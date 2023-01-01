阿差末菩薩經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第三

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

佛告阿差末：「仁者於今為能苞𮖐一切眾生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿差末：「仁者於今為能苞𮖐一切眾生乎？」

阿差末言：「承佛聖旨，具悉任受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「承佛聖旨，具悉任受。」

阿差末菩薩適入三昧，應時一切諸有色身、供養華香、繒蓋、幢幡皆入臍中，其身如故，不增、不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩適入三昧，應時一切諸有色身、供養華香、繒蓋、幢幡皆入臍中，其身如故，不增、不減。

有一菩薩號曰大淨，問阿差末：「所入三昧名曰何耶？顯現變化乃能悉受一切色身、華香、幡蓋，其身如故而不增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一菩薩號曰大淨，問阿差末：「所入三昧名曰何耶？顯現變化乃能悉受一切色身、華香、幡蓋，其身如故而不增減。」

阿差末曰：「其定號名普受色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「其定號名普受色身。」

大淨復問：「是三昧者但能受此，復受餘乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大淨復問：「是三昧者但能受此，復受餘乎？」

阿差末曰：「三千大千國土悉入於身，不見所在。所以者何？以威神故，無所增損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「三千大千國土悉入於身，不見所在。所以者何？以威神故，無所增損。」

時諸眾會諸天、人民、菩薩、聲聞皆各有念，猶如久渴望想飲矣，欲見大士所化神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾會諸天、人民、菩薩、聲聞皆各有念，猶如久渴望想飲矣，欲見大士所化神變。

佛知眾心，語阿差末：「為一切人現是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾心，語阿差末：「為一切人現是三昧。」

阿差末曰：「輒奉聖教。」應時十方諸會菩薩、佛及眾僧，悉自見身坐阿差末臍，阿差末臍現有國土名普莊嚴，諸菩薩服如莊嚴國眾菩薩也，亦復皆現在其臍中，所顯普嚴巍巍如是。現威變已，眾會各坐續復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「輒奉聖教。」應時十方諸會菩薩、佛及眾僧，悉自見身坐阿差末臍，阿差末臍現有國土名普莊嚴，諸菩薩服如莊嚴國眾菩薩也，亦復皆現在其臍中，所顯普嚴巍巍如是。現威變已，眾會各坐續復如故。

大淨菩薩報阿差末：「三昧聖恩威德超殊，光光乃爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大淨菩薩報阿差末：「三昧聖恩威德超殊，光光乃爾。」

阿差末曰：「是不足言。所以者何？三千大千天地、山陵悉受色身為微末耳，受江沙土不以為迮，況其餘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「是不足言。所以者何？三千大千天地、山陵悉受色身為微末耳，受江沙土不以為迮，況其餘耶？」

說忍辱品、演神足時，七十姟仁和善人發大道心，萬二千菩薩皆得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說忍辱品、演神足時，七十姟仁和善人發大道心，萬二千菩薩皆得無所從生法忍。

舍利弗問阿差末：「願樂復聞菩薩精進而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問阿差末：「願樂復聞菩薩精進而不可盡。」

阿差末曰：「菩薩有八精進無盡。何謂為八？一曰、被于弘誓大德之鎧是為精進而不可盡，二曰、合集精進而無所退，三曰、勤學長養一切功德，四曰、常欲養育普及眾生，五曰、造立無數福慶之原，六曰、心元無求諸度無極，七曰、曉了智慧而無窮極，八曰、欲得備悉一切佛法以故無盡，是八精進而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「菩薩有八精進無盡。何謂為八？一曰、被于弘誓大德之鎧是為精進而不可盡，二曰、合集精進而無所退，三曰、勤學長養一切功德，四曰、常欲養育普及眾生，五曰、造立無數福慶之原，六曰、心元無求諸度無極，七曰、曉了智慧而無窮極，八曰、欲得備悉一切佛法以故無盡，是八精進而不可盡。」

阿差末曰：「所以名曰被弘誓鎧，不以生死用為勞苦故。所以者何？不計劫數當成佛道，亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰為弘誓者，不限長遠無量劫故。菩薩猶為一切之本，方俗所更始數，一日至十五日、若三十日合為一月、十二月為一歲，如是轉進至十萬歲、若百千萬歲，發意求道，悉却是數猶若干載乃見一佛。如是比數諸江河沙，初發意等一切眾人，各皆發心、各悉包容，江河沙等諸菩薩亦如是，無央數不可計一切人悉發意，意所知裁及一事，其未所知不可稱計。猶如供養江沙等佛，然後乃具施度無極，戒忍、精進、一心、智慧，三十七品亦復若斯；菩薩聞是其心不懈、不捨弘誓大德之鎧。江沙等人皆發道意，合集此德乃能具足一大人相；一切如是，各如前功乃悉周備諸大人相——其大人者謂菩薩也——菩薩聞是不以為勞。所以者何？未曾違捨弘誓鎧故，是為菩薩被弘誓鎧而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「所以名曰被弘誓鎧，不以生死用為勞苦故。所以者何？不計劫數當成佛道，亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰為弘誓者，不限長遠無量劫故。菩薩猶為一切之本，方俗所更始數，一日至十五日、若三十日合為一月、十二月為一歲，如是轉進至十萬歲、若百千萬歲，發意求道，悉却是數猶若干載乃見一佛。如是比數諸江河沙，初發意等一切眾人，各皆發心、各悉包容，江河沙等諸菩薩亦如是，無央數不可計一切人悉發意，意所知裁及一事，其未所知不可稱計。猶如供養江沙等佛，然後乃具施度無極，戒忍、精進、一心、智慧，三十七品亦復若斯；菩薩聞是其心不懈、不捨弘誓大德之鎧。江沙等人皆發道意，合集此德乃能具足一大人相；一切如是，各如前功乃悉周備諸大人相——其大人者謂菩薩也——菩薩聞是不以為勞。所以者何？未曾違捨弘誓鎧故，是為菩薩被弘誓鎧而不可盡。

