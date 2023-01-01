阿差末菩薩經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩經卷第一

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在如來所遊居土，於寶嚴淨巍巍道場——悉是正覺之所建立，大德莊嚴而依積累神妙行業、成佛報應——諸菩薩宮宣揚無量如來變化，入無底慧遊於殊勝心懷悅豫，剖判普等所修聖行，諮嗟當來無際功勳、名稱無限平等正覺，以成佛道善轉法輪，開化無數諸學門徒，而於諸法常得自在，知眾生性、曉了諸根、度於彼岸，隨時方便、除諸罣礙，佛事無處住無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在如來所遊居土，於寶嚴淨巍巍道場——悉是正覺之所建立，大德莊嚴而依積累神妙行業、成佛報應——諸菩薩宮宣揚無量如來變化，入無底慧遊於殊勝心懷悅豫，剖判普等所修聖行，諮嗟當來無際功勳、名稱無限平等正覺，以成佛道善轉法輪，開化無數諸學門徒，而於諸法常得自在，知眾生性、曉了諸根、度於彼岸，隨時方便、除諸罣礙，佛事無處住無所住。

與大比丘眾六百萬人俱——心行和安，消滅塵勞、恩愛、眾弊，則是如來為法王子，修深奧法因正法生，威儀禮節進止光光，為大眾祐親歸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾六百萬人俱——心行和安，消滅塵勞、恩愛、眾弊，則是如來為法王子，修深奧法因正法生，威儀禮節進止光光，為大眾祐親歸如來。

復與無極諸菩薩俱，其數甚多不可稱限，一切大聖神通已達，逮得總持辯才無礙，神智妙達不可攀喻，一心念頃遊無量國供養十方諸如來眾，明識所奉，聽法無厭，諮受奉宣，常懷勤修，訓誨群黎，權智普備，所度無極，立無蓋門，皆越妄想，無應、不應，近一切智諸通慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無極諸菩薩俱，其數甚多不可稱限，一切大聖神通已達，逮得總持辯才無礙，神智妙達不可攀喻，一心念頃遊無量國供養十方諸如來眾，明識所奉，聽法無厭，諮受奉宣，常懷勤修，訓誨群黎，權智普備，所度無極，立無蓋門，皆越妄想，無應、不應，近一切智諸通慧地。

其名曰：天明菩薩、選戰菩薩、照藏菩薩、除慢菩薩、勇步菩薩、眼根菩薩、離言菩薩、除冥菩薩，如是等類菩薩會者，浩浩皓皓不可思議德皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：天明菩薩、選戰菩薩、照藏菩薩、除慢菩薩、勇步菩薩、眼根菩薩、離言菩薩、除冥菩薩，如是等類菩薩會者，浩浩皓皓不可思議德皆如是。

爾時，世尊入諸菩薩所願成行，其法名曰無陰蓋門，淨諸開士嚴妙道場，正覺法力具無所畏，聖慧之室遊於諸法而得自在，攝總持印曉了辯才，所入道門以大神通普至啟明。講暢分別不退法輪等御諸乘，通一法界無所破壞，頒宣眾生諸根意性，敏達堅要決一切法，降伏魔場。隨應順法皆能開化塵勞結著、迷惑邪見、六十二疑，闡無礙智，明解無際，所勸助業尋為發遣。入於諸佛平等道慧，無施、無望、無處所門，演說諸法如審真諦，等處有想及與無想，曉了深奧十二緣起，積功累德不可稱限。莊嚴諸佛身、口、意行，志得由身，所知無盡，修四聖諦，教授聲聞身心靜寂，化緣覺乘逮一切智，具阿惟顏興大乘學，入一切法恣已獨步，嘆詠如來功勳之德。隨時宣示，委靡撫恤，訓誨以漸，導闡法藏顯其處所，除斯微翳開示明曜。世尊陶演講釋法教，使普流布周于十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入諸菩薩所願成行，其法名曰無陰蓋門，淨諸開士嚴妙道場，正覺法力具無所畏，聖慧之室遊於諸法而得自在，攝總持印曉了辯才，所入道門以大神通普至啟明。講暢分別不退法輪等御諸乘，通一法界無所破壞，頒宣眾生諸根意性，敏達堅要決一切法，降伏魔場。隨應順法皆能開化塵勞結著、迷惑邪見、六十二疑，闡無礙智，明解無際，所勸助業尋為發遣。入於諸佛平等道慧，無施、無望、無處所門，演說諸法如審真諦，等處有想及與無想，曉了深奧十二緣起，積功累德不可稱限。莊嚴諸佛身、口、意行，志得由身，所知無盡，修四聖諦，教授聲聞身心靜寂，化緣覺乘逮一切智，具阿惟顏興大乘學，入一切法恣已獨步，嘆詠如來功勳之德。隨時宣示，委靡撫恤，訓誨以漸，導闡法藏顯其處所，除斯微翳開示明曜。世尊陶演講釋法教，使普流布周于十方。

