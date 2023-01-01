大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時，眾中有菩薩名常希奇，從座而起白世尊言：「未知此聲從何而出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩名常希奇，從座而起白世尊言：「未知此聲從何而出？」

佛言：「善男子！汝當問彼大虛空藏菩薩，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝當問彼大虛空藏菩薩，當為汝說。」

爾時，常希奇菩薩，即白大虛空藏菩薩言：「大士！我今不知如此法聲從何而出？唯願仁者為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，常希奇菩薩，即白大虛空藏菩薩言：「大士！我今不知如此法聲從何而出？唯願仁者為我說之。」

虛空藏菩薩言：「善男子！於意云何？彼谷中響從何而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！於意云何？彼谷中響從何而有？」

常希奇菩薩言：「因於他聲之所顯出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常希奇菩薩言：「因於他聲之所顯出。」

虛空藏菩薩言：「善男子！彼之谷響為是身耶？為是心耶？為是色耶？為是聲耶？可實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！彼之谷響為是身耶？為是心耶？為是色耶？為是聲耶？可實有不？」

「不也。大士！響無自體因聲顯發，豈有實耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。大士！響無自體因聲顯發，豈有實耶？」

「善男子！響既不實因聲而有；如是虛空所出法聲亦復如是，從不思議智之所顯，由心攝持自空而出故有流轉，非即流轉能顯其聲。善男子！汝觀因緣和合所作甚深之理，依因感果亦無因果性不流轉，而此二法無自性故、無作者故；若知因緣不能感果，則了諸法本無和合。所以者何？如世尊說：『若知雜染是則清淨，不斷雜染亦自清淨。』何以故？煩惱自性本清淨故。如此二法名施設句，所謂雜染及以清淨，依勝義際所建立故。勝義際中雜染、清淨皆不可得。勝義際者名為無際，即彼無際名為實際，是實際即空際，是空際即我際，是我際即一切法際。若知一切法際、空際、寂靜際、極寂靜際、所有際門，則於一切諸法無所取著，獲無礙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！響既不實因聲而有；如是虛空所出法聲亦復如是，從不思議智之所顯，由心攝持自空而出故有流轉，非即流轉能顯其聲。善男子！汝觀因緣和合所作甚深之理，依因感果亦無因果性不流轉，而此二法無自性故、無作者故；若知因緣不能感果，則了諸法本無和合。所以者何？如世尊說：『若知雜染是則清淨，不斷雜染亦自清淨。』何以故？煩惱自性本清淨故。如此二法名施設句，所謂雜染及以清淨，依勝義際所建立故。勝義際中雜染、清淨皆不可得。勝義際者名為無際，即彼無際名為實際，是實際即空際，是空際即我際，是我際即一切法際。若知一切法際、空際、寂靜際、極寂靜際、所有際門，則於一切諸法無所取著，獲無礙智。」

爾時，舍利子問常希奇菩薩言：「善男子！汝以何故名常希奇？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問常希奇菩薩言：「善男子！汝以何故名常希奇？」

答曰：「大德舍利子！我於一切法，常勤精進生希奇心，樂欲滿足而不能解；又於一切菩薩之行生希奇心，當願入於一切有情心行之智而不能解，願於一切煩惱魔業令不得便而不能解，是故於法常生希奇；由此因緣名常希奇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「大德舍利子！我於一切法，常勤精進生希奇心，樂欲滿足而不能解；又於一切菩薩之行生希奇心，當願入於一切有情心行之智而不能解，願於一切煩惱魔業令不得便而不能解，是故於法常生希奇；由此因緣名常希奇。」

爾時，長老舍利子白佛言：「甚奇，世尊！而此正士辯才如是明了，一切諸佛之法無所染著，所說之法亦不取著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老舍利子白佛言：「甚奇，世尊！而此正士辯才如是明了，一切諸佛之法無所染著，所說之法亦不取著。」

爾時，會中有菩薩名寶吉祥，白大虛空藏菩薩言：「善男子！唯願為我說三摩地，我當如說而修行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩名寶吉祥，白大虛空藏菩薩言：「善男子！唯願為我說三摩地，我當如說而修行之。」

