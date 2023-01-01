寶星陀羅尼經卷第九唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經卷第九唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

擁護品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護品之餘

「唯置作五逆者、誹謗正法者、謗無賢聖者，身口意業所作之惡業及果報，一切皆滅。若此法門乃至經卷，若但書持置於宅中，彼等所有諸業煩惱，能為障礙量等須彌，皆悉消滅。一切善根悉得增長，一切善分皆悉滿足，意所悕望皆悉成就，身口意善悉當增長。一切惡見斷滅無餘，一切怨敵以法調伏。一切微細寂滅之道悉當得入，以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯置作五逆者、誹謗正法者、謗無賢聖者，身口意業所作之惡業及果報，一切皆滅。若此法門乃至經卷，若但書持置於宅中，彼等所有諸業煩惱，能為障礙量等須彌，皆悉消滅。一切善根悉得增長，一切善分皆悉滿足，意所悕望皆悉成就，身口意善悉當增長。一切惡見斷滅無餘，一切怨敵以法調伏。一切微細寂滅之道悉當得入，以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故。

「隨所有國此陀羅尼法門當流行地，能令彼地肥膩精味倍上成就，美果妙味當得增長，苦辛惡味當得遠離，華果財穀色類成就，倉庫貯器悉皆增滿，衣服飲食湯藥所用倍勝增多，由法力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所有國此陀羅尼法門當流行地，能令彼地肥膩精味倍上成就，美果妙味當得增長，苦辛惡味當得遠離，華果財穀色類成就，倉庫貯器悉皆增滿，衣服飲食湯藥所用倍勝增多，由法力故。

「若有眾生受彼飲食者，當得無病顏色成就，氣力強健憶念堅固，樂求善法遠離諸惡。彼諸眾生若命終已，當生汝等種類之中，眷屬增長勢力具足怨不能壞，以法力故，當得四姓之所擁護，當以法義共相示誨。汝等若能如是作者，即為供養一切三世諸佛世尊已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生受彼飲食者，當得無病顏色成就，氣力強健憶念堅固，樂求善法遠離諸惡。彼諸眾生若命終已，當生汝等種類之中，眷屬增長勢力具足怨不能壞，以法力故，當得四姓之所擁護，當以法義共相示誨。汝等若能如是作者，即為供養一切三世諸佛世尊已。」

爾時，曼陀香如來即依諸佛清淨境界智慧音聲隨類句義，以一切諸佛世尊語悉滿此剎，遍告此佛剎中一切諸菩薩摩訶薩，及釋主、梵主、摩呼羅伽主所有居此佛剎者，倍復加勸此四天下中所居住者：「汝等應當住持開示此諸佛語大集法門，擁護此經微妙正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼陀香如來即依諸佛清淨境界智慧音聲隨類句義，以一切諸佛世尊語悉滿此剎，遍告此佛剎中一切諸菩薩摩訶薩，及釋主、梵主、摩呼羅伽主所有居此佛剎者，倍復加勸此四天下中所居住者：「汝等應當住持開示此諸佛語大集法門，擁護此經微妙正法。」

爾時，眾中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩，彌勒為首，居此佛剎者，一切同聲作如是言：「我等今者奉諸佛教，為欲供養一切三世諸如來故，於此一切諸佛世尊微妙法門，恭敬頂戴尊重如佛，悲愍成熟諸眾生故，乃至安置無上道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩，彌勒為首，居此佛剎者，一切同聲作如是言：「我等今者奉諸佛教，為欲供養一切三世諸如來故，於此一切諸佛世尊微妙法門，恭敬頂戴尊重如佛，悲愍成熟諸眾生故，乃至安置無上道故。

「我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處，以此法門廣布顯示，為欲成熟諸眾生故，令此妙法得久住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處，以此法門廣布顯示，為欲成熟諸眾生故，令此妙法得久住故。」

爾時，一切諸佛世尊來此剎者，咸作是言：「善哉，善哉！汝等如是作所應作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛世尊來此剎者，咸作是言：「善哉，善哉！汝等如是作所應作。」

是時，一切釋梵摩呼羅伽主等居此土者，并餘來眾六十四俱胝那由他等大精味中有大威德眾生，一切同聲，作如是言：「我等於此微妙大集法門悉當受持，乃至廣為開示顯說，成熟眾生故，妙法久住故，樂法聽法者悉當擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切釋梵摩呼羅伽主等居此土者，并餘來眾六十四俱胝那由他等大精味中有大威德眾生，一切同聲，作如是言：「我等於此微妙大集法門悉當受持，乃至廣為開示顯說，成熟眾生故，妙法久住故，樂法聽法者悉當擁護。

「我等今者，奉諸佛教，隨此法門流行之處，令使一切鬪諍違背，謀計諍論，飢儉荒亂，他方怨敵，非時風雨，非時寒熱，苦辛澁味，惡人惡物悉當消滅。安隱快樂豐饒和合，悉當成就此妙正法當令久住，倍加勤勇擁護供給正法國王，及以勤修禪定眾生悉當擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等今者，奉諸佛教，隨此法門流行之處，令使一切鬪諍違背，謀計諍論，飢儉荒亂，他方怨敵，非時風雨，非時寒熱，苦辛澁味，惡人惡物悉當消滅。安隱快樂豐饒和合，悉當成就此妙正法當令久住，倍加勤勇擁護供給正法國王，及以勤修禪定眾生悉當擁護。」

