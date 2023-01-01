大乘大集地藏十輪經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第三

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

無依行品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依行品第三之一

爾時，會中有大梵天名曰天藏——久殖善根住第十地，具諸菩薩摩訶薩德——即從座起，合掌禮佛，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有大梵天名曰天藏——久殖善根住第十地，具諸菩薩摩訶薩德——即從座起，合掌禮佛，而說頌言：

「功德藏慧海， 我今問所疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德藏慧海， 我今問所疑，

願慧海垂聽， 為我除疑滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願慧海垂聽， 為我除疑滯。

我等今渴仰， 德藏勝法味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今渴仰， 德藏勝法味，

及最上義味， 舉眾咸欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及最上義味， 舉眾咸欲聞。」

佛告天藏大梵天言：「如來今者恣汝意問，當隨問答，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天藏大梵天言：「如來今者恣汝意問，當隨問答，令汝心喜。」

大梵天言：「唯然。世尊！」以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天言：「唯然。世尊！」以頌問曰：

「利慧修定者， 安住不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「利慧修定者， 安住不放逸，

為住勝義諦？ 為依止生死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為住勝義諦？ 為依止生死？

晝夜於法義， 精勤而誦習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜於法義， 精勤而誦習，

為渡煩惱海？ 為退墮惡趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為渡煩惱海？ 為退墮惡趣？

勇猛勤營福， 為定趣涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤營福， 為定趣涅槃？

為處生死中， 退墮於惡趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為處生死中， 退墮於惡趣？

聰慧剎帝利， 成就十種輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧剎帝利， 成就十種輪，

為沈生死中？ 為當升佛果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為沈生死中？ 為當升佛果？

雜染心難伏， 諸煩惱所亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染心難伏， 諸煩惱所亂，

以何淨其心， 修定福誦業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何淨其心， 修定福誦業？」

爾時，世尊告彼天藏大梵天曰：「善哉，善哉！汝善辯才能問斯義；汝於此法已作劬勞，汝於諸行已得圓滿，汝於過去殑伽沙等佛世尊所，已勤三業，興隆正法，紹三寶種；今為饒益無量眾生，復問如來如是深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彼天藏大梵天曰：「善哉，善哉！汝善辯才能問斯義；汝於此法已作劬勞，汝於諸行已得圓滿，汝於過去殑伽沙等佛世尊所，已勤三業，興隆正法，紹三寶種；今為饒益無量眾生，復問如來如是深義。

「善男子！有大記別法名無依行，過去一切諸佛世尊，為欲成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。現在十方諸佛世尊，亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。未來一切諸佛世尊，亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。汝於過去諸如來所，已具得聞此無依行大記別法。我於今者亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。汝應諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有大記別法名無依行，過去一切諸佛世尊，為欲成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。現在十方諸佛世尊，亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。未來一切諸佛世尊，亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。汝於過去諸如來所，已具得聞此無依行大記別法。我於今者亦為成熟諸有情故、為令厭離生死法故、為令除斷業煩惱故、為令三乘速圓滿故，宣說住持此無依行大記別法。汝應諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」

爾時，天藏大梵天言：「唯然。世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天藏大梵天言：「唯然。世尊！願樂欲聞。」

佛言：「大梵！有十種無依行法。若修定者，隨有一行，尚不能成欲界善根，設使先成，尋還退失，況當能成色、無色定，乃至三乘隨成一乘。何等為十？一者、世有一類，雖欲修定，而乏資緣，經求擾亂。二者、復有一類，雖欲修定，而犯尸羅，行諸惡行。三者、復有一類，雖欲修定，而顛倒見，妄執吉凶，身心剛強。四者、復有一類，雖欲修定，而心掉動，不順賢聖，諸根輕躁。五者、復有一類，雖欲修定，而離間語破亂彼此。六者、復有一類，雖欲修定，而麁惡語毀罵賢聖。七者、復有一類，雖欲修定，而雜穢語及虛誑語。八者、復有一類，雖欲修定，而懷貪嫉於他所得利養、恭敬，心不歡悅。九者、復有一類，雖欲修定，而懷瞋忿於諸有情，心常憤恚。十者、復有一類，雖欲修定，而懷邪見撥無因果。大梵！當知是名十種無依行法。若修定者，隨有一行，尚不能成欲界善根，設使先成，尋還退失，況當能成色、無色定，乃至三乘隨成一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大梵！有十種無依行法。若修定者，隨有一行，尚不能成欲界善根，設使先成，尋還退失，況當能成色、無色定，乃至三乘隨成一乘。何等為十？一者、世有一類，雖欲修定，而乏資緣，經求擾亂。二者、復有一類，雖欲修定，而犯尸羅，行諸惡行。三者、復有一類，雖欲修定，而顛倒見，妄執吉凶，身心剛強。四者、復有一類，雖欲修定，而心掉動，不順賢聖，諸根輕躁。五者、復有一類，雖欲修定，而離間語破亂彼此。六者、復有一類，雖欲修定，而麁惡語毀罵賢聖。七者、復有一類，雖欲修定，而雜穢語及虛誑語。八者、復有一類，雖欲修定，而懷貪嫉於他所得利養、恭敬，心不歡悅。九者、復有一類，雖欲修定，而懷瞋忿於諸有情，心常憤恚。十者、復有一類，雖欲修定，而懷邪見撥無因果。大梵！當知是名十種無依行法。若修定者，隨有一行，尚不能成欲界善根，設使先成，尋還退失，況當能成色、無色定，乃至三乘隨成一乘。