時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩言：「善男子！有三摩地名為菩薩清淨意樂，能除道障詣菩提故；有三摩地名一切有情無礙光明，謂與有情作照明故；有三摩地名護自他，超越一切他惱害故；有三摩地名為無垢，能令獲得心清淨故；有三摩地名為遍照，謂能增長諸善法故；有三摩地名為端嚴，謂能獲得澄淨性故；有三摩地名為高廣，謂能獲得無見頂故；有三摩地名為遠離，謂能調伏諸煩惱故；有三摩地名為迴旋，能右迴旋入真道故；有三摩地名為退轉，能轉外道邪因見故；有三摩地名為作樂，遊諸法苑受快樂故；有三摩地名到究竟，殖清淨行到後地故；有三摩地名為威德，獲心自在無羸劣故；有三摩地名入平等，於諸有情心平等故；有三摩地名知作業，能隨所作知業果故；有三摩地名師子幢，能離怖畏身毛竪故；有三摩地名心勇健，能消一切煩惱魔故；有三摩地名芬陀利，於諸世間獲無染故；有三摩地名跛度摩，謂能獲得心莊嚴故；有三摩地名光莊嚴，能照一切諸佛剎故；有三摩地名善作業，謂能永害憎愛心故；有三摩地名幢莊嚴，謂能照耀諸佛法故；有三摩地名為有炬，能照一切諸習氣故；有三摩地名為日燈，能離一切諸黑暗故；有三摩地名為日旋，能觀一切有情心故；有三摩地名功德藏，諸功德法隨順轉故；有三摩地名那羅延，能伏一切他論難故；有三摩地名為堅固，能獲金剛不壞身故；有三摩地名為具堅，能超一切世間慧故；有三摩地名曼荼羅，能獲不退諸神通故；有三摩地名金剛場，謂能往詣菩提場故；有三摩地名金剛喻，善能穿鑿諸漏法故；有三摩地名為具行，能知有情諸心行故；有三摩地名為治地，能令遠離愛欲過故；有三摩地名為摧壞，能令摧壞四魔怨故；有三摩地名日觀身，能觀一切色身相故；有三摩地名為不眴，能令專注一境性故；有三摩地名入虛空，能淨一切精進心故；有三摩地名為無諍，能超一切所緣境故；有三摩地名無垢輪，能轉清淨妙法輪故；有三摩地名為電光，能觀察心剎那壞故；有三摩地名善作勝緣，能速圓滿諸善法故；有三摩地名為能淨，能斷一切不善法故；有三摩地名身莊嚴，能滿大人相隨好故；有三摩地名語莊嚴，梵音說法令眾喜故；有三摩地名心莊嚴，令諸善法不失壞故；有三摩地名為無畏，能得堅固不退轉故；有三摩地名為等施，於諸有情無簡別故；有三摩地名戒積集，令一切願悉滿足故；有三摩地名忍甲冑，能於身命無顧惜故；有三摩地名精進堅固，能獲速疾諸神通故；有三摩地名無量藏，能令梵王所攝伏故；有三摩地名無所有，令無色界有堪能故；有三摩地名為高幢，不為有情所陵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩言：「善男子！有三摩地名為菩薩清淨意樂，能除道障詣菩提故；有三摩地名一切有情無礙光明，謂與有情作照明故；有三摩地名護自他，超越一切他惱害故；有三摩地名為無垢，能令獲得心清淨故；有三摩地名為遍照，謂能增長諸善法故；有三摩地名為端嚴，謂能獲得澄淨性故；有三摩地名為高廣，謂能獲得無見頂故；有三摩地名為遠離，謂能調伏諸煩惱故；有三摩地名為迴旋，能右迴旋入真道故；有三摩地名為退轉，能轉外道邪因見故；有三摩地名為作樂，遊諸法苑受快樂故；有三摩地名到究竟，殖清淨行到後地故；有三摩地名為威德，獲心自在無羸劣故；有三摩地名入平等，於諸有情心平等故；有三摩地名知作業，能隨所作知業果故；有三摩地名師子幢，能離怖畏身毛竪故；有三摩地名心勇健，能消一切煩惱魔故；有三摩地名芬陀利，於諸世間獲無染故；有三摩地名跛度摩，謂能獲得心莊嚴故；有三摩地名光莊嚴，能照一切諸佛剎故；有三摩地名善作業，謂能永害憎愛心故；有三摩地名幢莊嚴，謂能照耀諸佛法故；有三摩地名為有炬，能照一切諸習氣故；有三摩地名為日燈，能離一切諸黑暗故；有三摩地名為日旋，能觀一切有情心故；有三摩地名功德藏，諸功德法隨順轉故；有三摩地名那羅延，能伏一切他論難故；有三摩地名為堅固，能獲金剛不壞身故；有三摩地名為具堅，能超一切世間慧故；有三摩地名曼荼羅，能獲不退諸神通故；有三摩地名金剛場，謂能往詣菩提場故；有三摩地名金剛喻，善能穿鑿諸漏法故；有三摩地名為具行，能知有情諸心行故；有三摩地名為治地，能令遠離愛欲過故；有三摩地名為摧壞，能令摧壞四魔怨故；有三摩地名日觀身，能觀一切色身相故；有三摩地名為不眴，能令專注一境性故；有三摩地名入虛空，能淨一切精進心故；有三摩地名為無諍，能超一切所緣境故；有三摩地名無垢輪，能轉清淨妙法輪故；有三摩地名為電光，能觀察心剎那壞故；有三摩地名善作勝緣，能速圓滿諸善法故；有三摩地名為能淨，能斷一切不善法故；有三摩地名身莊嚴，能滿大人相隨好故；有三摩地名語莊嚴，梵音說法令眾喜故；有三摩地名心莊嚴，令諸善法不失壞故；有三摩地名為無畏，能得堅固不退轉故；有三摩地名為等施，於諸有情無簡別故；有三摩地名戒積集，令一切願悉滿足故；有三摩地名忍甲冑，能於身命無顧惜故；有三摩地名精進堅固，能獲速疾諸神通故；有三摩地名無量藏，能令梵王所攝伏故；有三摩地名無所有，令無色界有堪能故；有三摩地名為高幢，不為有情所陵

