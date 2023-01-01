虛空藏菩薩神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩神呪經

宋罽賓國三藏曇摩蜜多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓國三藏曇摩蜜多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住佉羅山依正覺仙所住之處，與無數大比丘聲聞眾俱；亦與無量阿僧祇恒河沙等菩薩摩訶薩，演說如來功德經已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住佉羅山依正覺仙所住之處，與無數大比丘聲聞眾俱；亦與無量阿僧祇恒河沙等菩薩摩訶薩，演說如來功德經已。

爾時西方有如意寶現，以無量百千釋迦毘楞伽寶，周匝莊嚴。是寶珠光隱蔽一切餘色光明，唯見如來及如意寶，餘無量無邊不可說色見如虛空，如來威光極更明顯。此諸會眾，不覩自身各不相見，大眾諸色悉滅無餘，不與眼對，不得色身及以所觸，隨所觀視唯見虛空，亦不見於日月星辰，地界水界火界風界，不與眼對，耳不聞聲、鼻不嗅香，無心心數，無我我所及六入起想，瞻覩他方不得諸大，在在方所唯見佛身色相光明；亦復遙見如意寶珠，以無量百千釋迦毘楞伽寶周匝莊嚴，餘無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時西方有如意寶現，以無量百千釋迦毘楞伽寶，周匝莊嚴。是寶珠光隱蔽一切餘色光明，唯見如來及如意寶，餘無量無邊不可說色見如虛空，如來威光極更明顯。此諸會眾，不覩自身各不相見，大眾諸色悉滅無餘，不與眼對，不得色身及以所觸，隨所觀視唯見虛空，亦不見於日月星辰，地界水界火界風界，不與眼對，耳不聞聲、鼻不嗅香，無心心數，無我我所及六入起想，瞻覩他方不得諸大，在在方所唯見佛身色相光明；亦復遙見如意寶珠，以無量百千釋迦毘楞伽寶周匝莊嚴，餘無所見。

於此眾中有住十地菩薩摩訶薩，得首楞嚴三昧，一生補處最後有身，見如是相不驚怖畏，解諸法空如實際性，是故不驚不怖不畏。餘諸菩薩摩訶薩、聲聞、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、拘槃茶、毘舍遮富單那、迦羅富單那、人及非人，在會中者，極驚怖畏生於憂愁，此彼闇蔽其心動亂，各不相見覩無問處，其事云何？何因緣爾！為是誰力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此眾中有住十地菩薩摩訶薩，得首楞嚴三昧，一生補處最後有身，見如是相不驚怖畏，解諸法空如實際性，是故不驚不怖不畏。餘諸菩薩摩訶薩、聲聞、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、拘槃茶、毘舍遮富單那、迦羅富單那、人及非人，在會中者，極驚怖畏生於憂愁，此彼闇蔽其心動亂，各不相見覩無問處，其事云何？何因緣爾！為是誰力？

爾時眾中有菩薩摩訶薩，名曰梵德，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有菩薩摩訶薩，名曰梵德，合掌向佛而說偈言：

「一切法如性， 人無有知者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法如性， 人無有知者；

依住於色陰， 六情根闇蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依住於色陰， 六情根闇蔽。

不見於一陰， 思惟求色陰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見於一陰， 思惟求色陰；

於佛法有疑， 此中有是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法有疑， 此中有是人。

如此彼亦爾， 總知虛空相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此彼亦爾， 總知虛空相；

彼三昧勇健， 其身不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三昧勇健， 其身不可說。

如意大寶珠， 見在其頂上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意大寶珠， 見在其頂上；

釋迦毘楞寶， 皆遙遠見彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦毘楞寶， 皆遙遠見彼。

是大慧眾生， 度首楞三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大慧眾生， 度首楞三昧；

一切大慧者， 欲來見世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大慧者， 欲來見世尊；

今說甚深法， 決定無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說甚深法， 決定無有疑。

安慰於此眾， 悉來歸世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安慰於此眾， 悉來歸世尊；

勇健者行處， 教化熟眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健者行處， 教化熟眾生。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「如是如汝說， 三昧者行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如汝說， 三昧者行處；

若聞正住處， 是慧眾生住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞正住處， 是慧眾生住。

此是虛空藏， 菩薩所行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是虛空藏， 菩薩所行處；

無依無戲論， 彼三昧示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依無戲論， 彼三昧示現。

眾生著二見， 常為所劫奪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生著二見， 常為所劫奪；

著斷常二見， 彼此常闇蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著斷常二見， 彼此常闇蔽。

如是二見等， 將欲得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二見等， 將欲得解脫；

其性不可說， 速疾證諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性不可說， 速疾證諸地。

「復次，善男子！是初發心菩薩摩訶薩，說初境界相，謂六波羅蜜，乃至知諸大生滅如實之性，然後知於一切諸法不可言說，無性無生無滅無境界、不動不搖。如是修行一切諸行；如是悉離斷常二見不生怖畏，於一切法不起境界心，疾得具足六波羅蜜；更不復住斷常見中。」佛說是已，一切大眾，見聞覺知如本色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！是初發心菩薩摩訶薩，說初境界相，謂六波羅蜜，乃至知諸大生滅如實之性，然後知於一切諸法不可言說，無性無生無滅無境界、不動不搖。如是修行一切諸行；如是悉離斷常二見不生怖畏，於一切法不起境界心，疾得具足六波羅蜜；更不復住斷常見中。」佛說是已，一切大眾，見聞覺知如本色相。

爾時世尊申其右臂說如是言：「是虛空藏菩薩摩訶薩來。」作是語已，告諸大眾言：「是菩薩得諸三昧猶如大海，持菩薩戒如須彌山，智所通達猶如虛空，勤行精進猶如疾風，修行於忍猶如金剛，其慧如空，諸菩薩中猶如勝幢。向涅槃者導，是一切善根之藏；貧者得瓶；入闇者日；失道者月。是怖畏者大須彌山；是煩惱燋熱者甘露；是一切種善根者栽；是趣大涅槃者橋；是墮惡道者船，生天者梯；是誹謗惡口者救；熱惱者蓋。於諸外道如師子王；攝取諸見猶如水鏡。魔怨中鎧，毀戒者藥；是諸善本行之地，造鬘者華；具行者藏；無慚愧者上妙衣服；病者良醫；飢者得食；渴者月珠；疲極者床；修三昧正行者日；向菩提者大車；遊禪定者勝地；助菩提者寶輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊申其右臂說如是言：「是虛空藏菩薩摩訶薩來。」作是語已，告諸大眾言：「是菩薩得諸三昧猶如大海，持菩薩戒如須彌山，智所通達猶如虛空，勤行精進猶如疾風，修行於忍猶如金剛，其慧如空，諸菩薩中猶如勝幢。向涅槃者導，是一切善根之藏；貧者得瓶；入闇者日；失道者月。是怖畏者大須彌山；是煩惱燋熱者甘露；是一切種善根者栽；是趣大涅槃者橋；是墮惡道者船，生天者梯；是誹謗惡口者救；熱惱者蓋。於諸外道如師子王；攝取諸見猶如水鏡。魔怨中鎧，毀戒者藥；是諸善本行之地，造鬘者華；具行者藏；無慚愧者上妙衣服；病者良醫；飢者得食；渴者月珠；疲極者床；修三昧正行者日；向菩提者大車；遊禪定者勝地；助菩提者寶輪。

