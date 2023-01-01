寶星經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星經序

唐釋法琳撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐釋法琳撰

《寶星經》梵本三千餘偈。如來初證覺道，度目連、身子，及降伏魔王，護持國土，說此經也。自象化東漸，綿歷歲時，三輪八藏之文，四樹五乘之旨，顯神光於石室，流梵響於清臺，雖鞮譯相尋，尚多疑闕。我大唐皇帝，迺聖迺神，允文允武，乘機撫運，拯溺救焚。反上皇之風，行不言之信，去泰去甚，既揜頓於八絃，無事無為，乃朝宗於萬國，瀚海天山之地，盡入提封，龍庭鳳穴之卿，咸霑聲教，仁踰解網，治踵結繩，大德閑閑，外齊八則，小心翼翼，內整四儀，臨赤縣而溢慈悲，寄玄扈而敷弘誓。每以諸有非樂，物我俱空，眷言貞要，無過釋典。有中天竺國三藏法師波頗，唐言光智，誓傳法化，不憚艱危遠涉葱河，來遊真丹。以貞觀元年景戍，洎于京輦，既登上席，爰懋錦衣。有詔所司，搜敭碩德，兼閑三教備舉十科者，一十九人，於大興善寺，請波頗三藏，相對翻譯，沙門慧乘等證義，沙門玄謩等譯語，沙門慧明、法琳等執筆。承旨慇懃詳覆，審名定義，具意成文。起貞觀三年三月，訖四年四月，凡十卷十三品，用紙一百三十幅，總六萬三千八百八十二言。歸命一切佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《寶星經》梵本三千餘偈。如來初證覺道，度目連、身子，及降伏魔王，護持國土，說此經也。自象化東漸，綿歷歲時，三輪八藏之文，四樹五乘之旨，顯神光於石室，流梵響於清臺，雖鞮譯相尋，尚多疑闕。我大唐皇帝，迺聖迺神，允文允武，乘機撫運，拯溺救焚。反上皇之風，行不言之信，去泰去甚，既揜頓於八絃，無事無為，乃朝宗於萬國，瀚海天山之地，盡入提封，龍庭鳳穴之卿，咸霑聲教，仁踰解網，治踵結繩，大德閑閑，外齊八則，小心翼翼，內整四儀，臨赤縣而溢慈悲，寄玄扈而敷弘誓。每以諸有非樂，物我俱空，眷言貞要，無過釋典。有中天竺國三藏法師波頗，唐言光智，誓傳法化，不憚艱危遠涉葱河，來遊真丹。以貞觀元年景戍，洎于京輦，既登上席，爰懋錦衣。有詔所司，搜敭碩德，兼閑三教備舉十科者，一十九人，於大興善寺，請波頗三藏，相對翻譯，沙門慧乘等證義，沙門玄謩等譯語，沙門慧明、法琳等執筆。承旨慇懃詳覆，審名定義，具意成文。起貞觀三年三月，訖四年四月，凡十卷十三品，用紙一百三十幅，總六萬三千八百八十二言。歸命一切佛菩薩。

寶星陀羅尼經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶星陀羅尼經卷第一

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

降魔品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘眾一千人俱——皆阿羅漢，諸漏已盡，所作已辦，捨諸重檐，逮得己利，盡諸有結，皆得正知，心善解脫——及大菩薩一萬人俱，其名曰：持須彌頂童真、水智童真、地智童真、勝智童真、空智童真、明智童真、電智童真、文殊師利童真、降伏勝童真、水天童真、無垢童真、彌勒菩薩摩訶薩等而為上首，一切皆得羼提陀羅尼三摩提，具足一切法無障礙智，於一切眾生其心平等，過諸魔界，善入一切如來智境界，具足大慈大悲，善解方便智，皆隨佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘眾一千人俱——皆阿羅漢，諸漏已盡，所作已辦，捨諸重檐，逮得己利，盡諸有結，皆得正知，心善解脫——及大菩薩一萬人俱，其名曰：持須彌頂童真、水智童真、地智童真、勝智童真、空智童真、明智童真、電智童真、文殊師利童真、降伏勝童真、水天童真、無垢童真、彌勒菩薩摩訶薩等而為上首，一切皆得羼提陀羅尼三摩提，具足一切法無障礙智，於一切眾生其心平等，過諸魔界，善入一切如來智境界，具足大慈大悲，善解方便智，皆隨佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊。

爾時，王舍大城有二外道，聰慧明達過十八明處，與五百人俱，一名優波底沙、二名俱利多，而為上首，共相謂言，契同甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城有二外道，聰慧明達過十八明處，與五百人俱，一名優波底沙、二名俱利多，而為上首，共相謂言，契同甘露。

爾時，長老阿說示(唐言馬勝)於日初分著衣持鉢，入王舍大城乞食。時優波底沙見阿說示，生希有心：「我未曾見如此沙門威儀庠序，更無有人如彼比丘！我應往問，今此長老以誰為師？依誰出家？依誰求法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿說示(唐言馬勝)於日初分著衣持鉢，入王舍大城乞食。時優波底沙見阿說示，生希有心：「我未曾見如此沙門威儀庠序，更無有人如彼比丘！我應往問，今此長老以誰為師？依誰出家？依誰求法？」

