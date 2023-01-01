虛空孕菩薩經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空孕菩薩經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

「善男子！是名菩薩最初犯於第一大罪。是善男子犯是罪已，失於一切往昔所造諸善根等，違本誓願被煩惱降不得上生，亦復不能得涅槃樂，徒自虛行於菩薩行，忘菩提心後墮惡道。善男子！是故菩薩欲化眾生、先須知心、應知其行，如其彼行次為說法。譬如有人欲入大海，應先知彼水之深淺然後當入。乃至略說，此虛空孕菩薩摩訶薩，為於彼等諸眾生輩現生彼國示現身相，善能知彼若干眾生犯於重罪畏墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩最初犯於第一大罪。是善男子犯是罪已，失於一切往昔所造諸善根等，違本誓願被煩惱降不得上生，亦復不能得涅槃樂，徒自虛行於菩薩行，忘菩提心後墮惡道。善男子！是故菩薩欲化眾生、先須知心、應知其行，如其彼行次為說法。譬如有人欲入大海，應先知彼水之深淺然後當入。乃至略說，此虛空孕菩薩摩訶薩，為於彼等諸眾生輩現生彼國示現身相，善能知彼若干眾生犯於重罪畏墮惡道。

「若復有人怖畏罪故，或聞他說稱彼虛空孕菩薩名者，或復欲樂見彼菩薩。而彼菩薩為欲懺悔深重罪故，於後夜時，香湯澡浴著淨衣裳，燒沈水香多伽羅香，右膝著地合掌向東，當至心稱彼虛空孕菩薩名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人怖畏罪故，或聞他說稱彼虛空孕菩薩名者，或復欲樂見彼菩薩。而彼菩薩為欲懺悔深重罪故，於後夜時，香湯澡浴著淨衣裳，燒沈水香多伽羅香，右膝著地合掌向東，當至心稱彼虛空孕菩薩名號。

「時虛空孕菩薩，知彼初發菩提道心人行罪福輕重，隨其根性而為現身，或復作於婆羅門身乃至童男童女之身，在現前住。現前住已，為欲憐愍初發心故，觀彼菩薩本起重業罪過因緣，教令懺悔，為彼示現甚深善巧微妙方便，說於最上大乘法要，教令建立三昧忍門諸陀羅尼說地等法，令其解脫一切惡道重罪因緣，住不轉地，向於阿耨多羅三藐三菩提；又得大力猶如金剛，成牢固心於六波羅蜜中；又得成就阿耨多羅三藐三菩提。是虛空孕菩薩，或眾生前示現己身，現自身已而為說法。若虛空孕菩薩未為現於身時，時彼初行菩薩大士，更於後夜香湯澡浴著淨衣裳，燒沈水香，求彼東方黃白大士名阿樓那，而口唱言：『仁阿樓那！汝大慈悲欲出現照此閻浮提，憐愍我故，起慈悲心覆護於我。為我諮白虛空孕菩薩，令虛空孕菩薩示我方便，我今欲懺所有重罪，令我於聖大乘之中得大智眼。』作是勸請禮拜已訖，還歸本處安隱睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時虛空孕菩薩，知彼初發菩提道心人行罪福輕重，隨其根性而為現身，或復作於婆羅門身乃至童男童女之身，在現前住。現前住已，為欲憐愍初發心故，觀彼菩薩本起重業罪過因緣，教令懺悔，為彼示現甚深善巧微妙方便，說於最上大乘法要，教令建立三昧忍門諸陀羅尼說地等法，令其解脫一切惡道重罪因緣，住不轉地，向於阿耨多羅三藐三菩提；又得大力猶如金剛，成牢固心於六波羅蜜中；又得成就阿耨多羅三藐三菩提。是虛空孕菩薩，或眾生前示現己身，現自身已而為說法。若虛空孕菩薩未為現於身時，時彼初行菩薩大士，更於後夜香湯澡浴著淨衣裳，燒沈水香，求彼東方黃白大士名阿樓那，而口唱言：『仁阿樓那！汝大慈悲欲出現照此閻浮提，憐愍我故，起慈悲心覆護於我。為我諮白虛空孕菩薩，令虛空孕菩薩示我方便，我今欲懺所有重罪，令我於聖大乘之中得大智眼。』作是勸請禮拜已訖，還歸本處安隱睡眠。

「爾時東方黃白大士阿樓那出時，虛空孕菩薩即來現身於睡眠夢中，在彼犯重菩薩之前示現己身，教彼重罪初行菩薩大智方便悔所犯罪；或復示現大方便智，令彼初發道心菩薩得彼三昧，名無忘失菩提之心，安止住於大乘法中，速滿成就六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時東方黃白大士阿樓那出時，虛空孕菩薩即來現身於睡眠夢中，在彼犯重菩薩之前示現己身，教彼重罪初行菩薩大智方便悔所犯罪；或復示現大方便智，令彼初發道心菩薩得彼三昧，名無忘失菩提之心，安止住於大乘法中，速滿成就六波羅蜜。

「復次善男子！或有初行菩薩見行菩薩行者，至其人所而告彼言：『汝不能行菩薩六波羅蜜，亦不能成就阿耨多羅三藐三菩提。汝當發聲聞辟支佛心，汝於煩惱即得解脫。』乃至如前說。善男子！是名第二菩薩犯於重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！或有初行菩薩見行菩薩行者，至其人所而告彼言：『汝不能行菩薩六波羅蜜，亦不能成就阿耨多羅三藐三菩提。汝當發聲聞辟支佛心，汝於煩惱即得解脫。』乃至如前說。善男子！是名第二菩薩犯於重罪。

「復次善男子！或有初行菩薩見他眾生，作如是言：『人者勿行波羅提木叉毘尼戒律，於是法中勿為精進。汝速發阿耨多羅三藐三菩提心，汝速讀誦大乘經典，汝所作三種諸煩惱行謂身口意，因此惡業諸煩惱故即得清淨。』乃至如前所說。善男子！是名初行菩薩第三犯於重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！或有初行菩薩見他眾生，作如是言：『人者勿行波羅提木叉毘尼戒律，於是法中勿為精進。汝速發阿耨多羅三藐三菩提心，汝速讀誦大乘經典，汝所作三種諸煩惱行謂身口意，因此惡業諸煩惱故即得清淨。』乃至如前所說。善男子！是名初行菩薩第三犯於重罪。