「復次，大梵！又有十種無依行法。若修定者、隨有一行，終不能成諸三摩地，設使先成，尋還退失。何等為十？一者、樂著事業。二者、樂著談論。三者、樂著睡眠。四者、樂著營求。五者、樂著艶色。六者、樂著妙聲。七者、樂著芬香。八者、樂著美味。九者、樂著細觸。十者、樂著尋伺。大梵！當知是名十種無依行法。若修定者隨有一行，終不能成諸三摩地，設使先成，尋還退失。若不能成諸三摩地，雖集所餘諸善法聚，而有是事，追求受用信施因緣，發起惡心心所有法，於諸國王、大臣等所犯諸過罪，或被呵罵、或被捶打、或被斷截肢節手足。由是因緣，或成重病長時受苦、或疾命終於三惡趣，隨生一所，乃至或生無間地獄，如嗢達洛迦、阿邏荼底沙、瞿波理迦、提婆達多，如是等類，退失靜慮，乃至墮於無間地獄，受無量種難忍大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大梵！又有十種無依行法。若修定者、隨有一行，終不能成諸三摩地，設使先成，尋還退失。何等為十？一者、樂著事業。二者、樂著談論。三者、樂著睡眠。四者、樂著營求。五者、樂著艶色。六者、樂著妙聲。七者、樂著芬香。八者、樂著美味。九者、樂著細觸。十者、樂著尋伺。大梵！當知是名十種無依行法。若修定者隨有一行，終不能成諸三摩地，設使先成，尋還退失。若不能成諸三摩地，雖集所餘諸善法聚，而有是事，追求受用信施因緣，發起惡心心所有法，於諸國王、大臣等所犯諸過罪，或被呵罵、或被捶打、或被斷截肢節手足。由是因緣，或成重病長時受苦、或疾命終於三惡趣，隨生一所，乃至或生無間地獄，如嗢達洛迦、阿邏荼底沙、瞿波理迦、提婆達多，如是等類，退失靜慮，乃至墮於無間地獄，受無量種難忍大苦。」

爾時，世尊告阿若多憍陳那言：「吾聽汝等，給阿練若修定苾芻，最上房舍、最上臥具、最上飲食，一切僧事，皆應放免。所以者何？諸修定者，若乏資緣，即便發起一切惡心心所有法，不能成就諸三摩地，乃至墮於無間地獄，受無量種難忍大苦。修定行者，若具資緣，諸三摩地未成能成，若先已成，終不退失，由此不起一切惡法，廣說乃至不善尋伺，往生天上證得涅槃。修定行者，若未成就諸三摩地，初夜、後夜當捨睡眠，精進修學，遠離憒閙，少欲知足，無所顧戀，一切貪、瞋、忿覆、惱害、憍慢、貢高、慳悋、嫉妬、離間、麁惡、虛誑、雜穢、一切人間嬉戲、放逸，皆悉遠離。如是行者，應受釋、梵、護世四王、轉輪王等，讚歎、禮拜、恭敬、承事奉施百千那庾多供，況剎帝利、婆羅門、茷舍、戍達羅等。未得定者，尚應受此讚歎、禮拜、恭敬、承事奉施供養，何況已得三摩地者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿若多憍陳那言：「吾聽汝等，給阿練若修定苾芻，最上房舍、最上臥具、最上飲食，一切僧事，皆應放免。所以者何？諸修定者，若乏資緣，即便發起一切惡心心所有法，不能成就諸三摩地，乃至墮於無間地獄，受無量種難忍大苦。修定行者，若具資緣，諸三摩地未成能成，若先已成，終不退失，由此不起一切惡法，廣說乃至不善尋伺，往生天上證得涅槃。修定行者，若未成就諸三摩地，初夜、後夜當捨睡眠，精進修學，遠離憒閙，少欲知足，無所顧戀，一切貪、瞋、忿覆、惱害、憍慢、貢高、慳悋、嫉妬、離間、麁惡、虛誑、雜穢、一切人間嬉戲、放逸，皆悉遠離。如是行者，應受釋、梵、護世四王、轉輪王等，讚歎、禮拜、恭敬、承事奉施百千那庾多供，況剎帝利、婆羅門、茷舍、戍達羅等。未得定者，尚應受此讚歎、禮拜、恭敬、承事奉施供養，何況已得三摩地者！」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「修定能斷惑， 餘業所不能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修定能斷惑， 餘業所不能，

故修定為尊， 智者應供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故修定為尊， 智者應供養。」

爾時，天藏大梵天言：「大德世尊！於佛法中而出家者，若剎帝利大臣、宰相，以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解肢節、或斷其命，為當合爾？為不合耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天藏大梵天言：「大德世尊！於佛法中而出家者，若剎帝利大臣、宰相，以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解肢節、或斷其命，為當合爾？為不合耶？」

