觀虛空藏菩薩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀虛空藏菩薩經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住佉陀羅山，依正覺仙人所住之處，與千二百五十比丘俱。賢劫千菩薩彌勒為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住佉陀羅山，依正覺仙人所住之處，與千二百五十比丘俱。賢劫千菩薩彌勒為首。

爾時，長老優波離，即從坐起，整衣服，為佛作禮，白佛言：「世尊先於功德經中，說虛空藏菩薩摩訶薩名，能除一切惡不善業，治王旃陀羅乃至沙門旃陀羅，諸惡律儀，如此惡事若欲治，當云何觀虛空藏菩薩？設得見者，云何共住布薩僧事？若優婆塞破五戒、犯八戒齋，出家比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼犯四重禁，在家菩薩毀六重法，出家菩薩犯八重禁，如是過人，世尊先於毘尼中說，決定驅儐，如大石破。今於此經說大悲虛空藏能救諸苦，及說呪以除罪咎。設有此人，云何知之？以何為證？惟願天尊！分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老優波離，即從坐起，整衣服，為佛作禮，白佛言：「世尊先於功德經中，說虛空藏菩薩摩訶薩名，能除一切惡不善業，治王旃陀羅乃至沙門旃陀羅，諸惡律儀，如此惡事若欲治，當云何觀虛空藏菩薩？設得見者，云何共住布薩僧事？若優婆塞破五戒、犯八戒齋，出家比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼犯四重禁，在家菩薩毀六重法，出家菩薩犯八重禁，如是過人，世尊先於毘尼中說，決定驅儐，如大石破。今於此經說大悲虛空藏能救諸苦，及說呪以除罪咎。設有此人，云何知之？以何為證？惟願天尊！分別解說。」

佛告優波離：「汝及未來世一切善持毘尼者，應當教此犯罪眾生，安慰其意。世尊大慈弘誓無量，不捨一切，於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛，救世大悲，汝當敬禮。汝敬禮時，當著慚愧衣，如眼生瘡深生愧恥，如癩病人，隨良醫教。汝亦如是，應生慚愧。既慚愧已，一日乃至七日，禮十方佛，稱三十五佛名，別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體，燒眾名香，堅黑沈水。明星出時，長跪合掌，悲泣雨淚，稱虛空藏，白言：『大德、大悲菩薩，愍念我故，為我現身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「汝及未來世一切善持毘尼者，應當教此犯罪眾生，安慰其意。世尊大慈弘誓無量，不捨一切，於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛，救世大悲，汝當敬禮。汝敬禮時，當著慚愧衣，如眼生瘡深生愧恥，如癩病人，隨良醫教。汝亦如是，應生慚愧。既慚愧已，一日乃至七日，禮十方佛，稱三十五佛名，別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體，燒眾名香，堅黑沈水。明星出時，長跪合掌，悲泣雨淚，稱虛空藏，白言：『大德、大悲菩薩，愍念我故，為我現身。』

「爾時，當起是想：是虛空藏菩薩頂上有如意珠，其如意珠作紫金色。若見如意珠，即見天冠。此天冠中，有三十五佛像現，如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十由旬，若現大身，與觀世音等。此菩薩結加趺坐，手捉如意珠王，其如意珠演眾法音與毘尼合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，當起是想：是虛空藏菩薩頂上有如意珠，其如意珠作紫金色。若見如意珠，即見天冠。此天冠中，有三十五佛像現，如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十由旬，若現大身，與觀世音等。此菩薩結加趺坐，手捉如意珠王，其如意珠演眾法音與毘尼合。

