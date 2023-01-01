大集大虛空藏菩薩所問經

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場，而此道場皆是如來之所加持，積集廣大福德資糧，大行等流之所成就；是諸菩薩所住宮殿，演說無邊甚深法處；亦是如來遊戲神通無礙智境，能生廣大善巧念慧，入無所有智所行處；盡未來世稱讚無量殊勝功德。世尊現證一切諸法，平等自在善轉無上清淨法輪，善能調伏諸弟子眾，善達一切有情意樂，善知一切諸根彼岸，善斷一切煩惱結習，於諸佛事任運施作無有休息。與大苾芻眾六百萬人俱，此諸苾芻皆是如來法王之子，心善解脫、慧善解脫，已斷一切煩惱結縛，善說一切甚深佛法；復能通達於無相法，端嚴殊特具足威儀，為大福田增長之處，善住如來之所教令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場，而此道場皆是如來之所加持，積集廣大福德資糧，大行等流之所成就；是諸菩薩所住宮殿，演說無邊甚深法處；亦是如來遊戲神通無礙智境，能生廣大善巧念慧，入無所有智所行處；盡未來世稱讚無量殊勝功德。世尊現證一切諸法，平等自在善轉無上清淨法輪，善能調伏諸弟子眾，善達一切有情意樂，善知一切諸根彼岸，善斷一切煩惱結習，於諸佛事任運施作無有休息。與大苾芻眾六百萬人俱，此諸苾芻皆是如來法王之子，心善解脫、慧善解脫，已斷一切煩惱結縛，善說一切甚深佛法；復能通達於無相法，端嚴殊特具足威儀，為大福田增長之處，善住如來之所教令。

復有菩薩摩訶薩眾，從諸佛剎而來集會，其數無量不可思議、不可譬喻、不可言說。此諸菩薩於剎那頃，遊戲無邊諸佛世界，供養奉事一切如來，勸請說法聞法不厭，常恒成熟一切有情；善巧方便能到第一清淨彼岸，住無礙解超越種種分別戲論，位皆隣近一切智智。其名曰：電天菩薩、戰勝菩薩、遍照菩薩、勇健菩薩、摧疑菩薩、奮迅菩薩、觀察眼菩薩、常舒手菩薩，與如是等上首菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩眾，從諸佛剎而來集會，其數無量不可思議、不可譬喻、不可言說。此諸菩薩於剎那頃，遊戲無邊諸佛世界，供養奉事一切如來，勸請說法聞法不厭，常恒成熟一切有情；善巧方便能到第一清淨彼岸，住無礙解超越種種分別戲論，位皆隣近一切智智。其名曰：電天菩薩、戰勝菩薩、遍照菩薩、勇健菩薩、摧疑菩薩、奮迅菩薩、觀察眼菩薩、常舒手菩薩，與如是等上首菩薩摩訶薩俱。

爾時，世尊為諸菩薩摩訶薩，說大集會甚深法時，一切大眾處在虛空住寶樓閣——而此樓閣莊嚴殊勝，猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土，諸菩薩眾所住樓閣無有異也——是諸大眾各各相見皆坐其中。時此三千大千世界一切色像，蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、贍部洲等，聚落、城邑、江河、泉流、陂池、大海、叢林、草木，一切地居所有宮殿，悉皆隱蔽而不復現。欲、色、空居乃至有頂，諸天宮殿及諸有情，形色之類亦悉不現；猶如劫燒火災之後，大地焚爇唯有虛空，中無一色為眼所見。此亦如是，三千大千世界之中，無一色相為諸有情眼所覩見，唯除此寶莊嚴道場聲聞、菩薩，諸天、龍、藥叉、乾闥婆等，一切眾會所有色像了然顯現。又此道場有師子座自然涌出，其量高廣萬踰繕那；此師子座出淨光明，普照三千大千世界，暎蔽日月釋梵護世，所有諸光皆不復現；佛坐其上。時諸大眾，見此奇特勝妙相已，踊躍歡喜歎未曾有，互相謂言：「如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別，假使我等住一劫壽，說莫能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸菩薩摩訶薩，說大集會甚深法時，一切大眾處在虛空住寶樓閣——而此樓閣莊嚴殊勝，猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土，諸菩薩眾所住樓閣無有異也——是諸大眾各各相見皆坐其中。時此三千大千世界一切色像，蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、贍部洲等，聚落、城邑、江河、泉流、陂池、大海、叢林、草木，一切地居所有宮殿，悉皆隱蔽而不復現。欲、色、空居乃至有頂，諸天宮殿及諸有情，形色之類亦悉不現；猶如劫燒火災之後，大地焚爇唯有虛空，中無一色為眼所見。此亦如是，三千大千世界之中，無一色相為諸有情眼所覩見，唯除此寶莊嚴道場聲聞、菩薩，諸天、龍、藥叉、乾闥婆等，一切眾會所有色像了然顯現。又此道場有師子座自然涌出，其量高廣萬踰繕那；此師子座出淨光明，普照三千大千世界，暎蔽日月釋梵護世，所有諸光皆不復現；佛坐其上。時諸大眾，見此奇特勝妙相已，踊躍歡喜歎未曾有，互相謂言：「如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別，假使我等住一劫壽，說莫能盡。」

