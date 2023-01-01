大方廣十輪經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第五

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

眾善相品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾善相品第七

爾時，金剛藏菩薩於大眾中從坐而起，偏袒右肩右膝著地，長跪叉手合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩於大眾中從坐而起，偏袒右肩右膝著地，長跪叉手合掌向佛，以偈問曰：

「毀破禁戒失頭陀， 以造逆故非我滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毀破禁戒失頭陀， 以造逆故非我滅；

如過去佛之所說， 破淨戒者不入眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如過去佛之所說， 破淨戒者不入眾。

諸有一切沙門事， 猶如燋炷皆棄捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有一切沙門事， 猶如燋炷皆棄捨；

三垢所污離解脫， 不堪消受國供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三垢所污離解脫， 不堪消受國供養。

四方眾僧資生業， 悉不聽取微少分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方眾僧資生業， 悉不聽取微少分；

若犯四重根本罪， 為眾棄捨如死尸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犯四重根本罪， 為眾棄捨如死尸。

云何此經說忍辱， 於惡比丘起悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此經說忍辱， 於惡比丘起悲心，

遮制一切諸謫罰， 復令供養惡比丘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮制一切諸謫罰， 復令供養惡比丘？

昔於餘經復說言： 『汝等皆當信大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於餘經復說言： 『汝等皆當信大乘，

是名質直勝菩提， 汝等應當離二乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名質直勝菩提， 汝等應當離二乘。』

復於此經說三乘， 及諸根、力、覺道分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於此經說三乘， 及諸根、力、覺道分，

禪定解脫三乘法， 諦聽信受解脫因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫三乘法， 諦聽信受解脫因；

此有沙門四聖果， 除此經外無沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有沙門四聖果， 除此經外無沙門，

三乘皆同八正道， 欲求解脫勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘皆同八正道， 欲求解脫勤精進。

若有智者諸人天， 菩薩大士來至此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智者諸人天， 菩薩大士來至此，

此諸大眾皆已證， 如是大乘諸人等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸大眾皆已證， 如是大乘諸人等；

有能正說開示義， 若能聽者得何利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能正說開示義， 若能聽者得何利？

十種分別聲聞人， 能如是說誰不利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種分別聲聞人， 能如是說誰不利？

若有人聽得何法？ 云何能聽得增長？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人聽得何法？ 云何能聽得增長？

復有誰聽而損減， 復有聽者盡老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有誰聽而損減， 復有聽者盡老死。

諸有為法悉厭離， 晝夜修習於禪定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有為法悉厭離， 晝夜修習於禪定；

何時當得而濟脫？ 能度四流名救世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何時當得而濟脫？ 能度四流名救世。」

爾時，佛告金剛藏菩薩：「善男子！善哉，善哉！利益安樂一切眾生，若人及天無能如是問於如來。善男子！諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛藏菩薩：「善男子！善哉，善哉！利益安樂一切眾生，若人及天無能如是問於如來。善男子！諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」

「唯然！世尊！我今諦聽願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然！世尊！我今諦聽願樂欲聞。」

「善男子！復有十種難得人身。何等為十？不宿殖善根，未修福者心常憒閙，隨惡知識不畏後世，耽著貪欲、瞋恚、愚癡，顛狂失心乃至邪見，是名十法難得人身。復有十法，無依止因緣犯根本罪，以破戒故墜於惡道。何等為十？無依止威儀，有依我法而出家者，內心不壞修道壞，修道不壞內心壞，有內心修道俱壞，有戒壞見不壞，有見壞戒不壞，有戒見俱壞，有內心修道戒見俱不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有十種難得人身。何等為十？不宿殖善根，未修福者心常憒閙，隨惡知識不畏後世，耽著貪欲、瞋恚、愚癡，顛狂失心乃至邪見，是名十法難得人身。復有十法，無依止因緣犯根本罪，以破戒故墜於惡道。何等為十？無依止威儀，有依我法而出家者，內心不壞修道壞，修道不壞內心壞，有內心修道俱壞，有戒壞見不壞，有見壞戒不壞，有戒見俱壞，有內心修道戒見俱不壞。

