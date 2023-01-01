大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

「善男子！云何菩薩善知軌儀，修行離暗獲得光明，不隨他緣得自然智，速到大乘一切智智？善男子！若菩薩，於彼所行軌儀一切諸行，不退、不動獲得光明，名為正法自智光明；亦名於法無障礙智。能離於暗獲得光明，不隨他緣得自然智。何以故？彼菩薩住自然智光明之時，於他有情及於此法，照了決定，不隨他緣，速疾能證薩婆若智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善知軌儀，修行離暗獲得光明，不隨他緣得自然智，速到大乘一切智智？善男子！若菩薩，於彼所行軌儀一切諸行，不退、不動獲得光明，名為正法自智光明；亦名於法無障礙智。能離於暗獲得光明，不隨他緣得自然智。何以故？彼菩薩住自然智光明之時，於他有情及於此法，照了決定，不隨他緣，速疾能證薩婆若智。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「已脫諸見之智者， 於生死中具福德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已脫諸見之智者， 於生死中具福德；

住於瑜伽離諸相， 迴向菩提無盡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於瑜伽離諸相， 迴向菩提無盡處。

應具一切智資糧， 無邊智慧虛空性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應具一切智資糧， 無邊智慧虛空性；

無色、無相亦無法， 則能滿足一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色、無相亦無法， 則能滿足一切智。

應念佛身勝生子， 於彼心意不散動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應念佛身勝生子， 於彼心意不散動；

不取色相及種姓， 是故名為念如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取色相及種姓， 是故名為念如來。

法體遠離於諸欲， 湛然寂靜常無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法體遠離於諸欲， 湛然寂靜常無相；

若能遠離於所緣， 是故名為真念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠離於所緣， 是故名為真念法。

無為、無染常解脫， 是故名為念僧伽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為、無染常解脫， 是故名為念僧伽。

一切資緣諸事物， 悉能捨施無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切資緣諸事物， 悉能捨施無所著；

無思清淨無分別， 是故名為念於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思清淨無分別， 是故名為念於捨。

無為尸羅無諸漏， 離身、語、意不流轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為尸羅無諸漏， 離身、語、意不流轉；

不生三有無所依， 是為正念無漏戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生三有無所依， 是為正念無漏戒。

淨居諸天體無垢， 及住兜率紹法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居諸天體無垢， 及住兜率紹法王；

應念如是清淨天， 不久我常亦如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應念如是清淨天， 不久我常亦如彼。

若持諸佛之正法， 不應執著煩惱事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持諸佛之正法， 不應執著煩惱事；

於法、非法皆解脫， 如是能持諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法、非法皆解脫， 如是能持諸佛法。

如佛所得菩提相， 受持法者亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所得菩提相， 受持法者亦復然；

若知本際無有塵， 是則名持諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知本際無有塵， 是則名持諸佛法。

由我淨故有情淨， 法淨智者隨行之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我淨故有情淨， 法淨智者隨行之；

知諸有情心性淨， 以如是行而成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸有情心性淨， 以如是行而成就。

不作斷滅有情界， 亦不見彼有增、減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作斷滅有情界， 亦不見彼有增、減；

為說斷除顛倒見， 化無量眾令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說斷除顛倒見， 化無量眾令清淨。

應說世間諸境界， 不異如來之境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應說世間諸境界， 不異如來之境界；

佛之境界如虛空， 世間之境亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之境界如虛空， 世間之境亦如是。

一切語言及文字， 悉皆猶如空谷響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言及文字， 悉皆猶如空谷響；

中間無有所聞者， 如是知已獲總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間無有所聞者， 如是知已獲總持。

受持、修習及讀誦， 盡能宣說法理趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持、修習及讀誦， 盡能宣說法理趣；

無我、無人、無法想， 如是安住陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、無人、無法想， 如是安住陀羅尼。

能持一切諸佛法， 善說聞者皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持一切諸佛法， 善說聞者皆歡喜；

正念不離三摩地， 由此決定於總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念不離三摩地， 由此決定於總持。

於法不動無散心， 亦於諸法無疑惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不動無散心， 亦於諸法無疑惑；

譬如龍王降大雨， 彼人說法亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍王降大雨， 彼人說法亦復然。

無著、無縛、無障礙， 能說千億俱胝典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著、無縛、無障礙， 能說千億俱胝典；

於諸有情無法想， 彼得辯才勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸有情無法想， 彼得辯才勝功德。

承佛威神說妙法， 千俱胝劫常無礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛威神說妙法， 千俱胝劫常無礙；

令諸有情心歡喜， 安住辯才佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸有情心歡喜， 安住辯才佛功德。

若知一切法理趣， 體性皆若於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知一切法理趣， 體性皆若於虛空；

