大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

「善男子！云何菩薩能持世尊佛法寶藏？善男子！諸佛法藏無有窮盡，以一切有情根性行相差別無量，諸佛世尊為令趣入，隨其爾所差別根性，說法寶藏亦有爾所無量無邊，是故名為佛法寶藏。復次，如來證菩提夜、般涅槃夜於其中間已說今說當說，所有一切悉名如說、不異說、真說。云何名為如說？如彼真如平等而說，故名如說。云何不異說？所說之法依勝義諦，平等無二，名不異說。云何真說？稱法自性，名為真說。復次，諸佛法藏不可以文字說。假使滿於三千大千世界一切有情，皆如阿難陀多聞第一，於百千俱胝劫中說於一義不可究盡。如是諸佛無邊法藏，菩薩悉能如法受持，一切文字皆不廢忘，於一切義無有差異，使諸有情皆得歡喜，供養奉事一切如來，摧壞一切魔怨，制伏一切外道，息滅煩惱顯揚正法。如是，善男子！是名持佛世尊佛法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能持世尊佛法寶藏？善男子！諸佛法藏無有窮盡，以一切有情根性行相差別無量，諸佛世尊為令趣入，隨其爾所差別根性，說法寶藏亦有爾所無量無邊，是故名為佛法寶藏。復次，如來證菩提夜、般涅槃夜於其中間已說今說當說，所有一切悉名如說、不異說、真說。云何名為如說？如彼真如平等而說，故名如說。云何不異說？所說之法依勝義諦，平等無二，名不異說。云何真說？稱法自性，名為真說。復次，諸佛法藏不可以文字說。假使滿於三千大千世界一切有情，皆如阿難陀多聞第一，於百千俱胝劫中說於一義不可究盡。如是諸佛無邊法藏，菩薩悉能如法受持，一切文字皆不廢忘，於一切義無有差異，使諸有情皆得歡喜，供養奉事一切如來，摧壞一切魔怨，制伏一切外道，息滅煩惱顯揚正法。如是，善男子！是名持佛世尊佛法寶藏。

「復次，善男子！如我等覺彼法自性，菩薩如是如彼法性應當受持。云何名為如來等覺彼法自性？謂知法自性，悉皆如幻，不成就相故；悉皆如夢，無境界相故；悉如陽炎，畢竟無生相故；悉如光影，無移動相故；亦如影像，無自性相故；知空自性，究竟如露故；知無相自性，無分別故；知無願自性，心無住故；知離欲自性，一切欲遠離故；知無為自性，超諸數相故。善男子！如是言說為他了別故，我已現證是法自性，彼法性相不可言說。若菩薩欲受持諸佛法藏，應如如來覺了諸法自性，而以文字、語言為諸有情如是說法。是為菩薩能持諸佛正法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如我等覺彼法自性，菩薩如是如彼法性應當受持。云何名為如來等覺彼法自性？謂知法自性，悉皆如幻，不成就相故；悉皆如夢，無境界相故；悉如陽炎，畢竟無生相故；悉如光影，無移動相故；亦如影像，無自性相故；知空自性，究竟如露故；知無相自性，無分別故；知無願自性，心無住故；知離欲自性，一切欲遠離故；知無為自性，超諸數相故。善男子！如是言說為他了別故，我已現證是法自性，彼法性相不可言說。若菩薩欲受持諸佛法藏，應如如來覺了諸法自性，而以文字、語言為諸有情如是說法。是為菩薩能持諸佛正法寶藏。

「善男子！云何菩薩善知有情本來清淨，而成熟之？善男子！有情界本來清淨，於彼根本性，有情不可得。若菩薩欲成熟彼有情，應如是知根本清淨；復應念彼無我見，無有情見，無命者見，無受者見。復次，所說有情名者，但從顛倒見纏無明有愛，虛妄分別諸煩惱生，無有實性。而彼菩薩，應當斷除虛妄顛倒一切煩惱，而為有情說如此法，不壞其性。為令了知有情無故，有情離故，應當如是成熟有情。善男子！是名菩薩善知有情本來清淨而成熟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善知有情本來清淨，而成熟之？善男子！有情界本來清淨，於彼根本性，有情不可得。若菩薩欲成熟彼有情，應如是知根本清淨；復應念彼無我見，無有情見，無命者見，無受者見。復次，所說有情名者，但從顛倒見纏無明有愛，虛妄分別諸煩惱生，無有實性。而彼菩薩，應當斷除虛妄顛倒一切煩惱，而為有情說如此法，不壞其性。為令了知有情無故，有情離故，應當如是成熟有情。善男子！是名菩薩善知有情本來清淨而成熟之。

