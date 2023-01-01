佛說無言童子經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無言童子經卷下

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

爾時會中有一菩薩，名蓮華淨，問無言菩薩：「如族姓子屬者興意，白問如來，寧見答解及微妙行，如受法染，可悅心乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩，名蓮華淨，問無言菩薩：「如族姓子屬者興意，白問如來，寧見答解及微妙行，如受法染，可悅心乎？」

無言答曰：「唯族姓子！吾始以來未曾問法，亦無所受，當以何緣而致法染可染心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「唯族姓子！吾始以來未曾問法，亦無所受，當以何緣而致法染可染心耶？」

曰：「族姓子！仁為不曾因於如來聽受法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「族姓子！仁為不曾因於如來聽受法乎？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

又問：「何故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何故？」

答曰：「非其器故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非其器故。」

又問：「仁於講法為非器乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「仁於講法為非器乎？」

答曰：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是！」

又問：「仁何所器？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「仁何所器？」

答曰：「吾於諸法之類而為非器，無復奇異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「吾於諸法之類而為非器，無復奇異。」

又問：「族姓子！若為非器，何因當逮無上正真之道成最正覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「族姓子！若為非器，何因當逮無上正真之道成最正覺？」

答曰：「道者，非為法器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「道者，非為法器。」

又問：「察其道者非佛法器乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「察其道者非佛法器乎？」

答曰：「假使其道離佛法者佛法非器，又其道者不離佛法。又計佛法則為是道，又其道者則為佛法故。族姓子！吾不欲令諸佛道法離於塵勞，常不志道，況樂佛法離於道乎？所以者何？有佛法者不離塵勞，又其塵勞不離於道，覺了欲塵則名曰道。吾以是故不計我所、不別佛道，其異意者各各計別，不當異處而求道也。假使有人於異處求此等諸異，設復有人無有異求，不以為別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「假使其道離佛法者佛法非器，又其道者不離佛法。又計佛法則為是道，又其道者則為佛法故。族姓子！吾不欲令諸佛道法離於塵勞，常不志道，況樂佛法離於道乎？所以者何？有佛法者不離塵勞，又其塵勞不離於道，覺了欲塵則名曰道。吾以是故不計我所、不別佛道，其異意者各各計別，不當異處而求道也。假使有人於異處求此等諸異，設復有人無有異求，不以為別。」

又問：「以何為異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「以何為異？」

答曰：「謂吾我別與道不同，是名曰異。謂四大異我人壽命，而心意異，婬怒癡異，是謂為異。若能曉了吾我自然本末清淨，道者自然本末清淨，乃謂無異我人壽命，婬怒愚癡自然清淨，道亦自然究竟清淨，乃謂無異。假使異者，不可求異，則當於此四大之身於吾我中求一切法。如是求者，求無所得，設無所得中造所著，無所著者則無處所。一切諸法悉無所住，無有本際，設無本際則真本際，以真本際無斷絕際，不計當際，無有限際，無無量際，一切諸法本際如是。若入此際則不有念亦不無念，不在生死亦不滅度，究竟滅度了一切法；若以此法而滅度者則逮寂然，諸不滅度令得滅度。如世尊曰：『不能調己不寂滅脫，而不隨教不得滅度，欲開化人令得滅度，未之有也。其自寂然解脫隨律，得度無為能度未度。』此事如言是菩薩行，設使欲得至滅度法，輒當遵修菩薩之行，則能曉了一切諸行，達法界相。如是行者便能皆見眾德之本，目不復覩諸魔官屬輪跡之行，當遵修此合集佛法不失三昧。如是行者開化眾生，宣暢一切諸界度於無我。如是行者受一切法，皆使塵勞自然悉除。如是行者雖行於世不著方俗。如是行者執持五陰不住於識。如是行者受諸四大，立於法界而不動搖。如是行者攝於諸入致解脫門。如是行者所現諸界而度無極，獨步大猷入於三界，示現塵勞而無垢穢。如是行者施度無極，不想無極亦無所住，戒、忍、精進、一心、智慧，慧度無極不想智慧亦無所住。如是行者不捨眾行，所修審諦究竟清淨。如是行者修菩薩行，所可遵習道無若干。行菩薩者則無有二，無有二者乃菩薩行。行菩薩道無有吾我及與我所，不計有身亦無所受乃菩薩行，其修道者無有結滯，除諸福廢乃為菩薩。其修道者不患危害，覺了分別無會無為，乃為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「謂吾我別與道不同，是名曰異。謂四大異我人壽命，而心意異，婬怒癡異，是謂為異。若能曉了吾我自然本末清淨，道者自然本末清淨，乃謂無異我人壽命，婬怒愚癡自然清淨，道亦自然究竟清淨，乃謂無異。假使異者，不可求異，則當於此四大之身於吾我中求一切法。如是求者，求無所得，設無所得中造所著，無所著者則無處所。一切諸法悉無所住，無有本際，設無本際則真本際，以真本際無斷絕際，不計當際，無有限際，無無量際，一切諸法本際如是。若入此際則不有念亦不無念，不在生死亦不滅度，究竟滅度了一切法；若以此法而滅度者則逮寂然，諸不滅度令得滅度。如世尊曰：『不能調己不寂滅脫，而不隨教不得滅度，欲開化人令得滅度，未之有也。其自寂然解脫隨律，得度無為能度未度。』此事如言是菩薩行，設使欲得至滅度法，輒當遵修菩薩之行，則能曉了一切諸行，達法界相。如是行者便能皆見眾德之本，目不復覩諸魔官屬輪跡之行，當遵修此合集佛法不失三昧。如是行者開化眾生，宣暢一切諸界度於無我。如是行者受一切法，皆使塵勞自然悉除。如是行者雖行於世不著方俗。如是行者執持五陰不住於識。如是行者受諸四大，立於法界而不動搖。如是行者攝於諸入致解脫門。如是行者所現諸界而度無極，獨步大猷入於三界，示現塵勞而無垢穢。如是行者施度無極，不想無極亦無所住，戒、忍、精進、一心、智慧，慧度無極不想智慧亦無所住。如是行者不捨眾行，所修審諦究竟清淨。如是行者修菩薩行，所可遵習道無若干。行菩薩者則無有二，無有二者乃菩薩行。行菩薩道無有吾我及與我所，不計有身亦無所受乃菩薩行，其修道者無有結滯，除諸福廢乃為菩薩。其修道者不患危害，覺了分別無會無為，乃為菩薩。」

