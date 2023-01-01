阿差末菩薩經
西晉 竺法護譯7卷CBETA T0403大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
阿差末菩薩經卷第三
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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佛告阿差末：「仁者於今為能苞𮖐一切眾生乎？」
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阿差末言：「承佛聖旨，具悉任受。」
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阿差末菩薩適入三昧，應時一切諸有色身、供養華香、繒蓋、幢幡皆入臍中，其身如故，不增、不減。
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有一菩薩號曰大淨，問阿差末：「所入三昧名曰何耶？顯現變化乃能悉受一切色身、華香、幡蓋，其身如故而不增減。」
有一菩薩號曰大淨，問阿差末：「所入三昧名曰何耶？顯現變化乃能悉受一切色身、華香、幡蓋，其身如故而不增減。」
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阿差末曰：「其定號名普受色身。」
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大淨復問：「是三昧者但能受此，復受餘乎？」
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阿差末曰：「三千大千國土悉入於身，不見所在。所以者何？以威神故，無所增損。」
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時諸眾會諸天、人民、菩薩、聲聞皆各有念，猶如久渴望想飲矣，欲見大士所化神變。
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佛知眾心，語阿差末：「為一切人現是三昧。」
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阿差末曰：「輒奉聖教。」應時十方諸會菩薩、佛及眾僧，悉自見身坐阿差末臍，阿差末臍現有國土名普莊嚴，諸菩薩服如莊嚴國眾菩薩也，亦復皆現在其臍中，所顯普嚴巍巍如是。現威變已，眾會各坐續復如故。
阿差末曰：「輒奉聖教。」應時十方諸會菩薩、佛及眾僧，悉自見身坐阿差末臍，阿差末臍現有國土名普莊嚴，諸菩薩服如莊嚴國眾菩薩也，亦復皆現在其臍中，所顯普嚴巍巍如是。現威變已，眾會各坐續復如故。
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大淨菩薩報阿差末：「三昧聖恩威德超殊，光光乃爾。」
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阿差末曰：「是不足言。所以者何？三千大千天地、山陵悉受色身為微末耳，受江沙土不以為迮，況其餘耶？」
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說忍辱品、演神足時，七十姟仁和善人發大道心，萬二千菩薩皆得無所從生法忍。
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舍利弗問阿差末：「願樂復聞菩薩精進而不可盡。」
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阿差末曰：「菩薩有八精進無盡。何謂為八？一曰、被于弘誓大德之鎧是為精進而不可盡，二曰、合集精進而無所退，三曰、勤學長養一切功德，四曰、常欲養育普及眾生，五曰、造立無數福慶之原，六曰、心元無求諸度無極，七曰、曉了智慧而無窮極，八曰、欲得備悉一切佛法以故無盡，是八精進而不可盡。」
阿差末曰：「菩薩有八精進無盡。何謂為八？一曰、被于弘誓大德之鎧是為精進而不可盡，二曰、合集精進而無所退，三曰、勤學長養一切功德，四曰、常欲養育普及眾生，五曰、造立無數福慶之原，六曰、心元無求諸度無極，七曰、曉了智慧而無窮極，八曰、欲得備悉一切佛法以故無盡，是八精進而不可盡。」
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阿差末曰：「所以名曰被弘誓鎧，不以生死用為勞苦故。所以者何？不計劫數當成佛道，亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰為弘誓者，不限長遠無量劫故。菩薩猶為一切之本，方俗所更始數，一日至十五日、若三十日合為一月、十二月為一歲，如是轉進至十萬歲、若百千萬歲，發意求道，悉却是數猶若干載乃見一佛。如是比數諸江河沙，初發意等一切眾人，各皆發心、各悉包容，江河沙等諸菩薩亦如是，無央數不可計一切人悉發意，意所知裁及一事，其未所知不可稱計。猶如供養江沙等佛，然後乃具施度無極，戒忍、精進、一心、智慧，三十七品亦復若斯；菩薩聞是其心不懈、不捨弘誓大德之鎧。江沙等人皆發道意，合集此德乃能具足一大人相；一切如是，各如前功乃悉周備諸大人相——其大人者謂菩薩也——菩薩聞是不以為勞。所以者何？未曾違捨弘誓鎧故，是為菩薩被弘誓鎧而不可盡。
