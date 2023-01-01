阿差末菩薩經
西晉 竺法護譯7卷CBETA T0403大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
阿差末菩薩經卷第四
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩習智，入於諸法故無所著，是名曰慧。有十六事不與慧合。何謂十六？用無明故而起陰陽，從生、老、死皆不與慧同；諸所作為亦不同塵，亦復不與六十二見而雜錯也；不自貢高亦不卑己，有利、無利、若譽、若謗、若稱、失名、若苦、若樂，過世八事，貢高、自大，謙卑、恭慎，俗間有是二十一事，不與合同；去眾煩惱不為愚冥，覺寤睡眠，脫諸恐懼，不與罪合及諸心垢；不除五陰故至生死——身魔、罪魔、死魔、天魔而共合也。一切眾生、我人壽命無所悕望而造因緣；諸有悕望、俗間之念、當爾不爾、是與非事皆縛著業，有所貪慕與戒反矣。不奉禁戒、奉禁戒者，忍辱、瞋恚，精進、懈怠，一心、亂意，智慧、愚冥，以度無極，貢高、謙遜，皆離是事。堅住不住謂梵志也，定意堅強，功德剛柔，消一切念使無有餘便屬無為。國土好醜、眾生吉凶、一切善惡、愚慧識明、生死滅度、諦與不諦、離一切念，其智者無所覩、無有見、無有相，不想泥洹。
阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩習智，入於諸法故無所著，是名曰慧。有十六事不與慧合。何謂十六？用無明故而起陰陽，從生、老、死皆不與慧同；諸所作為亦不同塵，亦復不與六十二見而雜錯也；不自貢高亦不卑己，有利、無利、若譽、若謗、若稱、失名、若苦、若樂，過世八事，貢高、自大，謙卑、恭慎，俗間有是二十一事，不與合同；去眾煩惱不為愚冥，覺寤睡眠，脫諸恐懼，不與罪合及諸心垢；不除五陰故至生死——身魔、罪魔、死魔、天魔而共合也。一切眾生、我人壽命無所悕望而造因緣；諸有悕望、俗間之念、當爾不爾、是與非事皆縛著業，有所貪慕與戒反矣。不奉禁戒、奉禁戒者，忍辱、瞋恚，精進、懈怠，一心、亂意，智慧、愚冥，以度無極，貢高、謙遜，皆離是事。堅住不住謂梵志也，定意堅強，功德剛柔，消一切念使無有餘便屬無為。國土好醜、眾生吉凶、一切善惡、愚慧識明、生死滅度、諦與不諦、離一切念，其智者無所覩、無有見、無有相，不想泥洹。
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「何謂為慧？察之計校八法，功德曉了八法。何謂為八？曉於五陰、了四大、解六衰、別四諦、達十二緣、暢明三世、識分別一切羅漢及緣覺、至菩薩演諸法。
「何謂為慧？察之計校八法，功德曉了八法。何謂為八？曉於五陰、了四大、解六衰、別四諦、達十二緣、暢明三世、識分別一切羅漢及緣覺、至菩薩演諸法。
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「何謂曉五陰？諸所生滅猶如幻化，夢中所見芭蕉、野馬，山中之響、鏡中之像、水中泡沫。觀於諸色、我人壽命，解色如此，痛如水泡、想若野馬、生死如芭蕉，識者如幻計，水泡沫、野馬、芭蕉幻化。所以者何？此微妙故。其微妙者，無我、無人，無壽、無命，是曉五陰；我人壽命猶如幻矣，識亦如幻，是曉五陰。五陰墮俗，世俗相者閃現便無，是為世相。其世相者，非常苦空、非身之業，其知是者曰曉五陰。
「何謂曉五陰？諸所生滅猶如幻化，夢中所見芭蕉、野馬，山中之響、鏡中之像、水中泡沫。觀於諸色、我人壽命，解色如此，痛如水泡、想若野馬、生死如芭蕉，識者如幻計，水泡沫、野馬、芭蕉幻化。所以者何？此微妙故。其微妙者，無我、無人，無壽、無命，是曉五陰；我人壽命猶如幻矣，識亦如幻，是曉五陰。五陰墮俗，世俗相者閃現便無，是為世相。其世相者，非常苦空、非身之業，其知是者曰曉五陰。
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「何謂了四大——地、水、火、風？其法界者不為剛強、水者法界則無有水、火亦法界不以自熱、風者法界不用動搖。其四大者謂眼所識計於法界不以眼視，視悉知之；其法界者不以耳而聽聲、鼻不向香、口不味味、身不細滑、意不著法，悉解法界，悉以具足。眾生法界如講授之，嘆情志性，法界平等，平等如稱，欲界法界亦等如稱、色無色界法界悉等如稱、生死之界、泥洹之界、法身之界等稱如空，法界亦如。所以者何？有德、無德亦等如空而無有異，亦不可量悉叵稱載；其泥洹界亦復若茲，不可講說。此入法界是名曰智，號了四大。
「何謂了四大——地、水、火、風？其法界者不為剛強、水者法界則無有水、火亦法界不以自熱、風者法界不用動搖。其四大者謂眼所識計於法界不以眼視，視悉知之；其法界者不以耳而聽聲、鼻不向香、口不味味、身不細滑、意不著法，悉解法界，悉以具足。眾生法界如講授之，嘆情志性，法界平等，平等如稱，欲界法界亦等如稱、色無色界法界悉等如稱、生死之界、泥洹之界、法身之界等稱如空，法界亦如。所以者何？有德、無德亦等如空而無有異，亦不可量悉叵稱載；其泥洹界亦復若茲，不可講說。此入法界是名曰智，號了四大。
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「何謂解六衰？如解言曰：其眼亦空而無吾我亦不無我，是亦悉空。所以者何？解我空者在於諸衰而不為衰，是則名曰解於六衰。諦計六衰，不著、不斷，是為菩薩解於六衰。眼色為衰，所視不墮。所以者何？不中道取證；耳、鼻、口、身、意亦悉如是，是曰菩薩解於六衰。何謂六衰？其能分別六衰、別六衰已便入于道，不別衰者則非是道。又如菩薩用大哀故，不近、不遠；以眾生故，不捨大道亦不離施，是曰菩薩解於六衰。
