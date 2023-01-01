佛說虛空藏菩薩神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說虛空藏菩薩神呪經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在佉羅帝耶山仙聖住處，與無數大比丘眾俱，大菩薩眾，數如恒沙無量無邊，演說如來功德經已。爾時，西方有如意寶珠，自然而現；百千釋迦毘楞伽寶珠，以為眷屬。彼如意寶珠所出光明，皆悉瞙徹；此間人天聲聞菩薩所有四大光明色像，皆滅無餘，唯除如來及如意寶珠，其餘皆與無量無邊不可言說虛空同相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在佉羅帝耶山仙聖住處，與無數大比丘眾俱，大菩薩眾，數如恒沙無量無邊，演說如來功德經已。爾時，西方有如意寶珠，自然而現；百千釋迦毘楞伽寶珠，以為眷屬。彼如意寶珠所出光明，皆悉瞙徹；此間人天聲聞菩薩所有四大光明色像，皆滅無餘，唯除如來及如意寶珠，其餘皆與無量無邊不可言說虛空同相。

爾時，世尊光色益明。時會眾生，各不相見，亦不得觸身色形相。其所視方，不見日月星宿光明。眼不見色、耳不聞聲、鼻不嗅香、舌不知味、身不覺觸，心心數法，無我我所，唯見如來色相光明如意寶珠。在會菩薩，住十地者、得首楞嚴三昧者、一生補處者、最後身者，心不怖畏。何以故？以解諸法真如寶相，第一義空故。其餘菩薩、諸聲聞眾、天、龍、夜叉、阿修羅、緊那羅、𤘽槃荼、毘舍遮、富多那、迦吒富多那、人及非人，諸來會者，皆悉驚怖，或於此彼，不相知見，是何事乎？無諮問處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊光色益明。時會眾生，各不相見，亦不得觸身色形相。其所視方，不見日月星宿光明。眼不見色、耳不聞聲、鼻不嗅香、舌不知味、身不覺觸，心心數法，無我我所，唯見如來色相光明如意寶珠。在會菩薩，住十地者、得首楞嚴三昧者、一生補處者、最後身者，心不怖畏。何以故？以解諸法真如寶相，第一義空故。其餘菩薩、諸聲聞眾、天、龍、夜叉、阿修羅、緊那羅、𤘽槃荼、毘舍遮、富多那、迦吒富多那、人及非人，諸來會者，皆悉驚怖，或於此彼，不相知見，是何事乎？無諮問處。

爾時會中有菩薩摩訶薩，名曰梵音，從坐而起，合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩摩訶薩，名曰梵音，從坐而起，合掌向佛，而說偈言：

「諸法真實義， 眾生不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法真實義， 眾生不能知，

愚於六根中， 貪着色陰故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚於六根中， 貪着色陰故，

以不見一陰， 推求於色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不見一陰， 推求於色相，

今有如是眾， 疑惑於佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今有如是眾， 疑惑於佛法。

唯願佛世尊， 為說真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願佛世尊， 為說真實相，

得解於此彼， 速證如空忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得解於此彼， 速證如空忍。

禪定勇猛士， 不可論說身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定勇猛士， 不可論說身，

如意摩尼寶， 在頂而顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意摩尼寶， 在頂而顯現，

釋迦楞伽寶， 相去亦不遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦楞伽寶， 相去亦不遠。

彼來諸眾生， 勇健到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼來諸眾生， 勇健到彼岸，

皆有大智慧， 欲來見世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有大智慧， 欲來見世尊，

必說甚深法， 決定無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必說甚深法， 決定無有疑。

唯願佛世尊， 安慰諸來眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願佛世尊， 安慰諸來眾，

成就於眾生， 大士之所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於眾生， 大士之所行。」

爾時，世尊便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便說偈言：

「如汝之所說， 三昧力所為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如汝之所說， 三昧力所為，

其有智慧者， 乃得聞是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有智慧者， 乃得聞是事。

虛空藏菩薩， 大士之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩， 大士之所行，

無依無戲論， 三昧力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依無戲論， 三昧力如是。

堅住於二見， 愚惑之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅住於二見， 愚惑之所行，

以着斷常故， 不解於此彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以着斷常故， 不解於此彼。

若於此二見， 欲得解脫者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此二見， 欲得解脫者，

不應着諸欲， 速得證諸地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應着諸欲， 速得證諸地。」

佛告梵音：「善男子！初行菩薩，先當為說有緣想行六波羅蜜，若能解知四大之性是生滅法，然後為說一切諸法不可言說，無有自相、不生不滅、無緣無所有，一切諸行皆悉如是。能如是觀則離斷常亦無怖畏，於一切法無緣無觸，則能速滿六波羅蜜，亦復不着斷常諸見。佛神力故令此大眾諸來會者，見聞覺知，皆悉如前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵音：「善男子！初行菩薩，先當為說有緣想行六波羅蜜，若能解知四大之性是生滅法，然後為說一切諸法不可言說，無有自相、不生不滅、無緣無所有，一切諸行皆悉如是。能如是觀則離斷常亦無怖畏，於一切法無緣無觸，則能速滿六波羅蜜，亦復不着斷常諸見。佛神力故令此大眾諸來會者，見聞覺知，皆悉如前。」

爾時，世尊即舉右手，告大眾言：「虛空藏菩薩今從彼來，而此菩薩禪定如海、淨戒如山、智如虛空、精進如風、忍如金剛、慧如恒沙，諸菩薩幢、趣涅槃者導，善根河池，貧者寶瓶，闇冥者日，失道者月，怖畏者山，煩惱病者良藥。淨諸見水，摧諸魔怨，猶如霜電治，破戒者如安闍那藥。諸善根地，眾華中鬘，照惡行者鏡，無慚愧者眼，病者良醫，疲懈者床坐，能充飢虛如尸利天能除渴乏，如月愛珠，照禪定者如日愛珠。行菩提道者車，遊戲禪定者池，修助道法者華鬘，行諸波羅蜜者妙果，照十地者如意寶珠，覆住首楞嚴三昧者如波利質多羅樹，斷諸見結如利刀，除去習氣如金剛，能伏魔怨智如猛火。其身即是諸佛法器，緣覺華鬘，聲聞衣服，諸天眼目人之正導，畜生所依，餓鬼所歸，地獄救護眾生法器。菩薩般車三世諸佛輔佐守法城門，已能莊嚴佛十八法具一切智。彼族姓子應受一切眾生最勝供養，唯除如來。汝等諸來會者，皆應往近，隨其意力供養恭敬尊重讚歎，以種種珍寶、寶幢、幡蓋、華香、瓔珞，淨治道路而嚴飾之，汝等不久亦當得成如是法器。」時會一切諸來大眾，皆從坐起，叉手合掌，向虛空藏菩薩所來方面，欣喜敬禮，瞻仰無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即舉右手，告大眾言：「虛空藏菩薩今從彼來，而此菩薩禪定如海、淨戒如山、智如虛空、精進如風、忍如金剛、慧如恒沙，諸菩薩幢、趣涅槃者導，善根河池，貧者寶瓶，闇冥者日，失道者月，怖畏者山，煩惱病者良藥。淨諸見水，摧諸魔怨，猶如霜電治，破戒者如安闍那藥。諸善根地，眾華中鬘，照惡行者鏡，無慚愧者眼，病者良醫，疲懈者床坐，能充飢虛如尸利天能除渴乏，如月愛珠，照禪定者如日愛珠。行菩提道者車，遊戲禪定者池，修助道法者華鬘，行諸波羅蜜者妙果，照十地者如意寶珠，覆住首楞嚴三昧者如波利質多羅樹，斷諸見結如利刀，除去習氣如金剛，能伏魔怨智如猛火。其身即是諸佛法器，緣覺華鬘，聲聞衣服，諸天眼目人之正導，畜生所依，餓鬼所歸，地獄救護眾生法器。菩薩般車三世諸佛輔佐守法城門，已能莊嚴佛十八法具一切智。彼族姓子應受一切眾生最勝供養，唯除如來。汝等諸來會者，皆應往近，隨其意力供養恭敬尊重讚歎，以種種珍寶、寶幢、幡蓋、華香、瓔珞，淨治道路而嚴飾之，汝等不久亦當得成如是法器。」時會一切諸來大眾，皆從坐起，叉手合掌，向虛空藏菩薩所來方面，欣喜敬禮，瞻仰無厭。

