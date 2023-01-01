寶星陀羅尼經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經卷第五

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

相品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相品第五

爾時，三千大千世界百億諸魔生如是念：「今佛世尊入王舍城門，我等應以最上莊嚴，嚴飾此城門之內及彼地方，如彼城外天、龍、夜叉之所莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界百億諸魔生如是念：「今佛世尊入王舍城門，我等應以最上莊嚴，嚴飾此城門之內及彼地方，如彼城外天、龍、夜叉之所莊嚴。」

爾時，世尊以他心智知百億魔心之所念，欲以神通最上色相莊嚴佛處。是時，世尊以神通力，於王舍大城十二門內，一一門中皆有如來及諸大眾，共入城門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以他心智知百億魔心之所念，欲以神通最上色相莊嚴佛處。是時，世尊以神通力，於王舍大城十二門內，一一門中皆有如來及諸大眾，共入城門。

時百億魔即以神通種種莊嚴勝中勝者、阿僧祇等諸莊嚴具，嚴飾城門及地方城壁諸樹，地上虛空勝妙莊嚴而莊嚴之。時百億魔并諸眷屬，或有作於梵天之形，乃至作於大仙之形，於諸重閣窓門樓櫓却敵樹間諸處地，及虛空各於中住。以種種華末香燒香金粟銀粟，以摩尼真珠及種種莊嚴以嚴衣服，并諸綺繡莊嚴具等普雨供養。又以種種天之音樂擊鼓拍手，種種讚嘆歌詠如來無量功德，悉皆聚集供養世尊，以如是第一最勝莊嚴大希有相，所未曾有所未曾聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時百億魔即以神通種種莊嚴勝中勝者、阿僧祇等諸莊嚴具，嚴飾城門及地方城壁諸樹，地上虛空勝妙莊嚴而莊嚴之。時百億魔并諸眷屬，或有作於梵天之形，乃至作於大仙之形，於諸重閣窓門樓櫓却敵樹間諸處地，及虛空各於中住。以種種華末香燒香金粟銀粟，以摩尼真珠及種種莊嚴以嚴衣服，并諸綺繡莊嚴具等普雨供養。又以種種天之音樂擊鼓拍手，種種讚嘆歌詠如來無量功德，悉皆聚集供養世尊，以如是第一最勝莊嚴大希有相，所未曾有所未曾聞。

爾時，世尊住城門下，以右足指觸城門閾，應時無間一切三千大千世界普皆震動，及此三千大千世界所有釋梵日月護世大自在天，天，龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等主，地天水天大海諸山城邑等天，及諸男女童男童女天仙等眾，乃至阿迦尼吒天宮已來，所有眾生得大滋味色貌光澤。彼一切眾見地大動光照覺悟，於王舍大城地及虛空圍遶而住，乃至華香黑栴檀末散佛供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊住城門下，以右足指觸城門閾，應時無間一切三千大千世界普皆震動，及此三千大千世界所有釋梵日月護世大自在天，天，龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等主，地天水天大海諸山城邑等天，及諸男女童男童女天仙等眾，乃至阿迦尼吒天宮已來，所有眾生得大滋味色貌光澤。彼一切眾見地大動光照覺悟，於王舍大城地及虛空圍遶而住，乃至華香黑栴檀末散佛供養。

是時，世尊釋迦牟尼佛，以神通力令彼散華乃至末香，普遍十方微塵等剎，一一方分所有清淨及不清淨、空不空等諸佛剎土，悉皆供養供給彼佛。彼彼佛剎此所散華，并諸末香莊嚴具等，皆出如是偈句之聲： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊釋迦牟尼佛，以神通力令彼散華乃至末香，普遍十方微塵等剎，一一方分所有清淨及不清淨、空不空等諸佛剎土，悉皆供養供給彼佛。彼彼佛剎此所散華，并諸末香莊嚴具等，皆出如是偈句之聲：

「汝等疾覺悟， 觀不放逸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等疾覺悟， 觀不放逸行，

最上菩提因， 流轉甚生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上菩提因， 流轉甚生死，

我今拔濟汝， 宜速捨世事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今拔濟汝， 宜速捨世事。

憶往昔誓願， 時到熟相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶往昔誓願， 時到熟相應，

各得菩提記， 牟尼因陀羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各得菩提記， 牟尼因陀羅，

利益世間故， 今入王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間故， 今入王舍城。

大仙勝無憂， 已降百億魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙勝無憂， 已降百億魔，

轉清淨法輪， 應當大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉清淨法輪， 應當大歡喜。

如是利世間， 普示勇健事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是利世間， 普示勇健事，

解脫世間苦。 今為摩利沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫世間苦。 今為摩利沙，

當得菩提故， 今授汝等記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得菩提故， 今授汝等記。

速往彼剎土， 見妙好莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速往彼剎土， 見妙好莊嚴，

自然如是得， 入彼無憂城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然如是得， 入彼無憂城，

漸次菩提行， 決定當得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次菩提行， 決定當得佛。」

爾時，十方微塵等一切佛剎彼彼大眾，以佛力故，悉見此佛竹林大眾菩薩摩訶薩各各三昧思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方微塵等一切佛剎彼彼大眾，以佛力故，悉見此佛竹林大眾菩薩摩訶薩各各三昧思量。