「何謂解六衰？如解言曰：其眼亦空而無吾我亦不無我，是亦悉空。所以者何？解我空者在於諸衰而不為衰，是則名曰解於六衰。諦計六衰，不著、不斷，是為菩薩解於六衰。眼色為衰，所視不墮。所以者何？不中道取證；耳、鼻、口、身、意亦悉如是，是曰菩薩解於六衰。何謂六衰？其能分別六衰、別六衰已便入于道，不別衰者則非是道。又如菩薩用大哀故，不近、不遠；以眾生故，不捨大道亦不離施，是曰菩薩解於六衰。
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「何謂別四諦？知苦習盡道不得五陰處，是曰知苦；所生為習，色現尋滅名曰為盡；得道無道心以等住故曰為道。菩薩知四諦而不取證。所以者何？護一切故，是曰別四諦。復有三事。何謂為三？其真諦相審解如本、其世俗言假有號耳、了真諦心不念有無。審解本者，一切諸色悉為平等。所以者何？不中道取證，以相為應，是則名曰別於四諦。」
「何謂別四諦？知苦習盡道不得五陰處，是曰知苦；所生為習，色現尋滅名曰為盡；得道無道心以等住故曰為道。菩薩知四諦而不取證。所以者何？護一切故，是曰別四諦。復有三事。何謂為三？其真諦相審解如本、其世俗言假有號耳、了真諦心不念有無。審解本者，一切諸色悉為平等。所以者何？不中道取證，以相為應，是則名曰別於四諦。」
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阿差末菩薩曰：「其諦有一無有二也。所以者何？如來至真無所悕望，亦不想求色與無色，無所悕望這得其中是別四諦。
阿差末菩薩曰：「其諦有一無有二也。所以者何？如來至真無所悕望，亦不想求色與無色，無所悕望這得其中是別四諦。
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「復有五陰苦者是惱之相，好解空者是曰苦諦。暢達五陰所從緣起是曰習諦。所見萬物皆有想求，別了其意而不貪慕，雖不求者亦復不忘，是曰等知盡滅之義。不與去、來、今現在事而俱同塵，亦不住中，是曰盡諦。欲致道者了苦習盡不在二事——所謂二事：猶豫、結網——是曰盡諦。
「復有五陰苦者是惱之相，好解空者是曰苦諦。暢達五陰所從緣起是曰習諦。所見萬物皆有想求，別了其意而不貪慕，雖不求者亦復不忘，是曰等知盡滅之義。不與去、來、今現在事而俱同塵，亦不住中，是曰盡諦。欲致道者了苦習盡不在二事——所謂二事：猶豫、結網——是曰盡諦。
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「諦觀察之，知之為苦，是為菩薩別於四諦。一切所見苦、樂、善、惡，心覩世間悉了本末，是曰知苦。諸緣皆苦是名曰習。解慕世苦不以為求，雖不求望，不墮盡證。所以者何？不中取證故，是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船，不能橫越，思惟其便：『若得板木，乘騎其上可以得度。』所以者何？不憂不度、不愁在苦，作是行住如四諦教，不以色諍而墮取證，是曰菩薩別於諦矣。意察生苦，苦從緣生亦不從緣，是曰知生。一切所生亦無所生、無有起者，亦不滅盡、不興滅意，是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心，意解入此，是曰知道不住其中。所以者何？慧無住故，是曰菩薩別知四諦。
「諦觀察之，知之為苦，是為菩薩別於四諦。一切所見苦、樂、善、惡，心覩世間悉了本末，是曰知苦。諸緣皆苦是名曰習。解慕世苦不以為求，雖不求望，不墮盡證。所以者何？不中取證故，是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船，不能橫越，思惟其便：『若得板木，乘騎其上可以得度。』所以者何？不憂不度、不愁在苦，作是行住如四諦教，不以色諍而墮取證，是曰菩薩別於諦矣。意察生苦，苦從緣生亦不從緣，是曰知生。一切所生亦無所生、無有起者，亦不滅盡、不興滅意，是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心，意解入此，是曰知道不住其中。所以者何？慧無住故，是曰菩薩別知四諦。
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「何謂達於十二因緣？謂因無明便致生死，如諸法教，其有所生了不可見亦不可知。所以者何？無有生故，亦非不生，以了如斯因緣之事，緣求泥洹。諦了眾生所行不等有上、中、下，緣作罪福故造行道，所當致者興無生緣，修諸法業與道合者，是為名曰解十二緣。設無是緣則消除矣，所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老、病、死滅，老、死已滅，能達此者解十二緣。諸所有因悉法所總，諸所有緣皆法所合，其因緣合非我、非彼，亦復不是我人壽命，悉無所入。如是入者不在一切諸所有也，其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法；具諸法已皆了無常，不墮取證。所以者何？護眾生故，是曰菩薩解十二緣。
