大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時，會中釋梵護世，見與波旬授菩提記，一切皆生奇特之心，歎言：「希有甚奇，世尊！彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事，猶見如來，福不唐捐皆蒙授記，當證無上正等菩提究竟涅槃。世尊！豈有善男子、善女人，以善信心入於佛法，所獲福業而得校量？當知皆是諸佛境界，非餘聲聞、緣覺所測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中釋梵護世，見與波旬授菩提記，一切皆生奇特之心，歎言：「希有甚奇，世尊！彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事，猶見如來，福不唐捐皆蒙授記，當證無上正等菩提究竟涅槃。世尊！豈有善男子、善女人，以善信心入於佛法，所獲福業而得校量？當知皆是諸佛境界，非餘聲聞、緣覺所測。」

爾時，佛告釋梵護世諸天人等：「如汝所說，誠諦不虛，實是諸佛如來境界。善男子！夫心者是緣生法。譬如染纈或處受色或處不受，有情心行亦復如是，或起煩惱或復不起，或有利根或有鈍根；如來隨根設法教化，悉令解悟引入法中。善男子！夫煩惱者無有方所，亦無住處復無積聚，從不如理作意和合而生。若如理觀察，是雜染性則為清淨。然我密意說名邪見，若如實知則為正見。非邪正見過現實有，若於邪見正見知己不生取著，是則名為入正見道。善男子！煩惱如皮清淨為性，由彼所覆慧明無力，是故不見根本清淨。復次，有分別者名為煩惱，無分別者名清淨性。善男子！譬如大地依水而住，水依風住、風依空住，是四界中空無所依。以其虛空不壞、不動，無所積聚，無積聚故住不生滅自性相應，是故三界不久不住，無常變異非虛空界。如是蘊、處、界依業煩惱而住；業煩惱依非如理作意而住；非如理作意依自性清淨心住；是清淨心不為客塵煩惱所染，所有非如理作意業煩惱、蘊、處、界等，一切皆是因緣和合故有；因緣若闕則不生起。彼清淨性無有因緣，亦無和合亦不生滅如虛空性。非如理作意如風，業煩惱如水，蘊、處、界如地，由是一切諸法無有堅牢，根本無住本來清淨。善男子！是名自性清淨法光明門。菩薩由證此法門故，不為一切諸煩惱垢之所染污，亦不思惟此清淨法。以不思故，則滅一切尋伺緣慮證清淨性；由證清淨，則超魔境；以超魔境則安住佛境；以住佛境則超有情境入不動法界；以入不動清淨法界則入平等無差別境；則名獲得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告釋梵護世諸天人等：「如汝所說，誠諦不虛，實是諸佛如來境界。善男子！夫心者是緣生法。譬如染纈或處受色或處不受，有情心行亦復如是，或起煩惱或復不起，或有利根或有鈍根；如來隨根設法教化，悉令解悟引入法中。善男子！夫煩惱者無有方所，亦無住處復無積聚，從不如理作意和合而生。若如理觀察，是雜染性則為清淨。然我密意說名邪見，若如實知則為正見。非邪正見過現實有，若於邪見正見知己不生取著，是則名為入正見道。善男子！煩惱如皮清淨為性，由彼所覆慧明無力，是故不見根本清淨。復次，有分別者名為煩惱，無分別者名清淨性。善男子！譬如大地依水而住，水依風住、風依空住，是四界中空無所依。以其虛空不壞、不動，無所積聚，無積聚故住不生滅自性相應，是故三界不久不住，無常變異非虛空界。如是蘊、處、界依業煩惱而住；業煩惱依非如理作意而住；非如理作意依自性清淨心住；是清淨心不為客塵煩惱所染，所有非如理作意業煩惱、蘊、處、界等，一切皆是因緣和合故有；因緣若闕則不生起。彼清淨性無有因緣，亦無和合亦不生滅如虛空性。非如理作意如風，業煩惱如水，蘊、處、界如地，由是一切諸法無有堅牢，根本無住本來清淨。善男子！是名自性清淨法光明門。菩薩由證此法門故，不為一切諸煩惱垢之所染污，亦不思惟此清淨法。以不思故，則滅一切尋伺緣慮證清淨性；由證清淨，則超魔境；以超魔境則安住佛境；以住佛境則超有情境入不動法界；以入不動清淨法界則入平等無差別境；則名獲得一切智智。」

說此法時，有無量菩薩，於業煩惱障一切纏垢，悉得遠離，證無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，有無量菩薩，於業煩惱障一切纏垢，悉得遠離，證無生忍。

爾時，室利毱多優婆塞，於大眾中即從座起，頭面禮足而白佛言：「世尊！我今從佛聞此解脫清淨法門，頓除疑悔。所以者何？我昔曾設深大火坑及和毒食，於如來所起損害意，世尊威德無所損傷，為我說法雖少信向，心猶疑惑仍生追悔。今於佛前復得聞此甚深經典，疑網悉除心無憂悔，獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！我於今者名為大益、得殊勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，室利毱多優婆塞，於大眾中即從座起，頭面禮足而白佛言：「世尊！我今從佛聞此解脫清淨法門，頓除疑悔。所以者何？我昔曾設深大火坑及和毒食，於如來所起損害意，世尊威德無所損傷，為我說法雖少信向，心猶疑惑仍生追悔。今於佛前復得聞此甚深經典，疑網悉除心無憂悔，獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！我於今者名為大益、得殊勝利。」