是時，竹林所有菩薩摩訶薩思惟住者，并諸聲聞大聲聞，皆見世尊於王舍城門調伏住待。彼諸大眾隨世尊後住，見大莊嚴具中出諸偈已，悉皆遍滿十方一切微塵等淨不淨、空不空一切佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，竹林所有菩薩摩訶薩思惟住者，并諸聲聞大聲聞，皆見世尊於王舍城門調伏住待。彼諸大眾隨世尊後住，見大莊嚴具中出諸偈已，悉皆遍滿十方一切微塵等淨不淨、空不空一切佛剎。

彼諸佛剎所有菩薩摩訶薩，及住聲聞，聞此聲已，作如是念：「何處有此法聲遍滿如是可意聲？如是美妙，如是可愛，如是可樂，如是可喜，如是勸發，如是大功德稱揚之聲？」及見華末香雨，雨於十方無量莊嚴，無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞，捨所作業皆大驚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛剎所有菩薩摩訶薩，及住聲聞，聞此聲已，作如是念：「何處有此法聲遍滿如是可意聲？如是美妙，如是可愛，如是可樂，如是可喜，如是勸發，如是大功德稱揚之聲？」及見華末香雨，雨於十方無量莊嚴，無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞，捨所作業皆大驚歎。

爾時，釋迦如來即入三昧，名依佛莊嚴嚴飾三昧，入三昧已應時無間一切娑婆世界，及十方一切微塵佛剎所有大眾，悉見此佛剎中如是大莊嚴相。如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴，唯無一事，謂城壁等，而自然莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來即入三昧，名依佛莊嚴嚴飾三昧，入三昧已應時無間一切娑婆世界，及十方一切微塵佛剎所有大眾，悉見此佛剎中如是大莊嚴相。如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴，唯無一事，謂城壁等，而自然莊嚴。

一切十方諸佛剎土微塵等世界諸佛世尊，普見釋迦如來住王舍大城，光明赫弈甚大端嚴。彼諸佛剎所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞，聞此偈已，各皆憶念觀於四方，見此世界如對目前，以一切諸佛境界力故，及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等，及大聲聞作如是念：「我等決定往於彼土大集會中莊嚴之處，及彼佛剎功德莊嚴普觀察之，見釋迦如來已，修行供養我等於彼佛所，得阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸佛剎土微塵等世界諸佛世尊，普見釋迦如來住王舍大城，光明赫弈甚大端嚴。彼諸佛剎所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞，聞此偈已，各皆憶念觀於四方，見此世界如對目前，以一切諸佛境界力故，及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等，及大聲聞作如是念：「我等決定往於彼土大集會中莊嚴之處，及彼佛剎功德莊嚴普觀察之，見釋迦如來已，修行供養我等於彼佛所，得阿耨多羅三藐三菩提記。」

時彼十方一切佛剎微塵等世界，諸菩薩摩訶薩等及大聲聞，釋迦如來神力加故，各自佛剎，於剎那羅婆摸呼多頃，彼沒此現到娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼十方一切佛剎微塵等世界，諸菩薩摩訶薩等及大聲聞，釋迦如來神力加故，各自佛剎，於剎那羅婆摸呼多頃，彼沒此現到娑婆世界。

時彼十方一一方分無量無數佛剎，微塵等菩薩摩訶薩，一切悉來到此佛剎，地及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等，各依菩薩種種善根若干力故，修營供養釋迦如來。且置是事，或有菩薩於此佛剎，雨種種華一切遍滿，為供養事供養世尊；或有雨於種種真珠，乃至或有金銀毘琉璃頗梨、石藏寶摸薩羅、牛頭栴檀、龍堅栴檀、多摩羅葉，悉以為末而滿虛空，為供養事供養世尊；或有雨於種種嚴飾諸莊嚴具衣服綺繡，為供養事供養世尊；或竪種種幢幡華蓋，為供養事供養世尊；或燒種種之香，或散種種寶鬘，或擊種種伎樂，或有示現種種歌舞，或有種種香水雨此方地而灑潤之，或有種種寶器盛種種寶，於世尊前捧持供養。或有種種寶器盛滿香水，以華果葉而莊嚴之，於世尊前捧持供養。或有種種寶樹種種天衣，華果莊嚴舉手捧持，於世尊前為供養事。或有化作大梵天身合掌佛前，乃至廣說如前所作。或有化作師子之形，於世尊前如是禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼十方一一方分無量無數佛剎，微塵等菩薩摩訶薩，一切悉來到此佛剎，地及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等，各依菩薩種種善根若干力故，修營供養釋迦如來。且置是事，或有菩薩於此佛剎，雨種種華一切遍滿，為供養事供養世尊；或有雨於種種真珠，乃至或有金銀毘琉璃頗梨、石藏寶摸薩羅、牛頭栴檀、龍堅栴檀、多摩羅葉，悉以為末而滿虛空，為供養事供養世尊；或有雨於種種嚴飾諸莊嚴具衣服綺繡，為供養事供養世尊；或竪種種幢幡華蓋，為供養事供養世尊；或燒種種之香，或散種種寶鬘，或擊種種伎樂，或有示現種種歌舞，或有種種香水雨此方地而灑潤之，或有種種寶器盛種種寶，於世尊前捧持供養。或有種種寶器盛滿香水，以華果葉而莊嚴之，於世尊前捧持供養。或有種種寶樹種種天衣，華果莊嚴舉手捧持，於世尊前為供養事。或有化作大梵天身合掌佛前，乃至廣說如前所作。或有化作師子之形，於世尊前如是禮拜。

