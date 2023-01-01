大方廣十輪經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第七

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

遠離譏嫌品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離譏嫌品第九

爾時，金剛藏菩薩復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於聲聞乘、辟支佛乘不生譏嫌？於諸菩薩亦無譏嫌？云何於如來聲聞眾中，成器不成器得無譏嫌，於大乘道常善修行？云何得利智一切三昧諸陀羅尼及諸地忍？云何得昇進不退轉法？云何常得善知識？云何常得不離佛法，供養眾僧及諸菩薩？云何於善根不生厭足？云何於菩薩行願得無厭足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於聲聞乘、辟支佛乘不生譏嫌？於諸菩薩亦無譏嫌？云何於如來聲聞眾中，成器不成器得無譏嫌，於大乘道常善修行？云何得利智一切三昧諸陀羅尼及諸地忍？云何得昇進不退轉法？云何常得善知識？云何常得不離佛法，供養眾僧及諸菩薩？云何於善根不生厭足？云何於菩薩行願得無厭足？」

爾時，世尊告金剛藏菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩有十種輪，若有成就如是輪者，則於聲聞、辟支佛乘無所譏嫌，乃至於菩薩乘亦無譏嫌。若於如來聲聞眾中，成器不成器者悉無譏嫌，常得昇進不退法輪。而於大乘亦得增長無有闕失，常得禪定諸陀羅尼及諸地忍。不離佛法，供養眾僧及諸菩薩，求於善根悉無厭足。得堅固精進，發無量行願。過去所作一切惡業，皆以賢聖金剛地智，令使永盡悉得究竟。一切現在所有惡業，皆使無餘更不復作。能速成就無上法輪，七覺意寶而無厭足，能除一切眾生結使，人所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩有十種輪，若有成就如是輪者，則於聲聞、辟支佛乘無所譏嫌，乃至於菩薩乘亦無譏嫌。若於如來聲聞眾中，成器不成器者悉無譏嫌，常得昇進不退法輪。而於大乘亦得增長無有闕失，常得禪定諸陀羅尼及諸地忍。不離佛法，供養眾僧及諸菩薩，求於善根悉無厭足。得堅固精進，發無量行願。過去所作一切惡業，皆以賢聖金剛地智，令使永盡悉得究竟。一切現在所有惡業，皆使無餘更不復作。能速成就無上法輪，七覺意寶而無厭足，能除一切眾生結使，人所依止。

「善男子！譬如轉輪聖王，若欲行時，寶輪最在其前，其餘諸寶皆悉隨後，能滅一切諸四天下眾生濁惡，亦令四天下一切人民身意受樂。菩薩摩訶薩亦復如是，若成就十輪，於聲聞乘無所譏嫌，乃至一切眾生亦依止而存。善男子！譬如大車具足四輪，多人依止乘於正路，邊有塊石眾草，乃至根、莖、華、果，為輪所輾皆悉消滅。如是菩薩摩訶薩為諸眾生，若有障法一切罪業，輾斷消滅令不受報。善男子！譬如劍輪悉能斬截怨敵等首，既斷支節、手、足更不任用。菩薩摩訶薩若能成就如是十輪，一切六趣欲界諸惡，皆悉斷除令盡無餘不復受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如轉輪聖王，若欲行時，寶輪最在其前，其餘諸寶皆悉隨後，能滅一切諸四天下眾生濁惡，亦令四天下一切人民身意受樂。菩薩摩訶薩亦復如是，若成就十輪，於聲聞乘無所譏嫌，乃至一切眾生亦依止而存。善男子！譬如大車具足四輪，多人依止乘於正路，邊有塊石眾草，乃至根、莖、華、果，為輪所輾皆悉消滅。如是菩薩摩訶薩為諸眾生，若有障法一切罪業，輾斷消滅令不受報。善男子！譬如劍輪悉能斬截怨敵等首，既斷支節、手、足更不任用。菩薩摩訶薩若能成就如是十輪，一切六趣欲界諸惡，皆悉斷除令盡無餘不復受報。

「善男子！譬如五日出時，一切四天下大地，所有水處無不乾竭。如是菩薩成就十輪，能為眾生除諸業障及障法等罪，眾苦根本一切消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如五日出時，一切四天下大地，所有水處無不乾竭。如是菩薩成就十輪，能為眾生除諸業障及障法等罪，眾苦根本一切消滅。

「譬如風災起時，四方大風一時俱起，能吹一切大石諸山皆為微塵。如是菩薩摩訶薩能成就十輪，為諸眾生同共依止，令四倒山結使諸業障法重罪，滅苦根本令得無餘。善男子！譬如師子王若欲吼時，一切畜生諸眾生等皆悉怖畏。如是菩薩摩訶薩亦復如是，乃至外道及諸異學惡知識等，皆令驚畏忘失言辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如風災起時，四方大風一時俱起，能吹一切大石諸山皆為微塵。如是菩薩摩訶薩能成就十輪，為諸眾生同共依止，令四倒山結使諸業障法重罪，滅苦根本令得無餘。善男子！譬如師子王若欲吼時，一切畜生諸眾生等皆悉怖畏。如是菩薩摩訶薩亦復如是，乃至外道及諸異學惡知識等，皆令驚畏忘失言辯。