「若隨惡知識無依止威儀，雖遇善知識，而復愚癡猶如白羊，聞善法已不能受持，亦不為他分別演說，不識善不善，無依止威儀，眾具無量而不知足。以是因緣心常散亂，是名無有依止威儀。為種種病之所苦惱，以是因緣修諸呪術。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若隨惡知識無依止威儀，雖遇善知識，而復愚癡猶如白羊，聞善法已不能受持，亦不為他分別演說，不識善不善，無依止威儀，眾具無量而不知足。以是因緣心常散亂，是名無有依止威儀。為種種病之所苦惱，以是因緣修諸呪術。

「若有依止是十無威儀，犯根本重罪，而復戰懼，心懷慚愧而不數數作諸惡行。如來為欲利益如是等故，是名污道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有依止是十無威儀，犯根本重罪，而復戰懼，心懷慚愧而不數數作諸惡行。如來為欲利益如是等故，是名污道。

「何以故？若作如是惡者應當懺悔，棄捨發露終不覆藏，若能如是令罪消滅則不更作，雖為眾棄，一切眾僧基業敷具、所須之物不得受用，如是等人以成法器故，如來為說聲聞、辟支佛、大乘之法，斯有是處。若二世、三世遇善知識，一切惡業消滅無餘。得聲聞果、辟支佛果，乃至入於甚深大乘正法，如是之人名為破戒，不名破見。若有人內心壞行不壞、見不壞者，如來為是等說四無量心，亦堪任為聲聞器、辟支佛器，若有人行壞體壞，於此二乘悉不成器。為如是眾生故，如來便為說布施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若作如是惡者應當懺悔，棄捨發露終不覆藏，若能如是令罪消滅則不更作，雖為眾棄，一切眾僧基業敷具、所須之物不得受用，如是等人以成法器故，如來為說聲聞、辟支佛、大乘之法，斯有是處。若二世、三世遇善知識，一切惡業消滅無餘。得聲聞果、辟支佛果，乃至入於甚深大乘正法，如是之人名為破戒，不名破見。若有人內心壞行不壞、見不壞者，如來為是等說四無量心，亦堪任為聲聞器、辟支佛器，若有人行壞體壞，於此二乘悉不成器。為如是眾生故，如來便為說布施法。

「復有人見壞戒不壞者，為如是眾生故，說十二因緣法，得離壞見已，於一身得入聲聞法，若革身得辟支佛法。若有人戒壞見不壞，於聖法中堪任為器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有人見壞戒不壞者，為如是眾生故，說十二因緣法，得離壞見已，於一身得入聲聞法，若革身得辟支佛法。若有人戒壞見不壞，於聖法中堪任為器。

「若有人內心行見戒俱壞者而從善知識，以是因緣，如來為說十善正法。若有愚癡隨惡知識，不知善不善，如來為是等故教令誦習。若有人為邪見所惑欲求解脫，如來即便以聲聞乘為說四諦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人內心行見戒俱壞者而從善知識，以是因緣，如來為說十善正法。若有愚癡隨惡知識，不知善不善，如來為是等故教令誦習。若有人為邪見所惑欲求解脫，如來即便以聲聞乘為說四諦法。

「若有人起斷見者，為說十二因緣法。若人起常見者，為說三界生死輪迴。知如是法，死此生彼，為說聲聞法。如來觀察終不妄說，若有成熟眾生及不成者，悉以方便通達無礙一切重罪諸逆罪等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人起斷見者，為說十二因緣法。若人起常見者，為說三界生死輪迴。知如是法，死此生彼，為說聲聞法。如來觀察終不妄說，若有成熟眾生及不成者，悉以方便通達無礙一切重罪諸逆罪等。

「若有眾生作不饒益，乃至破毀清淨法眼，如我為欲利益一切眾生故，隨順一切聲聞乘、辟支佛乘及菩薩乘。若誹謗正法遮障覆藏不顯現者，乃至一偈，如是人等名謗正法。壞八正道，亦壞一切眾生法眼，如是之人則失大利，亦為眾生作不饒益，依愚癡僧誹謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生作不饒益，乃至破毀清淨法眼，如我為欲利益一切眾生故，隨順一切聲聞乘、辟支佛乘及菩薩乘。若誹謗正法遮障覆藏不顯現者，乃至一偈，如是人等名謗正法。壞八正道，亦壞一切眾生法眼，如是之人則失大利，亦為眾生作不饒益，依愚癡僧誹謗正法。

