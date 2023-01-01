大方廣十輪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第二

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

諸天女問四大品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天女問四大品第二

爾時，地藏菩薩廣說如是大記莂經時，佉羅堤耶山六種震動，一切音樂不鼓自鳴，雨眾寶華，一切大眾皆悉戰慄生希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩廣說如是大記莂經時，佉羅堤耶山六種震動，一切音樂不鼓自鳴，雨眾寶華，一切大眾皆悉戰慄生希有想。

爾時，功德天女、功德樂天女、妙音聲天女、堅固地神天、未曾有天、大光明天，如是等天以為上首，與一萬八千及餘大自在鬼神，從坐而起，合掌向佛，白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！我等雖於四大得自在力，而不能知四大根本初、中、後相起滅因緣，不識怨憎，不知是善、不善乃至親友。若善男子，得是甚深般若波羅蜜，能善分別如是四大初、中、後相，知諸生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德天女、功德樂天女、妙音聲天女、堅固地神天、未曾有天、大光明天，如是等天以為上首，與一萬八千及餘大自在鬼神，從坐而起，合掌向佛，白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！我等雖於四大得自在力，而不能知四大根本初、中、後相起滅因緣，不識怨憎，不知是善、不善乃至親友。若善男子，得是甚深般若波羅蜜，能善分別如是四大初、中、後相，知諸生滅。」

佛言：「如是，如是！天女！此善男子，得甚深般若波羅蜜，善知四大初、中、後者。譬如善神有如意珠，能雨種種無量寶雨有大利益。如是，善女天！此善男子復能雨於種種覺意無量諸寶，皆悉遍施一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！天女！此善男子，得甚深般若波羅蜜，善知四大初、中、後者。譬如善神有如意珠，能雨種種無量寶雨有大利益。如是，善女天！此善男子復能雨於種種覺意無量諸寶，皆悉遍施一切眾生。

「譬如寶渚能出無量若干種寶；是善男子滿足種種覺意等寶亦復如是。譬如波利質多羅樹，華初開時光色妙好；如是善男子以無量佛法而自莊嚴亦復如是。如師子王於一切眾生中無能驚者；如是善男子於諸眾中亦復如是得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如寶渚能出無量若干種寶；是善男子滿足種種覺意等寶亦復如是。譬如波利質多羅樹，華初開時光色妙好；如是善男子以無量佛法而自莊嚴亦復如是。如師子王於一切眾生中無能驚者；如是善男子於諸眾中亦復如是得無所畏。

「譬如日出滅一切闇；如是善男子能除眾生一切諂曲、結、使之闇亦復如是。譬如明月照四天下，能令迷者還得正道；如是善男子能令未入三乘迷於生死曠野道者，皆使迴向得其正道安住三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日出滅一切闇；如是善男子能除眾生一切諂曲、結、使之闇亦復如是。譬如明月照四天下，能令迷者還得正道；如是善男子能令未入三乘迷於生死曠野道者，皆使迴向得其正道安住三乘。

「譬如大地百穀種子及諸藥木，一切眾生悉依增長；如是善男子，一切助道諸餘善法皆得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大地百穀種子及諸藥木，一切眾生悉依增長；如是善男子，一切助道諸餘善法皆得增長。

「譬如須彌山王能善堅固，安住一切令無增減；如是善男子，安住佛法而不捨於一切眾生，善根堅固無有缺減不令漏失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如須彌山王能善堅固，安住一切令無增減；如是善男子，安住佛法而不捨於一切眾生，善根堅固無有缺減不令漏失。

「譬如虛空，一切眾生行住出入依止而住；如是善男子，一切眾生亦皆依止，增長一切無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空，一切眾生行住出入依止而住；如是善男子，一切眾生亦皆依止，增長一切無量功德。」

爾時，一切大眾聞是地藏菩薩名號，生希有心得未曾有，恭敬尊重皆大歡喜，皆悉諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾聞是地藏菩薩名號，生希有心得未曾有，恭敬尊重皆大歡喜，皆悉諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「頭陀功德盡和合， 諸聲聞眾無異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭陀功德盡和合， 諸聲聞眾無異相，

地藏菩薩真大士， 為禮世尊而來此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩真大士， 為禮世尊而來此。

度三惡趣諸苦惱， 為禮世尊而來此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度三惡趣諸苦惱， 為禮世尊而來此，

諸天普雨無量種， 皆為供養世尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天普雨無量種， 皆為供養世尊故。

而諦觀察於四方， 離垢照明天帝釋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諦觀察於四方， 離垢照明天帝釋；

合掌一心向於佛， 皆欲勸請於世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌一心向於佛， 皆欲勸請於世尊。

我今欲見此大眾， 摩尼寶珠出光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲見此大眾， 摩尼寶珠出光明；

一切福田最廣大， 悉見光明而普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切福田最廣大， 悉見光明而普照。

世尊神通光明照， 今為誰故而顯現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊神通光明照， 今為誰故而顯現？

諸來大眾最勇猛？ 地藏至此真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來大眾最勇猛？ 地藏至此真佛子。

伏藏七寶滿足施， 佛藏珍寶是無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏藏七寶滿足施， 佛藏珍寶是無畏；

