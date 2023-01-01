大乘大集地藏十輪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第二

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

十輪品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十輪品第二

爾時，地藏菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，頂禮佛足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：

「我今問世尊， 無量功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今問世尊， 無量功德海，

唯願賜開許， 為解釋除疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願賜開許， 為解釋除疑。」

世尊告曰：「汝真善士！於一切法智見無礙，為欲饒益他有情，故請問如來。隨汝意問，吾當為汝分別解說，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝真善士！於一切法智見無礙，為欲饒益他有情，故請問如來。隨汝意問，吾當為汝分別解說，令汝心喜。」

於是地藏菩薩摩訶薩，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是地藏菩薩摩訶薩，以頌問曰：

「我曾十三劫， 已勤修苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾十三劫， 已勤修苦行，

為一切有情， 除三災五濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切有情， 除三災五濁。

多俱胝佛所， 已設無邊供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多俱胝佛所， 已設無邊供，

曾見大集會， 清信眾和合； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾見大集會， 清信眾和合；

聰哲勤精進， 皆來同會集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰哲勤精進， 皆來同會集，

未曾見如是， 無諸雜穢眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾見如是， 無諸雜穢眾。

云何此佛國， 穢惡損淨善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此佛國， 穢惡損淨善，

智者皆遠離， 惡行者同居； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者皆遠離， 惡行者同居；

多造無間罪， 誹謗於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多造無間罪， 誹謗於正法，

毀聖起惡見， 妄說斷常論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀聖起惡見， 妄說斷常論；

具造十惡業， 不畏後世苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具造十惡業， 不畏後世苦，

多遠離三乘， 臭穢向惡趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多遠離三乘， 臭穢向惡趣；

無明蔽其目， 貪嫉多姦矯？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明蔽其目， 貪嫉多姦矯？

云何轉佛輪， 度此眾生類？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何轉佛輪， 度此眾生類？

云何破相續， 如金剛煩惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何破相續， 如金剛煩惱？

云何得總持， 果能如是忍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得總持， 果能如是忍？

今我見導師， 大集甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我見導師， 大集甚希有，

未曾見餘處， 具如是眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾見餘處， 具如是眾德。

具杜多功德， 勤修菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具杜多功德， 勤修菩提道。

云何處愚眾， 能開示佛輪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何處愚眾， 能開示佛輪？」

世尊告曰：「善哉，善哉！善男子！汝於過去殑伽沙等諸佛世界，五濁惡時，已曾請問殑伽沙等諸佛世尊，如是法義。汝於如是所問法義，已作劬勞，已善通達，已到圓滿眾行彼岸；已得善巧方便妙智。今為成熟一切有情，令得利益、安樂事故；為令一切菩薩摩訶薩，善巧、方便、聖行、伏藏、施等六種波羅蜜多，成熟一切有情，勝行一切智智，功德大海速圓滿故；為轉一切剎帝利王諸暴惡行，使不墮落三惡趣故；為令此土三寶種姓，威德熾盛，久住世故；復問如來如是法義。諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉，善哉！善男子！汝於過去殑伽沙等諸佛世界，五濁惡時，已曾請問殑伽沙等諸佛世尊，如是法義。汝於如是所問法義，已作劬勞，已善通達，已到圓滿眾行彼岸；已得善巧方便妙智。今為成熟一切有情，令得利益、安樂事故；為令一切菩薩摩訶薩，善巧、方便、聖行、伏藏、施等六種波羅蜜多，成熟一切有情，勝行一切智智，功德大海速圓滿故；為轉一切剎帝利王諸暴惡行，使不墮落三惡趣故；為令此土三寶種姓，威德熾盛，久住世故；復問如來如是法義。諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝，分別解說。」

「唯然！世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然！世尊！願樂欲聞。」

爾時，佛告地藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如來由本願力，成就十種佛輪。居此佛土五濁惡世一切有情，退沒一切白淨善法、匱乏所有七聖財寶、遠離一切聰敏智者、斷常羅網之所覆蔽；常好乘馭諸惡趣車，於後世苦不見怖畏；常處遍重無明黑闇，具足十種不善業道，造五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、離諸善法、具諸惡法。我住如是雜惡土中，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，降諸天魔、外道、邪論，摧滅一切諸眾生類，猶如金剛堅固煩惱，隨其所樂，安置一切有力眾生，令住三乘不退轉位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告地藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如來由本願力，成就十種佛輪。居此佛土五濁惡世一切有情，退沒一切白淨善法、匱乏所有七聖財寶、遠離一切聰敏智者、斷常羅網之所覆蔽；常好乘馭諸惡趣車，於後世苦不見怖畏；常處遍重無明黑闇，具足十種不善業道，造五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、離諸善法、具諸惡法。我住如是雜惡土中，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，降諸天魔、外道、邪論，摧滅一切諸眾生類，猶如金剛堅固煩惱，隨其所樂，安置一切有力眾生，令住三乘不退轉位。

「善男子！譬如有國，時虛君位，其中所有一切人民、自軍、他軍、更相侵害，憂愁擾亂，人眾不安。有無量種鬪訟違諍、互相欺凌，諂言、妄語、麁惡、乖離、誣誷、矯亂；種種疾病、盲瞖昏闇、寒熱瘧疾、溫氣疫癘、癲癎乾枯、飲食不消；其心狂亂，諸根不具，支體缺減，乏少種種衣食資具，一切所有皆不可樂。諸有情類，歸依種種外道邪神，惡見、惡心及惡意樂，皆悉熾盛，迷失正道，臨墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有國，時虛君位，其中所有一切人民、自軍、他軍、更相侵害，憂愁擾亂，人眾不安。有無量種鬪訟違諍、互相欺凌，諂言、妄語、麁惡、乖離、誣誷、矯亂；種種疾病、盲瞖昏闇、寒熱瘧疾、溫氣疫癘、癲癎乾枯、飲食不消；其心狂亂，諸根不具，支體缺減，乏少種種衣食資具，一切所有皆不可樂。諸有情類，歸依種種外道邪神，惡見、惡心及惡意樂，皆悉熾盛，迷失正道，臨墮惡趣。

「時彼國中有諸耆舊，聰明、多智、博學、平恕、威嚴、整肅，相與謀議，運諸籌策，即便召集國邑人民，共所薦推取一王子。先具多種布施、調伏、寂靜、尸羅、精進、勇猛、難行、苦行，一切備滿。具諸殊勝福德之相，諸根圓滿，支體無缺，身形長大，相好端嚴，成就最勝美妙容色。常為一切尊重恭敬，率土人民無不親愛，稟性淳質，常懷慈悲，博學多才，備諸伎藝。柔和忍辱，莊嚴其心。是大后妃所生嫡子，以諸妙香熏、清淨水、調和冷暖，沐浴其身。著於種種上妙香熏、眾寶、莊嚴、鮮淨、衣服，末尼珠寶置在髻中，金寶華鬘冠飾其首，素練輕繒束於髮際。又以種種末尼真珠、金、銀、等寶，共所合成、珥璫、瓔珞、環玔印等，眾妙寶飾，莊嚴其身。織成寶履下承其足，眾寶傘蓋上覆其頂，安置古昔一切天仙所護持座。趣入一切天帝同許共所護持善巧營搆殊妙大殿，登自先王所昇尊座。紹王位已，扣擊一切天帝、龍帝、藥叉、神帝、阿素洛帝、鳩畔荼帝，各所護持廣大鍾鼓，其聲振響周遍國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼國中有諸耆舊，聰明、多智、博學、平恕、威嚴、整肅，相與謀議，運諸籌策，即便召集國邑人民，共所薦推取一王子。先具多種布施、調伏、寂靜、尸羅、精進、勇猛、難行、苦行，一切備滿。具諸殊勝福德之相，諸根圓滿，支體無缺，身形長大，相好端嚴，成就最勝美妙容色。常為一切尊重恭敬，率土人民無不親愛，稟性淳質，常懷慈悲，博學多才，備諸伎藝。柔和忍辱，莊嚴其心。是大后妃所生嫡子，以諸妙香熏、清淨水、調和冷暖，沐浴其身。著於種種上妙香熏、眾寶、莊嚴、鮮淨、衣服，末尼珠寶置在髻中，金寶華鬘冠飾其首，素練輕繒束於髮際。又以種種末尼真珠、金、銀、等寶，共所合成、珥璫、瓔珞、環玔印等，眾妙寶飾，莊嚴其身。織成寶履下承其足，眾寶傘蓋上覆其頂，安置古昔一切天仙所護持座。趣入一切天帝同許共所護持善巧營搆殊妙大殿，登自先王所昇尊座。紹王位已，扣擊一切天帝、龍帝、藥叉、神帝、阿素洛帝、鳩畔荼帝，各所護持廣大鍾鼓，其聲振響周遍國界。

