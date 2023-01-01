阿差末菩薩經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第二

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗：「發菩薩心永無窮盡。所以者何？不文飾故，亦不諛諂。其心質直，故曰殊特，不為綺辭，用清淨故平正無邪。其心柔軟而無麁獷，篤信真要未曾變改，所立堅強而無動轉，正住不搖，無能憎嫉而嬈害者。以何等故無能嬈者？其行治業莫能逮故。有所建立無能誹者。所以莫能譏謗者何？敢所興造，無根原故。所以無根，用中正故。所言至誠終無有異，有所興功無所悕望、不求名稱，為眾所歎咸共戴仰，無能得短。所以無能得其短者，有所造作長安隱故。所以自致永安隱何？所興功德無懈惓故，所以不厭用愍一切眾生之故。所以愍念眾生者何？用無極慈為懈惓者而興精進。所以者何？欲以養育眾生之故。所以養育眾生者何？由斯之便成功德故。所修效力不悕望福所以無求，其心淨故，皆蒙法恩故無所求。人亦有力，何謂為力？曰是佛力，以是之義護一切故；所以護之，欲令群黎各得其所；所以欲令各得所者，使無恨故；所以無恨，所作事業極安諦故；所以諦者，由是之故無能制止、無能諫抑令止寂然。猶若紫金而無點污，所以喻之如紫金色；以無有穢，所以無穢，用本淨故；所以為淨，本行去穢故；所以去穢，內以淨故；所以消瑕，瑕已盡故，由是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「發菩薩心永無窮盡。所以者何？不文飾故，亦不諛諂。其心質直，故曰殊特，不為綺辭，用清淨故平正無邪。其心柔軟而無麁獷，篤信真要未曾變改，所立堅強而無動轉，正住不搖，無能憎嫉而嬈害者。以何等故無能嬈者？其行治業莫能逮故。有所建立無能誹者。所以莫能譏謗者何？敢所興造，無根原故。所以無根，用中正故。所言至誠終無有異，有所興功無所悕望、不求名稱，為眾所歎咸共戴仰，無能得短。所以無能得其短者，有所造作長安隱故。所以自致永安隱何？所興功德無懈惓故，所以不厭用愍一切眾生之故。所以愍念眾生者何？用無極慈為懈惓者而興精進。所以者何？欲以養育眾生之故。所以養育眾生者何？由斯之便成功德故。所修效力不悕望福所以無求，其心淨故，皆蒙法恩故無所求。人亦有力，何謂為力？曰是佛力，以是之義護一切故；所以護之，欲令群黎各得其所；所以欲令各得所者，使無恨故；所以無恨，所作事業極安諦故；所以諦者，由是之故無能制止、無能諫抑令止寂然。猶若紫金而無點污，所以喻之如紫金色；以無有穢，所以無穢，用本淨故；所以為淨，本行去穢故；所以去穢，內以淨故；所以消瑕，瑕已盡故，由是清淨。」

阿差末謂舍利弗：「心已淨者貪欲轉消，其無貪欲是不可盡。其諸惡心不能復亂，又其心明護於惡意，由是之故曰不可盡。其心瞋怒有所眾貪，汲汲于欲，貢高自大，諸所不可皆悉盡索。將為菩薩常護是心，當曉是心而不可盡，捨無瞻勢及諸垢濁，當達是心不令懈怠，則知其心為不可盡。若憒亂者隨時將護，其無智者養育使成，計於一切眾生之黨——有功德法、無功德法——咸便度脫至於大安，則知其心而不可盡。訓誨一切眾生之等，諸在厄難皆令興立無極功德，則知是心永不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗：「心已淨者貪欲轉消，其無貪欲是不可盡。其諸惡心不能復亂，又其心明護於惡意，由是之故曰不可盡。其心瞋怒有所眾貪，汲汲于欲，貢高自大，諸所不可皆悉盡索。將為菩薩常護是心，當曉是心而不可盡，捨無瞻勢及諸垢濁，當達是心不令懈怠，則知其心為不可盡。若憒亂者隨時將護，其無智者養育使成，計於一切眾生之黨——有功德法、無功德法——咸便度脫至於大安，則知其心而不可盡。訓誨一切眾生之等，諸在厄難皆令興立無極功德，則知是心永不可盡。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩所習亦不可盡。所以者何？用所布施故不可盡，諸可惠與，是名曰習施度無極；於一切物多少取足不以汲汲，是則名曰戒度無極；一切有嬈於菩薩身，不起瞋心如毛髮者，是則曰習忍度無極；所積功德常在眾前而不在後，是則曰習進度無極；一切所學悉勤用心，是則曰習寂度無極；諸所聽聞悉欲博達，是則曰習智度無極。菩薩當學修于大慈。何謂大慈？若有厄難來自歸者欲求救濟，寧亡身命不負要誓，是則習慈。其行哀者等猶如稱，若有加益不以忻悅、設誹謗者不以憂慼，是為菩薩隨時等哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩所習亦不可盡。所以者何？用所布施故不可盡，諸可惠與，是名曰習施度無極；於一切物多少取足不以汲汲，是則名曰戒度無極；一切有嬈於菩薩身，不起瞋心如毛髮者，是則曰習忍度無極；所積功德常在眾前而不在後，是則曰習進度無極；一切所學悉勤用心，是則曰習寂度無極；諸所聽聞悉欲博達，是則曰習智度無極。菩薩當學修于大慈。何謂大慈？若有厄難來自歸者欲求救濟，寧亡身命不負要誓，是則習慈。其行哀者等猶如稱，若有加益不以忻悅、設誹謗者不以憂慼，是為菩薩隨時等哀。