彼諸眾生以佛神力，及自善根加護力故，互相觀視，於自眼根不取諸色。以佛世尊現如是相，及魔王所作、大境界天之所作若干境界，及以如來自念處、正斷、神足、根、力、覺、道、十八不共法諸佛境界若干變現，隨世尊後入王舍大城，向彼中街蓮華之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眾生以佛神力，及自善根加護力故，互相觀視，於自眼根不取諸色。以佛世尊現如是相，及魔王所作、大境界天之所作若干境界，及以如來自念處、正斷、神足、根、力、覺、道、十八不共法諸佛境界若干變現，隨世尊後入王舍大城，向彼中街蓮華之所。

世尊到已，以右手掌摩蓮華葉而挽住之。時彼蓮華因挽動故，於此佛剎，一切魔宮魔所坐處悉皆振動。彼魔男女所有眷屬，及諸徒眾所居住者，皆生怖畏驚愕而住，自相謂言：「無因無緣我此宮室如是震動，莫復我等魔王境界自失位耶！莫復我等所住宮室滅沒之法於此起耶！我等今者決須觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊到已，以右手掌摩蓮華葉而挽住之。時彼蓮華因挽動故，於此佛剎，一切魔宮魔所坐處悉皆振動。彼魔男女所有眷屬，及諸徒眾所居住者，皆生怖畏驚愕而住，自相謂言：「無因無緣我此宮室如是震動，莫復我等魔王境界自失位耶！莫復我等所住宮室滅沒之法於此起耶！我等今者決須觀察。」

時彼諸魔，見此事已作如是念：「此佛剎土昔是五濁，誰復今者能令如是微妙莊嚴甚可愛樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸魔，見此事已作如是念：「此佛剎土昔是五濁，誰復今者能令如是微妙莊嚴甚可愛樂？」

時彼諸魔，於自境界所居住處，并諸眷屬悉不復見，唯見釋迦如來三十二相大人之相，具足莊嚴光明赫弈甚大顯照。於此一切三千大千世界及一切佛剎，種種諸相色貌現住眾生普遍，而無有一可識眾生。時彼一切無量眾生，於世尊前悉見修營為供養事。時彼諸魔，作如是念：「我等決定往彼釋迦如來所，見已禮拜并諸所問：『我等魔王并諸眷屬，今日悉皆何處去耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸魔，於自境界所居住處，并諸眷屬悉不復見，唯見釋迦如來三十二相大人之相，具足莊嚴光明赫弈甚大顯照。於此一切三千大千世界及一切佛剎，種種諸相色貌現住眾生普遍，而無有一可識眾生。時彼一切無量眾生，於世尊前悉見修營為供養事。時彼諸魔，作如是念：「我等決定往彼釋迦如來所，見已禮拜并諸所問：『我等魔王并諸眷屬，今日悉皆何處去耶？』」

爾時，此佛世界百俱胝魔，并諸眷屬往世尊所，到已恭敬於佛前住。時彼魔王向佛曲躬，合掌恭敬說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此佛世界百俱胝魔，并諸眷屬往世尊所，到已恭敬於佛前住。時彼魔王向佛曲躬，合掌恭敬說如是偈：

「我以清淨心， 歸依於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以清淨心， 歸依於世尊，

速放我令去， 從今行法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速放我令去， 從今行法行。」

爾時，世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答曰：

「我不障一人， 來者及去者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不障一人， 來者及去者，

汝若能知道， 隨汝欲所去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若能知道， 隨汝欲所去。」

爾時，魔王復說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王復說偈曰：

「如我所欲去， 所樂自宮室， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我所欲去， 所樂自宮室，

今見五種縛， 瞿曇之所縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見五種縛， 瞿曇之所縛。」

爾時，世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答曰：

「我斷諸分別， 自解脫世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我斷諸分別， 自解脫世間，

我既解脫縛， 令他離惱害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我既解脫縛， 令他離惱害。」

爾時，世尊即以佛眼觀視一切，此佛剎土地及虛空眾生遍滿，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以佛眼觀視一切，此佛剎土地及虛空眾生遍滿，而說偈言：

