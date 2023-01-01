阿差末菩薩經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第七

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

「何謂覺意？菩薩所行有七覺意。何謂為七？一曰、意覺意，二曰、法覺意，三曰、精進覺意，四曰、喜覺意，五曰、信覺意，六曰、定覺意，七曰、護覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂覺意？菩薩所行有七覺意。何謂為七？一曰、意覺意，二曰、法覺意，三曰、精進覺意，四曰、喜覺意，五曰、信覺意，六曰、定覺意，七曰、護覺意。

「何謂意覺意？所思念法而觀察經，審於正典思惟經法，稱揚專念自察其意，不得法相能曉了此。何謂諸法無有相者？其相自然，諸法悉空。其能曉了如是覺念，是謂意覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意覺意？所思念法而觀察經，審於正典思惟經法，稱揚專念自察其意，不得法相能曉了此。何謂諸法無有相者？其相自然，諸法悉空。其能曉了如是覺念，是謂意覺意。

「何謂法覺意？若能分別八萬四千諸經法藏，選擇諸法應於藏義；若不應藏，歸於正義；若無正義，近義、遠義、清義、深義。若第一義曉了法力，合者、散者、決不決者。悉能選擇，知其本末，是謂法覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法覺意？若能分別八萬四千諸經法藏，選擇諸法應於藏義；若不應藏，歸於正義；若無正義，近義、遠義、清義、深義。若第一義曉了法力，合者、散者、決不決者。悉能選擇，知其本末，是謂法覺意。

「何謂精進覺意？若以此意由是宣法，攝取信定所護聖慧，以微妙力樂於強識無能制遠，精進修行此平等行，是精進覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進覺意？若以此意由是宣法，攝取信定所護聖慧，以微妙力樂於強識無能制遠，精進修行此平等行，是精進覺意。

「何謂喜覺意？所愛樂法篤信不離，常懷喜悅而不怯弱，其身、口、心常得休息，思務道法，消化塵勞、愛欲之患，是謂喜覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂喜覺意？所愛樂法篤信不離，常懷喜悅而不怯弱，其身、口、心常得休息，思務道法，消化塵勞、愛欲之患，是謂喜覺意。

「何謂信覺意？若能所信永離身心、愛欲、塵勞，心住定意，是謂信覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信覺意？若能所信永離身心、愛欲、塵勞，心住定意，是謂信覺意。

「何謂定覺意？由以意定達了諸法，分別聖慧心以專精，明識諸法諸根通利，斷眾倒見所住無處，皆由定故能致此耳。解無吾我、諸法平等，是謂定覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂定覺意？由以意定達了諸法，分別聖慧心以專精，明識諸法諸根通利，斷眾倒見所住無處，皆由定故能致此耳。解無吾我、諸法平等，是謂定覺意。

「何謂護覺意？若能思惟分別法界，心不馳騁、猗在俗法，心無邊際、不為俗法之所迷惑，不住假號、無能動者，無思、無念，無喜、無慼，由是之故得至聖路。柔順法忍是謂護覺意。此七覺意而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂護覺意？若能思惟分別法界，心不馳騁、猗在俗法，心無邊際、不為俗法之所迷惑，不住假號、無能動者，無思、無念，無喜、無慼，由是之故得至聖路。柔順法忍是謂護覺意。此七覺意而不可盡。

「何謂正見？賢聖度世不住吾我、不住人壽命、無所猗見、不住有見及與無見、不住德本、不墮邪見、六十二疑，是謂正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正見？賢聖度世不住吾我、不住人壽命、無所猗見、不住有見及與無見、不住德本、不墮邪見、六十二疑，是謂正見。

「何謂正念？凡夫所念婬怒癡病、塵勞之弊，菩薩學者不想念此，唯念戒定慧解度知見事所示現品，常念道義恒一其志，謂心不邪，是謂正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正念？凡夫所念婬怒癡病、塵勞之弊，菩薩學者不想念此，唯念戒定慧解度知見事所示現品，常念道義恒一其志，謂心不邪，是謂正念。

「何謂正語？所說言辭不自見身不見他人，言語柔和不演麁義，以此宣教入於聖道，不說世談無益之言，是謂正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正語？所說言辭不自見身不見他人，言語柔和不演麁義，以此宣教入於聖道，不說世談無益之言，是謂正語。

