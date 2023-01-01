大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時，寶手菩薩摩訶薩問大虛空藏菩薩言：「善男子！菩提心者，以何法攝持得不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶手菩薩摩訶薩問大虛空藏菩薩言：「善男子！菩提心者，以何法攝持得不退轉？」

虛空藏菩薩言：「善男子！菩提心者，以二法攝持住不退轉。云何為二？所謂：意樂及增上意樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！菩提心者，以二法攝持住不退轉。云何為二？所謂：意樂及增上意樂。」

復問言：「善男子！此意樂及增上意樂以何所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「善男子！此意樂及增上意樂以何所攝？」

答言：「善男子！以四法攝。云何為四？所謂：意樂以無諂及無誑所攝；增上意樂以不雜心及勝進修行所攝。是為四法攝於二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！以四法攝。云何為四？所謂：意樂以無諂及無誑所攝；增上意樂以不雜心及勝進修行所攝。是為四法攝於二法。」

復問言：「而此四法於幾法攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「而此四法於幾法攝？」

答言：「以八法攝。云何為八？所謂：無諂以正直及正住所攝；無誑以無虛假及清淨意樂所攝；不雜心以不退沒心及不退精進所攝；勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝。是為八法攝於四法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以八法攝。云何為八？所謂：無諂以正直及正住所攝；無誑以無虛假及清淨意樂所攝；不雜心以不退沒心及不退精進所攝；勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝。是為八法攝於四法。」

復問：「善男子！又此八法以幾法攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「善男子！又此八法以幾法攝？」

答言：「以十六法攝。云何為十六？所謂：正直以寂靜及柔和所攝；正住以無我及無矯所攝；無虛假以大慈及大悲所攝；清淨意樂以身清淨及心清淨所攝；不退沒心以堅固及力所攝；不退精進以如說所作及正修行所攝；福德資糧以加行及增上加行所攝；智慧資糧以多聞及思所聞所攝。是為八法以十六法攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以十六法攝。云何為十六？所謂：正直以寂靜及柔和所攝；正住以無我及無矯所攝；無虛假以大慈及大悲所攝；清淨意樂以身清淨及心清淨所攝；不退沒心以堅固及力所攝；不退精進以如說所作及正修行所攝；福德資糧以加行及增上加行所攝；智慧資糧以多聞及思所聞所攝。是為八法以十六法攝。」

復問言：「此十六法以幾法攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「此十六法以幾法攝？」

答言：「善男子！此十六法，以三十二法攝。云何為三十二？所謂：寂靜以慚及愧所攝；柔和以善語及安樂住所攝；無我以謙下及不動所攝；無矯以無垢及無傷語所攝；大慈以於一切有情平等心及無礙心所攝；大悲以無疲倦及供給有情一切作使所攝；身清淨以不害及自財知足所攝；心清淨以調柔及寂靜性所攝；堅固以不缺要期及決定拔濟所攝；力以善住慧及不動慧所攝；如說所作以如說性及能作所攝；正修行以正加行及正精進所攝；加行以超勝及不退轉所攝；增勝加行以從他聞及如理作意所攝；多聞以親近善友及隨順善友所攝；思所聞以正行勇猛及靜慮觀察所攝。善男子！是為以三十二法攝十六法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此十六法，以三十二法攝。云何為三十二？所謂：寂靜以慚及愧所攝；柔和以善語及安樂住所攝；無我以謙下及不動所攝；無矯以無垢及無傷語所攝；大慈以於一切有情平等心及無礙心所攝；大悲以無疲倦及供給有情一切作使所攝；身清淨以不害及自財知足所攝；心清淨以調柔及寂靜性所攝；堅固以不缺要期及決定拔濟所攝；力以善住慧及不動慧所攝；如說所作以如說性及能作所攝；正修行以正加行及正精進所攝；加行以超勝及不退轉所攝；增勝加行以從他聞及如理作意所攝；多聞以親近善友及隨順善友所攝；思所聞以正行勇猛及靜慮觀察所攝。善男子！是為以三十二法攝十六法。」

復問言：「善男子！此三十二法，以幾法攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「善男子！此三十二法，以幾法攝？」