無人、無命、無壽者， 彼即名持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人、無命、無壽者， 彼即名持佛正法。

有情本性皆圓寂， 究竟諸法悉無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情本性皆圓寂， 究竟諸法悉無生；

是忍境界無垢淨， 得此名為不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是忍境界無垢淨， 得此名為不放逸。

見於諸蘊皆如幻， 則見諸法真實性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於諸蘊皆如幻， 則見諸法真實性；

知於六處如空邑， 是則能超於蘊魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於六處如空邑， 是則能超於蘊魔。

譬如空中起浮雲， 一切諸惑亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中起浮雲， 一切諸惑亦如是；

常於正理勤觀察， 彼則能超煩惱魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於正理勤觀察， 彼則能超煩惱魔。

若知無生常不生， 則知寂滅亦無滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知無生常不生， 則知寂滅亦無滅；

法無過去、未來世， 決定不為死魔侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無過去、未來世， 決定不為死魔侵。

於法無動亦無思， 不住菩提無覺想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無動亦無思， 不住菩提無覺想；

無我、無人起悲濟， 是降天魔之眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、無人起悲濟， 是降天魔之眷屬。

見於識、智二平等， 不住無為及有為； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於識、智二平等， 不住無為及有為；

心如幻化知世間， 是名勇健難摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如幻化知世間， 是名勇健難摧伏。

於此、彼岸無所著， 說法修習相應者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此、彼岸無所著， 說法修習相應者；

拔濟有情無人想， 是名菩薩之導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟有情無人想， 是名菩薩之導師。

觀察三有如曠野， 亦如空性不變異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察三有如曠野， 亦如空性不變異；

無路、無人、無拔濟， 是為說法大商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無路、無人、無拔濟， 是為說法大商主。

善說有、無真實法， 了法本來常清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說有、無真實法， 了法本來常清淨；

悲與寂滅理相應， 是名菩薩導師者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲與寂滅理相應， 是名菩薩導師者。

前、後流轉心相續， 如此二心不和合； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前、後流轉心相續， 如此二心不和合；

了知流注心體性， 是名菩薩之勇健。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知流注心體性， 是名菩薩之勇健。

知諸法性本清淨， 猶如虛空、如水月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法性本清淨， 猶如虛空、如水月；

不著一切諸煩惱， 是淨薩埵常稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著一切諸煩惱， 是淨薩埵常稱讚。

若知一法同諸法， 如幻陽炎無所取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知一法同諸法， 如幻陽炎無所取；

虛妄空寂不常恒， 彼人不久成真覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄空寂不常恒， 彼人不久成真覺。」

說此決定法門時，七萬二千那庾多天、人、緊那羅、摩睺羅伽等，皆發無上正等覺心；三萬二千菩薩得無生法忍。於此三千大千世界，六種震動，大光普照，百千諸天雨種種花，奏諸伎樂，以鄔馱南而共讚歎：「此諸有情，已為如來法印印之。若有聞此法門，能生勝解受持演說，如法修行一切智者，於此佛剎皆應禮敬以自莊嚴。所以者何？由佛世尊出興於世，演此祕密決定法門，令我等聞，非餘有情所聞見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此決定法門時，七萬二千那庾多天、人、緊那羅、摩睺羅伽等，皆發無上正等覺心；三萬二千菩薩得無生法忍。於此三千大千世界，六種震動，大光普照，百千諸天雨種種花，奏諸伎樂，以鄔馱南而共讚歎：「此諸有情，已為如來法印印之。若有聞此法門，能生勝解受持演說，如法修行一切智者，於此佛剎皆應禮敬以自莊嚴。所以者何？由佛世尊出興於世，演此祕密決定法門，令我等聞，非餘有情所聞見故。」

爾時，大虛空藏菩薩，從佛世尊聞說是已，即時獲得六無垢清淨三摩地門，以價直三千世界摩尼寶網，覆於佛上而為供養，一心合掌作如是言：「如來今者以無礙智，觀察一切有情根性前後善巧，宣說無障礙法甚深理趣，由此眾會皆大歡喜讚歎大乘。」時十方世界所來集會諸菩薩等，復放光明，皆言：「由於如來說如是法門，令我等聞，深生慶幸靡不歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩，從佛世尊聞說是已，即時獲得六無垢清淨三摩地門，以價直三千世界摩尼寶網，覆於佛上而為供養，一心合掌作如是言：「如來今者以無礙智，觀察一切有情根性前後善巧，宣說無障礙法甚深理趣，由此眾會皆大歡喜讚歎大乘。」時十方世界所來集會諸菩薩等，復放光明，皆言：「由於如來說如是法門，令我等聞，深生慶幸靡不歡喜。」