爾時，舍利子承佛威神，從寶樓閣起住虛空，整理衣服偏袒右肩，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！是何因緣先現此瑞？於此三千大千世界所有色像，悉皆隱蔽如大虛空，唯有如是所居眾寶莊嚴樓閣自然顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子承佛威神，從寶樓閣起住虛空，整理衣服偏袒右肩，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！是何因緣先現此瑞？於此三千大千世界所有色像，悉皆隱蔽如大虛空，唯有如是所居眾寶莊嚴樓閣自然顯現。」

佛告舍利子：「汝今見此寶樓閣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「汝今見此寶樓閣不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

佛言：「舍利子！汝能讚歎此寶樓閣功德盡不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！汝能讚歎此寶樓閣功德盡不？」

舍利子言：「盡我壽量不能稱讚真實功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「盡我壽量不能稱讚真實功德。」

「如是，舍利子！有世界名大莊嚴，彼中所有妙寶樓閣一切眾會皆住虛空，今此樓閣如彼所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！有世界名大莊嚴，彼中所有妙寶樓閣一切眾會皆住虛空，今此樓閣如彼所現。」

舍利子白佛言：「世尊！彼大莊嚴世界今在何許？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！彼大莊嚴世界今在何許？」

佛言：「舍利子！東方過此八佛世界微塵數佛土，有世界名大莊嚴，佛號一寶莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。舍利子！以何因緣名大莊嚴？彼世界中所有莊嚴殊勝之事，若我住世以一劫壽說不能盡，是故名之為大莊嚴。復以何緣名為一寶莊嚴？彼佛常說唯以大菩提心而為其寶，是故名為一寶莊嚴。彼佛說法，與諸菩薩昇師子座及寶樓閣，踊在虛空高八十俱胝多羅樹，為諸菩薩說虛空清淨法印：『善男子！云何名為虛空清淨法印？所謂一切法離性無性故。云何離性無性？謂一切法無所表示故。云何無表示？謂一切法無光顯故。云何無光顯？謂一切法遠離緣慮故。云何無緣慮？謂一切法寂靜相故。云何寂靜相？謂一切法無二相故。云何無二相？謂一切法遠離別異故。云何無別異？謂一切法入一道相故。云何入一道相？謂一切法自性相清淨故。云何自性相清淨？謂一切法超過三世故。云何超過三世？謂一切法無依處故。云何無依處？謂一切法無影像故。云何無影像？謂一切法超過境界故。云何過諸境界？謂一切法內、外清淨故。云何內、外清淨？謂一切法性無雜染故。云何無雜染？謂一切法性寂靜故。云何性寂靜？謂一切法遠離心、意、識故。云何離心、意、識？謂一切法出離相本不生故。云何出離相本不生？謂一切法無我攝受故。云何無我攝受？謂一切法無主宰故。云何無主宰？謂一切法性無我故。云何性無我？謂一切法本來清淨故。云何本來清淨？謂一切法本無涅槃故。云何無涅槃？謂一切法性如幻故。云何性如幻？謂一切法無實事故。云何無實事？謂一切法無造作相故。云何無造作相？謂一切法遠離身、心相故。云何遠離身、心相？謂一切法離相無相故。云何離相無相？謂一切法自相不動故。云何自相不動？謂一切法無所依止故。云何無所依止？謂一切法無所緣故。云何無所緣？謂一切法遠離阿賴耶故。』舍利子！彼一寶莊嚴如來，為諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印。時無量菩薩知諸法性與虛空等，得法自在清淨智忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！東方過此八佛世界微塵數佛土，有世界名大莊嚴，佛號一寶莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。舍利子！以何因緣名大莊嚴？彼世界中所有莊嚴殊勝之事，若我住世以一劫壽說不能盡，是故名之為大莊嚴。復以何緣名為一寶莊嚴？彼佛常說唯以大菩提心而為其寶，是故名為一寶莊嚴。彼佛說法，與諸菩薩昇師子座及寶樓閣，踊在虛空高八十俱胝多羅樹，為諸菩薩說虛空清淨法印：『善男子！云何名為虛空清淨法印？所謂一切法離性無性故。云何離性無性？謂一切法無所表示故。云何無表示？謂一切法無光顯故。云何無光顯？謂一切法遠離緣慮故。云何無緣慮？謂一切法寂靜相故。云何寂靜相？謂一切法無二相故。云何無二相？謂一切法遠離別異故。云何無別異？謂一切法入一道相故。云何入一道相？謂一切法自性相清淨故。云何自性相清淨？謂一切法超過三世故。云何超過三世？謂一切法無依處故。云何無依處？謂一切法無影像故。云何無影像？謂一切法超過境界故。云何過諸境界？謂一切法內、外清淨故。云何內、外清淨？謂一切法性無雜染故。云何無雜染？謂一切法性寂靜故。云何性寂靜？謂一切法遠離心、意、識故。云何離心、意、識？謂一切法出離相本不生故。云何出離相本不生？謂一切法無我攝受故。云何無我攝受？謂一切法無主宰故。云何無主宰？謂一切法性無我故。云何性無我？謂一切法本來清淨故。云何本來清淨？謂一切法本無涅槃故。云何無涅槃？謂一切法性如幻故。云何性如幻？謂一切法無實事故。云何無實事？謂一切法無造作相故。云何無造作相？謂一切法遠離身、心相故。云何遠離身、心相？謂一切法離相無相故。云何離相無相？謂一切法自相不動故。云何自相不動？謂一切法無所依止故。云何無所依止？謂一切法無所緣故。云何無所緣？謂一切法遠離阿賴耶故。』舍利子！彼一寶莊嚴如來，為諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印。時無量菩薩知諸法性與虛空等，得法自在清淨智忍。