答言：「此三十二法，以六十四法所攝。云何為六十四？所謂：慚以內觀察及攝諸根所攝；愧護外境及敬有德所攝；善語以求法及愛樂法所攝；安樂住以身靜及心靜所攝；謙下以不貢高及如法語所攝；不動以身不曲及心不曲所攝；無垢以除三垢及修三脫門所攝；無傷語以無麁獷及無離間語所攝；無礙心以自護及護他所攝；於一切有情平等心以無簡別及一味性所攝；不疲倦以如夢自性及如幻自性所攝；供給有情一切作事以神通及方便所攝；不害以羞恥及信業報所攝；於自財知足以少欲及知足所攝；調柔以不躁動及不欺誑所攝；寂靜性以捨吾我及無我所所攝；不缺要期以觀菩提心及順菩提場所攝；決定拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝；善住慧以不輕躁及不掉動所攝；不動慧以心如山及不移轉所攝；如說性以善作業及不追悔所攝；能作以實性及真性所攝；正加行以順緣生及離斷常所攝；正精進以加行及如理所攝；不退轉以正斷及不懈慢所攝；超勝以勇猛及精進所攝；從他聞以善友及求法所攝；如理作意以奢摩他資糧及毘鉢舍那資糧所攝；親近善友以承順及恭敬所攝；隨順善友以身輕利及心輕利所攝；正行勇猛以涅槃及離欲所攝；靜慮觀察以因不壞及果不壞所攝。善男子！是為三十二法以六十四法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「此三十二法，以六十四法所攝。云何為六十四？所謂：慚以內觀察及攝諸根所攝；愧護外境及敬有德所攝；善語以求法及愛樂法所攝；安樂住以身靜及心靜所攝；謙下以不貢高及如法語所攝；不動以身不曲及心不曲所攝；無垢以除三垢及修三脫門所攝；無傷語以無麁獷及無離間語所攝；無礙心以自護及護他所攝；於一切有情平等心以無簡別及一味性所攝；不疲倦以如夢自性及如幻自性所攝；供給有情一切作事以神通及方便所攝；不害以羞恥及信業報所攝；於自財知足以少欲及知足所攝；調柔以不躁動及不欺誑所攝；寂靜性以捨吾我及無我所所攝；不缺要期以觀菩提心及順菩提場所攝；決定拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝；善住慧以不輕躁及不掉動所攝；不動慧以心如山及不移轉所攝；如說性以善作業及不追悔所攝；能作以實性及真性所攝；正加行以順緣生及離斷常所攝；正精進以加行及如理所攝；不退轉以正斷及不懈慢所攝；超勝以勇猛及精進所攝；從他聞以善友及求法所攝；如理作意以奢摩他資糧及毘鉢舍那資糧所攝；親近善友以承順及恭敬所攝；隨順善友以身輕利及心輕利所攝；正行勇猛以涅槃及離欲所攝；靜慮觀察以因不壞及果不壞所攝。善男子！是為三十二法以六十四法所攝。」

復問言：「善男子！此六十四法以幾法攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「善男子！此六十四法以幾法攝？」