種子即是大菩薩， 一切眾生之商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子即是大菩薩， 一切眾生之商主。

此主能生佛法寶， 大功德海而精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此主能生佛法寶， 大功德海而精進；

大悲體性甚聰哲， 能救一切眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲體性甚聰哲， 能救一切眾生苦。

亦能救度諸怖畏。 譬如明月示正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能救度諸怖畏。 譬如明月示正道，

能生善根如大地， 亦如金剛摧諸結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生善根如大地， 亦如金剛摧諸結，

為大施主解脫寶， 漂諸煩惱如大水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大施主解脫寶， 漂諸煩惱如大水；

如蓋普覆煩惱熱， 亦如良醫除眾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓋普覆煩惱熱， 亦如良醫除眾病，

於一食頃讚地藏， 過諸菩薩百億劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一食頃讚地藏， 過諸菩薩百億劫。

如諸智者無量德， 是故地藏大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸智者無量德， 是故地藏大名稱，

煩惱繫縛諸眾生， 皆令遠離得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱繫縛諸眾生， 皆令遠離得解脫；

得首楞嚴大三昧， 能度諸禪至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得首楞嚴大三昧， 能度諸禪至彼岸。

十二因緣悉清淨， 其智廣大如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣悉清淨， 其智廣大如虛空；

無量佛國諸眾生， 皆悉能滅黑闇聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛國諸眾生， 皆悉能滅黑闇聚。

而於一切四禪中， 遍觀佛國修諸行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於一切四禪中， 遍觀佛國修諸行；

能令眾生入三昧， 皆悉得離煩惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾生入三昧， 皆悉得離煩惱熱。

眾生過去惡業故， 常處刀、兵、疾疫劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生過去惡業故， 常處刀、兵、疾疫劫；

於此世間受苦惱， 彼善男子能救脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此世間受苦惱， 彼善男子能救脫。

一切六道諸眾生， 常為苦惱之所逼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切六道諸眾生， 常為苦惱之所逼；

當悉歸命於地藏， 當令苦惱悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當悉歸命於地藏， 當令苦惱悉消滅。

眾生輪轉沒諸苦， 互相殘賊起鬪諍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生輪轉沒諸苦， 互相殘賊起鬪諍；

若能歸命地藏者， 令彼鬪諍皆悉忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能歸命地藏者， 令彼鬪諍皆悉忍。

趣於三惡甚可畏， 所求不得常苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣於三惡甚可畏， 所求不得常苦惱；

亦當歸命於地藏， 一切皆得除怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當歸命於地藏， 一切皆得除怖畏。

若修持戒及念定， 欲得多聞智慧者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修持戒及念定， 欲得多聞智慧者；

皆當歸命於地藏， 隨心所願悉滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當歸命於地藏， 隨心所願悉滿足。

欲得如是諸功德， 及以工巧善種子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得如是諸功德， 及以工巧善種子；

皆當歸命於地藏， 令彼所願悉滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當歸命於地藏， 令彼所願悉滿足。

一切藥、穀諸福田， 乃至欲求男、女等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切藥、穀諸福田， 乃至欲求男、女等；

皆當歸命於地藏， 令彼所願悉滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當歸命於地藏， 令彼所願悉滿足。

若欲修行諸功德， 一切所有依大地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲修行諸功德， 一切所有依大地；

藥、穀滋茂而潤澤， 亦因地藏得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥、穀滋茂而潤澤， 亦因地藏得增長。

結業煩惱所覆障， 造作十惡諸不善； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結業煩惱所覆障， 造作十惡諸不善；

皆當歸命於地藏， 悉除結使重惡罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當歸命於地藏， 悉除結使重惡罪。

能以正法示眾生， 作種種形隨應說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以正法示眾生， 作種種形隨應說；

具修布施諸功德， 欲救眾生起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修布施諸功德， 欲救眾生起大悲。

假使滿足於百劫， 不可分別其功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿足於百劫， 不可分別其功德；

是名功德之大藏， 一切皆當供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名功德之大藏， 一切皆當供養之。」

佛說大方廣十輪經發問本業斷結品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣十輪經發問本業斷結品第三

爾時，地藏菩薩摩訶薩，從座而起整其衣服，長跪叉手右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如我今者欲發少問，唯願聽許，時為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，從座而起整其衣服，長跪叉手右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如我今者欲發少問，唯願聽許，時為解說。」

佛言：「汝是真善丈夫，為欲顯示一切眾生無礙智慧，亦令他人作大丈夫；若有所問隨汝意答，勿生疑難。如來今日當為解說，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝是真善丈夫，為欲顯示一切眾生無礙智慧，亦令他人作大丈夫；若有所問隨汝意答，勿生疑難。如來今日當為解說，令汝歡喜。」

