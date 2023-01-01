大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時，寶吉祥菩薩問大虛空藏菩薩言：「仁者！汝已淨出世間道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶吉祥菩薩問大虛空藏菩薩言：「仁者！汝已淨出世間道耶？」

虛空藏菩薩言：「善男子！如是，已淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！如是，已淨。」

復問言：「云何已淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「云何已淨？」

答言：「我清淨故，已淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我清淨故，已淨。」

復問言：「云何我清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「云何我清淨？」

答言：「世間清淨故我清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世間清淨故我清淨。」

復問言：「云何世間清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「云何世間清淨？」

答言：「善男子！色前際清淨，無去故；色後際清淨，無來故；色中際清淨，不住故；如是受、想、行、識；識前際清淨，無去故；識後際清淨，無來故；識中際清淨，不住故。善男子！是故名為世間清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！色前際清淨，無去故；色後際清淨，無來故；色中際清淨，不住故；如是受、想、行、識；識前際清淨，無去故；識後際清淨，無來故；識中際清淨，不住故。善男子！是故名為世間清淨。」

復問：「仁者！如是世間清淨，欲何所顯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「仁者！如是世間清淨，欲何所顯？」

答言：「善男子！顯一切法悉皆清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！顯一切法悉皆清淨。」

復問：「云何顯一切法清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何顯一切法清淨？」

答曰：「以智慧故，知一切法前際、後際之分齊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以智慧故，知一切法前際、後際之分齊故。」

復問：「云何一切法前、後分齊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何一切法前、後分齊？」

答曰：「不斷、不常故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不斷、不常故。」

復問：「於彼不斷、不常，是何言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「於彼不斷、不常，是何言說？」

答曰：「不斷、不常是不生、不滅言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不斷、不常是不生、不滅言說。」

復問：「於彼不生、不滅，是何言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「於彼不生、不滅，是何言說？」

答曰：「不生、不滅是無言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不生、不滅是無言說。」

復問：「云何法無言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何法無言說？」

答曰：「是法無數故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是法無數故。」

復言：「仁者！法若無數，云何隨於名數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「仁者！法若無數，云何隨於名數？」

答曰：「善男子！譬如虛空不隨名數，但以名數假名虛空，如是名數即非名數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！譬如虛空不隨名數，但以名數假名虛空，如是名數即非名數。」

復問：「云何數非數門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何數非數門？」

答曰：「數門者說有為法，非數門者說無為法；又數非數法皆是無為，是故佛說，應以智慧遠離一切稱量數法；於有為數以識稱量如理觀察，爾時不見是法應斷是不應斷；是法應證是不應證；是法應修是不應修；不見諸法亦不作限量。若無見無量，是時即獲無所執著，得無悕望。若無悕望則無所緣，得無所緣則得無我，若得無我則無所執。云何無所執？不執色是常、無常；不執受、想、行、識是常、無常；不執色是苦、是樂；不執受、想、行、識是苦、是樂；不執色是我、無我，乃至不執識是我、無我；不執色是淨、非淨，乃至不執識是淨、非淨；不執色是空、非空，乃至不執識是空、非空；即獲無所執著三摩地。得是三摩地已，常起大悲度諸有情，不見流轉生死煩惱。所以者何？生死、涅槃性無別故。於諸有情現見涅槃，亦知自身本來涅槃，是名菩薩般涅槃行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「數門者說有為法，非數門者說無為法；又數非數法皆是無為，是故佛說，應以智慧遠離一切稱量數法；於有為數以識稱量如理觀察，爾時不見是法應斷是不應斷；是法應證是不應證；是法應修是不應修；不見諸法亦不作限量。若無見無量，是時即獲無所執著，得無悕望。若無悕望則無所緣，得無所緣則得無我，若得無我則無所執。云何無所執？不執色是常、無常；不執受、想、行、識是常、無常；不執色是苦、是樂；不執受、想、行、識是苦、是樂；不執色是我、無我，乃至不執識是我、無我；不執色是淨、非淨，乃至不執識是淨、非淨；不執色是空、非空，乃至不執識是空、非空；即獲無所執著三摩地。得是三摩地已，常起大悲度諸有情，不見流轉生死煩惱。所以者何？生死、涅槃性無別故。於諸有情現見涅槃，亦知自身本來涅槃，是名菩薩般涅槃行。