阿差末曰：「所以名曰被弘誓鎧，不以生死用為勞苦故。所以者何？不計劫數當成佛道，亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰為弘誓者，不限長遠無量劫故。菩薩猶為一切之本，方俗所更始數，一日至十五日、若三十日合為一月、十二月為一歲，如是轉進至十萬歲、若百千萬歲，發意求道，悉却是數猶若干載乃見一佛。如是比數諸江河沙，初發意等一切眾人，各皆發心、各悉包容，江河沙等諸菩薩亦如是，無央數不可計一切人悉發意，意所知裁及一事，其未所知不可稱計。猶如供養江沙等佛，然後乃具施度無極，戒忍、精進、一心、智慧，三十七品亦復若斯；菩薩聞是其心不懈、不捨弘誓大德之鎧。江沙等人皆發道意，合集此德乃能具足一大人相；一切如是，各如前功乃悉周備諸大人相——其大人者謂菩薩也——菩薩聞是不以為勞。所以者何？未曾違捨弘誓鎧故，是為菩薩被弘誓鎧而不可盡。
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「何謂增長精進而不可盡？若有菩薩勤欲聞法，不計遠近、不惡水火。所以者何？無懈惓故，菩薩增長合集功德不用退却，合會勸助眾功德故。何故合會？欲以開化眾生之故，令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢，有堅固心無能迴者，常求功祚不用厭惓，恒住大哀，故曰合集。菩薩所至，行步、坐起不忘道心，如一念頃念佛法教，護於一切不以為煩，故曰合集而不可盡。
「何謂增長精進而不可盡？若有菩薩勤欲聞法，不計遠近、不惡水火。所以者何？無懈惓故，菩薩增長合集功德不用退却，合會勸助眾功德故。何故合會？欲以開化眾生之故，令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢，有堅固心無能迴者，常求功祚不用厭惓，恒住大哀，故曰合集。菩薩所至，行步、坐起不忘道心，如一念頃念佛法教，護於一切不以為煩，故曰合集而不可盡。
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「何謂長養一切精進而不可盡？所立功德志願常存於諸通慧，以故名曰為不可盡。猶如眾龍還雨大海，不可別知渧數多少，計之無盡；諸通慧者功德如是至不可盡。
「何謂長養一切精進而不可盡？所立功德志願常存於諸通慧，以故名曰為不可盡。猶如眾龍還雨大海，不可別知渧數多少，計之無盡；諸通慧者功德如是至不可盡。
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「何謂造立無數功德？所作用心為一切故常懷等意，所立功祚不離通慧，所修福願欲使眾生皆共蒙恩，以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極？眾生四大悉不可盡，不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界眾生之類，如是比像不可稱載，阿僧祇人皆開化之，無限如斯，百倍、千倍、萬倍、億倍、百億萬倍不可計喻，所教度者為少少耳；聞是不恐亦不畏懅，為應精進，是謂造立無數功德而不可盡。
「何謂造立無數功德？所作用心為一切故常懷等意，所立功祚不離通慧，所修福願欲使眾生皆共蒙恩，以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極？眾生四大悉不可盡，不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界眾生之類，如是比像不可稱載，阿僧祇人皆開化之，無限如斯，百倍、千倍、萬倍、億倍、百億萬倍不可計喻，所教度者為少少耳；聞是不恐亦不畏懅，為應精進，是謂造立無數功德而不可盡。
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「何謂曉了智慧而無窮極？菩薩功德不可盡故，如是悉計一切普知諸眾生本所作功德，乃及道迹、往來、不還、無著、緣覺，皆合此德乃成於佛一毛功德。合集計是各各悉成體諸毛孔巍巍眾德，乃能成佛兩眉間相；若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何？天上天下無能堪任見佛頂故，以是故曰德不可盡慧無窮極。
「何謂曉了智慧而無窮極？菩薩功德不可盡故，如是悉計一切普知諸眾生本所作功德，乃及道迹、往來、不還、無著、緣覺，皆合此德乃成於佛一毛功德。合集計是各各悉成體諸毛孔巍巍眾德，乃能成佛兩眉間相；若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何？天上天下無能堪任見佛頂故，以是故曰德不可盡慧無窮極。