爾時會中，諸大菩薩摩訶薩，及大聲聞、天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅王、五通諸仙皆作是念：「我等當以何等最勝供具奉獻供養彼族姓子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，諸大菩薩摩訶薩，及大聲聞、天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅王、五通諸仙皆作是念：「我等當以何等最勝供具奉獻供養彼族姓子？」

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩即變此娑婆世界，無有山陵曠野堆阜溝壑，除去臭穢風塵惡聲；化生七寶諸樹華菓出微妙香，依地草木皆成七寶；一切眾生所有病苦，及地獄苦皆悉除滅，衣服飲食諸莊嚴具隨意滿足，身色端正諸根完具，無有煩惱其心寂靜，樂修善根深信三寶。諸來會者，一一眾生兩手皆有如意寶珠，一一寶珠皆出光明，遍照娑婆世界普令大明。出妙天樂種種音聲，雨種種天衣、瓔珞、華菓，多摩羅跋、牛頭栴檀，碎末雜香盛以妙器。其道兩邊化作寶堂，猶如帝釋毘者延堂。其堂皆有端嚴天女，如第六天王勝妙婇女作天伎樂。世尊頂上虛空中有大寶蓋，縱廣一百由旬，眾寶莊嚴如梵華蓋；諸寶羅網金縷真珠，以為間錯皆出音樂。地生草木華菓枝葉亦出天樂，其音皆演大乘正法六波羅蜜，眾生聞者皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩即變此娑婆世界，無有山陵曠野堆阜溝壑，除去臭穢風塵惡聲；化生七寶諸樹華菓出微妙香，依地草木皆成七寶；一切眾生所有病苦，及地獄苦皆悉除滅，衣服飲食諸莊嚴具隨意滿足，身色端正諸根完具，無有煩惱其心寂靜，樂修善根深信三寶。諸來會者，一一眾生兩手皆有如意寶珠，一一寶珠皆出光明，遍照娑婆世界普令大明。出妙天樂種種音聲，雨種種天衣、瓔珞、華菓，多摩羅跋、牛頭栴檀，碎末雜香盛以妙器。其道兩邊化作寶堂，猶如帝釋毘者延堂。其堂皆有端嚴天女，如第六天王勝妙婇女作天伎樂。世尊頂上虛空中有大寶蓋，縱廣一百由旬，眾寶莊嚴如梵華蓋；諸寶羅網金縷真珠，以為間錯皆出音樂。地生草木華菓枝葉亦出天樂，其音皆演大乘正法六波羅蜜，眾生聞者皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。

時會大眾，見虛空藏菩薩現大莊嚴，心生欣慶得未曾有，皆作是言：「我等當以何物於世尊前敷置法坐，令彼族姓子而坐其上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾，見虛空藏菩薩現大莊嚴，心生欣慶得未曾有，皆作是言：「我等當以何物於世尊前敷置法坐，令彼族姓子而坐其上？」

爾時，佛前有大蓮華自然而出，縱廣十里，白銀為莖、黃金為葉、馬碯為臺、梵光寶為鬚，復有如是百千蓮華而圍遶之。虛空藏菩薩於蓮華上，結跏趺坐，頂上有如意寶珠。虛空藏菩薩所將眷屬，皆悉坐於蓮華之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛前有大蓮華自然而出，縱廣十里，白銀為莖、黃金為葉、馬碯為臺、梵光寶為鬚，復有如是百千蓮華而圍遶之。虛空藏菩薩於蓮華上，結跏趺坐，頂上有如意寶珠。虛空藏菩薩所將眷屬，皆悉坐於蓮華之上。

爾時，彌勒菩薩即以偈問藥王菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即以偈問藥王菩薩：

「昔來諸菩薩， 有大名稱者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔來諸菩薩， 有大名稱者；

先禮佛世尊， 然後乃就坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先禮佛世尊， 然後乃就坐。

今此大士眾， 現妙莊嚴事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大士眾， 現妙莊嚴事；

亦不禮世尊， 輒便就於坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不禮世尊， 輒便就於坐。」

爾時，藥王菩薩摩訶薩以偈答彌勒菩薩摩訶薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王菩薩摩訶薩以偈答彌勒菩薩摩訶薩：

