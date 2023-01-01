阿差末菩薩經
西晉 竺法護譯7卷CBETA T0403大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
阿差末菩薩經卷第六
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業？若能布施出身所有，持戒之德、道慧之業，常行慈心，思惟定意，行無極哀，奉眾善本。為己身施亦為他人，合集功德勸施一切三世眾生，普及諸學及與不學、諸緣覺乘，亦復勸助諸初發意學菩薩法，逮入行者不退轉等一生補處，過去、當來、諸現在佛普勸德本所行休祚，咸皆祝願諸佛賢聖、講經法師，以是功德使得長存，壽命無極。勸眾德本雖合福祚，其不發意勸發道心；已發心者使度無極。若有貧匱救攝以財；其身病者給與醫藥，隨時供養不懷諛諂；其羸劣者勸立忍辱；其蔽藏罪令不匿過，常懷羞恥列露殃舋。奉敬現在、諸過去佛，愛敬歸命其師和上，常行法施化無師主，勤修精進求法不懈。
阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業？若能布施出身所有，持戒之德、道慧之業，常行慈心，思惟定意，行無極哀，奉眾善本。為己身施亦為他人，合集功德勸施一切三世眾生，普及諸學及與不學、諸緣覺乘，亦復勸助諸初發意學菩薩法，逮入行者不退轉等一生補處，過去、當來、諸現在佛普勸德本所行休祚，咸皆祝願諸佛賢聖、講經法師，以是功德使得長存，壽命無極。勸眾德本雖合福祚，其不發意勸發道心；已發心者使度無極。若有貧匱救攝以財；其身病者給與醫藥，隨時供養不懷諛諂；其羸劣者勸立忍辱；其蔽藏罪令不匿過，常懷羞恥列露殃舋。奉敬現在、諸過去佛，愛敬歸命其師和上，常行法施化無師主，勤修精進求法不懈。
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「見諸法師視之如佛，聽法無厭抱念心懷，聞遠有經十四千里，故自舉往不以為勞。雖說經法不慕利養，孝順父母夙夜供養不離左側，常念反復乳哺之恩。不以懷恨，積德無厭，身行謹勅，體無綺飾。常護口辭，不演麁言，自守其意，心不懷毒。建立佛寺、講說精舍，所獲功報猶如梵天。何謂梵福？初成佛時尋欲滅度，諸天儼然皆來勸助：『本為一切欲度十方、五江、三源流泆不息。願守本誓，開度一切迷惑、盲冥、顛倒、上下六十二見、沈塞閉在九十六徑，唯須大聖以明濟之。』佛言：『善哉，天王懷慈。五濁之世甚難開化，當分三乘開化誘進，然後能入無上大道。』此梵天福不可稱限，其興佛寺功德亦然，積無量度因此功勳具足諸相三十有二；奉行若干眾善之本，由是周滿八十種好。
「見諸法師視之如佛，聽法無厭抱念心懷，聞遠有經十四千里，故自舉往不以為勞。雖說經法不慕利養，孝順父母夙夜供養不離左側，常念反復乳哺之恩。不以懷恨，積德無厭，身行謹勅，體無綺飾。常護口辭，不演麁言，自守其意，心不懷毒。建立佛寺、講說精舍，所獲功報猶如梵天。何謂梵福？初成佛時尋欲滅度，諸天儼然皆來勸助：『本為一切欲度十方、五江、三源流泆不息。願守本誓，開度一切迷惑、盲冥、顛倒、上下六十二見、沈塞閉在九十六徑，唯須大聖以明濟之。』佛言：『善哉，天王懷慈。五濁之世甚難開化，當分三乘開化誘進，然後能入無上大道。』此梵天福不可稱限，其興佛寺功德亦然，積無量度因此功勳具足諸相三十有二；奉行若干眾善之本，由是周滿八十種好。
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「修行十善而不自大，莊嚴其身端正姝好；棄捐一切惡言麁辭，緣是莊嚴口演辯才；常有慈心不懷毒害，則莊嚴心淨如明珠。莊嚴佛土神通變化、莊嚴經典為他人說、莊嚴眾會令奉道教，棄除兩舌、惡口、讒言、鬪人。諮受經典而觀察之：『以何開度令至大道？』有所頒宣未曾越次，亦無所抂，顏色和悅。眾人見之莫不歡然，剪去陰蓋一心聽經。其意明利以為莊嚴，稽首歸命諸佛正覺，莊嚴道場遵眾德本以為元首，淨所生處將護罪福、愛欲、塵勞。逮得寶掌皆能布施一切重寶故無所望，以無極財而施與者得致無盡廣大寶藏。
「修行十善而不自大，莊嚴其身端正姝好；棄捐一切惡言麁辭，緣是莊嚴口演辯才；常有慈心不懷毒害，則莊嚴心淨如明珠。莊嚴佛土神通變化、莊嚴經典為他人說、莊嚴眾會令奉道教，棄除兩舌、惡口、讒言、鬪人。諮受經典而觀察之：『以何開度令至大道？』有所頒宣未曾越次，亦無所抂，顏色和悅。眾人見之莫不歡然，剪去陰蓋一心聽經。其意明利以為莊嚴，稽首歸命諸佛正覺，莊嚴道場遵眾德本以為元首，淨所生處將護罪福、愛欲、塵勞。逮得寶掌皆能布施一切重寶故無所望，以無極財而施與者得致無盡廣大寶藏。
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「面常和悅不興慼顏，以故親友、伴黨、同學莫不喜歡。等心眾生緣是得致平坦如掌。不輕未學，喜然燈火貢上佛寺，父母、師友得淨光明靡所不照，積德奉戒行無點污。世世所生在清淨處不演他穢，若在胎藏常無垢染，奉行十善生於天上，還在人間未曾想念一切結網，以故獨步而無虛妄。