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「又復何謂慧無窮極？正使三千大千世界眾生悉篤信佛，如是信佛其信百倍，乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界，其智百倍，不及八等人。若八等人滿三千大千世界，其智百倍，不如道迹。若三千大千世界充滿中人求道迹業，往來、不還及與無著，其智百倍，不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺，猶不如一發意菩薩之智。正使三千大千世界充滿其中初發意菩薩，其智百倍，不如阿惟越致。正使三千大千世界眾生悉成不退轉，其智百倍，猶不如一一生補處菩薩之智。正使三千大千世界眾生為一生補處，其智百倍，不如一如來處處慧力。合諸力、無所畏，入佛法遊要慧。所以者何？其一切智悉入佛意。菩薩聞是，不恐、不懼、不畏、不難，是則名曰習無窮慧而不可盡。
「又復何謂慧無窮極？正使三千大千世界眾生悉篤信佛，如是信佛其信百倍，乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界，其智百倍，不及八等人。若八等人滿三千大千世界，其智百倍，不如道迹。若三千大千世界充滿中人求道迹業，往來、不還及與無著，其智百倍，不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺，猶不如一發意菩薩之智。正使三千大千世界充滿其中初發意菩薩，其智百倍，不如阿惟越致。正使三千大千世界眾生悉成不退轉，其智百倍，猶不如一一生補處菩薩之智。正使三千大千世界眾生為一生補處，其智百倍，不如一如來處處慧力。合諸力、無所畏，入佛法遊要慧。所以者何？其一切智悉入佛意。菩薩聞是，不恐、不懼、不畏、不難，是則名曰習無窮慧而不可盡。
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「何故習無窮慧而不可盡？用入一切眾生心故。正使過去眾生心念無限，其發道意，一人明解悉曉了知此諸過去眾生心念，等於眾生猶如一人，如斯比像不可稱計。眾生之黨皆婬、怒、癡之所覆蓋，復有一人入婬、怒、癡惑亂之中，而為眾塵見憒迷荒。菩薩發意恒以道慧，皆知眾生婬、怒、癡亂，是曰慧明之聖弘智。若諸眾生悉各發意——善惡因緣、因緣所為，起者、滅者——如是慧者雖處其中心不以煩，皆能暢達猶如虛空。其虛空者無不空處。聖慧者然，心所明解三世眾生靡所不達，故名曰慧而無窮極亦不可盡。
「何故習無窮慧而不可盡？用入一切眾生心故。正使過去眾生心念無限，其發道意，一人明解悉曉了知此諸過去眾生心念，等於眾生猶如一人，如斯比像不可稱計。眾生之黨皆婬、怒、癡之所覆蓋，復有一人入婬、怒、癡惑亂之中，而為眾塵見憒迷荒。菩薩發意恒以道慧，皆知眾生婬、怒、癡亂，是曰慧明之聖弘智。若諸眾生悉各發意——善惡因緣、因緣所為，起者、滅者——如是慧者雖處其中心不以煩，皆能暢達猶如虛空。其虛空者無不空處。聖慧者然，心所明解三世眾生靡所不達，故名曰慧而無窮極亦不可盡。
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「何謂一切佛法亦不可盡？悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便，然後乃致坐佛樹下，發心功德不可稱計，普悉具足皆成佛法，故曰菩薩合諸佛法而不可盡。
「何謂一切佛法亦不可盡？悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便，然後乃致坐佛樹下，發心功德不可稱計，普悉具足皆成佛法，故曰菩薩合諸佛法而不可盡。
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「復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以為難、口演功祚亦不以惓、意惟勤修，其身、口、心三事精進則是元首。何謂意精進？其意泰然。何謂泰然？用求佛道。用求佛道為何謂也？恢弘其心，寂無所為。何謂發是？發是意者謂發道心是，此則菩薩之大哀也。
「復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以為難、口演功祚亦不以惓、意惟勤修，其身、口、心三事精進則是元首。何謂意精進？其意泰然。何謂泰然？用求佛道。用求佛道為何謂也？恢弘其心，寂無所為。何謂發是？發是意者謂發道心是，此則菩薩之大哀也。
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「何謂菩薩地？信樂無我是曰為忍。何謂發是？其發是者悉能總攝一切眾生故。
「何謂菩薩地？信樂無我是曰為忍。何謂發是？其發是者悉能總攝一切眾生故。
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「何謂為處？用得備悉具諸法故，不以生死為勤勞也。其發是者不著三界；其發是者，身諸所有無所愛悋。又其處者，所可施與，不嘆宣已有斯德行；所謂處者，不以禁戒而自稱嘆、意存自大；又其處者，忍眾苦惱，不以是業而懷憍慢。所謂其處，所獲功德轉曰增益，巍巍無量。所謂處者，是志度脫，不離布施，伏心制意；所謂處者，學問無厭，如法習教；所謂處者，如所聞義奉行不改，無有異意；所謂處者，習學思惟不可講法，權謀方便不以為難。習無悕望、所頒宣法翫習諷誦，念察曉了其義之所歸趣，不用勞厭而懈廢也，學修元元無所想報，是有四事是為菩薩之所修行。所以者何？其能發此慈悲喜護。
