大方廣十輪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣十輪經卷第一

失譯人名今附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附北涼錄

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在佉羅堤耶山牟尼仙所住之處，與大比丘眾俱，無量無數聲聞大眾；菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計，說《月藏》訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在佉羅堤耶山牟尼仙所住之處，與大比丘眾俱，無量無數聲聞大眾；菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計，說《月藏》訖。

爾時，南方有大香雲雨大香雨，大華雲雨大華雨，無量瓔珞雲雨種種瓔珞雨，大衣雲雨大衣雨。於佉羅堤耶山牟尼仙所住處，是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而雨香華、衣服、瓔珞，亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說三歸聲，持戒聲、忍辱聲、精進聲、禪定聲、具足智慧聲，降伏四魔聲，名稱普聞遍滿三界聲，念、定、總持聲，空、無相、無願聲，離欲聲，色如聚沫聲、受如水泡聲、想如熱炎聲、行如芭蕉聲、識如幻聲，無常、苦、空、無我之聲，慚愧聲，念處聲，慈、悲、喜、捨聲，證諸法聲，涅槃聲，無窟宅聲，三乘聲，轉法輪聲，成熟眾生聲，度三惡道聲，六波羅蜜聲，善巧方便乃至具足十地聲，遊戲神通聲，遊戲無上大乘聲，阿鞞跋致聲，無生法忍聲，入佛海聲。諸來大眾悉見種種雨，亦聞無量諸法音聲，隨意衣服嚴飾之聲。又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶，其如意寶各出光明，如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛，是諸佛所各有菩薩而自圍遶。其光明中盡見十方諸佛世界，若有病者蒙光觸身眾病除愈；一切繫縛及應死者，光觸身故皆得解脫；若身行惡、口行惡、意行惡，光觸身時悉除三惡；若諸飢渴眾生蒙光觸身亦皆飽滿；種種讁罰身受苦切，乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物，蒙光觸身隨所念憶悉得滿足；若有殺生、偷盜、邪婬、妄言、綺語、兩舌、惡口、罵詈，蒙光觸身如是等惡皆悉得除；若諸眾生有求不得苦，蒙光觸身皆悉受樂。光明清淨，悉無翳障、風雲塵霧及諸臭穢，苦惱辛酸不善音聲，乃至怖畏惡觸皆得除滅；遠離諸惡一切邪偽諂曲亦皆無餘，一切惡欲悉得棄捨，諸妙勝樂一切皆集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方有大香雲雨大香雨，大華雲雨大華雨，無量瓔珞雲雨種種瓔珞雨，大衣雲雨大衣雨。於佉羅堤耶山牟尼仙所住處，是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而雨香華、衣服、瓔珞，亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說三歸聲，持戒聲、忍辱聲、精進聲、禪定聲、具足智慧聲，降伏四魔聲，名稱普聞遍滿三界聲，念、定、總持聲，空、無相、無願聲，離欲聲，色如聚沫聲、受如水泡聲、想如熱炎聲、行如芭蕉聲、識如幻聲，無常、苦、空、無我之聲，慚愧聲，念處聲，慈、悲、喜、捨聲，證諸法聲，涅槃聲，無窟宅聲，三乘聲，轉法輪聲，成熟眾生聲，度三惡道聲，六波羅蜜聲，善巧方便乃至具足十地聲，遊戲神通聲，遊戲無上大乘聲，阿鞞跋致聲，無生法忍聲，入佛海聲。諸來大眾悉見種種雨，亦聞無量諸法音聲，隨意衣服嚴飾之聲。又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶，其如意寶各出光明，如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛，是諸佛所各有菩薩而自圍遶。其光明中盡見十方諸佛世界，若有病者蒙光觸身眾病除愈；一切繫縛及應死者，光觸身故皆得解脫；若身行惡、口行惡、意行惡，光觸身時悉除三惡；若諸飢渴眾生蒙光觸身亦皆飽滿；種種讁罰身受苦切，乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物，蒙光觸身隨所念憶悉得滿足；若有殺生、偷盜、邪婬、妄言、綺語、兩舌、惡口、罵詈，蒙光觸身如是等惡皆悉得除；若諸眾生有求不得苦，蒙光觸身皆悉受樂。光明清淨，悉無翳障、風雲塵霧及諸臭穢，苦惱辛酸不善音聲，乃至怖畏惡觸皆得除滅；遠離諸惡一切邪偽諂曲亦皆無餘，一切惡欲悉得棄捨，諸妙勝樂一切皆集。

爾時，眾會皆悉堅固，難動如地，心無去來不可毀壞。如是大眾得未曾有，以何因緣我等身體今皆大重不能自勝？當於爾時有一帝釋名曰淨有，於大眾中不遠而坐。於是淨有，即從座而起整衣服，右膝著地合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會皆悉堅固，難動如地，心無去來不可毀壞。如是大眾得未曾有，以何因緣我等身體今皆大重不能自勝？當於爾時有一帝釋名曰淨有，於大眾中不遠而坐。於是淨有，即從座而起整衣服，右膝著地合掌向佛，以偈問曰：

