獄。

十壓油輪罪， 等彼一婬坊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十壓油輪罪， 等彼一婬坊；

置彼十婬坊， 等一酒坊罪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置彼十婬坊， 等一酒坊罪；

置十酒坊罪， 等彼一屠坊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置十酒坊罪， 等彼一屠坊；

置彼十屠坊， 罪等王等一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置彼十屠坊， 罪等王等一。

真善國王等， 興隆我正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真善國王等， 興隆我正法，

普供養三乘， 當成功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普供養三乘， 當成功德海。

七寶滿贍部， 奉施佛及僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶滿贍部， 奉施佛及僧，

彼所獲福聚， 不如護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所獲福聚， 不如護佛法。

為佛僧造寺， 量等十四洲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛僧造寺， 量等十四洲，

彼所獲福聚， 不如護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所獲福聚， 不如護佛法。

造佛窣堵波， 量等三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造佛窣堵波， 量等三千界，

彼所獲福聚， 不如護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所獲福聚， 不如護佛法。

解阿羅漢縛， 種種修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解阿羅漢縛， 種種修供養，

不障我正法， 其福勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不障我正法， 其福勝於彼。

千俱胝劫中， 智者勤修定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千俱胝劫中， 智者勤修定，

所生勝覺慧， 不如護我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生勝覺慧， 不如護我法。

真善國王等， 遠離十惡輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真善國王等， 遠離十惡輪，

護持我正法， 及著袈裟者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持我正法， 及著袈裟者，

不毀謗我說， 三乘法及人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不毀謗我說， 三乘法及人，

普聽聞供養， 護持說法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普聽聞供養， 護持說法者，

不損三寶物， 不障著袈裟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不損三寶物， 不障著袈裟，

常敬器非器， 福勝無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常敬器非器， 福勝無倫匹。

如五日並現， 大海皆枯竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如五日並現， 大海皆枯竭，

如是護我法， 能枯竭煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護我法， 能枯竭煩惱；

如風災起時， 諸山皆散滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風災起時， 諸山皆散滅，

如是護我法， 能除滅煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護我法， 能除滅煩惱；

如水災起時， 大地皆漂壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水災起時， 大地皆漂壞，

如是護我法， 能壞非愛果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護我法， 能壞非愛果；

如如意寶珠， 隨所願皆滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如意寶珠， 隨所願皆滿，

如是三乘法， 能滿眾生願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三乘法， 能滿眾生願；

如遇得賢瓶， 除貧獲富樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如遇得賢瓶， 除貧獲富樂，

如是遇佛法， 滅惑證菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是遇佛法， 滅惑證菩提；

如十五夜月， 明照滿虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如十五夜月， 明照滿虛空，

如是護法人， 智慧周法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護法人， 智慧周法界；

如虛空平等， 無物亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空平等， 無物亦無相，

如是護法人， 知諸法一味； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護法人， 知諸法一味；

如日放光明， 恒除世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日放光明， 恒除世間闇，

如是護法者， 常普照世間。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護法者， 常普照世間。』」

大乘大集地藏十輪經有依行品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經有依行品第四之一

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，於大眾中從座而起，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，於大眾中從座而起，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，以頌問曰：

「昔言破戒失淨德， 非賢聖器非我子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔言破戒失淨德， 非賢聖器非我子，

諸沙門法棄如燼， 不應居我清眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門法棄如燼， 不應居我清眾中。

三垢所污失滅道， 彼不堪消勝供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三垢所污失滅道， 彼不堪消勝供養，

於施四方僧眾物， 少分我亦不聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於施四方僧眾物， 少分我亦不聽受。

四根本罪隨犯一， 清眾所棄如海尸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四根本罪隨犯一， 清眾所棄如海尸；

云何今說惡苾芻， 應忍應悲遮讁罰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何今說惡苾芻， 應忍應悲遮讁罰，

復勸應勤供養彼， 悲愍勿生微惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復勸應勤供養彼， 悲愍勿生微惡心，

恭敬聽受所說法， 當獲福慧大悲者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬聽受所說法， 當獲福慧大悲者？