「復次善男子！或有菩薩見於他人，作如是說：『汝諸人輩捨聲聞乘莫聽讀誦，莫為他說、覆藏勿示。汝等善男子莫示聲聞乘，汝若行此聲聞乘者不得大果，不能斷除諸煩惱結。汝但說清淨大乘經典，聽誦受持為他顯說，以此因緣汝得度脫一切惡道，得滅一切諸惡等業，當速成就阿耨多羅三藐三菩提。』彼人若聞初行菩薩如是言者，隨順此行，彼等二人皆犯重罪。善男子！是名第四犯於重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！或有菩薩見於他人，作如是說：『汝諸人輩捨聲聞乘莫聽讀誦，莫為他說、覆藏勿示。汝等善男子莫示聲聞乘，汝若行此聲聞乘者不得大果，不能斷除諸煩惱結。汝但說清淨大乘經典，聽誦受持為他顯說，以此因緣汝得度脫一切惡道，得滅一切諸惡等業，當速成就阿耨多羅三藐三菩提。』彼人若聞初行菩薩如是言者，隨順此行，彼等二人皆犯重罪。善男子！是名第四犯於重罪。

「復次善男子！初行菩薩常行兩舌以心口相違，凡所讀誦大乘經典，求名聞故、為利養故、為得尊重求供養故，作如是心讀誦經典，為他解說受持宣通。若為他說方便隨宜，於他邊聞復向他說：『我今身是大乘之人，自餘非也。』發如是等嫉妬之心，以利養故。或見其餘大乘行者，從他人邊所得財寶四事供養，以是因緣彼等即便生瞋恨心，為彼菩薩處處流布鄙惡名聞，毀辱罵詈誹謗輕賤、稱譽自己。以如是等嫉妬心故，向於他人說上人法：『我得上人。如是上法，我得我知。』以是因緣，是人違於本誓願故，被煩惱降背大乘法。彼等眾生於大乘中犯大重罪，乃至捨身墮於惡道。譬如有人欲採珍寶，詣寶洲邊而不入海，雖復入海在於中路自破船舶，而彼癡人於海水內便取命終。善男子！如是如是。其初行菩薩等發心欲入大乘之海，而彼癡人因嫉妬故毀謗妄語。以是因緣，彼等癡人破信行船，破信行已滅智命根。善男子！其初行菩薩如是愚癡無智少聞，以嫉妬因緣，妄語毀他遂犯大罪。善男子！是名初發心菩薩第五犯大重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！初行菩薩常行兩舌以心口相違，凡所讀誦大乘經典，求名聞故、為利養故、為得尊重求供養故，作如是心讀誦經典，為他解說受持宣通。若為他說方便隨宜，於他邊聞復向他說：『我今身是大乘之人，自餘非也。』發如是等嫉妬之心，以利養故。或見其餘大乘行者，從他人邊所得財寶四事供養，以是因緣彼等即便生瞋恨心，為彼菩薩處處流布鄙惡名聞，毀辱罵詈誹謗輕賤、稱譽自己。以如是等嫉妬心故，向於他人說上人法：『我得上人。如是上法，我得我知。』以是因緣，是人違於本誓願故，被煩惱降背大乘法。彼等眾生於大乘中犯大重罪，乃至捨身墮於惡道。譬如有人欲採珍寶，詣寶洲邊而不入海，雖復入海在於中路自破船舶，而彼癡人於海水內便取命終。善男子！如是如是。其初行菩薩等發心欲入大乘之海，而彼癡人因嫉妬故毀謗妄語。以是因緣，彼等癡人破信行船，破信行已滅智命根。善男子！其初行菩薩如是愚癡無智少聞，以嫉妬因緣，妄語毀他遂犯大罪。善男子！是名初發心菩薩第五犯大重罪。

「復次善男子！有當來世初行菩薩或復俗人出家人等，所有甚深空相法門微妙經典，以諸陀羅尼諸地諸忍，以種種行等而莊嚴之。為諸大智諸菩薩等作於勤求苦行境界。於大乘經，或讀或誦、或解說宣揚、為他敷演分別廣宣，而語他言：『我自然解如是經典、自然證知、自然明了，唯我一人為汝等故慈悲演說。汝從我聞已，如是思惟、如是讀誦、如是甚深法中自然曉了。汝以是因緣當得知見如我今者。』而不肯言：『我讀我誦如是甚深微妙經典，為汝說也。』如是之人，從其四輩求利養故自賣其身。以是因緣，一切三世多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，及大菩薩摩訶薩、一切諸聖富伽羅所，彼諸癡人得波羅夷罪，犯彼大重，虛妄誑惑一切天人。如是癡人亦復無有大乘之分，況入大乘耶、況得勝處、況復當得成就阿耨多羅三藐三菩提耶？譬如有人欲行遠路，至於曠野以飢渴所逼，忽值果林便入彼處，求食因緣欲活命故。而彼之人忽遇大樹，花果充足香美成就，遇已得味。得是味已更上毒樹而服毒果，服已命終。善男子！如是如是愚癡人輩，今已獲得人身、值善知識，依倚知識入於大乘。彼等眾生求利養故，好自稱譽毀謗他人，得如是等犯大重罪。犯重罪已，為諸智人之所輕慢，當墮惡道。以是因緣，一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀不得親近。若有諸人親近彼者，如是人輩即違一切大智聖人，成大過罪。善男子！是名初行菩薩犯於第六大重罪耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！有當來世初行菩薩或復俗人出家人等，所有甚深空相法門微妙經典，以諸陀羅尼諸地諸忍，以種種行等而莊嚴之。為諸大智諸菩薩等作於勤求苦行境界。於大乘經，或讀或誦、或解說宣揚、為他敷演分別廣宣，而語他言：『我自然解如是經典、自然證知、自然明了，唯我一人為汝等故慈悲演說。汝從我聞已，如是思惟、如是讀誦、如是甚深法中自然曉了。汝以是因緣當得知見如我今者。』而不肯言：『我讀我誦如是甚深微妙經典，為汝說也。』如是之人，從其四輩求利養故自賣其身。以是因緣，一切三世多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，及大菩薩摩訶薩、一切諸聖富伽羅所，彼諸癡人得波羅夷罪，犯彼大重，虛妄誑惑一切天人。如是癡人亦復無有大乘之分，況入大乘耶、況得勝處、況復當得成就阿耨多羅三藐三菩提耶？譬如有人欲行遠路，至於曠野以飢渴所逼，忽值果林便入彼處，求食因緣欲活命故。而彼之人忽遇大樹，花果充足香美成就，遇已得味。得是味已更上毒樹而服毒果，服已命終。善男子！如是如是愚癡人輩，今已獲得人身、值善知識，依倚知識入於大乘。彼等眾生求利養故，好自稱譽毀謗他人，得如是等犯大重罪。犯重罪已，為諸智人之所輕慢，當墮惡道。以是因緣，一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀不得親近。若有諸人親近彼者，如是人輩即違一切大智聖人，成大過罪。善男子！是名初行菩薩犯於第六大重罪耶。