「面常和悅不興慼顏，以故親友、伴黨、同學莫不喜歡。等心眾生緣是得致平坦如掌。不輕未學，喜然燈火貢上佛寺，父母、師友得淨光明靡所不照，積德奉戒行無點污。世世所生在清淨處不演他穢，若在胎藏常無垢染，奉行十善生於天上，還在人間未曾想念一切結網，以故獨步而無虛妄。
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「訓無師法，故於諸法最極尊豪。志性清淨，普世眾人視之無厭，不惜身命，未曾欺中，無所侵枉。因本諸願悉能具成諸佛道法，緣是之故備眾德本。
「訓無師法，故於諸法最極尊豪。志性清淨，普世眾人視之無厭，不惜身命，未曾欺中，無所侵枉。因本諸願悉能具成諸佛道法，緣是之故備眾德本。
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「是，舍利弗！薄立德本將育隨時獲福無量，復過於此不可稱限，吾粗舉要不悉敷之。
「是，舍利弗！薄立德本將育隨時獲福無量，復過於此不可稱限，吾粗舉要不悉敷之。
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「何謂慧業所從因由，受其神識知五慧通。何謂為因？何謂為由？其多欲者常求佛法，明慧親友常與其俱諮受、奉敬、執御佛慧，不求聲聞、緣覺之乘，離於自大，奉如尊聖、敬如正覺，志性和調覩諸親友，遵於慧義不著言辭，見諸法師所行道品，不樂外形，聞所說法勤修法教，斯行法者是為慧業。
「何謂慧業所從因由，受其神識知五慧通。何謂為因？何謂為由？其多欲者常求佛法，明慧親友常與其俱諮受、奉敬、執御佛慧，不求聲聞、緣覺之乘，離於自大，奉如尊聖、敬如正覺，志性和調覩諸親友，遵於慧義不著言辭，見諸法師所行道品，不樂外形，聞所說法勤修法教，斯行法者是為慧業。
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「何謂法業？希求少欲不在汲汲，少辭尠言，常自覺悟修行精進，有所聞義思惟稱量，飢虛於法未曾懈惓。其心鮮明不為五蓋之所覆蔽，悔其罪舋、消化眾殃，其意質朴而無諛諂。以行為要，愛法、樂法，以法為本，舉動為法，恒求經義，如救頭然髮索及肌。勤勤修身、習行元元未曾違遠，馳趣殊勝捐棄亂會，獨在一處樂於閑居，習仁賢行，限節知足未曾退還。樂於法樂不慕世榮，求度世法志不忽忘，舉動進止常樂要義，求柔順業積累堅要。常懷慚恥，修敏念慧，遣諸無智，棄除愚癡、盲冥羅網，慧眼清淨。其所覺了極為曠遠，以無為慧聖意遠照，現在智慧當來功勳，不自揚名嘆他功勳，善修聖業，不離罪福淨修道慧。
「何謂法業？希求少欲不在汲汲，少辭尠言，常自覺悟修行精進，有所聞義思惟稱量，飢虛於法未曾懈惓。其心鮮明不為五蓋之所覆蔽，悔其罪舋、消化眾殃，其意質朴而無諛諂。以行為要，愛法、樂法，以法為本，舉動為法，恒求經義，如救頭然髮索及肌。勤勤修身、習行元元未曾違遠，馳趣殊勝捐棄亂會，獨在一處樂於閑居，習仁賢行，限節知足未曾退還。樂於法樂不慕世榮，求度世法志不忽忘，舉動進止常樂要義，求柔順業積累堅要。常懷慚恥，修敏念慧，遣諸無智，棄除愚癡、盲冥羅網，慧眼清淨。其所覺了極為曠遠，以無為慧聖意遠照，現在智慧當來功勳，不自揚名嘆他功勳，善修聖業，不離罪福淨修道慧。
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「復次，其慧業者有四事施而得致之：一曰、施紙、竹帛，二曰、以筆施惠令寫經本，三曰、施與好墨及以上硯，四曰、法師所演講若干法，因從啟受一切世間諸可難致。供養法師、或以頌偈施與於人、若有妙法授與法師、不懷諛諂至誠布施，施此四事得致慧業，逮於五事——信、戒、慧、解、度知見品。
「復次，其慧業者有四事施而得致之：一曰、施紙、竹帛，二曰、以筆施惠令寫經本，三曰、施與好墨及以上硯，四曰、法師所演講若干法，因從啟受一切世間諸可難致。供養法師、或以頌偈施與於人、若有妙法授與法師、不懷諛諂至誠布施，施此四事得致慧業，逮於五事——信、戒、慧、解、度知見品。
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「將護四慧而得自在。何謂為四？一曰、將護法師以為師主，二曰、將護種姓不起亂心，三曰、將護土地鄉邑人意，四曰、自守護心令不馳騁，是為四事。
「將護四慧而得自在。何謂為四？一曰、將護法師以為師主，二曰、將護種姓不起亂心，三曰、將護土地鄉邑人意，四曰、自守護心令不馳騁，是為四事。
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「復有四事親近慧業令德成就。何謂為四？一曰、以深經典奉進法師，二曰、晝夜慇懃親近慧義，三曰、衣食供給所乏，四曰、漸近道場而不退還，是為四。緣是之故致五力慧。何謂為五？一曰、信力；二曰、解脫力，精進不廢，博聞無厭；三曰、意力，不捨道心；四曰、定力，等視諸法；五曰、智力，所聞不忘；是為五力。
「復有四事親近慧業令德成就。何謂為四？一曰、以深經典奉進法師，二曰、晝夜慇懃親近慧義，三曰、衣食供給所乏，四曰、漸近道場而不退還，是為四。緣是之故致五力慧。何謂為五？一曰、信力；二曰、解脫力，精進不廢，博聞無厭；三曰、意力，不捨道心；四曰、定力，等視諸法；五曰、智力，所聞不忘；是為五力。