「善男子！云何菩薩如理相應修習佛法？如理者名入緣生。何以故？如彼彼因緣，感彼彼果報。謂：如布施因，獲大財富；是故菩薩行布施已，盡將迴向一切智智，滿足成就檀波羅蜜。尸羅是生人天之因，菩薩普令污戒有情安住淨戒，要期迴向薩婆若已，滿足成就戒波羅蜜。忍辱柔和為莊嚴身、口、意之因，菩薩常行自利、利他，不為惱害住於忍辱，迴向薩婆若已，滿足成就忍波羅蜜。精進為能引攝一切佛法之因，菩薩應發勤精進心，積集一切所有善根，盡將迴向薩婆若已，滿足成就精進波羅蜜。禪定為於正知之因，菩薩為欲求正知故，修習奢摩他資糧，盡以迴向薩婆若已，滿足成就禪波羅蜜。般若多聞為大慧之因，菩薩不取不執聞相，迴向薩婆若已，滿足成就般若波羅蜜。如是能於一切善法，知如是因感如是果，是名因緣如理作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩如理相應修習佛法？如理者名入緣生。何以故？如彼彼因緣，感彼彼果報。謂：如布施因，獲大財富；是故菩薩行布施已，盡將迴向一切智智，滿足成就檀波羅蜜。尸羅是生人天之因，菩薩普令污戒有情安住淨戒，要期迴向薩婆若已，滿足成就戒波羅蜜。忍辱柔和為莊嚴身、口、意之因，菩薩常行自利、利他，不為惱害住於忍辱，迴向薩婆若已，滿足成就忍波羅蜜。精進為能引攝一切佛法之因，菩薩應發勤精進心，積集一切所有善根，盡將迴向薩婆若已，滿足成就精進波羅蜜。禪定為於正知之因，菩薩為欲求正知故，修習奢摩他資糧，盡以迴向薩婆若已，滿足成就禪波羅蜜。般若多聞為大慧之因，菩薩不取不執聞相，迴向薩婆若已，滿足成就般若波羅蜜。如是能於一切善法，知如是因感如是果，是名因緣如理作意。

「復次，如理作意者，謂如於我及一切法如理作意。如是知我、無我，一切法悉皆無我；知我是空，一切法悉皆是空；我但有名，一切法亦唯有名。菩薩如是如理作意，於一切法平等相應，即是具足一切佛法。是為菩薩如理相應修習佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如理作意者，謂如於我及一切法如理作意。如是知我、無我，一切法悉皆無我；知我是空，一切法悉皆是空；我但有名，一切法亦唯有名。菩薩如是如理作意，於一切法平等相應，即是具足一切佛法。是為菩薩如理相應修習佛法。

「善男子！云何菩薩不退神通，於一切法而得自在？善男子！若有沙門或婆羅門，不害身見起於神通，彼還退失。若時菩薩已害身見，及能遠離六十二等一切諸見，起於神通，名為具智、具慧、具覺、具施、具戒、具定；亦即名為身心遠離具是智已，內常寂靜外無所行，遍所知心可所欲心，善決擇心善清淨慧，無煩惱濁得光明無翳智，積集福資糧，積集智資糧，積集奢摩他資糧，積集毘鉢舍那資糧；資以檀那、淨戒莊嚴，被以忍辱、精進甲冑，依於禪定、善修般若，隨順大慈安住大悲，超出方便成如是法，起妙神通高昇無礙，乃至坐於菩提道場，以神通故於一切法皆得自在，現一切色、聞一切聲、入一切心，憶念無量劫，獲得一切遊戲神通；伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在，於一切法無復功用。善男子！是為菩薩不退神通，於一切法而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不退神通，於一切法而得自在？善男子！若有沙門或婆羅門，不害身見起於神通，彼還退失。若時菩薩已害身見，及能遠離六十二等一切諸見，起於神通，名為具智、具慧、具覺、具施、具戒、具定；亦即名為身心遠離具是智已，內常寂靜外無所行，遍所知心可所欲心，善決擇心善清淨慧，無煩惱濁得光明無翳智，積集福資糧，積集智資糧，積集奢摩他資糧，積集毘鉢舍那資糧；資以檀那、淨戒莊嚴，被以忍辱、精進甲冑，依於禪定、善修般若，隨順大慈安住大悲，超出方便成如是法，起妙神通高昇無礙，乃至坐於菩提道場，以神通故於一切法皆得自在，現一切色、聞一切聲、入一切心，憶念無量劫，獲得一切遊戲神通；伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在，於一切法無復功用。善男子！是為菩薩不退神通，於一切法而得自在。

「善男子！云何菩薩入甚深佛法理趣，一切聲聞、緣覺難測？善男子！甚深者名為緣生理趣。所謂：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱。由集為因為緣，生大苦蘊，令諸有情流轉雜染。菩薩於彼善能了知，此則名為緣生理趣。云何名為緣滅理趣？謂：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅；由是因緣滅則大苦蘊滅，故令有情獲得清淨，如是名為緣滅理趣。若菩薩於彼如是了知，是名為入甚深理趣，非諸聲聞、緣覺能於雜染得清淨者，此是諸佛如來境界。若菩薩以佛威神加持之力，則能於此隨分覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩入甚深佛法理趣，一切聲聞、緣覺難測？善男子！甚深者名為緣生理趣。所謂：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱。由集為因為緣，生大苦蘊，令諸有情流轉雜染。菩薩於彼善能了知，此則名為緣生理趣。云何名為緣滅理趣？謂：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅；由是因緣滅則大苦蘊滅，故令有情獲得清淨，如是名為緣滅理趣。若菩薩於彼如是了知，是名為入甚深理趣，非諸聲聞、緣覺能於雜染得清淨者，此是諸佛如來境界。若菩薩以佛威神加持之力，則能於此隨分覺悟。