「何謂為處？用得備悉具諸法故，不以生死為勤勞也。其發是者不著三界；其發是者，身諸所有無所愛悋。又其處者，所可施與，不嘆宣已有斯德行；所謂處者，不以禁戒而自稱嘆、意存自大；又其處者，忍眾苦惱，不以是業而懷憍慢。所謂其處，所獲功德轉曰增益，巍巍無量。所謂處者，是志度脫，不離布施，伏心制意；所謂處者，學問無厭，如法習教；所謂處者，如所聞義奉行不改，無有異意；所謂處者，習學思惟不可講法，權謀方便不以為難。習無悕望、所頒宣法翫習諷誦，念察曉了其義之所歸趣，不用勞厭而懈廢也，學修元元無所想報，是有四事是為菩薩之所修行。所以者何？其能發此慈悲喜護。
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「又其處者，所瞻察意普懷大哀；又其處者緣是之故具足五通，習無生死；又其處者得四意止，逮于順理，不當所思而不惟之。
「又其處者，所瞻察意普懷大哀；又其處者緣是之故具足五通，習無生死；又其處者得四意止，逮于順理，不當所思而不惟之。
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「又其處者，知四意斷不廢功德，亦不抑制無福慶人。所以者何？修中間行。又其處者，神足所習，如佛法教，無所悕望；又其處者，習學善德，諸根不亂，無限非法悉能分別；又其處者，謂十種力無有能勝，心懷聖智；又其處者，欲求佛覺，諸興造行，入眾法義而不自大，成七覺意。
「又其處者，知四意斷不廢功德，亦不抑制無福慶人。所以者何？修中間行。又其處者，神足所習，如佛法教，無所悕望；又其處者，習學善德，諸根不亂，無限非法悉能分別；又其處者，謂十種力無有能勝，心懷聖智；又其處者，欲求佛覺，諸興造行，入眾法義而不自大，成七覺意。
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「又其處者，求斯道德，不念諸來及住去者，亦無所想；又其處者，慕求肅敬，寂靜其志而無憒亂；又其處者，欲得正觀，明察諸法，求其所存；又其處者，曾所博聞便能修習，常如法住，務修身德行。又其處者，求于法身而損眾俗，妄想之著信達無形；又其處者，謂彼音聲常欲莊嚴，隨時暢出通于十方；又其處者，樂如道行，脫不脫者使至永安。又其處者，謂不合非，勸化四魔。何謂四魔？一曰、身魔，二曰、罪塵魔，三曰、死魔，四曰、天魔。
「又其處者，求斯道德，不念諸來及住去者，亦無所想；又其處者，慕求肅敬，寂靜其志而無憒亂；又其處者，欲得正觀，明察諸法，求其所存；又其處者，曾所博聞便能修習，常如法住，務修身德行。又其處者，求于法身而損眾俗，妄想之著信達無形；又其處者，謂彼音聲常欲莊嚴，隨時暢出通于十方；又其處者，樂如道行，脫不脫者使至永安。又其處者，謂不合非，勸化四魔。何謂四魔？一曰、身魔，二曰、罪塵魔，三曰、死魔，四曰、天魔。
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「又其處者，離諸惡習，修眾德本，諸穢寂然而不興亂；又其處者，普見道慧，察眾緣起；又其處者，見諸所入、世俗所作，消息方便因濟度之；又其處者，咸覩道法而隨時化，是意精進而不可盡。
「又其處者，離諸惡習，修眾德本，諸穢寂然而不興亂；又其處者，普見道慧，察眾緣起；又其處者，見諸所入、世俗所作，消息方便因濟度之；又其處者，咸覩道法而隨時化，是意精進而不可盡。
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「若有能具一切處者，終無諸難，所作悉解，不以妄想住所行慧，亦不動轉，一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧？所行功德悉因是法，常為一切興無極慈。無極慈者不盡世俗，因佛道慧不隨無為，是名菩薩無盡精進。」
「若有能具一切處者，終無諸難，所作悉解，不以妄想住所行慧，亦不動轉，一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧？所行功德悉因是法，常為一切興無極慈。無極慈者不盡世俗，因佛道慧不隨無為，是名菩薩無盡精進。」
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宣說精進不可盡時，九十六垓諸天世人皆發無上正真道意，三萬二千天子悉得無所從生法忍。
宣說精進不可盡時，九十六垓諸天世人皆發無上正真道意，三萬二千天子悉得無所從生法忍。
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舍利弗復問阿差末菩薩言：「豈復有義，施度無極不可盡乎？」
舍利弗復問阿差末菩薩言：「豈復有義，施度無極不可盡乎？」
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阿差末曰：「用十六事而不可盡，聲聞、緣覺所不能及。何謂十六？一曰、所施不懷異心而悉具足如來法施。二曰、所施不興斯念：『吾緣是故當獲福報。』三曰、所施普愍一切不懷異心。四曰、所施不念望得三昧正受。所以者何？不樂生于淨居天上，常好人間。五曰、所施皆能達知眾生心行。六曰、所施其意清和。所以者何？欲使其心隨己計故，亦令其身從心所念。七曰、所施如受者意。所以者何？其德以過色無色天。八曰、所施與寂寞俱，亦復恬怕。所以然者？過諸聲聞、緣覺上故。九曰、所施不協恨心。所以者何？欲使究暢至成就故。十曰、所施威神巍巍無能制斷。十一曰、以智慧施普等眾生立度一切。十二曰、其所施者所施與人隨意喜樂，而惠救之心常正安。所以者何？能御意故。十三曰、其所施與不斷三寶。所以者何？不捨如來至真之種。十四曰、所施常明，不懷猶豫而不迷惑。十五曰、所施與者順如法教。所以者何？所行隨義。十六曰、所施與無所不知，有所興造，樂智慧本。所以者何？欲令其智無有窮極、甚廣大故。是為菩薩十六事業施度無極而不可盡。