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「戒慧力業復有四事。何謂為四？一曰、以法安諦奉行禁本，二曰、思惟經典察義所歸，三曰、以法勸助於正真道，四曰、務求要訓以法為戒，是為四。
「戒慧力業復有四事。何謂為四？一曰、以法安諦奉行禁本，二曰、思惟經典察義所歸，三曰、以法勸助於正真道，四曰、務求要訓以法為戒，是為四。
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「慧忍行業復有四事。何謂為四？一曰、精進求法，若加惡者罵詈其身而皆忍之；二曰、愛樂法者，若遇鬪訟、飢渴、寒熱悉能忍之；三曰、奉敬善師，順和上命；四曰、元元思法，忍空無想、不願之義；是為四。
「慧忍行業復有四事。何謂為四？一曰、精進求法，若加惡者罵詈其身而皆忍之；二曰、愛樂法者，若遇鬪訟、飢渴、寒熱悉能忍之；三曰、奉敬善師，順和上命；四曰、元元思法，忍空無想、不願之義；是為四。
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「精進行業復有四事：一曰、勤求聽經不以勞惓，二曰、聞則執持未曾遺忘，三曰、精修說法不以懈廢，四曰、元元奉行以為正業，是為四。
「精進行業復有四事：一曰、勤求聽經不以勞惓，二曰、聞則執持未曾遺忘，三曰、精修說法不以懈廢，四曰、元元奉行以為正業，是為四。
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「禪定行業復有四事：一曰、根心寂靜而無憒閙；二曰、常一其意，苦樂無二；三曰、一心精專求諸神通；四曰、入于佛慧消除俗智；是為四。
「禪定行業復有四事：一曰、根心寂靜而無憒閙；二曰、常一其意，苦樂無二；三曰、一心精專求諸神通；四曰、入于佛慧消除俗智；是為四。
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「智慧行業復有四事：一曰、不住斷滅；二曰、不處有常；三曰、其心不迷，曉了不亂緣起之本；四曰、信無吾我；是為四矣。
「智慧行業復有四事：一曰、不住斷滅；二曰、不處有常；三曰、其心不迷，曉了不亂緣起之本；四曰、信無吾我；是為四矣。
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「善權慧業復有四事：一曰、樂世法者隨俗而化，二曰、計有人者隨之牽來，三曰、復以經道因遂誘進，四曰、修慧解者因明而度之，是為四。
「善權慧業復有四事：一曰、樂世法者隨俗而化，二曰、計有人者隨之牽來，三曰、復以經道因遂誘進，四曰、修慧解者因明而度之，是為四。
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「道慧之業復有四事：一曰、修六度無極而得至道，二曰、以達歸盡遊于正化，三曰、其學調心、調七覺意，四曰、常進遵行一切智慧之本，是為四。
「道慧之業復有四事：一曰、修六度無極而得至道，二曰、以達歸盡遊于正化，三曰、其學調心、調七覺意，四曰、常進遵行一切智慧之本，是為四。
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「無厭聖業復有四事：一曰、聞法無厭，二曰、頒宣經典而無懈難，三曰、試惱察原不以為勞，四曰、明達高節通利無惓，是為四矣。」
「無厭聖業復有四事：一曰、聞法無厭，二曰、頒宣經典而無懈難，三曰、試惱察原不以為勞，四曰、明達高節通利無惓，是為四矣。」
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阿差末復言：「其能周入，若布施者當正觀業，持戒、忍辱、精進、一心、智慧、慈悲喜護。所以者何？菩薩一切雖未成就，演智慧首為聖土地，悉歸於道住于正慧，化無慧義使歸大乘，一切諸魔不得其便，皆為諸佛所見建立至一切智無上正真，是為菩薩聖慧之業而不可盡。」
阿差末復言：「其能周入，若布施者當正觀業，持戒、忍辱、精進、一心、智慧、慈悲喜護。所以者何？菩薩一切雖未成就，演智慧首為聖土地，悉歸於道住于正慧，化無慧義使歸大乘，一切諸魔不得其便，皆為諸佛所見建立至一切智無上正真，是為菩薩聖慧之業而不可盡。」
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阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩意止亦不可盡。彼自觀身、觀他人身，觀身本行成精進業，察身報應所從合成，知身無主、無可貪者。猶如觀外草木、眾果、叢林、芻草，從因緣生悉無主名；是身如是，猶如草木、牆壁、瓦石水中之影，五陰，四大諸入所惑。觀己身空，無有吾我，不得久常，無有堅固。危脆之物分離之法，以是之故不當計身是我所也。以此危脆無堅固身，當求要義。
阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩意止亦不可盡。彼自觀身、觀他人身，觀身本行成精進業，察身報應所從合成，知身無主、無可貪者。猶如觀外草木、眾果、叢林、芻草，從因緣生悉無主名；是身如是，猶如草木、牆壁、瓦石水中之影，五陰，四大諸入所惑。觀己身空，無有吾我，不得久常，無有堅固。危脆之物分離之法，以是之故不當計身是我所也。以此危脆無堅固身，當求要義。