又問：「何謂正號為菩薩乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂正號為菩薩乎？」

答曰：「為不曉了道義者故，因曰菩薩。順從道教興發寂然不毀佛教，奉持法言將護聖眾，而於道心則不動轉，心不住於聲聞緣覺，不亂淨性而不宣說無稱之辭。究竟要誓，度諸未度，安諸不安，諸不滅度令得滅度，受持塵勞不墮無欲。觀於無生所生，而審觀於空，無將濟群生，觀於無相不想著道，行於無願隨俗而生。求於佛身不為眾欲之所霑染，觀於有為覺了所會，亦無所失而不愚顛，得世間慧。執智兵仗降五陰賊、六衰之難，開化憍慢，施自莊嚴，嚴淨佛土，戒莊嚴心所願具足，被忍辱鎧教授瞋恚，精進堅強能成就已猶如金剛，處於憒亂志執禪定而無所著，智慧明了，而不惡厭所生之穢，行權方便，所在一切推極道源，修于慈心安詳柔和，發起眾生行于大悲，見於眾生未得度者，撫育使安遵修行喜，常為無依令護諸根，行於護觀不永寂滅修於觀也。遵承深奧難及之事，聲聞緣覺所不能逮，念本義藏不思世典，多所將順一切群生，莊嚴其身以相飾姿，莊嚴其口言行相應，莊嚴其心不捨道意，神通娛樂普能示現，一切所住持心如地，一切眾生之所戴仰，洗一切垢，譬如火燒焦一切，艱難衰入譬若如火，心猶若風無有惱熱遊步無礙，心如虛空未曾愁想，著一切諸法逮得總持，一切所聞識念不忘，辯才具足可悅眾生，歡然解釋，而為諸佛之所建立。能自修心則令清淨，順于法界曉了四食，不想諸應，威儀禮節清修己身，威儀禮節徑路清淨，為修正業，行步進止具足成就而修空行。樂於閑居開化眾生，而不穢厭於諸聚會，樂于禪思不患其意，未曾貧匱，備悉一切諸賢聖財，修於祠祀伏弊惡心，遊曠野者修于堅強，其心剛毅不可毀壞，遵行仁慈究竟滅度。身順反復而不虛盡，往宿德本志常隨順，報前所由念行思好，為眾生故所學精勤，選擇舉要勸化無智，所修善業無煩惱熱，悉能分別行于大哀。一切普遊，導于三乘不懷狐疑，於一切法眾所瞻察，所問能答靡不戴仰，辯才無礙莫不受言，本願所立明說和雅，所至到處靡不歡悅，所語隨時未曾失節，功勳布施人所欽仰如月盛滿，志性柔和辭無麁獷。得對能忍諸根不悴，善修其意等度往來猶如橋梁，度脫眾生於四使水譬如大舡，亦如導師將導一切諸行來者，常主救濟一切異學，為眾群黎興立佛事，故曰菩薩。而不退轉如是眾行及餘德勳，不可思議具足導慧，乃謂菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「為不曉了道義者故，因曰菩薩。順從道教興發寂然不毀佛教，奉持法言將護聖眾，而於道心則不動轉，心不住於聲聞緣覺，不亂淨性而不宣說無稱之辭。究竟要誓，度諸未度，安諸不安，諸不滅度令得滅度，受持塵勞不墮無欲。觀於無生所生，而審觀於空，無將濟群生，觀於無相不想著道，行於無願隨俗而生。求於佛身不為眾欲之所霑染，觀於有為覺了所會，亦無所失而不愚顛，得世間慧。執智兵仗降五陰賊、六衰之難，開化憍慢，施自莊嚴，嚴淨佛土，戒莊嚴心所願具足，被忍辱鎧教授瞋恚，精進堅強能成就已猶如金剛，處於憒亂志執禪定而無所著，智慧明了，而不惡厭所生之穢，行權方便，所在一切推極道源，修于慈心安詳柔和，發起眾生行于大悲，見於眾生未得度者，撫育使安遵修行喜，常為無依令護諸根，行於護觀不永寂滅修於觀也。遵承深奧難及之事，聲聞緣覺所不能逮，念本義藏不思世典，多所將順一切群生，莊嚴其身以相飾姿，莊嚴其口言行相應，莊嚴其心不捨道意，神通娛樂普能示現，一切所住持心如地，一切眾生之所戴仰，洗一切垢，譬如火燒焦一切，艱難衰入譬若如火，心猶若風無有惱熱遊步無礙，心如虛空未曾愁想，著一切諸法逮得總持，一切所聞識念不忘，辯才具足可悅眾生，歡然解釋，而為諸佛之所建立。能自修心則令清淨，順于法界曉了四食，不想諸應，威儀禮節清修己身，威儀禮節徑路清淨，為修正業，行步進止具足成就而修空行。樂於閑居開化眾生，而不穢厭於諸聚會，樂于禪思不患其意，未曾貧匱，備悉一切諸賢聖財，修於祠祀伏弊惡心，遊曠野者修于堅強，其心剛毅不可毀壞，遵行仁慈究竟滅度。身順反復而不虛盡，往宿德本志常隨順，報前所由念行思好，為眾生故所學精勤，選擇舉要勸化無智，所修善業無煩惱熱，悉能分別行于大哀。一切普遊，導于三乘不懷狐疑，於一切法眾所瞻察，所問能答靡不戴仰，辯才無礙莫不受言，本願所立明說和雅，所至到處靡不歡悅，所語隨時未曾失節，功勳布施人所欽仰如月盛滿，志性柔和辭無麁獷。得對能忍諸根不悴，善修其意等度往來猶如橋梁，度脫眾生於四使水譬如大舡，亦如導師將導一切諸行來者，常主救濟一切異學，為眾群黎興立佛事，故曰菩薩。而不退轉如是眾行及餘德勳，不可思議具足導慧，乃謂菩薩。」

