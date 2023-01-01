阿差末菩薩經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第四

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩習智，入於諸法故無所著，是名曰慧。有十六事不與慧合。何謂十六？用無明故而起陰陽，從生、老、死皆不與慧同；諸所作為亦不同塵，亦復不與六十二見而雜錯也；不自貢高亦不卑己，有利、無利、若譽、若謗、若稱、失名、若苦、若樂，過世八事，貢高、自大，謙卑、恭慎，俗間有是二十一事，不與合同；去眾煩惱不為愚冥，覺寤睡眠，脫諸恐懼，不與罪合及諸心垢；不除五陰故至生死——身魔、罪魔、死魔、天魔而共合也。一切眾生、我人壽命無所悕望而造因緣；諸有悕望、俗間之念、當爾不爾、是與非事皆縛著業，有所貪慕與戒反矣。不奉禁戒、奉禁戒者，忍辱、瞋恚，精進、懈怠，一心、亂意，智慧、愚冥，以度無極，貢高、謙遜，皆離是事。堅住不住謂梵志也，定意堅強，功德剛柔，消一切念使無有餘便屬無為。國土好醜、眾生吉凶、一切善惡、愚慧識明、生死滅度、諦與不諦、離一切念，其智者無所覩、無有見、無有相，不想泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩習智，入於諸法故無所著，是名曰慧。有十六事不與慧合。何謂十六？用無明故而起陰陽，從生、老、死皆不與慧同；諸所作為亦不同塵，亦復不與六十二見而雜錯也；不自貢高亦不卑己，有利、無利、若譽、若謗、若稱、失名、若苦、若樂，過世八事，貢高、自大，謙卑、恭慎，俗間有是二十一事，不與合同；去眾煩惱不為愚冥，覺寤睡眠，脫諸恐懼，不與罪合及諸心垢；不除五陰故至生死——身魔、罪魔、死魔、天魔而共合也。一切眾生、我人壽命無所悕望而造因緣；諸有悕望、俗間之念、當爾不爾、是與非事皆縛著業，有所貪慕與戒反矣。不奉禁戒、奉禁戒者，忍辱、瞋恚，精進、懈怠，一心、亂意，智慧、愚冥，以度無極，貢高、謙遜，皆離是事。堅住不住謂梵志也，定意堅強，功德剛柔，消一切念使無有餘便屬無為。國土好醜、眾生吉凶、一切善惡、愚慧識明、生死滅度、諦與不諦、離一切念，其智者無所覩、無有見、無有相，不想泥洹。

「何謂為慧？察之計校八法，功德曉了八法。何謂為八？曉於五陰、了四大、解六衰、別四諦、達十二緣、暢明三世、識分別一切羅漢及緣覺、至菩薩演諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為慧？察之計校八法，功德曉了八法。何謂為八？曉於五陰、了四大、解六衰、別四諦、達十二緣、暢明三世、識分別一切羅漢及緣覺、至菩薩演諸法。

「何謂曉五陰？諸所生滅猶如幻化，夢中所見芭蕉、野馬，山中之響、鏡中之像、水中泡沫。觀於諸色、我人壽命，解色如此，痛如水泡、想若野馬、生死如芭蕉，識者如幻計，水泡沫、野馬、芭蕉幻化。所以者何？此微妙故。其微妙者，無我、無人，無壽、無命，是曉五陰；我人壽命猶如幻矣，識亦如幻，是曉五陰。五陰墮俗，世俗相者閃現便無，是為世相。其世相者，非常苦空、非身之業，其知是者曰曉五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂曉五陰？諸所生滅猶如幻化，夢中所見芭蕉、野馬，山中之響、鏡中之像、水中泡沫。觀於諸色、我人壽命，解色如此，痛如水泡、想若野馬、生死如芭蕉，識者如幻計，水泡沫、野馬、芭蕉幻化。所以者何？此微妙故。其微妙者，無我、無人，無壽、無命，是曉五陰；我人壽命猶如幻矣，識亦如幻，是曉五陰。五陰墮俗，世俗相者閃現便無，是為世相。其世相者，非常苦空、非身之業，其知是者曰曉五陰。

「何謂了四大——地、水、火、風？其法界者不為剛強、水者法界則無有水、火亦法界不以自熱、風者法界不用動搖。其四大者謂眼所識計於法界不以眼視，視悉知之；其法界者不以耳而聽聲、鼻不向香、口不味味、身不細滑、意不著法，悉解法界，悉以具足。眾生法界如講授之，嘆情志性，法界平等，平等如稱，欲界法界亦等如稱、色無色界法界悉等如稱、生死之界、泥洹之界、法身之界等稱如空，法界亦如。所以者何？有德、無德亦等如空而無有異，亦不可量悉叵稱載；其泥洹界亦復若茲，不可講說。此入法界是名曰智，號了四大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂了四大——地、水、火、風？其法界者不為剛強、水者法界則無有水、火亦法界不以自熱、風者法界不用動搖。其四大者謂眼所識計於法界不以眼視，視悉知之；其法界者不以耳而聽聲、鼻不向香、口不味味、身不細滑、意不著法，悉解法界，悉以具足。眾生法界如講授之，嘆情志性，法界平等，平等如稱，欲界法界亦等如稱、色無色界法界悉等如稱、生死之界、泥洹之界、法身之界等稱如空，法界亦如。所以者何？有德、無德亦等如空而無有異，亦不可量悉叵稱載；其泥洹界亦復若茲，不可講說。此入法界是名曰智，號了四大。

