寶星陀羅尼經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經卷第十

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

阿吒薄俱品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒薄俱品第十二

爾時，夜叉眾中大將軍主名阿吒薄俱，而作可畏夜叉之形；復有夜叉名曰為想，而作鹿形；復有夜叉名曰智炬，作獼猴形；復有夜叉名捨渴愛，作羖羊形；復有夜叉名曰斷流，而作象形。此五夜叉是善丈夫，去釋迦如來不遠，於憍陳炎如來前坐。此等五人一切身分，皆出清淨微妙香光，各以兩手捧光明大寶，為供養世尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜叉眾中大將軍主名阿吒薄俱，而作可畏夜叉之形；復有夜叉名曰為想，而作鹿形；復有夜叉名曰智炬，作獼猴形；復有夜叉名捨渴愛，作羖羊形；復有夜叉名曰斷流，而作象形。此五夜叉是善丈夫，去釋迦如來不遠，於憍陳炎如來前坐。此等五人一切身分，皆出清淨微妙香光，各以兩手捧光明大寶，為供養世尊故。

爾時，懷樂菩薩摩訶薩以清淨心，觀彼五人清淨所依，乃是菩薩摩訶薩，即告阿吒薄俱大夜叉軍將言：「善丈夫！汝等今者見何等義，現如是相威儀所作供養世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，懷樂菩薩摩訶薩以清淨心，觀彼五人清淨所依，乃是菩薩摩訶薩，即告阿吒薄俱大夜叉軍將言：「善丈夫！汝等今者見何等義，現如是相威儀所作供養世尊？」

時，阿吒薄俱答懷樂菩薩言：「善男子！於過去世九十一劫，於此佛剎有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正遍知。彼佛世時，我等兄弟同一母生，於彼佛所，俱發阿耨多羅三藐三菩提心。為成熟眾生勤作方便，從彼已來於尸棄如來所，如是毘葉婆如來所，乃至於此大賢劫中，最初如來名拘留孫。彼佛出世，從爾已來，我等大願常作同母兄弟。於彼如來，我等兄弟以種種供養供給所須。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿吒薄俱答懷樂菩薩言：「善男子！於過去世九十一劫，於此佛剎有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正遍知。彼佛世時，我等兄弟同一母生，於彼佛所，俱發阿耨多羅三藐三菩提心。為成熟眾生勤作方便，從彼已來於尸棄如來所，如是毘葉婆如來所，乃至於此大賢劫中，最初如來名拘留孫。彼佛出世，從爾已來，我等大願常作同母兄弟。於彼如來，我等兄弟以種種供養供給所須。

「彼佛世時想善丈夫為優婆塞，樂修禪定，作如是願：『願我常於大賢劫中作夜叉大將。若有夜叉居住空野之處，於諸眾生常懷惡心無有悲愍，種種雜類夜叉之形，乃至迦吒富單那等，我以方便現同彼類，為說正法令生淨信，得淨信已為受戒法，置之吉祥安隱善道。乃至隨所有處，諸畜生趣亦復如是，麞鹿虎狼猪羊犬等為其說法。乃至恒河沙數惡夜叉等，諸畜生趣盡同所作，為其說法令種善根。彼成熟已安置於彼三乘正道，然後我得阿耨多羅三藐三菩提記。』智炬夜叉願作獼猴形者，為成熟獼猴故；捨渴愛夜叉願作羖羊形者，為成熟住八難眾生故；斷流夜叉願作象形者，為成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉居四天下者，往昔已來作種種願，為成熟眾生故，為求阿耨多羅三藐三菩提故，於彼拘留孫如來前，求阿耨多羅三藐三菩提時，為成熟惡夜叉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛世時想善丈夫為優婆塞，樂修禪定，作如是願：『願我常於大賢劫中作夜叉大將。若有夜叉居住空野之處，於諸眾生常懷惡心無有悲愍，種種雜類夜叉之形，乃至迦吒富單那等，我以方便現同彼類，為說正法令生淨信，得淨信已為受戒法，置之吉祥安隱善道。乃至隨所有處，諸畜生趣亦復如是，麞鹿虎狼猪羊犬等為其說法。乃至恒河沙數惡夜叉等，諸畜生趣盡同所作，為其說法令種善根。彼成熟已安置於彼三乘正道，然後我得阿耨多羅三藐三菩提記。』智炬夜叉願作獼猴形者，為成熟獼猴故；捨渴愛夜叉願作羖羊形者，為成熟住八難眾生故；斷流夜叉願作象形者，為成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉居四天下者，往昔已來作種種願，為成熟眾生故，為求阿耨多羅三藐三菩提故，於彼拘留孫如來前，求阿耨多羅三藐三菩提時，為成熟惡夜叉故。