「善男子！云何菩薩般涅槃行？般涅槃者名無有觀行迴向薩婆若。於薩婆若不作色求，不作受、想、行、識求；以無求心住清淨戒滿足本願，於一切法不見增、減，獲於平等住於法界。由住法界行菩薩行，亦無行法而為所行。善男子！是為菩薩般涅槃行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩般涅槃行？般涅槃者名無有觀行迴向薩婆若。於薩婆若不作色求，不作受、想、行、識求；以無求心住清淨戒滿足本願，於一切法不見增、減，獲於平等住於法界。由住法界行菩薩行，亦無行法而為所行。善男子！是為菩薩般涅槃行。」

復問：「云何無行、有行觀察涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何無行、有行觀察涅槃？」

「善男子！菩薩作意觀察涅槃，名為有行證於無行，以無行故名為涅槃。復次，菩薩於言說詮表不生分別，名為涅槃。又涅槃者名為彼岸，而彼岸者無有諸相，於彼諸相心不取著，名為涅槃。又彼岸者名無分別，於彼不起分別心故名為涅槃。又彼岸者無阿賴耶，於彼不起阿賴耶心故名為涅槃。善男子！如是行已名為菩薩般涅槃行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩作意觀察涅槃，名為有行證於無行，以無行故名為涅槃。復次，菩薩於言說詮表不生分別，名為涅槃。又涅槃者名為彼岸，而彼岸者無有諸相，於彼諸相心不取著，名為涅槃。又彼岸者名無分別，於彼不起分別心故名為涅槃。又彼岸者無阿賴耶，於彼不起阿賴耶心故名為涅槃。善男子！如是行已名為菩薩般涅槃行。」

爾時世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！正士！快說此法契於菩薩般涅槃行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！正士！快說此法契於菩薩般涅槃行。」

說此法時，會中有五百菩薩，得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，會中有五百菩薩，得無生法忍。

爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！由於如來智慧光明照曜我等故得斯辯，非我能也。譬如日光照閻浮提所有色像，如是世尊大調御士慧光明力，能令我等曉了諸法，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！由於如來智慧光明照曜我等故得斯辯，非我能也。譬如日光照閻浮提所有色像，如是世尊大調御士慧光明力，能令我等曉了諸法，亦復如是。」

爾時，寶吉祥菩薩謂虛空藏菩薩言：「善男子！汝今云何隱其自智，皆言盡是如來加持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶吉祥菩薩謂虛空藏菩薩言：「善男子！汝今云何隱其自智，皆言盡是如來加持？」

虛空藏言：「一切菩薩所獲辯才，皆是如來之所加持，非唯於我。善男子！若無如來所說諸法，菩薩從何而有辯才？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「一切菩薩所獲辯才，皆是如來之所加持，非唯於我。善男子！若無如來所說諸法，菩薩從何而有辯才？」

寶吉祥言：「若因如來生菩薩辯，當知佛辯可移轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶吉祥言：「若因如來生菩薩辯，當知佛辯可移轉耶？」

虛空藏言：「如來辯才無有移轉，但為其因。以因如來所說之法，生菩薩辯。譬如無明不轉至行，但為行因，生起行故；如是佛辯無所移轉，但為作因，生菩薩辯。又如象、馬、人聲不轉至谷，因彼等聲生於谷響，故彼聲等但與谷響而作其因；佛辯亦爾無有移轉，但與菩薩辯才作因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「如來辯才無有移轉，但為其因。以因如來所說之法，生菩薩辯。譬如無明不轉至行，但為行因，生起行故；如是佛辯無所移轉，但為作因，生菩薩辯。又如象、馬、人聲不轉至谷，因彼等聲生於谷響，故彼聲等但與谷響而作其因；佛辯亦爾無有移轉，但與菩薩辯才作因。」

寶吉祥言：「如來常說甚深緣生，又說諸法而無所生。善男子！豈無緣生一切法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶吉祥言：「如來常說甚深緣生，又說諸法而無所生。善男子！豈無緣生一切法耶？」

虛空藏言：「若緣有作者，是法有生。因緣之法無有作者，是故諸法說無有生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「若緣有作者，是法有生。因緣之法無有作者，是故諸法說無有生。」

寶吉祥言：「如來今者出現於世，豈非生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶吉祥言：「如來今者出現於世，豈非生耶？」