「舍利子！彼大莊嚴世界所有菩薩，以布施莊嚴，於無量劫隨順捨故；以淨戒莊嚴，身心清淨無諸垢故；以忍辱莊嚴，於諸有情無害心故；以精進莊嚴，積集一切法資糧故；以靜慮莊嚴，遊戲一切解脫等持等至故；以智慧莊嚴，遠離一切煩惱習故；以大慈莊嚴，拔濟一切有情故；以大悲莊嚴，不捨一切有情故；以大喜莊嚴，於一切有情常喜悅故；以大捨莊嚴，於一切有情無憎愛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼大莊嚴世界所有菩薩，以布施莊嚴，於無量劫隨順捨故；以淨戒莊嚴，身心清淨無諸垢故；以忍辱莊嚴，於諸有情無害心故；以精進莊嚴，積集一切法資糧故；以靜慮莊嚴，遊戲一切解脫等持等至故；以智慧莊嚴，遠離一切煩惱習故；以大慈莊嚴，拔濟一切有情故；以大悲莊嚴，不捨一切有情故；以大喜莊嚴，於一切有情常喜悅故；以大捨莊嚴，於一切有情無憎愛故。

「復次，舍利子！彼一寶莊嚴如來世界中，有菩薩摩訶薩名大虛空藏，以大福德及大威力而自莊嚴，獲無礙智。以相好莊嚴於身，以辯才莊嚴於語，以勝定莊嚴於心，以多聞總持莊嚴於念，以平等捨莊嚴於實，以慧莊嚴於諸趣意樂，以勝進加行莊嚴於增上意樂，到於一切法無疑惑故；以神足莊嚴，遊戲自在諸神通故；以福德莊嚴，獲寶手功德常施捨故；以智莊嚴，分別有情種種意樂故；以覺莊嚴，令諸有情悟勝法故；以眼莊嚴，能於五眼得清淨故；以耳莊嚴，聞諸法義如響應故；以無礙解莊嚴，法義詞辯無盡說故；以力莊嚴，得佛十力壞魔怨故；以無畏莊嚴，摧諸外論無所屈故；以功德莊嚴，獲佛無邊諸功德故；以法莊嚴，於眾毛孔演法如響故；以明莊嚴，能見一切佛法藏故；以光莊嚴，照耀一切諸佛剎故；以記心莊嚴，無錯謬故；以教誡莊嚴，令如說行故；以神境莊嚴，變現一切種種相故；以一切佛讚歎莊嚴，住無繫屬得自在故；以一切善法莊嚴，入一切佛法境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！彼一寶莊嚴如來世界中，有菩薩摩訶薩名大虛空藏，以大福德及大威力而自莊嚴，獲無礙智。以相好莊嚴於身，以辯才莊嚴於語，以勝定莊嚴於心，以多聞總持莊嚴於念，以平等捨莊嚴於實，以慧莊嚴於諸趣意樂，以勝進加行莊嚴於增上意樂，到於一切法無疑惑故；以神足莊嚴，遊戲自在諸神通故；以福德莊嚴，獲寶手功德常施捨故；以智莊嚴，分別有情種種意樂故；以覺莊嚴，令諸有情悟勝法故；以眼莊嚴，能於五眼得清淨故；以耳莊嚴，聞諸法義如響應故；以無礙解莊嚴，法義詞辯無盡說故；以力莊嚴，得佛十力壞魔怨故；以無畏莊嚴，摧諸外論無所屈故；以功德莊嚴，獲佛無邊諸功德故；以法莊嚴，於眾毛孔演法如響故；以明莊嚴，能見一切佛法藏故；以光莊嚴，照耀一切諸佛剎故；以記心莊嚴，無錯謬故；以教誡莊嚴，令如說行故；以神境莊嚴，變現一切種種相故；以一切佛讚歎莊嚴，住無繫屬得自在故；以一切善法莊嚴，入一切佛法境故。

「舍利子！彼虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是無量功德；與諸菩薩發意欲，來詣此娑訶世界，瞻仰於我恭敬、禮拜、奉事、供養；亦為分別此大集會微妙法門，令斯十方諸來菩薩，生大喜悅清淨信樂；又令菩薩攝受大攝受道法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是無量功德；與諸菩薩發意欲，來詣此娑訶世界，瞻仰於我恭敬、禮拜、奉事、供養；亦為分別此大集會微妙法門，令斯十方諸來菩薩，生大喜悅清淨信樂；又令菩薩攝受大攝受道法故。」

爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩，與十二俱胝菩薩前後圍遶，一心瞻仰一寶莊嚴如來，白言：「世尊！我今欲詣娑訶世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，願見聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩，與十二俱胝菩薩前後圍遶，一心瞻仰一寶莊嚴如來，白言：「世尊！我今欲詣娑訶世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，願見聽許。」