佛告天藏大梵天言：「善男子！若諸有情於我法中出家，乃至剃除鬚髮被片袈裟。若持戒、若破戒、下至無戒，一切天、人、阿素洛等，依俗正法，猶尚不合以鞭杖等捶拷其身、或閉牢獄、或復呵罵、或解肢節、或斷其命，況依非法？何以故？除其一切持戒多聞於我法中而出家者，若有破戒，行諸惡法，內懷腐敗如穢蝸螺，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，恒為種種煩惱所勝，敗壞傾覆。如是破戒諸惡苾芻，猶能示導一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，無量功德珍寶伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天藏大梵天言：「善男子！若諸有情於我法中出家，乃至剃除鬚髮被片袈裟。若持戒、若破戒、下至無戒，一切天、人、阿素洛等，依俗正法，猶尚不合以鞭杖等捶拷其身、或閉牢獄、或復呵罵、或解肢節、或斷其命，況依非法？何以故？除其一切持戒多聞於我法中而出家者，若有破戒，行諸惡法，內懷腐敗如穢蝸螺，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，恒為種種煩惱所勝，敗壞傾覆。如是破戒諸惡苾芻，猶能示導一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，無量功德珍寶伏藏。

「又善男子！於我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情覩其形相，應生十種殊勝思惟，當獲無量功德寶聚。何等為十？謂我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情或有見已，生於念佛、慇重、信敬、殊勝思惟，由是因緣終不歸信諸外道師書論徒眾，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念聖戒殊勝思惟，由是因緣能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念布施殊勝思惟，由是因緣得大財位，親近、供養、正至、正行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念忍辱，柔和質直殊勝思惟，由是因緣便能遠離離間、麁惡、雜穢、瞋忿，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念出家、精勤修行殊勝思惟，由是因緣能捨家法，趣於非家，勇猛、精進、修諸勝行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思惟，由是因緣心樂山林、阿練若處，晝夜精勤修諸定行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念智慧殊勝思惟，由是因緣欣樂聽聞讀誦正法，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念宿殖出離善根殊勝思惟、軟語慰問，乃至禮足，由是因緣當生尊貴大勢力家，無量有情咸共瞻仰，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！於我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情覩其形相，應生十種殊勝思惟，當獲無量功德寶聚。何等為十？謂我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情或有見已，生於念佛、慇重、信敬、殊勝思惟，由是因緣終不歸信諸外道師書論徒眾，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念聖戒殊勝思惟，由是因緣能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念布施殊勝思惟，由是因緣得大財位，親近、供養、正至、正行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念忍辱，柔和質直殊勝思惟，由是因緣便能遠離離間、麁惡、雜穢、瞋忿，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念出家、精勤修行殊勝思惟，由是因緣能捨家法，趣於非家，勇猛、精進、修諸勝行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思惟，由是因緣心樂山林、阿練若處，晝夜精勤修諸定行，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念智慧殊勝思惟，由是因緣欣樂聽聞讀誦正法，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已，生念宿殖出離善根殊勝思惟、軟語慰問，乃至禮足，由是因緣當生尊貴大勢力家，無量有情咸共瞻仰，乃至能入離諸怖畏大涅槃城。

「善男子！於我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情覩其形相，生此十種殊勝思惟，當獲無量功德寶聚。是故一切剎帝利王、大臣、宰相，決定不合以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於我法中而出家者，雖破戒行，而諸有情覩其形相，生此十種殊勝思惟，當獲無量功德寶聚。是故一切剎帝利王、大臣、宰相，決定不合以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。

「復次，大梵！若有依我而出家者，犯戒、惡行、內懷腐敗如穢蝸螺，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，恒為種種煩惱所勝，敗壞傾覆。如是苾芻，雖破禁戒、行諸惡行，而為一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等作善知識，示導無量功德伏藏。如是苾芻雖非法器，而剃鬚髮，被服袈裟，進止威儀同諸賢聖。因見彼故，無量有情種種善根皆得生長，又能開示無量有情善趣生天涅槃正路。是故依我而出家者，若持戒，若破戒，下至無戒，我尚不許轉輪聖王及餘國王、諸大臣等依俗正法以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命，況依非法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大梵！若有依我而出家者，犯戒、惡行、內懷腐敗如穢蝸螺，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，恒為種種煩惱所勝，敗壞傾覆。如是苾芻，雖破禁戒、行諸惡行，而為一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等作善知識，示導無量功德伏藏。如是苾芻雖非法器，而剃鬚髮，被服袈裟，進止威儀同諸賢聖。因見彼故，無量有情種種善根皆得生長，又能開示無量有情善趣生天涅槃正路。是故依我而出家者，若持戒，若破戒，下至無戒，我尚不許轉輪聖王及餘國王、諸大臣等依俗正法以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命，況依非法！

「大梵！如是破戒惡行苾芻，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢。譬如牛麝身命終後，雖是無識傍生死尸，而牛有黃，而麝有香，能為無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢，能為無量無邊有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵！如是破戒惡行苾芻，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢。譬如牛麝身命終後，雖是無識傍生死尸，而牛有黃，而麝有香，能為無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢，能為無量無邊有情作大饒益。

「大梵！譬如賈客入於大海，殺彼一類無量眾生，挑取其目，與末達那果和合擣簁成眼寶藥。若諸有情盲冥無目乃至胞胎而生盲者，持此寶藥塗彼眼中，所患皆除得明淨目。破戒苾芻亦復如是，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家威儀形相，能令無量無邊有情，暫得見者尚獲清淨智慧法眼，況能為他宣說正法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵！譬如賈客入於大海，殺彼一類無量眾生，挑取其目，與末達那果和合擣簁成眼寶藥。若諸有情盲冥無目乃至胞胎而生盲者，持此寶藥塗彼眼中，所患皆除得明淨目。破戒苾芻亦復如是，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家威儀形相，能令無量無邊有情，暫得見者尚獲清淨智慧法眼，況能為他宣說正法！