答言：「善男子！此六十四法以一百二十八法所攝。所謂：內觀察以觀空及觀性所攝；攝諸根以正念及正知所攝；護外境以防諸根及不馳散所攝；敬有德以觀自過智者及不求他過智者所攝；求法以自要期勇猛不退及於他作惡不念所攝；愛樂法以求法及順法所攝；身靜以離昏沈及離癡性所攝；心靜以遍知及斷除煩惱所攝；不貢高以不憍慢及斷暴惡所攝；如法語以斷不善法及滿一切善法所攝；身不曲以不麁語及不惡語所攝；心不曲以正念及正三摩地所攝；除三垢以不淨觀及慈悲觀所攝；修三解脫門以無數取趣及勝義所攝；不麁獷以利益語及安樂語所攝；無離間語以不壞語及和合語所攝；自護以不作一切罪及積一切福所攝；護他以忍辱及柔和所攝；無簡別以等虛空心及如風心所攝；一味性以真如及法界性所攝；如夢自性以見、聞、覺、知法及所經不受用法所攝；如幻自性以誑惑及遍計分別所攝；神通以成辦利益及順智慧所攝；方便以慧光明及觀有情所攝；羞恥以悔已不生及無覆藏自過所攝；信業報以現證諸法不生放逸及畏後世苦所攝；少欲以清淨受用及離無厭足心所攝；知足以易滿及易養所攝；不躁動以究竟盡及無諍所攝；不欺誑以實語及法柔和所攝；捨吾我以不計因及摧惡見所攝；無我所以無我慢及無貪所攝；觀菩提心以不希望劣乘及悲愍有情所攝；順菩提場以摧伏諸魔及現證佛法所攝；覺悟魔業以善友教授及修習般若波羅蜜多所攝；諸佛加持以如說所作及不捨一切有情所攝；不輕躁以心如地及斷愛憎所攝；不掉動以離惡作及觀無常所攝；心如山以不高及不下所攝；不移轉以不退壞願行及勝進願行所攝；善作業以智所作及不追念魔事所攝；不悔以戒清淨及三摩地清淨所攝；實性以世俗諦及勝義諦所攝；真性以真如及真實所攝；順緣生以因及緣所攝；離斷常以無生及無滅所攝；加行以信業果及拔除業所攝；如理以遠離道及不生道所攝；正斷以斷不善及不斷善所攝；不懈慢以心力及身力所攝；勇猛以審諦及不失修行所攝；精進以不雜心及不退轉所攝；善友以恭敬及供養所攝；求法以求正智及求解脫所攝；奢摩他資糧以身遠離及心遠離所攝；毘鉢舍那資糧以聞法不厭及如理作意所攝；承順以禮拜及合掌所攝；恭敬以實語及不欺誑所攝；身輕利以於食知量及初、中、後夜警策睡眠相應所攝；心輕利以無欲及正思惟所攝；涅槃以離無常及苦所攝；離欲以無我及無攝受所攝；因不壞以寂滅因及勝解所攝；果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝。善男子！是為六十四法以一百二十八法所攝。善男子！如是我已略說一切法所攝，若倍倍說諸法增數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此六十四法以一百二十八法所攝。所謂：內觀察以觀空及觀性所攝；攝諸根以正念及正知所攝；護外境以防諸根及不馳散所攝；敬有德以觀自過智者及不求他過智者所攝；求法以自要期勇猛不退及於他作惡不念所攝；愛樂法以求法及順法所攝；身靜以離昏沈及離癡性所攝；心靜以遍知及斷除煩惱所攝；不貢高以不憍慢及斷暴惡所攝；如法語以斷不善法及滿一切善法所攝；身不曲以不麁語及不惡語所攝；心不曲以正念及正三摩地所攝；除三垢以不淨觀及慈悲觀所攝；修三解脫門以無數取趣及勝義所攝；不麁獷以利益語及安樂語所攝；無離間語以不壞語及和合語所攝；自護以不作一切罪及積一切福所攝；護他以忍辱及柔和所攝；無簡別以等虛空心及如風心所攝；一味性以真如及法界性所攝；如夢自性以見、聞、覺、知法及所經不受用法所攝；如幻自性以誑惑及遍計分別所攝；神通以成辦利益及順智慧所攝；方便以慧光明及觀有情所攝；羞恥以悔已不生及無覆藏自過所攝；信業報以現證諸法不生放逸及畏後世苦所攝；少欲以清淨受用及離無厭足心所攝；知足以易滿及易養所攝；不躁動以究竟盡及無諍所攝；不欺誑以實語及法柔和所攝；捨吾我以不計因及摧惡見所攝；無我所以無我慢及無貪所攝；觀菩提心以不希望劣乘及悲愍有情所攝；順菩提場以摧伏諸魔及現證佛法所攝；覺悟魔業以善友教授及修習般若波羅蜜多所攝；諸佛加持以如說所作及不捨一切有情所攝；不輕躁以心如地及斷愛憎所攝；不掉動以離惡作及觀無常所攝；心如山以不高及不下所攝；不移轉以不退壞願行及勝進願行所攝；善作業以智所作及不追念魔事所攝；不悔以戒清淨及三摩地清淨所攝；實性以世俗諦及勝義諦所攝；真性以真如及真實所攝；順緣生以因及緣所攝；離斷常以無生及無滅所攝；加行以信業果及拔除業所攝；如理以遠離道及不生道所攝；正斷以斷不善及不斷善所攝；不懈慢以心力及身力所攝；勇猛以審諦及不失修行所攝；精進以不雜心及不退轉所攝；善友以恭敬及供養所攝；求法以求正智及求解脫所攝；奢摩他資糧以身遠離及心遠離所攝；毘鉢舍那資糧以聞法不厭及如理作意所攝；承順以禮拜及合掌所攝；恭敬以實語及不欺誑所攝；身輕利以於食知量及初、中、後夜警策睡眠相應所攝；心輕利以無欲及正思惟所攝；涅槃以離無常及苦所攝；離欲以無我及無攝受所攝；因不壞以寂滅因及勝解所攝；果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝。善男子！是為六十四法以一百二十八法所攝。善男子！如是我已略說一切法所攝，若倍倍說諸法增數

，以我無斷辯才，或於一劫或餘一劫不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以我無斷辯才，或於一劫或餘一劫不可窮盡。」

爾時，寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時，得未曾有，踴躍無量，即以右掌覆此三千大千世界，於剎那頃，盡十方界所有花鬘、塗香、末香、幢幡、衣服、眾妙音樂，皆從寶手右掌之中如雨而下，遍滿三千大千世界，花至于膝，幢幡、衣服周遍虛空嚴飾交映，百千音樂不鼓自鳴。於其聲中出伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時，得未曾有，踴躍無量，即以右掌覆此三千大千世界，於剎那頃，盡十方界所有花鬘、塗香、末香、幢幡、衣服、眾妙音樂，皆從寶手右掌之中如雨而下，遍滿三千大千世界，花至于膝，幢幡、衣服周遍虛空嚴飾交映，百千音樂不鼓自鳴。於其聲中出伽陀曰：

「持德顯德百福滿， 摧魔念慧具修行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持德顯德百福滿， 摧魔念慧具修行；

善說法要大沙門， 能摧十方有漏行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說法要大沙門， 能摧十方有漏行。

殊勝修持吉祥滿， 降伏怖畏離塵惛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝修持吉祥滿， 降伏怖畏離塵惛；

能度人、天置涅槃， 十力盡漏心無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度人、天置涅槃， 十力盡漏心無相。

以微妙音演說法， 不失不謬三垢除； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙音演說法， 不失不謬三垢除；