「何謂解六衰？如解言曰：其眼亦空而無吾我亦不無我，是亦悉空。所以者何？解我空者在於諸衰而不為衰，是則名曰解於六衰。諦計六衰，不著、不斷，是為菩薩解於六衰。眼色為衰，所視不墮。所以者何？不中道取證；耳、鼻、口、身、意亦悉如是，是曰菩薩解於六衰。何謂六衰？其能分別六衰、別六衰已便入于道，不別衰者則非是道。又如菩薩用大哀故，不近、不遠；以眾生故，不捨大道亦不離施，是曰菩薩解於六衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂解六衰？如解言曰：其眼亦空而無吾我亦不無我，是亦悉空。所以者何？解我空者在於諸衰而不為衰，是則名曰解於六衰。諦計六衰，不著、不斷，是為菩薩解於六衰。眼色為衰，所視不墮。所以者何？不中道取證；耳、鼻、口、身、意亦悉如是，是曰菩薩解於六衰。何謂六衰？其能分別六衰、別六衰已便入于道，不別衰者則非是道。又如菩薩用大哀故，不近、不遠；以眾生故，不捨大道亦不離施，是曰菩薩解於六衰。

「何謂別四諦？知苦習盡道不得五陰處，是曰知苦；所生為習，色現尋滅名曰為盡；得道無道心以等住故曰為道。菩薩知四諦而不取證。所以者何？護一切故，是曰別四諦。復有三事。何謂為三？其真諦相審解如本、其世俗言假有號耳、了真諦心不念有無。審解本者，一切諸色悉為平等。所以者何？不中道取證，以相為應，是則名曰別於四諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂別四諦？知苦習盡道不得五陰處，是曰知苦；所生為習，色現尋滅名曰為盡；得道無道心以等住故曰為道。菩薩知四諦而不取證。所以者何？護一切故，是曰別四諦。復有三事。何謂為三？其真諦相審解如本、其世俗言假有號耳、了真諦心不念有無。審解本者，一切諸色悉為平等。所以者何？不中道取證，以相為應，是則名曰別於四諦。」

阿差末菩薩曰：「其諦有一無有二也。所以者何？如來至真無所悕望，亦不想求色與無色，無所悕望這得其中是別四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩曰：「其諦有一無有二也。所以者何？如來至真無所悕望，亦不想求色與無色，無所悕望這得其中是別四諦。

「復有五陰苦者是惱之相，好解空者是曰苦諦。暢達五陰所從緣起是曰習諦。所見萬物皆有想求，別了其意而不貪慕，雖不求者亦復不忘，是曰等知盡滅之義。不與去、來、今現在事而俱同塵，亦不住中，是曰盡諦。欲致道者了苦習盡不在二事——所謂二事：猶豫、結網——是曰盡諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五陰苦者是惱之相，好解空者是曰苦諦。暢達五陰所從緣起是曰習諦。所見萬物皆有想求，別了其意而不貪慕，雖不求者亦復不忘，是曰等知盡滅之義。不與去、來、今現在事而俱同塵，亦不住中，是曰盡諦。欲致道者了苦習盡不在二事——所謂二事：猶豫、結網——是曰盡諦。

「諦觀察之，知之為苦，是為菩薩別於四諦。一切所見苦、樂、善、惡，心覩世間悉了本末，是曰知苦。諸緣皆苦是名曰習。解慕世苦不以為求，雖不求望，不墮盡證。所以者何？不中取證故，是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船，不能橫越，思惟其便：『若得板木，乘騎其上可以得度。』所以者何？不憂不度、不愁在苦，作是行住如四諦教，不以色諍而墮取證，是曰菩薩別於諦矣。意察生苦，苦從緣生亦不從緣，是曰知生。一切所生亦無所生、無有起者，亦不滅盡、不興滅意，是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心，意解入此，是曰知道不住其中。所以者何？慧無住故，是曰菩薩別知四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦觀察之，知之為苦，是為菩薩別於四諦。一切所見苦、樂、善、惡，心覩世間悉了本末，是曰知苦。諸緣皆苦是名曰習。解慕世苦不以為求，雖不求望，不墮盡證。所以者何？不中取證故，是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船，不能橫越，思惟其便：『若得板木，乘騎其上可以得度。』所以者何？不憂不度、不愁在苦，作是行住如四諦教，不以色諍而墮取證，是曰菩薩別於諦矣。意察生苦，苦從緣生亦不從緣，是曰知生。一切所生亦無所生、無有起者，亦不滅盡、不興滅意，是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心，意解入此，是曰知道不住其中。所以者何？慧無住故，是曰菩薩別知四諦。

「何謂達於十二因緣？謂因無明便致生死，如諸法教，其有所生了不可見亦不可知。所以者何？無有生故，亦非不生，以了如斯因緣之事，緣求泥洹。諦了眾生所行不等有上、中、下，緣作罪福故造行道，所當致者興無生緣，修諸法業與道合者，是為名曰解十二緣。設無是緣則消除矣，所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老、病、死滅，老、死已滅，能達此者解十二緣。諸所有因悉法所總，諸所有緣皆法所合，其因緣合非我、非彼，亦復不是我人壽命，悉無所入。如是入者不在一切諸所有也，其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法；具諸法已皆了無常，不墮取證。所以者何？護眾生故，是曰菩薩解十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂達於十二因緣？謂因無明便致生死，如諸法教，其有所生了不可見亦不可知。所以者何？無有生故，亦非不生，以了如斯因緣之事，緣求泥洹。諦了眾生所行不等有上、中、下，緣作罪福故造行道，所當致者興無生緣，修諸法業與道合者，是為名曰解十二緣。設無是緣則消除矣，所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老、病、死滅，老、死已滅，能達此者解十二緣。諸所有因悉法所總，諸所有緣皆法所合，其因緣合非我、非彼，亦復不是我人壽命，悉無所入。如是入者不在一切諸所有也，其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法；具諸法已皆了無常，不墮取證。所以者何？護眾生故，是曰菩薩解十二緣。