「復次，族姓子！有四種僧。何等為四？第一義僧，淨僧，啞羊僧，無慚愧僧。云何名第一義僧？諸佛世尊，大菩薩摩訶薩，辟支佛，於一切法悉得自在；阿羅漢，阿那含，斯陀含，須陀洹；是七種人名為第一義僧。諸有在家無法服者，不能具受波羅提木叉戒，不入布薩自恣而得聖果，得聖果已亦名第一義僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！有四種僧。何等為四？第一義僧，淨僧，啞羊僧，無慚愧僧。云何名第一義僧？諸佛世尊，大菩薩摩訶薩，辟支佛，於一切法悉得自在；阿羅漢，阿那含，斯陀含，須陀洹；是七種人名為第一義僧。諸有在家無法服者，不能具受波羅提木叉戒，不入布薩自恣而得聖果，得聖果已亦名第一義僧。

「云何名為淨僧？諸有能持波羅提木叉具足戒者，如律修行威儀不犯是名淨僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨僧？諸有能持波羅提木叉具足戒者，如律修行威儀不犯是名淨僧。

「云何名啞羊僧？不知根本罪，不知犯不犯，不知輕重，不知微細罪而可懺悔，愚癡無知不見有罪可畏，亦不依止善知識丈夫，不數親近善知識丈夫故，不能諮問經中深義，何者是善非善？何者犯重何者犯輕？修行何事為善何事為惡？如是等相名啞羊僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名啞羊僧？不知根本罪，不知犯不犯，不知輕重，不知微細罪而可懺悔，愚癡無知不見有罪可畏，亦不依止善知識丈夫，不數親近善知識丈夫故，不能諮問經中深義，何者是善非善？何者犯重何者犯輕？修行何事為善何事為惡？如是等相名啞羊僧。

「云何名無慚愧僧？若有人為自活命來入佛法，而受波羅提木叉戒悉皆毀犯，破和合僧無有慚愧，不畏後世內懷臭穢，其聲如貝言辭堅䩕，常懷嫉妬、愚癡、憍慢，棄捨三業但為利養，放恣六情貪著五欲、色、聲、香、味、觸，誹謗正法，如是等人，依止我法心無慚愧，是故名為無慚愧僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名無慚愧僧？若有人為自活命來入佛法，而受波羅提木叉戒悉皆毀犯，破和合僧無有慚愧，不畏後世內懷臭穢，其聲如貝言辭堅䩕，常懷嫉妬、愚癡、憍慢，棄捨三業但為利養，放恣六情貪著五欲、色、聲、香、味、觸，誹謗正法，如是等人，依止我法心無慚愧，是故名為無慚愧僧。

「云何名為第一義僧？雖有聖道隱而不現，乘八正道能度煩惱三有駛流，是名真道。何以故？諸佛世尊、緣覺、羅漢，斷一切有名為真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為第一義僧？雖有聖道隱而不現，乘八正道能度煩惱三有駛流，是名真道。何以故？諸佛世尊、緣覺、羅漢，斷一切有名為真道。

「又諸菩薩摩訶薩，自省己過求一切法，得無礙智而不取證，為眾生故示滅結道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩摩訶薩，自省己過求一切法，得無礙智而不取證，為眾生故示滅結道。

「若復有人，不成就波羅提木叉戒，名為依止第一義僧乃至淨僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，不成就波羅提木叉戒，名為依止第一義僧乃至淨僧。

「若有真善凡夫，乃至真善正見及諸凡夫，神通變化示他正道，如是之人皆悉名為能示道者。第二須陀洹，第三斯陀含，第四阿那含，第五菩薩摩訶薩住於初地，乃至住於十地一生補處，如是等者名為示道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有真善凡夫，乃至真善正見及諸凡夫，神通變化示他正道，如是之人皆悉名為能示道者。第二須陀洹，第三斯陀含，第四阿那含，第五菩薩摩訶薩住於初地，乃至住於十地一生補處，如是等者名為示道。