「復次，甚深者名薩迦耶，薩迦耶清淨故一切法清淨。何以故？此薩迦耶推求根本無所得故，其無所得則為甚深，諸佛於我皆無所得，我本清淨，如我清淨一切法亦清淨。以何因緣而名清淨？謂彼諸法本來不生，無所起、滅，故名清淨。復次，無暗、無明、無阿賴耶，真實勝義名為甚深。彼無眼滅，乃至亦無意滅，無有境界，是無境界則是真實。第一義諦名為甚深，亦無心、意執著勝義，以難測難見不可覺故；於此諸類甚深法理，但以假名隨順世諦，於他有情分別顯示，是為菩薩得入甚深佛法理趣，一切聲聞、緣覺難測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，甚深者名薩迦耶，薩迦耶清淨故一切法清淨。何以故？此薩迦耶推求根本無所得故，其無所得則為甚深，諸佛於我皆無所得，我本清淨，如我清淨一切法亦清淨。以何因緣而名清淨？謂彼諸法本來不生，無所起、滅，故名清淨。復次，無暗、無明、無阿賴耶，真實勝義名為甚深。彼無眼滅，乃至亦無意滅，無有境界，是無境界則是真實。第一義諦名為甚深，亦無心、意執著勝義，以難測難見不可覺故；於此諸類甚深法理，但以假名隨順世諦，於他有情分別顯示，是為菩薩得入甚深佛法理趣，一切聲聞、緣覺難測。

「善男子！云何菩薩入緣起善巧智遠離一切邊見？善男子！緣起者無所緣是緣起；無事、無成就是緣起；無常、苦、無我、寂靜是緣起；無我、無有情、無命者、無養育，無補特伽羅、無人、無儒童是緣起；無生、無起是緣起；無所有、無功用空、無相寂靜、無所行、無戲論，是故名無戲論法：如是生是為生，如是滅是為滅。復次，無我、無有情、無壽命、無養育，無補特伽羅、無人、無儒童，則無有法可為緣生，於彼無我主宰名故。譬如草木、牆壁、影像，一切諸法亦復如是。如外諸法之所生時生無所有，滅時滅無所有。內法亦爾，生時生無所有，滅時滅無所有。除緣起法，無實所生，闕緣無滅，如是相應則一切邊見悉皆離也。云何邊見？邊見者名斷、名常，生時不生、壞時不壞，無生、無壞於斷、常邊自然清淨，自清淨故於諸邊見皆得清淨。善男子！是為菩薩入緣起善巧智遠離邊見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩入緣起善巧智遠離一切邊見？善男子！緣起者無所緣是緣起；無事、無成就是緣起；無常、苦、無我、寂靜是緣起；無我、無有情、無命者、無養育，無補特伽羅、無人、無儒童是緣起；無生、無起是緣起；無所有、無功用空、無相寂靜、無所行、無戲論，是故名無戲論法：如是生是為生，如是滅是為滅。復次，無我、無有情、無壽命、無養育，無補特伽羅、無人、無儒童，則無有法可為緣生，於彼無我主宰名故。譬如草木、牆壁、影像，一切諸法亦復如是。如外諸法之所生時生無所有，滅時滅無所有。內法亦爾，生時生無所有，滅時滅無所有。除緣起法，無實所生，闕緣無滅，如是相應則一切邊見悉皆離也。云何邊見？邊見者名斷、名常，生時不生、壞時不壞，無生、無壞於斷、常邊自然清淨，自清淨故於諸邊見皆得清淨。善男子！是為菩薩入緣起善巧智遠離邊見。

「善男子！云何菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智？善男子！如來印印者不間斷印，無生、無轉、無所取、無動、無所動，一切世間人、天、阿修羅，無所傾動。何以故？世間人、天、阿修羅，以彼印印。如是如來印，究竟不生印，究竟空性印，究竟無相印，究竟無願印，究竟無為印，究竟離欲印，究竟真如印，究竟實際印，究竟虛空印。善男子！譬如空中印無所現，如是如來印，於五眼而不現於光明之相，以自相印而印之。故乃至如來於一切法施設言說，皆以如來印印之，是為施設；彼所有識及境界法皆是作法安立而於彼法不作種種安立之相。以真如印印之，無有間斷。云何於真如間斷？若分別諸法見上、中、下，名為間斷；若於諸法無所分別，名無間斷。復次，於多分別而生分別，於彼真如無能壞亂。譬如有情於空中行，而彼虛空無有破壞。如是一切有情於真如中行，而彼真如無有斷壞。菩薩如是，由以智故，於色、於法以真如印印之，不於真如間斷破壞；是為菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智？善男子！如來印印者不間斷印，無生、無轉、無所取、無動、無所動，一切世間人、天、阿修羅，無所傾動。何以故？世間人、天、阿修羅，以彼印印。如是如來印，究竟不生印，究竟空性印，究竟無相印，究竟無願印，究竟無為印，究竟離欲印，究竟真如印，究竟實際印，究竟虛空印。善男子！譬如空中印無所現，如是如來印，於五眼而不現於光明之相，以自相印而印之。故乃至如來於一切法施設言說，皆以如來印印之，是為施設；彼所有識及境界法皆是作法安立而於彼法不作種種安立之相。以真如印印之，無有間斷。云何於真如間斷？若分別諸法見上、中、下，名為間斷；若於諸法無所分別，名無間斷。復次，於多分別而生分別，於彼真如無能壞亂。譬如有情於空中行，而彼虛空無有破壞。如是一切有情於真如中行，而彼真如無有斷壞。菩薩如是，由以智故，於色、於法以真如印印之，不於真如間斷破壞；是為菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智。