「菩薩所學則以三事淨身、口、心，終不傳惡，未曾念邪愚憃之業。菩薩雖學獨步無師亦不自大，其所學意不捨普智，諸通敏慧攬諸佛法、菩薩之業。在人所求不逆其心，無所短乏，致一切法而得自在。又習悔過，身有罪惡未曾藏匿，用無量福勸助功德。菩薩修學讚勸諸佛頒宣道義，奉習勤學正士之法；所以學此正士之法，欲成覺故。其心堅固，不捨弘誓無極德鎧，所以不捨，欲化一切眾生之故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所學則以三事淨身、口、心，終不傳惡，未曾念邪愚憃之業。菩薩雖學獨步無師亦不自大，其所學意不捨普智，諸通敏慧攬諸佛法、菩薩之業。在人所求不逆其心，無所短乏，致一切法而得自在。又習悔過，身有罪惡未曾藏匿，用無量福勸助功德。菩薩修學讚勸諸佛頒宣道義，奉習勤學正士之法；所以學此正士之法，欲成覺故。其心堅固，不捨弘誓無極德鎧，所以不捨，欲化一切眾生之故。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩有四為不可盡。何謂為四？一曰、開示之心，二曰、法施，三曰、訓誨眾生，四曰、積累功德；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩有四為不可盡。何謂為四？一曰、開示之心，二曰、法施，三曰、訓誨眾生，四曰、積累功德；是為四。

「復有四：一曰、習在閑居山巖獨處，有施多少趣足而已；二曰、於眾功德而無厭足；三曰、博學不惓；四曰、所願智慧不以為勞；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四：一曰、習在閑居山巖獨處，有施多少趣足而已；二曰、於眾功德而無厭足；三曰、博學不惓；四曰、所願智慧不以為勞；是為四。

「復有四：一曰、校計規度，二曰、思惟本末，三曰、智慮通達，四曰、所念普具；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四：一曰、校計規度，二曰、思惟本末，三曰、智慮通達，四曰、所念普具；是為四。

「復有四：一曰、離于眾惡而修上脫，二曰、其上脫者是菩薩教，三曰、解諸惡本，四曰、念于微妙無上之脫；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四：一曰、離于眾惡而修上脫，二曰、其上脫者是菩薩教，三曰、解諸惡本，四曰、念于微妙無上之脫；是為四。

「復有四事：一曰、解於五陰，二曰、曉於四大——地、水、火、風，三曰、了六衰之原，四曰、其所覩見十二因緣無有邊際；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事：一曰、解於五陰，二曰、曉於四大——地、水、火、風，三曰、了六衰之原，四曰、其所覩見十二因緣無有邊際；是為四。

「復有四事：一曰、無常生死之語而不可盡，二曰、苦痛之教，三曰、無吾我訓，四曰、寂寞無為之業亦不可盡；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事：一曰、無常生死之語而不可盡，二曰、苦痛之教，三曰、無吾我訓，四曰、寂寞無為之業亦不可盡；是為四。」

阿差末謂舍利弗：「舉要言之，諸菩薩學皆近佛道。以是之故，分別道俗悉不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗：「舉要言之，諸菩薩學皆近佛道。以是之故，分別道俗悉不可盡。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩修行心不可盡。所以者何？於諸功德而不懈怠，從次轉上成就其處；所云處者，菩薩十地。其所修行猶如大海所苞無厭，所以然者，多所救度一切眾生。其所修行則為元首，所以然者，出其上故，修行最上所可總攬，諸在下者令修專行一切法故若持眾善。所以者何？用最尊故。所以修度，因則受決皆由專精；用不退故自致具足，因其專精所願輒成，以成大願。其所修行永無所恃則是定意，依修柔軟所造行者而不缺漏，修行伏意是其道業修行自守。所以者何？以不復與眾惡從事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「菩薩修行心不可盡。所以者何？於諸功德而不懈怠，從次轉上成就其處；所云處者，菩薩十地。其所修行猶如大海所苞無厭，所以然者，多所救度一切眾生。其所修行則為元首，所以然者，出其上故，修行最上所可總攬，諸在下者令修專行一切法故若持眾善。所以者何？用最尊故。所以修度，因則受決皆由專精；用不退故自致具足，因其專精所願輒成，以成大願。其所修行永無所恃則是定意，依修柔軟所造行者而不缺漏，修行伏意是其道業修行自守。所以者何？以不復與眾惡從事故。

「專精布施，菩薩不以身心有所貪愛，轉增上故。專精奉戒亦為甚難，所以然者，教犯戒者使不為惡故。專精忍辱亦為甚難，所以然者，雖在尊位、財富、極樂，不輕貧賤、羸劣、弱者，是為忍辱。所修專行精進難及，坐佛樹下若有人來言：『起，避去，我坐其處，先取佛道。』即捨與處，是為精進。專精禪思所以難者，莫能及逮，所修專精輒能成辦，無所悕望故，是曰禪思。專智慧難。所以者何？積功累德不以勞煩，是為智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「專精布施，菩薩不以身心有所貪愛，轉增上故。專精奉戒亦為甚難，所以然者，教犯戒者使不為惡故。專精忍辱亦為甚難，所以然者，雖在尊位、財富、極樂，不輕貧賤、羸劣、弱者，是為忍辱。所修專行精進難及，坐佛樹下若有人來言：『起，避去，我坐其處，先取佛道。』即捨與處，是為精進。專精禪思所以難者，莫能及逮，所修專精輒能成辦，無所悕望故，是曰禪思。專智慧難。所以者何？積功累德不以勞煩，是為智慧。

「出入行步安庠和雅，威儀備悉，所以然者，其功祚強無能危者。修無所畏，曉了深法，鈎玄致遠故。奉修尊心，所以然者，其明極微，無不達故。行不可盡。所以者何？所住堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出入行步安庠和雅，威儀備悉，所以然者，其功祚強無能危者。修無所畏，曉了深法，鈎玄致遠故。奉修尊心，所以然者，其明極微，無不達故。行不可盡。所以者何？所住堅固。