「今此大士者， 已住佛深法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此大士者， 已住佛深法；

不見有眾生， 不分別己身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有眾生， 不分別己身。」

彌勒菩薩復以偈問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩復以偈問：

「若不見眾生， 必住於實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不見眾生， 必住於實際。

何故現莊嚴？ 願答以決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故現莊嚴？ 願答以決定。」

藥王菩薩復以偈答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王菩薩復以偈答：

「勇猛方便者， 欲成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇猛方便者， 欲成就眾生。

凡愚分別行， 不解真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚分別行， 不解真實義，

唯知於世諦， 不達真故苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯知於世諦， 不達真故苦。」

爾時，世尊告族姓子：「善哉！善哉！如汝所說，一切凡夫不能知一須陀洹所行方便及以解脫。假令一切眾生是須陀洹，不能知一斯陀含所行方便及以解脫。如斯陀含、阿那含、阿羅漢不能知一辟支佛所行方便及以解脫。一切眾生皆是法伽劫辟支佛，不能知一得無生法忍菩薩摩訶薩所行方便成就眾生及以解脫。一切眾生皆得無生法忍，不能知一得首楞嚴三昧諸無礙智通達第一義菩薩摩訶薩所行方便及以解脫。此虛空藏菩薩摩訶薩已過無量無邊劫，得無生法忍、諸無礙智、首楞嚴三昧，通達第一義，悉能知此諸來會眾，心之所行及諸煩惱。或有眾生見大莊嚴微妙之事，皆得住於離欲之地。是族姓子於彼處沒而來此間現，如虛空神通智慧三昧令諸眾生生厭離心，然後復現世諦莊嚴三昧，令無量眾生得成就如是三昧，不與聲聞辟支佛共。若彼族姓子現第一義無生莊嚴者，一切人天乃至八住菩薩皆生驚疑，而不能知所行相貌。如是甚深佛法功德，彼族姓子以方便智，於一切佛法海中，心無有疑不由他知一切菩薩摩訶薩秘密法中，猶如勝幢能示眾生善道及涅槃道，能治眾生煩惱心病及以身病。有諸眾生於生死曠野為邪見所沒，而不能知趣向善道及涅槃方便者，常應深心稱虛空藏菩薩名號，禮拜恭敬燒阿伽樓香而供養之。彼族姓子，視其染心及以煩惱，隨彼煩惱、諸見、愚癡，及先善根調伏之心，若於佛所、法所、僧所而種善根，或行布施福業、持戒福業、修定福業，隨其所應，若夢若寤，以大方便示其正道，以正方便故速離邪見、邪行、邪願、邪心、邪趣，令彼眾生身、口、意，正行正願，善友速能消除穢惡煩惱，離諸惡趣，不壞善因，心得自在住甚深忍。若有眾生種種身病、顛狂心亂、眼不見色、口不能言、身分壞者，當以深心稱虛空藏菩薩名號，為除病故燒阿伽樓香若多伽樓香，禮拜供養。彼族姓子，於其夢中現梵天眾，若帝釋象、尸利天象、若薩羅婆沙帝天象、若剎帝利象、若大臣象、若父母象、若男女象，在其前立，隨其所應示所方藥及所須物，令彼病人因此一方病滅無餘。若有勸導求財物者、學問求多聞者、坐禪求智慧者、求名譽者、求巧術者、求聚落者、求尊貴者、求色力者、求種族者、求音聲者、求男女眷屬者、求布施持戒乃至智慧者、求妙音聲令眾樂聞者、欲遠離惡者、欲令他住布施乃至住智慧者、欲得長壽者、欲得資生無亡者，欲令慳悋者修捨，毀戒者住戒，懈怠者精進，邪慧者正慧，未住乘者住乘，自求乘者、為他求乘者，無大悲心者、不自為身但為眾生，以何方便令此眾生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，住大方便四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告族姓子：「善哉！善哉！如汝所說，一切凡夫不能知一須陀洹所行方便及以解脫。假令一切眾生是須陀洹，不能知一斯陀含所行方便及以解脫。如斯陀含、阿那含、阿羅漢不能知一辟支佛所行方便及以解脫。一切眾生皆是法伽劫辟支佛，不能知一得無生法忍菩薩摩訶薩所行方便成就眾生及以解脫。一切眾生皆得無生法忍，不能知一得首楞嚴三昧諸無礙智通達第一義菩薩摩訶薩所行方便及以解脫。此虛空藏菩薩摩訶薩已過無量無邊劫，得無生法忍、諸無礙智、首楞嚴三昧，通達第一義，悉能知此諸來會眾，心之所行及諸煩惱。或有眾生見大莊嚴微妙之事，皆得住於離欲之地。是族姓子於彼處沒而來此間現，如虛空神通智慧三昧令諸眾生生厭離心，然後復現世諦莊嚴三昧，令無量眾生得成就如是三昧，不與聲聞辟支佛共。若彼族姓子現第一義無生莊嚴者，一切人天乃至八住菩薩皆生驚疑，而不能知所行相貌。如是甚深佛法功德，彼族姓子以方便智，於一切佛法海中，心無有疑不由他知一切菩薩摩訶薩秘密法中，猶如勝幢能示眾生善道及涅槃道，能治眾生煩惱心病及以身病。有諸眾生於生死曠野為邪見所沒，而不能知趣向善道及涅槃方便者，常應深心稱虛空藏菩薩名號，禮拜恭敬燒阿伽樓香而供養之。彼族姓子，視其染心及以煩惱，隨彼煩惱、諸見、愚癡，及先善根調伏之心，若於佛所、法所、僧所而種善根，或行布施福業、持戒福業、修定福業，隨其所應，若夢若寤，以大方便示其正道，以正方便故速離邪見、邪行、邪願、邪心、邪趣，令彼眾生身、口、意，正行正願，善友速能消除穢惡煩惱，離諸惡趣，不壞善因，心得自在住甚深忍。若有眾生種種身病、顛狂心亂、眼不見色、口不能言、身分壞者，當以深心稱虛空藏菩薩名號，為除病故燒阿伽樓香若多伽樓香，禮拜供養。彼族姓子，於其夢中現梵天眾，若帝釋象、尸利天象、若薩羅婆沙帝天象、若剎帝利象、若大臣象、若父母象、若男女象，在其前立，隨其所應示所方藥及所須物，令彼病人因此一方病滅無餘。若有勸導求財物者、學問求多聞者、坐禪求智慧者、求名譽者、求巧術者、求聚落者、求尊貴者、求色力者、求種族者、求音聲者、求男女眷屬者、求布施持戒乃至智慧者、求妙音聲令眾樂聞者、欲遠離惡者、欲令他住布施乃至住智慧者、欲得長壽者、欲得資生無亡者，欲令慳悋者修捨，毀戒者住戒，懈怠者精進，邪慧者正慧，未住乘者住乘，自求乘者、為他求乘者，無大悲心者、不自為身但為眾生，以何方便令此眾生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，住大方便四

無量心？應當禮拜恭敬虛空藏菩薩。若於空處若園林中，燒多伽樓香若迦荼阿菟羅香，合掌歸向敬禮十方，禮已應說是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量心？應當禮拜恭敬虛空藏菩薩。若於空處若園林中，燒多伽樓香若迦荼阿菟羅香，合掌歸向敬禮十方，禮已應說是呪：

「囉𭇄姪他 阿弭唎鑠 阿弭唎鑠 迦噌嬭迦(上)柘(上)羅(上)柘羅毘(上)柘(上)羅(上)珊柘(上)羅迦噌嬭(奴綺反，餘同)迦(上)曷囉(上)磨囉(上)曷囉(上)磨囉(上)毘(上)伽(上)阿唎磨磨法(上)菩(上)噌闍(上)磨那(上)迦噌嬭迦(上)真多磨嬭(奴綺)車囉(上)夜迦噌嬭迦(上)娑(上)囉(上)皤奢(盡何)迷娑(上)他跋夜 阿賢禳(如何)阿唎娑(上)𭱑(眀曾反，下同)共(翟栱反，下同)娑(上)𭱑共(音同上)戶噌底(都彌反，下)毘(上)𮒪(父迷)伽(上)共(同上)提(徒爾)唎瑟知(上)𮙙伽(上)共(同上)迦噌儞迦(同上)連唎夜覩磨阿奢(同上)夜娑(上)囉(上)皤跋陀(上)柘(上)阿(上)輸迦(上)伽(上)底娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉𭇄姪他 阿弭唎鑠 阿弭唎鑠 迦噌嬭迦(上)柘(上)羅(上)柘羅毘(上)柘(上)羅(上)珊柘(上)羅迦噌嬭(奴綺反，餘同)迦(上)曷囉(上)磨囉(上)曷囉(上)磨囉(上)毘(上)伽(上)阿唎磨磨法(上)菩(上)噌闍(上)磨那(上)迦噌嬭迦(上)真多磨嬭(奴綺)車囉(上)夜迦噌嬭迦(上)娑(上)囉(上)皤奢(盡何)迷娑(上)他跋夜 阿賢禳(如何)阿唎娑(上)𭱑(眀曾反，下同)共(翟栱反，下同)娑(上)𭱑共(音同上)戶噌底(都彌反，下)毘(上)𮒪(父迷)伽(上)共(同上)提(徒爾)唎瑟知(上)𮙙伽(上)共(同上)迦噌儞迦(同上)連唎夜覩磨阿奢(同上)夜娑(上)囉(上)皤跋陀(上)柘(上)阿(上)輸迦(上)伽(上)底娑(上)婆訶