爾時佛讚室利毱多長者言：「善哉，善哉！善男子！汝今聞我所說法故生淨信樂，由是因緣於賢劫中所有諸佛，悉皆承事、恭敬、供養，於彼佛所廣修梵行護持正法，過七百萬阿僧祇劫，當得成佛，號曰離一切纏如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚室利毱多長者言：「善哉，善哉！善男子！汝今聞我所說法故生淨信樂，由是因緣於賢劫中所有諸佛，悉皆承事、恭敬、供養，於彼佛所廣修梵行護持正法，過七百萬阿僧祇劫，當得成佛，號曰離一切纏如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

時室利毱多優婆塞，聞佛與授阿耨多羅三藐三菩提記，歡喜踊躍得未曾有，即解嚴身上妙瓔珞，散於佛上作如是言：「世尊！今我宅中有四大藏，無量金寶充滿其中。以第一藏捨與妻子、僮僕及營事者；第二大藏捨與一切貧窮下賤孤獨乞人；第三大藏捨與一切往來苾芻及四方僧；第四大藏奉獻如來及上首苾芻。唯願世尊令我速獲無住相施功德成就。我今欲於如來善說毘奈耶中，出家受戒修習梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時室利毱多優婆塞，聞佛與授阿耨多羅三藐三菩提記，歡喜踊躍得未曾有，即解嚴身上妙瓔珞，散於佛上作如是言：「世尊！今我宅中有四大藏，無量金寶充滿其中。以第一藏捨與妻子、僮僕及營事者；第二大藏捨與一切貧窮下賤孤獨乞人；第三大藏捨與一切往來苾芻及四方僧；第四大藏奉獻如來及上首苾芻。唯願世尊令我速獲無住相施功德成就。我今欲於如來善說毘奈耶中，出家受戒修習梵行。」

於是世尊聽其出家。時室利毱多優婆塞，即便出家受具足戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊聽其出家。時室利毱多優婆塞，即便出家受具足戒。

爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！如來於無量阿僧祇劫之所積集，甚深難得阿耨多羅三藐三菩提法，於佛滅後誰當奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！如來於無量阿僧祇劫之所積集，甚深難得阿耨多羅三藐三菩提法，於佛滅後誰當奉持？」

時彼眾中有六十俱胝菩薩摩訶薩，即從座起合掌禮佛，異口同音說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中有六十俱胝菩薩摩訶薩，即從座起合掌禮佛，異口同音說伽他曰：