「善男子！云何菩薩入於法界甚深理趣，見一切法與諸法界，互相周遍平等一性？法界者亦名離欲界，離一切塵故；亦名不生界，無聚集故；不相違界，本無生故；無往界，無等故；無來界，無礙故；無住界，不生起故；如如界，三世平等故；無我界，本來清淨故；無壽者界，由勝義故；無了別界，無所住故；無阿賴耶界，無染污故；無生起界，性決定故；如虛空界，性清淨故；如涅槃界，無戲論故；如是名為入法界理趣。若菩薩入如是理趣，凡所演說一一語言，皆與法界理趣互相周遍，即知欲界、法界無二無別。復次，欲性法界、嗔性法界無二；嗔性法界、癡性法界無二；癡性法界、煩惱性法界無二；煩惱性法界、欲界性法界無二；欲界性法界、色界性法界無二；色界性法界、無色界性法界無二；無色界性法界、空性法界無二；空性法界、眼界性法界無二；眼界性法界、色性法界無二；色性法界、眼識界性法界無二；眼識界性法界乃至意界性法界無二；意界性法界、意識界性法界無二；意識界性法界、蘊界性法界無二；蘊界性法界、地、水、火、風界性法界無二；地、水、火、風界性法界、空性法界無二；乃至八萬四千法蘊行、一切法法界無二；是為一切法法性界。若菩薩由平等智入如是法界，則能見一切法平等性理趣。善男子！是為菩薩入法界理趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩入於法界甚深理趣，見一切法與諸法界，互相周遍平等一性？法界者亦名離欲界，離一切塵故；亦名不生界，無聚集故；不相違界，本無生故；無往界，無等故；無來界，無礙故；無住界，不生起故；如如界，三世平等故；無我界，本來清淨故；無壽者界，由勝義故；無了別界，無所住故；無阿賴耶界，無染污故；無生起界，性決定故；如虛空界，性清淨故；如涅槃界，無戲論故；如是名為入法界理趣。若菩薩入如是理趣，凡所演說一一語言，皆與法界理趣互相周遍，即知欲界、法界無二無別。復次，欲性法界、嗔性法界無二；嗔性法界、癡性法界無二；癡性法界、煩惱性法界無二；煩惱性法界、欲界性法界無二；欲界性法界、色界性法界無二；色界性法界、無色界性法界無二；無色界性法界、空性法界無二；空性法界、眼界性法界無二；眼界性法界、色性法界無二；色性法界、眼識界性法界無二；眼識界性法界乃至意界性法界無二；意界性法界、意識界性法界無二；意識界性法界、蘊界性法界無二；蘊界性法界、地、水、火、風界性法界無二；地、水、火、風界性法界、空性法界無二；乃至八萬四千法蘊行、一切法法界無二；是為一切法法性界。若菩薩由平等智入如是法界，則能見一切法平等性理趣。善男子！是為菩薩入法界理趣。

「善男子！云何菩薩意樂堅固猶若金剛，住此大乘無有傾動？善男子！菩薩成就十二種法，意樂堅固猶若金剛，不為人、天世間所壞。云何十二？所謂：菩提心意樂增上意樂不壞故；於施、戒、忍、精進、禪定、般若不壞故；大慈、大悲不壞故；四攝法不壞故；成熟有情不壞故；淨佛國土不壞故；不厭患生死不壞故；無厭足善根不壞故；為莊嚴相好設無遮施會不壞故；為護正法棄捨身命不壞故；所有善根迴施一切有情不壞故；積集一切佛法不壞故。善男子！若菩薩於如是法修習不壞，當知爾時名為成就堅固金剛不壞意樂；如金剛寶能摧諸寶自體不壞。如是菩薩成就堅固意樂，能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞。善男子！是為菩薩成就金剛堅固意樂，於此大乘無有傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩意樂堅固猶若金剛，住此大乘無有傾動？善男子！菩薩成就十二種法，意樂堅固猶若金剛，不為人、天世間所壞。云何十二？所謂：菩提心意樂增上意樂不壞故；於施、戒、忍、精進、禪定、般若不壞故；大慈、大悲不壞故；四攝法不壞故；成熟有情不壞故；淨佛國土不壞故；不厭患生死不壞故；無厭足善根不壞故；為莊嚴相好設無遮施會不壞故；為護正法棄捨身命不壞故；所有善根迴施一切有情不壞故；積集一切佛法不壞故。善男子！若菩薩於如是法修習不壞，當知爾時名為成就堅固金剛不壞意樂；如金剛寶能摧諸寶自體不壞。如是菩薩成就堅固意樂，能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞。善男子！是為菩薩成就金剛堅固意樂，於此大乘無有傾動。

