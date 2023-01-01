大方廣十輪經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第八

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

精進相品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進相品第十三

「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪，從初發心離五欲者，能為聲聞、辟支佛而作福田，亦為一切守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪，從初發心離五欲者，能為聲聞、辟支佛而作福田，亦為一切守護供養。

「善男子！菩薩摩訶薩精進有二種：一者、世間，二者、出世間。世間精進復有三種：一者、修福精進，二者、勇猛精進施戒禪定，三者、緣於有漏及諸眾生，依於果報福行住處；是名世間精進，則非摩訶薩也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩精進有二種：一者、世間，二者、出世間。世間精進復有三種：一者、修福精進，二者、勇猛精進施戒禪定，三者、緣於有漏及諸眾生，依於果報福行住處；是名世間精進，則非摩訶薩也！

「復次，菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等，但為除滅煩惱業結而勤精進，於聖無漏無取無捨，亦無依止，無雜穢心，亦無亂想，持戒、破戒，精進、懈怠，布施、慳貪，濁心、慈心，如是一切皆悉平等而行精進，不於三界起種種想。於諸眾生若聞言語造業處所，於陰、界、入無所取想而修精進。不依欲界，不著色界及無色界，不生到不到想而修精進。不著一切行，不依三種福而勤精進。菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴輪，從初發意離於五欲，名為摩訶薩，亦復堪與聲聞、辟支佛作大福田，為諸眾生守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等，但為除滅煩惱業結而勤精進，於聖無漏無取無捨，亦無依止，無雜穢心，亦無亂想，持戒、破戒，精進、懈怠，布施、慳貪，濁心、慈心，如是一切皆悉平等而行精進，不於三界起種種想。於諸眾生若聞言語造業處所，於陰、界、入無所取想而修精進。不依欲界，不著色界及無色界，不生到不到想而修精進。不著一切行，不依三種福而勤精進。菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴輪，從初發意離於五欲，名為摩訶薩，亦復堪與聲聞、辟支佛作大福田，為諸眾生守護供養。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「染著六情根， 愚闇於四流； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「染著六情根， 愚闇於四流；

精進常勇猛， 智者所譏嫌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進常勇猛， 智者所譏嫌。

境界處精進， 善取於有漏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界處精進， 善取於有漏；

不名為福田， 亦非摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不名為福田， 亦非摩訶薩。

智者勤精進， 除滅一切著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者勤精進， 除滅一切著；

心無所依止， 是名為福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所依止， 是名為福田。

不著於名色， 為眾作歸依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於名色， 為眾作歸依；

勇猛離諸陰， 是名為福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛離諸陰， 是名為福田。

照了於愚闇， 超度到彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照了於愚闇， 超度到彼岸；

如是精進輪， 斷眾煩惱縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是精進輪， 斷眾煩惱縛。

大方廣十輪經禪相品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經禪相品第十四

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴禪定輪，若菩薩成就此輪，從初發意斷除五欲，是則堪為聲聞、辟支佛福田，一切眾生守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴禪定輪，若菩薩成就此輪，從初發意斷除五欲，是則堪為聲聞、辟支佛福田，一切眾生守護供養。

「善男子！菩薩摩訶薩修禪有二：一者、世間，二者、出世間。云何名世間禪？若菩薩依於陰相，染著欲界、色界、無色界修禪，依止三解脫、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，乃至地、水、火、風、空、識等，皆悉依止而生染著，如是修禪，是名菩薩修世間禪，亦與一切聲聞、辟支佛共，不得名為摩訶薩也。云何名出世間禪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩修禪有二：一者、世間，二者、出世間。云何名世間禪？若菩薩依於陰相，染著欲界、色界、無色界修禪，依止三解脫、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，乃至地、水、火、風、空、識等，皆悉依止而生染著，如是修禪，是名菩薩修世間禪，亦與一切聲聞、辟支佛共，不得名為摩訶薩也。云何名出世間禪？

「善男子！所謂菩薩能出世間放大光明，不著四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，如是等法皆無依止而修於禪，乃至身、口、意戒，三解脫門，陰、界諸入，三受、四大，空處、識處，不用處、非想非非想處，今世、後世悉離空靜，不依止空、大空，是名菩薩摩訶薩出世間禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！所謂菩薩能出世間放大光明，不著四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，如是等法皆無依止而修於禪，乃至身、口、意戒，三解脫門，陰、界諸入，三受、四大，空處、識處，不用處、非想非非想處，今世、後世悉離空靜，不依止空、大空，是名菩薩摩訶薩出世間禪。