「剎帝利等四大種姓，無量人眾，沐浴其身，著淨衣服，執持種種妙寶、繒綵、傘蓋、幢幡、末尼真珠、金銀、螺貝、璧玉、珊瑚、茷琉璃等，生色可染，無量珍奇，奉獻新王，以呈嘉瑞。貴族淨行博學多才諸婆羅門，以無量種微妙讚頌、歌詠帝德，種種善事呪願於王，以諸吉祥散灑王頂。先王所重宿望貴族，博學多藝，性直賢明，隨其所應，授以種種職位、官僚、理諸王事。先於國境自軍、他軍、更相侵害，今皆令息。亦令一切怨敵、惡友、能為害者，皆悉殄滅。損除自國一切黑品，增益自國一切白品。善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第一王輪。由此輪故，於自國土得安樂住，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎帝利等四大種姓，無量人眾，沐浴其身，著淨衣服，執持種種妙寶、繒綵、傘蓋、幢幡、末尼真珠、金銀、螺貝、璧玉、珊瑚、茷琉璃等，生色可染，無量珍奇，奉獻新王，以呈嘉瑞。貴族淨行博學多才諸婆羅門，以無量種微妙讚頌、歌詠帝德，種種善事呪願於王，以諸吉祥散灑王頂。先王所重宿望貴族，博學多藝，性直賢明，隨其所應，授以種種職位、官僚、理諸王事。先於國境自軍、他軍、更相侵害，今皆令息。亦令一切怨敵、惡友、能為害者，皆悉殄滅。損除自國一切黑品，增益自國一切白品。善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第一王輪。由此輪故，於自國土得安樂住，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是雜染、五濁惡世、索訶佛土，空無佛時，其中所有一切眾生，為自心中，隨眠纏垢，自軍、他軍、惱害侵逼，愁憂擾亂，愚冥不安，起無量種，執著斷常、鬪訟、違諍、互相輕蔑、起貪、瞋、癡、諂、誑言等，具足十種不善業道。執著有情紛擾世界，成就種種煩惱、疾病，闕正法眼，忿恨燒惱，常不思惟真實正法，棄正法味，譏毀善行，乏少所受憙樂滋味，常為種種煩惱羅網之所覆蔽，歸依六種外道邪師，迷失聖道，向三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是雜染、五濁惡世、索訶佛土，空無佛時，其中所有一切眾生，為自心中，隨眠纏垢，自軍、他軍、惱害侵逼，愁憂擾亂，愚冥不安，起無量種，執著斷常、鬪訟、違諍、互相輕蔑、起貪、瞋、癡、諂、誑言等，具足十種不善業道。執著有情紛擾世界，成就種種煩惱、疾病，闕正法眼，忿恨燒惱，常不思惟真實正法，棄正法味，譏毀善行，乏少所受憙樂滋味，常為種種煩惱羅網之所覆蔽，歸依六種外道邪師，迷失聖道，向三惡趣。

「於此土中，有諸菩薩摩訶薩，已於過去親近、供養無量諸佛，已入諸佛功德大海，已住諸佛本所行道，皆共集會來至我所，同謂我言：『汝於過去，已修無量布施、調伏、寂靜、尸羅、精進、勇猛，難行、苦行、一切備滿。是諸微妙，福慧、方便、大慈悲等，共所莊嚴大功德藏，是一切定、總持、安忍、諸地功德，圓滿大海，無諂、無誑。身形長大，相好圓滿，忍辱柔和，端正殊妙。不復依他修菩提道，一切智海已得圓滿，成就最勝美妙容色。能為一切聲聞、獨覺作大導師；亦能安慰一切生死怖畏眾生，與作親友；大慈悲等無量功德，共所莊嚴。是羯洛迦孫駄、羯諾迦牟尼、迦葉波如來等，父之真子，於此賢劫，當得作佛，一切菩薩摩訶薩中，最為上首。以諸功德，種種妙香熏奢摩他、毘鉢舍那清淨之水，而自沐浴，著慚愧衣，清淨法界為髻中珠，冠飾諸佛所行境界，廣大華鬘，束以解脫殊妙素練。又以種種，一切智智、無生忍等，功德珍寶而自莊嚴。慈、悲、喜、捨以為寶履，能覆三界。三種妙行，圓滿聖因，以為傘蓋。安置古昔諸佛天仙，共所護持金剛定座。趣入一切聲聞、獨覺恭敬護持四種念住。坐先諸佛所敷之座，證得無上正等菩提一切智位。為令一切三寶種姓不斷絕故，轉於法輪擊法鍾鼓，妙法音聲遍滿三界，令諸天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、鳩畔荼、彌荔多、畢舍遮、布怛那、羯吒布怛那、人、非人等，於四聖諦皆得明解，三轉十二行相法輪。一切世間所有沙門，若婆羅門、諸天、魔、梵、人、非人等，所不能轉。為欲利益、安樂世間無量天人，令得殊勝廣大義利，昔所未轉，而今轉之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此土中，有諸菩薩摩訶薩，已於過去親近、供養無量諸佛，已入諸佛功德大海，已住諸佛本所行道，皆共集會來至我所，同謂我言：『汝於過去，已修無量布施、調伏、寂靜、尸羅、精進、勇猛，難行、苦行、一切備滿。是諸微妙，福慧、方便、大慈悲等，共所莊嚴大功德藏，是一切定、總持、安忍、諸地功德，圓滿大海，無諂、無誑。身形長大，相好圓滿，忍辱柔和，端正殊妙。不復依他修菩提道，一切智海已得圓滿，成就最勝美妙容色。能為一切聲聞、獨覺作大導師；亦能安慰一切生死怖畏眾生，與作親友；大慈悲等無量功德，共所莊嚴。是羯洛迦孫駄、羯諾迦牟尼、迦葉波如來等，父之真子，於此賢劫，當得作佛，一切菩薩摩訶薩中，最為上首。以諸功德，種種妙香熏奢摩他、毘鉢舍那清淨之水，而自沐浴，著慚愧衣，清淨法界為髻中珠，冠飾諸佛所行境界，廣大華鬘，束以解脫殊妙素練。又以種種，一切智智、無生忍等，功德珍寶而自莊嚴。慈、悲、喜、捨以為寶履，能覆三界。三種妙行，圓滿聖因，以為傘蓋。安置古昔諸佛天仙，共所護持金剛定座。趣入一切聲聞、獨覺恭敬護持四種念住。坐先諸佛所敷之座，證得無上正等菩提一切智位。為令一切三寶種姓不斷絕故，轉於法輪擊法鍾鼓，妙法音聲遍滿三界，令諸天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、鳩畔荼、彌荔多、畢舍遮、布怛那、羯吒布怛那、人、非人等，於四聖諦皆得明解，三轉十二行相法輪。一切世間所有沙門，若婆羅門、諸天、魔、梵、人、非人等，所不能轉。為欲利益、安樂世間無量天人，令得殊勝廣大義利，昔所未轉，而今轉之。』