虛空藏言：「若真如有生，可說如來有其生也。若許真如無有生者，不應徵責如來出世以為有生；是故無生說為如來。如來者，於一切法隨所覺悟，名為如來。汝善男子復云何言如來生耶？此應置答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「若真如有生，可說如來有其生也。若許真如無有生者，不應徵責如來出世以為有生；是故無生說為如來。如來者，於一切法隨所覺悟，名為如來。汝善男子復云何言如來生耶？此應置答。」

復問：「云何置答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何置答？」

對曰：「如法性住，是名為置。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如法性住，是名為置。」

復問：「法性云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「法性云何住？」

虛空藏言：「住不生不滅不住非不住，是名法性住。如法性住無所住，一切諸法亦復如是住無所住。如來亦爾，住無所住；不生不滅非住非不住，如是非住非不住，名如來住處。善男子！言如來生者，是著一邊；言不生者亦著一邊。離此二邊，名為中道。善男子！觀如來者應如是觀，若異觀者非正觀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「住不生不滅不住非不住，是名法性住。如法性住無所住，一切諸法亦復如是住無所住。如來亦爾，住無所住；不生不滅非住非不住，如是非住非不住，名如來住處。善男子！言如來生者，是著一邊；言不生者亦著一邊。離此二邊，名為中道。善男子！觀如來者應如是觀，若異觀者非正觀也。」

寶吉祥言：「如來生義，如是甚深，住無所住，不生、不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶吉祥言：「如來生義，如是甚深，住無所住，不生、不滅。」

虛空藏言：「善男子！若解此佛生之義者，不生增上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！若解此佛生之義者，不生增上。」

復問：「善男子！云何名增上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「善男子！云何名增上？」

虛空藏言：「增上者名增益句，謂於無中妄生增益，法無增益。若能於法不生增益，名平等句、無等句、無句、無句句、無文字句、無了別句，於彼無心、意、識所行無所行句；其無所行句，譬如空中實無鳥跡，假以言說說鳥跡聲。如是如來實無有生，假以言說說佛出世。其智慧者，方能曉了不生句義。所以者何？此不生句義，即是一切諸法自性。所謂無生，而此無生亦無自性。無自性者無有所住，無所住際是一切法際，住一切法際名為實際，亦名邊際，際遍一切處故。由是證得一切法實際，猶如虛空平等無有限齊，彼法實際亦無限齊。若限齊際者，不名一切法實際。如是平等一切法實際則我際，知我際則知一切有情際。若知一切有情際則知一切法實際；是實際是我際，是一切有情際，是一切法際，是名盡際；夫盡際者涅槃之謂也！證此理者名得涅槃。又一切法者無有相待，離相對治；譬如虛空無能對治，如是諸法亦無對治。若言有涅槃可入可求，是生滅見，此法應生此法應滅；彼人則為行於生滅，不知涅槃平等一性。以不知故則著諸法妄生諍論，如世尊言，若知我教授，應知則為滿足沙門最勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「增上者名增益句，謂於無中妄生增益，法無增益。若能於法不生增益，名平等句、無等句、無句、無句句、無文字句、無了別句，於彼無心、意、識所行無所行句；其無所行句，譬如空中實無鳥跡，假以言說說鳥跡聲。如是如來實無有生，假以言說說佛出世。其智慧者，方能曉了不生句義。所以者何？此不生句義，即是一切諸法自性。所謂無生，而此無生亦無自性。無自性者無有所住，無所住際是一切法際，住一切法際名為實際，亦名邊際，際遍一切處故。由是證得一切法實際，猶如虛空平等無有限齊，彼法實際亦無限齊。若限齊際者，不名一切法實際。如是平等一切法實際則我際，知我際則知一切有情際。若知一切有情際則知一切法實際；是實際是我際，是一切有情際，是一切法際，是名盡際；夫盡際者涅槃之謂也！證此理者名得涅槃。又一切法者無有相待，離相對治；譬如虛空無能對治，如是諸法亦無對治。若言有涅槃可入可求，是生滅見，此法應生此法應滅；彼人則為行於生滅，不知涅槃平等一性。以不知故則著諸法妄生諍論，如世尊言，若知我教授，應知則為滿足沙門最勝功德。」

爾時，具壽阿難陀白佛言：「甚奇！世尊！大虛空藏菩薩無礙辯才，乃能如是由自身證，能作斯說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難陀白佛言：「甚奇！世尊！大虛空藏菩薩無礙辯才，乃能如是由自身證，能作斯說。」