「汝等今當聽， 一切普來者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等今當聽， 一切普來者，

棄捨諸疑惑， 且各默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨諸疑惑， 且各默然住。

世間佛難值， 法僧值亦難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間佛難值， 法僧值亦難，

具足淨信難， 菩提行復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足淨信難， 菩提行復難。

親於世尊前， 得聞法甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親於世尊前， 得聞法甚難，

能修於諸忍， 此一時亦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修於諸忍， 此一時亦難。

調伏心為難， 及修於空行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏心為難， 及修於空行，

能斷諸分別， 一切世間惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷諸分別， 一切世間惡。

菩提行難得， 如我先所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提行難得， 如我先所行，

我當為汝說， 但說一華分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當為汝說， 但說一華分，

暗陰令滅壞， 示現無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暗陰令滅壞， 示現無上道。

所得菩提者， 今當斷三垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得菩提者， 今當斷三垢，

聽大師善說， 度彼岸諸流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽大師善說， 度彼岸諸流，

捨諸大渴愛， 建立三解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸大渴愛， 建立三解脫，

安立三護等， 三界諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立三護等， 三界諸煩惱，

散滅令無餘。 汝為供三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散滅令無餘。 汝為供三寶，

復為法故來。 世尊天及魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為法故來。 世尊天及魔，

三世加護故， 三世惑覆心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世加護故， 三世惑覆心，

皆得最勝斷， 得解脫三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得最勝斷， 得解脫三界，

滅煩惱之忍， 及四種顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅煩惱之忍， 及四種顛倒。

顛倒諸凡夫， 分別無體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒諸凡夫， 分別無體性，

彼非有忍器， 眼等著諸色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非有忍器， 眼等著諸色，

身口意覆翳， 彼無四禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意覆翳， 彼無四禪定，

親近於生死。 聰明智慧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近於生死。 聰明智慧者，

能修於禪定， 彼今得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修於禪定， 彼今得解脫，

離於四顛倒， 及解脫眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於四顛倒， 及解脫眾生，

自在拔四流， 解知諸起滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在拔四流， 解知諸起滅，

所有調柔者， 當得度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有調柔者， 當得度彼岸。

菩薩具四行， 及以無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具四行， 及以無所畏，

正智皆能斷， 眾生諸有縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智皆能斷， 眾生諸有縛，

能解知五陰， 無漏離羂縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解知五陰， 無漏離羂縛，

不復數數生， 到有海彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復數數生， 到有海彼岸。

汝等諸佛前， 速發露諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等諸佛前， 速發露諸惡，

諸惡斷無餘， 到彼無畏岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡斷無餘， 到彼無畏岸。

所有生死苦， 隨受有為者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有生死苦， 隨受有為者，

數數生諸有， 隨逐於惡友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數生諸有， 隨逐於惡友，

當遠離惡友， 斷除於惡見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當遠離惡友， 斷除於惡見，

憶念生死苦， 修習第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念生死苦， 修習第一義。

當飲無上水， 應修習於空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當飲無上水， 應修習於空，

第一義無體， 無實亦無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義無體， 無實亦無相。

六根猶如空， 此中無作者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根猶如空， 此中無作者，

分別相如是， 唯分別無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別相如是， 唯分別無法。

六受及六愛， 六觸為其本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六受及六愛， 六觸為其本，

六觸入如是， 亦須解知空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六觸入如是， 亦須解知空。

觀察無一切， 如法自體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察無一切， 如法自體性，

無起亦無滅， 此中見無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無起亦無滅， 此中見無實。

諸法同法性， 三世無一物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法同法性， 三世無一物。

若知無熱惱， 此道最無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知無熱惱， 此道最無上。

離十三我相， 眾生想分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離十三我相， 眾生想分別，

如是修羼提， 此彼得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修羼提， 此彼得解脫。」

爾時，世尊以無礙福力而無所畏，依種殖善根故，能變現出大圓音聲遍十方，說如此偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以無礙福力而無所畏，依種殖善根故，能變現出大圓音聲遍十方，說如此偈。

爾時，十方無量阿閦毘恒河沙譬喻等諸空不空五濁世界，悉皆聞此圓音演說，聞此聲已，彼剎那頃如是一一無量佛剎，無量無數百千俱胝那由他等，所有眾生甚無所欲，唯有清淨愛樂之心，於往昔所得阿耨多羅三藐三菩提更不退轉，或得種種三摩提羼提陀羅尼。於此佛所集無量無數眾生，聞如此句義文字已，即得阿毘跋致，復有無量無數眾生，於三乘法各隨得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無量阿閦毘恒河沙譬喻等諸空不空五濁世界，悉皆聞此圓音演說，聞此聲已，彼剎那頃如是一一無量佛剎，無量無數百千俱胝那由他等，所有眾生甚無所欲，唯有清淨愛樂之心，於往昔所得阿耨多羅三藐三菩提更不退轉，或得種種三摩提羼提陀羅尼。於此佛所集無量無數眾生，聞如此句義文字已，即得阿毘跋致，復有無量無數眾生，於三乘法各隨得度。

爾時，光味菩薩摩訶薩，以己神力化作七寶階，以華遍布其上為蓮華座，欲令如來昇此座故，向佛恭敬曲躬合掌，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味菩薩摩訶薩，以己神力化作七寶階，以華遍布其上為蓮華座，欲令如來昇此座故，向佛恭敬曲躬合掌，說如是偈：