「何謂達於十二因緣？謂因無明便致生死，如諸法教，其有所生了不可見亦不可知。所以者何？無有生故，亦非不生，以了如斯因緣之事，緣求泥洹。諦了眾生所行不等有上、中、下，緣作罪福故造行道，所當致者興無生緣，修諸法業與道合者，是為名曰解十二緣。設無是緣則消除矣，所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老、病、死滅，老、死已滅，能達此者解十二緣。諸所有因悉法所總，諸所有緣皆法所合，其因緣合非我、非彼，亦復不是我人壽命，悉無所入。如是入者不在一切諸所有也，其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法；具諸法已皆了無常，不墮取證。所以者何？護眾生故，是曰菩薩解十二緣。
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「何謂明三世？悉知去意，有德、無德，觀身、他人等無有異。所以者何？身有誤失、他人有過悉代悔之，逮所作福，因此福祚發心求道，是為菩薩過去功德。其當來意所作功德，悉用發心立菩薩願，諸所發心以護制持，執心堅固不受濁意是當來福。今現在意所作功德，以正眾緣是為功德，悉捨諸穢、不隨非教是不離德。所以者何？近佛道故，是現在福。察去、來、今，信三世空，觀三世法，則以智慧無元勸助。
「何謂明三世？悉知去意，有德、無德，觀身、他人等無有異。所以者何？身有誤失、他人有過悉代悔之，逮所作福，因此福祚發心求道，是為菩薩過去功德。其當來意所作功德，悉用發心立菩薩願，諸所發心以護制持，執心堅固不受濁意是當來福。今現在意所作功德，以正眾緣是為功德，悉捨諸穢、不隨非教是不離德。所以者何？近佛道故，是現在福。察去、來、今，信三世空，觀三世法，則以智慧無元勸助。
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「去來今佛用善權故，曰則三世諸去法盡。所以者何？不可見故。不以去德而變其心，諸當來法視無所生不以是疑，察現在法亦無所住則無處所。所以者何？不捨道心，是故名曰明於三世普達智慧。
「去來今佛用善權故，曰則三世諸去法盡。所以者何？不可見故。不以去德而變其心，諸當來法視無所生不以是疑，察現在法亦無所住則無處所。所以者何？不捨道心，是故名曰明於三世普達智慧。
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「過去已滅、當來未至、現在無住，智無破壞，菩薩興德悉欲合同，是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何？今者所作皆前世福，因發來心當來發心故，斯智慧業具足所願，其現作德不以為難。所以者何？菩薩願故，是則名曰明於三世。為諸眾生於過去世悉知作德。所以者何？護眾生故。往古所教今續化之，所教訓者欲令其人見當來佛神足變化，於法道義便有增益，有增益已亦增福利益諸群黎。佛以興世多所饒益，其所誓願悉無罣礙，是則名曰明於三世。
「過去已滅、當來未至、現在無住，智無破壞，菩薩興德悉欲合同，是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何？今者所作皆前世福，因發來心當來發心故，斯智慧業具足所願，其現作德不以為難。所以者何？菩薩願故，是則名曰明於三世。為諸眾生於過去世悉知作德。所以者何？護眾生故。往古所教今續化之，所教訓者欲令其人見當來佛神足變化，於法道義便有增益，有增益已亦增福利益諸群黎。佛以興世多所饒益，其所誓願悉無罣礙，是則名曰明於三世。
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「何謂明解羅漢及緣覺乘、諸菩薩德？若無佛者則無羅漢，佛興于世有羅漢法。羅漢法者因聲聽解，得聞聲者便備戒禁，戒禁已備謂以如戒，已如戒者具戒、定、慧、度、知見品，是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢，知德無德而了非常，得脫生死在於三界，悉厭眾欲達非常苦。所以者何？諸法無常。其泥洹寂亦無所有、不求所生。所以者何？畏生死故。畏生死者不信俗業，身如怨讎、四大若蚖、六衰空野，不願所生五趣周旋，受泥洹護，如是行者明解聲聞。
「何謂明解羅漢及緣覺乘、諸菩薩德？若無佛者則無羅漢，佛興于世有羅漢法。羅漢法者因聲聽解，得聞聲者便備戒禁，戒禁已備謂以如戒，已如戒者具戒、定、慧、度、知見品，是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢，知德無德而了非常，得脫生死在於三界，悉厭眾欲達非常苦。所以者何？諸法無常。其泥洹寂亦無所有、不求所生。所以者何？畏生死故。畏生死者不信俗業，身如怨讎、四大若蚖、六衰空野，不願所生五趣周旋，受泥洹護，如是行者明解聲聞。
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「何謂識解緣覺者菩薩皆知？云何緣覺所造立德、所興功祚出羅漢上？所以者何？所行精進超越過上，施與、持戒聲聞不逮。所以者何？聲聞所行其心局迮，所奉供佛慧不足言，既入佛法所學樂小，不愚、不慧。所以者何？聞眾樂音而穢厭之，所學少少常喜懷恨，依大德勉而樂尊務，所興施與思十二緣，由求得脫。己身校計，獨信守道，從緣起行而建立功德，是則名曰識解緣覺。
「何謂識解緣覺者菩薩皆知？云何緣覺所造立德、所興功祚出羅漢上？所以者何？所行精進超越過上，施與、持戒聲聞不逮。所以者何？聲聞所行其心局迮，所奉供佛慧不足言，既入佛法所學樂小，不愚、不慧。所以者何？聞眾樂音而穢厭之，所學少少常喜懷恨，依大德勉而樂尊務，所興施與思十二緣，由求得脫。己身校計，獨信守道，從緣起行而建立功德，是則名曰識解緣覺。