「如來滅度後， 我等悉皆能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來滅度後， 我等悉皆能，

不惜於身命， 護持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜於身命， 護持佛正法。

捨一切名利， 及離諸眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一切名利， 及離諸眷屬；

不捨此正法， 為證佛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨此正法， 為證佛智故。

毀呰及罵辱， 麁言不善語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀呰及罵辱， 麁言不善語，

由護正法故， 如此皆能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由護正法故， 如此皆能忍。

輕賤及掉弄， 誹謗不稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕賤及掉弄， 誹謗不稱讚，

如此悉皆忍， 為持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此悉皆忍， 為持此經故。

當來諸苾芻， 住相希名利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來諸苾芻， 住相希名利；

為魔之伴黨， 於法為障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為魔之伴黨， 於法為障礙。

毀戒破法者， 親近於俗人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀戒破法者， 親近於俗人；

貪著供養故， 不專求正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著供養故， 不專求正法。

好習於外道， 無知懷憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好習於外道， 無知懷憍慢，

自讚歎己身， 惱亂寂靜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自讚歎己身， 惱亂寂靜者。

棄捨阿蘭若， 常樂無利言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨阿蘭若， 常樂無利言，

好習惡呪術， 計著於身見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好習惡呪術， 計著於身見；

或樂知僧事， 與僧作留難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或樂知僧事， 與僧作留難；

捨離於禪誦， 交雜諸世務。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於禪誦， 交雜諸世務。

常求於利養， 不樂戒多聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求於利養， 不樂戒多聞；

雖行於布施， 心恒懷雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行於布施， 心恒懷雜染。

計種種我相， 但念於乞食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計種種我相， 但念於乞食；

樂往白衣家， 論說世俗事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂往白衣家， 論說世俗事；

田農諸俗務， 貿易并販賣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田農諸俗務， 貿易并販賣；

好作如是事， 自稱是沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好作如是事， 自稱是沙門。

堅執於諸有， 計著種種見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅執於諸有， 計著種種見；

聞說真空法， 怖畏如深嶮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說真空法， 怖畏如深嶮。

不信有業果， 言無後世報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信有業果， 言無後世報；

但作虛誑語， 非法言是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但作虛誑語， 非法言是法。

惡世中苾芻， 自在力如王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡世中苾芻， 自在力如王；

於此末法時， 我能持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此末法時， 我能持正法。

於諸修多羅， 不求亦不讀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸修多羅， 不求亦不讀；

各自師己見， 執異互相非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各自師己見， 執異互相非。

所有深經典， 與解脫相應； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有深經典， 與解脫相應；

於如是正法， 心皆不樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是正法， 心皆不樂說。

及樂世俗論， 稱揚為希有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及樂世俗論， 稱揚為希有；

如斯惡人輩， 不久滅正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯惡人輩， 不久滅正法。

微妙甚深經， 文義俱善巧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙甚深經， 文義俱善巧；

於彼惡世時， 悉皆被滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼惡世時， 悉皆被滅壞。

非法無道王， 人庶皆流竄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法無道王， 人庶皆流竄；

於如是惡世， 無不懷恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是惡世， 無不懷恐怖。

我等悉皆能， 處如是末世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等悉皆能， 處如是末世；

護持佛所說， 無上之正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持佛所說， 無上之正法。

以慈於有情， 設破於正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈於有情， 設破於正法；

亦起悲愍心， 由持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦起悲愍心， 由持此經故。

若見持戒人， 起於貪愛心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見持戒人， 起於貪愛心；

我以憐念故， 方便令棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以憐念故， 方便令棄捨。

若見惡心者， 謗毀於正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見惡心者， 謗毀於正法；

為之起慈悲， 令見我歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為之起慈悲， 令見我歡喜。

隨力護彼人， 不加麁惡語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨力護彼人， 不加麁惡語；

亦不與之言， 彼當自安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不與之言， 彼當自安住。

復以四攝行， 成熟彼等人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以四攝行， 成熟彼等人；

又令生警覺， 省悟虛妄過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又令生警覺， 省悟虛妄過。

我當捨憒閙， 住於阿蘭若； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當捨憒閙， 住於阿蘭若；

不親近俗務， 猶如鹿自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不親近俗務， 猶如鹿自在。

少求及知足， 修行四聖種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少求及知足， 修行四聖種；

住戒及頭陀， 具禪定、智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住戒及頭陀， 具禪定、智慧。

我當無間修， 調柔靜解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當無間修， 調柔靜解脫；

若入於聚落， 為說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入於聚落， 為說微妙法。

若有求法者， 令遠住空閑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求法者， 令遠住空閑；

寂嘿自修持， 常安於法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂嘿自修持， 常安於法樂。

若有於現前， 作諸過失者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有於現前， 作諸過失者；

我為利眾生， 當自觀身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為利眾生， 當自觀身行。

住法常寂靜， 於敬與不敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法常寂靜， 於敬與不敬；

安住如須彌， 不染世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如須彌， 不染世間法。

我當為導師， 苾芻毀戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當為導師， 苾芻毀戒者，

來加以惡言， 觀是自受業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來加以惡言， 觀是自受業，

亦不起報心， 於他無害想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不起報心， 於他無害想，

常住於正法， 此非我應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於正法， 此非我應作。

我是於沙門， 彼無沙門行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是於沙門， 彼無沙門行，

聞我正教誨， 則謗修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞我正教誨， 則謗修多羅，

或斷我耳鼻， 亦不樂見我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或斷我耳鼻， 亦不樂見我；

若聞實警覺， 則謗於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞實警覺， 則謗於正法。

當來諸苾蒭， 受持正法者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來諸苾蒭， 受持正法者；

為其作留難， 不令聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其作留難， 不令聞正法。

於王離間語， 破壞於大眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於王離間語， 破壞於大眾；

我等承佛力， 皆令得聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等承佛力， 皆令得聞法。

當彼惡世時， 寧捨於身命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當彼惡世時， 寧捨於身命；

為持正法故， 作眾生利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為持正法故， 作眾生利益。

先知他意樂， 後方共語言； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先知他意樂， 後方共語言；

當來大怖時， 住是真實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來大怖時， 住是真實行。

我問世間眼， 法王光明尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問世間眼， 法王光明尊；

由持此經典， 為得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由持此經典， 為得幾所福？」

爾時，世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言：「善男子！譬如東方一世界㭊為十三千大千世界；如是南、西、北方、四維、上、下，各各㭊為十三千大千世界，如是世界盡末為塵；復以一塵為一世界。若復有人於東方過爾所塵世界下於一塵，復更東行過爾所塵世界又下一塵，如是展轉盡爾所塵。於東方諸佛世界無有邊際，南、西、北方、四維、上、下亦復如是。善男子！於汝意云何？如是十方世界，所下微塵知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言：「善男子！譬如東方一世界㭊為十三千大千世界；如是南、西、北方、四維、上、下，各各㭊為十三千大千世界，如是世界盡末為塵；復以一塵為一世界。若復有人於東方過爾所塵世界下於一塵，復更東行過爾所塵世界又下一塵，如是展轉盡爾所塵。於東方諸佛世界無有邊際，南、西、北方、四維、上、下亦復如是。善男子！於汝意云何？如是十方世界，所下微塵知其數不？」

「不也，世尊！如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了，非餘能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了，非餘能知。」

佛言：「善男子！是諸世界，若下微塵及不下處，盡諸世界以為大城圍遶牆壁，上至有頂下窮水際，滿此城中著淨芥子；以一芥子為一佛世界。善男子！於意云何？是諸芥子世界寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是諸世界，若下微塵及不下處，盡諸世界以為大城圍遶牆壁，上至有頂下窮水際，滿此城中著淨芥子；以一芥子為一佛世界。善男子！於意云何？是諸芥子世界寧為多不？」