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「何謂為要？如來身者乃謂真要。吾當勤求成佛聖體無極法身，猶如金剛不可破壞，超越一切三界俗身。縱使此體瑕疵無量，因是當除一切穢濁，當致如來空慧法身，以勤修力合集眾德，真誠俱會察四大身，吾以此身皆為眾生志求修道。猶如察外所有四大，地、水、火、風，成若干形——門戶、井竈、造立屋宅、生活之業——以安眾人；吾四大身亦復如是，以若干事而依怙之，興若干便無量財貨，爾乃得安養身之業。
「何謂為要？如來身者乃謂真要。吾當勤求成佛聖體無極法身，猶如金剛不可破壞，超越一切三界俗身。縱使此體瑕疵無量，因是當除一切穢濁，當致如來空慧法身，以勤修力合集眾德，真誠俱會察四大身，吾以此身皆為眾生志求修道。猶如察外所有四大，地、水、火、風，成若干形——門戶、井竈、造立屋宅、生活之業——以安眾人；吾四大身亦復如是，以若干事而依怙之，興若干便無量財貨，爾乃得安養身之業。
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「觀身苦痛不可稱限，觀形無常、生死往反，不當復貪無極受形。觀身無我，而眾生類不解本末，當訓誨之令患厭此。觀身寂然，將至一定令修靜默，當觀身空，無想、無願，便歸澹泊清淨本際。
「觀身苦痛不可稱限，觀形無常、生死往反，不當復貪無極受形。觀身無我，而眾生類不解本末，當訓誨之令患厭此。觀身寂然，將至一定令修靜默，當觀身空，無想、無願，便歸澹泊清淨本際。
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「彼自觀身、觀他人身，無所慕樂，不計堅固，知不長存。察內身行，不復聽從內諸塵勞、愛欲之患；又觀外身未曾復與外塵俱合。身無勞穢，所行清淨；身以清淨然後遂致像好體嚴；身像已成，為過諸天及世間人，顏容巍巍無有儔匹，是為菩薩自觀己身、觀他人身建立意止。
「彼自觀身、觀他人身，無所慕樂，不計堅固，知不長存。察內身行，不復聽從內諸塵勞、愛欲之患；又觀外身未曾復與外塵俱合。身無勞穢，所行清淨；身以清淨然後遂致像好體嚴；身像已成，為過諸天及世間人，顏容巍巍無有儔匹，是為菩薩自觀己身、觀他人身建立意止。
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「何謂菩薩自觀痛痒、觀他人痛痒而得意止？菩薩發意觀察如是，所可經歷皆是苦惱。彼察痛痒採求聖慧，選擇明智慕樂寂然，正使遭樂不繫在欲，若存在欲緣致苦痛。見諸眾生墮諸惡趣、三塗之難為興大哀，不以結網而見繫縛；雖身以值不苦、不樂、諸痛痒者，不為癡冥結網而見繫縛。雖在痛痒意故寂定，從來所更不苦樂痛，則以聖慧顯示眾生，棄捐痛痒無益之義，蠲除一切眾生痛痒。被澹泊鎧，心自念言：『此等群黎歸在痛痒不自覺知，縛在眾苦痛痒之地常懷憂慼，依猗不苦不樂之痛為之迷荒，以是之故不入智慧。』攝大哀者入于智慧，曉了休息一切痛痒，因此大哀，使諸眾生免除眾難，為宣經典。
「何謂菩薩自觀痛痒、觀他人痛痒而得意止？菩薩發意觀察如是，所可經歷皆是苦惱。彼察痛痒採求聖慧，選擇明智慕樂寂然，正使遭樂不繫在欲，若存在欲緣致苦痛。見諸眾生墮諸惡趣、三塗之難為興大哀，不以結網而見繫縛；雖身以值不苦、不樂、諸痛痒者，不為癡冥結網而見繫縛。雖在痛痒意故寂定，從來所更不苦樂痛，則以聖慧顯示眾生，棄捐痛痒無益之義，蠲除一切眾生痛痒。被澹泊鎧，心自念言：『此等群黎歸在痛痒不自覺知，縛在眾苦痛痒之地常懷憂慼，依猗不苦不樂之痛為之迷荒，以是之故不入智慧。』攝大哀者入于智慧，曉了休息一切痛痒，因此大哀，使諸眾生免除眾難，為宣經典。
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「何謂名之為痛痒也？心中懷惱或復成樂。何謂選擇此無痛痒？無我、人、壽，又彼菩薩不猗痛痒，亦無貪護。所受痛痒無反覆行、無倒痛痒，亦無妄想諸見痛痒，亦無眼、耳、鼻、口、身、心之痛痒，亦無色、聲、香、味、細滑之痛痒。眼所屬者從因緣起，計於苦樂無苦無樂，是謂痛痒。取要言之，內外亦然，從因緣生以致痛痒。
「何謂名之為痛痒也？心中懷惱或復成樂。何謂選擇此無痛痒？無我、人、壽，又彼菩薩不猗痛痒，亦無貪護。所受痛痒無反覆行、無倒痛痒，亦無妄想諸見痛痒，亦無眼、耳、鼻、口、身、心之痛痒，亦無色、聲、香、味、細滑之痛痒。眼所屬者從因緣起，計於苦樂無苦無樂，是謂痛痒。取要言之，內外亦然，從因緣生以致痛痒。
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「苦樂善惡不苦不樂，其一痛痒因：一、心識，二、痛痒者謂有內外，三、痛痒者隨過去教、從當來行、因現在識，四、痛痒者謂從四種——地、水、火、風，五、痛痒者從念五陰——色、痛痒、思想、生死、識，六、痛痒者從六衰故，七、痛痒者從七識故，八、痛痒者或從八邪而迷荒故，九、痛痒者謂九神處，十、痛痒者謂十惡業。取要言之，一切痛痒皆由貪樂、因從念欲而致眾痛，是故言曰不可數人其痛無量。