於是蓮華淨菩薩白佛言：「唯然世尊！今我觀察無言菩薩智慧辯才宣暢道教，如是不久當成無上正真之道為最正覺，當轉弘廣無上法輪。若復有人，得聞無言菩薩所說，信樂愛敬順而不訕，不久亦當具足致此功德之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是蓮華淨菩薩白佛言：「唯然世尊！今我觀察無言菩薩智慧辯才宣暢道教，如是不久當成無上正真之道為最正覺，當轉弘廣無上法輪。若復有人，得聞無言菩薩所說，信樂愛敬順而不訕，不久亦當具足致此功德之法。」

佛言：「如是！如汝所言，誠無有異。無言菩薩逮得慧明三昧，發意之頃，以一句法於百千劫分別說之，義不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所言，誠無有異。無言菩薩逮得慧明三昧，發意之頃，以一句法於百千劫分別說之，義不可盡。」

蓮華淨菩薩復白佛言：「善哉！世尊！愍傷我等及此眾會，宿之本德眾人雲集，為經典故當令莊嚴，惟願如來至真等正覺，敷演說此慧明三昧。若有菩薩得聞此教，悉當逮得慧明三昧，設有受者多所將濟一切群生，疾成無上正真之道為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華淨菩薩復白佛言：「善哉！世尊！愍傷我等及此眾會，宿之本德眾人雲集，為經典故當令莊嚴，惟願如來至真等正覺，敷演說此慧明三昧。若有菩薩得聞此教，悉當逮得慧明三昧，設有受者多所將濟一切群生，疾成無上正真之道為最正覺。」

佛告蓮華淨菩薩：「諦聽，善思，當為善說慧明三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告蓮華淨菩薩：「諦聽，善思，當為善說慧明三昧。」

「善哉！世尊！願樂欲聞。」蓮華淨菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！願樂欲聞。」蓮華淨菩薩受教而聽。