「善男子！譬如釋提桓因以軍圍繞，手執金剛杵破壞阿修羅。如是菩薩摩訶薩成就十輪者，一切倒見外道之屬，惡知識等皆悉壞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如釋提桓因以軍圍繞，手執金剛杵破壞阿修羅。如是菩薩摩訶薩成就十輪者，一切倒見外道之屬，惡知識等皆悉壞滅。

「善男子！譬如如意寶珠，著高幢上雨種種寶。如是菩薩摩訶薩成就十種輪者，能持戒幢雨眾法雨，以施一切無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如如意寶珠，著高幢上雨種種寶。如是菩薩摩訶薩成就十種輪者，能持戒幢雨眾法雨，以施一切無量眾生。

「善男子！譬如夜闇明月出現滅一切闇，若有一切迷失道者令得正道。如是菩薩摩訶薩成就十輪者，無明黑闇如是眾生失八正道，亦為眾生說種種法，令其照明盡諸苦際示八正道。善男子！譬如日初出時一切穀米皆悉增長，諸華開敷及諸藥穀盡得成熟，雪山消流諸河充溢，以漸次第滿於大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如夜闇明月出現滅一切闇，若有一切迷失道者令得正道。如是菩薩摩訶薩成就十輪者，無明黑闇如是眾生失八正道，亦為眾生說種種法，令其照明盡諸苦際示八正道。善男子！譬如日初出時一切穀米皆悉增長，諸華開敷及諸藥穀盡得成熟，雪山消流諸河充溢，以漸次第滿於大海。

「如是菩薩摩訶薩成就十輪者，但調伏戒慈悲炙暖故，為諸眾生說無量法，能生善根種種華果，一切結使業報惡行，及邪見山悉得消滅，乃至究竟證於涅槃，一切妙果無不悉得，信、戒、施、聞慧、無量三昧如是次第，猶如大河以漸滿足，以漸滿故能令眾生入於無畏涅槃之城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩摩訶薩成就十輪者，但調伏戒慈悲炙暖故，為諸眾生說無量法，能生善根種種華果，一切結使業報惡行，及邪見山悉得消滅，乃至究竟證於涅槃，一切妙果無不悉得，信、戒、施、聞慧、無量三昧如是次第，猶如大河以漸滿足，以漸滿故能令眾生入於無畏涅槃之城。

「善男子！云何名菩薩摩訶薩十種輪者？所謂十善是也。菩薩成就此十輪故，乃能成熟一切眾生。菩薩以離殺生故，能令一切眾生無驚無怖，無有一切憂悲苦惱，善根成熟具足果報。若於前際流轉六趣沒生死河，以如是等不殺生因緣，先世所作身、口、意等惡業諸罪一切煩惱，能令眾生障於正法，自作教他作乃至見作隨喜。受持如是不殺輪故，皆悉輾壞一切惡業障礙罪報令無有餘。亦以不殺因緣，能令一切諸天人等，皆生愛樂無有疑悔壽命得長。臨欲終時，所愛妻子及諸眷屬，悉皆圍繞身不受苦。乃至神逝所往之處，終不見閻羅王及諸獄卒。若臨死時遇善知識，清淨持戒心樂福田。捨此身已得生人中諸根聰利，復值善知識清淨持戒。常樂福田斷除諸惡，而求一切大菩薩行，入深智海遂得菩提。其所生處，常離刀杖諸惡國土，壽命長遠自在淨國離諸驚怖。如彼佛壽無量無邊，亦復能作如是壽命，為諸眾生說法教化，乃至佛涅槃後令法久住。善男子！是名菩薩摩訶薩最初輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩摩訶薩十種輪者？所謂十善是也。菩薩成就此十輪故，乃能成熟一切眾生。菩薩以離殺生故，能令一切眾生無驚無怖，無有一切憂悲苦惱，善根成熟具足果報。若於前際流轉六趣沒生死河，以如是等不殺生因緣，先世所作身、口、意等惡業諸罪一切煩惱，能令眾生障於正法，自作教他作乃至見作隨喜。受持如是不殺輪故，皆悉輾壞一切惡業障礙罪報令無有餘。亦以不殺因緣，能令一切諸天人等，皆生愛樂無有疑悔壽命得長。臨欲終時，所愛妻子及諸眷屬，悉皆圍繞身不受苦。乃至神逝所往之處，終不見閻羅王及諸獄卒。若臨死時遇善知識，清淨持戒心樂福田。捨此身已得生人中諸根聰利，復值善知識清淨持戒。常樂福田斷除諸惡，而求一切大菩薩行，入深智海遂得菩提。其所生處，常離刀杖諸惡國土，壽命長遠自在淨國離諸驚怖。如彼佛壽無量無邊，亦復能作如是壽命，為諸眾生說法教化，乃至佛涅槃後令法久住。善男子！是名菩薩摩訶薩最初輪也。