「願盡大賢劫彼惡夜叉無悲愍心，樂作惡法無恩慈心，乃至迦吒富單那奪精氣者，狂亂他心者，作不善心者，殺害眾生者，乃至邪見者；剎利、婆羅門、毘舍、首陀等心狂亂者；道路、城邑、州縣、國土等中作狂亂者；作諸災怪，星宿日月晝夜度數，半月一月時節年歲皆令失度，鬪諍謀計，飢饉疾病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，和合集起如是惡事，種子藥草花果汁味悉欲破壞；眾生喜樂無病和合，於善法欲地味精氣財穀寶物，食味法味解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉，教令受戒置不退地，然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願盡大賢劫彼惡夜叉無悲愍心，樂作惡法無恩慈心，乃至迦吒富單那奪精氣者，狂亂他心者，作不善心者，殺害眾生者，乃至邪見者；剎利、婆羅門、毘舍、首陀等心狂亂者；道路、城邑、州縣、國土等中作狂亂者；作諸災怪，星宿日月晝夜度數，半月一月時節年歲皆令失度，鬪諍謀計，飢饉疾病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，和合集起如是惡事，種子藥草花果汁味悉欲破壞；眾生喜樂無病和合，於善法欲地味精氣財穀寶物，食味法味解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉，教令受戒置不退地，然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提記。

「我從彼已來，常生諸惡大夜叉中為大軍將，乃至極惡迦吒富單那等，以三乘法成熟安立，置於不退之地。從是已來，見下中上鬼不曾輕欺，如所見形我同彼形隨類與語，籌量漸進令其歡喜，斷除諸惡立慈悲心，滿悕望已，教令供養佛法僧寶，令不退轉。隨有夜叉眷屬之處，我當往彼以法教示，彼諸夜叉隨其住處，若見我來咸共白言：『善來阿吒薄俱！』由彼稱我名阿吒薄俱故，我名阿吒薄俱。若今時人無先聖法，住於惡戒常行黑業，彼命終已生三惡道，少分眾生生於人中。若行雜業者，於三寶中時有淨信，彼命終已由雜業故，雜生諸惡夜叉、迦吒富單那中，於世間中倍復增長。彼等一切白法之分方便滅壞，由彼惡故，今時鬪諍倍復增長，我又不能於一切時，於惡夜叉乃至惡富單那，以柔軟語置於白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從彼已來，常生諸惡大夜叉中為大軍將，乃至極惡迦吒富單那等，以三乘法成熟安立，置於不退之地。從是已來，見下中上鬼不曾輕欺，如所見形我同彼形隨類與語，籌量漸進令其歡喜，斷除諸惡立慈悲心，滿悕望已，教令供養佛法僧寶，令不退轉。隨有夜叉眷屬之處，我當往彼以法教示，彼諸夜叉隨其住處，若見我來咸共白言：『善來阿吒薄俱！』由彼稱我名阿吒薄俱故，我名阿吒薄俱。若今時人無先聖法，住於惡戒常行黑業，彼命終已生三惡道，少分眾生生於人中。若行雜業者，於三寶中時有淨信，彼命終已由雜業故，雜生諸惡夜叉、迦吒富單那中，於世間中倍復增長。彼等一切白法之分方便滅壞，由彼惡故，今時鬪諍倍復增長，我又不能於一切時，於惡夜叉乃至惡富單那，以柔軟語置於白法。