時大虛空藏菩薩語阿難陀言：「大德！不應說言我自身證。所以者何？我身即虛空，以身虛空故，知一切法悉為虛空。云何大德言我身證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大虛空藏菩薩語阿難陀言：「大德！不應說言我自身證。所以者何？我身即虛空，以身虛空故，知一切法悉為虛空。云何大德言我身證？」

阿難陀言：「身若空者，汝以何身而作佛事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「身若空者，汝以何身而作佛事？」

虛空藏言：「以法身故，法身者無有遷變，蘊、處、界等不生、不滅，非顛倒身得隨意現，意所成身而作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「以法身故，法身者無有遷變，蘊、處、界等不生、不滅，非顛倒身得隨意現，意所成身而作佛事。」

阿難陀言：「大士！汝證法身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「大士！汝證法身耶？」

虛空藏言：「大德！如我所解，離法無身，我身即法、法即我身。若法、若身無有二相故言身證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德！如我所解，離法無身，我身即法、法即我身。若法、若身無有二相故言身證。」

阿難陀言：「大士！若身證者，汝得阿羅漢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「大士！若身證者，汝得阿羅漢耶？」

答言：「無所得故而得。所以者何？阿羅漢者，善能通達無諍法故，不染、不恚亦不癡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無所得故而得。所以者何？阿羅漢者，善能通達無諍法故，不染、不恚亦不癡故。」

復言：「大士！若如是者，汝應究竟般涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「大士！若如是者，汝應究竟般涅槃耶？」

虛空藏言：「大德！阿羅漢者不般涅槃。何以故？知一切法究竟涅槃，斷涅槃想；但諸異生作是分別言我涅槃，乃至分別計有種種涅槃差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德！阿羅漢者不般涅槃。何以故？知一切法究竟涅槃，斷涅槃想；但諸異生作是分別言我涅槃，乃至分別計有種種涅槃差別。」

阿難陀言：「大士！如汝所說，菩薩非阿羅漢，非異生、非學、非無學、非辟支佛、非菩薩、非如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「大士！如汝所說，菩薩非阿羅漢，非異生、非學、非無學、非辟支佛、非菩薩、非如來。」

虛空藏言：「善哉，善哉！具壽阿難陀！以非阿羅漢、非異生、非學、非無學、非辟支佛、非菩薩、非如來故，菩薩於一切處皆能示現，亦不住於一切位地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善哉，善哉！具壽阿難陀！以非阿羅漢、非異生、非學、非無學、非辟支佛、非菩薩、非如來故，菩薩於一切處皆能示現，亦不住於一切位地。」

說是法時，會中有五百阿羅漢，各各脫身所著上服，而以供養虛空藏菩薩，作如是言：「願一切有情獲得辯才如虛空藏。」爾時，大虛空藏菩薩以加持力故，令其所奉上妙法衣，盡入虛空隱而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中有五百阿羅漢，各各脫身所著上服，而以供養虛空藏菩薩，作如是言：「願一切有情獲得辯才如虛空藏。」爾時，大虛空藏菩薩以加持力故，令其所奉上妙法衣，盡入虛空隱而不現。

彼等羅漢、苾芻，問虛空藏菩薩言：「大士！如是等衣，為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等羅漢、苾芻，問虛空藏菩薩言：「大士！如是等衣，為何所在？」

虛空藏言：「並入於我虛空庫藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「並入於我虛空庫藏。」

爾時，世尊熙怡微笑。阿難陀白佛言：「世尊！何因緣故而現微笑？如來微笑非無因緣，唯願演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊熙怡微笑。阿難陀白佛言：「世尊！何因緣故而現微笑？如來微笑非無因緣，唯願演說。」

佛告阿難陀言：「彼諸苾芻所奉衣服，以虛空藏菩薩威神力故，令衣盡入虛空庫藏，往彼袈裟幢世界山王如來所而作佛事。虛空藏菩薩所說法音，於彼世界皆從袈裟之所流出。無量菩薩聞此法已，皆得無生法忍。阿難陀當知！菩薩神通智勝，以如是等種種言音，成就有情。以是因緣故我笑耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀言：「彼諸苾芻所奉衣服，以虛空藏菩薩威神力故，令衣盡入虛空庫藏，往彼袈裟幢世界山王如來所而作佛事。虛空藏菩薩所說法音，於彼世界皆從袈裟之所流出。無量菩薩聞此法已，皆得無生法忍。阿難陀當知！菩薩神通智勝，以如是等種種言音，成就有情。以是因緣故我笑耳！」