于時東方自然出現大金色光，其光照此寶淨道場及曜三千大千世界靡不周遍。大明韑曄皆蔽此土，日、月、釋梵及四天王所有威曜悉不復現，大神妙天、諸尊巍巍天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒光明悉歇，諸明月珠、焰光寶珠、大火錠燎悉亦消滅。如來至真無極大光——諸阿惟顏菩薩身明獨顯現耳，其餘一切所有光明皆沒不現。此大千國迥遠懸絕窈隱闇冥，日、月光明雖為廣大，威神巍巍不能及逮——照於彼鄉悉蒙光暉，其明不礙樹木、牆壁、須彌大山、雪山、黑山、目隣山、大目隣山、鐵圍山、大鐵圍山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時東方自然出現大金色光，其光照此寶淨道場及曜三千大千世界靡不周遍。大明韑曄皆蔽此土，日、月、釋梵及四天王所有威曜悉不復現，大神妙天、諸尊巍巍天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒光明悉歇，諸明月珠、焰光寶珠、大火錠燎悉亦消滅。如來至真無極大光——諸阿惟顏菩薩身明獨顯現耳，其餘一切所有光明皆沒不現。此大千國迥遠懸絕窈隱闇冥，日、月光明雖為廣大，威神巍巍不能及逮——照於彼鄉悉蒙光暉，其明不礙樹木、牆壁、須彌大山、雪山、黑山、目隣山、大目隣山、鐵圍山、大鐵圍山。

其明通過照於三千大千世界至無擇獄極於上方，地獄、餓鬼、畜生中者，其身皆荷此道明曜，眾苦悉除、惱痛休息、身心為安，各相慶賀，自謂遭時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其明通過照於三千大千世界至無擇獄極於上方，地獄、餓鬼、畜生中者，其身皆荷此道明曜，眾苦悉除、惱痛休息、身心為安，各相慶賀，自謂遭時。

於佛左側寶淨道場，尋自然生六十億姟七寶蓮華，其香芬馥普悉流布，聞莫不歡；其華柔軟大如車輪，光色煒曄；葉無數億，百千寶成其形正圓。而斯華上施交露帳校飾珠蓋，其華所演甘美好熏悉遍三千大千世界，此三千國諸天人民所有名香值斯華香悉亦消索，天上世間所遊居類，荷此華香咸樂法香不好愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛左側寶淨道場，尋自然生六十億姟七寶蓮華，其香芬馥普悉流布，聞莫不歡；其華柔軟大如車輪，光色煒曄；葉無數億，百千寶成其形正圓。而斯華上施交露帳校飾珠蓋，其華所演甘美好熏悉遍三千大千世界，此三千國諸天人民所有名香值斯華香悉亦消索，天上世間所遊居類，荷此華香咸樂法香不好愛欲。

於時賢者舍利弗覩如是像無極光明清淨蓮華驚喜無量，即從坐起行詣佛所，長跪叉手問世尊曰：「今者所覩為何瑞應現如是像、顯大光明、清淨蓮華不可稱計？自昔已來未曾見聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時賢者舍利弗覩如是像無極光明清淨蓮華驚喜無量，即從坐起行詣佛所，長跪叉手問世尊曰：「今者所覩為何瑞應現如是像、顯大光明、清淨蓮華不可稱計？自昔已來未曾見聞。」

佛告舍利弗：「有一菩薩名阿差末從東方來，與六十億菩薩俱、與眷屬圍遶，欲至此土故前現瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「有一菩薩名阿差末從東方來，與六十億菩薩俱、與眷屬圍遶，欲至此土故前現瑞。」

佛說未久，阿差末菩薩應時現身，與六十億菩薩俱進，則以菩薩無極威神顯大神足，開士變化震動佛國，奮大暉曜雨眾華香，亦復俱作百千伎樂。至於寶淨廣普道場往詣佛所，住上虛空如處於地，叉手自歸，以一音聲請告三千大千世界，則以義偈讚世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未久，阿差末菩薩應時現身，與六十億菩薩俱進，則以菩薩無極威神顯大神足，開士變化震動佛國，奮大暉曜雨眾華香，亦復俱作百千伎樂。至於寶淨廣普道場往詣佛所，住上虛空如處於地，叉手自歸，以一音聲請告三千大千世界，則以義偈讚世尊曰：

「聖雄捨貪欲， 鮮潔無垢染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖雄捨貪欲， 鮮潔無垢染，

其慧除窈冥， 施以清淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慧除窈冥， 施以清淨眼，

斷三垢勞惓， 消盡眾瑕疵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷三垢勞惓， 消盡眾瑕疵，

永滅諸塵勞， 今故稽首佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅諸塵勞， 今故稽首佛。

棄去所破壞， 化裂愚癡網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄去所破壞， 化裂愚癡網，

聖主有十力， 畏者悉降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖主有十力， 畏者悉降伏。

超越於眾會， 捨寂三放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越於眾會， 捨寂三放逸，

獨步如師子， 所遊無恐懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨步如師子， 所遊無恐懼。

其離垢光明， 無所不照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其離垢光明， 無所不照曜，

普念於一切， 濟度眾瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普念於一切， 濟度眾瑕穢，

無明在蔽隱， 消除諸闇塞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明在蔽隱， 消除諸闇塞，

其光所照曜， 如日出於雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光所照曜， 如日出於雲。

見眾人孤苦， 則為興愍哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾人孤苦， 則為興愍哀，

蠲除老、病、死， 無救為設護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除老、病、死， 無救為設護。