「善男子！此是向波羅蜜者果報；是善男子又是進修行十地者如意寶珠；是善男子是進行首楞嚴三昧者波利質多羅樹；是斷邪見結使者刀，破諸習氣猶如金剛，能降諸魔是良方便；是開發意；是諸一切佛法所依；是緣覺華鬘、聲聞衣服、諸天眼目、人之正道；是畜生歸，是餓鬼護，地獄尊救；是一切眾生福田；是諸菩薩摩訶薩大車；是善男子是三世如來應供正遍知最大輔臣，護法城門。是善男子乃至具足十八不共法以自莊嚴，得於佛智成就具足；是善男子悉是一切眾生應供，唯除如來，諸餘一切應供中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此是向波羅蜜者果報；是善男子又是進修行十地者如意寶珠；是善男子是進行首楞嚴三昧者波利質多羅樹；是斷邪見結使者刀，破諸習氣猶如金剛，能降諸魔是良方便；是開發意；是諸一切佛法所依；是緣覺華鬘、聲聞衣服、諸天眼目、人之正道；是畜生歸，是餓鬼護，地獄尊救；是一切眾生福田；是諸菩薩摩訶薩大車；是善男子是三世如來應供正遍知最大輔臣，護法城門。是善男子乃至具足十八不共法以自莊嚴，得於佛智成就具足；是善男子悉是一切眾生應供，唯除如來，諸餘一切應供中最。

「汝等大眾！皆應奉仰，各隨力能應辦供具，供養恭敬而尊重之。種種珍寶幢幡寶蓋、塗香末香、衣服瓔珞、種種雜物，淨治道路種種莊嚴，以種種讚歎而讚歎之，汝等一切不久當得是功德器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等大眾！皆應奉仰，各隨力能應辦供具，供養恭敬而尊重之。種種珍寶幢幡寶蓋、塗香末香、衣服瓔珞、種種雜物，淨治道路種種莊嚴，以種種讚歎而讚歎之，汝等一切不久當得是功德器。」

爾時一切大會皆共和合，從坐而起，向虛空藏菩薩摩訶薩所現之方，叉手合掌，其心歡喜顏貌怡悅，以清淨目諦觀視之。於時眾中諸大菩薩及大聲聞、天主、龍主、夜叉主、阿修羅主、伽留羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主及五通仙，各作是念：「當設何等最上最勝供具供養是善男子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切大會皆共和合，從坐而起，向虛空藏菩薩摩訶薩所現之方，叉手合掌，其心歡喜顏貌怡悅，以清淨目諦觀視之。於時眾中諸大菩薩及大聲聞、天主、龍主、夜叉主、阿修羅主、伽留羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主及五通仙，各作是念：「當設何等最上最勝供具供養是善男子？」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩，變娑婆界，地平如掌七寶莊嚴，除去諸山曠野堆埠、墻壁瓦礫灰糞臭穢、塵霧雲雷乾闥婆聲，一切樹木變成七寶，華葉果香皆悉具足，依地草木枝節莖葉亦變化成七寶。盡娑婆世界除一切病，一切地獄、畜生、餓鬼無諸苦惱，皆得衣服飲食瓔珞之具。娑婆世中一切眾生，得成如意妙色端嚴，威德第一肢體具足，除諸結使心得寂靜，於諸善根其心欣樂，以清淨心安住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩摩訶薩，變娑婆界，地平如掌七寶莊嚴，除去諸山曠野堆埠、墻壁瓦礫灰糞臭穢、塵霧雲雷乾闥婆聲，一切樹木變成七寶，華葉果香皆悉具足，依地草木枝節莖葉亦變化成七寶。盡娑婆世界除一切病，一切地獄、畜生、餓鬼無諸苦惱，皆得衣服飲食瓔珞之具。娑婆世中一切眾生，得成如意妙色端嚴，威德第一肢體具足，除諸結使心得寂靜，於諸善根其心欣樂，以清淨心安住三寶。

此所集眾，兩手自然有化如意寶，一一如意寶各出光明，遍照於此娑婆世界。又是寶珠出妙樂音，雨種種寶、種種妙衣、種種瓔珞；雨種種金鏁瓔珞、真珠瓔珞；又雨種種妙華，青蓮紅蓮、赤蓮白蓮及水堅華；復雨多摩鉢香、牛頭栴檀末香，莊嚴於道。其道二邊化七寶堂如帝釋堂，於其堂內化諸婇女猶如魔后，作於五樂歡娛受樂。當於佛上虛空之中，化天寶蓋滿百由旬，清妙鮮潔寶網莊嚴，垂真珠貫莊嚴其中，作眾伎樂過於天樂，田地草木、樹林華葉、諸果實中，各出妙音殊過天樂，有聞音者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所集眾，兩手自然有化如意寶，一一如意寶各出光明，遍照於此娑婆世界。又是寶珠出妙樂音，雨種種寶、種種妙衣、種種瓔珞；雨種種金鏁瓔珞、真珠瓔珞；又雨種種妙華，青蓮紅蓮、赤蓮白蓮及水堅華；復雨多摩鉢香、牛頭栴檀末香，莊嚴於道。其道二邊化七寶堂如帝釋堂，於其堂內化諸婇女猶如魔后，作於五樂歡娛受樂。當於佛上虛空之中，化天寶蓋滿百由旬，清妙鮮潔寶網莊嚴，垂真珠貫莊嚴其中，作眾伎樂過於天樂，田地草木、樹林華葉、諸果實中，各出妙音殊過天樂，有聞音者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時一切諸大會眾，見虛空藏菩薩摩訶薩作是莊嚴，得未曾有，作是念言：「我等云何為是善丈夫於世尊前當設何座？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切諸大會眾，見虛空藏菩薩摩訶薩作是莊嚴，得未曾有，作是念言：「我等云何為是善丈夫於世尊前當設何座？」