爾時，優波底沙即往彼所，到已問訊，種種語已，却住一面，白長老阿說示言：「以誰為師？依誰出家？依誰求法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙即往彼所，到已問訊，種種語已，却住一面，白長老阿說示言：「以誰為師？依誰出家？依誰求法？」

爾時，長老阿說示答優波底沙言：「有釋種子，勇猛精進能大苦行，於一切處最上自在。已度生死無邊大海，今以大悲欲度眾生，號名為佛，覺悟眾生乾竭苦海無與等者，我常歸依求無垢法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿說示答優波底沙言：「有釋種子，勇猛精進能大苦行，於一切處最上自在。已度生死無邊大海，今以大悲欲度眾生，號名為佛，覺悟眾生乾竭苦海無與等者，我常歸依求無垢法。」

優波底沙言：「彼師為汝說何等法？以何教示？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波底沙言：「彼師為汝說何等法？以何教示？」

時，長老阿說示答優波底沙曰：「善哉！快哉！諦聽！諦聽！當為汝說。」便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，長老阿說示答優波底沙曰：「善哉！快哉！諦聽！諦聽！當為汝說。」便說偈言：

「煩惱業因緣， 世間如是轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「煩惱業因緣， 世間如是轉，

煩惱業不生， 導師如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業不生， 導師如是說。

生老死定壞， 彼解脫無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老死定壞， 彼解脫無上，

如彼勇牛王， 如來自悟說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼勇牛王， 如來自悟說。」

爾時，優波底沙聞此法已，遠塵離垢法眼清淨，得須陀洹果，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙聞此法已，遠塵離垢法眼清淨，得須陀洹果，而說偈言：

「我證解實法， 永竭生死河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我證解實法， 永竭生死河，

所謂如來說， 難得甘露藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂如來說， 難得甘露藏。

眾生得息苦， 智慧能斷除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生得息苦， 智慧能斷除，

諸法種種修， 能作究竟道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法種種修， 能作究竟道，

行此究竟道， 得無等涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此究竟道， 得無等涅槃。」

爾時，優波底沙說此偈已，白長老阿說示言：「長老！汝師如來、阿羅訶、三藐三佛陀，今在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙說此偈已，白長老阿說示言：「長老！汝師如來、阿羅訶、三藐三佛陀，今在何處？」

阿說示答言：「長老！我師如來，今在王舍城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘眾一千人俱，本是外道值佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿說示答言：「長老！我師如來，今在王舍城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘眾一千人俱，本是外道值佛出家。」

優波底沙言：「我今辭善知識及諸眷屬，詣佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波底沙言：「我今辭善知識及諸眷屬，詣佛出家。」

爾時，優波底沙禮阿說示足，右遶三匝辭已而去，往俱利多所。時俱利多見優波底沙從遠而來，見已白優波底沙言：「仁者！諸根清淨顏色怡悅，必得甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙禮阿說示足，右遶三匝辭已而去，往俱利多所。時俱利多見優波底沙從遠而來，見已白優波底沙言：「仁者！諸根清淨顏色怡悅，必得甘露。」

優波底沙言：「如是，長老！我於今者得甘露法。諦聽！諦聽！今為汝說我所得法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波底沙言：「如是，長老！我於今者得甘露法。諦聽！諦聽！今為汝說我所得法。」

爾時，俱利多即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，便說偈請： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱利多即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，便說偈請：

「說此吉祥無憂道， 此道疾度三界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此吉祥無憂道， 此道疾度三界海，

分別諸陰大怨賊， 乘此道已不還有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸陰大怨賊， 乘此道已不還有。」

爾時，優波底沙以所聞偈，即為說之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙以所聞偈，即為說之：

「煩惱業因緣， 世間如是轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「煩惱業因緣， 世間如是轉，

煩惱業不生， 導師如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業不生， 導師如是說。

生老死定壞， 彼解脫無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老死定壞， 彼解脫無上，

如彼勇牛王， 如來自悟說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼勇牛王， 如來自悟說。」

爾時，俱利多聞此偈已，心大歡喜，重更讚歎請說前偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱利多聞此偈已，心大歡喜，重更讚歎請說前偈：

「苦滅寂無垢， 牟尼說此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦滅寂無垢， 牟尼說此法，

一切煩惱滅， 諸見無知斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱滅， 諸見無知斷。

穢惡有為空， 無我不可信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢惡有為空， 無我不可信，

重說無垢句， 我聞得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重說無垢句， 我聞得涅槃。」

爾時，優波底沙即便重為說所聞偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙即便重為說所聞偈：

「煩惱業因緣， 世間如是轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「煩惱業因緣， 世間如是轉，

煩惱業不生， 導師如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業不生， 導師如是說。

生老死定壞， 彼解脫無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老死定壞， 彼解脫無上，

如彼勇牛王， 如來自悟說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼勇牛王， 如來自悟說。」

爾時，俱利多聞此偈已，遠塵離垢法眼清淨，得須陀洹果，復以偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱利多聞此偈已，遠塵離垢法眼清淨，得須陀洹果，復以偈讚：

