大方廣十輪經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第六

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

剎利依止輪相品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎利依止輪相品第八

「復次，善男子！十種依止行輪，一切聲聞、辟支佛乃至如來皆與同等。若有成就依止輪者，真善剎利乃至真善婦女，速疾得成聲聞法器、辟支佛種，亦能成就如來法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！十種依止行輪，一切聲聞、辟支佛乃至如來皆與同等。若有成就依止輪者，真善剎利乃至真善婦女，速疾得成聲聞法器、辟支佛種，亦能成就如來法器。

「何等為十？族姓子！所謂真善剎利乃至真善婦女，身、口、意業淨修法行，有慚有愧，厭惡己身畏五盛陰，不見生死大河彼岸，樂於寂靜離諸憒閙，無有諍心不譏他短，守護諸根心常念定，善觀因果能成就禪定，常樂攝心善解生滅，如是則能成就十依止輪；是名為真善剎利乃至真善婦女，速疾成就聲聞乘、辟支佛種，亦得大乘阿鞞跋致。如是族姓子！能成聲聞、辟支佛乘，依止此輪度諸有海入涅槃城。云何名依止威儀輪？云何名依止？我所謂依止五受陰故，名為依止，於五受陰而作己想決定依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？族姓子！所謂真善剎利乃至真善婦女，身、口、意業淨修法行，有慚有愧，厭惡己身畏五盛陰，不見生死大河彼岸，樂於寂靜離諸憒閙，無有諍心不譏他短，守護諸根心常念定，善觀因果能成就禪定，常樂攝心善解生滅，如是則能成就十依止輪；是名為真善剎利乃至真善婦女，速疾成就聲聞乘、辟支佛種，亦得大乘阿鞞跋致。如是族姓子！能成聲聞、辟支佛乘，依止此輪度諸有海入涅槃城。云何名依止威儀輪？云何名依止？我所謂依止五受陰故，名為依止，於五受陰而作己想決定依止。

「云何名威儀？有陰威儀、有界威儀，是名威儀。云何名輪？諸佛神力所持言教，皆名為輪及與劍輪。如是聲聞、辟支佛人，依止此輪求涅槃道，染著依止，不任大乘清淨法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名威儀？有陰威儀、有界威儀，是名威儀。云何名輪？諸佛神力所持言教，皆名為輪及與劍輪。如是聲聞、辟支佛人，依止此輪求涅槃道，染著依止，不任大乘清淨法器。

「云何依止？依止陰、界心生驚怖，依止厭離、依止於身而求解脫，度脫己苦以己受陰。為求一切眾生解脫，以著己受故，而不堪受大乘法也！但自為己不為眾生，無大悲心，以是故不住大乘。久住生死便捨他苦，為欲斷己煩惱故，不能捨於手、足、頭、目，是故不任大乘法器，亦不求於大乘道輪，而亦不求梵音輪也，是故不任大乘之器，獨一無伴入涅槃城。以是義故，若有眾生，不聞聲聞、辟支佛乘，諸行不具善根不熟微少精進；若此人前有所說法，二俱得罪，亦是擾亂一切諸佛。以是義故，若有眾生，於聲聞、辟支佛乘，而不成熟諸善根者，若聽微妙大乘經者，彼人愚癡自謂為智，墮於斷見，如是人等說無因果、無善惡業，亦於我法而作壞亂，非法言法，非沙門自稱沙門，非比丘言是比丘，遮斷一切聲聞、辟支佛乘而不流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何依止？依止陰、界心生驚怖，依止厭離、依止於身而求解脫，度脫己苦以己受陰。為求一切眾生解脫，以著己受故，而不堪受大乘法也！但自為己不為眾生，無大悲心，以是故不住大乘。久住生死便捨他苦，為欲斷己煩惱故，不能捨於手、足、頭、目，是故不任大乘法器，亦不求於大乘道輪，而亦不求梵音輪也，是故不任大乘之器，獨一無伴入涅槃城。以是義故，若有眾生，不聞聲聞、辟支佛乘，諸行不具善根不熟微少精進；若此人前有所說法，二俱得罪，亦是擾亂一切諸佛。以是義故，若有眾生，於聲聞、辟支佛乘，而不成熟諸善根者，若聽微妙大乘經者，彼人愚癡自謂為智，墮於斷見，如是人等說無因果、無善惡業，亦於我法而作壞亂，非法言法，非沙門自稱沙門，非比丘言是比丘，遮斷一切聲聞、辟支佛乘而不流布。