爾時佛前出寶蓮華，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，梵摩尼寶以為其鬚，縱廣十里；復有如是無量百千諸寶蓮華，周匝圍遶，見虛空藏菩薩摩訶薩忽在華上結加趺坐，見其頂上如意寶珠，見虛空藏所將眷屬，亦各坐餘蓮華臺上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛前出寶蓮華，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，梵摩尼寶以為其鬚，縱廣十里；復有如是無量百千諸寶蓮華，周匝圍遶，見虛空藏菩薩摩訶薩忽在華上結加趺坐，見其頂上如意寶珠，見虛空藏所將眷屬，亦各坐餘蓮華臺上。

爾時彌勒菩薩摩訶薩，以偈問於藥王菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩，以偈問於藥王菩薩：

「如諸本先來， 大名稱菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸本先來， 大名稱菩薩；

恭敬禮世尊， 然後乃就坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬禮世尊， 然後乃就坐。

是善丈夫來， 示現大莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是善丈夫來， 示現大莊嚴；

不敬禮世尊， 忽見其已坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敬禮世尊， 忽見其已坐。」

爾時藥王菩薩，以偈答於彌勒菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時藥王菩薩，以偈答於彌勒菩薩：

「見是大丈夫， 善住於佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見是大丈夫， 善住於佛法；

是不見眾生， 不依一切想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不見眾生， 不依一切想。」

爾時彌勒菩薩，復以偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩，復以偈言：

「若不見眾生， 安住於實際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不見眾生， 安住於實際；

何義故莊嚴？ 為我顯現說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義故莊嚴？ 為我顯現說。」

爾時藥王菩薩，復以偈答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時藥王菩薩，復以偈答：

「是方便勇健， 教化眾生故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是方便勇健， 教化眾生故；

不知第一義， 凡夫妄想行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知第一義， 凡夫妄想行。

世諦聰慧者， 迷真故受苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦聰慧者， 迷真故受苦；

為脫是等故， 現如是莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為脫是等故， 現如是莊嚴。」

爾時世尊讚藥王菩薩言：「善哉善哉！是善丈夫如汝所說，假令一切諸凡夫，不能知一須陀洹解脫行處；一切眾生得須陀洹，不能知一斯陀含解脫行處；一切斯陀含、阿那含、阿羅漢，亦復不知一辟支佛解脫行處；一切眾生作辟支佛獨一騏驎，亦不知一無生忍菩薩摩訶薩善行方便教化眾生；一切眾生得無生忍，不知一得首楞嚴三昧無礙辯才菩薩摩訶薩第一義諦解脫之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚藥王菩薩言：「善哉善哉！是善丈夫如汝所說，假令一切諸凡夫，不能知一須陀洹解脫行處；一切眾生得須陀洹，不能知一斯陀含解脫行處；一切斯陀含、阿那含、阿羅漢，亦復不知一辟支佛解脫行處；一切眾生作辟支佛獨一騏驎，亦不知一無生忍菩薩摩訶薩善行方便教化眾生；一切眾生得無生忍，不知一得首楞嚴三昧無礙辯才菩薩摩訶薩第一義諦解脫之行。

「善男子！是虛空藏得無生忍，得無礙辯，得首楞嚴三昧。知此大眾過無量劫心之善根，應當現於大莊嚴故、住離欲地故。此善男子從西方沒而來至此！示現同諸聲聞緣覺，入於無量空處三昧，現於神通，一切眾生生奇特心；復於世諦示現莊嚴，教化無量諸眾生故。是善男子若現第一義諦無生莊嚴，乃至天人皆當驚怖迷惑失心，至八地菩薩亦復失心，無有能見其行相貌，入如是等深功德法。是善男子善知方便，度於一切諸佛法海，斷於疑惑，自然善知諸方便度，於一切菩薩摩訶薩中猶如王幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是虛空藏得無生忍，得無礙辯，得首楞嚴三昧。知此大眾過無量劫心之善根，應當現於大莊嚴故、住離欲地故。此善男子從西方沒而來至此！示現同諸聲聞緣覺，入於無量空處三昧，現於神通，一切眾生生奇特心；復於世諦示現莊嚴，教化無量諸眾生故。是善男子若現第一義諦無生莊嚴，乃至天人皆當驚怖迷惑失心，至八地菩薩亦復失心，無有能見其行相貌，入如是等深功德法。是善男子善知方便，度於一切諸佛法海，斷於疑惑，自然善知諸方便度，於一切菩薩摩訶薩中猶如王幢。

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，示諸眾生天道涅槃道，能解眾生結使心病；亦治四大身內增損諸患。若有眾生諸邪見逼，迷於生死曠野之中，不知方便，云何名為天道涅槃道？是諸眾生！若稱虛空藏菩薩名，禮拜供養燒眾名香，是善男子觀心善根見結覆心，及知過去心種善根；亦知現在供養佛法僧寶修施戒德。如是諸事，或於夢中方便示現正直之道，方便力故，及於一切惡見惡事、惡願惡求、惡歸惡趣，心得解脫。身口意行悉皆正直，所願正直，得近正直真善知識，疾得解脫諸惡臭結惡見諸病；速疾得盡惡道惡業，所願善故，行善業故，速疾得作心自在者，住甚深忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，示諸眾生天道涅槃道，能解眾生結使心病；亦治四大身內增損諸患。若有眾生諸邪見逼，迷於生死曠野之中，不知方便，云何名為天道涅槃道？是諸眾生！若稱虛空藏菩薩名，禮拜供養燒眾名香，是善男子觀心善根見結覆心，及知過去心種善根；亦知現在供養佛法僧寶修施戒德。如是諸事，或於夢中方便示現正直之道，方便力故，及於一切惡見惡事、惡願惡求、惡歸惡趣，心得解脫。身口意行悉皆正直，所願正直，得近正直真善知識，疾得解脫諸惡臭結惡見諸病；速疾得盡惡道惡業，所願善故，行善業故，速疾得作心自在者，住甚深忍。

