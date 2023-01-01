大乘大集地藏十輪經序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經序品第一

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在佉羅帝耶山，諸牟尼仙所依住處，與大苾芻眾俱，謂過數量大聲聞僧；復有菩薩摩訶薩眾，謂過數量大菩薩僧；說月藏已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在佉羅帝耶山，諸牟尼仙所依住處，與大苾芻眾俱，謂過數量大聲聞僧；復有菩薩摩訶薩眾，謂過數量大菩薩僧；說月藏已。

爾時，南方大香雲來，雨大香雨；大花雲來，雨大花雨；大妙殊麗寶飾雲來，雨大殊麗妙寶飾雨；大妙鮮潔衣服雲來，雨大鮮潔妙衣服雨。是諸雲雨充遍其山，諸牟尼仙所依住處。從諸香花寶飾衣服，演出種種百千微妙大法音聲，謂：歸敬三寶聲、受持學處聲、忍辱柔和聲、精進勇猛聲、降伏四魔聲、趣入智慧聲、廣大名稱遍滿三界聲、勸修殊勝念定總持聲、空無相無願聲、厭離貪欲聲、色如聚沫聲、受如浮泡聲、想如陽焰聲、行如芭蕉聲、識如幻事聲、無常聲、苦聲、無我聲、空聲、慚愧聲、遠離聲、護念聲、慈悲喜捨聲、證得諸法聲、生天涅槃聲、趣向三乘聲、轉大法輪聲、雨大法雨聲、成熟有情聲、度三惡趣聲、修治圓滿六到彼岸聲、善巧方便聲、趣入十地聲、遊戲神通聲、遊戲清淨無上大乘聲、不退轉地聲、無生法忍聲、灌頂受位聲、趣入一切諸佛大海聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方大香雲來，雨大香雨；大花雲來，雨大花雨；大妙殊麗寶飾雲來，雨大殊麗妙寶飾雨；大妙鮮潔衣服雲來，雨大鮮潔妙衣服雨。是諸雲雨充遍其山，諸牟尼仙所依住處。從諸香花寶飾衣服，演出種種百千微妙大法音聲，謂：歸敬三寶聲、受持學處聲、忍辱柔和聲、精進勇猛聲、降伏四魔聲、趣入智慧聲、廣大名稱遍滿三界聲、勸修殊勝念定總持聲、空無相無願聲、厭離貪欲聲、色如聚沫聲、受如浮泡聲、想如陽焰聲、行如芭蕉聲、識如幻事聲、無常聲、苦聲、無我聲、空聲、慚愧聲、遠離聲、護念聲、慈悲喜捨聲、證得諸法聲、生天涅槃聲、趣向三乘聲、轉大法輪聲、雨大法雨聲、成熟有情聲、度三惡趣聲、修治圓滿六到彼岸聲、善巧方便聲、趣入十地聲、遊戲神通聲、遊戲清淨無上大乘聲、不退轉地聲、無生法忍聲、灌頂受位聲、趣入一切諸佛大海聲。

爾時，一切諸來大眾咸見如是種種雲雨，亦聞如是諸法音聲。隨意所樂，各見其身種種香花、寶飾、衣服之所莊嚴。又各自見兩手掌中持如意珠，從是一一如意珠中雨種種寶，復從一一如意珠中放諸光明。因光明故，一一有情，皆見十方殑伽沙等諸佛世界。又因光明，見諸佛土一一世尊，無量眾會恭敬圍遶。復因光明，見諸佛土一切有情，若有病者，因此光明之所照觸，眾病除愈。諸應被殺、及囚繫者，光明照故，皆得解脫。諸身、語、意、麁重穢濁，因光皆得輕軟清淨，諸飢渴者亦皆飽滿。諸被種種刑罰逼切，光明照故、皆離憂苦。諸少衣服、寶飾、珍財，光明照故，隨念皆足。若諸有情，樂欲殺生，乃至或有樂欲邪見，由此光明之所照觸，皆悉樂欲遠離殺生，乃至樂欲遠離邪見。若諸有情，為於種種求不得苦之所逼切，光明照故，隨願皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸來大眾咸見如是種種雲雨，亦聞如是諸法音聲。隨意所樂，各見其身種種香花、寶飾、衣服之所莊嚴。又各自見兩手掌中持如意珠，從是一一如意珠中雨種種寶，復從一一如意珠中放諸光明。因光明故，一一有情，皆見十方殑伽沙等諸佛世界。又因光明，見諸佛土一一世尊，無量眾會恭敬圍遶。復因光明，見諸佛土一切有情，若有病者，因此光明之所照觸，眾病除愈。諸應被殺、及囚繫者，光明照故，皆得解脫。諸身、語、意、麁重穢濁，因光皆得輕軟清淨，諸飢渴者亦皆飽滿。諸被種種刑罰逼切，光明照故、皆離憂苦。諸少衣服、寶飾、珍財，光明照故，隨念皆足。若諸有情，樂欲殺生，乃至或有樂欲邪見，由此光明之所照觸，皆悉樂欲遠離殺生，乃至樂欲遠離邪見。若諸有情，為於種種求不得苦之所逼切，光明照故，隨願皆得。

又因光明，見諸佛土一切有情所受眾苦，無不休息，皆悉歡娛受諸妙樂。又見如是諸佛土中，由此光明之所照觸，遠離一切昏雲、塵霧、烈風、暴雨、不善音聲，及諸臭穢、苦辛、惡味、惡觸、恐怖；遠離一切邪業、邪語、邪意、邪歸；不寒不熱，安靜坦然，地平如掌，諸妙樂具充滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又因光明，見諸佛土一切有情所受眾苦，無不休息，皆悉歡娛受諸妙樂。又見如是諸佛土中，由此光明之所照觸，遠離一切昏雲、塵霧、烈風、暴雨、不善音聲，及諸臭穢、苦辛、惡味、惡觸、恐怖；遠離一切邪業、邪語、邪意、邪歸；不寒不熱，安靜坦然，地平如掌，諸妙樂具充滿其中。

爾時，眾會其身欻然，地界增強，堅重難舉。既覩斯瑞，咸悉驚疑：「何因何緣而現此相？」於眾會中，有天帝釋名無垢生，去薄伽梵不遠而坐，即從座起，頂禮世尊合掌向佛，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會其身欻然，地界增強，堅重難舉。既覩斯瑞，咸悉驚疑：「何因何緣而現此相？」於眾會中，有天帝釋名無垢生，去薄伽梵不遠而坐，即從座起，頂禮世尊合掌向佛，以頌問曰：

「具諦語諦見、 諦善住牟尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具諦語諦見、 諦善住牟尼，

普為眾弘宣， 諦究竟堅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾弘宣， 諦究竟堅法，

令諸有情類， 滅苦、及苦因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸有情類， 滅苦、及苦因，

何緣於此中， 現諸雲、雨等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣於此中， 現諸雲、雨等？

令舉眾歡悅， 咸生淨信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令舉眾歡悅， 咸生淨信心，

皆發趣大乘， 度疑、生實見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發趣大乘， 度疑、生實見。

天、人、大眾身， 地界增堅重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人、大眾身， 地界增堅重，

不能自勝舉， 此相有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能自勝舉， 此相有何緣？

兩手皆珠現， 雨眾寶，放光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手皆珠現， 雨眾寶，放光

照十方；除罪， 息苦，獲安樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照十方；除罪， 息苦，獲安樂；

導師復何因， 令舉眾皆見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師復何因， 令舉眾皆見，

種種香鬘等， 各各自嚴身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種香鬘等， 各各自嚴身？

天、人普猶豫， 不測何因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人普猶豫， 不測何因緣，

有誰將欲來， 現此神通力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有誰將欲來， 現此神通力？

為是佛菩薩？ 為梵魔釋天？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是佛菩薩？ 為梵魔釋天？

唯願大導師， 速為眾宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大導師， 速為眾宣說！」

爾時，世尊告無垢生天帝釋曰：「汝等當知，有菩薩摩訶薩，名曰地藏，已於無量、無數大劫，五濁惡時無佛世界，成熟有情。今與八十百千那庾多頻跋羅菩薩俱，為欲來此禮敬、親近、供養我故，觀大集會生隨喜故，并諸眷屬作聲聞像，將來至此，以神通力現是變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無垢生天帝釋曰：「汝等當知，有菩薩摩訶薩，名曰地藏，已於無量、無數大劫，五濁惡時無佛世界，成熟有情。今與八十百千那庾多頻跋羅菩薩俱，為欲來此禮敬、親近、供養我故，觀大集會生隨喜故，并諸眷屬作聲聞像，將來至此，以神通力現是變化。