「佛一切智月， 觀世老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛一切智月， 觀世老病死，

憂患所沒溺， 世間動不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂患所沒溺， 世間動不動，

為彼作法橋， 佛觀滿剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼作法橋， 佛觀滿剎土，

無量大眾生， 悉皆合掌待。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大眾生， 悉皆合掌待。

分布施法會， 示現己所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分布施法會， 示現己所得，

破眾生煩惱， 無比方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破眾生煩惱， 無比方便智，

於此普示現。 佛昇蓮華座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此普示現。 佛昇蓮華座，

普雨大法雨， 十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨大法雨， 十方一切佛，

及餘智大仙， 與佛作證明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘智大仙， 與佛作證明。

牟尼因陀羅， 降伏大魔王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼因陀羅， 降伏大魔王，

自性空無有， 知法如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性空無有， 知法如虛空。

憶念昔誓願， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念昔誓願， 轉無上法輪，

今當拔眾生， 住於四流者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當拔眾生， 住於四流者。

人中師子王， 佛今知此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子王， 佛今知此法，

令度三有海， 佛說無等法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令度三有海， 佛說無等法，

除眾生罪垢， 世尊大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除眾生罪垢， 世尊大智慧，

利益諸眾生， 安置善逝道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益諸眾生， 安置善逝道。」

爾時，世尊如其所化寶階之上鉢頭摩座昇蓮華臺。如來坐已，遍觀十方一切大眾告魔王言：「汝今於此應生歡喜，由汝因緣今得此處大集法門。」說此法時，無量無數所有眾生，今世來世皆得解脫，處胎殃橫老死四流，普各得度住吉祥道，又復令得虛空等智。「魔王！汝今此處為首，令諸眾生善根增長。魔王！汝可請我說法，令此眾中高慢眾生，度諸流故而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如其所化寶階之上鉢頭摩座昇蓮華臺。如來坐已，遍觀十方一切大眾告魔王言：「汝今於此應生歡喜，由汝因緣今得此處大集法門。」說此法時，無量無數所有眾生，今世來世皆得解脫，處胎殃橫老死四流，普各得度住吉祥道，又復令得虛空等智。「魔王！汝今此處為首，令諸眾生善根增長。魔王！汝可請我說法，令此眾中高慢眾生，度諸流故而為說法。」