「若有眾生，種種諸病逼切其身其心散亂，聾盲喑啞諸根不具，支節各異將有死相。如是等事，一心稱是虛空藏菩薩名，除諸病故欲無病故，燒沈水香堅黑沈水，若多竭流香，禮虛空藏。是善大丈夫於夜夢中，作婆羅門像在其人前，或現釋像、大功德天像、妙音天像、剎利像、大臣像、兵吏像、良醫像、或父母像、或男女像，於夜夢中在病人前，如實為說種種隨病湯藥，病者一服所患悉除；復有如是所營求事，欲多聞義，若欲寂靜、欲修禪得慧、欲得名稱、欲求工巧、欲得自在、欲得妙色、欲得封邑、欲得勢力、欲得才能、欲得妙聲、欲得子息、欲得眷屬、欲得功德、欲得布施持戒忍辱精進禪慧、欲得美語、欲人恭敬、欲脫諸惡安止於施乃至住慧、欲得長壽、欲得種種所須之具得已能用、欲勸慳人令行布施、欲令破戒安住持戒、欲令懈怠安住精進、欲勸愚癡令住於慧，未定乘者勸住聲聞，自攝乘者勸住緣覺。是善男子作是方便示諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，種種諸病逼切其身其心散亂，聾盲喑啞諸根不具，支節各異將有死相。如是等事，一心稱是虛空藏菩薩名，除諸病故欲無病故，燒沈水香堅黑沈水，若多竭流香，禮虛空藏。是善大丈夫於夜夢中，作婆羅門像在其人前，或現釋像、大功德天像、妙音天像、剎利像、大臣像、兵吏像、良醫像、或父母像、或男女像，於夜夢中在病人前，如實為說種種隨病湯藥，病者一服所患悉除；復有如是所營求事，欲多聞義，若欲寂靜、欲修禪得慧、欲得名稱、欲求工巧、欲得自在、欲得妙色、欲得封邑、欲得勢力、欲得才能、欲得妙聲、欲得子息、欲得眷屬、欲得功德、欲得布施持戒忍辱精進禪慧、欲得美語、欲人恭敬、欲脫諸惡安止於施乃至住慧、欲得長壽、欲得種種所須之具得已能用、欲勸慳人令行布施、欲令破戒安住持戒、欲令懈怠安住精進、欲勸愚癡令住於慧，未定乘者勸住聲聞，自攝乘者勸住緣覺。是善男子作是方便示諸眾生。

「若有眾生捨離大悲，自護己身心捨眾生。若有是心，我何方便能勸彼人，令住阿耨多羅三藐三菩提，安住方便四梵行處，乃至令其住於大悲？是人敬禮虛空藏菩薩摩訶薩，若阿練若處、若在林中、若露地，燒沈水香堅黑沈水、若多竭流香，至心合掌，五體投地遍禮十方，爾時說是陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生捨離大悲，自護己身心捨眾生。若有是心，我何方便能勸彼人，令住阿耨多羅三藐三菩提，安住方便四梵行處，乃至令其住於大悲？是人敬禮虛空藏菩薩摩訶薩，若阿練若處、若在林中、若露地，燒沈水香堅黑沈水、若多竭流香，至心合掌，五體投地遍禮十方，爾時說是陀羅尼句：

「阿彌隷奢阿彌隷奢迦留尼迦(一) 遮羅遮羅(二) 毘伽陀隷(三) 摩懵呿復闍摩那伽留尼迦(四) 真陀摩尼富羅移迦留尼迦(五) 薩婆阿奢彌咃羅𠱀離移(六) 阿清陀梨(七) 破仇破仇(八) 留坻脾脾伽仇(九) 儨致脾脾伽仇迦留尼迦(十) 富隸移埵摩阿奢(十一) 薩埵波咃羅遮阿輸迦竭抵莎呵(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌隷奢阿彌隷奢迦留尼迦(一) 遮羅遮羅(二) 毘伽陀隷(三) 摩懵呿復闍摩那伽留尼迦(四) 真陀摩尼富羅移迦留尼迦(五) 薩婆阿奢彌咃羅𠱀離移(六) 阿清陀梨(七) 破仇破仇(八) 留坻脾脾伽仇(九) 儨致脾脾伽仇迦留尼迦(十) 富隸移埵摩阿奢(十一) 薩埵波咃羅遮阿輸迦竭抵莎呵(十二)

「是善男子為於彼人，現人色像、鹿色像、馬色像或天色像，隨彼功德現於如是色像，言說示一方便。是方便故，能教化無量百千那由他眾生，不定乘者、聲聞乘者、緣覺乘者，令是眾生於一時中一彈指頃少方便慧，能令安住無礙大乘得不退轉，乃至得於種種三昧、得陀羅尼；亦得於忍安住十地。是虛空藏菩薩摩訶薩！成就如是不可思議方便智慧大悲之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是善男子為於彼人，現人色像、鹿色像、馬色像或天色像，隨彼功德現於如是色像，言說示一方便。是方便故，能教化無量百千那由他眾生，不定乘者、聲聞乘者、緣覺乘者，令是眾生於一時中一彈指頃少方便慧，能令安住無礙大乘得不退轉，乃至得於種種三昧、得陀羅尼；亦得於忍安住十地。是虛空藏菩薩摩訶薩！成就如是不可思議方便智慧大悲之力。

「善男子！假使能得虛空邊際，無有能知是善男子智慧方便大慈大悲三昧之力，教化眾生得其邊者。是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議無邊功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使能得虛空邊際，無有能知是善男子智慧方便大慈大悲三昧之力，教化眾生得其邊者。是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議無邊功德。

「善男子！若有眾生，無諂幻惑正行威儀，成就正見質直無誑，不自讚譽離於嫉妬，無有姦詐善心成就。如是等人，是善男子而憐愍之，示方便智正行精進，以是方便智慧正行精進力故，脫諸苦惱，發阿耨多羅三藐三菩提心，一切善根悉皆迴向於無上道，得不退轉。以精進力滿足六波羅蜜故，大勤進行速疾正覺阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩摩訶薩！成就如是不可思議無量功德，教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生，無諂幻惑正行威儀，成就正見質直無誑，不自讚譽離於嫉妬，無有姦詐善心成就。如是等人，是善男子而憐愍之，示方便智正行精進，以是方便智慧正行精進力故，脫諸苦惱，發阿耨多羅三藐三菩提心，一切善根悉皆迴向於無上道，得不退轉。以精進力滿足六波羅蜜故，大勤進行速疾正覺阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩摩訶薩！成就如是不可思議無量功德，教化眾生。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何緣獨見此善男子頂上如意寶，極為妙色端嚴赫焰，非餘菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何緣獨見此善男子頂上如意寶，極為妙色端嚴赫焰，非餘菩薩？」