「復次善男子！當來之世或有剎利諸國王等，為諸惡行婆羅門國師、惡行大臣、惡行醫師等，實是愚癡謂己大智有大才能，多受封祿。而彼人等修諸施行造眾福業。彼諸人輩因少布施修行義故，憍慢放逸謂己有道，勸剎利王共我弟子諸沙門等互相諍競更相破壞，或勸沙門共剎利王更相鬪諍。彼惡人輩依剎利王，與比丘罪或稅財物。彼諸比丘以剎利王、諸大臣等逼迫因緣故，或輸己物、或輸僧物、或輸招提僧物，以是諸物輸稅供官與彼惡人，而彼惡人從諸比丘取是諸物奉剎利王。彼等二人悉皆犯於大重罪耶。彼諸剎利及惡人等，共諸比丘互相鬪諍。以是因緣，捨彼正法建立非法，取彼非法遠離正法，捨依大乘所說經典、毘尼戒律、憂波提舍、摩訶憂波提舍，遠離慈悲、般若波羅蜜、善巧方便及餘經典戒律之行，如來所說莫不棄捨。為欲擾亂諸比丘故，虛心橫遘違佛戒律自造法制，造法制已擾亂比丘，令諸比丘皆悉遠離奢摩他觀正行正念，乃至使於禪定之者皆生忿恚擾亂之心常恒鬪諍。以是因緣，令諸比丘生諸煩惱不得寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！當來之世或有剎利諸國王等，為諸惡行婆羅門國師、惡行大臣、惡行醫師等，實是愚癡謂己大智有大才能，多受封祿。而彼人等修諸施行造眾福業。彼諸人輩因少布施修行義故，憍慢放逸謂己有道，勸剎利王共我弟子諸沙門等互相諍競更相破壞，或勸沙門共剎利王更相鬪諍。彼惡人輩依剎利王，與比丘罪或稅財物。彼諸比丘以剎利王、諸大臣等逼迫因緣故，或輸己物、或輸僧物、或輸招提僧物，以是諸物輸稅供官與彼惡人，而彼惡人從諸比丘取是諸物奉剎利王。彼等二人悉皆犯於大重罪耶。彼諸剎利及惡人等，共諸比丘互相鬪諍。以是因緣，捨彼正法建立非法，取彼非法遠離正法，捨依大乘所說經典、毘尼戒律、憂波提舍、摩訶憂波提舍，遠離慈悲、般若波羅蜜、善巧方便及餘經典戒律之行，如來所說莫不棄捨。為欲擾亂諸比丘故，虛心橫遘違佛戒律自造法制，造法制已擾亂比丘，令諸比丘皆悉遠離奢摩他觀正行正念，乃至使於禪定之者皆生忿恚擾亂之心常恒鬪諍。以是因緣，令諸比丘生諸煩惱不得寂定。