「何謂明三世？悉知去意，有德、無德，觀身、他人等無有異。所以者何？身有誤失、他人有過悉代悔之，逮所作福，因此福祚發心求道，是為菩薩過去功德。其當來意所作功德，悉用發心立菩薩願，諸所發心以護制持，執心堅固不受濁意是當來福。今現在意所作功德，以正眾緣是為功德，悉捨諸穢、不隨非教是不離德。所以者何？近佛道故，是現在福。察去、來、今，信三世空，觀三世法，則以智慧無元勸助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂明三世？悉知去意，有德、無德，觀身、他人等無有異。所以者何？身有誤失、他人有過悉代悔之，逮所作福，因此福祚發心求道，是為菩薩過去功德。其當來意所作功德，悉用發心立菩薩願，諸所發心以護制持，執心堅固不受濁意是當來福。今現在意所作功德，以正眾緣是為功德，悉捨諸穢、不隨非教是不離德。所以者何？近佛道故，是現在福。察去、來、今，信三世空，觀三世法，則以智慧無元勸助。

「去來今佛用善權故，曰則三世諸去法盡。所以者何？不可見故。不以去德而變其心，諸當來法視無所生不以是疑，察現在法亦無所住則無處所。所以者何？不捨道心，是故名曰明於三世普達智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去來今佛用善權故，曰則三世諸去法盡。所以者何？不可見故。不以去德而變其心，諸當來法視無所生不以是疑，察現在法亦無所住則無處所。所以者何？不捨道心，是故名曰明於三世普達智慧。

「過去已滅、當來未至、現在無住，智無破壞，菩薩興德悉欲合同，是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何？今者所作皆前世福，因發來心當來發心故，斯智慧業具足所願，其現作德不以為難。所以者何？菩薩願故，是則名曰明於三世。為諸眾生於過去世悉知作德。所以者何？護眾生故。往古所教今續化之，所教訓者欲令其人見當來佛神足變化，於法道義便有增益，有增益已亦增福利益諸群黎。佛以興世多所饒益，其所誓願悉無罣礙，是則名曰明於三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去已滅、當來未至、現在無住，智無破壞，菩薩興德悉欲合同，是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何？今者所作皆前世福，因發來心當來發心故，斯智慧業具足所願，其現作德不以為難。所以者何？菩薩願故，是則名曰明於三世。為諸眾生於過去世悉知作德。所以者何？護眾生故。往古所教今續化之，所教訓者欲令其人見當來佛神足變化，於法道義便有增益，有增益已亦增福利益諸群黎。佛以興世多所饒益，其所誓願悉無罣礙，是則名曰明於三世。

「何謂明解羅漢及緣覺乘、諸菩薩德？若無佛者則無羅漢，佛興于世有羅漢法。羅漢法者因聲聽解，得聞聲者便備戒禁，戒禁已備謂以如戒，已如戒者具戒、定、慧、度、知見品，是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢，知德無德而了非常，得脫生死在於三界，悉厭眾欲達非常苦。所以者何？諸法無常。其泥洹寂亦無所有、不求所生。所以者何？畏生死故。畏生死者不信俗業，身如怨讎、四大若蚖、六衰空野，不願所生五趣周旋，受泥洹護，如是行者明解聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂明解羅漢及緣覺乘、諸菩薩德？若無佛者則無羅漢，佛興于世有羅漢法。羅漢法者因聲聽解，得聞聲者便備戒禁，戒禁已備謂以如戒，已如戒者具戒、定、慧、度、知見品，是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢，知德無德而了非常，得脫生死在於三界，悉厭眾欲達非常苦。所以者何？諸法無常。其泥洹寂亦無所有、不求所生。所以者何？畏生死故。畏生死者不信俗業，身如怨讎、四大若蚖、六衰空野，不願所生五趣周旋，受泥洹護，如是行者明解聲聞。

「何謂識解緣覺者菩薩皆知？云何緣覺所造立德、所興功祚出羅漢上？所以者何？所行精進超越過上，施與、持戒聲聞不逮。所以者何？聲聞所行其心局迮，所奉供佛慧不足言，既入佛法所學樂小，不愚、不慧。所以者何？聞眾樂音而穢厭之，所學少少常喜懷恨，依大德勉而樂尊務，所興施與思十二緣，由求得脫。己身校計，獨信守道，從緣起行而建立功德，是則名曰識解緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂識解緣覺者菩薩皆知？云何緣覺所造立德、所興功祚出羅漢上？所以者何？所行精進超越過上，施與、持戒聲聞不逮。所以者何？聲聞所行其心局迮，所奉供佛慧不足言，既入佛法所學樂小，不愚、不慧。所以者何？聞眾樂音而穢厭之，所學少少常喜懷恨，依大德勉而樂尊務，所興施與思十二緣，由求得脫。己身校計，獨信守道，從緣起行而建立功德，是則名曰識解緣覺。