「何謂正治？所修行者罪福眾義不行此法，唯修正道平等之義，是謂正治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正治？所修行者罪福眾義不行此法，唯修正道平等之義，是謂正治。

「何謂正業？演賢聖辭多所悅豫而知止足，不捨限節、不貪利養、不懷諛諂、心不遊逸，所修輒善將養威儀，見他得供不懷嫉妬，己所得養安身而已，不犯殃釁，隨佛教訓，是謂正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正業？演賢聖辭多所悅豫而知止足，不捨限節、不貪利養、不懷諛諂、心不遊逸，所修輒善將養威儀，見他得供不懷嫉妬，己所得養安身而已，不犯殃釁，隨佛教訓，是謂正業。

「何謂正便？若修方便從其正教，不從婬、怒、愚癡、愛欲而俱同塵，常遠此便樂於聖道至成滅度無為之義，常思念此，是謂正便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正便？若修方便從其正教，不從婬、怒、愚癡、愛欲而俱同塵，常遠此便樂於聖道至成滅度無為之義，常思念此，是謂正便。

「何謂正意？其意所住真正無受、不懷諛諂，而悉覩見生死之難，一心思惟無為之道，不忘聖路，是謂正意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正意？其意所住真正無受、不懷諛諂，而悉覩見生死之難，一心思惟無為之道，不忘聖路，是謂正意。

「何謂正定？以定意故乃謂平等，由是之故諸法悉等，其於正定而立平等。若有菩薩住此定者，等度眾生不越正慧，是謂正定而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正定？以定意故乃謂平等，由是之故諸法悉等，其於正定而立平等。若有菩薩住此定者，等度眾生不越正慧，是謂正定而不可盡。

「去來今佛皆遊此路，若有菩薩順從此教習學頒宣，是則名曰八道而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去來今佛皆遊此路，若有菩薩順從此教習學頒宣，是則名曰八道而不可盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩寂然，所觀察者亦不可盡。何謂寂然？其心澹泊寂寞定然，諸根不亂專精無想，作性安隱不卒不暴，庠序靜思捨不順念，樂於一義，除眾憒閙，好喜閑靜，其身寂寞，心未曾亂，思於閑居。無有眾惡，不匿其過，不墮邪見而知止足，志性清淨威儀備悉，不越禮節知其隨時，舉動應宜供養順教，合集德力而不自大，不猗名稱，功勳遠聞。其心專精樂於獨處，一心禪思，興於慈悲而行悲哀，修於喜悅，奉行觀護，從第一禪至八不思議定意之門，是謂寂然。又其寂然業不可量，若能通達於此業者，是謂寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩寂然，所觀察者亦不可盡。何謂寂然？其心澹泊寂寞定然，諸根不亂專精無想，作性安隱不卒不暴，庠序靜思捨不順念，樂於一義，除眾憒閙，好喜閑靜，其身寂寞，心未曾亂，思於閑居。無有眾惡，不匿其過，不墮邪見而知止足，志性清淨威儀備悉，不越禮節知其隨時，舉動應宜供養順教，合集德力而不自大，不猗名稱，功勳遠聞。其心專精樂於獨處，一心禪思，興於慈悲而行悲哀，修於喜悅，奉行觀護，從第一禪至八不思議定意之門，是謂寂然。又其寂然業不可量，若能通達於此業者，是謂寂然。

「何謂為觀？分別智慧奉修道法，無我、無人，無壽、無命，觀五陰身、四大法種，觀諸衰入猶如空聚，分別具成而觀察知。十二因緣順無所亂，捨離諸見，覩諸報應因緣果實，曉識德果，所造證明入於正真，已能入中省眾聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為觀？分別智慧奉修道法，無我、無人，無壽、無命，觀五陰身、四大法種，觀諸衰入猶如空聚，分別具成而觀察知。十二因緣順無所亂，捨離諸見，覩諸報應因緣果實，曉識德果，所造證明入於正真，已能入中省眾聖慧。