「爾時彼等諸比丘輩失正信法、失善比丘威儀法式，令墮諸見。以是因緣，令諸比丘皆悉懈怠多事世念不能持戒，破戒捨戒不復能依沙門法則，口言：『我是沙門比丘。』雖復唱言：『我是梵行。』舉動聲氣猶如貝聲，不依正法而說於法。如是之等諸比丘輩及諸眷屬，於剎利王所并諸臣民，以輸物故增倍供養。如是等輩諸惡比丘，於俗人前說諸有德阿蘭若等空閑比丘不善之事，令彼剎利諸惡臣等并諸眷屬遂於精進持戒比丘生不善心誹謗之心，於精進比丘所有資財皆悉奪取，奪已轉施誦經比丘。彼等二人悉犯重罪。何以故？其禪定比丘真實福田。如是觀已應令修業，不令彼等知彼僧務。而禪定比丘，當得三昧諸陀羅尼諸忍地等、當作法器，真是福田、真實福器，為世間眼，為彼世間作大光明顯示善路，為建業地於煩惱田，教彼眾生皆令得度，度已建立涅槃之道。善男子！是名初行菩薩有八種重罪而不用功捨離二處。彼初行菩薩犯大重罪因緣力故，所有往昔作諸善根皆悉忘失，忘失已後墮於惡道。違於本誓，被煩惱降失天人樂，虛妄迷惑失菩提心。善男子！為如是等諸善男子故，此虛空孕菩薩生彼國中，為彼眾生示現身相、或作比丘身威儀庠序、或作婆羅門身顯現威儀具足成就，乃至應以畜生而得化者即現畜生威儀之相，略說乃至如首楞嚴三昧所說。當知是處亦復如是，巧知根機種種心器隨應現身，於彼眾生隨順說法，教彼種種未曾有法，於一切智之所宣說微妙經典諸陀羅尼諸忍地等普為顯現，令彼諸惡犯重罪者初行菩薩教生慚愧，令其怖懼悔沒之心懺彼重罪，遠離棄捨永不敢作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼等諸比丘輩失正信法、失善比丘威儀法式，令墮諸見。以是因緣，令諸比丘皆悉懈怠多事世念不能持戒，破戒捨戒不復能依沙門法則，口言：『我是沙門比丘。』雖復唱言：『我是梵行。』舉動聲氣猶如貝聲，不依正法而說於法。如是之等諸比丘輩及諸眷屬，於剎利王所并諸臣民，以輸物故增倍供養。如是等輩諸惡比丘，於俗人前說諸有德阿蘭若等空閑比丘不善之事，令彼剎利諸惡臣等并諸眷屬遂於精進持戒比丘生不善心誹謗之心，於精進比丘所有資財皆悉奪取，奪已轉施誦經比丘。彼等二人悉犯重罪。何以故？其禪定比丘真實福田。如是觀已應令修業，不令彼等知彼僧務。而禪定比丘，當得三昧諸陀羅尼諸忍地等、當作法器，真是福田、真實福器，為世間眼，為彼世間作大光明顯示善路，為建業地於煩惱田，教彼眾生皆令得度，度已建立涅槃之道。善男子！是名初行菩薩有八種重罪而不用功捨離二處。彼初行菩薩犯大重罪因緣力故，所有往昔作諸善根皆悉忘失，忘失已後墮於惡道。違於本誓，被煩惱降失天人樂，虛妄迷惑失菩提心。善男子！為如是等諸善男子故，此虛空孕菩薩生彼國中，為彼眾生示現身相、或作比丘身威儀庠序、或作婆羅門身顯現威儀具足成就，乃至應以畜生而得化者即現畜生威儀之相，略說乃至如首楞嚴三昧所說。當知是處亦復如是，巧知根機種種心器隨應現身，於彼眾生隨順說法，教彼種種未曾有法，於一切智之所宣說微妙經典諸陀羅尼諸忍地等普為顯現，令彼諸惡犯重罪者初行菩薩教生慚愧，令其怖懼悔沒之心懺彼重罪，遠離棄捨永不敢作。

「善男子！彼等眾生以犯重罪恐怖因緣，聞是虛空孕菩薩名號，欲自見身者，畏墮惡道悔彼罪故，是諸眾生應當頂禮虛空孕菩薩摩訶薩足，復應至心稱其名號。時彼虛空孕菩薩摩訶薩，隨其根業以菩薩身相即在現前，應以比丘身得度者，即現比丘身相；應以婆羅門身度者，即現婆羅門身相；應以童男童女身度者，即現童男童女身相。觀彼初行菩薩如所犯重即現如是。如是方便教令懺悔，於甚深法無上乘中顯示善巧方便之行，若正地若非正地、若諸三昧、若諸陀羅尼、若諸忍中示現教行，乃至次第教令建立八正道處。以虛空孕菩薩力故，彼等眾生得脫一切諸惡道苦，脫惡道已建立置於不退轉地，後得建立，必得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如是如是。彼菩薩等於六波羅蜜行中大力精勤猶如電光，速得成就阿耨多羅三藐三菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼等眾生以犯重罪恐怖因緣，聞是虛空孕菩薩名號，欲自見身者，畏墮惡道悔彼罪故，是諸眾生應當頂禮虛空孕菩薩摩訶薩足，復應至心稱其名號。時彼虛空孕菩薩摩訶薩，隨其根業以菩薩身相即在現前，應以比丘身得度者，即現比丘身相；應以婆羅門身度者，即現婆羅門身相；應以童男童女身度者，即現童男童女身相。觀彼初行菩薩如所犯重即現如是。如是方便教令懺悔，於甚深法無上乘中顯示善巧方便之行，若正地若非正地、若諸三昧、若諸陀羅尼、若諸忍中示現教行，乃至次第教令建立八正道處。以虛空孕菩薩力故，彼等眾生得脫一切諸惡道苦，脫惡道已建立置於不退轉地，後得建立，必得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如是如是。彼菩薩等於六波羅蜜行中大力精勤猶如電光，速得成就阿耨多羅三藐三菩提道。

「善男子！若虛空孕菩薩摩訶薩，於犯重罪菩薩前不現身相者，其犯重罪初行菩薩知自罪失故，欲請虛空孕菩薩，於後夜時以香湯洗浴，著淨衣裳，胡跪合掌，向於東面燒沈水香，至心勸請東方黃白阿樓那天子。應作是言：『阿樓那！阿樓那！汝有大慈悲、有大功德。汝初出東方普照閻浮提，以慈悲故願覆護我，為我速疾勸請虛空孕菩薩具大悲者，令彼菩薩特為我故於睡眠中顯示巧便。以巧方便故，教我懺悔所犯重罪，於大聖大乘中速得智眼。』作是語已，彼重罪初行菩薩還入室中寢臥睡息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若虛空孕菩薩摩訶薩，於犯重罪菩薩前不現身相者，其犯重罪初行菩薩知自罪失故，欲請虛空孕菩薩，於後夜時以香湯洗浴，著淨衣裳，胡跪合掌，向於東面燒沈水香，至心勸請東方黃白阿樓那天子。應作是言：『阿樓那！阿樓那！汝有大慈悲、有大功德。汝初出東方普照閻浮提，以慈悲故願覆護我，為我速疾勸請虛空孕菩薩具大悲者，令彼菩薩特為我故於睡眠中顯示巧便。以巧方便故，教我懺悔所犯重罪，於大聖大乘中速得智眼。』作是語已，彼重罪初行菩薩還入室中寢臥睡息。