人、天無比三界尊， 隨順世間能與樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人、天無比三界尊， 隨順世間能與樂。

念慧修持悉圓滿， 十力最勝壞魔軍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧修持悉圓滿， 十力最勝壞魔軍；

由是能開甘露門， 無有塵累善調御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是能開甘露門， 無有塵累善調御。

遊行不動出於眾， 十力調伏利人、天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行不動出於眾， 十力調伏利人、天；

妙慧如空無所依， 法界不動安如地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧如空無所依， 法界不動安如地。

聲光能壞諸塵暗， 是故妙讚離垢尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲光能壞諸塵暗， 是故妙讚離垢尊；

慧光照曜滿吉祥， 光顯牟尼蔽魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光照曜滿吉祥， 光顯牟尼蔽魔眾。

隨化人、天在三有， 示定、示亂離攀緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨化人、天在三有， 示定、示亂離攀緣；

世間無礙悉如空， 故佛調伏人、天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無礙悉如空， 故佛調伏人、天眾。

三千大海量可悉， 十方虛空猶可步； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大海量可悉， 十方虛空猶可步；

一切有情心可知， 如來功德難思測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情心可知， 如來功德難思測。」

說此伽他讚歎佛時，天魔波旬嚴四種兵，來詣佛所住眾會前，現其自身如長者形，頭面禮足住在一面，白佛言：「世尊！此大虛空藏菩薩及寶手菩薩，是二正士，成就無量無邊功德，又能示現如是種種奇特神通利益之事。於未來世，而有有情聞此經典，開悟信解思惟者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此伽他讚歎佛時，天魔波旬嚴四種兵，來詣佛所住眾會前，現其自身如長者形，頭面禮足住在一面，白佛言：「世尊！此大虛空藏菩薩及寶手菩薩，是二正士，成就無量無邊功德，又能示現如是種種奇特神通利益之事。於未來世，而有有情聞此經典，開悟信解思惟者不？」

佛告波旬：「未來世中，信此經者其數甚少。如以一毛端折為百千分，以此一分於大海中取一滴水。善男子！信此經者如毛端水，不信之者如大海水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波旬：「未來世中，信此經者其數甚少。如以一毛端折為百千分，以此一分於大海中取一滴水。善男子！信此經者如毛端水，不信之者如大海水。」

時魔波旬聞是語已，心大歡喜，踊躍歌舞出於眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬聞是語已，心大歡喜，踊躍歌舞出於眾會。

爾時，舍利子白佛言：「世尊！此是何人？歡喜踊躍出於眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！此是何人？歡喜踊躍出於眾會。」

佛告舍利子：「是天魔波旬，現長者形來至我所，欲隱蔽正法，聞說後世信經者少，心生慶快，是故唱言：『沙門瞿曇眷屬減少，我眷屬多。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「是天魔波旬，現長者形來至我所，欲隱蔽正法，聞說後世信經者少，心生慶快，是故唱言：『沙門瞿曇眷屬減少，我眷屬多。』」

爾時，魔波旬生歡喜已，出於眾會欲還天宮。作如是念：「此虛空藏及餘菩薩，并於瞿曇所有功德，皆悉減少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔波旬生歡喜已，出於眾會欲還天宮。作如是念：「此虛空藏及餘菩薩，并於瞿曇所有功德，皆悉減少。」

時，虛空藏菩薩，即以神力制魔波旬及其眷屬，住於空中令不得去。而告魔言：「波旬！虛空無礙，何不速去還？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，虛空藏菩薩，即以神力制魔波旬及其眷屬，住於空中令不得去。而告魔言：「波旬！虛空無礙，何不速去還？」

爾時，天宮魔即答言：「汝見虛空無有障礙；我觀空中盡唯暗黑，不知所從；唯向下觀見佛世尊光明普照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天宮魔即答言：「汝見虛空無有障礙；我觀空中盡唯暗黑，不知所從；唯向下觀見佛世尊光明普照。」

時虛空藏菩薩，告波旬言：「波旬！豈有內心意樂白法，外見暗耶？無如是理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空藏菩薩，告波旬言：「波旬！豈有內心意樂白法，外見暗耶？無如是理。」

時魔波旬自知內心常懷嫉惱，深生愧恥，白虛空藏菩薩言：「我從今日之後更不復作魔羅之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬自知內心常懷嫉惱，深生愧恥，白虛空藏菩薩言：「我從今日之後更不復作魔羅之業。」

虛空藏菩薩言：「波旬！是為希有，是為難事，能發如是堅固之願。波旬！汝及眷屬，宜應下來於如來所聽聞法要。所以者何？佛世難值。」時魔波旬意還本宮志不樂聽，以虛空藏告勅之故，與諸眷屬從於空中，俛仰而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「波旬！是為希有，是為難事，能發如是堅固之願。波旬！汝及眷屬，宜應下來於如來所聽聞法要。所以者何？佛世難值。」時魔波旬意還本宮志不樂聽，以虛空藏告勅之故，與諸眷屬從於空中，俛仰而下。

