阿差末菩薩經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第五

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩神通知他心念亦不可盡。何謂知心？達諸群黎過去所念、當來所思、現在所想。又其菩薩知心如幻，則隨時宜勸誨眾生，說報應行禍福所趣——某人心和所報善德、某人行中得中間報、某人行劣得劣弱報、某人志性心喜布施、某人好持戒忍辱精進一心智慧、某人志性愛樂慈心悲哀喜護、某人志性慕學大乘、某人志性好學聲聞緣覺之乘、某人體性本殖所種各異不同、某人德本當以某藥而療治之、用修薄福故生賤處、某行淨德心性不明、某人心淨所行不清、某人心淨所行了定，如是比類，悉知眾生古昔世時心所念異、所修不同，因其所行而為說法，是則名曰知他心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩神通知他心念亦不可盡。何謂知心？達諸群黎過去所念、當來所思、現在所想。又其菩薩知心如幻，則隨時宜勸誨眾生，說報應行禍福所趣——某人心和所報善德、某人行中得中間報、某人行劣得劣弱報、某人志性心喜布施、某人好持戒忍辱精進一心智慧、某人志性愛樂慈心悲哀喜護、某人志性慕學大乘、某人志性好學聲聞緣覺之乘、某人體性本殖所種各異不同、某人德本當以某藥而療治之、用修薄福故生賤處、某行淨德心性不明、某人心淨所行不清、某人心淨所行了定，如是比類，悉知眾生古昔世時心所念異、所修不同，因其所行而為說法，是則名曰知他心念。

「佛知當來眾人所懷：某人當來因奉禁戒報應如是，布施所報亦復如是，忍辱、精進、一心、智慧其亦若茲，所行俗業得俗事報。某人來世修學大乘所行法則、威儀、禮節，報應如是。眾生當來舉動、進止、威儀、諸業、心念各異，後當報受所種果實悉曉了之。某人志性行不淳淑，當隨顛倒眾患之難，因其所知心行則解，從其法器而為演法，所宣法者終不倒錯，應病與藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知當來眾人所懷：某人當來因奉禁戒報應如是，布施所報亦復如是，忍辱、精進、一心、智慧其亦若茲，所行俗業得俗事報。某人來世修學大乘所行法則、威儀、禮節，報應如是。眾生當來舉動、進止、威儀、諸業、心念各異，後當報受所種果實悉曉了之。某人志性行不淳淑，當隨顛倒眾患之難，因其所知心行則解，從其法器而為演法，所宣法者終不倒錯，應病與藥。

「若演法時無所置思，咸復達覩現在眾生心念是非，審諦明了——知於某人懷貪欲心、某性多瞋、某挾癡冥、知某無欲、某無瞋恚、愚騃之心——因其塵勞、心性馳逸，悉解此等眾生所念，緣其勞穢而為說法，各令解達。所詣眾會察其心本，應病與藥各為宣暢。假使眾人心懷猶豫、志不自決、迷惑馳騁，雖有進退，懷抱沈疑、不明智慧、惑心惡行，行來所念不能卒解。覺了心性斷除塵勞，又去罣礙離垢清淨，光明顯曜而無所受，無所造立捨於瑕疵。以法光明照於一切眾生心行，隨時入教而為說法悉令普達，是為菩薩知他心念無盡神通第三之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若演法時無所置思，咸復達覩現在眾生心念是非，審諦明了——知於某人懷貪欲心、某性多瞋、某挾癡冥、知某無欲、某無瞋恚、愚騃之心——因其塵勞、心性馳逸，悉解此等眾生所念，緣其勞穢而為說法，各令解達。所詣眾會察其心本，應病與藥各為宣暢。假使眾人心懷猶豫、志不自決、迷惑馳騁，雖有進退，懷抱沈疑、不明智慧、惑心惡行，行來所念不能卒解。覺了心性斷除塵勞，又去罣礙離垢清淨，光明顯曜而無所受，無所造立捨於瑕疵。以法光明照於一切眾生心行，隨時入教而為說法悉令普達，是為菩薩知他心念無盡神通第三之業。」