六通救世餘經說， 汝等皆當信大乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通救世餘經說， 汝等皆當信大乘；

正直微妙菩提道， 應捨二乘解脫路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直微妙菩提道， 應捨二乘解脫路。

云何今復說三乘， 普勸聽持修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何今復說三乘， 普勸聽持修供養，

根力覺道沙門果， 此經中有餘處無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根力覺道沙門果， 此經中有餘處無？

八支聖道無等倫， 三乘皆同行此道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八支聖道無等倫， 三乘皆同行此道，

欲求解脫勤精進， 各隨所願證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求解脫勤精進， 各隨所願證菩提。

有情中尊當照察， 會今昔教使無違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情中尊當照察， 會今昔教使無違，

令諸天人菩薩眾， 解悟心歡證真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸天人菩薩眾， 解悟心歡證真實。

聞說大乘誰有益？ 聞說大乘誰有損？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說大乘誰有益？ 聞說大乘誰有損？

十種解脫聲聞乘， 聞說誰損誰有益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種解脫聲聞乘， 聞說誰損誰有益？

何人聞法轉昇進？ 何人聞法翻退沒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人聞法轉昇進？ 何人聞法翻退沒？

云何厭患諸有為， 能速枯竭於老死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何厭患諸有為， 能速枯竭於老死？

晝夜勤修諸善者， 依何妙理御何乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜勤修諸善者， 依何妙理御何乘，

能渡深廣四瀑流？ 救世皆當為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能渡深廣四瀑流？ 救世皆當為宣說。」

爾時，佛告金剛藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今為欲利益安樂無量有情，為諸天、人、阿素洛等作大義利，請問如來如是深義。汝應諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今為欲利益安樂無量有情，為諸天、人、阿素洛等作大義利，請問如來如是深義。汝應諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

金剛藏菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！有十種補特伽羅，輪迴生死，難得人身。何等為十補特伽羅？一者、不種善根；二者、未修福業；三者、雜染相續；四者、隨惡友行；五者、不見、不畏後世苦果；六者、猛利貪欲；七者、猛利瞋恚；八者、猛利愚癡；九者、其心迷亂；十者、守惡邪見。如是十種無依行因，令諸眾生犯根本罪、毀犯尸羅、墮諸惡趣。何等名為十無依行？謂我法中而出家者，有加行壞、意樂不壞。有意樂壞、加行不壞。有加行、意樂俱壞。有戒壞、見不壞。有見壞、戒不壞。有戒、見俱壞。有於加行、意樂、戒、見、雖皆不壞，而但依止惡友力，行作無依行。有雖依止善友力行，而復愚鈍猶如瘂羊，於諸事業都不分別，聞善友說善、不善法，不能領受、不能記持，不能解了善、不善義，由是因緣作無依行。有於種種財寶、眾具常無厭足，追求因緣，其心迷亂作無依行。有為眾病之所逼惱，便求種種祠祀呪術，由是因緣作無依行。如是十種無依行因，令諸眾生犯根本罪，於現法中非賢聖器，毀犯尸羅，墮諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！有十種補特伽羅，輪迴生死，難得人身。何等為十補特伽羅？一者、不種善根；二者、未修福業；三者、雜染相續；四者、隨惡友行；五者、不見、不畏後世苦果；六者、猛利貪欲；七者、猛利瞋恚；八者、猛利愚癡；九者、其心迷亂；十者、守惡邪見。如是十種無依行因，令諸眾生犯根本罪、毀犯尸羅、墮諸惡趣。何等名為十無依行？謂我法中而出家者，有加行壞、意樂不壞。有意樂壞、加行不壞。有加行、意樂俱壞。有戒壞、見不壞。有見壞、戒不壞。有戒、見俱壞。有於加行、意樂、戒、見、雖皆不壞，而但依止惡友力，行作無依行。有雖依止善友力行，而復愚鈍猶如瘂羊，於諸事業都不分別，聞善友說善、不善法，不能領受、不能記持，不能解了善、不善義，由是因緣作無依行。有於種種財寶、眾具常無厭足，追求因緣，其心迷亂作無依行。有為眾病之所逼惱，便求種種祠祀呪術，由是因緣作無依行。如是十種無依行因，令諸眾生犯根本罪，於現法中非賢聖器，毀犯尸羅，墮諸惡趣。