「菩薩若成就此輪，於聲聞乘、辟支佛乘無所闕失，於一切如來聲聞弟子亦無闕失。不退大乘一切三昧諸陀羅尼及諸忍等，到於一切自在之地，常隨善知識佛及菩薩得聞正法，供養眾僧殖諸善根恒無厭足，修諸菩薩一切行願亦無厭足。何以故？過去諸佛於此十惡皆悉遠離，於一一惡不善業等亦不讚歎。以是之故，善男子！於此十善若能守一善業，以如是相所獲果報亦如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若成就此輪，於聲聞乘、辟支佛乘無所闕失，於一切如來聲聞弟子亦無闕失。不退大乘一切三昧諸陀羅尼及諸忍等，到於一切自在之地，常隨善知識佛及菩薩得聞正法，供養眾僧殖諸善根恒無厭足，修諸菩薩一切行願亦無厭足。何以故？過去諸佛於此十惡皆悉遠離，於一一惡不善業等亦不讚歎。以是之故，善男子！於此十善若能守一善業，以如是相所獲果報亦如前說。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行不盜，能施一切眾生無驚、無怖、無畏亦無愁惱。己所有物，如法飲食資身財業，恒求一切如法利益無非法欲。以此善根行業果報，假使曾於六趣流轉沒生死河，以不盜力故，身、口、意業所作眾罪能障正法，乃至財業等障，自作、教他、見作隨喜，以不盜輪，皆悉輾除令無有餘，亦令人天一切愛樂而無疑悔，乃至臨命終時，妻子眷屬一切圍繞身不受苦。若命終後神逝所往，不見閻羅王及諸獄卒，恒遇所愛諸善知識。持戒清淨心樂福田，乃至能離一切惡法，成就一切無量善法。隨所生處得大財業，有財業已能離怖畏，而悉不與水、火賊共。乃至到於菩提，悉得眾寶嚴飾佛國寶樹具足，無我、我所，無取無著，成就一切眾生行業。無我所、無所受，無壽、無眾生，而悉調伏於彼佛國。善男子！是名菩薩摩訶薩第二輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行不盜，能施一切眾生無驚、無怖、無畏亦無愁惱。己所有物，如法飲食資身財業，恒求一切如法利益無非法欲。以此善根行業果報，假使曾於六趣流轉沒生死河，以不盜力故，身、口、意業所作眾罪能障正法，乃至財業等障，自作、教他、見作隨喜，以不盜輪，皆悉輾除令無有餘，亦令人天一切愛樂而無疑悔，乃至臨命終時，妻子眷屬一切圍繞身不受苦。若命終後神逝所往，不見閻羅王及諸獄卒，恒遇所愛諸善知識。持戒清淨心樂福田，乃至能離一切惡法，成就一切無量善法。隨所生處得大財業，有財業已能離怖畏，而悉不與水、火賊共。乃至到於菩提，悉得眾寶嚴飾佛國寶樹具足，無我、我所，無取無著，成就一切眾生行業。無我所、無所受，無壽、無眾生，而悉調伏於彼佛國。善男子！是名菩薩摩訶薩第二輪也。

「若菩薩成就此輪，於聲聞、辟支佛乘悉無闕失，乃至如來聲聞弟子亦無譏嫌，而自於彼摩訶衍乘無有厭足，悉得一切諸三昧門及陀羅尼忍地，亦不捨於一切誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就此輪，於聲聞、辟支佛乘悉無闕失，乃至如來聲聞弟子亦無譏嫌，而自於彼摩訶衍乘無有厭足，悉得一切諸三昧門及陀羅尼忍地，亦不捨於一切誓願。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩終身遠離邪婬，一切眾生皆為欲流之所沈沒，而能施於無畏、無嫉、無熱惱害，於己妻色恒生知足無非法欲。以是善根果報力故，若有宿世邪婬果報，六趣生死流轉諸有，自作、教他、見作隨喜，而令悉離諸邪婬輪，輾斷惡業令無有餘。乃至成菩提道生於淨國，無女人處第一清淨，彼諸眾生皆悉化生，不從父母和合受身。善男子！是名菩薩摩訶薩第三輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩終身遠離邪婬，一切眾生皆為欲流之所沈沒，而能施於無畏、無嫉、無熱惱害，於己妻色恒生知足無非法欲。以是善根果報力故，若有宿世邪婬果報，六趣生死流轉諸有，自作、教他、見作隨喜，而令悉離諸邪婬輪，輾斷惡業令無有餘。乃至成菩提道生於淨國，無女人處第一清淨，彼諸眾生皆悉化生，不從父母和合受身。善男子！是名菩薩摩訶薩第三輪也。

「菩薩摩訶薩成就此輪，乃至不捨一切願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪，乃至不捨一切願行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩盡其形壽，離諸妄語常隨順語。以是因緣人天歡喜，乃至逮得菩提，不諂眾生而生其國。所言真實無有虛偽，是名菩薩摩訶薩第四輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩盡其形壽，離諸妄語常隨順語。以是因緣人天歡喜，乃至逮得菩提，不諂眾生而生其國。所言真實無有虛偽，是名菩薩摩訶薩第四輪也。

「若菩薩成就此輪，乃至常求一切菩薩願行，而無厭足終不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就此輪，乃至常求一切菩薩願行，而無厭足終不暫捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於終身中常離兩舌，乃至以此善根至成菩提，調伏眾生修六和敬來生其國，皆共一心互相恭敬，而無違失修質直法。善男子！是名菩薩摩訶薩第五輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於終身中常離兩舌，乃至以此善根至成菩提，調伏眾生修六和敬來生其國，皆共一心互相恭敬，而無違失修質直法。善男子！是名菩薩摩訶薩第五輪也。