「所謂觀者，平等法明，所見諸法而正諦觀，不見異法，空無想願，唯覩於此三脫之門。所謂觀者，不見處所屋室之宅，亦復不無不見起分，不得顛倒妄想之業。所謂觀者，永無所見，設無所見是謂為觀，於諸所見而無所見，是謂為觀。如是見者名真諦見，乃能曉了隨佛之教。如是見者，為菩薩故不墮無行、不住正行，是謂為觀。此則名曰菩薩寂然正觀而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂觀者，平等法明，所見諸法而正諦觀，不見異法，空無想願，唯覩於此三脫之門。所謂觀者，不見處所屋室之宅，亦復不無不見起分，不得顛倒妄想之業。所謂觀者，永無所見，設無所見是謂為觀，於諸所見而無所見，是謂為觀。如是見者名真諦見，乃能曉了隨佛之教。如是見者，為菩薩故不墮無行、不住正行，是謂為觀。此則名曰菩薩寂然正觀而不可盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩總持辯不可盡。何謂總持？積累德本，思惟大業，八萬四千諸品法藏，執持誦念，思之、懷之、不捨精進，是謂總持。又總持者，皆能啟受諸法所說，聲聞、緣覺、諸菩薩眾、一切群黎，文辭、言說、所講義理悉能識念，是謂總持。假使劫燒、天地遇災、其身壽終，又彼菩薩雖遭此難，續識總持懷在心中，未曾忽忘亦不迷荒，以聖慧眼普見諸法如自察掌，是為總持亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩總持辯不可盡。何謂總持？積累德本，思惟大業，八萬四千諸品法藏，執持誦念，思之、懷之、不捨精進，是謂總持。又總持者，皆能啟受諸法所說，聲聞、緣覺、諸菩薩眾、一切群黎，文辭、言說、所講義理悉能識念，是謂總持。假使劫燒、天地遇災、其身壽終，又彼菩薩雖遭此難，續識總持懷在心中，未曾忽忘亦不迷荒，以聖慧眼普見諸法如自察掌，是為總持亦不可盡。

「何謂辯才無有盡者？所謂辯者，所說無礙。若講誼時無能制者、辯才通利無能斷者，音辯無限節，卒問尋對應機無難，通達如水無一質礙。前世宿命所造清淨行，報應所致乃得此辯，諸佛所護、諸天宿衛，所講說者終不唐舉、辭無所侵、趣無為道。如是辯才皆為備悉，恭恪謙下，相人之器而為宣法。其有聞者各得其所不豫思惟，有來問者吾當說此，所詣眾會趣見人根眾生心念而為說法。本所從來生在人間，志性真正，一劫宣經而不休息，所講經典無所罣礙，是為菩薩辯不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂辯才無有盡者？所謂辯者，所說無礙。若講誼時無能制者、辯才通利無能斷者，音辯無限節，卒問尋對應機無難，通達如水無一質礙。前世宿命所造清淨行，報應所致乃得此辯，諸佛所護、諸天宿衛，所講說者終不唐舉、辭無所侵、趣無為道。如是辯才皆為備悉，恭恪謙下，相人之器而為宣法。其有聞者各得其所不豫思惟，有來問者吾當說此，所詣眾會趣見人根眾生心念而為說法。本所從來生在人間，志性真正，一劫宣經而不休息，所講經典無所罣礙，是為菩薩辯不可盡。」

阿差末言：「又有菩薩講一切法皆歸無常、物非我有，其慧所說而不可盡；一切皆苦、諸法無我，菩薩宣此亦不可盡。何謂無常？觀本末事悉歸無常、無有科律。其無常者不可令常，從始以來無不無常，是謂無常義。何謂苦義？雖有歡樂會當歸盡，願不久存，論說眾苦悉趣空無。其空無者亦虛無實，虛空苦義正等無異。何謂非身？於我不我永無本末，彼亦為虛，寂靜無要，有計其空及空義者悉無有身。何謂寂義？於寂無寂乃謂為寂，所解脫者而於澹泊亦無澹泊，是謂為寂。所謂脫者，修於靜默除一切想；除諸想已斯曰無為泥洹之寂，此謂寂滅義。是為菩薩行四諦之法而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「又有菩薩講一切法皆歸無常、物非我有，其慧所說而不可盡；一切皆苦、諸法無我，菩薩宣此亦不可盡。何謂無常？觀本末事悉歸無常、無有科律。其無常者不可令常，從始以來無不無常，是謂無常義。何謂苦義？雖有歡樂會當歸盡，願不久存，論說眾苦悉趣空無。其空無者亦虛無實，虛空苦義正等無異。何謂非身？於我不我永無本末，彼亦為虛，寂靜無要，有計其空及空義者悉無有身。何謂寂義？於寂無寂乃謂為寂，所解脫者而於澹泊亦無澹泊，是謂為寂。所謂脫者，修於靜默除一切想；除諸想已斯曰無為泥洹之寂，此謂寂滅義。是為菩薩行四諦之法而不可盡。