「若此菩薩！憐愍眾生故，作比丘像及一切色像，若於夢中若坐禪時，以摩尼珠印，印彼人臂，印文有除罪字，得此字已，還入僧中，如本說戒。若優婆塞得此字者，不障出家，設不得此字，便使空中有聲唱言：『罪滅罪滅。』若無空聲使知毘尼者，夢見虛空藏菩薩，告言：『毘尼薩毘尼薩，某甲比丘、某甲優婆塞，更令懺悔。』一日乃至七七日禮三十五佛，虛空藏菩薩力故，汝罪輕微。知法者！復教令塗治圊廁，經八百日。日日告言：『汝作不淨事，汝今一心塗一切廁，莫令人知。塗已澡浴，禮三十五佛，稱虛空藏。向十二部經，五體投地，說汝過惡。』如是懺悔，復經三七日。爾時，智者應集親厚，於佛像前，稱三十五佛名，稱文殊師利、稱賢劫菩薩，為其作證，更白羯磨，如前受戒法。此人因苦行力故，罪業永除，不障三種菩提業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此菩薩！憐愍眾生故，作比丘像及一切色像，若於夢中若坐禪時，以摩尼珠印，印彼人臂，印文有除罪字，得此字已，還入僧中，如本說戒。若優婆塞得此字者，不障出家，設不得此字，便使空中有聲唱言：『罪滅罪滅。』若無空聲使知毘尼者，夢見虛空藏菩薩，告言：『毘尼薩毘尼薩，某甲比丘、某甲優婆塞，更令懺悔。』一日乃至七七日禮三十五佛，虛空藏菩薩力故，汝罪輕微。知法者！復教令塗治圊廁，經八百日。日日告言：『汝作不淨事，汝今一心塗一切廁，莫令人知。塗已澡浴，禮三十五佛，稱虛空藏。向十二部經，五體投地，說汝過惡。』如是懺悔，復經三七日。爾時，智者應集親厚，於佛像前，稱三十五佛名，稱文殊師利、稱賢劫菩薩，為其作證，更白羯磨，如前受戒法。此人因苦行力故，罪業永除，不障三種菩提業。」

佛告優波離：「汝持是觀虛空藏法，為未來世無慚愧眾生、多犯惡者廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「汝持是觀虛空藏法，為未來世無慚愧眾生、多犯惡者廣分別說。」

說是語時，時虛空藏菩薩，結加趺坐，放金色光，如意珠中見三十五佛已，白佛言：「世尊！我此如意珠寶從首楞嚴出，是故眾生見珠者，得如意自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，時虛空藏菩薩，結加趺坐，放金色光，如意珠中見三十五佛已，白佛言：「世尊！我此如意珠寶從首楞嚴出，是故眾生見珠者，得如意自在。」

爾時，世尊勅優波離：「汝持此經，不得為多眾廣說。但為一人持毘尼者，為未來世無眼目眾生，作眼目故，慎莫忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊勅優波離：「汝持此經，不得為多眾廣說。但為一人持毘尼者，為未來世無眼目眾生，作眼目故，慎莫忘失。」

時，優波離聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，優波離聞佛所說，歡喜奉行。

右觀虛空藏菩薩經，按《開元錄》，係是單譯，止有二紙。經後舊尚有八紙經文，准校勘大藏竹堂講師批，該是後人採集虛空藏經呪，并諸經中佛名及呪，以為勸世修行法，不可連在觀虛空藏經後，下竺本及福本皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右觀虛空藏菩薩經，按《開元錄》，係是單譯，止有二紙。經後舊尚有八紙經文，准校勘大藏竹堂講師批，該是後人採集虛空藏經呪，并諸經中佛名及呪，以為勸世修行法，不可連在觀虛空藏經後，下竺本及福本皆無。

又按此經，世尊先於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛者，即出《寶積經》第九十卷〈優波離會〉，與《決定毘尼經》同本，餘文皆例此。然詳觀所批理，亦可以意會，徒存似是，姑為刪之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又按此經，世尊先於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛者，即出《寶積經》第九十卷〈優波離會〉，與《決定毘尼經》同本，餘文皆例此。然詳觀所批理，亦可以意會，徒存似是，姑為刪之。