爾時，地藏菩薩以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩以偈問曰：

「曾於十三劫， 修行佛福田； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曾於十三劫， 修行佛福田；

飢饉與疾疫， 悉為眾生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢饉與疾疫， 悉為眾生滅。

為億諸佛等， 造不思議供； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為億諸佛等， 造不思議供；

今見大會集， 清淨眾俱來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見大會集， 清淨眾俱來。

聰哲勤精進， 皆來至此會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰哲勤精進， 皆來至此會；

一時而雲集， 無有諸濁惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時而雲集， 無有諸濁惡。

濁世多譏嫌， 作惡損淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濁世多譏嫌， 作惡損淨行；

云何不善識， 擾亂毀威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不善識， 擾亂毀威儀，

皆與惡逆俱， 誹謗於正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與惡逆俱， 誹謗於正法；

毀訾諸賢聖， 妄著於斷常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀訾諸賢聖， 妄著於斷常。

造作十惡業， 不畏後世苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作十惡業， 不畏後世苦；

破壞三乘法， 諂曲趣惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞三乘法， 諂曲趣惡道。

無明蔽其目， 貪嫉多姦偽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明蔽其目， 貪嫉多姦偽；

云何轉法輪， 解脫諸諂曲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何轉法輪， 解脫諸諂曲？

煩惱金剛俱， 云何得斷離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱金剛俱， 云何得斷離？

云何為總持？ 忍辱能柔和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為總持？ 忍辱能柔和。

此集未曾有， 令我值世將； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此集未曾有， 令我值世將；

諸處未曾見， 如是之大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸處未曾見， 如是之大眾。

具足頭陀行， 久修菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足頭陀行， 久修菩提道；

云何於此處， 成佛轉法輪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於此處， 成佛轉法輪？」

爾時，佛告地藏菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝於過去恒河沙佛所已問此義。如是之法汝亦曾聞，具智慧行功德滿足，以方便力渡於彼岸。汝為成就諸餘眾生安樂利益故，亦欲令一切菩薩摩訶薩眾滿足一切方便伏藏，為具六波羅蜜，欲滿一切智海；為迴諸帝王使不墮惡道，欲令十方世界三寶熾盛正法久住，以是義故問於如來。善男子！汝今諦聽，諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告地藏菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝於過去恒河沙佛所已問此義。如是之法汝亦曾聞，具智慧行功德滿足，以方便力渡於彼岸。汝為成就諸餘眾生安樂利益故，亦欲令一切菩薩摩訶薩眾滿足一切方便伏藏，為具六波羅蜜，欲滿一切智海；為迴諸帝王使不墮惡道，欲令十方世界三寶熾盛正法久住，以是義故問於如來。善男子！汝今諦聽，諦聽！當為汝說。」

地藏菩薩白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「此是如來過去本誓願力成就十輪，如此國土有五濁惡世，一切淨法皆悉損減。離聖七財遠諸智人，為斷常網之所覆障。載惡道車不畏後世，常處無明黑闇之中。具行十惡能造五逆，誹謗正法毀訾賢聖，遠離一切諸善功德成就惡法。能於如是多惡世界，悉令安隱得無所畏，成就先聖最勝之法，能轉法輪制諸怨敵，皆悉降伏摧滅煩惱猶如金剛，令諸眾生安住三乘阿鞞跋致地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此是如來過去本誓願力成就十輪，如此國土有五濁惡世，一切淨法皆悉損減。離聖七財遠諸智人，為斷常網之所覆障。載惡道車不畏後世，常處無明黑闇之中。具行十惡能造五逆，誹謗正法毀訾賢聖，遠離一切諸善功德成就惡法。能於如是多惡世界，悉令安隱得無所畏，成就先聖最勝之法，能轉法輪制諸怨敵，皆悉降伏摧滅煩惱猶如金剛，令諸眾生安住三乘阿鞞跋致地。

「善男子！譬如有人遠離功德，世界國土或自境內，而有軍起；或為隣國外來強兵之所踐害；憂愁惱亂種種鬪諍，及諸諂偽欺誑妄語有種種病；愚闇所蔽目視不了，為童子鬼魍魅所持；阿鉢摩羅之所惑著，身體乾枯狂亂失心；諸根醜陋手足不具，常乏財產無有福祿，不為一切之所憙樂；多歸異道起諸邪見，心意顛倒趣三惡道。如是國土多諸耆舊，以為輔相臣佐吏民，爵祿有序而與同好不相侵害。如是建國，則有無量種種明制調伏人民，施、戒、慈、忍威儀具足，難行苦行一切備滿；以如是福德因緣，眾生諸根皆悉具足，身體長大威德熾盛相好端嚴，常為一切尊重恭敬，皆共親友仁性寬慈聰敏多智。若有尊重及諸王子備此德者，以諸香湯，調和冷暖以用洗浴，著鮮淨衣其光如寶。頂上復有如是寶珠真金華鬘，手繫素繒種種華鬘、金、銀、真珠以為璫環，雜寶珠網而作臂指，種種環玔如是等寶莊嚴其身。先所奉事天及諸仙一切帝釋，悉皆聽許敷置高座；如前父王登尊位時。昇如是座紹王位已，一切龍王、天帝、阿修羅帝、鳩槃茶帝，是前父王所有鍾鼓，今受位時亦擊此鼓。如是音聲遍滿城邑，一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀，澡浴身體著鮮淨衣，種種諸寶，繒蓋、幢幡、金、銀、摩尼真珠、珊瑚、琉璃、珂貝，一切珍寶，以新王立，見有如是吉祥等相故種種獻奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人遠離功德，世界國土或自境內，而有軍起；或為隣國外來強兵之所踐害；憂愁惱亂種種鬪諍，及諸諂偽欺誑妄語有種種病；愚闇所蔽目視不了，為童子鬼魍魅所持；阿鉢摩羅之所惑著，身體乾枯狂亂失心；諸根醜陋手足不具，常乏財產無有福祿，不為一切之所憙樂；多歸異道起諸邪見，心意顛倒趣三惡道。如是國土多諸耆舊，以為輔相臣佐吏民，爵祿有序而與同好不相侵害。如是建國，則有無量種種明制調伏人民，施、戒、慈、忍威儀具足，難行苦行一切備滿；以如是福德因緣，眾生諸根皆悉具足，身體長大威德熾盛相好端嚴，常為一切尊重恭敬，皆共親友仁性寬慈聰敏多智。若有尊重及諸王子備此德者，以諸香湯，調和冷暖以用洗浴，著鮮淨衣其光如寶。頂上復有如是寶珠真金華鬘，手繫素繒種種華鬘、金、銀、真珠以為璫環，雜寶珠網而作臂指，種種環玔如是等寶莊嚴其身。先所奉事天及諸仙一切帝釋，悉皆聽許敷置高座；如前父王登尊位時。昇如是座紹王位已，一切龍王、天帝、阿修羅帝、鳩槃茶帝，是前父王所有鍾鼓，今受位時亦擊此鼓。如是音聲遍滿城邑，一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀，澡浴身體著鮮淨衣，種種諸寶，繒蓋、幢幡、金、銀、摩尼真珠、珊瑚、琉璃、珂貝，一切珍寶，以新王立，見有如是吉祥等相故種種獻奉。