阿差末言：「菩薩念往古知不可盡，敢可憶念思逮了本，群黎之類皆悉荷蒙如來聖旨堅住法界，熟惟真宜而不可動，性不卒暴備悉禪定，不懷怨望住而審諦。知十、五十、百世、千世、識不可計億載世事、天地成敗、合散進退，一劫、十劫、百劫、千劫、了無數億百千姟劫名字、種姓、言語、飲食、所更苦樂。自知本原見他眾際，古昔從來別已種德，眾生善本身所立功，勸助佛道照眾生心，使識善本勸發道意。前世宿命、苦樂、安危忽已悉過，皆歸無常。苦、空、非身，愚者迷惑，以色自倚、貢高勢富，憍恣眷屬、荒亂自大，恃怙貴位、貪釋梵職、慕四天王、轉輪聖帝，樂諸所趣終如五旋，好于愛欲尊高之處、喜為己身求想安隱。緣是欲得化於他人，設慕世位，當察非常、苦、空、非身，暢過去劫所行本末，其現在事無有處所，寧失身命不犯非義。古昔所立功德之本，咸用勸助悉具大道，現在善本執御眾生棄邪行業、不斷三寶佛法聖眾發一切智，是為菩薩知往古世而自證明第四神通不可盡誼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「菩薩念往古知不可盡，敢可憶念思逮了本，群黎之類皆悉荷蒙如來聖旨堅住法界，熟惟真宜而不可動，性不卒暴備悉禪定，不懷怨望住而審諦。知十、五十、百世、千世、識不可計億載世事、天地成敗、合散進退，一劫、十劫、百劫、千劫、了無數億百千姟劫名字、種姓、言語、飲食、所更苦樂。自知本原見他眾際，古昔從來別已種德，眾生善本身所立功，勸助佛道照眾生心，使識善本勸發道意。前世宿命、苦樂、安危忽已悉過，皆歸無常。苦、空、非身，愚者迷惑，以色自倚、貢高勢富，憍恣眷屬、荒亂自大，恃怙貴位、貪釋梵職、慕四天王、轉輪聖帝，樂諸所趣終如五旋，好于愛欲尊高之處、喜為己身求想安隱。緣是欲得化於他人，設慕世位，當察非常、苦、空、非身，暢過去劫所行本末，其現在事無有處所，寧失身命不犯非義。古昔所立功德之本，咸用勸助悉具大道，現在善本執御眾生棄邪行業、不斷三寶佛法聖眾發一切智，是為菩薩知往古世而自證明第四神通不可盡誼。

「何謂菩薩神足飛行？神通已達不可盡者，自察己心而好精進攝受法典，所修業行輒能成就，恒得由己常諦奉行，於四神足現在目前，諸通悉達無所復為。以無數品顯現神足威變無量，則以一身化無數身、以無數身還復一體；飛行飄疾如一念頃，不礙牆壁、鐵圍、山川，經自通過如鳥遊空；坐於虛空如處地上、履水而行如在陸土、出入無間如無門戶。以是神足觀察人根而開化之，從其眾生因可訓誨而顯神足，為現端正顏色無比、或因毛孔而演大光、或立威神，隨其形類而開度之，應病與藥各令得所。或聲聞緣覺像色貌立之、或現佛身而開化之、或現釋梵色像形貌、亦如四鎮轉輪聖王。種種異形教誨群生，或現畜生形貌像類，從其眾人之所好喜各為說法，因而將養。勢力堅強、多懷毒害、瞋恚盛者，因其所宜而闡慈心，或顯大力、或四征力、或半鈎鎖、或具鈎鎖力，其力無極勢不可限。須彌山王甚大巍巍——高三百三十六萬里，廣長入海其數亦等——以一指擎擎之挑擲他方佛國如投一果，其菩薩力終不損耗。又此三千大千世界廣長無邊——下盡地際，極於上方三十二天——舉著右掌於若干劫擎之不勞。建神足力顯其聖慧，以此威德聖慧所致恣意所欲，能舉大海投之牛跡、在於牛跡亦不逼迮亦不漏逸，能變牛跡以成大海。假使劫燒天地欲壞，建立威神變為洪水，道化聖旨成為水災，欲使為火輒如意念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩神足飛行？神通已達不可盡者，自察己心而好精進攝受法典，所修業行輒能成就，恒得由己常諦奉行，於四神足現在目前，諸通悉達無所復為。以無數品顯現神足威變無量，則以一身化無數身、以無數身還復一體；飛行飄疾如一念頃，不礙牆壁、鐵圍、山川，經自通過如鳥遊空；坐於虛空如處地上、履水而行如在陸土、出入無間如無門戶。以是神足觀察人根而開化之，從其眾生因可訓誨而顯神足，為現端正顏色無比、或因毛孔而演大光、或立威神，隨其形類而開度之，應病與藥各令得所。或聲聞緣覺像色貌立之、或現佛身而開化之、或現釋梵色像形貌、亦如四鎮轉輪聖王。種種異形教誨群生，或現畜生形貌像類，從其眾人之所好喜各為說法，因而將養。勢力堅強、多懷毒害、瞋恚盛者，因其所宜而闡慈心，或顯大力、或四征力、或半鈎鎖、或具鈎鎖力，其力無極勢不可限。須彌山王甚大巍巍——高三百三十六萬里，廣長入海其數亦等——以一指擎擎之挑擲他方佛國如投一果，其菩薩力終不損耗。又此三千大千世界廣長無邊——下盡地際，極於上方三十二天——舉著右掌於若干劫擎之不勞。建神足力顯其聖慧，以此威德聖慧所致恣意所欲，能舉大海投之牛跡、在於牛跡亦不逼迮亦不漏逸，能變牛跡以成大海。假使劫燒天地欲壞，建立威神變為洪水，道化聖旨成為水災，欲使為火輒如意念。