「若能如是誦持是呪，彼族姓子，若作人形、若鳥獸形，以示其人，隨彼福德，而為說法，示一方便。以一方便能令百千那由他眾生來住乘者，或住聲聞、辟支佛乘，以少時方便令住不退無上大乘，得種種三昧、諸陀羅尼、諸忍諸地。彼族姓子有不可思議大方便智成就大悲。或有眾生能量虛空分齊，無有能量虛空藏菩薩大方便智、大慈大悲、禪定三昧力成就眾生者。彼族姓子成就如是不可思議諸善功德。若有眾生其心質直無有諂曲，安住正見不自高身不他人，離於慳嫉無有虛偽心清淨者，彼族姓子起憐愍心，教令精進示正方便，令彼眾生以是方便精進力故離諸衰患，能發阿耨多羅三藐三菩提心，迴一切善根於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，以此方便精進力故能遍滿足六波羅蜜，勤行精進疾成阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩成就如是不可思議功德，勤行精進，成就眾生。」爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！何因緣故彼族姓子頂上獨有如意寶珠，餘菩薩無邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如是誦持是呪，彼族姓子，若作人形、若鳥獸形，以示其人，隨彼福德，而為說法，示一方便。以一方便能令百千那由他眾生來住乘者，或住聲聞、辟支佛乘，以少時方便令住不退無上大乘，得種種三昧、諸陀羅尼、諸忍諸地。彼族姓子有不可思議大方便智成就大悲。或有眾生能量虛空分齊，無有能量虛空藏菩薩大方便智、大慈大悲、禪定三昧力成就眾生者。彼族姓子成就如是不可思議諸善功德。若有眾生其心質直無有諂曲，安住正見不自高身不他人，離於慳嫉無有虛偽心清淨者，彼族姓子起憐愍心，教令精進示正方便，令彼眾生以是方便精進力故離諸衰患，能發阿耨多羅三藐三菩提心，迴一切善根於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，以此方便精進力故能遍滿足六波羅蜜，勤行精進疾成阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩成就如是不可思議功德，勤行精進，成就眾生。」爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！何因緣故彼族姓子頂上獨有如意寶珠，餘菩薩無邪？」

佛告彌勒：「彼虛空藏菩薩成就大悲，於諸苦危犯根本罪、趣向惡道燒滅善根而自毀壞，於此眾生是大良藥，住黑暗眾生為作大明猶如日照。若有眾生犯根本罪，疑箭在心破壞法器，永墮棄損喪失善根，必墮惡趣無歸無依，智者所棄邪惡眾生，彼族姓子能示正道，除滅煩惱令離惡趣。若有眾生貪欲瞋恚愚癡多者，言無因果不畏後世，積聚無厭常行貪嫉，乃至專行十不善業，亦教他行，彼族姓子猶如船車，能示善道及涅槃道。是故彼族姓子，唯除如來，一切世間人天皆應供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「彼虛空藏菩薩成就大悲，於諸苦危犯根本罪、趣向惡道燒滅善根而自毀壞，於此眾生是大良藥，住黑暗眾生為作大明猶如日照。若有眾生犯根本罪，疑箭在心破壞法器，永墮棄損喪失善根，必墮惡趣無歸無依，智者所棄邪惡眾生，彼族姓子能示正道，除滅煩惱令離惡趣。若有眾生貪欲瞋恚愚癡多者，言無因果不畏後世，積聚無厭常行貪嫉，乃至專行十不善業，亦教他行，彼族姓子猶如船車，能示善道及涅槃道。是故彼族姓子，唯除如來，一切世間人天皆應供養。」

爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！何等是根本罪？若有眾生犯根本罪，燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂，彼族姓子云何除罪，以善道樂及涅槃樂而充足耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！何等是根本罪？若有眾生犯根本罪，燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂，彼族姓子云何除罪，以善道樂及涅槃樂而充足耶？」

佛告彌勒：「剎帝利王有五種根本罪，若剎帝利王犯此罪者，燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂。何等為五？剎帝利王若取佛物、招提僧物，若教他取，是名初罪。謗聲聞法、謗辟支佛法、謗大乘法，為作留難隱蔽覆藏，是第二罪。若有信心出家，剃除鬚髮身着染衣，或有持戒或不持戒，脫其袈裟逼令還俗，或時繫閉或加杖楚，或斷其命，是第三罪。若作五逆，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、惡心出佛身血，於此五業若造一業，是第四罪。謗無因果不畏後世，常行十不善業亦教他行，身自堅住教他堅住十不善業，是第五罪。若剎帝利王於此五罪若犯一罪，是剎帝利王燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂。彼族姓子為是人故，於離車出現身受生，或作沙門形象威儀，或作婆羅門形象威儀，為剎帝利王說，一切智所說甚深未曾有修多羅經、諸陀羅尼、諸忍諸地，令剎帝利王發露懺悔修戒，聞定慧勤行精進得生善處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「剎帝利王有五種根本罪，若剎帝利王犯此罪者，燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂。何等為五？剎帝利王若取佛物、招提僧物，若教他取，是名初罪。謗聲聞法、謗辟支佛法、謗大乘法，為作留難隱蔽覆藏，是第二罪。若有信心出家，剃除鬚髮身着染衣，或有持戒或不持戒，脫其袈裟逼令還俗，或時繫閉或加杖楚，或斷其命，是第三罪。若作五逆，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、惡心出佛身血，於此五業若造一業，是第四罪。謗無因果不畏後世，常行十不善業亦教他行，身自堅住教他堅住十不善業，是第五罪。若剎帝利王於此五罪若犯一罪，是剎帝利王燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂。彼族姓子為是人故，於離車出現身受生，或作沙門形象威儀，或作婆羅門形象威儀，為剎帝利王說，一切智所說甚深未曾有修多羅經、諸陀羅尼、諸忍諸地，令剎帝利王發露懺悔修戒，聞定慧勤行精進得生善處。

「大臣輔相有五種根本罪。何等為五？大臣輔相若取佛物、僧物，是名初罪。若破壞城邑聚落毀害人民，是第二罪。誹謗正法如上所說，是第三罪。毀出家人令其苦惱，如上廣說，是第四罪。於五無間若作一業，是第五罪。大臣輔相於此五罪，若犯一罪如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大臣輔相有五種根本罪。何等為五？大臣輔相若取佛物、僧物，是名初罪。若破壞城邑聚落毀害人民，是第二罪。誹謗正法如上所說，是第三罪。毀出家人令其苦惱，如上廣說，是第四罪。於五無間若作一業，是第五罪。大臣輔相於此五罪，若犯一罪如上所說。

「聲聞弟子有五種根本罪。何等為五？一者殺、二者盜、三者婬、四者妄語、五者惡心出佛身血。聲聞弟子於此五罪，若犯一罪，如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞弟子有五種根本罪。何等為五？一者殺、二者盜、三者婬、四者妄語、五者惡心出佛身血。聲聞弟子於此五罪，若犯一罪，如上所說。