「善男子！以如是相故，菩薩摩訶薩則能成就大莊嚴禪輪，從初發意離於五欲，堪為聲聞、辟支佛福田，亦為一切守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以如是相故，菩薩摩訶薩則能成就大莊嚴禪輪，從初發意離於五欲，堪為聲聞、辟支佛福田，亦為一切守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「為捨重擔故， 修於有相禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為捨重擔故， 修於有相禪；

但斷於己結， 不名為智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但斷於己結， 不名為智者。

染著而修禪， 依止於解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染著而修禪， 依止於解脫；

取著於彼岸， 不能利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取著於彼岸， 不能利眾生。

若為棄重擔， 欲利諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為棄重擔， 欲利諸眾生；

滅結修諸禪， 是名真智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅結修諸禪， 是名真智者。

若斷於有愛， 為利諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷於有愛， 為利諸眾生；

修於無相禪， 是名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於無相禪， 是名摩訶薩。

斷除眾生縛， 令世間無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除眾生縛， 令世間無畏；

寂滅而修禪， 是名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅而修禪， 是名摩訶薩。

大方廣十輪經智相品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經智相品第十五

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪，若能成就如是大莊嚴智輪，從初發意離於五欲，則能堪為聲聞、辟支佛而作福田，亦為一切守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪，若能成就如是大莊嚴智輪，從初發意離於五欲，則能堪為聲聞、辟支佛而作福田，亦為一切守護供養。

「善男子！菩薩摩訶薩有二種智：一者、世間，二者、出世間。云何名世間智？所謂菩薩依止讀誦，欲滅一切眾生愚闇作大照明，如來所說種種無量，於聲聞乘皆悉聽受。自書、使人書，自讀誦亦教人讀誦，若說辟支佛法及大乘法，皆悉隨順一切信受。若自讀誦、教人讀誦，自書亦教人書，能為眾生廣說分別顯示其義。讀誦經法求諸無漏，八聖道分解脫之味，而不求於寂滅智慧。常有存相取著之心，是名菩薩世間智輪，亦與聲聞、辟支佛等無有異也！不可名為菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有二種智：一者、世間，二者、出世間。云何名世間智？所謂菩薩依止讀誦，欲滅一切眾生愚闇作大照明，如來所說種種無量，於聲聞乘皆悉聽受。自書、使人書，自讀誦亦教人讀誦，若說辟支佛法及大乘法，皆悉隨順一切信受。若自讀誦、教人讀誦，自書亦教人書，能為眾生廣說分別顯示其義。讀誦經法求諸無漏，八聖道分解脫之味，而不求於寂滅智慧。常有存相取著之心，是名菩薩世間智輪，亦與聲聞、辟支佛等無有異也！不可名為菩薩摩訶薩。

「云何名出世間智輪？菩薩摩訶薩修道之時，隨其精進行住誦習，而於彼相不取、不著、不念、不思惟，如是行類則非下劣，心如虛空同於寂滅，觀法平等都無所著亦無所繫，無生、無滅、心無退轉，常行平等諸法實際，深入寂滅得無生忍。不取諸相心無增減，不依諸地亦不住智慧。菩薩若得如是具足智者，是名菩薩出世間智。有此行類則能成就大莊嚴智輪，從初發意不染五欲，亦能堪為聲聞辟、支佛福田，一切眾生守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名出世間智輪？菩薩摩訶薩修道之時，隨其精進行住誦習，而於彼相不取、不著、不念、不思惟，如是行類則非下劣，心如虛空同於寂滅，觀法平等都無所著亦無所繫，無生、無滅、心無退轉，常行平等諸法實際，深入寂滅得無生忍。不取諸相心無增減，不依諸地亦不住智慧。菩薩若得如是具足智者，是名菩薩出世間智。有此行類則能成就大莊嚴智輪，從初發意不染五欲，亦能堪為聲聞辟、支佛福田，一切眾生守護供養。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴輪，若菩薩成就如此大莊嚴輪者，從初發心斷除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，亦為一切守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有大莊嚴輪，若菩薩成就如此大莊嚴輪者，從初發心斷除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，亦為一切守護供養。