是時，魔王說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王說如是偈：

「瞿曇若無過， 及無瞋慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇若無過， 及無瞋慢者，

云何驚動我， 今此說大法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何驚動我， 今此說大法？

若有此瞋慢， 云何得解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有此瞋慢， 云何得解脫？

我今未審知， 牟尼為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今未審知， 牟尼為我說。」

爾時，世尊即以偈頌答魔王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈頌答魔王曰：

「我處十月胎， 同彼人中事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我處十月胎， 同彼人中事，

汝魔欲害我， 我都無穢憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝魔欲害我， 我都無穢憎。

我忍度諸惡， 穢惡悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我忍度諸惡， 穢惡悉無餘，

我既出生已， 汝復動大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我既出生已， 汝復動大地，

雨石來害我。 復欲斷我乳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨石來害我。 復欲斷我乳，

令乳速乾竭， 無量不愛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令乳速乾竭， 無量不愛事，

何種而不作？ 我住禪定時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何種而不作？ 我住禪定時，

遣諸女惱我； 我又乞食時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣諸女惱我； 我又乞食時，

障他令不施， 請我作國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障他令不施， 請我作國王，

令我輪生死。 踰城出家時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我輪生死。 踰城出家時，

復令夜黑暗， 兵眾圍遶城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復令夜黑暗， 兵眾圍遶城，

是皆汝所作。 我乘神通往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是皆汝所作。 我乘神通往，

復放大風雨， 令地為溝坑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復放大風雨， 令地為溝坑，

沙石高滿路； 我住寂靜林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙石高滿路； 我住寂靜林，

現作畏惡聲， 於彼苦行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現作畏惡聲， 於彼苦行處，

吹作切寒風。 在河欲度處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吹作切寒風。 在河欲度處，

汝復放暴流； 現作猛師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝復放暴流； 現作猛師子，

復欲令殺我。 我欲飲食時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復欲令殺我。 我欲飲食時，

汝以毒和食； 我往菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以毒和食； 我往菩提樹，

雨下金剛雹， 刀箭雨器仗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨下金剛雹， 刀箭雨器仗，

袈裟法衣服， 悉欲令塗污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袈裟法衣服， 悉欲令塗污。

我處金剛座， 利益諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處金剛座， 利益諸眾生，

彼時汝亦遣， 諸女來惱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時汝亦遣， 諸女來惱我。

汝并將軍眾， 不憶害我時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝并將軍眾， 不憶害我時，

我無微塵意， 於汝作惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無微塵意， 於汝作惱亂。

我證無上道， 已曾降伏汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我證無上道， 已曾降伏汝，

汝今乃無恥， 復說是惡語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今乃無恥， 復說是惡語。

往以惡方便， 惱大迦葉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往以惡方便， 惱大迦葉等，

無量眾生善， 汝皆所滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生善， 汝皆所滅壞。

汝既無悲憐， 今復欲害我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝既無悲憐， 今復欲害我，

我入城乞食， 復放凶醉象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我入城乞食， 復放凶醉象，

調達放大石， 三月食大麥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達放大石， 三月食大麥，

孫陀羅惡聲， 火坑惡毒食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅惡聲， 火坑惡毒食，

是皆汝所作， 決定重惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是皆汝所作， 決定重惡業。

汝昔向道樹， 威力并軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝昔向道樹， 威力并軍眾，

以無量刀箭， 持來欲害我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量刀箭， 持來欲害我，

不動我一毛， 何故復住此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動我一毛， 何故復住此？

如為醉毒塗， 起發俱胝魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如為醉毒塗， 起發俱胝魔，

那由他眾生， 來滿此佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他眾生， 來滿此佛剎。

如是證知我， 我住慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是證知我， 我住慈悲心，

憐愍於一切。 而汝常於我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍於一切。 而汝常於我，

極作惡障礙。 此諸牟尼尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極作惡障礙。 此諸牟尼尊，

因陀羅牛王， 悉現證知我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅牛王， 悉現證知我。

我今於惡時， 施作於佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於惡時， 施作於佛事，

我為眾生故， 住於解脫心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為眾生故， 住於解脫心，

縱汝加諸惡， 我終不捨忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱汝加諸惡， 我終不捨忍。

我無嫉妬意， 穢惡諸過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無嫉妬意， 穢惡諸過患，

我為隨攝汝， 如是常勤勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為隨攝汝， 如是常勤勞。

我欲寂滅汝， 今應請我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我欲寂滅汝， 今應請我說，

甘露第一法， 令三界寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露第一法， 令三界寂滅。

為汝除惡業， 汝速清淨意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為汝除惡業， 汝速清淨意，

於我生依怙。 我常清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我生依怙。 我常清淨心，

欲令汝解脫， 汝常懷惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令汝解脫， 汝常懷惡心，

應當捨惡見， 意作清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當捨惡見， 意作清淨信。

汝今當覺知， 不久得授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今當覺知， 不久得授記。」

爾時，魔王復於佛所倍增瞋恨，從此欲去自知五縛，即欲出於可畏之聲復不能出，以己瞋力發熱毒氣，其氣猛盛欲害如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王復於佛所倍增瞋恨，從此欲去自知五縛，即欲出於可畏之聲復不能出，以己瞋力發熱毒氣，其氣猛盛欲害如來。

是時，世尊以慈善力，變此惡氣為蘇摩那華蓋，普遍十方一切佛剎，於一切諸佛壽命安隱現說法者，蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以慈善力，變此惡氣為蘇摩那華蓋，普遍十方一切佛剎，於一切諸佛壽命安隱現說法者，蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住。

時彼佛剎所有菩薩摩訶薩各各請問：「今此華蓋從何而來？是誰神力之所變化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼佛剎所有菩薩摩訶薩各各請問：「今此華蓋從何而來？是誰神力之所變化？」

時彼諸佛各答所問諸菩薩言：「諸善男子！彼有世界名曰薩訶，五濁不淨，有佛世尊，名釋迦如來、阿羅訶、三藐三佛陀。以本願力故，成阿耨多羅三藐三菩提已，現在說法。為欲摧滅諸魔境界力故；竪立一切諸佛力無所畏佛境界故；一切諸佛教法三寶種燈令久住故；一切善根增長故，以精進神力變化降伏一切外道之怨故；一切驚怖不吉諍論，惡夢惡相內外怨敵，鬪諍繫縛言訟不和，水旱荒儉非時之雨，寒熱風濕疫氣病癘，惡聲銷滅故；一切天、龍、夜叉、人、非人等悉令迴向故；一切剎利亦令迴向故；一切四姓誨以法義，然智慧炬示以正路故；一切家宅城邑聚落人主斷事，國王王宮市廛之處，悉令迴向故；一切星耀晝夜度數，半月一月時節年歲，悉皆正行故；一切五穀華果藥草，悉皆成熟故；一切工巧生業處所，不令散失所作成就故；一切身口意業過患悉得銷滅故；善作籌量念慧總持，勇猛無畏色相樂說，悉皆增長故；一切法無障明覺四聖種法作受持故；光顯大乘增長菩薩摩訶薩，安慰阿毘跋致地金剛心作護持故；作十地一味故；解無生法忍，受佛職建立菩提故；所化眾生如所隨攝轉大法輪，大悲普覆一切眾生，住波羅蜜，住無上道，雨於法雨，以法滋味充足眾生故；滿足一切諸佛之事，解脫一切四魔境界故；建立無餘涅槃之界故。有陀羅尼印，名金剛摧碎心高緣法等句入差別記，欲說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸佛各答所問諸菩薩言：「諸善男子！彼有世界名曰薩訶，五濁不淨，有佛世尊，名釋迦如來、阿羅訶、三藐三佛陀。以本願力故，成阿耨多羅三藐三菩提已，現在說法。為欲摧滅諸魔境界力故；竪立一切諸佛力無所畏佛境界故；一切諸佛教法三寶種燈令久住故；一切善根增長故，以精進神力變化降伏一切外道之怨故；一切驚怖不吉諍論，惡夢惡相內外怨敵，鬪諍繫縛言訟不和，水旱荒儉非時之雨，寒熱風濕疫氣病癘，惡聲銷滅故；一切天、龍、夜叉、人、非人等悉令迴向故；一切剎利亦令迴向故；一切四姓誨以法義，然智慧炬示以正路故；一切家宅城邑聚落人主斷事，國王王宮市廛之處，悉令迴向故；一切星耀晝夜度數，半月一月時節年歲，悉皆正行故；一切五穀華果藥草，悉皆成熟故；一切工巧生業處所，不令散失所作成就故；一切身口意業過患悉得銷滅故；善作籌量念慧總持，勇猛無畏色相樂說，悉皆增長故；一切法無障明覺四聖種法作受持故；光顯大乘增長菩薩摩訶薩，安慰阿毘跋致地金剛心作護持故；作十地一味故；解無生法忍，受佛職建立菩提故；所化眾生如所隨攝轉大法輪，大悲普覆一切眾生，住波羅蜜，住無上道，雨於法雨，以法滋味充足眾生故；滿足一切諸佛之事，解脫一切四魔境界故；建立無餘涅槃之界故。有陀羅尼印，名金剛摧碎心高緣法等句入差別記，欲說故。