「菩薩摩訶薩成就此輪，乃至常求菩薩行願，無有厭足終不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就此輪，乃至常求菩薩行願，無有厭足終不暫捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩遠離惡口乃至成就菩提，耳終不聞不適意事，常生佛國恒聞種種柔軟人聲及音樂聲，聞諸法聲周遍佛國。志念成就梵音清徹，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第六輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩遠離惡口乃至成就菩提，耳終不聞不適意事，常生佛國恒聞種種柔軟人聲及音樂聲，聞諸法聲周遍佛國。志念成就梵音清徹，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第六輪也。

「若有菩薩成就此輪，從初發心乃至成佛，恒求菩薩一切行願，而無厭足終不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩成就此輪，從初發心乃至成佛，恒求菩薩一切行願，而無厭足終不捨離。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離綺語，乃至菩提。常於佛國聞諸菩薩摩訶薩百千法音周遍佛國，而恒遠離一切綺語。成就善語、法語，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第七輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離綺語，乃至菩提。常於佛國聞諸菩薩摩訶薩百千法音周遍佛國，而恒遠離一切綺語。成就善語、法語，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第七輪也。

「若菩薩成就此輪，乃至菩提，常求菩薩一切行願，而無厭足終不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就此輪，乃至菩提，常求菩薩一切行願，而無厭足終不暫捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離貪欲，乃至菩提，常生淨國地平如掌眾寶充滿，亦以寶樹而嚴飾之。復有若干種無價寶衣，瓔珞、幢幡、金繩、珠瓔，而彼世界種種莊嚴羅網寶樹。彼中眾生遠離憍慢我心貢高，顏貌端嚴諸根具足其心平等，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第八輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離貪欲，乃至菩提，常生淨國地平如掌眾寶充滿，亦以寶樹而嚴飾之。復有若干種無價寶衣，瓔珞、幢幡、金繩、珠瓔，而彼世界種種莊嚴羅網寶樹。彼中眾生遠離憍慢我心貢高，顏貌端嚴諸根具足其心平等，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第八輪也。

「若菩薩能成就此輪，乃至菩提，恒求菩薩一切行願，而無厭足終不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩能成就此輪，乃至菩提，恒求菩薩一切行願，而無厭足終不暫捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離瞋恚，乃至菩提，悉除一切垢惱穢濁塵雲暴風。於彼淨國無諸濁惡斷除憍慢，生彼國已形色端正，相好第一諸根不缺，禪定慈悲以自嚴飾，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第九輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離瞋恚，乃至菩提，悉除一切垢惱穢濁塵雲暴風。於彼淨國無諸濁惡斷除憍慢，生彼國已形色端正，相好第一諸根不缺，禪定慈悲以自嚴飾，如是眾生來生其國。善男子！是名菩薩摩訶薩第九輪也。

「若菩薩成就是輪，乃至菩提，恒求菩薩所作願行，而無厭足終不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就是輪，乃至菩提，恒求菩薩所作願行，而無厭足終不暫捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離邪見，復能以此離邪見輪，令諸人天一切愛樂。若有眾生流轉六趣沒生死河，如是人等起身、口、意，一切業障及煩惱障而障正法，自作、教他、見作隨喜，以此離邪見輪，碾斷業結令滅無餘。妻子眷屬圍繞左右，臨命終時身不受苦，神逝所往亦終不見閻羅王等及諸獄卒，隨善知識持戒清淨，心樂福田恒生正信。命終之後得生人中，亦與善知識及諸持戒福田之人，而相遭遇，還相依止令得正見。為善知識之所教授，修習善法，恒離一切不善等惡，於諸善根皆悉成就，一切菩薩所行之道無不修習。以是因緣，能度一切眾生入摩訶衍正法大海，乃至得菩提道。一切疑網及諸吉相、常見斷見，離我我所見，如此眾生來生其國壽命無量，悉同法味皆是大乘，棄捨聲聞、辟支佛，及諸天魔一切外道并魔眷屬，皆悉已離如是等惡，來生其國。彼佛壽命無量無邊，恒於其中而作佛事。般涅槃後令法久住，無所損減而更熾然皆悉一味。善男子！是名菩薩第十輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於其終身遠離邪見，復能以此離邪見輪，令諸人天一切愛樂。若有眾生流轉六趣沒生死河，如是人等起身、口、意，一切業障及煩惱障而障正法，自作、教他、見作隨喜，以此離邪見輪，碾斷業結令滅無餘。妻子眷屬圍繞左右，臨命終時身不受苦，神逝所往亦終不見閻羅王等及諸獄卒，隨善知識持戒清淨，心樂福田恒生正信。命終之後得生人中，亦與善知識及諸持戒福田之人，而相遭遇，還相依止令得正見。為善知識之所教授，修習善法，恒離一切不善等惡，於諸善根皆悉成就，一切菩薩所行之道無不修習。以是因緣，能度一切眾生入摩訶衍正法大海，乃至得菩提道。一切疑網及諸吉相、常見斷見，離我我所見，如此眾生來生其國壽命無量，悉同法味皆是大乘，棄捨聲聞、辟支佛，及諸天魔一切外道并魔眷屬，皆悉已離如是等惡，來生其國。彼佛壽命無量無邊，恒於其中而作佛事。般涅槃後令法久住，無所損減而更熾然皆悉一味。善男子！是名菩薩第十輪也。

