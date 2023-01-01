阿差末菩薩經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第六

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業？若能布施出身所有，持戒之德、道慧之業，常行慈心，思惟定意，行無極哀，奉眾善本。為己身施亦為他人，合集功德勸施一切三世眾生，普及諸學及與不學、諸緣覺乘，亦復勸助諸初發意學菩薩法，逮入行者不退轉等一生補處，過去、當來、諸現在佛普勸德本所行休祚，咸皆祝願諸佛賢聖、講經法師，以是功德使得長存，壽命無極。勸眾德本雖合福祚，其不發意勸發道心；已發心者使度無極。若有貧匱救攝以財；其身病者給與醫藥，隨時供養不懷諛諂；其羸劣者勸立忍辱；其蔽藏罪令不匿過，常懷羞恥列露殃舋。奉敬現在、諸過去佛，愛敬歸命其師和上，常行法施化無師主，勤修精進求法不懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業？若能布施出身所有，持戒之德、道慧之業，常行慈心，思惟定意，行無極哀，奉眾善本。為己身施亦為他人，合集功德勸施一切三世眾生，普及諸學及與不學、諸緣覺乘，亦復勸助諸初發意學菩薩法，逮入行者不退轉等一生補處，過去、當來、諸現在佛普勸德本所行休祚，咸皆祝願諸佛賢聖、講經法師，以是功德使得長存，壽命無極。勸眾德本雖合福祚，其不發意勸發道心；已發心者使度無極。若有貧匱救攝以財；其身病者給與醫藥，隨時供養不懷諛諂；其羸劣者勸立忍辱；其蔽藏罪令不匿過，常懷羞恥列露殃舋。奉敬現在、諸過去佛，愛敬歸命其師和上，常行法施化無師主，勤修精進求法不懈。

「見諸法師視之如佛，聽法無厭抱念心懷，聞遠有經十四千里，故自舉往不以為勞。雖說經法不慕利養，孝順父母夙夜供養不離左側，常念反復乳哺之恩。不以懷恨，積德無厭，身行謹勅，體無綺飾。常護口辭，不演麁言，自守其意，心不懷毒。建立佛寺、講說精舍，所獲功報猶如梵天。何謂梵福？初成佛時尋欲滅度，諸天儼然皆來勸助：『本為一切欲度十方、五江、三源流泆不息。願守本誓，開度一切迷惑、盲冥、顛倒、上下六十二見、沈塞閉在九十六徑，唯須大聖以明濟之。』佛言：『善哉，天王懷慈。五濁之世甚難開化，當分三乘開化誘進，然後能入無上大道。』此梵天福不可稱限，其興佛寺功德亦然，積無量度因此功勳具足諸相三十有二；奉行若干眾善之本，由是周滿八十種好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸法師視之如佛，聽法無厭抱念心懷，聞遠有經十四千里，故自舉往不以為勞。雖說經法不慕利養，孝順父母夙夜供養不離左側，常念反復乳哺之恩。不以懷恨，積德無厭，身行謹勅，體無綺飾。常護口辭，不演麁言，自守其意，心不懷毒。建立佛寺、講說精舍，所獲功報猶如梵天。何謂梵福？初成佛時尋欲滅度，諸天儼然皆來勸助：『本為一切欲度十方、五江、三源流泆不息。願守本誓，開度一切迷惑、盲冥、顛倒、上下六十二見、沈塞閉在九十六徑，唯須大聖以明濟之。』佛言：『善哉，天王懷慈。五濁之世甚難開化，當分三乘開化誘進，然後能入無上大道。』此梵天福不可稱限，其興佛寺功德亦然，積無量度因此功勳具足諸相三十有二；奉行若干眾善之本，由是周滿八十種好。

「修行十善而不自大，莊嚴其身端正姝好；棄捐一切惡言麁辭，緣是莊嚴口演辯才；常有慈心不懷毒害，則莊嚴心淨如明珠。莊嚴佛土神通變化、莊嚴經典為他人說、莊嚴眾會令奉道教，棄除兩舌、惡口、讒言、鬪人。諮受經典而觀察之：『以何開度令至大道？』有所頒宣未曾越次，亦無所抂，顏色和悅。眾人見之莫不歡然，剪去陰蓋一心聽經。其意明利以為莊嚴，稽首歸命諸佛正覺，莊嚴道場遵眾德本以為元首，淨所生處將護罪福、愛欲、塵勞。逮得寶掌皆能布施一切重寶故無所望，以無極財而施與者得致無盡廣大寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行十善而不自大，莊嚴其身端正姝好；棄捐一切惡言麁辭，緣是莊嚴口演辯才；常有慈心不懷毒害，則莊嚴心淨如明珠。莊嚴佛土神通變化、莊嚴經典為他人說、莊嚴眾會令奉道教，棄除兩舌、惡口、讒言、鬪人。諮受經典而觀察之：『以何開度令至大道？』有所頒宣未曾越次，亦無所抂，顏色和悅。眾人見之莫不歡然，剪去陰蓋一心聽經。其意明利以為莊嚴，稽首歸命諸佛正覺，莊嚴道場遵眾德本以為元首，淨所生處將護罪福、愛欲、塵勞。逮得寶掌皆能布施一切重寶故無所望，以無極財而施與者得致無盡廣大寶藏。