「大梵！譬如燒香，其質雖壞，而氣芬馥熏他令香。破戒苾芻亦復如是，由破戒故非良福田；雖恒晝夜信施所燒，身壞命終墮三惡趣，而為無量無邊有情作大饒益，謂皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵！如是破戒惡行苾芻，一切白衣皆應守護、恭敬、供養。我終不許諸在家者，以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。我唯許彼清淨僧眾，於布薩時、或自恣時驅擯令出。一切給施四方僧物、飲食、資具不聽受用；一切沙門毘奈耶事，皆令驅出不得在眾。而我不許加其鞭杖，繫縛斷命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵！譬如燒香，其質雖壞，而氣芬馥熏他令香。破戒苾芻亦復如是，由破戒故非良福田；雖恒晝夜信施所燒，身壞命終墮三惡趣，而為無量無邊有情作大饒益，謂皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵！如是破戒惡行苾芻，一切白衣皆應守護、恭敬、供養。我終不許諸在家者，以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。我唯許彼清淨僧眾，於布薩時、或自恣時驅擯令出。一切給施四方僧物、飲食、資具不聽受用；一切沙門毘奈耶事，皆令驅出不得在眾。而我不許加其鞭杖，繫縛斷命。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「瞻博迦華雖萎悴， 而尚勝彼諸餘華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞻博迦華雖萎悴， 而尚勝彼諸餘華，

破戒、惡行諸苾芻， 猶勝一切外道眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒、惡行諸苾芻， 猶勝一切外道眾。

「復次，大梵！有五無間大罪惡業。何等為五？一者、故思殺父。二者、故思殺母。三者、故思殺阿羅漢。四者、倒見破聲聞僧。五者、惡心出佛身血。如是五種，名為無間大罪惡業。若人於此五無間中，隨造一種，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便犯罪，彼應驅擯令出我法。如是之人，以有出家威儀形相，我亦不許加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大梵！有五無間大罪惡業。何等為五？一者、故思殺父。二者、故思殺母。三者、故思殺阿羅漢。四者、倒見破聲聞僧。五者、惡心出佛身血。如是五種，名為無間大罪惡業。若人於此五無間中，隨造一種，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便犯罪，彼應驅擯令出我法。如是之人，以有出家威儀形相，我亦不許加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。

「復有四種，近五無間大罪惡業根本之罪。何等為四？一者、起不善心殺害獨覺，是殺生命大罪惡業根本之罪。二者、婬阿羅漢苾芻尼僧，是欲邪行大罪惡業根本之罪。三者、侵損所施三寶財物，是不與取大罪惡業根本之罪。四者、倒見破壞和合僧眾，是虛誑語大罪惡業根本之罪。若人於此四近無間大罪惡業根本罪中，隨犯一種，不合出家及受具戒。若令出家、或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法。如是之人，以有出家及受具戒，威儀形相，我亦不許加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種，近五無間大罪惡業根本之罪。何等為四？一者、起不善心殺害獨覺，是殺生命大罪惡業根本之罪。二者、婬阿羅漢苾芻尼僧，是欲邪行大罪惡業根本之罪。三者、侵損所施三寶財物，是不與取大罪惡業根本之罪。四者、倒見破壞和合僧眾，是虛誑語大罪惡業根本之罪。若人於此四近無間大罪惡業根本罪中，隨犯一種，不合出家及受具戒。若令出家、或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法。如是之人，以有出家及受具戒，威儀形相，我亦不許加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。