「何謂專精？其意坦然常念一切，無所依者令得其依、若有闇冥使覩道明、無所歸者悉受其歸、其無善友為之善厚、其諛諂者令修質朴、見其麁獷顯示忍辱、柔軟、和雅。所以者何？以德化故。在譎詭中而為列露真正之義，於校飾中不為綺大，在無反復行報恩德，在眾惡處而修善行，在廢退處奉修德祚，在欺慢處常行恭恪，在貢高處不懷自大，在求便處無能得短，不念人惡、不宣缺漏，若在不正輒往將護使入正諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂專精？其意坦然常念一切，無所依者令得其依、若有闇冥使覩道明、無所歸者悉受其歸、其無善友為之善厚、其諛諂者令修質朴、見其麁獷顯示忍辱、柔軟、和雅。所以者何？以德化故。在譎詭中而為列露真正之義，於校飾中不為綺大，在無反復行報恩德，在眾惡處而修善行，在廢退處奉修德祚，在欺慢處常行恭恪，在貢高處不懷自大，在求便處無能得短，不念人惡、不宣缺漏，若在不正輒往將護使入正諦。

「一切眾生皆來到所，見之欣然無瞋恚心，其有諫喻示進退宜、當然、不然，心無增減，篤信禍福所作歸身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生皆來到所，見之欣然無瞋恚心，其有諫喻示進退宜、當然、不然，心無增減，篤信禍福所作歸身。

「若在曠野山居巖處，如法無異，不貪利害、不惜身命，心淨之故初不增減。常護其口不忘傳語，不求奉敬。所以者何？恒知節限，止足而已。其心柔和，不隨弊惡、失禮義者，有功德故。度於生死、息眾苦患。所以者何？由是之故，菩薩慧意永不可盡，生死往反亦不可盡，以權方便明了，隨時訓誨眾生迷於終始不可盡者，使求佛道明不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在曠野山居巖處，如法無異，不貪利害、不惜身命，心淨之故初不增減。常護其口不忘傳語，不求奉敬。所以者何？恒知節限，止足而已。其心柔和，不隨弊惡、失禮義者，有功德故。度於生死、息眾苦患。所以者何？由是之故，菩薩慧意永不可盡，生死往反亦不可盡，以權方便明了，隨時訓誨眾生迷於終始不可盡者，使求佛道明不可盡。」

舍利弗問阿差末言：「乃有異不可盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問阿差末言：「乃有異不可盡乎？」

阿差末言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「有。」

問：「何所是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何所是？」

阿差末曰：「菩薩布施復不可盡。所以者何？六度無極不可盡故，菩薩布施悉無有限。所謂限者：某是、某非，當施與某、不施與某甲，施不普濟、不應為施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「菩薩布施復不可盡。所以者何？六度無極不可盡故，菩薩布施悉無有限。所謂限者：某是、某非，當施與某、不施與某甲，施不普濟、不應為施。」

舍利弗問言：「菩薩之法當云何施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問言：「菩薩之法當云何施？」

阿差末曰：「飢者食之。所以者何？人依衣食乃得存命，便能蘇息、坐起、言語，則為安隱、身體康寧、氣力強盛。渴者施漿除其消渴。所以者何？若在後世周旋生死常不渴乏。有求車者輒隨意與，由是之報，後所生處神足飛行在所至到。其無衣者因施與之，後世所生便不抵突常抱慚愧。若於冥處施之燈火，則得道眼通見十方。若於世尊師父寺舍、二親長老前而作倡伎以娛樂之，後世所生得道耳聽徹聞無極。若無香者則施與之，後世所生逮致戒香、慧、定、解脫、知見品香，是身為被德熏之香。若復有求雜香名熏即與所好，後世所生身體香潔莫不悅豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「飢者食之。所以者何？人依衣食乃得存命，便能蘇息、坐起、言語，則為安隱、身體康寧、氣力強盛。渴者施漿除其消渴。所以者何？若在後世周旋生死常不渴乏。有求車者輒隨意與，由是之報，後所生處神足飛行在所至到。其無衣者因施與之，後世所生便不抵突常抱慚愧。若於冥處施之燈火，則得道眼通見十方。若於世尊師父寺舍、二親長老前而作倡伎以娛樂之，後世所生得道耳聽徹聞無極。若無香者則施與之，後世所生逮致戒香、慧、定、解脫、知見品香，是身為被德熏之香。若復有求雜香名熏即與所好，後世所生身體香潔莫不悅豫。

「所有甘美殊異之味，人來求者輒從意與，後世所生常得餚饌，若不甘者入口即美，宿之所殖而得是相。其無手巾因施與之，後世所生清淨無垢、為人所護。其無護者為之將護，猶若屋室，所以喻室覆蓋人故。隨其所乏而施與之，後世所生悉獲所當，尋得周給。病與醫藥，後世所生身常無病、不生、不死，無有眾患，恒獲安隱，一切備足靡所不主。其無僕使給與奴婢，後世所生自然具足。萬乘帝主制上御下無所乏少，其求眾寶則能與之，後世所生備悉成就三十有二大人之相。布施雜物若干種品，後世所生得八十種眾好之姿。象馬施者，後得大乘無極之意；以田施與因得具足寂度無極；妻子施與、惠所珍愛，後無異心當得佛道。所以者何？佛者極上，尊無儔匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有甘美殊異之味，人來求者輒從意與，後世所生常得餚饌，若不甘者入口即美，宿之所殖而得是相。其無手巾因施與之，後世所生清淨無垢、為人所護。其無護者為之將護，猶若屋室，所以喻室覆蓋人故。隨其所乏而施與之，後世所生悉獲所當，尋得周給。病與醫藥，後世所生身常無病、不生、不死，無有眾患，恒獲安隱，一切備足靡所不主。其無僕使給與奴婢，後世所生自然具足。萬乘帝主制上御下無所乏少，其求眾寶則能與之，後世所生備悉成就三十有二大人之相。布施雜物若干種品，後世所生得八十種眾好之姿。象馬施者，後得大乘無極之意；以田施與因得具足寂度無極；妻子施與、惠所珍愛，後無異心當得佛道。所以者何？佛者極上，尊無儔匹。