伏故；有三摩地名為高燈，善能觀察於十方故；有三摩地名為慧炬，能摧一切障蓋纏故；有三摩地名為海印，能現種種所作業故；有三摩地名無量旋，能斷一切諸惡見故；有三摩地名為空性，能離一切諸相見故；有三摩地名為無相，能斷遍計諸分別故；有三摩地名為無願，善能清淨諸願相故；有三摩地名為不動，能害一切動意思故；有三摩地名具足音，能善獲得無礙辯故；有三摩地名為遍持，能持一切所聞法故；有三摩地名為淨念，能善受持諸佛法故；有三摩地名為無盡，悉令有情生歡喜故；有三摩地名為寶嚴，能令一切得寶手故；有三摩地名為隨去，能隨有情獲心智故；有三摩地名知所趣，於有情趣令覺悟故；有三摩地名為意入，能令心意皆清淨故；有三摩地名為法雲，隨其勝解雨法雨故；有三摩地名為念佛，能證甘露清淨法故；有三摩地名為念法，能證離欲諸善法故；有三摩地名為念僧，令於佛法不退轉故；有三摩地名為念捨，令於資具悉能捨故；有三摩地名為念戒，建立諸佛法根本故；有三摩地名為念天，令於淨法無過失故；有三摩地名入法界，知一切法互相入故；有三摩地名虛空性，令一切法悉無礙故；有三摩地名無生性，能令獲得無生忍故；有三摩地名類不類，於文句差別以善巧智悉能持故；有三摩地名妙說無垢印，菩薩由得此三摩地，一剎那頃能以慧證大菩提故。善男子！如是八十三摩地門，一一皆有五百三摩地門以為眷屬，合集算計，成於四萬三摩地門。清淨、雜染，足為八萬三摩地門。彼前、後、中際及無盡智，各有五百三摩地門，并清淨、雜染，合成八萬四千三摩地門，乃至如是爾所三摩地，為爾所法鄔馱南，復成如來八萬四千差別法蘊，由彼有情八萬四千心行別故。善男子！根本鄔馱南，令諸有情入佛智行，生警悟故。復次，一切佛智，入一切有情心行，所說法藏，無量無邊不可思議，非百千劫之所能說。我今於此三摩地門略說少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏故；有三摩地名為高燈，善能觀察於十方故；有三摩地名為慧炬，能摧一切障蓋纏故；有三摩地名為海印，能現種種所作業故；有三摩地名無量旋，能斷一切諸惡見故；有三摩地名為空性，能離一切諸相見故；有三摩地名為無相，能斷遍計諸分別故；有三摩地名為無願，善能清淨諸願相故；有三摩地名為不動，能害一切動意思故；有三摩地名具足音，能善獲得無礙辯故；有三摩地名為遍持，能持一切所聞法故；有三摩地名為淨念，能善受持諸佛法故；有三摩地名為無盡，悉令有情生歡喜故；有三摩地名為寶嚴，能令一切得寶手故；有三摩地名為隨去，能隨有情獲心智故；有三摩地名知所趣，於有情趣令覺悟故；有三摩地名為意入，能令心意皆清淨故；有三摩地名為法雲，隨其勝解雨法雨故；有三摩地名為念佛，能證甘露清淨法故；有三摩地名為念法，能證離欲諸善法故；有三摩地名為念僧，令於佛法不退轉故；有三摩地名為念捨，令於資具悉能捨故；有三摩地名為念戒，建立諸佛法根本故；有三摩地名為念天，令於淨法無過失故；有三摩地名入法界，知一切法互相入故；有三摩地名虛空性，令一切法悉無礙故；有三摩地名無生性，能令獲得無生忍故；有三摩地名類不類，於文句差別以善巧智悉能持故；有三摩地名妙說無垢印，菩薩由得此三摩地，一剎那頃能以慧證大菩提故。善男子！如是八十三摩地門，一一皆有五百三摩地門以為眷屬，合集算計，成於四萬三摩地門。清淨、雜染，足為八萬三摩地門。彼前、後、中際及無盡智，各有五百三摩地門，并清淨、雜染，合成八萬四千三摩地門，乃至如是爾所三摩地，為爾所法鄔馱南，復成如來八萬四千差別法蘊，由彼有情八萬四千心行別故。善男子！根本鄔馱南，令諸有情入佛智行，生警悟故。復次，一切佛智，入一切有情心行，所說法藏，無量無邊不可思議，非百千劫之所能說。我今於此三摩地門略說少分。」

說此法時會中有一萬六千菩薩，於三摩地門證無生法忍，八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時會中有一萬六千菩薩，於三摩地門證無生法忍，八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊讚大虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快說如是三摩地功德法門，顯揚如來微妙勝智，而此法門汝身自證，不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚大虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快說如是三摩地功德法門，顯揚如來微妙勝智，而此法門汝身自證，不由他悟。」

爾時，寶吉祥菩薩白佛言：「世尊！以何因緣，虛空藏菩薩於如來所，能從虛空雨於眾寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶吉祥菩薩白佛言：「世尊！以何因緣，虛空藏菩薩於如來所，能從虛空雨於眾寶？」

佛告寶吉祥菩薩言：「善男子！我念過去無量不可數劫，爾時有佛出興於世，號無垢炎無量光王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名彌佉羅，劫名功德光。善男子！其彌佉羅世界，國土安樂人民熾盛，七寶為地其平如掌，清淨柔軟猶若迦止栗多綿，行隨觸時受勝快樂，閻浮檀金以覆其上，種種諸寶而為嚴飾，界以八道寶樹行列；如他化天，隨所受用皆適其意。諸人、天眾悉共居止宮殿樓閣，心念飲食隨意皆至。善男子！彼無垢炎無量光王如來，有六十那由他菩薩摩訶薩眾。當於彼時，有轉輪聖王名曰福報莊嚴，七寶具足，其王國城如贍部洲所居宮殿，東、西、南、北四方皆各四瑜繕那，間錯七寶以為莊嚴；復有五百園苑嚴飾交映。善男子！是福報莊嚴王，有八萬四千婇女端正殊妙；有四萬子皆悉端嚴，力勇無敵。有二寶女：一名、吉祥威，二名、吉祥光。王與婇女及諸王子，前後圍遶，往詣於彼愛莊嚴園，遊觀歌舞而自娛樂。是二寶女各於懷中化生一子——端正無比色相光明，宿植善根成就願力，志求無上正等菩提——一名、師子；二名、師子勇步。適化生已，即共同聲向於父王說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶吉祥菩薩言：「善男子！我念過去無量不可數劫，爾時有佛出興於世，號無垢炎無量光王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名彌佉羅，劫名功德光。善男子！其彌佉羅世界，國土安樂人民熾盛，七寶為地其平如掌，清淨柔軟猶若迦止栗多綿，行隨觸時受勝快樂，閻浮檀金以覆其上，種種諸寶而為嚴飾，界以八道寶樹行列；如他化天，隨所受用皆適其意。諸人、天眾悉共居止宮殿樓閣，心念飲食隨意皆至。善男子！彼無垢炎無量光王如來，有六十那由他菩薩摩訶薩眾。當於彼時，有轉輪聖王名曰福報莊嚴，七寶具足，其王國城如贍部洲所居宮殿，東、西、南、北四方皆各四瑜繕那，間錯七寶以為莊嚴；復有五百園苑嚴飾交映。善男子！是福報莊嚴王，有八萬四千婇女端正殊妙；有四萬子皆悉端嚴，力勇無敵。有二寶女：一名、吉祥威，二名、吉祥光。王與婇女及諸王子，前後圍遶，往詣於彼愛莊嚴園，遊觀歌舞而自娛樂。是二寶女各於懷中化生一子——端正無比色相光明，宿植善根成就願力，志求無上正等菩提——一名、師子；二名、師子勇步。適化生已，即共同聲向於父王說伽陀曰：