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「何謂暢解大乘之業？所入曉德不可稱載。其乘廣大，曠然無極，為眾生黨行權方便。其德莊嚴不以為難，皆惠眾生之所欽樂。以度無極化成大乘，悉知一切人心所行，欲度脫之。越眾緣起，不謂佛道為難得也，復以光明照於眾生，其心特尊卓然無侶。度一切苦，曉了諸法，無有陰蓋，降伏眾邪，皆令清和。總攝道法三十七品，威德殊特猶跱幢幡，遊十二緣不著、不斷，諸所可見——憂慼、睡眠、婬恚、調戲——不可之事悉遠離之，真以佛慧諸相種好而為綺飾，以乘嚴己身、口、意行。所以者何？無有罪咎，是則名曰大乘功德，大乘功德則是天上天下眾生之度。
「何謂暢解大乘之業？所入曉德不可稱載。其乘廣大，曠然無極，為眾生黨行權方便。其德莊嚴不以為難，皆惠眾生之所欽樂。以度無極化成大乘，悉知一切人心所行，欲度脫之。越眾緣起，不謂佛道為難得也，復以光明照於眾生，其心特尊卓然無侶。度一切苦，曉了諸法，無有陰蓋，降伏眾邪，皆令清和。總攝道法三十七品，威德殊特猶跱幢幡，遊十二緣不著、不斷，諸所可見——憂慼、睡眠、婬恚、調戲——不可之事悉遠離之，真以佛慧諸相種好而為綺飾，以乘嚴己身、口、意行。所以者何？無有罪咎，是則名曰大乘功德，大乘功德則是天上天下眾生之度。
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「何謂一切眾生之度？諸法悉合謂脫不脫，脫不脫者，菩薩大士充續功祚是名曰脫。曉了生死所興功德謂身、口、心，以明曉了口作功德、身立福祚，身、口、心行三事生死，菩薩以緣曉知脫便，願薩云若諸通敏慧，是曰明達。脫以復曉諸不脫者，五度無極入智度無極，謂為脫者不以為難，解度無極常悉總攝，菩薩善權皆蒙光明照于一切。所以者何？則以四事總及他人，無我、無人，無壽、無命，無執、無捨，是故分別。用脫之故造菩薩願、明解度脫，謂於生死稍稍得進以無所斷；無所斷者不滅生死；不滅生死者是為菩薩無所破壞。所以者何？不與無瞻勢者從事，以是故曰分別。
「何謂一切眾生之度？諸法悉合謂脫不脫，脫不脫者，菩薩大士充續功祚是名曰脫。曉了生死所興功德謂身、口、心，以明曉了口作功德、身立福祚，身、口、心行三事生死，菩薩以緣曉知脫便，願薩云若諸通敏慧，是曰明達。脫以復曉諸不脫者，五度無極入智度無極，謂為脫者不以為難，解度無極常悉總攝，菩薩善權皆蒙光明照于一切。所以者何？則以四事總及他人，無我、無人，無壽、無命，無執、無捨，是故分別。用脫之故造菩薩願、明解度脫，謂於生死稍稍得進以無所斷；無所斷者不滅生死；不滅生死者是為菩薩無所破壞。所以者何？不與無瞻勢者從事，以是故曰分別。
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「未脫空無想願，以此法察曉了諸見菩薩信故。所以者何？於三脫中能不墮者是曰未脫，謂不取證；在於三界而無所著，是名曰脫，雖在三界廣施方便。所以者何？用明智故不墮取證，是則名曰曉了脫德。所造功法皆以具足諸通敏慧，已具通慧不離普智，是曉諸法。」
「未脫空無想願，以此法察曉了諸見菩薩信故。所以者何？於三脫中能不墮者是曰未脫，謂不取證；在於三界而無所著，是名曰脫，雖在三界廣施方便。所以者何？用明智故不墮取證，是則名曰曉了脫德。所造功法皆以具足諸通敏慧，已具通慧不離普智，是曉諸法。」
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阿差末菩薩謂舍利弗：「是八事法與智慧合而不可盡，是智慧法咸知分明；以能分明，如佛法者無有殊異。所以者何？以去睡眠、非法之故，是則願力便逮道法。諸經慧相智慧光明照於本際，已入於慧，諸欲見者悉以曉了能至泥洹。總持慧故不捨道法，以信智慧眾垢悉除。其大智者則是諸法之元首也，自然慧者無有師主，皆解諸欲而無所著。所以者何？因逮道明，以慧斷根故不可盡。
阿差末菩薩謂舍利弗：「是八事法與智慧合而不可盡，是智慧法咸知分明；以能分明，如佛法者無有殊異。所以者何？以去睡眠、非法之故，是則願力便逮道法。諸經慧相智慧光明照於本際，已入於慧，諸欲見者悉以曉了能至泥洹。總持慧故不捨道法，以信智慧眾垢悉除。其大智者則是諸法之元首也，自然慧者無有師主，皆解諸欲而無所著。所以者何？因逮道明，以慧斷根故不可盡。
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「眾想悉空，所以造根由癡冥故。欲致聖明則以慧藥教守道者咸得正住，其來學者以慧訓誨各使得所，用智慧明悉照癡冥各令得明。其無眼者悉獲法眼僉得徹視，無餘慧明皆越諸色，真諦之慧無復結網。以慧教告，其不伏者悉令自降，為諸闇冥顯智慧眼。不可盡慧靡所不入、行莫不周。所以者何？暢十二緣，所宣智明解諸縛著令無誤失，不以生死而為迷荒。」
「眾想悉空，所以造根由癡冥故。欲致聖明則以慧藥教守道者咸得正住，其來學者以慧訓誨各使得所，用智慧明悉照癡冥各令得明。其無眼者悉獲法眼僉得徹視，無餘慧明皆越諸色，真諦之慧無復結網。以慧教告，其不伏者悉令自降，為諸闇冥顯智慧眼。不可盡慧靡所不入、行莫不周。所以者何？暢十二緣，所宣智明解諸縛著令無誤失，不以生死而為迷荒。」
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阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩大士以慧總攬入眾生心，隨其所行皆見心念，明解分別群黎之黨，無功德者以慧導利。菩薩智慧悉遍聲聞、緣覺之乘，上至正覺，是為慧處。斯菩薩學名曰智慧而不可盡，演智度無極暢不可盡。」
阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩大士以慧總攬入眾生心，隨其所行皆見心念，明解分別群黎之黨，無功德者以慧導利。菩薩智慧悉遍聲聞、緣覺之乘，上至正覺，是為慧處。斯菩薩學名曰智慧而不可盡，演智度無極暢不可盡。」