「如此真行法， 度流之疾船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此真行法， 度流之疾船，

此智息三苦， 能度於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智息三苦， 能度於世間。

諸陰煩惱魔， 知此能調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陰煩惱魔， 知此能調伏，

解脫離怨諍， 乾竭於苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫離怨諍， 乾竭於苦海。」

時俱利多言：「今佛世尊住在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時俱利多言：「今佛世尊住在何所？」

優波底沙言：「長老！我聞世尊在王舍大城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘僧及菩薩眾俱，我今定當與汝俱往至世尊所，求佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波底沙言：「長老！我聞世尊在王舍大城竹林迦蘭陀池邊，與大比丘僧及菩薩眾俱，我今定當與汝俱往至世尊所，求佛出家。」

俱利多言：「如是，長老！可語弟子往世尊所相隨出家。」時，優波底沙與俱利多往自眾所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱利多言：「如是，長老！可語弟子往世尊所相隨出家。」時，優波底沙與俱利多往自眾所。

爾時，惡魔於一念頃，聞中摩伽陀國有二外道，優波底沙共俱利多及諸眷屬，聰明具足名稱廣遠，是善丈夫，欲於沙門瞿曇法中出家學道。彼作是念：「呵！奇哉！若此二人於彼沙門瞿曇法中而出家者，空我境界，我應至彼二丈夫所，破其出家，令著惡見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔於一念頃，聞中摩伽陀國有二外道，優波底沙共俱利多及諸眷屬，聰明具足名稱廣遠，是善丈夫，欲於沙門瞿曇法中出家學道。彼作是念：「呵！奇哉！若此二人於彼沙門瞿曇法中而出家者，空我境界，我應至彼二丈夫所，破其出家，令著惡見。」

爾時，惡魔於一念頃，從自宮沒，作阿說示形相威儀，便於中道現二人前，作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔於一念頃，從自宮沒，作阿說示形相威儀，便於中道現二人前，作如是說：

「如我先所說， 試汝非決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我先所說， 試汝非決定，

如汝意所行， 宜速受欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝意所行， 宜速受欲樂。

一切黑白業， 因果悉皆無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切黑白業， 因果悉皆無，

無生老病死， 亦無於後世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生老病死， 亦無於後世。

福非福果業， 無有此因作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福非福果業， 無有此因作，

釋子為利說， 汝莫信故去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋子為利說， 汝莫信故去。」

爾時，優波底沙、俱利多聞此說已，咸作是念：「此惡魔來，欲壞我等出家之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙、俱利多聞此說已，咸作是念：「此惡魔來，欲壞我等出家之事。」

爾時，優波底沙顧謂弟子，作如是言：「汝等今者當憶世間所有過患。」便說是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙顧謂弟子，作如是言：「汝等今者當憶世間所有過患。」便說是偈：

「眾生為老逼， 死苦之所纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生為老逼， 死苦之所纏，

應當斷彼二， 決定當出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當斷彼二， 決定當出家。」

爾時，俱利多即以偈頌答魔王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱利多即以偈頌答魔王曰：

「知無上善智， 持法滅三苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知無上善智， 持法滅三苦，

汝說不斷貪， 我智終不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說不斷貪， 我智終不動，

如是堅固心， 於餘人所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是堅固心， 於餘人所無。

我等出苦輪， 正智所不惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等出苦輪， 正智所不惑，

勿假師子像， 而作野干聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿假師子像， 而作野干聲。」

爾時，見諦諸天住虛空中讚二丈夫言：「善哉！善哉！汝二丈夫於一切眾生中最為上首，此道勝妙，於一切世間最為第一。此道息一切苦，此道入一切如來行處，此道一切諸佛所共稱揚，所謂依佛出家。」是時，惡魔心生憂苦便沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，見諦諸天住虛空中讚二丈夫言：「善哉！善哉！汝二丈夫於一切眾生中最為上首，此道勝妙，於一切世間最為第一。此道息一切苦，此道入一切如來行處，此道一切諸佛所共稱揚，所謂依佛出家。」是時，惡魔心生憂苦便沒不現。

爾時，優波底沙共俱利多，自觀己眾喚諸弟子，作如是言：「汝等應知，我等欲度老死苦海故依佛出家。汝等！若不樂佛出家，可於此住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙共俱利多，自觀己眾喚諸弟子，作如是言：「汝等應知，我等欲度老死苦海故依佛出家。汝等！若不樂佛出家，可於此住。」

時，五百弟子咸作是言：「我等解法皆依師學，二師決定大處出家，二師所依出家處，我等隨師，亦依彼眾出家學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，五百弟子咸作是言：「我等解法皆依師學，二師決定大處出家，二師所依出家處，我等隨師，亦依彼眾出家學道。」