「假使有人從其菩薩求滿倉穀，即能與之未曾貪悋，後逮法藏充備道慧無所匱乏。菩薩設得為轉輪王主四天下、七寶盈滿，若有來求而不愛惜輒能盡施，後所生處逮一切智，諸通聖慧廣濟一切。以妙伎樂而施與者，後得經典，樂以法樂，莫不歡然。若為勢位有忠羽翼行菩薩法——猶如王者之忠臣——有人來求以自輔政即能與之，由是之故，後佛法教欲坐道場，於佛樹下降伏魔兵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使有人從其菩薩求滿倉穀，即能與之未曾貪悋，後逮法藏充備道慧無所匱乏。菩薩設得為轉輪王主四天下、七寶盈滿，若有來求而不愛惜輒能盡施，後所生處逮一切智，諸通聖慧廣濟一切。以妙伎樂而施與者，後得經典，樂以法樂，莫不歡然。若為勢位有忠羽翼行菩薩法——猶如王者之忠臣——有人來求以自輔政即能與之，由是之故，後佛法教欲坐道場，於佛樹下降伏魔兵。

「以手施人，後為一切道法之首；耳、鼻施者，後身具足無一缺漏；以眼施者，後逮法眼為一切首道法之眼；以頭施者，後所生處三世特尊，獨步無侶，諸通敏慧；肌肉施者，後成佛道，人來聽經；捨諸不要皆獲真正。菩薩破骨以髓施者，後得佛道，身如金剛無能動搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以手施人，後為一切道法之首；耳、鼻施者，後身具足無一缺漏；以眼施者，後逮法眼為一切首道法之眼；以頭施者，後所生處三世特尊，獨步無侶，諸通敏慧；肌肉施者，後成佛道，人來聽經；捨諸不要皆獲真正。菩薩破骨以髓施者，後得佛道，身如金剛無能動搖。」

阿差末曰：「菩薩不以色故而有所施，用修正故。若來求多、後人求少，悉遍與之使各得足。若施與時，不恐、不怖、不畏、不懅，無貪行施，不懷悔恨，心未曾變。菩薩無輕慢施，專心而與；無諛諂施，不持惡物、無所中者以與人也。菩薩布施，未曾觀察某有福祚、甲有罪殃，無有狐疑、不別好醜，不中斷絕遺漏施也。何謂中斷遺漏施？於大會中獨與一人、不與一人，悉欲遍濟。所以者何？菩薩所施常懷篤信，不念懈惓，無惱患施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「菩薩不以色故而有所施，用修正故。若來求多、後人求少，悉遍與之使各得足。若施與時，不恐、不怖、不畏、不懅，無貪行施，不懷悔恨，心未曾變。菩薩無輕慢施，專心而與；無諛諂施，不持惡物、無所中者以與人也。菩薩布施，未曾觀察某有福祚、甲有罪殃，無有狐疑、不別好醜，不中斷絕遺漏施也。何謂中斷遺漏施？於大會中獨與一人、不與一人，悉欲遍濟。所以者何？菩薩所施常懷篤信，不念懈惓，無惱患施。

「菩薩布施不呼人至前，目自見面乃與之也，亦不思惟某善、某惡，不必選求得成道者，來者便與。施人之後不作是念：『某已得道、某不得道。』菩薩施與，見奉持戒人來受其物不以欣然、見無戒者亦無異心，其所施與不望還報、有所施者不求名稱使遠近聞，不自咨嗟、不惡誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩布施不呼人至前，目自見面乃與之也，亦不思惟某善、某惡，不必選求得成道者，來者便與。施人之後不作是念：『某已得道、某不得道。』菩薩施與，見奉持戒人來受其物不以欣然、見無戒者亦無異心，其所施與不望還報、有所施者不求名稱使遠近聞，不自咨嗟、不惡誹謗。

「菩薩施與不行煩擾、不懷恨施，無瞋恚施、不歡喜施。菩薩布施不念後世當得其福、不起忿心罵詈愚施，有來求者不前却彼乃施與之，不輕易施、不倩他人持物往與。所以者何？手自酙酌。亦不念言：『值吾前施，不當前者不施與之。』不罣礙施，自用心施；不卒暴施，手自授之。不沈吟施，乍與、乍不與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩施與不行煩擾、不懷恨施，無瞋恚施、不歡喜施。菩薩布施不念後世當得其福、不起忿心罵詈愚施，有來求者不前却彼乃施與之，不輕易施、不倩他人持物往與。所以者何？手自酙酌。亦不念言：『值吾前施，不當前者不施與之。』不罣礙施，自用心施；不卒暴施，手自授之。不沈吟施，乍與、乍不與。

「菩薩不念：『吾所可施，疲惓勞極。』施從來者，不多、不少，不選擇物惡者與之、好者留之。若有來求，如本言要未曾減損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不念：『吾所可施，疲惓勞極。』施從來者，不多、不少，不選擇物惡者與之、好者留之。若有來求，如本言要未曾減損。