「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多，世尊！」

佛言：「善男子！如是芥子及諸世界，我知其數，知百知千，乃至知緊迦羅、彌末羅、阿閦婆等。若有善男子、善女人求菩提故，以七寶滿爾所世界，施於爾所芥子數住功德法菩薩諸佛，及恭敬供養；若復有人聞此甚深微妙經典，能淨信忍，所得福德勝前福德。若復有人以爾所芥子數行無遮施；或復有人得聞此經，於諸有情生無礙心住調柔忍，如七步頃繫念思惟，所得福德勝前福德。若復有人修諸福業，成就爾所芥子數天主、帝釋、大梵天王、轉輪聖王；或復有人受持此經，能知無常、苦、空、無我、涅槃、寂靜，如是知已於諸有情生於大悲，為不斷三寶種故，發無上正等菩提之心，如是福德勝前福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是芥子及諸世界，我知其數，知百知千，乃至知緊迦羅、彌末羅、阿閦婆等。若有善男子、善女人求菩提故，以七寶滿爾所世界，施於爾所芥子數住功德法菩薩諸佛，及恭敬供養；若復有人聞此甚深微妙經典，能淨信忍，所得福德勝前福德。若復有人以爾所芥子數行無遮施；或復有人得聞此經，於諸有情生無礙心住調柔忍，如七步頃繫念思惟，所得福德勝前福德。若復有人修諸福業，成就爾所芥子數天主、帝釋、大梵天王、轉輪聖王；或復有人受持此經，能知無常、苦、空、無我、涅槃、寂靜，如是知已於諸有情生於大悲，為不斷三寶種故，發無上正等菩提之心，如是福德勝前福德。」

爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！唯願如來加持此經，後末法時於贍部洲廣令流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！唯願如來加持此經，後末法時於贍部洲廣令流布。」

是時，佛告虛空藏菩薩言：「善男子！我以此法付四天王。所以者何？由此四王護持世界故，令此法久住世間廣得流布。我今復以微妙真言，加持四大天王。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告虛空藏菩薩言：「善男子！我以此法付四天王。所以者何？由此四王護持世界故，令此法久住世間廣得流布。我今復以微妙真言，加持四大天王。」即說真言曰：

「怛儞也(二合)他度度𠼝他地梨特嚩(二合)惹跛底特嚩(二合)惹楞迦(引)𠼝阿(引)靺怛儞捨迷捨麼鉢底扇底(丁以反)目谿儞誐囉(二合)賀博乞叉(二合)哆阿奴娜囉鄔那囉尾誐摩三摩鉢地簸他輸地鉢他奴誐摩鉢他輸地鉢囉(二合)枳娘(二合)目谿阿哩也(二合)句梨 步多𠸪 乞曬(二合)阿儞泥灑遮茗泥灑遮多(引)麼灑遮多怛簸灑遮沒馱簸那達摩奴散地阿哩也(二合)誐拏怒誐摩阿那哩也(二合)儞伽哆儞嚧瑟吒(二合)鉢囉(二合)娑娜寧咿濕嚩(二合)囉簸那魯迦失止(二合)怛唎(二合)訖哩(二合)多阿奴囉訖沙(二合)演都伊𤚥(引)達摩散地(啼寢反)尾婆惹都儞魯訖鞮(二合)涅泥(上)世(引)鉢囉(二合)底𠸪乞灑(二合)覩達摩馱哩尼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他度度𠼝他地梨特嚩(二合)惹跛底特嚩(二合)惹楞迦(引)𠼝阿(引)靺怛儞捨迷捨麼鉢底扇底(丁以反)目谿儞誐囉(二合)賀博乞叉(二合)哆阿奴娜囉鄔那囉尾誐摩三摩鉢地簸他輸地鉢他奴誐摩鉢他輸地鉢囉(二合)枳娘(二合)目谿阿哩也(二合)句梨 步多𠸪 乞曬(二合)阿儞泥灑遮茗泥灑遮多(引)麼灑遮多怛簸灑遮沒馱簸那達摩奴散地阿哩也(二合)誐拏怒誐摩阿那哩也(二合)儞伽哆儞嚧瑟吒(二合)鉢囉(二合)娑娜寧咿濕嚩(二合)囉簸那魯迦失止(二合)怛唎(二合)訖哩(二合)多阿奴囉訖沙(二合)演都伊𤚥(引)達摩散地(啼寢反)尾婆惹都儞魯訖鞮(二合)涅泥(上)世(引)鉢囉(二合)底𠸪乞灑(二合)覩達摩馱哩尼」

爾時，四大天王由此真言所加持故，心懷悚慄身毛皆竪，即往佛所頭面禮足，白佛言：「世尊！我等四王護持此經，當令未來久住於世。我能攝持如是經典所流行處，有不樂法諸神、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅無能障礙；若有樂法善神，即當令彼心得寂靜；若有法師於說法會，忘失文句能令憶持，獲得辯才增長慧解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王由此真言所加持故，心懷悚慄身毛皆竪，即往佛所頭面禮足，白佛言：「世尊！我等四王護持此經，當令未來久住於世。我能攝持如是經典所流行處，有不樂法諸神、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅無能障礙；若有樂法善神，即當令彼心得寂靜；若有法師於說法會，忘失文句能令憶持，獲得辯才增長慧解。」