「是地藏菩薩摩訶薩，有無量、無數、不可思議、殊勝功德之所莊嚴。一切世間、聲聞、獨覺、所不能測。此大菩薩，是諸微妙功德伏藏、是諸解脫珍寶出處、是諸菩薩明淨眼目、是趣涅槃商人導首，如如意珠，雨眾財寶，隨所希求皆令滿足。譬諸商人所採寶渚，是能生長善根良田、是能盛貯解脫樂器、是出妙寶功德賢瓶。照行善者猶如朗日；照失道者猶如明炬；除煩惱熱如月清涼；如無足者所得車乘、如遠涉者所備資糧、如迷方者所逢示導、如狂亂者所服妙藥、如疾病者所遇良醫、如羸老者所憑几杖、如疲倦者所止床座。度四流者為作橋梁，趣彼岸者為作船筏。是三善根殊勝果報，是三善本所引等流。常行惠施如輪恒轉，持戒堅固如妙高山，精進難壞如金剛寶，安忍不動猶如大地，靜慮深密猶如祕藏，等至嚴麗如妙花鬘，智慧深廣猶如大海，無所染著譬太虛空。妙果近因如眾花葉，伏諸外道如師子王，降諸天魔如大龍象，斬煩惱賊猶如神劍，厭諸諠雜如獨覺乘，洗煩惱垢如清淨水，能除臭穢如疾飄風，斷眾結縛如利刀劍，護諸怖畏如親如友，防諸怨敵如塹如城，救諸危難猶如父母，藏諸怯劣猶若叢林。如夏遠行所投大樹，與熱渴者作清冷水、與飢乏者作諸甘果、為露形者作諸衣服、為熱乏者作大密雲、為貧匱者作如意寶、為恐懼者作所歸依、為諸稼穡作甘澤雨、為諸濁水作月愛珠。令諸有情善根不壞，現妙境界令眾欣悅，勸發有情增上慚愧，求福慧者令具莊嚴。能除煩惱如吐下藥，能攝亂心如等持境，辯才無滯如水激輪，攝事繫心如觀妙色，安忍堅住如妙高山，總持深廣猶如大海，神足無礙譬若虛空。滅除一切惑障習氣，猶如烈日銷釋輕氷。常遊靜慮無色正道，一切智智妙寶洲渚，能無功用轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是地藏菩薩摩訶薩，有無量、無數、不可思議、殊勝功德之所莊嚴。一切世間、聲聞、獨覺、所不能測。此大菩薩，是諸微妙功德伏藏、是諸解脫珍寶出處、是諸菩薩明淨眼目、是趣涅槃商人導首，如如意珠，雨眾財寶，隨所希求皆令滿足。譬諸商人所採寶渚，是能生長善根良田、是能盛貯解脫樂器、是出妙寶功德賢瓶。照行善者猶如朗日；照失道者猶如明炬；除煩惱熱如月清涼；如無足者所得車乘、如遠涉者所備資糧、如迷方者所逢示導、如狂亂者所服妙藥、如疾病者所遇良醫、如羸老者所憑几杖、如疲倦者所止床座。度四流者為作橋梁，趣彼岸者為作船筏。是三善根殊勝果報，是三善本所引等流。常行惠施如輪恒轉，持戒堅固如妙高山，精進難壞如金剛寶，安忍不動猶如大地，靜慮深密猶如祕藏，等至嚴麗如妙花鬘，智慧深廣猶如大海，無所染著譬太虛空。妙果近因如眾花葉，伏諸外道如師子王，降諸天魔如大龍象，斬煩惱賊猶如神劍，厭諸諠雜如獨覺乘，洗煩惱垢如清淨水，能除臭穢如疾飄風，斷眾結縛如利刀劍，護諸怖畏如親如友，防諸怨敵如塹如城，救諸危難猶如父母，藏諸怯劣猶若叢林。如夏遠行所投大樹，與熱渴者作清冷水、與飢乏者作諸甘果、為露形者作諸衣服、為熱乏者作大密雲、為貧匱者作如意寶、為恐懼者作所歸依、為諸稼穡作甘澤雨、為諸濁水作月愛珠。令諸有情善根不壞，現妙境界令眾欣悅，勸發有情增上慚愧，求福慧者令具莊嚴。能除煩惱如吐下藥，能攝亂心如等持境，辯才無滯如水激輪，攝事繫心如觀妙色，安忍堅住如妙高山，總持深廣猶如大海，神足無礙譬若虛空。滅除一切惑障習氣，猶如烈日銷釋輕氷。常遊靜慮無色正道，一切智智妙寶洲渚，能無功用轉大法輪。

「善男子！是地藏菩薩摩訶薩，具如是等，無量、無數、不可思議殊勝功德。與諸眷屬欲來至此，先現如是神通之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是地藏菩薩摩訶薩，具如是等，無量、無數、不可思議殊勝功德。與諸眷屬欲來至此，先現如是神通之相。」

世尊說是地藏菩薩諸功德已。爾時，地藏菩薩摩訶薩，與八十、百、千、那庾多頻跋羅菩薩，以神通力，現聲聞像，從南方來，至佛前住，與諸眷屬，恭敬頂禮世尊雙足，右遶三匝，在如來前，合掌而立，以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說是地藏菩薩諸功德已。爾時，地藏菩薩摩訶薩，與八十、百、千、那庾多頻跋羅菩薩，以神通力，現聲聞像，從南方來，至佛前住，與諸眷屬，恭敬頂禮世尊雙足，右遶三匝，在如來前，合掌而立，以頌讚曰：