「一切過去如來、阿羅訶、三藐三佛陀，名金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，受持互相隨喜；及現在十方諸佛住世壽命將養，一切諸佛亦說彼金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，現說受持互相隨喜。於未來世十方世界，諸餘如來、阿羅訶、三藐三佛陀，所有諸佛當出於世，亦說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，亦當說受持互相隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切過去如來、阿羅訶、三藐三佛陀，名金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，受持互相隨喜；及現在十方諸佛住世壽命將養，一切諸佛亦說彼金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，現說受持互相隨喜。於未來世十方世界，諸餘如來、阿羅訶、三藐三佛陀，所有諸佛當出於世，亦說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，亦當說受持互相隨喜。」

爾時，彼諸佛剎所有菩薩各各請佛，白言：「世尊！此是何法？我昔未聞金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，能作如是無量利益，能具足如是不可思議法利，能作一切法無障礙明，乃至寂滅。」諸佛世尊說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記時，一切魔力境界磨滅，乃至於彼無餘涅槃而般涅槃。於諸眾生無量利益無量安樂，為欲憐愍一切世間，利益安樂無量天人眾生聚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸佛剎所有菩薩各各請佛，白言：「世尊！此是何法？我昔未聞金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，能作如是無量利益，能具足如是不可思議法利，能作一切法無障礙明，乃至寂滅。」諸佛世尊說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記時，一切魔力境界磨滅，乃至於彼無餘涅槃而般涅槃。於諸眾生無量利益無量安樂，為欲憐愍一切世間，利益安樂無量天人眾生聚故。

時彼諸佛告彼菩薩作如是言：「善男子！我亦共汝往彼娑婆世界，釋迦如來、阿羅訶、三藐三佛陀之所住處。所有十方現在世尊壽命將養，諸餘世界彼諸世尊，共一切菩薩前後圍繞，并聲聞僧俠侍於前。彼諸世尊亦當往彼釋迦如來大集會所，彼釋迦如來共諸佛，亦當說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，當共受持，當互隨喜，利益眾生遮惡業行，為滿賢行滿無上智故。一切諸佛今悉集彼，與諸菩薩聲聞僧等圍繞夾侍，今悉現前在彼佛所。若汝欲得此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，應往彼聽，及欲供養無量無數恒河沙等之所譬喻一切佛剎諸佛世尊。一時、現在及欲見彼，昔所未見諸佛境界、菩薩境界、諸天境界、諸魔境界、佛剎莊嚴之所嚴飾，及欲見彼昔所未見無量佛集者，今正是時。可共我等往彼世界釋迦如來所住之處大集法會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸佛告彼菩薩作如是言：「善男子！我亦共汝往彼娑婆世界，釋迦如來、阿羅訶、三藐三佛陀之所住處。所有十方現在世尊壽命將養，諸餘世界彼諸世尊，共一切菩薩前後圍繞，并聲聞僧俠侍於前。彼諸世尊亦當往彼釋迦如來大集會所，彼釋迦如來共諸佛，亦當說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，當共受持，當互隨喜，利益眾生遮惡業行，為滿賢行滿無上智故。一切諸佛今悉集彼，與諸菩薩聲聞僧等圍繞夾侍，今悉現前在彼佛所。若汝欲得此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記，應往彼聽，及欲供養無量無數恒河沙等之所譬喻一切佛剎諸佛世尊。一時、現在及欲見彼，昔所未見諸佛境界、菩薩境界、諸天境界、諸魔境界、佛剎莊嚴之所嚴飾，及欲見彼昔所未見無量佛集者，今正是時。可共我等往彼世界釋迦如來所住之處大集法會。」

時彼菩薩摩訶薩各白佛言：「如是，如是。大德世尊！我等當與如來俱往彼處娑婆世界釋迦如來所集法會。於彼佛所昔所未聞，為聽彼法金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記故。我等於彼無量無數諸佛世尊，一時一集住世將養者得供養故，及聞彼法。我等於娑婆世界，得見彼四種神通境界嚴飾普莊嚴事。及見彼大集法會莊嚴。我等若往彼佛剎說陀羅尼時，得容止處不？及得承事供養彼佛聽法以不？又彼如是所集徒眾菩薩摩訶薩得供養不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩摩訶薩各白佛言：「如是，如是。大德世尊！我等當與如來俱往彼處娑婆世界釋迦如來所集法會。於彼佛所昔所未聞，為聽彼法金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記故。我等於彼無量無數諸佛世尊，一時一集住世將養者得供養故，及聞彼法。我等於娑婆世界，得見彼四種神通境界嚴飾普莊嚴事。及見彼大集法會莊嚴。我等若往彼佛剎說陀羅尼時，得容止處不？及得承事供養彼佛聽法以不？又彼如是所集徒眾菩薩摩訶薩得供養不？」