「取要言之，在所顯示無一蔽礙令變為幻，上、中、下法如意所欲無不成者，無能動移妨廢之者。釋梵、魔、天及與他方，所作如法輒從經教，捨諸佛道威神無盡，其餘眾人——天上、世間——無能作威移菩薩德，以此威力為諸民庶顯若干變，悅豫功勳頒宣經道。有是神足，其心堅強未曾退還，度魔境界、塵勞之穢，入佛境土不煩擾人，應其所乏各令得所，往古宿世所造德本，諸魔官屬不能毀之，是為菩薩神足變化第五神通而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取要言之，在所顯示無一蔽礙令變為幻，上、中、下法如意所欲無不成者，無能動移妨廢之者。釋梵、魔、天及與他方，所作如法輒從經教，捨諸佛道威神無盡，其餘眾人——天上、世間——無能作威移菩薩德，以此威力為諸民庶顯若干變，悅豫功勳頒宣經道。有是神足，其心堅強未曾退還，度魔境界、塵勞之穢，入佛境土不煩擾人，應其所乏各令得所，往古宿世所造德本，諸魔官屬不能毀之，是為菩薩神足變化第五神通而不可盡。」

阿差末復謂舍利弗言：「菩薩漏盡神通要者不住有為、不處無為，以大慈故不造生死、以大悲故不住滅度，欲成道德不著終始、欲現佛身不住滅度，顧戀一切不迷塵欲、化度十方不取滅度，行施、戒、忍、精進、一心、智慧隨時不惑流潤，行權方便不慕無為，欲具本願志性清淨，不違道慧方便開化，在於生死五道坦明，不樂無為六通平正，不難五趣、六度、四等、四恩、四辯、三十七品，療生、病、死成其佛土，嚴淨三場不處有無，生死無為皆觀自然，等如虛空，無進、無退，是為菩薩第六神通而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末復謂舍利弗言：「菩薩漏盡神通要者不住有為、不處無為，以大慈故不造生死、以大悲故不住滅度，欲成道德不著終始、欲現佛身不住滅度，顧戀一切不迷塵欲、化度十方不取滅度，行施、戒、忍、精進、一心、智慧隨時不惑流潤，行權方便不慕無為，欲具本願志性清淨，不違道慧方便開化，在於生死五道坦明，不樂無為六通平正，不難五趣、六度、四等、四恩、四辯、三十七品，療生、病、死成其佛土，嚴淨三場不處有無，生死無為皆觀自然，等如虛空，無進、無退，是為菩薩第六神通而不可盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩大士有四恩行而不可盡。何謂為四？一曰、布施，二曰、仁愛，三曰、利益，四曰、等與。其布施者謂有二品：一曰、衣、食、金、銀、珍寶、車、馬、人從，二曰、法施，廣布經典靡不周流。其仁愛者亦有二品：若有求者恣意與之、欲聽經者為講說法。其利益者亦有二品：自成己行、具他人願。其等與者亦有二品：如自己身所念思惟建立功德；來求衣、食、諸所可乏悉施與之，加復勸人令住道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩大士有四恩行而不可盡。何謂為四？一曰、布施，二曰、仁愛，三曰、利益，四曰、等與。其布施者謂有二品：一曰、衣、食、金、銀、珍寶、車、馬、人從，二曰、法施，廣布經典靡不周流。其仁愛者亦有二品：若有求者恣意與之、欲聽經者為講說法。其利益者亦有二品：自成己行、具他人願。其等與者亦有二品：如自己身所念思惟建立功德；來求衣、食、諸所可乏悉施與之，加復勸人令住道業。

「又所謂施，見乞求者踊躍與之，面色不變益加熙怡；彼仁愛者見來乞求愍如赤子；彼利益者勸諸來求令住坦然平等之地；彼等與者，假使有人身行、口言、心念缺漏，訓之令護三事相副令入大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又所謂施，見乞求者踊躍與之，面色不變益加熙怡；彼仁愛者見來乞求愍如赤子；彼利益者勸諸來求令住坦然平等之地；彼等與者，假使有人身行、口言、心念缺漏，訓之令護三事相副令入大乘。

「復次，捨心貪嫉則曰布施；精進不斷名曰仁愛；有所利益，志性清和，後不懷恨乃曰利益；勸入大乘不墮小意是曰等與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨心貪嫉則曰布施；精進不斷名曰仁愛；有所利益，志性清和，後不懷恨乃曰利益；勸入大乘不墮小意是曰等與。

「復次，慈心順窮則曰布施；興發歡悅，懷恕戀心乃曰仁愛；興大悲哀，被戒德鎧，為群黎故而忍眾苦名曰利益；養護諸行令不損耗，勸一切智是曰等與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈心順窮則曰布施；興發歡悅，懷恕戀心乃曰仁愛；興大悲哀，被戒德鎧，為群黎故而忍眾苦名曰利益；養護諸行令不損耗，勸一切智是曰等與。