爾時，會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯，白大虛空藏菩薩言：「正士！汝名虛空庫藏，而汝豈以虛空為庫藏耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯，白大虛空藏菩薩言：「正士！汝名虛空庫藏，而汝豈以虛空為庫藏耶？」

虛空藏菩薩言：「善男子！我亦是虛空亦是庫藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！我亦是虛空亦是庫藏。」

迅辯菩薩言：「善男子！我願見汝虛空庫藏差別之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅辯菩薩言：「善男子！我願見汝虛空庫藏差別之相。」

虛空藏菩薩言：「善男子！如汝之心所思惟物，我令空中為汝雨之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「善男子！如汝之心所思惟物，我令空中為汝雨之。」

迅辯菩薩言：「我昔曾見赤優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界，彼有蓮花名曰一切光明遍照，其量廣於一俱盧舍，有多千葉香潔柔軟，猶若迦止栗那綿，身觸之時受極快樂；其香芬馥遍於無量百千世界，彼中菩薩聞香、見花即皆得定。唯願仁者於此眾會而雨是花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅辯菩薩言：「我昔曾見赤優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界，彼有蓮花名曰一切光明遍照，其量廣於一俱盧舍，有多千葉香潔柔軟，猶若迦止栗那綿，身觸之時受極快樂；其香芬馥遍於無量百千世界，彼中菩薩聞香、見花即皆得定。唯願仁者於此眾會而雨是花。」

時迅辯菩薩一心淨意，未久之間，於是大虛空藏菩薩以大威神加持力故，即於空中雨如是花。時此會眾見是花已，各各獲得愛樂花三摩地；從定出已異口同聲，讚大虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！正士！由汝加持智力故，令一切有情悉皆獲得如是之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迅辯菩薩一心淨意，未久之間，於是大虛空藏菩薩以大威神加持力故，即於空中雨如是花。時此會眾見是花已，各各獲得愛樂花三摩地；從定出已異口同聲，讚大虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！正士！由汝加持智力故，令一切有情悉皆獲得如是之力。」

爾時，眾中復有菩薩名寶莊嚴，白大虛空藏菩薩言：「大士！唯願為我及諸有情，於虛空中雨細粖金。」所言未訖，即有無量粖金，從虛空中如雨而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩名寶莊嚴，白大虛空藏菩薩言：「大士！唯願為我及諸有情，於虛空中雨細粖金。」所言未訖，即有無量粖金，從虛空中如雨而下。

寶莊嚴菩薩復言：「願於空中雨一切寶。」所言未訖，即於空中有無量無數種種名、種種色、種種摩尼之寶如雨而下。所謂：金、銀、頗胝迦、吠琉璃、碼碯、赤珠、牟娑羅藏寶，吉祥藏寶、髻娑羅無垢光寶，月光寶、日光寶、照曜寶、殊勝光寶，贍部光寶、火光寶，硨磲、璧玉、珊瑚、帝青寶，德藏寶、寂靜光寶、澄清濁水寶，不壞光明寶、建立眼寶，旋轉寶、釋迦楞伽寶，勝寶、大勝寶、威德熾盛寶、吉祥藏王寶，金剛蘂寶、世光寶，光味寶、持光半月寶，贍部檀寶、贍部洲光寶，千光寶、炬火光寶，勝莊嚴寶、息熱寶，無熱惱寶、除病寶，淨眼寶，淨耳、鼻、舌、身、意寶，照曜支寶、照曜寶，青光寶、黃光寶，頗胝迦寶、白頗胝迦寶、網寶。以要言之，餘如是類無量之寶悉皆雨之，如是無邊眾寶名字，若於一劫不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶莊嚴菩薩復言：「願於空中雨一切寶。」所言未訖，即於空中有無量無數種種名、種種色、種種摩尼之寶如雨而下。所謂：金、銀、頗胝迦、吠琉璃、碼碯、赤珠、牟娑羅藏寶，吉祥藏寶、髻娑羅無垢光寶，月光寶、日光寶、照曜寶、殊勝光寶，贍部光寶、火光寶，硨磲、璧玉、珊瑚、帝青寶，德藏寶、寂靜光寶、澄清濁水寶，不壞光明寶、建立眼寶，旋轉寶、釋迦楞伽寶，勝寶、大勝寶、威德熾盛寶、吉祥藏王寶，金剛蘂寶、世光寶，光味寶、持光半月寶，贍部檀寶、贍部洲光寶，千光寶、炬火光寶，勝莊嚴寶、息熱寶，無熱惱寶、除病寶，淨眼寶，淨耳、鼻、舌、身、意寶，照曜支寶、照曜寶，青光寶、黃光寶，頗胝迦寶、白頗胝迦寶、網寶。以要言之，餘如是類無量之寶悉皆雨之，如是無邊眾寶名字，若於一劫不可說盡。