「兩足尊導師， 慈心常普覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足尊導師， 慈心常普覆，

安忍如大地， 遍除瞋忿心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安忍如大地， 遍除瞋忿心。

具殊勝相好， 莊嚴諸佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具殊勝相好， 莊嚴諸佛國，

能以諦慈悲， 充滿一切土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以諦慈悲， 充滿一切土。

永絕諸愛網， 如實善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永絕諸愛網， 如實善安住，

捨諸清淨國， 度染濁眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸清淨國， 度染濁眾生。

本願攝穢土， 成熟惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願攝穢土， 成熟惡眾生，

起堅固正勤， 久修諸苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起堅固正勤， 久修諸苦行。

久修諸苦行， 聞生悚懼心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久修諸苦行， 聞生悚懼心，

修諸施戒忍， 及精進定慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸施戒忍， 及精進定慧。

曾供事無量， 佛菩薩聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾供事無量， 佛菩薩聲聞，

及濟諸有情， 飢渴病死者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及濟諸有情， 飢渴病死者。

本為他有情， 自捨多身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為他有情， 自捨多身命，

本為正法故， 捨多骨血皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為正法故， 捨多骨血皮。

棄捨自安樂， 悲愍諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨自安樂， 悲愍諸有情，

專為諸有情， 勤修斷惑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專為諸有情， 勤修斷惑網。

善護於六根， 恒遠離諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護於六根， 恒遠離諸欲，

觀有為無常， 苦空無我性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有為無常， 苦空無我性。

諸苦業增長， 皆貪愛為因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦業增長， 皆貪愛為因，

故先於六根， 永斷諸貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故先於六根， 永斷諸貪欲。

普於有情界， 常安住大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於有情界， 常安住大悲，

雖得勝菩提， 而不捨本願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得勝菩提， 而不捨本願。

隨見諸有情， 逼切在眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨見諸有情， 逼切在眾苦，

隨起勤精進， 勇猛而濟拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨起勤精進， 勇猛而濟拔。

令勤修施戒， 忍進定般若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令勤修施戒， 忍進定般若，

如母於一子， 慈心而養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母於一子， 慈心而養育。

本於有情類， 常住普慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本於有情類， 常住普慈心，

故速證菩提， 度脫無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故速證菩提， 度脫無量眾。

本修菩提行， 無不為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本修菩提行， 無不為眾生，

故今於有情， 不捨於六度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故今於有情， 不捨於六度。

昔常於末世， 求無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔常於末世， 求無上菩提，

今還末世中， 速成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今還末世中， 速成無上覺。

調伏諸惡見， 天龍人藥叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏諸惡見， 天龍人藥叉，

安住能斷惑， 如金剛聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住能斷惑， 如金剛聖道。

授無量有情， 得勝菩提記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授無量有情， 得勝菩提記，

成應供導首， 最上良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成應供導首， 最上良福田。

世尊無等侶， 普覆諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無等侶， 普覆諸群生，

無量大名聞， 充滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大名聞， 充滿十方界。

是故諸菩薩， 為成就己事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 為成就己事，

咸共來歸依， 大牟尼足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸共來歸依， 大牟尼足下。

聞所說妙法， 皆生歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所說妙法， 皆生歡喜心，

起增上正勤， 修習菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起增上正勤， 修習菩提行。

由導師法力， 皆速證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由導師法力， 皆速證菩提，

故今者導師， 大集未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故今者導師， 大集未曾有，

十三兆藥叉， 恒噉諸血肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三兆藥叉， 恒噉諸血肉，

皆捨諸惡業， 速趣大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆捨諸惡業， 速趣大菩提。

有得勝總持， 安忍及靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得勝總持， 安忍及靜慮，

有永盡諸漏， 應供世間尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有永盡諸漏， 應供世間尊。

有修四無量， 有住四攝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有修四無量， 有住四攝法，

有得四辯才， 有安住順忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得四辯才， 有安住順忍，

有得健行定， 有得妙慧眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得健行定， 有得妙慧眼，

有住無生忍， 皆由導師力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有住無生忍， 皆由導師力。

世尊大威德， 摧滅眾魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大威德， 摧滅眾魔怨，

降伏諸外道， 九十五異類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸外道， 九十五異類。

盡地獄傍生， 餓鬼非天趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡地獄傍生， 餓鬼非天趣，

故貞實有情， 咸歸尊足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故貞實有情， 咸歸尊足下。

今者息刀兵， 疫病飢饉劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者息刀兵， 疫病飢饉劫，

度迷失正道， 盲冥諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度迷失正道， 盲冥諸有情，

諸煩惱狂亂， 皆安寂滅道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱狂亂， 皆安寂滅道，

故我捨諸緣， 來禮敬尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我捨諸緣， 來禮敬尊足。

無邊諸佛土， 現在諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊諸佛土， 現在諸導師，

咸廣讚世尊， 聞者皆來此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸廣讚世尊， 聞者皆來此。

我聞遍知海， 真實德無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞遍知海， 真實德無邊，

度脫諸有情， 心歡喜敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸有情， 心歡喜敬禮。

曾修無量福， 今得禮尊足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾修無量福， 今得禮尊足，

願無量劫中， 常修多供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願無量劫中， 常修多供養。

我今學世尊， 發如是誓願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今學世尊， 發如是誓願，

當於此穢土， 得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於此穢土， 得無上菩提。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩以妙伽他禮讚佛已，與諸眷屬復持無量天妙香花、種種寶飾而散佛上，變成寶蓋，住虛空中。為聽法故，即於佛前儼然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩以妙伽他禮讚佛已，與諸眷屬復持無量天妙香花、種種寶飾而散佛上，變成寶蓋，住虛空中。為聽法故，即於佛前儼然而坐。

爾時，一切諸來大眾，既見地藏菩薩摩訶薩已，皆獲希奇，得未曾有，各持種種上妙香花、寶飾、衣服、幢幡蓋等，奉散地藏菩薩摩訶薩，而為供養。皆作是言：「我等今者快得善利，因佛神力，親得瞻仰、禮敬、供養、如是大士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸來大眾，既見地藏菩薩摩訶薩已，皆獲希奇，得未曾有，各持種種上妙香花、寶飾、衣服、幢幡蓋等，奉散地藏菩薩摩訶薩，而為供養。皆作是言：「我等今者快得善利，因佛神力，親得瞻仰、禮敬、供養、如是大士。」

爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名好疑問，從座而起，整理衣服，偏袒一肩，禮佛雙足，右膝著地，合掌向佛，而白佛言：「世尊！此善男子從何而來？所居佛國去此遠近？成就何等功德善根，而蒙世尊種種稱歎？復能讚佛不可思議功德法海？我等昔來未曾聞見，唯願為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名好疑問，從座而起，整理衣服，偏袒一肩，禮佛雙足，右膝著地，合掌向佛，而白佛言：「世尊！此善男子從何而來？所居佛國去此遠近？成就何等功德善根，而蒙世尊種種稱歎？復能讚佛不可思議功德法海？我等昔來未曾聞見，唯願為說。」

世尊告曰：「止！善男子！如是大士功德善根，一切世間，天、人、大眾，皆不能測其量淺深。若聞如來為汝廣說如是大士功德善根，一切世間，天、人、大眾，皆生迷悶，或不信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「止！善男子！如是大士功德善根，一切世間，天、人、大眾，皆不能測其量淺深。若聞如來為汝廣說如是大士功德善根，一切世間，天、人、大眾，皆生迷悶，或不信受。」

時，好疑問復重請言：「唯願如來，哀愍為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，好疑問復重請言：「唯願如來，哀愍為說。」

佛言：「諦聽！善思念之。吾當為汝略說少分。如是大士，成就無量不可思議殊勝功德；已能安住首楞伽摩勝三摩地，善能悟入如來境界；已得最勝無生法忍，於諸佛法已得自在；已能堪忍一切智位，已能超度一切智海；已能安住師子奮迅幢三摩地，善能登上一切智山；已能摧伏外道邪論，為欲成熟一切有情，所在佛國，悉皆止住。如是大士，隨所止住諸佛國土、隨所安住諸三摩地，發起無量殊勝功德，成就無量所化有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！善思念之。吾當為汝略說少分。如是大士，成就無量不可思議殊勝功德；已能安住首楞伽摩勝三摩地，善能悟入如來境界；已得最勝無生法忍，於諸佛法已得自在；已能堪忍一切智位，已能超度一切智海；已能安住師子奮迅幢三摩地，善能登上一切智山；已能摧伏外道邪論，為欲成熟一切有情，所在佛國，悉皆止住。如是大士，隨所止住諸佛國土、隨所安住諸三摩地，發起無量殊勝功德，成就無量所化有情。

「如是大士，隨住如是諸佛國土，若入能發智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉同見諸三摩地所行境界。隨住如是諸佛國土，若入具足無邊智定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨其所應，能以無量上妙供具，恭敬供養諸佛世尊。隨住如是諸佛國土，若入具足清淨智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉同見諸欲境界無量過患，心得清淨。隨住如是諸佛國土，若入具足慚愧智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得具足增上慚愧，離諸惡法，心無忘失。隨住如是諸佛國土，若入具足諸乘明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得善巧，天眼智通、宿住智通、死生智通，了達此世、他世因果。隨住如是諸佛國土，若入無憂神通明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆離一切愁、憂、昏、昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大士，隨住如是諸佛國土，若入能發智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉同見諸三摩地所行境界。隨住如是諸佛國土，若入具足無邊智定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨其所應，能以無量上妙供具，恭敬供養諸佛世尊。隨住如是諸佛國土，若入具足清淨智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉同見諸欲境界無量過患，心得清淨。隨住如是諸佛國土，若入具足慚愧智定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得具足增上慚愧，離諸惡法，心無忘失。隨住如是諸佛國土，若入具足諸乘明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得善巧，天眼智通、宿住智通、死生智通，了達此世、他世因果。隨住如是諸佛國土，若入無憂神通明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆離一切愁、憂、昏、昧。