「實語實見者， 實住牟尼尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實語實見者， 實住牟尼尊；

久住於法行， 惟願演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久住於法行， 惟願演說法。

佛為實因緣， 能滅眾生苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為實因緣， 能滅眾生苦；

何故於此處， 而雨種種雨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故於此處， 而雨種種雨？

大眾皆喜悅， 心生信安樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾皆喜悅， 心生信安樂；

開示諸疑惑， 令住於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示諸疑惑， 令住於大乘。

身難動如地， 及一切人天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身難動如地， 及一切人天；

皆見如是相， 大眾悉有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆見如是相， 大眾悉有疑。

兩手各皆出， 摩尼寶光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手各皆出， 摩尼寶光明；

一切諸衣鬘， 雜飾嚴身具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸衣鬘， 雜飾嚴身具。

十方之福田， 離一切過惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方之福田， 離一切過惡；

眾苦得休息， 皆因於救世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦得休息， 皆因於救世。

一切諸天人， 無能說因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天人， 無能說因緣；

是誰神通力， 而來至此處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是誰神通力， 而來至此處？

為佛諸菩薩， 梵魔帝釋等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛諸菩薩， 梵魔帝釋等？

唯願救世說， 神通之因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願救世說， 神通之因緣。」

爾時，世尊告淨有帝釋言：「如是，如是！汝今諦聽！吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩，於無量阿僧祇劫，為五濁惡世成熟眾生故而來至此；與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱，悉為禮拜、供養、恭敬故，欲見大眾集會故，欲聽大眾起隨喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨有帝釋言：「如是，如是！汝今諦聽！吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩，於無量阿僧祇劫，為五濁惡世成熟眾生故而來至此；與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱，悉為禮拜、供養、恭敬故，欲見大眾集會故，欲聽大眾起隨喜故。

「是地藏菩薩作沙門像，現神通力之所變化，有如是等大莊嚴事，亦是如來不可思議無量功德；亦名聲聞、辟支佛正法伏藏；亦名解脫智寶之大寶渚；亦名菩薩救世之法；亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足；亦如寶渚一切商人所趣；亦如大地能生善根；亦是涅槃大法神器；亦是功德清淨之瓶；亦是日月照明行處；亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼除煩惱熱，如無足者得如意乘，如亂心者得甘露味，如羸老者遇其机杖，是大福田之根本也。捨心無礙如彼浚流，救苦不難如赴親友，除結使炎之大雲蓋，如淨水珠能除穢濁，若趣險道迴示正路，是疲極者安隱床座，是四駛流生死橋梁，亦度彼岸無上大船；是三善根勝妙果報，是諸施者最上大乘。持戒不動如須彌山，精進難壞猶如金剛，忍辱堅固亦如大地，總持正法心無二相，禪定莊嚴如妙華鬘，智慧深廣猶如大海，心無所依猶如虛空，方便無染如眾華聚。處於外道如師子王，遠離煩惱如犀一角，滅諸結使如洗塵垢，能除臭穢如疾飄風。將護有疾如彼良醫，消除眾病如妙藥王，斷諸煩惱結如持利劍，為怖畏者作大親友，防諸怨敵如堅城塹，能除其渴如清淨水，濟諸飢乏猶如甘果，亦是裸者最勝衣服，與盛熱者為密雲蓋。具足如是善根果報，清淨第一堅固不壞，微妙色處能生愛樂，於大會處而生慚愧，除諸結使禪定行處，乘四正勤、四攝駛流，忍辱大地亦如須彌，總持深廣如彼大海，神足無礙自在虛空，降伏諸魔一切結習，修行正道無量禪定，亦為一切種智之渚，能轉無作清淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是地藏菩薩作沙門像，現神通力之所變化，有如是等大莊嚴事，亦是如來不可思議無量功德；亦名聲聞、辟支佛正法伏藏；亦名解脫智寶之大寶渚；亦名菩薩救世之法；亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足；亦如寶渚一切商人所趣；亦如大地能生善根；亦是涅槃大法神器；亦是功德清淨之瓶；亦是日月照明行處；亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼除煩惱熱，如無足者得如意乘，如亂心者得甘露味，如羸老者遇其机杖，是大福田之根本也。捨心無礙如彼浚流，救苦不難如赴親友，除結使炎之大雲蓋，如淨水珠能除穢濁，若趣險道迴示正路，是疲極者安隱床座，是四駛流生死橋梁，亦度彼岸無上大船；是三善根勝妙果報，是諸施者最上大乘。持戒不動如須彌山，精進難壞猶如金剛，忍辱堅固亦如大地，總持正法心無二相，禪定莊嚴如妙華鬘，智慧深廣猶如大海，心無所依猶如虛空，方便無染如眾華聚。處於外道如師子王，遠離煩惱如犀一角，滅諸結使如洗塵垢，能除臭穢如疾飄風。將護有疾如彼良醫，消除眾病如妙藥王，斷諸煩惱結如持利劍，為怖畏者作大親友，防諸怨敵如堅城塹，能除其渴如清淨水，濟諸飢乏猶如甘果，亦是裸者最勝衣服，與盛熱者為密雲蓋。具足如是善根果報，清淨第一堅固不壞，微妙色處能生愛樂，於大會處而生慚愧，除諸結使禪定行處，乘四正勤、四攝駛流，忍辱大地亦如須彌，總持深廣如彼大海，神足無礙自在虛空，降伏諸魔一切結習，修行正道無量禪定，亦為一切種智之渚，能轉無作清淨法輪。

「地藏菩薩摩訶薩，為欲來故先現此瑞，亦為供養、恭敬我故來至於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地藏菩薩摩訶薩，為欲來故先現此瑞，亦為供養、恭敬我故來至於此。」

佛復讚歎地藏菩薩言：「汝從南方來，八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此，悉作聲聞像在如來前，頂禮佛足右繞三匝，即為合掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復讚歎地藏菩薩言：「汝從南方來，八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此，悉作聲聞像在如來前，頂禮佛足右繞三匝，即為合掌而說偈言：

「兩足最勝大導師， 恒修於慈發善心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足最勝大導師， 恒修於慈發善心；

能生忍辱如大地， 解脫眾生除瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生忍辱如大地， 解脫眾生除瞋恚。

具足最大諸相好， 而能嚴飾一切界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足最大諸相好， 而能嚴飾一切界；

能滿一切諸福田， 常修實語及大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滿一切諸福田， 常修實語及大慈。

能悉斷除諸愛網， 皆能如實善安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悉斷除諸愛網， 皆能如實善安住；