爾時，世尊告四天王：「善哉，善哉！汝等四王，皆是我子從法化生。由我勸汝守護正法功德因緣得為天王，當超世間速證圓寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四天王：「善哉，善哉！汝等四王，皆是我子從法化生。由我勸汝守護正法功德因緣得為天王，當超世間速證圓寂。」

爾時，世尊復告大虛空藏菩薩言：「善男子！我今亦以真言加持帝釋，令護此經久住於世。」說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告大虛空藏菩薩言：「善男子！我今亦以真言加持帝釋，令護此經久住於世。」說真言曰：

「怛儞也(二合)他輸第輸婆末底輸婆尾庾(二合)係那捺𠼝那哩嬭覩哩嬭納迷捨迷鄔波捨迷屈吠鳴駈黎阿蘇目溪馱囉尼阿囉嬭輸輸嚧(二合)曬婆呬低阿䏶泥䏶那散地三迷三摩嚩底三摩囉濕彌(二合)阿世呼呼奚奚駈嚧駈梨阿那底羯囉(二合)銘儞嚩𠸪乞灑(二合)摩𠰘低摩訶嚩婆娑鉢囉(二合)䏶阿𦾨車覩捨羯嚧泥嚩曩泯捺囉(二合)那捺舍多那夜那嚩羅摩矩吒達囉伊舍嚩(二合)嚕末嚕捺婆(二合)嚩那儞嚩斯娑嚩(二合、引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他輸第輸婆末底輸婆尾庾(二合)係那捺𠼝那哩嬭覩哩嬭納迷捨迷鄔波捨迷屈吠鳴駈黎阿蘇目溪馱囉尼阿囉嬭輸輸嚧(二合)曬婆呬低阿䏶泥䏶那散地三迷三摩嚩底三摩囉濕彌(二合)阿世呼呼奚奚駈嚧駈梨阿那底羯囉(二合)銘儞嚩𠸪乞灑(二合)摩𠰘低摩訶嚩婆娑鉢囉(二合)䏶阿𦾨車覩捨羯嚧泥嚩曩泯捺囉(二合)那捺舍多那夜那嚩羅摩矩吒達囉伊舍嚩(二合)嚕末嚕捺婆(二合)嚩那儞嚩斯娑嚩(二合、引)訶(引)」

爾時，天帝釋聞此真言已歡喜踊躍，所住宮殿悉皆震動；即與百千眷屬圍遶，來詣佛所頭面禮足，白佛言：「世尊！我等諸天擁護此經，於贍都洲廣宣流布令得修行。若有法師受持此經，我等眷屬咸共擁護，令無惱患使得歡喜生淨信樂，受持斯經皆得成就以法莊嚴。若於王城、聚落、村邑說法之處，我當率諸眷屬，相共往詣彼法師所與作衛護。若有輕賤、嗔罵彼法師者，令發淨心；若有諸魔作諸障難，我當擁護，悉使退散不令得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋聞此真言已歡喜踊躍，所住宮殿悉皆震動；即與百千眷屬圍遶，來詣佛所頭面禮足，白佛言：「世尊！我等諸天擁護此經，於贍都洲廣宣流布令得修行。若有法師受持此經，我等眷屬咸共擁護，令無惱患使得歡喜生淨信樂，受持斯經皆得成就以法莊嚴。若於王城、聚落、村邑說法之處，我當率諸眷屬，相共往詣彼法師所與作衛護。若有輕賤、嗔罵彼法師者，令發淨心；若有諸魔作諸障難，我當擁護，悉使退散不令得便。」

爾時，佛告天帝釋言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝當獲得天妙自在，住法自在，於一切佛所護持正法能師子吼。何以故？憍尸迦！以能受持一佛正法，即於三世諸佛所說正法，皆能守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝當獲得天妙自在，住法自在，於一切佛所護持正法能師子吼。何以故？憍尸迦！以能受持一佛正法，即於三世諸佛所說正法，皆能守護。」

爾時，世尊復告大虛空藏菩薩言：「善男子！我為娑訶世界主大梵天王，說威德真言句義。由此真言故，大梵天王護持此經。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告大虛空藏菩薩言：「善男子！我為娑訶世界主大梵天王，說威德真言句義。由此真言故，大梵天王護持此經。」即說真言曰：