「隨住如是諸佛國土，若入具足勝通明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得具足神通善巧。隨住如是諸佛國土，若入普照諸世間定，由此定力，令十方界離諸昏暗，令彼佛土一切有情，普見十方諸佛國土。隨住如是諸佛國土，若入諸佛燈炬明定，由此定力，令彼佛土一切有情，捨邪歸依歸正三寶。隨住如是諸佛國土，若入金剛光定，由此定力，令彼佛土所有一切小輪圍山、大輪圍山、蘇迷盧山，及諸餘山、谿㵎、溝壑、瓦礫、毒刺、諸穢、草木，皆悉不現。令彼佛土所有一切眾邪蠱毒、諸惡蟲獸、災橫、疫癘、昏暗、塵垢、不淨、臭穢，悉皆銷滅。令彼佛土地平如掌，種種嘉祥自然踊現，清淨、殊勝、眾相莊嚴。隨住如是諸佛國土，若入智力難摧伏定，由此定力，令彼佛土一切魔王及諸眷屬，皆悉驚怖，歸依三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨住如是諸佛國土，若入具足勝通明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得具足神通善巧。隨住如是諸佛國土，若入普照諸世間定，由此定力，令十方界離諸昏暗，令彼佛土一切有情，普見十方諸佛國土。隨住如是諸佛國土，若入諸佛燈炬明定，由此定力，令彼佛土一切有情，捨邪歸依歸正三寶。隨住如是諸佛國土，若入金剛光定，由此定力，令彼佛土所有一切小輪圍山、大輪圍山、蘇迷盧山，及諸餘山、谿㵎、溝壑、瓦礫、毒刺、諸穢、草木，皆悉不現。令彼佛土所有一切眾邪蠱毒、諸惡蟲獸、災橫、疫癘、昏暗、塵垢、不淨、臭穢，悉皆銷滅。令彼佛土地平如掌，種種嘉祥自然踊現，清淨、殊勝、眾相莊嚴。隨住如是諸佛國土，若入智力難摧伏定，由此定力，令彼佛土一切魔王及諸眷屬，皆悉驚怖，歸依三寶。

「隨住如是諸佛國土，若入電光明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉遠離後世恐怖，得法安慰。隨住如是諸佛國土，若入具足上妙味定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨念皆得飲食充足。隨住如是諸佛國土，若入具足勝精氣定，由此定力，令彼佛土一切有情，無不皆得增上力勢離諸病苦。隨住如是諸佛國土，若入上妙諸資具定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨樂皆得床座、敷具、衣服、寶飾、諸資身具，無所乏少，殊妙端嚴，甚可愛樂。隨住如是諸佛國土，若入無諍智定，由此定力，令彼佛土一切有情，身心勇健，遠離一切怨憎繫縛，和順歡娛，愛樂具足，施戒安忍，勇猛、精進，心無散亂，成就智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨住如是諸佛國土，若入電光明定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉遠離後世恐怖，得法安慰。隨住如是諸佛國土，若入具足上妙味定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨念皆得飲食充足。隨住如是諸佛國土，若入具足勝精氣定，由此定力，令彼佛土一切有情，無不皆得增上力勢離諸病苦。隨住如是諸佛國土，若入上妙諸資具定，由此定力，令彼佛土一切有情，隨樂皆得床座、敷具、衣服、寶飾、諸資身具，無所乏少，殊妙端嚴，甚可愛樂。隨住如是諸佛國土，若入無諍智定，由此定力，令彼佛土一切有情，身心勇健，遠離一切怨憎繫縛，和順歡娛，愛樂具足，施戒安忍，勇猛、精進，心無散亂，成就智慧。

「隨住如是諸佛國土，若入能引勝踊躍定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆受無量勝妙歡喜。隨住如是諸佛國土，若入具足世路光定，由此定力，令彼佛土一切有情，得無礙智，能修種種清淨事業。隨住如是諸佛國土，若入善住勝金剛定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得諸根具足無缺，常樂遠離，其心寂靜。隨住如是諸佛國土，若入增上觀勝幢定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆深呵厭自惡業過，咸善護持十善業道，生天要路。隨住如是諸佛國土，若入具足慈悲聲定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉發起慈心、悲心、無怨害心、普平等心、更相利益安樂之心。隨住如是諸佛國土，若入引集諸福德定，由此定力，令彼佛土一切有情，離諸鬪諍、疾疫、飢饉、非時風雨、苦、澁、辛、酸、諸惡色觸，悉皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨住如是諸佛國土，若入能引勝踊躍定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆受無量勝妙歡喜。隨住如是諸佛國土，若入具足世路光定，由此定力，令彼佛土一切有情，得無礙智，能修種種清淨事業。隨住如是諸佛國土，若入善住勝金剛定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆得諸根具足無缺，常樂遠離，其心寂靜。隨住如是諸佛國土，若入增上觀勝幢定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆深呵厭自惡業過，咸善護持十善業道，生天要路。隨住如是諸佛國土，若入具足慈悲聲定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉發起慈心、悲心、無怨害心、普平等心、更相利益安樂之心。隨住如是諸佛國土，若入引集諸福德定，由此定力，令彼佛土一切有情，離諸鬪諍、疾疫、飢饉、非時風雨、苦、澁、辛、酸、諸惡色觸，悉皆銷滅。

「如是大士，隨住如是諸佛國土，若入海電光定，由此定力，令彼佛土一切大地眾寶合成，一切過患皆悉遠離，種種寶樹、衣樹、器樹、諸瓔珞樹、花樹、果樹、諸音樂樹、無量樂具周遍莊嚴。以要言之，此善男子，於一一日每晨朝時，為欲成熟諸有情故，入殑伽河沙等諸定，從定起已遍於十方諸佛國土，成熟一切所化有情，隨其所應利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大士，隨住如是諸佛國土，若入海電光定，由此定力，令彼佛土一切大地眾寶合成，一切過患皆悉遠離，種種寶樹、衣樹、器樹、諸瓔珞樹、花樹、果樹、諸音樂樹、無量樂具周遍莊嚴。以要言之，此善男子，於一一日每晨朝時，為欲成熟諸有情故，入殑伽河沙等諸定，從定起已遍於十方諸佛國土，成熟一切所化有情，隨其所應利益安樂。

「此善男子，已於無量、無數大劫，五濁惡時無佛世界，成熟有情。復於當來過於是數，或有世界，刀兵劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除刀兵劫，令諸有情互相慈愍。或有世界，疫病劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除疫病劫，令諸有情皆得安樂。或有世界，飢饉劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除飢饉劫，令諸有情皆得飽滿。此善男子，以諸定力作如是等，無量、無邊、不可思議、利益安樂諸有情事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此善男子，已於無量、無數大劫，五濁惡時無佛世界，成熟有情。復於當來過於是數，或有世界，刀兵劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除刀兵劫，令諸有情互相慈愍。或有世界，疫病劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除疫病劫，令諸有情皆得安樂。或有世界，飢饉劫起，害諸有情。此善男子見是事已，於晨朝時以諸定力，除飢饉劫，令諸有情皆得飽滿。此善男子，以諸定力作如是等，無量、無邊、不可思議、利益安樂諸有情事。

「此善男子，具足成就無量、無數、不可思議、殊勝功德，常勤精進利益安樂一切有情。曾於過去無量、無數、殑伽沙等佛世尊所，為欲成熟利益安樂諸有情故，發起大悲，堅固難壞、勇猛、精進、無盡誓願。由此大悲堅固難壞、勇猛、精進、無盡誓願增上勢力，於一日夜或一食頃，能度無量、百、千、俱胝那庾多數諸有情類，皆令解脫種種憂苦，及令一切如法所求，意願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此善男子，具足成就無量、無數、不可思議、殊勝功德，常勤精進利益安樂一切有情。曾於過去無量、無數、殑伽沙等佛世尊所，為欲成熟利益安樂諸有情故，發起大悲，堅固難壞、勇猛、精進、無盡誓願。由此大悲堅固難壞、勇猛、精進、無盡誓願增上勢力，於一日夜或一食頃，能度無量、百、千、俱胝那庾多數諸有情類，皆令解脫種種憂苦，及令一切如法所求，意願滿足。