「爾時，新王紹灌頂位，先王所置宿舊先臣，隨其所能各為職司。若己國內自有軍興，及以隣國起諸兵眾，隨有怨敵悉皆殄滅，守護己國無諸毀損，善增眷屬更相親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，新王紹灌頂位，先王所置宿舊先臣，隨其所能各為職司。若己國內自有軍興，及以隣國起諸兵眾，隨有怨敵悉皆殄滅，守護己國無諸毀損，善增眷屬更相親友。

「善男子！若能如是，名為初輪灌頂王位。於其國土得安樂住初伏怨敵，壽命長遠守護身命。如是，如是！善男子！若人處於五濁諸惡世界，遠離於佛，是故此中一切眾生，心多瞋恚更相侵逼，一切人民皆悉愁惱。愚闇癡冥起於斷、常，種種鬪訟、貪嫉、諂偽，作諸欺誑悉具十惡，取著眾生惱亂人民，種種煩惱及諸過患，是故遠離甚深法眼，為瞋恚病之所擾害。心常遠離棄捨真實一切法味，意想散亂譏訶善法樂所愛味，常為煩惱及諸邪見惑網所覆。歸依六師傷敗聖道趣向三惡。有諸菩薩摩訶薩，已曾親近、供養過去無量諸佛，能度一切智慧大海，安住諸佛所行之道，皆悉集會到於我所。汝以修集種種布施，善能調伏成就苦行遠離諸惡，久修諸佛難行苦行。常念智慧、方便、福德、大慈、大悲莊嚴瓔珞廣大伏藏，一切禪定、總持、忍辱，諸地大海皆已具足，不生諂誑幻偽之心。身相柔和滿足忍辱，而常善順以自莊嚴，皆悉近於一切智海。其色盛妙光明具足，能為一切聲聞、辟支佛作大導師；亦與一切生死怖畏眾生為作安慰。即是拘樓孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛如是等如來之子，於賢劫中最為上首。以禪定智水而自洗浴，著慚愧衣，是最勝大仙所行之處；亦是解脫功德華鬘；亦名一切種智無生真實而自莊嚴；是三善行能為三界作密雲蓋已，於過去一切佛土善得安住，處於金剛三昧之座。亦於過去聲聞、辟支佛所，安置尊座四念處座；亦是先佛所安置座。於一切智渚住於菩提，能轉法輪紹三寶種令使不絕，擊於法鼓出大音聲遍滿三界。以此法輪聲使諸天人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，鳩槃茶、富單那、迦吒富單那、餓鬼、毘舍闍，皆以四聖諦寂滅之相而自莊嚴。三轉十二行法輪，昔所未轉如今轉之，一切沙門婆羅門，若天、若魔、若梵皆不能轉，為欲利益安樂一切諸天人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能如是，名為初輪灌頂王位。於其國土得安樂住初伏怨敵，壽命長遠守護身命。如是，如是！善男子！若人處於五濁諸惡世界，遠離於佛，是故此中一切眾生，心多瞋恚更相侵逼，一切人民皆悉愁惱。愚闇癡冥起於斷、常，種種鬪訟、貪嫉、諂偽，作諸欺誑悉具十惡，取著眾生惱亂人民，種種煩惱及諸過患，是故遠離甚深法眼，為瞋恚病之所擾害。心常遠離棄捨真實一切法味，意想散亂譏訶善法樂所愛味，常為煩惱及諸邪見惑網所覆。歸依六師傷敗聖道趣向三惡。有諸菩薩摩訶薩，已曾親近、供養過去無量諸佛，能度一切智慧大海，安住諸佛所行之道，皆悉集會到於我所。汝以修集種種布施，善能調伏成就苦行遠離諸惡，久修諸佛難行苦行。常念智慧、方便、福德、大慈、大悲莊嚴瓔珞廣大伏藏，一切禪定、總持、忍辱，諸地大海皆已具足，不生諂誑幻偽之心。身相柔和滿足忍辱，而常善順以自莊嚴，皆悉近於一切智海。其色盛妙光明具足，能為一切聲聞、辟支佛作大導師；亦與一切生死怖畏眾生為作安慰。即是拘樓孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛如是等如來之子，於賢劫中最為上首。以禪定智水而自洗浴，著慚愧衣，是最勝大仙所行之處；亦是解脫功德華鬘；亦名一切種智無生真實而自莊嚴；是三善行能為三界作密雲蓋已，於過去一切佛土善得安住，處於金剛三昧之座。亦於過去聲聞、辟支佛所，安置尊座四念處座；亦是先佛所安置座。於一切智渚住於菩提，能轉法輪紹三寶種令使不絕，擊於法鼓出大音聲遍滿三界。以此法輪聲使諸天人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，鳩槃茶、富單那、迦吒富單那、餓鬼、毘舍闍，皆以四聖諦寂滅之相而自莊嚴。三轉十二行法輪，昔所未轉如今轉之，一切沙門婆羅門，若天、若魔、若梵皆不能轉，為欲利益安樂一切諸天人故。