時，彼一切諸佛世尊同聲讚言：「善哉，善哉！善男子！汝等今者應如是作，勤作自他利益之事，即於一切三世諸佛為供養已。如汝等勤勞成熟諸眾生故，令此妙法得久住故，汝等皆當速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼一切諸佛世尊同聲讚言：「善哉，善哉！善男子！汝等今者應如是作，勤作自他利益之事，即於一切三世諸佛為供養已。如汝等勤勞成熟諸眾生故，令此妙法得久住故，汝等皆當速得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，中四天下釋梵天主，乃至摩呼羅伽主，及大威德中最上首者，一切悉皆從坐而起，恭敬合掌，作如是言：「我等亦奉一切諸佛世尊教故，悉共光顯此妙正法擁護住持，及此大集一切諸佛所護陀羅尼印法門，當如法受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，中四天下釋梵天主，乃至摩呼羅伽主，及大威德中最上首者，一切悉皆從坐而起，恭敬合掌，作如是言：「我等亦奉一切諸佛世尊教故，悉共光顯此妙正法擁護住持，及此大集一切諸佛所護陀羅尼印法門，當如法受。

「乃至於諸聚落、城邑、州縣、國土、王宮諸寂靜處，當廣開示，持妙法人擁護供給。所有住信正法法師及聽法者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，善男子、善女人信受此法，乃至若但書寫經卷置之家中，勤修禪定，我等於彼擁護供給種種供養，衣服飲食、華蓋幢幡、塗香末香，乃至一切醫藥資具，諸有所須善作供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至於諸聚落、城邑、州縣、國土、王宮諸寂靜處，當廣開示，持妙法人擁護供給。所有住信正法法師及聽法者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，善男子、善女人信受此法，乃至若但書寫經卷置之家中，勤修禪定，我等於彼擁護供給種種供養，衣服飲食、華蓋幢幡、塗香末香，乃至一切醫藥資具，諸有所須善作供給。

「若人能於此妙法門，誦時讀時開示說時，我等自往彼法座所，為聽法故如大師想，於此法門恭敬尊重一心讚歎，諸蓋幢幡持以供養。何以故？我等於此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門廣開示時，以法味故當得精氣，具足力，具足精進，具足志，具足念，具足智，具足善友，具足眷屬，具足所有軍眾，怨不能壞。是故我等令一切國界所有鬪諍謀計言訟，飢儉疾病他方怨賊，非時風雨極寒極熱災旱愆時，惡夢惡相麁澁無膩苦辛惡味，惡人、惡物諸不善分悉當消滅，倍復安隱豐熟喜樂，無病和合悉當成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人能於此妙法門，誦時讀時開示說時，我等自往彼法座所，為聽法故如大師想，於此法門恭敬尊重一心讚歎，諸蓋幢幡持以供養。何以故？我等於此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門廣開示時，以法味故當得精氣，具足力，具足精進，具足志，具足念，具足智，具足善友，具足眷屬，具足所有軍眾，怨不能壞。是故我等令一切國界所有鬪諍謀計言訟，飢儉疾病他方怨賊，非時風雨極寒極熱災旱愆時，惡夢惡相麁澁無膩苦辛惡味，惡人、惡物諸不善分悉當消滅，倍復安隱豐熟喜樂，無病和合悉當成就。

「時風時雨，寒熱以時，晝夜位分半月一月，時節年歲悉令正行，諸宿星曜日月之次不令失度，泉池陂河皆令滿足，隨有眾生所依住處，瀑水漂溺我皆遮斷不令覆沒。我等於彼國邑聚落利眾生故，所有枝葉華果根莖諸穀藥味，悉當肥膩色相鮮澤美味滋多，財穀藥味衣服莊嚴諸資具等，令諸眾生悉當具足無所減少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時風時雨，寒熱以時，晝夜位分半月一月，時節年歲悉令正行，諸宿星曜日月之次不令失度，泉池陂河皆令滿足，隨有眾生所依住處，瀑水漂溺我皆遮斷不令覆沒。我等於彼國邑聚落利眾生故，所有枝葉華果根莖諸穀藥味，悉當肥膩色相鮮澤美味滋多，財穀藥味衣服莊嚴諸資具等，令諸眾生悉當具足無所減少。