爾時，優波底沙及俱利多，與五百徒眾欲往佛所。是時，惡魔知彼事已，於王舍城外化作大坑，深百由旬，令彼二人不得往詣佛世尊所。是時如來以神通力，令彼二人不見大坑，直道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波底沙及俱利多，與五百徒眾欲往佛所。是時，惡魔知彼事已，於王舍城外化作大坑，深百由旬，令彼二人不得往詣佛世尊所。是時如來以神通力，令彼二人不見大坑，直道而去。

是時，惡魔於二人前，復更化作高峻大山，高千由旬，峻嶮堅岨無有穿缺。於彼山中復更化作一千師子，威猛可畏。是時，世尊以神通力加彼二人，不見大山及彼師子，又無威猛可畏之聲，直道而往詣世尊所，及彼無量百千之眾，圍遶供養說法之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，惡魔於二人前，復更化作高峻大山，高千由旬，峻嶮堅岨無有穿缺。於彼山中復更化作一千師子，威猛可畏。是時，世尊以神通力加彼二人，不見大山及彼師子，又無威猛可畏之聲，直道而往詣世尊所，及彼無量百千之眾，圍遶供養說法之處。

爾時，世尊告諸比丘：「汝等見彼二善丈夫為眾上首，與諸徒眾來至我所。汝等見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「汝等見彼二善丈夫為眾上首，與諸徒眾來至我所。汝等見不？」

諸比丘答：「咸言我見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘答：「咸言我見。」

佛言：「此善丈夫及諸徒眾我邊出家，一人於我一切聲聞弟子之中智慧第一，一人於我聲聞眾中神通第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此善丈夫及諸徒眾我邊出家，一人於我一切聲聞弟子之中智慧第一，一人於我聲聞眾中神通第一。」

是時，眾中有一比丘，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一比丘，以偈讚曰：

「此二聰叡眷屬俱， 利益上者佛已記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此二聰叡眷屬俱， 利益上者佛已記，

具智神通無所畏， 故我承迎二丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具智神通無所畏， 故我承迎二丈夫。」

爾時，彼比丘說此偈已即從坐起，與無量比丘眾及出家優婆塞等迎彼二人，善言問訊。時彼二人往到佛所，到已頂禮佛足，右遶三匝，住立佛前，白佛言：「世尊！我等今者求佛出家，受比丘戒修行梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼比丘說此偈已即從坐起，與無量比丘眾及出家優婆塞等迎彼二人，善言問訊。時彼二人往到佛所，到已頂禮佛足，右遶三匝，住立佛前，白佛言：「世尊！我等今者求佛出家，受比丘戒修行梵行。」

佛言：「善男子！汝二人名字何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝二人名字何等？」

優波底沙言：「底沙是父，舍利是母，我今從母故名舍利弗；父母今者聽我出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波底沙言：「底沙是父，舍利是母，我今從母故名舍利弗；父母今者聽我出家。」

俱利多言：「憍陳如是父，目伽羅是母，我今從母故名目伽羅；父母今者聽我出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱利多言：「憍陳如是父，目伽羅是母，我今從母故名目伽羅；父母今者聽我出家。」

佛言：「汝等二人及諸眷屬，可於我所出家具足修行梵行。」作是語已，時此二人成具足戒，五百徒眾未久之間，亦同二師得具足戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等二人及諸眷屬，可於我所出家具足修行梵行。」作是語已，時此二人成具足戒，五百徒眾未久之間，亦同二師得具足戒。

爾時，惡魔即自化身作摩醯首羅像，住立佛前，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔即自化身作摩醯首羅像，住立佛前，說如是偈：

「世間利智能議論， 方便勝智到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間利智能議論， 方便勝智到彼岸，

彼等悉來頂禮我， 我是彼等大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等悉來頂禮我， 我是彼等大導師。

瞿曇弟子并眷屬， 一切宜速歸依我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇弟子并眷屬， 一切宜速歸依我，

我今為汝當廣說， 安隱寂滅善妙道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝當廣說， 安隱寂滅善妙道。」

爾時，世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答曰：

「汝所說道趣惡道， 眾生行者沈苦海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝所說道趣惡道， 眾生行者沈苦海，

我道能令動不動， 世間苦海悉乾竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我道能令動不動， 世間苦海悉乾竭。

何故慠慢耐無恥， 復作矜高野干聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故慠慢耐無恥， 復作矜高野干聲？

我今退破汝魔事， 不復於我能所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今退破汝魔事， 不復於我能所作。」

爾時，惡魔變摩醯首羅像，即沒不現。復作梵天王像，住於佛前，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔變摩醯首羅像，即沒不現。復作梵天王像，住於佛前，說如是偈：