阿差末曰：「用十六事而不可盡，聲聞、緣覺所不能及。何謂十六？一曰、所施不懷異心而悉具足如來法施。二曰、所施不興斯念：『吾緣是故當獲福報。』三曰、所施普愍一切不懷異心。四曰、所施不念望得三昧正受。所以者何？不樂生于淨居天上，常好人間。五曰、所施皆能達知眾生心行。六曰、所施其意清和。所以者何？欲使其心隨己計故，亦令其身從心所念。七曰、所施如受者意。所以者何？其德以過色無色天。八曰、所施與寂寞俱，亦復恬怕。所以然者？過諸聲聞、緣覺上故。九曰、所施不協恨心。所以者何？欲使究暢至成就故。十曰、所施威神巍巍無能制斷。十一曰、以智慧施普等眾生立度一切。十二曰、其所施者所施與人隨意喜樂，而惠救之心常正安。所以者何？能御意故。十三曰、其所施與不斷三寶。所以者何？不捨如來至真之種。十四曰、所施常明，不懷猶豫而不迷惑。十五曰、所施與者順如法教。所以者何？所行隨義。十六曰、所施與無所不知，有所興造，樂智慧本。所以者何？欲令其智無有窮極、甚廣大故。是為菩薩十六事業施度無極而不可盡。
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「何謂為禪？心寂靜故。何謂神通？慧具足故。何謂為慧？所見諸色是則不通。覩諸色盡其意不隨，此名曰通。所以者何？而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通；諸可有音悉無逮得，此名曰通。悉能曉知眾生心行是則不通，心除此智不以盡心而造證矣。所以者何？不取羅漢，此名曰通。能自知本因所從來是則不通，不於三世而有罣礙此名曰通；遍諸國土是則不通，雖遍諸國解無所有、無剎土想此名曰通；信向諸法是則不通，達見一切諸法本末此名曰通；一切所作有妄想意是則不通，曉了眾生、無所悕望此名曰通；樂欲往生，若過諸天、釋梵四王是則不通，菩薩皆知一切聲聞、緣覺所修聖慧，悉能總攬此名曰通。為眾元首——所曰元首，在於諸法最上之故——因是名曰通慧功德而不可盡。」
「何謂為禪？心寂靜故。何謂神通？慧具足故。何謂為慧？所見諸色是則不通。覩諸色盡其意不隨，此名曰通。所以者何？而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通；諸可有音悉無逮得，此名曰通。悉能曉知眾生心行是則不通，心除此智不以盡心而造證矣。所以者何？不取羅漢，此名曰通。能自知本因所從來是則不通，不於三世而有罣礙此名曰通；遍諸國土是則不通，雖遍諸國解無所有、無剎土想此名曰通；信向諸法是則不通，達見一切諸法本末此名曰通；一切所作有妄想意是則不通，曉了眾生、無所悕望此名曰通；樂欲往生，若過諸天、釋梵四王是則不通，菩薩皆知一切聲聞、緣覺所修聖慧，悉能總攬此名曰通。為眾元首——所曰元首，在於諸法最上之故——因是名曰通慧功德而不可盡。」
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阿差末菩薩復謂舍利弗言：「因諸亂意，菩薩以故習自伏心是曰為禪，其智慧者悉捨眾惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何？云修正住，修正住故習六度無極。正諸法故，習諸法者用正故學；習菩薩行等心眾生，已等眾生便等諸法；已等諸法知菩薩心，已知菩薩則能暢解眾生志操；知眾生已則知諸法，是名曰習弘等。一切眾生之類悉等諸法而無適莫，等住諸法是名曰定意為正受矣。空無想願謂等生死，等生死者便等諸法，其已平等坦無偏黨。心普等者等眾生心，等眾生心已乃謂平等，故曰普等。
阿差末菩薩復謂舍利弗言：「因諸亂意，菩薩以故習自伏心是曰為禪，其智慧者悉捨眾惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何？云修正住，修正住故習六度無極。正諸法故，習諸法者用正故學；習菩薩行等心眾生，已等眾生便等諸法；已等諸法知菩薩心，已知菩薩則能暢解眾生志操；知眾生已則知諸法，是名曰習弘等。一切眾生之類悉等諸法而無適莫，等住諸法是名曰定意為正受矣。空無想願謂等生死，等生死者便等諸法，其已平等坦無偏黨。心普等者等眾生心，等眾生心已乃謂平等，故曰普等。
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「其心所行平若虛空，如地、水、火、風，無有愛憎；其心等者，無憂、無喜，其身已住不眴佛土，定若三昧。不以諛諂如本際住，而不自大亦不賤己，不癡、不惡亦不多辭，唯欲曉了法之本原。是時、非時、常隨時宜，不從一切世俗之穢，越世八事——利、衰、毀、譽、苦、樂、有名、失稱——捨諸有為，不好憒閙，隨是法者不離三昧。所以者何？皆見天下所造立行，隨其所行續在三昧莫能知者，是曰菩薩善權方便，深入智慧寂度無極。
「其心所行平若虛空，如地、水、火、風，無有愛憎；其心等者，無憂、無喜，其身已住不眴佛土，定若三昧。不以諛諂如本際住，而不自大亦不賤己，不癡、不惡亦不多辭，唯欲曉了法之本原。是時、非時、常隨時宜，不從一切世俗之穢，越世八事——利、衰、毀、譽、苦、樂、有名、失稱——捨諸有為，不好憒閙，隨是法者不離三昧。所以者何？皆見天下所造立行，隨其所行續在三昧莫能知者，是曰菩薩善權方便，深入智慧寂度無極。