「彼諸眾生求善根心離諸惡業，勝福德聚，及彼壽命悉令成就。所有聚落國土，以此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門開示，乃至書寫經卷安置家中，若讀若誦恭敬供養，於置經處。若有剎利灌頂之王，我當擁護供給所須令無所乏，所無利益當為彼等而除斷之，所有利益當為彼等隨而與之。一切災怪驚動不吉，惡見惡作為惡所持，惡願惡歸奸詐讚撽，幻諂妄語嫉妬瞋忿，諸慳悋等悉當消滅，正見正道直信調伏一心慚愧，如是等法悉當示誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸眾生求善根心離諸惡業，勝福德聚，及彼壽命悉令成就。所有聚落國土，以此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門開示，乃至書寫經卷安置家中，若讀若誦恭敬供養，於置經處。若有剎利灌頂之王，我當擁護供給所須令無所乏，所無利益當為彼等而除斷之，所有利益當為彼等隨而與之。一切災怪驚動不吉，惡見惡作為惡所持，惡願惡歸奸詐讚撽，幻諂妄語嫉妬瞋忿，諸慳悋等悉當消滅，正見正道直信調伏一心慚愧，如是等法悉當示誨。

「妃后、內宮、宰相、輔臣，主藏親族刑罰官將，一切人民、四姓男女、童男、童女等，亦當擁護供給乃至慚愧示誨。所在諸方，乃至四足，亦當擁護。隨有國土以此法門宣布開示，乃至書寫經卷及經卷住處，以大勤勇彼諸眾生悉當擁護，此妙正法隨處光顯不令隱沒，我等當起精進力故，作如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妃后、內宮、宰相、輔臣，主藏親族刑罰官將，一切人民、四姓男女、童男、童女等，亦當擁護供給乃至慚愧示誨。所在諸方，乃至四足，亦當擁護。隨有國土以此法門宣布開示，乃至書寫經卷及經卷住處，以大勤勇彼諸眾生悉當擁護，此妙正法隨處光顯不令隱沒，我等當起精進力故，作如是事。」

是時，一切諸佛世尊，悉共稱讚諸善丈夫：「善哉，善哉！諸善男子！汝等如是作所應作，以此正法及三寶種，不令隱沒故作勤勞。汝等如是，如汝所作，即於一切三世諸佛為供養已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切諸佛世尊，悉共稱讚諸善丈夫：「善哉，善哉！諸善男子！汝等如是作所應作，以此正法及三寶種，不令隱沒故作勤勞。汝等如是，如汝所作，即於一切三世諸佛為供養已。」

寶星陀羅尼經護正法品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經護正法品第十一

爾時，世尊釋迦如來告諸大眾、釋梵天王、毘樓勒叉、毘樓博叉、提頭賴吒、毘沙門等：「諸善男子！我以大悲愍眾生故，於此五濁穢惡佛剎難得法時，願得阿耨多羅三藐三菩提。是中眾生墮無明闇，煩惱怨賊奸狡惱害，我為眾生滅煩惱故，退諸魔黨建立法幢，無量眾生諸苦解脫，雨大法雨退俱胝魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦如來告諸大眾、釋梵天王、毘樓勒叉、毘樓博叉、提頭賴吒、毘沙門等：「諸善男子！我以大悲愍眾生故，於此五濁穢惡佛剎難得法時，願得阿耨多羅三藐三菩提。是中眾生墮無明闇，煩惱怨賊奸狡惱害，我為眾生滅煩惱故，退諸魔黨建立法幢，無量眾生諸苦解脫，雨大法雨退俱胝魔。

「諸善男子！是故我今以此妙法，慇懃付囑汝等手中，如此十方無量世界，過數過量諸佛世尊，及諸菩薩摩訶薩等普來集者，以此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句門記法門，擁護佛土并諸地味眾生所居者。諸過惡消滅故，成熟眾生故，一切不善業盡無餘故，三寶種久住故，乃至一切佛事成就故，是故汝等受持擁護我妙正法，能令善根福行增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是故我今以此妙法，慇懃付囑汝等手中，如此十方無量世界，過數過量諸佛世尊，及諸菩薩摩訶薩等普來集者，以此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句門記法門，擁護佛土并諸地味眾生所居者。諸過惡消滅故，成熟眾生故，一切不善業盡無餘故，三寶種久住故，乃至一切佛事成就故，是故汝等受持擁護我妙正法，能令善根福行增長。

「若溫誦教示為他說，授趣三歸依優婆塞護住淨梵行，諸善根等福行增長；若修初禪福行增長，乃至修滅受想定；若須陀洹果，乃至佛菩提果福行善根，如是等相皆得增長，現在所作乃至未來當作然妙法燈，能令一切福行增長，是故付囑汝等手中。如來所覺妙法令熾然故，勸發汝等福德增長，是故付囑汝等手中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若溫誦教示為他說，授趣三歸依優婆塞護住淨梵行，諸善根等福行增長；若修初禪福行增長，乃至修滅受想定；若須陀洹果，乃至佛菩提果福行善根，如是等相皆得增長，現在所作乃至未來當作然妙法燈，能令一切福行增長，是故付囑汝等手中。如來所覺妙法令熾然故，勸發汝等福德增長，是故付囑汝等手中。