「我又不能於一切時，於沙門、婆羅門、剎利、毘舍、首陀羅等，男女、長幼、小男、小女除其擾亂。我又不能於一切時，城邑、州縣、國土、道路除其擾亂。我又不能於一切時，令諸鬼神等心心數法置解脫味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我又不能於一切時，於沙門、婆羅門、剎利、毘舍、首陀羅等，男女、長幼、小男、小女除其擾亂。我又不能於一切時，城邑、州縣、國土、道路除其擾亂。我又不能於一切時，令諸鬼神等心心數法置解脫味。

「善男子！我今蒙一切諸佛威德力故，已得善入一切夜叉、迦吒富單那等方便諂心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今蒙一切諸佛威德力故，已得善入一切夜叉、迦吒富單那等方便諂心智。

「善男子！有陀羅尼，名金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪。若有行此呪者，諸夜叉女、夜叉父母、夜叉男女、夜叉夫婦并其眷屬，若羅叉、羅叉女，乃至龍、龍女，鳩槃茶、鳩槃茶女，顛病鬼、瘧病鬼，若日日發乃至四日發鬼，若迦吒富單那、迦吒富單那女、迦吒富單那父母、迦吒富單那男女、迦吒富單那夫婦并其眷屬，不復更能惱亂剎利、婆羅門、毘舍首陀，乃至國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有陀羅尼，名金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪。若有行此呪者，諸夜叉女、夜叉父母、夜叉男女、夜叉夫婦并其眷屬，若羅叉、羅叉女，乃至龍、龍女，鳩槃茶、鳩槃茶女，顛病鬼、瘧病鬼，若日日發乃至四日發鬼，若迦吒富單那、迦吒富單那女、迦吒富單那父母、迦吒富單那男女、迦吒富單那夫婦并其眷屬，不復更能惱亂剎利、婆羅門、毘舍首陀，乃至國土。

「復次，善男子！隨所有處，若城邑、州縣，若王宮內，乃至庶民家，此金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪，隨處開示。時彼處所有惡夜叉、迦吒富單那等，往昔已來憎嫉隨逐，不善業者願令悉捨，生於慈悲柔軟之心，於一切眾生起利益心。若一切聚落家宅，為天、龍、夜叉、迦吒富單那等之所擾亂，一切日月星宿災怪，毒氣等之所加害，厭蠱擾亂，及身中風病黃病陰病瘧病，若日日發，或二日、三日、四日發，癩病癬疥，欬嗽丁瘡，腹痛支節等病之所擾亂，皆得除滅。願令人非人等乃至禽獸，勤修白業斷諸怖畏，具足喜樂晝夜受樂，布施調伏攝護身口而無懈怠，勤修樂求助菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！隨所有處，若城邑、州縣，若王宮內，乃至庶民家，此金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪，隨處開示。時彼處所有惡夜叉、迦吒富單那等，往昔已來憎嫉隨逐，不善業者願令悉捨，生於慈悲柔軟之心，於一切眾生起利益心。若一切聚落家宅，為天、龍、夜叉、迦吒富單那等之所擾亂，一切日月星宿災怪，毒氣等之所加害，厭蠱擾亂，及身中風病黃病陰病瘧病，若日日發，或二日、三日、四日發，癩病癬疥，欬嗽丁瘡，腹痛支節等病之所擾亂，皆得除滅。願令人非人等乃至禽獸，勤修白業斷諸怖畏，具足喜樂晝夜受樂，布施調伏攝護身口而無懈怠，勤修樂求助菩提道。」