佛言：「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩成就大悲，為利眾生脫大苦事。若有眾生犯根本重罪，當墮惡道，拔斷一切諸善根行，如是眾生，是善男子為作妙藥。若有眾生墮大無明，闇蔽惡見牢獄繫閉，為大照明猶之如日，令其悔過斷根本惡，能除眾生疑心毒箭。或有眾生破壞心器犯根本重罪，失諸善法當墮惡道，無歸無趣，一切明慧之所捨棄，是善男子能示是等罪闇眾生，安於善道猶如寶杖；又能洗一切臭惡結使，能轉惡道安止人天，逮涅槃樂猶如大車。若有眾生多欲所轉，極多瞋恚忿怒心亂，或多愚癡無明覆蔽，說無因果，不見不怖不畏後世，貪財無厭，乃至常行十種惡業，如是眾生，是善男子為閉惡道安止天人，逮涅槃樂猶如大車。以是緣故，一切天人皆應供養是善男子，唯除如來、應供、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩成就大悲，為利眾生脫大苦事。若有眾生犯根本重罪，當墮惡道，拔斷一切諸善根行，如是眾生，是善男子為作妙藥。若有眾生墮大無明，闇蔽惡見牢獄繫閉，為大照明猶之如日，令其悔過斷根本惡，能除眾生疑心毒箭。或有眾生破壞心器犯根本重罪，失諸善法當墮惡道，無歸無趣，一切明慧之所捨棄，是善男子能示是等罪闇眾生，安於善道猶如寶杖；又能洗一切臭惡結使，能轉惡道安止人天，逮涅槃樂猶如大車。若有眾生多欲所轉，極多瞋恚忿怒心亂，或多愚癡無明覆蔽，說無因果，不見不怖不畏後世，貪財無厭，乃至常行十種惡業，如是眾生，是善男子為閉惡道安止天人，逮涅槃樂猶如大車。以是緣故，一切天人皆應供養是善男子，唯除如來、應供、正遍知。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！何等名為犯根本罪？眾生犯是根本罪已，拔斷一切諸善根行，當墮惡道，犯墮根本罪故，離於一切人天之樂；復因由是善男子故，令彼眾生具滿人天涅槃之樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！何等名為犯根本罪？眾生犯是根本罪已，拔斷一切諸善根行，當墮惡道，犯墮根本罪故，離於一切人天之樂；復因由是善男子故，令彼眾生具滿人天涅槃之樂。」

佛言：「善男子！灌頂剎利王犯根本重罪有五事。灌頂剎利王，犯五根本罪已，諸先所種一切善根悉皆敗壞，犯墮根本罪故，離於一切人天之樂，當墮惡道。何等為五？善男子！若灌頂剎利，劫奪塔物；或奪僧物若招提僧物，若自取若使人取，是名初犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！灌頂剎利王犯根本重罪有五事。灌頂剎利王，犯五根本罪已，諸先所種一切善根悉皆敗壞，犯墮根本罪故，離於一切人天之樂，當墮惡道。何等為五？善男子！若灌頂剎利，劫奪塔物；或奪僧物若招提僧物，若自取若使人取，是名初犯根本重罪。

「若誹謗法故，聞佛為聲聞說、為緣覺說、為大乘說，誹謗遮固不令流布，是名犯第二根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誹謗法故，聞佛為聲聞說、為緣覺說、為大乘說，誹謗遮固不令流布，是名犯第二根本重罪。

「若為我出家剃除鬚髮被服袈裟，或能持戒或不持戒、或破戒或不破戒，脫其袈裟罷令還俗、或捶打其身而謫罰之，收閉囹圄、或斷其命，是名第三犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為我出家剃除鬚髮被服袈裟，或能持戒或不持戒、或破戒或不破戒，脫其袈裟罷令還俗、或捶打其身而謫罰之，收閉囹圄、或斷其命，是名第三犯根本重罪。

「若剎利王以自在力，作五無間罪，勸他人作五無間罪。於五無間罪，隨作一罪，是名第四犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若剎利王以自在力，作五無間罪，勸他人作五無間罪。於五無間罪，隨作一罪，是名第四犯根本重罪。

「若剎利王，說無因果捨於他世，行於十惡，勸多眾生作十惡業，是名第五犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若剎利王，說無因果捨於他世，行於十惡，勸多眾生作十惡業，是名第五犯根本重罪。

「善男子！若灌頂王於此五根本重罪之中，若犯一一，則破過去一切善根，犯墮重罪，離於一切人天之樂，當墮惡道。以是緣故，虛空藏菩薩摩訶薩現生邊地，或現沙門形服威儀；或現婆羅門形服威儀，在在現生隨彼彼處，為諸剎利說未曾聞法。如一切智說甚深經典，說陀羅尼及忍辱地，敷演開示。以是緣故，灌頂王先所作惡不善之業，慚愧悔過更不復作，安住布施、寂靜調伏、大勤進行、趣向大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若灌頂王於此五根本重罪之中，若犯一一，則破過去一切善根，犯墮重罪，離於一切人天之樂，當墮惡道。以是緣故，虛空藏菩薩摩訶薩現生邊地，或現沙門形服威儀；或現婆羅門形服威儀，在在現生隨彼彼處，為諸剎利說未曾聞法。如一切智說甚深經典，說陀羅尼及忍辱地，敷演開示。以是緣故，灌頂王先所作惡不善之業，慚愧悔過更不復作，安住布施、寂靜調伏、大勤進行、趣向大道。

「復次大臣亦有五事犯根本重罪。何等為五？若彼大臣劫奪塔物，及奪僧物招提僧物，是名第一犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大臣亦有五事犯根本重罪。何等為五？若彼大臣劫奪塔物，及奪僧物招提僧物，是名第一犯根本重罪。

「若大臣破於國城村邑聚落，是名第二犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大臣破於國城村邑聚落，是名第二犯根本重罪。

「若大臣誹謗正法，聞佛為聲聞說、為緣覺說、為行一切智者說，誹謗遮固藏匿隱覆，是名第三犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大臣誹謗正法，聞佛為聲聞說、為緣覺說、為行一切智者說，誹謗遮固藏匿隱覆，是名第三犯根本重罪。

「若諸大臣見人為佛出家，剃除鬚髮被服袈裟，若持戒若不持戒、若破戒若不破戒，脫其法服罷令還俗，撾打其身謫罰繫閉、若斷其命，是名第四犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸大臣見人為佛出家，剃除鬚髮被服袈裟，若持戒若不持戒、若破戒若不破戒，脫其法服罷令還俗，撾打其身謫罰繫閉、若斷其命，是名第四犯根本重罪。

「若大臣犯五無間一一惡業，是名第五犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大臣犯五無間一一惡業，是名第五犯根本重罪。

「善男子！若大臣犯一一五根本重罪，則壞過去一切善根，離於一切人天之樂，當墮地獄。以是緣故，是虛空藏為是等故，現生邊地，作沙門形色、若婆羅門乃至男女等像，而為說法。在在處處為於大臣說甚深法，如一切智說諸甚深經典及陀羅尼忍辱之行，開示演說。大臣聞已，所造惡業慚愧悔過更不敢作，安住布施、寂靜調伏、勤行精進、趣向大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若大臣犯一一五根本重罪，則壞過去一切善根，離於一切人天之樂，當墮地獄。以是緣故，是虛空藏為是等故，現生邊地，作沙門形色、若婆羅門乃至男女等像，而為說法。在在處處為於大臣說甚深法，如一切智說諸甚深經典及陀羅尼忍辱之行，開示演說。大臣聞已，所造惡業慚愧悔過更不敢作，安住布施、寂靜調伏、勤行精進、趣向大道。