「若未來世於此法門，乃至書寫經卷安置家中，以法力故，一切惡業悉當滅盡。隨所有處，若在村城，若欲受持，當淨洗身著新淨衣，以華布散燒種種香，敷種種氈褥，嚴師子座，開示此法、說此法門，乃至書寫經卷受持讀誦。若汝等於彼不來聽法，擁護法師及聽法者，自他惡業盡故，汝等則為欺誑諸佛，愚失正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若未來世於此法門，乃至書寫經卷安置家中，以法力故，一切惡業悉當滅盡。隨所有處，若在村城，若欲受持，當淨洗身著新淨衣，以華布散燒種種香，敷種種氈褥，嚴師子座，開示此法、說此法門，乃至書寫經卷受持讀誦。若汝等於彼不來聽法，擁護法師及聽法者，自他惡業盡故，汝等則為欺誑諸佛，愚失正道。」

爾時，娑婆世界主梵天王白佛言：「世尊！若於今時若未來世，隨所有處，乃至此妙正法未滅已來，若聚落城邑州縣國土，邊疆遠處王城宮內，若僧伽藍、若寂靜處，若婆羅門家、若長者大家、若庶民家，若說法師、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘清信善男子、善女人等，好洗浴好塗身著新淨衣，散華布飾莊嚴道場，燒種種香敷種種繒綵設種種味，昇師子座，廣為他人開示演說此陀羅尼印，若書、若讀時，我共無量百千徒眾，當往彼處圍繞聽法，擁護彼法師故，及諸聽法者自他惡業盡故，一切善法成熟故，大妙正法熾然故，入大智明第一道故，彼諸城邑乃至庶民家，我當擁護彼諸眾生，令彼眾生財穀豐饒倉庫盈滿故。若我不來聞所未聞，即於一切佛世尊前違昔誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主梵天王白佛言：「世尊！若於今時若未來世，隨所有處，乃至此妙正法未滅已來，若聚落城邑州縣國土，邊疆遠處王城宮內，若僧伽藍、若寂靜處，若婆羅門家、若長者大家、若庶民家，若說法師、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘清信善男子、善女人等，好洗浴好塗身著新淨衣，散華布飾莊嚴道場，燒種種香敷種種繒綵設種種味，昇師子座，廣為他人開示演說此陀羅尼印，若書、若讀時，我共無量百千徒眾，當往彼處圍繞聽法，擁護彼法師故，及諸聽法者自他惡業盡故，一切善法成熟故，大妙正法熾然故，入大智明第一道故，彼諸城邑乃至庶民家，我當擁護彼諸眾生，令彼眾生財穀豐饒倉庫盈滿故。若我不來聞所未聞，即於一切佛世尊前違昔誓願。」

時，梵天王即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，梵天王即於佛前而說呪曰：

「多地也他鴦咎呵澄(去音)伽否囉茶(去)拏(一) 耶弭吐(二) 佉佉(三) 佉婆(四) 佉婆(五) 吉利那佉婆(六) 娑婆呵(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他鴦咎呵澄(去音)伽否囉茶(去)拏(一) 耶弭吐(二) 佉佉(三) 佉婆(四) 佉婆(五) 吉利那佉婆(六) 娑婆呵(七)」

時梵天王說此呪已，重白佛言：「世尊！若我於彼說法師處，不來聽者、不擁護者，乃至財穀豐饒倉庫增長故，眾生充足故，即違本誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵天王說此呪已，重白佛言：「世尊！若我於彼說法師處，不來聽者、不擁護者，乃至財穀豐饒倉庫增長故，眾生充足故，即違本誓願。」

爾時，一切諸佛世尊，及大菩薩摩訶薩，一切天人、人、非人等，同聲讚彼大梵天王：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛世尊，及大菩薩摩訶薩，一切天人、人、非人等，同聲讚彼大梵天王：「善哉！善哉！」

爾時，釋天主憍尸迦白佛言：「世尊！隨所在處，若今現在若未來世，乃至村城，若我不往聞所未聞，即於一切佛世尊前，違昔誓願為有過者。」即於佛前而說咒曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋天主憍尸迦白佛言：「世尊！隨所在處，若今現在若未來世，乃至村城，若我不往聞所未聞，即於一切佛世尊前，違昔誓願為有過者。」即於佛前而說咒曰：

「多地也他佉婆弭履佉(一) 佉婆弭履佉(二) 那閜伽(三) 阿母若(四) 阿母婆呵(五) 阿呿吒(六) 阿吐(七) 婆捨吐(八) 嗜那婆囉揭(九)(墟偈反) 娑婆呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他佉婆弭履佉(一) 佉婆弭履佉(二) 那閜伽(三) 阿母若(四) 阿母婆呵(五) 阿呿吒(六) 阿吐(七) 婆捨吐(八) 嗜那婆囉揭(九)(墟偈反) 娑婆呵(十)」

時，釋天主說此呪已，重白佛言：「世尊！若我不作如昔所願者，此即是我自違誓願為有過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋天主說此呪已，重白佛言：「世尊！若我不作如昔所願者，此即是我自違誓願為有過者。」

是時，大眾乃至人、非人等，咸稱歎言：「善哉！善哉！釋迦天主！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾乃至人、非人等，咸稱歎言：「善哉！善哉！釋迦天主！」