爾時，虛空藏菩薩告眾菩薩言：「諸仁者頗能宣說超越諸魔之法門耶？各隨所樂說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩告眾菩薩言：「諸仁者頗能宣說超越諸魔之法門耶？各隨所樂說之。」

時彼會中有菩薩名曰山王，作如是言：「若有求離魔之境界，是墮魔界。若知一切境界皆是佛界無有魔界，是人則名隨佛境界。入佛境者尚不見有佛之境界，況餘境界。菩薩由此超越魔道，是故名為超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中有菩薩名曰山王，作如是言：「若有求離魔之境界，是墮魔界。若知一切境界皆是佛界無有魔界，是人則名隨佛境界。入佛境者尚不見有佛之境界，況餘境界。菩薩由此超越魔道，是故名為超魔法門。」

寶吉祥菩薩曰：「心緣慮者為魔境界，若復於法無所緣慮，知一切法皆無所得，則獲無阿賴耶。彼何有魔之所為作？是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶吉祥菩薩曰：「心緣慮者為魔境界，若復於法無所緣慮，知一切法皆無所得，則獲無阿賴耶。彼何有魔之所為作？是為菩薩超魔法門。」

寶手菩薩曰：「若有執著則墮魔境，若不取著則無諍競，與一與二不共心俱，何況諸魔。若菩薩證此不俱法門，則超魔境；是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩曰：「若有執著則墮魔境，若不取著則無諍競，與一與二不共心俱，何況諸魔。若菩薩證此不俱法門，則超魔境；是為菩薩超魔法門。」

寶勇菩薩曰：「若墮空有是為有諍，以有諍故，則住魔境。若不墮空有，隨順相識而無所轉，住無相際，則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶勇菩薩曰：「若墮空有是為有諍，以有諍故，則住魔境。若不墮空有，隨順相識而無所轉，住無相際，則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

寶思惟菩薩曰：「如來說一切妄想煩惱，如光影如影像，不轉非不轉，不來、不去、不住內外，若如是知者，則於分別煩惱不起，於分別煩惱不滅，則斷遍計，超於魔境；是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶思惟菩薩曰：「如來說一切妄想煩惱，如光影如影像，不轉非不轉，不來、不去、不住內外，若如是知者，則於分別煩惱不起，於分別煩惱不滅，則斷遍計，超於魔境；是為菩薩超魔法門。」

寶藏菩薩曰：「若有染不染則有愛憎；以有愛憎則墮魔行；若離憎愛名住平等；若住平等則於諸法種種相離；離諸相故平等思惟，得是平等名超魔境。是名菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏菩薩曰：「若有染不染則有愛憎；以有愛憎則墮魔行；若離憎愛名住平等；若住平等則於諸法種種相離；離諸相故平等思惟，得是平等名超魔境。是名菩薩超魔法門。」

離寶菩薩曰：「起於我者則為魔業。若我清淨何有魔為？所以者何？由我淨故煩惱清淨，煩惱淨故一切法清淨，由一切法淨故虛空清淨，住是虛空清淨法者則超魔境；是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離寶菩薩曰：「起於我者則為魔業。若我清淨何有魔為？所以者何？由我淨故煩惱清淨，煩惱淨故一切法清淨，由一切法淨故虛空清淨，住是虛空清淨法者則超魔境；是為菩薩超魔法門。」

法王菩薩曰：「譬如大王得灌頂已，有大營從無所怖畏，得灌頂菩薩亦復如是，以眾法寶而為眷屬，於一切魔無有怖畏。所以者何？彼灌頂位，滿足一切無量佛法法寶眷屬，能持十方一切諸佛所說之法，若菩薩住如是心則超魔境；是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王菩薩曰：「譬如大王得灌頂已，有大營從無所怖畏，得灌頂菩薩亦復如是，以眾法寶而為眷屬，於一切魔無有怖畏。所以者何？彼灌頂位，滿足一切無量佛法法寶眷屬，能持十方一切諸佛所說之法，若菩薩住如是心則超魔境；是為菩薩超魔法門。」

山相擊王菩薩曰：「譬如有孔隙處風入其中，搖動於物有往來相。菩薩亦爾，若心有間隙心則搖動，以搖動故魔則得便；是故菩薩守護於心不令間隙。若心無間隙則諸相圓滿，以相圓滿故則空性圓滿；是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山相擊王菩薩曰：「譬如有孔隙處風入其中，搖動於物有往來相。菩薩亦爾，若心有間隙心則搖動，以搖動故魔則得便；是故菩薩守護於心不令間隙。若心無間隙則諸相圓滿，以相圓滿故則空性圓滿；是為菩薩超魔法門。」