「復次，若求法者亦能惠與無所悋惜，則曰布施；其仁愛者，有所施與兼以法教使得坦然；其利益者亦為己身復為他人興隆道化；其等與者為一切故尋發道意、諸通慧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若求法者亦能惠與無所悋惜，則曰布施；其仁愛者，有所施與兼以法教使得坦然；其利益者亦為己身復為他人興隆道化；其等與者為一切故尋發道意、諸通慧心。

「復次，內外所有皆能放捨，不懷妄想則曰布施；稱譽一切功勳之慧，不違師友乃曰仁愛；捨身之安所便身誼，念憂他人名曰利益；合集要行，若住苦惱既自勤修，思慧成道，觀之如掌，以惠他人，不懷悒悒是曰等與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，內外所有皆能放捨，不懷妄想則曰布施；稱譽一切功勳之慧，不違師友乃曰仁愛；捨身之安所便身誼，念憂他人名曰利益；合集要行，若住苦惱既自勤修，思慧成道，觀之如掌，以惠他人，不懷悒悒是曰等與。

「何謂法施？如己聞法為他人說；興仁愛者，若有所演，不貪衣、食、利養之業；彼利益者若教他人諷誦經法，隨時而授未曾勞惓；何謂等與？未曾違遠一切智心，常隨法訓不以為患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法施？如己聞法為他人說；興仁愛者，若有所演，不貪衣、食、利養之業；彼利益者若教他人諷誦經法，隨時而授未曾勞惓；何謂等與？未曾違遠一切智心，常隨法訓不以為患。

「何謂布施？愛喜法者不乏衣食、鉢器、履屣、諸床、臥具、病瘦醫藥所當得者，他人所乏輒能與之，觀其志性尋為說法各使得所；其等與者能加施人，淨三道場不望想報，則用勸助無上正真最正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂布施？愛喜法者不乏衣食、鉢器、履屣、諸床、臥具、病瘦醫藥所當得者，他人所乏輒能與之，觀其志性尋為說法各使得所；其等與者能加施人，淨三道場不望想報，則用勸助無上正真最正覺心。

「復次，其法施者於諸施中最第一尊，作是察已乃興法施；其仁愛者斯心質朴，顯愍哀義；其利益者念道義理，不取嚴飾；其等與者班宣佛法，道慧具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其法施者於諸施中最第一尊，作是察已乃興法施；其仁愛者斯心質朴，顯愍哀義；其利益者念道義理，不取嚴飾；其等與者班宣佛法，道慧具足。

「復次，其布施者具足備悉諸度無極；其仁愛者成於戒禁忍度無極；其利益者進度無極，不墮顛倒退思補過；其等與者廣大禪思，智度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其布施者具足備悉諸度無極；其仁愛者成於戒禁忍度無極；其利益者進度無極，不墮顛倒退思補過；其等與者廣大禪思，智度無極。

「復次，其布施者則應初發菩薩心行；其仁愛者奉修正行順菩薩本；其利益者成不退轉菩薩法教；其等與者則謂一生補處菩薩之基業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其布施者則應初發菩薩心行；其仁愛者奉修正行順菩薩本；其利益者成不退轉菩薩法教；其等與者則謂一生補處菩薩之基業也。

「復次，其布施者立道根本；其仁愛者喻於備悉牙、莖、枝葉，稍成道教；其利益者喻於道法究竟，華茂芬葩熾盛；其等與者究竟果實道德之業。是為名曰菩薩四恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其布施者立道根本；其仁愛者喻於備悉牙、莖、枝葉，稍成道教；其利益者喻於道法究竟，華茂芬葩熾盛；其等與者究竟果實道德之業。是為名曰菩薩四恩。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩大士有四辯才亦不可盡。何謂為四？一曰、義辯，二曰、法辯，三曰、應辯，四曰、辭辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩大士有四辯才亦不可盡。何謂為四？一曰、義辯，二曰、法辯，三曰、應辯，四曰、辭辯。

「何謂義辯？曉於諸法真諦之義，明己所達識報應慧，所知和雅不自修功，入因緣慧不壞法界。悉達本淨入於無本，悉解本無了住本際，永無有際曉解空義，奉修無想在於無願，曉無所求立無所行。明諸行者入一慧門，不計有人、不見吾我，無壽、無命，道智則一。遊正真慧，知於過去無央數劫、曉於當來無邊際義、識於現在一切眾行，悉解五陰猶如幻化、四種如蚖、諸入若空，滅寂內行外無所遊，解諸國土無有境界。心意無形，其所行至為無所到，觀其志性明識審諦；苦無處所，於諸所習而無所造，其滅盡者自然之相，曉入徑路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂義辯？曉於諸法真諦之義，明己所達識報應慧，所知和雅不自修功，入因緣慧不壞法界。悉達本淨入於無本，悉解本無了住本際，永無有際曉解空義，奉修無想在於無願，曉無所求立無所行。明諸行者入一慧門，不計有人、不見吾我，無壽、無命，道智則一。遊正真慧，知於過去無央數劫、曉於當來無邊際義、識於現在一切眾行，悉解五陰猶如幻化、四種如蚖、諸入若空，滅寂內行外無所遊，解諸國土無有境界。心意無形，其所行至為無所到，觀其志性明識審諦；苦無處所，於諸所習而無所造，其滅盡者自然之相，曉入徑路。