「『昔造善、惡皆不亡， 供養如來亦不失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『昔造善、惡皆不亡， 供養如來亦不失；

不捨菩提意樂故， 堅固多聞亦不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨菩提意樂故， 堅固多聞亦不忘。

不失檀那及淨戒， 忍辱柔和行成就； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失檀那及淨戒， 忍辱柔和行成就；

知恩報恩作善業， 精勤不捨菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩報恩作善業， 精勤不捨菩提願。

一心禪定得解脫， 定與慧俱心不惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心禪定得解脫， 定與慧俱心不惑；

能修智業常不動， 是故速得證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修智業常不動， 是故速得證菩提。

滅諸煩惱而不染， 由此不生胞胎藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸煩惱而不染， 由此不生胞胎藏；

化生處在蓮花上， 如蓮在水而無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化生處在蓮花上， 如蓮在水而無染。

東方有佛名醫王， 我等自彼來求法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方有佛名醫王， 我等自彼來求法；

親近供養無垢佛， 成就三世無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近供養無垢佛， 成就三世無礙智。

父王可共往佛所， 奉事禮敬以修治； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王可共往佛所， 奉事禮敬以修治；

如來出世遇甚難， 猶若優曇鉢華現。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世遇甚難， 猶若優曇鉢華現。』

王聞是語極歡喜， 悉與妻子并侍從， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語極歡喜， 悉與妻子并侍從，

一千俱胝諸眷屬， 往詣於彼見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千俱胝諸眷屬， 往詣於彼見如來。

慇懃致敬彼世尊， 妙華塗香以供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慇懃致敬彼世尊， 妙華塗香以供養，

頭面禮足而右遶， 合掌端身住佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面禮足而右遶， 合掌端身住佛前。

師子并及彼勇步， 亦復頂禮於佛足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子并及彼勇步， 亦復頂禮於佛足，

禮佛足已伽他讚： 『為求正法利有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮佛足已伽他讚： 『為求正法利有情，

願為拔濟勝歸依， 於世盲瞑作燈燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為拔濟勝歸依， 於世盲瞑作燈燭，

妙達有情心意樂， 隨彼勝解能開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙達有情心意樂， 隨彼勝解能開悟。

今我父王恃尊位， 為諸五欲之所纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我父王恃尊位， 為諸五欲之所纏，

不往親近於如來， 亦失供養及聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不往親近於如來， 亦失供養及聞法。

善哉世尊生悲愍， 願說最勝菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉世尊生悲愍， 願說最勝菩提道，

咸令一切聞法已， 皆得不退於佛乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸令一切聞法已， 皆得不退於佛乘。』

時佛踊在虛空中， 高於八十多羅樹： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛踊在虛空中， 高於八十多羅樹：

『王今聽我最勝法， 聞已如說而修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『王今聽我最勝法， 聞已如說而修行。

五欲無常命難保， 身如朝露水上泡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲無常命難保， 身如朝露水上泡；

欲樂如夢如嬉戲， 誰有智者生貪著？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲樂如夢如嬉戲， 誰有智者生貪著？

習欲之人無厭足， 轉令熾盛增渴愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習欲之人無厭足， 轉令熾盛增渴愛；

愚夫隨境無休已， 唯聖慧者能知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫隨境無休已， 唯聖慧者能知足。

五蘊如幻而不堅， 誑惑世間應善察； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊如幻而不堅， 誑惑世間應善察；

諸界如彼毒蛇類， 六處喻若空村邑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界如彼毒蛇類， 六處喻若空村邑。

無王、無國、無妻子， 助伴但有於無常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無王、無國、無妻子， 助伴但有於無常；

唯施戒、定及精進， 今世他世為伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯施戒、定及精進， 今世他世為伴侶。

觀我神通威德力， 相好端嚴具辯才； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀我神通威德力， 相好端嚴具辯才；

汝樂來世如是業， 應發無上菩提意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝樂來世如是業， 應發無上菩提意。』

福報大王聞法已， 并與七十俱胝眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福報大王聞法已， 并與七十俱胝眾，

妻子侍從諸眷屬， 皆發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子侍從諸眷屬， 皆發無上菩提心。

咸言已發最勝心， 悉願廣度眾生類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸言已發最勝心， 悉願廣度眾生類；

誓行殊勝菩提行， 願得成佛世間尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓行殊勝菩提行， 願得成佛世間尊。