「善男子！是名轉於初輪。若今世、後世是處、非處如實而知，到於安隱無畏之處，一切怨敵自然降伏。如實而知能轉梵輪，處處現於五濁惡世。諸弟子等正師子吼，若作五逆罪業眾生成就十惡，如是人等碎諸煩惱猶如金剛，斷諸有漏令得解脫，隨其所欲安置三乘住不退地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名轉於初輪。若今世、後世是處、非處如實而知，到於安隱無畏之處，一切怨敵自然降伏。如實而知能轉梵輪，處處現於五濁惡世。諸弟子等正師子吼，若作五逆罪業眾生成就十惡，如是人等碎諸煩惱猶如金剛，斷諸有漏令得解脫，隨其所欲安置三乘住不退地。

「善男子！譬如有人初登王位，受灌頂已，觀察去、來三世若干等種無量王事；而以智慧觀察業因一切果報，隨其性相而置爵位。以此三業故，令其國土增長安樂，隣國怨敵悉皆摧伏。何等為三？如灌頂王剎利，為護命故防備怨敵與他戰鬪，經營王宮及諸國土一切奉祿人民產業；是名灌頂大王成就第二輪。隣國怨敵不能侵害，守護身命長壽安樂。如是，善男子！如來始成佛道得無上智，過去、未來、現在一切法眼，亦如三世諸佛所得法眼。故修行正法，為欲觀察一切業報差別之相，具深法眼分別業因，能令善根一切熾盛長夜安隱；悉使眾生成就種種無量之樂；能使一切外道怨敵自然降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人初登王位，受灌頂已，觀察去、來三世若干等種無量王事；而以智慧觀察業因一切果報，隨其性相而置爵位。以此三業故，令其國土增長安樂，隣國怨敵悉皆摧伏。何等為三？如灌頂王剎利，為護命故防備怨敵與他戰鬪，經營王宮及諸國土一切奉祿人民產業；是名灌頂大王成就第二輪。隣國怨敵不能侵害，守護身命長壽安樂。如是，善男子！如來始成佛道得無上智，過去、未來、現在一切法眼，亦如三世諸佛所得法眼。故修行正法，為欲觀察一切業報差別之相，具深法眼分別業因，能令善根一切熾盛長夜安隱；悉使眾生成就種種無量之樂；能使一切外道怨敵自然降伏。

「何等為三業？坐禪、誦經、營理僧事。云何為禪？禪有十種。何等為十？第一知身；知身六入；知我、我所；知業因為因自在受生；知種種愛無明黑闇；知所親愛無有真實，屬眾因緣欲苦相續流注不絕，為滅此等令悉除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三業？坐禪、誦經、營理僧事。云何為禪？禪有十種。何等為十？第一知身；知身六入；知我、我所；知業因為因自在受生；知種種愛無明黑闇；知所親愛無有真實，屬眾因緣欲苦相續流注不絕，為滅此等令悉除斷。