「善男子！我成如是第一佛輪。由此輪故，如實了知此世、他世、是處、非處，得安隱住、得無驚恐、得無所畏，降諸天魔、外道、邪論，轉大梵輪成大梵行。我應住此雜染世界，五濁惡時，處大眾中正師子吼。滅諸有情五無間業，廣說乃至諸不善根，摧滅一切諸眾生類堅如金剛相續煩惱，建立一切永盡諸漏解脫妙果，隨其所樂，安置一切有力眾生，令住三乘不退轉位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第一佛輪。由此輪故，如實了知此世、他世、是處、非處，得安隱住、得無驚恐、得無所畏，降諸天魔、外道、邪論，轉大梵輪成大梵行。我應住此雜染世界，五濁惡時，處大眾中正師子吼。滅諸有情五無間業，廣說乃至諸不善根，摧滅一切諸眾生類堅如金剛相續煩惱，建立一切永盡諸漏解脫妙果，隨其所樂，安置一切有力眾生，令住三乘不退轉位。

「善男子！如剎帝利灌頂大王初登王位，受帝職已，觀察過去、未來、現在諸王法道，於其種種王業輪中，以善觀察因果報智，隨其所應，建立一切輔臣、僚佐，普及國邑愚智人民三種業輪。由此業輪，率土眾生長夜受用。所有種種適意資具、喜樂增長，能滅一切怨敵、惡友。何等名為三種業輪？一者、建立帝王業輪，謂善教習軍陣鬪戰，降他兵眾，撫育人民。二者、建立田宅業輪，謂善教習造舍營農，令得安隱，飲食充足。三者、建立財寶業輪，謂善教習工商雜藝，令得種種珍玩資財，隨意受用，增諸快樂。善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第二王輪。由此輪故，於自國土得安樂住，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王初登王位，受帝職已，觀察過去、未來、現在諸王法道，於其種種王業輪中，以善觀察因果報智，隨其所應，建立一切輔臣、僚佐，普及國邑愚智人民三種業輪。由此業輪，率土眾生長夜受用。所有種種適意資具、喜樂增長，能滅一切怨敵、惡友。何等名為三種業輪？一者、建立帝王業輪，謂善教習軍陣鬪戰，降他兵眾，撫育人民。二者、建立田宅業輪，謂善教習造舍營農，令得安隱，飲食充足。三者、建立財寶業輪，謂善教習工商雜藝，令得種種珍玩資財，隨意受用，增諸快樂。善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第二王輪。由此輪故，於自國土得安樂住，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，初成佛果，得無上智，觀察過去、未來、現在諸佛法眼。以善觀察，諸業法受因果報智，建立一切所化有情三種業輪。由此業輪，能令三寶、種姓、法眼長夜不滅，無上正法熾盛流通。令諸有情，長受種種生天涅槃安隱快樂，及令一切外道邪論不能降伏我正法眼，而能如法摧彼邪論。善男子！何等名為三種業輪？一者、建立修定業輪。二者、建立習誦業輪。三者、建立營福業輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，初成佛果，得無上智，觀察過去、未來、現在諸佛法眼。以善觀察，諸業法受因果報智，建立一切所化有情三種業輪。由此業輪，能令三寶、種姓、法眼長夜不滅，無上正法熾盛流通。令諸有情，長受種種生天涅槃安隱快樂，及令一切外道邪論不能降伏我正法眼，而能如法摧彼邪論。善男子！何等名為三種業輪？一者、建立修定業輪。二者、建立習誦業輪。三者、建立營福業輪。

「善男子！云何如來修定業輪？定有十種。何等為十？謂正觀察諸有識身六種境界，我、我所執以為其因，業為良田，無明覆蓋，愛為滋潤，無有自在，依他而立繫屬眾緣。為欲斷滅，業、煩惱、苦三種流故，如是觀察，云何業流？謂諸有情所行諸行。若此諸行，所由無明及愛為因，能生諸有，名煩惱流。若由煩惱，識為其因，眾緣和合，名色生起。名色為因，眾緣和合，六處生起。六處為因，眾緣和合，觸受後有，生、老死等次第生起，是名苦流。如是三流，業為良田，無明為因，愛為滋潤，而得生長。為欲枯涸，業為良田，無明為因，愛為滋潤，三種流故，於五取蘊，觀為無常及苦、無我，愚鈍無動，如幻、如焰、如水中月、如夢所見，空無所有、無相、無願、無所造作、無生、無起、無出、無像、寂靜遠離、無所出生。於五取蘊如是觀察，能順空忍、順無相忍、順無願忍。為欲隨順，觀五取蘊，復方便修入出息觀，即是修習，持來去念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何如來修定業輪？定有十種。何等為十？謂正觀察諸有識身六種境界，我、我所執以為其因，業為良田，無明覆蓋，愛為滋潤，無有自在，依他而立繫屬眾緣。為欲斷滅，業、煩惱、苦三種流故，如是觀察，云何業流？謂諸有情所行諸行。若此諸行，所由無明及愛為因，能生諸有，名煩惱流。若由煩惱，識為其因，眾緣和合，名色生起。名色為因，眾緣和合，六處生起。六處為因，眾緣和合，觸受後有，生、老死等次第生起，是名苦流。如是三流，業為良田，無明為因，愛為滋潤，而得生長。為欲枯涸，業為良田，無明為因，愛為滋潤，三種流故，於五取蘊，觀為無常及苦、無我，愚鈍無動，如幻、如焰、如水中月、如夢所見，空無所有、無相、無願、無所造作、無生、無起、無出、無像、寂靜遠離、無所出生。於五取蘊如是觀察，能順空忍、順無相忍、順無願忍。為欲隨順，觀五取蘊，復方便修入出息觀，即是修習，持來去念。

「云何由念如實觀察入息、出息？謂正觀察，數故、隨故、止故、觀故、轉故、淨故。應知此中，數能造作二種事業：一、能為依伏諸尋伺，二、能取於入出息相。隨能造作二種事業：一、依出離捨諸尋伺，二、能善取入出息相。止能造作二種事業：一、能示現入出息滅，二、能安住勝三摩地。觀能造作二種事業：一、能示現入出息盡，二、能安住心及心法別異觀察。轉能造作二種事業：一、能方便捨諸取蘊，二、能方便趣入聖地。淨能造作二種事業：一、能捨結，二、能淨見。如是六種方便修習入出息觀，便能隨順觀五取蘊。所以者何？如是入息、出息自性，名色取蘊。如是入息、出息領納，名受取蘊。如是入息、出息取相，名想取蘊。如是入息、出息造作，名行取蘊。如是入息、出息了別，名識取蘊。如是所說五種取蘊，各各別異，互不相似，新新非故，無住、無積、不可言說。如是觀察五種取蘊，能除三行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何由念如實觀察入息、出息？謂正觀察，數故、隨故、止故、觀故、轉故、淨故。應知此中，數能造作二種事業：一、能為依伏諸尋伺，二、能取於入出息相。隨能造作二種事業：一、依出離捨諸尋伺，二、能善取入出息相。止能造作二種事業：一、能示現入出息滅，二、能安住勝三摩地。觀能造作二種事業：一、能示現入出息盡，二、能安住心及心法別異觀察。轉能造作二種事業：一、能方便捨諸取蘊，二、能方便趣入聖地。淨能造作二種事業：一、能捨結，二、能淨見。如是六種方便修習入出息觀，便能隨順觀五取蘊。所以者何？如是入息、出息自性，名色取蘊。如是入息、出息領納，名受取蘊。如是入息、出息取相，名想取蘊。如是入息、出息造作，名行取蘊。如是入息、出息了別，名識取蘊。如是所說五種取蘊，各各別異，互不相似，新新非故，無住、無積、不可言說。如是觀察五種取蘊，能除三行。