「煩惱業有芽， 智慧已斬除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「煩惱業有芽， 智慧已斬除，

何故強於此， 勤苦利眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故強於此， 勤苦利眾生？

於世無自在， 以無堪道器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世無自在， 以無堪道器，

牟尼病已除， 宜速入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼病已除， 宜速入涅槃。」

爾時，世尊即以偈頌報魔王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈頌報魔王曰：

「我觀諸眾生， 過彼恒沙量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸眾生， 過彼恒沙量，

以大慈悲力， 教化令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲力， 教化令解脫。

上中下眾生， 令世間解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上中下眾生， 令世間解脫，

眾生解脫已， 然後乃涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生解脫已， 然後乃涅槃。

何故以惡惠， 詐諂請於我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故以惡惠， 詐諂請於我？」

爾時，惡魔心生憂悔，於佛前沒，還自天宮，入憂惱室默然而坐。當於爾時，一剎那頃，魔諸眷屬互相推問：「今我大王以何因緣，入憂惱室無人知者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔心生憂悔，於佛前沒，還自天宮，入憂惱室默然而坐。當於爾時，一剎那頃，魔諸眷屬互相推問：「今我大王以何因緣，入憂惱室無人知者？」

爾時，魔王五百妓女種種莊嚴，各持華鬘末香塗香，鼓天伎樂五百音聲，第一微妙歌舞戲樂，甚可愛樂集魔王前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王五百妓女種種莊嚴，各持華鬘末香塗香，鼓天伎樂五百音聲，第一微妙歌舞戲樂，甚可愛樂集魔王前。

爾時，魔王悲啼握手抑止悲聲，如是作已，暫時默住。諸妓女等復更歌舞，作欣悅狀令魔歡喜。爾時，魔王舉手大叫，作如是語：「莫聲！莫聲！」乃至七返。諸伎女等默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王悲啼握手抑止悲聲，如是作已，暫時默住。諸妓女等復更歌舞，作欣悅狀令魔歡喜。爾時，魔王舉手大叫，作如是語：「莫聲！莫聲！」乃至七返。諸伎女等默然而住。

爾時，魔宮有一妓女名電可意聲，至魔王所曲躬合掌，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔宮有一妓女名電可意聲，至魔王所曲躬合掌，說如是偈：

「汝今居自在， 如見死相憂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今居自在， 如見死相憂，

為是擔重擔， 今乃生怖懅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是擔重擔， 今乃生怖懅。

誰有勝力怨， 而憂不歡悅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰有勝力怨， 而憂不歡悅？」

是時，魔王說偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王說偈報曰：

「我有大怨調伏心， 善學幻術釋迦子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有大怨調伏心， 善學幻術釋迦子，

我無方便能壞彼， 如是不久欲界空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無方便能壞彼， 如是不久欲界空。」

時，彼妓女便說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼妓女便說偈曰：

「大家方便甚無量， 勤力壞彼必無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大家方便甚無量， 勤力壞彼必無餘；

三有長縛誰能解， 貪海沈沒誰能竭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有長縛誰能解， 貪海沈沒誰能竭？」

是時，魔王說偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王說偈報曰：

「檀那及苦行， 悲願為羂索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「檀那及苦行， 悲願為羂索，

持空無相弓， 器仗中第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持空無相弓， 器仗中第一，

能斷於生死， 諸有盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷於生死， 諸有盡無餘。

以空為城林， 弟子居山谷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空為城林， 弟子居山谷，

精懃常修定， 盡諸有過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精懃常修定， 盡諸有過患，

方便神通力， 慈悲為伴助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便神通力， 慈悲為伴助。

優波俱利等， 牟尼悉降伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波俱利等， 牟尼悉降伏，

於彼三界中， 方便善調攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三界中， 方便善調攝，

欲空我境界， 一切悉無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲空我境界， 一切悉無餘。」

爾時，五百妓女於魔王邊，聞歎如來所有功德，即得菩薩三昧，名離一切相電光三昧。時彼五百妓女，即以天上諸莊嚴具，雨天香華及天伎樂，遙向佛所，供養世尊。於竹林上猶如雨下，以得如來神力加故，令彼天女遙見世尊及諸徒眾，見已歡喜，生清淨信第一愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百妓女於魔王邊，聞歎如來所有功德，即得菩薩三昧，名離一切相電光三昧。時彼五百妓女，即以天上諸莊嚴具，雨天香華及天伎樂，遙向佛所，供養世尊。於竹林上猶如雨下，以得如來神力加故，令彼天女遙見世尊及諸徒眾，見已歡喜，生清淨信第一愛敬。

爾時，眾中諸比丘等，見竹林間有如是相，便生疑怪，白佛言：「世尊！我等昔來未曾見聞於竹林間如此瑞應香華等雨，將非舍利弗、目揵連等現此相耶！何因緣故覩斯希有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中諸比丘等，見竹林間有如是相，便生疑怪，白佛言：「世尊！我等昔來未曾見聞於竹林間如此瑞應香華等雨，將非舍利弗、目揵連等現此相耶！何因緣故覩斯希有？」

爾時，世尊告諸比丘：「非此二人現神通相，此乃天魔五百妓女，於彼魔宮雨此香華及莊嚴具，持供養我。不久來此，皆於我邊得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「非此二人現神通相，此乃天魔五百妓女，於彼魔宮雨此香華及莊嚴具，持供養我。不久來此，皆於我邊得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