「若於聲聞、辟支佛法，出家受具足戒，為集一切諸善根故，故任法器及不任者，學無學人，善巧言辭機辯無礙已證諸果，乃至真善凡夫具足持戒，於是等邊而作罵詈，奪其衣鉢執縛繫閉。如是斷常是人中羅剎，得人身難，寧墮地獄得無量罪，不受人身起於斷見；是故生常愚癡口不能語，乃至命終趣阿鼻地獄，人身難得。於阿僧祇劫設得人身，於諸佛界生五濁世，身常瘖啞、口不能語、耳無所聞，如是等病逼切其身志意錯亂；無有飲食資產財業，遠離善知識成就諸惡，亦為惡見之所覆障；造眾逆罪而說斷見，惱亂我等聲聞弟子，持戒清淨修功德者，為惡所染。若人下根下精進，不求聲聞、辟支佛乘，於大乘道而生斷見，欲求人身尚難可得，況求聲聞、辟支佛乘。於此二乘尚不能行，況復能了甚深大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於聲聞、辟支佛法，出家受具足戒，為集一切諸善根故，故任法器及不任者，學無學人，善巧言辭機辯無礙已證諸果，乃至真善凡夫具足持戒，於是等邊而作罵詈，奪其衣鉢執縛繫閉。如是斷常是人中羅剎，得人身難，寧墮地獄得無量罪，不受人身起於斷見；是故生常愚癡口不能語，乃至命終趣阿鼻地獄，人身難得。於阿僧祇劫設得人身，於諸佛界生五濁世，身常瘖啞、口不能語、耳無所聞，如是等病逼切其身志意錯亂；無有飲食資產財業，遠離善知識成就諸惡，亦為惡見之所覆障；造眾逆罪而說斷見，惱亂我等聲聞弟子，持戒清淨修功德者，為惡所染。若人下根下精進，不求聲聞、辟支佛乘，於大乘道而生斷見，欲求人身尚難可得，況求聲聞、辟支佛乘。於此二乘尚不能行，況復能了甚深大乘。

「譬如坏瓶多諸穿穴，若盛油水則皆漏盡而俱失壞。何以故？是器過故。若有眾生根不熟者，亦復如是同彼瓶相。善男子！如盲人前示種種寶，如是無智慧者，憍慢放逸乃至斷見，廣示大乘亦復如是不能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如坏瓶多諸穿穴，若盛油水則皆漏盡而俱失壞。何以故？是器過故。若有眾生根不熟者，亦復如是同彼瓶相。善男子！如盲人前示種種寶，如是無智慧者，憍慢放逸乃至斷見，廣示大乘亦復如是不能了知。

「譬如有人其身臭穢，雖以旃檀沈水香等種種塗身，猶不能香。如是不勤求聲聞、辟支佛乘，不斷惡業乃至邪見，若以摩訶衍大乘香塗，猶故不香。譬如薄田，雖殖好種終不能成；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘，於彼五欲不生厭離，如是之人若以摩訶衍道而為說之，則不能成。譬如毒瓶著少石蜜，不任食用；若不能修聲聞、辟支佛乘乃至大乘，言無因果者，若欲為說大乘經典，不能令彼如聞修學，則不信受，猶如毒瓶置少石蜜。如是不任聲聞、辟支佛器，而置大乘味者，當知是等二俱無用。亦如狂人前，若彈箜篌、箏、笛、鼓、貝，作眾伎樂不能解了；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘，有重貪欲、瞋恚、愚癡，乃至於聲聞乘根不熟者，若為說摩訶衍道亦不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人其身臭穢，雖以旃檀沈水香等種種塗身，猶不能香。如是不勤求聲聞、辟支佛乘，不斷惡業乃至邪見，若以摩訶衍大乘香塗，猶故不香。譬如薄田，雖殖好種終不能成；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘，於彼五欲不生厭離，如是之人若以摩訶衍道而為說之，則不能成。譬如毒瓶著少石蜜，不任食用；若不能修聲聞、辟支佛乘乃至大乘，言無因果者，若欲為說大乘經典，不能令彼如聞修學，則不信受，猶如毒瓶置少石蜜。如是不任聲聞、辟支佛器，而置大乘味者，當知是等二俱無用。亦如狂人前，若彈箜篌、箏、笛、鼓、貝，作眾伎樂不能解了；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘，有重貪欲、瞋恚、愚癡，乃至於聲聞乘根不熟者，若為說摩訶衍道亦不能了。

「譬如有人不持鎧杖而入戰陣，既入之後必當得於無量苦惱；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘根不熟者，若為顯示摩訶衍乘亦復如是，必當得彼無量苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人不持鎧杖而入戰陣，既入之後必當得於無量苦惱；如是不能勤求聲聞、辟支佛乘根不熟者，若為顯示摩訶衍乘亦復如是，必當得彼無量苦惱。

「是故，善男子！有智之人先觀眾生然後說法，以慈、悲、喜、捨心，及利益心，不懈怠心；以忍辱心，不憍慢，放逸心，無嫉妬心，無悋惜心，以修定心，為人說法，亦不令他墮墜惡趣不如意處。是故如來能知他心救濟眾生，隨其信輪而為說法，以大莊嚴而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！有智之人先觀眾生然後說法，以慈、悲、喜、捨心，及利益心，不懈怠心；以忍辱心，不憍慢，放逸心，無嫉妬心，無悋惜心，以修定心，為人說法，亦不令他墮墜惡趣不如意處。是故如來能知他心救濟眾生，隨其信輪而為說法，以大莊嚴而自莊嚴。

「若為菩薩摩訶薩說法，恒以大悲因緣，為斷眾生一切結使，而為說法度諸有海。為於三乘中隨使成就一乘故而為說法，終不欲令墮於生死而為說法。分別諸陰而為說法，分別諸入而為說法，分別諸界而為說法，分別欲界道而為說法，分別色界、無色界道而為說法。不為今世有，不為後世有，不為行有，不為心想有，不為心行有，不為意思有，不為無明有，乃至不為生、老、病、死有，不為行、無行眾生而為說法，乃至行非行寂滅而為說法，一切想無生而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為菩薩摩訶薩說法，恒以大悲因緣，為斷眾生一切結使，而為說法度諸有海。為於三乘中隨使成就一乘故而為說法，終不欲令墮於生死而為說法。分別諸陰而為說法，分別諸入而為說法，分別諸界而為說法，分別欲界道而為說法，分別色界、無色界道而為說法。不為今世有，不為後世有，不為行有，不為心想有，不為心行有，不為意思有，不為無明有，乃至不為生、老、病、死有，不為行、無行眾生而為說法，乃至行非行寂滅而為說法，一切想無生而為說法。