「若能如是究竟隨觀三種行盡，便能於此諸有識身六種境界，究竟隨觀我、我所執，於無明、愛因田覆潤一切皆盡。如是修習四種念住，皆得圓滿。乃至修習八支聖道，皆得圓滿。如是乃至，修習十八不共佛法，皆得圓滿。如是乃至，修一切種無生法忍，首楞伽摩三摩地等，皆得圓滿。如是修習持來去念入諸靜慮，名住正法勝義有情、名為真實修習靜慮、名為真實供養三世諸佛世尊、名一切佛心中之子從佛口生，是法所成，是法所化。或有菩薩，如是修習漸漸退轉，乃至漏盡成阿羅漢具六神通。或有菩薩，如是修習漸漸增長，功德圓滿成大菩薩，乃至十八不共佛法，一切種智修習圓滿，此人不久當得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如是究竟隨觀三種行盡，便能於此諸有識身六種境界，究竟隨觀我、我所執，於無明、愛因田覆潤一切皆盡。如是修習四種念住，皆得圓滿。乃至修習八支聖道，皆得圓滿。如是乃至，修習十八不共佛法，皆得圓滿。如是乃至，修一切種無生法忍，首楞伽摩三摩地等，皆得圓滿。如是修習持來去念入諸靜慮，名住正法勝義有情、名為真實修習靜慮、名為真實供養三世諸佛世尊、名一切佛心中之子從佛口生，是法所成，是法所化。或有菩薩，如是修習漸漸退轉，乃至漏盡成阿羅漢具六神通。或有菩薩，如是修習漸漸增長，功德圓滿成大菩薩，乃至十八不共佛法，一切種智修習圓滿，此人不久當得無上正等菩提。

「善男子！我以如是諸業法受因果報智，觀察三世諸佛法眼安立有情，於此十種修定業輪令其修習。善男子！是名如來修定業輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以如是諸業法受因果報智，觀察三世諸佛法眼安立有情，於此十種修定業輪令其修習。善男子！是名如來修定業輪。

「善男子！云何如來習誦業輪？謂諸苾芻、或苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，或復淨信諸善男子、或善女人，善根微薄，依世俗諦，根機未熟。我當安置如是有情，令其習誦，初夜、後夜精勤無怠。若諸有情，求無上智，我當安置純淨大乘，令其自讀、或教他讀，令其自誦、或教他誦，令其自說、或教他說，於大乘中令其自習、或教他習，為令自身及他身中大煩惱眾皆除滅故；為令證得無上智故；為除一切有情苦故；為令趣入無畏城故。若諸有情求緣覺乘，我當安置諸緣起法，令其習誦。若諸有情求聲聞乘，我當安置百千文頌四阿笈摩、百千文頌毘奈耶藏、百千文頌阿毘達磨及毘婆沙，令其習誦。善男子！是名如來習誦業輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何如來習誦業輪？謂諸苾芻、或苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，或復淨信諸善男子、或善女人，善根微薄，依世俗諦，根機未熟。我當安置如是有情，令其習誦，初夜、後夜精勤無怠。若諸有情，求無上智，我當安置純淨大乘，令其自讀、或教他讀，令其自誦、或教他誦，令其自說、或教他說，於大乘中令其自習、或教他習，為令自身及他身中大煩惱眾皆除滅故；為令證得無上智故；為除一切有情苦故；為令趣入無畏城故。若諸有情求緣覺乘，我當安置諸緣起法，令其習誦。若諸有情求聲聞乘，我當安置百千文頌四阿笈摩、百千文頌毘奈耶藏、百千文頌阿毘達磨及毘婆沙，令其習誦。善男子！是名如來習誦業輪。

「善男子！云何如來營福業輪？謂諸有情，根機愚鈍，未種善根，智慧微劣，懈怠失念，染著種種受用資具，遠離善友。我當安置如是有情，使營福業，謂令修作佛、法、僧事，及親教師、軌範師事。善男子！是名如來營福業輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何如來營福業輪？謂諸有情，根機愚鈍，未種善根，智慧微劣，懈怠失念，染著種種受用資具，遠離善友。我當安置如是有情，使營福業，謂令修作佛、法、僧事，及親教師、軌範師事。善男子！是名如來營福業輪。

「善男子！我成如是第二佛輪。由此輪故，以其無上三世業智，如實了知一切有情，諸業法受因及果報。隨其所應，立三業輪，成熟一切所化有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏、摧諸天魔、外道、邪論，轉大梵輪成大梵行，如實了知眾生因報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第二佛輪。由此輪故，以其無上三世業智，如實了知一切有情，諸業法受因及果報。隨其所應，立三業輪，成熟一切所化有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏、摧諸天魔、外道、邪論，轉大梵輪成大梵行，如實了知眾生因報。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，成善巧智，觀察一切沙門、婆羅門、剎帝利、茷舍、戍達羅等，種種功德、多聞、勇健、工巧伎藝。若諸眾生富有功德，成巧便智，精進、勇猛、堅固不退，種種福德而自莊嚴，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，給施珍寶、財穀、田宅、奴婢、僕使。於自國土，若諸眾生德藝輕微，功業尠薄，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，微加賑恤。於自國土，若諸眾生功德薄劣，少於精進，懈怠懶惰，忘失正念，無慈悲心，不知恩報，於後世苦不見怖畏，沒居家泥，積諸惡行，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，種種讁罰，或以言教、苦切、呵責，或奪種種珍寶、資財，或奪受用如意、產業，或罰鞭杖、或禁牢獄、或斷支節、或斬身首，如是無量隨應讁罰。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第三王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，成善巧智，觀察一切沙門、婆羅門、剎帝利、茷舍、戍達羅等，種種功德、多聞、勇健、工巧伎藝。若諸眾生富有功德，成巧便智，精進、勇猛、堅固不退，種種福德而自莊嚴，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，給施珍寶、財穀、田宅、奴婢、僕使。於自國土，若諸眾生德藝輕微，功業尠薄，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，微加賑恤。於自國土，若諸眾生功德薄劣，少於精進，懈怠懶惰，忘失正念，無慈悲心，不知恩報，於後世苦不見怖畏，沒居家泥，積諸惡行，此剎帝利灌頂大王隨彼所應，種種讁罰，或以言教、苦切、呵責，或奪種種珍寶、資財，或奪受用如意、產業，或罰鞭杖、或禁牢獄、或斷支節、或斬身首，如是無量隨應讁罰。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第三王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，成就善巧，知根機智。若諸弟子，遠離福慧巧方便智，及以布施、調伏、寂靜，失念心亂，來至我所，歸依於我，而我善知彼根意樂，隨眠勝解。隨其所應，為說治罰毘奈耶法。若諸眾生其性佷戾，於諸學處不能奉持，為令久住我之聖教多有所作，或為制立憶念治罰、或以言教恐怖呵責、或暫驅擯、或令折伏歸誠禮拜、或不與語不共同利、或如草布、或復滅擯。我以妙智，知諸有情補特伽羅根機、意樂、隨眠、勝解，如應讁罰，為令皆破廣大積聚無義黑闇枯竭煩惱諸瀑流故、令得生天涅槃樂故、為行惡道補特伽羅得調伏故、隨其所應，說治罰法。觀察黑說大說差別，隨其所應，授與治罰行惡道法。我以妙智，知諸有情，具足成就，增上信敬，純淨意樂。隨其所應，為說種種善品差別，令其修學，乃至令彼一切善根，皆得圓滿，入無畏城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，成就善巧，知根機智。若諸弟子，遠離福慧巧方便智，及以布施、調伏、寂靜，失念心亂，來至我所，歸依於我，而我善知彼根意樂，隨眠勝解。隨其所應，為說治罰毘奈耶法。若諸眾生其性佷戾，於諸學處不能奉持，為令久住我之聖教多有所作，或為制立憶念治罰、或以言教恐怖呵責、或暫驅擯、或令折伏歸誠禮拜、或不與語不共同利、或如草布、或復滅擯。我以妙智，知諸有情補特伽羅根機、意樂、隨眠、勝解，如應讁罰，為令皆破廣大積聚無義黑闇枯竭煩惱諸瀑流故、令得生天涅槃樂故、為行惡道補特伽羅得調伏故、隨其所應，說治罰法。觀察黑說大說差別，隨其所應，授與治罰行惡道法。我以妙智，知諸有情，具足成就，增上信敬，純淨意樂。隨其所應，為說種種善品差別，令其修學，乃至令彼一切善根，皆得圓滿，入無畏城。