「善男子！菩薩方便復有二種：一者、世間，二者、出世間。云何名菩薩世間方便？自為及人常懷彼此，種種伎藝而成就眾生。能現如是若干種身，或現佛身，或現辟支佛身，或現聲聞身，或現父母身，隨所應見而為現相。若有病人及看病者，瞻視羸劣無有能救，一切怖畏乃至應死，悉以方便救令解脫。常行四攝成就眾生住於大乘。若聲聞、辟支佛人，有不堪任為大乘、器根不熟者，即於二乘法中，令使修習如是甚深微妙之法。開示顯現第一義諦，超過凡夫顛倒境界。依於四依具四辯才，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，住善取道入方便智道成熟眾生。若諸眾生有為名稱，染著利養諸根動搖，而不成就涅槃善根。如是等人教令習誦，如來所說聲聞、辟支佛乘，成就離施功德教令勸助。若有眾生多起瞋恚，其心甚惡而無哀愍，教令修行四無量心而得成熟，若見懈怠如是眾生教令精進，多瞋眾生教行忍辱，散心眾生教令禪定，愚癡眾生為說正法，令修智慧教化成就。若有眾生無所依止無恭敬心，教令開示歸依三寶。有如是等教使修習優婆塞戒，亦教八戒齋法。或有眾生以種種伎術著作務處，教化成就如是等輩。恒沙菩薩有世間方便智慧，菩薩摩訶薩成就如此方便智輪，以諸經論作務伎術，摧伏一切外道異學苦行智輪，是名菩薩摩訶薩成就世間方便智，與一切聲聞、辟支佛共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩方便復有二種：一者、世間，二者、出世間。云何名菩薩世間方便？自為及人常懷彼此，種種伎藝而成就眾生。能現如是若干種身，或現佛身，或現辟支佛身，或現聲聞身，或現父母身，隨所應見而為現相。若有病人及看病者，瞻視羸劣無有能救，一切怖畏乃至應死，悉以方便救令解脫。常行四攝成就眾生住於大乘。若聲聞、辟支佛人，有不堪任為大乘、器根不熟者，即於二乘法中，令使修習如是甚深微妙之法。開示顯現第一義諦，超過凡夫顛倒境界。依於四依具四辯才，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，住善取道入方便智道成熟眾生。若諸眾生有為名稱，染著利養諸根動搖，而不成就涅槃善根。如是等人教令習誦，如來所說聲聞、辟支佛乘，成就離施功德教令勸助。若有眾生多起瞋恚，其心甚惡而無哀愍，教令修行四無量心而得成熟，若見懈怠如是眾生教令精進，多瞋眾生教行忍辱，散心眾生教令禪定，愚癡眾生為說正法，令修智慧教化成就。若有眾生無所依止無恭敬心，教令開示歸依三寶。有如是等教使修習優婆塞戒，亦教八戒齋法。或有眾生以種種伎術著作務處，教化成就如是等輩。恒沙菩薩有世間方便智慧，菩薩摩訶薩成就如此方便智輪，以諸經論作務伎術，摧伏一切外道異學苦行智輪，是名菩薩摩訶薩成就世間方便智，與一切聲聞、辟支佛共。