彼佛告言：「今正是時，隨汝意往。」即時頂禮一寶莊嚴如來足已，住對面念：「承佛遊戲無行神通。」從彼國沒忽然不現，一念之頃與眾菩薩，至此娑訶世界寶莊嚴道場；住於虛空，散彼世界眾妙花香如雨而下，所謂：末香、塗香、幢幡、繒蓋，月花、大月花、妙殊勝花，日月光花、日燈花、日精花，愛花、大愛花、照曜花、娑闥羅花，勝妙娑闥羅華、遍無垢花，清淨無垢花、金光照曜花，虛空照曜花、大白香照觸花，百葉千蘂花、除憂花，作喜花、天所讚花，龍花、安樂生喜花，禪枝花、令身快樂花、令心歡喜花、香遍三千世界花，息除眾病華、妙威德莊嚴花、流出無邊福德花、照觸十方菩薩華，雨如是等種種妙華積高至膝，周遍三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告言：「今正是時，隨汝意往。」即時頂禮一寶莊嚴如來足已，住對面念：「承佛遊戲無行神通。」從彼國沒忽然不現，一念之頃與眾菩薩，至此娑訶世界寶莊嚴道場；住於虛空，散彼世界眾妙花香如雨而下，所謂：末香、塗香、幢幡、繒蓋，月花、大月花、妙殊勝花，日月光花、日燈花、日精花，愛花、大愛花、照曜花、娑闥羅花，勝妙娑闥羅華、遍無垢花，清淨無垢花、金光照曜花，虛空照曜花、大白香照觸花，百葉千蘂花、除憂花，作喜花、天所讚花，龍花、安樂生喜花，禪枝花、令身快樂花、令心歡喜花、香遍三千世界花，息除眾病華、妙威德莊嚴花、流出無邊福德花、照觸十方菩薩華，雨如是等種種妙華積高至膝，周遍三千大千世界。

時諸大眾見此花已，白言：「世尊！如是種種勝妙諸華、眾妙妓樂，昔所未見昔所未聞，從何所來？願見開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾見此花已，白言：「世尊！如是種種勝妙諸華、眾妙妓樂，昔所未見昔所未聞，從何所來？願見開示。」

佛言：「是彼大虛空藏菩薩摩訶薩，從大莊嚴世界而來此會，住在虛空，先雨如是勝妙諸花，供養於我及此經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是彼大虛空藏菩薩摩訶薩，從大莊嚴世界而來此會，住在虛空，先雨如是勝妙諸花，供養於我及此經法。」

爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩，與俱來菩薩從空而下，頭面禮足遶佛三匝，住一面立而白佛言：「世尊！彼一寶莊嚴如來，問訊世尊少病少惱、起居輕利、安樂行不？此有十二俱胝菩薩，昔以曾受世尊化導，與我俱來詣此娑訶世界，為欲聽聞《大集經》故；彼世尊為欲令諸菩薩，於一切法得自在故；成就大法故。唯願世尊哀愍攝受，為說如是甚深法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩，與俱來菩薩從空而下，頭面禮足遶佛三匝，住一面立而白佛言：「世尊！彼一寶莊嚴如來，問訊世尊少病少惱、起居輕利、安樂行不？此有十二俱胝菩薩，昔以曾受世尊化導，與我俱來詣此娑訶世界，為欲聽聞《大集經》故；彼世尊為欲令諸菩薩，於一切法得自在故；成就大法故。唯願世尊哀愍攝受，為說如是甚深法要。」

爾時，大虛空藏菩薩，即於空中變大寶蓋，眾寶莊嚴覆如來頂，光明照耀遍徹十方，昇於如來師子之座，其座高廣萬踰繕那。於是大虛空藏菩薩，合掌讚佛說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩，即於空中變大寶蓋，眾寶莊嚴覆如來頂，光明照耀遍徹十方，昇於如來師子之座，其座高廣萬踰繕那。於是大虛空藏菩薩，合掌讚佛說伽他曰：

「上法功德妙智尊， 清淨無垢無限量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上法功德妙智尊， 清淨無垢無限量；

如空平等寂無動， 敬禮甚深無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空平等寂無動， 敬禮甚深無與等。

能示身相微妙色， 不離法身現是身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能示身相微妙色， 不離法身現是身；

悲隨有情身亦然， 普現百福莊嚴相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲隨有情身亦然， 普現百福莊嚴相。

已離音聲無聞見， 斷諸言詞無說示； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離音聲無聞見， 斷諸言詞無說示；

雖知語性如空響， 以大悲心而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知語性如空響， 以大悲心而演說。

於諸有情心平等， 知心如幻無自性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸有情心平等， 知心如幻無自性；

悉知心行無思慮， 平等究竟心為心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知心行無思慮， 平等究竟心為心。

示現種種度世間， 善逝身形無所得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種度世間， 善逝身形無所得；

以妙所依功德體， 隨其所樂為現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妙所依功德體， 隨其所樂為現身。

法無所得佛亦然， 不著於法離分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無所得佛亦然， 不著於法離分別；

知法能度有情故， 隨宜為說常無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法能度有情故， 隨宜為說常無間。

大眾普共觀佛身， 所現色相皆差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾普共觀佛身， 所現色相皆差別；