捨餘清淨諸佛國， 其中眾生具善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨餘清淨諸佛國， 其中眾生具善根。

本願欲度濁惡世， 成熟一切諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願欲度濁惡世， 成熟一切諸眾生；

能生堅固勤精進， 超過無量諸苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生堅固勤精進， 超過無量諸苦行。

常修難行恐怖處， 超過無量諸苦行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修難行恐怖處， 超過無量諸苦行；

布施、持戒、忍、精進， 修習禪定與智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施、持戒、忍、精進， 修習禪定與智慧。

無數諸佛菩薩等， 聲聞大眾皆供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸佛菩薩等， 聲聞大眾皆供養；

充給飢渴病湯藥， 救度一切諸繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充給飢渴病湯藥， 救度一切諸繫縛。

我從本來捨身命， 為利眾生無貪惜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從本來捨身命， 為利眾生無貪惜；

常為法故而捨身， 皮骨血肉施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為法故而捨身， 皮骨血肉施眾生。

己所得樂皆悉捨， 有大慈悲為一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己所得樂皆悉捨， 有大慈悲為一切；

於諸眾生煩惱網， 修行寂滅悉超度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生煩惱網， 修行寂滅悉超度。

關閉一切六情根， 常能遠離於諸欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關閉一切六情根， 常能遠離於諸欲；

修苦、無常、空、無我， 亦善觀察於世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修苦、無常、空、無我， 亦善觀察於世諦。

諸苦所因愛欲本， 悉能乾竭諸煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦所因愛欲本， 悉能乾竭諸煩惱；

以是義故攝六根， 能善斷除一切愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故攝六根， 能善斷除一切愛。

能修無量大悲門， 普給一切諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修無量大悲門， 普給一切諸群生；

我要不捨本誓願， 而亦不住勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我要不捨本誓願， 而亦不住勝菩提。

一切眾生如如相， 亦見群盲受苦切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生如如相， 亦見群盲受苦切；

如是思惟為眾生， 便能勤修大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟為眾生， 便能勤修大精進。

發起精進、施、戒、忍， 修諸禪定及智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起精進、施、戒、忍， 修諸禪定及智慧；

猶如其母唯一子， 而以慈心育養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如其母唯一子， 而以慈心育養之。

汝於眾生亦如是， 常能賑給於一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於眾生亦如是， 常能賑給於一切；

是故汝速得菩提， 度脫一切無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝速得菩提， 度脫一切無量眾。

汝本修習菩提時， 誓願不捨一眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝本修習菩提時， 誓願不捨一眾生；

無不使住施、戒、忍， 精進、禪定、修智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不使住施、戒、忍， 精進、禪定、修智慧。

常能於彼末世中， 求於無上勝菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能於彼末世中， 求於無上勝菩提；

是故救世於末劫， 速得無上最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故救世於末劫， 速得無上最勝道。

調伏惡魔、夜叉等， 諸惡龍、神及與人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏惡魔、夜叉等， 諸惡龍、神及與人；

猶如金剛斷諸結， 悉能安住諸聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金剛斷諸結， 悉能安住諸聖道。

為無量眾而授記， 當成菩提無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無量眾而授記， 當成菩提無上道；

功德最勝明智者， 是真福田之大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德最勝明智者， 是真福田之大將。

於無量界為救世， 普覆一切諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量界為救世， 普覆一切諸群生；

於十方界作福田， 名聲遠聞遍一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方界作福田， 名聲遠聞遍一切。

是故一切諸菩薩， 皆悉能捨於己事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一切諸菩薩， 皆悉能捨於己事；

是汝神足而來集， 俱詣世尊大牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是汝神足而來集， 俱詣世尊大牟尼。」

「願令如來時演說， 若得聞者皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願令如來時演說， 若得聞者皆歡喜；

既聞法已勤精進， 常得修學菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既聞法已勤精進， 常得修學菩提道。」

「皆由於汝大將力， 當得疾近於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆由於汝大將力， 當得疾近於菩提；

未曾聞見今大集， 是故汝等俱來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾聞見今大集， 是故汝等俱來會。

有十三億諸夜叉， 甚為殘害食血肉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十三億諸夜叉， 甚為殘害食血肉；

疾捨諸惡到於此， 安住最勝無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾捨諸惡到於此， 安住最勝無上道。

有得忍辱陀羅尼， 有得最妙諸禪定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得忍辱陀羅尼， 有得最妙諸禪定；

有已獲證諸漏盡， 無著羅漢人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有已獲證諸漏盡， 無著羅漢人中尊。

有能善修四無量， 有能住於四攝法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能善修四無量， 有能住於四攝法；

有得最勝四辯才， 復有得修諸法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得最勝四辯才， 復有得修諸法忍。

有得三昧首楞嚴， 有得虛空智慧眼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得三昧首楞嚴， 有得虛空智慧眼；

有得無生諸法忍， 皆因世尊所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得無生諸法忍， 皆因世尊所說法。

悉制一切諸異學， 九十六種外道等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉制一切諸異學， 九十六種外道等；

摧伏一切魔怨已， 皆是救世大將力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏一切魔怨已， 皆是救世大將力。」

「關閉地獄、鬼、畜生， 利益一切天人眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「關閉地獄、鬼、畜生， 利益一切天人眾；

是故真實諸眾生， 而皆來集佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故真實諸眾生， 而皆來集佛神力。

飢饉、疾疫、刀兵劫， 悉於今日而消滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢饉、疾疫、刀兵劫， 悉於今日而消滅；

若有盲冥失正道， 此諸眾生令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有盲冥失正道， 此諸眾生令解脫。

無量煩惱狂亂者， 皆悉安置寂滅道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量煩惱狂亂者， 皆悉安置寂滅道；