「菩薩所施愍念眾生，弘無偏黨，欲令受者常獲安隱。若施與時則念：『其人是吾國界。』所以者何？一切皆是菩薩之道地也。又所施者，少不輕己、多不歡喜。雖布施多，不自察言：『我今廣施所與如法。』無悕望故。菩薩所施，不念：『是福當有所生受其功報。』所以者何？施於一切眾生蒙恩故。所施人者亦不念之：『吾於天上、天下、人中獨致尊勢。』其所施與普為眾生，不以其福求慕四王釋梵之位，亦復不貪轉輪聖王，不習聲聞、緣覺之心。菩薩施與心不念言：『所施具足。』亦不惟少、足與不足。有所施者，使一切眾不離於佛諸通敏慧；所施與者，常得其時，無有不應。不以兵仗、毒藥施與；以安施人，不加嬈害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所施愍念眾生，弘無偏黨，欲令受者常獲安隱。若施與時則念：『其人是吾國界。』所以者何？一切皆是菩薩之道地也。又所施者，少不輕己、多不歡喜。雖布施多，不自察言：『我今廣施所與如法。』無悕望故。菩薩所施，不念：『是福當有所生受其功報。』所以者何？施於一切眾生蒙恩故。所施人者亦不念之：『吾於天上、天下、人中獨致尊勢。』其所施與普為眾生，不以其福求慕四王釋梵之位，亦復不貪轉輪聖王，不習聲聞、緣覺之心。菩薩施與心不念言：『所施具足。』亦不惟少、足與不足。有所施者，使一切眾不離於佛諸通敏慧；所施與者，常得其時，無有不應。不以兵仗、毒藥施與；以安施人，不加嬈害。

「菩薩布施從佛法教，所可惠施知一切空，所以施者以為因緣有所興發，由斯之故而不可盡。所施與者悉曉無想，為諸想者建其因緣故不可盡。所可施者皆達無願，為諸願者作善因緣，由是之宜故不可盡。以道法意而有所施，其心堅強，完具甚安，無所破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩布施從佛法教，所可惠施知一切空，所以施者以為因緣有所興發，由斯之故而不可盡。所施與者悉曉無想，為諸想者建其因緣故不可盡。所可施者皆達無願，為諸願者作善因緣，由是之宜故不可盡。以道法意而有所施，其心堅強，完具甚安，無所破壞。

「菩薩所施，其在三界無能逮者，所可施與欲令其福歸流一切菩薩之業，其志常建一切智心，以是之故為不可盡。所施與者以脫諸想，總攬眾魔令不自在，離諸煩苛故不可盡。菩薩所施與眾超異，明泥洹故，所可施者決眾疑心故不可盡。所施與者正住佛道不懷異心，所施等願故不可盡。菩薩所施坐佛樹下得成正覺，所施與者及無央數不可稱計眾生之類皆荷濟度故不可盡。所施與者不可盡矣，其事廣大，所施與者以得道處，無能動者、無能超踰，況復施者？故不可盡。所施與者其心坦然，如一切智故不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所施，其在三界無能逮者，所可施與欲令其福歸流一切菩薩之業，其志常建一切智心，以是之故為不可盡。所施與者以脫諸想，總攬眾魔令不自在，離諸煩苛故不可盡。菩薩所施與眾超異，明泥洹故，所可施者決眾疑心故不可盡。所施與者正住佛道不懷異心，所施等願故不可盡。菩薩所施坐佛樹下得成正覺，所施與者及無央數不可稱計眾生之類皆荷濟度故不可盡。所施與者不可盡矣，其事廣大，所施與者以得道處，無能動者、無能超踰，況復施者？故不可盡。所施與者其心坦然，如一切智故不可盡。」

舍利弗言：「善哉善哉！仁者阿差末嘆菩薩施及不可盡，快哉乃爾。願欲受聽菩薩戒禁不可盡誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉善哉！仁者阿差末嘆菩薩施及不可盡，快哉乃爾。願欲受聽菩薩戒禁不可盡誼。」

阿差末曰：「菩薩戒淨亦不可盡，有六十四事。何謂六十四？菩薩行仁，不懷害心加于眾生，身亦不殺、不取人物、不犯他妻。若見菩薩及向眾生，常行至誠未曾兩舌，有諍訟者常和解之，終無罵詈不為惡口。所以者何？常有慚恥，所言護舌，不妄說事。於一切人不念嫉妬，不興恚心向于眾生。所以者何？由此能忍，後世端正。常正其心不事餘學，恒抱悅心在於佛道。所以者何？其心清淨，無有塵垢，愛樂佛法，所以然者，解無異法能出上者，至心在道用慈仁故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「菩薩戒淨亦不可盡，有六十四事。何謂六十四？菩薩行仁，不懷害心加于眾生，身亦不殺、不取人物、不犯他妻。若見菩薩及向眾生，常行至誠未曾兩舌，有諍訟者常和解之，終無罵詈不為惡口。所以者何？常有慚恥，所言護舌，不妄說事。於一切人不念嫉妬，不興恚心向于眾生。所以者何？由此能忍，後世端正。常正其心不事餘學，恒抱悅心在於佛道。所以者何？其心清淨，無有塵垢，愛樂佛法，所以然者，解無異法能出上者，至心在道用慈仁故。

「若見沙門、梵志，輒以五體而自歸禮。何謂為五？兩手、兩膝及其頭腦，稽首足下。所以者何？因得佛道一切歸故。心常柔軟，見人犯非慎己不為，所不缺戒，無有聲聞、緣覺心故。於諸犯戒而無所犯。所以者何？後世不欲生在於魚獵、愚闇家故。常修精進而不懈怠。所以者何？不與邪惡共從事故，戒禁完具未曾闕漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見沙門、梵志，輒以五體而自歸禮。何謂為五？兩手、兩膝及其頭腦，稽首足下。所以者何？因得佛道一切歸故。心常柔軟，見人犯非慎己不為，所不缺戒，無有聲聞、緣覺心故。於諸犯戒而無所犯。所以者何？後世不欲生在於魚獵、愚闇家故。常修精進而不懈怠。所以者何？不與邪惡共從事故，戒禁完具未曾闕漏。