「分別諸法句義所趣，通入諸根，暢達五力，建立寂然。明察所觀，一切所有如幻、芭蕉、野馬、形影、夢中所見、山中之響、水中之月，悉虛無實。以若干相了為一相，知合會者必當別離、今欣欣者後會憂慼。曉聲聞乘因音而解、知緣覺乘從十二緣寂靜歸一，暢大乘學，積累無量一切德本乃成大道，是謂義辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別諸法句義所趣，通入諸根，暢達五力，建立寂然。明察所觀，一切所有如幻、芭蕉、野馬、形影、夢中所見、山中之響、水中之月，悉虛無實。以若干相了為一相，知合會者必當別離、今欣欣者後會憂慼。曉聲聞乘因音而解、知緣覺乘從十二緣寂靜歸一，暢大乘學，積累無量一切德本乃成大道，是謂義辯。

「復次，其義辯者唯歸仰義，一切諸法皆趣於義亦無所歸。所以者何？一切諸法所歸趣者悉皆空空，是謂為義；一切諸法悉無有想，其解無想是謂為義；一切諸法悉無有願，其無有願是謂為義；一切諸法悉歸澹泊，其澹泊者是謂為義；一切諸法悉無有人、無壽、無命，其無壽命是謂為義。若曉諸法分別如此是謂義辯。其講說法無所處當言有處所，彼土所講則不可盡，所演辯才無能障翳，諸佛世尊之所言教，悉遙勸助。所宣聖慧，真諦無異、無有罪釁，是謂義辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其義辯者唯歸仰義，一切諸法皆趣於義亦無所歸。所以者何？一切諸法所歸趣者悉皆空空，是謂為義；一切諸法悉無有想，其解無想是謂為義；一切諸法悉無有願，其無有願是謂為義；一切諸法悉歸澹泊，其澹泊者是謂為義；一切諸法悉無有人、無壽、無命，其無壽命是謂為義。若曉諸法分別如此是謂義辯。其講說法無所處當言有處所，彼土所講則不可盡，所演辯才無能障翳，諸佛世尊之所言教，悉遙勸助。所宣聖慧，真諦無異、無有罪釁，是謂義辯。

「何謂法辯？若了諸法隨時而入——善惡、禍福，興德、罪釁，有漏、無漏，在世、度世，苦樂、危害，塵勞、瞋恨各有品類——入於生死若處泥洹，分別法界、方俗之業是謂法辯。復次，其法辯者曉諸貪欲——心所戀慕、某人好色——知當何藥而療治之。某婬泆盛、某貪欲強、或有少欲，某可除欲、某不可除，或從往本欲應欲來、或當來世習貪欲相、或於現世習貪欲相，或復有人內懷貪欲外無恩愛、或復有人外抱貪欲內無恩愛、或復有人內外有欲，或復有人覩其顏色而發情欲聞聲不動、或復有人聞其音聲而興貪欲不以色動、或復有人因其聲像而興色欲、或復因香諸味細滑由心諸法而起貪欲、或復有人無色聲香味細滑之念是為貪欲。眾生所行當作是入，其貪欲門所習或欲二萬一千、其瞋恚行亦二萬一千、其愚癡行亦二萬一千、其等分行亦二萬一千。若能解了於此諸行八萬四千，便能隨時而開化之無有損耗，其不入慧誘進令前，不失其節解知應器，殊特下劣有所頒宣無所侵抂，是謂法辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法辯？若了諸法隨時而入——善惡、禍福，興德、罪釁，有漏、無漏，在世、度世，苦樂、危害，塵勞、瞋恨各有品類——入於生死若處泥洹，分別法界、方俗之業是謂法辯。復次，其法辯者曉諸貪欲——心所戀慕、某人好色——知當何藥而療治之。某婬泆盛、某貪欲強、或有少欲，某可除欲、某不可除，或從往本欲應欲來、或當來世習貪欲相、或於現世習貪欲相，或復有人內懷貪欲外無恩愛、或復有人外抱貪欲內無恩愛、或復有人內外有欲，或復有人覩其顏色而發情欲聞聲不動、或復有人聞其音聲而興貪欲不以色動、或復有人因其聲像而興色欲、或復因香諸味細滑由心諸法而起貪欲、或復有人無色聲香味細滑之念是為貪欲。眾生所行當作是入，其貪欲門所習或欲二萬一千、其瞋恚行亦二萬一千、其愚癡行亦二萬一千、其等分行亦二萬一千。若能解了於此諸行八萬四千，便能隨時而開化之無有損耗，其不入慧誘進令前，不失其節解知應器，殊特下劣有所頒宣無所侵抂，是謂法辯。