「云何名行？行者名為死此生彼，若能覆此生死名滅行非行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名行？行者名為死此生彼，若能覆此生死名滅行非行。

「云何名輪？如如意寶能持一切，遍滿虛空度諸國土。觀察世間諸行起滅猶如幻化，不與聲聞、辟支佛共；是故名斷一切行輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名輪？如如意寶能持一切，遍滿虛空度諸國土。觀察世間諸行起滅猶如幻化，不與聲聞、辟支佛共；是故名斷一切行輪。

「如是，善男子！如來以如是相，為諸眾生種種說法，亦如虛空無有分別，與無量三昧自在遊戲而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！如來以如是相，為諸眾生種種說法，亦如虛空無有分別，與無量三昧自在遊戲而為說法。

「如是菩薩以大莊嚴而自莊嚴，為諸眾生，說色非空，離色非空；乃至識非空，離識亦非空。眼非空，離眼亦非空；乃至意非空，離意亦非空。眼識非空，離眼識亦非空；意識非空，離意識亦非空。空處非空，離空處亦非空；識處非空，離識處亦非空；無所有處非空，離無所有處亦非空；非想非非想處非空，離非想非非想處亦非空。四念處非空，離四念處亦非空；道亦非空，離道亦非空。十二因緣，三不護法，十力，四無所畏，十八不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，乃至涅槃非空，離涅槃亦非空。善男子！是名如來中道實義決定性相，為他眾生分別演說諸行無生，住持正法，遍滿虛空，乃至無量禪定一切法相。皆如日光照明開示令入三乘，為得涅槃令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩以大莊嚴而自莊嚴，為諸眾生，說色非空，離色非空；乃至識非空，離識亦非空。眼非空，離眼亦非空；乃至意非空，離意亦非空。眼識非空，離眼識亦非空；意識非空，離意識亦非空。空處非空，離空處亦非空；識處非空，離識處亦非空；無所有處非空，離無所有處亦非空；非想非非想處非空，離非想非非想處亦非空。四念處非空，離四念處亦非空；道亦非空，離道亦非空。十二因緣，三不護法，十力，四無所畏，十八不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，乃至涅槃非空，離涅槃亦非空。善男子！是名如來中道實義決定性相，為他眾生分別演說諸行無生，住持正法，遍滿虛空，乃至無量禪定一切法相。皆如日光照明開示令入三乘，為得涅槃令得解脫。

「菩薩摩訶薩如是說法，為最第一利益眾生。諦聽甚深法已，隨意所欲，於三乘中，隨所修習種種善根則善住一乘，亦不增益諸不善法，其行堅固不退涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是說法，為最第一利益眾生。諦聽甚深法已，隨意所欲，於三乘中，隨所修習種種善根則善住一乘，亦不增益諸不善法，其行堅固不退涅槃。

「菩薩摩訶薩為斷無量生死劫苦而為說法；亦為聲聞、辟支佛乘眾生令度四流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為斷無量生死劫苦而為說法；亦為聲聞、辟支佛乘眾生令度四流。

「菩薩摩訶薩為斷一切眾生四流而為說法；聲聞、辟支佛乘但為自己斷四流故而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為斷一切眾生四流而為說法；聲聞、辟支佛乘但為自己斷四流故而為說法。

「菩薩摩訶薩為斷眾生煩惱病故而為說法；聲聞、緣覺為斷己煩惱故而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為斷眾生煩惱病故而為說法；聲聞、緣覺為斷己煩惱故而為說法。

「菩薩為斷眾生煩惱業習使無餘故而為說法；聲聞、緣覺雖斷煩惱習有餘故而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩為斷眾生煩惱業習使無餘故而為說法；聲聞、緣覺雖斷煩惱習有餘故而為說法。

「菩薩摩訶薩為令眾生得大悲果報故而為說法；聲聞、緣覺離於大悲而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為令眾生得大悲果報故而為說法；聲聞、緣覺離於大悲而為說法。

「菩薩摩訶薩但為悲愍諸眾生故而為說法；聲聞、緣覺雖復說法，實無悲愍利益之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩但為悲愍諸眾生故而為說法；聲聞、緣覺雖復說法，實無悲愍利益之心。

「菩薩摩訶薩為滅眾生諸毒苦故而為說法；聲聞、緣覺但滅己苦故而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為滅眾生諸毒苦故而為說法；聲聞、緣覺但滅己苦故而為說法。

「菩薩摩訶薩為滿一切法味故而為說法；聲聞、緣覺自滿己法故而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為滿一切法味故而為說法；聲聞、緣覺自滿己法故而為說法。

「菩薩摩訶薩為一切眾生得法光照成大明故而為說法；聲聞、緣覺但為自得法之照明，不為眾生演說法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為一切眾生得法光照成大明故而為說法；聲聞、緣覺但為自得法之照明，不為眾生演說法相。

「善男子！是名略說滅除一切大無明闇得大明故，而欲成就一切種智悉覺悟故，乃為他人分別說法。聲聞、緣覺為欲滅己無明闇障，內自照明得正覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名略說滅除一切大無明闇得大明故，而欲成就一切種智悉覺悟故，乃為他人分別說法。聲聞、緣覺為欲滅己無明闇障，內自照明得正覺悟。