「如是，或有是根本罪非無間罪，有無間罪非根本罪，有根本罪亦無間罪，有非根本罪亦非無間罪。何等名為是根本罪亦無間罪？謂我法中，先已出家受具戒者，故思殺他已到究竟見諦人等，如是名為是根本罪亦無間罪。此於我法毘奈耶中，應速驅擯。何等名為是根本罪非無間罪？謂我法中，先已出家受具戒者，故思殺害他異生人，下至方便與人毒藥墮其胎藏，如是名為是根本罪非無間罪。此人不應與僧共住，諸有給施四方僧物，亦不應令於中受用。何等名為是無間罪非根本罪？謂若有人，或受三歸、或受五戒、或受十戒，於五無間隨造一種，如是名為是無間罪非根本罪。如是之人，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法。何等名為非根本罪亦非無間罪？謂若有人，或受三歸、或受五戒，於佛、法、僧而生疑心，或歸外道以為師導，或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神；若復有人，於諸如來所說正法、或聲聞乘相應正法、或獨覺乘相應正法、或是大乘相應正法，誹謗遮止自不信受，令他厭背，障礙他人讀誦、書寫，下至留難一頌正法，如是名為非根本罪亦非無間，而生極重大罪惡業，近無間罪。如是之人，若未懺悔除滅如是大罪惡業，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法；若已出家或受具戒，犯如是罪若不懺悔，此於我法毘奈耶中，應速驅擯。所以者何？此二種人，習行破毀正法眼行、習行隱滅正法燈行、習行斷絕三寶種行，令諸天人習行無義、無利、苦行，墮諸惡趣。此二種人，自謗正法毀呰賢聖，亦令他人誹謗正法毀呰賢聖。命終當墮無間地獄，經劫受苦，不可療治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，或有是根本罪非無間罪，有無間罪非根本罪，有根本罪亦無間罪，有非根本罪亦非無間罪。何等名為是根本罪亦無間罪？謂我法中，先已出家受具戒者，故思殺他已到究竟見諦人等，如是名為是根本罪亦無間罪。此於我法毘奈耶中，應速驅擯。何等名為是根本罪非無間罪？謂我法中，先已出家受具戒者，故思殺害他異生人，下至方便與人毒藥墮其胎藏，如是名為是根本罪非無間罪。此人不應與僧共住，諸有給施四方僧物，亦不應令於中受用。何等名為是無間罪非根本罪？謂若有人，或受三歸、或受五戒、或受十戒，於五無間隨造一種，如是名為是無間罪非根本罪。如是之人，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法。何等名為非根本罪亦非無間罪？謂若有人，或受三歸、或受五戒，於佛、法、僧而生疑心，或歸外道以為師導，或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神；若復有人，於諸如來所說正法、或聲聞乘相應正法、或獨覺乘相應正法、或是大乘相應正法，誹謗遮止自不信受，令他厭背，障礙他人讀誦、書寫，下至留難一頌正法，如是名為非根本罪亦非無間，而生極重大罪惡業，近無間罪。如是之人，若未懺悔除滅如是大罪惡業，不合出家及受具戒。若令出家或受具戒，師便得罪，彼應驅擯令出我法；若已出家或受具戒，犯如是罪若不懺悔，此於我法毘奈耶中，應速驅擯。所以者何？此二種人，習行破毀正法眼行、習行隱滅正法燈行、習行斷絕三寶種行，令諸天人習行無義、無利、苦行，墮諸惡趣。此二種人，自謗正法毀呰賢聖，亦令他人誹謗正法毀呰賢聖。命終當墮無間地獄，經劫受苦，不可療治。

「復次，大梵！或有遮罪無依行法、或有性罪無依行法；於性罪中，或有根本無依行法。云何根本無依行法？謂若苾芻行非梵行犯根本罪，或以故思殺異生人犯根本罪，或復偷盜非三寶物犯根本罪，或大妄語犯根本罪。若有苾芻，於此四種根本罪中，隨犯一種，於諸苾芻所作事業令受折伏，一切給施四方僧物，皆悉不聽於中受用。而亦不合加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。如是名為，於性罪中，根本重罪無依行法。何故說名為根本罪？謂若有人犯此四法，身壞命終墮諸惡趣，是諸惡趣根本罪故，是故說名為根本罪。何故無間及近無間根本罪等，說名極重大罪惡業無依行法？善男子！譬如鐵摶、鉛錫摶等，擲置空中，終無暫住，必速墮地。造五無間及近無間四根本罪，并謗正法、疑三寶等，二種罪人亦復如是。若人於此十一罪中，隨造一種，身壞命終，無餘間隔，定生無間大地獄中，受諸劇苦。故名極重大罪惡業無依行法。犯此極重大罪惡業無依行法，補特伽羅於現身中，決定不能盡諸煩惱，尚不能成諸三摩地，況能趣入正性離生！彼人命終定生地獄受諸重苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大梵！或有遮罪無依行法、或有性罪無依行法；於性罪中，或有根本無依行法。云何根本無依行法？謂若苾芻行非梵行犯根本罪，或以故思殺異生人犯根本罪，或復偷盜非三寶物犯根本罪，或大妄語犯根本罪。若有苾芻，於此四種根本罪中，隨犯一種，於諸苾芻所作事業令受折伏，一切給施四方僧物，皆悉不聽於中受用。而亦不合加其鞭杖、或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。如是名為，於性罪中，根本重罪無依行法。何故說名為根本罪？謂若有人犯此四法，身壞命終墮諸惡趣，是諸惡趣根本罪故，是故說名為根本罪。何故無間及近無間根本罪等，說名極重大罪惡業無依行法？善男子！譬如鐵摶、鉛錫摶等，擲置空中，終無暫住，必速墮地。造五無間及近無間四根本罪，并謗正法、疑三寶等，二種罪人亦復如是。若人於此十一罪中，隨造一種，身壞命終，無餘間隔，定生無間大地獄中，受諸劇苦。故名極重大罪惡業無依行法。犯此極重大罪惡業無依行法，補特伽羅於現身中，決定不能盡諸煩惱，尚不能成諸三摩地，況能趣入正性離生！彼人命終定生地獄受諸重苦。