「何謂應辯？若能普入一切音詞，諸天之聲、世間人聲，諸龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，人與非人所有音聲，悉能得聞五趣眾生所說之響，隨其音響而為黎庶講說經法，是謂應辯。如是隨順而為演法，是則應辯。曉了經典，知其文字、觀所入義，如是品類解一種言、十種百種，了男女言，大小、嬰孩，亦知過去、當來、現在文字所趣，亦解一字、又了二字之所入處，亦知一字獨而無侶、亦知二字而無有伴，是謂應辯。應於真諦言無缺漏，了了分明而無誤失，訥隧之言義理備悉，所在眾人皆悅其辭無怨望者。頒宣深義，文辭至質合宜文飾，自察其心從佛之教，觀於眾生志性所趣，而為應義使心開解，歡然踊躍各得其所，是謂應辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂應辯？若能普入一切音詞，諸天之聲、世間人聲，諸龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，人與非人所有音聲，悉能得聞五趣眾生所說之響，隨其音響而為黎庶講說經法，是謂應辯。如是隨順而為演法，是則應辯。曉了經典，知其文字、觀所入義，如是品類解一種言、十種百種，了男女言，大小、嬰孩，亦知過去、當來、現在文字所趣，亦解一字、又了二字之所入處，亦知一字獨而無侶、亦知二字而無有伴，是謂應辯。應於真諦言無缺漏，了了分明而無誤失，訥隧之言義理備悉，所在眾人皆悅其辭無怨望者。頒宣深義，文辭至質合宜文飾，自察其心從佛之教，觀於眾生志性所趣，而為應義使心開解，歡然踊躍各得其所，是謂應辯。

「何謂辭辯？所說應時，辭不亂錯，言不中止無能制者，所可說義無能障塞，卒問尋對應機飄疾答不遲晚，如所問報不失應節、不違問者。辯才無諍，所說辯才應真諦法、立忍辱力，所宣深妙演若干義，辯才次第不越來意，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。分別一切章句義理，講說意止、意斷、神足、根、力、覺意，發心成道觀察寂然，解暢一切禪思脫門三昧正受，入于聖慧剖判三乘。悅可一切眾生所念，言詞和雅，語無瑕穢亦無麁言，不合義者，口不卒暴、舌不迷荒惡言之教，所語柔軟、清淨無病，言語徐詳無不實詞。隨時事義所傳輒正，不卒、不暴，方便隨意，無有異詞，亦無細言、竊微盜語，所語列露無屏處言，極高舉聲言詞安隱。有所說者無能得短，諸賢聖眾所共咨嗟，所稱揚者通流他國，其音微妙亦如梵聲聞者悉達。口所言詞不違法教，皆見一切眾生根本，應其心念而為說法，其聞法者輒隨平等斷苦惱患，是為菩薩詞辯無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂辭辯？所說應時，辭不亂錯，言不中止無能制者，所可說義無能障塞，卒問尋對應機飄疾答不遲晚，如所問報不失應節、不違問者。辯才無諍，所說辯才應真諦法、立忍辱力，所宣深妙演若干義，辯才次第不越來意，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。分別一切章句義理，講說意止、意斷、神足、根、力、覺意，發心成道觀察寂然，解暢一切禪思脫門三昧正受，入于聖慧剖判三乘。悅可一切眾生所念，言詞和雅，語無瑕穢亦無麁言，不合義者，口不卒暴、舌不迷荒惡言之教，所語柔軟、清淨無病，言語徐詳無不實詞。隨時事義所傳輒正，不卒、不暴，方便隨意，無有異詞，亦無細言、竊微盜語，所語列露無屏處言，極高舉聲言詞安隱。有所說者無能得短，諸賢聖眾所共咨嗟，所稱揚者通流他國，其音微妙亦如梵聲聞者悉達。口所言詞不違法教，皆見一切眾生根本，應其心念而為說法，其聞法者輒隨平等斷苦惱患，是為菩薩詞辯無盡。」

阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩辯才復有四事而不可盡。何謂為四？一曰、取義不取識，二曰、歸慧不取所識，三曰、歸於要經而不迷惑，四曰、自歸於法而不取人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「唯，舍利弗！菩薩辯才復有四事而不可盡。何謂為四？一曰、取義不取識，二曰、歸慧不取所識，三曰、歸於要經而不迷惑，四曰、自歸於法而不取人。

「何謂為義？何謂為識？入於世法是謂識著，度世之法乃謂為義。所謂識者，布施調意，明智安庠；所謂義者，化於調定，寂寞澹泊歸于聖慧。所謂識者，咨嗟生死而不患厭；所謂義者，雖在生死不處顛倒，悉能越度終始之患。所謂識者，咨嗟泥洹功德之勳；所謂義者，一切諸法本淨滅度，不懷望想。所謂識者，隨其本乘而為分別；所謂義者，入一法慧。所謂識者，一切所有皆能布施，無所愛惜；所謂義者，淨三道場，歸一大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為義？何謂為識？入於世法是謂識著，度世之法乃謂為義。所謂識者，布施調意，明智安庠；所謂義者，化於調定，寂寞澹泊歸于聖慧。所謂識者，咨嗟生死而不患厭；所謂義者，雖在生死不處顛倒，悉能越度終始之患。所謂識者，咨嗟泥洹功德之勳；所謂義者，一切諸法本淨滅度，不懷望想。所謂識者，隨其本乘而為分別；所謂義者，入一法慧。所謂識者，一切所有皆能布施，無所愛惜；所謂義者，淨三道場，歸一大道。