世尊已離身心相， 隨現皆令眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊已離身心相， 隨現皆令眾歡喜。

因緣和合諸法生， 虛妄分別非真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合諸法生， 虛妄分別非真實；

以知諸法悉如是， 得成正覺證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知諸法悉如是， 得成正覺證涅槃。

既斷分別離中邊， 知其空寂無自性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既斷分別離中邊， 知其空寂無自性；

雖知諸法性清淨， 善說業果無差違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸法性清淨， 善說業果無差違。

法無有情壽及人， 寂然如空離名字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有情壽及人， 寂然如空離名字；

了彼有情實非有， 悉令證入甘露門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了彼有情實非有， 悉令證入甘露門。

已修百億行難思， 精進求於無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修百億行難思， 精進求於無上道；

由此因緣已成辦， 到無行處覺涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此因緣已成辦， 到無行處覺涅槃。

妙覺諸法性無殊， 於上、中、下皆平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙覺諸法性無殊， 於上、中、下皆平等；

住平等智無分別， 故佛常無不定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住平等智無分別， 故佛常無不定心。

知蘊、處、界皆如幻， 三界猶如水中月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知蘊、處、界皆如幻， 三界猶如水中月；

有情如夢性非真， 為說如此非真法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情如夢性非真， 為說如此非真法。

世諦說成無上覺， 不可說得無得相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦說成無上覺， 不可說得無得相；

菩提無得輪亦然， 轉無轉相無所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無得輪亦然， 轉無轉相無所轉。

自度度他於彼岸， 自解解他諸繫惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自度度他於彼岸， 自解解他諸繫惑；

自安安他置大乘， 自他俱證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自安安他置大乘， 自他俱證涅槃樂。

有情無生亦無滅， 有情本來常清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情無生亦無滅， 有情本來常清淨；

有情自性如幻相， 有情既悟證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情自性如幻相， 有情既悟證菩提。

色如虛空無有生， 一切世間亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色如虛空無有生， 一切世間亦如是；

是法無色離色相， 由知是義色寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法無色離色相， 由知是義色寂靜。

以喻稱讚如來德， 有情聞讚皆深著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以喻稱讚如來德， 有情聞讚皆深著；

佛德如空不可量， 如是無二真讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德如空不可量， 如是無二真讚佛。

敬禮能覺諸有情， 無觀無心至無得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮能覺諸有情， 無觀無心至無得；

唯有諸佛能讚佛， 我禮如如真德尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有諸佛能讚佛， 我禮如如真德尊。

了諸有情無我人， 諸佛法界同一相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸有情無我人， 諸佛法界同一相；

已知諸法離欲相， 故我供養平等尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知諸法離欲相， 故我供養平等尊。」

爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩說是伽他已，即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動，空中出聲而作是言：「釋迦牟尼世尊，於無數俱胝那庾多百千劫中，所有積集阿耨多羅三藐三菩提法，此大虛空藏菩薩，以妙伽他悉能稱揚。善男子！若於夢中尚未曾聞，何況得見。若有善男子、善女人聞此伽他，能生信解，解已修行，當知此人漸次不久能師子吼，如虛空藏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩說是伽他已，即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動，空中出聲而作是言：「釋迦牟尼世尊，於無數俱胝那庾多百千劫中，所有積集阿耨多羅三藐三菩提法，此大虛空藏菩薩，以妙伽他悉能稱揚。善男子！若於夢中尚未曾聞，何況得見。若有善男子、善女人聞此伽他，能生信解，解已修行，當知此人漸次不久能師子吼，如虛空藏菩薩。」

爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我為欲聞大集經典，故來至此娑訶世界，瞻仰世尊，禮拜、供養、聽聞斯法。今此眾中諸來正士，各各於法而有疑心。唯願世尊，令於諸法得法光明生決定慧。善哉！世尊！我今欲問決定之義，唯願如來少賜方便。何以故？世尊！是無礙智者，善知一切有情諸根前後熟故。世尊得光明者，離諸闇瞑故。世尊知義者，善能分別諸句義故。世尊知時者，不越時授記故。世尊知宜者，於諸有情隨宜說法故。世尊遊戲者，於諸神通得自在故。世尊淨觀察者，了有情心行如掌中故。世尊高大者，無能見頂故。世尊勇健者，三千界中無能陵屈故。世尊自然者，無師證悟一切法故。世尊導師者，於諸道中示正路故。世尊大醫王者，以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故。世尊持大力者，得於是處、非處乃至三明故。世尊大無畏者，於一切世間沙門、婆羅門、諸天、魔梵之中，大師子吼無所畏故。世尊成就不共法者，獲得三世無礙智身、口、意清淨，三摩鉢底解脫知見等不共法故。世尊住大慈者，以無礙慧於諸有情平等觀察，如虛空故。世尊住大悲者，以平等慧於諸有情善行、惡行若苦、若樂無所動故。世尊住大喜者，行於禪定解脫到彼岸故。世尊住大捨者，心無憎愛如虛空故。世尊住平等者，入一切如來平等智故。世尊無希望者，智慧滿足遠名利故。世尊一切智者，五眼清淨見一切法悉究竟故。我知世尊成就如是無量、無邊功德，我等今者愛樂法故，於此法中欲小諮問；令諸有情於平等法，方便出生一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我為欲聞大集經典，故來至此娑訶世界，瞻仰世尊，禮拜、供養、聽聞斯法。今此眾中諸來正士，各各於法而有疑心。唯願世尊，令於諸法得法光明生決定慧。善哉！世尊！我今欲問決定之義，唯願如來少賜方便。何以故？世尊！是無礙智者，善知一切有情諸根前後熟故。世尊得光明者，離諸闇瞑故。世尊知義者，善能分別諸句義故。世尊知時者，不越時授記故。世尊知宜者，於諸有情隨宜說法故。世尊遊戲者，於諸神通得自在故。世尊淨觀察者，了有情心行如掌中故。世尊高大者，無能見頂故。世尊勇健者，三千界中無能陵屈故。世尊自然者，無師證悟一切法故。世尊導師者，於諸道中示正路故。世尊大醫王者，以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故。世尊持大力者，得於是處、非處乃至三明故。世尊大無畏者，於一切世間沙門、婆羅門、諸天、魔梵之中，大師子吼無所畏故。世尊成就不共法者，獲得三世無礙智身、口、意清淨，三摩鉢底解脫知見等不共法故。世尊住大慈者，以無礙慧於諸有情平等觀察，如虛空故。世尊住大悲者，以平等慧於諸有情善行、惡行若苦、若樂無所動故。世尊住大喜者，行於禪定解脫到彼岸故。世尊住大捨者，心無憎愛如虛空故。世尊住平等者，入一切如來平等智故。世尊無希望者，智慧滿足遠名利故。世尊一切智者，五眼清淨見一切法悉究竟故。我知世尊成就如是無量、無邊功德，我等今者愛樂法故，於此法中欲小諮問；令諸有情於平等法，方便出生一切智智。」

爾時，佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！汝於殑伽河沙佛所已得授記。我今聽汝隨有所問，當為分別，令得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！汝於殑伽河沙佛所已得授記。我今聽汝隨有所問，當為分別，令得歡喜。」

於是眾中有菩薩摩訶薩，名功德王光明，問虛空藏菩薩言：「汝為何故問於如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾中有菩薩摩訶薩，名功德王光明，問虛空藏菩薩言：「汝為何故問於如來？」

時大虛空藏菩薩即以伽他而答之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大虛空藏菩薩即以伽他而答之曰：

「普心等於諸有情， 妙心等住於彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普心等於諸有情， 妙心等住於彼岸，

悟心無心入妙理， 是故我問於世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟心無心入妙理， 是故我問於世尊。

得光無暗清淨者， 無疑能斷彼疑惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得光無暗清淨者， 無疑能斷彼疑惑；

為令決定得解脫， 是故我問於世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令決定得解脫， 是故我問於世尊。

知我無我悉清淨， 常利有情住無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知我無我悉清淨， 常利有情住無我；

解脫有情我見縛， 為此等故問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫有情我見縛， 為此等故問世尊。

威儀善住於淨戒， 意樂清淨虛空等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀善住於淨戒， 意樂清淨虛空等；

堅固不動若迷盧， 是故我問功德者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不動若迷盧， 是故我問功德者。

精進無邊勇無退， 能摧我慢眾魔怨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無邊勇無退， 能摧我慢眾魔怨；

自淨淨彼煩惱纏， 故我請問端嚴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自淨淨彼煩惱纏， 故我請問端嚴者。

樂聞施、戒、忍、精進， 禪定、解脫、發諸通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂聞施、戒、忍、精進， 禪定、解脫、發諸通；

清淨無垢勝慧明， 故我問於清淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢勝慧明， 故我問於清淨義。

住空、無相、無願者， 示現生死或涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住空、無相、無願者， 示現生死或涅槃；

無生、無住、無去來， 故我問於清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生、無住、無去來， 故我問於清淨智。

甚深知見無涯際， 聲聞、緣覺及餘眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深知見無涯際， 聲聞、緣覺及餘眾；

無能難問不可測， 我為如是問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能難問不可測， 我為如是問世尊。

樂於正法能通達， 法與非法俱無取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於正法能通達， 法與非法俱無取；

常於善法心不亂， 是故我問如來法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於善法心不亂， 是故我問如來法。

不斷佛種諸賢士， 能護正法及僧伽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷佛種諸賢士， 能護正法及僧伽；

名聞三世諸佛稱， 故我問於功德海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞三世諸佛稱， 故我問於功德海。」