導師誘眾生， 弘慈常愍哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師誘眾生， 弘慈常愍哀，

其所修行業， 如醫療諸疾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所修行業， 如醫療諸疾；

尊舍利御眾， 化無明愚憃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊舍利御眾， 化無明愚憃，

聞已他人患， 度之如船師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已他人患， 度之如船師。

化無數塵勞， 所興眾妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化無數塵勞， 所興眾妄想，

其所遊居處， 無著如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所遊居處， 無著如蓮華。

了一切諸法， 本淨是寂寞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了一切諸法， 本淨是寂寞，

口所演音聲， 悉從因緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口所演音聲， 悉從因緣生。

無本橫造作， 由習而致此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無本橫造作， 由習而致此，

愍世懷慈哀， 降訓於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍世懷慈哀， 降訓於眾生。

歸命如虛空， 見一切如此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命如虛空， 見一切如此，

處在於世法， 不動如大山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在於世法， 不動如大山。

眾生因無覺， 習行不要業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生因無覺， 習行不要業，

雖遊習居處， 皆度生死難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖遊習居處， 皆度生死難。

道眼甚鮮明， 猶如青蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道眼甚鮮明， 猶如青蓮華，

其威神巍巍， 如月之盛滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其威神巍巍， 如月之盛滿。

一切世間人， 咸共諮嗟德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間人， 咸共諮嗟德，

捨惱不樂俗， 以故稽首佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨惱不樂俗， 以故稽首佛。」

於是阿差末與六十億菩薩頌此偈讚佛已，從虛空下稽首佛足，遶聖七匝却坐蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿差末與六十億菩薩頌此偈讚佛已，從虛空下稽首佛足，遶聖七匝却坐蓮華。

時舍利弗承佛威神而前問言：「唯然，世尊！阿差末菩薩為從何來？其佛所號？國土何類？世界遠近去是幾所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗承佛威神而前問言：「唯然，世尊！阿差末菩薩為從何來？其佛所號？國土何類？世界遠近去是幾所？」

佛言：「汝自以此問阿差末，當見發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝自以此問阿差末，當見發遣。」

時舍利弗問阿差末：「仁族姓子！所從來處去此遠近？其佛所號？世界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問阿差末：「仁族姓子！所從來處去此遠近？其佛所號？世界云何？」

時阿差末報舍利弗：「耆年續有去來想乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿差末報舍利弗：「耆年續有去來想乎？」

舍利弗曰：「唯，族姓子！吾想已斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「唯，族姓子！吾想已斷。」

阿差末曰：「唯，舍利弗！其想斷者志不懷二，何緣興念而發此問從何所來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「唯，舍利弗！其想斷者志不懷二，何緣興念而發此問從何所來？

「唯，舍利弗！其有來者為合會迹，假使去者為別離迹，若令不會無別離者，彼無去來，其無去來為聖道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者為合會迹，假使去者為別離迹，若令不會無別離者，彼無去來，其無去來為聖道行。

「唯，舍利弗！其有來者自然造相，若有去者罪福盡相。計罪福者為自然相，若於罪福盡諸相者則無有相，無往相者聖道所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者自然造相，若有去者罪福盡相。計罪福者為自然相，若於罪福盡諸相者則無有相，無往相者聖道所趣。

「唯，舍利弗！其有來者謂所願相，若有往者離於所願，其所願相離所往相則聖道相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者謂所願相，若有往者離於所願，其所願相離所往相則聖道相。

「唯，舍利弗！其有來者為起生相，若有往者則為滅相，除生往相，不起、不滅、無所往者則聖道相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者為起生相，若有往者則為滅相，除生往相，不起、不滅、無所往者則聖道相。

「唯，舍利弗！其有來者為訓誨門，若有往者教授盡索，生無教授、無盡之門則趣聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者為訓誨門，若有往者教授盡索，生無教授、無盡之門則趣聖道。

「唯，舍利弗！若有往來則墮於俗，無有去來乃謂為道。唯，舍利弗！以消去來、除於當來及諸境界乃趣聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！若有往來則墮於俗，無有去來乃謂為道。唯，舍利弗！以消去來、除於當來及諸境界乃趣聖道。

「唯，舍利弗！其有來者為現在相，若有去者為是離相，至於現在及去離相則趣聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者為現在相，若有去者為是離相，至於現在及去離相則趣聖道。

「唯，舍利弗！其有來者為是報應緣起之相，若有去者盡報應相，無有報應，不起、不滅至於無相乃趣聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者為是報應緣起之相，若有去者盡報應相，無有報應，不起、不滅至於無相乃趣聖道。

「唯，舍利弗！其有來者隨俗緣合而致徑路，若有去者謂是音聲、言教、文字為徑路也，設除音聲、文字、因緣徑路則趣聖道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其有來者隨俗緣合而致徑路，若有去者謂是音聲、言教、文字為徑路也，設除音聲、文字、因緣徑路則趣聖道。」

時舍利弗問阿差末：「唯，族姓子！吾今以此仁有辯才故欲相問。所以然者，欲得聽采本所未聞。猶，族姓子！關尹主者應得推問出入往反，設有重貨若復空行，欲得責稅故宜難詰：『卿何所齎以時輸稅？』唯，族姓子！吾亦如是。鄙等徒類為聲聞種，依猗他音而得解脫，合與緣響常宜諮受，諸正士等以用護斯將養大乘，從是出生聲聞、緣覺。以是之故，善哉，族姓子！為分別說所從來處、去此遠近、如來國土號字云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問阿差末：「唯，族姓子！吾今以此仁有辯才故欲相問。所以然者，欲得聽采本所未聞。猶，族姓子！關尹主者應得推問出入往反，設有重貨若復空行，欲得責稅故宜難詰：『卿何所齎以時輸稅？』唯，族姓子！吾亦如是。鄙等徒類為聲聞種，依猗他音而得解脫，合與緣響常宜諮受，諸正士等以用護斯將養大乘，從是出生聲聞、緣覺。以是之故，善哉，族姓子！為分別說所從來處、去此遠近、如來國土號字云何？」