又作如是言：「善男子！諸佛世尊隨喜加護，與我此呪成就業句，能除一切擾亂惡法，遮斷一切不善之分，增長一切善法之分。我今欲說此一切諸惡金剛佉婆娑履大明呪句，釋迦如來當加護我圓音演說。若我圓音演說此文字，聲滿一切佛剎者，如是諸來大眾，聞此圓音演說句義文字皆令歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又作如是言：「善男子！諸佛世尊隨喜加護，與我此呪成就業句，能除一切擾亂惡法，遮斷一切不善之分，增長一切善法之分。我今欲說此一切諸惡金剛佉婆娑履大明呪句，釋迦如來當加護我圓音演說。若我圓音演說此文字，聲滿一切佛剎者，如是諸來大眾，聞此圓音演說句義文字皆令歡喜。」

爾時，世尊釋迦如來告阿吒薄俱大夜叉軍將言：「善男子！我等諸佛已加護汝此圓音演說金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡陀羅尼呪，破壞黑黨熾然白法。善男子！汝當勇猛，說此能除一切擾亂金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪，遮斷一切諸惡呪句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦如來告阿吒薄俱大夜叉軍將言：「善男子！我等諸佛已加護汝此圓音演說金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡陀羅尼呪，破壞黑黨熾然白法。善男子！汝當勇猛，說此能除一切擾亂金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪，遮斷一切諸惡呪句。」

是時，阿吒薄俱大夜叉軍將，即從坐起，曲躬合掌向釋迦如來，以大音聲，盡此佛剎普皆告知，即於佛前說此呪句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿吒薄俱大夜叉軍將，即從坐起，曲躬合掌向釋迦如來，以大音聲，盡此佛剎普皆告知，即於佛前說此呪句：

「多地也他豆(上音)摩豆摩(一) 駄摩駄摩(二) 豆摩豆摩(三) 儞履娜(四) 娜羅努羅儞羅(五) 鳩吒儞鳩吒儞(六) 摩訶鳩吒泥(七) 吒吒吒株(八) 摩訶吒吒(九) 阿婆娑(十) 阿毘阿毘(十一) 履尼履尼(十二) 摩訶履尼履尼(十三) 履弭履弭履弭(十四) 陀履彌(十五) 履簁(平音)摩訶履簁(十六) 首樓首樓(十七) 摩訶首樓首樓(十八) 首樓首樓陀(十九) 摩訶首樓首樓(二十) 嘔舅摩舅摩(二十一) 舅摩那(二十二) 履弭履弭(二十三) 醯履醯履(二十四) 醯履醯履(二十五) 醯履醯履(二十六) 醯履醯履(二十七) 醯履(二十八) 儞弭儞弭(二十九) 醯儞醯儞(三十) 母儞母儞(三十一) 部地(上音)(三十二) 履跛囉婆囉(三十三) 所吒(上音)所吒路迦(三十四) 柘履耶視泥視泥(三十五) 視娜履所婆(三十六) 視娜視娜履所婆(三十七) 娑婆呵(三十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他豆(上音)摩豆摩(一) 駄摩駄摩(二) 豆摩豆摩(三) 儞履娜(四) 娜羅努羅儞羅(五) 鳩吒儞鳩吒儞(六) 摩訶鳩吒泥(七) 吒吒吒株(八) 摩訶吒吒(九) 阿婆娑(十) 阿毘阿毘(十一) 履尼履尼(十二) 摩訶履尼履尼(十三) 履弭履弭履弭(十四) 陀履彌(十五) 履簁(平音)摩訶履簁(十六) 首樓首樓(十七) 摩訶首樓首樓(十八) 首樓首樓陀(十九) 摩訶首樓首樓(二十) 嘔舅摩舅摩(二十一) 舅摩那(二十二) 履弭履弭(二十三) 醯履醯履(二十四) 醯履醯履(二十五) 醯履醯履(二十六) 醯履醯履(二十七) 醯履(二十八) 儞弭儞弭(二十九) 醯儞醯儞(三十) 母儞母儞(三十一) 部地(上音)(三十二) 履跛囉婆囉(三十三) 所吒(上音)所吒路迦(三十四) 柘履耶視泥視泥(三十五) 視娜履所婆(三十六) 視娜視娜履所婆(三十七) 娑婆呵(三十八)」