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說道品法時，三萬二千菩薩悉得無所從生法忍。
說道品法時，三萬二千菩薩悉得無所從生法忍。
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阿差末菩薩復謂舍利弗：「慈氏菩薩而不可盡。所以者何？其慈曠大，無邊際故，仁若虛空不可限量。所以無邊者，猶若眾生四大如空無所不周，以慈普覆亦如四大——地、水、火、風——不可稱限故不可盡。菩薩弘慈亦復若茲，不可窮極故曰無際。猶空無邊，一切四大悉不可量；眾生無盡、仁不可限，故曰菩薩大慈無盡。」
阿差末菩薩復謂舍利弗：「慈氏菩薩而不可盡。所以者何？其慈曠大，無邊際故，仁若虛空不可限量。所以無邊者，猶若眾生四大如空無所不周，以慈普覆亦如四大——地、水、火、風——不可稱限故不可盡。菩薩弘慈亦復若茲，不可窮極故曰無際。猶空無邊，一切四大悉不可量；眾生無盡、仁不可限，故曰菩薩大慈無盡。」
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爾時，舍利弗問阿差末：「眾生四大數不可盡，為何謂也？」
爾時，舍利弗問阿差末：「眾生四大數不可盡，為何謂也？」
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阿差末曰：「地、水、火、風，其數過於藥草、叢林。」
阿差末曰：「地、水、火、風，其數過於藥草、叢林。」
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時舍利弗復問：「可為眾生興引譬乎？」
時舍利弗復問：「可為眾生興引譬乎？」
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阿差末曰：「可假借喻，不可以民庶為數極。」
阿差末曰：「可假借喻，不可以民庶為數極。」
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舍利弗問：「所喻云何？」
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阿差末曰：「猶如東、西、南、北、四維、上、下合為世界，各如江沙十方佛土合為大海，取一切人盡住海邊，各以一毛取海水數——舉一渧水為一江沙人、舉二渧水為二江沙人——如是渧數大海水盡，眾生之限不可盡極；群黎四大亦不可數亦復若斯，菩薩大慈靡所不周。」
阿差末曰：「猶如東、西、南、北、四維、上、下合為世界，各如江沙十方佛土合為大海，取一切人盡住海邊，各以一毛取海水數——舉一渧水為一江沙人、舉二渧水為二江沙人——如是渧數大海水盡，眾生之限不可盡極；群黎四大亦不可數亦復若斯，菩薩大慈靡所不周。」
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阿差末菩薩謂舍利弗：「若能弘慈，其德福慶不可盡極。」
阿差末菩薩謂舍利弗：「若能弘慈，其德福慶不可盡極。」
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舍利弗言：「實不可盡。」
舍利弗言：「實不可盡。」
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阿差末曰：「若有菩薩聞眾生數不可窮盡，不恐、不懼、不以懷懅，爾乃應曰慈不可盡。」
阿差末曰：「若有菩薩聞眾生數不可窮盡，不恐、不懼、不以懷懅，爾乃應曰慈不可盡。」
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阿差末謂舍利弗言：「其弘慈者是菩薩護，復為眾生有功效業。所以者何？無有失故。眾惡麁獷悉永消除，伏眾怒害及諸愛欲，其有見者莫不悅顏。所以者何？無有眾邪，諸有恐懼咸悉盡愛，其道正端而無偏邪，悉能化導諸亂心者，其有危難往就慰濟。所以者何？欲度脫故。諸有繫縛莫不解散，諸諛諂者修備質朴，唯學道要不慕世榮，悉為釋梵之所欽奉，常以智慧靡所不覩。所以者何？護眾生故。修四等心不懷異意，悉棄塵勞入佛道要，總持慧業以德自嚴、以超眾德，三十二相、八十種好皆以具足諸不備悉。
阿差末謂舍利弗言：「其弘慈者是菩薩護，復為眾生有功效業。所以者何？無有失故。眾惡麁獷悉永消除，伏眾怒害及諸愛欲，其有見者莫不悅顏。所以者何？無有眾邪，諸有恐懼咸悉盡愛，其道正端而無偏邪，悉能化導諸亂心者，其有危難往就慰濟。所以者何？欲度脫故。諸有繫縛莫不解散，諸諛諂者修備質朴，唯學道要不慕世榮，悉為釋梵之所欽奉，常以智慧靡所不覩。所以者何？護眾生故。修四等心不懷異意，悉棄塵勞入佛道要，總持慧業以德自嚴、以超眾德，三十二相、八十種好皆以具足諸不備悉。
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「度脫快哉快哉泥洹，顯導眾生不在八懅不閑之地，樂以法樂，以法自娛，總攝眾欲不貪王土，等心眾生所行無異。淨此普慧，其犯戒者悉將護之，現忍辱力無得自用而懷慢恣，不捨精進、禪思，一心三昧正受，其心不亂。以智慧業諸所聽受弘慈具足，自從身出，不依仰人、不從魔教。所以者何？以獲大安。因智慧解恥諸非法，悉愈眾病，覆護眾生常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護眾生，當以大慈加哀一切。」