「面常和悅不興慼顏，以故親友、伴黨、同學莫不喜歡。等心眾生緣是得致平坦如掌。不輕未學，喜然燈火貢上佛寺，父母、師友得淨光明靡所不照，積德奉戒行無點污。世世所生在清淨處不演他穢，若在胎藏常無垢染，奉行十善生於天上，還在人間未曾想念一切結網，以故獨步而無虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「面常和悅不興慼顏，以故親友、伴黨、同學莫不喜歡。等心眾生緣是得致平坦如掌。不輕未學，喜然燈火貢上佛寺，父母、師友得淨光明靡所不照，積德奉戒行無點污。世世所生在清淨處不演他穢，若在胎藏常無垢染，奉行十善生於天上，還在人間未曾想念一切結網，以故獨步而無虛妄。

「訓無師法，故於諸法最極尊豪。志性清淨，普世眾人視之無厭，不惜身命，未曾欺中，無所侵枉。因本諸願悉能具成諸佛道法，緣是之故備眾德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訓無師法，故於諸法最極尊豪。志性清淨，普世眾人視之無厭，不惜身命，未曾欺中，無所侵枉。因本諸願悉能具成諸佛道法，緣是之故備眾德本。

「是，舍利弗！薄立德本將育隨時獲福無量，復過於此不可稱限，吾粗舉要不悉敷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，舍利弗！薄立德本將育隨時獲福無量，復過於此不可稱限，吾粗舉要不悉敷之。

「何謂慧業所從因由，受其神識知五慧通。何謂為因？何謂為由？其多欲者常求佛法，明慧親友常與其俱諮受、奉敬、執御佛慧，不求聲聞、緣覺之乘，離於自大，奉如尊聖、敬如正覺，志性和調覩諸親友，遵於慧義不著言辭，見諸法師所行道品，不樂外形，聞所說法勤修法教，斯行法者是為慧業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧業所從因由，受其神識知五慧通。何謂為因？何謂為由？其多欲者常求佛法，明慧親友常與其俱諮受、奉敬、執御佛慧，不求聲聞、緣覺之乘，離於自大，奉如尊聖、敬如正覺，志性和調覩諸親友，遵於慧義不著言辭，見諸法師所行道品，不樂外形，聞所說法勤修法教，斯行法者是為慧業。

「何謂法業？希求少欲不在汲汲，少辭尠言，常自覺悟修行精進，有所聞義思惟稱量，飢虛於法未曾懈惓。其心鮮明不為五蓋之所覆蔽，悔其罪舋、消化眾殃，其意質朴而無諛諂。以行為要，愛法、樂法，以法為本，舉動為法，恒求經義，如救頭然髮索及肌。勤勤修身、習行元元未曾違遠，馳趣殊勝捐棄亂會，獨在一處樂於閑居，習仁賢行，限節知足未曾退還。樂於法樂不慕世榮，求度世法志不忽忘，舉動進止常樂要義，求柔順業積累堅要。常懷慚恥，修敏念慧，遣諸無智，棄除愚癡、盲冥羅網，慧眼清淨。其所覺了極為曠遠，以無為慧聖意遠照，現在智慧當來功勳，不自揚名嘆他功勳，善修聖業，不離罪福淨修道慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法業？希求少欲不在汲汲，少辭尠言，常自覺悟修行精進，有所聞義思惟稱量，飢虛於法未曾懈惓。其心鮮明不為五蓋之所覆蔽，悔其罪舋、消化眾殃，其意質朴而無諛諂。以行為要，愛法、樂法，以法為本，舉動為法，恒求經義，如救頭然髮索及肌。勤勤修身、習行元元未曾違遠，馳趣殊勝捐棄亂會，獨在一處樂於閑居，習仁賢行，限節知足未曾退還。樂於法樂不慕世榮，求度世法志不忽忘，舉動進止常樂要義，求柔順業積累堅要。常懷慚恥，修敏念慧，遣諸無智，棄除愚癡、盲冥羅網，慧眼清淨。其所覺了極為曠遠，以無為慧聖意遠照，現在智慧當來功勳，不自揚名嘆他功勳，善修聖業，不離罪福淨修道慧。

「復次，其慧業者有四事施而得致之：一曰、施紙、竹帛，二曰、以筆施惠令寫經本，三曰、施與好墨及以上硯，四曰、法師所演講若干法，因從啟受一切世間諸可難致。供養法師、或以頌偈施與於人、若有妙法授與法師、不懷諛諂至誠布施，施此四事得致慧業，逮於五事——信、戒、慧、解、度知見品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其慧業者有四事施而得致之：一曰、施紙、竹帛，二曰、以筆施惠令寫經本，三曰、施與好墨及以上硯，四曰、法師所演講若干法，因從啟受一切世間諸可難致。供養法師、或以頌偈施與於人、若有妙法授與法師、不懷諛諂至誠布施，施此四事得致慧業，逮於五事——信、戒、慧、解、度知見品。