時彼諸佛各各告彼諸大菩薩摩訶薩及大聲聞，作如是言：「諸善男子！汝等莫疑於彼世界有容止處不？何以故？諸佛境界入無邊平等智巧，無邊成熟眾生，無邊廣博空處。諸善男子！彼釋迦如來大巧方便具足。善男子！所有眾生、眾生界所攝者，但界入所依處。彼諸眾生，若一一眾生，假使如須彌等身，彼釋迦如來，能令一切無量眾生，如是等身入芥子中。一一眾生所居之處，皆得廣博空處，遠不相見一切眾生，如是大身入一芥子，而不覺知有增減相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸佛各各告彼諸大菩薩摩訶薩及大聲聞，作如是言：「諸善男子！汝等莫疑於彼世界有容止處不？何以故？諸佛境界入無邊平等智巧，無邊成熟眾生，無邊廣博空處。諸善男子！彼釋迦如來大巧方便具足。善男子！所有眾生、眾生界所攝者，但界入所依處。彼諸眾生，若一一眾生，假使如須彌等身，彼釋迦如來，能令一切無量眾生，如是等身入芥子中。一一眾生所居之處，皆得廣博空處，遠不相見一切眾生，如是大身入一芥子，而不覺知有增減相。

「復次，善男子！所有地界是堅䩕者，釋迦如來悉能令彼一切地界入一最細隣虛塵中，彼大地微塵亦不覺知有增減相，是名如來巧方便智，如是具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！所有地界是堅䩕者，釋迦如來悉能令彼一切地界入一最細隣虛塵中，彼大地微塵亦不覺知有增減相，是名如來巧方便智，如是具足。

「復次，善男子！一切水界所有津潤，釋迦如來，悉能令彼一切水界入一最細毛端之中，彼一毛端一切水界，亦不覺知有增減相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切水界所有津潤，釋迦如來，悉能令彼一切水界入一最細毛端之中，彼一毛端一切水界，亦不覺知有增減相。

「復次，善男子！一切火界所有暖相，悉能令彼一切三世所有火界入一最細隣虛塵中，而彼火界入細微塵行自境界，猶如廣博虛空之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切火界所有暖相，悉能令彼一切三世所有火界入一最細隣虛塵中，而彼火界入細微塵行自境界，猶如廣博虛空之處。

「復次，善男子！所有風界可覺者，釋迦如來悉能令彼一切風界入一毛孔，彼一切風於一毛孔行自境界，猶如廣博虛空之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！所有風界可覺者，釋迦如來悉能令彼一切風界入一毛孔，彼一切風於一毛孔行自境界，猶如廣博虛空之處。

「復次，善男子！十方佛剎一切眾生及彼四大，釋迦如來悉能令彼入一最細隣虛塵內，一切眾生并彼四大，行自境界所用之事，猶如虛空不相嬈亂，亦不覺知彼一微塵有增減相，是名如來巧方便智，如是具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！十方佛剎一切眾生及彼四大，釋迦如來悉能令彼入一最細隣虛塵內，一切眾生并彼四大，行自境界所用之事，猶如虛空不相嬈亂，亦不覺知彼一微塵有增減相，是名如來巧方便智，如是具足。

「復次，善男子！乃至三世所攝眾生，六入行取願持語言，音聲文字言說三行，作業陰界分別長養，種種所作。彼一切眾生往昔已來，三世所攝六趣生死起滅，乃至一切眾生三世所攝，過剎那，羅婆、牟忽多者，乃至一切眾生三世所攝，乃至及一切眾生三世所攝受，所受苦樂覺知。彼一切一剎那頃，彼釋迦如來悉能覺知，若干諸相悉具足知，而如來不分別，無分別無思念，如三世際悉知是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！乃至三世所攝眾生，六入行取願持語言，音聲文字言說三行，作業陰界分別長養，種種所作。彼一切眾生往昔已來，三世所攝六趣生死起滅，乃至一切眾生三世所攝，過剎那，羅婆、牟忽多者，乃至一切眾生三世所攝，乃至及一切眾生三世所攝受，所受苦樂覺知。彼一切一剎那頃，彼釋迦如來悉能覺知，若干諸相悉具足知，而如來不分別，無分別無思念，如三世際悉知是相。

「善男子！諸佛入境界智方便，平等成熟眾生方便具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸佛入境界智方便，平等成熟眾生方便具足。」

爾時，諸佛說釋迦如來如此相時，種種諸方彼諸如來各各徒眾，無量無數百千菩薩，願智神通勝妙境界，皆度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛說釋迦如來如此相時，種種諸方彼諸如來各各徒眾，無量無數百千菩薩，願智神通勝妙境界，皆度彼岸。