「度脫快哉快哉泥洹，顯導眾生不在八懅不閑之地，樂以法樂，以法自娛，總攝眾欲不貪王土，等心眾生所行無異。淨此普慧，其犯戒者悉將護之，現忍辱力無得自用而懷慢恣，不捨精進、禪思，一心三昧正受，其心不亂。以智慧業諸所聽受弘慈具足，自從身出，不依仰人、不從魔教。所以者何？以獲大安。因智慧解恥諸非法，悉愈眾病，覆護眾生常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護眾生，當以大慈加哀一切。」
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阿差末謂舍利弗言：「慈有三事。何謂為三？一曰、慈施一切，曉了慈施法等；二曰、慈正真等；三曰、常以普慈加于眾生。所謂等者，發菩薩心、慈與法等謂成就業、與慈普等因成忍辱，是謂三事慈不可盡。」
阿差末謂舍利弗言：「慈有三事。何謂為三？一曰、慈施一切，曉了慈施法等；二曰、慈正真等；三曰、常以普慈加于眾生。所謂等者，發菩薩心、慈與法等謂成就業、與慈普等因成忍辱，是謂三事慈不可盡。」
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阿差末謂舍利弗言：「菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂為人？所云人者，喘息為本——本者謂命——菩薩至行以哀為本，成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以為始元，然後七寶輒來具足；菩薩大乘亦復若斯，以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙清和之樂，其音哀美入于骨髓；菩薩大士逮致弘哀，愍念眾生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極；菩薩之業大哀為本然後具足。所以者何？為一切教大哀無諂，無諂行者有弘哀故，便不自大、專自用意，亦不虛飾，以至真行，心中至直而無有異，是為弘哀。所以者何？無有邪心。以逮愍哀，其心敦誠亦無憍慢而自放逸，順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損，以勢力故不貪壽命，則自愛己，眾惡離散。覆護眾生其心已淨，不捨貧匱、諸厄難者。所以者何？不以勞故。其心堅固是則愍哀，其心不退因入大道，菩薩真意能勤將護，是為大哀。
阿差末謂舍利弗言：「菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂為人？所云人者，喘息為本——本者謂命——菩薩至行以哀為本，成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以為始元，然後七寶輒來具足；菩薩大乘亦復若斯，以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙清和之樂，其音哀美入于骨髓；菩薩大士逮致弘哀，愍念眾生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極；菩薩之業大哀為本然後具足。所以者何？為一切教大哀無諂，無諂行者有弘哀故，便不自大、專自用意，亦不虛飾，以至真行，心中至直而無有異，是為弘哀。所以者何？無有邪心。以逮愍哀，其心敦誠亦無憍慢而自放逸，順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損，以勢力故不貪壽命，則自愛己，眾惡離散。覆護眾生其心已淨，不捨貧匱、諸厄難者。所以者何？不以勞故。其心堅固是則愍哀，其心不退因入大道，菩薩真意能勤將護，是為大哀。
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「若為諸佛作證解明，亦為自己證明供養復至大哀，其心清淨，所行無異。所以者何？能捨己安而安眾生，見危厄者身欲代之，心不協恨荷負一切，不以為重堅志精進，是名曰哀。所以然者，能忍辱故。其羸劣者將護扶之；若有病者——身體臭處，其心不惡——欲以勞來眾危難故。倩講法者不以為惓，具足道心，隨人所喜——隨人所喜者謂入異學各得開解——常抱功德以為莊嚴。身諸根具而不墮苦，因成愍哀心等無餘，以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何？無所貪故乃能備哀，心無悔恨常護禁戒，悉樂導利一切眾生。
「若為諸佛作證解明，亦為自己證明供養復至大哀，其心清淨，所行無異。所以者何？能捨己安而安眾生，見危厄者身欲代之，心不協恨荷負一切，不以為重堅志精進，是名曰哀。所以然者，能忍辱故。其羸劣者將護扶之；若有病者——身體臭處，其心不惡——欲以勞來眾危難故。倩講法者不以為惓，具足道心，隨人所喜——隨人所喜者謂入異學各得開解——常抱功德以為莊嚴。身諸根具而不墮苦，因成愍哀心等無餘，以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何？無所貪故乃能備哀，心無悔恨常護禁戒，悉樂導利一切眾生。
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「身若金剛不可毀傷，以身惠施無所悋惜，勸助他人令興功德是則愍哀。雖身立德而懷欣然，不如勸人建立福祚不用禪悅。所以者何？常為一切。既在欲中，思察道慧不以為勞是則愍哀。所造功德未曾懈惓，為無畏施捨貪悋心，欲使眾生咸成所願，思開達者輒令建立無極大哀。所以者何？為懈廢護勸讚導首也。若有犯戒及誹謗人，菩薩靜定不念是言。所以者何？常以佛戒教訓十方。有行惡者心哀傷之，以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何？化令其人內入佛法，菩薩普教令學於佛三十二相哀，哀亦不可盡。」