佛言：「族姓子！所云慧明，聖曜之謂，所以名曰慧明。聖曜者何？蠲除眾覆蔽結垢闇，通過諸礙，離於穢濁荏若之謂，故曰慧明三昧。解法無二，所觀明徹無有猶豫，慧無有侶，不戴仰人，滅眾瑕疵，卒發尋對，分別滅度，曉了一慧，解暢過去、當來、現在三世之慧。嚴淨三場，明識三界，體三脫門，通三達智，廣布三寶，暢示三乘，淨於三眼，毀三垢本，明三峻聚，決定未定處耶！此謂三峻聚也。識暢入於心意識中，分別陰種諸入之事，覺了因緣和合報應，斷不調定沈疑邪見。解知法界能說本無，審如本際最上第一方便至聖。明識一切文字音響，其所入處，若崇講說言無所毀，辯才無礙莫能制止。若敷演法無能抑者，知識一切諸根各異，決斷柔劣中容之源，有明無明入於三教，執持所應入於總持。班宣光暉歸趣日行三昧、無量頌三昧，分別宣暢金剛道場三昧、如金剛三昧、覺無瞋三昧、意勇三昧、降除魔場三昧、日光明三昧、曜魔不照無境界三昧、慧無齊限入無想念幢英至三昧、淳淑親近一切諸法照明華三昧、放無量光入音三昧、了別一切音聲所趣德事三昧、普能示現一切功勳善住三昧、知一切法所立之處光曜三昧、等入一切眾生之心盡尊王三昧、分別諸法一切悉盡無住三昧、了眾平等無恚三昧、一切諸法究竟永無無動三昧、不著諸法鉤鎻三昧、開化諸見超表三昧，於一切慧無所蔽礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！所云慧明，聖曜之謂，所以名曰慧明。聖曜者何？蠲除眾覆蔽結垢闇，通過諸礙，離於穢濁荏若之謂，故曰慧明三昧。解法無二，所觀明徹無有猶豫，慧無有侶，不戴仰人，滅眾瑕疵，卒發尋對，分別滅度，曉了一慧，解暢過去、當來、現在三世之慧。嚴淨三場，明識三界，體三脫門，通三達智，廣布三寶，暢示三乘，淨於三眼，毀三垢本，明三峻聚，決定未定處耶！此謂三峻聚也。識暢入於心意識中，分別陰種諸入之事，覺了因緣和合報應，斷不調定沈疑邪見。解知法界能說本無，審如本際最上第一方便至聖。明識一切文字音響，其所入處，若崇講說言無所毀，辯才無礙莫能制止。若敷演法無能抑者，知識一切諸根各異，決斷柔劣中容之源，有明無明入於三教，執持所應入於總持。班宣光暉歸趣日行三昧、無量頌三昧，分別宣暢金剛道場三昧、如金剛三昧、覺無瞋三昧、意勇三昧、降除魔場三昧、日光明三昧、曜魔不照無境界三昧、慧無齊限入無想念幢英至三昧、淳淑親近一切諸法照明華三昧、放無量光入音三昧、了別一切音聲所趣德事三昧、普能示現一切功勳善住三昧、知一切法所立之處光曜三昧、等入一切眾生之心盡尊王三昧、分別諸法一切悉盡無住三昧、了眾平等無恚三昧、一切諸法究竟永無無動三昧、不著諸法鉤鎻三昧、開化諸見超表三昧，於一切慧無所蔽礙。」

佛言：「族姓子！如是等類六萬三昧，吾於往昔見定光佛而見授決，尋時逮得此諸三昧。又計於此六萬三昧門，皆來入於慧明三昧，慧明三昧則為元首，入於此中乃致大明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！如是等類六萬三昧，吾於往昔見定光佛而見授決，尋時逮得此諸三昧。又計於此六萬三昧門，皆來入於慧明三昧，慧明三昧則為元首，入於此中乃致大明。」

佛告族姓子：「如日宮殿照於水中，顯現未曾興立四事。何謂為四？滅除一切闇冥蔽礙，放其光明所照廣遠，示現一切諸色形像。所當作者，皆由是日興業安。慧明三昧亦復如是，若有菩薩住此定者，現昔未有，亦興四事。何謂為四？滅除一切塵勞垢冥，照曜無量廣遠智慧，察見一切眾生心行像貌諸色，隨其所學三乘之行，名為指示建立道業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「如日宮殿照於水中，顯現未曾興立四事。何謂為四？滅除一切闇冥蔽礙，放其光明所照廣遠，示現一切諸色形像。所當作者，皆由是日興業安。慧明三昧亦復如是，若有菩薩住此定者，現昔未有，亦興四事。何謂為四？滅除一切塵勞垢冥，照曜無量廣遠智慧，察見一切眾生心行像貌諸色，隨其所學三乘之行，名為指示建立道業。」

佛告族姓子：「譬如八角大如意珠，妙光暉善清淨玄妙，無諸瑕垢無有穢惡，建於幢首曜四十由旬，眾人所志敢有所求皆令得願，各各得所不失其僥，大如意珠無所愛悋。若有菩薩，得立於此慧明三昧，聖智超絕巍巍如是，清淨鮮明若如意珠。除諸塵勞結穢眾垢，住八清淨微妙禁戒三昧之定，智慧解脫度知見品，誠諦鮮潔，善權方便，總持辯才，分別忍辱，靡所不暢，彼以清淨，莫能當明。離於瑕疵，無極大哀以為大幢，照曜一切無量佛土，各隨眾生心本所願悉得解釋。菩薩如是，救濟五趣三處之礙，皆至大道，亦無想念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「譬如八角大如意珠，妙光暉善清淨玄妙，無諸瑕垢無有穢惡，建於幢首曜四十由旬，眾人所志敢有所求皆令得願，各各得所不失其僥，大如意珠無所愛悋。若有菩薩，得立於此慧明三昧，聖智超絕巍巍如是，清淨鮮明若如意珠。除諸塵勞結穢眾垢，住八清淨微妙禁戒三昧之定，智慧解脫度知見品，誠諦鮮潔，善權方便，總持辯才，分別忍辱，靡所不暢，彼以清淨，莫能當明。離於瑕疵，無極大哀以為大幢，照曜一切無量佛土，各隨眾生心本所願悉得解釋。菩薩如是，救濟五趣三處之礙，皆至大道，亦無想念。」

