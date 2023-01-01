寶星陀羅尼經卷第八唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經卷第八唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

授記品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記品之餘

爾時，息華魔眷屬同聲唱言：「世尊！我等眷屬隨順佐助，若汝善男子得阿耨多羅三藐三菩提時，當與我等授菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，息華魔眷屬同聲唱言：「世尊！我等眷屬隨順佐助，若汝善男子得阿耨多羅三藐三菩提時，當與我等授菩提記。」

息華魔言：「如是，善男子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息華魔言：「如是，善男子！」

魔眷屬言：「所有眾生下種於地，收諸果實而受食者，以此善根當令我等得大安樂得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔眷屬言：「所有眾生下種於地，收諸果實而受食者，以此善根當令我等得大安樂得大利益。」

息華魔復白釋迦如來言：「我是護持世尊教法者，我是熾然世尊正法者，我於此中初作滅飢饉者。唯願世尊，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息華魔復白釋迦如來言：「我是護持世尊教法者，我是熾然世尊正法者，我於此中初作滅飢饉者。唯願世尊，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。」

時息華魔五輪著地，頭面禮拜釋迦如來足已，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時息華魔五輪著地，頭面禮拜釋迦如來足已，却坐一面。

爾時，世尊即為息華而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為息華而說偈言：

「汝起勇猛善逝子， 無垢清淨蓮華面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝起勇猛善逝子， 無垢清淨蓮華面，

今日能發堅牢願， 當得第一大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日能發堅牢願， 當得第一大菩提。

此諸眾生飢火逼， 我為至親能救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸眾生飢火逼， 我為至親能救護，

解脫一切眾生者， 起大悲心當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切眾生者， 起大悲心當作佛。

以空無相無願力， 解脫六趣苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空無相無願力， 解脫六趣苦眾生，

恒以虛空清淨法， 令諸眾生得無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以虛空清淨法， 令諸眾生得無垢。

不久於此佛剎土， 當證覺法名勝慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久於此佛剎土， 當證覺法名勝慧，

於未來世得作佛， 勇猛善智降勝怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世得作佛， 勇猛善智降勝怨。」

時息華魔聞是偈已，便生清淨第一歡喜，即以天華散於佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時息華魔聞是偈已，便生清淨第一歡喜，即以天華散於佛上。

爾時，復有菩薩摩訶薩名成就智，即起于坐，向彼十方諸來世尊，先以聲覺，作如是言：「唯願世尊一心念我。所以者何？憶我往昔初入賢劫，當於拘留孫佛所發大誓願，普欲成就一切眾生示受女形，為令眾生四百四病得消滅故，復取大地精味，散布種種諸草木根，和合四百四味，隨藥功能眾生受用病皆消滅。示以根藥四百四種，示以果藥四百四種，示蘇煎藥四百四種，示油煎藥四百四種，示以寫藥四百四種，示以諸治阿伽陀藥，乃至湯散丸等，總治身分內外眾藥，凡有一千四百種類。我為成熟諸眾生故，為欲消滅諸病苦故，亦為利益諸眾生故，如是眾藥並皆示之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有菩薩摩訶薩名成就智，即起于坐，向彼十方諸來世尊，先以聲覺，作如是言：「唯願世尊一心念我。所以者何？憶我往昔初入賢劫，當於拘留孫佛所發大誓願，普欲成就一切眾生示受女形，為令眾生四百四病得消滅故，復取大地精味，散布種種諸草木根，和合四百四味，隨藥功能眾生受用病皆消滅。示以根藥四百四種，示以果藥四百四種，示蘇煎藥四百四種，示油煎藥四百四種，示以寫藥四百四種，示以諸治阿伽陀藥，乃至湯散丸等，總治身分內外眾藥，凡有一千四百種類。我為成熟諸眾生故，為欲消滅諸病苦故，亦為利益諸眾生故，如是眾藥並皆示之。