爾時，毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！隨所在處，若今現在若未來世，乃至城邑有此法門，我若不往不作擁護，世尊！此即是我自違誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！隨所在處，若今現在若未來世，乃至城邑有此法門，我若不往不作擁護，世尊！此即是我自違誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰：

「多地也他歐佉(一) 那婆娑荼(二) 娑母陀囉賜兒(三) 哆他負多(四) 婆樓(上音)拏婆婆囉闍(五) 娑婆呵(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他歐佉(一) 那婆娑荼(二) 娑母陀囉賜兒(三) 哆他負多(四) 婆樓(上音)拏婆婆囉闍(五) 娑婆呵(六)」

是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘樓勒叉大護世言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘樓勒叉大護世言：「善哉！善哉！」

爾時，毘樓博叉天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所在處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓博叉天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所在處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰：

「多地也他闍老伽(一) 阿到伽(二) 阿歷耄伽(三) 阿歷麼(四) 娑連社婆(五) 脾(毘也反)耶母闍(六) 娑婆呵(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他闍老伽(一) 阿到伽(二) 阿歷耄伽(三) 阿歷麼(四) 娑連社婆(五) 脾(毘也反)耶母闍(六) 娑婆呵(七)」

是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘樓博叉天王言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘樓博叉天王言：「善哉！善哉！」

爾時，提頭賴吒天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所有處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，提頭賴吒天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所有處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」即於佛前而說呪曰：

「多地也他頻頭社婆(一) 佉婆社婆(二) 囉母佉(三) 叉娑囉(四) 否迦婆呵(五) 阿(上聲)末伽婆吒(六) 娑婆呵(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他頻頭社婆(一) 佉婆社婆(二) 囉母佉(三) 叉娑囉(四) 否迦婆呵(五) 阿(上聲)末伽婆吒(六) 娑婆呵(七)」

是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎提頭賴吒天王言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎提頭賴吒天王言：「善哉！善哉！」

爾時，毘沙門天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所有處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」便於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘沙門天王白佛言：「世尊！若今現在、若未來世，隨所有處乃至城邑有此法門，我若不往為作擁護聞所未聞，即於佛前違昔誓願為有過者。」便於佛前而說呪曰：

「多地也他簉(初後反)陀利(一) 簉簉簉陀利(二) 佉陀利(三) 阿儞簉陀利(四) 那也那簉陀利(五) 醯履哆簉陀利(六) 娑伽囉醯履哆簉陀利(七) 僧九娑簉陀利(八) 達摩叉耶簉陀利(九) 娑婆呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他簉(初後反)陀利(一) 簉簉簉陀利(二) 佉陀利(三) 阿儞簉陀利(四) 那也那簉陀利(五) 醯履哆簉陀利(六) 娑伽囉醯履哆簉陀利(七) 僧九娑簉陀利(八) 達摩叉耶簉陀利(九) 娑婆呵(十)」

是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘沙門天王言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾乃至人、非人等，咸共稱歎毘沙門天王言：「善哉！善哉！」

爾時，於此世界，此四天下所有一百一十二夜叉大將主將軍眾，於四天下守衛擁護者，復有四萬夜叉，於此四天下居住者，復有大神通中最勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等，咸共同聲白佛言：「世尊！若今現在或未來世，隨所在處有此法門，乃至此妙法燈不滅已來，若在聚落、城邑、州縣、國土、王城、王宮、阿蘭若處，若婆羅門家、長者家、居士家、庶民家，若法師、若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，復有諸信心善男子、善女人，應好洗浴以香塗身著新淨衣，散華布飾莊嚴道場，敷置種種氈褥衣服，燒種種香，種種美味盛滿淨器，施設妙好師子法座。昇此坐已，廣為他人分別開示此經，及讀誦時，我等一一與無量百千眷屬圍繞往彼聽法，為擁護法師，為擁護己眾及餘眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此世界，此四天下所有一百一十二夜叉大將主將軍眾，於四天下守衛擁護者，復有四萬夜叉，於此四天下居住者，復有大神通中最勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等，咸共同聲白佛言：「世尊！若今現在或未來世，隨所在處有此法門，乃至此妙法燈不滅已來，若在聚落、城邑、州縣、國土、王城、王宮、阿蘭若處，若婆羅門家、長者家、居士家、庶民家，若法師、若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，復有諸信心善男子、善女人，應好洗浴以香塗身著新淨衣，散華布飾莊嚴道場，敷置種種氈褥衣服，燒種種香，種種美味盛滿淨器，施設妙好師子法座。昇此坐已，廣為他人分別開示此經，及讀誦時，我等一一與無量百千眷屬圍繞往彼聽法，為擁護法師，為擁護己眾及餘眾生。

「為擁護故，成熟眾生故，我等若不往彼城邑乃至庶民家，及以眷屬不受教勅不成熟眾生，不令眾生豐饒財穀倉庫盈滿；又復一切鬪諍，飢饉疾病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，諸災難等若不遮斷，我等則為欺誑過去未來現在諸佛世尊，違本誓願空無所得，得白癩病、退失神通、身體爛壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為擁護故，成熟眾生故，我等若不往彼城邑乃至庶民家，及以眷屬不受教勅不成熟眾生，不令眾生豐饒財穀倉庫盈滿；又復一切鬪諍，飢饉疾病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，諸災難等若不遮斷，我等則為欺誑過去未來現在諸佛世尊，違本誓願空無所得，得白癩病、退失神通、身體爛壞。