「菩薩所行常修一道，不遵他行。何謂一乘道？菩薩獨步而無有侶，唯一己身得成無上正真之道，為最正覺，被大德鎧。自攝精進無極勢力，其身獨立不從他教，超諸俗力一己遊步，被於堅固非常德鎧，以此開化一切眾生，是謂教化。所訓誨者諸賢聖教，菩薩大士所訓誨者，是謂教化。施非我伴，我是施侶；持戒、忍辱、精進、一心、智慧則非我伴，吾是慧侶，亦復不住六度無極。吾順奉行諸度無極四恩之行，不興發我吾當建立攝諸四恩。取要言之，諸善德本不能立我吾當建立攝諸德本，如是像法無有伴侶，當自獨立而無二伴。住金剛場以己身力降伏眾魔，一發心頃得成無上正真之道為最正覺，是為菩薩一乘之道而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所行常修一道，不遵他行。何謂一乘道？菩薩獨步而無有侶，唯一己身得成無上正真之道，為最正覺，被大德鎧。自攝精進無極勢力，其身獨立不從他教，超諸俗力一己遊步，被於堅固非常德鎧，以此開化一切眾生，是謂教化。所訓誨者諸賢聖教，菩薩大士所訓誨者，是謂教化。施非我伴，我是施侶；持戒、忍辱、精進、一心、智慧則非我伴，吾是慧侶，亦復不住六度無極。吾順奉行諸度無極四恩之行，不興發我吾當建立攝諸四恩。取要言之，諸善德本不能立我吾當建立攝諸德本，如是像法無有伴侶，當自獨立而無二伴。住金剛場以己身力降伏眾魔，一發心頃得成無上正真之道為最正覺，是為菩薩一乘之道而不可盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩善權亦不可盡。何謂善權？諸佛世尊隨時便宜，道法自遇有所開化，以權方便親近道心。其善權者因虛空生無有邊際，志性隨時令致殊特。其善權者皆能具足諸度無極，所生之處因權行戒、布施、忍辱，護身、口、心，得至佛道不廢精進，若無權者違失精進。善權一心轉進聖慧不爾心亂，善權智慧不捨生死周旋之難。善權慈者多所養護除諸不仁，善權哀者不厭生死開化一切，善權喜者不樂一切諸所好慕，善權護者修眾德本而不迴還。善權天眼得佛十眼徹視十方而無邊際，善權天耳得佛十耳聞十方聲心所念形，善權知心見眾生根悉曉本末，善權方便念過世事見於三世去來今義，善權神足在所至到而無限節，多所開化十方黎庶。善權方便知眾生性隨以方便而誘𧧷之，善權修行曉眾人相本末終始，善權所度過於此際令至彼岸，善權入塵化眾愛欲令度諸垢，善權下擔去諸五陰所負重殃，善權行限而所頒宣不可稱載，以諸有限說無邊際，善權勸化諸弱劣根，誘進退者使廣無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩善權亦不可盡。何謂善權？諸佛世尊隨時便宜，道法自遇有所開化，以權方便親近道心。其善權者因虛空生無有邊際，志性隨時令致殊特。其善權者皆能具足諸度無極，所生之處因權行戒、布施、忍辱，護身、口、心，得至佛道不廢精進，若無權者違失精進。善權一心轉進聖慧不爾心亂，善權智慧不捨生死周旋之難。善權慈者多所養護除諸不仁，善權哀者不厭生死開化一切，善權喜者不樂一切諸所好慕，善權護者修眾德本而不迴還。善權天眼得佛十眼徹視十方而無邊際，善權天耳得佛十耳聞十方聲心所念形，善權知心見眾生根悉曉本末，善權方便念過世事見於三世去來今義，善權神足在所至到而無限節，多所開化十方黎庶。善權方便知眾生性隨以方便而誘𧧷之，善權修行曉眾人相本末終始，善權所度過於此際令至彼岸，善權入塵化眾愛欲令度諸垢，善權下擔去諸五陰所負重殃，善權行限而所頒宣不可稱載，以諸有限說無邊際，善權勸化諸弱劣根，誘進退者使廣無極。