爾時，大虛空藏菩薩以伽他答功德王光明菩薩已，白佛言：「世尊！云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空？云何修行淨戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多猶若虛空？云何修行福德、智慧二種莊嚴猶若虛空？云何不捨離佛隨念，不捨離法隨念、僧隨念、捨隨念、戒隨念、天隨念？云何菩薩修行諸行等於涅槃？云何菩薩善知一切有情行相？云何能持佛法寶藏，如來等覺彼法性相如實而知？云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之？云何菩薩如理相應修習佛法至於究竟？云何菩薩不壞神通，於一切法而得自在？云何菩薩得住甚深佛法理趣，一切聲聞及辟支佛所不能測？云何菩薩入緣起善巧智，遠離一切邊見？云何菩薩以如來印印於真如，不間斷善巧智？云何菩薩入於法界甚深理趣，見一切法互相周遍平等一性？云何菩薩意樂堅固猶若金剛，於此大乘無有傾動？云何菩薩於自境界清淨如佛境界？云何菩薩得陀羅尼無忘法行？云何菩薩獲得如來加持無礙辯才？云何菩薩於生死中而得自在？云何菩薩摧伏怨敵超越四魔？云何菩薩積集無量福德資糧，為諸有情作所依止？云何菩薩出無佛世，為諸有情而作佛事？云何菩薩獲得海印三摩地，不染一切有情心行？云何菩薩得無染著，心如虛空風無有障礙？云何菩薩善知軌儀，修行離暗獲得光明，不隨他緣得自然智，速到大乘一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大虛空藏菩薩以伽他答功德王光明菩薩已，白佛言：「世尊！云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空？云何修行淨戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多猶若虛空？云何修行福德、智慧二種莊嚴猶若虛空？云何不捨離佛隨念，不捨離法隨念、僧隨念、捨隨念、戒隨念、天隨念？云何菩薩修行諸行等於涅槃？云何菩薩善知一切有情行相？云何能持佛法寶藏，如來等覺彼法性相如實而知？云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之？云何菩薩如理相應修習佛法至於究竟？云何菩薩不壞神通，於一切法而得自在？云何菩薩得住甚深佛法理趣，一切聲聞及辟支佛所不能測？云何菩薩入緣起善巧智，遠離一切邊見？云何菩薩以如來印印於真如，不間斷善巧智？云何菩薩入於法界甚深理趣，見一切法互相周遍平等一性？云何菩薩意樂堅固猶若金剛，於此大乘無有傾動？云何菩薩於自境界清淨如佛境界？云何菩薩得陀羅尼無忘法行？云何菩薩獲得如來加持無礙辯才？云何菩薩於生死中而得自在？云何菩薩摧伏怨敵超越四魔？云何菩薩積集無量福德資糧，為諸有情作所依止？云何菩薩出無佛世，為諸有情而作佛事？云何菩薩獲得海印三摩地，不染一切有情心行？云何菩薩得無染著，心如虛空風無有障礙？云何菩薩善知軌儀，修行離暗獲得光明，不隨他緣得自然智，速到大乘一切智智？」

爾時，佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！」復言：「善哉，善哉！正士！汝今善能問於如來如是深義，能為有情發如是問。汝能明了一切佛法，已曾供養奉事過去無量諸佛，於諸佛所種諸善根，被精進甲求法無厭；以智慧器杖出諸魔境，常樂利益一切有情；超越世間毀譽八法，心行平等猶若虛空；久已積集一切智智，如汝功德邊際叵量；已於恒沙過去佛所曾問斯義。是故正士諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩所獲功德，到於大乘一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！」復言：「善哉，善哉！正士！汝今善能問於如來如是深義，能為有情發如是問。汝能明了一切佛法，已曾供養奉事過去無量諸佛，於諸佛所種諸善根，被精進甲求法無厭；以智慧器杖出諸魔境，常樂利益一切有情；超越世間毀譽八法，心行平等猶若虛空；久已積集一切智智，如汝功德邊際叵量；已於恒沙過去佛所曾問斯義。是故正士諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩所獲功德，到於大乘一切智智。」

虛空藏菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告大虛空藏菩薩言：「善男子！菩薩成就四法，修行布施波羅蜜多猶若虛空。云何為四？所謂：以我清淨故有情清淨；以有情清淨故施即清淨；以施清淨故迴向清淨；以迴向清淨故菩提清淨。善男子！是為菩薩成就四法，修行布施波羅蜜多猶若虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大虛空藏菩薩言：「善男子！菩薩成就四法，修行布施波羅蜜多猶若虛空。云何為四？所謂：以我清淨故有情清淨；以有情清淨故施即清淨；以施清淨故迴向清淨；以迴向清淨故菩提清淨。善男子！是為菩薩成就四法，修行布施波羅蜜多猶若虛空。

「復次，若菩薩成就八法，能淨修行布施波羅蜜多。云何為八？所謂：我清淨施；我所清淨施；因清淨施；見清淨施；相清淨施；異相清淨施；不望果報清淨施；心平等如虛空清淨施。是為菩薩成就八法，能淨修行布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩成就八法，能淨修行布施波羅蜜多。云何為八？所謂：我清淨施；我所清淨施；因清淨施；見清淨施；相清淨施；異相清淨施；不望果報清淨施；心平等如虛空清淨施。是為菩薩成就八法，能淨修行布施波羅蜜多。