「善男子！若有補特伽羅，加行壞、意樂不壞，隨遇一種無依行因，犯根本罪，便深怖懼慚愧棄捨，而不數數作諸惡行。如來為益彼故，說有污道沙門。所以者何？彼作如是重惡業已，即便發露不敢覆藏，慚愧懺悔。彼由如是慚愧懺悔，罪得除滅，永斷相續，不復更作。雖於一切沙門法事皆應擯出，一切沙門所有資具不聽受用，而由彼人於三乘中成法器故，如來慈悲，或為彼說聲聞乘法、或為彼說緣覺乘法、或為彼說無上乘法。彼有是處，轉於第二、第三生中，發正願力，遇善友力，一切所作諸惡業障，皆悉消滅。或有證得聲聞乘果、或有證得緣覺乘果而般涅槃、或有悟入廣大甚深無上乘理。如是戒壞、見不壞者，應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有補特伽羅，加行壞、意樂不壞，隨遇一種無依行因，犯根本罪，便深怖懼慚愧棄捨，而不數數作諸惡行。如來為益彼故，說有污道沙門。所以者何？彼作如是重惡業已，即便發露不敢覆藏，慚愧懺悔。彼由如是慚愧懺悔，罪得除滅，永斷相續，不復更作。雖於一切沙門法事皆應擯出，一切沙門所有資具不聽受用，而由彼人於三乘中成法器故，如來慈悲，或為彼說聲聞乘法、或為彼說緣覺乘法、或為彼說無上乘法。彼有是處，轉於第二、第三生中，發正願力，遇善友力，一切所作諸惡業障，皆悉消滅。或有證得聲聞乘果、或有證得緣覺乘果而般涅槃、或有悟入廣大甚深無上乘理。如是戒壞、見不壞者，應知亦爾。

「若有補特伽羅，意樂壞、加行不壞，如來為益彼故，說求四梵住法，彼是聲聞乘器，或是緣覺乘器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，意樂壞、加行不壞，如來為益彼故，說求四梵住法，彼是聲聞乘器，或是緣覺乘器。

「若有補特伽羅，加行、意樂俱壞，彼於諸乘皆非法器。如來為益彼故，讚說布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，加行、意樂俱壞，彼於諸乘皆非法器。如來為益彼故，讚說布施。

「若有補特伽羅，見壞、戒不壞，如來為益彼故，說緣起法令捨惡見，於現身中入聲聞法、或緣覺法，或於餘身方能悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，見壞、戒不壞，如來為益彼故，說緣起法令捨惡見，於現身中入聲聞法、或緣覺法，或於餘身方能悟入。

「若有補特伽羅，戒、見俱壞，彼於聖法亦不成器。如來為益彼故，讚說布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，戒、見俱壞，彼於聖法亦不成器。如來為益彼故，讚說布施。

「若有補特伽羅，加行、意樂、戒、見不壞，而但依止惡友力行，如來為益彼故，讚說十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，加行、意樂、戒、見不壞，而但依止惡友力行，如來為益彼故，讚說十善業道。

「若有補特伽羅，雖復依止善友力行，而復愚鈍猶如啞羊，不能領受善、不善法。如來為益彼故，讚說習誦。若為種種貪病所逼、有為種種見趣迷惑，如來為益如是等故，求解脫者，為其開示能出生死趣聲聞乘四聖諦法；斷見論者，為其讚說諸緣起法；常見論者，為說三界諸有諸趣死此生彼，如陶家輪往來無絕、無常等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有補特伽羅，雖復依止善友力行，而復愚鈍猶如啞羊，不能領受善、不善法。如來為益彼故，讚說習誦。若為種種貪病所逼、有為種種見趣迷惑，如來為益如是等故，求解脫者，為其開示能出生死趣聲聞乘四聖諦法；斷見論者，為其讚說諸緣起法；常見論者，為說三界諸有諸趣死此生彼，如陶家輪往來無絕、無常等法。