「將護四慧而得自在。何謂為四？一曰、將護法師以為師主，二曰、將護種姓不起亂心，三曰、將護土地鄉邑人意，四曰、自守護心令不馳騁，是為四事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「將護四慧而得自在。何謂為四？一曰、將護法師以為師主，二曰、將護種姓不起亂心，三曰、將護土地鄉邑人意，四曰、自守護心令不馳騁，是為四事。

「復有四事親近慧業令德成就。何謂為四？一曰、以深經典奉進法師，二曰、晝夜慇懃親近慧義，三曰、衣食供給所乏，四曰、漸近道場而不退還，是為四。緣是之故致五力慧。何謂為五？一曰、信力；二曰、解脫力，精進不廢，博聞無厭；三曰、意力，不捨道心；四曰、定力，等視諸法；五曰、智力，所聞不忘；是為五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事親近慧業令德成就。何謂為四？一曰、以深經典奉進法師，二曰、晝夜慇懃親近慧義，三曰、衣食供給所乏，四曰、漸近道場而不退還，是為四。緣是之故致五力慧。何謂為五？一曰、信力；二曰、解脫力，精進不廢，博聞無厭；三曰、意力，不捨道心；四曰、定力，等視諸法；五曰、智力，所聞不忘；是為五力。

「戒慧力業復有四事。何謂為四？一曰、以法安諦奉行禁本，二曰、思惟經典察義所歸，三曰、以法勸助於正真道，四曰、務求要訓以法為戒，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戒慧力業復有四事。何謂為四？一曰、以法安諦奉行禁本，二曰、思惟經典察義所歸，三曰、以法勸助於正真道，四曰、務求要訓以法為戒，是為四。

「慧忍行業復有四事。何謂為四？一曰、精進求法，若加惡者罵詈其身而皆忍之；二曰、愛樂法者，若遇鬪訟、飢渴、寒熱悉能忍之；三曰、奉敬善師，順和上命；四曰、元元思法，忍空無想、不願之義；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧忍行業復有四事。何謂為四？一曰、精進求法，若加惡者罵詈其身而皆忍之；二曰、愛樂法者，若遇鬪訟、飢渴、寒熱悉能忍之；三曰、奉敬善師，順和上命；四曰、元元思法，忍空無想、不願之義；是為四。

「精進行業復有四事：一曰、勤求聽經不以勞惓，二曰、聞則執持未曾遺忘，三曰、精修說法不以懈廢，四曰、元元奉行以為正業，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進行業復有四事：一曰、勤求聽經不以勞惓，二曰、聞則執持未曾遺忘，三曰、精修說法不以懈廢，四曰、元元奉行以為正業，是為四。

「禪定行業復有四事：一曰、根心寂靜而無憒閙；二曰、常一其意，苦樂無二；三曰、一心精專求諸神通；四曰、入于佛慧消除俗智；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪定行業復有四事：一曰、根心寂靜而無憒閙；二曰、常一其意，苦樂無二；三曰、一心精專求諸神通；四曰、入于佛慧消除俗智；是為四。

「智慧行業復有四事：一曰、不住斷滅；二曰、不處有常；三曰、其心不迷，曉了不亂緣起之本；四曰、信無吾我；是為四矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧行業復有四事：一曰、不住斷滅；二曰、不處有常；三曰、其心不迷，曉了不亂緣起之本；四曰、信無吾我；是為四矣。

「善權慧業復有四事：一曰、樂世法者隨俗而化，二曰、計有人者隨之牽來，三曰、復以經道因遂誘進，四曰、修慧解者因明而度之，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善權慧業復有四事：一曰、樂世法者隨俗而化，二曰、計有人者隨之牽來，三曰、復以經道因遂誘進，四曰、修慧解者因明而度之，是為四。

「道慧之業復有四事：一曰、修六度無極而得至道，二曰、以達歸盡遊于正化，三曰、其學調心、調七覺意，四曰、常進遵行一切智慧之本，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道慧之業復有四事：一曰、修六度無極而得至道，二曰、以達歸盡遊于正化，三曰、其學調心、調七覺意，四曰、常進遵行一切智慧之本，是為四。

「無厭聖業復有四事：一曰、聞法無厭，二曰、頒宣經典而無懈難，三曰、試惱察原不以為勞，四曰、明達高節通利無惓，是為四矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無厭聖業復有四事：一曰、聞法無厭，二曰、頒宣經典而無懈難，三曰、試惱察原不以為勞，四曰、明達高節通利無惓，是為四矣。」