阿彌隸奢阿彌隸奢迦留尼迦(一) 遮羅遮羅毘遮羅珊遮羅迦留尼迦(二) 羅茂羅羅茂羅毘伽陀隷(三) 摩懵呿復闍摩那迦留尼迦(四) 真陀摩尼富羅栘迦留尼迦(五) 薩婆阿奢彌咃𠱀栘(六) 陀潰陀利(七) 破仇破仇(八) 留坻脾脾伽仇(九) 儨脾脾伽仇迦留尼迦(十) 富隷栘埵摩摩阿奢(十一) 薩埵波咃遮阿輸迦竭坘莎呵(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌隸奢阿彌隸奢迦留尼迦(一) 遮羅遮羅毘遮羅珊遮羅迦留尼迦(二) 羅茂羅羅茂羅毘伽陀隷(三) 摩懵呿復闍摩那迦留尼迦(四) 真陀摩尼富羅栘迦留尼迦(五) 薩婆阿奢彌咃𠱀栘(六) 陀潰陀利(七) 破仇破仇(八) 留坻脾脾伽仇(九) 儨脾脾伽仇迦留尼迦(十) 富隷栘埵摩摩阿奢(十一) 薩埵波咃遮阿輸迦竭坘莎呵(十二)

三十五佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五佛名

釋迦牟尼佛、金剛不壞身佛、寶光佛、龍尊王佛、精進軍佛、精進憙佛、寶力佛、寶月光明佛、現無愚佛、寶月佛、無垢佛、離垢佛、勇施佛、清淨佛、清淨施佛、婆留那佛、水天佛、堅德佛、栴檀德佛、無量光佛、光德佛、無量氣光佛、那羅延佛、功德華佛、蓮華遊戲神通佛、才功德佛、念功德佛、善名稱佛、洪炎幢王佛、善遊步功德佛、鬪戰勝佛、善遊步佛、周匝莊嚴功德佛、寶蓮華遊步功德佛、蓮華光善住娑羅樹王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛、金剛不壞身佛、寶光佛、龍尊王佛、精進軍佛、精進憙佛、寶力佛、寶月光明佛、現無愚佛、寶月佛、無垢佛、離垢佛、勇施佛、清淨佛、清淨施佛、婆留那佛、水天佛、堅德佛、栴檀德佛、無量光佛、光德佛、無量氣光佛、那羅延佛、功德華佛、蓮華遊戲神通佛、才功德佛、念功德佛、善名稱佛、洪炎幢王佛、善遊步功德佛、鬪戰勝佛、善遊步佛、周匝莊嚴功德佛、寶蓮華遊步功德佛、蓮華光善住娑羅樹王佛

過去三十五佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去三十五佛名

虛空藏菩薩陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩陀羅尼

多擲哆 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅遮羅毘遮羅 迦留尼迦 茂羅羅囉茂羅毘迦陀羅 摩摩劫呿 復奢摩那 迦留尼迦真多摩尼 富羅栘 迦留尼迦 薩埵舍摩 哆婆蛇 阿若陀梨 婆破窮窮留提 毘脾伽窮 持栗𨂠毘脾加窮 迦留尼迦 富梨蛇𮍜(音兜)摩摩阿舍 薩埵波利波遮 阿輸迦竭提 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅遮羅毘遮羅 迦留尼迦 茂羅羅囉茂羅毘迦陀羅 摩摩劫呿 復奢摩那 迦留尼迦真多摩尼 富羅栘 迦留尼迦 薩埵舍摩 哆婆蛇 阿若陀梨 婆破窮窮留提 毘脾伽窮 持栗𨂠毘脾加窮 迦留尼迦 富梨蛇𮍜(音兜)摩摩阿舍 薩埵波利波遮 阿輸迦竭提 莎呵