「世尊！雖復如此，我等今者并諸眷屬，若今現在、若未來世，於此世界四天下處，決定光顯釋迦如來微妙正法，及信此法人當為擁護供給所須，所作成熟惡業滅盡。我等於此法門教示開顯彼說法人，又令說法人及聽法者財穀豐饒，諸所受用悉當增長，於佛所說不壞不滅法，悉當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！雖復如此，我等今者并諸眷屬，若今現在、若未來世，於此世界四天下處，決定光顯釋迦如來微妙正法，及信此法人當為擁護供給所須，所作成熟惡業滅盡。我等於此法門教示開顯彼說法人，又令說法人及聽法者財穀豐饒，諸所受用悉當增長，於佛所說不壞不滅法，悉當受持。」

時彼一切諸佛世尊，一切大眾、人、非人等，咸共同聲，讚彼天、龍、護法神等：「善哉！善哉！汝等如是善所應作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼一切諸佛世尊，一切大眾、人、非人等，咸共同聲，讚彼天、龍、護法神等：「善哉！善哉！汝等如是善所應作。」

爾時，懷樂菩薩於大眾中即白釋迦如來言：「世尊！云何此百俱胝所有諸魔并諸眷屬，一切盡皆來到此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，懷樂菩薩於大眾中即白釋迦如來言：「世尊！云何此百俱胝所有諸魔并諸眷屬，一切盡皆來到此耶？」

佛言：「善男子！此一切魔并諸眷屬悉來此會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此一切魔并諸眷屬悉來此會。」

懷樂菩薩復白佛言：「云何？世尊！此一切魔并諸眷屬，於三寶中得清淨信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷樂菩薩復白佛言：「云何？世尊！此一切魔并諸眷屬，於三寶中得清淨信不？」

佛言：「不也。復次，善男子！此諸惡魔一千眷屬，於三寶中而不得意，不清淨信返生瞋恨。若今現在、若未來世，乃至此妙正法熾然已來，常勤方便伺求其短，令正法滅壞故，隱沒故。如是復有十八諸魔，并其眷屬一萬三千；如是復有二百諸魔，并其眷屬二千一百；彼諸魔等，於三寶中悉不得意，不清淨信返生瞋恨。若今現在及未來世，乃至此妙正法廣流行時，常勤方便伺求其短，令我教法及妙正法滅壞故，隱沒故。何以故？往昔已來憎嫉力持故，不種善根故，為惡知識所攝故，於善離欲無受樂中，永無悕望無欲願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。復次，善男子！此諸惡魔一千眷屬，於三寶中而不得意，不清淨信返生瞋恨。若今現在、若未來世，乃至此妙正法熾然已來，常勤方便伺求其短，令正法滅壞故，隱沒故。如是復有十八諸魔，并其眷屬一萬三千；如是復有二百諸魔，并其眷屬二千一百；彼諸魔等，於三寶中悉不得意，不清淨信返生瞋恨。若今現在及未來世，乃至此妙正法廣流行時，常勤方便伺求其短，令我教法及妙正法滅壞故，隱沒故。何以故？往昔已來憎嫉力持故，不種善根故，為惡知識所攝故，於善離欲無受樂中，永無悕望無欲願故。

「彼諸魔心，於如來心及菩薩心未曾和順，住不淨信不解脫故。是諸魔等今雖不信，以見如來大集妙色，及得聞此甚深陀羅尼。以是因緣故，於後時得清淨信得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸魔心，於如來心及菩薩心未曾和順，住不淨信不解脫故。是諸魔等今雖不信，以見如來大集妙色，及得聞此甚深陀羅尼。以是因緣故，於後時得清淨信得阿耨多羅三藐三菩提。」

懷樂菩薩作如是言：「希有世尊！希有善逝！彼等眾生乃至不種善根，若但耳聞觸此法門，如是因緣故，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷樂菩薩作如是言：「希有世尊！希有善逝！彼等眾生乃至不種善根，若但耳聞觸此法門，如是因緣故，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，有魔名曰不去——曾於佛所極多供養，於三寶中淨信不動，得阿耨多羅三藐三菩提記——作大仙人形從坐而起，於釋迦如來前合掌，遍觀如來，世尊威力加故，於一切佛剎大聲遍滿，作如是言：「諸佛世尊一心念我，一切菩薩摩訶薩，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，魔及眷屬聽我所說。今此世尊釋迦牟尼大悲導師，往昔之時誓願如是，於極穢惡五濁佛剎，得阿耨多羅三藐三菩提，作逆眾生誹謗妙法謗無聖人，具不善根惡行相應心相續成就者，普令出過三惡道故，成熟三乘故，修忍三昧陀羅尼故，引向清淨諸佛剎土，令三寶種久住不斷，成就大願，斷除一切穢濁佛剎，成滿一切功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有魔名曰不去——曾於佛所極多供養，於三寶中淨信不動，得阿耨多羅三藐三菩提記——作大仙人形從坐而起，於釋迦如來前合掌，遍觀如來，世尊威力加故，於一切佛剎大聲遍滿，作如是言：「諸佛世尊一心念我，一切菩薩摩訶薩，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，魔及眷屬聽我所說。今此世尊釋迦牟尼大悲導師，往昔之時誓願如是，於極穢惡五濁佛剎，得阿耨多羅三藐三菩提，作逆眾生誹謗妙法謗無聖人，具不善根惡行相應心相續成就者，普令出過三惡道故，成熟三乘故，修忍三昧陀羅尼故，引向清淨諸佛剎土，令三寶種久住不斷，成就大願，斷除一切穢濁佛剎，成滿一切功德莊嚴。