「世尊！我為拘留孫佛及彼眾會，常作種種駈使給侍，本心希望得授記莂。是時，拘留孫佛便告我言：『善男子！未來之世人壽百歲，爾時有佛出現於世，名釋迦牟尼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。釋迦如來以大願故，大集諸佛及菩薩眾，汝當於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。』從是已來，拘那含如來亦如是說，迦葉如來亦如是說。我自昔來久發此願：『乃至恒河沙等大劫，於此佛剎作大藥天，為除眾生一切病故。』我於彼時，久以大地淳濃精味，布散種種諸藥根枝華葉果實，令諸眾生普得受用，及滅內外諸病苦故。所有眾生若正和合受用之時，令起無常苦空無我，分別心及心數法轉，以此善根令我具足般若波羅蜜。如是我於此佛剎作大丈夫事。如是，如是！十方恒河沙等諸世界中以女人形，於一一世界如恒河沙劫，以如是相如是力，如是勇猛精進，如是劬勞乃至給侍。如是，如是！病苦眾生令成熟故，然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提。及我今日復於佛前增進本願，與此息華作大功德其心堅固，常為佐助無有劬勞。我等二人共為女形同一色貌，為欲成熟諸眾生故，乃至倍加成熟諸女人故。今我二人取地精氣和合飲食，令諸香味悉皆具足，老病眾生食此味者，一切病患皆得消滅，以此勝因令我具足般若波羅蜜。若我得阿耨多羅三藐三菩提者，願佛世尊攝受我等為稱善哉。若佛世尊同與我等菩提記者，願為我等稱讚善哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我為拘留孫佛及彼眾會，常作種種駈使給侍，本心希望得授記莂。是時，拘留孫佛便告我言：『善男子！未來之世人壽百歲，爾時有佛出現於世，名釋迦牟尼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。釋迦如來以大願故，大集諸佛及菩薩眾，汝當於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。』從是已來，拘那含如來亦如是說，迦葉如來亦如是說。我自昔來久發此願：『乃至恒河沙等大劫，於此佛剎作大藥天，為除眾生一切病故。』我於彼時，久以大地淳濃精味，布散種種諸藥根枝華葉果實，令諸眾生普得受用，及滅內外諸病苦故。所有眾生若正和合受用之時，令起無常苦空無我，分別心及心數法轉，以此善根令我具足般若波羅蜜。如是我於此佛剎作大丈夫事。如是，如是！十方恒河沙等諸世界中以女人形，於一一世界如恒河沙劫，以如是相如是力，如是勇猛精進，如是劬勞乃至給侍。如是，如是！病苦眾生令成熟故，然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提。及我今日復於佛前增進本願，與此息華作大功德其心堅固，常為佐助無有劬勞。我等二人共為女形同一色貌，為欲成熟諸眾生故，乃至倍加成熟諸女人故。今我二人取地精氣和合飲食，令諸香味悉皆具足，老病眾生食此味者，一切病患皆得消滅，以此勝因令我具足般若波羅蜜。若我得阿耨多羅三藐三菩提者，願佛世尊攝受我等為稱善哉。若佛世尊同與我等菩提記者，願為我等稱讚善哉。」

爾時，世尊稱讚成就智菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是作大利益丈夫，即為成就智菩薩。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊稱讚成就智菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是作大利益丈夫，即為成就智菩薩。」而說偈言：

「汝為世間病者醫， 能持諸根得安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝為世間病者醫， 能持諸根得安樂，

蓮華清淨最上剎， 得佛號毘盧遮那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華清淨最上剎， 得佛號毘盧遮那。」

持地菩薩摩訶薩亦作是願，以女人形化度眾生，如地持物悕念授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩摩訶薩亦作是願，以女人形化度眾生，如地持物悕念授記。釋迦如來為說偈言：

「汝如大地持一切， 今當速得所希念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝如大地持一切， 今當速得所希念，

剎名勝攝功德滿， 作佛名曰智自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎名勝攝功德滿， 作佛名曰智自在。」

智上菩薩願受女形化度一切，作如是念悕得授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智上菩薩願受女形化度一切，作如是念悕得授記。釋迦如來為說偈言：

「汝智充足諸眾生， 及以華果方便攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝智充足諸眾生， 及以華果方便攝，

未曾聞剎上清淨， 得佛名為上勝因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾聞剎上清淨， 得佛名為上勝因。」

示現灰菩薩作女人形，受用火事成熟眾生，願得授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現灰菩薩作女人形，受用火事成熟眾生，願得授記。釋迦如來為說偈言：

「示諸世間無常想， 成熟眾生於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示諸世間無常想， 成熟眾生於菩提，

剎名生塵最吉祥， 於彼作佛名燈火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎名生塵最吉祥， 於彼作佛名燈火。」

動眾生離塵菩薩願作女形，為成熟眾生故受用風事，悕念授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動眾生離塵菩薩願作女形，為成熟眾生故受用風事，悕念授記。釋迦如來為說偈言：