佛告族姓子：「譬如虛空，虛空無際悉能容受一切佛土，執持眾水，一切諸火劫燒之時，一切眾生無進退處，聽其所歸為作處所，虛空之域廣遠玄曠，不可限量無所罣礙。慧明三昧亦復如是，若有菩薩住此定者，為諸眾生一切諸法示導處所，無所歸者為受其歸，殖眾德本因緣之報，開解己心，為無央數一切眾生，導示徑路教化與眼，強於因緣，未得解脫永處邪見群萌之類，聽示處所。假使有人，不興德本，不反道器，不在無本，各各開化為示弘器，顯發無上正真道意，而示聲聞緣覺處所，聞吾說法尋受奉行，則獲果報。聲聞緣覺之所慕乘，當為宣暢曾所忘失六典之要，令入法門。緣是之故，諸菩薩眾欲求道者，當為頒宣六度無極四等之恩，善權方便勸助指道，各各為暢令心歡然，使不退轉，逮成無上正真之道，是為一切眾生之類開示處所。於彼何謂為一切法示現處所？假使菩薩口自敷演八萬四千經典法藏，若有眾人心懷狐疑猶豫不決來啟問者，菩薩皆常秉志一心，一一為人決其結滯。一句之義，億百千姟難限劫數普演分別，其慧無量玄曠廣遠，無所罣礙而不可盡，無有邊際，是為一切示法處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「譬如虛空，虛空無際悉能容受一切佛土，執持眾水，一切諸火劫燒之時，一切眾生無進退處，聽其所歸為作處所，虛空之域廣遠玄曠，不可限量無所罣礙。慧明三昧亦復如是，若有菩薩住此定者，為諸眾生一切諸法示導處所，無所歸者為受其歸，殖眾德本因緣之報，開解己心，為無央數一切眾生，導示徑路教化與眼，強於因緣，未得解脫永處邪見群萌之類，聽示處所。假使有人，不興德本，不反道器，不在無本，各各開化為示弘器，顯發無上正真道意，而示聲聞緣覺處所，聞吾說法尋受奉行，則獲果報。聲聞緣覺之所慕乘，當為宣暢曾所忘失六典之要，令入法門。緣是之故，諸菩薩眾欲求道者，當為頒宣六度無極四等之恩，善權方便勸助指道，各各為暢令心歡然，使不退轉，逮成無上正真之道，是為一切眾生之類開示處所。於彼何謂為一切法示現處所？假使菩薩口自敷演八萬四千經典法藏，若有眾人心懷狐疑猶豫不決來啟問者，菩薩皆常秉志一心，一一為人決其結滯。一句之義，億百千姟難限劫數普演分別，其慧無量玄曠廣遠，無所罣礙而不可盡，無有邊際，是為一切示法處所。」

佛告族姓子：「譬如大炬光明照遠，諸有覆蔽曀匿形色悉為現矣！炬之光曜所益如此。慧明定意亦復如是，若有菩薩住此定者，則能以一慧明之心顯示章句，十方無量不可計會諸佛國土，諸佛菩薩一切眾生，莫不覩見，亦不違遠志不動移，慧明之心所察無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「譬如大炬光明照遠，諸有覆蔽曀匿形色悉為現矣！炬之光曜所益如此。慧明定意亦復如是，若有菩薩住此定者，則能以一慧明之心顯示章句，十方無量不可計會諸佛國土，諸佛菩薩一切眾生，莫不覩見，亦不違遠志不動移，慧明之心所察無邊。」

佛告族姓子：「慧明之宅處於意止見諸法源，於四意斷未發意者為興慧源，於諸神足身意寂源，而於諸根處聖達源。所謂力者？云智慧力，於覺意法入于慧源。所謂道者處正見源，寂然觀者觀察憺怕，行真誠者善滅之源，其聖諦者善寂慧源，所歸念者如義趣源，分別道者法義之源，神通達者漏盡之源，修梵行者興于大哀四等心源，一切普念思法之源，諸度無極，智度無極以為源首。善權方便應眾生心源，十種力者知限無限有處無處，以此為源。無所畏者，曉了平等佛道之源。不共法者，而於三世無所礙源。所言眼者，謂佛之眼莊嚴其身，眉間頂相無能覩源，莊嚴口者，頒宣經法無侵損源，莊嚴其心，行三昧定而不移源。是族姓子！一切諸法皆以歸趣智慧之源，是則名曰慧明三昧一切諸法之源首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「慧明之宅處於意止見諸法源，於四意斷未發意者為興慧源，於諸神足身意寂源，而於諸根處聖達源。所謂力者？云智慧力，於覺意法入于慧源。所謂道者處正見源，寂然觀者觀察憺怕，行真誠者善滅之源，其聖諦者善寂慧源，所歸念者如義趣源，分別道者法義之源，神通達者漏盡之源，修梵行者興于大哀四等心源，一切普念思法之源，諸度無極，智度無極以為源首。善權方便應眾生心源，十種力者知限無限有處無處，以此為源。無所畏者，曉了平等佛道之源。不共法者，而於三世無所礙源。所言眼者，謂佛之眼莊嚴其身，眉間頂相無能覩源，莊嚴口者，頒宣經法無侵損源，莊嚴其心，行三昧定而不移源。是族姓子！一切諸法皆以歸趣智慧之源，是則名曰慧明三昧一切諸法之源首。」