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「若欲三昧執御其心，由無極哀而隨因緣。所以者何？用眾生故，斯義名曰善權方便；寂然恬怕三昧之業，此為聖慧。已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權；而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權；其心坦然，不壞法身是曰智慧。以三昧定住，念佛身諸相種好是曰善權；弘恩元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音猶如梵聲是曰善權；思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧，心如金剛是曰善權；雖獲禪定，不忘世俗、眾生、群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切是為處處隨時善權；又於禪思解于眾生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權；曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉為清淨是曰善權；解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住，惟有佛樹修之莊嚴是曰善權；身離眾欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是為善權；遵行禪定，轉無所轉是曰智慧。
「若欲三昧執御其心，由無極哀而隨因緣。所以者何？用眾生故，斯義名曰善權方便；寂然恬怕三昧之業，此為聖慧。已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權；而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權；其心坦然，不壞法身是曰智慧。以三昧定住，念佛身諸相種好是曰善權；弘恩元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音猶如梵聲是曰善權；思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧，心如金剛是曰善權；雖獲禪定，不忘世俗、眾生、群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切是為處處隨時善權；又於禪思解于眾生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權；曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉為清淨是曰善權；解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住，惟有佛樹修之莊嚴是曰善權；身離眾欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是為善權；遵行禪定，轉無所轉是曰智慧。
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「住于三昧，欲見菩薩以相莊嚴是曰善權，以濟眾苦，無有煩惱是如來禪。如來禪者了一切法，永不貪欲、不想塵勞，知諸情樂，除眾法想，名曰禪思，是為菩薩所生地慧。開士大士以諸一心與法不同塵，是乃名曰不可盡禪。不為一切眾魔得便，則為正覺造諸法器。所以者何？靡不含容。」
「住于三昧，欲見菩薩以相莊嚴是曰善權，以濟眾苦，無有煩惱是如來禪。如來禪者了一切法，永不貪欲、不想塵勞，知諸情樂，除眾法想，名曰禪思，是為菩薩所生地慧。開士大士以諸一心與法不同塵，是乃名曰不可盡禪。不為一切眾魔得便，則為正覺造諸法器。所以者何？靡不含容。」
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正士說此寂度無極不可盡時，四萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者？猶日出時燈火炬耀，星宿、月光闇蔽無明；菩薩已逮是三昧者，一切眾聖咸為覆蔽。所以者何？其慧巍巍明弘廣故，一切聲聞、緣覺智明皆為覆蔽，以故名曰日明三昧。
正士說此寂度無極不可盡時，四萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者？猶日出時燈火炬耀，星宿、月光闇蔽無明；菩薩已逮是三昧者，一切眾聖咸為覆蔽。所以者何？其慧巍巍明弘廣故，一切聲聞、緣覺智明皆為覆蔽，以故名曰日明三昧。