「何謂增長精進而不可盡？若有菩薩勤欲聞法，不計遠近、不惡水火。所以者何？無懈惓故，菩薩增長合集功德不用退却，合會勸助眾功德故。何故合會？欲以開化眾生之故，令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢，有堅固心無能迴者，常求功祚不用厭惓，恒住大哀，故曰合集。菩薩所至，行步、坐起不忘道心，如一念頃念佛法教，護於一切不以為煩，故曰合集而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂增長精進而不可盡？若有菩薩勤欲聞法，不計遠近、不惡水火。所以者何？無懈惓故，菩薩增長合集功德不用退却，合會勸助眾功德故。何故合會？欲以開化眾生之故，令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢，有堅固心無能迴者，常求功祚不用厭惓，恒住大哀，故曰合集。菩薩所至，行步、坐起不忘道心，如一念頃念佛法教，護於一切不以為煩，故曰合集而不可盡。

「何謂長養一切精進而不可盡？所立功德志願常存於諸通慧，以故名曰為不可盡。猶如眾龍還雨大海，不可別知渧數多少，計之無盡；諸通慧者功德如是至不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂長養一切精進而不可盡？所立功德志願常存於諸通慧，以故名曰為不可盡。猶如眾龍還雨大海，不可別知渧數多少，計之無盡；諸通慧者功德如是至不可盡。

「何謂造立無數功德？所作用心為一切故常懷等意，所立功祚不離通慧，所修福願欲使眾生皆共蒙恩，以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極？眾生四大悉不可盡，不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界眾生之類，如是比像不可稱載，阿僧祇人皆開化之，無限如斯，百倍、千倍、萬倍、億倍、百億萬倍不可計喻，所教度者為少少耳；聞是不恐亦不畏懅，為應精進，是謂造立無數功德而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂造立無數功德？所作用心為一切故常懷等意，所立功祚不離通慧，所修福願欲使眾生皆共蒙恩，以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極？眾生四大悉不可盡，不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界眾生之類，如是比像不可稱載，阿僧祇人皆開化之，無限如斯，百倍、千倍、萬倍、億倍、百億萬倍不可計喻，所教度者為少少耳；聞是不恐亦不畏懅，為應精進，是謂造立無數功德而不可盡。

「何謂曉了智慧而無窮極？菩薩功德不可盡故，如是悉計一切普知諸眾生本所作功德，乃及道迹、往來、不還、無著、緣覺，皆合此德乃成於佛一毛功德。合集計是各各悉成體諸毛孔巍巍眾德，乃能成佛兩眉間相；若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何？天上天下無能堪任見佛頂故，以是故曰德不可盡慧無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂曉了智慧而無窮極？菩薩功德不可盡故，如是悉計一切普知諸眾生本所作功德，乃及道迹、往來、不還、無著、緣覺，皆合此德乃成於佛一毛功德。合集計是各各悉成體諸毛孔巍巍眾德，乃能成佛兩眉間相；若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何？天上天下無能堪任見佛頂故，以是故曰德不可盡慧無窮極。

「又復何謂慧無窮極？正使三千大千世界眾生悉篤信佛，如是信佛其信百倍，乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界，其智百倍，不及八等人。若八等人滿三千大千世界，其智百倍，不如道迹。若三千大千世界充滿中人求道迹業，往來、不還及與無著，其智百倍，不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺，猶不如一發意菩薩之智。正使三千大千世界充滿其中初發意菩薩，其智百倍，不如阿惟越致。正使三千大千世界眾生悉成不退轉，其智百倍，猶不如一一生補處菩薩之智。正使三千大千世界眾生為一生補處，其智百倍，不如一如來處處慧力。合諸力、無所畏，入佛法遊要慧。所以者何？其一切智悉入佛意。菩薩聞是，不恐、不懼、不畏、不難，是則名曰習無窮慧而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何謂慧無窮極？正使三千大千世界眾生悉篤信佛，如是信佛其信百倍，乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界，其智百倍，不及八等人。若八等人滿三千大千世界，其智百倍，不如道迹。若三千大千世界充滿中人求道迹業，往來、不還及與無著，其智百倍，不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺，猶不如一發意菩薩之智。正使三千大千世界充滿其中初發意菩薩，其智百倍，不如阿惟越致。正使三千大千世界眾生悉成不退轉，其智百倍，猶不如一一生補處菩薩之智。正使三千大千世界眾生為一生補處，其智百倍，不如一如來處處慧力。合諸力、無所畏，入佛法遊要慧。所以者何？其一切智悉入佛意。菩薩聞是，不恐、不懼、不畏、不難，是則名曰習無窮慧而不可盡。