「何謂暢解大乘之業？所入曉德不可稱載。其乘廣大，曠然無極，為眾生黨行權方便。其德莊嚴不以為難，皆惠眾生之所欽樂。以度無極化成大乘，悉知一切人心所行，欲度脫之。越眾緣起，不謂佛道為難得也，復以光明照於眾生，其心特尊卓然無侶。度一切苦，曉了諸法，無有陰蓋，降伏眾邪，皆令清和。總攝道法三十七品，威德殊特猶跱幢幡，遊十二緣不著、不斷，諸所可見——憂慼、睡眠、婬恚、調戲——不可之事悉遠離之，真以佛慧諸相種好而為綺飾，以乘嚴己身、口、意行。所以者何？無有罪咎，是則名曰大乘功德，大乘功德則是天上天下眾生之度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂暢解大乘之業？所入曉德不可稱載。其乘廣大，曠然無極，為眾生黨行權方便。其德莊嚴不以為難，皆惠眾生之所欽樂。以度無極化成大乘，悉知一切人心所行，欲度脫之。越眾緣起，不謂佛道為難得也，復以光明照於眾生，其心特尊卓然無侶。度一切苦，曉了諸法，無有陰蓋，降伏眾邪，皆令清和。總攝道法三十七品，威德殊特猶跱幢幡，遊十二緣不著、不斷，諸所可見——憂慼、睡眠、婬恚、調戲——不可之事悉遠離之，真以佛慧諸相種好而為綺飾，以乘嚴己身、口、意行。所以者何？無有罪咎，是則名曰大乘功德，大乘功德則是天上天下眾生之度。

「何謂一切眾生之度？諸法悉合謂脫不脫，脫不脫者，菩薩大士充續功祚是名曰脫。曉了生死所興功德謂身、口、心，以明曉了口作功德、身立福祚，身、口、心行三事生死，菩薩以緣曉知脫便，願薩云若諸通敏慧，是曰明達。脫以復曉諸不脫者，五度無極入智度無極，謂為脫者不以為難，解度無極常悉總攝，菩薩善權皆蒙光明照于一切。所以者何？則以四事總及他人，無我、無人，無壽、無命，無執、無捨，是故分別。用脫之故造菩薩願、明解度脫，謂於生死稍稍得進以無所斷；無所斷者不滅生死；不滅生死者是為菩薩無所破壞。所以者何？不與無瞻勢者從事，以是故曰分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切眾生之度？諸法悉合謂脫不脫，脫不脫者，菩薩大士充續功祚是名曰脫。曉了生死所興功德謂身、口、心，以明曉了口作功德、身立福祚，身、口、心行三事生死，菩薩以緣曉知脫便，願薩云若諸通敏慧，是曰明達。脫以復曉諸不脫者，五度無極入智度無極，謂為脫者不以為難，解度無極常悉總攝，菩薩善權皆蒙光明照于一切。所以者何？則以四事總及他人，無我、無人，無壽、無命，無執、無捨，是故分別。用脫之故造菩薩願、明解度脫，謂於生死稍稍得進以無所斷；無所斷者不滅生死；不滅生死者是為菩薩無所破壞。所以者何？不與無瞻勢者從事，以是故曰分別。

「未脫空無想願，以此法察曉了諸見菩薩信故。所以者何？於三脫中能不墮者是曰未脫，謂不取證；在於三界而無所著，是名曰脫，雖在三界廣施方便。所以者何？用明智故不墮取證，是則名曰曉了脫德。所造功法皆以具足諸通敏慧，已具通慧不離普智，是曉諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未脫空無想願，以此法察曉了諸見菩薩信故。所以者何？於三脫中能不墮者是曰未脫，謂不取證；在於三界而無所著，是名曰脫，雖在三界廣施方便。所以者何？用明智故不墮取證，是則名曰曉了脫德。所造功法皆以具足諸通敏慧，已具通慧不離普智，是曉諸法。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「是八事法與智慧合而不可盡，是智慧法咸知分明；以能分明，如佛法者無有殊異。所以者何？以去睡眠、非法之故，是則願力便逮道法。諸經慧相智慧光明照於本際，已入於慧，諸欲見者悉以曉了能至泥洹。總持慧故不捨道法，以信智慧眾垢悉除。其大智者則是諸法之元首也，自然慧者無有師主，皆解諸欲而無所著。所以者何？因逮道明，以慧斷根故不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「是八事法與智慧合而不可盡，是智慧法咸知分明；以能分明，如佛法者無有殊異。所以者何？以去睡眠、非法之故，是則願力便逮道法。諸經慧相智慧光明照於本際，已入於慧，諸欲見者悉以曉了能至泥洹。總持慧故不捨道法，以信智慧眾垢悉除。其大智者則是諸法之元首也，自然慧者無有師主，皆解諸欲而無所著。所以者何？因逮道明，以慧斷根故不可盡。

「眾想悉空，所以造根由癡冥故。欲致聖明則以慧藥教守道者咸得正住，其來學者以慧訓誨各使得所，用智慧明悉照癡冥各令得明。其無眼者悉獲法眼僉得徹視，無餘慧明皆越諸色，真諦之慧無復結網。以慧教告，其不伏者悉令自降，為諸闇冥顯智慧眼。不可盡慧靡所不入、行莫不周。所以者何？暢十二緣，所宣智明解諸縛著令無誤失，不以生死而為迷荒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾想悉空，所以造根由癡冥故。欲致聖明則以慧藥教守道者咸得正住，其來學者以慧訓誨各使得所，用智慧明悉照癡冥各令得明。其無眼者悉獲法眼僉得徹視，無餘慧明皆越諸色，真諦之慧無復結網。以慧教告，其不伏者悉令自降，為諸闇冥顯智慧眼。不可盡慧靡所不入、行莫不周。所以者何？暢十二緣，所宣智明解諸縛著令無誤失，不以生死而為迷荒。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩大士以慧總攬入眾生心，隨其所行皆見心念，明解分別群黎之黨，無功德者以慧導利。菩薩智慧悉遍聲聞、緣覺之乘，上至正覺，是為慧處。斯菩薩學名曰智慧而不可盡，演智度無極暢不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩大士以慧總攬入眾生心，隨其所行皆見心念，明解分別群黎之黨，無功德者以慧導利。菩薩智慧悉遍聲聞、緣覺之乘，上至正覺，是為慧處。斯菩薩學名曰智慧而不可盡，演智度無極暢不可盡。」