「以權方便知其時節，增減、進退、非時行時；以權方便因其正路入於邪徑，眾生之類住於邪路化入正道；以權方便能使尠少變為廣大，其廣大者能使無限；以權方便，諸諍亂者伴侶相憎勸令和合；以權方便其在下士小乘之黨使住微妙；以權方便得至滅度，還入生死免此餘人；以權方便解諸繫縛、閉塞羅網；以權方便能使壞結，心志忍辱；以權方便常在寂靜不墮滅盡；以權方便悉能解達一切所修，威儀禮節不失儀式；以權方便觀諸眾生而不毀戒，常順正禁；以權方便有所攝取而不諍訟；以權方便興隆道法，宣布十方；以權方便獨步三界而無患難；以權方便得至脫門致無所行；以權方便棄不賢行，雖在其中不與同塵；以權方便與道者俱入不違訓；善權方便捨於無為，能入生死濟脫眾患；以權方便入於魔界，照諸塵勞、愛欲之根；以權方便計於一切，無有一切亦不無有，是則名曰菩薩所行善權方便入不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以權方便知其時節，增減、進退、非時行時；以權方便因其正路入於邪徑，眾生之類住於邪路化入正道；以權方便能使尠少變為廣大，其廣大者能使無限；以權方便，諸諍亂者伴侶相憎勸令和合；以權方便其在下士小乘之黨使住微妙；以權方便得至滅度，還入生死免此餘人；以權方便解諸繫縛、閉塞羅網；以權方便能使壞結，心志忍辱；以權方便常在寂靜不墮滅盡；以權方便悉能解達一切所修，威儀禮節不失儀式；以權方便觀諸眾生而不毀戒，常順正禁；以權方便有所攝取而不諍訟；以權方便興隆道法，宣布十方；以權方便獨步三界而無患難；以權方便得至脫門致無所行；以權方便棄不賢行，雖在其中不與同塵；以權方便與道者俱入不違訓；善權方便捨於無為，能入生死濟脫眾患；以權方便入於魔界，照諸塵勞、愛欲之根；以權方便計於一切，無有一切亦不無有，是則名曰菩薩所行善權方便入不可盡。」

阿差末言：「是，舍利弗！菩薩所行八十品第而不可盡，諸佛世尊皆由此法八十無盡而出生矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「是，舍利弗！菩薩所行八十品第而不可盡，諸佛世尊皆由此法八十無盡而出生矣。」

阿差末菩薩說是法門不可盡品時，七萬八千人從本以來未發道心，應時皆發無上正真道意；五萬二千菩薩尋時逮得無所從生法忍。一切眾會咸取眾華、若干種香、諸寶華蓋以用供散如來至真及阿差末。諸菩薩上奉敬歸此無極經要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩說是法門不可盡品時，七萬八千人從本以來未發道心，應時皆發無上正真道意；五萬二千菩薩尋時逮得無所從生法忍。一切眾會咸取眾華、若干種香、諸寶華蓋以用供散如來至真及阿差末。諸菩薩上奉敬歸此無極經要。

天於虛空鼓諸天樂舉聲稱嘆：「佛者世尊從無數劫所積德本自致正覺，廣度一切。今阿差末菩薩大士稱舉經典宣揚本末不可盡誼，若有人聞此不可盡經典要者心不懷疑、信持諷誦、為他人說、篤佛言者，亦當逮得如是功德不可盡誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天於虛空鼓諸天樂舉聲稱嘆：「佛者世尊從無數劫所積德本自致正覺，廣度一切。今阿差末菩薩大士稱舉經典宣揚本末不可盡誼，若有人聞此不可盡經典要者心不懷疑、信持諷誦、為他人說、篤佛言者，亦當逮得如是功德不可盡誼。」

佛取體衣賜阿差末，一時嗟嘆阿差末菩薩言：「善哉善哉！快說此經。如來所勸代之悅豫，十方江沙今現在佛亦共咨嗟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛取體衣賜阿差末，一時嗟嘆阿差末菩薩言：「善哉善哉！快說此經。如來所勸代之悅豫，十方江沙今現在佛亦共咨嗟。」

時阿差末取佛所賜著其頂上而嘆說言：「此世尊衣當以頂奉、夙夜承事，為是天上世間擁護至尊無量佛之所服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿差末取佛所賜著其頂上而嘆說言：「此世尊衣當以頂奉、夙夜承事，為是天上世間擁護至尊無量佛之所服。」