「何故習無窮慧而不可盡？用入一切眾生心故。正使過去眾生心念無限，其發道意，一人明解悉曉了知此諸過去眾生心念，等於眾生猶如一人，如斯比像不可稱計。眾生之黨皆婬、怒、癡之所覆蓋，復有一人入婬、怒、癡惑亂之中，而為眾塵見憒迷荒。菩薩發意恒以道慧，皆知眾生婬、怒、癡亂，是曰慧明之聖弘智。若諸眾生悉各發意——善惡因緣、因緣所為，起者、滅者——如是慧者雖處其中心不以煩，皆能暢達猶如虛空。其虛空者無不空處。聖慧者然，心所明解三世眾生靡所不達，故名曰慧而無窮極亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故習無窮慧而不可盡？用入一切眾生心故。正使過去眾生心念無限，其發道意，一人明解悉曉了知此諸過去眾生心念，等於眾生猶如一人，如斯比像不可稱計。眾生之黨皆婬、怒、癡之所覆蓋，復有一人入婬、怒、癡惑亂之中，而為眾塵見憒迷荒。菩薩發意恒以道慧，皆知眾生婬、怒、癡亂，是曰慧明之聖弘智。若諸眾生悉各發意——善惡因緣、因緣所為，起者、滅者——如是慧者雖處其中心不以煩，皆能暢達猶如虛空。其虛空者無不空處。聖慧者然，心所明解三世眾生靡所不達，故名曰慧而無窮極亦不可盡。

「何謂一切佛法亦不可盡？悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便，然後乃致坐佛樹下，發心功德不可稱計，普悉具足皆成佛法，故曰菩薩合諸佛法而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切佛法亦不可盡？悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便，然後乃致坐佛樹下，發心功德不可稱計，普悉具足皆成佛法，故曰菩薩合諸佛法而不可盡。

「復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以為難、口演功祚亦不以惓、意惟勤修，其身、口、心三事精進則是元首。何謂意精進？其意泰然。何謂泰然？用求佛道。用求佛道為何謂也？恢弘其心，寂無所為。何謂發是？發是意者謂發道心是，此則菩薩之大哀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以為難、口演功祚亦不以惓、意惟勤修，其身、口、心三事精進則是元首。何謂意精進？其意泰然。何謂泰然？用求佛道。用求佛道為何謂也？恢弘其心，寂無所為。何謂發是？發是意者謂發道心是，此則菩薩之大哀也。

「何謂菩薩地？信樂無我是曰為忍。何謂發是？其發是者悉能總攝一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩地？信樂無我是曰為忍。何謂發是？其發是者悉能總攝一切眾生故。

「何謂為處？用得備悉具諸法故，不以生死為勤勞也。其發是者不著三界；其發是者，身諸所有無所愛悋。又其處者，所可施與，不嘆宣已有斯德行；所謂處者，不以禁戒而自稱嘆、意存自大；又其處者，忍眾苦惱，不以是業而懷憍慢。所謂其處，所獲功德轉曰增益，巍巍無量。所謂處者，是志度脫，不離布施，伏心制意；所謂處者，學問無厭，如法習教；所謂處者，如所聞義奉行不改，無有異意；所謂處者，習學思惟不可講法，權謀方便不以為難。習無悕望、所頒宣法翫習諷誦，念察曉了其義之所歸趣，不用勞厭而懈廢也，學修元元無所想報，是有四事是為菩薩之所修行。所以者何？其能發此慈悲喜護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為處？用得備悉具諸法故，不以生死為勤勞也。其發是者不著三界；其發是者，身諸所有無所愛悋。又其處者，所可施與，不嘆宣已有斯德行；所謂處者，不以禁戒而自稱嘆、意存自大；又其處者，忍眾苦惱，不以是業而懷憍慢。所謂其處，所獲功德轉曰增益，巍巍無量。所謂處者，是志度脫，不離布施，伏心制意；所謂處者，學問無厭，如法習教；所謂處者，如所聞義奉行不改，無有異意；所謂處者，習學思惟不可講法，權謀方便不以為難。習無悕望、所頒宣法翫習諷誦，念察曉了其義之所歸趣，不用勞厭而懈廢也，學修元元無所想報，是有四事是為菩薩之所修行。所以者何？其能發此慈悲喜護。

「又其處者，所瞻察意普懷大哀；又其處者緣是之故具足五通，習無生死；又其處者得四意止，逮于順理，不當所思而不惟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其處者，所瞻察意普懷大哀；又其處者緣是之故具足五通，習無生死；又其處者得四意止，逮于順理，不當所思而不惟之。