時，彼魔王五百妓女遙聞佛記，轉復歡喜生清淨信，以淨信故即得不忘菩提心三昧。爾時，魔王五百妓女，著一肩衣，右膝著地，於魔宮中向佛方面，合掌恭敬，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼魔王五百妓女遙聞佛記，轉復歡喜生清淨信，以淨信故即得不忘菩提心三昧。爾時，魔王五百妓女，著一肩衣，右膝著地，於魔宮中向佛方面，合掌恭敬，說如是偈：

「一切世間盲無眼， 唯佛一人名見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間盲無眼， 唯佛一人名見者，

能竭人天渴愛河， 如來自度及一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭人天渴愛河， 如來自度及一切。

我等云何速成佛， 人天恭敬能說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等云何速成佛， 人天恭敬能說者，

女身可厭宜應捨， 速近牟尼聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女身可厭宜應捨， 速近牟尼聞正法，

如來最上神通智， 開示我等為勝導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來最上神通智， 開示我等為勝導。

持彼無上覺支寶， 無垢妙說如淨燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持彼無上覺支寶， 無垢妙說如淨燈，

勝力降魔無等倫， 覺悟我等當受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝力降魔無等倫， 覺悟我等當受記。」

爾時，魔宮五百妓女，從坐而起至魔王所，異口同音，而說是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔宮五百妓女，從坐而起至魔王所，異口同音，而說是偈：

「如來勝德終不動， 云何於佛而生瞋？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來勝德終不動， 云何於佛而生瞋？

此身眾苦之所逼， 更起醉慢而自塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身眾苦之所逼， 更起醉慢而自塗，

應捨此瞋決定信， 拔彼生死憍慢泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應捨此瞋決定信， 拔彼生死憍慢泥，

眾生體性佛所知， 我等應往慈悲所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生體性佛所知， 我等應往慈悲所。」

爾時，魔王念彼諸女，生於如是增上惡意：「我今應以五種之縛，縛此五百諸妓女等，令住於此，不往佛邊。」此五百女以得如來念力加故，而彼魔王所不能制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王念彼諸女，生於如是增上惡意：「我今應以五種之縛，縛此五百諸妓女等，令住於此，不往佛邊。」此五百女以得如來念力加故，而彼魔王所不能制。

爾時，五百諸妓女等，於彼魔宮欲往佛所。當發足時，魔甚瞋恨，便作是念：「我今自以境界之力制此諸女。」即起非時毘嵐大風遍滿虛空，欲令諸女迷失諸方，還住我宮不見瞿曇。以佛力故，尚不能起微細之風，乃至不能動一毛端，何況無量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百諸妓女等，於彼魔宮欲往佛所。當發足時，魔甚瞋恨，便作是念：「我今自以境界之力制此諸女。」即起非時毘嵐大風遍滿虛空，欲令諸女迷失諸方，還住我宮不見瞿曇。以佛力故，尚不能起微細之風，乃至不能動一毛端，何況無量？

爾時，魔王轉增憂苦，心生悔惱悲泣高聲，喚其諸子及其眷屬。一切魔宮大聲遍滿，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王轉增憂苦，心生悔惱悲泣高聲，喚其諸子及其眷屬。一切魔宮大聲遍滿，而說偈言：

「愛子眷屬悉皆集， 我心熱惱如毒樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛子眷屬悉皆集， 我心熱惱如毒樹，

壞我神通境界力， 美言諂幻釋師子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞我神通境界力， 美言諂幻釋師子。」

爾時，魔王所有男女并諸眷屬，聞此音聲悉皆馳赴住魔王前。彼眷屬中有一魔子，名曰勝智，合掌住立說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王所有男女并諸眷屬，聞此音聲悉皆馳赴住魔王前。彼眷屬中有一魔子，名曰勝智，合掌住立說如是偈：

「此非劫燒非死相， 何故種種憂惱生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此非劫燒非死相， 何故種種憂惱生？

此無大力能勝怨， 何故異智似愚癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無大力能勝怨， 何故異智似愚癡？」