「隨所在處，若諸有情，種種希求憂苦逼切；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，離諸憂苦。隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，飢渴所逼；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，飲食充足。隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，乏少種種衣服、寶飾、醫藥、床敷、及諸資具；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，衣服、寶飾、醫藥、床敷、及諸資具無不備足，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，愛樂別離，怨憎合會；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得愛樂合會，怨憎別離，隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，種種希求憂苦逼切；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，離諸憂苦。隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，飢渴所逼；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，飲食充足。隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，乏少種種衣服、寶飾、醫藥、床敷、及諸資具；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得如法所求，衣服、寶飾、醫藥、床敷、及諸資具無不備足，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，愛樂別離，怨憎合會；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得愛樂合會，怨憎別離，隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「隨所在處，若諸有情，身心憂苦，眾病所惱；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得身心安樂、眾病除愈，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，互相乖違，興諸鬪諍；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得捨毒害心，共相和穆，歡喜忍受，展轉悔愧，慈心相向，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，閉在牢獄、杻械、枷鎖、檢繫其身，具受眾苦；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得解脫牢獄、杻械、枷鎖，自在歡喜，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，應被囚執、鞭撻、拷楚、臨當被害；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得免離囚執、鞭撻加害，隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，身心憂苦，眾病所惱；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得身心安樂、眾病除愈，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，互相乖違，興諸鬪諍；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得捨毒害心，共相和穆，歡喜忍受，展轉悔愧，慈心相向，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，閉在牢獄、杻械、枷鎖、檢繫其身，具受眾苦；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得解脫牢獄、杻械、枷鎖，自在歡喜，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，應被囚執、鞭撻、拷楚、臨當被害；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得免離囚執、鞭撻加害，隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「隨所在處，若諸有情，身心疲倦氣力羸惙；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得身心暢適，氣力強盛，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，諸根不具，隨有損壞；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得諸根具足，無有損壞，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，顛狂心亂，鬼魅所著；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得心無狂亂，離諸擾惱，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，貪欲、瞋恚、愚癡、忿恨、慳嫉、憍慢、惡見、睡眠、放逸、疑等皆悉熾盛，惱亂身心，常不安樂；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離貪欲等身心安樂，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，為火所焚，為水所溺，為風所飄，或於山巖崖岸，樹舍顛墜墮落，其心慞惶；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸危難，安隱無損。隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，身心疲倦氣力羸惙；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得身心暢適，氣力強盛，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，諸根不具，隨有損壞；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得諸根具足，無有損壞，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，顛狂心亂，鬼魅所著；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得心無狂亂，離諸擾惱，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，貪欲、瞋恚、愚癡、忿恨、慳嫉、憍慢、惡見、睡眠、放逸、疑等皆悉熾盛，惱亂身心，常不安樂；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離貪欲等身心安樂，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，為火所焚，為水所溺，為風所飄，或於山巖崖岸，樹舍顛墜墮落，其心慞惶；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸危難，安隱無損。隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「隨所在處，若諸有情，為諸毒蛇毒蟲所螫，或被種種毒藥所中；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸惱害，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，惡鬼所持成諸瘧病，或日日發，或隔日發，或三四日而一發者，或令狂亂，身心戰掉，迷悶失念，無所了知；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得解脫無畏，身心安適，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，為諸藥叉、羅剎、餓鬼、畢舍遮鬼、布怛那鬼、鳩畔荼鬼、羯吒布怛那鬼、吸精氣鬼，及諸虎、狼、師子、惡獸、蠱毒、厭禱、諸惡呪術、怨賊、軍陣，及餘種種諸怖畏事之所纏繞，身心慞惶、懼失身命，惡死貪生，厭苦求樂；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸怖畏，保全身命，隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，為諸毒蛇毒蟲所螫，或被種種毒藥所中；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸惱害，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，惡鬼所持成諸瘧病，或日日發，或隔日發，或三四日而一發者，或令狂亂，身心戰掉，迷悶失念，無所了知；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得解脫無畏，身心安適，隨其所應，安置生天、涅槃之道。隨所在處，若諸有情，為諸藥叉、羅剎、餓鬼、畢舍遮鬼、布怛那鬼、鳩畔荼鬼、羯吒布怛那鬼、吸精氣鬼，及諸虎、狼、師子、惡獸、蠱毒、厭禱、諸惡呪術、怨賊、軍陣，及餘種種諸怖畏事之所纏繞，身心慞惶、懼失身命，惡死貪生，厭苦求樂；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切皆得離諸怖畏，保全身命，隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「隨所在處，若諸有情，或為多聞、或為淨信、或為淨戒、或為靜慮、或為神通、或為般若、或為解脫、或為妙色、或為妙聲、或為妙香、或為妙味、或為妙觸、或為利養、或為名聞、或為功德、或為工巧、或為花果、或為樹林、或為床座、或為敷具、或為道路、或為財穀、或為醫藥、或為舍宅、或為僕使、或為彩色、或為甘雨、或為求水、或為稼穡、或為扇拂、或為涼風、或為求火、或為車乘、或為男女、或為方便、或為修福、或為溫暖、或為清涼、或為憶念、或為種種世、出世間，諸利樂事，於追求時，為諸憂苦之所逼切；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，此善男子，功德、妙定、威神力故，令彼一切皆離憂苦，意願滿足，隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，或為多聞、或為淨信、或為淨戒、或為靜慮、或為神通、或為般若、或為解脫、或為妙色、或為妙聲、或為妙香、或為妙味、或為妙觸、或為利養、或為名聞、或為功德、或為工巧、或為花果、或為樹林、或為床座、或為敷具、或為道路、或為財穀、或為醫藥、或為舍宅、或為僕使、或為彩色、或為甘雨、或為求水、或為稼穡、或為扇拂、或為涼風、或為求火、或為車乘、或為男女、或為方便、或為修福、或為溫暖、或為清涼、或為憶念、或為種種世、出世間，諸利樂事，於追求時，為諸憂苦之所逼切；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，此善男子，功德、妙定、威神力故，令彼一切皆離憂苦，意願滿足，隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「隨所在處，若諸有情，以諸種子，殖於荒田、或熟田中，若勤營務、或不營務；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，此善男子，功德、妙定、威神力故，令彼一切果實豐稔。所以者何？此善男子，曾過無量、無數大劫，於過數量佛世尊所，發大精進堅固誓願，由此願力，為欲成熟諸有情故，常普任持一切大地，常普任持一切種子，常普令彼一切有情隨意受用。此善男子威神力故，能令大地一切，草木、根鬚、芽莖、枝葉、花果，皆悉生長，藥穀、苗稼、花果、茂實成熟，潤澤香潔軟美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，以諸種子，殖於荒田、或熟田中，若勤營務、或不營務；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，此善男子，功德、妙定、威神力故，令彼一切果實豐稔。所以者何？此善男子，曾過無量、無數大劫，於過數量佛世尊所，發大精進堅固誓願，由此願力，為欲成熟諸有情故，常普任持一切大地，常普任持一切種子，常普令彼一切有情隨意受用。此善男子威神力故，能令大地一切，草木、根鬚、芽莖、枝葉、花果，皆悉生長，藥穀、苗稼、花果、茂實成熟，潤澤香潔軟美。

「隨所在處，若諸有情，貪、瞋、癡等，皆猛利故，造作殺生、或不與取、或欲邪行、或虛誑語、或麁惡語、或離間語、或雜穢語、或貪、或瞋、或復邪見、十惡業道；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切煩惱悉皆銷滅，遠離十惡，成就十善，於諸眾生，起慈悲心及利益心。此善男子，成就如是，功德、妙定、威神之力，勇猛、精進，於一食頃，能於無量、無數佛土，一一土中以一食頃，皆能度脫無量、無數、殑伽沙等所化有情，令離眾苦皆得安樂，隨其所應，安置生天、涅槃之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所在處，若諸有情，貪、瞋、癡等，皆猛利故，造作殺生、或不與取、或欲邪行、或虛誑語、或麁惡語、或離間語、或雜穢語、或貪、或瞋、或復邪見、十惡業道；有能至心稱名、念誦、歸敬、供養地藏菩薩摩訶薩者，一切煩惱悉皆銷滅，遠離十惡，成就十善，於諸眾生，起慈悲心及利益心。此善男子，成就如是，功德、妙定、威神之力，勇猛、精進，於一食頃，能於無量、無數佛土，一一土中以一食頃，皆能度脫無量、無數、殑伽沙等所化有情，令離眾苦皆得安樂，隨其所應，安置生天、涅槃之道。