「善男子！若有菩薩不依明師，亦不依止善知識。以是行類相貌，染著世間而自迷惑。如是菩薩，則不能住出世方便智輪，不名福田，亦不能善知眾生諸行。若見不成法器眾生，及聲聞、辟支佛乘根不熟者，於是人所顯示大乘是名愚癡。無巧方便而教大乘人捨菩薩道，令修聲聞、辟支佛法，是為錯謬不識人根。若見辟支佛人，教令捨離修聲聞乘，不識人根而謬說法，有如是失墮於咎過。若見聲聞人厭於生死者，為說世間三界果報樂著生死，不識人根而謬說法，有如是失墮於咎過。若有眾生不斷殺盜，乃至不斷邪見，具行十惡諸不善根，見如是等而為顯示菩薩大乘甚深之法，竟不說於惡道果報，生死受苦輪轉諸趣，不識人根妄說諸法，墮於咎過，亦名愚癡無方便智。若見樂持戒者為說布施，樂精進者為說持戒，樂忍辱者為說精進，樂禪定者為說忍辱，樂智慧者為說禪定，是名菩薩愚癡，無巧方便智輪，亦名世間智，則與一切聲聞、辟支佛共，亦不可名為摩訶薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩不依明師，亦不依止善知識。以是行類相貌，染著世間而自迷惑。如是菩薩，則不能住出世方便智輪，不名福田，亦不能善知眾生諸行。若見不成法器眾生，及聲聞、辟支佛乘根不熟者，於是人所顯示大乘是名愚癡。無巧方便而教大乘人捨菩薩道，令修聲聞、辟支佛法，是為錯謬不識人根。若見辟支佛人，教令捨離修聲聞乘，不識人根而謬說法，有如是失墮於咎過。若見聲聞人厭於生死者，為說世間三界果報樂著生死，不識人根而謬說法，有如是失墮於咎過。若有眾生不斷殺盜，乃至不斷邪見，具行十惡諸不善根，見如是等而為顯示菩薩大乘甚深之法，竟不說於惡道果報，生死受苦輪轉諸趣，不識人根妄說諸法，墮於咎過，亦名愚癡無方便智。若見樂持戒者為說布施，樂精進者為說持戒，樂忍辱者為說精進，樂禪定者為說忍辱，樂智慧者為說禪定，是名菩薩愚癡，無巧方便智輪，亦名世間智，則與一切聲聞、辟支佛共，亦不可名為摩訶薩也。

「云何名菩薩摩訶薩出世間方便智輪？若諸菩薩有所作業，皆為他人不念己身，作若干等種種伎術，乃至悉欲與人共之，如前所說。若有己利迴施他人，見堪任器者而為說法，漸教聲聞、辟支佛乘；見辟支佛人，教令漸修摩訶衍乘，亦不為聲聞人根不熟者，而為說樂生死法。為有殺生乃至邪見，為說聲聞法生死所趣。若樂修施者，為說無上伎術，乃至樂智慧者，為說賢聖無漏智道。以是智慧成就眾生，不取眾生想及智慧想，是名菩薩摩訶薩能出世間最大莊嚴方便智輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發意斷除五欲，是名菩薩摩訶薩，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩摩訶薩出世間方便智輪？若諸菩薩有所作業，皆為他人不念己身，作若干等種種伎術，乃至悉欲與人共之，如前所說。若有己利迴施他人，見堪任器者而為說法，漸教聲聞、辟支佛乘；見辟支佛人，教令漸修摩訶衍乘，亦不為聲聞人根不熟者，而為說樂生死法。為有殺生乃至邪見，為說聲聞法生死所趣。若樂修施者，為說無上伎術，乃至樂智慧者，為說賢聖無漏智道。以是智慧成就眾生，不取眾生想及智慧想，是名菩薩摩訶薩能出世間最大莊嚴方便智輪。若菩薩摩訶薩成就此輪，從初發意斷除五欲，是名菩薩摩訶薩，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「應說一乘道， 而為演二乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應說一乘道， 而為演二乘；