合眾悉能捨己業， 為禮如來故至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合眾悉能捨己業， 為禮如來故至此。

無量世界億佛土， 皆是救世之所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界億佛土， 皆是救世之所住；

名聞十方稱無量， 我等聞已故至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞十方稱無量， 我等聞已故至此。

一切種智功德海， 得聞如是真實相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種智功德海， 得聞如是真實相；

度脫一切諸眾生， 我今歡喜故敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫一切諸眾生， 我今歡喜故敬禮。

令我增長無量德， 是故稽首今頂禮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我增長無量德， 是故稽首今頂禮；

而於百千萬億劫， 常勤修習種種施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於百千萬億劫， 常勤修習種種施。

我今當學發弘誓， 我今來此佛神足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當學發弘誓， 我今來此佛神足；

我當修學處濁世， 能到第一勝菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當修學處濁世， 能到第一勝菩提。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩，以若干種天華、香華、瓔珞而散佛上，所散之華變成寶蓋。是時，地藏菩薩在佛前坐聽受經法。諸來會眾，見地藏菩薩生希有想，以種種香華、瓔珞、繒蓋、幢幡及諸衣服，以散地藏菩薩上作如是言：「我等快得善利，佛神力故得見如是諸大丈夫禮敬問訊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，以若干種天華、香華、瓔珞而散佛上，所散之華變成寶蓋。是時，地藏菩薩在佛前坐聽受經法。諸來會眾，見地藏菩薩生希有想，以種種香華、瓔珞、繒蓋、幢幡及諸衣服，以散地藏菩薩上作如是言：「我等快得善利，佛神力故得見如是諸大丈夫禮敬問訊。」

爾時，復有渴仰菩薩摩訶薩，從座而起整其衣服，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！此善男子，從何佛國而來至此？修何善根能作如是種種讚歎說佛功德？我從昔來未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有渴仰菩薩摩訶薩，從座而起整其衣服，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！此善男子，從何佛國而來至此？修何善根能作如是種種讚歎說佛功德？我從昔來未曾聞見。」

爾時，世尊告渴仰菩薩：「止，止！大士！不須是問。一切大眾及諸天人，除佛如來無有能知此善男子功德數量。如來今日必當顯說，但諸天人愚闇自蔽。是族姓子，成就不可思議功德首楞嚴三昧，入如來行處得無量法忍，於諸佛法而得自在，入深法忍已度一切智海。此善男子，遊戲以師子光三昧，登一切智山須彌之頂，摧伏異學成熟眾生，在所佛國悉皆止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告渴仰菩薩：「止，止！大士！不須是問。一切大眾及諸天人，除佛如來無有能知此善男子功德數量。如來今日必當顯說，但諸天人愚闇自蔽。是族姓子，成就不可思議功德首楞嚴三昧，入如來行處得無量法忍，於諸佛法而得自在，入深法忍已度一切智海。此善男子，遊戲以師子光三昧，登一切智山須彌之頂，摧伏異學成熟眾生，在所佛國悉皆止住。

「隨諸佛國入智三昧，以是三昧力故，令一切國土眾生見諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入智三昧，以是三昧力故，令一切國土眾生見諸菩薩。

「隨諸佛國入智樂三昧，於彼國土所有供養隨供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入智樂三昧，於彼國土所有供養隨供養佛。

「隨諸佛國入清淨樂三昧，入是三昧悉見諸欲一切過患，而於心相清淨無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入清淨樂三昧，入是三昧悉見諸欲一切過患，而於心相清淨無染。

「隨諸佛土入慚愧三昧，而於彼國令諸眾生悉得慚愧，遠離諸惡無有愚闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛土入慚愧三昧，而於彼國令諸眾生悉得慚愧，遠離諸惡無有愚闇。

「隨諸佛國入水澋三昧，亦能令彼一切眾生悉入是定；令諸眾生得宿命智，能知先世死此生彼，善於禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入水澋三昧，亦能令彼一切眾生悉入是定；令諸眾生得宿命智，能知先世死此生彼，善於禪定。

「隨諸國土入無憂明三昧，亦能令彼一切眾生悉離憂愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸國土入無憂明三昧，亦能令彼一切眾生悉離憂愁。

「於諸佛國入神通三昧，亦能令彼一切眾生，皆入神通三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸佛國入神通三昧，亦能令彼一切眾生，皆入神通三昧。

「隨佛國土入智明三昧，亦能令彼一切眾生悉離愚癡，便見十方一切佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨佛國土入智明三昧，亦能令彼一切眾生悉離愚癡，便見十方一切佛國。

「隨諸佛國入佛炬三昧，亦能令彼一切眾生皆歸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入佛炬三昧，亦能令彼一切眾生皆歸三昧。

「隨諸佛國入金剛光三昧，入是三昧已，亦能令彼一切諸佛國土，鐵圍大鐵圍，乃至須彌山王，一切嵠㵎溝壑，皆悉不現地平如掌；能令一切諸惡毒蛇，及以蠱道皆悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入金剛光三昧，入是三昧已，亦能令彼一切諸佛國土，鐵圍大鐵圍，乃至須彌山王，一切嵠㵎溝壑，皆悉不現地平如掌；能令一切諸惡毒蛇，及以蠱道皆悉消滅。

「隨諸佛國入智力降伏三昧，亦能令彼魔及魔眷屬，皆悉驚怖歸依三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入智力降伏三昧，亦能令彼魔及魔眷屬，皆悉驚怖歸依三寶。

「隨諸佛國入電光三昧，亦能令彼一切眾生，離後世怖得法安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入電光三昧，亦能令彼一切眾生，離後世怖得法安慰。

「隨諸佛國入味樂三昧，亦能令彼一切眾生，隨其所念飲食悉得充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入味樂三昧，亦能令彼一切眾生，隨其所念飲食悉得充足。