「若菩薩摩訶薩成就此輪，於聲聞乘、辟支佛乘不生譏嫌，及二乘人亦無譏嫌，乃至大乘亦復如是。於大乘人能令增廣熾然三寶，於諸如來聲聞弟子，成器及不成器者，亦無譏嫌，而能莊嚴摩訶衍道。一切三昧諸陀羅尼乃至忍地，恒善修學，證勝進法，不離諸佛及大菩薩善知識等，聽法信受。樂供養眾心無厭足，求諸善根終不暫捨，菩薩所行六波羅蜜亦無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩成就此輪，於聲聞乘、辟支佛乘不生譏嫌，及二乘人亦無譏嫌，乃至大乘亦復如是。於大乘人能令增廣熾然三寶，於諸如來聲聞弟子，成器及不成器者，亦無譏嫌，而能莊嚴摩訶衍道。一切三昧諸陀羅尼乃至忍地，恒善修學，證勝進法，不離諸佛及大菩薩善知識等，聽法信受。樂供養眾心無厭足，求諸善根終不暫捨，菩薩所行六波羅蜜亦無厭足。

「善男子！若能成就如是十輪者，菩薩摩訶薩疾成無上正真道覺。何以故？過去諸佛修行十善離一切惡，能現如是種種果報因緣無量相貌，具菩提道，悉斷一切煩惱結使，盡竭三惡皆使無餘。是故能令紹三寶種，久住於世常得熾然，使不復受三有之身，向於涅槃，為斷陰、入、界等入無畏城。以此遠離十惡因緣，具足果報如上所說，以是義故，善男子！若於此十善不修一者，求於佛道而復自言：『我是大乘，皆應當得無上菩提。』如此之人是大妄語，多行諂曲種種欺誑，於諸佛所能斷一切眾生善根，趣向三惡。是故，善男子！具足十善剎利大姓，婆羅門大家，四天王天，乃至非想非非想天，聲聞、乘辟支佛乘，修行如是十善功德，悉能具足阿耨多羅三藐三菩提故。善男子！以此十善而自莊嚴，求無上果修學大乘疾成佛道者，此則安立一切功德善根處所。若能守護十善，便於善根誓願滿足成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能成就如是十輪者，菩薩摩訶薩疾成無上正真道覺。何以故？過去諸佛修行十善離一切惡，能現如是種種果報因緣無量相貌，具菩提道，悉斷一切煩惱結使，盡竭三惡皆使無餘。是故能令紹三寶種，久住於世常得熾然，使不復受三有之身，向於涅槃，為斷陰、入、界等入無畏城。以此遠離十惡因緣，具足果報如上所說，以是義故，善男子！若於此十善不修一者，求於佛道而復自言：『我是大乘，皆應當得無上菩提。』如此之人是大妄語，多行諂曲種種欺誑，於諸佛所能斷一切眾生善根，趣向三惡。是故，善男子！具足十善剎利大姓，婆羅門大家，四天王天，乃至非想非非想天，聲聞、乘辟支佛乘，修行如是十善功德，悉能具足阿耨多羅三藐三菩提故。善男子！以此十善而自莊嚴，求無上果修學大乘疾成佛道者，此則安立一切功德善根處所。若能守護十善，便於善根誓願滿足成無上道。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「以十輪覺悟， 欲離一切苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以十輪覺悟， 欲離一切苦；