阿差末復言：「其能周入，若布施者當正觀業，持戒、忍辱、精進、一心、智慧、慈悲喜護。所以者何？菩薩一切雖未成就，演智慧首為聖土地，悉歸於道住于正慧，化無慧義使歸大乘，一切諸魔不得其便，皆為諸佛所見建立至一切智無上正真，是為菩薩聖慧之業而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末復言：「其能周入，若布施者當正觀業，持戒、忍辱、精進、一心、智慧、慈悲喜護。所以者何？菩薩一切雖未成就，演智慧首為聖土地，悉歸於道住于正慧，化無慧義使歸大乘，一切諸魔不得其便，皆為諸佛所見建立至一切智無上正真，是為菩薩聖慧之業而不可盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩意止亦不可盡。彼自觀身、觀他人身，觀身本行成精進業，察身報應所從合成，知身無主、無可貪者。猶如觀外草木、眾果、叢林、芻草，從因緣生悉無主名；是身如是，猶如草木、牆壁、瓦石水中之影，五陰，四大諸入所惑。觀己身空，無有吾我，不得久常，無有堅固。危脆之物分離之法，以是之故不當計身是我所也。以此危脆無堅固身，當求要義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩意止亦不可盡。彼自觀身、觀他人身，觀身本行成精進業，察身報應所從合成，知身無主、無可貪者。猶如觀外草木、眾果、叢林、芻草，從因緣生悉無主名；是身如是，猶如草木、牆壁、瓦石水中之影，五陰，四大諸入所惑。觀己身空，無有吾我，不得久常，無有堅固。危脆之物分離之法，以是之故不當計身是我所也。以此危脆無堅固身，當求要義。

「何謂為要？如來身者乃謂真要。吾當勤求成佛聖體無極法身，猶如金剛不可破壞，超越一切三界俗身。縱使此體瑕疵無量，因是當除一切穢濁，當致如來空慧法身，以勤修力合集眾德，真誠俱會察四大身，吾以此身皆為眾生志求修道。猶如察外所有四大，地、水、火、風，成若干形——門戶、井竈、造立屋宅、生活之業——以安眾人；吾四大身亦復如是，以若干事而依怙之，興若干便無量財貨，爾乃得安養身之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為要？如來身者乃謂真要。吾當勤求成佛聖體無極法身，猶如金剛不可破壞，超越一切三界俗身。縱使此體瑕疵無量，因是當除一切穢濁，當致如來空慧法身，以勤修力合集眾德，真誠俱會察四大身，吾以此身皆為眾生志求修道。猶如察外所有四大，地、水、火、風，成若干形——門戶、井竈、造立屋宅、生活之業——以安眾人；吾四大身亦復如是，以若干事而依怙之，興若干便無量財貨，爾乃得安養身之業。

「觀身苦痛不可稱限，觀形無常、生死往反，不當復貪無極受形。觀身無我，而眾生類不解本末，當訓誨之令患厭此。觀身寂然，將至一定令修靜默，當觀身空，無想、無願，便歸澹泊清淨本際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀身苦痛不可稱限，觀形無常、生死往反，不當復貪無極受形。觀身無我，而眾生類不解本末，當訓誨之令患厭此。觀身寂然，將至一定令修靜默，當觀身空，無想、無願，便歸澹泊清淨本際。

「彼自觀身、觀他人身，無所慕樂，不計堅固，知不長存。察內身行，不復聽從內諸塵勞、愛欲之患；又觀外身未曾復與外塵俱合。身無勞穢，所行清淨；身以清淨然後遂致像好體嚴；身像已成，為過諸天及世間人，顏容巍巍無有儔匹，是為菩薩自觀己身、觀他人身建立意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼自觀身、觀他人身，無所慕樂，不計堅固，知不長存。察內身行，不復聽從內諸塵勞、愛欲之患；又觀外身未曾復與外塵俱合。身無勞穢，所行清淨；身以清淨然後遂致像好體嚴；身像已成，為過諸天及世間人，顏容巍巍無有儔匹，是為菩薩自觀己身、觀他人身建立意止。

「何謂菩薩自觀痛痒、觀他人痛痒而得意止？菩薩發意觀察如是，所可經歷皆是苦惱。彼察痛痒採求聖慧，選擇明智慕樂寂然，正使遭樂不繫在欲，若存在欲緣致苦痛。見諸眾生墮諸惡趣、三塗之難為興大哀，不以結網而見繫縛；雖身以值不苦、不樂、諸痛痒者，不為癡冥結網而見繫縛。雖在痛痒意故寂定，從來所更不苦樂痛，則以聖慧顯示眾生，棄捐痛痒無益之義，蠲除一切眾生痛痒。被澹泊鎧，心自念言：『此等群黎歸在痛痒不自覺知，縛在眾苦痛痒之地常懷憂慼，依猗不苦不樂之痛為之迷荒，以是之故不入智慧。』攝大哀者入于智慧，曉了休息一切痛痒，因此大哀，使諸眾生免除眾難，為宣經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩自觀痛痒、觀他人痛痒而得意止？菩薩發意觀察如是，所可經歷皆是苦惱。彼察痛痒採求聖慧，選擇明智慕樂寂然，正使遭樂不繫在欲，若存在欲緣致苦痛。見諸眾生墮諸惡趣、三塗之難為興大哀，不以結網而見繫縛；雖身以值不苦、不樂、諸痛痒者，不為癡冥結網而見繫縛。雖在痛痒意故寂定，從來所更不苦樂痛，則以聖慧顯示眾生，棄捐痛痒無益之義，蠲除一切眾生痛痒。被澹泊鎧，心自念言：『此等群黎歸在痛痒不自覺知，縛在眾苦痛痒之地常懷憂慼，依猗不苦不樂之痛為之迷荒，以是之故不入智慧。』攝大哀者入于智慧，曉了休息一切痛痒，因此大哀，使諸眾生免除眾難，為宣經典。