「親近智德解深法者，不違遠故；篤信禁戒，所奉正故；順戒如法，一切眾生皆歌嘆故；其護戒禁清徹至真，本心快故；行持戒要無能傳非說其瑕穢，無邪心故；其戒完具，不復迷惑，從六衰故。所奉戒行莫不宣聞諸佛正覺之所知故；戒無所求，如己樂故；戒知止足，無所貪故；其戒純淑不雜眾惡，身意坦然無所樂故；常好閑居，未曾喜樂於眾閙故；戒能備悉如道法訓，不從他人有所受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「親近智德解深法者，不違遠故；篤信禁戒，所奉正故；順戒如法，一切眾生皆歌嘆故；其護戒禁清徹至真，本心快故；行持戒要無能傳非說其瑕穢，無邪心故；其戒完具，不復迷惑，從六衰故。所奉戒行莫不宣聞諸佛正覺之所知故；戒無所求，如己樂故；戒知止足，無所貪故；其戒純淑不雜眾惡，身意坦然無所樂故；常好閑居，未曾喜樂於眾閙故；戒能備悉如道法訓，不從他人有所受故。

「謹慎禁戒，不以好服而為綺飾，德無能逮，誓如本願。不以甘美而亂意也。所以者何？以有道力制眾惡故。所行如戒，諸天人民莫不悅故。行慈心戒，護眾生故；修悲哀戒，忍眾苦故；遵于護戒，不懈怠故；以等心戒，為一切眾任於善惡，無二心故。常察禁戒不為損耗，不聽其心為馳騁故；戒不念惡、不傳人非，護一切故；堅執持戒，不聽其意隨所欲故。順布施戒，養育一切眾生之故；為忍辱戒，不起心故；志精進戒，不迴轉故；禪思之戒，得安定故；奉智慧戒，博聽正義無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謹慎禁戒，不以好服而為綺飾，德無能逮，誓如本願。不以甘美而亂意也。所以者何？以有道力制眾惡故。所行如戒，諸天人民莫不悅故。行慈心戒，護眾生故；修悲哀戒，忍眾苦故；遵于護戒，不懈怠故；以等心戒，為一切眾任於善惡，無二心故。常察禁戒不為損耗，不聽其心為馳騁故；戒不念惡、不傳人非，護一切故；堅執持戒，不聽其意隨所欲故。順布施戒，養育一切眾生之故；為忍辱戒，不起心故；志精進戒，不迴轉故；禪思之戒，得安定故；奉智慧戒，博聽正義無厭足故。

「修廣聞戒，覺要法故；隨善師戒，達諸法故；捨惡師戒，離眾邪學、不真路故；無猗身戒，知諸萬物皆無常故；不貪命戒，其功德業如紫金故；無悔恨戒，其意淨故；無虛飾戒，學清淨故。不煩苛戒，其意鮮明無垢濁故；不焦然戒，不燒身故；不迷惑戒，不隨欲故；不危燒戒，無所害故；無抵突戒，心不亂故；伏心之戒，意無誤故；通寂靜戒，不為俗業之所廢故；順真正戒，智如教故。具諸願戒，本清淨故。如如來戒。所以者何？隨本要故。如佛定戒，常懷等心度眾生故。從一切智入道門戒。所以者何？不抱恨故。是為菩薩六十四事清淨禁戒而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修廣聞戒，覺要法故；隨善師戒，達諸法故；捨惡師戒，離眾邪學、不真路故；無猗身戒，知諸萬物皆無常故；不貪命戒，其功德業如紫金故；無悔恨戒，其意淨故；無虛飾戒，學清淨故。不煩苛戒，其意鮮明無垢濁故；不焦然戒，不燒身故；不迷惑戒，不隨欲故；不危燒戒，無所害故；無抵突戒，心不亂故；伏心之戒，意無誤故；通寂靜戒，不為俗業之所廢故；順真正戒，智如教故。具諸願戒，本清淨故。如如來戒。所以者何？隨本要故。如佛定戒，常懷等心度眾生故。從一切智入道門戒。所以者何？不抱恨故。是為菩薩六十四事清淨禁戒而不可盡。」

阿差末菩薩復謂舍利弗言：「菩薩復有淨戒：不自貪身、不念一切，不想我人、不計壽命，不思名色、痛、想、行、識，不猗四種：地、水、火、風。各有四大戒：不有眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，無身、口、心，其戒向淨，是相一心而不迷荒。諦觀諸法，戒以過空、無想、不願亦無形像，過於三界，不著、不縛。其戒不念爾，故不為已生。所以者何？無所生故，所以為戒，無作、不作，本無所造。由是之故，戒無部界，此止中間，亦無所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩復謂舍利弗言：「菩薩復有淨戒：不自貪身、不念一切，不想我人、不計壽命，不思名色、痛、想、行、識，不猗四種：地、水、火、風。各有四大戒：不有眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，無身、口、心，其戒向淨，是相一心而不迷荒。諦觀諸法，戒以過空、無想、不願亦無形像，過於三界，不著、不縛。其戒不念爾，故不為已生。所以者何？無所生故，所以為戒，無作、不作，本無所造。由是之故，戒無部界，此止中間，亦無所止。

「意淨為戒，識無所住。所以者何？無想念故。戒無所拘，所以然者，無欲力故。亦不住色，亦不無色，而俱同塵，是名曰戒。離婬、怒、癡，因愚冥脫，是故曰戒。不著、不斷，捨十二緣，是故曰戒。不念我所，除我、不我，不住欲故，是故曰戒。無作不求，不住色想，亦不處在一切名色，是故曰戒。不隨因緣，無煩、無苛，無我、非我，不與疑合，是故曰戒。亦不貪福，不無功德以越諸惡、非法之事。所以者何？愚者非法，是故曰戒。無有擾惱，其身心止，是故戒相。奉慎戒者如病得愈，不斷諸佛經典正籍；法身坦然，不可盡故不斷法身。所以者何？無二業故：一者、不著，二者、不斷。不斷聖眾，因用脫故。不斷諸學。所以者何？順禁戒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意淨為戒，識無所住。所以者何？無想念故。戒無所拘，所以然者，無欲力故。亦不住色，亦不無色，而俱同塵，是名曰戒。離婬、怒、癡，因愚冥脫，是故曰戒。不著、不斷，捨十二緣，是故曰戒。不念我所，除我、不我，不住欲故，是故曰戒。無作不求，不住色想，亦不處在一切名色，是故曰戒。不隨因緣，無煩、無苛，無我、非我，不與疑合，是故曰戒。亦不貪福，不無功德以越諸惡、非法之事。所以者何？愚者非法，是故曰戒。無有擾惱，其身心止，是故戒相。奉慎戒者如病得愈，不斷諸佛經典正籍；法身坦然，不可盡故不斷法身。所以者何？無二業故：一者、不著，二者、不斷。不斷聖眾，因用脫故。不斷諸學。所以者何？順禁戒故。」