則為自欺誑， 不名度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為自欺誑， 不名度眾生。

決定墮邪聚， 而示下劣乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定墮邪聚， 而示下劣乘；

是則為愚癡， 不名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為愚癡， 不名摩訶薩。

趣向一乘者， 為欲聽法故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向一乘者， 為欲聽法故；

樂處於生死， 智者之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂處於生死， 智者之所說。

決定專一心， 隨欲而教化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定專一心， 隨欲而教化；

是名為方便， 智者所讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為方便， 智者所讚歎。

一向為聲聞， 教令生厭惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向為聲聞， 教令生厭惡；

堪任為器者， 教以摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪任為器者， 教以摩訶衍。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪，不取眾生相。何以故？取眾生慈而莊嚴者，則是聲聞、辟支佛行，不能莊嚴大乘道也！聲聞、辟支佛雖修於慈，但自為己不為利人，為自調伏滅己結業，盡諸煩惱已得涅槃，為我、人、眾生而修行慈，於他眾生心常放捨，是故不名為大莊嚴輪。唯斷己結不能為人除諸煩惱，菩薩摩訶薩則不如是，常為一切眾生修行慈心莊嚴大慈，名為菩薩摩訶薩無依止慈，不依止陰、界、入故而修行慈，不依止四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分而修行慈，不依止欲界、色界、無色界而修行慈，不依止此世、後世故而修行慈，不依止此岸而修行慈，不依止彼岸而修行慈，不為不到故而修行慈。菩薩摩訶薩唯緣法故而修行慈，此非聲聞、辟支佛之所能行，唯諸菩薩摩訶薩乃能成就如是大莊嚴緣法慈輪。若菩薩從初發意離於五欲，如是菩薩摩訶薩，堪任聲聞、辟支佛作大福田，亦為一切眾生守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪，不取眾生相。何以故？取眾生慈而莊嚴者，則是聲聞、辟支佛行，不能莊嚴大乘道也！聲聞、辟支佛雖修於慈，但自為己不為利人，為自調伏滅己結業，盡諸煩惱已得涅槃，為我、人、眾生而修行慈，於他眾生心常放捨，是故不名為大莊嚴輪。唯斷己結不能為人除諸煩惱，菩薩摩訶薩則不如是，常為一切眾生修行慈心莊嚴大慈，名為菩薩摩訶薩無依止慈，不依止陰、界、入故而修行慈，不依止四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分而修行慈，不依止欲界、色界、無色界而修行慈，不依止此世、後世故而修行慈，不依止此岸而修行慈，不依止彼岸而修行慈，不為不到故而修行慈。菩薩摩訶薩唯緣法故而修行慈，此非聲聞、辟支佛之所能行，唯諸菩薩摩訶薩乃能成就如是大莊嚴緣法慈輪。若菩薩從初發意離於五欲，如是菩薩摩訶薩，堪任聲聞、辟支佛作大福田，亦為一切眾生守護供養。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩修大悲輪，從初發意斷除五欲，名為摩訶薩，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切眾生守護供養。何以故？一切聲聞、辟支佛，但自為己而修悲故。菩薩摩訶薩則不如是，而自亡己為一切眾生故而修行悲，是故堪為一切眾生作大福田。如是菩薩摩訶薩，能兼他人修四攝法，為成熟眾生故，乃至捨己支節、身命及以財物，以此大悲為欲安樂諸眾生故，亦不得眾生相，不得施者相，不得受者相，乃至不得施業果報相。行檀波羅蜜時，不取行相、愛語、利益及同事相。雖行四攝而不取相，常以最勝心第一心寂滅心，乃至無量阿僧祇心，無行陰、界、入心，無動搖而常安住，莊嚴大悲寂滅心成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩修大悲輪，從初發意斷除五欲，名為摩訶薩，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切眾生守護供養。何以故？一切聲聞、辟支佛，但自為己而修悲故。菩薩摩訶薩則不如是，而自亡己為一切眾生故而修行悲，是故堪為一切眾生作大福田。如是菩薩摩訶薩，能兼他人修四攝法，為成熟眾生故，乃至捨己支節、身命及以財物，以此大悲為欲安樂諸眾生故，亦不得眾生相，不得施者相，不得受者相，乃至不得施業果報相。行檀波羅蜜時，不取行相、愛語、利益及同事相。雖行四攝而不取相，常以最勝心第一心寂滅心，乃至無量阿僧祇心，無行陰、界、入心，無動搖而常安住，莊嚴大悲寂滅心成就眾生。

「善男子！以如是相能大莊嚴，不與一切聲聞、辟支佛共。菩薩摩訶薩具足成就此大悲輪，從初發意斷除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切眾生守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以如是相能大莊嚴，不與一切聲聞、辟支佛共。菩薩摩訶薩具足成就此大悲輪，從初發意斷除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，常為一切眾生守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「此法難思議， 甚深如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法難思議， 甚深如虛空；

無色、無所住， 大悲之所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色、無所住， 大悲之所成。

常勤行頭陀， 菩薩最上智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤行頭陀， 菩薩最上智；

大悲勇進力， 超過一切人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲勇進力， 超過一切人。

眾生無歸依， 生死苦所縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無歸依， 生死苦所縛；

普欲令解脫， 大悲水洗除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普欲令解脫， 大悲水洗除。

乾竭生死海， 則非聲聞地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾竭生死海， 則非聲聞地；

及與緣覺乘， 菩薩所哀愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與緣覺乘， 菩薩所哀愍。

貪欲、恚、愚癡， 眾生沒惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲、恚、愚癡， 眾生沒惡道；

以此大悲水， 洗浴苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此大悲水， 洗浴苦眾生。

「復次，善男子！又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩摩訶薩若成就此輪，從初發意斷除五欲，則能堪為聲聞、辟支佛作大福田，一切皆應供養守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩摩訶薩若成就此輪，從初發意斷除五欲，則能堪為聲聞、辟支佛作大福田，一切皆應供養守護。