阿差末曰：「唯，舍利弗！如來在前便可啟問，當為發遣，眾會被蒙決諸疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末曰：「唯，舍利弗！如來在前便可啟問，當為發遣，眾會被蒙決諸疑網。」

時舍利弗前問佛言：「阿差末菩薩所從來處去是遠近？其佛所號？國土何類？其聞名者，無央數人咸發道意，被大德鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗前問佛言：「阿差末菩薩所從來處去是遠近？其佛所號？國土何類？其聞名者，無央數人咸發道意，被大德鎧。」

佛言：「舍利弗！諦聽善思。彼世界名有稱功勳，及如來號若有聞者勿得懷疑，悉共信之。如來至真無所罣礙亦無陰蓋，一切敏達靡不通暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！諦聽善思。彼世界名有稱功勳，及如來號若有聞者勿得懷疑，悉共信之。如來至真無所罣礙亦無陰蓋，一切敏達靡不通暢。」

咸言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸言：「受教。」

佛告舍利弗：「東方去此度十江沙諸佛國土滿中諸塵過若干剎，有世界名阿尼彌沙，彼有佛號三曼跋陀如來、至真、等正覺，現在說法(阿尼彌沙者，晉言不眴；三曼跋陀者，晉言普賢)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「東方去此度十江沙諸佛國土滿中諸塵過若干剎，有世界名阿尼彌沙，彼有佛號三曼跋陀如來、至真、等正覺，現在說法(阿尼彌沙者，晉言不眴；三曼跋陀者，晉言普賢)。

「不眴世界無有聲聞、緣覺之名，世尊聖眾純諸菩薩，於往古世造行已備，布施調意，安庠聖哲，禁戒博聞，寂無放逸，止足功勳，建立閑靜。以忍辱力心不懷害；堅固精進積功累德，每生自克普皆禪思脫門三昧而正受矣。以神通慧而自娛樂，以無極智光明之曜隨時分別，班宣一切章句義理。所懷慈心等如虛空，其哀堅強愍於眾生，知其志性而開化之。其喜悅者，為雨甘露道法之味，雪除一切瞋恨怨結；其行護者離於二乘，以空無想立無願法，拔濟塵勞、眾魔、穢濁危害之患。明識眾生根本所趣十二緣起，觀察其疾應病與藥，執御斯心平等恒一，如地、水、火、風，無有憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不眴世界無有聲聞、緣覺之名，世尊聖眾純諸菩薩，於往古世造行已備，布施調意，安庠聖哲，禁戒博聞，寂無放逸，止足功勳，建立閑靜。以忍辱力心不懷害；堅固精進積功累德，每生自克普皆禪思脫門三昧而正受矣。以神通慧而自娛樂，以無極智光明之曜隨時分別，班宣一切章句義理。所懷慈心等如虛空，其哀堅強愍於眾生，知其志性而開化之。其喜悅者，為雨甘露道法之味，雪除一切瞋恨怨結；其行護者離於二乘，以空無想立無願法，拔濟塵勞、眾魔、穢濁危害之患。明識眾生根本所趣十二緣起，觀察其疾應病與藥，執御斯心平等恒一，如地、水、火、風，無有憎愛。

「降棄一切眾邪異學，若干法戰堅跱幢幡，猶如勇將大軍之師折伏嚴敵，入於深覺諸佛正法，十力無畏，離二品會，順從因緣有無之業，超越諸見，中間之行，棄捐吾我及人、壽命、有無處所，反真向偽倒見之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「降棄一切眾邪異學，若干法戰堅跱幢幡，猶如勇將大軍之師折伏嚴敵，入於深覺諸佛正法，十力無畏，離二品會，順從因緣有無之業，超越諸見，中間之行，棄捐吾我及人、壽命、有無處所，反真向偽倒見之本。

「諸經典門，如來法王法印印之，所演辯才無所罣礙，於無央數億百千劫所暢音辭，無能障塞使不通流，以佛神足感化無量佛國，周旋往反終而復始。曉了隨時，蠲除一切恐懼、瞋恚、憍慢、自大，所演音聲如師子吼，亦如雷震。察於眾生上、中、下行，堅固親友，永立究竟滅度之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸經典門，如來法王法印印之，所演辯才無所罣礙，於無央數億百千劫所暢音辭，無能障塞使不通流，以佛神足感化無量佛國，周旋往反終而復始。曉了隨時，蠲除一切恐懼、瞋恚、憍慢、自大，所演音聲如師子吼，亦如雷震。察於眾生上、中、下行，堅固親友，永立究竟滅度之地。

「興無極雲，感法雷震，暢慧解電，雨甘露水，宣道法珍不斷三寶，志性清淨如明月珠，表裏通達，正覺照曜，相好殊勝。則以禁戒而自莊嚴，以百千德而文飾體，以諸佛法至阿惟顏、一生補處奉遵修行，篤信眾生開化解脫，隨其志性令各得所。覺意總持為師子座嚴淨道場，明識超入四無所畏，皆現諸佛所興事業、正覺聖體取捨進退，其心強勇而得自在，轉於無上法輪之寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興無極雲，感法雷震，暢慧解電，雨甘露水，宣道法珍不斷三寶，志性清淨如明月珠，表裏通達，正覺照曜，相好殊勝。則以禁戒而自莊嚴，以百千德而文飾體，以諸佛法至阿惟顏、一生補處奉遵修行，篤信眾生開化解脫，隨其志性令各得所。覺意總持為師子座嚴淨道場，明識超入四無所畏，皆現諸佛所興事業、正覺聖體取捨進退，其心強勇而得自在，轉於無上法輪之寶。」