不應譏聲聞， 惱著袈裟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應譏聲聞， 惱著袈裟者。

隨順緣覺乘， 信心勤精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順緣覺乘， 信心勤精進；

安樂諸眾生， 而受行大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂諸眾生， 而受行大乘。

一切諸緣覺， 覺了最勝法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸緣覺， 覺了最勝法；

淨修於佛道， 速證得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修於佛道， 速證得菩提。

遠離於殺生， 人天皆愛念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於殺生， 人天皆愛念；

生生得長壽， 善修無害業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生得長壽， 善修無害業。

一切所生處， 常樂於佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所生處， 常樂於佛法；

親近世尊者， 速證得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近世尊者， 速證得菩提。

若離於偷盜， 一切智所敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於偷盜， 一切智所敬；

悉滅諸慳貪， 守護不盜戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉滅諸慳貪， 守護不盜戒。

生處常大富， 為他作施主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處常大富， 為他作施主；

而得嚴淨國， 以眾寶莊飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得嚴淨國， 以眾寶莊飾。

滅除煩惱穢， 乾竭於愛欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除煩惱穢， 乾竭於愛欲；

能遠離邪婬， 速得清淨國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遠離邪婬， 速得清淨國。

永離欲淤泥， 解脫淨眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離欲淤泥， 解脫淨眾生；

令入於大乘， 由離邪婬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令入於大乘， 由離邪婬故。

欲得聖智者， 讚歎於實語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得聖智者， 讚歎於實語；

棄捨諸妄語， 悉滅於苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨諸妄語， 悉滅於苦惱。

究竟得實語， 常值於諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟得實語， 常值於諸佛；

速疾成菩提。 遠離妄語故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾成菩提。 遠離妄語故，

堪任為善器。 而遠離兩舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪任為善器。 而遠離兩舌，

常與諸佛會， 永捨於斷見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常與諸佛會， 永捨於斷見，

得聖無染著， 逮總持辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聖無染著， 逮總持辯才，

能知深法海， 不久得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知深法海， 不久得菩提。

常說柔軟語， 遠離於惡口； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說柔軟語， 遠離於惡口；

眾生所愛樂， 能滅先世業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所愛樂， 能滅先世業。

令眾得歡悅， 菩薩之法將； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾得歡悅， 菩薩之法將；

悉知諸佛行， 得入第十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知諸佛行， 得入第十地。

智者所愛敬， 遠離於綺語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者所愛敬， 遠離於綺語；

具足五功德， 所說皆覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足五功德， 所說皆覺了。

欲聞尊賢教， 及與求聖道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞尊賢教， 及與求聖道；

供養諸佛海， 速得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛海， 速得一切智。

一心除貪婬， 不壞於正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心除貪婬， 不壞於正法；

供養染衣者， 熾然三乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養染衣者， 熾然三乘道。

常生清淨國， 法將之住處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生清淨國， 法將之住處；

於彼獲妙智， 第一無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼獲妙智， 第一無上乘。

常行於慈心， 遠離諸瞋恚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行於慈心， 遠離諸瞋恚；

速疾得禪定， 志樂賢聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾得禪定， 志樂賢聖行。

生於清淨國， 遠離一切過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於清淨國， 遠離一切過；

隨佛所住處， 永離一切瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛所住處， 永離一切瞋。

專一修純信， 遠離諸邪見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專一修純信， 遠離諸邪見；

顯示三乘道， 是名法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示三乘道， 是名法供養。

免離於惡趣， 解脫值賢聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 免離於惡趣， 解脫值賢聖；

具足菩薩行， 逮得最上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足菩薩行， 逮得最上智。

安住而說法， 能成於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住而說法， 能成於菩提；

三昧總持忍， 皆由十善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧總持忍， 皆由十善故。

具足輪威德， 悉碾除惡趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足輪威德， 悉碾除惡趣；

盡滅業結障， 疾成正法將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡滅業結障， 疾成正法將。

大方廣十輪經布施品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經布施品第十

「復次，善男子！若成就十輪菩薩摩訶薩，從初發心一切五欲皆悉捨離，勝於一切聲聞、辟支佛人，亦能為彼二乘而作福田。何等為十？常行布施，所謂飲食、衣服、象、馬、輦輿，乃至己身手足、頭目、髓腦、耳鼻、皮骨、血肉一一皆捨。若行施時不著軀命，亦不為己求世間法、出世間樂，恒念度脫一切眾生，修大慈悲巧方便智。如是心施於諸眾生，為令一切皆得安樂故施，為滅一切眾生結使故施，不受後有故施，不麁心故施，無嫉妬故施，乃至最下乞人亦如是施，不為受報故施，不求聲聞、辟支佛故施，求一切種智故施，乃至一人亦常如是修行於施；是名菩薩摩訶薩心施，成就初輪莊嚴法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若成就十輪菩薩摩訶薩，從初發心一切五欲皆悉捨離，勝於一切聲聞、辟支佛人，亦能為彼二乘而作福田。何等為十？常行布施，所謂飲食、衣服、象、馬、輦輿，乃至己身手足、頭目、髓腦、耳鼻、皮骨、血肉一一皆捨。若行施時不著軀命，亦不為己求世間法、出世間樂，恒念度脫一切眾生，修大慈悲巧方便智。如是心施於諸眾生，為令一切皆得安樂故施，為滅一切眾生結使故施，不受後有故施，不麁心故施，無嫉妬故施，乃至最下乞人亦如是施，不為受報故施，不求聲聞、辟支佛故施，求一切種智故施，乃至一人亦常如是修行於施；是名菩薩摩訶薩心施，成就初輪莊嚴法施。

「如是菩薩從初發心，能為一切聲聞、辟支佛作大福田，應當守護恭敬供養。何以故？一切聲聞、辟支佛，為斷己身三惡趣貧，但自饒益而不為他修行布施。菩薩摩訶薩為斷一切眾生苦惱，以大慈悲哀愍心施，是故能為聲聞、辟支佛而作福田。不為於己而求果報，唯為最上第一樂故常行於施，終不染著人、天生死五欲樂故修行於施，而為利益一切眾生不念自身所受善、惡修行於施，為斷一切眾生苦報修行於施。菩薩能如是行檀波羅蜜故，堪任為聲聞、辟支佛福田。若不染著世間五欲，而為具足大慈大悲能如是施，名為菩薩摩訶薩，亦名聲聞、辟支佛福田。假設修行無量布施，若不斷於世間五欲不名為施，亦不名菩薩，不能與聲聞、辟支佛作大福田，不為賢聖所印，是故應斷五欲無染著施。若染五欲則不名菩薩，亦非福田。如斯施者，不能滅於煩惱少分，何況能除一切結習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩從初發心，能為一切聲聞、辟支佛作大福田，應當守護恭敬供養。何以故？一切聲聞、辟支佛，為斷己身三惡趣貧，但自饒益而不為他修行布施。菩薩摩訶薩為斷一切眾生苦惱，以大慈悲哀愍心施，是故能為聲聞、辟支佛而作福田。不為於己而求果報，唯為最上第一樂故常行於施，終不染著人、天生死五欲樂故修行於施，而為利益一切眾生不念自身所受善、惡修行於施，為斷一切眾生苦報修行於施。菩薩能如是行檀波羅蜜故，堪任為聲聞、辟支佛福田。若不染著世間五欲，而為具足大慈大悲能如是施，名為菩薩摩訶薩，亦名聲聞、辟支佛福田。假設修行無量布施，若不斷於世間五欲不名為施，亦不名菩薩，不能與聲聞、辟支佛作大福田，不為賢聖所印，是故應斷五欲無染著施。若染五欲則不名菩薩，亦非福田。如斯施者，不能滅於煩惱少分，何況能除一切結習。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈曰：