「初行菩薩有八種根本罪，毀壞大乘、燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天大乘之樂，久住生死離善知識。何等為八？此諸眾生以惡行故生此險惡五濁世界，以少善根故近善知識，得聞甚深大乘經典。其人淺智善根微薄，發阿耨多羅三藐三菩提心，初行菩薩，聞說甚深法空經典，如其所聞受持讀誦。為淺識者，隨其所聞義而為演說。彼人聞法心生怖畏，便退阿耨多羅三藐三菩提、發聲聞心，此初行菩薩犯根本罪。以犯罪故燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離於人天涅槃之樂，毀菩提心。是故菩薩應當先知眾生心行，然後漸次而為說法。譬如入海漸漸轉深，為此人故，虛空藏菩薩處處受身，令初行菩薩隨所犯罪畏墮惡道。若聞虛空藏菩薩名號，聞已歡喜欲得覩見，懺所犯罪，於夜後乃燒阿伽樓香多佉羅香，合掌恭敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子，隨其所應現種種身，或現自身或梵釋身乃至現男女之身，在其人前，即令初行菩薩，隨其所犯懺悔除罪，亦復為說無上大乘甚深方便三昧、陀羅尼、諸忍諸地，令離惡道怖畏，不退阿耨多羅三藐三菩提，發大精進猶如金剛，行六波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩若不現身，應當求請阿樓那天，作如是言：『南無阿樓那天，成就大悲，有大威勢。若出現時，光明照曜遍閻浮提并照我身，願以我言白虛空藏菩薩，便我夢中而得見之，示我方便令我懺悔根本重罪，得摩訶衍智慧聖眼。』爾時應當眠寢本處，至阿樓那出時，虛空藏菩薩為初行菩薩夢中現身，為說大智方便令其悔罪。亦不忘失菩提之心，逮得三昧堅住大乘，速滿足六波羅蜜，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是名初行菩薩第一之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初行菩薩有八種根本罪，毀壞大乘、燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天大乘之樂，久住生死離善知識。何等為八？此諸眾生以惡行故生此險惡五濁世界，以少善根故近善知識，得聞甚深大乘經典。其人淺智善根微薄，發阿耨多羅三藐三菩提心，初行菩薩，聞說甚深法空經典，如其所聞受持讀誦。為淺識者，隨其所聞義而為演說。彼人聞法心生怖畏，便退阿耨多羅三藐三菩提、發聲聞心，此初行菩薩犯根本罪。以犯罪故燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離於人天涅槃之樂，毀菩提心。是故菩薩應當先知眾生心行，然後漸次而為說法。譬如入海漸漸轉深，為此人故，虛空藏菩薩處處受身，令初行菩薩隨所犯罪畏墮惡道。若聞虛空藏菩薩名號，聞已歡喜欲得覩見，懺所犯罪，於夜後乃燒阿伽樓香多佉羅香，合掌恭敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子，隨其所應現種種身，或現自身或梵釋身乃至現男女之身，在其人前，即令初行菩薩，隨其所犯懺悔除罪，亦復為說無上大乘甚深方便三昧、陀羅尼、諸忍諸地，令離惡道怖畏，不退阿耨多羅三藐三菩提，發大精進猶如金剛，行六波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩若不現身，應當求請阿樓那天，作如是言：『南無阿樓那天，成就大悲，有大威勢。若出現時，光明照曜遍閻浮提并照我身，願以我言白虛空藏菩薩，便我夢中而得見之，示我方便令我懺悔根本重罪，得摩訶衍智慧聖眼。』爾時應當眠寢本處，至阿樓那出時，虛空藏菩薩為初行菩薩夢中現身，為說大智方便令其悔罪。亦不忘失菩提之心，逮得三昧堅住大乘，速滿足六波羅蜜，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是名初行菩薩第一之罪。

「若初行菩薩語眾生言：『汝於大乘不能善修般若波羅蜜，亦復不能得成阿耨多羅三藐三菩提。汝應速發聲聞辟支佛心，汝可速得出離生死。』餘如上說，是名初行菩薩第二之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若初行菩薩語眾生言：『汝於大乘不能善修般若波羅蜜，亦復不能得成阿耨多羅三藐三菩提。汝應速發聲聞辟支佛心，汝可速得出離生死。』餘如上說，是名初行菩薩第二之罪。

「復次，若初行菩薩說眾人言：『汝何為堅持波羅提木叉戒？應速發阿耨多羅三藐三菩提心，讀誦摩訶衍經。若以煩惱故，起身口意不善業不者，皆當除滅不受果報。』餘如上說，是名初行菩薩第三之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若初行菩薩說眾人言：『汝何為堅持波羅提木叉戒？應速發阿耨多羅三藐三菩提心，讀誦摩訶衍經。若以煩惱故，起身口意不善業不者，皆當除滅不受果報。』餘如上說，是名初行菩薩第三之罪。

「復次，若初行菩薩語眾生言：『族姓子！汝不應聽受聲聞經法，應當覆藏。何以故？不能令汝得大果報、永斷煩惱。應當聽受摩訶衍經，令汝惡行一切消滅，速證阿耨多羅三藐三菩提。』若彼眾生受是見者，犯根本罪，是名初行菩薩第四之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若初行菩薩語眾生言：『族姓子！汝不應聽受聲聞經法，應當覆藏。何以故？不能令汝得大果報、永斷煩惱。應當聽受摩訶衍經，令汝惡行一切消滅，速證阿耨多羅三藐三菩提。』若彼眾生受是見者，犯根本罪，是名初行菩薩第四之罪。

「復次，若初行菩薩為名利故，讀誦解說摩訶衍經，作如是言：『我是摩訶衍人。』見他得利心懷瞋恨，自高其身卑下他人，以嫉妬故，自說己身得過人法，是人於摩訶衍中而犯重罪，趣向惡道永墮棄損。猶如有人欲入大海，修治船舫欲至寶所，中路船壞喪失身命。初行菩薩亦復如是，欲入摩訶衍海，以嫉妬故而作妄語，毀破信船、斷智慧命，是摩訶羅凡小菩薩犯根本罪，是名初行菩薩第五之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若初行菩薩為名利故，讀誦解說摩訶衍經，作如是言：『我是摩訶衍人。』見他得利心懷瞋恨，自高其身卑下他人，以嫉妬故，自說己身得過人法，是人於摩訶衍中而犯重罪，趣向惡道永墮棄損。猶如有人欲入大海，修治船舫欲至寶所，中路船壞喪失身命。初行菩薩亦復如是，欲入摩訶衍海，以嫉妬故而作妄語，毀破信船、斷智慧命，是摩訶羅凡小菩薩犯根本罪，是名初行菩薩第五之罪。