「善男子！我成如是第三佛輪，由此輪故，知諸有情補特伽羅種種根機、意樂、隨眠，及與勝解諸業法受。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第三佛輪，由此輪故，知諸有情補特伽羅種種根機、意樂、隨眠，及與勝解諸業法受。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，知自國土，有無量有情補特伽羅，歸依種種邪神外道，起於邪信及起邪見，學邪禁戒、執著修治邪吉凶相，具受種種無利益苦。大王知已，數數召集，以其先王治國正法，開悟示現，教習誡勅，令其捨除、倒信倒見，修學先王，正直舊法。令自國土一切有情，一趣、一歸、一意、一欲、一切和合，同依先王正法，而轉聽受詔命隨順奉行，率土和同，作所應作。時剎帝利灌頂大王，常與群臣數數集會，共味嘉餚，受諸快樂、嬉戲、遊行，不相猜貳，咸共疇咨理諸王務。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，知自國土，有無量有情補特伽羅，歸依種種邪神外道，起於邪信及起邪見，學邪禁戒、執著修治邪吉凶相，具受種種無利益苦。大王知已，數數召集，以其先王治國正法，開悟示現，教習誡勅，令其捨除、倒信倒見，修學先王，正直舊法。令自國土一切有情，一趣、一歸、一意、一欲、一切和合，同依先王正法，而轉聽受詔命隨順奉行，率土和同，作所應作。時剎帝利灌頂大王，常與群臣數數集會，共味嘉餚，受諸快樂、嬉戲、遊行，不相猜貳，咸共疇咨理諸王務。

「善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第四王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！剎帝利種灌頂大王，成就如是第四王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，成就善巧，知勝解智。見諸世間種種邪歸、邪見、邪意、樂著邪法行、邪業行，由是因緣受無量苦。如來見已，數數召集於大眾前，以其過去諸佛世尊、三寶、種姓因果、六種波羅蜜多、瑜伽依因、三律儀等諸因果法，開悟示現，慶慰誡勅一切眾會。令其解脫諸顛倒見，建立正見，安置十善正直舊道，共諸有情數數同修，法隨法行，方便引攝因果等流。為諸有情，四眾和合，同修一切殊勝善行，便共遊戲四種念住，於三摩地、解脫智見、諸道品中，歡娛受樂，為令聖教久住世故、紹三寶種不斷絕故，便共遊戲四正勤、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於其種種勝三摩地、解脫智見、諸道品中，歡娛受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，成就善巧，知勝解智。見諸世間種種邪歸、邪見、邪意、樂著邪法行、邪業行，由是因緣受無量苦。如來見已，數數召集於大眾前，以其過去諸佛世尊、三寶、種姓因果、六種波羅蜜多、瑜伽依因、三律儀等諸因果法，開悟示現，慶慰誡勅一切眾會。令其解脫諸顛倒見，建立正見，安置十善正直舊道，共諸有情數數同修，法隨法行，方便引攝因果等流。為諸有情，四眾和合，同修一切殊勝善行，便共遊戲四種念住，於三摩地、解脫智見、諸道品中，歡娛受樂，為令聖教久住世故、紹三寶種不斷絕故，便共遊戲四正勤、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於其種種勝三摩地、解脫智見、諸道品中，歡娛受樂。

「善男子！我成如是第四佛輪。由此輪故，知諸有情補特伽羅種種勝解，歸趣意樂，諸業法受。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第四佛輪。由此輪故，知諸有情補特伽羅種種勝解，歸趣意樂，諸業法受。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，知自國土或他國土，有無量有情補特伽羅，於自財色耽染無厭，於他財色貪求追愛。即便安置堅固城郭、村坊戍邏、國邑王宮，廣說乃至舍羅鸚鵡、防守眾具，令無損失。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第五王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，知自國土或他國土，有無量有情補特伽羅，於自財色耽染無厭，於他財色貪求追愛。即便安置堅固城郭、村坊戍邏、國邑王宮，廣說乃至舍羅鸚鵡、防守眾具，令無損失。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第五王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，成就善巧，知諸性智。知諸惡魔、及九十五眾邪外道，并餘無量眾魔外道所惑有情，於自財色耽染無厭、於他財色貪求追愛、於我自身及我徒眾深生憎嫉。為害我故，假設珍饌雜以毒藥、闇置火坑偽敷床座，或推山石、或放狂象、拔劍追逐，散坌塵穢、謗行婬欲、毀是不男、或謂非人、或言幻化，以是諸惡而相誹毀。於佛、法、僧亦起無量種種誹謗、罵詈、毀辱。於我近住聲聞弟子，嫉妬因緣起諸毀謗。如來知已，善守六根、依四梵住、具四辯才，為諸聲聞宣說法要，安立清淨三解脫門。我以如是世、出世間知諸性智，如實了知一切眾生種種無量諸性差別。隨其所應，為作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，成就善巧，知諸性智。知諸惡魔、及九十五眾邪外道，并餘無量眾魔外道所惑有情，於自財色耽染無厭、於他財色貪求追愛、於我自身及我徒眾深生憎嫉。為害我故，假設珍饌雜以毒藥、闇置火坑偽敷床座，或推山石、或放狂象、拔劍追逐，散坌塵穢、謗行婬欲、毀是不男、或謂非人、或言幻化，以是諸惡而相誹毀。於佛、法、僧亦起無量種種誹謗、罵詈、毀辱。於我近住聲聞弟子，嫉妬因緣起諸毀謗。如來知已，善守六根、依四梵住、具四辯才，為諸聲聞宣說法要，安立清淨三解脫門。我以如是世、出世間知諸性智，如實了知一切眾生種種無量諸性差別。隨其所應，為作饒益。