喜見菩薩曰：「於諸見中，見佛、見法是為最勝。此中見佛者不以色見，不以受、想、行、識見。於一切法都無所見，是真見佛。見法者，於一切法離於作意，不見文字、不生貪著，是真見法。以見佛、見法得成就故，能超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見菩薩曰：「於諸見中，見佛、見法是為最勝。此中見佛者不以色見，不以受、想、行、識見。於一切法都無所見，是真見佛。見法者，於一切法離於作意，不見文字、不生貪著，是真見法。以見佛、見法得成就故，能超魔境。是為菩薩超魔法門。」

帝網菩薩曰：「起念思惟名為魔業，菩薩於彼因緣，若有動念思惟，不如理作意，皆是魔作。若不動、不念，不起思惟、不生於觸，則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝網菩薩曰：「起念思惟名為魔業，菩薩於彼因緣，若有動念思惟，不如理作意，皆是魔作。若不動、不念，不起思惟、不生於觸，則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

功德王光明菩薩曰：「若有對治則為魔業，若無對治即為法界，一切諸法皆順法界，若入法界則無魔界。所以者何？離於法界魔不可得，法界、魔界同真如性無有少異，菩薩解此則入一道超於魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德王光明菩薩曰：「若有對治則為魔業，若無對治即為法界，一切諸法皆順法界，若入法界則無魔界。所以者何？離於法界魔不可得，法界、魔界同真如性無有少異，菩薩解此則入一道超於魔境。是為菩薩超魔法門。」

香象菩薩曰：「無力者魔得其便，有力者魔不得便。無力者謂於三解脫門聞生驚怖，有力者於三解脫門聞不驚怖。何以故？若證解脫則不驚怖，通達此者不生驚怖，善修行者亦不驚怖，無驚怖故則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香象菩薩曰：「無力者魔得其便，有力者魔不得便。無力者謂於三解脫門聞生驚怖，有力者於三解脫門聞不驚怖。何以故？若證解脫則不驚怖，通達此者不生驚怖，善修行者亦不驚怖，無驚怖故則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

慈氏菩薩曰：「猶如大海同一醎味，佛法智海同一法味，亦復如是。若佛、若法，悉皆平等空無相願，不生不起一相平等一味平等；若菩薩了知一味相者則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩曰：「猶如大海同一醎味，佛法智海同一法味，亦復如是。若佛、若法，悉皆平等空無相願，不生不起一相平等一味平等；若菩薩了知一味相者則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

虛空藏菩薩曰：「仁者！譬如虛空超過一切所有境界，亦無眼、耳、鼻、舌、身、意。菩薩如是知一切法自性清淨，猶如虛空，等身、口、意入智光明，若得智光則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩曰：「仁者！譬如虛空超過一切所有境界，亦無眼、耳、鼻、舌、身、意。菩薩如是知一切法自性清淨，猶如虛空，等身、口、意入智光明，若得智光則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

文殊師利菩薩曰：「仁者！汝等所說悉是魔境。何以故？施設文字皆為魔業，乃至佛語猶為魔業。無有言說，離諸文字，魔無能為。若無施設即無我見及文字見，以無我故，則於諸法無有損益，如是入者則超魔境。是為菩薩超魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩曰：「仁者！汝等所說悉是魔境。何以故？施設文字皆為魔業，乃至佛語猶為魔業。無有言說，離諸文字，魔無能為。若無施設即無我見及文字見，以無我故，則於諸法無有損益，如是入者則超魔境。是為菩薩超魔法門。」

爾時，大虛空藏菩薩告魔波旬言：「汝聞說此超魔境界法門不邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩告魔波旬言：「汝聞說此超魔境界法門不邪？」

波旬答言：「唯然，已聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬答言：「唯然，已聞。」

虛空藏言：「波旬！汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門，作魔事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「波旬！汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門，作魔事不？」

答言：「大士！我或昔聞超魔境界殊勝法門，或復當聞，終不敢能為其魔業，何況現證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大士！我或昔聞超魔境界殊勝法門，或復當聞，終不敢能為其魔業，何況現證。」

爾時，會中有四護菩提場眷屬天：一名、嗢却梨；二名、三牟得却梨；三名、具香；四名、淨信。時此四天告波旬言：「我昔見汝於菩提樹下，如來正坐道場成正覺時，汝率營從與作留難。世尊彼時以慈悲、調柔、戒聞、定慧、堅固、勇猛、精進、福智，以其寶手擊觸於地，無量世界應時震動。世尊神力已摧伏汝及其眷屬，應自證明。今復更於佛菩薩所欲為魔業？波旬！汝及眷屬，而今之後，於佛菩薩宜應尊重修諸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有四護菩提場眷屬天：一名、嗢却梨；二名、三牟得却梨；三名、具香；四名、淨信。時此四天告波旬言：「我昔見汝於菩提樹下，如來正坐道場成正覺時，汝率營從與作留難。世尊彼時以慈悲、調柔、戒聞、定慧、堅固、勇猛、精進、福智，以其寶手擊觸於地，無量世界應時震動。世尊神力已摧伏汝及其眷屬，應自證明。今復更於佛菩薩所欲為魔業？波旬！汝及眷屬，而今之後，於佛菩薩宜應尊重修諸供養。」