是時，阿吒薄俱大夜叉軍將說此呪已，即白佛言：「世尊！隨所有處，若城邑乃至庶民家，說此金剛佉婆娑履耶大明呪句時，若有夜叉乃至迦吒富單那心不淨信，及身口意不受教戒，不於眾生起慈悲心，以是故，我今更說倍復嚴迅大明呪句。」即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿吒薄俱大夜叉軍將說此呪已，即白佛言：「世尊！隨所有處，若城邑乃至庶民家，說此金剛佉婆娑履耶大明呪句時，若有夜叉乃至迦吒富單那心不淨信，及身口意不受教戒，不於眾生起慈悲心，以是故，我今更說倍復嚴迅大明呪句。」即於佛前而說呪曰：

「多地也他阿(上音)𥄏(一) 阿𥄏(二) 母泥母泥(三) 阿(上)耆(上)泥朽朽(四) 母泥母泥(五) 歷娜履所婆(上音)朽朽(六) 阿迦囉檀池(七) 阿哆檀池(八) 阿哆阿哆(九) 阿底(十) 嘔吒(十一) 醯(上音)儞(十二) 醯儞(十三) 醯履醯履醯履醯履醯履醯履醯履(十四) 哆哆囉舅歷(十五) 舅歷舅歷舅歷(十六) 醯履醯履(十七) 儞里儞里(十八) 摩呵儞里(十九) 三母陀羅儞(去音)佉(二十) 呵吒呵吒呵吒(二十一) 阿囉拏彌(去音)佉(二十二) 叉婆佉(二十三) 比履地毘(二十四) 阿(去音)跛(二十五) 帝(多易反)殊(二十六) 婆由(二十七) 阿迦捨(二十八) 𭈪𭈪陀窮脾(二十九) 朋窮脾(三十) 惡差(初飢反)窮脾(三十一) 視許婆窮脾薩傍(去音)伽窮脾(三十二) 囉袪窮脾(三十三) 娑陀娑斗窮脾(三十四) 娑婆呵(三十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他阿(上音)𥄏(一) 阿𥄏(二) 母泥母泥(三) 阿(上)耆(上)泥朽朽(四) 母泥母泥(五) 歷娜履所婆(上音)朽朽(六) 阿迦囉檀池(七) 阿哆檀池(八) 阿哆阿哆(九) 阿底(十) 嘔吒(十一) 醯(上音)儞(十二) 醯儞(十三) 醯履醯履醯履醯履醯履醯履醯履(十四) 哆哆囉舅歷(十五) 舅歷舅歷舅歷(十六) 醯履醯履(十七) 儞里儞里(十八) 摩呵儞里(十九) 三母陀羅儞(去音)佉(二十) 呵吒呵吒呵吒(二十一) 阿囉拏彌(去音)佉(二十二) 叉婆佉(二十三) 比履地毘(二十四) 阿(去音)跛(二十五) 帝(多易反)殊(二十六) 婆由(二十七) 阿迦捨(二十八) 𭈪𭈪陀窮脾(二十九) 朋窮脾(三十) 惡差(初飢反)窮脾(三十一) 視許婆窮脾薩傍(去音)伽窮脾(三十二) 囉袪窮脾(三十三) 娑陀娑斗窮脾(三十四) 娑婆呵(三十五)」