爾時，魔王說偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王說偈報曰：

「今此釋迦子， 坐彼林樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此釋迦子， 坐彼林樹下，

現前有大怨， 云何汝說無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前有大怨， 云何汝說無？

彼諂有勝力， 令我心荒怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諂有勝力， 令我心荒怖，

我軍並我子， 如炭入熾火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我軍並我子， 如炭入熾火。

名稱勝丈夫， 聰叡多才藝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱勝丈夫， 聰叡多才藝，

現集及未集， 今悉歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現集及未集， 今悉歸依彼。

我怨以詐親， 諂智力甚諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我怨以詐親， 諂智力甚諍，

高名勝智人， 悉為法鉤牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高名勝智人， 悉為法鉤牽。

今此諸侍女， 於我無悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此諸侍女， 於我無悲心，

見捨昔所愛， 盡往沙門所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見捨昔所愛， 盡往沙門所。

指我以為證， 今日歸依彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指我以為證， 今日歸依彼，

一切三有地， 諂幻悉令空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三有地， 諂幻悉令空。

彼雖有大力， 我破令作灰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雖有大力， 我破令作灰，

我輩一切眾， 應當勤所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我輩一切眾， 應當勤所作。」

爾時，魔王一切諸子，並其內外所有眷屬，悉皆合掌，咸作是言：「我等一切悉皆嚴駕，以神通力而自加被，以此境界示彼令知，退彼釋子令碎如灰。若當勝者我等善好，若不勝者當歸依彼。我等往昔大軍圍遶詣菩提樹，面覩釋子獨一無侶，以神通力，我等軍眾盡皆退壞，況復今時無量徒眾悉皆成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王一切諸子，並其內外所有眷屬，悉皆合掌，咸作是言：「我等一切悉皆嚴駕，以神通力而自加被，以此境界示彼令知，退彼釋子令碎如灰。若當勝者我等善好，若不勝者當歸依彼。我等往昔大軍圍遶詣菩提樹，面覩釋子獨一無侶，以神通力，我等軍眾盡皆退壞，況復今時無量徒眾悉皆成就？」

時，魔報言：「且去子輩！若能殺彼沙門瞿曇，當須迴還。若不能者，亦須還宮而自守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，魔報言：「且去子輩！若能殺彼沙門瞿曇，當須迴還。若不能者，亦須還宮而自守護。」

是時，魔王即以左右十二萬眾，復過此數乃至八萬四千由旬，所有兵眾悉皆遍滿，復以迅疾神通之力，現大黑風，吹大黑雲，雨大炬火，悉皆遍滿一切四洲。復以手擊須彌山王，一切四洲悉皆震動。復出最惡可畏之聲，須彌山王及諸山王，大地峯石一切驚動。由此震擊小大池河，及大海水悉皆波浪，一切諸龍、大龍、夜叉、大夜叉，見是事已，踊上虛空。此諸魔眾住須彌頂，復擲大石等由旬量，於中摩伽陀國如大暴雨振擊驚動。復雨刀杵撾鑱大石、月釤曲撩短槊鐵把虎牙大棒及大月箭，猶如雨下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王即以左右十二萬眾，復過此數乃至八萬四千由旬，所有兵眾悉皆遍滿，復以迅疾神通之力，現大黑風，吹大黑雲，雨大炬火，悉皆遍滿一切四洲。復以手擊須彌山王，一切四洲悉皆震動。復出最惡可畏之聲，須彌山王及諸山王，大地峯石一切驚動。由此震擊小大池河，及大海水悉皆波浪，一切諸龍、大龍、夜叉、大夜叉，見是事已，踊上虛空。此諸魔眾住須彌頂，復擲大石等由旬量，於中摩伽陀國如大暴雨振擊驚動。復雨刀杵撾鑱大石、月釤曲撩短槊鐵把虎牙大棒及大月箭，猶如雨下。

爾時，世尊即入碎魔軍場三昧，於虛空中所有兵仗及大炬火變成華雨，所謂優鉢羅華雨、波頭摩華雨、俱物頭華雨、分陀利華雨、曼陀羅華雨、摩訶曼陀羅華雨。雨中摩伽陀國，復變可畏驚動之聲，為彼種種微妙音聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、神通聲、阿毘跋致聲、受職聲、四魔退聲、往菩提道場聲，乃至取俱聲、不取俱聲。復變此四洲一切大地，所有藥草、叢林、山石、土地皆成七寶。是時，世界無有風塵一切恬靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入碎魔軍場三昧，於虛空中所有兵仗及大炬火變成華雨，所謂優鉢羅華雨、波頭摩華雨、俱物頭華雨、分陀利華雨、曼陀羅華雨、摩訶曼陀羅華雨。雨中摩伽陀國，復變可畏驚動之聲，為彼種種微妙音聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、神通聲、阿毘跋致聲、受職聲、四魔退聲、往菩提道場聲，乃至取俱聲、不取俱聲。復變此四洲一切大地，所有藥草、叢林、山石、土地皆成七寶。是時，世界無有風塵一切恬靜。

爾時，世尊現其身相，過於梵世自在而轉，從其身分一一諸相，乃至無見頂相，出大光明，遍照三千大千世界，普皆大明。是時，三千大千世界，所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、薜荔多、毘舍闍、鳩槃茶、人、非人等，地獄、畜生、閻羅世界，如是一切，悉見世尊及大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現其身相，過於梵世自在而轉，從其身分一一諸相，乃至無見頂相，出大光明，遍照三千大千世界，普皆大明。是時，三千大千世界，所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、薜荔多、毘舍闍、鳩槃茶、人、非人等，地獄、畜生、閻羅世界，如是一切，悉見世尊及大光明。

是時，天、龍、夜叉、人非人等，各與若干百千眷屬，地及虛空來詣佛所散華供養，到已，右繞讚嘆禮拜。是時，地獄及諸畜生閻羅世界，無量百千阿閦毘俱胝那由他等，各自憶念先種善根，稱南無佛陀，惡趣終已，生於天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，天、龍、夜叉、人非人等，各與若干百千眷屬，地及虛空來詣佛所散華供養，到已，右繞讚嘆禮拜。是時，地獄及諸畜生閻羅世界，無量百千阿閦毘俱胝那由他等，各自憶念先種善根，稱南無佛陀，惡趣終已，生於天上。