「善男子！如來無有所說名字、言說音聲、空無果者，無不皆為成熟有情。是故，一切毀謗如來所說正法，壞諸有情正法眼罪，過諸無間、似無間等無量重罪。若有於我為欲利樂一切有情所說正法，謂依聲聞乘所說正法、或依緣覺乘所說正法、或依大乘所說正法，誹謗、遮止、障蔽、隱沒，下至一頌，當知是名謗正法者、亦名毀滅八聖道者、亦名破壞一切有情正法眼者。如是之人，既自習行大無利行，亦令一切有情習行大無利行，此人依止無慚愧僧，如是毀謗如來正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來無有所說名字、言說音聲、空無果者，無不皆為成熟有情。是故，一切毀謗如來所說正法，壞諸有情正法眼罪，過諸無間、似無間等無量重罪。若有於我為欲利樂一切有情所說正法，謂依聲聞乘所說正法、或依緣覺乘所說正法、或依大乘所說正法，誹謗、遮止、障蔽、隱沒，下至一頌，當知是名謗正法者、亦名毀滅八聖道者、亦名破壞一切有情正法眼者。如是之人，既自習行大無利行，亦令一切有情習行大無利行，此人依止無慚愧僧，如是毀謗如來正法。

「復次，善男子！有四種僧。何等為四？一者、勝義僧；二者、世俗僧；三者、啞羊僧；四者、無慚愧僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！有四種僧。何等為四？一者、勝義僧；二者、世俗僧；三者、啞羊僧；四者、無慚愧僧。

「云何名勝義僧？謂佛世尊；若諸菩薩摩訶薩眾，其德尊高，於一切法得自在者；若獨勝覺；若阿羅漢；若不還；若一來；若預流；如是七種補特伽羅，勝義僧攝。若諸有情帶在家相，不剃鬚髮、不服袈裟，雖不得受一切出家別解脫戒、一切羯磨布薩自恣悉皆遮遣，而有聖法得聖果故，勝義僧攝，是名勝義僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名勝義僧？謂佛世尊；若諸菩薩摩訶薩眾，其德尊高，於一切法得自在者；若獨勝覺；若阿羅漢；若不還；若一來；若預流；如是七種補特伽羅，勝義僧攝。若諸有情帶在家相，不剃鬚髮、不服袈裟，雖不得受一切出家別解脫戒、一切羯磨布薩自恣悉皆遮遣，而有聖法得聖果故，勝義僧攝，是名勝義僧。

「云何名世俗僧？謂剃鬚髮被服袈裟，成就出家別解脫戒，是名世俗僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名世俗僧？謂剃鬚髮被服袈裟，成就出家別解脫戒，是名世俗僧。

「云何名啞羊僧？謂不了知根本等罪犯與不犯，不知輕重，毀犯種種小隨小罪，不知發露懺悔所犯。憃愚魯鈍，於微小罪不見、不畏，不依聰明善士而住，不時時間往詣多聞聰明者所，親近承事。亦不數數恭敬請問，云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？修何為妙？作何為惡？如是一切補特伽羅啞羊僧攝，是名啞羊僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名啞羊僧？謂不了知根本等罪犯與不犯，不知輕重，毀犯種種小隨小罪，不知發露懺悔所犯。憃愚魯鈍，於微小罪不見、不畏，不依聰明善士而住，不時時間往詣多聞聰明者所，親近承事。亦不數數恭敬請問，云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？修何為妙？作何為惡？如是一切補特伽羅啞羊僧攝，是名啞羊僧。