「苦樂善惡不苦不樂，其一痛痒因：一、心識，二、痛痒者謂有內外，三、痛痒者隨過去教、從當來行、因現在識，四、痛痒者謂從四種——地、水、火、風，五、痛痒者從念五陰——色、痛痒、思想、生死、識，六、痛痒者從六衰故，七、痛痒者從七識故，八、痛痒者或從八邪而迷荒故，九、痛痒者謂九神處，十、痛痒者謂十惡業。取要言之，一切痛痒皆由貪樂、因從念欲而致眾痛，是故言曰不可數人其痛無量。
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「菩薩於彼觀己痛痒觀他人痛痒，知眾群黎起分痛痒，當顯慧業使諸眾生因痛痒慧覩見德本除去諸罪，是為菩薩觀己痛痒、觀他人痛痒心意止也。
「菩薩於彼觀己痛痒觀他人痛痒，知眾群黎起分痛痒，當顯慧業使諸眾生因痛痒慧覩見德本除去諸罪，是為菩薩觀己痛痒、觀他人痛痒心意止也。
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「何謂菩薩自觀己心、觀他人心其意止也？其菩薩心未曾忽忘，舉動行步常自將護而復察之，心適起已尋便消滅無常住處，不住在內亦不在外，不兩間得。吾從初始發菩薩心已來，彼心盡滅，離別星散悉無有處，其無無處不可處之。心在某處，其心所集眾德之本，是亦滅盡離別星散，無處不處不可分別，所可因勸發道意者亦復自然，以是故曰心者不知心、心者不見心、心心不相待。
「何謂菩薩自觀己心、觀他人心其意止也？其菩薩心未曾忽忘，舉動行步常自將護而復察之，心適起已尋便消滅無常住處，不住在內亦不在外，不兩間得。吾從初始發菩薩心已來，彼心盡滅，離別星散悉無有處，其無無處不可處之。心在某處，其心所集眾德之本，是亦滅盡離別星散，無處不處不可分別，所可因勸發道意者亦復自然，以是故曰心者不知心、心者不見心、心心不相待。
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「何謂其心而發無上正真道意成最正覺？其道心者不與善合、其善本心不與勸助意共俱合、其清淨心不捨道心，其人觀此，不恐、不怖、亦不懷懅。又復心念十二因緣甚為深妙，不失報應所種果實，心亦不著於一切法。假使因緣從報應致，一切諸法無有真諦亦無君主，恣其所欲而自迷惑，吾當精進執其一心使不迴轉。
「何謂其心而發無上正真道意成最正覺？其道心者不與善合、其善本心不與勸助意共俱合、其清淨心不捨道心，其人觀此，不恐、不怖、亦不懷懅。又復心念十二因緣甚為深妙，不失報應所種果實，心亦不著於一切法。假使因緣從報應致，一切諸法無有真諦亦無君主，恣其所欲而自迷惑，吾當精進執其一心使不迴轉。
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「何謂心法？何謂迷惑？心如幻化，無能淨者，是為心法；假使皆捨，解迷惑事、勸助佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處，是為心法；若於禁戒而行謹慎，然後自勸是五神通，是為化變。心如野馬，本末滅盡，是為心法；設以順從一切忍力，安和正覺莊嚴其心而化變矣，用勸助之是為化變。心如水月，究竟自然寂靜澹泊，是為心法；若悉精進勸發具足無數佛法，是為化變。心不可持亦不可見，是為心法；若復備悉禪思脫門三昧正受、願佛定意，是為化變。
「何謂心法？何謂迷惑？心如幻化，無能淨者，是為心法；假使皆捨，解迷惑事、勸助佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處，是為心法；若於禁戒而行謹慎，然後自勸是五神通，是為化變。心如野馬，本末滅盡，是為心法；設以順從一切忍力，安和正覺莊嚴其心而化變矣，用勸助之是為化變。心如水月，究竟自然寂靜澹泊，是為心法；若悉精進勸發具足無數佛法，是為化變。心不可持亦不可見，是為心法；若復備悉禪思脫門三昧正受、願佛定意，是為化變。
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「心者無形、無比、無教，亦無像色，是為心法；若能頒宣分別智慧、勸助佛道、推往古世，是為化變。心無因緣終不起生，是為心法；若能導御一切德本，是為化變。設無有對心終不起，是為心法；若因法報修於道心，是謂為變。其心境界永離垢濁初無所生，是為心法；若導御心得致報應至於佛界，是謂為變。
「心者無形、無比、無教，亦無像色，是為心法；若能頒宣分別智慧、勸助佛道、推往古世，是為化變。心無因緣終不起生，是為心法；若能導御一切德本，是為化變。設無有對心終不起，是為心法；若因法報修於道心，是謂為變。其心境界永離垢濁初無所生，是為心法；若導御心得致報應至於佛界，是謂為變。
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「菩薩自觀己心、觀他人心，得神通已其心一定，尋見一切眾生心念，因說罪福皆自然矣。菩薩自見其心、見他心已則興大哀，已興大哀教化眾生不以勞倦。其心不滅亦復不盡，堅住其心，不與生死而俱同塵。能自制心，以此聖慧通達之心，入於不起無所生法，不墮聲聞、緣覺之地，常自御心堪任具足諸佛道法，一心念頃以智慧心逮得無上正真之道為最正覺，是為菩薩自察己心、觀他人心得至意止。