說道品法時，三萬二千菩薩悉得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說道品法時，三萬二千菩薩悉得無所從生法忍。

阿差末菩薩復謂舍利弗：「慈氏菩薩而不可盡。所以者何？其慈曠大，無邊際故，仁若虛空不可限量。所以無邊者，猶若眾生四大如空無所不周，以慈普覆亦如四大——地、水、火、風——不可稱限故不可盡。菩薩弘慈亦復若茲，不可窮極故曰無際。猶空無邊，一切四大悉不可量；眾生無盡、仁不可限，故曰菩薩大慈無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩復謂舍利弗：「慈氏菩薩而不可盡。所以者何？其慈曠大，無邊際故，仁若虛空不可限量。所以無邊者，猶若眾生四大如空無所不周，以慈普覆亦如四大——地、水、火、風——不可稱限故不可盡。菩薩弘慈亦復若茲，不可窮極故曰無際。猶空無邊，一切四大悉不可量；眾生無盡、仁不可限，故曰菩薩大慈無盡。」

爾時，舍利弗問阿差末：「眾生四大數不可盡，為何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗問阿差末：「眾生四大數不可盡，為何謂也？」

阿差末曰：「地、水、火、風，其數過於藥草、叢林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「地、水、火、風，其數過於藥草、叢林。」

時舍利弗復問：「可為眾生興引譬乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問：「可為眾生興引譬乎？」

阿差末曰：「可假借喻，不可以民庶為數極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「可假借喻，不可以民庶為數極。」

舍利弗問：「所喻云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「所喻云何？」

阿差末曰：「猶如東、西、南、北、四維、上、下合為世界，各如江沙十方佛土合為大海，取一切人盡住海邊，各以一毛取海水數——舉一渧水為一江沙人、舉二渧水為二江沙人——如是渧數大海水盡，眾生之限不可盡極；群黎四大亦不可數亦復若斯，菩薩大慈靡所不周。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「猶如東、西、南、北、四維、上、下合為世界，各如江沙十方佛土合為大海，取一切人盡住海邊，各以一毛取海水數——舉一渧水為一江沙人、舉二渧水為二江沙人——如是渧數大海水盡，眾生之限不可盡極；群黎四大亦不可數亦復若斯，菩薩大慈靡所不周。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「若能弘慈，其德福慶不可盡極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「若能弘慈，其德福慶不可盡極。」

舍利弗言：「實不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「實不可盡。」

阿差末曰：「若有菩薩聞眾生數不可窮盡，不恐、不懼、不以懷懅，爾乃應曰慈不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「若有菩薩聞眾生數不可窮盡，不恐、不懼、不以懷懅，爾乃應曰慈不可盡。」

阿差末謂舍利弗言：「其弘慈者是菩薩護，復為眾生有功效業。所以者何？無有失故。眾惡麁獷悉永消除，伏眾怒害及諸愛欲，其有見者莫不悅顏。所以者何？無有眾邪，諸有恐懼咸悉盡愛，其道正端而無偏邪，悉能化導諸亂心者，其有危難往就慰濟。所以者何？欲度脫故。諸有繫縛莫不解散，諸諛諂者修備質朴，唯學道要不慕世榮，悉為釋梵之所欽奉，常以智慧靡所不覩。所以者何？護眾生故。修四等心不懷異意，悉棄塵勞入佛道要，總持慧業以德自嚴、以超眾德，三十二相、八十種好皆以具足諸不備悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗言：「其弘慈者是菩薩護，復為眾生有功效業。所以者何？無有失故。眾惡麁獷悉永消除，伏眾怒害及諸愛欲，其有見者莫不悅顏。所以者何？無有眾邪，諸有恐懼咸悉盡愛，其道正端而無偏邪，悉能化導諸亂心者，其有危難往就慰濟。所以者何？欲度脫故。諸有繫縛莫不解散，諸諛諂者修備質朴，唯學道要不慕世榮，悉為釋梵之所欽奉，常以智慧靡所不覩。所以者何？護眾生故。修四等心不懷異意，悉棄塵勞入佛道要，總持慧業以德自嚴、以超眾德，三十二相、八十種好皆以具足諸不備悉。

「度脫快哉快哉泥洹，顯導眾生不在八懅不閑之地，樂以法樂，以法自娛，總攝眾欲不貪王土，等心眾生所行無異。淨此普慧，其犯戒者悉將護之，現忍辱力無得自用而懷慢恣，不捨精進、禪思，一心三昧正受，其心不亂。以智慧業諸所聽受弘慈具足，自從身出，不依仰人、不從魔教。所以者何？以獲大安。因智慧解恥諸非法，悉愈眾病，覆護眾生常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護眾生，當以大慈加哀一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度脫快哉快哉泥洹，顯導眾生不在八懅不閑之地，樂以法樂，以法自娛，總攝眾欲不貪王土，等心眾生所行無異。淨此普慧，其犯戒者悉將護之，現忍辱力無得自用而懷慢恣，不捨精進、禪思，一心三昧正受，其心不亂。以智慧業諸所聽受弘慈具足，自從身出，不依仰人、不從魔教。所以者何？以獲大安。因智慧解恥諸非法，悉愈眾病，覆護眾生常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護眾生，當以大慈加哀一切。」