「又其處者，知四意斷不廢功德，亦不抑制無福慶人。所以者何？修中間行。又其處者，神足所習，如佛法教，無所悕望；又其處者，習學善德，諸根不亂，無限非法悉能分別；又其處者，謂十種力無有能勝，心懷聖智；又其處者，欲求佛覺，諸興造行，入眾法義而不自大，成七覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其處者，知四意斷不廢功德，亦不抑制無福慶人。所以者何？修中間行。又其處者，神足所習，如佛法教，無所悕望；又其處者，習學善德，諸根不亂，無限非法悉能分別；又其處者，謂十種力無有能勝，心懷聖智；又其處者，欲求佛覺，諸興造行，入眾法義而不自大，成七覺意。

「又其處者，求斯道德，不念諸來及住去者，亦無所想；又其處者，慕求肅敬，寂靜其志而無憒亂；又其處者，欲得正觀，明察諸法，求其所存；又其處者，曾所博聞便能修習，常如法住，務修身德行。又其處者，求于法身而損眾俗，妄想之著信達無形；又其處者，謂彼音聲常欲莊嚴，隨時暢出通于十方；又其處者，樂如道行，脫不脫者使至永安。又其處者，謂不合非，勸化四魔。何謂四魔？一曰、身魔，二曰、罪塵魔，三曰、死魔，四曰、天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其處者，求斯道德，不念諸來及住去者，亦無所想；又其處者，慕求肅敬，寂靜其志而無憒亂；又其處者，欲得正觀，明察諸法，求其所存；又其處者，曾所博聞便能修習，常如法住，務修身德行。又其處者，求于法身而損眾俗，妄想之著信達無形；又其處者，謂彼音聲常欲莊嚴，隨時暢出通于十方；又其處者，樂如道行，脫不脫者使至永安。又其處者，謂不合非，勸化四魔。何謂四魔？一曰、身魔，二曰、罪塵魔，三曰、死魔，四曰、天魔。

「又其處者，離諸惡習，修眾德本，諸穢寂然而不興亂；又其處者，普見道慧，察眾緣起；又其處者，見諸所入、世俗所作，消息方便因濟度之；又其處者，咸覩道法而隨時化，是意精進而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其處者，離諸惡習，修眾德本，諸穢寂然而不興亂；又其處者，普見道慧，察眾緣起；又其處者，見諸所入、世俗所作，消息方便因濟度之；又其處者，咸覩道法而隨時化，是意精進而不可盡。

「若有能具一切處者，終無諸難，所作悉解，不以妄想住所行慧，亦不動轉，一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧？所行功德悉因是法，常為一切興無極慈。無極慈者不盡世俗，因佛道慧不隨無為，是名菩薩無盡精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有能具一切處者，終無諸難，所作悉解，不以妄想住所行慧，亦不動轉，一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧？所行功德悉因是法，常為一切興無極慈。無極慈者不盡世俗，因佛道慧不隨無為，是名菩薩無盡精進。」

宣說精進不可盡時，九十六垓諸天世人皆發無上正真道意，三萬二千天子悉得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說精進不可盡時，九十六垓諸天世人皆發無上正真道意，三萬二千天子悉得無所從生法忍。

舍利弗復問阿差末菩薩言：「豈復有義，施度無極不可盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問阿差末菩薩言：「豈復有義，施度無極不可盡乎？」

阿差末曰：「用十六事而不可盡，聲聞、緣覺所不能及。何謂十六？一曰、所施不懷異心而悉具足如來法施。二曰、所施不興斯念：『吾緣是故當獲福報。』三曰、所施普愍一切不懷異心。四曰、所施不念望得三昧正受。所以者何？不樂生于淨居天上，常好人間。五曰、所施皆能達知眾生心行。六曰、所施其意清和。所以者何？欲使其心隨己計故，亦令其身從心所念。七曰、所施如受者意。所以者何？其德以過色無色天。八曰、所施與寂寞俱，亦復恬怕。所以然者？過諸聲聞、緣覺上故。九曰、所施不協恨心。所以者何？欲使究暢至成就故。十曰、所施威神巍巍無能制斷。十一曰、以智慧施普等眾生立度一切。十二曰、其所施者所施與人隨意喜樂，而惠救之心常正安。所以者何？能御意故。十三曰、其所施與不斷三寶。所以者何？不捨如來至真之種。十四曰、所施常明，不懷猶豫而不迷惑。十五曰、所施與者順如法教。所以者何？所行隨義。十六曰、所施與無所不知，有所興造，樂智慧本。所以者何？欲令其智無有窮極、甚廣大故。是為菩薩十六事業施度無極而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「用十六事而不可盡，聲聞、緣覺所不能及。何謂十六？一曰、所施不懷異心而悉具足如來法施。二曰、所施不興斯念：『吾緣是故當獲福報。』三曰、所施普愍一切不懷異心。四曰、所施不念望得三昧正受。所以者何？不樂生于淨居天上，常好人間。五曰、所施皆能達知眾生心行。六曰、所施其意清和。所以者何？欲使其心隨己計故，亦令其身從心所念。七曰、所施如受者意。所以者何？其德以過色無色天。八曰、所施與寂寞俱，亦復恬怕。所以然者？過諸聲聞、緣覺上故。九曰、所施不協恨心。所以者何？欲使究暢至成就故。十曰、所施威神巍巍無能制斷。十一曰、以智慧施普等眾生立度一切。十二曰、其所施者所施與人隨意喜樂，而惠救之心常正安。所以者何？能御意故。十三曰、其所施與不斷三寶。所以者何？不捨如來至真之種。十四曰、所施常明，不懷猶豫而不迷惑。十五曰、所施與者順如法教。所以者何？所行隨義。十六曰、所施與無所不知，有所興造，樂智慧本。所以者何？欲令其智無有窮極、甚廣大故。是為菩薩十六事業施度無極而不可盡。