「若復有人，成就波羅提木叉戒，是名依道而活；菩薩摩訶薩為攝一切成熟眾生，修行六波羅蜜，如是等亦名示道，亦名依道而活，亦名滅結道。如是名為世間福田，除此以外皆名污道，亦名惡福田依止無慚愧僧，於佛法中亦名死尸，是可棄者。於僧大海亦名不成法器，彼非我弟子，我亦非彼師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，成就波羅提木叉戒，是名依道而活；菩薩摩訶薩為攝一切成熟眾生，修行六波羅蜜，如是等亦名示道，亦名依道而活，亦名滅結道。如是名為世間福田，除此以外皆名污道，亦名惡福田依止無慚愧僧，於佛法中亦名死尸，是可棄者。於僧大海亦名不成法器，彼非我弟子，我亦非彼師。

「復有不成法器者，稱佛是我世尊，我滅度後得信向心法僧聖戒，自不起惡見，亦不譏他惡，而廣為人顯說我法。不生誹謗發正誓願，已所作惡數數懺悔，能除無量種種諸罪，作如是信，令使九十五種異學外道，猶悉能度向於涅槃，非轉輪聖王所有功德之所能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有不成法器者，稱佛是我世尊，我滅度後得信向心法僧聖戒，自不起惡見，亦不譏他惡，而廣為人顯說我法。不生誹謗發正誓願，已所作惡數數懺悔，能除無量種種諸罪，作如是信，令使九十五種異學外道，猶悉能度向於涅槃，非轉輪聖王所有功德之所能及。

「以是義故，如來觀察一切眾生本業，作如是說。以是因緣故，於我法中出家，剃除鬚髮被染衣者不應起惡，一切過去、未來、現在，諸佛大悲皆悉護持如是出家被服染衣。以是故，若於出家一切人邊起惡心者，則同過去、未來、現在諸佛等前為惡無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，如來觀察一切眾生本業，作如是說。以是因緣故，於我法中出家，剃除鬚髮被染衣者不應起惡，一切過去、未來、現在，諸佛大悲皆悉護持如是出家被服染衣。以是故，若於出家一切人邊起惡心者，則同過去、未來、現在諸佛等前為惡無異。

「若復有人破戒不成法器者，諸如是等，當作惡見亦譏他惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人破戒不成法器者，諸如是等，當作惡見亦譏他惡。

「譬如真善剎利、真善輔相、真善大臣、真善沙門、真善婆羅門、真善居士、真善毘舍首陀，若男、若女，無父、無母，世間阿羅漢，無正道無趣向正見者，亦無修善惡果報，無有得果者，一切法皆無因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如真善剎利、真善輔相、真善大臣、真善沙門、真善婆羅門、真善居士、真善毘舍首陀，若男、若女，無父、無母，世間阿羅漢，無正道無趣向正見者，亦無修善惡果報，無有得果者，一切法皆無因緣。

「或有作如是說：『色界是常是不壞法。』或計無色界是常不壞法；或說外道苦行，編椽棘刺，五熱炙身，以為第一；或說純聲聞乘，以為第一，不說辟支佛乘，乃至誹謗大乘摩訶衍法，隱蔽覆藏，不能顯發開示分別；或有一向純信摩訶衍，譏嫌聲聞、辟支佛乘；或有說言：『施為第一，持戒乃至智慧非是第一。』或有說言：『戒為第一，布施乃至智慧非是第一。』或有說言：『忍辱為第一，布施、持戒乃至智慧非是第一。』或有說言：『精進以為第一，布施、持戒、忍辱乃至智慧非是第一。』或有說言：『禪定以為第一，布施、持戒、忍辱、精進乃至智慧非是第一。』或有說言：『智慧最為第一，布施、持戒、忍辱、精進、禪定非是第一。』或有說言：『外道苦行以為第一。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有作如是說：『色界是常是不壞法。』或計無色界是常不壞法；或說外道苦行，編椽棘刺，五熱炙身，以為第一；或說純聲聞乘，以為第一，不說辟支佛乘，乃至誹謗大乘摩訶衍法，隱蔽覆藏，不能顯發開示分別；或有一向純信摩訶衍，譏嫌聲聞、辟支佛乘；或有說言：『施為第一，持戒乃至智慧非是第一。』或有說言：『戒為第一，布施乃至智慧非是第一。』或有說言：『忍辱為第一，布施、持戒乃至智慧非是第一。』或有說言：『精進以為第一，布施、持戒、忍辱乃至智慧非是第一。』或有說言：『禪定以為第一，布施、持戒、忍辱、精進乃至智慧非是第一。』或有說言：『智慧最為第一，布施、持戒、忍辱、精進、禪定非是第一。』或有說言：『外道苦行以為第一。』