「善男子！云何菩薩於自境界清淨如佛境界。善男子！佛境界者無有境界，離於境界一切清淨，彼菩薩由自境界及佛境界悉清淨故；而淨眼境界即佛境界，亦無佛境界，及眼境界，無近、無遠。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及眼境界。其耳境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及耳境界。其鼻境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及鼻境界。其舌境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及舌境界。其身境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及身境界。其意境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及意境界，乃至蘊、處、界、十二因緣，亦復如是。善男子！若菩薩入佛境界，遠離境界一切境界，若自境界清淨平等，是即名為入佛境界。如是六種境界所有影現，彼皆入於諸佛境界，不生取著悉遠離故。如是如來境界無有染、礙，一切境界不染、不礙，亦復如是。善男子！如是解者，是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩於自境界清淨如佛境界。善男子！佛境界者無有境界，離於境界一切清淨，彼菩薩由自境界及佛境界悉清淨故；而淨眼境界即佛境界，亦無佛境界，及眼境界，無近、無遠。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及眼境界。其耳境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及耳境界。其鼻境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及鼻境界。其舌境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及舌境界。其身境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及身境界。其意境界即佛境界，亦無佛境界，無有遠、近。何以故？遠離境界與佛境界，亦無遠離境界及意境界，乃至蘊、處、界、十二因緣，亦復如是。善男子！若菩薩入佛境界，遠離境界一切境界，若自境界清淨平等，是即名為入佛境界。如是六種境界所有影現，彼皆入於諸佛境界，不生取著悉遠離故。如是如來境界無有染、礙，一切境界不染、不礙，亦復如是。善男子！如是解者，是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨。

「善男子！云何菩薩，獲得陀羅尼無忘法行？善男子！菩薩應於此陀羅尼修持作業。云何修持？善男子！有三十二種修陀羅尼法。所謂：求法故；愛樂法故；法苑樂故；隨法流故；隨順法故；尊上法故；承事供養多聞者故；常於和上及阿闍梨無有我慢，恭敬供養故；求法無厭故；於教授者隨順不逆故；於說法者敬愛如佛不求其短故；於所聞法悉皆受持故；不懈怠故；於法不悋故；所行法施無悕望故；於所聞法如理作意故；於所聞法善觀察故；求於多聞無齊限故；常於梵行無休息故；常樂遠離心寂靜故；常勤修習六隨念故；於六染法常棄捨故；於六和敬恒不捨故；於一切有情起無礙心故；於緣生法修順忍故；於三脫門作意觀察不驚怖故；不捨聖種杜多功德故；護持正法心無下劣故；觀於眾生起大悲故；求於正法不惜身命故；修大智行離愚惑故；成就有情不懈倦故。如是名為修陀羅尼無忘失業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩，獲得陀羅尼無忘法行？善男子！菩薩應於此陀羅尼修持作業。云何修持？善男子！有三十二種修陀羅尼法。所謂：求法故；愛樂法故；法苑樂故；隨法流故；隨順法故；尊上法故；承事供養多聞者故；常於和上及阿闍梨無有我慢，恭敬供養故；求法無厭故；於教授者隨順不逆故；於說法者敬愛如佛不求其短故；於所聞法悉皆受持故；不懈怠故；於法不悋故；所行法施無悕望故；於所聞法如理作意故；於所聞法善觀察故；求於多聞無齊限故；常於梵行無休息故；常樂遠離心寂靜故；常勤修習六隨念故；於六染法常棄捨故；於六和敬恒不捨故；於一切有情起無礙心故；於緣生法修順忍故；於三脫門作意觀察不驚怖故；不捨聖種杜多功德故；護持正法心無下劣故；觀於眾生起大悲故；求於正法不惜身命故；修大智行離愚惑故；成就有情不懈倦故。如是名為修陀羅尼無忘失業。

「復次，善男子！若菩薩得是陀羅尼已，於佛所說悉能遍持令不忘失，謂所聞法無有忘失；以念不忘；以捨覺悟以慧照了；入於一切無盡文字；得諸言音隨類善解智；得無礙辯演說無滯智；於了義經入理趣智；不了義經入理趣智；入於世俗無盡說智；入於勝義不斷說智；於正斷精進得無退智；於四神足起遊戲智；於諸根中得差別智；於諸力中得無動智；於七覺支得開悟智；於八聖道得入理智；於奢摩他得心住智；於毘鉢舍那得法決擇智；於智解脫得隨順智；於諸辯說得深入智；於諸神通得生起智；於諸波羅蜜得分別智；於四攝法得隨機智；於諸音聲得語路智；於決定法得決擇智；於諸經義得無間斷智；於諸文字得無盡智；於諸有情得歡喜智；於求法者得稱根說法智；於佛所說得念總持智；於一切文字得入詞句智；於諸垢淨得如實覺智；於諸業緣得悟果報智；於一切法得光明無翳智；是名陀羅尼，得陀羅尼平等身、語、心者，能雨無盡法，能息諸煩惱，能生一切諸佛法故。由得此陀羅尼甚深理故，常無忘失，是故名為菩薩得陀羅尼無忘法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若菩薩得是陀羅尼已，於佛所說悉能遍持令不忘失，謂所聞法無有忘失；以念不忘；以捨覺悟以慧照了；入於一切無盡文字；得諸言音隨類善解智；得無礙辯演說無滯智；於了義經入理趣智；不了義經入理趣智；入於世俗無盡說智；入於勝義不斷說智；於正斷精進得無退智；於四神足起遊戲智；於諸根中得差別智；於諸力中得無動智；於七覺支得開悟智；於八聖道得入理智；於奢摩他得心住智；於毘鉢舍那得法決擇智；於智解脫得隨順智；於諸辯說得深入智；於諸神通得生起智；於諸波羅蜜得分別智；於四攝法得隨機智；於諸音聲得語路智；於決定法得決擇智；於諸經義得無間斷智；於諸文字得無盡智；於諸有情得歡喜智；於求法者得稱根說法智；於佛所說得念總持智；於一切文字得入詞句智；於諸垢淨得如實覺智；於諸業緣得悟果報智；於一切法得光明無翳智；是名陀羅尼，得陀羅尼平等身、語、心者，能雨無盡法，能息諸煩惱，能生一切諸佛法故。由得此陀羅尼甚深理故，常無忘失，是故名為菩薩得陀羅尼無忘法行。