爾時，復有時王菩薩，白大虛空藏菩薩言：「大士！此娑訶世界，有無量受苦有情，貧匱飢餓無諸飲食，著破弊衣復有裸形；及諸餓鬼露體饑渴被髮覆身，常思所棄涕唾膿血。為如是類願生憐愍，雨以衣食而充濟之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有時王菩薩，白大虛空藏菩薩言：「大士！此娑訶世界，有無量受苦有情，貧匱飢餓無諸飲食，著破弊衣復有裸形；及諸餓鬼露體饑渴被髮覆身，常思所棄涕唾膿血。為如是類願生憐愍，雨以衣食而充濟之。」

時虛空藏菩薩，以加持力，即於虛空，雨種種飲食異類衣服，百千色相無量無邊不可算數，上妙細軟過於迦止栗那綿，身觸之時受極快樂。於此三千大千世界，一切貧匱孤露有情及諸餓鬼，蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空藏菩薩，以加持力，即於虛空，雨種種飲食異類衣服，百千色相無量無邊不可算數，上妙細軟過於迦止栗那綿，身觸之時受極快樂。於此三千大千世界，一切貧匱孤露有情及諸餓鬼，蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足。

爾時，會中復有菩薩名曰醫王，白大虛空藏菩薩言：「大士！今此世界，無量有情嬰諸疾病，復無眷屬所能瞻視，以病纏綿受大苦惱。願為此等諸有情類，雨上藥草，令彼患者悉皆除愈。」所言未訖，即時虛空雨於無量甘露妙藥；由此藥故，一切病者服皆除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中復有菩薩名曰醫王，白大虛空藏菩薩言：「大士！今此世界，無量有情嬰諸疾病，復無眷屬所能瞻視，以病纏綿受大苦惱。願為此等諸有情類，雨上藥草，令彼患者悉皆除愈。」所言未訖，即時虛空雨於無量甘露妙藥；由此藥故，一切病者服皆除差。

復有菩薩名摧惡趣，白大虛空藏菩薩言：「善男子！願以大悲，息三惡趣受諸劇苦一切有情。」所言未訖，即於空中出大光明，照捺落迦、傍生、鬼趣，彼諸有情皆息眾苦得受安樂。又於虛空雨眾花鬘、塗香、末香，幢幡、傘蓋、燈燭、音樂，奴婢、妻妾、童子、婇女。象馬、車乘、宅舍，城郭、村邑、聚落、國土，宮殿、樓閣、花園、窓牖、床榻，珍寶、輦輿、四牛、十六牛，乃至千牛所駕之車，悉於虛空如雨而下；皆由大虛空藏菩薩加持力故。復告眾言：「善男子！汝等皆取如是等物隨用捨施，當令滿足檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名摧惡趣，白大虛空藏菩薩言：「善男子！願以大悲，息三惡趣受諸劇苦一切有情。」所言未訖，即於空中出大光明，照捺落迦、傍生、鬼趣，彼諸有情皆息眾苦得受安樂。又於虛空雨眾花鬘、塗香、末香，幢幡、傘蓋、燈燭、音樂，奴婢、妻妾、童子、婇女。象馬、車乘、宅舍，城郭、村邑、聚落、國土，宮殿、樓閣、花園、窓牖、床榻，珍寶、輦輿、四牛、十六牛，乃至千牛所駕之車，悉於虛空如雨而下；皆由大虛空藏菩薩加持力故。復告眾言：「善男子！汝等皆取如是等物隨用捨施，當令滿足檀波羅蜜。」

復有菩薩名戒莊嚴，白大虛空藏菩薩言：「善男子！汝已雨於檀波羅蜜，何不復雨戒波羅蜜？」所言未訖，即時十方諸佛及諸菩薩，皆共讚歎戒波羅蜜莊嚴功德。如是讚歎戒功德聲從空中出；如是讚歎忍辱、精進、禪定、智慧莊嚴功德，所出之聲亦復如是。又聞諸佛菩薩百千詞句，稱讚諸法無增、無減；由此法音警覺三千大千世界，令無量無數有情，修學三乘而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名戒莊嚴，白大虛空藏菩薩言：「善男子！汝已雨於檀波羅蜜，何不復雨戒波羅蜜？」所言未訖，即時十方諸佛及諸菩薩，皆共讚歎戒波羅蜜莊嚴功德。如是讚歎戒功德聲從空中出；如是讚歎忍辱、精進、禪定、智慧莊嚴功德，所出之聲亦復如是。又聞諸佛菩薩百千詞句，稱讚諸法無增、無減；由此法音警覺三千大千世界，令無量無數有情，修學三乘而得成就。