「云何名無慚愧僧？謂若有情為活命故，歸依我法而求出家。得出家已，於所受持別解脫戒，一切毀犯，無慚、無愧，不見、不畏後世苦果。內懷腐敗，如穢蝸螺，貝音狗行，常好虛言曾無一實；慳貪、嫉妬、愚癡、憍慢，離三勝業，貪著利養恭敬名譽；耽湎六塵，好樂婬泆，愛欲色、聲、香、味、觸、境；如是一切補特伽羅無慚僧攝，毀謗正法，是名無慚愧僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名無慚愧僧？謂若有情為活命故，歸依我法而求出家。得出家已，於所受持別解脫戒，一切毀犯，無慚、無愧，不見、不畏後世苦果。內懷腐敗，如穢蝸螺，貝音狗行，常好虛言曾無一實；慳貪、嫉妬、愚癡、憍慢，離三勝業，貪著利養恭敬名譽；耽湎六塵，好樂婬泆，愛欲色、聲、香、味、觸、境；如是一切補特伽羅無慚僧攝，毀謗正法，是名無慚愧僧。

「善男子！勝義僧者，於中或有亦是勝道沙門所攝。言勝道者，謂若能依八支聖道，自度一切煩惱駛流，亦令他度。此復云何？謂佛世尊，及獨勝覺，諸阿羅漢。如是三種補特伽羅，已離一切有支眷屬，故名勝道。復有菩薩摩訶薩眾，不假他緣，於一切法智見無障，攝受利樂一切有情，亦名勝道沙門所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！勝義僧者，於中或有亦是勝道沙門所攝。言勝道者，謂若能依八支聖道，自度一切煩惱駛流，亦令他度。此復云何？謂佛世尊，及獨勝覺，諸阿羅漢。如是三種補特伽羅，已離一切有支眷屬，故名勝道。復有菩薩摩訶薩眾，不假他緣，於一切法智見無障，攝受利樂一切有情，亦名勝道沙門所攝。

「其勝義僧及世俗僧，於中或有亦是示道沙門所攝。若有成就別解脫戒真善異生，乃至具足世間正見，彼由記說變現力故，能廣為他宣說開示諸聖道法，當知如是補特伽羅，名最下劣示道沙門。證預流果補特伽羅，是名第二。證一來果補特伽羅，是名第三。證不還果補特伽羅，是名第四。復有菩薩摩訶薩眾，是名第五，謂住初地至第十地，乃至安住最後有身，此皆示道沙門所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其勝義僧及世俗僧，於中或有亦是示道沙門所攝。若有成就別解脫戒真善異生，乃至具足世間正見，彼由記說變現力故，能廣為他宣說開示諸聖道法，當知如是補特伽羅，名最下劣示道沙門。證預流果補特伽羅，是名第二。證一來果補特伽羅，是名第三。證不還果補特伽羅，是名第四。復有菩薩摩訶薩眾，是名第五，謂住初地至第十地，乃至安住最後有身，此皆示道沙門所攝。

「若有成就別解脫戒軌，則所行清淨具足，此皆命道沙門所攝。以道活命，故名命道。復有菩薩摩訶薩眾，為欲攝受利益，安樂一切有情，具足修行六到彼岸，亦名命道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有成就別解脫戒軌，則所行清淨具足，此皆命道沙門所攝。以道活命，故名命道。復有菩薩摩訶薩眾，為欲攝受利益，安樂一切有情，具足修行六到彼岸，亦名命道。

「如是勝道、示道、命道三種沙門，名為世間真實福田。所餘沙門名為污道，雖非真實，亦得墮在福田數中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是勝道、示道、命道三種沙門，名為世間真實福田。所餘沙門名為污道，雖非真實，亦得墮在福田數中。