「善男子！聲聞、緣覺不為眾生而生厭惡，不為愍救度脫他人，不為於他令得名譽稱揚讚歎，不喜他人而生諂曲，但自護己不護於彼，不為安樂一切眾生。聲聞、緣覺若見他人有微少過，必起身、口、意業等罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聲聞、緣覺不為眾生而生厭惡，不為愍救度脫他人，不為於他令得名譽稱揚讚歎，不喜他人而生諂曲，但自護己不護於彼，不為安樂一切眾生。聲聞、緣覺若見他人有微少過，必起身、口、意業等罪。

「善男子！菩薩摩訶薩住大乘者，皆悉救護慈愍於他，乃至不見眾生身、口、意業過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩住大乘者，皆悉救護慈愍於他，乃至不見眾生身、口、意業過。

「善男子！若有眾生，起於麁弊愚癡惡口，自謂為智乃至不離邪見，為求他利而生嫉妬，貪著名稱自舉輕他，不能守護身、口、意等，心常念惡無有愍傷，而喜惱亂選擇福田。若有依我而出家者，不見其過輕毀罵詈心常散亂，不自省己念譏彼闕，於大乘人雖生願樂無寂靜心，起重惡心永離他人，恒作是語而自稱說，是大乘人亦教他讀誦，但自讚己非毀於他；以是義故，讚歎大乘自不調伏。於大乘道而欲教他修行大乘便作是說，自謂大乘。譬諸惡行律師，而教人言。如是諂曲難得人身，亦失聲聞、辟支佛乘，常趣惡道，不欲親近諸有智者，而唱是言作師子吼：『我是大乘。』善男子！譬如有驢著師子皮，自以為師子，有人遠見亦謂師子。驢未鳴時無能分別，既出聲已遠近皆知非實師子，諸人見者皆悉唾言：『此弊惡驢，非師子也。』我今所說亦如是等，若造十惡燒滅人種，非諸聲聞、辟支佛器，敗壞種子，如是愚癡誑惑他言：『我是大乘。』善男子！譬如有人而無手足欲至戰陣無所堪施，破戒之人亦復如是，欲與結使煩惱戰鬪，我說是人終無果報，毀犯禁戒作惡行者，於一切處不成法器。若自說言：『我是大乘。』能破一切眾生煩惱塵勞大陣，亦為眾生住八正道入無畏城，則無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生，起於麁弊愚癡惡口，自謂為智乃至不離邪見，為求他利而生嫉妬，貪著名稱自舉輕他，不能守護身、口、意等，心常念惡無有愍傷，而喜惱亂選擇福田。若有依我而出家者，不見其過輕毀罵詈心常散亂，不自省己念譏彼闕，於大乘人雖生願樂無寂靜心，起重惡心永離他人，恒作是語而自稱說，是大乘人亦教他讀誦，但自讚己非毀於他；以是義故，讚歎大乘自不調伏。於大乘道而欲教他修行大乘便作是說，自謂大乘。譬諸惡行律師，而教人言。如是諂曲難得人身，亦失聲聞、辟支佛乘，常趣惡道，不欲親近諸有智者，而唱是言作師子吼：『我是大乘。』善男子！譬如有驢著師子皮，自以為師子，有人遠見亦謂師子。驢未鳴時無能分別，既出聲已遠近皆知非實師子，諸人見者皆悉唾言：『此弊惡驢，非師子也。』我今所說亦如是等，若造十惡燒滅人種，非諸聲聞、辟支佛器，敗壞種子，如是愚癡誑惑他言：『我是大乘。』善男子！譬如有人而無手足欲至戰陣無所堪施，破戒之人亦復如是，欲與結使煩惱戰鬪，我說是人終無果報，毀犯禁戒作惡行者，於一切處不成法器。若自說言：『我是大乘。』能破一切眾生煩惱塵勞大陣，亦為眾生住八正道入無畏城，則無是處。

「何以故？若有眾生，威儀清淨慚愧具足，畏於後世，遠離一切不善等法，喜樂一切諸善功德，而於眾生起大悲心，亦能濟度一切苦厄，救護生死諸怖畏者，不著己樂慶於彼樂，常勤精進專念不捨，心樂寂定捨於諂偽、邪惑、欺誑，善知業、知業果報，不著五欲，世間八法所不能染，樂觀陰、界，如救頭然如救衣然，安住聲聞種。有如是相名聲聞乘，則於大乘所不堪任。辟支佛乘復有何相？若人具上二十法者，則能常觀五受陰生滅等相，明觀諸法皆因緣生，亦知滅相。如是之人不任大乘，不能成於大乘法器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若有眾生，威儀清淨慚愧具足，畏於後世，遠離一切不善等法，喜樂一切諸善功德，而於眾生起大悲心，亦能濟度一切苦厄，救護生死諸怖畏者，不著己樂慶於彼樂，常勤精進專念不捨，心樂寂定捨於諂偽、邪惑、欺誑，善知業、知業果報，不著五欲，世間八法所不能染，樂觀陰、界，如救頭然如救衣然，安住聲聞種。有如是相名聲聞乘，則於大乘所不堪任。辟支佛乘復有何相？若人具上二十法者，則能常觀五受陰生滅等相，明觀諸法皆因緣生，亦知滅相。如是之人不任大乘，不能成於大乘法器。」

爾時如來以是義故而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來以是義故而說偈言：

「剎利依止十， 婆羅門、首陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎利依止十， 婆羅門、首陀，