爾時，眾會聞諸菩薩功勳之德，歡喜踊躍不能自勝，明心生焉，則取天上青、黃、紅、白上好蓮華及諸意華僉共供養佛，散阿差末諸菩薩上，同俱舉聲稱揚威德：「我等善利為獲福慶，乃能遭值此等正士得覩曉遇，稽首歸命而供養之。其有眾生得聞此黨諸菩薩名，德不可量，因斯所聞悉當興發菩薩大心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會聞諸菩薩功勳之德，歡喜踊躍不能自勝，明心生焉，則取天上青、黃、紅、白上好蓮華及諸意華僉共供養佛，散阿差末諸菩薩上，同俱舉聲稱揚威德：「我等善利為獲福慶，乃能遭值此等正士得覩曉遇，稽首歸命而供養之。其有眾生得聞此黨諸菩薩名，德不可量，因斯所聞悉當興發菩薩大心。」

于時於彼三萬六千諸來會人咸發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時於彼三萬六千諸來會人咸發無上正真道意。

佛語舍利弗：「阿尼彌沙土者，無地獄、餓鬼、畜生、眾惡諸苦，無奉戒勅亦無犯禁，不聞見女人。所以者何？皆由化生蓮華交露，無有慳貪、亦無婬恚、離于癡畏，悉都無此三毒之名，何況餘乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「阿尼彌沙土者，無地獄、餓鬼、畜生、眾惡諸苦，無奉戒勅亦無犯禁，不聞見女人。所以者何？皆由化生蓮華交露，無有慳貪、亦無婬恚、離于癡畏，悉都無此三毒之名，何況餘乎？

「其土人民無上、中、下，好、醜差別，普等無殊，亦無是我及非我所，復不飲食。所以者何？喜法為食、解義為漿，常自坦然，了不念渴，亦無飢想。亦非我故，亦無他故，亦無眾魔恐難之患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其土人民無上、中、下，好、醜差別，普等無殊，亦無是我及非我所，復不飲食。所以者何？喜法為食、解義為漿，常自坦然，了不念渴，亦無飢想。亦非我故，亦無他故，亦無眾魔恐難之患。

「又其佛土甚極廣大，一日月照六十億四方之域。所以者何？諸菩薩本願之所致也，由是之故，共一日月。又其土地無有丘墟、高下、斜傾，普悉平正，皆紺琉璃，皆以眾寶而雜廁間。其地柔軟如天綩綖，以十八事莊嚴國界。其樹悉寶，行伍相當，常生華實，冬夏恒茂，無沙礫石眾穢之瑕。黑山、雪山、其土諸山皆以諸寶雜合而成，猶如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其佛土甚極廣大，一日月照六十億四方之域。所以者何？諸菩薩本願之所致也，由是之故，共一日月。又其土地無有丘墟、高下、斜傾，普悉平正，皆紺琉璃，皆以眾寶而雜廁間。其地柔軟如天綩綖，以十八事莊嚴國界。其樹悉寶，行伍相當，常生華實，冬夏恒茂，無沙礫石眾穢之瑕。黑山、雪山、其土諸山皆以諸寶雜合而成，猶如須彌。

「于彼佛土，天上、天下適等無異，捨於世業以法為土則無王者，唯以如來普賢至真而為法王。又其土法不用文辭告誨諸菩薩也，欲諮受經往詣佛所，觀之無厭不以為惓。所以者何？其心欣然，應時逮得佛心定意，尋則近至無所從生法忍。由是之故，其土號曰不眴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「于彼佛土，天上、天下適等無異，捨於世業以法為土則無王者，唯以如來普賢至真而為法王。又其土法不用文辭告誨諸菩薩也，欲諮受經往詣佛所，觀之無厭不以為惓。所以者何？其心欣然，應時逮得佛心定意，尋則近至無所從生法忍。由是之故，其土號曰不眴也。

「何謂得佛心定意？不以色相、不以種好，亦復不以本宿行故而致是德，亦不悕望作是致是。所以者何？不念過去、當來之者，亦復不念今現在世，亦不由從五陰、六衰而致之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂得佛心定意？不以色相、不以種好，亦復不以本宿行故而致是德，亦不悕望作是致是。所以者何？不念過去、當來之者，亦復不念今現在世，亦不由從五陰、六衰而致之也。