「搖動眾生令歡喜， 能令煩惱究竟滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「搖動眾生令歡喜， 能令煩惱究竟滅，

剎名清淨現平等， 當得作佛號月光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎名清淨現平等， 當得作佛號月光。」

無障礙燈菩薩願作女形，為成熟眾生故受用虛空事，亦悕授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障礙燈菩薩願作女形，為成熟眾生故受用虛空事，亦悕授記。釋迦如來為說偈言：

「得無依智清淨者， 能說無上正覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得無依智清淨者， 能說無上正覺道，

剎名調障無染著， 當得作佛號智上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎名調障無染著， 當得作佛號智上。」

妙香說菩薩願作女形，為成熟故受用華事，為菩提故悕望授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙香說菩薩願作女形，為成熟故受用華事，為菩提故悕望授記。釋迦如來為說偈言：

「現作香華普供養， 開示諸佛無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現作香華普供養， 開示諸佛無上道，

蓮華藏剎清淨土， 得佛號普香如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華藏剎清淨土， 得佛號普香如來。」

袈裟色菩薩願作女形，為成熟眾生故，受用種種染色，願得授記。釋迦如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袈裟色菩薩願作女形，為成熟眾生故，受用種種染色，願得授記。釋迦如來為說偈言：

「以袈裟衣利眾生， 相應供養三寶種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以袈裟衣利眾生， 相應供養三寶種，

青光剎中最無上， 當得作佛號寶光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青光剎中最無上， 當得作佛號寶光。」

爾時，無量諸種子天林天果天，乃至六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，為欲成熟諸眾生故，倍為度脫諸女人，故作女人形，發願同得阿耨多羅三藐三菩提記。釋迦如來各說一偈各得記莂。何以故？轉男為女其事則易，轉女作男其事則難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量諸種子天林天果天，乃至六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，為欲成熟諸眾生故，倍為度脫諸女人，故作女人形，發願同得阿耨多羅三藐三菩提記。釋迦如來各說一偈各得記莂。何以故？轉男為女其事則易，轉女作男其事則難。

是時百俱胝諸大龍王及諸小龍，同作是願悕望授記。釋迦如來各說一偈授菩提記。復有六萬四千頻婆，及八十俱胝阿修羅，七十阿閦毘俱胝那由他百千諸天及諸天女，九十九頻婆俱胝百千諸魔及其眷屬，乃至恒河沙等人、非人眾，及剎利、婆羅門、毘舍、首陀、男子、女人、童男、童女，亦皆同心悕望阿耨多羅三藐三菩提記。如是等類，一一各得一偈授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時百俱胝諸大龍王及諸小龍，同作是願悕望授記。釋迦如來各說一偈授菩提記。復有六萬四千頻婆，及八十俱胝阿修羅，七十阿閦毘俱胝那由他百千諸天及諸天女，九十九頻婆俱胝百千諸魔及其眷屬，乃至恒河沙等人、非人眾，及剎利、婆羅門、毘舍、首陀、男子、女人、童男、童女，亦皆同心悕望阿耨多羅三藐三菩提記。如是等類，一一各得一偈授記。

過於數量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、薜荔多、毘舍遮、人、非人等未發心者，今於佛前同發阿耨多羅三藐三菩提心。過於數量眾生住阿毘跋致地，過於數量眾生得菩薩種種三昧忍陀羅尼，過於數量眾生漏盡離欲得阿羅漢果，亦過數量眾生迴聲聞辟支佛心，住佛阿毘跋致地。如是等一切同聲而作是言：「我等依一切諸佛教故受此法門，若有受持讀誦書寫此法門者，我及眷屬，當共如法供給供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於數量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、薜荔多、毘舍遮、人、非人等未發心者，今於佛前同發阿耨多羅三藐三菩提心。過於數量眾生住阿毘跋致地，過於數量眾生得菩薩種種三昧忍陀羅尼，過於數量眾生漏盡離欲得阿羅漢果，亦過數量眾生迴聲聞辟支佛心，住佛阿毘跋致地。如是等一切同聲而作是言：「我等依一切諸佛教故受此法門，若有受持讀誦書寫此法門者，我及眷屬，當共如法供給供養。」