復有菩薩名普遍光明，白大虛空藏菩薩言：「汝虛空庫藏，為唯於此世界中現饒益有情，為復亦能於餘世界現如斯事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名普遍光明，白大虛空藏菩薩言：「汝虛空庫藏，為唯於此世界中現饒益有情，為復亦能於餘世界現如斯事？」

爾時，大虛空藏菩薩告普遍光明菩薩言：「善男子！汝獲無垢妙淨天眼，當觀十方諸佛世界，為見何物？」說是語已，時普遍光明即以天眼，觀見十方無量阿僧祇世界，所雨寶物、飲食、衣服，一如此界無所減少；又聞空中所說一切微妙法音亦不增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩告普遍光明菩薩言：「善男子！汝獲無垢妙淨天眼，當觀十方諸佛世界，為見何物？」說是語已，時普遍光明即以天眼，觀見十方無量阿僧祇世界，所雨寶物、飲食、衣服，一如此界無所減少；又聞空中所說一切微妙法音亦不增減。

爾時，普遍光明菩薩見是事已，深生奇特嘆未曾有，以鄔馱南稱讚大虛空藏菩薩：「不可思議難可測量，而能頓於一切世界，現如是等種種寶物；唯願以佛威神之力及於仁者加持之力，令此眾會及餘世界一切有情，普皆得見如是眾寶，普皆得聞虛空法音。」爾時大虛空藏菩薩，即如其言更雨如是種種諸寶，皆令此會及他方國土一切有情悉皆得見，各各皆發無上正等菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普遍光明菩薩見是事已，深生奇特嘆未曾有，以鄔馱南稱讚大虛空藏菩薩：「不可思議難可測量，而能頓於一切世界，現如是等種種寶物；唯願以佛威神之力及於仁者加持之力，令此眾會及餘世界一切有情，普皆得見如是眾寶，普皆得聞虛空法音。」爾時大虛空藏菩薩，即如其言更雨如是種種諸寶，皆令此會及他方國土一切有情悉皆得見，各各皆發無上正等菩提之心。

爾時，王舍大城有五百女人，共詣大虛空藏菩薩所。到已白言：「我聞正士能滿一切有情所願，然今我等夫主並死，不知所趣，唯願大士示我令見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城有五百女人，共詣大虛空藏菩薩所。到已白言：「我聞正士能滿一切有情所願，然今我等夫主並死，不知所趣，唯願大士示我令見。」

爾時，大虛空藏菩薩以威神力故，即為五百女人，各各現其本夫形狀住菩薩前。時虛空藏告諸女言：「姊妹！當觀此是汝等本夫以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩以威神力故，即為五百女人，各各現其本夫形狀住菩薩前。時虛空藏告諸女言：「姊妹！當觀此是汝等本夫以不？」

彼諸女等各見本夫，悲喜交集。時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家，七日之中為女說法，令得成就咸發無上菩提之心，住不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸女等各見本夫，悲喜交集。時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家，七日之中為女說法，令得成就咸發無上菩提之心，住不退轉。

時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所，一心同聲以伽陀讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所，一心同聲以伽陀讚曰：

「我等今知是法相， 猶如幻化虛空性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等今知是法相， 猶如幻化虛空性；

而為我等示現夫， 今我成就最勝業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為我等示現夫， 今我成就最勝業。

以是諸法皆變化， 本空、無心、無所動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是諸法皆變化， 本空、無心、無所動；

由此通達無漏法， 永不隨逐諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此通達無漏法， 永不隨逐諸煩惱。

是故皆發菩提心， 願欲拔濟有情類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故皆發菩提心， 願欲拔濟有情類；

蒙為我等授記莂， 當得成佛度有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙為我等授記莂， 當得成佛度有情。

同名善調之如來， 廣於後世修諸行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同名善調之如來， 廣於後世修諸行；

我等獲斯妙法雨， 是故稱讚大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等獲斯妙法雨， 是故稱讚大導師。」

爾時，復有五百丈夫被賊欲害，即聞空中聲曰：「汝等當知有菩薩名大虛空藏，能於怖畏諸有情類施於無畏。汝等應當歸依稽首，必無所害。」時彼諸人以恐怖故，皆共一心異口同聲作如是言：「南無大虛空藏菩薩！」作是語時，虛空藏菩薩化五百人從虛空下，住彼人前，告諸賊言：「是等貧匱，何用害為？寧殺我等。今當與汝衣服、瓔珞所須之物，令無所乏，勿斷彼命。」時彼諸賊即殺化人，其五百人咸離怖畏泰然安隱，皆共往詣大虛空藏菩薩之所，恭敬合掌頭面禮足作如是言：「我等今者皆從大師得全性命，故來頂禮，莫知所報廣大之恩，唯願為我說微妙法，當共受持成二利行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有五百丈夫被賊欲害，即聞空中聲曰：「汝等當知有菩薩名大虛空藏，能於怖畏諸有情類施於無畏。汝等應當歸依稽首，必無所害。」時彼諸人以恐怖故，皆共一心異口同聲作如是言：「南無大虛空藏菩薩！」作是語時，虛空藏菩薩化五百人從虛空下，住彼人前，告諸賊言：「是等貧匱，何用害為？寧殺我等。今當與汝衣服、瓔珞所須之物，令無所乏，勿斷彼命。」時彼諸賊即殺化人，其五百人咸離怖畏泰然安隱，皆共往詣大虛空藏菩薩之所，恭敬合掌頭面禮足作如是言：「我等今者皆從大師得全性命，故來頂禮，莫知所報廣大之恩，唯願為我說微妙法，當共受持成二利行。」