「善男子！我成如是第五佛輪，由此輪故，以世、出世知諸性智，知諸有情補特伽羅種種無量諸性差別。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第五佛輪，由此輪故，以世、出世知諸性智，知諸有情補特伽羅種種無量諸性差別。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，安置一切堅固城郭、村坊戍邏、國邑王宮，廣說乃至舍羅鸚鵡、防守具已，處自宮中與諸眷屬、后妃、婇女而自圍遶，遊戲五欲種種樂具，放恣六根受諸喜樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第六王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，安置一切堅固城郭、村坊戍邏、國邑王宮，廣說乃至舍羅鸚鵡、防守具已，處自宮中與諸眷屬、后妃、婇女而自圍遶，遊戲五欲種種樂具，放恣六根受諸喜樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第六王輪，由此輪故，令自國土增長安樂，能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，與諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞，安置一切堅固聖教防守之事，即便現入最初靜慮，乃至現入第四靜慮，現入無邊虛空處定，廣說乃至現入非想非非想定，如是乃至現入一切佛所行定。入此定已，無量百千俱胝那庾多天龍、藥叉、羅剎、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、彌荔多、畢舍遮、布怛那、羯吒布怛那等，於諸眾生常懷毒、惡、損害之心，無慈、無悲，於後世苦不見怖畏。而彼見我入於一切佛所行定，皆於我所生大歡喜，起淨信心於三寶中，皆生最勝歡喜淨信，尊重、恭敬得未曾有；於一切惡慚愧發露，深心悔過，誓願永斷。由是因緣，一剎那頃，無量無數諸煩惱障、業障、法障，皆得銷滅；無量無數福慧資糧，皆得成滿；背離生死趣向涅槃，護持如來無上正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，與諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞，安置一切堅固聖教防守之事，即便現入最初靜慮，乃至現入第四靜慮，現入無邊虛空處定，廣說乃至現入非想非非想定，如是乃至現入一切佛所行定。入此定已，無量百千俱胝那庾多天龍、藥叉、羅剎、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、彌荔多、畢舍遮、布怛那、羯吒布怛那等，於諸眾生常懷毒、惡、損害之心，無慈、無悲，於後世苦不見怖畏。而彼見我入於一切佛所行定，皆於我所生大歡喜，起淨信心於三寶中，皆生最勝歡喜淨信，尊重、恭敬得未曾有；於一切惡慚愧發露，深心悔過，誓願永斷。由是因緣，一剎那頃，無量無數諸煩惱障、業障、法障，皆得銷滅；無量無數福慧資糧，皆得成滿；背離生死趣向涅槃，護持如來無上正法。

「善男子！我成如是第六佛輪，由此輪故，如來遊戲、靜慮、解脫、等持、等至，無量百千微妙深定，以淨智隨轉，滅諸有情無量煩惱。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第六佛輪，由此輪故，如來遊戲、靜慮、解脫、等持、等至，無量百千微妙深定，以淨智隨轉，滅諸有情無量煩惱。隨其所應，利益安樂，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，與諸群臣領四兵眾，周巡觀察一切自國城邑、聚落、山川、谿㵎、園苑、田澤、陂河、池沼、曠野、叢林、鎮邏等處。隨彼所在，國界諸方，嶮阻多難、不任營理，有疑、有怖，堪容外境怨敵、惡友投竄藏伏。此剎帝利灌頂大王，隨其力能，方便安置種種修理堅固防守，令彼諸方，平坦無難、堪任營理，無疑、無怖，遮其外境怨敵、惡友投竄藏伏。安撫自國一切人民皆離眾苦，受諸快樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第七王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，與諸群臣領四兵眾，周巡觀察一切自國城邑、聚落、山川、谿㵎、園苑、田澤、陂河、池沼、曠野、叢林、鎮邏等處。隨彼所在，國界諸方，嶮阻多難、不任營理，有疑、有怖，堪容外境怨敵、惡友投竄藏伏。此剎帝利灌頂大王，隨其力能，方便安置種種修理堅固防守，令彼諸方，平坦無難、堪任營理，無疑、無怖，遮其外境怨敵、惡友投竄藏伏。安撫自國一切人民皆離眾苦，受諸快樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第七王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，以其佛眼，如實了知，一切有情補特伽羅有貪、有瞋、有癡心等，如實了知是諸有情種種煩惱病行差別。如來知已，便起無量精進、勇猛、方便勢力，隨其所宜，授以種種修定妙藥，令諸有情精勤修學，除煩惱病。若諸有情，宜修不淨除煩惱病，即便授以修不淨藥；若諸有情，宜修梵住除煩惱病，即便授以修梵住藥；若諸有情，宜修緣起除煩惱病，即便授以修緣起藥；若諸有情，宜修息念除煩惱病，即便授以修息念藥；若諸有情，宜可修於三解脫門除煩惱病，即便授以修於三種解脫門藥；若諸有情，宜修靜慮除煩惱病，即便授以修靜慮藥；若諸有情，宜修無色除煩惱病，即便授以修無色藥；若諸有情，乃至宜修首楞伽摩諸三摩地除煩惱病，即便授以首楞伽摩三摩地藥。所以如來授諸有情如是法藥，不令一切所化有情，為四魔怨之所繫攝。不令一切所化有情，背人、天乘，向諸惡趣。不令如來無上法眼、三寶種姓速疾壞滅。由是如來授諸有情，如是法藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，以其佛眼，如實了知，一切有情補特伽羅有貪、有瞋、有癡心等，如實了知是諸有情種種煩惱病行差別。如來知已，便起無量精進、勇猛、方便勢力，隨其所宜，授以種種修定妙藥，令諸有情精勤修學，除煩惱病。若諸有情，宜修不淨除煩惱病，即便授以修不淨藥；若諸有情，宜修梵住除煩惱病，即便授以修梵住藥；若諸有情，宜修緣起除煩惱病，即便授以修緣起藥；若諸有情，宜修息念除煩惱病，即便授以修息念藥；若諸有情，宜可修於三解脫門除煩惱病，即便授以修於三種解脫門藥；若諸有情，宜修靜慮除煩惱病，即便授以修靜慮藥；若諸有情，宜修無色除煩惱病，即便授以修無色藥；若諸有情，乃至宜修首楞伽摩諸三摩地除煩惱病，即便授以首楞伽摩三摩地藥。所以如來授諸有情如是法藥，不令一切所化有情，為四魔怨之所繫攝。不令一切所化有情，背人、天乘，向諸惡趣。不令如來無上法眼、三寶種姓速疾壞滅。由是如來授諸有情，如是法藥。