「善男子！聲聞弟子犯根本重罪，亦有五事。何等為五？殺生、婬欲、偷盜、妄語、若出佛身血，是名聲聞犯五根本重罪。若有聲聞犯一一根本重罪，疑箭在心燋滅諸根，必定趣向惡道。虛空藏菩薩為是等故，在在現生，或作沙門形色威儀乃至男子等像，而為說法。令求聲聞人慚愧悔過更不敢作，安住寂靜調伏，趣向無上大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聲聞弟子犯根本重罪，亦有五事。何等為五？殺生、婬欲、偷盜、妄語、若出佛身血，是名聲聞犯五根本重罪。若有聲聞犯一一根本重罪，疑箭在心燋滅諸根，必定趣向惡道。虛空藏菩薩為是等故，在在現生，或作沙門形色威儀乃至男子等像，而為說法。令求聲聞人慚愧悔過更不敢作，安住寂靜調伏，趣向無上大道。

「善男子！初向大乘善男子，犯根本等重罪有八。何等為八？若有眾生，惡業因緣生五濁世，以少善根近善知識，聞此大乘甚深妙法，少覺少知少善根故，發阿耨多羅三藐三菩提心，聞第一無相等經，轉為凡愚分別解說。是凡愚人聞已驚畏，退失阿耨多羅三藐三菩提心，願求聲聞乘，是名初發心菩薩犯初根本重罪。以是罪故，所修善根一切破壞，犯墮重罪，離於天人及涅槃樂，退菩提心當墮惡道，是故菩薩應知他心及善根已如應說法，如度大海漸漸深廣。是故虛空藏現生其土，同彼色像而為說法，是名初犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！初向大乘善男子，犯根本等重罪有八。何等為八？若有眾生，惡業因緣生五濁世，以少善根近善知識，聞此大乘甚深妙法，少覺少知少善根故，發阿耨多羅三藐三菩提心，聞第一無相等經，轉為凡愚分別解說。是凡愚人聞已驚畏，退失阿耨多羅三藐三菩提心，願求聲聞乘，是名初發心菩薩犯初根本重罪。以是罪故，所修善根一切破壞，犯墮重罪，離於天人及涅槃樂，退菩提心當墮惡道，是故菩薩應知他心及善根已如應說法，如度大海漸漸深廣。是故虛空藏現生其土，同彼色像而為說法，是名初犯根本重罪。

「行者欲見虛空藏菩薩，懺悔所犯惡罪，於夜後分，燒沈水堅黑沈水，若多竭流香，合掌稱虛空藏菩薩名。是善男子隨功德分，見虛空藏所現形色，若見其身、若沙門、若婆羅門、若男若女，種種形色，而為說法，是初發心菩薩所犯根本重罪即得懺悔，堪忍無上大方便行三昧忍辱及陀羅尼，至安住地能斷惡道，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，於六波羅蜜得大精進力猶如金剛，當疾覺於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者欲見虛空藏菩薩，懺悔所犯惡罪，於夜後分，燒沈水堅黑沈水，若多竭流香，合掌稱虛空藏菩薩名。是善男子隨功德分，見虛空藏所現形色，若見其身、若沙門、若婆羅門、若男若女，種種形色，而為說法，是初發心菩薩所犯根本重罪即得懺悔，堪忍無上大方便行三昧忍辱及陀羅尼，至安住地能斷惡道，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，於六波羅蜜得大精進力猶如金剛，當疾覺於阿耨多羅三藐三菩提。

「若於其前不現身者，是初行菩薩，明星出時從坐而起，向於明星說如是言：『南無呵嘍那 南無阿嘍那成就大悲，今者初出於閻浮提，願以大悲覆護於我，以我言說白大悲虛空藏菩薩，於夜夢中示我方便。以是緣故，得悔所犯根本重罪，成就大乘方便智眼。』尋於眠中明星出時，虛空藏菩薩即於夢中自現色身令其悔過，滅除諸惡已即得三昧，名不忘菩提之心，善住大乘具六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於其前不現身者，是初行菩薩，明星出時從坐而起，向於明星說如是言：『南無呵嘍那 南無阿嘍那成就大悲，今者初出於閻浮提，願以大悲覆護於我，以我言說白大悲虛空藏菩薩，於夜夢中示我方便。以是緣故，得悔所犯根本重罪，成就大乘方便智眼。』尋於眠中明星出時，虛空藏菩薩即於夢中自現色身令其悔過，滅除諸惡已即得三昧，名不忘菩提之心，善住大乘具六波羅蜜。

「若初行菩薩語餘人言：『汝等不能行六波羅蜜；亦不能覺阿耨多羅三藐三菩提。汝等速發聲聞辟支佛心，可得度於生死。』餘如上說，是名初行第二犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若初行菩薩語餘人言：『汝等不能行六波羅蜜；亦不能覺阿耨多羅三藐三菩提。汝等速發聲聞辟支佛心，可得度於生死。』餘如上說，是名初行第二犯根本重罪。

「復次，初行者或說是言：『汝用善持調伏戒為？但當速發菩提之心，汝當讀誦大乘經典，身口意惡當得清淨無有惡報。』餘如上說，是名初行第三犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，初行者或說是言：『汝用善持調伏戒為？但當速發菩提之心，汝當讀誦大乘經典，身口意惡當得清淨無有惡報。』餘如上說，是名初行第三犯根本重罪。

「復次，初行者若說是言：『汝有大德，應離聲聞法，勿聽勿讀勿為他說。汝善男子！當隱藏聲聞經法，聲聞法中不得大乘，不能令汝使得邊際，唯當聽受大乘經典為他人說。汝諸惡業當得清淨，疾成佛道。』若受是語攝取是見，二俱犯罪，是名初行菩薩第四犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，初行者若說是言：『汝有大德，應離聲聞法，勿聽勿讀勿為他說。汝善男子！當隱藏聲聞經法，聲聞法中不得大乘，不能令汝使得邊際，唯當聽受大乘經典為他人說。汝諸惡業當得清淨，疾成佛道。』若受是語攝取是見，二俱犯罪，是名初行菩薩第四犯根本重罪。