「何謂為五？其五陰者謂思六根，其六根者謂眼、耳、鼻、口、身、意所別。其六衰者，知色、聲、香、味、細滑、法，不用見聞、心意識，此眾業之所致也，不以巧偽生滅之所致也。無等、無邪，亦不造意、無所悕望，亦非以是、亦非不是之所致也，亦不從一、二、三之所致也。不因心意識，亦不以曉內外、眾念妄想、是非之事而致之也，亦不色、痛、想、行、識之所由致，亦不用戒、定、意慧解度知見。十力不護、四無所畏諸佛之法，不可以意想知之，不用見聞故之所致。不以想相亦無我想，不以五陰、六衰生滅之處，亦無所住、亦無不住。無色、痛、想、行、識之處，亦不眼色、耳聲、鼻香、舌味、身軟、心法之所致也，亦不得處。所以者何？不可以目而見眾相，不可想處見不可見。不起、不滅，其不終者則不有始，斯住處者，因緣所為乃致於是，消除歸滅塵勞之穢。所以者何？用愛欲故，故曰當滅。由斯之故斷於因緣，用吾我故以是當滅。其淨咸明，不增、不減，亦復不念是安、是苦。作是計者不離於欲，亦不用念而以為煩，諸想本脫故行備悉，已能備悉達如無身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為五？其五陰者謂思六根，其六根者謂眼、耳、鼻、口、身、意所別。其六衰者，知色、聲、香、味、細滑、法，不用見聞、心意識，此眾業之所致也，不以巧偽生滅之所致也。無等、無邪，亦不造意、無所悕望，亦非以是、亦非不是之所致也，亦不從一、二、三之所致也。不因心意識，亦不以曉內外、眾念妄想、是非之事而致之也，亦不色、痛、想、行、識之所由致，亦不用戒、定、意慧解度知見。十力不護、四無所畏諸佛之法，不可以意想知之，不用見聞故之所致。不以想相亦無我想，不以五陰、六衰生滅之處，亦無所住、亦無不住。無色、痛、想、行、識之處，亦不眼色、耳聲、鼻香、舌味、身軟、心法之所致也，亦不得處。所以者何？不可以目而見眾相，不可想處見不可見。不起、不滅，其不終者則不有始，斯住處者，因緣所為乃致於是，消除歸滅塵勞之穢。所以者何？用愛欲故，故曰當滅。由斯之故斷於因緣，用吾我故以是當滅。其淨咸明，不增、不減，亦復不念是安、是苦。作是計者不離於欲，亦不用念而以為煩，諸想本脫故行備悉，已能備悉達如無身。

「色何可得無有痛者？何從有痒？常住如法，若不想道則非俗業。設無所聞，何從有識？無所見者亦無所得，無所得者可謂脫矣，亦復不得意念普思心所惟法，亦不齎持無所生矣。不覩來者、不見往生，本不可得，猶如諸法皆等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色何可得無有痛者？何從有痒？常住如法，若不想道則非俗業。設無所聞，何從有識？無所見者亦無所得，無所得者可謂脫矣，亦復不得意念普思心所惟法，亦不齎持無所生矣。不覩來者、不見往生，本不可得，猶如諸法皆等無異。

「譬如有人上向瞻空，其目所覩不能別知何所是空、何非虛空。佛意如是。菩薩得佛心定意時，知諸佛法，眾相種好悉具足成，道慧備悉，如來所宣諸菩薩等皆能解暢，則尋啟受、諷誦、通利，普能周備曉諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人上向瞻空，其目所覩不能別知何所是空、何非虛空。佛意如是。菩薩得佛心定意時，知諸佛法，眾相種好悉具足成，道慧備悉，如來所宣諸菩薩等皆能解暢，則尋啟受、諷誦、通利，普能周備曉諸佛法。」

佛告舍利弗：「普賢如來其所頒宣初無二言。何謂為二？一、不講著，二、不說斷。悉修平等，無有適莫。何謂為無？未曾有念從人諮受，亦不自念己有所知，斯諸菩薩適見佛已，輒則具足六度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「普賢如來其所頒宣初無二言。何謂為二？一、不講著，二、不說斷。悉修平等，無有適莫。何謂為無？未曾有念從人諮受，亦不自念己有所知，斯諸菩薩適見佛已，輒則具足六度無極。」

佛言：「云何具足？捨眾色想，無所悕望，是則具足施度無極。不想佛身，達之本無，則已備悉戒度無極。所以者何？不自想故以得成就三十二相。計於諸法假有號耳，相無有盡住是不起，是故名曰忍度無極。一切諸法普不可見亦無所聞。所以者何？菩薩大士見善不悅、見惡不慼，心無適莫，是故名曰進度無極。心不想念不可想者而寂恬怕，是故名曰寂度無極。解色相空，不以此相而懷自大，是故名曰智度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何具足？捨眾色想，無所悕望，是則具足施度無極。不想佛身，達之本無，則已備悉戒度無極。所以者何？不自想故以得成就三十二相。計於諸法假有號耳，相無有盡住是不起，是故名曰忍度無極。一切諸法普不可見亦無所聞。所以者何？菩薩大士見善不悅、見惡不慼，心無適莫，是故名曰進度無極。心不想念不可想者而寂恬怕，是故名曰寂度無極。解色相空，不以此相而懷自大，是故名曰智度無極。」

佛言：「其諸菩薩在彼土者，因便具足六度無極，逮得無所從生法忍。遍察十方諸佛國土眾菩薩學，少有能逮不眴剎土普賢所誨諸菩薩者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其諸菩薩在彼土者，因便具足六度無極，逮得無所從生法忍。遍察十方諸佛國土眾菩薩學，少有能逮不眴剎土普賢所誨諸菩薩者。」

舍利弗謂阿差末菩薩：「快哉，仁者！彼之佛土諸菩薩眾功勳難量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂阿差末菩薩：「快哉，仁者！彼之佛土諸菩薩眾功勳難量。」

阿差末尋問舍利弗：「賢者欲見不眴國土普賢如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末尋問舍利弗：「賢者欲見不眴國土普賢如來乎？」

舍利弗報：「唯欲見之，及眾會者皆當被蒙咸荷福慶功德轉增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗報：「唯欲見之，及眾會者皆當被蒙咸荷福慶功德轉增。」