「云何名為菩薩摩訶薩廣遍虛空無邊無量種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪？所謂菩薩照明一切法，猶如月光普照天下，無相、無依，心無所染，於諸三昧身心不動，眼、眼觸、眼識悉皆不動，若眼緣觸內生三受，苦受、樂受、不苦不樂受，生寂滅心與無生心；耳、鼻、舌、身，乃至心意、意識無生亦如是。能生三受寂滅心、無生心，三世陰、界、入一切亦皆無生無有動搖，三界、三行、三戒，三乘、三解脫，三根、三觸，亦寂滅心、無生心。一切處無住，皆行無相檀波羅蜜，乃至持戒、忍辱、精進、禪定、智慧波羅蜜，皆住寂滅心無動亂。四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，皆住不動，九次第定亦不動，乃至三行如不如相亦悉不動。知一切法悉無所障住八聖道，窟宅及非窟宅，有取、無取，有漏、無漏，有此彼岸、無此彼岸，無大、無小，有作、無作，有善、無善，有記、無記，於一切處而心不動，乃能如是大慈、大悲興大方便。為成熟眾生，守護三乘及四無畏，分別十地乃至十八不共法，於一切處皆住無作無起，心常安住，取相三受皆悉寂滅。菩薩摩訶薩離一切相，得虛空眼火光照明三昧一切三昧王方便大莊嚴輪。若菩薩住是三昧，則能滅除過去諸業，三惡趣苦皆悉消滅令盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩摩訶薩廣遍虛空無邊無量種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪？所謂菩薩照明一切法，猶如月光普照天下，無相、無依，心無所染，於諸三昧身心不動，眼、眼觸、眼識悉皆不動，若眼緣觸內生三受，苦受、樂受、不苦不樂受，生寂滅心與無生心；耳、鼻、舌、身，乃至心意、意識無生亦如是。能生三受寂滅心、無生心，三世陰、界、入一切亦皆無生無有動搖，三界、三行、三戒，三乘、三解脫，三根、三觸，亦寂滅心、無生心。一切處無住，皆行無相檀波羅蜜，乃至持戒、忍辱、精進、禪定、智慧波羅蜜，皆住寂滅心無動亂。四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，皆住不動，九次第定亦不動，乃至三行如不如相亦悉不動。知一切法悉無所障住八聖道，窟宅及非窟宅，有取、無取，有漏、無漏，有此彼岸、無此彼岸，無大、無小，有作、無作，有善、無善，有記、無記，於一切處而心不動，乃能如是大慈、大悲興大方便。為成熟眾生，守護三乘及四無畏，分別十地乃至十八不共法，於一切處皆住無作無起，心常安住，取相三受皆悉寂滅。菩薩摩訶薩離一切相，得虛空眼火光照明三昧一切三昧王方便大莊嚴輪。若菩薩住是三昧，則能滅除過去諸業，三惡趣苦皆悉消滅令盡無餘。

「善男子！譬如五日出時，一切泉流河池及諸大河，四大海水皆悉枯竭。如是菩薩摩訶薩，以廣遍虛空無邊無量阿僧祇譬喻言辭巧說辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩若能成就此輪，滅盡三有除諸惡趣，於過去世所有業障永滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如五日出時，一切泉流河池及諸大河，四大海水皆悉枯竭。如是菩薩摩訶薩，以廣遍虛空無邊無量阿僧祇譬喻言辭巧說辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩若能成就此輪，滅盡三有除諸惡趣，於過去世所有業障永滅無餘。

「善男子！譬如世界劫欲盡時，此四天下及八萬四千諸河渚等，并四天王一切諸山，皆悉敗壞消滅永盡令無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如世界劫欲盡時，此四天下及八萬四千諸河渚等，并四天王一切諸山，皆悉敗壞消滅永盡令無有餘。