「菩薩自觀己心、觀他人心，得神通已其心一定，尋見一切眾生心念，因說罪福皆自然矣。菩薩自見其心、見他心已則興大哀，已興大哀教化眾生不以勞倦。其心不滅亦復不盡，堅住其心，不與生死而俱同塵。能自制心，以此聖慧通達之心，入於不起無所生法，不墮聲聞、緣覺之地，常自御心堪任具足諸佛道法，一心念頃以智慧心逮得無上正真之道為最正覺，是為菩薩自察己心、觀他人心得至意止。
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「何謂菩薩自觀其法、觀他人法得法意止？以明智眼普見諸法未曾中忘至成佛道。自觀其法觀他人法，是時菩薩悉見諸法，其想於空令脫空義，脫無想願度無所生，亦無所滅而離諸行。等見諸法捨於緣起十二牽連，觀法界行，菩薩察法不隨非法，不計吾我亦不計人壽命處所，是謂為法。何謂非法？自見吾我、計人壽命，覩於斷滅，計有常存而見有無合散之事。
「何謂菩薩自觀其法、觀他人法得法意止？以明智眼普見諸法未曾中忘至成佛道。自觀其法觀他人法，是時菩薩悉見諸法，其想於空令脫空義，脫無想願度無所生，亦無所滅而離諸行。等見諸法捨於緣起十二牽連，觀法界行，菩薩察法不隨非法，不計吾我亦不計人壽命處所，是謂為法。何謂非法？自見吾我、計人壽命，覩於斷滅，計有常存而見有無合散之事。
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「一切諸法皆亦是法，一切諸法亦復非法。所以者何？曉空無想及無願義，是一切法皆為應法；自計吾我縛在諸見，是一切法悉為非法。
「一切諸法皆亦是法，一切諸法亦復非法。所以者何？曉空無想及無願義，是一切法皆為應法；自計吾我縛在諸見，是一切法悉為非法。
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「彼自觀法、觀他人法，菩薩行此不見諸法。何所佛法？誰非佛法？其無徑路、無有解脫、亦無生死，皆能開導一切諸法。處於眾生逮得無蓋無極大哀，療諸塵勞己心發念：『是無塵欲亦無不塵。』所以者何？是所趣者開度平等，不疑塵勞、不畏貪欲，曉了是者乃名曰佛。塵欲自然，道亦自然，立心如是，雖有所住亦無處所，不住立意而名曰住，是謂為住。
「彼自觀法、觀他人法，菩薩行此不見諸法。何所佛法？誰非佛法？其無徑路、無有解脫、亦無生死，皆能開導一切諸法。處於眾生逮得無蓋無極大哀，療諸塵勞己心發念：『是無塵欲亦無不塵。』所以者何？是所趣者開度平等，不疑塵勞、不畏貪欲，曉了是者乃名曰佛。塵欲自然，道亦自然，立心如是，雖有所住亦無處所，不住立意而名曰住，是謂為住。
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「立於法界，不住法界、不住人界，則無所住名曰虛空，一切諸法等如虛空。若有菩薩自觀身法、觀他人法，則能導御諸佛道法。一切諸法皆歸解法，若曉了者乃能顯發，盡於無為亦無所盡。道無生處、不生之處，觀察眾生未曾捨離無生本際。趣法意止，意在諸法而令堅住，不著聲聞、緣覺佛法。何謂不著？何謂處當？心所在處常能堅住，其住不迷，未曾忽忘，觀已來際其法所由，亦觀他法而得意止。頒宣無量分別章句，所行無際等御佛法，可悅一切眾生心念，降伏眾魔得自在慧，乃謂道義。是為菩薩自見己法、見他人法得至意止。
「立於法界，不住法界、不住人界，則無所住名曰虛空，一切諸法等如虛空。若有菩薩自觀身法、觀他人法，則能導御諸佛道法。一切諸法皆歸解法，若曉了者乃能顯發，盡於無為亦無所盡。道無生處、不生之處，觀察眾生未曾捨離無生本際。趣法意止，意在諸法而令堅住，不著聲聞、緣覺佛法。何謂不著？何謂處當？心所在處常能堅住，其住不迷，未曾忽忘，觀已來際其法所由，亦觀他法而得意止。頒宣無量分別章句，所行無際等御佛法，可悅一切眾生心念，降伏眾魔得自在慧，乃謂道義。是為菩薩自見己法、見他人法得至意止。
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「何謂四意斷而不可盡？身諸惡法未興起者令不起生，以生尋滅而修精進，自攝其心所念順義，益加精勤，是謂平等奉精進行。不失順節，習修平均，以能攝心觀於正諦，此之謂也。所以者何？所念順義，惡不善法不復重來。
「何謂四意斷而不可盡？身諸惡法未興起者令不起生，以生尋滅而修精進，自攝其心所念順義，益加精勤，是謂平等奉精進行。不失順節，習修平均，以能攝心觀於正諦，此之謂也。所以者何？所念順義，惡不善法不復重來。
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「何謂不善？毀戒、亂定、惑於智慧。何謂毀戒？欲生天上則謂毀戒；不從法教，其缺戒品，是謂毀戒。何謂亂定？違失禮誼，行不專精，心在他念，是亂定意。何謂惑於智慧？斷諸邪見、見若干品、顛倒諸事、陰蓋礙法，其缺智慧，是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者而不聽之，是一意斷。
「何謂不善？毀戒、亂定、惑於智慧。何謂毀戒？欲生天上則謂毀戒；不從法教，其缺戒品，是謂毀戒。何謂亂定？違失禮誼，行不專精，心在他念，是亂定意。何謂惑於智慧？斷諸邪見、見若干品、顛倒諸事、陰蓋礙法，其缺智慧，是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者而不聽之，是一意斷。