爾時，阿吒薄俱夜叉大將說此呪時，應時無間，一切天、龍、夜叉、迦吒富單那皆大驚怖。此佛剎土地及虛空住者悉皆戰怖，一剎那頃如是一切諸鬼，即於佛前合掌敬仰，作如是言：「南無一切諸佛！南無南無一切諸佛！最勝大悲願悲愍我，阿吒薄俱夜叉大將，說入一切鬼心呪句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿吒薄俱夜叉大將說此呪時，應時無間，一切天、龍、夜叉、迦吒富單那皆大驚怖。此佛剎土地及虛空住者悉皆戰怖，一剎那頃如是一切諸鬼，即於佛前合掌敬仰，作如是言：「南無一切諸佛！南無南無一切諸佛！最勝大悲願悲愍我，阿吒薄俱夜叉大將，說入一切鬼心呪句。」

寶星陀羅尼經諸佛還國品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經諸佛還國品第十三

爾時，一切諸佛世尊從十方來者，各從坐起現還國相。是時，大眾地及虛空住者悉皆戰怖，一切大地悉皆震動，從空雨華，於虛空中作百億樂，燒香末香從空而下，光明遍照此佛剎內，一切大眾皆悉合掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛世尊從十方來者，各從坐起現還國相。是時，大眾地及虛空住者悉皆戰怖，一切大地悉皆震動，從空雨華，於虛空中作百億樂，燒香末香從空而下，光明遍照此佛剎內，一切大眾皆悉合掌。

爾時，娑婆世界主梵天王問大栴檀香佛言：「世尊！是諸眾生以何善根當得具足？諸佛世尊以幾種法加護眾生，於未來世得此法門，當受當持當讀當溫誦，及為餘人，當廣開示，書寫此經，書寫已安置家中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主梵天王問大栴檀香佛言：「世尊！是諸眾生以何善根當得具足？諸佛世尊以幾種法加護眾生，於未來世得此法門，當受當持當讀當溫誦，及為餘人，當廣開示，書寫此經，書寫已安置家中？」

爾時，世尊大栴檀香如來告梵天王言：「如是，梵王！一切諸佛加護眾生六界之身，調伏魔黨故，息滅鬪亂故，成熟眾生故，妙法久住故，淨無上道故。如是一切諸佛世尊、諸大菩薩，有十種法加護眾生，於未來世得此法門，當受持讀誦，書寫經已安置家中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大栴檀香如來告梵天王言：「如是，梵王！一切諸佛加護眾生六界之身，調伏魔黨故，息滅鬪亂故，成熟眾生故，妙法久住故，淨無上道故。如是一切諸佛世尊、諸大菩薩，有十種法加護眾生，於未來世得此法門，當受持讀誦，書寫經已安置家中。

「何等為十？一者、一切諸佛諸大菩薩，慇懃付囑一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等，常令擁護受持法人，不起非法身口意業，示誨善法，隨所受用衣服飲食，常令豐足無病安隱，乃至捨己身命護持法人令無過失。二者、彼人所得念慧樂說，趣巧方便得無過失，及彼欲樂相應意覺深忍具足，隨所住心如空如地。三者、以四攝法勸諸四眾及餘眾生，得住善法取堅固身，三事清淨行菩提道。四者、得寶幢三昧，得是三昧巧能觀察諸三昧門。五者、彼持法人隨處命終，無量無數諸佛世尊、諸比丘眾、諸菩薩眾，常現在前將養說法。六者、諸佛世尊所說成就句義文字法時，悉皆得聞，即得一切最勝聖法無受喜樂；彼一切業障，隨彼命終最後剎那，捨壽死識得如法滅，猶如死法阿羅漢滅。七者、如所悕望清淨佛剎隨意化生，彼諸世尊住世將養，常說清淨大乘教法；彼持法人，於此大乘無障礙智，具足如虛空心而住。八者、不久於此功德，悉得具足。九者、彼持法人，穢濁佛土不復受生，除自本願。十者、速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。是為十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？一者、一切諸佛諸大菩薩，慇懃付囑一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等，常令擁護受持法人，不起非法身口意業，示誨善法，隨所受用衣服飲食，常令豐足無病安隱，乃至捨己身命護持法人令無過失。二者、彼人所得念慧樂說，趣巧方便得無過失，及彼欲樂相應意覺深忍具足，隨所住心如空如地。三者、以四攝法勸諸四眾及餘眾生，得住善法取堅固身，三事清淨行菩提道。四者、得寶幢三昧，得是三昧巧能觀察諸三昧門。五者、彼持法人隨處命終，無量無數諸佛世尊、諸比丘眾、諸菩薩眾，常現在前將養說法。六者、諸佛世尊所說成就句義文字法時，悉皆得聞，即得一切最勝聖法無受喜樂；彼一切業障，隨彼命終最後剎那，捨壽死識得如法滅，猶如死法阿羅漢滅。七者、如所悕望清淨佛剎隨意化生，彼諸世尊住世將養，常說清淨大乘教法；彼持法人，於此大乘無障礙智，具足如虛空心而住。八者、不久於此功德，悉得具足。九者、彼持法人，穢濁佛土不復受生，除自本願。十者、速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。是為十法。