「復次，族姓子！未來世中當有出家、在家初行菩薩，受持讀誦甚深空義、三昧、陀羅尼、諸忍諸地，大人所行諸莊嚴事，大乘經典。作如是心，為他解說：『此諸法者，是我所證，我今以大悲故為汝解說。汝應修習，汝亦不久於此深法當自知見。』彼人不言我但讀誦此甚深法，為他解說而實未證。妄說己身得三世諸佛、菩薩摩訶薩、諸賢聖人量過大海所證之法。猶如有逕過曠野飢渴所逼，甚大疲乏趣彼樹林樹，求索飲食，捨甘菓樹往趣毒樹，食其菓實即便命終。我說此人亦復如是，得難得身，值善知識遇大乘法；貪利養故，虛自稱舉卑下他人，如是之人，犯根本罪趣向惡道，永墮棄損，智者所賤。是人不應親近。剎利、波羅門、毘舍、首陀羅及諸智人，若親近者皆悉犯罪。是名初行菩薩第六之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！未來世中當有出家、在家初行菩薩，受持讀誦甚深空義、三昧、陀羅尼、諸忍諸地，大人所行諸莊嚴事，大乘經典。作如是心，為他解說：『此諸法者，是我所證，我今以大悲故為汝解說。汝應修習，汝亦不久於此深法當自知見。』彼人不言我但讀誦此甚深法，為他解說而實未證。妄說己身得三世諸佛、菩薩摩訶薩、諸賢聖人量過大海所證之法。猶如有逕過曠野飢渴所逼，甚大疲乏趣彼樹林樹，求索飲食，捨甘菓樹往趣毒樹，食其菓實即便命終。我說此人亦復如是，得難得身，值善知識遇大乘法；貪利養故，虛自稱舉卑下他人，如是之人，犯根本罪趣向惡道，永墮棄損，智者所賤。是人不應親近。剎利、波羅門、毘舍、首陀羅及諸智人，若親近者皆悉犯罪。是名初行菩薩第六之罪。

「復次，族姓子！未來世中剎帝利王，有旃陀羅國師宰相輔佐大臣旃陀羅醫，又有愚癡自謂明智，起大憍慢。如是等人，多饒財寶廣脩種種布施福業，持布施故，憍慢放逸。向剎利王說諸沙門種種過惡，亦向沙門說王過惡。國王力故謫沙門、侵奪財物。時諸比丘為彼所逼，便取佛物、招提僧物及己身物而用與之。諸栴陀羅得是物已，以上王如是之人，俱犯重罪是名第七之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！未來世中剎帝利王，有旃陀羅國師宰相輔佐大臣旃陀羅醫，又有愚癡自謂明智，起大憍慢。如是等人，多饒財寶廣脩種種布施福業，持布施故，憍慢放逸。向剎利王說諸沙門種種過惡，亦向沙門說王過惡。國王力故謫沙門、侵奪財物。時諸比丘為彼所逼，便取佛物、招提僧物及己身物而用與之。諸栴陀羅得是物已，以上王如是之人，俱犯重罪是名第七之罪。

「復次，未來世中有惡國王、旃陀羅沙門，非法是法，捨修多羅毘尼正戒，亦復不依黑印大印大悲導師所說般若波羅蜜戒，及餘修多羅中善方便戒，更作異法造新制限，惱亂行法比丘，以惱亂故不能修習毘婆舍那及舍摩他，多行學問歡作眾事。行是業故，不能制伏諸結煩惱。是諸比丘既失善心又破威儀，所行怠慢，實非沙門自稱沙門，不修梵行自稱梵行，無所忌難高聲言論。猶如具音善能說法，令剎利王、大臣輔佐恭敬供養，向諸白衣妄說行法比丘種種過惡，令王大臣起嫌責心，取行法比丘資生之物迴與居家比丘，如是之人俱犯重罪。何以故？禪定比丘是良福田、是三昧、陀羅尼、諸忍諸地之器，演說正道能作照明，度脫眾生煩惱諸業。佛為不具法初行菩薩，說此八根本罪。初行菩薩於此八事若犯一罪，是初行菩薩燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂，毀菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，未來世中有惡國王、旃陀羅沙門，非法是法，捨修多羅毘尼正戒，亦復不依黑印大印大悲導師所說般若波羅蜜戒，及餘修多羅中善方便戒，更作異法造新制限，惱亂行法比丘，以惱亂故不能修習毘婆舍那及舍摩他，多行學問歡作眾事。行是業故，不能制伏諸結煩惱。是諸比丘既失善心又破威儀，所行怠慢，實非沙門自稱沙門，不修梵行自稱梵行，無所忌難高聲言論。猶如具音善能說法，令剎利王、大臣輔佐恭敬供養，向諸白衣妄說行法比丘種種過惡，令王大臣起嫌責心，取行法比丘資生之物迴與居家比丘，如是之人俱犯重罪。何以故？禪定比丘是良福田、是三昧、陀羅尼、諸忍諸地之器，演說正道能作照明，度脫眾生煩惱諸業。佛為不具法初行菩薩，說此八根本罪。初行菩薩於此八事若犯一罪，是初行菩薩燒滅善根趣向惡道，永墮棄損離人天樂，毀菩提心。

「虛空藏菩薩為是人故，於諸方土處處現身，或現沙門形相威儀乃至畜生形相威儀，廣說如首楞嚴經，處處為諸眾生解說如來甚深修多羅、三昧、陀羅尼、諸忍諸地，令彼犯罪無方便慧初行菩薩心生慚愧，深懷怖畏發露懺悔。若諸眾生聞虛空藏菩薩名號，欲得都見懺悔重罪，永得除滅惡道畏者，應當禮敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子，隨其福力，或現自身，或現梵釋身乃至現男女身，在其人前，令初行菩薩隨所犯罪而得懺悔，亦為演說無上大乘甚深方便三昧陀羅尼，令其堅住諸忍諸地，永得遠離惡道怖畏，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，有大精進勇猛之力，猶如電光修行六波羅蜜，速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空藏菩薩為是人故，於諸方土處處現身，或現沙門形相威儀乃至畜生形相威儀，廣說如首楞嚴經，處處為諸眾生解說如來甚深修多羅、三昧、陀羅尼、諸忍諸地，令彼犯罪無方便慧初行菩薩心生慚愧，深懷怖畏發露懺悔。若諸眾生聞虛空藏菩薩名號，欲得都見懺悔重罪，永得除滅惡道畏者，應當禮敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子，隨其福力，或現自身，或現梵釋身乃至現男女身，在其人前，令初行菩薩隨所犯罪而得懺悔，亦為演說無上大乘甚深方便三昧陀羅尼，令其堅住諸忍諸地，永得遠離惡道怖畏，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，有大精進勇猛之力，猶如電光修行六波羅蜜，速成阿耨多羅三藐三菩提。

「若彼族姓子，不為現身令得見者，彼若有罪初行菩薩，於夜後分向於東方燒香，禮拜求請阿樓那天，作如是言：『南無阿樓那天，成就大悲有大威勢，若出現時，光明照曜遍閻浮提并照我身，願以我言白虛空藏菩薩使我夢中而得見之，示我方便令我懺悔根本重罪，得摩訶衍智慧聖眼。』爾時，應當眠寢本處，至阿樓那出時，虛空藏菩薩為初行菩薩，夢中現身，為說大智方便，令其悔罪永忘失菩提之心，逮得三昧堅住大乘，速滿足六波羅蜜。不久，當得阿耨多羅三藐三菩提。以有如是精進勇猛不可思議大功德故，虛空藏菩薩頂上有此如意寶珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼族姓子，不為現身令得見者，彼若有罪初行菩薩，於夜後分向於東方燒香，禮拜求請阿樓那天，作如是言：『南無阿樓那天，成就大悲有大威勢，若出現時，光明照曜遍閻浮提并照我身，願以我言白虛空藏菩薩使我夢中而得見之，示我方便令我懺悔根本重罪，得摩訶衍智慧聖眼。』爾時，應當眠寢本處，至阿樓那出時，虛空藏菩薩為初行菩薩，夢中現身，為說大智方便，令其悔罪永忘失菩提之心，逮得三昧堅住大乘，速滿足六波羅蜜。不久，當得阿耨多羅三藐三菩提。以有如是精進勇猛不可思議大功德故，虛空藏菩薩頂上有此如意寶珠。