「云何為業流？觀察一切三種業行，是名業流。生死無際愛因緣有，是名煩惱流。煩惱因緣故，無明和合能生名色；名色和合因緣故能生六入；六入因緣故能生觸；觸因緣故能生受；受因緣故能生後有；後有因緣故能生生；生因緣故能生老、病、死、苦；是名苦流。如是三流皆從愛生。何以故？因無明業，愛為水潤，為欲枯涸此三流故，樂觀無常名無常忍。能觀無常、苦、空、無我，信一切法愚癡無智；如幻、如炎、如水中月、如夢，空、無相、無願；寂滅無生、空無諸相；常觀五陰空、無相、無願；隨順忍樂觀察出息、入息，繫念安般增數、減數；觀住、觀滅、并觀住滅；還數有二種：意與覺觀俱滅；於覺觀取出息、入息相；減數有二：依止有出能除覺觀，出息、入息取其相貌。觀住有二種：觀出、入息，見其滅想心能住定。滅有二種：盡除諸結深淨於見，修出入息觀察五陰。何以故？此出入息名色盛陰；亦名受、想、行、識等盛陰；是名五盛陰種種不相應相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為業流？觀察一切三種業行，是名業流。生死無際愛因緣有，是名煩惱流。煩惱因緣故，無明和合能生名色；名色和合因緣故能生六入；六入因緣故能生觸；觸因緣故能生受；受因緣故能生後有；後有因緣故能生生；生因緣故能生老、病、死、苦；是名苦流。如是三流皆從愛生。何以故？因無明業，愛為水潤，為欲枯涸此三流故，樂觀無常名無常忍。能觀無常、苦、空、無我，信一切法愚癡無智；如幻、如炎、如水中月、如夢，空、無相、無願；寂滅無生、空無諸相；常觀五陰空、無相、無願；隨順忍樂觀察出息、入息，繫念安般增數、減數；觀住、觀滅、并觀住滅；還數有二種：意與覺觀俱滅；於覺觀取出息、入息相；減數有二：依止有出能除覺觀，出息、入息取其相貌。觀住有二種：觀出、入息，見其滅想心能住定。滅有二種：盡除諸結深淨於見，修出入息觀察五陰。何以故？此出入息名色盛陰；亦名受、想、行、識等盛陰；是名五盛陰種種不相應相。

「復有五種：非新、非故、非有、非聚、非言，如是五種。以此五陰觀三種業，以此三業觀究竟盡。復觀六處，有我、我所，有業，無明為田，愛為濕潤，究竟滅盡。以是觀察，具四念處，修集滿足，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，乃至能滿十八不共法，得無生忍及一切智，具足首楞嚴三昧。修出、入息安般三昧，滿足一切正法住處。若能如是修諸禪定，則是供養過去、未來一切諸佛，是名佛子，從佛口生、從正法生。有能如此善修禪者，或是大士諸菩薩等；或是漏盡辟支、羅漢如所修集；是名菩薩摩訶薩，則能滿足十八不共法具一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種：非新、非故、非有、非聚、非言，如是五種。以此五陰觀三種業，以此三業觀究竟盡。復觀六處，有我、我所，有業，無明為田，愛為濕潤，究竟滅盡。以是觀察，具四念處，修集滿足，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，乃至能滿十八不共法，得無生忍及一切智，具足首楞嚴三昧。修出、入息安般三昧，滿足一切正法住處。若能如是修諸禪定，則是供養過去、未來一切諸佛，是名佛子，從佛口生、從正法生。有能如此善修禪者，或是大士諸菩薩等；或是漏盡辟支、羅漢如所修集；是名菩薩摩訶薩，則能滿足十八不共法具一切智。

「善男子！是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提，亦是三世如來世尊甚深法眼。滿足業行觀察果報，安住眾生於十種禪定。如是，善男子！則能轉於如來所轉禪定法輪。彼善男子，云何修於如來誦習？若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，善男子！有少信心微薄善根，於世諦中善根未熟，令彼眾生於初、中、後夜，以時誦習修禪喜悅求無上智。我於爾時安置大乘修習禪定，讀誦、受持、種種供養，自誦、教人誦，自說、教人說，自供養、教人供養，自住大乘亦教人住大乘，互相教化滅諸煩惱；皆為得於無上道利，亦欲滅諸眾生無量等苦，亦為得入無所畏處涅槃之城。若有眾生樂求辟支佛者，為說十二因緣法。樂求聲聞者，為說百千四種阿含，及與無量阿毘曇等教，令誦習如說修行。善男子！是名如來修誦習輪。善男子！若有鈍根眾生，為欲發起善根因緣，懈怠、少智、忘失正念，貪著住處、衣服、飲食、四事供養，遠離一切諸善知識；如此眾生，教令勸化料理僧事及與佛法和上阿闍梨故，是善男子！則為安置如來勸化營事福處。如是善男子，如實知於修習業法。善男子！是名第二佛輪，具足三業成熟眾生輪，到於安隱無畏之處，能師子吼轉梵法輪，令諸外敵皆悉降伏，如實能知眾生因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提，亦是三世如來世尊甚深法眼。滿足業行觀察果報，安住眾生於十種禪定。如是，善男子！則能轉於如來所轉禪定法輪。彼善男子，云何修於如來誦習？若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，善男子！有少信心微薄善根，於世諦中善根未熟，令彼眾生於初、中、後夜，以時誦習修禪喜悅求無上智。我於爾時安置大乘修習禪定，讀誦、受持、種種供養，自誦、教人誦，自說、教人說，自供養、教人供養，自住大乘亦教人住大乘，互相教化滅諸煩惱；皆為得於無上道利，亦欲滅諸眾生無量等苦，亦為得入無所畏處涅槃之城。若有眾生樂求辟支佛者，為說十二因緣法。樂求聲聞者，為說百千四種阿含，及與無量阿毘曇等教，令誦習如說修行。善男子！是名如來修誦習輪。善男子！若有鈍根眾生，為欲發起善根因緣，懈怠、少智、忘失正念，貪著住處、衣服、飲食、四事供養，遠離一切諸善知識；如此眾生，教令勸化料理僧事及與佛法和上阿闍梨故，是善男子！則為安置如來勸化營事福處。如是善男子，如實知於修習業法。善男子！是名第二佛輪，具足三業成熟眾生輪，到於安隱無畏之處，能師子吼轉梵法輪，令諸外敵皆悉降伏，如實能知眾生因緣。