阿差末謂舍利弗言：「慈有三事。何謂為三？一曰、慈施一切，曉了慈施法等；二曰、慈正真等；三曰、常以普慈加于眾生。所謂等者，發菩薩心、慈與法等謂成就業、與慈普等因成忍辱，是謂三事慈不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗言：「慈有三事。何謂為三？一曰、慈施一切，曉了慈施法等；二曰、慈正真等；三曰、常以普慈加于眾生。所謂等者，發菩薩心、慈與法等謂成就業、與慈普等因成忍辱，是謂三事慈不可盡。」

阿差末謂舍利弗言：「菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂為人？所云人者，喘息為本——本者謂命——菩薩至行以哀為本，成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以為始元，然後七寶輒來具足；菩薩大乘亦復若斯，以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙清和之樂，其音哀美入于骨髓；菩薩大士逮致弘哀，愍念眾生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極；菩薩之業大哀為本然後具足。所以者何？為一切教大哀無諂，無諂行者有弘哀故，便不自大、專自用意，亦不虛飾，以至真行，心中至直而無有異，是為弘哀。所以者何？無有邪心。以逮愍哀，其心敦誠亦無憍慢而自放逸，順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損，以勢力故不貪壽命，則自愛己，眾惡離散。覆護眾生其心已淨，不捨貧匱、諸厄難者。所以者何？不以勞故。其心堅固是則愍哀，其心不退因入大道，菩薩真意能勤將護，是為大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗言：「菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂為人？所云人者，喘息為本——本者謂命——菩薩至行以哀為本，成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以為始元，然後七寶輒來具足；菩薩大乘亦復若斯，以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙清和之樂，其音哀美入于骨髓；菩薩大士逮致弘哀，愍念眾生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極；菩薩之業大哀為本然後具足。所以者何？為一切教大哀無諂，無諂行者有弘哀故，便不自大、專自用意，亦不虛飾，以至真行，心中至直而無有異，是為弘哀。所以者何？無有邪心。以逮愍哀，其心敦誠亦無憍慢而自放逸，順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損，以勢力故不貪壽命，則自愛己，眾惡離散。覆護眾生其心已淨，不捨貧匱、諸厄難者。所以者何？不以勞故。其心堅固是則愍哀，其心不退因入大道，菩薩真意能勤將護，是為大哀。

「若為諸佛作證解明，亦為自己證明供養復至大哀，其心清淨，所行無異。所以者何？能捨己安而安眾生，見危厄者身欲代之，心不協恨荷負一切，不以為重堅志精進，是名曰哀。所以然者，能忍辱故。其羸劣者將護扶之；若有病者——身體臭處，其心不惡——欲以勞來眾危難故。倩講法者不以為惓，具足道心，隨人所喜——隨人所喜者謂入異學各得開解——常抱功德以為莊嚴。身諸根具而不墮苦，因成愍哀心等無餘，以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何？無所貪故乃能備哀，心無悔恨常護禁戒，悉樂導利一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為諸佛作證解明，亦為自己證明供養復至大哀，其心清淨，所行無異。所以者何？能捨己安而安眾生，見危厄者身欲代之，心不協恨荷負一切，不以為重堅志精進，是名曰哀。所以然者，能忍辱故。其羸劣者將護扶之；若有病者——身體臭處，其心不惡——欲以勞來眾危難故。倩講法者不以為惓，具足道心，隨人所喜——隨人所喜者謂入異學各得開解——常抱功德以為莊嚴。身諸根具而不墮苦，因成愍哀心等無餘，以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何？無所貪故乃能備哀，心無悔恨常護禁戒，悉樂導利一切眾生。

「身若金剛不可毀傷，以身惠施無所悋惜，勸助他人令興功德是則愍哀。雖身立德而懷欣然，不如勸人建立福祚不用禪悅。所以者何？常為一切。既在欲中，思察道慧不以為勞是則愍哀。所造功德未曾懈惓，為無畏施捨貪悋心，欲使眾生咸成所願，思開達者輒令建立無極大哀。所以者何？為懈廢護勸讚導首也。若有犯戒及誹謗人，菩薩靜定不念是言。所以者何？常以佛戒教訓十方。有行惡者心哀傷之，以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何？化令其人內入佛法，菩薩普教令學於佛三十二相哀，哀亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身若金剛不可毀傷，以身惠施無所悋惜，勸助他人令興功德是則愍哀。雖身立德而懷欣然，不如勸人建立福祚不用禪悅。所以者何？常為一切。既在欲中，思察道慧不以為勞是則愍哀。所造功德未曾懈惓，為無畏施捨貪悋心，欲使眾生咸成所願，思開達者輒令建立無極大哀。所以者何？為懈廢護勸讚導首也。若有犯戒及誹謗人，菩薩靜定不念是言。所以者何？常以佛戒教訓十方。有行惡者心哀傷之，以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何？化令其人內入佛法，菩薩普教令學於佛三十二相哀，哀亦不可盡。」

阿差末復謂舍利弗言：「菩薩大士一切所施以哀為本，故曰建立無極大哀；亦皆以應布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧六度無極，亦復備悉三十七品。所以者何？獨能遊步無能為師，所行安諦而無瑕穢，以慧愍成一切眾生，曰菩薩哀為不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末復謂舍利弗言：「菩薩大士一切所施以哀為本，故曰建立無極大哀；亦皆以應布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧六度無極，亦復備悉三十七品。所以者何？獨能遊步無能為師，所行安諦而無瑕穢，以慧愍成一切眾生，曰菩薩哀為不可盡。