若有眾生！種種諸病逼切其身，其心散亂，聾盲、瘖瘂諸根不具，肢節各異，時有死相，如是等事。一向稱虛空藏菩薩摩訶薩名，除諸病故，欲無病故，燒沈水黑堅沈水，若多竭流香，禮虛空大善丈夫。是善丈夫於夜夢中，作婆羅門像，在其人前，即現釋像、功德天像、妙音天像，或羅剎之像、或大臣之像、或兵吏之像、良藥之像、或父母之像，於夜夢中，在病人前，如實說種種隨病湯藥等者，一服除差無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生！種種諸病逼切其身，其心散亂，聾盲、瘖瘂諸根不具，肢節各異，時有死相，如是等事。一向稱虛空藏菩薩摩訶薩名，除諸病故，欲無病故，燒沈水黑堅沈水，若多竭流香，禮虛空大善丈夫。是善丈夫於夜夢中，作婆羅門像，在其人前，即現釋像、功德天像、妙音天像，或羅剎之像、或大臣之像、或兵吏之像、良藥之像、或父母之像，於夜夢中，在病人前，如實說種種隨病湯藥等者，一服除差無餘。

復有如是，取營求事，欲多問義，若寂靜處欲行禪定、欲智慧、欲得名稱、欲求巧、欲求自在、欲得妙色、欲封、欲得勢力、欲財能、欲得妙聲、欲得子息、欲得眷屬、欲得功德，欲得布施、持戒、忍辱、精進、禪定。欲得義語、欲得人恭敬、欲脫諸惡災止於施，乃至住慧。欲得長命、欲得種種所須之具，得以能用。是人禮虛空藏菩薩摩訶薩，若阿練若、在林中、若在路地，燒於沈水黑堅沈水若多竭流香，至心合掌，五體投地，遍禮十方，說陀羅尼句，即得所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有如是，取營求事，欲多問義，若寂靜處欲行禪定、欲智慧、欲得名稱、欲求巧、欲求自在、欲得妙色、欲封、欲得勢力、欲財能、欲得妙聲、欲得子息、欲得眷屬、欲得功德，欲得布施、持戒、忍辱、精進、禪定。欲得義語、欲得人恭敬、欲脫諸惡災止於施，乃至住慧。欲得長命、欲得種種所須之具，得以能用。是人禮虛空藏菩薩摩訶薩，若阿練若、在林中、若在路地，燒於沈水黑堅沈水若多竭流香，至心合掌，五體投地，遍禮十方，說陀羅尼句，即得所願。

過去五十三佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去五十三佛名

普光佛、普明佛、普靜佛、多摩羅、跋栴檀香佛、栴檀光佛、摩尼幢佛、歡喜藏摩尼寶積佛、一切世間樂見上大精進佛、摩尼幢燈光佛、慧炬照佛、海德明光佛、金剛牢疆普散金光佛、大彊精進勇猛佛、大悲光佛、慈力王佛、慈藏佛、栴檀窟莊嚴勝佛、賢善首佛、善意佛、廣莊嚴佛、金華光佛、寶蓋照空自在王佛、虛空寶華光佛、琉璃莊嚴王佛、普現色身光佛、不動智光佛、降伏諸魔王佛、才光明佛、智慧勝佛、彌勒仙光佛、世靜光佛、善寂月音妙尊智王佛、龍種上尊王佛、日月光佛、日月珠光佛、慧幡勝王佛、師子吼自在力王佛、妙音勝佛、常光幢佛、觀世燈佛、慧威燈王佛、法勝王佛、須彌光佛、須蔓那華光佛、優曇鉢羅華殊勝王佛、大慧力王佛、阿閦毘歡喜光佛、無量音聲王佛、才光佛、金海光佛、山海慧自在通王佛、大通光佛、一切法常滿王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光佛、普明佛、普靜佛、多摩羅、跋栴檀香佛、栴檀光佛、摩尼幢佛、歡喜藏摩尼寶積佛、一切世間樂見上大精進佛、摩尼幢燈光佛、慧炬照佛、海德明光佛、金剛牢疆普散金光佛、大彊精進勇猛佛、大悲光佛、慈力王佛、慈藏佛、栴檀窟莊嚴勝佛、賢善首佛、善意佛、廣莊嚴佛、金華光佛、寶蓋照空自在王佛、虛空寶華光佛、琉璃莊嚴王佛、普現色身光佛、不動智光佛、降伏諸魔王佛、才光明佛、智慧勝佛、彌勒仙光佛、世靜光佛、善寂月音妙尊智王佛、龍種上尊王佛、日月光佛、日月珠光佛、慧幡勝王佛、師子吼自在力王佛、妙音勝佛、常光幢佛、觀世燈佛、慧威燈王佛、法勝王佛、須彌光佛、須蔓那華光佛、優曇鉢羅華殊勝王佛、大慧力王佛、阿閦毘歡喜光佛、無量音聲王佛、才光佛、金海光佛、山海慧自在通王佛、大通光佛、一切法常滿王佛