「若有依止無慚愧僧補特伽羅，於我正法毘奈耶中名為死屍，於清眾海應當擯棄，非法器故。我於彼人不稱大師，彼人於我亦非弟子。有無慚僧不成法器，稱我為師，於我舍利及我形像深生敬信；於我法僧聖所愛戒亦深敬信；既不自執諸惡邪見，亦不令他執惡邪見；能廣為他宣說我法，稱揚讚歎不生毀謗；常發正願，隨所犯罪數數厭捨；發露懺悔，眾多業障皆能除滅。當知如是補特伽羅，信敬三寶聖戒力故，勝九十五諸外道眾多百千倍。非速能入般涅槃城，轉輪聖王尚不能及，況餘雜類一切有情！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有依止無慚愧僧補特伽羅，於我正法毘奈耶中名為死屍，於清眾海應當擯棄，非法器故。我於彼人不稱大師，彼人於我亦非弟子。有無慚僧不成法器，稱我為師，於我舍利及我形像深生敬信；於我法僧聖所愛戒亦深敬信；既不自執諸惡邪見，亦不令他執惡邪見；能廣為他宣說我法，稱揚讚歎不生毀謗；常發正願，隨所犯罪數數厭捨；發露懺悔，眾多業障皆能除滅。當知如是補特伽羅，信敬三寶聖戒力故，勝九十五諸外道眾多百千倍。非速能入般涅槃城，轉輪聖王尚不能及，況餘雜類一切有情！

「以是義故，如來觀察一切有情，諸業法受差別相已，作如是說：『於我法中，剃除鬚髮被袈裟者，我終不聽剎帝利等，毀辱讁罰。』若有毀辱讁罰一切出家之人，所獲罪報如前廣說。又依我法捨俗出家，剃除鬚髮被赤袈裟，即為一切過去、未來、現在、諸佛慈悲護念；威儀形相所服袈裟，亦為過去、未來、現在、諸佛世尊慈悲守護。是故，輕毀剃除鬚髮被赤袈裟出家人者，即是輕毀一切過去、未來、現在、諸佛世尊。由是因緣，諸有智慧、厭怖眾苦、欣求人天涅槃樂者，不應輕毀捨俗出家剃除鬚髮被袈裟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，如來觀察一切有情，諸業法受差別相已，作如是說：『於我法中，剃除鬚髮被袈裟者，我終不聽剎帝利等，毀辱讁罰。』若有毀辱讁罰一切出家之人，所獲罪報如前廣說。又依我法捨俗出家，剃除鬚髮被赤袈裟，即為一切過去、未來、現在、諸佛慈悲護念；威儀形相所服袈裟，亦為過去、未來、現在、諸佛世尊慈悲守護。是故，輕毀剃除鬚髮被赤袈裟出家人者，即是輕毀一切過去、未來、現在、諸佛世尊。由是因緣，諸有智慧、厭怖眾苦、欣求人天涅槃樂者，不應輕毀捨俗出家剃除鬚髮被袈裟者。

「有無慚僧毀破禁戒，不成三乘賢聖法器，既自堅執諸惡邪見，亦能令他執惡邪見。謂為真善剎帝利、真善婆羅門、真善宰官、真善居士、真善沙門、真善長者、真善茷舍、真善戍達羅、若男、若女，說諸世間無父、無母，乃至無有善業、惡業所得果報，無有能得聖道果者，一切諸法不從因生。或有執言，色界是常，非變壞法。或有執言，無色界常，非變壞法。或有執言，外道所計諸苦行法得究竟淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無慚僧毀破禁戒，不成三乘賢聖法器，既自堅執諸惡邪見，亦能令他執惡邪見。謂為真善剎帝利、真善婆羅門、真善宰官、真善居士、真善沙門、真善長者、真善茷舍、真善戍達羅、若男、若女，說諸世間無父、無母，乃至無有善業、惡業所得果報，無有能得聖道果者，一切諸法不從因生。或有執言，色界是常，非變壞法。或有執言，無色界常，非變壞法。或有執言，外道所計諸苦行法得究竟淨。