說是法時，忽於空中雨無量日月光花，皆如火色昔所未見。花中出聲而作是言：「若人聞此大虛空藏菩薩所說不退法印得生信解，必定當趣菩提道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，忽於空中雨無量日月光花，皆如火色昔所未見。花中出聲而作是言：「若人聞此大虛空藏菩薩所說不退法印得生信解，必定當趣菩提道場。」

爾時，阿難陀白佛言：「世尊！如是之花從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難陀白佛言：「世尊！如是之花從何所來？」

佛告阿難陀：「有一梵王名光莊嚴，為百千世界主。是彼梵天為供養虛空藏菩薩故雨如是花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「有一梵王名光莊嚴，為百千世界主。是彼梵天為供養虛空藏菩薩故雨如是花。」

阿難陀言：「世尊！我等咸願見彼梵王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「世尊！我等咸願見彼梵王。」

佛言：「且待須臾，汝當自見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且待須臾，汝當自見。」

爾時，光莊嚴梵王，與諸梵眾六十萬八千人，前後圍遶，從彼天沒至於佛前，頭面禮足右遶三匝，退坐一面合掌向佛，白言：「甚奇，世尊！此虛空藏菩薩不可思議，具足淨戒威德、三摩地威德、神通威德、智慧威德、滿願威德、善巧方便威德、增上意樂威德、法身自在威德、身莊嚴威德、口、意莊嚴威德、於一切法自在威德。世尊！是虛空藏菩薩，都不從於身、口、意業勤發示現一切化事，但由往昔修習之力，積集善根滿足諸佛甚深之行；由此能作大師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光莊嚴梵王，與諸梵眾六十萬八千人，前後圍遶，從彼天沒至於佛前，頭面禮足右遶三匝，退坐一面合掌向佛，白言：「甚奇，世尊！此虛空藏菩薩不可思議，具足淨戒威德、三摩地威德、神通威德、智慧威德、滿願威德、善巧方便威德、增上意樂威德、法身自在威德、身莊嚴威德、口、意莊嚴威德、於一切法自在威德。世尊！是虛空藏菩薩，都不從於身、口、意業勤發示現一切化事，但由往昔修習之力，積集善根滿足諸佛甚深之行；由此能作大師子吼。」

佛言：「如是，如是！梵王！如汝所說，菩薩皆由昔善根力積集福智資糧，而於無上正等菩提誓不退轉，能現如是神通化事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！梵王！如汝所說，菩薩皆由昔善根力積集福智資糧，而於無上正等菩提誓不退轉，能現如是神通化事。」

爾時，光莊嚴梵王白佛言：「世尊！云何為菩薩善根？云何為福？云何為智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光莊嚴梵王白佛言：「世尊！云何為菩薩善根？云何為福？云何為智？」