「此善男子，成就如是，如我所說，不可思議諸功德法，堅固誓願，勇猛、精進。為欲成熟諸有情故，於十方界，或時現作大梵王身，為諸有情如應說法。或復現作大自在天身、或作欲界他化自在天身、或作樂變化天身、或作覩史多天身、或作夜摩天身、或作帝釋天身、或作四大王天身、或作佛身、或作菩薩身、或作獨覺身、或作聲聞身、或作轉輪王身、或作剎帝利身、或作婆羅門身、或作茷舍身、或作戍達羅身、或作丈夫身、或作婦女身、或作童男身、或作童女身、或作健達縛身、或作阿素洛身、或作緊捺洛身、或作莫呼洛伽身、或作龍身、或作藥叉身、或作羅剎身、或作鳩畔荼身、或作畢舍遮身、或作餓鬼身、或作布怛那身、或作羯吒布怛那身、或作粤闍訶洛鬼身、或作師子身、或作香象身、或作馬身、或作牛身、或作種種禽獸之身、或作剡魔王身、或作地獄卒身、或作地獄諸有情身，現作如是等，無量、無數異類之身，為諸有情如應說法，隨其所應，安置三乘不退轉位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此善男子，成就如是，如我所說，不可思議諸功德法，堅固誓願，勇猛、精進。為欲成熟諸有情故，於十方界，或時現作大梵王身，為諸有情如應說法。或復現作大自在天身、或作欲界他化自在天身、或作樂變化天身、或作覩史多天身、或作夜摩天身、或作帝釋天身、或作四大王天身、或作佛身、或作菩薩身、或作獨覺身、或作聲聞身、或作轉輪王身、或作剎帝利身、或作婆羅門身、或作茷舍身、或作戍達羅身、或作丈夫身、或作婦女身、或作童男身、或作童女身、或作健達縛身、或作阿素洛身、或作緊捺洛身、或作莫呼洛伽身、或作龍身、或作藥叉身、或作羅剎身、或作鳩畔荼身、或作畢舍遮身、或作餓鬼身、或作布怛那身、或作羯吒布怛那身、或作粤闍訶洛鬼身、或作師子身、或作香象身、或作馬身、或作牛身、或作種種禽獸之身、或作剡魔王身、或作地獄卒身、或作地獄諸有情身，現作如是等，無量、無數異類之身，為諸有情如應說法，隨其所應，安置三乘不退轉位。

「善男子！如是大士，成就如是不可思議諸功德法，是諸殊勝功德伏藏、是諸解脫珍寶出處、是諸菩薩明淨眼目、是趣涅槃商人導首。如是乃至能無功用轉大法輪，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是大士，成就如是不可思議諸功德法，是諸殊勝功德伏藏、是諸解脫珍寶出處、是諸菩薩明淨眼目、是趣涅槃商人導首。如是乃至能無功用轉大法輪，如前廣說。

「善男子！假使有人，於其彌勒及妙吉祥，并觀自在、普賢之類，而為上首，殑伽沙等諸大菩薩摩訶薩所，於百劫中，至心歸依、稱名、念誦、禮拜、供養、求諸所願，不如有人於一食頃，至心歸依、稱名、念誦、禮拜、供養地藏菩薩，求諸所願速得滿足。所以者何？地藏菩薩利益安樂一切有情，令諸有情所願滿足，如如意寶，亦如伏藏。如是大士，為欲成熟諸有情故，久修堅固大願、大悲、勇猛、精進，過諸菩薩。是故，汝等應當供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使有人，於其彌勒及妙吉祥，并觀自在、普賢之類，而為上首，殑伽沙等諸大菩薩摩訶薩所，於百劫中，至心歸依、稱名、念誦、禮拜、供養、求諸所願，不如有人於一食頃，至心歸依、稱名、念誦、禮拜、供養地藏菩薩，求諸所願速得滿足。所以者何？地藏菩薩利益安樂一切有情，令諸有情所願滿足，如如意寶，亦如伏藏。如是大士，為欲成熟諸有情故，久修堅固大願、大悲、勇猛、精進，過諸菩薩。是故，汝等應當供養。」

爾時，十方諸來大眾、一切菩薩摩訶薩，及諸聲聞、天人、藥叉、健達縛等，皆從座起，隨力所作，各持種種金銀等屑，眾寶、花香，奉散地藏菩薩摩訶薩。復持種種上妙衣服、末尼寶珠、真珠花鬘、真珠瓔珞、金銀寶縷、幢幡蓋等，奉上地藏菩薩摩訶薩。復以無量上妙音樂、種種讚頌、恭敬供養地藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸來大眾、一切菩薩摩訶薩，及諸聲聞、天人、藥叉、健達縛等，皆從座起，隨力所作，各持種種金銀等屑，眾寶、花香，奉散地藏菩薩摩訶薩。復持種種上妙衣服、末尼寶珠、真珠花鬘、真珠瓔珞、金銀寶縷、幢幡蓋等，奉上地藏菩薩摩訶薩。復以無量上妙音樂、種種讚頌、恭敬供養地藏菩薩。

爾時，地藏菩薩摩訶薩，持此種種上妙供具，迴奉世尊，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，持此種種上妙供具，迴奉世尊，而說頌曰：

「天、人、龍、神所供養， 十方菩薩皆來奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天、人、龍、神所供養， 十方菩薩皆來奉，

聞救世有大功德， 唯願受我最勝供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞救世有大功德， 唯願受我最勝供。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩說是頌已，頂禮佛足。於是世尊復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩說是頌已，頂禮佛足。於是世尊復說頌曰：

「起堅固慧清淨心， 滅諸有情無量苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起堅固慧清淨心， 滅諸有情無量苦，

施眾妙樂如寶手， 能斷惑網如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施眾妙樂如寶手， 能斷惑網如金剛。

起大悲慧具精進， 善持妙供奉世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大悲慧具精進， 善持妙供奉世尊，