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「菩薩已住寂度無極悉能逮成諸三昧定。粗舉都較，取要言之，演諸三昧名：有三昧名曰照明、有定名月光、有定名莊嚴、有定名嚴燿、有定名修嚴、有定名無極暉猛伏、有定名其明消冥、有定名如諸法教、有定名成光明、有定名無所憂、有定名立堅固、有定名等如太山、有定名法明、有定名法御、有定名法君、有定名法慧順教、有定名感法寶、有定名法城總持御、有定名知人意行、有定名幢英棄眾煩苛、有定名力制四魔、有定名已成十力、有定名斷諸罣閡、有定名造燈光、有定名堅住若地、有定名如須彌、有定名猶安明、有定名智行光燿、有定名智不可計隨具教、有定名心教柔軟、有定名無所求脫、有定名如水日月光、有定名猶如佛身、有定名等諸無我、有定名調象隨教、有定名見得諸佛念、有定名法意無礙、有定名無退不轉、有定名眾毒消淨如月、有定名入空寂、有定名曉眾想、有定名無願、有定名住一心、有定名如金剛、有定名無極光莫能當、有定名自在淨、有定名內諸勞煩盡、有定名廣大如空、有定名入一切業、有定名心思得慧、有定名慧悅人無盡、有定名成聖慧、有定名總無所忘、有定名冥普見明皆多樂、有定名慈行、有定名心本淨大哀、有定名入諸護、有定名心等入無所礙脫、有定名法法住、有定名智明達、有定名解暢、有定名不可數、有定名充飽眾、有定名無不了、有定名脫慧隨化眾、有定名金剛蓮華、有定名了無常、有定名尊智慧、有定名勇伏、有定名諸佛念、有定名隨教明脫、有定名嚴佛土、有定名開闢靜諸國、有定名入眾生心喜、有定名正真直、有定名以菩薩道六度無極嚴、有定名覺解結、有定名覺意華、有定名施脫若天藥、有定名光無不周、有定名明無住佛、有定名甚深妙、有定名積寶如海、有定名如山方面、有定名神足甚廣無不總、有定名見無數佛、有定名總諸學、有定名如彈指頃無不知、有定名智不可限計如大海，如是等定億億巨姟，菩薩以住寂度無極普備斯定。」
「菩薩已住寂度無極悉能逮成諸三昧定。粗舉都較，取要言之，演諸三昧名：有三昧名曰照明、有定名月光、有定名莊嚴、有定名嚴燿、有定名修嚴、有定名無極暉猛伏、有定名其明消冥、有定名如諸法教、有定名成光明、有定名無所憂、有定名立堅固、有定名等如太山、有定名法明、有定名法御、有定名法君、有定名法慧順教、有定名感法寶、有定名法城總持御、有定名知人意行、有定名幢英棄眾煩苛、有定名力制四魔、有定名已成十力、有定名斷諸罣閡、有定名造燈光、有定名堅住若地、有定名如須彌、有定名猶安明、有定名智行光燿、有定名智不可計隨具教、有定名心教柔軟、有定名無所求脫、有定名如水日月光、有定名猶如佛身、有定名等諸無我、有定名調象隨教、有定名見得諸佛念、有定名法意無礙、有定名無退不轉、有定名眾毒消淨如月、有定名入空寂、有定名曉眾想、有定名無願、有定名住一心、有定名如金剛、有定名無極光莫能當、有定名自在淨、有定名內諸勞煩盡、有定名廣大如空、有定名入一切業、有定名心思得慧、有定名慧悅人無盡、有定名成聖慧、有定名總無所忘、有定名冥普見明皆多樂、有定名慈行、有定名心本淨大哀、有定名入諸護、有定名心等入無所礙脫、有定名法法住、有定名智明達、有定名解暢、有定名不可數、有定名充飽眾、有定名無不了、有定名脫慧隨化眾、有定名金剛蓮華、有定名了無常、有定名尊智慧、有定名勇伏、有定名諸佛念、有定名隨教明脫、有定名嚴佛土、有定名開闢靜諸國、有定名入眾生心喜、有定名正真直、有定名以菩薩道六度無極嚴、有定名覺解結、有定名覺意華、有定名施脫若天藥、有定名光無不周、有定名明無住佛、有定名甚深妙、有定名積寶如海、有定名如山方面、有定名神足甚廣無不總、有定名見無數佛、有定名總諸學、有定名如彈指頃無不知、有定名智不可限計如大海，如是等定億億巨姟，菩薩以住寂度無極普備斯定。」
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阿差末菩薩復謂舍利弗言：「智度無極而不可盡，為何謂也？如所聞慧輒建立行，故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十？順所聞、尋如意、如教習、從善友命、不自大、所作不忘、常恭恪、從經業、如言從、數習智、勤心受、不失節、不忘念、意不亂、興寶意、顯藥志、除諸病、是意器、樂忍辱、思樂諦、入慧意、學無厭、施無所慕、施無適莫、所聞諦思、歡喜啟受、心悅身輕、其意清和而無煩苛、所學如本、常喜說法、聞欲向道、法自守者、好聞正、不在異學、唯受雅、智度無極、逮於菩薩方等經、但慕聽權方便經、又好聞習四等心、復察解了無神通、如初意耳無異念、心務於諦善方便、唯欲聽之無生法、不貪觀但悅慈、了十二緣、達無常、知於苦、暢無我、欲知寂、分別空、解無相、體無願、曉生死、了功德、達眾生、知無忘、嚴其音、若城郭、所聞勤執、樂聽經寶、在俗知俗、啟於中意以為伴侶、欲聞降伏、諸事業常志思僥、普入諸法、慕斷貧乏——所云貧乏謂智不足、念解遵通、曉解聖慧、悅受正道、曉無智者悉化使知、了常遭苦、給不足者、別離一切、無功德業、明識其本、眾惡不為、暢益身義、達利眾生、解安隱行、樂不懷恨、欲別至尊無極之事、念諸佛法所因獲致，是為名曰如所聞慧輒建立行。」
阿差末菩薩復謂舍利弗言：「智度無極而不可盡，為何謂也？如所聞慧輒建立行，故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十？順所聞、尋如意、如教習、從善友命、不自大、所作不忘、常恭恪、從經業、如言從、數習智、勤心受、不失節、不忘念、意不亂、興寶意、顯藥志、除諸病、是意器、樂忍辱、思樂諦、入慧意、學無厭、施無所慕、施無適莫、所聞諦思、歡喜啟受、心悅身輕、其意清和而無煩苛、所學如本、常喜說法、聞欲向道、法自守者、好聞正、不在異學、唯受雅、智度無極、逮於菩薩方等經、但慕聽權方便經、又好聞習四等心、復察解了無神通、如初意耳無異念、心務於諦善方便、唯欲聽之無生法、不貪觀但悅慈、了十二緣、達無常、知於苦、暢無我、欲知寂、分別空、解無相、體無願、曉生死、了功德、達眾生、知無忘、嚴其音、若城郭、所聞勤執、樂聽經寶、在俗知俗、啟於中意以為伴侶、欲聞降伏、諸事業常志思僥、普入諸法、慕斷貧乏——所云貧乏謂智不足、念解遵通、曉解聖慧、悅受正道、曉無智者悉化使知、了常遭苦、給不足者、別離一切、無功德業、明識其本、眾惡不為、暢益身義、達利眾生、解安隱行、樂不懷恨、欲別至尊無極之事、念諸佛法所因獲致，是為名曰如所聞慧輒建立行。」