「善男子！譬如灌頂剎利王，沙門、婆羅門、毘舍、首陀，諦善觀察誰有勇健，種種伎能，多聞、持戒；善知分別有功德者，方便、智慧，能勤精進堅固不退，種種福德而自莊嚴。於是眾中作灌頂剎利王，隨其相貌，金、銀、珍寶、倉庫、糓帛，及諸田宅、奴婢、僕使，皆悉給與此國。若有於眾生中能持戒者，如此眾生亦給短乏。若有眾生不持戒者，少於精進、懈怠、懶惰、忘失正念，無慈愍心亦無返復，不畏後世在欲淤泥。如是灌頂剎利大王，隨其事相謫罰安慰，或以教令謫罰、或以繫閉謫罰、或以財物謫罰、或復有奪種種產業、或有罰其鞭杖、或有截其支節、或有斬其身首，有如是等無量教授；是名灌頂剎利大王第三輪也。能令增益己之國土，降伏一切諸惡外敵，守護身命令得長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如灌頂剎利王，沙門、婆羅門、毘舍、首陀，諦善觀察誰有勇健，種種伎能，多聞、持戒；善知分別有功德者，方便、智慧，能勤精進堅固不退，種種福德而自莊嚴。於是眾中作灌頂剎利王，隨其相貌，金、銀、珍寶、倉庫、糓帛，及諸田宅、奴婢、僕使，皆悉給與此國。若有於眾生中能持戒者，如此眾生亦給短乏。若有眾生不持戒者，少於精進、懈怠、懶惰、忘失正念，無慈愍心亦無返復，不畏後世在欲淤泥。如是灌頂剎利大王，隨其事相謫罰安慰，或以教令謫罰、或以繫閉謫罰、或以財物謫罰、或復有奪種種產業、或有罰其鞭杖、或有截其支節、或有斬其身首，有如是等無量教授；是名灌頂剎利大王第三輪也。能令增益己之國土，降伏一切諸惡外敵，守護身命令得長壽。

「如是，如是！善男子！若我聲聞弟子，離於智慧、方便、福德及諸調伏，忘失正念亂心放逸，歸依於我，我知體性隨其相貌而調伏之。若有貢高難可調伏，心不恭敬不堅持戒，為法久住而調伏之。若起心念，教令心悔，又須言語而謫罰者，驅令下意終不與語。亦於僧中謫罰令其禮拜，呵詰嫌責不同僧利。或在僧前四體投地自歸伏罪，或時驅出不得共住。我知眾生種種體性，心所趣向，能生信解。為利彼故，除其黑闇、乾竭駛流，得涅槃樂，為欲調伏破戒眾生，廣說諸經地獄等苦。若有眾生能起信敬淨意方便，隨彼體相說諸善根，為具善故乃至令得到無畏城。善男子！是名第三輪也。以如是輪，隨彼眾生得種種解，修行諸業悉具善本，使得安隱到無畏處，如彼賢聖轉佛法輪，外道怨敵自然降伏，能師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！善男子！若我聲聞弟子，離於智慧、方便、福德及諸調伏，忘失正念亂心放逸，歸依於我，我知體性隨其相貌而調伏之。若有貢高難可調伏，心不恭敬不堅持戒，為法久住而調伏之。若起心念，教令心悔，又須言語而謫罰者，驅令下意終不與語。亦於僧中謫罰令其禮拜，呵詰嫌責不同僧利。或在僧前四體投地自歸伏罪，或時驅出不得共住。我知眾生種種體性，心所趣向，能生信解。為利彼故，除其黑闇、乾竭駛流，得涅槃樂，為欲調伏破戒眾生，廣說諸經地獄等苦。若有眾生能起信敬淨意方便，隨彼體相說諸善根，為具善故乃至令得到無畏城。善男子！是名第三輪也。以如是輪，隨彼眾生得種種解，修行諸業悉具善本，使得安隱到無畏處，如彼賢聖轉佛法輪，外道怨敵自然降伏，能師子吼。

「善男子！譬如灌頂剎利大王，於國人民有若干種邪歸、邪見、邪解、邪出家，或於吉相專修如此，無量苦惱傷害眾生。灌頂大王以先王舊法，為彼眾生令專修學斷除倒見，先王舊善治國之法亦使修行。灌頂剎利大王制法，令諸眾生悉同一意俱共調伏，同一悕望同所樂欲，同共歸趣皆令和合。隨順先王舊國之法聽受詔命，皆共隨伏同奉國法。爾時，灌頂剎利大王，常與國人同其飲食而共戲樂，不相疑猜心相體信共行王法，是名灌頂大王第四輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如灌頂剎利大王，於國人民有若干種邪歸、邪見、邪解、邪出家，或於吉相專修如此，無量苦惱傷害眾生。灌頂大王以先王舊法，為彼眾生令專修學斷除倒見，先王舊善治國之法亦使修行。灌頂剎利大王制法，令諸眾生悉同一意俱共調伏，同一悕望同所樂欲，同共歸趣皆令和合。隨順先王舊國之法聽受詔命，皆共隨伏同奉國法。爾時，灌頂剎利大王，常與國人同其飲食而共戲樂，不相疑猜心相體信共行王法，是名灌頂大王第四輪也。