「何謂名之為痛痒也？心中懷惱或復成樂。何謂選擇此無痛痒？無我、人、壽，又彼菩薩不猗痛痒，亦無貪護。所受痛痒無反覆行、無倒痛痒，亦無妄想諸見痛痒，亦無眼、耳、鼻、口、身、心之痛痒，亦無色、聲、香、味、細滑之痛痒。眼所屬者從因緣起，計於苦樂無苦無樂，是謂痛痒。取要言之，內外亦然，從因緣生以致痛痒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂名之為痛痒也？心中懷惱或復成樂。何謂選擇此無痛痒？無我、人、壽，又彼菩薩不猗痛痒，亦無貪護。所受痛痒無反覆行、無倒痛痒，亦無妄想諸見痛痒，亦無眼、耳、鼻、口、身、心之痛痒，亦無色、聲、香、味、細滑之痛痒。眼所屬者從因緣起，計於苦樂無苦無樂，是謂痛痒。取要言之，內外亦然，從因緣生以致痛痒。

「苦樂善惡不苦不樂，其一痛痒因：一、心識，二、痛痒者謂有內外，三、痛痒者隨過去教、從當來行、因現在識，四、痛痒者謂從四種——地、水、火、風，五、痛痒者從念五陰——色、痛痒、思想、生死、識，六、痛痒者從六衰故，七、痛痒者從七識故，八、痛痒者或從八邪而迷荒故，九、痛痒者謂九神處，十、痛痒者謂十惡業。取要言之，一切痛痒皆由貪樂、因從念欲而致眾痛，是故言曰不可數人其痛無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦樂善惡不苦不樂，其一痛痒因：一、心識，二、痛痒者謂有內外，三、痛痒者隨過去教、從當來行、因現在識，四、痛痒者謂從四種——地、水、火、風，五、痛痒者從念五陰——色、痛痒、思想、生死、識，六、痛痒者從六衰故，七、痛痒者從七識故，八、痛痒者或從八邪而迷荒故，九、痛痒者謂九神處，十、痛痒者謂十惡業。取要言之，一切痛痒皆由貪樂、因從念欲而致眾痛，是故言曰不可數人其痛無量。

「菩薩於彼觀己痛痒觀他人痛痒，知眾群黎起分痛痒，當顯慧業使諸眾生因痛痒慧覩見德本除去諸罪，是為菩薩觀己痛痒、觀他人痛痒心意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩於彼觀己痛痒觀他人痛痒，知眾群黎起分痛痒，當顯慧業使諸眾生因痛痒慧覩見德本除去諸罪，是為菩薩觀己痛痒、觀他人痛痒心意止也。

「何謂菩薩自觀己心、觀他人心其意止也？其菩薩心未曾忽忘，舉動行步常自將護而復察之，心適起已尋便消滅無常住處，不住在內亦不在外，不兩間得。吾從初始發菩薩心已來，彼心盡滅，離別星散悉無有處，其無無處不可處之。心在某處，其心所集眾德之本，是亦滅盡離別星散，無處不處不可分別，所可因勸發道意者亦復自然，以是故曰心者不知心、心者不見心、心心不相待。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩自觀己心、觀他人心其意止也？其菩薩心未曾忽忘，舉動行步常自將護而復察之，心適起已尋便消滅無常住處，不住在內亦不在外，不兩間得。吾從初始發菩薩心已來，彼心盡滅，離別星散悉無有處，其無無處不可處之。心在某處，其心所集眾德之本，是亦滅盡離別星散，無處不處不可分別，所可因勸發道意者亦復自然，以是故曰心者不知心、心者不見心、心心不相待。

「何謂其心而發無上正真道意成最正覺？其道心者不與善合、其善本心不與勸助意共俱合、其清淨心不捨道心，其人觀此，不恐、不怖、亦不懷懅。又復心念十二因緣甚為深妙，不失報應所種果實，心亦不著於一切法。假使因緣從報應致，一切諸法無有真諦亦無君主，恣其所欲而自迷惑，吾當精進執其一心使不迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂其心而發無上正真道意成最正覺？其道心者不與善合、其善本心不與勸助意共俱合、其清淨心不捨道心，其人觀此，不恐、不怖、亦不懷懅。又復心念十二因緣甚為深妙，不失報應所種果實，心亦不著於一切法。假使因緣從報應致，一切諸法無有真諦亦無君主，恣其所欲而自迷惑，吾當精進執其一心使不迴轉。

「何謂心法？何謂迷惑？心如幻化，無能淨者，是為心法；假使皆捨，解迷惑事、勸助佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處，是為心法；若於禁戒而行謹慎，然後自勸是五神通，是為化變。心如野馬，本末滅盡，是為心法；設以順從一切忍力，安和正覺莊嚴其心而化變矣，用勸助之是為化變。心如水月，究竟自然寂靜澹泊，是為心法；若悉精進勸發具足無數佛法，是為化變。心不可持亦不可見，是為心法；若復備悉禪思脫門三昧正受、願佛定意，是為化變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心法？何謂迷惑？心如幻化，無能淨者，是為心法；假使皆捨，解迷惑事、勸助佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處，是為心法；若於禁戒而行謹慎，然後自勸是五神通，是為化變。心如野馬，本末滅盡，是為心法；設以順從一切忍力，安和正覺莊嚴其心而化變矣，用勸助之是為化變。心如水月，究竟自然寂靜澹泊，是為心法；若悉精進勸發具足無數佛法，是為化變。心不可持亦不可見，是為心法；若復備悉禪思脫門三昧正受、願佛定意，是為化變。