「何謂菩薩喜不可盡？所由等心為不可盡。所以者何？思察法典其心悅豫不以為勞，捨諸音樂不以為樂，心普住法以法自娛，身、意降伏。所謂伏者，見人所作不應義理，衣毛為竪，心悲雨淚，好菩薩道。其心欽樂願如來身，具諸種好、三十二相，以為莊嚴諸法功勳。常欲聽經未曾厭飽，恒執經文常欲堅持以應法者，不以世榮而在心懷，常以法樂而以自娛，等心一切隨其所喜而開化之。所以者何？各令得所如佛法教，是曰行喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩喜不可盡？所由等心為不可盡。所以者何？思察法典其心悅豫不以為勞，捨諸音樂不以為樂，心普住法以法自娛，身、意降伏。所謂伏者，見人所作不應義理，衣毛為竪，心悲雨淚，好菩薩道。其心欽樂願如來身，具諸種好、三十二相，以為莊嚴諸法功勳。常欲聽經未曾厭飽，恒執經文常欲堅持以應法者，不以世榮而在心懷，常以法樂而以自娛，等心一切隨其所喜而開化之。所以者何？各令得所如佛法教，是曰行喜。

「執意寬弘，不違如來至真之法，究暢威靈。其羸劣者心不慕法、諸貪飻者心不清淨；雖在三藏不懷自大，能謹慎者代之歡悅；其犯非者加之愍哀顯示道徑，身心已越惡趣、恐懼，堅奉戒法猶如來禁等無差別；若罵詈者心不協恚，伏令柔忍。尊敬長老、謙遜年幼、顏色常和、心無錯亂，應人隨順先人問訊未曾諛諂，是則名曰菩薩行護而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執意寬弘，不違如來至真之法，究暢威靈。其羸劣者心不慕法、諸貪飻者心不清淨；雖在三藏不懷自大，能謹慎者代之歡悅；其犯非者加之愍哀顯示道徑，身心已越惡趣、恐懼，堅奉戒法猶如來禁等無差別；若罵詈者心不協恚，伏令柔忍。尊敬長老、謙遜年幼、顏色常和、心無錯亂，應人隨順先人問訊未曾諛諂，是則名曰菩薩行護而不可盡。」

阿差末謂舍利弗：「菩薩神通亦不可盡。何謂神通？一曰、天眼，二曰、天耳，三曰、知他心念，四曰、知往古，五曰、飛行，六曰、漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗：「菩薩神通亦不可盡。何謂神通？一曰、天眼，二曰、天耳，三曰、知他心念，四曰、知往古，五曰、飛行，六曰、漏盡。

「何謂天眼？計諸天眼，龍、揵沓惒及諸鬼神、羅漢、緣覺目所見者，不如菩薩目之所覩，悉超於彼，一切徹視無能及者，為尊、為上、為最殊妙，巍巍無匹。菩薩眼者靡所不達，覩諸徑路。其眼所見周於十方無邊世界，諸有色像麁細、大小、遠近、廣狹，悉以天眼見之明了，一一分別。因彼天眼見十方已，覩於五趣所生住處，而察群黎生死所歸，知其報應所當獲果，識斯根原亦復曉了諸根強弱。其十方界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明咸亦覩之，察其戒淨；以此功勳勸助己土常住禁戒，所願輒成。以此天眼則觀諸佛、不退轉地諸菩薩眾這見斯義，正士之黨學其所行，威儀、禮節、舉動、進止安庠和雅，立于法門，總持辯才，智慧善權隨時方便，教學具足。以真諦眼普見一切無所罣礙，察一切色悉為虛偽，無一真正。以至誠眼亦見解脫及與結縛；以至誠眼見之本淨顯曜鮮明，於諸境界悉無所着；以至誠眼不復起生塵勞結網，見若干冥不懷沈吟；以至誠眼不住顛倒一切蔽礙不慎之法，所視明徹用法光暉而照曜之；以至誠眼宣布聖慧，不慕飾著因緣諸行，未曾懷恨，無結、無望，不猗塵勞、一切放逸；以至誠眼剖判勞惓厭，賢聖者隨根所由而開化之不違失相，皆遣光明等照眾生；以至誠眼其心清淨，除諸根株永令無餘，離於自大無有垢穢，心性清淨而無所著；以至誠眼逮見佛眼，捨心自在而不馳騁，除去虛偽、不安、諸疾、眾結之黨；以至誠眼達知義理、進退所歸。其法淨者，慧聖章句行無罣礙，執御眾生建立大哀，刈棄亂法，諦度彼岸使無有罣，所見審諦親近道場，無所依怙。見乞求者不懷瞋恨、誨毀戒者護眾恨心將養懈怠、其亂心者為現禪定、其邪智者施以慧眼、若失徑者顯以正路、志在小乘教以佛道微妙大法令入普智，順從正覺不廢神通，是為菩薩天眼徹視無盡神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂天眼？計諸天眼，龍、揵沓惒及諸鬼神、羅漢、緣覺目所見者，不如菩薩目之所覩，悉超於彼，一切徹視無能及者，為尊、為上、為最殊妙，巍巍無匹。菩薩眼者靡所不達，覩諸徑路。其眼所見周於十方無邊世界，諸有色像麁細、大小、遠近、廣狹，悉以天眼見之明了，一一分別。因彼天眼見十方已，覩於五趣所生住處，而察群黎生死所歸，知其報應所當獲果，識斯根原亦復曉了諸根強弱。其十方界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明咸亦覩之，察其戒淨；以此功勳勸助己土常住禁戒，所願輒成。以此天眼則觀諸佛、不退轉地諸菩薩眾這見斯義，正士之黨學其所行，威儀、禮節、舉動、進止安庠和雅，立于法門，總持辯才，智慧善權隨時方便，教學具足。以真諦眼普見一切無所罣礙，察一切色悉為虛偽，無一真正。以至誠眼亦見解脫及與結縛；以至誠眼見之本淨顯曜鮮明，於諸境界悉無所着；以至誠眼不復起生塵勞結網，見若干冥不懷沈吟；以至誠眼不住顛倒一切蔽礙不慎之法，所視明徹用法光暉而照曜之；以至誠眼宣布聖慧，不慕飾著因緣諸行，未曾懷恨，無結、無望，不猗塵勞、一切放逸；以至誠眼剖判勞惓厭，賢聖者隨根所由而開化之不違失相，皆遣光明等照眾生；以至誠眼其心清淨，除諸根株永令無餘，離於自大無有垢穢，心性清淨而無所著；以至誠眼逮見佛眼，捨心自在而不馳騁，除去虛偽、不安、諸疾、眾結之黨；以至誠眼達知義理、進退所歸。其法淨者，慧聖章句行無罣礙，執御眾生建立大哀，刈棄亂法，諦度彼岸使無有罣，所見審諦親近道場，無所依怙。見乞求者不懷瞋恨、誨毀戒者護眾恨心將養懈怠、其亂心者為現禪定、其邪智者施以慧眼、若失徑者顯以正路、志在小乘教以佛道微妙大法令入普智，順從正覺不廢神通，是為菩薩天眼徹視無盡神通。