以海智救苦眾生， 登諸趣有無畏岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以海智救苦眾生， 登諸趣有無畏岸。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩即從座起，而白佛言：「大德世尊！我當濟度此四洲渚世尊弟子，一切苾芻，及苾芻尼，鄔波索迦，鄔波斯迦，令其皆得，增長憶念、增長守護憶念、增長壽命、增長身體、增長無病、增長色力、增長名聞、增長資具、增長親友、增長弟子、增長淨戒、增長多聞、增長慧捨、增長妙定、增長安忍、增長方便、增長覺分聖諦光明、增長趣入大乘正道、增長法明、增長成熟有情、增長大慈大悲、增長一切白法、增長妙稱遍滿三界、增長法雨普潤三界、增長一切大地精氣滋味、增長一切眾生精氣善作事業、增長正法精氣善行、增長智慧光明、增長六到彼岸妙行、增長五眼、增長灌頂、增長生天涅槃。所謂有名，具足水火吉祥光明大記明呪總持章句，我於過去殑伽沙等佛世尊所，親承受持此陀羅尼，能令增長一切白法，增長一切種子、根鬚、芽莖、枝葉、花果、藥穀、精氣、滋味，增長雨澤，增長有益地、水、火、風，增長喜樂，增長財寶，增長勝力，增長一切受用資具。此陀羅尼能令一切智慧猛利，破煩惱賊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩即從座起，而白佛言：「大德世尊！我當濟度此四洲渚世尊弟子，一切苾芻，及苾芻尼，鄔波索迦，鄔波斯迦，令其皆得，增長憶念、增長守護憶念、增長壽命、增長身體、增長無病、增長色力、增長名聞、增長資具、增長親友、增長弟子、增長淨戒、增長多聞、增長慧捨、增長妙定、增長安忍、增長方便、增長覺分聖諦光明、增長趣入大乘正道、增長法明、增長成熟有情、增長大慈大悲、增長一切白法、增長妙稱遍滿三界、增長法雨普潤三界、增長一切大地精氣滋味、增長一切眾生精氣善作事業、增長正法精氣善行、增長智慧光明、增長六到彼岸妙行、增長五眼、增長灌頂、增長生天涅槃。所謂有名，具足水火吉祥光明大記明呪總持章句，我於過去殑伽沙等佛世尊所，親承受持此陀羅尼，能令增長一切白法，增長一切種子、根鬚、芽莖、枝葉、花果、藥穀、精氣、滋味，增長雨澤，增長有益地、水、火、風，增長喜樂，增長財寶，增長勝力，增長一切受用資具。此陀羅尼能令一切智慧猛利，破煩惱賊。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「讖蒱(一) 讖蒱(二) 讖讖蒱(三) 阿迦舍讖蒱(四) 縛羯洛讖蒱(五) 菴跋洛讖蒱(六) 筏羅讖蒱(七) 伐折洛讖蒱(八) 阿路迦讖蒱(九) 萏摩讖蒱(十) 薩帝(丁𤿺反)摩讖蒱(十一) 薩帝(丁𤿺反)昵(泥吉反)訶羅讖蒱(十二) 毘婆(縛迦反)路迦插婆讖蒱(十三) 鄔波睒摩讖蒱(十四) 奈野娜讖蒱(十五) 鉢剌惹三牟底(都異反)剌拏讖蒱(十六) 剎拏讖蒱(十七) 毘濕婆(縛迦反)梨夜讖蒱(十八) 舍薩多臘婆(縛迦反)讖蒱(十九) 毘阿(去聲)荼素(上聲)吒(二十)(知戒反) 莫醯隸(二十一) 萏謎(二十二) 睒謎(二十三) 斫羯洛細(二十四) 斫羯洛沫呬隸(二十五) 廁(初凡反)隷(二十六) 諀(匹里反)隸(二十七) 揭剌婆跋羅伐剌帝(二十八) 𣢁(上聲醯以反)㘑(二十九) 鉢臘薜(三十) 鉢剌遮囉飯怛泥(三十一)(去聲) 曷剌怛泥(三十二)(去聲) 播囉(三十三) 遮遮遮遮(三十四) 𣢁(上聲)隸(三十五) 弭隸(三十六) 黳羯他(三十七) 託契(三十八) 託齲盧(三十九) 闥㘑(四十) 闥㘑(四十一) 弭隸(四十二) 磨綻(四十三)(徒界反) 癉綻(四十四)(徒界反) 矩隸(四十五) 弭隸隸(四十六) 盎矩之多毘(四十七) 遏𠼝(四十八) 祁(上聲)𠼝(四十九) 波囉祁(上聲)𠼝(五十) 矩吒苫沫隸(五十一) 敦祇(五十二)(葵計反) 敦祇(五十三)(葵計反) 敦具隸(五十四) 滸盧(五十五) 滸盧(五十六) 滸盧(五十七) 矩盧窣都弭隸(五十八) 弭𭇶第(五十九) 彌𭇶綻(六十)(徒界反) 叛荼陀(六十一) 喝(訶葛反)羅(六十二) 𣢁(上聲)梨(六十三) 滸盧(六十四) 滸魯盧(六十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讖蒱(一) 讖蒱(二) 讖讖蒱(三) 阿迦舍讖蒱(四) 縛羯洛讖蒱(五) 菴跋洛讖蒱(六) 筏羅讖蒱(七) 伐折洛讖蒱(八) 阿路迦讖蒱(九) 萏摩讖蒱(十) 薩帝(丁𤿺反)摩讖蒱(十一) 薩帝(丁𤿺反)昵(泥吉反)訶羅讖蒱(十二) 毘婆(縛迦反)路迦插婆讖蒱(十三) 鄔波睒摩讖蒱(十四) 奈野娜讖蒱(十五) 鉢剌惹三牟底(都異反)剌拏讖蒱(十六) 剎拏讖蒱(十七) 毘濕婆(縛迦反)梨夜讖蒱(十八) 舍薩多臘婆(縛迦反)讖蒱(十九) 毘阿(去聲)荼素(上聲)吒(二十)(知戒反) 莫醯隸(二十一) 萏謎(二十二) 睒謎(二十三) 斫羯洛細(二十四) 斫羯洛沫呬隸(二十五) 廁(初凡反)隷(二十六) 諀(匹里反)隸(二十七) 揭剌婆跋羅伐剌帝(二十八) 𣢁(上聲醯以反)㘑(二十九) 鉢臘薜(三十) 鉢剌遮囉飯怛泥(三十一)(去聲) 曷剌怛泥(三十二)(去聲) 播囉(三十三) 遮遮遮遮(三十四) 𣢁(上聲)隸(三十五) 弭隸(三十六) 黳羯他(三十七) 託契(三十八) 託齲盧(三十九) 闥㘑(四十) 闥㘑(四十一) 弭隸(四十二) 磨綻(四十三)(徒界反) 癉綻(四十四)(徒界反) 矩隸(四十五) 弭隸隸(四十六) 盎矩之多毘(四十七) 遏𠼝(四十八) 祁(上聲)𠼝(四十九) 波囉祁(上聲)𠼝(五十) 矩吒苫沫隸(五十一) 敦祇(五十二)(葵計反) 敦祇(五十三)(葵計反) 敦具隸(五十四) 滸盧(五十五) 滸盧(五十六) 滸盧(五十七) 矩盧窣都弭隸(五十八) 弭𭇶第(五十九) 彌𭇶綻(六十)(徒界反) 叛荼陀(六十一) 喝(訶葛反)羅(六十二) 𣢁(上聲)梨(六十三) 滸盧(六十四) 滸魯盧(六十五)

「善說能淨諸有塵、 善說能淨鬪諍劫、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善說能淨諸有塵、 善說能淨鬪諍劫、

善說能淨濁惡意、 善說能淨濁大種、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說能淨濁惡意、 善說能淨濁大種、

善說能淨濁惡味、 善說能淨濁惡氣、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說能淨濁惡味、 善說能淨濁惡氣、

善說能滿諸希望、 善說能成諸稼穡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說能滿諸希望、 善說能成諸稼穡、

善說能令一切佛， 如來世尊所加護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說能令一切佛， 如來世尊所加護，

善說又能令一切， 菩薩加護而隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說又能令一切， 菩薩加護而隨喜。

「世尊！如是具足水火吉祥光明大記明呪總持章句，我於過去殑伽沙等佛世尊所，親承受持此陀羅尼。能令增長一切白法，廣說乃至增長一切受用資具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是具足水火吉祥光明大記明呪總持章句，我於過去殑伽沙等佛世尊所，親承受持此陀羅尼。能令增長一切白法，廣說乃至增長一切受用資具。

「大德世尊！此陀羅尼，普能濟度此四洲渚世尊弟子，一切苾芻、及苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，令其皆得增長憶念，廣說乃至增長一切受用資具。此陀羅尼，能令世尊甘露聖教熾然久住，利益安樂三界眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德世尊！此陀羅尼，普能濟度此四洲渚世尊弟子，一切苾芻、及苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，令其皆得增長憶念，廣說乃至增長一切受用資具。此陀羅尼，能令世尊甘露聖教熾然久住，利益安樂三界眾生。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩，演說如是大記明呪總持章句。時，佉羅帝耶山，普皆震動，俱胝天樂不鼓自鳴，雨無量種天妙香花及珍寶等，一切眾會咸悉驚躍，皆獲希奇得未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，演說如是大記明呪總持章句。時，佉羅帝耶山，普皆震動，俱胝天樂不鼓自鳴，雨無量種天妙香花及珍寶等，一切眾會咸悉驚躍，皆獲希奇得未曾有。

時，眾會中有，大吉祥天女、具大吉祥天女、大池妙音天女、大堅固天女、具大水天女、放大光天女而為上首，總有一萬八千天女，於四大種皆得自在，從座而起，稽首佛足，合掌恭敬，而白佛言：「希有，大德！甚奇，世尊！我等雖於諸四大種得自在轉，而不能知是四大種初中後相生滅違順。如此大士，已得微細甚深般若波羅蜜多，能善了知是四大種初中後相生滅違順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，眾會中有，大吉祥天女、具大吉祥天女、大池妙音天女、大堅固天女、具大水天女、放大光天女而為上首，總有一萬八千天女，於四大種皆得自在，從座而起，稽首佛足，合掌恭敬，而白佛言：「希有，大德！甚奇，世尊！我等雖於諸四大種得自在轉，而不能知是四大種初中後相生滅違順。如此大士，已得微細甚深般若波羅蜜多，能善了知是四大種初中後相生滅違順。」