「隨諸佛國入精氣悅樂三昧，亦能令彼一切眾生，得堅牢身離諸病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入精氣悅樂三昧，亦能令彼一切眾生，得堅牢身離諸病苦。

「隨諸佛國入樂具三昧，亦能令彼一切眾生，悉得床敷、臥具、衣服、瓔珞無所乏少，病瘦醫藥，身皆端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入樂具三昧，亦能令彼一切眾生，悉得床敷、臥具、衣服、瓔珞無所乏少，病瘦醫藥，身皆端正。

「隨諸佛國入無諍智三昧，亦能令彼一切眾生，身皆長壯端嚴殊大，遠離一切怨憎繫縛皆得受樂；皆好布施、持戒、忍辱、精進、禪定心無散亂，具足智慧深入法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入無諍智三昧，亦能令彼一切眾生，身皆長壯端嚴殊大，遠離一切怨憎繫縛皆得受樂；皆好布施、持戒、忍辱、精進、禪定心無散亂，具足智慧深入法門。

「隨諸佛國入無憂怖三昧，而能於彼一切眾生，皆得歡樂心離憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入無憂怖三昧，而能於彼一切眾生，皆得歡樂心離憂怖。

「隨諸佛國入光樂三昧，於彼佛國一切眾生，得無礙智離於事務。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入光樂三昧，於彼佛國一切眾生，得無礙智離於事務。

「隨諸佛國入善住金剛三昧，亦能令彼一切眾生，得諸根具足悉不缺壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入善住金剛三昧，亦能令彼一切眾生，得諸根具足悉不缺壞。

「隨諸佛國入觀幢三昧，亦能令彼一切眾生，皆悉厭離棄捨諸惡，護持十善上生天道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入觀幢三昧，亦能令彼一切眾生，皆悉厭離棄捨諸惡，護持十善上生天道。

「隨諸佛國深入大慈音聲三昧，亦能令彼一切眾生，各相哀愍皆起慈心，得無畏心，得無惱心、等心，更相悲念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國深入大慈音聲三昧，亦能令彼一切眾生，各相哀愍皆起慈心，得無畏心，得無惱心、等心，更相悲念。

「隨諸佛國入集福處三昧，亦能令彼一切眾生，得離鬪諍、疾病、飢饉、非時風雨，飲食苦、澁、辛、酸等味，皆悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛國入集福處三昧，亦能令彼一切眾生，得離鬪諍、疾病、飢饉、非時風雨，飲食苦、澁、辛、酸等味，皆悉消滅。

「是地藏菩薩，所至佛土入海電三昧，隨所至國，一切皆悉變成寶地，離諸穢惡。衣樹、瓔珞樹、華果樹嚴飾佛界。於晨朝時，入恒河沙世界三昧，為成熟眾生故，從禪定起，令無量無邊諸佛世界，於五濁惡世成就眾生悉空無餘。有佛世界，刀兵起時，此族姓子，以晨朝時入三昧力故，刀兵鉀仗皆悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是地藏菩薩，所至佛土入海電三昧，隨所至國，一切皆悉變成寶地，離諸穢惡。衣樹、瓔珞樹、華果樹嚴飾佛界。於晨朝時，入恒河沙世界三昧，為成熟眾生故，從禪定起，令無量無邊諸佛世界，於五濁惡世成就眾生悉空無餘。有佛世界，刀兵起時，此族姓子，以晨朝時入三昧力故，刀兵鉀仗皆悉消滅。

「隨諸佛土有疾疫劫起害諸眾生，亦令病疫自然消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛土有疾疫劫起害諸眾生，亦令病疫自然消除。

「隨諸佛土若有飢饉劫起，令彼飢饉亦盡消滅悉得充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸佛土若有飢饉劫起，令彼飢饉亦盡消滅悉得充滿。

「此族姓子，以是三昧威神力故，能令成熟一切眾生。地藏菩薩，以不思議功德成熟眾生。於過去無量恒河沙諸佛所，久發大悲堅固誓願。皆悉成熟一切眾生，莊嚴勢力猶如雷震，於一食頃而能成熟無量億等那由他人具足善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此族姓子，以是三昧威神力故，能令成熟一切眾生。地藏菩薩，以不思議功德成熟眾生。於過去無量恒河沙諸佛所，久發大悲堅固誓願。皆悉成熟一切眾生，莊嚴勢力猶如雷震，於一食頃而能成熟無量億等那由他人具足善根。

「若有眾生為無量億種種諸苦惱，飢渴切逼，有稱地藏菩薩名者，悉能令彼飲食充足滅諸苦惱，置涅槃道皆得快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為無量億種種諸苦惱，飢渴切逼，有稱地藏菩薩名者，悉能令彼飲食充足滅諸苦惱，置涅槃道皆得快樂。

「若有眾生乏少衣服、寶冠、瓔珞，病瘦醫藥種種眾具。若稱地藏菩薩名者，隨其所欲皆令充足，安住涅槃道得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生乏少衣服、寶冠、瓔珞，病瘦醫藥種種眾具。若稱地藏菩薩名者，隨其所欲皆令充足，安住涅槃道得第一樂。

「若有眾生離喜樂心，而與不喜樂集會者，若稱地藏菩薩名者，一切樂具盡皆歸之，所不喜者亦悉遠離；是意所樂者，能令皆得安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生離喜樂心，而與不喜樂集會者，若稱地藏菩薩名者，一切樂具盡皆歸之，所不喜者亦悉遠離；是意所樂者，能令皆得安住涅槃得第一樂。

「若有眾生身、心受苦眾病所持，能稱地藏菩薩名號，身、心苦惱皆悉除愈，安置涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生身、心受苦眾病所持，能稱地藏菩薩名號，身、心苦惱皆悉除愈，安置涅槃得第一樂。