「心者無形、無比、無教，亦無像色，是為心法；若能頒宣分別智慧、勸助佛道、推往古世，是為化變。心無因緣終不起生，是為心法；若能導御一切德本，是為化變。設無有對心終不起，是為心法；若因法報修於道心，是謂為變。其心境界永離垢濁初無所生，是為心法；若導御心得致報應至於佛界，是謂為變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心者無形、無比、無教，亦無像色，是為心法；若能頒宣分別智慧、勸助佛道、推往古世，是為化變。心無因緣終不起生，是為心法；若能導御一切德本，是為化變。設無有對心終不起，是為心法；若因法報修於道心，是謂為變。其心境界永離垢濁初無所生，是為心法；若導御心得致報應至於佛界，是謂為變。

「菩薩自觀己心、觀他人心，得神通已其心一定，尋見一切眾生心念，因說罪福皆自然矣。菩薩自見其心、見他心已則興大哀，已興大哀教化眾生不以勞倦。其心不滅亦復不盡，堅住其心，不與生死而俱同塵。能自制心，以此聖慧通達之心，入於不起無所生法，不墮聲聞、緣覺之地，常自御心堪任具足諸佛道法，一心念頃以智慧心逮得無上正真之道為最正覺，是為菩薩自察己心、觀他人心得至意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自觀己心、觀他人心，得神通已其心一定，尋見一切眾生心念，因說罪福皆自然矣。菩薩自見其心、見他心已則興大哀，已興大哀教化眾生不以勞倦。其心不滅亦復不盡，堅住其心，不與生死而俱同塵。能自制心，以此聖慧通達之心，入於不起無所生法，不墮聲聞、緣覺之地，常自御心堪任具足諸佛道法，一心念頃以智慧心逮得無上正真之道為最正覺，是為菩薩自察己心、觀他人心得至意止。

「何謂菩薩自觀其法、觀他人法得法意止？以明智眼普見諸法未曾中忘至成佛道。自觀其法觀他人法，是時菩薩悉見諸法，其想於空令脫空義，脫無想願度無所生，亦無所滅而離諸行。等見諸法捨於緣起十二牽連，觀法界行，菩薩察法不隨非法，不計吾我亦不計人壽命處所，是謂為法。何謂非法？自見吾我、計人壽命，覩於斷滅，計有常存而見有無合散之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩自觀其法、觀他人法得法意止？以明智眼普見諸法未曾中忘至成佛道。自觀其法觀他人法，是時菩薩悉見諸法，其想於空令脫空義，脫無想願度無所生，亦無所滅而離諸行。等見諸法捨於緣起十二牽連，觀法界行，菩薩察法不隨非法，不計吾我亦不計人壽命處所，是謂為法。何謂非法？自見吾我、計人壽命，覩於斷滅，計有常存而見有無合散之事。

「一切諸法皆亦是法，一切諸法亦復非法。所以者何？曉空無想及無願義，是一切法皆為應法；自計吾我縛在諸見，是一切法悉為非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法皆亦是法，一切諸法亦復非法。所以者何？曉空無想及無願義，是一切法皆為應法；自計吾我縛在諸見，是一切法悉為非法。

「彼自觀法、觀他人法，菩薩行此不見諸法。何所佛法？誰非佛法？其無徑路、無有解脫、亦無生死，皆能開導一切諸法。處於眾生逮得無蓋無極大哀，療諸塵勞己心發念：『是無塵欲亦無不塵。』所以者何？是所趣者開度平等，不疑塵勞、不畏貪欲，曉了是者乃名曰佛。塵欲自然，道亦自然，立心如是，雖有所住亦無處所，不住立意而名曰住，是謂為住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼自觀法、觀他人法，菩薩行此不見諸法。何所佛法？誰非佛法？其無徑路、無有解脫、亦無生死，皆能開導一切諸法。處於眾生逮得無蓋無極大哀，療諸塵勞己心發念：『是無塵欲亦無不塵。』所以者何？是所趣者開度平等，不疑塵勞、不畏貪欲，曉了是者乃名曰佛。塵欲自然，道亦自然，立心如是，雖有所住亦無處所，不住立意而名曰住，是謂為住。