若修真善行， 堪為聲聞器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修真善行， 堪為聲聞器。

辟支佛勝乘， 三業悉清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛勝乘， 三業悉清淨；

守護於諸根， 所說好柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護於諸根， 所說好柔軟。

分別觀諸陰， 界、入亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別觀諸陰， 界、入亦復然；

樂獨空閑處， 善慧觀因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂獨空閑處， 善慧觀因緣。

常攝於諸根， 依止是十輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常攝於諸根， 依止是十輪；

於諸無壞乘， 堪任為法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸無壞乘， 堪任為法器。

念度於有海， 等行於三輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念度於有海， 等行於三輪；

不依於結使， 而近解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依於結使， 而近解脫門。

不任大乘器， 不具大勝輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不任大乘器， 不具大勝輪；

不勤求大乘， 并諸下根者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不勤求大乘， 并諸下根者。

若有愚癡人， 心常懷懈怠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有愚癡人， 心常懷懈怠；

是故非大乘， 亦不堪大器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故非大乘， 亦不堪大器。

獨一求解脫， 癡諂無愍行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨一求解脫， 癡諂無愍行；

常行於斷見， 彼亦趣惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行於斷見， 彼亦趣惡道。

棄捨於正法， 而說於非法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨於正法， 而說於非法；

遮斷三乘道， 捨律欲愛具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮斷三乘道， 捨律欲愛具。

惱壞賢聖法， 打擲袈裟者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱壞賢聖法， 打擲袈裟者；

毀訾而誹謗， 亦自壞其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀訾而誹謗， 亦自壞其身。

為欲修人身， 不舌𤴽而死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲修人身， 不舌𤴽而死；

常值諸佛者， 顯示三乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常值諸佛者， 顯示三乘法。

欲熾然三乘， 及與分別者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲熾然三乘， 及與分別者；

歡喜而顯示， 必成佛無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜而顯示， 必成佛無疑。

破戒而嫉妬， 自讚復毀他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒而嫉妬， 自讚復毀他；

是智者所棄， 得佛三界尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智者所棄， 得佛三界尊。

以悲心說法， 隨心之所樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以悲心說法， 隨心之所樂；

具分別三乘， 必成佛無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具分別三乘， 必成佛無疑。

說法如虛空， 而心無所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法如虛空， 而心無所依；

陰、界、入皆空， 必成佛無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰、界、入皆空， 必成佛無疑。

佷戾喜破戒， 若聞讚大乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佷戾喜破戒， 若聞讚大乘；

詐稱為菩薩， 驢披師子皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詐稱為菩薩， 驢披師子皮。

我今為眾說， 欲得勝菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為眾說， 欲得勝菩提；

護持於十善， 莫壞於我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持於十善， 莫壞於我法。

我於餘經說， 行第一菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於餘經說， 行第一菩提；

離聲聞、緣覺， 為淨眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離聲聞、緣覺， 為淨眾生說。

曾供億諸佛， 滅惡心解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾供億諸佛， 滅惡心解脫；

我從彼所聞， 但一無二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從彼所聞， 但一無二乘。

此眾說三乘， 有住聲聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾說三乘， 有住聲聞者；

心惱多造作， 不任道器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心惱多造作， 不任道器故。

有住於緣覺， 愚闇於勝法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有住於緣覺， 愚闇於勝法；

不任上乘器， 隨所欲而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不任上乘器， 隨所欲而說。

頭陀聞解脫， 當墮於惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭陀聞解脫， 當墮於惡道；

冷陰而服乳， 終不能差病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冷陰而服乳， 終不能差病。

如是聲聞器， 狂心說斷見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聲聞器， 狂心說斷見；

是故先觀察， 然後應說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故先觀察， 然後應說法。」

爾時，世尊說是偈已，於大眾中無量百千人民，多有空亂意眾生，斷於善根、說無因果趣向惡道，若得正見，在世尊前能至心懺悔，而白佛言：「我於如來正法之中，久修聲聞殖諸善根，而不能成聲聞法器；方復更求辟支佛乘，愚惑不了更起斷見獲無量罪。我等今悉於世尊前誠心懺悔，唯願哀愍受我等懺悔，拔除罪根不受惡報，還修善根求聲聞乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈已，於大眾中無量百千人民，多有空亂意眾生，斷於善根、說無因果趣向惡道，若得正見，在世尊前能至心懺悔，而白佛言：「我於如來正法之中，久修聲聞殖諸善根，而不能成聲聞法器；方復更求辟支佛乘，愚惑不了更起斷見獲無量罪。我等今悉於世尊前誠心懺悔，唯願哀愍受我等懺悔，拔除罪根不受惡報，還修善根求聲聞乘。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等若能發露誠心懺悔，於我法中說有二種得無所犯：一者、本不作惡；二者、作已能悔，是二種人俱獲清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等若能發露誠心懺悔，於我法中說有二種得無所犯：一者、本不作惡；二者、作已能悔，是二種人俱獲清淨。」

爾時，世尊為無量百千眾生，隨順其心說四諦法，有得法忍，有得世間第一法，有得須陀洹果，有得斯陀含果，有得阿那含果，復有八万四千比丘，不受諸法漏盡意解得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為無量百千眾生，隨順其心說四諦法，有得法忍，有得世間第一法，有得須陀洹果，有得斯陀含果，有得阿那含果，復有八万四千比丘，不受諸法漏盡意解得阿羅漢。