「善男子！時福報莊嚴王，從佛所聞是伽陀已，與其眷屬合掌恭敬，稽首作禮而白佛言：『世尊！唯願垂慈受我供養。』爾時世尊心生憐愍，即受其請。時福報莊嚴王即以種種衣服、飲食、臥具、醫藥，皆是殊勝上妙珍異離過之財，於八萬四千歲以為供養。時師子及師子勇步，并餘二萬王子，發淨信心捨世榮位，於彼佛法出家為道。時王二子勤行精進，於菩提分法修習不久獲五神通。以如意通力及智願力，能於一切諸佛世界施作佛事，廣為有情說於妙法，令無量無數阿僧祇有情，安住阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時福報莊嚴王，從佛所聞是伽陀已，與其眷屬合掌恭敬，稽首作禮而白佛言：『世尊！唯願垂慈受我供養。』爾時世尊心生憐愍，即受其請。時福報莊嚴王即以種種衣服、飲食、臥具、醫藥，皆是殊勝上妙珍異離過之財，於八萬四千歲以為供養。時師子及師子勇步，并餘二萬王子，發淨信心捨世榮位，於彼佛法出家為道。時王二子勤行精進，於菩提分法修習不久獲五神通。以如意通力及智願力，能於一切諸佛世界施作佛事，廣為有情說於妙法，令無量無數阿僧祇有情，安住阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！其福報莊嚴王，過八萬四千歲已，為聞法故，往詣無垢炎無量光王如來所；見二童子出家修道，竊自思惟：『是童子出家有何所獲？不如於我八萬四千歲中，以種種樂具供養功德？』善男子！時無垢炎無量光如來知王心念，即告師子、勇步童子言：『善男子！汝應示現慧神通、福神通、力神通，暎蔽大眾所有威光并魔宮殿一切光明，顯菩提相，令此大眾生希有心，得於正見降伏異論，然大法炬息諸煩惱，遊戲菩薩自在神通。』爾時師子、勇步菩薩，即時舉手捫大虛空，三千世界六種震動。復更舉手捫摸虛空，即於空中而有百千俱胝天樂，不鼓自鳴其音和雅。復更舉手捫摸如前，即雨無量昔未聞見極妙天花，柔軟猶如迦止栗那綿，手觸之時受勝快樂；并種種寶、末香、塗香、繒蓋、幢幡、衣服、飲食，一切受用莊嚴資具，積滿三千大千世界，一切眾會得未曾有。爾時無垢炎無量光王如來，告福報莊嚴王言：『如是雨寶廣大惠施，可得知其數量以不？』王白佛言：『世尊！所雨寶施猶如虛空不可知量。』佛言：『大王！此師子、勇步菩薩，若以神通智慧之力，於剎那頃雨如是寶，遍於恒河沙數世界。一切有情隨意所取，皆得滿足悉令歡喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其福報莊嚴王，過八萬四千歲已，為聞法故，往詣無垢炎無量光王如來所；見二童子出家修道，竊自思惟：『是童子出家有何所獲？不如於我八萬四千歲中，以種種樂具供養功德？』善男子！時無垢炎無量光如來知王心念，即告師子、勇步童子言：『善男子！汝應示現慧神通、福神通、力神通，暎蔽大眾所有威光并魔宮殿一切光明，顯菩提相，令此大眾生希有心，得於正見降伏異論，然大法炬息諸煩惱，遊戲菩薩自在神通。』爾時師子、勇步菩薩，即時舉手捫大虛空，三千世界六種震動。復更舉手捫摸虛空，即於空中而有百千俱胝天樂，不鼓自鳴其音和雅。復更舉手捫摸如前，即雨無量昔未聞見極妙天花，柔軟猶如迦止栗那綿，手觸之時受勝快樂；并種種寶、末香、塗香、繒蓋、幢幡、衣服、飲食，一切受用莊嚴資具，積滿三千大千世界，一切眾會得未曾有。爾時無垢炎無量光王如來，告福報莊嚴王言：『如是雨寶廣大惠施，可得知其數量以不？』王白佛言：『世尊！所雨寶施猶如虛空不可知量。』佛言：『大王！此師子、勇步菩薩，若以神通智慧之力，於剎那頃雨如是寶，遍於恒河沙數世界。一切有情隨意所取，皆得滿足悉令歡喜。』

「善男子！當爾之時，有地居天唱如是言：『此菩薩於當來世，必得成就虛空庫藏，能隨有情心之所求，皆從空中雨如是寶。』如是四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、大梵王天，展轉相告悉皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當爾之時，有地居天唱如是言：『此菩薩於當來世，必得成就虛空庫藏，能隨有情心之所求，皆從空中雨如是寶。』如是四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、大梵王天，展轉相告悉皆如是。

「爾時，無垢炎無量光王如來即便印可：『如是當成虛空庫藏。』作是言已，恒沙諸佛悉共發聲同時印可，亦復如是。善男子！彼福報莊嚴王，見師子、勇步菩薩神變如是，合掌向佛白言：『世尊！菩薩神通福德之力，乃能如是不可思議。』即立王子勝慧繼嗣為王，自捨國位剃除鬒髮，於彼佛法出家為道。既出家已作是思惟：『所捨施者為欲利益身、口、意故，夫出家者令身、口、意悉清淨故；所捨施者為濟闕乏，夫出家者無所闕乏；所捨施者得報危脆，夫出家者獲果堅實；所捨施者有我所攝，夫出家者無所攝受；所捨施者有於身見，夫出家者離一切見；所捨施者猶如嬰孩，歡喜遊戲而無所知，夫出家者寂靜智慧悉皆遍知。』作是思惟已閑居寂靜，不生放逸勤加修道，其後未久獲五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無垢炎無量光王如來即便印可：『如是當成虛空庫藏。』作是言已，恒沙諸佛悉共發聲同時印可，亦復如是。善男子！彼福報莊嚴王，見師子、勇步菩薩神變如是，合掌向佛白言：『世尊！菩薩神通福德之力，乃能如是不可思議。』即立王子勝慧繼嗣為王，自捨國位剃除鬒髮，於彼佛法出家為道。既出家已作是思惟：『所捨施者為欲利益身、口、意故，夫出家者令身、口、意悉清淨故；所捨施者為濟闕乏，夫出家者無所闕乏；所捨施者得報危脆，夫出家者獲果堅實；所捨施者有我所攝，夫出家者無所攝受；所捨施者有於身見，夫出家者離一切見；所捨施者猶如嬰孩，歡喜遊戲而無所知，夫出家者寂靜智慧悉皆遍知。』作是思惟已閑居寂靜，不生放逸勤加修道，其後未久獲五神通。