「復次，初行者妄語、兩舌，異思說大乘異經典，為於名譽利養受持讀誦，如其所聞為他廣說，作如是言：『我知大乘，非餘人也。』見他得利心生嫉妬，說他惡名誹謗毀呰，自說得過人法。是人破壞犯墮重罪，離大乘法當墮惡道，如人入海求寶船敗沒死，是初行者亦復如是，是名初行第五犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，初行者妄語、兩舌，異思說大乘異經典，為於名譽利養受持讀誦，如其所聞為他廣說，作如是言：『我知大乘，非餘人也。』見他得利心生嫉妬，說他惡名誹謗毀呰，自說得過人法。是人破壞犯墮重罪，離大乘法當墮惡道，如人入海求寶船敗沒死，是初行者亦復如是，是名初行第五犯根本重罪。

「復次，未來當有若在家出家初行菩薩，讀誦方廣經典，為利養故言：『我解是妙法，愍汝等故為汝等說。』是初行菩薩實無饒益眾生之心，如人飢乏入大果林，捨諸美果服毒果而死。是初行菩薩亦復如是，得入大乘正覺寶林，為利養名譽故說大乘經，犯根本重罪，為諸智者之所呵責，人天四眾不應親近，是名初行第六根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，未來當有若在家出家初行菩薩，讀誦方廣經典，為利養故言：『我解是妙法，愍汝等故為汝等說。』是初行菩薩實無饒益眾生之心，如人飢乏入大果林，捨諸美果服毒果而死。是初行菩薩亦復如是，得入大乘正覺寶林，為利養名譽故說大乘經，犯根本重罪，為諸智者之所呵責，人天四眾不應親近，是名初行第六根本重罪。

「復次，剎利王有國相旃陀羅、臣旃陀羅、兵吏旃陀羅、醫旃陀羅，如是癡人自持財寶雖行施惠，放逸憍慢破壞眾僧，因倚王臣劫奪僧物，是名初行第七犯根本重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，剎利王有國相旃陀羅、臣旃陀羅、兵吏旃陀羅、醫旃陀羅，如是癡人自持財寶雖行施惠，放逸憍慢破壞眾僧，因倚王臣劫奪僧物，是名初行第七犯根本重罪。

「復次，若剎利旃陀羅、臣旃陀羅、比丘旃陀羅等，瞋嫌沙門，法說非法、非法說法，捨諸經律、非時義論、非法立制、斷學般若、惱亂比丘，令諸沙門失淨信心壞破威儀，實非沙門自言沙門，實非梵行自言梵行，令諸四眾增致供養。是王臣及比丘二俱得罪，是名初行第八犯根本重罪。是初行菩薩犯此根罪，不名修行，斷諸善根、離人天樂、當墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若剎利旃陀羅、臣旃陀羅、比丘旃陀羅等，瞋嫌沙門，法說非法、非法說法，捨諸經律、非時義論、非法立制、斷學般若、惱亂比丘，令諸沙門失淨信心壞破威儀，實非沙門自言沙門，實非梵行自言梵行，令諸四眾增致供養。是王臣及比丘二俱得罪，是名初行第八犯根本重罪。是初行菩薩犯此根罪，不名修行，斷諸善根、離人天樂、當墮惡道。

「善男子！虛空藏菩薩為是等故，隨形入類現同色像，而為說首楞嚴等種種經律，令犯罪者悔諸惡業，成就善根究竟涅槃。若善男子！禮拜稱讚虛空藏菩薩，是人現在得大功德。復次，若有眾生，聞虛空藏菩薩名，造立形像，供養恭敬尊重讚歎，種種供養具而以供養。是人現身水不能漂火不能燒，刀不能傷毒不能害，人與非人無有能害，亦無病痛飢渴之患；臨命終時，是虛空藏現其所事種種天像日月等像，令諸眾生各見所歸充滿其願，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！虛空藏菩薩為是等故，隨形入類現同色像，而為說首楞嚴等種種經律，令犯罪者悔諸惡業，成就善根究竟涅槃。若善男子！禮拜稱讚虛空藏菩薩，是人現在得大功德。復次，若有眾生，聞虛空藏菩薩名，造立形像，供養恭敬尊重讚歎，種種供養具而以供養。是人現身水不能漂火不能燒，刀不能傷毒不能害，人與非人無有能害，亦無病痛飢渴之患；臨命終時，是虛空藏現其所事種種天像日月等像，令諸眾生各見所歸充滿其願，說如是偈：

「『是四聖諦， 慧者若見； 知生死過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是四聖諦， 慧者若見； 知生死過，

度諸有流。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度諸有流。』

「若有眾生深心信佛，即現佛身，而說是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生深心信佛，即現佛身，而說是偈：

「『佛智真實， 若度諸有； 得證佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛智真實， 若度諸有； 得證佛智，

脫一切苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫一切苦。』

「是諸眾生臨命終時，得見佛身，深心愛樂歡喜踊躍。既命終已，離五濁世，生淨佛土見佛聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸眾生臨命終時，得見佛身，深心愛樂歡喜踊躍。既命終已，離五濁世，生淨佛土見佛聞法。

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德。若欲增長修諸禪定智慧自在，當澡浴清潔，於夜後分禮虛空藏已，設諸供養，作如是言：『於諸眾生大慈悲者，願施與我念定方便。』即說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德。若欲增長修諸禪定智慧自在，當澡浴清潔，於夜後分禮虛空藏已，設諸供養，作如是言：『於諸眾生大慈悲者，願施與我念定方便。』即說陀羅尼句：

「單牟蘭那唅(一) 颰鉢尼隷(二) 茂呢阿婆多隷(三) 那那移(四) 那移摩訶迦留尼迦(五) 阿猱婆閻婆𪢗呧(六) 阿迦闍婆𪢗呧(七) 跋闍閻婆𪢗呧(八) 路奢𪢗栗呧(九) 阿那摩𪢗呧(十) 復多句[口*致]𪢗呧莎呵(十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「單牟蘭那唅(一) 颰鉢尼隷(二) 茂呢阿婆多隷(三) 那那移(四) 那移摩訶迦留尼迦(五) 阿猱婆閻婆𪢗呧(六) 阿迦闍婆𪢗呧(七) 跋闍閻婆𪢗呧(八) 路奢𪢗栗呧(九) 阿那摩𪢗呧(十) 復多句[口*致]𪢗呧莎呵(十一)

「即與彼人念定方便。若欲讀誦種種經論，亦於明星出時，供養禮拜虛空藏菩薩已，作如是言：『大悲虛空藏，極拯濟諸眾生，願愍念於我，與我念慧力。』即說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即與彼人念定方便。若欲讀誦種種經論，亦於明星出時，供養禮拜虛空藏菩薩已，作如是言：『大悲虛空藏，極拯濟諸眾生，願愍念於我，與我念慧力。』即說陀羅尼句：