爾時，眾會復有七千五那由他百千人等，墮於斷見斷諸善根應趣惡道者，還得正見；悉於佛前自歸發露誠心懺悔，作如是言：「我等本種辟支佛因緣而不能成，今聞大乘心生愛樂。我等愚闇便起斷見言無因果，以是因緣造作無量身、口、意業諸餘惡業。以是義故，於多劫中常墮惡道受無量苦。今於佛前皆悉發露，至心懺悔不敢覆藏，為欲滿足緣覺乘故，隨彼意說得光明三昧，逮不退轉辟支佛乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會復有七千五那由他百千人等，墮於斷見斷諸善根應趣惡道者，還得正見；悉於佛前自歸發露誠心懺悔，作如是言：「我等本種辟支佛因緣而不能成，今聞大乘心生愛樂。我等愚闇便起斷見言無因果，以是因緣造作無量身、口、意業諸餘惡業。以是義故，於多劫中常墮惡道受無量苦。今於佛前皆悉發露，至心懺悔不敢覆藏，為欲滿足緣覺乘故，隨彼意說得光明三昧，逮不退轉辟支佛乘。」

時彼眾中復有八十那由他百千眾生舌不能語，皆於過去誹謗無量恒沙諸佛所說正法，乃至誹謗一句一偈，以是罪業不能懺悔，佛神力故令使今日皆悉能言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中復有八十那由他百千眾生舌不能語，皆於過去誹謗無量恒沙諸佛所說正法，乃至誹謗一句一偈，以是罪業不能懺悔，佛神力故令使今日皆悉能言。

爾時，世尊知而故問：「汝等宿世作何惡業，於此會中口不能語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知而故問：「汝等宿世作何惡業，於此會中口不能語？」

彼即答言：「我於過去毘鉢尸佛法中誹謗大乘。」或有說言謗聲聞乘，或有說言謗辟支佛乘。「以是業障罪報因緣，於九十一劫墜墮生死，常處地獄及受餓鬼，舌不能語受大苦惱。始於今日得復人身，蒙佛神力始今得語。佛神力故得宿命智，能知過去一切所作惡業因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「我於過去毘鉢尸佛法中誹謗大乘。」或有說言謗聲聞乘，或有說言謗辟支佛乘。「以是業障罪報因緣，於九十一劫墜墮生死，常處地獄及受餓鬼，舌不能語受大苦惱。始於今日得復人身，蒙佛神力始今得語。佛神力故得宿命智，能知過去一切所作惡業因緣。」

有說尸棄佛、隨葉佛、拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛所，誹謗正法乃至一句一偈，以佛神力悉知過去所作惡行，一切業障皆悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說尸棄佛、隨葉佛、拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛所，誹謗正法乃至一句一偈，以佛神力悉知過去所作惡行，一切業障皆悉明了。

爾時，眾會無量百千聲聞，無量百千菩薩摩訶薩，從座而起自歸向佛發露懺悔：「我等皆於過去無量諸佛法中，若任法器及不任者，諸聲聞眾多起譏訶，自舉輕他，誹謗毀罵揚惡遏善，以是業障墮三惡道具受苦痛。雖復供養過去諸佛，及大菩薩摩訶薩眾，乃至懺悔受持禁戒，得聞佛法自學教他，但以誹謗餘業障故，不能得趣寂滅涅槃及禪定樂。如是罪緣，今向世尊自歸發露至心懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會無量百千聲聞，無量百千菩薩摩訶薩，從座而起自歸向佛發露懺悔：「我等皆於過去無量諸佛法中，若任法器及不任者，諸聲聞眾多起譏訶，自舉輕他，誹謗毀罵揚惡遏善，以是業障墮三惡道具受苦痛。雖復供養過去諸佛，及大菩薩摩訶薩眾，乃至懺悔受持禁戒，得聞佛法自學教他，但以誹謗餘業障故，不能得趣寂滅涅槃及禪定樂。如是罪緣，今向世尊自歸發露至心懺悔。」

復有說言：「我等於諸如來聲聞弟子，奪其財業及諸飲食或繫牢獄，以是業故墮三惡道受大重苦。我等雖於過去諸佛世尊及大菩薩前，發露懺悔，受持、讀誦種種禁戒，但以餘罪業障因緣，不能得向寂滅涅槃及禪定樂。今於佛前皆悉懺悔，一切餘業無量罪障，唯願世尊受我等懺，拔除一切三惡道苦。自今以後願佛神力，令我所樂隨意無礙，得於涅槃及禪定樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說言：「我等於諸如來聲聞弟子，奪其財業及諸飲食或繫牢獄，以是業故墮三惡道受大重苦。我等雖於過去諸佛世尊及大菩薩前，發露懺悔，受持、讀誦種種禁戒，但以餘罪業障因緣，不能得向寂滅涅槃及禪定樂。今於佛前皆悉懺悔，一切餘業無量罪障，唯願世尊受我等懺，拔除一切三惡道苦。自今以後願佛神力，令我所樂隨意無礙，得於涅槃及禪定樂。」

爾時，世尊告諸聲聞及大菩薩：「此是五逆餘業罪障，但有名字無有實法，皆由惱亂聲聞弟子能生大罪。何以故？破毀禁戒諸惡比丘，猶能為諸無量百千萬那由他人而作珍寶之大伏藏，況持淨戒熾然三寶者而起擾亂，是即名為斷三寶種成就惡業，亦名壞於一切眾生法眼毀佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸聲聞及大菩薩：「此是五逆餘業罪障，但有名字無有實法，皆由惱亂聲聞弟子能生大罪。何以故？破毀禁戒諸惡比丘，猶能為諸無量百千萬那由他人而作珍寶之大伏藏，況持淨戒熾然三寶者而起擾亂，是即名為斷三寶種成就惡業，亦名壞於一切眾生法眼毀佛正法。