「何謂為禪？心寂靜故。何謂神通？慧具足故。何謂為慧？所見諸色是則不通。覩諸色盡其意不隨，此名曰通。所以者何？而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通；諸可有音悉無逮得，此名曰通。悉能曉知眾生心行是則不通，心除此智不以盡心而造證矣。所以者何？不取羅漢，此名曰通。能自知本因所從來是則不通，不於三世而有罣礙此名曰通；遍諸國土是則不通，雖遍諸國解無所有、無剎土想此名曰通；信向諸法是則不通，達見一切諸法本末此名曰通；一切所作有妄想意是則不通，曉了眾生、無所悕望此名曰通；樂欲往生，若過諸天、釋梵四王是則不通，菩薩皆知一切聲聞、緣覺所修聖慧，悉能總攬此名曰通。為眾元首——所曰元首，在於諸法最上之故——因是名曰通慧功德而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為禪？心寂靜故。何謂神通？慧具足故。何謂為慧？所見諸色是則不通。覩諸色盡其意不隨，此名曰通。所以者何？而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通；諸可有音悉無逮得，此名曰通。悉能曉知眾生心行是則不通，心除此智不以盡心而造證矣。所以者何？不取羅漢，此名曰通。能自知本因所從來是則不通，不於三世而有罣礙此名曰通；遍諸國土是則不通，雖遍諸國解無所有、無剎土想此名曰通；信向諸法是則不通，達見一切諸法本末此名曰通；一切所作有妄想意是則不通，曉了眾生、無所悕望此名曰通；樂欲往生，若過諸天、釋梵四王是則不通，菩薩皆知一切聲聞、緣覺所修聖慧，悉能總攬此名曰通。為眾元首——所曰元首，在於諸法最上之故——因是名曰通慧功德而不可盡。」

阿差末菩薩復謂舍利弗言：「因諸亂意，菩薩以故習自伏心是曰為禪，其智慧者悉捨眾惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何？云修正住，修正住故習六度無極。正諸法故，習諸法者用正故學；習菩薩行等心眾生，已等眾生便等諸法；已等諸法知菩薩心，已知菩薩則能暢解眾生志操；知眾生已則知諸法，是名曰習弘等。一切眾生之類悉等諸法而無適莫，等住諸法是名曰定意為正受矣。空無想願謂等生死，等生死者便等諸法，其已平等坦無偏黨。心普等者等眾生心，等眾生心已乃謂平等，故曰普等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩復謂舍利弗言：「因諸亂意，菩薩以故習自伏心是曰為禪，其智慧者悉捨眾惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何？云修正住，修正住故習六度無極。正諸法故，習諸法者用正故學；習菩薩行等心眾生，已等眾生便等諸法；已等諸法知菩薩心，已知菩薩則能暢解眾生志操；知眾生已則知諸法，是名曰習弘等。一切眾生之類悉等諸法而無適莫，等住諸法是名曰定意為正受矣。空無想願謂等生死，等生死者便等諸法，其已平等坦無偏黨。心普等者等眾生心，等眾生心已乃謂平等，故曰普等。

「其心所行平若虛空，如地、水、火、風，無有愛憎；其心等者，無憂、無喜，其身已住不眴佛土，定若三昧。不以諛諂如本際住，而不自大亦不賤己，不癡、不惡亦不多辭，唯欲曉了法之本原。是時、非時、常隨時宜，不從一切世俗之穢，越世八事——利、衰、毀、譽、苦、樂、有名、失稱——捨諸有為，不好憒閙，隨是法者不離三昧。所以者何？皆見天下所造立行，隨其所行續在三昧莫能知者，是曰菩薩善權方便，深入智慧寂度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心所行平若虛空，如地、水、火、風，無有愛憎；其心等者，無憂、無喜，其身已住不眴佛土，定若三昧。不以諛諂如本際住，而不自大亦不賤己，不癡、不惡亦不多辭，唯欲曉了法之本原。是時、非時、常隨時宜，不從一切世俗之穢，越世八事——利、衰、毀、譽、苦、樂、有名、失稱——捨諸有為，不好憒閙，隨是法者不離三昧。所以者何？皆見天下所造立行，隨其所行續在三昧莫能知者，是曰菩薩善權方便，深入智慧寂度無極。