「是故，我等當如是作，為令如來正教久住，及妙正法得不滅壞。若今現在、若未來世，無有若魔、若魔眷屬，於如來所受正法欲滅壞隱沒，乃至不能惱一眾生，唯除少隨順不具信者。若持此妙法者、隨順此法者、說此法者、聽此法者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘信心善男子、善女人，勤修三業能自策勤，坐禪誦經營理塔寺，恒勤作福，勤事供養佛法僧寶，勤斷三界煩惱繫縛，勤斷一切眾生諸苦，悉令解脫者。彼等行人，若為魔使、若魔女、魔男、若魔眷屬欲惱亂彼，伺求其短障難善業，作亂心因者，為彼等故，我今現前請諸世尊，當與我力善業成就，憐愍我故。一切菩薩摩訶薩等，并一切魔及魔眷屬，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，所有一切來此佛剎者，及大地眾，為欲利益諸眾生故，佛教正法得久住故，當憐愍我，今欲說呪與我成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，我等當如是作，為令如來正教久住，及妙正法得不滅壞。若今現在、若未來世，無有若魔、若魔眷屬，於如來所受正法欲滅壞隱沒，乃至不能惱一眾生，唯除少隨順不具信者。若持此妙法者、隨順此法者、說此法者、聽此法者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘信心善男子、善女人，勤修三業能自策勤，坐禪誦經營理塔寺，恒勤作福，勤事供養佛法僧寶，勤斷三界煩惱繫縛，勤斷一切眾生諸苦，悉令解脫者。彼等行人，若為魔使、若魔女、魔男、若魔眷屬欲惱亂彼，伺求其短障難善業，作亂心因者，為彼等故，我今現前請諸世尊，當與我力善業成就，憐愍我故。一切菩薩摩訶薩等，并一切魔及魔眷屬，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，所有一切來此佛剎者，及大地眾，為欲利益諸眾生故，佛教正法得久住故，當憐愍我，今欲說呪與我成就。

「若魔、若魔眷屬，欲惱彼等人及法者，我當降伏令其心亂、令其身苦、令身惱縮退失神通，故說此呪句。若諸惡魔并魔眷屬、魔男、魔女，若魔使等，若於佛教起一念惡不清淨心，惱亂諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至但起一剎那心，欲作惱亂退失善分，若於村城國邑，乃至王城宮內，邊疆靜處，隨所在處，有此法門開示分別。若於此等起破壞心，乃至一剎那，於彼諸方鬪諍疫死，飢儉諸病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，瀑水卒起，地動地吼，火星流墮，有如是等諸惡相起，或於華葉果實諸穀藥味，欲於彼等起破壞心時，即令彼魔乃至魔使，欝熱所燒熏污爛臭，無所能作不能起舉，五繫縛之令其自見，乃至一切支節，捲縮不能舒展，令得黑闇不覩光色，退失神通心意錯亂，令彼六根不能緣境。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若魔、若魔眷屬，欲惱彼等人及法者，我當降伏令其心亂、令其身苦、令身惱縮退失神通，故說此呪句。若諸惡魔并魔眷屬、魔男、魔女，若魔使等，若於佛教起一念惡不清淨心，惱亂諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至但起一剎那心，欲作惱亂退失善分，若於村城國邑，乃至王城宮內，邊疆靜處，隨所在處，有此法門開示分別。若於此等起破壞心，乃至一剎那，於彼諸方鬪諍疫死，飢儉諸病，他方怨敵，非時風雨，極寒極熱，瀑水卒起，地動地吼，火星流墮，有如是等諸惡相起，或於華葉果實諸穀藥味，欲於彼等起破壞心時，即令彼魔乃至魔使，欝熱所燒熏污爛臭，無所能作不能起舉，五繫縛之令其自見，乃至一切支節，捲縮不能舒展，令得黑闇不覩光色，退失神通心意錯亂，令彼六根不能緣境。」即說呪曰：