「善男子！譬如虛空無有邊際，菩薩無限行施亦復如是。譬如虛空寬廣無礙，菩薩迴向行施亦復如是。譬如虛空無色，菩薩離色行施亦復如是。譬如虛空無有受者，菩薩離受行施亦復如是。譬如虛空無所染著，菩薩遠離染著行施亦復如是。譬如虛空無所為作，菩薩遠離有為行施亦復如是。譬如虛空無有識想，菩薩離於識想行施亦復如是。譬如虛空遍諸佛剎，菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國土一切有情亦復如是。譬如虛空無有窮盡，菩薩不斷三寶種迴向行施亦復如是。譬如虛空無有暗瞑，菩薩行施離煩惱暗亦復如是。譬如虛空無相顯現，菩薩行施心體清淨亦復如是。譬如虛空含容一切，菩薩行施普攝有情亦復如是。又如變化人施變化者，無心分別不希其報，菩薩行施亦復如是，皆如幻化遠離能所不希果報。善男子！菩薩行施以勝智慧捨諸煩惱，以方便智不捨有情，是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空無有邊際，菩薩無限行施亦復如是。譬如虛空寬廣無礙，菩薩迴向行施亦復如是。譬如虛空無色，菩薩離色行施亦復如是。譬如虛空無有受者，菩薩離受行施亦復如是。譬如虛空無所染著，菩薩遠離染著行施亦復如是。譬如虛空無所為作，菩薩遠離有為行施亦復如是。譬如虛空無有識想，菩薩離於識想行施亦復如是。譬如虛空遍諸佛剎，菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國土一切有情亦復如是。譬如虛空無有窮盡，菩薩不斷三寶種迴向行施亦復如是。譬如虛空無有暗瞑，菩薩行施離煩惱暗亦復如是。譬如虛空無相顯現，菩薩行施心體清淨亦復如是。譬如虛空含容一切，菩薩行施普攝有情亦復如是。又如變化人施變化者，無心分別不希其報，菩薩行施亦復如是，皆如幻化遠離能所不希果報。善男子！菩薩行施以勝智慧捨諸煩惱，以方便智不捨有情，是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。」

爾時，燈手菩薩摩訶薩，在於會中即從座起，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何等相修行如是布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，燈手菩薩摩訶薩，在於會中即從座起，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何等相修行如是布施波羅蜜多？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩應以無相修行如是布施波羅蜜多。何以故？以一切法無身相，身相清淨故；無有情相，有情相清淨故；無法相，法相清淨故；無智相，智相清淨故；無慧相，慧相清淨故；無心相，心相清淨故；無世間相，世間相清淨故；無色相，色相清淨故；無見相，見相清淨故；如是乃至無暗、無明離一切相。無相究竟邊際獲無盡忍，得於如來決定記莂，住於菩薩尼夜摩位，以不退印印之，得佛灌頂，成就一切平等佛法，善知一切有情行相。菩薩以如是行修行布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩應以無相修行如是布施波羅蜜多。何以故？以一切法無身相，身相清淨故；無有情相，有情相清淨故；無法相，法相清淨故；無智相，智相清淨故；無慧相，慧相清淨故；無心相，心相清淨故；無世間相，世間相清淨故；無色相，色相清淨故；無見相，見相清淨故；如是乃至無暗、無明離一切相。無相究竟邊際獲無盡忍，得於如來決定記莂，住於菩薩尼夜摩位，以不退印印之，得佛灌頂，成就一切平等佛法，善知一切有情行相。菩薩以如是行修行布施波羅蜜多。」

說是法時，萬六千菩薩於諸法中見諸法性，猶若虛空獲無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，萬六千菩薩於諸法中見諸法性，猶若虛空獲無生法忍。

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「心常清淨恒行施， 為求菩提不望報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常清淨恒行施， 為求菩提不望報；

施已歡喜無追悔， 是為妙施得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施已歡喜無追悔， 是為妙施得解脫。

智者知法皆如幻， 不顧身命及以財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者知法皆如幻， 不顧身命及以財；

於餘資具皆不貪， 志佛菩提心決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於餘資具皆不貪， 志佛菩提心決定。

悉皆等施無憎愛， 不生退沒恒進修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆等施無憎愛， 不生退沒恒進修；

由觀諸法如虛空， 是故無喜亦無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由觀諸法如虛空， 是故無喜亦無厭。

知法性相本清淨， 菩提與施亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法性相本清淨， 菩提與施亦復然；

由於所施不生貪， 故常能捨無戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由於所施不生貪， 故常能捨無戲論。

平等普施離思慮， 於上、中、下無分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等普施離思慮， 於上、中、下無分別；

意樂清淨常無垢， 所有惠施離悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意樂清淨常無垢， 所有惠施離悕望。

知身幻化皆無常， 財亦不堅如夢電； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身幻化皆無常， 財亦不堅如夢電；

即生悲愍世間故， 而能常施不染世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生悲愍世間故， 而能常施不染世。

無我行施煩惱淨， 即能建立於佛教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我行施煩惱淨， 即能建立於佛教；

不為魔羅所得便， 如是施心難校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為魔羅所得便， 如是施心難校量。

十力所說此施心， 應住清淨尸羅行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力所說此施心， 應住清淨尸羅行；

由此善修獲靜慮， 智慧便能速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此善修獲靜慮， 智慧便能速圓滿。

施戒與心俱清淨， 燒諸結使不復生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒與心俱清淨， 燒諸結使不復生；

自他皆獲於利益， 能得無為涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他皆獲於利益， 能得無為涅槃樂。

為除貪結行於施， 是故不染亦不著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除貪結行於施， 是故不染亦不著；

惠彼令無於苦惱， 自成清淨菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠彼令無於苦惱， 自成清淨菩提因。

所施心無於退沒， 由斯得見菩提性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施心無於退沒， 由斯得見菩提性；

已見菩提清淨德， 則能度於無量眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已見菩提清淨德， 則能度於無量眾。」