「若欲三昧執御其心，由無極哀而隨因緣。所以者何？用眾生故，斯義名曰善權方便；寂然恬怕三昧之業，此為聖慧。已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權；而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權；其心坦然，不壞法身是曰智慧。以三昧定住，念佛身諸相種好是曰善權；弘恩元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音猶如梵聲是曰善權；思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧，心如金剛是曰善權；雖獲禪定，不忘世俗、眾生、群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切是為處處隨時善權；又於禪思解于眾生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權；曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉為清淨是曰善權；解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住，惟有佛樹修之莊嚴是曰善權；身離眾欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是為善權；遵行禪定，轉無所轉是曰智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲三昧執御其心，由無極哀而隨因緣。所以者何？用眾生故，斯義名曰善權方便；寂然恬怕三昧之業，此為聖慧。已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權；而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權；其心坦然，不壞法身是曰智慧。以三昧定住，念佛身諸相種好是曰善權；弘恩元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音猶如梵聲是曰善權；思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧，心如金剛是曰善權；雖獲禪定，不忘世俗、眾生、群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切是為處處隨時善權；又於禪思解于眾生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權；曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉為清淨是曰善權；解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住，惟有佛樹修之莊嚴是曰善權；身離眾欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是為善權；遵行禪定，轉無所轉是曰智慧。

「住于三昧，欲見菩薩以相莊嚴是曰善權，以濟眾苦，無有煩惱是如來禪。如來禪者了一切法，永不貪欲、不想塵勞，知諸情樂，除眾法想，名曰禪思，是為菩薩所生地慧。開士大士以諸一心與法不同塵，是乃名曰不可盡禪。不為一切眾魔得便，則為正覺造諸法器。所以者何？靡不含容。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住于三昧，欲見菩薩以相莊嚴是曰善權，以濟眾苦，無有煩惱是如來禪。如來禪者了一切法，永不貪欲、不想塵勞，知諸情樂，除眾法想，名曰禪思，是為菩薩所生地慧。開士大士以諸一心與法不同塵，是乃名曰不可盡禪。不為一切眾魔得便，則為正覺造諸法器。所以者何？靡不含容。」

正士說此寂度無極不可盡時，四萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者？猶日出時燈火炬耀，星宿、月光闇蔽無明；菩薩已逮是三昧者，一切眾聖咸為覆蔽。所以者何？其慧巍巍明弘廣故，一切聲聞、緣覺智明皆為覆蔽，以故名曰日明三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正士說此寂度無極不可盡時，四萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者？猶日出時燈火炬耀，星宿、月光闇蔽無明；菩薩已逮是三昧者，一切眾聖咸為覆蔽。所以者何？其慧巍巍明弘廣故，一切聲聞、緣覺智明皆為覆蔽，以故名曰日明三昧。

「菩薩已住寂度無極悉能逮成諸三昧定。粗舉都較，取要言之，演諸三昧名：有三昧名曰照明、有定名月光、有定名莊嚴、有定名嚴燿、有定名修嚴、有定名無極暉猛伏、有定名其明消冥、有定名如諸法教、有定名成光明、有定名無所憂、有定名立堅固、有定名等如太山、有定名法明、有定名法御、有定名法君、有定名法慧順教、有定名感法寶、有定名法城總持御、有定名知人意行、有定名幢英棄眾煩苛、有定名力制四魔、有定名已成十力、有定名斷諸罣閡、有定名造燈光、有定名堅住若地、有定名如須彌、有定名猶安明、有定名智行光燿、有定名智不可計隨具教、有定名心教柔軟、有定名無所求脫、有定名如水日月光、有定名猶如佛身、有定名等諸無我、有定名調象隨教、有定名見得諸佛念、有定名法意無礙、有定名無退不轉、有定名眾毒消淨如月、有定名入空寂、有定名曉眾想、有定名無願、有定名住一心、有定名如金剛、有定名無極光莫能當、有定名自在淨、有定名內諸勞煩盡、有定名廣大如空、有定名入一切業、有定名心思得慧、有定名慧悅人無盡、有定名成聖慧、有定名總無所忘、有定名冥普見明皆多樂、有定名慈行、有定名心本淨大哀、有定名入諸護、有定名心等入無所礙脫、有定名法法住、有定名智明達、有定名解暢、有定名不可數、有定名充飽眾、有定名無不了、有定名脫慧隨化眾、有定名金剛蓮華、有定名了無常、有定名尊智慧、有定名勇伏、有定名諸佛念、有定名隨教明脫、有定名嚴佛土、有定名開闢靜諸國、有定名入眾生心喜、有定名正真直、有定名以菩薩道六度無極嚴、有定名覺解結、有定名覺意華、有定名施脫若天藥、有定名光無不周、有定名明無住佛、有定名甚深妙、有定名積寶如海、有定名如山方面、有定名神足甚廣無不總、有定名見無數佛、有定名總諸學、有定名如彈指頃無不知、有定名智不可限計如大海，如是等定億億巨姟，菩薩以住寂度無極普備斯定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩已住寂度無極悉能逮成諸三昧定。粗舉都較，取要言之，演諸三昧名：有三昧名曰照明、有定名月光、有定名莊嚴、有定名嚴燿、有定名修嚴、有定名無極暉猛伏、有定名其明消冥、有定名如諸法教、有定名成光明、有定名無所憂、有定名立堅固、有定名等如太山、有定名法明、有定名法御、有定名法君、有定名法慧順教、有定名感法寶、有定名法城總持御、有定名知人意行、有定名幢英棄眾煩苛、有定名力制四魔、有定名已成十力、有定名斷諸罣閡、有定名造燈光、有定名堅住若地、有定名如須彌、有定名猶安明、有定名智行光燿、有定名智不可計隨具教、有定名心教柔軟、有定名無所求脫、有定名如水日月光、有定名猶如佛身、有定名等諸無我、有定名調象隨教、有定名見得諸佛念、有定名法意無礙、有定名無退不轉、有定名眾毒消淨如月、有定名入空寂、有定名曉眾想、有定名無願、有定名住一心、有定名如金剛、有定名無極光莫能當、有定名自在淨、有定名內諸勞煩盡、有定名廣大如空、有定名入一切業、有定名心思得慧、有定名慧悅人無盡、有定名成聖慧、有定名總無所忘、有定名冥普見明皆多樂、有定名慈行、有定名心本淨大哀、有定名入諸護、有定名心等入無所礙脫、有定名法法住、有定名智明達、有定名解暢、有定名不可數、有定名充飽眾、有定名無不了、有定名脫慧隨化眾、有定名金剛蓮華、有定名了無常、有定名尊智慧、有定名勇伏、有定名諸佛念、有定名隨教明脫、有定名嚴佛土、有定名開闢靜諸國、有定名入眾生心喜、有定名正真直、有定名以菩薩道六度無極嚴、有定名覺解結、有定名覺意華、有定名施脫若天藥、有定名光無不周、有定名明無住佛、有定名甚深妙、有定名積寶如海、有定名如山方面、有定名神足甚廣無不總、有定名見無數佛、有定名總諸學、有定名如彈指頃無不知、有定名智不可限計如大海，如是等定億億巨姟，菩薩以住寂度無極普備斯定。」