寶星陀羅尼經慈愍品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經慈愍品第九

爾時，釋迦牟尼如來復作是言：「一切諸佛，若憐愍此佛剎眾生來相問訊者，當一心念。此息華善男子等，欲令眾生得衣服飲食及諸藥物，隨心受用令充足者，又以女人形相，於阿耨多羅三藐三菩提成熟眾生者，一切諸佛應當加護是息華等令願滿足。如彼善男子所願，如其所欲如其所為，隨彼種種所須衣服飲食并諸藥物，若化施設皆令滿足，使諸眾生所須供侍隨意受用，即發心時如是等事悉得成就，彼善男子能作如是建立丈夫所作之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復作是言：「一切諸佛，若憐愍此佛剎眾生來相問訊者，當一心念。此息華善男子等，欲令眾生得衣服飲食及諸藥物，隨心受用令充足者，又以女人形相，於阿耨多羅三藐三菩提成熟眾生者，一切諸佛應當加護是息華等令願滿足。如彼善男子所願，如其所欲如其所為，隨彼種種所須衣服飲食并諸藥物，若化施設皆令滿足，使諸眾生所須供侍隨意受用，即發心時如是等事悉得成就，彼善男子能作如是建立丈夫所作之事。」

諸佛世尊，依大悲功德定慧莊嚴，憶念眾生作如是言：「以此神呪章句施與汝等，隨意所願皆令具足，一切善根所依，一切三世諸佛世尊所共受持。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊，依大悲功德定慧莊嚴，憶念眾生作如是言：「以此神呪章句施與汝等，隨意所願皆令具足，一切善根所依，一切三世諸佛世尊所共受持。」即說呪曰：

「哆地也他樹柢婆婆(一) 地履底婆婆(二) 牟尼婆婆(三) 娑底也婆婆(四) 否若楞迦囉婆婆地也娜(五) 囉娑摩呵迦嘍拏婆婆(六) 摩呵婆囉哆婆婆(七) 阿慕呵婆婆(八) 樓底婆婆(九) 差底婆婆(十) 娑履聞婆婆(十一) 佉伽婆婆(十二) 婆誘婆婆(十三) 伐哆婆婆(十四) 阿地所吒娜婆婆(十五) 阿摩婆婆(十六) 阿呵娜婆婆(十七) 哆他多婆婆(十八) 部哆句致婆婆(十九) 涅鼻履底婆婆(二十) 底履鳩捨閜婆婆(二十一) 底履夜娜婆婆(二十二) 哆疑駄計迦婆婆婆(二十三) 底履毘慕去所婆婆(二十四) 底履首迦羅婆婆(二十五) 囉所吒囉地所吒娜婆婆(二十六) 婆婆婆婆婆婆(二十七) 娑摩多(二十八) 阿娜若婆摩哆(二十九) 吒吒吒吒吒吒吒所咤死地(三十) 薩婆鳩捨邏地(三十一) 所咤那也(三十二) 娑婆呵(三十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆地也他樹柢婆婆(一) 地履底婆婆(二) 牟尼婆婆(三) 娑底也婆婆(四) 否若楞迦囉婆婆地也娜(五) 囉娑摩呵迦嘍拏婆婆(六) 摩呵婆囉哆婆婆(七) 阿慕呵婆婆(八) 樓底婆婆(九) 差底婆婆(十) 娑履聞婆婆(十一) 佉伽婆婆(十二) 婆誘婆婆(十三) 伐哆婆婆(十四) 阿地所吒娜婆婆(十五) 阿摩婆婆(十六) 阿呵娜婆婆(十七) 哆他多婆婆(十八) 部哆句致婆婆(十九) 涅鼻履底婆婆(二十) 底履鳩捨閜婆婆(二十一) 底履夜娜婆婆(二十二) 哆疑駄計迦婆婆婆(二十三) 底履毘慕去所婆婆(二十四) 底履首迦羅婆婆(二十五) 囉所吒囉地所吒娜婆婆(二十六) 婆婆婆婆婆婆(二十七) 娑摩多(二十八) 阿娜若婆摩哆(二十九) 吒吒吒吒吒吒吒所咤死地(三十) 薩婆鳩捨邏地(三十一) 所咤那也(三十二) 娑婆呵(三十三)

「善男子！此一切法平等神呪，能令一切悕望者悉皆滿足，汝等眷屬應當受持，令一切眾生隨所受用皆得成熟，能令汝等菩提行滿足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此一切法平等神呪，能令一切悕望者悉皆滿足，汝等眷屬應當受持，令一切眾生隨所受用皆得成熟，能令汝等菩提行滿足故。」