「立於法界，不住法界、不住人界，則無所住名曰虛空，一切諸法等如虛空。若有菩薩自觀身法、觀他人法，則能導御諸佛道法。一切諸法皆歸解法，若曉了者乃能顯發，盡於無為亦無所盡。道無生處、不生之處，觀察眾生未曾捨離無生本際。趣法意止，意在諸法而令堅住，不著聲聞、緣覺佛法。何謂不著？何謂處當？心所在處常能堅住，其住不迷，未曾忽忘，觀已來際其法所由，亦觀他法而得意止。頒宣無量分別章句，所行無際等御佛法，可悅一切眾生心念，降伏眾魔得自在慧，乃謂道義。是為菩薩自見己法、見他人法得至意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「立於法界，不住法界、不住人界，則無所住名曰虛空，一切諸法等如虛空。若有菩薩自觀身法、觀他人法，則能導御諸佛道法。一切諸法皆歸解法，若曉了者乃能顯發，盡於無為亦無所盡。道無生處、不生之處，觀察眾生未曾捨離無生本際。趣法意止，意在諸法而令堅住，不著聲聞、緣覺佛法。何謂不著？何謂處當？心所在處常能堅住，其住不迷，未曾忽忘，觀已來際其法所由，亦觀他法而得意止。頒宣無量分別章句，所行無際等御佛法，可悅一切眾生心念，降伏眾魔得自在慧，乃謂道義。是為菩薩自見己法、見他人法得至意止。

「何謂四意斷而不可盡？身諸惡法未興起者令不起生，以生尋滅而修精進，自攝其心所念順義，益加精勤，是謂平等奉精進行。不失順節，習修平均，以能攝心觀於正諦，此之謂也。所以者何？所念順義，惡不善法不復重來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂四意斷而不可盡？身諸惡法未興起者令不起生，以生尋滅而修精進，自攝其心所念順義，益加精勤，是謂平等奉精進行。不失順節，習修平均，以能攝心觀於正諦，此之謂也。所以者何？所念順義，惡不善法不復重來。

「何謂不善？毀戒、亂定、惑於智慧。何謂毀戒？欲生天上則謂毀戒；不從法教，其缺戒品，是謂毀戒。何謂亂定？違失禮誼，行不專精，心在他念，是亂定意。何謂惑於智慧？斷諸邪見、見若干品、顛倒諸事、陰蓋礙法，其缺智慧，是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者而不聽之，是一意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不善？毀戒、亂定、惑於智慧。何謂毀戒？欲生天上則謂毀戒；不從法教，其缺戒品，是謂毀戒。何謂亂定？違失禮誼，行不專精，心在他念，是亂定意。何謂惑於智慧？斷諸邪見、見若干品、顛倒諸事、陰蓋礙法，其缺智慧，是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者而不聽之，是一意斷。

「假使諸惡不善法興即尋覺之，知之非法不善報應，了之損耗為行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚，解十二因緣而滅愚冥，其盡塵勞是謂為斷。同因緣起，觀其所生不得本末而無所斷，一切諸法從習行致，是二意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使諸惡不善法興即尋覺之，知之非法不善報應，了之損耗為行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚，解十二因緣而滅愚冥，其盡塵勞是謂為斷。同因緣起，觀其所生不得本末而無所斷，一切諸法從習行致，是二意斷。

「設令善法未興起者勸令興發，顯使精進自攝其心，嘆無量德。所以者何？善法無量，菩薩大士所應修行，當樂慧根。眾德之本皆由精進致諸福慶，顯揚通致德祚之原，是三意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設令善法未興起者勸令興發，顯使精進自攝其心，嘆無量德。所以者何？善法無量，菩薩大士所應修行，當樂慧根。眾德之本皆由精進致諸福慶，顯揚通致德祚之原，是三意斷。

「所可謂言，善法若興令得堅住，不畏失節、不忽忘之，益樂元元，夙夜精進，自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何？勸道心者德本不朽。所以者何？其心清淨，雖處三界而無所著。若有勸助，德猗三界則謂盡索；若能勸樂志一切智謂通慧本終不損耗，是四意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所可謂言，善法若興令得堅住，不畏失節、不忽忘之，益樂元元，夙夜精進，自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何？勸道心者德本不朽。所以者何？其心清淨，雖處三界而無所著。若有勸助，德猗三界則謂盡索；若能勸樂志一切智謂通慧本終不損耗，是四意斷。

「何謂菩薩而修神足？神足有四，已自發樂慇懃精進。彼以何習興神足本？當行四等慈悲喜護，常當遵習四無放逸，廣大其心而不貪身。以能治心奉第一禪，如是至四以得禪定身心輕便，身心已便所謂入神通，以入神通即生神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩而修神足？神足有四，已自發樂慇懃精進。彼以何習興神足本？當行四等慈悲喜護，常當遵習四無放逸，廣大其心而不貪身。以能治心奉第一禪，如是至四以得禪定身心輕便，身心已便所謂入神通，以入神通即生神足。

「勤修精進元元志道，以勤樂故輒親道義、以精進故能成此法、以勤修故而致此義，一心觀察以方便法曉致神通，故謂神足。常愛樂故能有所變、以精進故能使成就、以專精故能了廣大，聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足，緣是之故而得親近，有心自在所欲至到無能違者。諦行所致究竟根原眾行備悉，魔不能制，等如虛空，徹視無邊、洞聽無際、定意無限、神足無底，見一切根自覩其原，是為菩薩行四神足而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤修精進元元志道，以勤樂故輒親道義、以精進故能成此法、以勤修故而致此義，一心觀察以方便法曉致神通，故謂神足。常愛樂故能有所變、以精進故能使成就、以專精故能了廣大，聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足，緣是之故而得親近，有心自在所欲至到無能違者。諦行所致究竟根原眾行備悉，魔不能制，等如虛空，徹視無邊、洞聽無際、定意無限、神足無底，見一切根自覩其原，是為菩薩行四神足而不可盡。