「以如是輪能令己國悉得增長，并制怨敵皆悉降伏，能保國土守護壽命。善男子！如來世尊，見諸眾生有若干種邪歸、邪見、悕樂邪業。觀諸眾生，以是因緣，己於過去諸佛如來在大眾前，數數開示佛法因果，說六波羅蜜修行正道，說佛、法、僧三寶聖種，數數顯現一切業報，示教利喜而將導之，令諸邪見悉得解脫，及與四眾亦皆解脫。具修善行柔和調順，遊戲四念處，於諸解脫知見正道，悉得快樂令法久住。使三寶種終不斷絕，乃至四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，一切禪定解脫知見，悉得自在遊戲無礙。如是，善男子！是名如來第四輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是輪能令己國悉得增長，并制怨敵皆悉降伏，能保國土守護壽命。善男子！如來世尊，見諸眾生有若干種邪歸、邪見、悕樂邪業。觀諸眾生，以是因緣，己於過去諸佛如來在大眾前，數數開示佛法因果，說六波羅蜜修行正道，說佛、法、僧三寶聖種，數數顯現一切業報，示教利喜而將導之，令諸邪見悉得解脫，及與四眾亦皆解脫。具修善行柔和調順，遊戲四念處，於諸解脫知見正道，悉得快樂令法久住。使三寶種終不斷絕，乃至四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，一切禪定解脫知見，悉得自在遊戲無礙。如是，善男子！是名如來第四輪也。

「如來成就如是輪故，令諸眾生一切歸依，皆修善業同其知見，安隱快樂悉令住於無畏之地。高勝大仙所證之處轉佛法輪，一切沙門、婆羅門、諸梵魔天所不能轉。摧伏天魔一切外道，於四眾中能師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來成就如是輪故，令諸眾生一切歸依，皆修善業同其知見，安隱快樂悉令住於無畏之地。高勝大仙所證之處轉佛法輪，一切沙門、婆羅門、諸梵魔天所不能轉。摧伏天魔一切外道，於四眾中能師子吼。

「善男子！譬如灌頂大王，能令己國及他人民，若自妻色心無厭足。於他產業并諸妻色皆生貪著，守護城郭禁諸雜物，國土村邑及以王宮，乃至戍邏皆悉遮制緻密堅固。善男子！是名第五灌頂大王禁制輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如灌頂大王，能令己國及他人民，若自妻色心無厭足。於他產業并諸妻色皆生貪著，守護城郭禁諸雜物，國土村邑及以王宮，乃至戍邏皆悉遮制緻密堅固。善男子！是名第五灌頂大王禁制輪也。

「時灌頂王，如是成就輪已，能令外諸怨敵皆悉降伏，亦使己國常得增長救護身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時灌頂王，如是成就輪已，能令外諸怨敵皆悉降伏，亦使己國常得增長救護身命。

「善男子！如來多陀阿伽度，能令魔王波旬，九十五種眾邪外道，及諸無量一切眾生，於己產業心無厭足，乃至欲害我故，以火坑毒飯，推山欲壓，放其醉象，或拔利劍，以如是等而逐於我，或以塵穢而坌於佛，或以婬慾而謗如來，或言非人亦非丈夫，如是種種誹謗毀呰，而口惡罵於佛、法、僧，為諸利養眾因緣故，而生嫉妬誹謗聲聞。如來世尊善守六根住四梵處，教諸聲聞，或以四念處，以四辯才，為說聲聞三解脫門。如是，如來有若干種，或以世間法及出世間法，能令一切如實而知。善男子！是名如來第五輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來多陀阿伽度，能令魔王波旬，九十五種眾邪外道，及諸無量一切眾生，於己產業心無厭足，乃至欲害我故，以火坑毒飯，推山欲壓，放其醉象，或拔利劍，以如是等而逐於我，或以塵穢而坌於佛，或以婬慾而謗如來，或言非人亦非丈夫，如是種種誹謗毀呰，而口惡罵於佛、法、僧，為諸利養眾因緣故，而生嫉妬誹謗聲聞。如來世尊善守六根住四梵處，教諸聲聞，或以四念處，以四辯才，為說聲聞三解脫門。如是，如來有若干種，或以世間法及出世間法，能令一切如實而知。善男子！是名如來第五輪也。

「如來修如是輪，以出世間智，令他眾生種種歸依，皆同產業共其知見，安隱快樂住無所畏。是諸高勝大仙居處轉佛法輪，沙門、婆羅門、諸梵魔天所不能轉，悉能摧伏一切天魔及諸外道，於四眾中能師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來修如是輪，以出世間智，令他眾生種種歸依，皆同產業共其知見，安隱快樂住無所畏。是諸高勝大仙居處轉佛法輪，沙門、婆羅門、諸梵魔天所不能轉，悉能摧伏一切天魔及諸外道，於四眾中能師子吼。