「阿彌羅闍鞞(一) 唅蒱沙闍鞞(二) 咃婆那闍鞞(三) 唻差三彌(四) 癹咤羅闍師(五) 悉𪡩那𡂖鞞(六) 世羅迦尼(七) 呼摩呼摩(八) 摩訶迦留尼迦莎呵(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌羅闍鞞(一) 唅蒱沙闍鞞(二) 咃婆那闍鞞(三) 唻差三彌(四) 癹咤羅闍師(五) 悉𪡩那𡂖鞞(六) 世羅迦尼(七) 呼摩呼摩(八) 摩訶迦留尼迦莎呵(九)

「若欲渡海、欲求伏藏、欲求仙道，若繫閉、若有別離、若怨憎會，若水若火、若刀若毒，若病蠱道，師子虎狼毒蛇盜賊等，種種怖畏及所須之物，是人應當稱虛空藏菩薩名，禮拜供養，應於彼起大慈父想，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲渡海、欲求伏藏、欲求仙道，若繫閉、若有別離、若怨憎會，若水若火、若刀若毒，若病蠱道，師子虎狼毒蛇盜賊等，種種怖畏及所須之物，是人應當稱虛空藏菩薩名，禮拜供養，應於彼起大慈父想，說如是偈：

「『愍我愍我大悲稱， 利益世間虛空藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『愍我愍我大悲稱， 利益世間虛空藏；

願以大悲諦觀我， 救我如是諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以大悲諦觀我， 救我如是諸怖畏。

大德施我功德利， 我今苦逼最貧窮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德施我功德利， 我今苦逼最貧窮；

歸依我尊大寂靜， 願得現樂及來世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依我尊大寂靜， 願得現樂及來世。』

「爾時虛空藏菩薩，或現自身或現他身，種種形色而安慰之，令得解脫，所須之物亦悉具足。若復王子欲紹王位，婆羅門處、長者工巧處、大威德處、大思惟處、大解脫處，是人亦於夜後分，稱虛空藏菩薩名，禮拜供養誠心歸依。虛空藏菩薩清淨天耳遠聞音聲，往其人前而為說法，令滿所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時虛空藏菩薩，或現自身或現他身，種種形色而安慰之，令得解脫，所須之物亦悉具足。若復王子欲紹王位，婆羅門處、長者工巧處、大威德處、大思惟處、大解脫處，是人亦於夜後分，稱虛空藏菩薩名，禮拜供養誠心歸依。虛空藏菩薩清淨天耳遠聞音聲，往其人前而為說法，令滿所願。

「善男子！虛空藏成就如是不可思議功德智慧方便。假令眾生數知海水，不能得知虛空藏菩薩功德之量；復有眾生能知十方虛空邊際；亦不能知虛空藏菩薩神通變化權智之力，是故虛空藏頂上寶珠光色如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！虛空藏成就如是不可思議功德智慧方便。假令眾生數知海水，不能得知虛空藏菩薩功德之量；復有眾生能知十方虛空邊際；亦不能知虛空藏菩薩神通變化權智之力，是故虛空藏頂上寶珠光色如是。」

爾時會眾聞佛所說，歡喜踊躍頂禮佛足，白佛言：「世尊！云何能於五濁惡世教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會眾聞佛所說，歡喜踊躍頂禮佛足，白佛言：「世尊！云何能於五濁惡世教化眾生？」

佛言：「善男子！猶如虛空，無縛無解無瞋無愛，其性清淨。善男子！如來亦爾，於第一義空心得自在，其性清淨，雖處濁世，不為塵垢之所染污，為化眾生故出現於世。善男子！而是虛空依於六識而得住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！猶如虛空，無縛無解無瞋無愛，其性清淨。善男子！如來亦爾，於第一義空心得自在，其性清淨，雖處濁世，不為塵垢之所染污，為化眾生故出現於世。善男子！而是虛空依於六識而得住耶？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

虛空藏白佛言：「世尊！各不相依，各無行處，一切法空無有積聚，本際如實猶如虛空，無壞無成、無憶想分別、無動無愛、無子無果、無報無有文字。世尊！菩薩摩訶薩如是知諸法性，得無生忍。如是。世尊！」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏白佛言：「世尊！各不相依，各無行處，一切法空無有積聚，本際如實猶如虛空，無壞無成、無憶想分別、無動無愛、無子無果、無報無有文字。世尊！菩薩摩訶薩如是知諸法性，得無生忍。如是。世尊！」即說呪曰：

「卑婆羅闍(一) 摩㝹𠿮移(二) 慎那闍移(三) 禪那尼摩(四) 牟尼呵羅(五) 阿那咃(六) 破羅仇呵(七) 竭婆尼摩(八) 阿毘咃(九) 修婆奢奢闍婆(十) 舍那舍那(十一) 舍那哆咃(十二) 劍摩舍摩(十三) 禰摩浮摩(十四) 毘沙舍摩(十五) 遮那咃那(十六) 翅隸唵蒱三𭌋𠕀呢莎呵(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「卑婆羅闍(一) 摩㝹𠿮移(二) 慎那闍移(三) 禪那尼摩(四) 牟尼呵羅(五) 阿那咃(六) 破羅仇呵(七) 竭婆尼摩(八) 阿毘咃(九) 修婆奢奢闍婆(十) 舍那舍那(十一) 舍那哆咃(十二) 劍摩舍摩(十三) 禰摩浮摩(十四) 毘沙舍摩(十五) 遮那咃那(十六) 翅隸唵蒱三𭌋𠕀呢莎呵(十七)」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝今能說是降伏眼師子吼步水陀羅尼，令諸眾生臨命終時，破煩惱障、業障、報障，得生淨土。汝能愍念眾生遊諸佛土，示現色身利益眾生，說大乘經能斷諸惡，令王旃陀羅乃至沙門旃陀羅修諸善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝今能說是降伏眼師子吼步水陀羅尼，令諸眾生臨命終時，破煩惱障、業障、報障，得生淨土。汝能愍念眾生遊諸佛土，示現色身利益眾生，說大乘經能斷諸惡，令王旃陀羅乃至沙門旃陀羅修諸善法。」

佛說此經時，無量阿僧祇人得天種種三昧陀羅尼，住於諸忍，得地十智；十千人得無生法忍。佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，無量阿僧祇人得天種種三昧陀羅尼，住於諸忍，得地十智；十千人得無生法忍。佛說偈言：

「若眾生諍訟， 因根本所攝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眾生諍訟， 因根本所攝；

能攝諸根本， 速疾得見彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能攝諸根本， 速疾得見彼。」

佛說經已，一切大眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，一切大眾，歡喜奉行。