佛告梵王言：「善根者，謂諸有情最初發於阿耨多羅三藐三菩提心；福者，謂發心已，超於一切聲聞、緣覺，為諸有情修行布施、持戒，及修所成一切福業。智者，謂以所集善根迴向薩婆若故。復次，善根者謂淨意樂無矯誑故；福者加行積集一切福故；智者增上意樂悉殊勝故。復次，善根者於諸善法願堅固故；福者集善資糧無厭足故；智者所有善根觀如幻故。復次，善根者謂獲善友；福者不捨善友；智者數問善友。復次，善根者樂求佛法；福者所聞不忘；智者悅於法樂。復次，善根者常求佛法；福者說法無所悕望；智者於法無悋。復次，善根者常樂聽法；福者如理觀察；智者如法修行。復次，善根者常樂見佛；福者常供養佛；智者隨順佛教。復次，善根者謂獲出家；福者修聖種行；智者樂住蘭若。復次，善根者善能修習少欲知足；福者於諸衣食任運不貪；智者於所受用任運無染。復次，善根者修念處觀；福者滿四正斷；智者獲如意足。復次，善根者謂入信根；福者修於進念；智者觀三摩地慧。復次，善根者住於五力；福者隨順覺支；智者入聖道智。復次，善根者心住妙理；福者求奢摩他資糧；智者得毘鉢舍那善巧。復次，善根者謂施所成福業事；福者謂戒所成福業事；智者謂修所成福業事。復次，善根者謂增上戒學；福者增上心學；智者增上慧學。復次，善根者說悔諸罪；福者隨喜眾善；智者勸請諸佛。復次，善根者捨諸所有；福者不悕望報；智者迴向菩提。復次，善根者於戒要期；福者持戒不缺；智者持戒迴向。復次，善根者於諸有情不懷損害；福者所聞惡語而能忍受；智者能捨身命成就有情。復次，善根者勤求善法不生厭倦；福者以所有善根迴施有情；智者積集善根迴向菩提。復次，善根者謂能修習諸禪支等；福者謂獲禪定一切善根；智者從諸禪定現生欲界。復次，善根者慧力多聞；福者所聞觀察；智者慧得圓滿。復次，善根者等視有情；福者證得慈定；智者慈心平等猶如虛空。復次，善根者謂修習三地資糧；福者積集四地資糧；智者圓滿八、九、十地資糧。復次，善根者謂初發心菩薩；福者住行菩薩；智者不退菩薩。復次，善根者謂平等行；福者相好莊嚴；智者無見頂相。復次，善根者莊嚴佛土；福者心念惠施；智者利諸有情。復次，善根者聞說魔業；福者覺察魔業；智者能超魔業。復次，善根者謂具大悲；福者善巧方便；智者謂修般若。復次，善根者莊嚴菩提道場；福者善能摧壞諸魔；智者謂一剎那心相應慧成於正覺。梵王！如是名為善根、福、智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵王言：「善根者，謂諸有情最初發於阿耨多羅三藐三菩提心；福者，謂發心已，超於一切聲聞、緣覺，為諸有情修行布施、持戒，及修所成一切福業。智者，謂以所集善根迴向薩婆若故。復次，善根者謂淨意樂無矯誑故；福者加行積集一切福故；智者增上意樂悉殊勝故。復次，善根者於諸善法願堅固故；福者集善資糧無厭足故；智者所有善根觀如幻故。復次，善根者謂獲善友；福者不捨善友；智者數問善友。復次，善根者樂求佛法；福者所聞不忘；智者悅於法樂。復次，善根者常求佛法；福者說法無所悕望；智者於法無悋。復次，善根者常樂聽法；福者如理觀察；智者如法修行。復次，善根者常樂見佛；福者常供養佛；智者隨順佛教。復次，善根者謂獲出家；福者修聖種行；智者樂住蘭若。復次，善根者善能修習少欲知足；福者於諸衣食任運不貪；智者於所受用任運無染。復次，善根者修念處觀；福者滿四正斷；智者獲如意足。復次，善根者謂入信根；福者修於進念；智者觀三摩地慧。復次，善根者住於五力；福者隨順覺支；智者入聖道智。復次，善根者心住妙理；福者求奢摩他資糧；智者得毘鉢舍那善巧。復次，善根者謂施所成福業事；福者謂戒所成福業事；智者謂修所成福業事。復次，善根者謂增上戒學；福者增上心學；智者增上慧學。復次，善根者說悔諸罪；福者隨喜眾善；智者勸請諸佛。復次，善根者捨諸所有；福者不悕望報；智者迴向菩提。復次，善根者於戒要期；福者持戒不缺；智者持戒迴向。復次，善根者於諸有情不懷損害；福者所聞惡語而能忍受；智者能捨身命成就有情。復次，善根者勤求善法不生厭倦；福者以所有善根迴施有情；智者積集善根迴向菩提。復次，善根者謂能修習諸禪支等；福者謂獲禪定一切善根；智者從諸禪定現生欲界。復次，善根者慧力多聞；福者所聞觀察；智者慧得圓滿。復次，善根者等視有情；福者證得慈定；智者慈心平等猶如虛空。復次，善根者謂修習三地資糧；福者積集四地資糧；智者圓滿八、九、十地資糧。復次，善根者謂初發心菩薩；福者住行菩薩；智者不退菩薩。復次，善根者謂平等行；福者相好莊嚴；智者無見頂相。復次，善根者莊嚴佛土；福者心念惠施；智者利諸有情。復次，善根者聞說魔業；福者覺察魔業；智者能超魔業。復次，善根者謂具大悲；福者善巧方便；智者謂修般若。復次，善根者莊嚴菩提道場；福者善能摧壞諸魔；智者謂一剎那心相應慧成於正覺。梵王！如是名為善根、福、智。」