爾時，息華、勝天、成智、天地、持天等而為上首，與十千菩薩俱，為令眾生隨所受用得成熟故，以女人形勤勞化度，一時同聲，作如是言：「由此呪力，諸佛世尊令我所願皆得滿足。如是神呪，能與我等作大加護，能令我等得無上智，是故我等當共受持此陀羅尼，欲令一切眾生悉成熟故，以大勤勞供給所須。今於一切如來前，願一切眾生普得成熟住於自解。若有天乃至人，於如來所說妙法，欲破壞散滅者，我若不勤方便遮障令妙法久住者，我等則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，息華、勝天、成智、天地、持天等而為上首，與十千菩薩俱，為令眾生隨所受用得成熟故，以女人形勤勞化度，一時同聲，作如是言：「由此呪力，諸佛世尊令我所願皆得滿足。如是神呪，能與我等作大加護，能令我等得無上智，是故我等當共受持此陀羅尼，欲令一切眾生悉成熟故，以大勤勞供給所須。今於一切如來前，願一切眾生普得成熟住於自解。若有天乃至人，於如來所說妙法，欲破壞散滅者，我若不勤方便遮障令妙法久住者，我等則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。

「若有善男子、若天，乃至若人，欲惱亂比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，我等若不勤作方便遮障，令彼憂惱不消滅者，我等則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦令我等莫得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、若天，乃至若人，欲惱亂比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，我等若不勤作方便遮障，令彼憂惱不消滅者，我等則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦令我等莫得菩提。

「若有求無上菩提善男子、善女人，有遭水火、毒害、厭蠱、熱病、溫瘧等病，或一日、二日、三日、四日數發動者，如是等畏，乃至天、龍、夜叉、迦吒富單那、剎利、婆羅門、毘舍、首陀，師子犬等，疾疫飢渴種種厄難諸餘災惱，有是等畏者，以此一切諸佛所持一切悕求滿足陀羅尼神呪章句，令誦念者悉得解脫，唯除先世決定業障。若我等不除彼障，則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有求無上菩提善男子、善女人，有遭水火、毒害、厭蠱、熱病、溫瘧等病，或一日、二日、三日、四日數發動者，如是等畏，乃至天、龍、夜叉、迦吒富單那、剎利、婆羅門、毘舍、首陀，師子犬等，疾疫飢渴種種厄難諸餘災惱，有是等畏者，以此一切諸佛所持一切悕求滿足陀羅尼神呪章句，令誦念者悉得解脫，唯除先世決定業障。若我等不除彼障，則為欺誑一切三世諸佛世尊，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。」

時彼一切諸佛世尊，同來此佛剎集會者，皆稱是言：「善哉！善哉！善男子！汝等所願甚為勝妙，能作如是大丈夫所作事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼一切諸佛世尊，同來此佛剎集會者，皆稱是言：「善哉！善哉！善男子！汝等所願甚為勝妙，能作如是大丈夫所作事。」

爾時，釋迦如來即為魔王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來即為魔王而說偈言：

「於諸來佛當起信， 應生最上歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸來佛當起信， 應生最上歡喜心，

為菩提故生慶幸， 應當速發利他意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提故生慶幸， 應當速發利他意。

汝魔境界無親友， 亦無所欲如意者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝魔境界無親友， 亦無所欲如意者，

汝以無力失魔業， 何能等類我牟尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以無力失魔業， 何能等類我牟尼？」

於是惡魔復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是惡魔復說偈言：

「我無一念信菩提， 心亦不作歡喜想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我無一念信菩提， 心亦不作歡喜想，

語汝牟尼且默然， 我亦自有親友者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語汝牟尼且默然， 我亦自有親友者。

由彼親友我有力， 我今住於自境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼親友我有力， 我今住於自境界，

我有最上威德力， 盡汝壽命我不從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有最上威德力， 盡汝壽命我不從。」