若有善男子、善女人及餘一切眾生，得聞是五十三佛名者，是人於百千萬億阿僧祇劫，不墮惡道。若復有人，能稱是五十三佛名者，生生之處，常得值遇十方諸佛。若有人，能至心敬禮五十三佛名者，除滅四重、五逆及謗方等，皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子、善女人及餘一切眾生，得聞是五十三佛名者，是人於百千萬億阿僧祇劫，不墮惡道。若復有人，能稱是五十三佛名者，生生之處，常得值遇十方諸佛。若有人，能至心敬禮五十三佛名者，除滅四重、五逆及謗方等，皆悉清淨。

毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍佉佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛、東方寶光月殿妙尊音王佛、南方樹根華王佛、西方造王神通炎華佛、北方月殿清淨佛、下方善寂月音王佛、上方無數精進願首佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍佉佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛、東方寶光月殿妙尊音王佛、南方樹根華王佛、西方造王神通炎華佛、北方月殿清淨佛、下方善寂月音王佛、上方無數精進願首佛

佛告寶網菩薩：「若善男子、善女人！起立講堂，如三千大千世界。講堂內造立精舍，計有億數，皆以赤栴檀而合成之。以一切樂具供養諸佛於百千劫，於佛滅後，復起塔廟，幢幡華蓋，寶瓶香爐，伎樂歌歎。於意云何？是人功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶網菩薩：「若善男子、善女人！起立講堂，如三千大千世界。講堂內造立精舍，計有億數，皆以赤栴檀而合成之。以一切樂具供養諸佛於百千劫，於佛滅後，復起塔廟，幢幡華蓋，寶瓶香爐，伎樂歌歎。於意云何？是人功德寧為多不？」

寶網白佛：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶網白佛：「甚多，世尊！」

佛言：「不如有人，諷誦念此六方佛名，恭敬作禮。其人世世常生轉輪王家，端正威德；臨欲終時，百億諸佛授手，令不墮三惡趣。設有五逆重罪應入地獄，令現世輕受，頭痛則除，以此當之，不入三惡道受。是故至心恭敬作禮。」廣說如是《寶網童子經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人，諷誦念此六方佛名，恭敬作禮。其人世世常生轉輪王家，端正威德；臨欲終時，百億諸佛授手，令不墮三惡趣。設有五逆重罪應入地獄，令現世輕受，頭痛則除，以此當之，不入三惡道受。是故至心恭敬作禮。」廣說如是《寶網童子經》。

東方須彌燈光明佛 東南方寶藏莊嚴佛南方栴檀摩尼光佛 西南方金海自在王佛 西方大悲光明王佛 西北方優鉢羅蓮華勝佛 北方蓮華鬚莊嚴王佛 東北方金剛自在王佛 上方殊勝月王佛 下方日月光王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方須彌燈光明佛 東南方寶藏莊嚴佛南方栴檀摩尼光佛 西南方金海自在王佛 西方大悲光明王佛 西北方優鉢羅蓮華勝佛 北方蓮華鬚莊嚴王佛 東北方金剛自在王佛 上方殊勝月王佛 下方日月光王佛