「何謂菩薩修於五根而不可盡？何謂為五？一曰、信根，二曰、精進根，三曰、意根，四曰、定根，五曰、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩修於五根而不可盡？何謂為五？一曰、信根，二曰、精進根，三曰、意根，四曰、定根，五曰、慧根。

「何謂信根？常信諸法。何謂為法？其正見者信遊生死，隨其神足以成彼行，不樂他神而解第一真諦之義、脫于深妙十二因緣，無吾我、人，空無想願、無所著相，普信諸法不墮諸見，信諸佛法，信於十力、四無所畏，不懷狐疑亦無猶豫，合集佛法令無限際，是謂信根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信根？常信諸法。何謂為法？其正見者信遊生死，隨其神足以成彼行，不樂他神而解第一真諦之義、脫于深妙十二因緣，無吾我、人，空無想願、無所著相，普信諸法不墮諸見，信諸佛法，信於十力、四無所畏，不懷狐疑亦無猶豫，合集佛法令無限際，是謂信根。

「何謂精進根？所信法者因此精進，諸根益明踰日月光，是精進根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進根？所信法者因此精進，諸根益明踰日月光，是精進根。

「所可用法修精進根，由是之故不失意根。其意廣大，不住崖際，是謂意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所可用法修精進根，由是之故不失意根。其意廣大，不住崖際，是謂意根。

「斯意靜然不違意根，意廣如空，以之意根專精不亂，是謂定根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯意靜然不違意根，意廣如空，以之意根專精不亂，是謂定根。

「其定意根常住寂名而專守一，是謂慧根；觀察曉了，若於此法如是色像分別無我，是謂慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其定意根常住寂名而專守一，是謂慧根；觀察曉了，若於此法如是色像分別無我，是謂慧根。

「如是五根能具足者具諸佛法，其能具者住受決地而不動移。猶如外學、五通仙人，雖視胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是，菩薩所學未成五根則不授決，五根已達然後受決，是為菩薩五根無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是五根能具足者具諸佛法，其能具者住受決地而不動移。猶如外學、五通仙人，雖視胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是，菩薩所學未成五根則不授決，五根已達然後受決，是為菩薩五根無盡。

「何謂諸力？則有五力而不可盡。何謂為五？一曰、信力，二曰、精進力，三曰、意力，四曰、定力，五曰、慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂諸力？則有五力而不可盡。何謂為五？一曰、信力，二曰、精進力，三曰、意力，四曰、定力，五曰、慧力。

「何謂信力？常懷篤心，在一寂靜而不迷荒，無有色像住見佛形，亦知他法一心寂靜，所在信力未曾退轉，是謂信力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信力？常懷篤心，在一寂靜而不迷荒，無有色像住見佛形，亦知他法一心寂靜，所在信力未曾退轉，是謂信力。

「何謂精進力？設常元元修於精進，在在修德勤於經典，所生之處其心堅強，所修德本天上世間無能毀者，亦不能制令不增益，由是之故德本興盛至無限量，是精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進力？設常元元修於精進，在在修德勤於經典，所生之處其心堅強，所修德本天上世間無能毀者，亦不能制令不增益，由是之故德本興盛至無限量，是精進力。

「何謂意力？所在念法心不懈廢，愛欲眾難無能犯者，以此意力越眾塵勞。其菩薩者意之所念，天上世間無能亂者，是謂意力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意力？所在念法心不懈廢，愛欲眾難無能犯者，以此意力越眾塵勞。其菩薩者意之所念，天上世間無能亂者，是謂意力。

「何謂定力？若在眾會遊憒閙中所在寂靜，頒宣道力進止行步。第一禪者無能蔽礙，所修德本專精道行亦無能毀；第二禪者修於歡悅，內清澹泊而不有礙；第三禪者欲化眾生，將護正法無所觀察；逮於四禪者亦無所礙。以此四禪修禪品類無能踰者，所修定意無能亂者，定意自在，是謂定力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂定力？若在眾會遊憒閙中所在寂靜，頒宣道力進止行步。第一禪者無能蔽礙，所修德本專精道行亦無能毀；第二禪者修於歡悅，內清澹泊而不有礙；第三禪者欲化眾生，將護正法無所觀察；逮於四禪者亦無所礙。以此四禪修禪品類無能踰者，所修定意無能亂者，定意自在，是謂定力。

「何謂慧力？若處俗法及度世法，悉能曉了所生之處，無能為師，悉知世俗章句、文字、所造立業，神仙異術、五經、六藝、方俗異書，菩薩不學自然知之，及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧心能通暢，天上世間獨步無侶，隨時頒宣，是謂慧力而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧力？若處俗法及度世法，悉能曉了所生之處，無能為師，悉知世俗章句、文字、所造立業，神仙異術、五經、六藝、方俗異書，菩薩不學自然知之，及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧心能通暢，天上世間獨步無侶，隨時頒宣，是謂慧力而不可盡。