應時十方各有寶幢、寶蓋、寶幡各自然至，覆阿差末菩薩之上。寶衣、寶蓋、寶幢幡中自然演教而出音言：「善哉善哉！阿差末菩薩！快說此辭能講頒宣無盡法門，十方諸佛咸共嗟嘆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時十方各有寶幢、寶蓋、寶幡各自然至，覆阿差末菩薩之上。寶衣、寶蓋、寶幢幡中自然演教而出音言：「善哉善哉！阿差末菩薩！快說此辭能講頒宣無盡法門，十方諸佛咸共嗟嘆。」

時舍利弗前問佛言：「今此寶衣、寶蓋、寶幢從何所來乃演此音？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗前問佛言：「今此寶衣、寶蓋、寶幢從何所來乃演此音？」

佛告舍利弗：「阿差末菩薩前所曾化眾生之類，使發無上正真道意，各於十方皆成正覺，此如來等故遣此來供養報恩正士本德、頒宣洪業大會之品、供養經典，故覆其上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「阿差末菩薩前所曾化眾生之類，使發無上正真道意，各於十方皆成正覺，此如來等故遣此來供養報恩正士本德、頒宣洪業大會之品、供養經典，故覆其上。」

時諸眾會見此變化、聞佛所說，益復加敬阿差末菩薩大士，歡喜踊躍：「我等善利，宿本祿厚乃得值見阿差末菩薩稽首諮講，其聞此法福不可量。假使有人聞阿差末菩薩名者德無能限，況復面值得歸聞經？其佛大聖嗟嘆勸之，豈況凡庶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾會見此變化、聞佛所說，益復加敬阿差末菩薩大士，歡喜踊躍：「我等善利，宿本祿厚乃得值見阿差末菩薩稽首諮講，其聞此法福不可量。假使有人聞阿差末菩薩名者德無能限，況復面值得歸聞經？其佛大聖嗟嘆勸之，豈況凡庶？」

佛告舍利弗：「若族姓子、族姓女學菩薩乘，諸佛世尊住世一劫咸共供養布施所有、奉修禁戒而無所毀、假使眾人加之痛害皆能忍之、元元精進行如救頭所火然熾、禪思一心不懷憒亂、觀察智慧不失時節，奉敬諸佛如是終劫。復有族姓子、族姓女聞此經典，篤信受持而諷誦讀、專修奉行，進退在心，佛嘆此等六度無極皆為備悉，疾逮無上正真之道為最正覺。所以者何？若有菩薩學此經典，心自發念：『我學斯經，具為人說頒宣悉周。』是則名曰能悉備具施度無極。所以者何？受此經者計於法施、眾施之上近於佛道。若具禁戒所度無極無所犯負，眾行周悉無一缺漏，是故名曰戒度無極。所以者何？菩薩若宣此經典時普備禁戒，一切眾生不能稱載，功德之勳所不能逮。假使菩薩忍一切法，眾所嬈害而心不起，不如誦學此經典要，悉為人說以為行智而得具足忍度無極。其身、口、心常行精進，欲度一切未曾懈廢，是則名曰進度無極；其有專精於此經典，思惟不亂一心定意，是第一禪所度無極；若於此經現在察惠，拾取其義知行所趣，是則名曰智度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若族姓子、族姓女學菩薩乘，諸佛世尊住世一劫咸共供養布施所有、奉修禁戒而無所毀、假使眾人加之痛害皆能忍之、元元精進行如救頭所火然熾、禪思一心不懷憒亂、觀察智慧不失時節，奉敬諸佛如是終劫。復有族姓子、族姓女聞此經典，篤信受持而諷誦讀、專修奉行，進退在心，佛嘆此等六度無極皆為備悉，疾逮無上正真之道為最正覺。所以者何？若有菩薩學此經典，心自發念：『我學斯經，具為人說頒宣悉周。』是則名曰能悉備具施度無極。所以者何？受此經者計於法施、眾施之上近於佛道。若具禁戒所度無極無所犯負，眾行周悉無一缺漏，是故名曰戒度無極。所以者何？菩薩若宣此經典時普備禁戒，一切眾生不能稱載，功德之勳所不能逮。假使菩薩忍一切法，眾所嬈害而心不起，不如誦學此經典要，悉為人說以為行智而得具足忍度無極。其身、口、心常行精進，欲度一切未曾懈廢，是則名曰進度無極；其有專精於此經典，思惟不亂一心定意，是第一禪所度無極；若於此經現在察惠，拾取其義知行所趣，是則名曰智度無極。