「若諸眾生惡心相向，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令彼眾生柔和忍辱更相慚愧，慈心懺悔安住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生惡心相向，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令彼眾生柔和忍辱更相慚愧，慈心懺悔安住涅槃。

「若諸眾生繫閉牢獄，枷鎖其身具受眾苦，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令諸眾生皆得解脫自在無礙。乃至應被繫縛、囚執、鞭杖，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，亦復如是皆悉解脫，安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生繫閉牢獄，枷鎖其身具受眾苦，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令諸眾生皆得解脫自在無礙。乃至應被繫縛、囚執、鞭杖，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，亦復如是皆悉解脫，安住涅槃得第一樂。

「若有眾生諸根不具疲極懈怠，顛狂、放逸、忘失本心，貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、慳悋、邪癡、憍慢、睡眠等惡皆悉熾盛；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是眾苦皆令解脫，安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生諸根不具疲極懈怠，顛狂、放逸、忘失本心，貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、慳悋、邪癡、憍慢、睡眠等惡皆悉熾盛；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是眾苦皆令解脫，安住涅槃得第一樂。

「若有眾生為大水漂流、猛火所焚，或墜高巖投身山險，或墜樹木及諸屋舍而身顛覆，有如是等無量怖畏；稱地藏菩薩名號一心歸依者，有如是等怖畏之事悉令解脫，安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為大水漂流、猛火所焚，或墜高巖投身山險，或墜樹木及諸屋舍而身顛覆，有如是等無量怖畏；稱地藏菩薩名號一心歸依者，有如是等怖畏之事悉令解脫，安住涅槃得第一樂。

「若有眾生為諸毒蛇、種種禽獸之所螫者，或被種種毒藥所中，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，是諸怖畏悉得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為諸毒蛇、種種禽獸之所螫者，或被種種毒藥所中，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，是諸怖畏悉得解脫。

「若有眾生為阿波魔羅掩蔽傷害，若一日、二日、三日乃至四日，能令心狂、心亂、心戰、心調、心顛倒乃至失心；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓男、女，於諸怖畏悉皆解脫，安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為阿波魔羅掩蔽傷害，若一日、二日、三日乃至四日，能令心狂、心亂、心戰、心調、心顛倒乃至失心；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓男、女，於諸怖畏悉皆解脫，安住涅槃得第一樂。

「若有眾生為諸羅剎、惡鬼所捉，鳩槃茶所捉，富單那所捉，迦吒富單那，師子、虎狼，惡毒蠱道，或為軍陣戰鬪怨賊圍遶，臨敵懼死貪生求樂；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓子男、女，速離眾苦悉除患難，安住涅槃得第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為諸羅剎、惡鬼所捉，鳩槃茶所捉，富單那所捉，迦吒富單那，師子、虎狼，惡毒蠱道，或為軍陣戰鬪怨賊圍遶，臨敵懼死貪生求樂；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓子男、女，速離眾苦悉除患難，安住涅槃得第一樂。

「若有眾生為多聞、為信、為戒、為施、為禪定、為神通、為解脫，為色、聲、香、味、觸，為諸功德，為工巧、華果、樹木、敷具，為增益財利，為諸醫藥、房舍、屋宅，為使水雨順時，為得清涼，為求男女、妻子方便修福，為除寒熱令得正念，求如是等種種因緣；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，此善男子，威德力故，悉能稱彼無量眾生功德所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為多聞、為信、為戒、為施、為禪定、為神通、為解脫，為色、聲、香、味、觸，為諸功德，為工巧、華果、樹木、敷具，為增益財利，為諸醫藥、房舍、屋宅，為使水雨順時，為得清涼，為求男女、妻子方便修福，為除寒熱令得正念，求如是等種種因緣；能稱地藏菩薩名號一心歸依者，此善男子，威德力故，悉能稱彼無量眾生功德所願。

「譬如下種於彼荒田，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，皆悉變成微妙勝果。何以故？此善男子！以於過去無量阿僧祇不可數劫，如來之前發堅誓願猶如大地，令一切眾生皆得受用。是善男子，功德力故，能令善根、牙、莖、枝、葉乃至華果，皆悉潤澤增長成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如下種於彼荒田，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，皆悉變成微妙勝果。何以故？此善男子！以於過去無量阿僧祇不可數劫，如來之前發堅誓願猶如大地，令一切眾生皆得受用。是善男子，功德力故，能令善根、牙、莖、枝、葉乃至華果，皆悉潤澤增長成熟。

「若有眾生造作諸惡十不善業，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，一切結、使、煩惱消滅，遠離十惡成就十善，於諸眾生起慈悲心興利益心。是善男子，以精進力於一食頃，無量阿僧祇諸佛世界於一一佛國以一食頃，度脫無量恒河沙阿僧祇眾生；以是相貌令脫諸惡，皆悉成就不可思議功德。此善男子，以是堅固誓力，能令成熟一切眾生。如是族姓子，或作梵天身成就眾生，或作自在天，大自在天，摩醯首羅天，或作欲界他化自在天，化樂天，兜率陀天，炎摩天；帝釋身，四天王身，或作菩薩身，或作辟支佛身，或作聲聞身，或作轉輪聖王身，或作婆羅門、剎利、毘舍、首陀等身。或作男身、女身，或作童男、童女身，或作乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、天、龍、夜叉身，或作羅剎身，或作鳩槃茶身，或作毘舍闍身，或作富單那身，或作師子身，或作虎狼身，或作象身、馬身，或作水牛身，或作種種鳥身，或作閻羅王身，或作地獄卒身，或作地獄身；為諸眾生種種說法，隨諸眾生顯示三乘，皆悉令住不退轉地。此善男子，成就如是不思議功德伏藏，以解脫寶而自莊嚴；亦是菩薩諸法之母；向大涅槃無上商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生造作諸惡十不善業，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，一切結、使、煩惱消滅，遠離十惡成就十善，於諸眾生起慈悲心興利益心。是善男子，以精進力於一食頃，無量阿僧祇諸佛世界於一一佛國以一食頃，度脫無量恒河沙阿僧祇眾生；以是相貌令脫諸惡，皆悉成就不可思議功德。此善男子，以是堅固誓力，能令成熟一切眾生。如是族姓子，或作梵天身成就眾生，或作自在天，大自在天，摩醯首羅天，或作欲界他化自在天，化樂天，兜率陀天，炎摩天；帝釋身，四天王身，或作菩薩身，或作辟支佛身，或作聲聞身，或作轉輪聖王身，或作婆羅門、剎利、毘舍、首陀等身。或作男身、女身，或作童男、童女身，或作乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、天、龍、夜叉身，或作羅剎身，或作鳩槃茶身，或作毘舍闍身，或作富單那身，或作師子身，或作虎狼身，或作象身、馬身，或作水牛身，或作種種鳥身，或作閻羅王身，或作地獄卒身，或作地獄身；為諸眾生種種說法，隨諸眾生顯示三乘，皆悉令住不退轉地。此善男子，成就如是不思議功德伏藏，以解脫寶而自莊嚴；亦是菩薩諸法之母；向大涅槃無上商主。