「善男子！爾時福報莊嚴王者，莫作異觀，即拘留孫如來是也；爾時師子菩薩者，即我身是；師子勇步菩薩者，即大虛空藏菩薩是。是虛空藏菩薩，於無量百千俱胝那庾多劫，從虛空庫藏常能雨寶，無有休息。善男子！爾時勝慧王子者，今慈氏菩薩是。善男子！悅意清淨，宿植善根所聞法教，當知皆是有情依處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時福報莊嚴王者，莫作異觀，即拘留孫如來是也；爾時師子菩薩者，即我身是；師子勇步菩薩者，即大虛空藏菩薩是。是虛空藏菩薩，於無量百千俱胝那庾多劫，從虛空庫藏常能雨寶，無有休息。善男子！爾時勝慧王子者，今慈氏菩薩是。善男子！悅意清淨，宿植善根所聞法教，當知皆是有情依處。」

說此大虛空藏菩薩昔因緣時，有十二萬人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大虛空藏菩薩昔因緣時，有十二萬人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩出世間道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩出世間道？」

佛告大虛空藏菩薩言：「善男子！出世間道者，所謂：六波羅蜜，三十七菩提分法，奢摩他、毘婆舍那，四攝法，四無量心，四禪、四無色定，五神通。善男子！此名菩薩出世間道。世間者，所謂：五蘊。菩薩為求菩提，以慧方便知色無常，行於布施；知色苦，知色無我，知色寂靜，知色空，知色無相，知色無願，知色無行，知色不生，知色不起，知色緣生，知色遠離，知色無執，知色無阿賴耶，知色不發起，知色如幻，知色如夢，知色如陽焰、水月、谷響、光影，知色如影像，如草木、瓦礫，而行布施。菩薩如是行施之時，知色真如；由知色真如故即知施真如；知施真如故即知迴向真如；知迴向真如故即得菩提真如；得菩提真如故即知有情真如；知有情真如故即知我真如；知我真如故即知一切法真如；知一切法真如故非真如、不妄真如、不異真如，隨知如是而行布施。善男子！是為菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已而行布施；如是知識無我，知識寂靜，知識空，知識無相，知識無願，知識無行，知識無生，知識無起，知識緣生，知識遠離，知識無執，知識無阿賴耶，知識不發起，知識如幻、如夢、陽焰、水月、谷響、光影、影像，知識無形相已而行布施。如是行施之時，知識真如故即得施真如；由得施真如故即得迴向真如；得迴向真如故即得菩提真如；得菩提真如故即得有情真如；得有情真如故則得我真如；得我真如故則得一切法真如；得一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如而行於施。善男子！是為菩薩出世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大虛空藏菩薩言：「善男子！出世間道者，所謂：六波羅蜜，三十七菩提分法，奢摩他、毘婆舍那，四攝法，四無量心，四禪、四無色定，五神通。善男子！此名菩薩出世間道。世間者，所謂：五蘊。菩薩為求菩提，以慧方便知色無常，行於布施；知色苦，知色無我，知色寂靜，知色空，知色無相，知色無願，知色無行，知色不生，知色不起，知色緣生，知色遠離，知色無執，知色無阿賴耶，知色不發起，知色如幻，知色如夢，知色如陽焰、水月、谷響、光影，知色如影像，如草木、瓦礫，而行布施。菩薩如是行施之時，知色真如；由知色真如故即知施真如；知施真如故即知迴向真如；知迴向真如故即得菩提真如；得菩提真如故即知有情真如；知有情真如故即知我真如；知我真如故即知一切法真如；知一切法真如故非真如、不妄真如、不異真如，隨知如是而行布施。善男子！是為菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已而行布施；如是知識無我，知識寂靜，知識空，知識無相，知識無願，知識無行，知識無生，知識無起，知識緣生，知識遠離，知識無執，知識無阿賴耶，知識不發起，知識如幻、如夢、陽焰、水月、谷響、光影、影像，知識無形相已而行布施。如是行施之時，知識真如故即得施真如；由得施真如故即得迴向真如；得迴向真如故即得菩提真如；得菩提真如故即得有情真如；得有情真如故則得我真如；得我真如故則得一切法真如；得一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如而行於施。善男子！是為菩薩出世間道。

「復次，善男子！菩薩知色無常已而護於戒，乃至知色如草木、瓦礫已而護於戒。菩薩如是護戒之時，知色真如；由知色真如故則知戒真如；戒真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則得一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，則隨護於戒。善男子！是名菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已，而護於戒。如是乃至知識無形相已，而護於戒。如是護戒之時，由知識真如故則得戒真如；戒真如故即得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則得一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，則隨護戒。善男子！是為菩薩出世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩知色無常已而護於戒，乃至知色如草木、瓦礫已而護於戒。菩薩如是護戒之時，知色真如；由知色真如故則知戒真如；戒真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則得一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，則隨護於戒。善男子！是名菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已，而護於戒。如是乃至知識無形相已，而護於戒。如是護戒之時，由知識真如故則得戒真如；戒真如故即得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則得一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，則隨護戒。善男子！是為菩薩出世間道。