「如是，族姓子！破戒惡行諸比丘等，於成法器者邊生種種毀謗，向惡見者說如是言，有顛倒見者，破壞真善剎利。信、戒、聞、捨智慧，皆悉破壞。真善輔相、真善沙門婆羅門、真善居士、真善毘舍首陀，真善男、女，破壞信、戒、聞、捨智慧，如是破壞，名為剎利旃陀羅，乃至居士旃陀羅。破戒比丘自斷善根，亦能令真善剎利亦失善根，乃至墮於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，族姓子！破戒惡行諸比丘等，於成法器者邊生種種毀謗，向惡見者說如是言，有顛倒見者，破壞真善剎利。信、戒、聞、捨智慧，皆悉破壞。真善輔相、真善沙門婆羅門、真善居士、真善毘舍首陀，真善男、女，破壞信、戒、聞、捨智慧，如是破壞，名為剎利旃陀羅，乃至居士旃陀羅。破戒比丘自斷善根，亦能令真善剎利亦失善根，乃至墮於地獄。

「善男子！譬如膿爛死尸，有所近處皆悉臭穢，有所至處自臭亦令他臭。如是真善剎利，親近惡知識破戒比丘，隨所近處悉生惡見臭穢如是，能使剎利斷於善根，趣阿鼻地獄。如是真善輔相乃至真善婦女，親近破戒惡行比丘，皆為旃陀羅，斷於善根趣向地獄。族姓子！汝觀是親近破戒惡行比丘退一切善，是故欲得大涅槃樂，皆應親近、供養滅結修道者，於彼修學具足三乘示道者邊應親近供養，具足內心，具足修道，具足知見。應聽聲聞、辟支佛道，不誹謗賢聖，於摩訶衍亦不誹謗。隨其所欲精進，於三乘中隨其發願修學一乘，不應誹謗大乘經典，乃至一句一偈。若誹謗者，不應共住亦不應親近，若親近共住者，即趣阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如膿爛死尸，有所近處皆悉臭穢，有所至處自臭亦令他臭。如是真善剎利，親近惡知識破戒比丘，隨所近處悉生惡見臭穢如是，能使剎利斷於善根，趣阿鼻地獄。如是真善輔相乃至真善婦女，親近破戒惡行比丘，皆為旃陀羅，斷於善根趣向地獄。族姓子！汝觀是親近破戒惡行比丘退一切善，是故欲得大涅槃樂，皆應親近、供養滅結修道者，於彼修學具足三乘示道者邊應親近供養，具足內心，具足修道，具足知見。應聽聲聞、辟支佛道，不誹謗賢聖，於摩訶衍亦不誹謗。隨其所欲精進，於三乘中隨其發願修學一乘，不應誹謗大乘經典，乃至一句一偈。若誹謗者，不應共住亦不應親近，若親近共住者，即趣阿鼻地獄。

「是故，族姓子！於三乘中當隨所樂趣向一乘。欲得遠離一切苦者，應信如來所說聲聞、辟支佛乘，悉應依止摩訶衍所說諸法，不應誹謗隱蔽覆藏，乃至一句一偈應當諦聽發正誓願。若有謗正法者不應共住，亦不應於是人所諮受聽法。若就聽法，以是因緣，常趣阿鼻地獄受大苦惱。何以故？族姓子！我本為菩薩行時求無上道，依聲聞乘為求一偈，乃至捨身、手、足、支節、頭目、髓腦，如是求於辟支佛乘，及求佛乘。我本為菩薩時，為無上道故，亦復如是，為一偈故，捨身、手、足、頭目、髓腦、血肉、皮骨。如是苦行，乃至究竟成無上道。此三乘法皆是三世恒沙諸佛之所演說，神力守護，為欲悲愍諸眾生故，亦為欲紹三寶種故不令斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，族姓子！於三乘中當隨所樂趣向一乘。欲得遠離一切苦者，應信如來所說聲聞、辟支佛乘，悉應依止摩訶衍所說諸法，不應誹謗隱蔽覆藏，乃至一句一偈應當諦聽發正誓願。若有謗正法者不應共住，亦不應於是人所諮受聽法。若就聽法，以是因緣，常趣阿鼻地獄受大苦惱。何以故？族姓子！我本為菩薩行時求無上道，依聲聞乘為求一偈，乃至捨身、手、足、支節、頭目、髓腦，如是求於辟支佛乘，及求佛乘。我本為菩薩時，為無上道故，亦復如是，為一偈故，捨身、手、足、頭目、髓腦、血肉、皮骨。如是苦行，乃至究竟成無上道。此三乘法皆是三世恒沙諸佛之所演說，神力守護，為欲悲愍諸眾生故，亦為欲紹三寶種故不令斷絕。