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「假使諸惡不善法興即尋覺之，知之非法不善報應，了之損耗為行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚，解十二因緣而滅愚冥，其盡塵勞是謂為斷。同因緣起，觀其所生不得本末而無所斷，一切諸法從習行致，是二意斷。
「假使諸惡不善法興即尋覺之，知之非法不善報應，了之損耗為行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚，解十二因緣而滅愚冥，其盡塵勞是謂為斷。同因緣起，觀其所生不得本末而無所斷，一切諸法從習行致，是二意斷。
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「設令善法未興起者勸令興發，顯使精進自攝其心，嘆無量德。所以者何？善法無量，菩薩大士所應修行，當樂慧根。眾德之本皆由精進致諸福慶，顯揚通致德祚之原，是三意斷。
「設令善法未興起者勸令興發，顯使精進自攝其心，嘆無量德。所以者何？善法無量，菩薩大士所應修行，當樂慧根。眾德之本皆由精進致諸福慶，顯揚通致德祚之原，是三意斷。
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「所可謂言，善法若興令得堅住，不畏失節、不忽忘之，益樂元元，夙夜精進，自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何？勸道心者德本不朽。所以者何？其心清淨，雖處三界而無所著。若有勸助，德猗三界則謂盡索；若能勸樂志一切智謂通慧本終不損耗，是四意斷。
「所可謂言，善法若興令得堅住，不畏失節、不忽忘之，益樂元元，夙夜精進，自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何？勸道心者德本不朽。所以者何？其心清淨，雖處三界而無所著。若有勸助，德猗三界則謂盡索；若能勸樂志一切智謂通慧本終不損耗，是四意斷。
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「何謂菩薩而修神足？神足有四，已自發樂慇懃精進。彼以何習興神足本？當行四等慈悲喜護，常當遵習四無放逸，廣大其心而不貪身。以能治心奉第一禪，如是至四以得禪定身心輕便，身心已便所謂入神通，以入神通即生神足。
「何謂菩薩而修神足？神足有四，已自發樂慇懃精進。彼以何習興神足本？當行四等慈悲喜護，常當遵習四無放逸，廣大其心而不貪身。以能治心奉第一禪，如是至四以得禪定身心輕便，身心已便所謂入神通，以入神通即生神足。
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「勤修精進元元志道，以勤樂故輒親道義、以精進故能成此法、以勤修故而致此義，一心觀察以方便法曉致神通，故謂神足。常愛樂故能有所變、以精進故能使成就、以專精故能了廣大，聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足，緣是之故而得親近，有心自在所欲至到無能違者。諦行所致究竟根原眾行備悉，魔不能制，等如虛空，徹視無邊、洞聽無際、定意無限、神足無底，見一切根自覩其原，是為菩薩行四神足而不可盡。
「勤修精進元元志道，以勤樂故輒親道義、以精進故能成此法、以勤修故而致此義，一心觀察以方便法曉致神通，故謂神足。常愛樂故能有所變、以精進故能使成就、以專精故能了廣大，聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足，緣是之故而得親近，有心自在所欲至到無能違者。諦行所致究竟根原眾行備悉，魔不能制，等如虛空，徹視無邊、洞聽無際、定意無限、神足無底，見一切根自覩其原，是為菩薩行四神足而不可盡。
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「何謂菩薩修於五根而不可盡？何謂為五？一曰、信根，二曰、精進根，三曰、意根，四曰、定根，五曰、慧根。
「何謂菩薩修於五根而不可盡？何謂為五？一曰、信根，二曰、精進根，三曰、意根，四曰、定根，五曰、慧根。
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「何謂信根？常信諸法。何謂為法？其正見者信遊生死，隨其神足以成彼行，不樂他神而解第一真諦之義、脫于深妙十二因緣，無吾我、人，空無想願、無所著相，普信諸法不墮諸見，信諸佛法，信於十力、四無所畏，不懷狐疑亦無猶豫，合集佛法令無限際，是謂信根。
「何謂信根？常信諸法。何謂為法？其正見者信遊生死，隨其神足以成彼行，不樂他神而解第一真諦之義、脫于深妙十二因緣，無吾我、人，空無想願、無所著相，普信諸法不墮諸見，信諸佛法，信於十力、四無所畏，不懷狐疑亦無猶豫，合集佛法令無限際，是謂信根。
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「何謂精進根？所信法者因此精進，諸根益明踰日月光，是精進根。