「復次，大梵！若善男子、若善女人，以淨信心歸依我法，或趣聲聞乘、或趣獨覺乘、或趣大乘，於我法中淨信出家、受具足戒，於諸學處深心敬重、於四根本性罪戒中，堅固、勇猛、精勤守護。如是之人，常為一切人、非人等，隨逐擁衛，名不虛受人天供養，於三乘中隨所欣樂，速能趣入成辦究竟。是故，真實求涅槃者，寧捨身命，終不毀犯如是四法。所以者何？諸有情類，要由三因得涅槃樂：一者、依止如來為因；二者、依我聖教為因；三者、依我弟子為因。諸有情類依此三因，精勤修行，得涅槃樂。若人毀犯如是四法，我非彼師，彼非弟子。若人毀犯如是四法，則為違越我所宣說甚深廣大、無常、苦、空、無我相應利益安樂，一切有情別解脫教。若越如是別解脫教，則於一切靜慮、等持，皆成盲冥，不能趣入，為諸煩惱、惡業纏縛，於三乘法亦為非器，當墮惡趣受諸重苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大梵！若善男子、若善女人，以淨信心歸依我法，或趣聲聞乘、或趣獨覺乘、或趣大乘，於我法中淨信出家、受具足戒，於諸學處深心敬重、於四根本性罪戒中，堅固、勇猛、精勤守護。如是之人，常為一切人、非人等，隨逐擁衛，名不虛受人天供養，於三乘中隨所欣樂，速能趣入成辦究竟。是故，真實求涅槃者，寧捨身命，終不毀犯如是四法。所以者何？諸有情類，要由三因得涅槃樂：一者、依止如來為因；二者、依我聖教為因；三者、依我弟子為因。諸有情類依此三因，精勤修行，得涅槃樂。若人毀犯如是四法，我非彼師，彼非弟子。若人毀犯如是四法，則為違越我所宣說甚深廣大、無常、苦、空、無我相應利益安樂，一切有情別解脫教。若越如是別解脫教，則於一切靜慮、等持，皆成盲冥，不能趣入，為諸煩惱、惡業纏縛，於三乘法亦為非器，當墮惡趣受諸重苦。

「若善男子、若善女人，於我所說別解脫教、所制四種根本重罪，清淨無犯，我是彼師，彼是弟子，隨順我語，善住我法，一切所作皆當成滿。此人善住尸羅蘊故，名為善住一切善法、或名具足住聲聞乘、或名具足住獨覺乘、或名具足住於大乘。所以者何？若能護持如是性罪四根本法，當知則為建立一切有漏、無漏善法勝因。是故，護持如是四法，名為一切善法根本。如依大地，一切藥穀、卉木、叢林、皆得生長；如是依止極善護持四根本戒，一切善法皆得生長。如依大地，一切諸山，小輪圍山、大輪圍山、妙高山王，皆得安住；如是依止極善護持四根本戒，諸聲聞乘及獨覺乘、無上大乘，皆得安住。如依大地，求得一切世間美味；如是依止極善護持四根本戒，求得一切念定、總持、安忍聖道，乃至無上正等菩提。又如大地，於淨、不淨皆等任持；極善護持四根本戒，諸善男子、及善女人，亦復如是，於其法器及非法器，其心平等，不譏、不弄、不自貢高、不卒呵舉，能為一切善法生處。又如大地，一切有情皆共受用而得存活；極善護持四根本戒諸善男子及善女人，亦復如是，於諸如來所說正法，生長第一歡喜淨信，於諸有情無差別想，以四攝法平等攝受，一切有情皆共依止，受用法樂而自存活。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、若善女人，於我所說別解脫教、所制四種根本重罪，清淨無犯，我是彼師，彼是弟子，隨順我語，善住我法，一切所作皆當成滿。此人善住尸羅蘊故，名為善住一切善法、或名具足住聲聞乘、或名具足住獨覺乘、或名具足住於大乘。所以者何？若能護持如是性罪四根本法，當知則為建立一切有漏、無漏善法勝因。是故，護持如是四法，名為一切善法根本。如依大地，一切藥穀、卉木、叢林、皆得生長；如是依止極善護持四根本戒，一切善法皆得生長。如依大地，一切諸山，小輪圍山、大輪圍山、妙高山王，皆得安住；如是依止極善護持四根本戒，諸聲聞乘及獨覺乘、無上大乘，皆得安住。如依大地，求得一切世間美味；如是依止極善護持四根本戒，求得一切念定、總持、安忍聖道，乃至無上正等菩提。又如大地，於淨、不淨皆等任持；極善護持四根本戒，諸善男子、及善女人，亦復如是，於其法器及非法器，其心平等，不譏、不弄、不自貢高、不卒呵舉，能為一切善法生處。又如大地，一切有情皆共受用而得存活；極善護持四根本戒諸善男子及善女人，亦復如是，於諸如來所說正法，生長第一歡喜淨信，於諸有情無差別想，以四攝法平等攝受，一切有情皆共依止，受用法樂而自存活。」

爾時，尊者優波離聞佛所說，從座而起，整理衣服，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如佛所說，極善護持四根本戒諸善男子及善女人，於其法器及非法器，其心平等，不譏、不弄、不自貢高、不卒呵舉。若如是者，於未來世，有諸苾芻破戒惡行，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，諸苾芻僧於是人等，云何方便呵舉驅擯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者優波離聞佛所說，從座而起，整理衣服，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如佛所說，極善護持四根本戒諸善男子及善女人，於其法器及非法器，其心平等，不譏、不弄、不自貢高、不卒呵舉。若如是者，於未來世，有諸苾芻破戒惡行，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，諸苾芻僧於是人等，云何方便呵舉驅擯？」