「善男子！彌勒、文殊、觀世音、普賢等而為上首，如是等恒河沙諸大菩薩，若人於百劫中，禮敬、供養欲求所願，不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩，功德甚多所願速得皆悉滿足。何以故？此地藏菩薩，於一切眾生能大饒益為如意寶故。此族姓子，若欲成熟眾生故，能發堅固大悲伏藏，令滿一切眾生心願。是故，善男子、善女人！應當供養地藏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彌勒、文殊、觀世音、普賢等而為上首，如是等恒河沙諸大菩薩，若人於百劫中，禮敬、供養欲求所願，不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩，功德甚多所願速得皆悉滿足。何以故？此地藏菩薩，於一切眾生能大饒益為如意寶故。此族姓子，若欲成熟眾生故，能發堅固大悲伏藏，令滿一切眾生心願。是故，善男子、善女人！應當供養地藏菩薩。」

時會大眾十方來者，菩薩摩訶薩及諸聲聞，一切天人、夜叉、乾闥婆等，從坐而起隨力供養：或以金銀等屑散彼地藏菩薩上，或以種種寶華衣服、摩尼寶珠，及華鬘、珠瓔、金縷幡蓋，以散地藏菩薩上；復以無量音樂種種讚頌，供養地藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾十方來者，菩薩摩訶薩及諸聲聞，一切天人、夜叉、乾闥婆等，從坐而起隨力供養：或以金銀等屑散彼地藏菩薩上，或以種種寶華衣服、摩尼寶珠，及華鬘、珠瓔、金縷幡蓋，以散地藏菩薩上；復以無量音樂種種讚頌，供養地藏菩薩。

爾時，地藏菩薩摩訶薩，復以此供施修伽陀即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩，復以此供施修伽陀即說偈言：

「天、人、龍、神所供養， 十方菩薩皆來集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天、人、龍、神所供養， 十方菩薩皆來集；

聞有救世大功德， 願佛受我最勝供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞有救世大功德， 願佛受我最勝供。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩說是偈已，頂禮佛足。於是世尊，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩說是偈已，頂禮佛足。於是世尊，復說偈言：

「欲起堅固淨智者， 能滅眾生諸煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲起堅固淨智者， 能滅眾生諸煩惱；

令眾得樂如寶手， 能斷結網如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾得樂如寶手， 能斷結網如金剛。

汝起大悲諸精進， 以是供養最勝尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝起大悲諸精進， 以是供養最勝尊；

其心如海救一切， 度諸眾生苦彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心如海救一切， 度諸眾生苦彼岸。」

爾時，地藏菩薩摩訶薩作禮而起，白佛言：「世尊！我當濟度此四天下，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，增長護念，增長壽命身無疾病，增長色力，增長名稱，增長資業，增長親友，增長眷屬，增長信戒，增長多聞，增長於施，增長忍辱，增長方便，增長覺意及諸聖諦，增長入於大乘一切正道，增長照明真實法相，增長成熟一切眾生，增長發大慈、悲、喜、捨，增長無量一切淨法，增長妙稱名聞三界，增長法雨潤三有流，增長大地一切物味，增長眾生所有善業，增長法氣無數福行，增長智慧皆悉照明，增長六波羅蜜所行之道，增長五眼通達無礙，增長灌頂，增長涅槃，增長威德照明一切未曾有法，眾德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所，皆悉受持如是等呪；增長白淨具足之法，增長種子、根、莖、華、果一切藥穀，增長雲、雨、地、水、火、風，增長福樂，增長財物，增長無量最勝果報，增長基業，此呪利益能除一切苦惱繫縛。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩摩訶薩作禮而起，白佛言：「世尊！我當濟度此四天下，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，增長護念，增長壽命身無疾病，增長色力，增長名稱，增長資業，增長親友，增長眷屬，增長信戒，增長多聞，增長於施，增長忍辱，增長方便，增長覺意及諸聖諦，增長入於大乘一切正道，增長照明真實法相，增長成熟一切眾生，增長發大慈、悲、喜、捨，增長無量一切淨法，增長妙稱名聞三界，增長法雨潤三有流，增長大地一切物味，增長眾生所有善業，增長法氣無數福行，增長智慧皆悉照明，增長六波羅蜜所行之道，增長五眼通達無礙，增長灌頂，增長涅槃，增長威德照明一切未曾有法，眾德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所，皆悉受持如是等呪；增長白淨具足之法，增長種子、根、莖、華、果一切藥穀，增長雲、雨、地、水、火、風，增長福樂，增長財物，增長無量最勝果報，增長基業，此呪利益能除一切苦惱繫縛。」即說呪曰：