阿差末菩薩謂舍利弗：「因本清淨故不可盡。何謂俗戒？謂生死處亦有盡矣。所以者何？在于五趣故名曰盡。所以盡者，有往反故不住一處。其外神仙、五通之戒、世俗之智求上長壽，神足命盡。所以者何？戒禁盡故。人戒十善亦復有盡。所以者何？違捨戒故。諸欲天子戒亦有盡。所以者何？功德畢故。諸色天子定戒亦盡。所以者何？其定亂故。無色天子寂戒亦盡。所以者何？寂意荒故。其道迹學無學羅漢戒亦有盡。所以者何？猗泥洹故。其緣覺戒亦復有盡。所以者何？無大哀故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩謂舍利弗：「因本清淨故不可盡。何謂俗戒？謂生死處亦有盡矣。所以者何？在于五趣故名曰盡。所以盡者，有往反故不住一處。其外神仙、五通之戒、世俗之智求上長壽，神足命盡。所以者何？戒禁盡故。人戒十善亦復有盡。所以者何？違捨戒故。諸欲天子戒亦有盡。所以者何？功德畢故。諸色天子定戒亦盡。所以者何？其定亂故。無色天子寂戒亦盡。所以者何？寂意荒故。其道迹學無學羅漢戒亦有盡。所以者何？猗泥洹故。其緣覺戒亦復有盡。所以者何？無大哀故。」

阿差末謂舍利弗言：「唯菩薩戒獨不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗言：「唯菩薩戒獨不可盡。」

舍利弗問：「以何等故戒不可盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「以何等故戒不可盡？」

阿差末曰：「其戒盡者，斯皆非戒；所以菩薩戒不可盡，其心不捨一切智故，是正真戒，為不斷種故不可盡。何謂果實道果無盡？所言種者，謂菩薩心；所云果實，則佛十力至不可盡；故曰菩薩戒不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「其戒盡者，斯皆非戒；所以菩薩戒不可盡，其心不捨一切智故，是正真戒，為不斷種故不可盡。何謂果實道果無盡？所言種者，謂菩薩心；所云果實，則佛十力至不可盡；故曰菩薩戒不可盡。」

阿差末謂舍利弗言：「菩薩忍辱亦不可盡，有三十二事。何謂三十二無盡？不著欲者，不興此念：『是我妻子，身皆不犯、不令他犯。』是故忍辱亦不可盡。不念眾惡、不恨一切，不恚眾生、不惟人惡，不與人諍、不忘助人，有所毀擊亦不掩戲。自護身行，將護眾人，慎己心不隨，常思善德，無愛欲意，得莊嚴身，信作善惡當得報應，口不妄語，其心清淨。菩薩心強不捨一切，諦自思計心所念邪即覺知之，心和柔軟，將護其心令惡不生。修清淨行生于梵天，從天上下還在人間，具足德相眾好八十，逮致和音猶如梵天。脫婬、怒、癡，不以惡顏、恚恨向人，所作功德未曾亡失，降伏外學、眾邪異術，以捨眾病、不遭厄難，以順具足諸佛道法，是為忍辱悉不可盡三十二事，是菩薩忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末謂舍利弗言：「菩薩忍辱亦不可盡，有三十二事。何謂三十二無盡？不著欲者，不興此念：『是我妻子，身皆不犯、不令他犯。』是故忍辱亦不可盡。不念眾惡、不恨一切，不恚眾生、不惟人惡，不與人諍、不忘助人，有所毀擊亦不掩戲。自護身行，將護眾人，慎己心不隨，常思善德，無愛欲意，得莊嚴身，信作善惡當得報應，口不妄語，其心清淨。菩薩心強不捨一切，諦自思計心所念邪即覺知之，心和柔軟，將護其心令惡不生。修清淨行生于梵天，從天上下還在人間，具足德相眾好八十，逮致和音猶如梵天。脫婬、怒、癡，不以惡顏、恚恨向人，所作功德未曾亡失，降伏外學、眾邪異術，以捨眾病、不遭厄難，以順具足諸佛道法，是為忍辱悉不可盡三十二事，是菩薩忍辱。

「何謂忍辱？若罵詈身，默不和之；若撾捶者，不念報之，是謂忍辱。所以者何？不見撾者、不覩己身、杖本空故。若有瞋者亦不懷恨，言若幻化，其起意來不生心逆，能伏意故。若念惡者，心若不知自思惟之：『斯人齎惡，吾不宜效。』有稱譽者不用悸喜。所以者何？不生此念：『得利益也。』降伏心故，若有衰耗，不以憂慼；己知足故，見人歎者不用為綺。若有誹謗不以為動。所以者何？智廣大故。有恭敬者不自貢高，修性安故。設禮拜者不用悅豫，亦不說言：『卿宜當然。』若得勢位不以自大。所以者何？心不動故。愍哀眾生，雖在勤苦不以患厭，在於樂處不用歡喜，曉了俗事皆無常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂忍辱？若罵詈身，默不和之；若撾捶者，不念報之，是謂忍辱。所以者何？不見撾者、不覩己身、杖本空故。若有瞋者亦不懷恨，言若幻化，其起意來不生心逆，能伏意故。若念惡者，心若不知自思惟之：『斯人齎惡，吾不宜效。』有稱譽者不用悸喜。所以者何？不生此念：『得利益也。』降伏心故，若有衰耗，不以憂慼；己知足故，見人歎者不用為綺。若有誹謗不以為動。所以者何？智廣大故。有恭敬者不自貢高，修性安故。設禮拜者不用悅豫，亦不說言：『卿宜當然。』若得勢位不以自大。所以者何？心不動故。愍哀眾生，雖在勤苦不以患厭，在於樂處不用歡喜，曉了俗事皆無常故。