阿差末菩薩復謂舍利弗言：「智度無極而不可盡，為何謂也？如所聞慧輒建立行，故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十？順所聞、尋如意、如教習、從善友命、不自大、所作不忘、常恭恪、從經業、如言從、數習智、勤心受、不失節、不忘念、意不亂、興寶意、顯藥志、除諸病、是意器、樂忍辱、思樂諦、入慧意、學無厭、施無所慕、施無適莫、所聞諦思、歡喜啟受、心悅身輕、其意清和而無煩苛、所學如本、常喜說法、聞欲向道、法自守者、好聞正、不在異學、唯受雅、智度無極、逮於菩薩方等經、但慕聽權方便經、又好聞習四等心、復察解了無神通、如初意耳無異念、心務於諦善方便、唯欲聽之無生法、不貪觀但悅慈、了十二緣、達無常、知於苦、暢無我、欲知寂、分別空、解無相、體無願、曉生死、了功德、達眾生、知無忘、嚴其音、若城郭、所聞勤執、樂聽經寶、在俗知俗、啟於中意以為伴侶、欲聞降伏、諸事業常志思僥、普入諸法、慕斷貧乏——所云貧乏謂智不足、念解遵通、曉解聖慧、悅受正道、曉無智者悉化使知、了常遭苦、給不足者、別離一切、無功德業、明識其本、眾惡不為、暢益身義、達利眾生、解安隱行、樂不懷恨、欲別至尊無極之事、念諸佛法所因獲致，是為名曰如所聞慧輒建立行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩復謂舍利弗言：「智度無極而不可盡，為何謂也？如所聞慧輒建立行，故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十？順所聞、尋如意、如教習、從善友命、不自大、所作不忘、常恭恪、從經業、如言從、數習智、勤心受、不失節、不忘念、意不亂、興寶意、顯藥志、除諸病、是意器、樂忍辱、思樂諦、入慧意、學無厭、施無所慕、施無適莫、所聞諦思、歡喜啟受、心悅身輕、其意清和而無煩苛、所學如本、常喜說法、聞欲向道、法自守者、好聞正、不在異學、唯受雅、智度無極、逮於菩薩方等經、但慕聽權方便經、又好聞習四等心、復察解了無神通、如初意耳無異念、心務於諦善方便、唯欲聽之無生法、不貪觀但悅慈、了十二緣、達無常、知於苦、暢無我、欲知寂、分別空、解無相、體無願、曉生死、了功德、達眾生、知無忘、嚴其音、若城郭、所聞勤執、樂聽經寶、在俗知俗、啟於中意以為伴侶、欲聞降伏、諸事業常志思僥、普入諸法、慕斷貧乏——所云貧乏謂智不足、念解遵通、曉解聖慧、悅受正道、曉無智者悉化使知、了常遭苦、給不足者、別離一切、無功德業、明識其本、眾惡不為、暢益身義、達利眾生、解安隱行、樂不懷恨、欲別至尊無極之事、念諸佛法所因獲致，是為名曰如所聞慧輒建立行。」

阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩有三十二事所入隨時。何謂三十二？隨音響入(一)、欲入於觀(二)、入心所行(三)、入身求脫(四)、而濟眾生(五)、入不斷無常(六)、入無所著(七)、入隨因緣所可作為(八)、所入無人(九)、入於無壽(十)、入於無命(十一)、入去來今之所住處(十二)、入功德業(十三)、入空不懈(十四)、入于無想(十五)、而入無願不廢勤修，不以空取證，無想不願，護已不墮(十六)、欲入三昧而修正受，悉向成就三昧正受，以故不生無色天。所以者何？擁護所致(十七)、又入諸通智慧之原，雖爾不入盡滅之徑(十八)、又入無生濟諸所生(十九)、復入本際思惟其義(二十)、欲入無際而不取證。所以者何？有將護故、所云無護則為聲聞(二十一)、欲入眾生解無吾我，不捨大哀(二十二)、入一切畏生死之難(二十三)、所可遊入雖有生死無為生故(二十四)、又入所厭眾諸塵勞(二十五)、入厭欲者亦不墮落。所以者何？不中取證(二十六)、又入不思貪欲之黨、入不捨法(二十七)、入諸犯法而不為非(二十八)、入權方便。所以者何？由因眾生意墮貪愛，欲開化故(二十九，本闕三十)、所入教授應病與藥(三十一)、菩薩所度各得其所(三十二)，是為三十二事所導如事。所以者何？不失節故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗言：「菩薩有三十二事所入隨時。何謂三十二？隨音響入(一)、欲入於觀(二)、入心所行(三)、入身求脫(四)、而濟眾生(五)、入不斷無常(六)、入無所著(七)、入隨因緣所可作為(八)、所入無人(九)、入於無壽(十)、入於無命(十一)、入去來今之所住處(十二)、入功德業(十三)、入空不懈(十四)、入于無想(十五)、而入無願不廢勤修，不以空取證，無想不願，護已不墮(十六)、欲入三昧而修正受，悉向成就三昧正受，以故不生無色天。所以者何？擁護所致(十七)、又入諸通智慧之原，雖爾不入盡滅之徑(十八)、又入無生濟諸所生(十九)、復入本際思惟其義(二十)、欲入無際而不取證。所以者何？有將護故、所云無護則為聲聞(二十一)、欲入眾生解無吾我，不捨大哀(二十二)、入一切畏生死之難(二十三)、所可遊入雖有生死無為生故(二十四)、又入所厭眾諸塵勞(二十五)、入厭欲者亦不墮落。所以者何？不中取證(二十六)、又入不思貪欲之黨、入不捨法(二十七)、入諸犯法而不為非(二十八)、入權方便。所以者何？由因眾生意墮貪愛，欲開化故(二十九，本闕三十)、所入教授應病與藥(三十一)、菩薩所度各得其所(三十二)，是為三十二事所導如事。所以者何？不失節故。

「猶欲入城，會從門入；欲暢眾緣，當眼察之。解緣業者則不諍訟，欲令無爭莫如自守，欲知無言為佳快者，不如莫語。所以者何？不喜語者自護身口、不欲所止勿在彼居、不欲動者慎勿得轉、無悕望者亦無所想，是故曰等。欲不迷色當正堅住，已堅住者爾乃達至，不樂令變常自謹慎，若慕寂靜。將養己者勿得稱己；不欲下者莫自矜高，不高、不下具足正法；不喜損者無有能譴，若樂便安所作無失；無所失者則無有疑；無有疑者解無本故便無所失，等於三世而無差特。等三世者無所增損，不住於色、痛、想、行、識，亦無殊特；眼見色識則無所住，耳聲識、鼻香識、舌味識、身軟識、意法識悉無所住。從本淨行，如法、如慧，如審諦行、如無吾我。見諸法行無我曰慧；解諸所有皆無所有，亦悉無本是名曰慧；不以身綺而懷自大是名曰慧。知於菩薩習正真慧達為一切眾生之故，眾生故者心常不捨、不離諸法，是乃名曰菩薩習慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶欲入城，會從門入；欲暢眾緣，當眼察之。解緣業者則不諍訟，欲令無爭莫如自守，欲知無言為佳快者，不如莫語。所以者何？不喜語者自護身口、不欲所止勿在彼居、不欲動者慎勿得轉、無悕望者亦無所想，是故曰等。欲不迷色當正堅住，已堅住者爾乃達至，不樂令變常自謹慎，若慕寂靜。將養己者勿得稱己；不欲下者莫自矜高，不高、不下具足正法；不喜損者無有能譴，若樂便安所作無失；無所失者則無有疑；無有疑者解無本故便無所失，等於三世而無差特。等三世者無所增損，不住於色、痛、想、行、識，亦無殊特；眼見色識則無所住，耳聲識、鼻香識、舌味識、身軟識、意法識悉無所住。從本淨行，如法、如慧，如審諦行、如無吾我。見諸法行無我曰慧；解諸所有皆無所有，亦悉無本是名曰慧；不以身綺而懷自大是名曰慧。知於菩薩習正真慧達為一切眾生之故，眾生故者心常不捨、不離諸法，是乃名曰菩薩習慧。」