「復於未來世，若有剎利旃陀羅乃至婦女旃陀羅，以愚癡故自謂為智，多惡麁獷不畏後世，作諸殺生乃至邪見嫉妬慳貪隨惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於未來世，若有剎利旃陀羅乃至婦女旃陀羅，以愚癡故自謂為智，多惡麁獷不畏後世，作諸殺生乃至邪見嫉妬慳貪隨惡知識。

「又於三乘不成法器，於聲聞乘得少聞已，於辟支佛乘乃至大乘，一切諸佛之所護持而生誹謗，覆障不令顯現。若於摩訶衍得少聞者，於諸聲聞、辟支佛乘，諸佛神力之所護持，而生誹謗毀訾。不信我大乘及能分別說大乘者，若言我聽大乘不受聲聞、辟支佛乘，以己少智愚闇力故，亦是過去、未來、現在諸佛大悲力故，為欲利益一切眾生，有二種護持。第一為欲紹三寶種令不斷絕，出家修道剃除鬚髮而著袈裟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於三乘不成法器，於聲聞乘得少聞已，於辟支佛乘乃至大乘，一切諸佛之所護持而生誹謗，覆障不令顯現。若於摩訶衍得少聞者，於諸聲聞、辟支佛乘，諸佛神力之所護持，而生誹謗毀訾。不信我大乘及能分別說大乘者，若言我聽大乘不受聲聞、辟支佛乘，以己少智愚闇力故，亦是過去、未來、現在諸佛大悲力故，為欲利益一切眾生，有二種護持。第一為欲紹三寶種令不斷絕，出家修道剃除鬚髮而著袈裟。

「第二說應四諦法趣向三乘。如是二種如來護持，非聲聞、辟支佛所能持也，乃至百千帝釋、梵天亦不能持，百千那由他轉輪聖王亦不能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二說應四諦法趣向三乘。如是二種如來護持，非聲聞、辟支佛所能持也，乃至百千帝釋、梵天亦不能持，百千那由他轉輪聖王亦不能持。

「復有剎利旃陀羅，若見有人於我法中而出家者，如是聲聞弟子，閉繫牢獄、鞭杖、謫罰或至奪命；於此甚深一切諸佛菩薩所護持法，悉使壞亂三乘正道誹謗覆藏。如此之人不識大乘，如是剎利旃陀羅，尚不堪任為聲聞器，況復大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有剎利旃陀羅，若見有人於我法中而出家者，如是聲聞弟子，閉繫牢獄、鞭杖、謫罰或至奪命；於此甚深一切諸佛菩薩所護持法，悉使壞亂三乘正道誹謗覆藏。如此之人不識大乘，如是剎利旃陀羅，尚不堪任為聲聞器，況復大乘。

「復有婦女旃陀羅欺誑世人，自言我是行摩訶衍者，以愚闇故，慳貪、嫉妬故，毀壞我法，言我自當速趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有婦女旃陀羅欺誑世人，自言我是行摩訶衍者，以愚闇故，慳貪、嫉妬故，毀壞我法，言我自當速趣涅槃。

「而於諸佛如來世尊所得生其罪過，一切菩薩摩訶薩，一切諸佛聲聞弟子邊，亦皆犯罪，令壽命短促多諸苦惱，諸根缺壞支節不具，恒多疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而於諸佛如來世尊所得生其罪過，一切菩薩摩訶薩，一切諸佛聲聞弟子邊，亦皆犯罪，令壽命短促多諸苦惱，諸根缺壞支節不具，恒多疾病。