「善男子！我成如是第七佛輪，由此輪故，以其無上遍行行智，授諸眾生種種法藥，令勤修學除煩惱病，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第七佛輪，由此輪故，以其無上遍行行智，授諸眾生種種法藥，令勤修學除煩惱病，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，憶念自他本昔種姓，初生童子嬉戲等事。謂憶自他於如是處，初生沐浴、懷抱、乳哺、按摩支節，乃至戲笑、或弄灰土、或與侍從種種遨遊、或習伎藝、或復修營種種事業、或遊他國夙夜栖泊、或奉事王、或理王務、或為太子、或登王位，得大自在，受諸快樂，廣大名稱遍諸方維。念是事已，安立先王所遵正法，撫育一切國土人民，守護自國不侵他境。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第八王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，憶念自他本昔種姓，初生童子嬉戲等事。謂憶自他於如是處，初生沐浴、懷抱、乳哺、按摩支節，乃至戲笑、或弄灰土、或與侍從種種遨遊、或習伎藝、或復修營種種事業、或遊他國夙夜栖泊、或奉事王、或理王務、或為太子、或登王位，得大自在，受諸快樂，廣大名稱遍諸方維。念是事已，安立先王所遵正法，撫育一切國土人民，守護自國不侵他境。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第八王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，處大眾會，憶念自他宿世所經無量種事。謂憶一生、或二、或三，乃至無量百千生事，或憶成劫、或憶壞劫、或憶無量、成劫壞劫，曾於過去，住如是處、如是名字、如是種姓、如是種類、如是飲食、如是領納苦受樂受、如是壽量、如是久住、如是極於壽量邊際，從彼處沒來生此間，復從此沒往生彼處。憶念宿世如是等事，無量無邊，隨諸眾生根性差別，建立正法為作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，處大眾會，憶念自他宿世所經無量種事。謂憶一生、或二、或三，乃至無量百千生事，或憶成劫、或憶壞劫、或憶無量、成劫壞劫，曾於過去，住如是處、如是名字、如是種姓、如是種類、如是飲食、如是領納苦受樂受、如是壽量、如是久住、如是極於壽量邊際，從彼處沒來生此間，復從此沒往生彼處。憶念宿世如是等事，無量無邊，隨諸眾生根性差別，建立正法為作饒益。

「善男子！我成如是第八佛輪，由此輪故，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第八佛輪，由此輪故，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，隨念觀察自國有情、種姓、伎藝及諸事業，死此生彼，因果勝劣差別不同。知彼有情生如是家，其身勇健、或復怯弱，於諸伎藝已學、未學，所有事業善作、惡作，富貴、貧賤、端正、醜陋。如是等類乃至命終，或有自業未盡而死、或有自業已盡而死、或犯王法刑戮而死、或有遞相殘害而死、或因鞭杖捶楚而死、或因囹圄幽縶而死、或因習學伎藝而死、或因戰陣傷殺而死、或因鬪諍毆擊而死、或因財寶貪悋而死、或因色欲耽湎而死、或因忿恨結憤而死、或因勞倦頓弊而死、或因飢渴乏絕而死、或有過死、或無過死、或耆年死、或壯年死、或幼年死、或作種種善業而死、或作種種惡業而死。知諸有情，行善行者，身壞命終當往善趣。知諸有情，行惡行者，身壞命終當往惡趣。知是事已，復自思惟：『我當正勤修身善行、修語善行、修意善行；我當施設種種方便、修行、布施、調伏、寂靜；身壞命終，當往善趣，勿墮惡趣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，隨念觀察自國有情、種姓、伎藝及諸事業，死此生彼，因果勝劣差別不同。知彼有情生如是家，其身勇健、或復怯弱，於諸伎藝已學、未學，所有事業善作、惡作，富貴、貧賤、端正、醜陋。如是等類乃至命終，或有自業未盡而死、或有自業已盡而死、或犯王法刑戮而死、或有遞相殘害而死、或因鞭杖捶楚而死、或因囹圄幽縶而死、或因習學伎藝而死、或因戰陣傷殺而死、或因鬪諍毆擊而死、或因財寶貪悋而死、或因色欲耽湎而死、或因忿恨結憤而死、或因勞倦頓弊而死、或因飢渴乏絕而死、或有過死、或無過死、或耆年死、或壯年死、或幼年死、或作種種善業而死、或作種種惡業而死。知諸有情，行善行者，身壞命終當往善趣。知諸有情，行惡行者，身壞命終當往惡趣。知是事已，復自思惟：『我當正勤修身善行、修語善行、修意善行；我當施設種種方便、修行、布施、調伏、寂靜；身壞命終，當往善趣，勿墮惡趣。』

「此剎帝利灌頂大王，思惟是已，勇猛、精進，修身、語、意三種善行；常行布施，一切所有飲食、衣服、象馬騎乘、臥具、醫藥、房舍、燈明，及餘資具、奴婢、僮僕、種種珍財頭目、手足，乃至身命無所悋惜；及離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語、離諸貪欲、離諸瞋恚、離諸邪見。由是因緣，此剎帝利灌頂大王，當獲十種功德勝利。何等為十？一者、具大名稱，二者、具大財寶，三者、具妙色相，四者、具多眷屬，五者、少病少惱，六者、朋友眷屬聰慧多聞，七者、正至正行親近供養，八者、廣美聲譽流振十方，九者、大威德天神常隨衛護，十者、身壞命終當生天上，常居善趣安樂國土。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第九王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此剎帝利灌頂大王，思惟是已，勇猛、精進，修身、語、意三種善行；常行布施，一切所有飲食、衣服、象馬騎乘、臥具、醫藥、房舍、燈明，及餘資具、奴婢、僮僕、種種珍財頭目、手足，乃至身命無所悋惜；及離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語、離諸貪欲、離諸瞋恚、離諸邪見。由是因緣，此剎帝利灌頂大王，當獲十種功德勝利。何等為十？一者、具大名稱，二者、具大財寶，三者、具妙色相，四者、具多眷屬，五者、少病少惱，六者、朋友眷屬聰慧多聞，七者、正至正行親近供養，八者、廣美聲譽流振十方，九者、大威德天神常隨衛護，十者、身壞命終當生天上，常居善趣安樂國土。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第九王輪，由此輪故，令自國土增長安樂。能伏一切怨敵、惡友，善守護身，令增壽命。

「善男子！如是如來，如實了知一切有情死生等事。謂如實知，若諸有情，成身惡行、成語惡行、成意惡行、誹謗賢聖，具足邪見，邪見業因身壞命終，墮諸惡趣、或生地獄、或生傍生、或生餓鬼。若諸有情，成身善行、成語善行、成意善行，不謗賢聖，具足正見、正見業因，身壞命終昇諸善趣，或生天上、或生人中、或盡諸漏。如來如是如實知已，於彼眾生起大慈悲，勇猛、精進，現三神變，令彼眾生歸趣佛法，教誡安置成立世間、出世間信。何等為三？一者、神通變現。二者、記說變現。三者、教誡變現。由是三種變現威力，勸發有情教誡安置成立世間、出世間信，令於一切有趣死生皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，如實了知一切有情死生等事。謂如實知，若諸有情，成身惡行、成語惡行、成意惡行、誹謗賢聖，具足邪見，邪見業因身壞命終，墮諸惡趣、或生地獄、或生傍生、或生餓鬼。若諸有情，成身善行、成語善行、成意善行，不謗賢聖，具足正見、正見業因，身壞命終昇諸善趣，或生天上、或生人中、或盡諸漏。如來如是如實知已，於彼眾生起大慈悲，勇猛、精進，現三神變，令彼眾生歸趣佛法，教誡安置成立世間、出世間信。何等為三？一者、神通變現。二者、記說變現。三者、教誡變現。由是三種變現威力，勸發有情教誡安置成立世間、出世間信，令於一切有趣死生皆得解脫。