佛告尊者優波離言：「我終不許外道俗人舉苾芻罪，我尚不許諸苾芻僧，不依於法率爾呵舉破戒苾芻，何況驅擯！若不依法率爾呵舉破戒苾芻、或復驅擯，便獲大罪。優波離！汝今當知有十非法率爾呵舉破戒苾芻，便獲大罪。諸有智者皆不應受。何等為十？一者、不和僧眾，於國王前，率爾呵舉破戒苾芻。二者、不和僧眾，梵志眾前，率爾呵舉破戒苾芻。三者、不和僧眾，宰官眾前，率爾呵舉破戒苾芻。四者、不和僧眾，於諸長者居士眾前，率爾呵舉破戒苾芻。五者、女人眾前，率爾呵舉破戒苾芻。六者、男子眾前，率爾呵舉破戒苾芻。七者、淨人眾前，率爾呵舉破戒苾芻。八者、眾多苾芻、苾芻尼前，率爾呵舉破戒苾芻。九者、宿怨嫌前，率爾呵舉破戒苾芻。十者、內懷忿恨，率爾呵舉破戒苾芻。如是十種，名為非法率爾呵舉破戒苾芻，便獲大罪；設依實事而呵舉者，尚不應受，況於非實，諸有受者亦得大罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者優波離言：「我終不許外道俗人舉苾芻罪，我尚不許諸苾芻僧，不依於法率爾呵舉破戒苾芻，何況驅擯！若不依法率爾呵舉破戒苾芻、或復驅擯，便獲大罪。優波離！汝今當知有十非法率爾呵舉破戒苾芻，便獲大罪。諸有智者皆不應受。何等為十？一者、不和僧眾，於國王前，率爾呵舉破戒苾芻。二者、不和僧眾，梵志眾前，率爾呵舉破戒苾芻。三者、不和僧眾，宰官眾前，率爾呵舉破戒苾芻。四者、不和僧眾，於諸長者居士眾前，率爾呵舉破戒苾芻。五者、女人眾前，率爾呵舉破戒苾芻。六者、男子眾前，率爾呵舉破戒苾芻。七者、淨人眾前，率爾呵舉破戒苾芻。八者、眾多苾芻、苾芻尼前，率爾呵舉破戒苾芻。九者、宿怨嫌前，率爾呵舉破戒苾芻。十者、內懷忿恨，率爾呵舉破戒苾芻。如是十種，名為非法率爾呵舉破戒苾芻，便獲大罪；設依實事而呵舉者，尚不應受，況於非實，諸有受者亦得大罪。

「復有十種非法呵舉破戒苾芻，便獲大罪。諸有智者亦不應受。何等為十？一者、諸餘外道，呵舉苾芻。二者、不持禁戒在家白衣，呵舉苾芻。三者、造無間罪，呵舉苾芻。四者、誹謗正法，呵舉苾芻。五者、毀呰賢聖，呵舉苾芻。六者、癡狂心亂，呵舉苾芻。七者、痛惱所纏，呵舉苾芻。八者、四方僧淨人，呵舉苾芻。九者、守園林人，呵舉苾芻。十者、被罰苾芻，呵舉苾芻。如是十種非法呵舉破戒苾芻，便獲大罪。設依實事而呵舉者，亦不應受，況於非實！諸有受者亦得大罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種非法呵舉破戒苾芻，便獲大罪。諸有智者亦不應受。何等為十？一者、諸餘外道，呵舉苾芻。二者、不持禁戒在家白衣，呵舉苾芻。三者、造無間罪，呵舉苾芻。四者、誹謗正法，呵舉苾芻。五者、毀呰賢聖，呵舉苾芻。六者、癡狂心亂，呵舉苾芻。七者、痛惱所纏，呵舉苾芻。八者、四方僧淨人，呵舉苾芻。九者、守園林人，呵舉苾芻。十者、被罰苾芻，呵舉苾芻。如是十種非法呵舉破戒苾芻，便獲大罪。設依實事而呵舉者，亦不應受，況於非實！諸有受者亦得大罪。

「復次，優波離！若有苾芻毀犯禁戒，與僧共住；於僧眾中有餘苾芻，軌則所行皆悉具足，一切五德無不圓滿。應從坐起，整理衣服，恭敬頂禮苾芻僧足，便至破戒惡苾芻前，求聽舉罪，作如是言：『長老憶念，我今欲舉長老所犯，以實非虛妄，應時不非時，軟語非麁獷，慈心不瞋恚，利益非損減，為令如來法眼、法燈久熾盛故。長老聽者，我當如法舉長老罪。』彼若聽者，便應如法如實舉之。彼若不聽，復應頂禮上座僧足，恭敬白言：『如是苾芻，犯如是事，我依五法如實舉之。』時僧眾中上坐苾芻，應審觀察能舉、所舉，及所犯事虛實輕重，依毘奈耶及素怛纜，方便撿問、慰喻、呵責，以七種法如應滅除，若犯重罪應重治罰、若犯中罪應中治罰、若犯輕罪應輕治罰，令其慚愧懺悔所犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，優波離！若有苾芻毀犯禁戒，與僧共住；於僧眾中有餘苾芻，軌則所行皆悉具足，一切五德無不圓滿。應從坐起，整理衣服，恭敬頂禮苾芻僧足，便至破戒惡苾芻前，求聽舉罪，作如是言：『長老憶念，我今欲舉長老所犯，以實非虛妄，應時不非時，軟語非麁獷，慈心不瞋恚，利益非損減，為令如來法眼、法燈久熾盛故。長老聽者，我當如法舉長老罪。』彼若聽者，便應如法如實舉之。彼若不聽，復應頂禮上座僧足，恭敬白言：『如是苾芻，犯如是事，我依五法如實舉之。』時僧眾中上坐苾芻，應審觀察能舉、所舉，及所犯事虛實輕重，依毘奈耶及素怛纜，方便撿問、慰喻、呵責，以七種法如應滅除，若犯重罪應重治罰、若犯中罪應中治罰、若犯輕罪應輕治罰，令其慚愧懺悔所犯。」