爾時，大虛空藏菩薩告言：「善男子！汝等今者既無所懼，各各宜發阿耨多羅三藐三菩提心，則得自利利他成就。」說是語已，彼等一時皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以上妙衣服價直百千，奉虛空藏菩薩以申供養。如是供養虛空藏菩薩已，即為供養一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩告言：「善男子！汝等今者既無所懼，各各宜發阿耨多羅三藐三菩提心，則得自利利他成就。」說是語已，彼等一時皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以上妙衣服價直百千，奉虛空藏菩薩以申供養。如是供養虛空藏菩薩已，即為供養一切諸佛。

爾時，世尊悉與彼等授於記莂：「於當來世過無量劫，修菩提分法已，當得成佛，同號無怖畏如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊悉與彼等授於記莂：「於當來世過無量劫，修菩提分法已，當得成佛，同號無怖畏如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。」

爾時，舍利子白大虛空藏菩薩言：「善男子！汝得此虛空庫藏已來，經今幾何不枯不竭，周給一切無有窮盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白大虛空藏菩薩言：「善男子！汝得此虛空庫藏已來，經今幾何不枯不竭，周給一切無有窮盡？」

虛空藏言：「大德！於意云何？豈有虛空而竭盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德！於意云何？豈有虛空而竭盡耶？」

「不也，大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，大士！」

虛空藏言：「如是，大德舍利子！虛空自性無盡，我今所有善根功德亦復如是。所以者何？我為菩提，於無量劫積集無量無邊善根，悉皆迴向，如彼虛空無有窮竭，是故周給不竭不盡。如汝所言，而此空中施設庫藏經幾何者，乃至我發菩提心來，空中庫藏久近如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「如是，大德舍利子！虛空自性無盡，我今所有善根功德亦復如是。所以者何？我為菩提，於無量劫積集無量無邊善根，悉皆迴向，如彼虛空無有窮竭，是故周給不竭不盡。如汝所言，而此空中施設庫藏經幾何者，乃至我發菩提心來，空中庫藏久近如是。」

時舍利子復言：「汝發菩提心復經幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子復言：「汝發菩提心復經幾時？」

答曰：「如佛世尊知其近遠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如佛世尊知其近遠。」

舍利子即白佛言：「世尊！此虛空藏菩薩，發菩提心經幾許時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子即白佛言：「世尊！此虛空藏菩薩，發菩提心經幾許時？」

佛言：「善男子！我若具說，人天聞者皆生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我若具說，人天聞者皆生疑惑。」

舍利子言：「善哉，世尊！唯願垂慈為我開示；又此會中有無量眾皆共渴仰，願為解說令得淨信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「善哉，世尊！唯願垂慈為我開示；又此會中有無量眾皆共渴仰，願為解說令得淨信。」

爾時，佛告舍利子：「譬如恒河沙數世界所有微塵，一一微塵復為一劫，如是塵劫為一洛叉。復有無量那由他洛叉微塵劫，盡是微塵所有劫數，彼虛空藏發於無上正等覺心，經爾所時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子：「譬如恒河沙數世界所有微塵，一一微塵復為一劫，如是塵劫為一洛叉。復有無量那由他洛叉微塵劫，盡是微塵所有劫數，彼虛空藏發於無上正等覺心，經爾所時。」

舍利子復白佛言：「世尊！彼虛空藏初發心時，所遇如來名字何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子復白佛言：「世尊！彼虛空藏初發心時，所遇如來名字何等？」