時阿差末即於座上三昧正受而現神足——所入三昧其號名曰遍見諸佛土——使諸會者及舍利弗皆得盡見不眴佛國普賢如來，莫不欣然為未曾有，咸共起住僉為彼佛稽首作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿差末即於座上三昧正受而現神足——所入三昧其號名曰遍見諸佛土——使諸會者及舍利弗皆得盡見不眴佛國普賢如來，莫不欣然為未曾有，咸共起住僉為彼佛稽首作禮。

佛之聖旨使舍利弗及眾會者於衣裓上自然有天華香，則取東向散彼佛上。其華至彼，於其國土在于佛上，遍諸菩薩普同佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之聖旨使舍利弗及眾會者於衣裓上自然有天華香，則取東向散彼佛上。其華至彼，於其國土在于佛上，遍諸菩薩普同佛界。

彼土菩薩自問其佛：「今此眾華微妙殊特，為所從來光光若斯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土菩薩自問其佛：「今此眾華微妙殊特，為所從來光光若斯？」

普賢如來告諸菩薩：「此之瑞應是阿差末今到忍界奉養諮受釋迦文佛，十方菩薩咸往會彼。所以然者？講大乘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢如來告諸菩薩：「此之瑞應是阿差末今到忍界奉養諮受釋迦文佛，十方菩薩咸往會彼。所以然者？講大乘故。」

彼土菩薩復問佛言：「此間顯變，何佛威神之所恩化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土菩薩復問佛言：「此間顯變，何佛威神之所恩化？」

彼佛告曰：「釋迦文佛。十方菩薩咸往會彼。所以者何？講大乘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告曰：「釋迦文佛。十方菩薩咸往會彼。所以者何？講大乘故。」

彼土菩薩復問佛言：「此間聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土菩薩復問佛言：「此間聞之。」

彼佛告曰：「釋迦文佛演暢分別大會緣品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告曰：「釋迦文佛演暢分別大會緣品。」

時彼菩薩復問其佛：「其忍世界去是遠近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩復問其佛：「其忍世界去是遠近？」

佛言：「西方去此如十江沙諸佛國土滿中諸塵，設舉一塵著一佛土，如是盡取一一諸塵次布西方諸佛世界，眾塵悉索，過若干土乃至忍界釋迦文佛遊居教處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「西方去此如十江沙諸佛國土滿中諸塵，設舉一塵著一佛土，如是盡取一一諸塵次布西方諸佛世界，眾塵悉索，過若干土乃至忍界釋迦文佛遊居教處。」

彼土菩薩復白佛言：「唯願欲見能仁大聖興隆道化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土菩薩復白佛言：「唯願欲見能仁大聖興隆道化。」

時普賢佛演身光明通照十方，彼諸菩薩及眾會者皆覩此土。彼諸菩薩尋時皆起，遙自歸命為釋迦文佛一心作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢佛演身光明通照十方，彼諸菩薩及眾會者皆覩此土。彼諸菩薩尋時皆起，遙自歸命為釋迦文佛一心作禮。

彼眾菩薩遙見忍界充滿菩薩，無空缺處，怪之驚喜，自問其佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾菩薩遙見忍界充滿菩薩，無空缺處，怪之驚喜，自問其佛。

彼佛告曰：「十方佛國諸菩薩眾不可稱載，聞當頒宣大會緣品故往啟受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告曰：「十方佛國諸菩薩眾不可稱載，聞當頒宣大會緣品故往啟受。」

舍利弗問阿差末菩薩：「誰字仁者名阿差末(阿差末者，晉曰無盡意)？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問阿差末菩薩：「誰字仁者名阿差末(阿差末者，晉曰無盡意)？」

答：「舍利弗！用諸法故曰不可盡。所以者何？一切諸法亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「舍利弗！用諸法故曰不可盡。所以者何？一切諸法亦不可盡。」

舍利弗言：「願以不可盡法而解說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「願以不可盡法而解說之。」

阿差末言：「本發意時亦不可盡。所以者何？悉遍諸欲、婬、怒、癡醉而無所縛。所以者何？不與羅漢及緣覺乘而俱同塵故。發心已來堅固其志不可轉移。所以者何？不為邪業之所迷誤，一切眾魔不能壞意。有是心者，其諸功德悉為成辦，遊于無常而獨總攬眾之元首。所以者何？有計常者則生死業，所以特尊解道有常名曰為尊。出無常故，從發心來其心坦然無所縛著。所以者何？不離諸佛功德業故。所修事業無能得短，所以然者，一切眾惡悉盡索故，其心永安不可動故。其心無侶，所以然者，希有逮故。心如金剛，所以然者，皆知一切諸法之故所不可盡，苞裹諸法道慧之故。從發心來強若金剛，等眾生故其心質直而無諛諂，故號曰正而無偏頗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末言：「本發意時亦不可盡。所以者何？悉遍諸欲、婬、怒、癡醉而無所縛。所以者何？不與羅漢及緣覺乘而俱同塵故。發心已來堅固其志不可轉移。所以者何？不為邪業之所迷誤，一切眾魔不能壞意。有是心者，其諸功德悉為成辦，遊于無常而獨總攬眾之元首。所以者何？有計常者則生死業，所以特尊解道有常名曰為尊。出無常故，從發心來其心坦然無所縛著。所以者何？不離諸佛功德業故。所修事業無能得短，所以然者，一切眾惡悉盡索故，其心永安不可動故。其心無侶，所以然者，希有逮故。心如金剛，所以然者，皆知一切諸法之故所不可盡，苞裹諸法道慧之故。從發心來強若金剛，等眾生故其心質直而無諛諂，故號曰正而無偏頗。