「若見有人依我出家而擾亂者，如是業障過諸逆罪。我今當以悲心哀愍汝等，如是業障悉聽懺悔永盡無餘。於賢劫中千佛出世，汝於其所亦悉懺悔，終不復起誹謗正法。其最後佛，號曰樓至如來、應供、至真、等正覺，汝於彼佛皆悉發露，一切業障永盡消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有人依我出家而擾亂者，如是業障過諸逆罪。我今當以悲心哀愍汝等，如是業障悉聽懺悔永盡無餘。於賢劫中千佛出世，汝於其所亦悉懺悔，終不復起誹謗正法。其最後佛，號曰樓至如來、應供、至真、等正覺，汝於彼佛皆悉發露，一切業障永盡消滅。」

時諸菩薩及大聲聞俱共白佛：「唯然，世尊！如教修行。我等於賢劫中，當墮三惡及阿鼻獄，受種種苦猶能堪忍，況復於彼樓至如來，令我懺悔使得正見，解諸邪見業障眾罪皆悉消除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩及大聲聞俱共白佛：「唯然，世尊！如教修行。我等於賢劫中，當墮三惡及阿鼻獄，受種種苦猶能堪忍，況復於彼樓至如來，令我懺悔使得正見，解諸邪見業障眾罪皆悉消除。」

爾時，如來讚諸聲聞及大菩薩：「善哉，善哉！汝等能以如是勇猛精進，令本惡業皆悉消滅，能生信解第一恭敬，值遇諸佛得諸三昧，棄捨結漏得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來讚諸聲聞及大菩薩：「善哉，善哉！汝等能以如是勇猛精進，令本惡業皆悉消滅，能生信解第一恭敬，值遇諸佛得諸三昧，棄捨結漏得阿羅漢。」

爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩：「善男子！我以佛眼皆悉觀見，無量阿僧祇百千那由他眾生，剎利旃陀羅乃至男女旃陀羅，於未來世少種善根而得人身，為惡知識之所破壞，於甚深法不生信樂多起謗毀，於熾然法具足聲聞、辟支佛乘者，或有遮斷大乘者，於我聲聞弟子，成器不成器者如上所說，以愚癡故自謂為智。於此終沒，無數百千劫，於地獄中受無量苦，如先所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩摩訶薩：「善男子！我以佛眼皆悉觀見，無量阿僧祇百千那由他眾生，剎利旃陀羅乃至男女旃陀羅，於未來世少種善根而得人身，為惡知識之所破壞，於甚深法不生信樂多起謗毀，於熾然法具足聲聞、辟支佛乘者，或有遮斷大乘者，於我聲聞弟子，成器不成器者如上所說，以愚癡故自謂為智。於此終沒，無數百千劫，於地獄中受無量苦，如先所說。

「是諸人等雖得人身，寧受阿鼻地獄諸大重罪，終不受是謗法人身。何以故？隨順惡知識憍慢自恣，常作如是諸惡業者，終不得度生死彼岸，四流所漂受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸人等雖得人身，寧受阿鼻地獄諸大重罪，終不受是謗法人身。何以故？隨順惡知識憍慢自恣，常作如是諸惡業者，終不得度生死彼岸，四流所漂受大苦惱。」

當於爾時有大智者，而為涕淚作如是言：「視諸眾生難得人身，遠離信心及大誓願，離於心相，離於正見，離善知識，離於時節，離於方所，離於持戒、禪定、智慧。如是眾生以愚癡故憍慢自恣，有如是想毀壞佛法，悉如上說。世尊！我從今日亦於佛前而發誓願，我等雖處生死不壞正法，願於未來世諸佛法中不斷三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時有大智者，而為涕淚作如是言：「視諸眾生難得人身，遠離信心及大誓願，離於心相，離於正見，離善知識，離於時節，離於方所，離於持戒、禪定、智慧。如是眾生以愚癡故憍慢自恣，有如是想毀壞佛法，悉如上說。世尊！我從今日亦於佛前而發誓願，我等雖處生死不壞正法，願於未來世諸佛法中不斷三寶。」

爾時，復有大士聰明智慧，從座而起合掌叉手而發誓言：「我等雖在生死，不得法忍已來，於其中間願莫受身，莫作輔相大臣，乃至令長村邑聚落等主，不作國師軍幢將師長宿之處，不作祠祀主估客商人處，不作居士處，不作麁人處，不作斷事處，若不得法忍，不於眾生居自在處，若作是等則於佛法名重因緣，必當墮於阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有大士聰明智慧，從座而起合掌叉手而發誓言：「我等雖在生死，不得法忍已來，於其中間願莫受身，莫作輔相大臣，乃至令長村邑聚落等主，不作國師軍幢將師長宿之處，不作祠祀主估客商人處，不作居士處，不作麁人處，不作斷事處，若不得法忍，不於眾生居自在處，若作是等則於佛法名重因緣，必當墮於阿鼻地獄。」