寶星陀羅尼經擁護品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經擁護品第十之一

爾時，會中有佛世尊名曼陀羅香，白釋迦如來言：「彼過去諸佛，從種種剎土中來於五濁佛剎大集時，並共擁護此法門也，亦令無量俱胝魔眾自然退散；以慈悲眼視諸眾生，有惡見者皆令解脫，熾然智炬安置眾生於吉祥道，說此金剛法等緣法心建立摧碎陀羅尼印章句差別門記法門之時，為令惡黨悉皆退散建立法幢。如是，如是！我等十方諸佛今日住世，亦為將養憐愍諸眾生故，亦於穢惡五濁佛剎同作大集，擁護如此微妙法門，乃至建立無上法幢。釋迦佛日滅度之後，誰能於此剎土，當作第一護持妙法，當令正法熾然流布，當使眾生普皆成熟，入此大集數者？我等以此法門付囑誰手。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有佛世尊名曼陀羅香，白釋迦如來言：「彼過去諸佛，從種種剎土中來於五濁佛剎大集時，並共擁護此法門也，亦令無量俱胝魔眾自然退散；以慈悲眼視諸眾生，有惡見者皆令解脫，熾然智炬安置眾生於吉祥道，說此金剛法等緣法心建立摧碎陀羅尼印章句差別門記法門之時，為令惡黨悉皆退散建立法幢。如是，如是！我等十方諸佛今日住世，亦為將養憐愍諸眾生故，亦於穢惡五濁佛剎同作大集，擁護如此微妙法門，乃至建立無上法幢。釋迦佛日滅度之後，誰能於此剎土，當作第一護持妙法，當令正法熾然流布，當使眾生普皆成熟，入此大集數者？我等以此法門付囑誰手。」

釋迦如來白曼陀羅香如來言：「所有舊住此佛剎者，得忍菩薩及釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，勤加擁護此妙法門，及此世界四天下中舊住眾生，於此法門生淨信者，釋梵護世乃至摩睺羅伽王等，以此陀羅尼印清淨法門付其手中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來白曼陀羅香如來言：「所有舊住此佛剎者，得忍菩薩及釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，勤加擁護此妙法門，及此世界四天下中舊住眾生，於此法門生淨信者，釋梵護世乃至摩睺羅伽王等，以此陀羅尼印清淨法門付其手中。」

是時，曼陀羅香如來，以無障礙圓滿之聲遍此佛剎，作如是言：「諸善男子！諦聽！諦聽！所有來此佛剎者，諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀難得興世，及一切諸佛世尊，於一剎那頃集一佛剎亦甚為難。如此一切諸佛世尊，憐愍汝等故來此集，攝受一切諸眾生故，護持諸佛大法門故，置立無上道故。一切諸佛入三世數者，今日護持一切地界、一切水界、一切火界、一切風界、一切空界，令此妙法久住世故，令三寶種不斷絕故，成熟一切諸眾生故，乃至度彼生死岸故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，曼陀羅香如來，以無障礙圓滿之聲遍此佛剎，作如是言：「諸善男子！諦聽！諦聽！所有來此佛剎者，諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀難得興世，及一切諸佛世尊，於一剎那頃集一佛剎亦甚為難。如此一切諸佛世尊，憐愍汝等故來此集，攝受一切諸眾生故，護持諸佛大法門故，置立無上道故。一切諸佛入三世數者，今日護持一切地界、一切水界、一切火界、一切風界、一切空界，令此妙法久住世故，令三寶種不斷絕故，成熟一切諸眾生故，乃至度彼生死岸故。」

爾時，一切諸佛世尊，及諸佛剎舊住菩薩摩訶薩，釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，及諸餘精氣中有大精氣眾生，乃至所有四天下世界居住者，彼一切眾作如是言：「善男子！我等以此諸佛所護正法重付囑汝，為令眾生普成熟故。汝等常應熾然如是不滅壞法不墜沒法。若有信心善男子、善女人，當共受持書寫大集法門，乃至比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，彼等一切諸善男子，受持誦念此法門者，汝等常當擁護供給，以此法門如法付囑。若法師樂求法、樂禪定、樂聽法、樂持法者，汝等宜應擁護乃至供給。何以故？所有過去如來、阿羅呵、三藐三佛陀，彼一切如來，亦於穢惡五濁佛剎集者，共以妙法付囑釋梵護世故，令此妙法不隱沒故，護持未來傳法人故，乃至成熟一切眾生故。如是，如是。所有當來十方諸佛，於五濁世一剎那頃，普皆雲集利益眾生故，當說陀羅尼，當擁護妙法，當付囑釋梵護世等，當供給所須，我等今者，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛世尊，及諸佛剎舊住菩薩摩訶薩，釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，及諸餘精氣中有大精氣眾生，乃至所有四天下世界居住者，彼一切眾作如是言：「善男子！我等以此諸佛所護正法重付囑汝，為令眾生普成熟故。汝等常應熾然如是不滅壞法不墜沒法。若有信心善男子、善女人，當共受持書寫大集法門，乃至比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，彼等一切諸善男子，受持誦念此法門者，汝等常當擁護供給，以此法門如法付囑。若法師樂求法、樂禪定、樂聽法、樂持法者，汝等宜應擁護乃至供給。何以故？所有過去如來、阿羅呵、三藐三佛陀，彼一切如來，亦於穢惡五濁佛剎集者，共以妙法付囑釋梵護世故，令此妙法不隱沒故，護持未來傳法人故，乃至成熟一切眾生故。如是，如是。所有當來十方諸佛，於五濁世一剎那頃，普皆雲集利益眾生故，當說陀羅尼，當擁護妙法，當付囑釋梵護世等，當供給所須，我等今者，亦復如是。