「閦浮(一) 閦閦浮(二) 阿含閦浮(三) 婆吒迦羅閦浮(四) 菴羅閦浮(五) 毘羅閦浮(六) 婆闍羅閦浮(七) 阿盧伽閦浮(八) 達摩閦浮(九) 婆吒摩閦浮(十) 婆帝耶尼梨呵羅閦浮(十一) 鞞婆盧伽叉摩閦浮(十二) 憂婆舍摩閦浮(十三) 那耶那閦浮(十四) 闍那娑牟致囉那閦浮閦浮閦浮(十五) 毘尼梨夜那閦浮(十六) 奢多婆閦浮(十七) 娑遮修𨂤(十八) 摩醯梨(十九) 咃彌(二十) [賒-示+未]彌(二十一) 遮迦囉斯(二十二) 遮加摩私梨(二十三) 差梨(二十四) 奚隸(二十五) 迦囉娑囉娑啼(二十六) 呵梨波囉鞞(二十七) 波遮囉婆陀禰(二十八) 囉遮陀禰(二十九) 婆囉遮遮遮醯梨(三十) 摩梨(三十一) 伊迦他他仚(三十二) 他丘樓(三十三) 闥梨(三十四) 舍梨(三十五) 彌梨(三十六) 摩扠(三十七) 多扠(三十八) 鳩梨(三十九) 彌梨(四十) 鴦久之多毘(四十一) 頞梨(四十二) 祇梨(四十三) 波羅祇梨(四十四) 久吒苦婆梨(四十五) 真祇真(四十六) 真求梨(四十七) 休樓休樓休樓(四十八) 鳩流晃彌梨(四十九) 彌梨扠(五十) 婆茶婆茶(五十一) 羅闚闚梨(五十二) 嚧𠺕嚧樓留(五十三) 婆婆闍毘(五十四) 輸檀禰(五十五) 私婆呵(五十六) 摩訶復陀樓迦沙毘輸禰私婆呵(五十七) 迦樓沙羅婆毘輸檀禰私婆呵(五十八) 迦樓沙烏闍毘輸檀禰私婆呵(五十九) 薩婆阿奢波利富囉檀禰私婆呵(六十) 薩婆娑斯耶三波陀禰私婆呵(六十一) 薩婆多咃迦多阿𧙯底私婆呵(六十二) 薩婆菩提薩埵阿𧙯底阿㝹無地底私婆呵(六十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閦浮(一) 閦閦浮(二) 阿含閦浮(三) 婆吒迦羅閦浮(四) 菴羅閦浮(五) 毘羅閦浮(六) 婆闍羅閦浮(七) 阿盧伽閦浮(八) 達摩閦浮(九) 婆吒摩閦浮(十) 婆帝耶尼梨呵羅閦浮(十一) 鞞婆盧伽叉摩閦浮(十二) 憂婆舍摩閦浮(十三) 那耶那閦浮(十四) 闍那娑牟致囉那閦浮閦浮閦浮(十五) 毘尼梨夜那閦浮(十六) 奢多婆閦浮(十七) 娑遮修𨂤(十八) 摩醯梨(十九) 咃彌(二十) [賒-示+未]彌(二十一) 遮迦囉斯(二十二) 遮加摩私梨(二十三) 差梨(二十四) 奚隸(二十五) 迦囉娑囉娑啼(二十六) 呵梨波囉鞞(二十七) 波遮囉婆陀禰(二十八) 囉遮陀禰(二十九) 婆囉遮遮遮醯梨(三十) 摩梨(三十一) 伊迦他他仚(三十二) 他丘樓(三十三) 闥梨(三十四) 舍梨(三十五) 彌梨(三十六) 摩扠(三十七) 多扠(三十八) 鳩梨(三十九) 彌梨(四十) 鴦久之多毘(四十一) 頞梨(四十二) 祇梨(四十三) 波羅祇梨(四十四) 久吒苦婆梨(四十五) 真祇真(四十六) 真求梨(四十七) 休樓休樓休樓(四十八) 鳩流晃彌梨(四十九) 彌梨扠(五十) 婆茶婆茶(五十一) 羅闚闚梨(五十二) 嚧𠺕嚧樓留(五十三) 婆婆闍毘(五十四) 輸檀禰(五十五) 私婆呵(五十六) 摩訶復陀樓迦沙毘輸禰私婆呵(五十七) 迦樓沙羅婆毘輸檀禰私婆呵(五十八) 迦樓沙烏闍毘輸檀禰私婆呵(五十九) 薩婆阿奢波利富囉檀禰私婆呵(六十) 薩婆娑斯耶三波陀禰私婆呵(六十一) 薩婆多咃迦多阿𧙯底私婆呵(六十二) 薩婆菩提薩埵阿𧙯底阿㝹無地底私婆呵(六十三)

「世尊！今所說呪，是未曾有威德照明，是眾德本，記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪，增長一切白淨之法，增長善種、根、莖、枝、葉、華、果、藥、穀，增長雨澤、地、水、火、風，增長喜樂，增長財物，增長勝妙，增長產業。此呪威力，善能繫縛，亦名善解。世尊！說此陀羅尼呪，與四天下聲聞弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉護念。增長財物一切產業，增長佛法，能令流布廣大無量三界受樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今所說呪，是未曾有威德照明，是眾德本，記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪，增長一切白淨之法，增長善種、根、莖、枝、葉、華、果、藥、穀，增長雨澤、地、水、火、風，增長喜樂，增長財物，增長勝妙，增長產業。此呪威力，善能繫縛，亦名善解。世尊！說此陀羅尼呪，與四天下聲聞弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉護念。增長財物一切產業，增長佛法，能令流布廣大無量三界受樂。」