「怛儞也(二合)他每怛哩(二合，下同)輸婆每怛哩(二合)達摩每怛哩(二合)每怛哩(二合)也怒娑呬鞮三摩每怛哩(二合)珊地每怛哩(二合)阿努誐摩每怛哩(二合)阿怒囉訖叉(二合)每怛哩(二合)阿努度囉每怛哩(二合)薩丁那(二合)每怛哩(二合)達磨每怛哩(二合)阿努蘗囉(二合)訶每怛哩(二合)阿尾鉢囉(二合)底(丁以反)娑囉每怛哩(二合)嗢盧迦那每怛哩(二合)尾盧迦那每怛哩(二合)母𠆙努誐摩每怛哩(二合)沒馱地瑟姹(二合)那每怛哩(二合)阿努囉乞叉(二合)每怛哩(二合)達摩鉢囉(二合)底(丁以反)𠸪乞叉(二合)拏每怛哩(二合)母乞叉(二合)每怛哩(二合)阿那奴哩嚧馱尾嚧馱每怛哩(二合)阿多牟每怛哩(二合)沒囉(二合)賀麼(二合)簸他每怛哩(二合)𠆙那楞迦囉每怛哩(二合)怛寫努珊地迦嚧那每怛哩(二合)怛寫奴珊地暮儞多每怛哩(二合)怛寫奴珊地庾(二合)閉訖叉(二合)每怛哩(二合)沒囉(二合)賀摩(二合)鉢地努誐摩那每怛哩(二合)質都儞尾哩也(二合)每怛哩(二合)阿奴娑囉拏每怛哩(二合)儞娑底(二合)囉拏每怛哩(二合)薩嚩怛囉(二合)拏誐麼那每怛哩(二合)阿㜸車末囉(二合)含門(二合)嗢悉𠼝(二合)惹𠆙那素大尾(入)蜜逾底(丁以反)瑟姹(二合)娑嚩(二合)婆嚩(二合)三摩提儞瑟羯囉(二合)摩摩訶尾麼難(引)尾也(二合)嚩魯迦耶染摸儞尾崩(補甘反)句嚧濕嚩(二合)達摩𠸪訖叉(二合)麼底(丁寅反)羯囉(二合)彌沒馱地瑟吒(二合)南」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他每怛哩(二合，下同)輸婆每怛哩(二合)達摩每怛哩(二合)每怛哩(二合)也怒娑呬鞮三摩每怛哩(二合)珊地每怛哩(二合)阿努誐摩每怛哩(二合)阿怒囉訖叉(二合)每怛哩(二合)阿努度囉每怛哩(二合)薩丁那(二合)每怛哩(二合)達磨每怛哩(二合)阿努蘗囉(二合)訶每怛哩(二合)阿尾鉢囉(二合)底(丁以反)娑囉每怛哩(二合)嗢盧迦那每怛哩(二合)尾盧迦那每怛哩(二合)母𠆙努誐摩每怛哩(二合)沒馱地瑟姹(二合)那每怛哩(二合)阿努囉乞叉(二合)每怛哩(二合)達摩鉢囉(二合)底(丁以反)𠸪乞叉(二合)拏每怛哩(二合)母乞叉(二合)每怛哩(二合)阿那奴哩嚧馱尾嚧馱每怛哩(二合)阿多牟每怛哩(二合)沒囉(二合)賀麼(二合)簸他每怛哩(二合)𠆙那楞迦囉每怛哩(二合)怛寫努珊地迦嚧那每怛哩(二合)怛寫奴珊地暮儞多每怛哩(二合)怛寫奴珊地庾(二合)閉訖叉(二合)每怛哩(二合)沒囉(二合)賀摩(二合)鉢地努誐摩那每怛哩(二合)質都儞尾哩也(二合)每怛哩(二合)阿奴娑囉拏每怛哩(二合)儞娑底(二合)囉拏每怛哩(二合)薩嚩怛囉(二合)拏誐麼那每怛哩(二合)阿㜸車末囉(二合)含門(二合)嗢悉𠼝(二合)惹𠆙那素大尾(入)蜜逾底(丁以反)瑟姹(二合)娑嚩(二合)婆嚩(二合)三摩提儞瑟羯囉(二合)摩摩訶尾麼難(引)尾也(二合)嚩魯迦耶染摸儞尾崩(補甘反)句嚧濕嚩(二合)達摩𠸪訖叉(二合)麼底(丁寅反)羯囉(二合)彌沒馱地瑟吒(二合)南」

爾時，娑訶世界主大梵天王在於梵世，由此慈心真言加持及佛威神力故，天耳聞已，即共六十六萬梵眾來詣佛所，頭面禮足退坐一面，白佛言：「世尊！我等蒙佛大慈大悲加持力故，令護此經。若當來世有諸法師，於此甚深秘密經典，受持、讀誦乃至書寫、奉持、供養；若彼法師在阿蘭若，及於衢路、村邑、聚落、王城處所，若為宣說如是經者，我等當共擁護攝受，加其氣力令得精勤，念慧辯才悉皆增長；不信者令信，其淨信者令住正行。世尊！我等今於如來所說正法之眼，皆共奉持廣令流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑訶世界主大梵天王在於梵世，由此慈心真言加持及佛威神力故，天耳聞已，即共六十六萬梵眾來詣佛所，頭面禮足退坐一面，白佛言：「世尊！我等蒙佛大慈大悲加持力故，令護此經。若當來世有諸法師，於此甚深秘密經典，受持、讀誦乃至書寫、奉持、供養；若彼法師在阿蘭若，及於衢路、村邑、聚落、王城處所，若為宣說如是經者，我等當共擁護攝受，加其氣力令得精勤，念慧辯才悉皆增長；不信者令信，其淨信者令住正行。世尊！我等今於如來所說正法之眼，皆共奉持廣令流布。」

爾時，世尊告大梵王言：「善哉，善哉！梵王！如來今者隨喜汝等守護正法。梵王！汝當不久坐於道場，轉正法輪如我今轉。如汝今者擁護斯經，諸餘梵天於當來世，護持正法亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大梵王言：「善哉，善哉！梵王！如來今者隨喜汝等守護正法。梵王！汝當不久坐於道場，轉正法輪如我今轉。如汝今者擁護斯經，諸餘梵天於當來世，護持正法亦應如是。」