「爾時東方黃白阿樓那閻浮提顯現之時，彼虛空孕菩薩即隨後來作菩薩身，在彼初行菩薩目前，於睡夢中現巧方便，教犯罪者懺悔惡業，於初行菩薩前作如是等方便知見。作是方便已，其初行菩薩即時得一三昧，名不忘失菩提，於大乘中得決定住不可退動，速得成就六波羅蜜，不久當證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時東方黃白阿樓那閻浮提顯現之時，彼虛空孕菩薩即隨後來作菩薩身，在彼初行菩薩目前，於睡夢中現巧方便，教犯罪者懺悔惡業，於初行菩薩前作如是等方便知見。作是方便已，其初行菩薩即時得一三昧，名不忘失菩提，於大乘中得決定住不可退動，速得成就六波羅蜜，不久當證阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此虛空孕菩薩，最大勤勞辦最勝事，成就勝妙如意摩尼微妙寶珠，貫在其頂奇特顯現。善男子！此虛空孕菩薩，有如是等無量無邊不可思議功德之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此虛空孕菩薩，最大勤勞辦最勝事，成就勝妙如意摩尼微妙寶珠，貫在其頂奇特顯現。善男子！此虛空孕菩薩，有如是等無量無邊不可思議功德之聚。

「復次善男子！若有眾生聞是虛空孕菩薩名者，或作形像以種種供具供是菩薩，尊重恭敬禮拜讚歎，以種種香花花鬘塗香末香燒香、以種種幡蓋寶幢供養於彼。供養是已，復更供養尊重恭敬，將自身命付彼菩薩。彼等眾生以是菩薩威神力故，火不能燒、水不能、溺杖不能傷、一切國土所不能害，於一切處人與非人畢竟不能奪其精氣，唯除命盡。設有重病不得久停，不為飢逼而取命終，不為縣官橫所觸嬈，不犯重罪。乃至命盡之時，眼不覩色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不得味、身不得觸，唯有微細氣息身中暖氣及微細識猶在未離。當是時間，虛空孕菩薩為彼眾生示現己身。若有眾生在世之時信婆羅門者，是善男子於最後識欲離身時，作婆羅門身於前顯現令生歡欣。若有眾生先事魔王者，後命盡時，是虛空孕菩薩現魔王身。乃至在世事那羅延天者、若大自在天、若帝釋天、若轉輪聖王、若日月天、若提頭賴吒天、若毘樓勒叉天、毘樓博叉天、若毘沙門天，乃至世間種種山神樹神河神泉井之神，如是眾生隨其所有歸依之者，是虛空孕菩薩還作如是如是身相，臨命終時在彼眾前顯現身相，隨彼眾生所有心願皆現與之，於前現身。現彼身已作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若有眾生聞是虛空孕菩薩名者，或作形像以種種供具供是菩薩，尊重恭敬禮拜讚歎，以種種香花花鬘塗香末香燒香、以種種幡蓋寶幢供養於彼。供養是已，復更供養尊重恭敬，將自身命付彼菩薩。彼等眾生以是菩薩威神力故，火不能燒、水不能、溺杖不能傷、一切國土所不能害，於一切處人與非人畢竟不能奪其精氣，唯除命盡。設有重病不得久停，不為飢逼而取命終，不為縣官橫所觸嬈，不犯重罪。乃至命盡之時，眼不覩色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不得味、身不得觸，唯有微細氣息身中暖氣及微細識猶在未離。當是時間，虛空孕菩薩為彼眾生示現己身。若有眾生在世之時信婆羅門者，是善男子於最後識欲離身時，作婆羅門身於前顯現令生歡欣。若有眾生先事魔王者，後命盡時，是虛空孕菩薩現魔王身。乃至在世事那羅延天者、若大自在天、若帝釋天、若轉輪聖王、若日月天、若提頭賴吒天、若毘樓勒叉天、毘樓博叉天、若毘沙門天，乃至世間種種山神樹神河神泉井之神，如是眾生隨其所有歸依之者，是虛空孕菩薩還作如是如是身相，臨命終時在彼眾前顯現身相，隨彼眾生所有心願皆現與之，於前現身。現彼身已作如是言：

「『若人以智慧， 能見四諦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若人以智慧， 能見四諦者，

是人煩惱中， 即能度彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人煩惱中， 即能度彼岸。』

「彼諸眾生以意識知見此法已，得生善處。若有眾生應以佛身化者，即現佛身，在眾生前說如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸眾生以意識知見此法已，得生善處。若有眾生應以佛身化者，即現佛身，在眾生前說如是言：

「『若於佛智底， 能度煩惱海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若於佛智底， 能度煩惱海，

即速證智慧， 諸苦得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即速證智慧， 諸苦得解脫。』

「爾時彼諸眾生以念佛故、以聞佛音故，心生歡欣。命終已後，捨五濁世即生淨土，值遇諸佛聽受正法。乃至略說法、僧亦爾。善男子！此虛空孕菩薩，得如是等不可思議功德之法。善男子！若復有人於自心中欲取種種三昧得大自在，彼等眾生於後夜時應從臥起，以香湯澡浴燒沈水香，隨力隨分以種種供具供養虛空孕菩薩，頂禮足下。供養禮拜已，於一切眾生邊當生慈心作如是言：『虛空孕菩薩得大慈悲門、已得智慧，速念我。速念我。願常與我正念三昧方便。』即誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸眾生以念佛故、以聞佛音故，心生歡欣。命終已後，捨五濁世即生淨土，值遇諸佛聽受正法。乃至略說法、僧亦爾。善男子！此虛空孕菩薩，得如是等不可思議功德之法。善男子！若復有人於自心中欲取種種三昧得大自在，彼等眾生於後夜時應從臥起，以香湯澡浴燒沈水香，隨力隨分以種種供具供養虛空孕菩薩，頂禮足下。供養禮拜已，於一切眾生邊當生慈心作如是言：『虛空孕菩薩得大慈悲門、已得智慧，速念我。速念我。願常與我正念三昧方便。』即誦呪曰：