爾時，波旬即時變化八萬四千俱胝寶蓋遍覆大眾，又以種種無量天諸妙花、塗香、末香，持散佛上及諸眾會，作如是言：「所有一切欲界莊嚴，及一切佛剎莊嚴，乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珍寶，天上人間妙受用具，悉以奉獻佛及眾會；亦以供養虛空藏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬即時變化八萬四千俱胝寶蓋遍覆大眾，又以種種無量天諸妙花、塗香、末香，持散佛上及諸眾會，作如是言：「所有一切欲界莊嚴，及一切佛剎莊嚴，乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珍寶，天上人間妙受用具，悉以奉獻佛及眾會；亦以供養虛空藏菩薩。」

時虛空藏菩薩語波旬言：「汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空藏菩薩語波旬言：「汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心。」

爾時，波旬并其八萬四千眷屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼眾中有一魔子名為惡面，於眾魔中最為上首，心不敬信樂為非法，作如是言：「何用發此菩提心為？我等當設種種方便，令如是經隱沒於地不得流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬并其八萬四千眷屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼眾中有一魔子名為惡面，於眾魔中最為上首，心不敬信樂為非法，作如是言：「何用發此菩提心為？我等當設種種方便，令如是經隱沒於地不得流布。」

爾時，世尊告大虛空藏菩薩言：「善男子！汝今聞是魔言不耶？汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬明真言句，令無能為；亦使由此明真言句，恒沙魔眾悉得安住無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大虛空藏菩薩言：「善男子！汝今聞是魔言不耶？汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬明真言句，令無能為；亦使由此明真言句，恒沙魔眾悉得安住無上菩提。」

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩即說明真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩即說明真言曰：

「怛儞也(二合)他阿靺𪘨(知諧反)尾靺𪘨三靺鞮娑呬多奴散地怒嚕怛囉(二合)嬭(平聲呼)涅(奴一反)伽怛儞(平、奴政反)昧怛囉(二合)庾羯鞮(二合)迦嚕拏儞(奴政反)刪泥婆底(鞮以反)也(二合)靺底(鞮以反)步多𡀩乞灑(二合)達摩涅(奴一反)物哩(二合)鞮達磨𡀩乞史(二合)鞮烏駈(上聲)里儞企里戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯𠼐怛他嚩儞低始羅奴靺底(丁以反)惡乞曬(二合)耶涅(寧逸反)儞勢(平聲)羯犁(二合)奢跛羯哩(二合)勢(平聲)沒馱地瑟恥(二合)帝達牟入嚩(二合)羅儞僧伽奴哦迷阿努杜𡅏阿那底羯囉(二合)摩抳曳 儞𦾨囉(二合)呵尼麼囉跛乞灑(二合)斯庾紇底(二合)紇哩(二合)鞮安拏嚟阿奢娑怛𠼝(二合)薩尾灑也努誐銘阿哩也(二合)虞拏迦𠼝悉第悉䭾跛泥母乞灑(二合)努句黎儞𦾨囉(二合)呵抳跛囉嚩儞喃達哩灑(二合)儞麼囉鉢哩灑(二合)諾阿尾扇覩者怛嚩(二合、引)嚧摩訶囉惹諾捨羯嚧(二合)泥(平聲)嚩那泯捺𠸪(二合)沒囉(二合)訶摩(二合)娑憨跛底母馱鉢囉(二合)薩那泥嚩那哦藥乞灑(二合)羯哩(二合)擔(平聲)跛哩怛囉(二合)喃薩他(二合)比擔娑嚩(二合)娑丁也(三合)也喃達摩婆拏迦那摩𠸪乞灑(二合)曳薩達摩寫跛哩櫱囉(二合)訶耶娑嚩(二合、引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他阿靺𪘨(知諧反)尾靺𪘨三靺鞮娑呬多奴散地怒嚕怛囉(二合)嬭(平聲呼)涅(奴一反)伽怛儞(平、奴政反)昧怛囉(二合)庾羯鞮(二合)迦嚕拏儞(奴政反)刪泥婆底(鞮以反)也(二合)靺底(鞮以反)步多𡀩乞灑(二合)達摩涅(奴一反)物哩(二合)鞮達磨𡀩乞史(二合)鞮烏駈(上聲)里儞企里戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯𠼐怛他嚩儞低始羅奴靺底(丁以反)惡乞曬(二合)耶涅(寧逸反)儞勢(平聲)羯犁(二合)奢跛羯哩(二合)勢(平聲)沒馱地瑟恥(二合)帝達牟入嚩(二合)羅儞僧伽奴哦迷阿努杜𡅏阿那底羯囉(二合)摩抳曳 儞𦾨囉(二合)呵尼麼囉跛乞灑(二合)斯庾紇底(二合)紇哩(二合)鞮安拏嚟阿奢娑怛𠼝(二合)薩尾灑也努誐銘阿哩也(二合)虞拏迦𠼝悉第悉䭾跛泥母乞灑(二合)努句黎儞𦾨囉(二合)呵抳跛囉嚩儞喃達哩灑(二合)儞麼囉鉢哩灑(二合)諾阿尾扇覩者怛嚩(二合、引)嚧摩訶囉惹諾捨羯嚧(二合)泥(平聲)嚩那泯捺𠸪(二合)沒囉(二合)訶摩(二合)娑憨跛底母馱鉢囉(二合)薩那泥嚩那哦藥乞灑(二合)羯哩(二合)擔(平聲)跛哩怛囉(二合)喃薩他(二合)比擔娑嚩(二合)娑丁也(三合)也喃達摩婆拏迦那摩𠸪乞灑(二合)曳薩達摩寫跛哩櫱囉(二合)訶耶娑嚩(二合、引)訶」