「或有執言，唯聲聞乘得究竟淨，非獨覺乘，亦非大乘；於聲聞乘，信敬稱讚宣說開示，於獨覺乘及於大乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。或有執言，唯獨覺乘得究竟淨，非聲聞乘亦非大乘。於獨覺乘，信敬稱讚，宣說開示。於聲聞乘及於大乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。或有執言，唯有大乘得究竟淨，非聲聞乘、非獨覺乘。於大乘法，既自生信教他生信、既自恭敬教他恭敬、既自稱讚教他稱讚、既自書寫教他書寫、既自讀誦教他讀誦、既自聽受教他聽受、既自思惟教他思惟，於他有情若是法器、若非法器，皆為廣說、開示、解釋，微細甚深大乘法義。於聲聞乘，及獨覺乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。自不生信障他生信、自不恭敬障他恭敬、自不稱讚障他稱讚、自不書寫障他書寫、自不讀誦聽受思惟、障他讀誦聽受思惟，不樂廣說、開示、解釋、三乘法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有執言，唯聲聞乘得究竟淨，非獨覺乘，亦非大乘；於聲聞乘，信敬稱讚宣說開示，於獨覺乘及於大乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。或有執言，唯獨覺乘得究竟淨，非聲聞乘亦非大乘。於獨覺乘，信敬稱讚，宣說開示。於聲聞乘及於大乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。或有執言，唯有大乘得究竟淨，非聲聞乘、非獨覺乘。於大乘法，既自生信教他生信、既自恭敬教他恭敬、既自稱讚教他稱讚、既自書寫教他書寫、既自讀誦教他讀誦、既自聽受教他聽受、既自思惟教他思惟，於他有情若是法器、若非法器，皆為廣說、開示、解釋，微細甚深大乘法義。於聲聞乘，及獨覺乘，誹謗、輕毀、障蔽、隱沒，不令流布。自不生信障他生信、自不恭敬障他恭敬、自不稱讚障他稱讚、自不書寫障他書寫、自不讀誦聽受思惟、障他讀誦聽受思惟，不樂廣說、開示、解釋、三乘法義。

「或有執言，唯修布施得究竟淨，非戒、非忍乃至非慧。或有執言，唯修禁戒得究竟淨，非施、非忍乃至非慧。或有執言，唯修安忍得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修精進得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修靜慮得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修般若得究竟淨，非施、非戒乃至非定。或有執言，唯修種種世間所習諸伎藝智，得究竟淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有執言，唯修布施得究竟淨，非戒、非忍乃至非慧。或有執言，唯修禁戒得究竟淨，非施、非忍乃至非慧。或有執言，唯修安忍得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修精進得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修靜慮得究竟淨，非施、非戒乃至非慧。或有執言，唯修般若得究竟淨，非施、非戒乃至非定。或有執言，唯修種種世間所習諸伎藝智，得究竟淨。

「或有執言，唯修種種投巖、赴火、自餓等行，得究竟淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有執言，唯修種種投巖、赴火、自餓等行，得究竟淨。

「善男子！如是破戒惡行苾芻非法器者，種種誑惑真善法器諸有情等，令執惡見。彼由顛倒諸惡見故，破壞真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，所有淨信、戒、聞、捨、慧。轉剎帝利成旃荼羅，乃至茷舍、戍達羅等成旃荼羅。此非法器破戒苾芻并剎帝利旃荼羅等師及弟子，俱斷善根，乃至當墮無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是破戒惡行苾芻非法器者，種種誑惑真善法器諸有情等，令執惡見。彼由顛倒諸惡見故，破壞真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，所有淨信、戒、聞、捨、慧。轉剎帝利成旃荼羅，乃至茷舍、戍達羅等成旃荼羅。此非法器破戒苾芻并剎帝利旃荼羅等師及弟子，俱斷善根，乃至當墮無間地獄。

「善男子！如人死尸，膖脹爛臭，諸來見者皆為臭熏，隨所觸近爛臭死尸，或與交翫隨被臭穢之所熏染。如是真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，隨所親近破戒惡行非法器僧，或與交遊、或共住止、或同事業，隨被惡見臭穢熏染。如是如是，令彼真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，退失淨信、戒、聞、捨、慧，成旃荼羅師及弟子，俱斷善根，乃至當墮無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如人死尸，膖脹爛臭，諸來見者皆為臭熏，隨所觸近爛臭死尸，或與交翫隨被臭穢之所熏染。如是真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，隨所親近破戒惡行非法器僧，或與交遊、或共住止、或同事業，隨被惡見臭穢熏染。如是如是，令彼真善剎帝利王，乃至真善戍達羅等，若男、若女，退失淨信、戒、聞、捨、慧，成旃荼羅師及弟子，俱斷善根，乃至當墮無間地獄。