佛告舍利子：「彼時如來出現於世，名一切勝願寶威德王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名現一切佛剎，劫名寶莊嚴。舍利子！彼現一切佛剎世界，所有功德莊嚴成就，我以劫壽說不能盡。舍利子！彼佛世尊所坐道場，周千世界，復有超過數量諸菩薩眾，以為眷屬。舍利子！彼時世界有轉輪王，名一切天灌頂，王於三千大千世界。彼王復有不可思議寶藏，有三萬六千子，悉皆化生有大威德。彼佛世界乃至無有女人之名。舍利子！彼佛世尊壽百千劫，其一切天灌頂王，於四十中劫承事彼佛，一日之中用千俱胝上妙資具，積高須彌以為供養，所積福聚不可思議。其王諸子及諸眷屬，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利子！彼時一切天灌頂王，莫作異觀，今虛空藏菩薩是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「彼時如來出現於世，名一切勝願寶威德王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名現一切佛剎，劫名寶莊嚴。舍利子！彼現一切佛剎世界，所有功德莊嚴成就，我以劫壽說不能盡。舍利子！彼佛世尊所坐道場，周千世界，復有超過數量諸菩薩眾，以為眷屬。舍利子！彼時世界有轉輪王，名一切天灌頂，王於三千大千世界。彼王復有不可思議寶藏，有三萬六千子，悉皆化生有大威德。彼佛世界乃至無有女人之名。舍利子！彼佛世尊壽百千劫，其一切天灌頂王，於四十中劫承事彼佛，一日之中用千俱胝上妙資具，積高須彌以為供養，所積福聚不可思議。其王諸子及諸眷屬，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利子！彼時一切天灌頂王，莫作異觀，今虛空藏菩薩是。」

爾時，舍利子白佛言：「甚奇，世尊！此大虛空藏菩薩，被不可思議甲冑，乃至久遠住於大乘，能證如是威德法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「甚奇，世尊！此大虛空藏菩薩，被不可思議甲冑，乃至久遠住於大乘，能證如是威德法行。」

佛言：「舍利子！是大虛空藏菩薩，所供養佛超過無量恒河沙數，於彼佛所淨菩提心，恒河沙數佛所菩提心淨則意樂淨；恒河沙數意樂淨則加行淨；恒河沙數加行淨則增上意樂淨；恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜多淨；恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸羅波羅蜜多淨；恒河沙數尸羅波羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨；恒河沙數忍辱波羅蜜多淨則精進波羅蜜多淨；恒河沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨；恒河沙數禪那波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨；恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅蜜多淨；恒河沙數方便波羅蜜多淨則一切有情無礙心無礙光淨；恒河沙數有情無礙心無礙光淨則大慈淨；乃至大悲、大喜、大捨、大神通智淨則身、語、心淨；由恒河沙數心清淨則一大人相淨；如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虛空庫藏淨。舍利子！由如是故，此虛空藏菩薩，能於空中示現一切菩薩之行。舍利子！譬如虛空無有窮盡；善男子！如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是，是故名為虛空庫藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！是大虛空藏菩薩，所供養佛超過無量恒河沙數，於彼佛所淨菩提心，恒河沙數佛所菩提心淨則意樂淨；恒河沙數意樂淨則加行淨；恒河沙數加行淨則增上意樂淨；恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜多淨；恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸羅波羅蜜多淨；恒河沙數尸羅波羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨；恒河沙數忍辱波羅蜜多淨則精進波羅蜜多淨；恒河沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨；恒河沙數禪那波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨；恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅蜜多淨；恒河沙數方便波羅蜜多淨則一切有情無礙心無礙光淨；恒河沙數有情無礙心無礙光淨則大慈淨；乃至大悲、大喜、大捨、大神通智淨則身、語、心淨；由恒河沙數心清淨則一大人相淨；如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虛空庫藏淨。舍利子！由如是故，此虛空藏菩薩，能於空中示現一切菩薩之行。舍利子！譬如虛空無有窮盡；善男子！如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是，是故名為虛空庫藏。」

說是法時，會中有一萬菩薩獲得無盡財寶，于虛空庫藏滿足願忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中有一萬菩薩獲得無盡財寶，于虛空庫藏滿足願忍。

爾時，會中復有菩薩名曰法王，白大虛空藏菩薩言：「我願從空中聞妙法音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中復有菩薩名曰法王，白大虛空藏菩薩言：「我願從空中聞妙法音。」

虛空藏言：「善男子！汝極生恭敬，心住虛空作大師想，我當令汝聞妙法音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！汝極生恭敬，心住虛空作大師想，我當令汝聞妙法音。」

爾時法王菩薩，并諸大眾一心合掌，向空禮敬瞻仰而住，以虛空藏菩薩加持力故，即於空中出伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時法王菩薩，并諸大眾一心合掌，向空禮敬瞻仰而住，以虛空藏菩薩加持力故，即於空中出伽陀曰：