「多地也他阿摩離(一) 阿𩢨(呼甘反)麼離(二) 阿𩢨麼離(三) 阿闍婆婆(四) 阿闍婆婆(五) 茂囉沙離(六) 鞞夜佉娑離(七) 社麼娑離(八) 呵呵呵呵呵呵(九) 瞿囉娑吒(十) 社那呿伽(十一) 爾也呿伽(十二) 泌(毘蜜反)爾也婆娑呿伽(十三) 阿茂叉囉(十四) 叉叉叉叉叉叉(十五) 茂囉婆呵(十六) 呿伽娑婆呿若(十七) 娑婆跛履跛哆茂囉(十八) 阿(上音)若若婆由若(十九) 氈陀囉嗽履也若若(二十) 那婆(上音)若若(二十一) 丘囉叉若若(二十二) 婆婆若若(二十三) 倍哆句胝哆他(上音)多若若(二十四) 薩婆爾脾囉地(上音)史恥多若若(二十五) 婆迦囉麼(二十六) 底履健哆叉婆(二十七) 叉麼摩叉摩若(二十八) 差(初几反)上哆摩囉毘所也(二十九) 娑婆呵(三十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地也他阿摩離(一) 阿𩢨(呼甘反)麼離(二) 阿𩢨麼離(三) 阿闍婆婆(四) 阿闍婆婆(五) 茂囉沙離(六) 鞞夜佉娑離(七) 社麼娑離(八) 呵呵呵呵呵呵(九) 瞿囉娑吒(十) 社那呿伽(十一) 爾也呿伽(十二) 泌(毘蜜反)爾也婆娑呿伽(十三) 阿茂叉囉(十四) 叉叉叉叉叉叉(十五) 茂囉婆呵(十六) 呿伽娑婆呿若(十七) 娑婆跛履跛哆茂囉(十八) 阿(上音)若若婆由若(十九) 氈陀囉嗽履也若若(二十) 那婆(上音)若若(二十一) 丘囉叉若若(二十二) 婆婆若若(二十三) 倍哆句胝哆他(上音)多若若(二十四) 薩婆爾脾囉地(上音)史恥多若若(二十五) 婆迦囉麼(二十六) 底履健哆叉婆(二十七) 叉麼摩叉摩若(二十八) 差(初几反)上哆摩囉毘所也(二十九) 娑婆呵(三十)」

爾時，不去魔說是呪時，於剎那頃，由得一切智擁護故，諸魔境界悉皆滅壞無所成就。如是，如是，所有欲作不利益者，皆不成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不去魔說是呪時，於剎那頃，由得一切智擁護故，諸魔境界悉皆滅壞無所成就。如是，如是，所有欲作不利益者，皆不成果。

是時，一切諸佛世尊，咸共稱讚：「善哉！善哉！」及一切菩薩摩訶薩、天、龍、夜叉、人、非人等，亦共稱讚：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切諸佛世尊，咸共稱讚：「善哉！善哉！」及一切菩薩摩訶薩、天、龍、夜叉、人、非人等，亦共稱讚：「善哉！善哉！」

是時，大地皆大震動，四海涌沸，諸須彌山王，魔及眷屬悉大驚動。是時惡鬼神等亦復如是，唯除於佛教法清淨信者，及得忍菩薩不生驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大地皆大震動，四海涌沸，諸須彌山王，魔及眷屬悉大驚動。是時惡鬼神等亦復如是，唯除於佛教法清淨信者，及得忍菩薩不生驚怖。

爾時，魔王問堅固慧菩薩言：「善男子！何等因緣，此不去魔有是勝力？是誰加彼？此無慈悲，令我部黨及我境界力之所作，一切散滅悉皆退壞；乃更建立沙門瞿曇，黑黨親眷說斷惡見。我即聞此陀羅尼時，令我身體臭惡爛壞無所能為，一切諸方為我黑闇，不見諸光大熱所燒耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王問堅固慧菩薩言：「善男子！何等因緣，此不去魔有是勝力？是誰加彼？此無慈悲，令我部黨及我境界力之所作，一切散滅悉皆退壞；乃更建立沙門瞿曇，黑黨親眷說斷惡見。我即聞此陀羅尼時，令我身體臭惡爛壞無所能為，一切諸方為我黑闇，不見諸光大熱所燒耶！」

爾時，堅固菩薩答魔王言：「此是一切諸佛世尊神力加護，亦是一切人、非人等，與此不去魔力故，令汝等一切諸魔境界之力，如所欲作悉皆摧碎。今說此不退陀羅尼句時，汝今應生清淨信心，於如來所，發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今若能如是作者，此身口意諸苦惱觸悉當解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅固菩薩答魔王言：「此是一切諸佛世尊神力加護，亦是一切人、非人等，與此不去魔力故，令汝等一切諸魔境界之力，如所欲作悉皆摧碎。今說此不退陀羅尼句時，汝今應生清淨信心，於如來所，發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今若能如是作者，此身口意諸苦惱觸悉當解脫。」

是時，魔王答堅固菩薩言：「我今寧當忍耐此苦，令身口意受於無量無數大苦惱事，至於最後邊際劫，我終不發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王答堅固菩薩言：「我今寧當忍耐此苦，令身口意受於無量無數大苦惱事，至於最後邊際劫，我終不發阿耨多羅三藐三菩提心。」