「不以世八事而見傾動。所以者何？不處其中，為人所嬈終不還報，無敢犯者。假使有人節節解身悉能忍之，因欲具足菩薩業故。若害身者終無異意，了身四大合成、散滅，何足可貪？所以者何？緣是忍故當得佛身。悉忍眾惱不可計難。所以者何？緣是得致建立大安至道力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以世八事而見傾動。所以者何？不處其中，為人所嬈終不還報，無敢犯者。假使有人節節解身悉能忍之，因欲具足菩薩業故。若害身者終無異意，了身四大合成、散滅，何足可貪？所以者何？緣是忍故當得佛身。悉忍眾惱不可計難。所以者何？緣是得致建立大安至道力故。

「菩薩若在梵志學中，現身入火無所傷害，欲令其人知心清淨，化于惑意使志反真因得上天。其梵志學好喜火祠，菩薩所現無所不變，道德超殊莫能逮者。所以者何？諸梵、帝釋、四方天王稽首菩薩皆為作禮。菩薩忍辱無有邊底，以是之故曰不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若在梵志學中，現身入火無所傷害，欲令其人知心清淨，化于惑意使志反真因得上天。其梵志學好喜火祠，菩薩所現無所不變，道德超殊莫能逮者。所以者何？諸梵、帝釋、四方天王稽首菩薩皆為作禮。菩薩忍辱無有邊底，以是之故曰不可盡。

「其罵者忍，不以為恨，亦不念之：『誰罵我者？』因是寂然便入法忍。不思惟之：『罵吾眼、耳、鼻、口、身、意。若罵心乎，罵所在耶？』則過諸衰便逮法忍。不念一切誰來罵者，尋能得入無人之忍。是諸忍者悉不為忍。所以者何？假有號耳，諦計其忍猶山中響，有解此者入無常忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其罵者忍，不以為恨，亦不念之：『誰罵我者？』因是寂然便入法忍。不思惟之：『罵吾眼、耳、鼻、口、身、意。若罵心乎，罵所在耶？』則過諸衰便逮法忍。不念一切誰來罵者，尋能得入無人之忍。是諸忍者悉不為忍。所以者何？假有號耳，諦計其忍猶山中響，有解此者入無常忍。

「不念得我及得他人，逮中和忍。亦不自念：『身隨法教，某不住法，是名曰忍。我獨住道，其餘人者不建立道。』不興斯念：『我念空、不念實，念無思想、不念有想，念忍無餘、不念忍餘，念忍無願、不念有願，忍無生死、不有終始，忍為可、無不可，忍為有德、不為無德，念忍無生、不念所生，忍度於世、不與世合，忍為入道、不為無道，念忍為脫、不為無脫，解忍泥洹、不為生死。』菩薩忍辱不生此念。所以者何？不平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不念得我及得他人，逮中和忍。亦不自念：『身隨法教，某不住法，是名曰忍。我獨住道，其餘人者不建立道。』不興斯念：『我念空、不念實，念無思想、不念有想，念忍無餘、不念忍餘，念忍無願、不念有願，忍無生死、不有終始，忍為可、無不可，忍為有德、不為無德，念忍無生、不念所生，忍度於世、不與世合，忍為入道、不為無道，念忍為脫、不為無脫，解忍泥洹、不為生死。』菩薩忍辱不生此念。所以者何？不平等故。

「菩薩等忍為何謂也？解入空，無所斷、無所著，是菩薩忍。亦不念生、不念不生、不念化生。若無化生，不興念言有之與無，曉了此義至不可盡，以是名曰不可盡。忍悉無所作，不思當然及與不然，無有現者，無縛、無脫，亦無所生、無造起者，故無所生而不可盡。其忍如斯，是為逮得無所從生法忍。如計無所從生法忍至于如來坐佛樹下，入此忍者應得受決，曰不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩等忍為何謂也？解入空，無所斷、無所著，是菩薩忍。亦不念生、不念不生、不念化生。若無化生，不興念言有之與無，曉了此義至不可盡，以是名曰不可盡。忍悉無所作，不思當然及與不然，無有現者，無縛、無脫，亦無所生、無造起者，故無所生而不可盡。其忍如斯，是為逮得無所從生法忍。如計無所從生法忍至于如來坐佛樹下，入此忍者應得受決，曰不可盡。」

說是法忍品時，其在會者咸皆讚曰：「善哉善哉！如阿差末所說誠無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法忍品時，其在會者咸皆讚曰：「善哉善哉！如阿差末所說誠無有異。」

時十萬天悉以天華、名香、幡蓋供養，奉散阿差末身諸菩薩上，諸天伎樂自然為鳴以娛樂之，心各曠然懷寬弘意，一切皆言：「令諸眾生普悉得明若如來忍，其聞此音不恐、不懼，心不在懅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十萬天悉以天華、名香、幡蓋供養，奉散阿差末身諸菩薩上，諸天伎樂自然為鳴以娛樂之，心各曠然懷寬弘意，一切皆言：「令諸眾生普悉得明若如來忍，其聞此音不恐、不懼，心不在懅。」

諸華、名香、幡蓋充滿遍于三千大千佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸華、名香、幡蓋充滿遍于三千大千佛土。