「舍利弗！若有菩薩犯於初戒，於十眾前以正直心殷重懺悔；手犯戒者，於五眾前以正直心殷重懺悔；手捉女人，眼見惡心，或一人、二人前，以正直心殷重懺悔。若有菩薩成就五無間罪，犯於女人，或犯男子，或有手犯，犯塔、犯僧，如是等餘犯。菩薩應當於三十五佛邊，所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者，歸依佛、歸依法、歸依僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有菩薩犯於初戒，於十眾前以正直心殷重懺悔；手犯戒者，於五眾前以正直心殷重懺悔；手捉女人，眼見惡心，或一人、二人前，以正直心殷重懺悔。若有菩薩成就五無間罪，犯於女人，或犯男子，或有手犯，犯塔、犯僧，如是等餘犯。菩薩應當於三十五佛邊，所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者，歸依佛、歸依法、歸依僧。」

妙音菩薩、文殊師利菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩、得勤精進力菩薩、觀世音菩薩、無盡意菩薩、持地菩薩、莊嚴相菩薩、普賢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音菩薩、文殊師利菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩、得勤精進力菩薩、觀世音菩薩、無盡意菩薩、持地菩薩、莊嚴相菩薩、普賢菩薩。

是十四菩薩，法華中妙音，來所欲見。若念禮者，得現世福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十四菩薩，法華中妙音，來所欲見。若念禮者，得現世福。

種種行菩薩、無量行菩薩、清淨行菩薩、建立行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種行菩薩、無量行菩薩、清淨行菩薩、建立行菩薩。

誦四菩薩名，念禮者，命終不經三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦四菩薩名，念禮者，命終不經三惡道。

東方空無菩薩、南方善思議菩薩、西方喜信淨菩薩、北方神通華菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方空無菩薩、南方善思議菩薩、西方喜信淨菩薩、北方神通華菩薩。

念禮四菩薩，得三世福，經趣佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念禮四菩薩，得三世福，經趣佛道。

跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰𮍜菩薩、那羅達菩薩、須深彌菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坘達菩薩、和倫調菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰𮍜菩薩、那羅達菩薩、須深彌菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坘達菩薩、和倫調菩薩。

是八菩薩從《般舟》中出，是八人求道以來無央數劫，於今未取佛。願言：「彼十方天下人民，皆得佛道。有急疾皆呼我八人名字，即得解脫。壽命終時，我八人便當飛往迎逆之。」誦禮八菩薩者，得現世福。命終八人迎接，將往極樂國土，化生蓮華中，作無生菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是八菩薩從《般舟》中出，是八人求道以來無央數劫，於今未取佛。願言：「彼十方天下人民，皆得佛道。有急疾皆呼我八人名字，即得解脫。壽命終時，我八人便當飛往迎逆之。」誦禮八菩薩者，得現世福。命終八人迎接，將往極樂國土，化生蓮華中，作無生菩薩。

舍利弗、目揵連、大迦葉、須菩提。此四聲聞念禮者，令人得現世福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗、目揵連、大迦葉、須菩提。此四聲聞念禮者，令人得現世福。

富樓那、阿難、羅睺羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那、阿難、羅睺羅

聲聞士！此三權聲聞念禮者，令人得大乘福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞士！此三權聲聞念禮者，令人得大乘福。

第一分舍利，在拘尸那國城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一分舍利，在拘尸那國城。

第二分舍利，在波婆國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分舍利，在波婆國。

第三分舍利，在羅摩國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分舍利，在羅摩國。

第四分舍利，在庶勒國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分舍利，在庶勒國。

第五分舍利，在毘㝹國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分舍利，在毘㝹國。

第六分舍利，在毘耶離國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分舍利，在毘耶離國。

第七分舍利，在迦毘羅國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七分舍利，在迦毘羅國。

第八分舍利，在摩伽他國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八分舍利，在摩伽他國。

第九分舍利，在瓶頭羅國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九分舍利，在瓶頭羅國。

第十分舍利，在羅延那國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十分舍利，在羅延那國。

佛初去世後，起此十塔。當爾時，閻浮提二十八萬里中，正有十塔。念禮者得無量福德，捨身不墮三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛初去世後，起此十塔。當爾時，閻浮提二十八萬里中，正有十塔。念禮者得無量福德，捨身不墮三惡道。