「『多地他(一)嚧慕(二)囉那棄(三)博叉尼隸(四)薩慕達囉多隸(五)多那耶那耶(六)摩訶迦流尼迦(七)阿奴波闍婆三勿利帝(八)阿迦羅闍婆三勿利帝(九)拔折囉閻婆三勿利帝(十)胡盧舍三勿利帝(十一)阿那摩三勿利帝(十二)蒱多俱致三勿利帝(十三)莎呵(十四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多地他(一)嚧慕(二)囉那棄(三)博叉尼隸(四)薩慕達囉多隸(五)多那耶那耶(六)摩訶迦流尼迦(七)阿奴波闍婆三勿利帝(八)阿迦羅闍婆三勿利帝(九)拔折囉閻婆三勿利帝(十)胡盧舍三勿利帝(十一)阿那摩三勿利帝(十二)蒱多俱致三勿利帝(十三)莎呵(十四)』

「誦此呪已，彼菩薩威神力故，即得正念入諸三昧門。若復有人欲誦種種經論，或諸佛所說、或聲聞所說。彼人於後夜時，於東方處黃白現時，以香湯澡浴著淨衣裳，東面胡跪燒沈水香，隨力所辦供養頂禮虛空孕菩薩。於一切眾生所生慈悲心，作如是言：『虛空孕菩薩！善男子！已得一切眾生邊不思議慈悲之心，以大智慧念我念我。汝是菩薩最勝富伽羅，與我正念諸勝三昧方便巧妙深大智慧。』即誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪已，彼菩薩威神力故，即得正念入諸三昧門。若復有人欲誦種種經論，或諸佛所說、或聲聞所說。彼人於後夜時，於東方處黃白現時，以香湯澡浴著淨衣裳，東面胡跪燒沈水香，隨力所辦供養頂禮虛空孕菩薩。於一切眾生所生慈悲心，作如是言：『虛空孕菩薩！善男子！已得一切眾生邊不思議慈悲之心，以大智慧念我念我。汝是菩薩最勝富伽羅，與我正念諸勝三昧方便巧妙深大智慧。』即誦呪曰：

「『多地他(一)尼羅涉鞞(二)鉗蒱沙涉鞞(三)耶婆那涉鞞(四)博察薩迷(五)波吒羅闍駛(六)薩他那蘇嚧鞞(七)戶摩戶摩(八)摩呵迦流尼迦(九)莎呵(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多地他(一)尼羅涉鞞(二)鉗蒱沙涉鞞(三)耶婆那涉鞞(四)博察薩迷(五)波吒羅闍駛(六)薩他那蘇嚧鞞(七)戶摩戶摩(八)摩呵迦流尼迦(九)莎呵(十)』

「善男子！乃至若有眾生，欲入大海採諸珍寶、或復心欲入於地下阿修羅宮、或復欲得服定年藥、或復被禁牢獄繫閇、或恩愛別離、或有怨憎交會而不能離，若在火難、若在水難、若刀杖難、若蠱毒難，若被呪咀言說、若被師子虎狼之難、若被蟒蛇蝮蝎之難、若被盜賊、或被幻惑之難、或被一切恐怖之難。若有眾生，杻械枷鏁禁繫之難、若被縣官所錄、若被刑流將斷命根、或有長病困篤著床疫病所逼恐怖畏死、若乏衣食臥具湯藥資財之物。彼等眾生，於後夜間黃白出時，香湯澡浴著淨衣裳，頂禮虛空孕菩薩，胡跪合掌以面向東，隨力隨分所辦供具供彼菩薩，為諸眾生發慈悲心，口唱是言：『虛空孕具大慈悲，為諸眾生常作利益。念我念我。以慈悲心願觀我心，願解脫我如前所說之難。』應說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃至若有眾生，欲入大海採諸珍寶、或復心欲入於地下阿修羅宮、或復欲得服定年藥、或復被禁牢獄繫閇、或恩愛別離、或有怨憎交會而不能離，若在火難、若在水難、若刀杖難、若蠱毒難，若被呪咀言說、若被師子虎狼之難、若被蟒蛇蝮蝎之難、若被盜賊、或被幻惑之難、或被一切恐怖之難。若有眾生，杻械枷鏁禁繫之難、若被縣官所錄、若被刑流將斷命根、或有長病困篤著床疫病所逼恐怖畏死、若乏衣食臥具湯藥資財之物。彼等眾生，於後夜間黃白出時，香湯澡浴著淨衣裳，頂禮虛空孕菩薩，胡跪合掌以面向東，隨力隨分所辦供具供彼菩薩，為諸眾生發慈悲心，口唱是言：『虛空孕具大慈悲，為諸眾生常作利益。念我念我。以慈悲心願觀我心，願解脫我如前所說之難。』應說偈言：

「『我之無福相， 願與我功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我之無福相， 願與我功德；

我今貧賤苦， 今應與我願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今貧賤苦， 今應與我願。

虛空孕菩薩， 是我歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空孕菩薩， 是我歸依處，

如於此世中， 未來與我樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於此世中， 未來與我樂。』

「爾時虛空孕菩薩摩訶薩，聞彼眾生音聲之辭，或復現本菩薩之身，乃至或現童男童女身，在於彼前慰喻彼言：『護諸怖難，所有恐怖皆悉除滅。』乃至略說，有諸貧窮孤露眾生，或無資財活命之者，觀彼心意令滿彼願，乃至所須一切施與。善男子！若有王子欲得灌頂之位、欲得稱職。彼諸王子應當供養彼大菩薩，稱其名號，隨力隨分供養彼虛空孕菩薩。乃至如是等欲得婆羅門位、欲得大富長者位、欲得大居士位、欲學諸伎術、欲證內法、欲得呪術、欲學工巧、欲聞一頌、欲望解脫，彼諸眾生聞是虛空孕名字，於後夜間黃白現時，以香湯洗浴，著淨衣裳，以面向東胡跪合掌，頂禮虛空孕菩薩。歸依彼已，合掌勸請，作如是言：『虛空孕具大慈悲，我既薄福，與我福相，滿我心願。』應當說於如是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時虛空孕菩薩摩訶薩，聞彼眾生音聲之辭，或復現本菩薩之身，乃至或現童男童女身，在於彼前慰喻彼言：『護諸怖難，所有恐怖皆悉除滅。』乃至略說，有諸貧窮孤露眾生，或無資財活命之者，觀彼心意令滿彼願，乃至所須一切施與。善男子！若有王子欲得灌頂之位、欲得稱職。彼諸王子應當供養彼大菩薩，稱其名號，隨力隨分供養彼虛空孕菩薩。乃至如是等欲得婆羅門位、欲得大富長者位、欲得大居士位、欲學諸伎術、欲證內法、欲得呪術、欲學工巧、欲聞一頌、欲望解脫，彼諸眾生聞是虛空孕名字，於後夜間黃白現時，以香湯洗浴，著淨衣裳，以面向東胡跪合掌，頂禮虛空孕菩薩。歸依彼已，合掌勸請，作如是言：『虛空孕具大慈悲，我既薄福，與我福相，滿我心願。』應當說於如是偈言：