「復次，善男子！菩薩知色無常已而行忍辱、精進、禪定、般若，乃至知色如草木、瓦礫已而行般若。菩薩如是行般若之時，知色真如；由知色真如故則得般若真如；般若真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如行於般若。善男子！是為菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已而行般若，如是乃至知識無形相已而行般若。如是行般若時，由知識真如故則得慧真如；慧真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，而行般若。善男子！是為菩薩出世間道。復次，善男子！菩薩知色無常已，於身觀身修身念處，乃至知色如草木、瓦礫已修身念處。菩薩如是修身念處之時，知色真如；知色真如故，知身真如；乃至知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如修身念處，不共身俱行尋伺。善男子！是為菩薩出世間道。如是受、想、行、識，知無常已修身念處；如是乃至知識無形相已修身念處。如是修身念處之時，由知識真如故則得身念處真如；身念處真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如修身念處；乃至修受、心、法念處，亦復如是，不與法俱行尋伺。善男子！是為菩薩出世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩知色無常已而行忍辱、精進、禪定、般若，乃至知色如草木、瓦礫已而行般若。菩薩如是行般若之時，知色真如；由知色真如故則得般若真如；般若真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如行於般若。善男子！是為菩薩出世間道。如是知受、想、行、識無常已而行般若，如是乃至知識無形相已而行般若。如是行般若時，由知識真如故則得慧真如；慧真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，而行般若。善男子！是為菩薩出世間道。復次，善男子！菩薩知色無常已，於身觀身修身念處，乃至知色如草木、瓦礫已修身念處。菩薩如是修身念處之時，知色真如；知色真如故，知身真如；乃至知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如修身念處，不共身俱行尋伺。善男子！是為菩薩出世間道。如是受、想、行、識，知無常已修身念處；如是乃至知識無形相已修身念處。如是修身念處之時，由知識真如故則得身念處真如；身念處真如故則得迴向真如；迴向真如故則得菩提真如；菩提真如故則得有情真如；有情真如故則知我真如；我真如故則知一切法真如；一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如修身念處；乃至修受、心、法念處，亦復如是，不與法俱行尋伺。善男子！是為菩薩出世間道。

「如是知色無常已，修四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分、奢摩他、四攝、四無量、四禪、四無色、五神通，亦如是；知色苦、色無我、色寂靜、色空、色無相、色無願、色無行、不生、不起、緣生、遠離，乃至知色如草木、瓦礫已，引神通智。如是知受、想、行、識無常已，引神通智，乃至知識無表相已引神通智。如是蘊真如、神通真如故，乃至一切法真如。一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，引神通智，亦復如是。善男子！是為菩薩出世間道。何以故？此道超越世間道故，知色真如不壞其色，不斷、不常，從於緣生無生自性。如是知受、想、行、識真如，不壞其識，不斷、不常，從於緣生無生自性。超蘊世間并欲、色、無色而無染著，以不染故，為於五趣受生有情，說此名為出世間道。由佛假說有於世間，是故不壞。何以故？無常相不壞世間苦相、無我相、寂靜相、空相、無相相、無願相、無行相，乃至真如相不壞世間故。善男子！是為菩薩出世間道，此道清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是知色無常已，修四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分、奢摩他、四攝、四無量、四禪、四無色、五神通，亦如是；知色苦、色無我、色寂靜、色空、色無相、色無願、色無行、不生、不起、緣生、遠離，乃至知色如草木、瓦礫已，引神通智。如是知受、想、行、識無常已，引神通智，乃至知識無表相已引神通智。如是蘊真如、神通真如故，乃至一切法真如。一切法真如故，非真如、不妄真如、不異真如，引神通智，亦復如是。善男子！是為菩薩出世間道。何以故？此道超越世間道故，知色真如不壞其色，不斷、不常，從於緣生無生自性。如是知受、想、行、識真如，不壞其識，不斷、不常，從於緣生無生自性。超蘊世間并欲、色、無色而無染著，以不染故，為於五趣受生有情，說此名為出世間道。由佛假說有於世間，是故不壞。何以故？無常相不壞世間苦相、無我相、寂靜相、空相、無相相、無願相、無行相，乃至真如相不壞世間故。善男子！是為菩薩出世間道，此道清淨。

「菩薩若住此清淨道，即能於彼惡道有情作大光明；由得光明名為安住出世間道。此道最勝，能令往趣菩提場故；此道淨勝，能離一切不善心故；此道殊勝，能到於佛智慧頂故；此道無上，能度生死諸瀑流故；此道無比，能超一切偏異道故；此道無等，無有一法能相類故；此道無等等，不離往昔因佛道故；此道安隱，善能摧伏諸魔怨故；此道無礙，如意通智所遊戲故；此道無暗，有慧光明故；此道平正，無諸諂曲故；此道端直，離諸邪曲故；此道平等，等有情心故；此道廣大，容諸有情故；此道寬博，互不相逼故；此道能生，無有疲倦故；此道福資糧，檀波羅蜜故；此道無熱惱，戒波羅蜜故；此道無怖畏，忍波羅蜜故；此道不退轉，進波羅蜜故；此道離諸境，禪波羅蜜故；此道遍虛空，慧波羅蜜故；此道隨順智，能令變化故；此道常滿足，集諸善法故；此道隨法輪，所聞不忘故。善男子！是為菩薩出世間道，如是殊勝清淨無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若住此清淨道，即能於彼惡道有情作大光明；由得光明名為安住出世間道。此道最勝，能令往趣菩提場故；此道淨勝，能離一切不善心故；此道殊勝，能到於佛智慧頂故；此道無上，能度生死諸瀑流故；此道無比，能超一切偏異道故；此道無等，無有一法能相類故；此道無等等，不離往昔因佛道故；此道安隱，善能摧伏諸魔怨故；此道無礙，如意通智所遊戲故；此道無暗，有慧光明故；此道平正，無諸諂曲故；此道端直，離諸邪曲故；此道平等，等有情心故；此道廣大，容諸有情故；此道寬博，互不相逼故；此道能生，無有疲倦故；此道福資糧，檀波羅蜜故；此道無熱惱，戒波羅蜜故；此道無怖畏，忍波羅蜜故；此道不退轉，進波羅蜜故；此道離諸境，禪波羅蜜故；此道遍虛空，慧波羅蜜故；此道隨順智，能令變化故；此道常滿足，集諸善法故；此道隨法輪，所聞不忘故。善男子！是為菩薩出世間道，如是殊勝清淨無比。