「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，成就一切三昧諸陀羅尼忍辱輪者，能滅先世所作惡業，乃至三有一切惡趣永盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，成就一切三昧諸陀羅尼忍辱輪者，能滅先世所作惡業，乃至三有一切惡趣永盡無餘。

「善男子！譬諸黑闇遍滿虛空，日輪出時一切黑闇皆悉除滅。菩薩摩訶薩亦復如是，若能成就是大莊嚴輪，乃至一切三昧總持忍辱輪，己身及他顛倒諸闇皆悉消滅。如是虛空無邊智日，悉能消滅先世諸惡不善使業永盡無餘。是菩薩不隨惡知識，常不離諸佛而聽正法，乃至不離諸菩薩行，於其夢中心常念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬諸黑闇遍滿虛空，日輪出時一切黑闇皆悉除滅。菩薩摩訶薩亦復如是，若能成就是大莊嚴輪，乃至一切三昧總持忍辱輪，己身及他顛倒諸闇皆悉消滅。如是虛空無邊智日，悉能消滅先世諸惡不善使業永盡無餘。是菩薩不隨惡知識，常不離諸佛而聽正法，乃至不離諸菩薩行，於其夢中心常念佛。

「何等是菩薩摩訶薩大莊嚴遍滿虛空廣大無邊無量阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是菩薩摩訶薩大莊嚴遍滿虛空廣大無邊無量阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪？

「菩薩摩訶薩，入於初禪乃至第四禪，入空處乃至非想非非想處，入滿足滅盡定，乃至滿足滅三行心。無動受心，想、觸、意行寂滅不動，或住一日一夜，乃至七日七夜住於禪味，亦住第一義空。身諸毛孔出於暖氣，燒滅一切結使業薪，如是次第逮深正念，一切身體悅樂滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩，入於初禪乃至第四禪，入空處乃至非想非非想處，入滿足滅盡定，乃至滿足滅三行心。無動受心，想、觸、意行寂滅不動，或住一日一夜，乃至七日七夜住於禪味，亦住第一義空。身諸毛孔出於暖氣，燒滅一切結使業薪，如是次第逮深正念，一切身體悅樂滿足。

「譬如自在天子入現一切樂三昧，入是三昧已，一切身毛孔中皆悉受樂，如是樂相觸菩薩身，而便自憶念佛，念佛已即便見佛無復餘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如自在天子入現一切樂三昧，入是三昧已，一切身毛孔中皆悉受樂，如是樂相觸菩薩身，而便自憶念佛，念佛已即便見佛無復餘相。

「若念一佛則見一佛，若念無量佛則見無量佛，若念佛身少分則見少分，若念佛無邊身則見無邊身；若觀自身作佛相者，則見己身同佛相好具足莊嚴；若觀他身欲作佛者，則見他身亦同其佛莊嚴相好；若欲隨觀眾生皆作佛相者，則隨所觀同佛身相餘無所見。心所起念皆實不虛，知一切法如幻如水中像，悉觀三受、三行永盡消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念一佛則見一佛，若念無量佛則見無量佛，若念佛身少分則見少分，若念佛無邊身則見無邊身；若觀自身作佛相者，則見己身同佛相好具足莊嚴；若觀他身欲作佛者，則見他身亦同其佛莊嚴相好；若欲隨觀眾生皆作佛相者，則隨所觀同佛身相餘無所見。心所起念皆實不虛，知一切法如幻如水中像，悉觀三受、三行永盡消滅。

「如是觀已還入滅盡定禪悅味食，或於一七日、二七、三七，乃至七七日，或十日、五十日，如是乃至百千萬億劫，還入實諦空觀如前念佛，成就作是觀已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀已還入滅盡定禪悅味食，或於一七日、二七、三七，乃至七七日，或十日、五十日，如是乃至百千萬億劫，還入實諦空觀如前念佛，成就作是觀已。

「善男子！以如是相，廣大遍滿虛空無量無邊阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以如是相，廣大遍滿虛空無量無邊阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪。