時優波離復白佛言：「世尊！若實有過惡行苾芻，恃白衣力、或財寶力、或多聞力、或詞辯力、或弟子力，以如是等諸勢力故，凌拒僧眾，上坐苾芻持素怛纜及毘奈耶、摩怛理迦者，如法教誨皆不承順。如是苾芻，云何治罰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波離復白佛言：「世尊！若實有過惡行苾芻，恃白衣力、或財寶力、或多聞力、或詞辯力、或弟子力，以如是等諸勢力故，凌拒僧眾，上坐苾芻持素怛纜及毘奈耶、摩怛理迦者，如法教誨皆不承順。如是苾芻，云何治罰？」

佛言：「優波離！上座苾芻持三藏者，應和僧眾，遣使告白國王、大臣令助威力，然後如實依法治罰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！上座苾芻持三藏者，應和僧眾，遣使告白國王、大臣令助威力，然後如實依法治罰。」

時優波離復白佛言：「世尊！若彼有過惡行苾芻，以財寶力、或多聞力、或詞辯力、或以種種巧方便力，令彼國王、大臣歡喜，皆住破戒非法朋中，容縱如是惡苾芻罪，不聽如實依法治罰。爾時，僧眾應當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波離復白佛言：「世尊！若彼有過惡行苾芻，以財寶力、或多聞力、或詞辯力、或以種種巧方便力，令彼國王、大臣歡喜，皆住破戒非法朋中，容縱如是惡苾芻罪，不聽如實依法治罰。爾時，僧眾應當云何？」

佛言：「優波離！若彼苾芻行無依行，於僧眾中麁重罪相未彰露者，是時僧眾應權捨置。若彼苾芻行無依行，於僧眾中麁重罪相已彰露者，是時僧眾應共和合，依法驅擯令出佛法。優波離！譬如鷰麥在麥田中，牙莖、枝葉與麥相似，穢雜淨麥。乃至彼草其穗未出，是時農夫應權捨置。穗既出已，是時農夫恐穢淨麥，并根剪拔，棄於田外。行無依行破戒苾芻，亦復如是。恃白衣等種種勢力，住於僧中，威儀、形相與僧相似，穢雜清眾，乃至善神未相覺發，於僧眾中麁重罪相未彰露者，是時僧眾應權捨置。若諸善神已相覺發，於僧眾中麁重罪相已彰露者，是時僧眾應共和合，依法驅擯令出佛法。優波離！譬如大海不宿死尸，我聲聞僧諸弟子眾，亦復如是，不與破戒惡行苾芻死尸共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！若彼苾芻行無依行，於僧眾中麁重罪相未彰露者，是時僧眾應權捨置。若彼苾芻行無依行，於僧眾中麁重罪相已彰露者，是時僧眾應共和合，依法驅擯令出佛法。優波離！譬如鷰麥在麥田中，牙莖、枝葉與麥相似，穢雜淨麥。乃至彼草其穗未出，是時農夫應權捨置。穗既出已，是時農夫恐穢淨麥，并根剪拔，棄於田外。行無依行破戒苾芻，亦復如是。恃白衣等種種勢力，住於僧中，威儀、形相與僧相似，穢雜清眾，乃至善神未相覺發，於僧眾中麁重罪相未彰露者，是時僧眾應權捨置。若諸善神已相覺發，於僧眾中麁重罪相已彰露者，是時僧眾應共和合，依法驅擯令出佛法。優波離！譬如大海不宿死尸，我聲聞僧諸弟子眾，亦復如是，不與破戒惡行苾芻死尸共住。」

時優波離復白佛言：「世尊！若彼破戒惡行苾芻，僧眾和合共驅擯已。彼惡苾芻，以財寶力、或多聞力、或詞辯力、或以種種巧方便力，令彼國王、大臣歡喜，皆住破戒非法朋中，以威勢力凌逼僧眾，還令如是破戒苾芻與僧共住。爾時，僧眾當復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波離復白佛言：「世尊！若彼破戒惡行苾芻，僧眾和合共驅擯已。彼惡苾芻，以財寶力、或多聞力、或詞辯力、或以種種巧方便力，令彼國王、大臣歡喜，皆住破戒非法朋中，以威勢力凌逼僧眾，還令如是破戒苾芻與僧共住。爾時，僧眾當復云何？」

佛言：「優波離！爾時，僧中有能悔愧持戒苾芻，為護戒故，不應瞋罵破戒苾芻，但應告白國王、大臣，或恐凌逼而不告白，應捨本居，別往餘處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！爾時，僧中有能悔愧持戒苾芻，為護戒故，不應瞋罵破戒苾芻，但應告白國王、大臣，或恐凌逼而不告白，應捨本居，別往餘處。」