「善男子！我成如是第九佛輪，由此輪故，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第九佛輪，由此輪故，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！如剎帝利灌頂大王，為除四洲無量有情種種身病，棄捨王位。以諸香湯沐浴身首，著鮮淨衣，端坐思惟。於諸眾生，其心平等，慈悲護念。為令解脫一切病故，以其種種香花、伎樂及餘供具，供養一切大威德天神。爾時，一切天帝、龍帝乃至莫呼洛伽神帝，知是事已，各相謂言：『此剎帝利灌頂大王，具諸功德，有大威神應作輪王，統四洲渚。我等宜應共往建立，令復王位，統四洲渚，令諸眾生無病安樂。』時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝，即便共往，立剎帝利灌頂大王轉輪王位，令具七寶，統四大洲，皆得自在。千子具足，勇健端正，能摧怨敵，跨王大地，亘窮海際，謫罰皆停，刀杖不舉，咸修正法，普受安樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第十王輪，由此輪故，於四大洲爰及八萬四千小渚，安立其中諸有情類，十善業道，善守護身，令增壽命，身壞命終當生天中，受諸妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如剎帝利灌頂大王，為除四洲無量有情種種身病，棄捨王位。以諸香湯沐浴身首，著鮮淨衣，端坐思惟。於諸眾生，其心平等，慈悲護念。為令解脫一切病故，以其種種香花、伎樂及餘供具，供養一切大威德天神。爾時，一切天帝、龍帝乃至莫呼洛伽神帝，知是事已，各相謂言：『此剎帝利灌頂大王，具諸功德，有大威神應作輪王，統四洲渚。我等宜應共往建立，令復王位，統四洲渚，令諸眾生無病安樂。』時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝，即便共往，立剎帝利灌頂大王轉輪王位，令具七寶，統四大洲，皆得自在。千子具足，勇健端正，能摧怨敵，跨王大地，亘窮海際，謫罰皆停，刀杖不舉，咸修正法，普受安樂。善男子！剎帝利種灌頂大王成就如是第十王輪，由此輪故，於四大洲爰及八萬四千小渚，安立其中諸有情類，十善業道，善守護身，令增壽命，身壞命終當生天中，受諸妙樂。

「善男子！如是如來，昔菩薩位，知自他身有無量種諸煩惱病，以定香水洗浴其身，及以諦法大慈大悲灌沐其首，著慚愧衣。十方一切諸佛世尊，以諸靜慮、等持、精進、方便、智意、慈悲護念，咸作是言：『如是大士！是大福慧莊嚴寶器！堪容一切三種不護、四無所畏、如來十力，及與十八不共佛法，堪得無上一切智智，大慈、大悲無不具足；常欣利樂一切眾生，是求佛寶商人導首，能救有情生死眾苦，能施有情涅槃大樂。我等一切諸佛世尊，應以誠言，與其所願，令成如來，應正等覺，得無上法，為大法王。』我於爾時，依福慧力勇猛精進，於四聖諦如實知已，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如來，昔菩薩位，知自他身有無量種諸煩惱病，以定香水洗浴其身，及以諦法大慈大悲灌沐其首，著慚愧衣。十方一切諸佛世尊，以諸靜慮、等持、精進、方便、智意、慈悲護念，咸作是言：『如是大士！是大福慧莊嚴寶器！堪容一切三種不護、四無所畏、如來十力，及與十八不共佛法，堪得無上一切智智，大慈、大悲無不具足；常欣利樂一切眾生，是求佛寶商人導首，能救有情生死眾苦，能施有情涅槃大樂。我等一切諸佛世尊，應以誠言，與其所願，令成如來，應正等覺，得無上法，為大法王。』我於爾時，依福慧力勇猛精進，於四聖諦如實知已，證得無上正等菩提。

「善男子！如轉輪王統四大洲，皆得自在。如是如來，於四靜慮、四無色定、四種梵住、四無礙解、四聖諦觀、四無所畏、如來十力，及與十八不共佛法，一切種智皆得自在。如轉輪王，具足七寶。如是如來，成就七種菩提分寶。如轉輪王，千子具足，勇健端正，能伏怨敵。如是如來，有阿若多憍陳那為最初、蘇跋陀羅蘇剌多為最後，諸大聲聞，從佛心生、從佛口生、從法化生，得佛法分，諸漏永盡，名為勇健。具四梵住，名為端正，能伏一切天魔、外道、異論、怨敵。如轉輪王，化及八萬四千小渚。如是如來，於百俱胝南贍部洲、於百俱胝西瞿陀尼洲、於百俱胝東毘提訶洲、於百俱胝北俱盧洲、於百俱胝諸大溟海、於百俱胝諸妙高山、於百俱胝四大王天、於百俱胝乃至非想非非想天、於百俱胝大輪圍山、於此高廣一佛土中，言音施化，皆得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如轉輪王統四大洲，皆得自在。如是如來，於四靜慮、四無色定、四種梵住、四無礙解、四聖諦觀、四無所畏、如來十力，及與十八不共佛法，一切種智皆得自在。如轉輪王，具足七寶。如是如來，成就七種菩提分寶。如轉輪王，千子具足，勇健端正，能伏怨敵。如是如來，有阿若多憍陳那為最初、蘇跋陀羅蘇剌多為最後，諸大聲聞，從佛心生、從佛口生、從法化生，得佛法分，諸漏永盡，名為勇健。具四梵住，名為端正，能伏一切天魔、外道、異論、怨敵。如轉輪王，化及八萬四千小渚。如是如來，於百俱胝南贍部洲、於百俱胝西瞿陀尼洲、於百俱胝東毘提訶洲、於百俱胝北俱盧洲、於百俱胝諸大溟海、於百俱胝諸妙高山、於百俱胝四大王天、於百俱胝乃至非想非非想天、於百俱胝大輪圍山、於此高廣一佛土中，言音施化，皆得自在。

「善男子！我成如是第十佛輪，由此輪故，如實了知自身、他身、諸漏永盡，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是第十佛輪，由此輪故，如實了知自身、他身、諸漏永盡，利益安樂無量有情，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，摧諸天魔、外道、邪論，處大眾中正師子吼。

「善男子！我成如是十種佛輪，本願力故，居此佛土五濁惡世，一切有情，損減一切白淨善法、匱乏所有七聖財寶、遠離一切聰慜智者、斷常羅網之所覆蔽；常好乘馭諸惡趣車，於後世苦不見怖畏；常處遍重無明黑闇，具十惡業，造五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、離諸善法、具諸惡法；我於其中，成就如是佛十輪故，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，降諸天魔、外道、邪論，摧滅一切諸有情類猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂，安立一切有力眾生，令住三乘不退轉位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成如是十種佛輪，本願力故，居此佛土五濁惡世，一切有情，損減一切白淨善法、匱乏所有七聖財寶、遠離一切聰慜智者、斷常羅網之所覆蔽；常好乘馭諸惡趣車，於後世苦不見怖畏；常處遍重無明黑闇，具十惡業，造五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、離諸善法、具諸惡法；我於其中，成就如是佛十輪故，得安隱住、得無驚恐、得無所畏。自稱我處大仙尊位，轉於佛輪，降諸天魔、外道、邪論，摧滅一切諸有情類猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂，安立一切有力眾生，令住三乘不退轉位。」

爾時，會中一切菩薩摩訶薩眾、一切聲聞、一切天龍，廣說乃至一切羯吒布怛那眾、人、非人等，皆大歡喜，同唱善哉，雨大香雨、雨大花雨、雨眾寶雨、雨大衣雨，一切大地皆悉震動。聞說如是十種佛輪，於眾會中，有八十四百千那庾多菩薩摩訶薩得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩獲得種種諸陀羅尼、三摩地忍。復有無量無數有情，初發無上正等覺心得不退轉。復有無量無數有情，逮得果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中一切菩薩摩訶薩眾、一切聲聞、一切天龍，廣說乃至一切羯吒布怛那眾、人、非人等，皆大歡喜，同唱善哉，雨大香雨、雨大花雨、雨眾寶雨、雨大衣雨，一切大地皆悉震動。聞說如是十種佛輪，於眾會中，有八十四百千那庾多菩薩摩訶薩得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩獲得種種諸陀羅尼、三摩地忍。復有無量無數有情，初發無上正等覺心得不退轉。復有無量無數有情，逮得果證。