「菩薩成就如是輪故，斷除五欲，滅盡過去一切惡業。三有六趣皆悉消滅令無有餘，堪為聲聞及辟支佛作大福田，亦為一切守護供養。離四顛倒愚癡大闇，不復更隨諸惡知識，常不離佛得聞正法。乃至夢中見佛、聽法、供養眾僧，於一切菩薩所行之道，疾成阿耨多羅三藐三菩提得淨佛土。於彼佛國，一切眾生悉皆化生相好如佛，住摩訶衍，結使微薄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就如是輪故，斷除五欲，滅盡過去一切惡業。三有六趣皆悉消滅令無有餘，堪為聲聞及辟支佛作大福田，亦為一切守護供養。離四顛倒愚癡大闇，不復更隨諸惡知識，常不離佛得聞正法。乃至夢中見佛、聽法、供養眾僧，於一切菩薩所行之道，疾成阿耨多羅三藐三菩提得淨佛土。於彼佛國，一切眾生悉皆化生相好如佛，住摩訶衍，結使微薄。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「堪任法器者， 則破諸結使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堪任法器者， 則破諸結使；

能住於善住， 皆悉無疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住於善住， 皆悉無疑難。

為欲斷有縛， 當作大莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲斷有縛， 當作大莊嚴；

修學諸禪定， 智慧不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學諸禪定， 智慧不思議。

修學於諸禪， 觀第一寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學於諸禪， 觀第一寂滅；

以此念佛智， 能盡一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此念佛智， 能盡一切惡。

相與無相等， 以空悉能滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相與無相等， 以空悉能滅；

永斷於惡趣， 不離見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷於惡趣， 不離見諸佛。

善修學諸法， 供養一切佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修學諸法， 供養一切佛；

疾成於正覺， 以修空相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾成於正覺， 以修空相故。

為眾作親友， 除捨諸結使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾作親友， 除捨諸結使；

是名淨福田， 疾近於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名淨福田， 疾近於菩提。

眾生作佛相， 遍滿諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生作佛相， 遍滿諸世界；

為求佛道故， 遠離於二乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛道故， 遠離於二乘。」

說是法時，恒河沙等無量菩薩，本所曾聞念佛正法，若有癈忘今悉還得。無量眾生聞是念佛百千三昧，悉入一切三昧方便，皆得憶念總持華鬘。無量眾生而皆依止首楞嚴三昧，乃至成就電光三昧。得一切法照明，逮無生忍，遠塵離垢得法眼淨。無量眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，恒河沙等無量菩薩，本所曾聞念佛正法，若有癈忘今悉還得。無量眾生聞是念佛百千三昧，悉入一切三昧方便，皆得憶念總持華鬘。無量眾生而皆依止首楞嚴三昧，乃至成就電光三昧。得一切法照明，逮無生忍，遠塵離垢得法眼淨。無量眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

無量眾生皆求出家入佛法中，無量眾生住於十善，有發聲聞心者，有發辟支佛心者，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，得不退轉者。無量眾生得世間正見，以正見因緣故斷惡趣結，皆得生天及在人間，歸依三寶棄捨五欲，於佛法中而得出家，離一切邪見得清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生皆求出家入佛法中，無量眾生住於十善，有發聲聞心者，有發辟支佛心者，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，得不退轉者。無量眾生得世間正見，以正見因緣故斷惡趣結，皆得生天及在人間，歸依三寶棄捨五欲，於佛法中而得出家，離一切邪見得清淨信。

爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩：「善男子！汝當以此不退法輪，授地藏菩薩記。若有眾生讀誦此經，為他解說、住是法者，應當擁護十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩：「善男子！汝當以此不退法輪，授地藏菩薩記。若有眾生讀誦此經，為他解說、住是法者，應當擁護十法。

「何等為十？擁護一切財物，離一切惡、一切邪見、邪歸依十惡、一切身過、一切口過、一切誹謗、一切破戒、一切橫病、一切橫死，如是眾生臨命終時，皆得見佛即生天上。若有眾生讀誦此經，應當擁護如是十法，是名諸佛伏藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？擁護一切財物，離一切惡、一切邪見、邪歸依十惡、一切身過、一切口過、一切誹謗、一切破戒、一切橫病、一切橫死，如是眾生臨命終時，皆得見佛即生天上。若有眾生讀誦此經，應當擁護如是十法，是名諸佛伏藏。」

佛說是經已，時四部眾及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及地藏菩薩等，聞是經已，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時四部眾及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及地藏菩薩等，聞是經已，歡喜奉行。