「從發心來常懷鮮明，所以然者，本清淨故，以去眾垢悉消諸冥，其慧顯曜窈隱皆明。從發心來沐浴眾穢，所以然者，其信甚固，無所捨故。發心甚大，無有邊崖，所以然者，心若虛空。發心曠然，所以然者，含受眾生當因度故。發心無盡，所以然者，其慧玄曠無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從發心來常懷鮮明，所以然者，本清淨故，以去眾垢悉消諸冥，其慧顯曜窈隱皆明。從發心來沐浴眾穢，所以然者，其信甚固，無所捨故。發心甚大，無有邊崖，所以然者，心若虛空。發心曠然，所以然者，含受眾生當因度故。發心無盡，所以然者，其慧玄曠無所罣礙。

「從初發心無所不入，所以然者，大慈無極亦無盡故。其發心行無能斷者，所以然者，功德願故。發心甚安極可愛敬，所以然者，為諸眾生所喜樂故。發心特尊與眾超異，所以然者，一切外學、聲聞、緣覺之所奉故。其所發心無能知意，所以然者，非諸凡俗之所及逮，猶如農夫不能達知聖王之事。發種類心，所以然者，各各從其本種之業皆獲其果，一切諸法常存在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初發心無所不入，所以然者，大慈無極亦無盡故。其發心行無能斷者，所以然者，功德願故。發心甚安極可愛敬，所以然者，為諸眾生所喜樂故。發心特尊與眾超異，所以然者，一切外學、聲聞、緣覺之所奉故。其所發心無能知意，所以然者，非諸凡俗之所及逮，猶如農夫不能達知聖王之事。發種類心，所以然者，各各從其本種之業皆獲其果，一切諸法常存在故。

「從初發心以為道本，所以然者，由是所致得大安故。發心已來而自莊嚴，所以然者，成功勳故。發心已來與眾殊別，所以然者，達聖慧故。發心已來甚為微妙，所以然者，用廣布施普及眾生。發心已來建立至願，所以然者，具足戒禁。其發心已來而無等侶，所以然者，無所不忍。其發心來無能抑制，所以然者，用精進行無懈廢故。其發心來無所慕樂，所以然者，寂度無極致定意故。其發心來無所歸趣，因其曉了智度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初發心以為道本，所以然者，由是所致得大安故。發心已來而自莊嚴，所以然者，成功勳故。發心已來與眾殊別，所以然者，達聖慧故。發心已來甚為微妙，所以然者，用廣布施普及眾生。發心已來建立至願，所以然者，具足戒禁。其發心已來而無等侶，所以然者，無所不忍。其發心來無能抑制，所以然者，用精進行無懈廢故。其發心來無所慕樂，所以然者，寂度無極致定意故。其發心來無所歸趣，因其曉了智度無極。

「其發心來永無所住，所以然者，用無極慈故。其發心來根株堅強，所以然者，用行悲哀故。其發心來常懷悅豫，所以然者，於諸眾生懷等心故。其發心來雖遇苦樂不以為動，所以然者，護一切故。其發心來為諸如來所見將養，所以然者，用順十方諸佛教故。其發心來欲度一切五趣眾難，所以然者，興隆導化。故其發心來不捨三寶無所違廢，所以然者，將順佛戒成聖眾故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其發心來永無所住，所以然者，用無極慈故。其發心來根株堅強，所以然者，用行悲哀故。其發心來常懷悅豫，所以然者，於諸眾生懷等心故。其發心來雖遇苦樂不以為動，所以然者，護一切故。其發心來為諸如來所見將養，所以然者，用順十方諸佛教故。其發心來欲度一切五趣眾難，所以然者，興隆導化。故其發心來不捨三寶無所違廢，所以然者，將順佛戒成聖眾故。」

阿差末菩薩復謂舍利弗言：「一切智心寧可盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿差末菩薩復謂舍利弗言：「一切智心寧可盡乎？」

舍利弗報言：「不也。猶如虛空不可窮盡，其一切智心不可盡極亦復若斯。如來禁戒亦不可盡。所以者何？戒是根原，故不可盡。如來定意由無有盡，智慧解脫度知見無根故不可盡。計於十力、四無所畏、十八不共諸佛之法，斯則是根，此亦心本故不可盡。取要言之，一切諸佛法為元首，由斯心行故不可盡；三寶無斷，因是之心故不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗報言：「不也。猶如虛空不可窮盡，其一切智心不可盡極亦復若斯。如來禁戒亦不可盡。所以者何？戒是根原，故不可盡。如來定意由無有盡，智慧解脫度知見無根故不可盡。計於十力、四無所畏、十八不共諸佛之法，斯則是根，此亦心本故不可盡。取要言之，一切諸佛法為元首，由斯心行故不可盡；三寶無斷，因是之心故不可盡。

「猶如一切眾生四大——何謂四大？地、水、火、風——亦不可盡。計是智慧用一切故，咸復曉了不可思議眾生心行，本願不斷故不可盡。所以者何？修奉道願故不可盡，皆無所生靡不恍惚，一切諸法根原無窮，故不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如一切眾生四大——何謂四大？地、水、火、風——亦不可盡。計是智慧用一切故，咸復曉了不可思議眾生心行，本願不斷故不可盡。所以者何？修奉道願故不可盡，皆無所生靡不恍惚，一切諸法根原無窮，故不可盡。」