「何謂精進根？所信法者因此精進，諸根益明踰日月光，是精進根。
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「所可用法修精進根，由是之故不失意根。其意廣大，不住崖際，是謂意根。
「所可用法修精進根，由是之故不失意根。其意廣大，不住崖際，是謂意根。
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「斯意靜然不違意根，意廣如空，以之意根專精不亂，是謂定根。
「斯意靜然不違意根，意廣如空，以之意根專精不亂，是謂定根。
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「其定意根常住寂名而專守一，是謂慧根；觀察曉了，若於此法如是色像分別無我，是謂慧根。
「其定意根常住寂名而專守一，是謂慧根；觀察曉了，若於此法如是色像分別無我，是謂慧根。
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「如是五根能具足者具諸佛法，其能具者住受決地而不動移。猶如外學、五通仙人，雖視胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是，菩薩所學未成五根則不授決，五根已達然後受決，是為菩薩五根無盡。
「如是五根能具足者具諸佛法，其能具者住受決地而不動移。猶如外學、五通仙人，雖視胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是，菩薩所學未成五根則不授決，五根已達然後受決，是為菩薩五根無盡。
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「何謂諸力？則有五力而不可盡。何謂為五？一曰、信力，二曰、精進力，三曰、意力，四曰、定力，五曰、慧力。
「何謂諸力？則有五力而不可盡。何謂為五？一曰、信力，二曰、精進力，三曰、意力，四曰、定力，五曰、慧力。
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「何謂信力？常懷篤心，在一寂靜而不迷荒，無有色像住見佛形，亦知他法一心寂靜，所在信力未曾退轉，是謂信力。
「何謂信力？常懷篤心，在一寂靜而不迷荒，無有色像住見佛形，亦知他法一心寂靜，所在信力未曾退轉，是謂信力。
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「何謂精進力？設常元元修於精進，在在修德勤於經典，所生之處其心堅強，所修德本天上世間無能毀者，亦不能制令不增益，由是之故德本興盛至無限量，是精進力。
「何謂精進力？設常元元修於精進，在在修德勤於經典，所生之處其心堅強，所修德本天上世間無能毀者，亦不能制令不增益，由是之故德本興盛至無限量，是精進力。
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「何謂意力？所在念法心不懈廢，愛欲眾難無能犯者，以此意力越眾塵勞。其菩薩者意之所念，天上世間無能亂者，是謂意力。
「何謂意力？所在念法心不懈廢，愛欲眾難無能犯者，以此意力越眾塵勞。其菩薩者意之所念，天上世間無能亂者，是謂意力。
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「何謂定力？若在眾會遊憒閙中所在寂靜，頒宣道力進止行步。第一禪者無能蔽礙，所修德本專精道行亦無能毀；第二禪者修於歡悅，內清澹泊而不有礙；第三禪者欲化眾生，將護正法無所觀察；逮於四禪者亦無所礙。以此四禪修禪品類無能踰者，所修定意無能亂者，定意自在，是謂定力。
「何謂定力？若在眾會遊憒閙中所在寂靜，頒宣道力進止行步。第一禪者無能蔽礙，所修德本專精道行亦無能毀；第二禪者修於歡悅，內清澹泊而不有礙；第三禪者欲化眾生，將護正法無所觀察；逮於四禪者亦無所礙。以此四禪修禪品類無能踰者，所修定意無能亂者，定意自在，是謂定力。
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「何謂慧力？若處俗法及度世法，悉能曉了所生之處，無能為師，悉知世俗章句、文字、所造立業，神仙異術、五經、六藝、方俗異書，菩薩不學自然知之，及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧心能通暢，天上世間獨步無侶，隨時頒宣，是謂慧力而不可盡。
「何謂慧力？若處俗法及度世法，悉能曉了所生之處，無能為師，悉知世俗章句、文字、所造立業，神仙異術、五經、六藝、方俗異書，菩薩不學自然知之，及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧心能通暢，天上世間獨步無侶，隨時頒宣，是謂慧力而不可盡。
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阿差末菩薩經卷第六
阿差末菩薩經卷第六
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