「是，舍利弗！若有精學此經典者，因少行故具足菩薩六度無極。以是之故當作斯觀：若有菩薩取此經典誦在心懷、若載竹帛上着經卷，為以得攝一切諸法、諸佛經典執在手掌，可使四大變之令異，無能作威轉其道意。所以者何？是經名曰諸菩薩印，當求斯印，假使有人奉是印者，則能遵奉一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，舍利弗！若有精學此經典者，因少行故具足菩薩六度無極。以是之故當作斯觀：若有菩薩取此經典誦在心懷、若載竹帛上着經卷，為以得攝一切諸法、諸佛經典執在手掌，可使四大變之令異，無能作威轉其道意。所以者何？是經名曰諸菩薩印，當求斯印，假使有人奉是印者，則能遵奉一切佛法。」

時四天王與營從俱，皆執兵仗捨之一面，叉手白佛：「我等四天是佛弟子，以得道跡，能共堪任供養此等諸族姓子及族姓女周匝宿衛，受是經典持諷誦者奉之如佛。所以者何？一切諸乘皆由此生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四天王與營從俱，皆執兵仗捨之一面，叉手白佛：「我等四天是佛弟子，以得道跡，能共堪任供養此等諸族姓子及族姓女周匝宿衛，受是經典持諷誦者奉之如佛。所以者何？一切諸乘皆由此生。」

於是天帝前白佛言：「數從如來諮受經典，其數百千，未曾得聞如此經義，暢達進理無有遺疑。我曾往昔與忉利天數數聞經，初未值斯。若有郡國、縣邑、村落、州城、大邦宣此經者，當詣其所聽所諮講，擁護法師，益其氣力、精進堅強、勇猛不怯、辯才通利、獨步無畏。斯族姓子以無所畏，獨在眾中、若在屏處，廣宣此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝前白佛言：「數從如來諮受經典，其數百千，未曾得聞如此經義，暢達進理無有遺疑。我曾往昔與忉利天數數聞經，初未值斯。若有郡國、縣邑、村落、州城、大邦宣此經者，當詣其所聽所諮講，擁護法師，益其氣力、精進堅強、勇猛不怯、辯才通利、獨步無畏。斯族姓子以無所畏，獨在眾中、若在屏處，廣宣此經。」

佛言：「善哉善哉！拘翼！若發勇意欲護法師，樂令氣力精勤無難。」佛言：「拘翼！若護法師則護經典，以護經典則能將護一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！拘翼！若發勇意欲護法師，樂令氣力精勤無難。」佛言：「拘翼！若護法師則護經典，以護經典則能將護一切眾生。」

時梵忍天王前白佛言：「吾當捨離梵天之樂、禪思等心，往詣法師所說經處擁護法師，現四瑞應令覺知之：『其梵天王來至斯會從諸天人。』何謂為四？一者、令見微妙光明，二者、得聞天香，三者、法師所說流利而無質礙，四者、章句相次義不相越，是謂四事。說是經時，心無所忘、口語辯慧、一切眾會悉欲來試無能亂者、心懷念法一心聽經，以此四事所現惠意，當知梵天與諸眷屬來詣彼會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵忍天王前白佛言：「吾當捨離梵天之樂、禪思等心，往詣法師所說經處擁護法師，現四瑞應令覺知之：『其梵天王來至斯會從諸天人。』何謂為四？一者、令見微妙光明，二者、得聞天香，三者、法師所說流利而無質礙，四者、章句相次義不相越，是謂四事。說是經時，心無所忘、口語辯慧、一切眾會悉欲來試無能亂者、心懷念法一心聽經，以此四事所現惠意，當知梵天與諸眷屬來詣彼會。」

時魔波旬前白佛言：「因此經典令我羸劣無一勢力，若有菩薩聞斯經典則為受決，所遊諸國視之如佛。唯然，世尊！我身於今見阿差末威神聖力，棄諸貢高、不懷自大。所以者何？以此經典當興擁護宿衛法師，從今自制不敢違教，所在流布行此經典，遙將養之，不敢嬈亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬前白佛言：「因此經典令我羸劣無一勢力，若有菩薩聞斯經典則為受決，所遊諸國視之如佛。唯然，世尊！我身於今見阿差末威神聖力，棄諸貢高、不懷自大。所以者何？以此經典當興擁護宿衛法師，從今自制不敢違教，所在流布行此經典，遙將養之，不敢嬈亂。」