「若菩薩欲住此清淨道，當被大甲冑成就大乘，由此往詣菩提場故。何等名為被大甲冑？此諸菩薩，若被未度者令度甲冑，修治大船故；被未解脫者令解脫甲冑，解脫煩惱諸見縛故；被未安者令安甲冑，令捨一切攝受怖故；被未涅槃者令得涅槃甲冑，令顛倒者獲正道故；被解脫一切有情甲冑，令著我、有情、命者、壽者無所得故；被受持正法甲冑，不貪身命故；被淨佛剎土甲冑，修習善根無厭足故；被莊嚴相好甲冑，積集種種福資糧故；被摧諸魔外道所說甲冑，獲神通力故；被令一切有情歡喜甲冑，獲四無礙智故；被求諸佛正法甲冑，得陀羅尼智故；被觀一切有情心甲冑，得神通智故；被知一切有情根前後智甲冑，由方便智慧故；被滿足十力甲冑，積集智慧力故；被無所畏甲冑，於一切處心無退沒故；被滿足十八不共法甲冑，修一切善法斷一切不善法故；被聞一切法不驚、不怖、不畏甲冑，知一切法如幻夢、光影、谷響、水月故；被大悲甲冑，知諸有情本來涅槃悉成就故；被善巧方便甲冑，聞空、無相、無願、無行一切法不生，而能示現處生死故；被先加持不動甲冑，聞說超過尼夜摩相，一切諸法不生、一切行不滅，不取果證故；是為菩薩大乘甲冑。菩薩被此二十大甲冑已，乘於大乘到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩欲住此清淨道，當被大甲冑成就大乘，由此往詣菩提場故。何等名為被大甲冑？此諸菩薩，若被未度者令度甲冑，修治大船故；被未解脫者令解脫甲冑，解脫煩惱諸見縛故；被未安者令安甲冑，令捨一切攝受怖故；被未涅槃者令得涅槃甲冑，令顛倒者獲正道故；被解脫一切有情甲冑，令著我、有情、命者、壽者無所得故；被受持正法甲冑，不貪身命故；被淨佛剎土甲冑，修習善根無厭足故；被莊嚴相好甲冑，積集種種福資糧故；被摧諸魔外道所說甲冑，獲神通力故；被令一切有情歡喜甲冑，獲四無礙智故；被求諸佛正法甲冑，得陀羅尼智故；被觀一切有情心甲冑，得神通智故；被知一切有情根前後智甲冑，由方便智慧故；被滿足十力甲冑，積集智慧力故；被無所畏甲冑，於一切處心無退沒故；被滿足十八不共法甲冑，修一切善法斷一切不善法故；被聞一切法不驚、不怖、不畏甲冑，知一切法如幻夢、光影、谷響、水月故；被大悲甲冑，知諸有情本來涅槃悉成就故；被善巧方便甲冑，聞空、無相、無願、無行一切法不生，而能示現處生死故；被先加持不動甲冑，聞說超過尼夜摩相，一切諸法不生、一切行不滅，不取果證故；是為菩薩大乘甲冑。菩薩被此二十大甲冑已，乘於大乘到於彼岸。

「復次，乘者，以四攝法為輪，善能攝取諸有情故；以淨十善為輻，善能通達諸正行故；以淨意樂善根為軸，善作甚深行根本故；以廣大緣生智為轂，堪任荷負有情善故；以大慈悲為輞，攝受法寶眷屬而莊嚴故；以堅固力為繫縛，最勝功德無退失故；以先誓願及善巧智為運動，大悲方便能雙運故；以奢摩他為轅，引發正慧善能遍知四聖諦故；以無遮施輻，為資糧故；以如意足遊諸佛剎故；以正念繩，持菩提心不退失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，乘者，以四攝法為輪，善能攝取諸有情故；以淨十善為輻，善能通達諸正行故；以淨意樂善根為軸，善作甚深行根本故；以廣大緣生智為轂，堪任荷負有情善故；以大慈悲為輞，攝受法寶眷屬而莊嚴故；以堅固力為繫縛，最勝功德無退失故；以先誓願及善巧智為運動，大悲方便能雙運故；以奢摩他為轅，引發正慧善能遍知四聖諦故；以無遮施輻，為資糧故；以如意足遊諸佛剎故；以正念繩，持菩提心不退失故。

「復次，乘者，廣博容受一切有情，摧伏二乘制諸外道、破壞魔眾顯現明智，能到究竟，一切菩薩所應學故；梵、釋、諸天皆讚仰故；如師子座安處一切說法者故；亦能顯現微妙色相，觀無厭故；金剛鉤鏁堅固意樂，常無壞故；以菩提心而為先導，令身行願功德滿故；以淨天眼常觀察故；以淨光明照十方故；常雨清淨覺支花故；常奏無礙法音樂故；善說正理相應法故；善化同類諸有情故；一切菩薩為眷屬故；無量功德所莊嚴故；流出無上薩婆若故。善男子！如是菩薩擐彼二十清淨甲冑，乘此大乘住出世道，以作佛事安立有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，乘者，廣博容受一切有情，摧伏二乘制諸外道、破壞魔眾顯現明智，能到究竟，一切菩薩所應學故；梵、釋、諸天皆讚仰故；如師子座安處一切說法者故；亦能顯現微妙色相，觀無厭故；金剛鉤鏁堅固意樂，常無壞故；以菩提心而為先導，令身行願功德滿故；以淨天眼常觀察故；以淨光明照十方故；常雨清淨覺支花故；常奏無礙法音樂故；善說正理相應法故；善化同類諸有情故；一切菩薩為眷屬故；無量功德所莊嚴故；流出無上薩婆若故。善男子！如是菩薩擐彼二十清淨甲冑，乘此大乘住出世道，以作佛事安立有情。」

說此大乘甲冑莊嚴時，七萬二千人天，發於無上正等菩提之心；三萬二千菩薩，於出世間道皆得清淨，獲無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大乘甲冑莊嚴時，七萬二千人天，發於無上正等菩提之心；三萬二千菩薩，於出世間道皆得清淨，獲無生忍。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第五