「復次，族姓子！若有眾生聞虛空藏菩薩名號，圖畫形像而供養者，其人所生之處，火不能燒、水不能溺、兵刃不害，毒不能傷，人與非人無能侵害，終不橫死；王事不加，不犯根本重罪；無有疾病，亦不餓死。命欲終時乃至眼不見色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不知味、身不覺觸，猶有微細出入氣息，身少識在乃至最後微識。爾時，虛空藏菩薩即為現身，若此眾生先事梵天現梵天象，先事魔王、那羅延天、摩醯首羅、釋提桓因、轉輪聖王、日月天子、提頭賴吒乃至毘沙門王，隨其所事，於彼人前示現其身，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若有眾生聞虛空藏菩薩名號，圖畫形像而供養者，其人所生之處，火不能燒、水不能溺、兵刃不害，毒不能傷，人與非人無能侵害，終不橫死；王事不加，不犯根本重罪；無有疾病，亦不餓死。命欲終時乃至眼不見色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不知味、身不覺觸，猶有微細出入氣息，身少識在乃至最後微識。爾時，虛空藏菩薩即為現身，若此眾生先事梵天現梵天象，先事魔王、那羅延天、摩醯首羅、釋提桓因、轉輪聖王、日月天子、提頭賴吒乃至毘沙門王，隨其所事，於彼人前示現其身，而說偈言：

「『如是四聖諦， 智慧者所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是四聖諦， 智慧者所見，

以知於生死， 能度諸有海。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知於生死， 能度諸有海。』

「時彼眾生於意識中知此法已，皆生善處。若有眾生信敬佛者，即現佛身而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼眾生於意識中知此法已，皆生善處。若有眾生信敬佛者，即現佛身而說偈言：

「『佛正智清淨， 能度諸有海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛正智清淨， 能度諸有海；

速得證諸地， 遠離一切苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得證諸地， 遠離一切苦。』

「爾時，眾生聞說是語，思惟佛功德故，命終之後所往生處，國土清淨無有五濁。面見諸佛，現在說法，念法、念僧亦復如是。虛空藏菩薩成就如是不可思議甚深功德，若有眾生欲得種種心自在者，於夜後分應淨澡浴恭敬禮拜虛空藏菩薩，於諸眾生起慈愍心，作如是言：『念我念我，有大智得大慈悲虛空藏菩薩！願與我念定方便。』即說是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾生聞說是語，思惟佛功德故，命終之後所往生處，國土清淨無有五濁。面見諸佛，現在說法，念法、念僧亦復如是。虛空藏菩薩成就如是不可思議甚深功德，若有眾生欲得種種心自在者，於夜後分應淨澡浴恭敬禮拜虛空藏菩薩，於諸眾生起慈愍心，作如是言：『念我念我，有大智得大慈悲虛空藏菩薩！願與我念定方便。』即說是呪：

「『跢姪他戶噌嬈曷囉(上)那(上)谿跛叉(器我反，餘同)儞黎三慕(上)駄囉(上)皤多嚟跢那(上)夜摩訶迦噌嬭迦(同上)阿(上)弩跛蟾(時呂反，下同)婆(上)從弭唎底阿(上)伽(上)羅(上)蟾婆從𭤶唎底皤闍(上)㘕(上)蟾婆(上)從𭤶唎底曷嚧輸從𭤶唎底阿(上)那(上)摩從𭤶唎底蒲跢俱知從𭤶唎底沙(上)婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他戶噌嬈曷囉(上)那(上)谿跛叉(器我反，餘同)儞黎三慕(上)駄囉(上)皤多嚟跢那(上)夜摩訶迦噌嬭迦(同上)阿(上)弩跛蟾(時呂反，下同)婆(上)從弭唎底阿(上)伽(上)羅(上)蟾婆從𭤶唎底皤闍(上)㘕(上)蟾婆(上)從𭤶唎底曷嚧輸從𭤶唎底阿(上)那(上)摩從𭤶唎底蒲跢俱知從𭤶唎底沙(上)婆訶』

「若誦持是咒，即得入念定方便。復次，若欲讀誦種種經論，若佛所說、若弟子所說者，應淨澡浴，餘如上說，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦持是咒，即得入念定方便。復次，若欲讀誦種種經論，若佛所說、若弟子所說者，應淨澡浴，餘如上說，即說呪曰：

「『跢姪他阿(上)儞羅(上)闍(上)𭅮鉗蒲(上)沙(踈可)闍(上)𭅮夜皤那(上)闍(上)𭅮跛叉娑(上)迷跛奼(刃下)羅(上)闍(上)沙(踈可)沙(上)他那(上)娑(上)羅(上)𭅮奢(同上)娑(上)跢羅(上)迦(上)囉(奴皆反)虎磨虎磨摩訶迦噌嬭迦(同下)娑(上)婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他阿(上)儞羅(上)闍(上)𭅮鉗蒲(上)沙(踈可)闍(上)𭅮夜皤那(上)闍(上)𭅮跛叉娑(上)迷跛奼(刃下)羅(上)闍(上)沙(踈可)沙(上)他那(上)娑(上)羅(上)𭅮奢(同上)娑(上)跢羅(上)迦(上)囉(奴皆反)虎磨虎磨摩訶迦噌嬭迦(同下)娑(上)婆訶』