「身若金剛不可毀傷，以身惠施無所悋惜，勸助他人令興功德是則愍哀。雖身立德而懷欣然，不如勸人建立福祚不用禪悅。所以者何？常為一切。既在欲中，思察道慧不以為勞是則愍哀。所造功德未曾懈惓，為無畏施捨貪悋心，欲使眾生咸成所願，思開達者輒令建立無極大哀。所以者何？為懈廢護勸讚導首也。若有犯戒及誹謗人，菩薩靜定不念是言。所以者何？常以佛戒教訓十方。有行惡者心哀傷之，以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何？化令其人內入佛法，菩薩普教令學於佛三十二相哀，哀亦不可盡。」
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阿差末復謂舍利弗言：「菩薩大士一切所施以哀為本，故曰建立無極大哀；亦皆以應布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧六度無極，亦復備悉三十七品。所以者何？獨能遊步無能為師，所行安諦而無瑕穢，以慧愍成一切眾生，曰菩薩哀為不可盡。
阿差末復謂舍利弗言：「菩薩大士一切所施以哀為本，故曰建立無極大哀；亦皆以應布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧六度無極，亦復備悉三十七品。所以者何？獨能遊步無能為師，所行安諦而無瑕穢，以慧愍成一切眾生，曰菩薩哀為不可盡。
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「何謂菩薩喜不可盡？所由等心為不可盡。所以者何？思察法典其心悅豫不以為勞，捨諸音樂不以為樂，心普住法以法自娛，身、意降伏。所謂伏者，見人所作不應義理，衣毛為竪，心悲雨淚，好菩薩道。其心欽樂願如來身，具諸種好、三十二相，以為莊嚴諸法功勳。常欲聽經未曾厭飽，恒執經文常欲堅持以應法者，不以世榮而在心懷，常以法樂而以自娛，等心一切隨其所喜而開化之。所以者何？各令得所如佛法教，是曰行喜。
「何謂菩薩喜不可盡？所由等心為不可盡。所以者何？思察法典其心悅豫不以為勞，捨諸音樂不以為樂，心普住法以法自娛，身、意降伏。所謂伏者，見人所作不應義理，衣毛為竪，心悲雨淚，好菩薩道。其心欽樂願如來身，具諸種好、三十二相，以為莊嚴諸法功勳。常欲聽經未曾厭飽，恒執經文常欲堅持以應法者，不以世榮而在心懷，常以法樂而以自娛，等心一切隨其所喜而開化之。所以者何？各令得所如佛法教，是曰行喜。
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「執意寬弘，不違如來至真之法，究暢威靈。其羸劣者心不慕法、諸貪飻者心不清淨；雖在三藏不懷自大，能謹慎者代之歡悅；其犯非者加之愍哀顯示道徑，身心已越惡趣、恐懼，堅奉戒法猶如來禁等無差別；若罵詈者心不協恚，伏令柔忍。尊敬長老、謙遜年幼、顏色常和、心無錯亂，應人隨順先人問訊未曾諛諂，是則名曰菩薩行護而不可盡。」
「執意寬弘，不違如來至真之法，究暢威靈。其羸劣者心不慕法、諸貪飻者心不清淨；雖在三藏不懷自大，能謹慎者代之歡悅；其犯非者加之愍哀顯示道徑，身心已越惡趣、恐懼，堅奉戒法猶如來禁等無差別；若罵詈者心不協恚，伏令柔忍。尊敬長老、謙遜年幼、顏色常和、心無錯亂，應人隨順先人問訊未曾諛諂，是則名曰菩薩行護而不可盡。」
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阿差末謂舍利弗：「菩薩神通亦不可盡。何謂神通？一曰、天眼，二曰、天耳，三曰、知他心念，四曰、知往古，五曰、飛行，六曰、漏盡。
阿差末謂舍利弗：「菩薩神通亦不可盡。何謂神通？一曰、天眼，二曰、天耳，三曰、知他心念，四曰、知往古，五曰、飛行，六曰、漏盡。
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「何謂天眼？計諸天眼，龍、揵沓惒及諸鬼神、羅漢、緣覺目所見者，不如菩薩目之所覩，悉超於彼，一切徹視無能及者，為尊、為上、為最殊妙，巍巍無匹。菩薩眼者靡所不達，覩諸徑路。其眼所見周於十方無邊世界，諸有色像麁細、大小、遠近、廣狹，悉以天眼見之明了，一一分別。因彼天眼見十方已，覩於五趣所生住處，而察群黎生死所歸，知其報應所當獲果，識斯根原亦復曉了諸根強弱。其十方界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明咸亦覩之，察其戒淨；以此功勳勸助己土常住禁戒，所願輒成。以此天眼則觀諸佛、不退轉地諸菩薩眾這見斯義，正士之黨學其所行，威儀、禮節、舉動、進止安庠和雅，立于法門，總持辯才，智慧善權隨時方便，教學具足。以真諦眼普見一切無所罣礙，察一切色悉為虛偽，無一真正。以至誠眼亦見解脫及與結縛；以至誠眼見之本淨顯曜鮮明，於諸境界悉無所着；以至誠眼不復起生塵勞結網，見若干冥不懷沈吟；以至誠眼不住顛倒一切蔽礙不慎之法，所視明徹用法光暉而照曜之；以至誠眼宣布聖慧，不慕飾著因緣諸行，未曾懷恨，無結、無望，不猗塵勞、一切放逸；以至誠眼剖判勞惓厭，賢聖者隨根所由而開化之不違失相，皆遣光明等照眾生；以至誠眼其心清淨，除諸根株永令無餘，離於自大無有垢穢，心性清淨而無所著；以至誠眼逮見佛眼，捨心自在而不馳騁，除去虛偽、不安、諸疾、眾結之黨；以至誠眼達知義理、進退所歸。其法淨者，慧聖章句行無罣礙，執御眾生建立大哀，刈棄亂法，諦度彼岸使無有罣，所見審諦親近道場，無所依怙。見乞求者不懷瞋恨、誨毀戒者護眾恨心將養懈怠、其亂心者為現禪定、其邪智者施以慧眼、若失徑者顯以正路、志在小乘教以佛道微妙大法令入普智，順從正覺不廢神通，是為菩薩天眼徹視無盡神通。