「剎利旃陀羅乃至婦女旃陀羅，作諸惡業皆生倒見，斷一切善根。雖多布施，於畜生中受種種身而得果報，於未來世身壞死時，終不能生色界善根成無礙智，亦不能趣一切種智；而多疾病舌不能語，向阿鼻地獄。是故如來，為欲利益真善剎利使得安樂，亦令真善婦女得其利益，以是因緣，不聽惱亂於我法中而出家者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎利旃陀羅乃至婦女旃陀羅，作諸惡業皆生倒見，斷一切善根。雖多布施，於畜生中受種種身而得果報，於未來世身壞死時，終不能生色界善根成無礙智，亦不能趣一切種智；而多疾病舌不能語，向阿鼻地獄。是故如來，為欲利益真善剎利使得安樂，亦令真善婦女得其利益，以是因緣，不聽惱亂於我法中而出家者。

「又復於我所說法中起諸誹謗，以如是事獲大罪報，如前所說。何以故？披著袈裟是一切諸佛解脫之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復於我所說法中起諸誹謗，以如是事獲大罪報，如前所說。何以故？披著袈裟是一切諸佛解脫之相。

「是故一切諸佛，護持聲聞解脫等味大正法幢，亦是辟支佛第一大乘解脫味幢。是故求解脫者，應先讀誦聲聞乘等諦聽其法，遠離一切諸惡知識，親近一切諸善知識，供養、恭敬，然後讀誦方等大乘六波羅蜜。一切所作諸惡不善，皆悉發露如法懺悔，發大誓願；身壞命終於後世中，悉能成就聲聞法器，斯有是處，亦是辟支佛種子，乃至大乘阿鞞跋致無上種子。何以故？善男子！復有十種依止輪，若成就是輪已，真善剎利乃至真善婦女，則能速疾成聲聞器種、辟支佛種、大乘阿鞞跋致種。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故一切諸佛，護持聲聞解脫等味大正法幢，亦是辟支佛第一大乘解脫味幢。是故求解脫者，應先讀誦聲聞乘等諦聽其法，遠離一切諸惡知識，親近一切諸善知識，供養、恭敬，然後讀誦方等大乘六波羅蜜。一切所作諸惡不善，皆悉發露如法懺悔，發大誓願；身壞命終於後世中，悉能成就聲聞法器，斯有是處，亦是辟支佛種子，乃至大乘阿鞞跋致無上種子。何以故？善男子！復有十種依止輪，若成就是輪已，真善剎利乃至真善婦女，則能速疾成聲聞器種、辟支佛種、大乘阿鞞跋致種。何等為十？

「如是真善剎利乃至真善婦女，信有業報具足慚愧，遠離邪見及惡知識，持戒不殺乃至不飲酒；慈心一切離瞋惱害，具足悲心，救濟憂苦羸劣眾生，得於喜心；遠離兩舌、妄言、綺語，得無諍心離慳貪嫉、妬，終不依止諸邪異道，離一切疑網及眾吉相，發大精進於一切法而得堅固，疾證寂靜得法歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真善剎利乃至真善婦女，信有業報具足慚愧，遠離邪見及惡知識，持戒不殺乃至不飲酒；慈心一切離瞋惱害，具足悲心，救濟憂苦羸劣眾生，得於喜心；遠離兩舌、妄言、綺語，得無諍心離慳貪嫉、妬，終不依止諸邪異道，離一切疑網及眾吉相，發大精進於一切法而得堅固，疾證寂靜得法歡悅。

「族姓子！是十種依止輪，真善剎利乃至真善婦女，成就十輪，則便速得聲聞法器、辟支佛種、大乘阿鞞跋致種子，是名依止輪也。如是輪者，悉與聲聞、辟支佛共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「族姓子！是十種依止輪，真善剎利乃至真善婦女，成就十輪，則便速得聲聞法器、辟支佛種、大乘阿鞞跋致種子，是名依止輪也。如是輪者，悉與聲聞、辟支佛共。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「於眾中第一， 剃頭著袈裟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於眾中第一， 剃頭著袈裟；