佛言：「如是，如是。天女！此善男子，已得微細甚深般若波羅蜜多，能善了知是四大種初中後相生滅違順。天女當知，如如意珠具足眾德，能雨種種上妙珍寶，施諸眾生；此善男子亦復如是，能雨種種覺支珍寶，施諸眾生。如寶洲渚種種珍寶，充滿其中；此善男子亦復如是，成就種種覺支珍寶。如天波利質多羅樹，眾妙香花之所嚴飾；此善男子亦復如是，種種微妙佛法珍寶，而自莊嚴。如師子王，一切畜獸無能驚伏；此善男子亦復如是，一切眾生無能驚伏。譬如朗日，能滅世間一切昏暗；此善男子亦復如是，能滅一切眾生惡見，無明昏暗。譬如明月，於夜分中，能示一切失道眾生平坦正路，隨其欲往，皆令得至；此善男子亦復如是，於無明夜，能示一切迷三乘道，馳騁生死曠野眾生，三乘正路，隨其所應，方便安立，令得出離。譬如大地一切種子，樹山、稼穡、地身眾生，之所依止；此善男子亦復如是，一切殊妙菩提分法之所依止。譬如大寶妙高山王，善住堅固，無缺無隙；此善男子亦復如是，善住一切不共佛法。由不棄捨諸眾生故，名為無缺。一切善根皆善施與諸眾生故，名為無隙。譬如虛空一切眾生，皆所受用；此善男子亦復如是，一切眾生皆所受用。此善男子，成如是等，無量、無邊、諸功德法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。天女！此善男子，已得微細甚深般若波羅蜜多，能善了知是四大種初中後相生滅違順。天女當知，如如意珠具足眾德，能雨種種上妙珍寶，施諸眾生；此善男子亦復如是，能雨種種覺支珍寶，施諸眾生。如寶洲渚種種珍寶，充滿其中；此善男子亦復如是，成就種種覺支珍寶。如天波利質多羅樹，眾妙香花之所嚴飾；此善男子亦復如是，種種微妙佛法珍寶，而自莊嚴。如師子王，一切畜獸無能驚伏；此善男子亦復如是，一切眾生無能驚伏。譬如朗日，能滅世間一切昏暗；此善男子亦復如是，能滅一切眾生惡見，無明昏暗。譬如明月，於夜分中，能示一切失道眾生平坦正路，隨其欲往，皆令得至；此善男子亦復如是，於無明夜，能示一切迷三乘道，馳騁生死曠野眾生，三乘正路，隨其所應，方便安立，令得出離。譬如大地一切種子，樹山、稼穡、地身眾生，之所依止；此善男子亦復如是，一切殊妙菩提分法之所依止。譬如大寶妙高山王，善住堅固，無缺無隙；此善男子亦復如是，善住一切不共佛法。由不棄捨諸眾生故，名為無缺。一切善根皆善施與諸眾生故，名為無隙。譬如虛空一切眾生，皆所受用；此善男子亦復如是，一切眾生皆所受用。此善男子，成如是等，無量、無邊、諸功德法。」

時，諸大眾聞說地藏菩薩摩訶薩，成就無量稱讚功德，皆獲希奇得未曾有，尊重恭敬，皆大歡喜，至心諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時，世尊重顯此義，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸大眾聞說地藏菩薩摩訶薩，成就無量稱讚功德，皆獲希奇得未曾有，尊重恭敬，皆大歡喜，至心諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時，世尊重顯此義，而說頌曰：

「地藏真大士， 具杜多功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地藏真大士， 具杜多功德，

現聲聞色相， 來稽首大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現聲聞色相， 來稽首大師。

施諸眾生樂， 救脫三有苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施諸眾生樂， 救脫三有苦，

雨無量種雨， 為供養大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨無量種雨， 為供養大師。

天帝無垢生， 觀察四方已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝無垢生， 觀察四方已，

合掌恭敬住， 讚請於大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌恭敬住， 讚請於大師。

我見世尊眾， 末尼寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見世尊眾， 末尼寶光明，

遍照諸佛國， 無不皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸佛國， 無不皆明了。

六通照世間， 今當來至此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通照世間， 今當來至此，

勇猛名地藏， 現出家威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛名地藏， 現出家威儀。

七聖財伏藏， 無畏佛音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七聖財伏藏， 無畏佛音聲，

諸菩薩勝幢， 眾生之導首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩勝幢， 眾生之導首。

解脫寶所依， 福海具精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫寶所依， 福海具精進，

悲意樂聰敏， 救苦諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲意樂聰敏， 救苦諸有情。

與怖者為城， 如明月示道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與怖者為城， 如明月示道，

生善根如地， 破惑如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生善根如地， 破惑如金剛。

能施解脫寶， 如水漂眾惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施解脫寶， 如水漂眾惑，

煩惱熱為蓋， 愈疾如良醫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱熱為蓋， 愈疾如良醫。

一日稱地藏， 功德大名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日稱地藏， 功德大名聞，

勝俱胝劫中， 稱餘智者德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝俱胝劫中， 稱餘智者德。

能解諸眾生， 一切煩惱縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解諸眾生， 一切煩惱縛，

至健行定等， 諸定之彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至健行定等， 諸定之彼岸。

十二緣清淨， 諸智如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二緣清淨， 諸智如虛空，

破無邊佛土， 諸有情暗聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破無邊佛土， 諸有情暗聚。

隨諸土入定， 四靜慮等流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸土入定， 四靜慮等流，

普令諸有情， 入定除惑熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令諸有情， 入定除惑熱。

眾生宿惡業， 刀兵病飢饉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生宿惡業， 刀兵病飢饉，

隨所在惱害， 皆能令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所在惱害， 皆能令解脫。

眾生五趣身， 諸苦所逼切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生五趣身， 諸苦所逼切，

歸敬地藏者， 有苦悉皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 有苦悉皆除。

眾生乘苦輪， 展轉相違害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生乘苦輪， 展轉相違害，

歸敬地藏者， 皆住忍慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 皆住忍慈心。

十二緣所怖， 追求苦所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二緣所怖， 追求苦所依，

歸敬地藏者， 皆安住無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 皆安住無畏。

若樂修諸福， 正念戒聞慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂修諸福， 正念戒聞慧，

歸敬地藏者， 所求皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 所求皆滿足。

樂一一功德， 工巧藥種子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂一一功德， 工巧藥種子，

歸敬地藏者， 所求皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 所求皆滿足。

求諸穀藥田， 男女衣僕使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求諸穀藥田， 男女衣僕使，

歸敬地藏者， 所求皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 所求皆滿足。

眾德具相應， 能任持大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾德具相應， 能任持大地，

因茲諸穀藥， 潤澤而細軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因茲諸穀藥， 潤澤而細軟。

諸煩惱所覆， 樂行十惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱所覆， 樂行十惡業，

歸敬地藏者， 煩惱惡皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬地藏者， 煩惱惡皆除。

現作種種身， 為眾生說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現作種種身， 為眾生說法，

具足施功德， 悲愍諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足施功德， 悲愍諸眾生。

假使百劫中， 讚說其功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使百劫中， 讚說其功德，

猶尚不能盡， 故皆當供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶尚不能盡， 故皆當供養。」

大乘大集地藏十輪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集地藏十輪經卷第一

(永徽二年正月廿三日於長安大慈恩寺翻經院法師玄奘奉 詔譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (永徽二年正月廿三日於長安大慈恩寺翻經院法師玄奘奉 詔譯)

(大慈恩寺沙門大乘光筆受 法海寺沙門神昉筆受) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大慈恩寺沙門大乘光筆受 法海寺沙門神昉筆受)

(大總持寺沙門道觀筆受 蒲洲普救寺沙門行友證文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大總持寺沙門道觀筆受 蒲洲普救寺沙門行友證文)

(普光寺沙門道智證文 汴洲真諦寺沙門玄忠證文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (普光寺沙門道智證文 汴洲真諦寺沙門玄忠證文)

(弘福寺沙門明濬正字 大總持寺沙門玄應正字) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (弘福寺沙門明濬正字 大總持寺沙門玄應正字)

(弘福寺沙門文備證義 蒲洲栖巖寺沙門神泰證義) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (弘福寺沙門文備證義 蒲洲栖巖寺沙門神泰證義)

(廓洲法講寺沙門道深證義 寶昌寺沙門法祥證義) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (廓洲法講寺沙門道深證義 寶昌寺沙門法祥證義)

(羅漢寺沙門慧貴證義 實際寺沙門道明證義) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (羅漢寺沙門慧貴證義 實際寺沙門道明證義)