「『我心所求者， 勿令乏少耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我心所求者， 勿令乏少耳，

願發憐愍心， 慈悲稱我願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願發憐愍心， 慈悲稱我願。』

「爾時虛空孕菩薩，以淨天耳過於人耳，聞彼眾生此音聲已，為彼眾生或現自身在眾生前，觀察眾生心心所行，隨堪可與。如是如是，為彼眾生示現方便。善男子！是虛空孕菩薩，得如是方便功能具足入大智海。此虛空孕菩薩摩訶薩，有如是等不思議事。善男子！若復有人，於四大海水滴滴數之能知多少；此虛空孕菩薩摩訶薩善巧勝智方便教化諸眾生等現作方便不可數知。善男子！假使有人，十方虛空可現不可現處可知邊際多少；此虛空孕菩薩摩訶薩善巧方便教化眾生不可得知邊際之數。為諸眾生作巧方便，變化自身而為顯現，或作佛身而化眾生、或作婆羅門身教化眾生，乃至隨所應現種種身相得受化者，即現彼身而不分別。應以畜生身而受化者，即現畜生。應以地獄身而受化者，即現地獄身。有諸眾生在於現前化身顯現；有諸眾生應以睡夢現身益者，於睡夢中即為現身；有諸眾生臨至命終唯有細識，欲滅眾罪令斷惡道欲將善道，為彼眾生化種種身。是諸眾生生存之日歸依何天，應見彼天即得安樂者，乃至應將善處，即現彼天令其歡欣。善男子！是故此虛空孕菩薩，無人能知教化身數邊際之量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時虛空孕菩薩，以淨天耳過於人耳，聞彼眾生此音聲已，為彼眾生或現自身在眾生前，觀察眾生心心所行，隨堪可與。如是如是，為彼眾生示現方便。善男子！是虛空孕菩薩，得如是方便功能具足入大智海。此虛空孕菩薩摩訶薩，有如是等不思議事。善男子！若復有人，於四大海水滴滴數之能知多少；此虛空孕菩薩摩訶薩善巧勝智方便教化諸眾生等現作方便不可數知。善男子！假使有人，十方虛空可現不可現處可知邊際多少；此虛空孕菩薩摩訶薩善巧方便教化眾生不可得知邊際之數。為諸眾生作巧方便，變化自身而為顯現，或作佛身而化眾生、或作婆羅門身教化眾生，乃至隨所應現種種身相得受化者，即現彼身而不分別。應以畜生身而受化者，即現畜生。應以地獄身而受化者，即現地獄身。有諸眾生在於現前化身顯現；有諸眾生應以睡夢現身益者，於睡夢中即為現身；有諸眾生臨至命終唯有細識，欲滅眾罪令斷惡道欲將善道，為彼眾生化種種身。是諸眾生生存之日歸依何天，應見彼天即得安樂者，乃至應將善處，即現彼天令其歡欣。善男子！是故此虛空孕菩薩，無人能知教化身數邊際之量。

「善男子！是虛空孕菩薩，得如是等不可思議方便勝智功能具足殊妙之法。此虛空孕菩薩摩訶薩，已入諸佛功德之海。善男子！是故虛空孕菩薩摩訶薩，頭戴顯現摩尼應寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是虛空孕菩薩，得如是等不可思議方便勝智功能具足殊妙之法。此虛空孕菩薩摩訶薩，已入諸佛功德之海。善男子！是故虛空孕菩薩摩訶薩，頭戴顯現摩尼應寶。」

爾時一切大眾在會中者，從佛所聞讚歎虛空孕菩薩已，於虛空孕菩薩即生希有殊特之心，生極尊重恭敬之心，皆悉合掌瞻仰而住，持種種香花、末香塗香、幡蓋寶幢、雜色衣服、雜寶瓔珞、歌誦讚歎種種音樂，供養虛空孕菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切大眾在會中者，從佛所聞讚歎虛空孕菩薩已，於虛空孕菩薩即生希有殊特之心，生極尊重恭敬之心，皆悉合掌瞻仰而住，持種種香花、末香塗香、幡蓋寶幢、雜色衣服、雜寶瓔珞、歌誦讚歎種種音樂，供養虛空孕菩薩。

時虛空孕菩薩摩訶薩，持前供具供奉世尊。奉世尊已，在世尊前長跪合掌，而白佛言：「世尊！云何於五濁之世，被大黑闇無明所覆諸眾生內能作佛事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空孕菩薩摩訶薩，持前供具供奉世尊。奉世尊已，在世尊前長跪合掌，而白佛言：「世尊！云何於五濁之世，被大黑闇無明所覆諸眾生內能作佛事？」