「所謂識者，護身、口、意，普學禁戒，嘆譽止足功德之行；所謂義者，護身、口、意，解不可得，悉無所作是謂禁戒，能為清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂識者，護身、口、意，普學禁戒，嘆譽止足功德之行；所謂義者，護身、口、意，解不可得，悉無所作是謂禁戒，能為清淨。

「所謂識者，見諸貢高、自大、憍慢、放恣、懷瞋、含毒之士，為演安庠忍辱之德；所謂義者，行能自致無所從生法忍。所謂識者，慇懃精進，分別一切德本之義；所謂義者，無應、不應，無雙、無隻，所行精進而無所住。所謂識者，解脫禪思，脫門安庠，三昧正受；所謂義者，曉了滅盡，定意正受。所謂識者，一切所聞輒能受持智慧道原；所謂義者，觀於智慧無有處所亦不可得。所謂識者，頒宣於斯三十七品道義之訓；所謂義者，奉行遵修諸佛道法，因諸報應致道果證。所謂識者，剖判苦諦及習盡道；所謂義者，至於滅寂，證明澹泊。所謂識者，因其所生悉由無明至老、病、死；所謂義者，以滅無明及老、病、死亦無永除。所謂識者，講說所觀寂然之本根原所歸；所謂義者，因其慧明而得解脫至微妙智。所謂識者，解婬、怒、癡，分數適等本不可別；所謂義者，以得永消眾惡諸想，不念懷恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂識者，見諸貢高、自大、憍慢、放恣、懷瞋、含毒之士，為演安庠忍辱之德；所謂義者，行能自致無所從生法忍。所謂識者，慇懃精進，分別一切德本之義；所謂義者，無應、不應，無雙、無隻，所行精進而無所住。所謂識者，解脫禪思，脫門安庠，三昧正受；所謂義者，曉了滅盡，定意正受。所謂識者，一切所聞輒能受持智慧道原；所謂義者，觀於智慧無有處所亦不可得。所謂識者，頒宣於斯三十七品道義之訓；所謂義者，奉行遵修諸佛道法，因諸報應致道果證。所謂識者，剖判苦諦及習盡道；所謂義者，至於滅寂，證明澹泊。所謂識者，因其所生悉由無明至老、病、死；所謂義者，以滅無明及老、病、死亦無永除。所謂識者，講說所觀寂然之本根原所歸；所謂義者，因其慧明而得解脫至微妙智。所謂識者，解婬、怒、癡，分數適等本不可別；所謂義者，以得永消眾惡諸想，不念懷恨。

「所謂識者，解脫一切諸陰蓋法、罣礙之難；所謂義者，遊無蔽礙解脫慧門。所謂識者，咨嗟三寶功德無量；所謂義者，以離於貪、不與欲合奉宣功勳。所謂識者，若有菩薩從初發意，常歎開士一切禁戒名稱之美；所謂義者，一心念頃皆能曉了，尋得成就一切敏慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂識者，解脫一切諸陰蓋法、罣礙之難；所謂義者，遊無蔽礙解脫慧門。所謂識者，咨嗟三寶功德無量；所謂義者，以離於貪、不與欲合奉宣功勳。所謂識者，若有菩薩從初發意，常歎開士一切禁戒名稱之美；所謂義者，一心念頃皆能曉了，尋得成就一切敏慧。

「取要言之，悉能講宣八萬四千諸品法藏，是謂為識；於諸文字、諸所識著，解無所得、義無處所，是謂為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取要言之，悉能講宣八萬四千諸品法藏，是謂為識；於諸文字、諸所識著，解無所得、義無處所，是謂為義。

「何謂為慧？何謂為識？住於識者則有四事：一曰、識在於色心處其中，二曰、而懷妄想處在縛著，三曰、遊於生死識在周旋，四曰、迷惑識著不能自拔，是謂為四。何謂為慧？其識不處住五陰地，斷諸陰蓋——色、痛、想、行、識——是謂為慧。復次，所謂識者，曉了四大地、水、火、風；假使識行不住四種、識不馳騁、不壞法界是謂為慧。復次，所云識者，眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，所識之著是謂為識；設使消除，外不遊逸，慧之所導於一切法無所悕望，是謂為慧。有所猗著則生識矣，亦從想念、悕望、多求而生識矣，是謂為識；若無所受亦無悕望，心不懷念、無所慕樂、志不望報，是謂為慧。有為行法則住於識；修無為行，識無所住，奉無為明，乃謂為慧。若住起分名謂為識；不起、不滅，識無所住乃謂為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為慧？何謂為識？住於識者則有四事：一曰、識在於色心處其中，二曰、而懷妄想處在縛著，三曰、遊於生死識在周旋，四曰、迷惑識著不能自拔，是謂為四。何謂為慧？其識不處住五陰地，斷諸陰蓋——色、痛、想、行、識——是謂為慧。復次，所謂識者，曉了四大地、水、火、風；假使識行不住四種、識不馳騁、不壞法界是謂為慧。復次，所云識者，眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，所識之著是謂為識；設使消除，外不遊逸，慧之所導於一切法無所悕望，是謂為慧。有所猗著則生識矣，亦從想念、悕望、多求而生識矣，是謂為識；若無所受亦無悕望，心不懷念、無所慕樂、志不望報，是謂為慧。有為行法則住於識；修無為行，識無所住，奉無為明，乃謂為慧。若住起分名謂為識；不起、不滅，識無所住乃謂為慧。