「汝此佛剎諸舊住者，及四天下釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，倍加付囑，未來之世倍加擁護，倍加供給故，汝亦如是應當憶念，如金剛不可壞法廣令熾然。若有信心護持此法善男子、善女人，及受持此法比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至但書持經卷安置家中者，有能說法及樂聽者，有勤修禪定受持法者，汝等皆當護彼善心供養供給。何以故？一切諸佛普皆受持此法門故，隨所有處，若村、若城、若國中、若邊地、若王宮內、若阿練若處，若流通此法門，若開示宣說，若授與人，若能溫誦，乃至但書寫經卷安置家中者，是等眾生以此法力故，能令地味及眾生精氣悉皆增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝此佛剎諸舊住者，及四天下釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等王，倍加付囑，未來之世倍加擁護，倍加供給故，汝亦如是應當憶念，如金剛不可壞法廣令熾然。若有信心護持此法善男子、善女人，及受持此法比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至但書持經卷安置家中者，有能說法及樂聽者，有勤修禪定受持法者，汝等皆當護彼善心供養供給。何以故？一切諸佛普皆受持此法門故，隨所有處，若村、若城、若國中、若邊地、若王宮內、若阿練若處，若流通此法門，若開示宣說，若授與人，若能溫誦，乃至但書寫經卷安置家中者，是等眾生以此法力故，能令地味及眾生精氣悉皆增長。

「汝等以彼精氣光澤，精進勇健皆得增長，亦令眷屬及其田宅增長豐饒，當令人王常得擁護勢力自在，亦當擁護王之化內以彼法味常令充足。閻浮提內諸人王等，當生和合相利益心，恒信業報，種善根心無慳悋心，常於一切眾生作利益心，常於一切眾生起慈愍心，乃至令王能生正見。各各於己國土自生喜樂，能令具足行善之人充滿其國，豐樂倍常，地土精味自然倍勝，花果藥物無不甘美，穀米財寶亦倍增多，觸處可樂。一切人民無病苦者，一切鬪諍他方怨敵，蚊虻毒蛇惡鬼羅剎，惡禽惡獸豺狼師子，非時風雨，如是惡事悉當消滅。晝夜常宿一月半月，時節年歲悉皆正行。是諸眾生多行十善，於彼命終皆生天上，還與汝等而作眷屬。如是無量功德甚多，皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故。是諸眾生皆度生死此岸得入無餘，名聞增長果報滿足，所種女身現生後受，以法力故，如是等身一切皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等以彼精氣光澤，精進勇健皆得增長，亦令眷屬及其田宅增長豐饒，當令人王常得擁護勢力自在，亦當擁護王之化內以彼法味常令充足。閻浮提內諸人王等，當生和合相利益心，恒信業報，種善根心無慳悋心，常於一切眾生作利益心，常於一切眾生起慈愍心，乃至令王能生正見。各各於己國土自生喜樂，能令具足行善之人充滿其國，豐樂倍常，地土精味自然倍勝，花果藥物無不甘美，穀米財寶亦倍增多，觸處可樂。一切人民無病苦者，一切鬪諍他方怨敵，蚊虻毒蛇惡鬼羅剎，惡禽惡獸豺狼師子，非時風雨，如是惡事悉當消滅。晝夜常宿一月半月，時節年歲悉皆正行。是諸眾生多行十善，於彼命終皆生天上，還與汝等而作眷屬。如是無量功德甚多，皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故。是諸眾生皆度生死此岸得入無餘，名聞增長果報滿足，所種女身現生後受，以法力故，如是等身一切皆盡。