云何惡比丘， 破戒得供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惡比丘， 破戒得供養？

毀禁失頭陀， 詭語邪見持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀禁失頭陀， 詭語邪見持，

非器毀於道， 不應使謫罰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非器毀於道， 不應使謫罰。

若從彼聽法， 信寂滅涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若從彼聽法， 信寂滅涅槃，

若得解脫者， 為彼之良藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得解脫者， 為彼之良藥。

於諸餘經中， 但說一乘道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸餘經中， 但說一乘道，

言無有二乘， 第一之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無有二乘， 第一之解脫。

利益諸眾生， 盡業報煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益諸眾生， 盡業報煩惱；

恒有悲愍心， 剎利樂正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒有悲愍心， 剎利樂正法。

婆羅門、毘舍， 首陀等染罪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門、毘舍， 首陀等染罪；

欲惱於比丘， 必趣向惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲惱於比丘， 必趣向惡道。

如是一切佛， 護持染袈裟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切佛， 護持染袈裟；

諸佛解脫道， 是說名第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛解脫道， 是說名第一。

著於解脫服， 速疾捨惡見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著於解脫服， 速疾捨惡見；

趣向於涅槃， 猶如藥治病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向於涅槃， 猶如藥治病。

雖破於禁戒， 亦能滅他苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖破於禁戒， 亦能滅他苦；

我終不聽彼， 在眾而布薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我終不聽彼， 在眾而布薩。

若為他說法， 彼此俱得福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為他說法， 彼此俱得福，

稱我為世尊， 歸依於三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱我為世尊， 歸依於三寶，

遮斷諸惡業， 猶勝於外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮斷諸惡業， 猶勝於外道。

譬如羅剎王， 商人入怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如羅剎王， 商人入怖畏，

捉攬馬一毛， 必度大海難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉攬馬一毛， 必度大海難；

破戒捨惡邪， 離煩惱羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒捨惡邪， 離煩惱羅剎，

是故護解脫， 諸佛之所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故護解脫， 諸佛之所持。

不惱破戒者， 必捨諸罪惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱破戒者， 必捨諸罪惡，

是故有福者， 欲求於解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有福者， 欲求於解脫；

能護器非器， 解脫亦不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能護器非器， 解脫亦不難。

於此無勢力， 愚闇於聲聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無勢力， 愚闇於聲聞；

非彼緣覺等， 而能說大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非彼緣覺等， 而能說大乘。

不覺於緣覺， 而讚於大乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不覺於緣覺， 而讚於大乘；

彼已破於信， 讀誦大乘經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已破於信， 讀誦大乘經。

不護於餘乘， 身、口、意所犯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護於餘乘， 身、口、意所犯；

唯說於斷見， 破壞於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯說於斷見， 破壞於正法，

後當得成人， 還墮阿鼻獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當得成人， 還墮阿鼻獄。

是以觀眾生， 勿有非器者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以觀眾生， 勿有非器者，

若犯毀禁戒， 無愍矜諂曲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犯毀禁戒， 無愍矜諂曲；

亦應知是因， 惡口而斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應知是因， 惡口而斷見。

非聲聞、緣覺， 亦復非大乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聲聞、緣覺， 亦復非大乘；

毀謗三世佛， 必趣阿鼻獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀謗三世佛， 必趣阿鼻獄。

諂曲而持戒， 散心慳惜法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂曲而持戒， 散心慳惜法；

厭惡諍、貪、嫉， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭惡諍、貪、嫉， 是名為聲聞。

有智樂行施， 能起生滅相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智樂行施， 能起生滅相；

執心常獨處， 是名為緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執心常獨處， 是名為緣覺。

持戒不惜身， 猶如猛師子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒不惜身， 猶如猛師子；

志求寂滅道， 是名為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求寂滅道， 是名為大乘。

守護於正法， 善說而顯示； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護於正法， 善說而顯示；

得深諸法忍， 是名為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得深諸法忍， 是名為大乘。

法器、非法器， 心常行平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法器、非法器， 心常行平等；

不染於世法， 是名為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染於世法， 是名為大乘。

是故於三乘， 智者如法說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於三乘， 智者如法說；

守護我聲聞， 速成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護我聲聞， 速成最正覺。