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阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩有三十二事所入隨時。何謂三十二？隨音響入(一)、欲入於觀(二)、入心所行(三)、入身求脫(四)、而濟眾生(五)、入不斷無常(六)、入無所著(七)、入隨因緣所可作為(八)、所入無人(九)、入於無壽(十)、入於無命(十一)、入去來今之所住處(十二)、入功德業(十三)、入空不懈(十四)、入于無想(十五)、而入無願不廢勤修，不以空取證，無想不願，護已不墮(十六)、欲入三昧而修正受，悉向成就三昧正受，以故不生無色天。所以者何？擁護所致(十七)、又入諸通智慧之原，雖爾不入盡滅之徑(十八)、又入無生濟諸所生(十九)、復入本際思惟其義(二十)、欲入無際而不取證。所以者何？有將護故、所云無護則為聲聞(二十一)、欲入眾生解無吾我，不捨大哀(二十二)、入一切畏生死之難(二十三)、所可遊入雖有生死無為生故(二十四)、又入所厭眾諸塵勞(二十五)、入厭欲者亦不墮落。所以者何？不中取證(二十六)、又入不思貪欲之黨、入不捨法(二十七)、入諸犯法而不為非(二十八)、入權方便。所以者何？由因眾生意墮貪愛，欲開化故(二十九，本闕三十)、所入教授應病與藥(三十一)、菩薩所度各得其所(三十二)，是為三十二事所導如事。所以者何？不失節故。
阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩有三十二事所入隨時。何謂三十二？隨音響入(一)、欲入於觀(二)、入心所行(三)、入身求脫(四)、而濟眾生(五)、入不斷無常(六)、入無所著(七)、入隨因緣所可作為(八)、所入無人(九)、入於無壽(十)、入於無命(十一)、入去來今之所住處(十二)、入功德業(十三)、入空不懈(十四)、入于無想(十五)、而入無願不廢勤修，不以空取證，無想不願，護已不墮(十六)、欲入三昧而修正受，悉向成就三昧正受，以故不生無色天。所以者何？擁護所致(十七)、又入諸通智慧之原，雖爾不入盡滅之徑(十八)、又入無生濟諸所生(十九)、復入本際思惟其義(二十)、欲入無際而不取證。所以者何？有將護故、所云無護則為聲聞(二十一)、欲入眾生解無吾我，不捨大哀(二十二)、入一切畏生死之難(二十三)、所可遊入雖有生死無為生故(二十四)、又入所厭眾諸塵勞(二十五)、入厭欲者亦不墮落。所以者何？不中取證(二十六)、又入不思貪欲之黨、入不捨法(二十七)、入諸犯法而不為非(二十八)、入權方便。所以者何？由因眾生意墮貪愛，欲開化故(二十九，本闕三十)、所入教授應病與藥(三十一)、菩薩所度各得其所(三十二)，是為三十二事所導如事。所以者何？不失節故。
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「猶欲入城，會從門入；欲暢眾緣，當眼察之。解緣業者則不諍訟，欲令無爭莫如自守，欲知無言為佳快者，不如莫語。所以者何？不喜語者自護身口、不欲所止勿在彼居、不欲動者慎勿得轉、無悕望者亦無所想，是故曰等。欲不迷色當正堅住，已堅住者爾乃達至，不樂令變常自謹慎，若慕寂靜。將養己者勿得稱己；不欲下者莫自矜高，不高、不下具足正法；不喜損者無有能譴，若樂便安所作無失；無所失者則無有疑；無有疑者解無本故便無所失，等於三世而無差特。等三世者無所增損，不住於色、痛、想、行、識，亦無殊特；眼見色識則無所住，耳聲識、鼻香識、舌味識、身軟識、意法識悉無所住。從本淨行，如法、如慧，如審諦行、如無吾我。見諸法行無我曰慧；解諸所有皆無所有，亦悉無本是名曰慧；不以身綺而懷自大是名曰慧。知於菩薩習正真慧達為一切眾生之故，眾生故者心常不捨、不離諸法，是乃名曰菩薩習慧。」
「猶欲入城，會從門入；欲暢眾緣，當眼察之。解緣業者則不諍訟，欲令無爭莫如自守，欲知無言為佳快者，不如莫語。所以者何？不喜語者自護身口、不欲所止勿在彼居、不欲動者慎勿得轉、無悕望者亦無所想，是故曰等。欲不迷色當正堅住，已堅住者爾乃達至，不樂令變常自謹慎，若慕寂靜。將養己者勿得稱己；不欲下者莫自矜高，不高、不下具足正法；不喜損者無有能譴，若樂便安所作無失；無所失者則無有疑；無有疑者解無本故便無所失，等於三世而無差特。等三世者無所增損，不住於色、痛、想、行、識，亦無殊特；眼見色識則無所住，耳聲識、鼻香識、舌味識、身軟識、意法識悉無所住。從本淨行，如法、如慧，如審諦行、如無吾我。見諸法行無我曰慧；解諸所有皆無所有，亦悉無本是名曰慧；不以身綺而懷自大是名曰慧。知於菩薩習正真慧達為一切眾生之故，眾生故者心常不捨、不離諸法，是乃名曰菩薩習慧。」
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阿差末菩薩經卷第三
阿差末菩薩經卷第三
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