「善男子！云何菩薩獲得如來加持無礙辯才？善男子！若菩薩常蒙如來之所加持，得二十四種無礙辯才。云何名為二十四種？所謂：迅疾辯；利捷辯；無礙辯；無滯辯；善詞辯；甚深辯；間錯眾音辯；勝妙莊嚴辯；無沈沒辯；無畏辯；種種偈讚辯；修多羅緣起本事辯；能摧伏他辯；說差別無盡句辯；顯現微妙辯；端嚴威德辯；說法無間辯；天眾莊嚴辯；斷諸疑惑辯；世、出世法辯；不錯失辯；慈、悲、喜、捨悅可眾心辯；宿命通辯；佛所加持辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩獲得如來加持無礙辯才？善男子！若菩薩常蒙如來之所加持，得二十四種無礙辯才。云何名為二十四種？所謂：迅疾辯；利捷辯；無礙辯；無滯辯；善詞辯；甚深辯；間錯眾音辯；勝妙莊嚴辯；無沈沒辯；無畏辯；種種偈讚辯；修多羅緣起本事辯；能摧伏他辯；說差別無盡句辯；顯現微妙辯；端嚴威德辯；說法無間辯；天眾莊嚴辯；斷諸疑惑辯；世、出世法辯；不錯失辯；慈、悲、喜、捨悅可眾心辯；宿命通辯；佛所加持辯。

「善男子！如是二十四種辯，修二十四種業而得成就。何者二十四種業？所謂：不逆師長教誨故，獲迅疾辯；往來無諂故，獲得利捷辯；離諸煩惱故，得無礙辯；不好雜住故，得無滯辯；不離間語故，得善詞辯；悟緣生故，得甚深辯；以種種施故，得間錯眾音辯；嚴飾如來塔廟故，得勝妙莊嚴辯；不捨菩提心故，得無沈沒辯；善護戒蘊故，得無畏辯；施種種幢幡、鈴蓋故，得說種種偈讚辯；承事、恭敬種種捨施諸師長故，得說修多羅緣起本事辯；不逼惱貧匱有情故，得能摧伏他辯；施無盡寶藏令他入法故，得說差別無盡句辯；所說真實無麁獷故，得顯現微妙辯；不輕毀尊教及離間他人故，得端嚴威德辯；於自得法住持故，得說法無間辯；不謗毀他以歡喜心施所愛物故，得天眾莊嚴辯；於法不師拳如聞說故，得斷一切疑辯；觀於一切皆如師長，不加逼惱，施病者藥故，得世、出世法辯；不求他過，常自省察故，得不錯失辯；以平等心觀諸有情置涅槃道，不著一切利養恭敬及名聞故，得慈、悲、喜、捨悅可眾心辯；善言柔軟、如說修行、心無濁亂故，得宿命通辯；不謗大乘、不樂小乘、悲愍有情故，得佛所加持辯；是名成就二十四種辯才之業。復次，令他有情到究竟故，名為辯才。於他住持能警覺故，名為辯才。於他歡喜意相續故，名為辯才。於他有情說隨心智故，名為辯才。善男子！成就如是法功德智，是為菩薩獲佛加持無礙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是二十四種辯，修二十四種業而得成就。何者二十四種業？所謂：不逆師長教誨故，獲迅疾辯；往來無諂故，獲得利捷辯；離諸煩惱故，得無礙辯；不好雜住故，得無滯辯；不離間語故，得善詞辯；悟緣生故，得甚深辯；以種種施故，得間錯眾音辯；嚴飾如來塔廟故，得勝妙莊嚴辯；不捨菩提心故，得無沈沒辯；善護戒蘊故，得無畏辯；施種種幢幡、鈴蓋故，得說種種偈讚辯；承事、恭敬種種捨施諸師長故，得說修多羅緣起本事辯；不逼惱貧匱有情故，得能摧伏他辯；施無盡寶藏令他入法故，得說差別無盡句辯；所說真實無麁獷故，得顯現微妙辯；不輕毀尊教及離間他人故，得端嚴威德辯；於自得法住持故，得說法無間辯；不謗毀他以歡喜心施所愛物故，得天眾莊嚴辯；於法不師拳如聞說故，得斷一切疑辯；觀於一切皆如師長，不加逼惱，施病者藥故，得世、出世法辯；不求他過，常自省察故，得不錯失辯；以平等心觀諸有情置涅槃道，不著一切利養恭敬及名聞故，得慈、悲、喜、捨悅可眾心辯；善言柔軟、如說修行、心無濁亂故，得宿命通辯；不謗大乘、不樂小乘、悲愍有情故，得佛所加持辯；是名成就二十四種辯才之業。復次，令他有情到究竟故，名為辯才。於他住持能警覺故，名為辯才。於他歡喜意相續故，名為辯才。於他有情說隨心智故，名為辯才。善男子！成就如是法功德智，是為菩薩獲佛加持無礙辯才。