天上四塔者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上四塔者：

忉利天城東，照明園中有佛髮塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天城東，照明園中有佛髮塔。

忉利天城南，麁澁園中有佛衣塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天城南，麁澁園中有佛衣塔。

忉利天城西，歡喜園中有佛鉢塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天城西，歡喜園中有佛鉢塔。

忉利天城北，駕御園中有佛牙塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天城北，駕御園中有佛牙塔。

人間四塔者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間四塔者：

第一所生塔，在拘薩羅國迦毘羅城嵐鞞林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一所生塔，在拘薩羅國迦毘羅城嵐鞞林。

第二道場塔，在摩伽陀國伽耶城菩提樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二道場塔，在摩伽陀國伽耶城菩提樹下。

第三轉法輪塔，在伽尸國波羅㮈城鹿野苑中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三轉法輪塔，在伽尸國波羅㮈城鹿野苑中。

第四般涅槃塔，在摩羅國拘尸羅城雙樹間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四般涅槃塔，在摩羅國拘尸羅城雙樹間。

人間八塔，念禮亦令人得現世福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間八塔，念禮亦令人得現世福。

集法悅捨苦陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無毘首陀遮耶 南無阿伽竭浮遮耶 南無摩訶薩婆婆伽利耶 多擲姪哆(勅賀反)林彌利 婆簸婆彌留遮呵 檀摩陀那闍那唏希 知汦底 婆居婆遮耶 那耶波羅 薩婆摩呵唏知底利殃求知利默求知利 比婆薩婆耶那 比林婆闍呵陀舍耶輸 薩婆娑羅 三蔓(無拌反)鉢汦波 波波利摩訶阿那莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無毘首陀遮耶 南無阿伽竭浮遮耶 南無摩訶薩婆婆伽利耶 多擲姪哆(勅賀反)林彌利 婆簸婆彌留遮呵 檀摩陀那闍那唏希 知汦底 婆居婆遮耶 那耶波羅 薩婆摩呵唏知底利殃求知利默求知利 比婆薩婆耶那 比林婆闍呵陀舍耶輸 薩婆娑羅 三蔓(無拌反)鉢汦波 波波利摩訶阿那莎呵

爾時，佛告諸大眾言：「吾本無數劫中，處於凡夫時，字遮他陀，在加倫邏國，作於商客販賣治業。虛妄無實，造諸惡行，不可稱計；婬荒無道，不可具說。是時愚癡，害父愛母，經數年中，舉國人民，一皆知之。稱聲唱言：『是遮他陀，害父愛母，經今數年。』吾時思念，與六畜無異，更無人事。時於加倫邏國，跳城奔走，趣於深澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸大眾言：「吾本無數劫中，處於凡夫時，字遮他陀，在加倫邏國，作於商客販賣治業。虛妄無實，造諸惡行，不可稱計；婬荒無道，不可具說。是時愚癡，害父愛母，經數年中，舉國人民，一皆知之。稱聲唱言：『是遮他陀，害父愛母，經今數年。』吾時思念，與六畜無異，更無人事。時於加倫邏國，跳城奔走，趣於深澤。

「時此國王，名毘闍，告令國中人民：『此遮他陀，婬荒無道，致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時此國王，名毘闍，告令國中人民：『此遮他陀，婬荒無道，致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』

「時，此國人各各受募，欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門。在於他國修行十善，坐禪學道，晝夜泣淚。經三十七年，以五逆罪障，故心不定，憂悲叵處。以三十七年中，在於山窟，常舉聲泣：『苦哉！苦哉！當以何心去此苦也？』悲歎下窟乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此國人各各受募，欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門。在於他國修行十善，坐禪學道，晝夜泣淚。經三十七年，以五逆罪障，故心不定，憂悲叵處。以三十七年中，在於山窟，常舉聲泣：『苦哉！苦哉！當以何心去此苦也？』悲歎下窟乞食。