說是語時，蓮華淨菩薩逮得是慧明三昧，復有萬菩薩亦逮斯三昧；三千大千世界六反震動，其大光明普照十方。爾時諸來一切眾會，諸天人民各各齎華供養散佛。於時會中諸菩薩眾志大乘者，悉白佛言：「我等本來未曾得聞此三昧名，何況廣解分別義者。今所可供世尊之福，願令我等逮是三昧漸漸進行，緣是所誓逮此定意，必獲無疑。吾等善利為致善慶，乃能遭遇聞是三昧，若有逮聞於是三昧而歡喜信，功祚難限，未曾違失菩薩之心，亦當不久致此三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，蓮華淨菩薩逮得是慧明三昧，復有萬菩薩亦逮斯三昧；三千大千世界六反震動，其大光明普照十方。爾時諸來一切眾會，諸天人民各各齎華供養散佛。於時會中諸菩薩眾志大乘者，悉白佛言：「我等本來未曾得聞此三昧名，何況廣解分別義者。今所可供世尊之福，願令我等逮是三昧漸漸進行，緣是所誓逮此定意，必獲無疑。吾等善利為致善慶，乃能遭遇聞是三昧，若有逮聞於是三昧而歡喜信，功祚難限，未曾違失菩薩之心，亦當不久致此三昧。」

佛言：「如是！如仁所言，而無有異。無德之人不種善本，不能值遇此三昧矣！何況得聞歡喜信者，未之有也。假使在於善知識邊，若隨明師，乃能信樂此定意耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如仁所言，而無有異。無德之人不種善本，不能值遇此三昧矣！何況得聞歡喜信者，未之有也。假使在於善知識邊，若隨明師，乃能信樂此定意耳。」

佛說是語向欲竟時，世尊䐡中一菩薩出，紫磨金色三十二相莊嚴其身，八十種好而飾其姿。適出於䐡，其菩薩身尋即演放巍巍光明無極弘曜，皆悉覆蔽一切眾明；唯世尊光獨得顯現。時彼菩薩稽首佛足右繞七匝，則在前住，啟白佛言：「唯然世尊！執慧曜如來、至真、等正覺，敬問無量，進止康強遊步輕利力勢安乎？使我宣傳問於大聖，斯六十億姟數菩薩，來詣此會聽說經典。奉覲世尊稽首諮受，又復欲見十方世界大會菩薩、無言菩薩，智慧辯才所可宣暢，啟受未聞，聽是慧明三昧之定。唯天中天，為諸菩薩如應說法，使逮得是慧明三昧，獲致無極大法光曜，而數周旋詣此佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語向欲竟時，世尊䐡中一菩薩出，紫磨金色三十二相莊嚴其身，八十種好而飾其姿。適出於䐡，其菩薩身尋即演放巍巍光明無極弘曜，皆悉覆蔽一切眾明；唯世尊光獨得顯現。時彼菩薩稽首佛足右繞七匝，則在前住，啟白佛言：「唯然世尊！執慧曜如來、至真、等正覺，敬問無量，進止康強遊步輕利力勢安乎？使我宣傳問於大聖，斯六十億姟數菩薩，來詣此會聽說經典。奉覲世尊稽首諮受，又復欲見十方世界大會菩薩、無言菩薩，智慧辯才所可宣暢，啟受未聞，聽是慧明三昧之定。唯天中天，為諸菩薩如應說法，使逮得是慧明三昧，獲致無極大法光曜，而數周旋詣此佛土。」

於是舍利弗前問佛言：「唯然世尊！執慧曜如來、至真、等正覺，為在何方？今寧現世講說法乎？去是遠近，國土何類？并說於此正士名號，及六十億姟數菩薩，為何所處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗前問佛言：「唯然世尊！執慧曜如來、至真、等正覺，為在何方？今寧現世講說法乎？去是遠近，國土何類？并說於此正士名號，及六十億姟數菩薩，為何所處？」

佛告舍利弗：「東方去此恒河沙等諸佛國土，有世界名住於堅固金剛之根，執慧曜如來在於彼土，今者現在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「東方去此恒河沙等諸佛國土，有世界名住於堅固金剛之根，執慧曜如來在於彼土，今者現在。」

佛告舍利弗：「彼之世界，何故名曰住於堅固金剛之根？其國下地從底至上，堅固甚牢不可破壞，悉是金剛。斯皆其佛本願所致。所以者何？其佛堅固金剛之行獨步無難，及諸菩薩造金剛行，勇猛牢固無能壞者，己身威力巍巍具足，乃如是也！假使世界泥土成者，則當破壞碎落微散，若其有人生彼世界，身如金剛皆亦堅固不可破壞。是故彼土，名曰住於堅固金剛之根。又舍利弗！卿屬所問，今此菩薩名曰何等？號金剛䐡。此金剛䐡菩薩，一發意頃通過鐵圍、大鐵圍山，越江沙等諸佛國土，各各在於江河沙等諸佛䐡出，悉是諸佛威神功德之所建立，亦復是己六通之慧、神足之力，是故菩薩號金剛䐡。又舍利弗！向者復問六十億姟諸菩薩眾為處何所？卿當以此問於正士，為汝發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼之世界，何故名曰住於堅固金剛之根？其國下地從底至上，堅固甚牢不可破壞，悉是金剛。斯皆其佛本願所致。所以者何？其佛堅固金剛之行獨步無難，及諸菩薩造金剛行，勇猛牢固無能壞者，己身威力巍巍具足，乃如是也！假使世界泥土成者，則當破壞碎落微散，若其有人生彼世界，身如金剛皆亦堅固不可破壞。是故彼土，名曰住於堅固金剛之根。又舍利弗！卿屬所問，今此菩薩名曰何等？號金剛䐡。此金剛䐡菩薩，一發意頃通過鐵圍、大鐵圍山，越江沙等諸佛國土，各各在於江河沙等諸佛䐡出，悉是諸佛威神功德之所建立，亦復是己六通之慧、神足之力，是故菩薩號金剛䐡。又舍利弗！向者復問六十億姟諸菩薩眾為處何所？卿當以此問於正士，為汝發遣。」