「善男子！云何菩薩於生死中而得自在？善男子！菩薩成就十二種法，於生死中而得自在。云何十二？所謂：遠離惡友故；親近善友故；於佛所許見清淨故；戒蘊清淨從三摩鉢底起於智慧、方便而雙運故；獲不退神通故；觀諸法無生故；為滿本願於生死中而受生故；觀於有情起大慈故；以大悲定觀察諸法如幻化故；知一切法不生滅故；於如夢性法不虛妄法如實觀察故；以佛世尊威神加持，或現生死而不染生死故；是為十二。若菩薩成就此十二法，能於無量阿僧祇所生之處，示現受身廣大利益一切有情。善男子！如是一切從二種根之所建立。所謂：神通智及大悲根，如是名為菩薩摩訶薩於生死中，獲於神通而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩於生死中而得自在？善男子！菩薩成就十二種法，於生死中而得自在。云何十二？所謂：遠離惡友故；親近善友故；於佛所許見清淨故；戒蘊清淨從三摩鉢底起於智慧、方便而雙運故；獲不退神通故；觀諸法無生故；為滿本願於生死中而受生故；觀於有情起大慈故；以大悲定觀察諸法如幻化故；知一切法不生滅故；於如夢性法不虛妄法如實觀察故；以佛世尊威神加持，或現生死而不染生死故；是為十二。若菩薩成就此十二法，能於無量阿僧祇所生之處，示現受身廣大利益一切有情。善男子！如是一切從二種根之所建立。所謂：神通智及大悲根，如是名為菩薩摩訶薩於生死中，獲於神通而得自在。

「善男子！云何菩薩摧伏怨敵超越四魔？善男子！若菩薩以如幻智，通達一切五蘊諸法皆如幻化，超越蘊魔；通達諸法本性清淨，超煩惱魔；通達緣起，超越死魔；不退菩提心故，超越天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摧伏怨敵超越四魔？善男子！若菩薩以如幻智，通達一切五蘊諸法皆如幻化，超越蘊魔；通達諸法本性清淨，超煩惱魔；通達緣起，超越死魔；不退菩提心故，超越天魔。

「復次，菩薩如是觀故，能害所有障，於菩提一切魔業，魔不得便。何謂魔業？謂：愛樂小乘，是為魔業；不護菩提心，是為魔業；於諸有情簡別行施，是為魔業；樂求生處而持禁戒，是為魔業；為求色相而修忍辱，是為魔業；作世間事相應精進，是為魔業；於禪味著，是為魔業；以慧厭離於下劣法，是為魔業；在於生死而有疲倦，是為魔業；作諸善根而不迴向，是為魔業；厭離煩惱，是為魔業；覆藏已過，是為魔業；憎嫉菩薩，是為魔業；誹謗正法，是為魔業；背恩不報，是為魔業；不求諸度，是為魔業；不敬正法，是為魔業；慳惜於法，是為魔業；希利說法，是為魔業；離於方便成就有情，是為魔業；捨四攝法，是為魔業；毀破禁戒，是為魔業；輕持戒者，是為魔業；順聲聞行，是為魔業；順緣覺乘，是為魔業；要求無為，是為魔業；厭離有為，是為魔業；心懷疑惑不利有情，是為魔業；所聞好疑，不善通達如理作意，是為魔業；好懷諂誑假示哀愍，是為魔業；麁獷惡罵，是為魔業；於罪不厭，是為魔業；染著自法，是為魔業；少聞便足，是為魔業；不求正法，是為魔業；樂求非法，是為魔業；於障蓋纏不樂對治，是為魔業；不淨心、口，是為魔業；忍沙門垢，是為魔業。善男子！如是乃至好行十不善業，捨於善法，如是一切悉為魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩如是觀故，能害所有障，於菩提一切魔業，魔不得便。何謂魔業？謂：愛樂小乘，是為魔業；不護菩提心，是為魔業；於諸有情簡別行施，是為魔業；樂求生處而持禁戒，是為魔業；為求色相而修忍辱，是為魔業；作世間事相應精進，是為魔業；於禪味著，是為魔業；以慧厭離於下劣法，是為魔業；在於生死而有疲倦，是為魔業；作諸善根而不迴向，是為魔業；厭離煩惱，是為魔業；覆藏已過，是為魔業；憎嫉菩薩，是為魔業；誹謗正法，是為魔業；背恩不報，是為魔業；不求諸度，是為魔業；不敬正法，是為魔業；慳惜於法，是為魔業；希利說法，是為魔業；離於方便成就有情，是為魔業；捨四攝法，是為魔業；毀破禁戒，是為魔業；輕持戒者，是為魔業；順聲聞行，是為魔業；順緣覺乘，是為魔業；要求無為，是為魔業；厭離有為，是為魔業；心懷疑惑不利有情，是為魔業；所聞好疑，不善通達如理作意，是為魔業；好懷諂誑假示哀愍，是為魔業；麁獷惡罵，是為魔業；於罪不厭，是為魔業；染著自法，是為魔業；少聞便足，是為魔業；不求正法，是為魔業；樂求非法，是為魔業；於障蓋纏不樂對治，是為魔業；不淨心、口，是為魔業；忍沙門垢，是為魔業。善男子！如是乃至好行十不善業，捨於善法，如是一切悉為魔業。