「諸佛世尊以此十法加持法人，若於今時、若未來世，此妙正法當得熾然，若有受持此陀羅尼法門，乃至但書寫此經安置家中，一切諸佛諸大菩薩當擁護彼持法之人，一切煩惱悉得解脫，即是菩薩摩訶薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛世尊以此十法加持法人，若於今時、若未來世，此妙正法當得熾然，若有受持此陀羅尼法門，乃至但書寫此經安置家中，一切諸佛諸大菩薩當擁護彼持法之人，一切煩惱悉得解脫，即是菩薩摩訶薩也。」

爾時，世尊釋迦如來告釋梵護世：「諸善男子！此諸世尊，皆從十方普來會者，憐愍汝等諸眾生故，令此世界外物清淨故，成熟一切眾生故，顯示菩提行故，退魔黨故，建立法幢故，顯示一切佛事故，三寶種不斷故，滅一切病故，遮一切惡故，擁護一切怖畏故，斷一切惡見故，入菩提道故，滿足如來十力故，盡一切煩惱業故，說此希有大希有相。昔未曾有昔所未聞，甚深句義陀羅尼，擁護家宅城邑國土，乃至擁護此四天下，天、龍、人、非人等，穀藥花果，護說法師及聽法者，為得無著陀羅尼故，入如虛空智故，以一法式得一切智智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦如來告釋梵護世：「諸善男子！此諸世尊，皆從十方普來會者，憐愍汝等諸眾生故，令此世界外物清淨故，成熟一切眾生故，顯示菩提行故，退魔黨故，建立法幢故，顯示一切佛事故，三寶種不斷故，滅一切病故，遮一切惡故，擁護一切怖畏故，斷一切惡見故，入菩提道故，滿足如來十力故，盡一切煩惱業故，說此希有大希有相。昔未曾有昔所未聞，甚深句義陀羅尼，擁護家宅城邑國土，乃至擁護此四天下，天、龍、人、非人等，穀藥花果，護說法師及聽法者，為得無著陀羅尼故，入如虛空智故，以一法式得一切智智故。