「何謂為取經義？何謂為取？慇懃元元求諸經典是謂為取；若於經典致入道果，是謂取義。若於諸經成就眾行是謂為取；若能分別諸經本末是謂取義。若在諸經入造行業是謂為取；若於諸經滅盡罪福、永除塵勞，是謂取義。若於諸經採取要慧而為他人說塵勞業，是謂為取；若於諸經了了分別清淨章句，是謂取義。若於諸經厭生死難，愁慼不樂是謂為取；其於諸經觀察生死及與滅度不以為二，是謂取義。若於諸經但宣雜句、嚴飾之教，是謂為取；若於諸經愛樂深義，鈎奧致遠，坦然無為，是謂取義。若於諸經想識無數、心念眾生，是謂為取；若於諸經喜於識知、心無所生，是謂取義。若於正經計吾我、人及與壽命，含血之類懷可不可，造立悕望，所可說者悉無有主，強立本末、君長之主，是謂為取；其於諸經解空無想無願之法，不起、不生，悉無所行，不計吾我及與壽命，講三脫門，是謂取義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為取經義？何謂為取？慇懃元元求諸經典是謂為取；若於經典致入道果，是謂取義。若於諸經成就眾行是謂為取；若能分別諸經本末是謂取義。若在諸經入造行業是謂為取；若於諸經滅盡罪福、永除塵勞，是謂取義。若於諸經採取要慧而為他人說塵勞業，是謂為取；若於諸經了了分別清淨章句，是謂取義。若於諸經厭生死難，愁慼不樂是謂為取；其於諸經觀察生死及與滅度不以為二，是謂取義。若於諸經但宣雜句、嚴飾之教，是謂為取；若於諸經愛樂深義，鈎奧致遠，坦然無為，是謂取義。若於諸經想識無數、心念眾生，是謂為取；若於諸經喜於識知、心無所生，是謂取義。若於正經計吾我、人及與壽命，含血之類懷可不可，造立悕望，所可說者悉無有主，強立本末、君長之主，是謂為取；其於諸經解空無想無願之法，不起、不生，悉無所行，不計吾我及與壽命，講三脫門，是謂取義。

「何謂為法？何謂為人？若著人者，何從修法是謂為人；若在於人，不捨諸法而住境界，是謂取法。復次，所謂人者，云諸凡夫凡庶性行，乃謂為人。若於凡夫奉真人義，修於篤信，執持經典，合八等人、道迹人、往來人、不還人、無著人、緣覺人、菩薩人。復有一人出現於世，多所愍傷、多所安隱，慈哀三界——諸天、世人及三惡趣——莫不蒙濟，名曰如來。如來正真普安一切，顯示徑路化於黎庶使入道義。假使有人依猗著求則無有護，因欲開化此等迷惑，故為說是當歸於法，莫取於人。計於法者無所造作、無有同像、無作不作，住無所住亦無根本。普行平等等於正真，亦等邪業。以邪等正、以正等邪，邪正無二，無所悕望、悉無所行。於一切法逮致自然，其相究竟猶如虛空，是謂為法。所開導法亦不思念以為恩德。若入於此法門義者，觀一切法皆為道法，悉御諸法不以勞惓，是諸菩薩四歸之義而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為法？何謂為人？若著人者，何從修法是謂為人；若在於人，不捨諸法而住境界，是謂取法。復次，所謂人者，云諸凡夫凡庶性行，乃謂為人。若於凡夫奉真人義，修於篤信，執持經典，合八等人、道迹人、往來人、不還人、無著人、緣覺人、菩薩人。復有一人出現於世，多所愍傷、多所安隱，慈哀三界——諸天、世人及三惡趣——莫不蒙濟，名曰如來。如來正真普安一切，顯示徑路化於黎庶使入道義。假使有人依猗著求則無有護，因欲開化此等迷惑，故為說是當歸於法，莫取於人。計於法者無所造作、無有同像、無作不作，住無所住亦無根本。普行平等等於正真，亦等邪業。以邪等正、以正等邪，邪正無二，無所悕望、悉無所行。於一切法逮致自然，其相究竟猶如虛空，是謂為法。所開導法亦不思念以為恩德。若入於此法門義者，觀一切法皆為道法，悉御諸法不以勞惓，是諸菩薩四歸之義而不可盡。」