「成就於施輪， 智者清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就於施輪， 智者清淨心，

盡離於五欲， 令眾得妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡離於五欲， 令眾得妙樂。

乃至施少分， 皆為除眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至施少分， 皆為除眾苦，

不令受少果， 應獲上福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令受少果， 應獲上福田。

雖復種種施， 而不離五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復種種施， 而不離五欲，

此施非聖印， 不墮決定聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此施非聖印， 不墮決定聚。

捨欲而行施， 施微而報重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨欲而行施， 施微而報重，

聲聞、辟支佛， 俱以為福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛， 俱以為福田。

是故應離欲， 常為清淨施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應離欲， 常為清淨施，

安樂諸眾生， 是名真福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂諸眾生， 是名真福田。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種法施輪，若能成就十種法施輪者，速疾得日光三昧，能為一切聲聞、辟支佛作大福田。何等為十？所謂依止佛法，依止聲聞法，依止辟支佛法，依止摩訶衍法，依止世間、出世間法，依止有漏、無漏法，尊重恭敬一切聽受，隨順受持為他廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種法施輪，若能成就十種法施輪者，速疾得日光三昧，能為一切聲聞、辟支佛作大福田。何等為十？所謂依止佛法，依止聲聞法，依止辟支佛法，依止摩訶衍法，依止世間、出世間法，依止有漏、無漏法，尊重恭敬一切聽受，隨順受持為他廣說。

「若為聲聞人，說應四諦法究竟涅槃，而無嫉妬憍慢之心，不為利養一切名稱；亦不自舉亦不輕他，恒為一切發大慈悲分別演說，不為說辟支佛法及與大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為聲聞人，說應四諦法究竟涅槃，而無嫉妬憍慢之心，不為利養一切名稱；亦不自舉亦不輕他，恒為一切發大慈悲分別演說，不為說辟支佛法及與大乘。

「若為辟支佛人，說應十二因緣法，離老、病、死得盡苦際，都不為說聲聞小乘菩薩等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為辟支佛人，說應十二因緣法，離老、病、死得盡苦際，都不為說聲聞小乘菩薩等法。

「若為大乘人，說應六波羅蜜，具足諸行證無上道，亦不為說聲聞、辟支佛法。但隨諸眾生所應修行而為說之，於諸如來所演言教，乃至一句一偈，恭敬、尊重終不誹謗，亦不隱沒而作障礙。於說法人作世尊想，於聽法者作病人想，於正法中作妙藥想，棄捨五欲，為欲說法心常平等而不取相。善男子！是名菩薩摩訶薩十種法施輪也。若菩薩成就如是十種法施輪者，便速疾得日光三昧，能為一切聲聞、辟支佛作大福田，常為一切守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為大乘人，說應六波羅蜜，具足諸行證無上道，亦不為說聲聞、辟支佛法。但隨諸眾生所應修行而為說之，於諸如來所演言教，乃至一句一偈，恭敬、尊重終不誹謗，亦不隱沒而作障礙。於說法人作世尊想，於聽法者作病人想，於正法中作妙藥想，棄捨五欲，為欲說法心常平等而不取相。善男子！是名菩薩摩訶薩十種法施輪也。若菩薩成就如是十種法施輪者，便速疾得日光三昧，能為一切聲聞、辟支佛作大福田，常為一切守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「智者修法施， 演說於三乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者修法施， 演說於三乘；

不堪法器者， 終不令謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堪法器者， 終不令謗法。

聲聞及緣覺， 多人而修習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及緣覺， 多人而修習；

辟支佛利智， 教令入大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛利智， 教令入大乘。

但為成法器， 非器不妄說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為成法器， 非器不妄說；

隨諸根利鈍， 漸教令昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸根利鈍， 漸教令昇進。

於法常恭敬， 信受不誹謗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法常恭敬， 信受不誹謗；

有能說法者， 供養如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能說法者， 供養如世尊。

聽法諸眾生， 令滅於煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽法諸眾生， 令滅於煩惱；

不貪著名譽， 利養而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪著名譽， 利養而說法。

大方廣十輪經戒相品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經戒相品第十一

「復次，善男子！菩薩摩訶薩發大莊嚴具足戒輪，若成就此輪，從初發心遠離五欲，於聲聞、辟支佛中，第一最勝為大福田，皆應供養而守護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩發大莊嚴具足戒輪，若成就此輪，從初發心遠離五欲，於聲聞、辟支佛中，第一最勝為大福田，皆應供養而守護之。