賢者舍利弗問金剛䐡菩薩：「唯族姓子！六十億姟諸菩薩眾為住何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗問金剛䐡菩薩：「唯族姓子！六十億姟諸菩薩眾為住何所？」

金剛䐡答曰：「佛歎耆年智慧最尊，賢者舍利弗！以智慧眼推索本末，此諸菩薩為在何所？」時舍利弗以聖慧眼，周遍普求諸菩薩等，不知所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡答曰：「佛歎耆年智慧最尊，賢者舍利弗！以智慧眼推索本末，此諸菩薩為在何所？」時舍利弗以聖慧眼，周遍普求諸菩薩等，不知所在。

金剛䐡菩薩答曰：「尊者舍利弗！自有等類同學志脫，令求所在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩答曰：「尊者舍利弗！自有等類同學志脫，令求所在。」

即舍利弗謂阿那律：「佛歎耆年天眼最尊，求其所在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即舍利弗謂阿那律：「佛歎耆年天眼最尊，求其所在。」

時阿那律，則以天眼清淨之目超越天人，於是三千大千世界遍察求之，如觀掌中果及寶珠，索諸菩薩永不能知，亦復不見之所住處。賢者阿那律報舍利弗：「吾普推索，永不能知此諸菩薩為何所處？」金剛䐡菩薩謂舍利弗：「諸賢者等但有肉眼，不可復言謂有天眼。云何思惟共三昧禪，遍觀諸國而不覩見諸國，而不覩諸菩薩眾為何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律，則以天眼清淨之目超越天人，於是三千大千世界遍察求之，如觀掌中果及寶珠，索諸菩薩永不能知，亦復不見之所住處。賢者阿那律報舍利弗：「吾普推索，永不能知此諸菩薩為何所處？」金剛䐡菩薩謂舍利弗：「諸賢者等但有肉眼，不可復言謂有天眼。云何思惟共三昧禪，遍觀諸國而不覩見諸國，而不覩諸菩薩眾為何所住？」

舍利弗問：「仁族姓子！天眼何類？謂我等輩所未見焉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「仁族姓子！天眼何類？謂我等輩所未見焉？」

金剛䐡曰：「唯舍利弗！我之天眼未曾見色。舍利弗等及眾弟子諸大聲聞，從本以來不能見我，天眼之德為何等類？亦無能當巍巍之明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡曰：「唯舍利弗！我之天眼未曾見色。舍利弗等及眾弟子諸大聲聞，從本以來不能見我，天眼之德為何等類？亦無能當巍巍之明。」

舍利弗又問族姓子：「說所見形像為何等類？而言我等本來未覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又問族姓子：「說所見形像為何等類？而言我等本來未覩。」

金剛䐡曰：「耆年曾見住於堅固金剛世界及執慧曜如來至真？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡曰：「耆年曾見住於堅固金剛世界及執慧曜如來至真？」

舍利弗答曰：「今日造聞彼世界名，何因得見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「今日造聞彼世界名，何因得見？」

金剛䐡曰：「唯舍利弗！如是等類，不可稱計諸佛國土及眾菩薩人民眾生，各各異趣，所生不同。菩薩大士則以天眼皆悉見之，無有遺脫而不遍者，一切緣覺雖有天眼所不能覩，何況聲聞而能及見乎？」說是語時，有六萬人，曾求聲聞緣一覺乘，歡然大悅，尋發無上正真道意，同時發聲如嗟歎言：「令吾等身得佛法眼，不用聲聞及緣一覺之天眼也！蔭蔽罣礙。佛之法眼無有限齊，亦無所礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡曰：「唯舍利弗！如是等類，不可稱計諸佛國土及眾菩薩人民眾生，各各異趣，所生不同。菩薩大士則以天眼皆悉見之，無有遺脫而不遍者，一切緣覺雖有天眼所不能覩，何況聲聞而能及見乎？」說是語時，有六萬人，曾求聲聞緣一覺乘，歡然大悅，尋發無上正真道意，同時發聲如嗟歎言：「令吾等身得佛法眼，不用聲聞及緣一覺之天眼也！蔭蔽罣礙。佛之法眼無有限齊，亦無所礙。」

於是金剛䐡菩薩，即如其像，三昧正受建立感應，而現神足。佛之聖旨，金剛䐡菩薩威德之變，宿福善本巍巍之力不可稱限，普令一切諸來會者，皆共目見六十億姟諸菩薩眾，在於佛身各處蓮華結加趺坐，叉手聽經，不近佛身，亦復不遠，皆是如來弘恩無極之感應也。又世尊身不增不減無所罣礙，悉現如故若前不損。一切眾會驚喜踊躍，得未曾有，一心叉手禮佛而立，各各歎言：「難及！難及！諸佛世尊身形廣長威聖無量，神變功德不可稱限，乃能容受六十億姟，在於佛身而坐聽經，見本聖之體不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛䐡菩薩，即如其像，三昧正受建立感應，而現神足。佛之聖旨，金剛䐡菩薩威德之變，宿福善本巍巍之力不可稱限，普令一切諸來會者，皆共目見六十億姟諸菩薩眾，在於佛身各處蓮華結加趺坐，叉手聽經，不近佛身，亦復不遠，皆是如來弘恩無極之感應也。又世尊身不增不減無所罣礙，悉現如故若前不損。一切眾會驚喜踊躍，得未曾有，一心叉手禮佛而立，各各歎言：「難及！難及！諸佛世尊身形廣長威聖無量，神變功德不可稱限，乃能容受六十億姟，在於佛身而坐聽經，見本聖之體不增不減。」