爾時，世尊復告慈氏菩薩摩訶薩言：「慈氏！我今以此無量阿僧祇俱胝劫積集無上正等菩提希有之法，付囑於汝；乃至欲令受持、讀誦、為他廣說，報佛恩故；亦滿自己希求願故；令諸有情增長善根故；令諸菩薩護法光明故；摧一切諸魔外道故；護持正法不斷三寶種故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告慈氏菩薩摩訶薩言：「慈氏！我今以此無量阿僧祇俱胝劫積集無上正等菩提希有之法，付囑於汝；乃至欲令受持、讀誦、為他廣說，報佛恩故；亦滿自己希求願故；令諸有情增長善根故；令諸菩薩護法光明故；摧一切諸魔外道故；護持正法不斷三寶種故。」

慈氏菩薩白佛言：「世尊！我今當於如來在世及涅槃後常護法藏。何以故？我亦曾於過去護斯正法。世尊！我雖在於覩史多天，於是類經倍增護持令久住世。世尊！若未來世其有眾生，於如是等經聞已受持、書寫、讀誦，如法修行、為他廣說，當知皆是我之威力所加持故。世尊！當彼之時，若有魔及魔民共為朋黨，不能障難如我一毛成就善根㭊為百分千分歌羅分乃至優波尼沙陀分。若三千大千世界之中，一切有情悉並為魔若魔眷屬，而於我所成就善根一分福智之力，猶不能得生於障難，何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積集無上菩提之法而能障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩白佛言：「世尊！我今當於如來在世及涅槃後常護法藏。何以故？我亦曾於過去護斯正法。世尊！我雖在於覩史多天，於是類經倍增護持令久住世。世尊！若未來世其有眾生，於如是等經聞已受持、書寫、讀誦，如法修行、為他廣說，當知皆是我之威力所加持故。世尊！當彼之時，若有魔及魔民共為朋黨，不能障難如我一毛成就善根㭊為百分千分歌羅分乃至優波尼沙陀分。若三千大千世界之中，一切有情悉並為魔若魔眷屬，而於我所成就善根一分福智之力，猶不能得生於障難，何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積集無上菩提之法而能障礙。」

爾時，世尊告慈氏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！有四種法為菩薩行。何者為四？所謂：破煩惱魔；壞諸外道；成熟有情；護持正法。善男子！如是四種是菩薩行。而此四種以一行收。云何為一？所謂：護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慈氏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！有四種法為菩薩行。何者為四？所謂：破煩惱魔；壞諸外道；成熟有情；護持正法。善男子！如是四種是菩薩行。而此四種以一行收。云何為一？所謂：護持正法。」

爾時，世尊告尊者大迦葉波、具壽阿難陀言：「我以此經付囑汝等，汝當受持此經為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者大迦葉波、具壽阿難陀言：「我以此經付囑汝等，汝當受持此經為他廣說。」

大迦葉波言：「世尊！我當隨力於如來無上菩提之法，勤加守護為他宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉波言：「世尊！我當隨力於如來無上菩提之法，勤加守護為他宣說。」

阿難陀言：「唯然，世尊！我已受持如是法要，於當來世以佛威力，廣宣流布令不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「唯然，世尊！我已受持如是法要，於當來世以佛威力，廣宣流布令不斷絕。」

爾時福莊嚴菩薩摩訶薩，從座而起叉手合掌，白佛言：「世尊！如是之經，如來所說甚深希有，斷諸疑網最勝了義難見難悟，是第一義空性相應，以戒、念、定、慧而為莊嚴，顯說解脫寂靜無染，是諸智人之所知境，一切諸佛之所稱讚；亦是一切諸經之王，以陀羅尼印印之，令受持者得無礙辯，增長念慧堅固不退；摧魔怨敵，不為於他異宗所壞；能摧惡戒，增長頭陀無貪功德；復是正住大捨功德，出生無量諸佛智法。若有善男子、善女人，能於此經受持、讀誦、繫念、思惟、為他廣說，書寫、供養、審諦觀察，如理作意、正行相應，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時福莊嚴菩薩摩訶薩，從座而起叉手合掌，白佛言：「世尊！如是之經，如來所說甚深希有，斷諸疑網最勝了義難見難悟，是第一義空性相應，以戒、念、定、慧而為莊嚴，顯說解脫寂靜無染，是諸智人之所知境，一切諸佛之所稱讚；亦是一切諸經之王，以陀羅尼印印之，令受持者得無礙辯，增長念慧堅固不退；摧魔怨敵，不為於他異宗所壞；能摧惡戒，增長頭陀無貪功德；復是正住大捨功德，出生無量諸佛智法。若有善男子、善女人，能於此經受持、讀誦、繫念、思惟、為他廣說，書寫、供養、審諦觀察，如理作意、正行相應，得幾所福？」

爾時，世尊即以伽他告福莊嚴菩薩摩訶薩曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以伽他告福莊嚴菩薩摩訶薩曰：

「我以佛眼見十方， 廣大無邊諸剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以佛眼見十方， 廣大無邊諸剎土，

於中盛滿諸七寶， 盡皆普施諸菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中盛滿諸七寶， 盡皆普施諸菩薩；

若人受持是經典， 如佛所說無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人受持是經典， 如佛所說無所得，

而能習誦為他說， 如是功德超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能習誦為他說， 如是功德超於彼。