「時，道中地得一大鉢，中有一匣經。更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼，說過去恒河沙諸佛，泥洹時常在毘悅羅國，說此陀羅尼，付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時，修持五戒、十善，當令得聞。有人雖聞，而不在心、不修集者，是名無緣。此陀羅尼，能除去百億劫生死五逆大罪。若有人受持讀誦者，終不墮於三塗、地獄、餓鬼、畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時，會當說之。尊重歎仰，稱其功德，不可計量。付諸菩薩，後有眾生，得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計。猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名，不及修習，一用在懷，墮於地獄；一切地獄中，蒙此人恩，苦痛不行。有人能行，現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量，不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者，不能得知。何以故？此陀羅尼，非一佛、二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，道中地得一大鉢，中有一匣經。更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼，說過去恒河沙諸佛，泥洹時常在毘悅羅國，說此陀羅尼，付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時，修持五戒、十善，當令得聞。有人雖聞，而不在心、不修集者，是名無緣。此陀羅尼，能除去百億劫生死五逆大罪。若有人受持讀誦者，終不墮於三塗、地獄、餓鬼、畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時，會當說之。尊重歎仰，稱其功德，不可計量。付諸菩薩，後有眾生，得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計。猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名，不及修習，一用在懷，墮於地獄；一切地獄中，蒙此人恩，苦痛不行。有人能行，現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量，不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者，不能得知。何以故？此陀羅尼，非一佛、二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。

「是時，吾得此經，即不乞食，歡喜向窟。到於窟中，燒香禮拜，悲淚讚仰。於窟中修習讀誦，經一年始得。以罪業障故，不能得入心懷。是時，吾即以秋月夜，洗浴修行，經一七日，如童子初學憒憒者不少便。更行於七日，亦如是憒憒無異。心中愁惱，不知云何？意中沾思此陀羅尼字，經於數反，心中忽定。我時欣悅，如人地得百千斤金，人無知者；內欣不止，吾時亦然。修行數年，飛行無礙。覩見十方，三世諸佛。後有行者，如法行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，吾得此經，即不乞食，歡喜向窟。到於窟中，燒香禮拜，悲淚讚仰。於窟中修習讀誦，經一年始得。以罪業障故，不能得入心懷。是時，吾即以秋月夜，洗浴修行，經一七日，如童子初學憒憒者不少便。更行於七日，亦如是憒憒無異。心中愁惱，不知云何？意中沾思此陀羅尼字，經於數反，心中忽定。我時欣悅，如人地得百千斤金，人無知者；內欣不止，吾時亦然。修行數年，飛行無礙。覩見十方，三世諸佛。後有行者，如法行之。」

虛空藏菩薩陀羅尼呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多 摩訶目揵連莎 多擲(絰)他(勅賀反)欹利吉利彌利踟利 薩婆伽欹利彌利 薩婆伽彌利莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛兜佛多 摩訶目揵連莎 多擲(絰)他(勅賀反)欹利吉利彌利踟利 薩婆伽欹利彌利 薩婆伽彌利莎呵

此陀羅尼，要月十四日、十五日明星出時，誦之八百遍，燒好沈水香，香烟不絕，要用黃花八百枚，令人得福。若善男子！現身安隱，求心中所願，無不獲得。若是女人！化成男子。能至心一日一夜，六時行道，誦持之者，一劫、二劫之罪，永不入惡趣。要用春秋涼時三月、四月八月、九月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，要月十四日、十五日明星出時，誦之八百遍，燒好沈水香，香烟不絕，要用黃花八百枚，令人得福。若善男子！現身安隱，求心中所願，無不獲得。若是女人！化成男子。能至心一日一夜，六時行道，誦持之者，一劫、二劫之罪，永不入惡趣。要用春秋涼時三月、四月八月、九月。