「若欲入大海者、欲入幽穴求珍異者、欲服神仙藥者、被繫閉者、受刑罸者、若臨死者、愛別離者、怨憎會者、水火刀兵畏者、虎狼師子毒蛇盜賊所劫、長病乃至乏衣食者，當禮拜恭敬虛空藏菩薩摩訶薩，餘如上說。若諸王子欲求王位者、求長壽者、求威德波羅門者、求威德居士者、求巧方術者、求名聞者、求容貌端正者、求修定者、求解脫者，如是眾生聞虛空藏菩薩名號，於夜後分應淨澡浴着新好衣，昇高座上，至心水求請作如是言：『南無虛空藏菩薩。有大悲者，與我福德滿我志願。』彼族姓子以天耳聞，隨其福力即為現身。彼族姓子有如是不可思議大智方便，諸善功德已度甚深佛法大海。善男子！或有眾生能數四大海水知其渧數，無有眾生能量虛空藏菩薩大智方便成就眾生者；或有眾生能量度無量無邊虛空分齊，無有眾生能籌量虛空藏菩薩摩訶薩。為成就眾生故現種種身，或現佛身、婆羅門身，乃至示現畜生之身，若於𥧝時若於夢中，乃至眾生臨命終時，最後意識而為現身，除其惡業離惡趣畏令住善道。彼族姓子成就如是不可思議大智方便諸善功德，已度甚深佛法大海，是故頂上有如意寶珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入大海者、欲入幽穴求珍異者、欲服神仙藥者、被繫閉者、受刑罸者、若臨死者、愛別離者、怨憎會者、水火刀兵畏者、虎狼師子毒蛇盜賊所劫、長病乃至乏衣食者，當禮拜恭敬虛空藏菩薩摩訶薩，餘如上說。若諸王子欲求王位者、求長壽者、求威德波羅門者、求威德居士者、求巧方術者、求名聞者、求容貌端正者、求修定者、求解脫者，如是眾生聞虛空藏菩薩名號，於夜後分應淨澡浴着新好衣，昇高座上，至心水求請作如是言：『南無虛空藏菩薩。有大悲者，與我福德滿我志願。』彼族姓子以天耳聞，隨其福力即為現身。彼族姓子有如是不可思議大智方便，諸善功德已度甚深佛法大海。善男子！或有眾生能數四大海水知其渧數，無有眾生能量虛空藏菩薩大智方便成就眾生者；或有眾生能量度無量無邊虛空分齊，無有眾生能籌量虛空藏菩薩摩訶薩。為成就眾生故現種種身，或現佛身、婆羅門身，乃至示現畜生之身，若於𥧝時若於夢中，乃至眾生臨命終時，最後意識而為現身，除其惡業離惡趣畏令住善道。彼族姓子成就如是不可思議大智方便諸善功德，已度甚深佛法大海，是故頂上有如意寶珠。」

爾時，大眾諸來會者，見虛空藏菩薩摩訶薩未曾有事，皆悉尊重合掌恭敬，以種種偈頌而讚歎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾諸來會者，見虛空藏菩薩摩訶薩未曾有事，皆悉尊重合掌恭敬，以種種偈頌而讚歎之。

爾時，虛空藏菩薩前禮佛足，白佛言：「世尊！云何如來能於此五濁世界、無明闇冥眾生之中，而作佛事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩前禮佛足，白佛言：「世尊！云何如來能於此五濁世界、無明闇冥眾生之中，而作佛事？」

佛告彼族姓子：「譬如虛空無染、無患、無癡，其性清淨，以風雨塵霧因緣故，而不清淨；因緣散滅，如本清淨，便見日月星宿，知有剎那羅由、須臾之間、晝夜時歲。如是善男子！如來於第一義空心得自在，以諸眾生為客塵煩惱染污其心，是故如來而為說法，令染污心還得清淨。若有眾生得遇如來智慧光照，便能明了證知甚深佛法，所謂四念處、八聖道分，乃至安住十八不共法、大慈大悲大功種智，是故便有阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛如來出現世間。善男子！於意云何？虛空依眼依眼識生觸邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彼族姓子：「譬如虛空無染、無患、無癡，其性清淨，以風雨塵霧因緣故，而不清淨；因緣散滅，如本清淨，便見日月星宿，知有剎那羅由、須臾之間、晝夜時歲。如是善男子！如來於第一義空心得自在，以諸眾生為客塵煩惱染污其心，是故如來而為說法，令染污心還得清淨。若有眾生得遇如來智慧光照，便能明了證知甚深佛法，所謂四念處、八聖道分，乃至安住十八不共法、大慈大悲大功種智，是故便有阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛如來出現世間。善男子！於意云何？虛空依眼依眼識生觸邪？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「於意云何？虛空依內眼緣觸生三受邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？虛空依內眼緣觸生三受邪？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「耳鼻舌身亦復如是。善男子！於意云何？虛空依意依意識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耳鼻舌身亦復如是。善男子！於意云何？虛空依意依意識耶？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「善男子！於意云何？眾生依虛空、虛空依眾生邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？眾生依虛空、虛空依眾生邪？」

「不也。世尊！展轉不相依，各無所行，一切諸法亦復如是。無觀無行同一空性，皆歸實際如如之相。世尊！譬如虛空無破、無壞、無性、無相、無有分別，亦無動搖，無種、無子、無果、無報、無變異相。世尊！菩薩摩訶薩若能隨順觀一切法如是相者，是名於無生法中得無生法忍。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！展轉不相依，各無所行，一切諸法亦復如是。無觀無行同一空性，皆歸實際如如之相。世尊！譬如虛空無破、無壞、無性、無相、無有分別，亦無動搖，無種、無子、無果、無報、無變異相。世尊！菩薩摩訶薩若能隨順觀一切法如是相者，是名於無生法中得無生法忍。」即說呪曰：

「跢姪他婆(上)檀跢婆(上)伽(上)槃弊(鼻可反)皤囉(上)闍(上)磨弩叉夜是那(上)闍(上)夜闍(上)那儞摩媎儞訶(上)囉(上)阿(上)那(上)夜頗羅(上)瞿(上)頗伽(上)囉(上)婆儞磨阿(上)毘(上)那(上)夜索(上)皤鑠(上)鑠(上)皤鑠(上)那(上)鑠(上)磨那(上)鑠(上)跢跢迦(上)囉(上)磨鑠(上)磨迦(上)唎摩覩毘(上)沙踈可鑠(上)磨犁(支𮊣)跢那夜結𪏭鑠(上)覩僧輸𭫭儞(奴綺)娑(上)婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他婆(上)檀跢婆(上)伽(上)槃弊(鼻可反)皤囉(上)闍(上)磨弩叉夜是那(上)闍(上)夜闍(上)那儞摩媎儞訶(上)囉(上)阿(上)那(上)夜頗羅(上)瞿(上)頗伽(上)囉(上)婆儞磨阿(上)毘(上)那(上)夜索(上)皤鑠(上)鑠(上)皤鑠(上)那(上)鑠(上)磨那(上)鑠(上)跢跢迦(上)囉(上)磨鑠(上)磨迦(上)唎摩覩毘(上)沙踈可鑠(上)磨犁(支𮊣)跢那夜結𪏭鑠(上)覩僧輸𭫭儞(奴綺)娑(上)婆訶」

佛告族姓子：「善哉善哉！汝能為眾生故說此離垢師子遊步欠呿陀羅尼，令諸眾生臨命終時、最後意識，離煩惱障、業障、報障，得生清淨佛土。汝能於無量無邊國土、城邑、聚落、在在人民所住之處，現種種身形相威儀，為諸眾生解脫甚深大乘經典，令剎帝利、旃陀羅王，及諸行惡者逮得善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「善哉善哉！汝能為眾生故說此離垢師子遊步欠呿陀羅尼，令諸眾生臨命終時、最後意識，離煩惱障、業障、報障，得生清淨佛土。汝能於無量無邊國土、城邑、聚落、在在人民所住之處，現種種身形相威儀，為諸眾生解脫甚深大乘經典，令剎帝利、旃陀羅王，及諸行惡者逮得善法。」

爾時，世尊說是法時，無量人天有得三昧者、得陀羅尼者、得諸忍者，乃至住十地智者；十千眾生得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，無量人天有得三昧者、得陀羅尼者、得諸忍者，乃至住十地智者；十千眾生得無生法忍。

時諸比丘在會大眾，天、龍及人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘在會大眾，天、龍及人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。