爾時，魔王所有諸子二萬二千并諸眷屬，見佛神變如是相已，各於佛所得希有信，共彼五百魔王妓女禮世尊足，合掌恭敬，以偈讚嘆： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王所有諸子二萬二千并諸眷屬，見佛神變如是相已，各於佛所得希有信，共彼五百魔王妓女禮世尊足，合掌恭敬，以偈讚嘆：

「妙色淨身映智海， 名稱高遠無不至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙色淨身映智海， 名稱高遠無不至，

金色光焰類須彌， 我等無怙歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色光焰類須彌， 我等無怙歸依彼。

眾生失道無能見， 如來智日能明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生失道無能見， 如來智日能明照，

養護眾生永不退， 親導我等歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養護眾生永不退， 親導我等歸依彼。

積集智藏富無量， 解脫心性如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集智藏富無量， 解脫心性如虛空，

慈悲潤澤隨機說， 一切成就歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲潤澤隨機說， 一切成就歸依彼。

生死曠野難濟越， 如來解脫能開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死曠野難濟越， 如來解脫能開示，

巧說因果能顯了， 住第一慈歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧說因果能顯了， 住第一慈歸依彼。

境界幻炎如水月， 無智翳闇著諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界幻炎如水月， 無智翳闇著諸欲，

佛為醫王救世間， 是故我等歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為醫王救世間， 是故我等歸依彼。

佛真法橋渡四流， 富有七財恒資給， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛真法橋渡四流， 富有七財恒資給，

世尊正道示世間， 大悲我親應供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊正道示世間， 大悲我親應供養。

我等惡意向如來， 今悉懺悔第一覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等惡意向如來， 今悉懺悔第一覺，

所有諸惡能永斷， 願佛受我最上依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸惡能永斷， 願佛受我最上依。

我等悉捨魔部黨， 共發無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等悉捨魔部黨， 共發無上菩提心，

普請一切眾生類， 菩提大願至無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普請一切眾生類， 菩提大願至無餘。

佛能顯示我勝行， 如我所行波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能顯示我勝行， 如我所行波羅蜜，

如來所說無異說， 幾法具足到菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說無異說， 幾法具足到菩提。

所散佛華成華蓋， 示現無量諸剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所散佛華成華蓋， 示現無量諸剎土，

我今頂禮兩足尊， 願涅槃樂利世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頂禮兩足尊， 願涅槃樂利世間。」

爾時，一切魔諸眷屬并魔妓女，各持天華遙散佛上，以佛世尊神力加故，變成華蓋，遍覆十方無量俱胝那由他百千恒河沙諸佛剎土。復過此數，變成華蓋，遍覆十方現在諸佛，於虛空中隣蓋佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切魔諸眷屬并魔妓女，各持天華遙散佛上，以佛世尊神力加故，變成華蓋，遍覆十方無量俱胝那由他百千恒河沙諸佛剎土。復過此數，變成華蓋，遍覆十方現在諸佛，於虛空中隣蓋佛頂。

時，彼魔王五百妓女并諸眷屬，一切悉見十方無量阿僧祇諸佛剎土安隱說法，及見彼佛眷屬圍遶眾坐微妙威儀熾盛，及見華蓋住上虛空隣覆佛頂。彼彼諸佛皆同一色，形相示現悉皆同等，唯彼世尊在師子座，種種眷屬功德莊嚴所現不同。又聞諸佛音聲遍滿句義說法，此魔眷屬以佛世尊念所加故，得見如是神通變化。既見此已，第一愛樂生清淨信，禮佛足已，佛前聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼魔王五百妓女并諸眷屬，一切悉見十方無量阿僧祇諸佛剎土安隱說法，及見彼佛眷屬圍遶眾坐微妙威儀熾盛，及見華蓋住上虛空隣覆佛頂。彼彼諸佛皆同一色，形相示現悉皆同等，唯彼世尊在師子座，種種眷屬功德莊嚴所現不同。又聞諸佛音聲遍滿句義說法，此魔眷屬以佛世尊念所加故，得見如是神通變化。既見此已，第一愛樂生清淨信，禮佛足已，佛前聽法。

爾時，魔王所有諸子，并諸眷屬十二頻婆羅，退還魔宮，白魔王言：「我等廣作如此惡事，乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等。」爾時，復有二萬諸魔歸依如來佛前聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王所有諸子，并諸眷屬十二頻婆羅，退還魔宮，白魔王言：「我等廣作如此惡事，乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等。」爾時，復有二萬諸魔歸依如來佛前聽法。

爾時，魔王既失威德，復大瞋怒，發如是言：「我於今日無異覺意，乃至不能誅滅釋種所生之子令彼滅壞。云何此住？」便還魔宮，入憂惱室，默然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王既失威德，復大瞋怒，發如是言：「我於今日無異覺意，乃至不能誅滅釋種所生之子令彼滅壞。云何此住？」便還魔宮，入憂惱室，默然而坐。