「何謂天耳無盡神通？以此天耳普聞十方不可稱限諸佛世界所有形類——天、龍、鬼、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒——所說音聲，人與非人言語所趣，一切賢聖——諸佛、聲聞、緣覺——言辭，諸菩薩等所暢音教，以此天耳咸悉得聞，所聽了了無一蔽礙。及復察聞地獄、餓鬼、畜生音聲，麼麼小虫、蚊虻、蚊蜂、㲖拂音聲皆得聞之。其心所樂、善惡是非，皆從眾生口之所演，悉亦知之。口之所宣罪福報應——若有口說貪婬、瞋恚、愚癡繫縛、或有懷結口辭麁獷、或口貪恚出現愚憃、或口訥鈍所說麁獷弊惡之言、或口貪欲而演結染、或懷結怒演凶堅辭、或懷愚冥口演騃癡、或有心性清淨和調口言侏張、或口言善心性懷害、或口柔和心性安隱所說清淨、或身口意不相應者——悉天耳聽神通無礙皆曉了之。以此天耳聞諸仁賢及諸不賢，於賢、不賢亦無所著。耳聽惡聲不懷憂慼，常興悲哀廣大慈愍。若遇惡聲致無極慈，悉知去來現在眾生一切所行，達如審諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂天耳無盡神通？以此天耳普聞十方不可稱限諸佛世界所有形類——天、龍、鬼、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒——所說音聲，人與非人言語所趣，一切賢聖——諸佛、聲聞、緣覺——言辭，諸菩薩等所暢音教，以此天耳咸悉得聞，所聽了了無一蔽礙。及復察聞地獄、餓鬼、畜生音聲，麼麼小虫、蚊虻、蚊蜂、㲖拂音聲皆得聞之。其心所樂、善惡是非，皆從眾生口之所演，悉亦知之。口之所宣罪福報應——若有口說貪婬、瞋恚、愚癡繫縛、或有懷結口辭麁獷、或口貪恚出現愚憃、或口訥鈍所說麁獷弊惡之言、或口貪欲而演結染、或懷結怒演凶堅辭、或懷愚冥口演騃癡、或有心性清淨和調口言侏張、或口言善心性懷害、或口柔和心性安隱所說清淨、或身口意不相應者——悉天耳聽神通無礙皆曉了之。以此天耳聞諸仁賢及諸不賢，於賢、不賢亦無所著。耳聽惡聲不懷憂慼，常興悲哀廣大慈愍。若遇惡聲致無極慈，悉知去來現在眾生一切所行，達如審諦。

「以此天耳聞十方佛所頒宣法輒能受持念之不忘，如己所聞常樂道法，察如應器而訓誨之，各令得所不但一反，聞如來法數數啟受，無能妨廢使心退忘。又其菩薩本行道時皆從諸佛啟奉道教，若干眾會各各說法，悉察眾生諸耳所聽，輒能自然演其法教。彼若群生，識經義者聽所說法、不識義者不肯聽之。假使耳根法界清淨，其天耳界聖慧清淨；設使耳界自然淨者，眾生亦淨。若察耳界隨其音聲、文字、言義悉能聽了，一切眾生生在五趣傳若干響，所語不同不可稱載，隨斯音暢而入說法。其耳所聽皆從真諦，咸以勸助如來道耳，不樂餘乘，是為菩薩天耳所聽無盡神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此天耳聞十方佛所頒宣法輒能受持念之不忘，如己所聞常樂道法，察如應器而訓誨之，各令得所不但一反，聞如來法數數啟受，無能妨廢使心退忘。又其菩薩本行道時皆從諸佛啟奉道教，若干眾會各各說法，悉察眾生諸耳所聽，輒能自然演其法教。彼若群生，識經義者聽所說法、不識義者不肯聽之。假使耳根法界清淨，其天耳界聖慧清淨；設使耳界自然淨者，眾生亦淨。若察耳界隨其音聲、文字、言義悉能聽了，一切眾生生在五趣傳若干響，所語不同不可稱載，隨斯音暢而入說法。其耳所聽皆從真諦，咸以勸助如來道耳，不樂餘乘，是為菩薩天耳所聽無盡神通。」