爾時，世尊告阿難曰：「汝當勤受於此經典，持諷、誦讀、為他人說，當令正法永得久存。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「汝當勤受於此經典，持諷、誦讀、為他人說，當令正法永得久存。」

阿難白佛言：「唯然，世尊！我已啟受、諷誦已達，但不能堪令普流布如諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然，世尊！我已啟受、諷誦已達，但不能堪令普流布如諸菩薩。」

佛告阿難：「汝且默安，自當有人普令流布。今此會中有諸菩薩主護正法，當令奉宣布此大化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝且默安，自當有人普令流布。今此會中有諸菩薩主護正法，當令奉宣布此大化。」

于時彼會有六十億諸菩薩眾尋從座起，應護正法，前白佛言：「唯然，大聖！吾等俱共當受此經大會法品，隨時流布遍於十方及此忍界，皆當蒙恩彌勒菩薩護法王典，當廣宣布斯經典要。佛滅度後，若有菩薩在於末俗五濁之世得聞此經、持諷、誦讀，當知彌勒之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時彼會有六十億諸菩薩眾尋從座起，應護正法，前白佛言：「唯然，大聖！吾等俱共當受此經大會法品，隨時流布遍於十方及此忍界，皆當蒙恩彌勒菩薩護法王典，當廣宣布斯經典要。佛滅度後，若有菩薩在於末俗五濁之世得聞此經、持諷、誦讀，當知彌勒之所建立。」

時佛讚告諸菩薩曰：「善哉善哉！諸正士眾！汝等佛前而自咨嗟欲護正法，則為擁護十方江沙諸佛正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛讚告諸菩薩曰：「善哉善哉！諸正士眾！汝等佛前而自咨嗟欲護正法，則為擁護十方江沙諸佛正法。」

時阿差末菩薩前白佛言：「唯然，大聖！當見原恕。向者我身所講經典，力少智薄，所宣句誼或能不備，是故歸佛見捨罪釁及諸菩薩奉無盡法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿差末菩薩前白佛言：「唯然，大聖！當見原恕。向者我身所講經典，力少智薄，所宣句誼或能不備，是故歸佛見捨罪釁及諸菩薩奉無盡法。」

佛告阿差末：「卿所說法句誼相次，無一違理，逮無罣礙。若有菩薩無陰蓋者，所宣道教無有缺漏，分別經義審如所言；況今正士暢此經典表裏通達，所度無極豈不及乎？今阿差末得四分別，辯才智慧所暢自在，而於大乘無所依仰、獨步無侶，宣決眾疑度于彼岸。若有菩薩住此道地，其身、口、心終無缺漏，於一切慧以為元首無所不通，身、口、心行而皆備悉。十方無數百千億佛皆共咨嘆卿所講說，今佛相恕表裏通達無一遺漏，十方諸佛亦復俱然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿差末：「卿所說法句誼相次，無一違理，逮無罣礙。若有菩薩無陰蓋者，所宣道教無有缺漏，分別經義審如所言；況今正士暢此經典表裏通達，所度無極豈不及乎？今阿差末得四分別，辯才智慧所暢自在，而於大乘無所依仰、獨步無侶，宣決眾疑度于彼岸。若有菩薩住此道地，其身、口、心終無缺漏，於一切慧以為元首無所不通，身、口、心行而皆備悉。十方無數百千億佛皆共咨嘆卿所講說，今佛相恕表裏通達無一遺漏，十方諸佛亦復俱然。」

於是阿難前白佛言：「此經典者所號云何？以何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難前白佛言：「此經典者所號云何？以何奉持？」

佛告阿難：「此經名曰『阿差末菩薩之所講說義理章句而不可盡』，其要名曰『阿差末品』。阿難！若有人受此經法者，其心轉明，強識義理，功勳之正轉百千倍，為他人說則立佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名曰『阿差末菩薩之所講說義理章句而不可盡』，其要名曰『阿差末品』。阿難！若有人受此經法者，其心轉明，強識義理，功勳之正轉百千倍，為他人說則立佛事。」

佛說如此，阿差末菩薩、賢者阿難、諸天、龍、神莫不歡喜，稽首而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如此，阿差末菩薩、賢者阿難、諸天、龍、神莫不歡喜，稽首而去。