爾時，大虛空藏菩薩說是真言已，即時三千大千世界六種震動。時彼惡魔心無淨信不樂法者，聞空中聲曰：「若有聞此明真言句，若魔、若魔男、若魔女、若魔民，不發阿耨多羅三藐三菩提心、不捨魔業者，則令金剛手藥叉，以大火焰金剛之杵摧碎其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩說是真言已，即時三千大千世界六種震動。時彼惡魔心無淨信不樂法者，聞空中聲曰：「若有聞此明真言句，若魔、若魔男、若魔女、若魔民，不發阿耨多羅三藐三菩提心、不捨魔業者，則令金剛手藥叉，以大火焰金剛之杵摧碎其頂。」

爾時，魔眾心驚毛竪，即皆同時仰觀虛空，見有五百大金剛手，各各臨於惡魔頭上垂欲下擊；皆悉怖懼，一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔眾心驚毛竪，即皆同時仰觀虛空，見有五百大金剛手，各各臨於惡魔頭上垂欲下擊；皆悉怖懼，一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊熈怡微笑。時具壽阿難陀，一心合掌白佛言：「世尊！世尊微笑非無因緣，唯願如來為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊熈怡微笑。時具壽阿難陀，一心合掌白佛言：「世尊！世尊微笑非無因緣，唯願如來為我解說。」

爾時，世尊告阿難陀言：「汝見此五百眾魔以怖懼故發菩提心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難陀言：「汝見此五百眾魔以怖懼故發菩提心不？」

阿難陀言：「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「唯然，已見。」

佛復告阿難陀言：「此魔波旬當成佛時，與諸眷屬於彼彼世界，各各異名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難陀言：「此魔波旬當成佛時，與諸眷屬於彼彼世界，各各異名。」

爾時，具壽阿難陀白佛：「世尊！經於幾時，此魔當成無上菩提？得菩提已，佛及世界名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難陀白佛：「世尊！經於幾時，此魔當成無上菩提？得菩提已，佛及世界名為何等？」

佛告阿難陀：「此魔波旬，當於來世十千佛所，為作魔事。從彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法門；又於彼佛所聞於祕密甚深軌則威儀功德尸羅處所行，勤行方便，於最末後無邊無垢幢如來所，當作魔事於彼佛所，善根淳熟心得決定，獲得一切佛法光明，發菩提心。然後經於過阿僧祇數量佛所，恭敬供養於彼佛法，出家修道護持正法，教化成就無量有情。復更過於四萬阿僧祇劫，當得成於阿耨多羅三藐三菩提，名為妙住得法光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名清淨安立，劫名清淨。復次，阿難陀！清淨安立世界，國土豐盛人民快樂，如覩史多天宮所有受用樂具，彼國菩薩受用樂具亦復如是。彼妙住得法光如來壽命四十中劫，有六十四俱胝諸聲聞眾，一萬二千大菩薩眾。阿難陀！如是諸魔、若魔男、若魔女、若魔民，悉發住於無上正等菩提之心，皆隨生彼清淨世界。時妙住得法光如來知其深心，皆悉與授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「此魔波旬，當於來世十千佛所，為作魔事。從彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法門；又於彼佛所聞於祕密甚深軌則威儀功德尸羅處所行，勤行方便，於最末後無邊無垢幢如來所，當作魔事於彼佛所，善根淳熟心得決定，獲得一切佛法光明，發菩提心。然後經於過阿僧祇數量佛所，恭敬供養於彼佛法，出家修道護持正法，教化成就無量有情。復更過於四萬阿僧祇劫，當得成於阿耨多羅三藐三菩提，名為妙住得法光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名清淨安立，劫名清淨。復次，阿難陀！清淨安立世界，國土豐盛人民快樂，如覩史多天宮所有受用樂具，彼國菩薩受用樂具亦復如是。彼妙住得法光如來壽命四十中劫，有六十四俱胝諸聲聞眾，一萬二千大菩薩眾。阿難陀！如是諸魔、若魔男、若魔女、若魔民，悉發住於無上正等菩提之心，皆隨生彼清淨世界。時妙住得法光如來知其深心，皆悉與授阿耨多羅三藐三菩提記。」