爾時，光莊嚴梵王白佛言：「甚奇，世尊！能以三句義說一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光莊嚴梵王白佛言：「甚奇，世尊！能以三句義說一切法。」

時大虛空藏菩薩摩訶薩告光莊嚴梵天言：「梵天！有一句能攝一切法。云何為一？謂性空句。所以者何？由一切法同空性故。是謂一句。復有一句攝一切法，謂無相句、無願句，皆攝一切法。如是廣說，乃至無行句、離欲句、寂靜句、無阿賴耶句、法界句、真如句、實際句、不生句、不起句、涅槃句，各攝一切法亦如是。復次，梵王！欲者是離欲句，以離欲性即是欲故；一切佛法亦同是性。嗔者是離嗔句，以離嗔性即是嗔故；一切佛法亦同是性。癡者是離癡句，以離癡性即是癡故；一切佛法亦同是性。乃至身見者是無身見句，以無身見性即是身見故；一切佛法亦同是性。色者是無色句，以無色性即是色故；一切佛法亦同是性。如是受、想、行、識，識者是無識句，以無了別性即是識故；一切佛法亦同是性。如是廣說處、界、十二緣生，無明者即是明句，以明性即是無明故；一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句，以不生性即是生故；一切佛法亦同是性。一切法句者是無法句，以無法性即是諸佛法故；一切佛法亦同是性。梵王！是為一句攝一切法。若菩薩入此法門者，則於一句入一切佛法。梵王！譬如大海吞納眾流，是一一句攝一切法亦復如是。譬如虛空能包萬像，此一一句攝一切法亦復如是。是故此句無盡展轉無量。譬如算師數以算籌布在局上，然局中無籌、籌中無局而能展轉成無量數，如是一句成無量句亦復如是。梵王！如是等百千劫所說校量佛法，若身、若心皆無所得，亦不可以數知。何以故？一切法者是佛法故，是佛法者即非法故。所以者何？以想分別、以想遍知，假名說故；於中無相亦非無相、無法非無法，究竟無相。此相清淨自相遠離，猶如虛空同一自性；佛法亦爾，性相皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大虛空藏菩薩摩訶薩告光莊嚴梵天言：「梵天！有一句能攝一切法。云何為一？謂性空句。所以者何？由一切法同空性故。是謂一句。復有一句攝一切法，謂無相句、無願句，皆攝一切法。如是廣說，乃至無行句、離欲句、寂靜句、無阿賴耶句、法界句、真如句、實際句、不生句、不起句、涅槃句，各攝一切法亦如是。復次，梵王！欲者是離欲句，以離欲性即是欲故；一切佛法亦同是性。嗔者是離嗔句，以離嗔性即是嗔故；一切佛法亦同是性。癡者是離癡句，以離癡性即是癡故；一切佛法亦同是性。乃至身見者是無身見句，以無身見性即是身見故；一切佛法亦同是性。色者是無色句，以無色性即是色故；一切佛法亦同是性。如是受、想、行、識，識者是無識句，以無了別性即是識故；一切佛法亦同是性。如是廣說處、界、十二緣生，無明者即是明句，以明性即是無明故；一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句，以不生性即是生故；一切佛法亦同是性。一切法句者是無法句，以無法性即是諸佛法故；一切佛法亦同是性。梵王！是為一句攝一切法。若菩薩入此法門者，則於一句入一切佛法。梵王！譬如大海吞納眾流，是一一句攝一切法亦復如是。譬如虛空能包萬像，此一一句攝一切法亦復如是。是故此句無盡展轉無量。譬如算師數以算籌布在局上，然局中無籌、籌中無局而能展轉成無量數，如是一句成無量句亦復如是。梵王！如是等百千劫所說校量佛法，若身、若心皆無所得，亦不可以數知。何以故？一切法者是佛法故，是佛法者即非法故。所以者何？以想分別、以想遍知，假名說故；於中無相亦非無相、無法非無法，究竟無相。此相清淨自相遠離，猶如虛空同一自性；佛法亦爾，性相皆空。」

虛空藏菩薩說是法時，於彼梵眾二萬二千梵天，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復次，五千梵王，以宿植善根獲無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩說是法時，於彼梵眾二萬二千梵天，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復次，五千梵王，以宿植善根獲無生法忍。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第六