「何等為菩薩摩訶薩莊嚴戒輪？善男子！菩薩摩訶薩，有能出家受其具足，成就波羅提木叉，而不與聲聞、辟支佛共。若菩薩不以此戒能為眾生除諸煩惱一切邪見，是則不名為摩訶薩，亦不名為聲聞、辟支佛大福田也。善男子！若菩薩摩訶薩，於一切眾生心常平等，護持淨戒志念堅固而不退轉，心恒專一不生異想。若見持戒、破戒、慳貪、布施，上、中、下等，有若干種無量眾生，瞋恚、惱害行、住、坐、臥，於三有中陰、入、諸界而無分別。如是持戒，不著欲界持戒，不著色、無色界持戒，不分別觀察有想持戒，不為到不到故持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩摩訶薩莊嚴戒輪？善男子！菩薩摩訶薩，有能出家受其具足，成就波羅提木叉，而不與聲聞、辟支佛共。若菩薩不以此戒能為眾生除諸煩惱一切邪見，是則不名為摩訶薩，亦不名為聲聞、辟支佛大福田也。善男子！若菩薩摩訶薩，於一切眾生心常平等，護持淨戒志念堅固而不退轉，心恒專一不生異想。若見持戒、破戒、慳貪、布施，上、中、下等，有若干種無量眾生，瞋恚、惱害行、住、坐、臥，於三有中陰、入、諸界而無分別。如是持戒，不著欲界持戒，不著色、無色界持戒，不分別觀察有想持戒，不為到不到故持戒。

「善男子！菩薩摩訶薩，以如是相貌，發大莊嚴清淨戒輪，從初發心常離五欲，如是菩薩摩訶薩，則能為一切聲聞、辟支佛作大福田，亦為眾生守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩，以如是相貌，發大莊嚴清淨戒輪，從初發心常離五欲，如是菩薩摩訶薩，則能為一切聲聞、辟支佛作大福田，亦為眾生守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「優婆塞律儀， 住於解脫戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優婆塞律儀， 住於解脫戒；

雖與二乘共， 不名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖與二乘共， 不名摩訶薩。

若修於空法， 不依於世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修於空法， 不依於世間；

亦不依諸有， 智者護淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不依諸有， 智者護淨戒。

不取於戒相， 清淨離諸漏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取於戒相， 清淨離諸漏；

如是護戒者， 最勝之福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護戒者， 最勝之福田。

大方廣十輪經忍辱品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經忍辱品第十二

「復次，善男子！云何名菩薩摩訶薩發大莊嚴具足忍輪？若菩薩成就此輪者，從初發意能除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，亦為眾生尊重恭敬供養守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名菩薩摩訶薩發大莊嚴具足忍輪？若菩薩成就此輪者，從初發意能除五欲，堪為聲聞、辟支佛作大福田，亦為眾生尊重恭敬供養守護。

「善男子！菩薩摩訶薩忍辱有二種：一者、世間，二者、出世間。又菩薩有漏忍者則受諸有，亦不能無眾生之想，依止果報、依止功德，亦名住色、聲、香、味、觸忍，亦名羸劣忍，無所堪忍，悲愍念眾生而修行忍。但是諂曲悅彼故忍，不為安樂眾生故忍。如是忍者，則與聲聞、辟支佛同，非大莊嚴亦非菩薩但有假名。如是菩薩，終不堪任為諸聲聞、辟支佛作大福田；是名菩薩世間忍輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩忍辱有二種：一者、世間，二者、出世間。又菩薩有漏忍者則受諸有，亦不能無眾生之想，依止果報、依止功德，亦名住色、聲、香、味、觸忍，亦名羸劣忍，無所堪忍，悲愍念眾生而修行忍。但是諂曲悅彼故忍，不為安樂眾生故忍。如是忍者，則與聲聞、辟支佛同，非大莊嚴亦非菩薩但有假名。如是菩薩，終不堪任為諸聲聞、辟支佛作大福田；是名菩薩世間忍輪。

「云何名菩薩以大莊嚴出世間忍？為諸眾生故，修行於忍而不染著，若於一切所作事務，言語、相貌、音聲、名字、聖所住處，皆悉隨順而不捨於三結、三受、三相、三世、三有、三業，如是等事悉不依止，心恒寂滅而修行忍；是名菩薩出世間忍輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩以大莊嚴出世間忍？為諸眾生故，修行於忍而不染著，若於一切所作事務，言語、相貌、音聲、名字、聖所住處，皆悉隨順而不捨於三結、三受、三相、三世、三有、三業，如是等事悉不依止，心恒寂滅而修行忍；是名菩薩出世間忍輪。

「善男子！菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴忍輪，從初發心常離五欲，是諸菩薩摩訶薩，能為聲聞、辟支佛作大福田，為一切眾生守護供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴忍輪，從初發心常離五欲，是諸菩薩摩訶薩，能為聲聞、辟支佛作大福田，為一切眾生守護供養。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「此忍說二種， 有相及無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此忍說二種， 有相及無相，

有相修行忍， 智者所不貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有相修行忍， 智者所不貴。

有相說三業， 即依於忍聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有相說三業， 即依於忍聚，

是名有漏忍， 非是大人相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名有漏忍， 非是大人相。

於四顛倒中， 修於無著忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四顛倒中， 修於無著忍，

寂滅於三業， 是忍為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅於三業， 是忍為最勝。

滅於一切行， 不依相無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅於一切行， 不依相無相，

心猶如虛空， 是忍為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心猶如虛空， 是忍為最勝。

眾生皆一相， 諸法空寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆一相， 諸法空寂滅，

心無有所著， 是忍最大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無有所著， 是忍最大利。