「何謂天眼？計諸天眼，龍、揵沓惒及諸鬼神、羅漢、緣覺目所見者，不如菩薩目之所覩，悉超於彼，一切徹視無能及者，為尊、為上、為最殊妙，巍巍無匹。菩薩眼者靡所不達，覩諸徑路。其眼所見周於十方無邊世界，諸有色像麁細、大小、遠近、廣狹，悉以天眼見之明了，一一分別。因彼天眼見十方已，覩於五趣所生住處，而察群黎生死所歸，知其報應所當獲果，識斯根原亦復曉了諸根強弱。其十方界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明咸亦覩之，察其戒淨；以此功勳勸助己土常住禁戒，所願輒成。以此天眼則觀諸佛、不退轉地諸菩薩眾這見斯義，正士之黨學其所行，威儀、禮節、舉動、進止安庠和雅，立于法門，總持辯才，智慧善權隨時方便，教學具足。以真諦眼普見一切無所罣礙，察一切色悉為虛偽，無一真正。以至誠眼亦見解脫及與結縛；以至誠眼見之本淨顯曜鮮明，於諸境界悉無所着；以至誠眼不復起生塵勞結網，見若干冥不懷沈吟；以至誠眼不住顛倒一切蔽礙不慎之法，所視明徹用法光暉而照曜之；以至誠眼宣布聖慧，不慕飾著因緣諸行，未曾懷恨，無結、無望，不猗塵勞、一切放逸；以至誠眼剖判勞惓厭，賢聖者隨根所由而開化之不違失相，皆遣光明等照眾生；以至誠眼其心清淨，除諸根株永令無餘，離於自大無有垢穢，心性清淨而無所著；以至誠眼逮見佛眼，捨心自在而不馳騁，除去虛偽、不安、諸疾、眾結之黨；以至誠眼達知義理、進退所歸。其法淨者，慧聖章句行無罣礙，執御眾生建立大哀，刈棄亂法，諦度彼岸使無有罣，所見審諦親近道場，無所依怙。見乞求者不懷瞋恨、誨毀戒者護眾恨心將養懈怠、其亂心者為現禪定、其邪智者施以慧眼、若失徑者顯以正路、志在小乘教以佛道微妙大法令入普智，順從正覺不廢神通，是為菩薩天眼徹視無盡神通。
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「何謂天耳無盡神通？以此天耳普聞十方不可稱限諸佛世界所有形類——天、龍、鬼、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒——所說音聲，人與非人言語所趣，一切賢聖——諸佛、聲聞、緣覺——言辭，諸菩薩等所暢音教，以此天耳咸悉得聞，所聽了了無一蔽礙。及復察聞地獄、餓鬼、畜生音聲，麼麼小虫、蚊虻、蚊蜂、㲖拂音聲皆得聞之。其心所樂、善惡是非，皆從眾生口之所演，悉亦知之。口之所宣罪福報應——若有口說貪婬、瞋恚、愚癡繫縛、或有懷結口辭麁獷、或口貪恚出現愚憃、或口訥鈍所說麁獷弊惡之言、或口貪欲而演結染、或懷結怒演凶堅辭、或懷愚冥口演騃癡、或有心性清淨和調口言侏張、或口言善心性懷害、或口柔和心性安隱所說清淨、或身口意不相應者——悉天耳聽神通無礙皆曉了之。以此天耳聞諸仁賢及諸不賢，於賢、不賢亦無所著。耳聽惡聲不懷憂慼，常興悲哀廣大慈愍。若遇惡聲致無極慈，悉知去來現在眾生一切所行，達如審諦。
「何謂天耳無盡神通？以此天耳普聞十方不可稱限諸佛世界所有形類——天、龍、鬼、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒——所說音聲，人與非人言語所趣，一切賢聖——諸佛、聲聞、緣覺——言辭，諸菩薩等所暢音教，以此天耳咸悉得聞，所聽了了無一蔽礙。及復察聞地獄、餓鬼、畜生音聲，麼麼小虫、蚊虻、蚊蜂、㲖拂音聲皆得聞之。其心所樂、善惡是非，皆從眾生口之所演，悉亦知之。口之所宣罪福報應——若有口說貪婬、瞋恚、愚癡繫縛、或有懷結口辭麁獷、或口貪恚出現愚憃、或口訥鈍所說麁獷弊惡之言、或口貪欲而演結染、或懷結怒演凶堅辭、或懷愚冥口演騃癡、或有心性清淨和調口言侏張、或口言善心性懷害、或口柔和心性安隱所說清淨、或身口意不相應者——悉天耳聽神通無礙皆曉了之。以此天耳聞諸仁賢及諸不賢，於賢、不賢亦無所著。耳聽惡聲不懷憂慼，常興悲哀廣大慈愍。若遇惡聲致無極慈，悉知去來現在眾生一切所行，達如審諦。
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「以此天耳聞十方佛所頒宣法輒能受持念之不忘，如己所聞常樂道法，察如應器而訓誨之，各令得所不但一反，聞如來法數數啟受，無能妨廢使心退忘。又其菩薩本行道時皆從諸佛啟奉道教，若干眾會各各說法，悉察眾生諸耳所聽，輒能自然演其法教。彼若群生，識經義者聽所說法、不識義者不肯聽之。假使耳根法界清淨，其天耳界聖慧清淨；設使耳界自然淨者，眾生亦淨。若察耳界隨其音聲、文字、言義悉能聽了，一切眾生生在五趣傳若干響，所語不同不可稱載，隨斯音暢而入說法。其耳所聽皆從真諦，咸以勸助如來道耳，不樂餘乘，是為菩薩天耳所聽無盡神通。」
「以此天耳聞十方佛所頒宣法輒能受持念之不忘，如己所聞常樂道法，察如應器而訓誨之，各令得所不但一反，聞如來法數數啟受，無能妨廢使心退忘。又其菩薩本行道時皆從諸佛啟奉道教，若干眾會各各說法，悉察眾生諸耳所聽，輒能自然演其法教。彼若群生，識經義者聽所說法、不識義者不肯聽之。假使耳根法界清淨，其天耳界聖慧清淨；設使耳界自然淨者，眾生亦淨。若察耳界隨其音聲、文字、言義悉能聽了，一切眾生生在五趣傳若干響，所語不同不可稱載，隨斯音暢而入說法。其耳所聽皆從真諦，咸以勸助如來道耳，不樂餘乘，是為菩薩天耳所聽無盡神通。」
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阿差末菩薩經卷第四
阿差末菩薩經卷第四
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