佛言：「善男子！譬如虛空，不縛不解無見無迷，而虛空體本性清淨。而虛空內因風動現塵霧烟雲，故名虛空為不淨耳。因水雨故離彼塵等諸障礙法，即得顯現日月星宿，便知刻漏、羅婆時節、晝夜長短、半月滿月、年歲度數。如是如是。善男子！如來一切諸法真如隨於虛空，心之本相本性清淨，但諸眾生以客塵煩惱心意成濁。為彼等故，如來以慈悲等法門雨慈悲雨，被煩惱所濁諸眾生輩，即得清淨無有諸垢。而彼眾生心得清淨，即見佛日出現於世。得智光明潤已，於不思議諸佛功德之內自得曉了，建立彼於勝四念處及聖道中，乃至建立十八不共法大慈大悲真實法中，是故有諸阿羅漢、辟支佛等、諸菩薩輩出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！譬如虛空，不縛不解無見無迷，而虛空體本性清淨。而虛空內因風動現塵霧烟雲，故名虛空為不淨耳。因水雨故離彼塵等諸障礙法，即得顯現日月星宿，便知刻漏、羅婆時節、晝夜長短、半月滿月、年歲度數。如是如是。善男子！如來一切諸法真如隨於虛空，心之本相本性清淨，但諸眾生以客塵煩惱心意成濁。為彼等故，如來以慈悲等法門雨慈悲雨，被煩惱所濁諸眾生輩，即得清淨無有諸垢。而彼眾生心得清淨，即見佛日出現於世。得智光明潤已，於不思議諸佛功德之內自得曉了，建立彼於勝四念處及聖道中，乃至建立十八不共法大慈大悲真實法中，是故有諸阿羅漢、辟支佛等、諸菩薩輩出現於世。

「善男子！於汝意云何？虛空之性能住於眼不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼能住於識不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼住觸不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼內因觸所生三種之受，於是之中虛空住不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「略說乃至耳鼻舌身，亦復應當作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？虛空之性能住於眼不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼能住於識不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼住觸不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「眼內因觸所生三種之受，於是之中虛空住不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「略說乃至耳鼻舌身，亦復應當作如是觀。

「善男子！於汝意云何？意住空界不？」答言：「不也。世尊！」「乃至意中虛空住不？因是法中諸佛如來、應、正遍知出現於世不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「善男子！諸眾生等依住虛空不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「善男子！於意云何？虛空之性依眾生住不？」佛作是語已，虛空孕菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！各各不相倚住，於自境界各不相侵。世尊！一切諸法無有境界，空故無染，一如實際，一如如如，應作是知。世尊！譬如虛空，不可破壞、不可分別、不作分別、不動無礙、無牙無子無果、無名無字、無思無念。如是如是。世尊！一切法相如是知已，菩薩摩訶薩於一切法中得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？意住空界不？」答言：「不也。世尊！」「乃至意中虛空住不？因是法中諸佛如來、應、正遍知出現於世不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「善男子！諸眾生等依住虛空不？」答言：「不也。世尊！」佛言：「善男子！於意云何？虛空之性依眾生住不？」佛作是語已，虛空孕菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！各各不相倚住，於自境界各不相侵。世尊！一切諸法無有境界，空故無染，一如實際，一如如如，應作是知。世尊！譬如虛空，不可破壞、不可分別、不作分別、不動無礙、無牙無子無果、無名無字、無思無念。如是如是。世尊！一切法相如是知已，菩薩摩訶薩於一切法中得無生忍。」

爾時世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說呪曰：

「多地他(一)縛婆何囉闍(二)末奴叉夜(三)祇那闍耶(四)闍那膩莫(五)牟尼呵囉(六)阿那也(七)破羅漂頗(八)伽羅婆膩莫(九)阿儞捺也(十)阿婆舍舍婆(十一)舍那舍莫(十二)那舍哆多(十三)迦羅莫舍莫(十四)吉唎摩妬毘沙莫(十五)支多那也(十六)雞梨奢都(十七)三舒沙膩(十八)莎呵(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地他(一)縛婆何囉闍(二)末奴叉夜(三)祇那闍耶(四)闍那膩莫(五)牟尼呵囉(六)阿那也(七)破羅漂頗(八)伽羅婆膩莫(九)阿儞捺也(十)阿婆舍舍婆(十一)舍那舍莫(十二)那舍哆多(十三)迦羅莫舍莫(十四)吉唎摩妬毘沙莫(十五)支多那也(十六)雞梨奢都(十七)三舒沙膩(十八)莎呵(十九)」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝能於如是眼降伏勝師子安庠步水頻申吼陀羅尼，為諸眾生命終之時，最後出息命欲過時，能滅煩惱障業障法障，滅是障已令生清淨剎中。善男子！汝能行無量無邊諸佛世界，為諸眾生起慈悲心，至於村落城邑府省縣官宮殿及諸國土，至是處已，現種種形種種威儀，說大乘經典教化眾生，於剎利惡行乃至沙門惡行所，斷於種種不善之法，安置一切諸善法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝能於如是眼降伏勝師子安庠步水頻申吼陀羅尼，為諸眾生命終之時，最後出息命欲過時，能滅煩惱障業障法障，滅是障已令生清淨剎中。善男子！汝能行無量無邊諸佛世界，為諸眾生起慈悲心，至於村落城邑府省縣官宮殿及諸國土，至是處已，現種種形種種威儀，說大乘經典教化眾生，於剎利惡行乃至沙門惡行所，斷於種種不善之法，安置一切諸善法中。」

爾時世尊說是法時，於大眾中無量無邊諸天世人得種種三昧陀羅尼諸忍，或復有得十地法中真實智慧。十千人等於無生法中得無生忍。若有眾生執著虛空是有為者，得此燈光明已，有為施根皆悉斷滅，無為施行速現成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，於大眾中無量無邊諸天世人得種種三昧陀羅尼諸忍，或復有得十地法中真實智慧。十千人等於無生法中得無生忍。若有眾生執著虛空是有為者，得此燈光明已，有為施根皆悉斷滅，無為施行速現成就。

佛說經已，於大眾中，諸比丘等及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦婁羅、緊陀羅、摩睺羅伽、梵釋護世四大天王，聞佛所說此妙經典，一切皆悉歡欣奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，於大眾中，諸比丘等及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦婁羅、緊陀羅、摩睺羅伽、梵釋護世四大天王，聞佛所說此妙經典，一切皆悉歡欣奉行。