「心意與諸法， 皆如於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心意與諸法， 皆如於虛空；

我今說少分， 汝等次第聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說少分， 汝等次第聽。

虛空無高故， 下亦不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無高故， 下亦不可得；

諸法亦如是， 其性無高、下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 其性無高、下。

虛空無有生， 滅亦無所得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無有生， 滅亦無所得；

諸法亦如是， 生、滅不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 生、滅不可得。

空中無損減， 復無增益性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中無損減， 復無增益性；

諸法如虛空， 平等無增、減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如虛空， 平等無增、減。

空中無有暗， 亦無於所染； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中無有暗， 亦無於所染；

心性亦如是， 無暗亦無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性亦如是， 無暗亦無染。

譬如日月光， 虛空無愛染； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月光， 虛空無愛染；

心亦同虛空， 無愛亦無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亦同虛空， 無愛亦無染。

譬如於虛空， 鉾槊無傷損； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如於虛空， 鉾槊無傷損；

菩薩觀眾苦， 亦無憂懼心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀眾苦， 亦無憂懼心。

如空雨甘露， 虛空無愛悅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空雨甘露， 虛空無愛悅；

菩薩於名利， 不生染愛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於名利， 不生染愛心。

毀、譽空不動， 苦、樂心恒靜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀、譽空不動， 苦、樂心恒靜；

大地雖搖動， 虛空性常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地雖搖動， 虛空性常住。

菩薩於世法， 遠離分別心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於世法， 遠離分別心；

如空火不燒， 菩薩惑無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空火不燒， 菩薩惑無染。

虛空離生、滅， 法界無去、來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空離生、滅， 法界無去、來；

眾色現於空， 諸法依心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾色現於空， 諸法依心住。

空無色、非色， 心性亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無色、非色， 心性亦復然；

虛空唯假名， 心意識如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空唯假名， 心意識如是。

如空無邊故， 智者德如斯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無邊故， 智者德如斯；

猶空迹難成， 菩提行無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶空迹難成， 菩提行無相。

虛空無前際， 五蘊性亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無前際， 五蘊性亦然；

過、現四大空， 未來亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過、現四大空， 未來亦如是。

如劫燒空界， 難滿諸有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如劫燒空界， 難滿諸有情；

五欲流注心， 難滿亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲流注心， 難滿亦如是。

佛說大法句， 離欲出世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大法句， 離欲出世間；

教法廣無涯， 如空無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教法廣無涯， 如空無所得。

了知真實法， 不壞、不住性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知真實法， 不壞、不住性；

知性即無性， 正見住實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知性即無性， 正見住實際。

聲性空無有， 言說性亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲性空無有， 言說性亦然；

法體本無言， 無聲亦無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法體本無言， 無聲亦無說。

諸法如幻、炎， 夢、影、響皆空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如幻、炎， 夢、影、響皆空；

寂靜無比方， 引導故為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜無比方， 引導故為喻。

法無相說相， 能、所相皆無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無相說相， 能、所相皆無；

菩薩了真如， 如空無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩了真如， 如空無所得。

無著、無所有， 無覺、無戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著、無所有， 無覺、無戲論；

不度有情故， 如性為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不度有情故， 如性為菩薩。

有情本涅槃， 聞此不驚怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情本涅槃， 聞此不驚怖；

被勇猛甲冑， 名住菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被勇猛甲冑， 名住菩提者。

猶如於幻師， 害多幻化眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如於幻師， 害多幻化眾；

實無有所害， 所度生亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無有所害， 所度生亦然。

幻化及有情， 諸佛法亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻化及有情， 諸佛法亦爾；

若悟同一性， 無自性為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若悟同一性， 無自性為性。

虛空藏菩薩， 得虛空庫藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩， 得虛空庫藏；

充足諸有情， 此藏無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充足諸有情， 此藏無窮盡。

無邊功德聚， 得此清淨藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊功德聚， 得此清淨藏；

汝觀諸法性， 其性無移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀諸法性， 其性無移動。

應知一切法， 因緣和合生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知一切法， 因緣和合生；

由此無有窮， 法藏難思故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此無有窮， 法藏難思故。

世尊常演說， 四種法無盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊常演說， 四種法無盡；

有情及虛空， 菩提心佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情及虛空， 菩提心佛法。

如諸世間物， 可說有窮盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸世間物， 可說有窮盡；

無物、無所盡， 是故說無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無物、無所盡， 是故說無盡。

究竟滅盡法， 盡法無所盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟滅盡法， 盡法無所盡；

無盡、無不盡， 是故說無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡、無不盡， 是故說無盡。

若人聞此法， 名菩薩覺悟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此法， 名菩薩覺悟；

則知如是人， 速住菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則知如是人， 速住菩提道。」

爾時，大眾聞是伽陀已，即於會中有八千菩薩得無生法忍，一萬二千天子住虛空中，發於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞是伽陀已，即於會中有八千菩薩得無生法忍，一萬二千天子住虛空中，發於阿耨多羅三藐三菩提心。