一切大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉泣淚而白佛言：「世尊！我等本處生死所作惡業，若身業、若口業、若意業，多所造作，或復隨喜，今於佛前皆悉發露，懺悔除滅更不敢作。」如是第二、第三亦復如是，不於生死隨惡知識，亦願我身不造惡業，悉如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉泣淚而白佛言：「世尊！我等本處生死所作惡業，若身業、若口業、若意業，多所造作，或復隨喜，今於佛前皆悉發露，懺悔除滅更不敢作。」如是第二、第三亦復如是，不於生死隨惡知識，亦願我身不造惡業，悉如上說。

爾時，世尊告諸大眾：「善哉，善哉！善男子！汝能如是畏於後世，欲度生死諸有流苦，欲入無畏大涅槃城，發此誓已。善男子！具足十法，則得成就無著法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「善哉，善哉！善男子！汝能如是畏於後世，欲度生死諸有流苦，欲入無畏大涅槃城，發此誓已。善男子！具足十法，則得成就無著法忍。

「善男子！菩薩摩訶薩，不著內身，不著外身，不著內外身；不著過去、未來、現在身；是名菩薩初得成就無餘法忍。復次，不著內身受，不著外身受，不著內外身受；不著過去、未來、現在身受；乃至不著想行，不著內識，不著外識，不著內外識；不著過去、未來、現在識；不著前世，不著今世，不著後世；不著色界，不著無色界；是名菩薩摩訶薩成就十法得無著忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩，不著內身，不著外身，不著內外身；不著過去、未來、現在身；是名菩薩初得成就無餘法忍。復次，不著內身受，不著外身受，不著內外身受；不著過去、未來、現在身受；乃至不著想行，不著內識，不著外識，不著內外識；不著過去、未來、現在識；不著前世，不著今世，不著後世；不著色界，不著無色界；是名菩薩摩訶薩成就十法得無著忍。

「若能如是於如來所說法。」是時七十二億那由他百千菩薩得無生忍；八萬四千那由他菩薩皆得順忍；無量那由他百千聲聞，斷諸結漏得阿羅漢；無量那由他百千眾生，未發菩提心者今皆發心；復有無量眾生，亦得發於辟支佛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如是於如來所說法。」是時七十二億那由他百千菩薩得無生忍；八萬四千那由他菩薩皆得順忍；無量那由他百千聲聞，斷諸結漏得阿羅漢；無量那由他百千眾生，未發菩提心者今皆發心；復有無量眾生，亦得發於辟支佛心。

爾時，世尊告金剛藏菩薩：「若有眾生成就法忍者，應得灌頂轉輪聖王所有飲食無量財業，其餘眾生不得法忍者，亦不能得灌頂轉輪王位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩：「若有眾生成就法忍者，應得灌頂轉輪聖王所有飲食無量財業，其餘眾生不得法忍者，亦不能得灌頂轉輪王位。」

金剛藏菩薩白佛言：「世尊！為灌頂剎利王不得忍者，云何而得飲食財業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩白佛言：「世尊！為灌頂剎利王不得忍者，云何而得飲食財業？」

佛言：「灌頂王雖不得法忍，能成就十善者，我亦聽作國主，飲食財業任意自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「灌頂王雖不得法忍，能成就十善者，我亦聽作國主，飲食財業任意自在。

「善男子！灌頂剎利王若不得法忍，又不具足修行十善，名為剎利旃陀羅。如是愚癡，當破甚深熾然佛法斷三寶種，而便擾亂聲聞弟子，亦作無量種種謫罰，奪其財物基業，誹謗善法，而心覆藏不令顯現。或奪塔物僧祇物，如是之人皆悉趣向阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！灌頂剎利王若不得法忍，又不具足修行十善，名為剎利旃陀羅。如是愚癡，當破甚深熾然佛法斷三寶種，而便擾亂聲聞弟子，亦作無量種種謫罰，奪其財物基業，誹謗善法，而心覆藏不令顯現。或奪塔物僧祇物，如是之人皆悉趣向阿鼻地獄。」

金剛藏菩薩白佛言：「世尊！若灌頂剎利王不得法忍，復不具足修行十善，必當不得免斯惡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩白佛言：「世尊！若灌頂剎利王不得法忍，復不具足修行十善，必當不得免斯惡耶？」

佛言：「假使灌頂剎利王不得法忍，而復不修十善道者，能成就信力歸依三寶，不謗正法乃至一句一偈，亦不擾惱聲聞弟子持戒清淨有德之者，不取佛物僧祇物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使灌頂剎利王不得法忍，而復不修十善道者，能成就信力歸依三寶，不謗正法乃至一句一偈，亦不擾惱聲聞弟子持戒清淨有德之者，不取佛物僧祇物。

「若人見有擾亂如此比丘，而復奪於佛物僧祇物者，能為遮制令無侵毀。數數聽受順於實法，於三寶中常應供養親近是人清淨比丘得堅固願，於摩訶衍心無疑惑，亦能成就大乘眾生，建立正法信大乘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人見有擾亂如此比丘，而復奪於佛物僧祇物者，能為遮制令無侵毀。數數聽受順於實法，於三寶中常應供養親近是人清淨比丘得堅固願，於摩訶衍心無疑惑，亦能成就大乘眾生，建立正法信大乘者。

「如是灌頂剎利王者，已於宿世諸如來所，得其城邑資生財物，我亦知之不墮惡道。若欲永滅一切惡者，應當修行如是正法，於過去世所作惡業悉得除盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是灌頂剎利王者，已於宿世諸如來所，得其城邑資生財物，我亦知之不墮惡道。若欲永滅一切惡者，應當修行如是正法，於過去世所作惡業悉得除盡。」