「復次，善男子！以此法門故，一切諸佛依入大悲智，以十種法護此佛剎中一一諸物增長不壞。善男子！一切諸佛菩薩，於此佛剎遍皆受用無空缺處，護持一切善法故。一切佛土所受生者，於此佛剎當起尊重禮拜，如塔廟想、如大師想，由此佛剎所受生者，善能建立一切法故，滅除業障五逆罪故，具不善法得不愛果盡無餘故，住諸善法。善男子！此是諸佛於此佛剎大丈夫業。善男子！汝等應當恭敬受持此法，若有在家及出家人受持此法者，及信此法者，汝等應當守護此人，汝等當得利益安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！以此法門故，一切諸佛依入大悲智，以十種法護此佛剎中一一諸物增長不壞。善男子！一切諸佛菩薩，於此佛剎遍皆受用無空缺處，護持一切善法故。一切佛土所受生者，於此佛剎當起尊重禮拜，如塔廟想、如大師想，由此佛剎所受生者，善能建立一切法故，滅除業障五逆罪故，具不善法得不愛果盡無餘故，住諸善法。善男子！此是諸佛於此佛剎大丈夫業。善男子！汝等應當恭敬受持此法，若有在家及出家人受持此法者，及信此法者，汝等應當守護此人，汝等當得利益安樂故。」

爾時，俱蘇摩幢如來，於此法門稱揚功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱蘇摩幢如來，於此法門稱揚功德，說如是偈：

「淨金滿諸剎， 捨供諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨金滿諸剎， 捨供諸如來，

不如持此經， 福德無邊量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如持此經， 福德無邊量。」

爾時，勝寶蓋如來亦復如是，稱歎此經無量功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝寶蓋如來亦復如是，稱歎此經無量功德，說如是偈：

「若持金寶聚， 施與恒沙佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持金寶聚， 施與恒沙佛，

不得如此福， 如彼持經者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得如此福， 如彼持經者。」

爾時，須彌峯如來亦復如是，稱歎此經無量功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須彌峯如來亦復如是，稱歎此經無量功德，說如是偈：

「最上華聚蓋， 連布覆虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上華聚蓋， 連布覆虛空，

普施於諸佛， 淨喜心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施於諸佛， 淨喜心供養。

末法欲盡時， 多諸怖畏事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末法欲盡時， 多諸怖畏事，

持此經福量， 諸佛不能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此經福量， 諸佛不能說。」

爾時，釋迦如來亦復如是，稱揚此經無量功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來亦復如是，稱揚此經無量功德，說如是偈：

「若起淨心牟尼前， 炷如須彌香油燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若起淨心牟尼前， 炷如須彌香油燈，

無量俱胝大劫中， 熙怡持此以供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量俱胝大劫中， 熙怡持此以供養。

復有餘人樂福德， 悕求無障解脫身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有餘人樂福德， 悕求無障解脫身，

法欲盡時以此經， 為信者說福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法欲盡時以此經， 為信者說福勝彼。」

爾時，阿閦如來亦復如是，稱讚此經無量功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿閦如來亦復如是，稱讚此經無量功德，說如是偈：

「若修持忍慧， 常起精進行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修持忍慧， 常起精進行，

禪定攝身儀， 及以廣大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定攝身儀， 及以廣大智。

末世鬪諍時， 持此妙法印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世鬪諍時， 持此妙法印，

修忍進無等， 智慧亦無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修忍進無等， 智慧亦無比。」

爾時，淨三昧勇力如來亦復如是，稱讚此經無量功德，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨三昧勇力如來亦復如是，稱讚此經無量功德，說如是偈：

「開示此經法， 受持及書寫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開示此經法， 受持及書寫，

授與他相應， 復能常讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授與他相應， 復能常讀誦，

燒香以供養， 華鬘及上服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香以供養， 華鬘及上服，

所得諸功德， 無能度量者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得諸功德， 無能度量者。」

爾時，無量無數諸佛世尊，稱揚此經功德利益無量無邊，既稱讚已，即告釋梵護世：「諸善男子！汝等一切受此法門，盡煩惱障一切業障。於後末世，若有眾生但聞此經，盡煩惱障一切業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量無數諸佛世尊，稱揚此經功德利益無量無邊，既稱讚已，即告釋梵護世：「諸善男子！汝等一切受此法門，盡煩惱障一切業障。於後末世，若有眾生但聞此經，盡煩惱障一切業障。」

佛說此經已，一切世間得信善男子、天人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，一切世間得信善男子、天人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜奉行。