眾花、塗香并傘蓋， 衣服、繒綵及幢幡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾花、塗香并傘蓋， 衣服、繒綵及幢幡，

遍滿積彼世界中， 供養諸佛并菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿積彼世界中， 供養諸佛并菩薩；

於後末世法滅時， 若有受持此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世法滅時， 若有受持此經典，

如說修行不放逸， 所獲福聚超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說修行不放逸， 所獲福聚超於彼。

十方世界諸巨海， 盡皆盛滿種種油， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸巨海， 盡皆盛滿種種油，

其炷高大如須彌， 然燈供養佛制底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其炷高大如須彌， 然燈供養佛制底；

若有於彼法滅時， 世間盡為諸暗覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有於彼法滅時， 世間盡為諸暗覆，

能燃如此大法炬， 所獲功德倍於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能燃如此大法炬， 所獲功德倍於前。

若於無量諸導師， 奉事經於億千劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於無量諸導師， 奉事經於億千劫；

以天適意妙供養， 勤求最勝佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天適意妙供養， 勤求最勝佛菩提。

為報如來深重恩， 護持三寶令久住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為報如來深重恩， 護持三寶令久住；

安諸有情住佛法， 持此經福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安諸有情住佛法， 持此經福多於彼。

以佛眼觀諸有情， 能致梵王帝釋位； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛眼觀諸有情， 能致梵王帝釋位；

若有能持此經典， 獲大勝福過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能持此經典， 獲大勝福過於彼。

令諸有情得羅漢， 復能成就緣覺乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸有情得羅漢， 復能成就緣覺乘；

若有能發菩提心， 受持此經福過彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能發菩提心， 受持此經福過彼。

假令經福皆為色， 盡虛空界不能受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令經福皆為色， 盡虛空界不能受；

除佛世尊一切智， 於此勝福無能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除佛世尊一切智， 於此勝福無能了。

若於俱胝千億劫， 持此如來所說經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於俱胝千億劫， 持此如來所說經；

所生功德不可量， 猶如十方無有際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生功德不可量， 猶如十方無有際。」

爾時，福莊嚴菩薩，從佛聞是護持此經所得功德不可限量，生大歡喜踊躍無量。而白佛言：「世尊！後末世時諸有情類，若有不能持此經者，當知是人墮於魔界。世尊！我觀護持自餘正法，所獲善根猶如芥子；若有能護此經法者，所得功德如十方虛空，無有窮盡不可譬喻。世尊！我今被於勇猛甲冑，寧捨身命護持是經，不為悕望己身之利，但求一切有情安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，福莊嚴菩薩，從佛聞是護持此經所得功德不可限量，生大歡喜踊躍無量。而白佛言：「世尊！後末世時諸有情類，若有不能持此經者，當知是人墮於魔界。世尊！我觀護持自餘正法，所獲善根猶如芥子；若有能護此經法者，所得功德如十方虛空，無有窮盡不可譬喻。世尊！我今被於勇猛甲冑，寧捨身命護持是經，不為悕望己身之利，但求一切有情安樂。」

說此法時，以大虛空藏菩薩福德力故，有十方無量恒沙佛剎，虛空藏菩薩及無量佛諸菩薩眾，從於虛空雨種種花以為供養。空中有聲而作是言：「善哉，善哉！大虛空藏菩薩摩訶薩！乃能作此廣大佛事，乃至於此大集法要殊勝莊嚴；亦能攝受未來有情莊嚴正法，令彼不失菩提之心。於此經中受持、讀誦、書寫、解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，以大虛空藏菩薩福德力故，有十方無量恒沙佛剎，虛空藏菩薩及無量佛諸菩薩眾，從於虛空雨種種花以為供養。空中有聲而作是言：「善哉，善哉！大虛空藏菩薩摩訶薩！乃能作此廣大佛事，乃至於此大集法要殊勝莊嚴；亦能攝受未來有情莊嚴正法，令彼不失菩提之心。於此經中受持、讀誦、書寫、解說。」

爾時，世尊為欲囑累此經典故，以神通力即從身中放大光明，遍照十方無量佛剎悉皆振動。有無量阿僧祇有情，發阿耨多羅三藐三菩提心；無量有情得無生法忍。復有無量有情心得解脫；復有無量有情得法眼淨；復有無量有情離諸貪染；復有無量有情得於人天福德勝因當得見佛，一切大眾皆生隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為欲囑累此經典故，以神通力即從身中放大光明，遍照十方無量佛剎悉皆振動。有無量阿僧祇有情，發阿耨多羅三藐三菩提心；無量有情得無生法忍。復有無量有情心得解脫；復有無量有情得法眼淨；復有無量有情離諸貪染；復有無量有情得於人天福德勝因當得見佛，一切大眾皆生隨喜。

佛說是經已，時大虛空藏菩薩摩訶薩，具壽大迦葉波、具壽阿難陀，娑訶世界主大梵天王、釋提桓因、四大天王，諸苾芻眾，及大菩薩、天、人、阿脩羅、乾闥婆等，一切眾會聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時大虛空藏菩薩摩訶薩，具壽大迦葉波、具壽阿難陀，娑訶世界主大梵天王、釋提桓因、四大天王，諸苾芻眾，及大菩薩、天、人、阿脩羅、乾闥婆等，一切眾會聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。