「若菩薩成就四法，而能超越。云何為四？所謂：不忘菩提心故；勤修六度不放逸故；住於善巧智成就有情故；住甚深理護持正法故。善男子！菩薩若與此法相應，決定能摧諸魔怨敵，是為菩薩超出四魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就四法，而能超越。云何為四？所謂：不忘菩提心故；勤修六度不放逸故；住於善巧智成就有情故；住甚深理護持正法故。善男子！菩薩若與此法相應，決定能摧諸魔怨敵，是為菩薩超出四魔。

「善男子！云何菩薩，積集無量福德資糧，為諸有情作所依止？善男子！若菩薩於一切有情，起同體大悲住於禪定，見來求者悉皆捨施，以福無盡得於寶手令他受用；意樂清淨，心如平地離於高、下，有所悕望豐饒利益，戒清淨故得心無著善護諸根；復能成辦一切施會，得陀羅尼成就辯才。以如是等積集善根，迴向菩提普施有情，如外四大，一切世間依住；如是內四大，為一切有情依住。菩薩作是思惟：『我所積集一切善根法智善巧，無有一法不與有情而為依住。』是為菩薩獲得無量福德資糧，為諸有情作所依住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩，積集無量福德資糧，為諸有情作所依止？善男子！若菩薩於一切有情，起同體大悲住於禪定，見來求者悉皆捨施，以福無盡得於寶手令他受用；意樂清淨，心如平地離於高、下，有所悕望豐饒利益，戒清淨故得心無著善護諸根；復能成辦一切施會，得陀羅尼成就辯才。以如是等積集善根，迴向菩提普施有情，如外四大，一切世間依住；如是內四大，為一切有情依住。菩薩作是思惟：『我所積集一切善根法智善巧，無有一法不與有情而為依住。』是為菩薩獲得無量福德資糧，為諸有情作所依住。

「善男子！云何菩薩出無佛世，為諸有情而作佛事？善男子！若菩薩為出生處、非處智故，修十力業；為出生漏盡智故，修四無畏業；為出生三十無礙智，修十八不共法業；為出生得佛眼光明故，修五眼悉知業；為出生一切神通故，修宿命業；為獲成就滿足菩提故，修具足一切善法，斷身、口、意諸煩惱業；為出生相好莊嚴故，修集一切福資糧業；為出生十地得灌頂一切佛法故，修集一切智資糧業。如是，善男子！若菩薩具修如是業已，於無佛世能為有情廣作佛事而成就之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩出無佛世，為諸有情而作佛事？善男子！若菩薩為出生處、非處智故，修十力業；為出生漏盡智故，修四無畏業；為出生三十無礙智，修十八不共法業；為出生得佛眼光明故，修五眼悉知業；為出生一切神通故，修宿命業；為獲成就滿足菩提故，修具足一切善法，斷身、口、意諸煩惱業；為出生相好莊嚴故，修集一切福資糧業；為出生十地得灌頂一切佛法故，修集一切智資糧業。如是，善男子！若菩薩具修如是業已，於無佛世能為有情廣作佛事而成就之。

「善男子！云何菩薩獲得海印三摩地，不染一切有情心行？善男子！以何因緣名為海印三摩地？如贍部洲諸有情等若干色類，皆於海中而現影像，故名大海。如是若干有情一切心色之類，乃至音聲，彼諸影像皆於菩薩心海中現，是故名為海印三摩地。譬如大海同一醎味，菩薩一味法解脫智亦復如是。譬如大海不越潮限，菩薩觀時、非時故不越成菩提時，坐於道場亦復如是。譬如大海不宿死屍，菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞、緣覺心俱亦復如是。譬如大海容納萬流不增、不減，菩薩容受一切諸法無有增、減亦復如是。譬如大海其廣無涯，菩薩慧用無邊亦復如是。譬如大海深難得底，菩薩智海一切聲聞、緣覺難測亦復如是。譬如大海能作無量世界依止，菩薩作諸有情依止亦復如是。善男子！是為菩薩善入海印三摩地已，不染一切有情心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩獲得海印三摩地，不染一切有情心行？善男子！以何因緣名為海印三摩地？如贍部洲諸有情等若干色類，皆於海中而現影像，故名大海。如是若干有情一切心色之類，乃至音聲，彼諸影像皆於菩薩心海中現，是故名為海印三摩地。譬如大海同一醎味，菩薩一味法解脫智亦復如是。譬如大海不越潮限，菩薩觀時、非時故不越成菩提時，坐於道場亦復如是。譬如大海不宿死屍，菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞、緣覺心俱亦復如是。譬如大海容納萬流不增、不減，菩薩容受一切諸法無有增、減亦復如是。譬如大海其廣無涯，菩薩慧用無邊亦復如是。譬如大海深難得底，菩薩智海一切聲聞、緣覺難測亦復如是。譬如大海能作無量世界依止，菩薩作諸有情依止亦復如是。善男子！是為菩薩善入海印三摩地已，不染一切有情心行。

「善男子！云何菩薩，得無染著心如虛空風無有障礙。善男子！若菩薩於一切法遠離見纏心無所著，譬如大風於虛空中無所染著；如是菩薩於一切法心無所著亦復如是。是為菩薩得無染著，心如虛空風無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩，得無染著心如虛空風無有障礙。善男子！若菩薩於一切法遠離見纏心無所著，譬如大風於虛空中無所染著；如是菩薩於一切法心無所著亦復如是。是為菩薩得無染著，心如虛空風無有障礙。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第三