時金剛䐡菩薩，普察眾會而舉聲告：「以是之故當共知之！如來、至真、等正覺身，則為法身，廣長無極，無有相好而不方圓，身無邊際不可度量。如來至真發意之頃，欲令三千大千世界諸有眾水，大海、江河川流泉源，國土、州域、叢林、草木、諸山土地，悉入佛身不增不減，悉現如故。又諸賢者、諸無央數億百千姟、諸佛國土眾菩薩等，若千萬數，遙覩世尊微妙光明相好清淨無有塵垢，咸皆發來欲見聖尊諮受經典。悉為天下，勸諸天人民、釋梵四天王，使蒙擁護，令得自歸故往聽經。設不來者，不見道變不能發心。佛欲開化度眾生故，是以如來取諸菩薩著於身內，而聽受法不見罣礙，無所疑難。或有菩薩住於地裏，入寶交露，而自省見坐於蓮華，皆佛威神之所感動，道德高遠巍巍難量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛䐡菩薩，普察眾會而舉聲告：「以是之故當共知之！如來、至真、等正覺身，則為法身，廣長無極，無有相好而不方圓，身無邊際不可度量。如來至真發意之頃，欲令三千大千世界諸有眾水，大海、江河川流泉源，國土、州域、叢林、草木、諸山土地，悉入佛身不增不減，悉現如故。又諸賢者、諸無央數億百千姟、諸佛國土眾菩薩等，若千萬數，遙覩世尊微妙光明相好清淨無有塵垢，咸皆發來欲見聖尊諮受經典。悉為天下，勸諸天人民、釋梵四天王，使蒙擁護，令得自歸故往聽經。設不來者，不見道變不能發心。佛欲開化度眾生故，是以如來取諸菩薩著於身內，而聽受法不見罣礙，無所疑難。或有菩薩住於地裏，入寶交露，而自省見坐於蓮華，皆佛威神之所感動，道德高遠巍巍難量。」

時諸菩薩承佛聖旨及金剛䐡至願威力，六十億姟一切同時皆從大聖毛孔中出，稽首佛足右繞七匝，各以威德神足之力，化微妙床身處其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩承佛聖旨及金剛䐡至願威力，六十億姟一切同時皆從大聖毛孔中出，稽首佛足右繞七匝，各以威德神足之力，化微妙床身處其上。

於是金剛䐡菩薩前白佛言：「唯然世尊！無言菩薩何故字無言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛䐡菩薩前白佛言：「唯然世尊！無言菩薩何故字無言？」

佛言：「汝自以是問於正士，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝自以是問於正士，當為汝說。」

時金剛䐡問無言曰：「仁族姓子！何故自號為無言耶？」無言默然。如是問三，亦不答報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛䐡問無言曰：「仁族姓子！何故自號為無言耶？」無言默然。如是問三，亦不答報。

時金剛䐡復重問曰：「何故三問而不相答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛䐡復重問曰：「何故三問而不相答？」

無言答曰：「我求此辭永不得處，以是之故不相答耳！又於族姓子！理不宜問於無言者，用何以故而字無言？計其無言則無辭說，亦無音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「我求此辭永不得處，以是之故不相答耳！又於族姓子！理不宜問於無言者，用何以故而字無言？計其無言則無辭說，亦無音聲。」

金剛䐡又問：「設無有言，今何以故口有所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡又問：「設無有言，今何以故口有所說？」

無言答曰：「吾悉法效諸佛所說，亦復效於眾生所語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「吾悉法效諸佛所說，亦復效於眾生所語。」

又問：「云何法於諸佛所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何法於諸佛所說？」

答曰：「如一切佛所講經法，吾以意力承其威神，亦復如之。以是之故，吾今悉法諸佛所說，假其音聲而等文字，無所毀壞演說經法，是為法於諸佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如一切佛所講經法，吾以意力承其威神，亦復如之。以是之故，吾今悉法諸佛所說，假其音聲而等文字，無所毀壞演說經法，是為法於諸佛所說。」

又問：「云何復效眾生之言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何復效眾生之言？」

答曰：「隨一切人眾生之類音響言語，而為說法。是為效於一切眾生人民所言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨一切人眾生之類音響言語，而為說法。是為效於一切眾生人民所言。」

又問：「卿族姓子！失言以來為幾何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「卿族姓子！失言以來為幾何乎？」

答曰：「從失心念以來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「從失心念以來。」

又問：「族姓子！此言何謂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「族姓子！此言何謂？」

答曰：「以是之故不親心念，亦非不樂，心無所念口則無言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以是之故不親心念，亦非不樂，心無所念口則無言。」

又問：「族姓子！言從何出？為從心出？從身出乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「族姓子！言從何出？為從心出？從身出乎？」

答曰：「不從身出，亦不從心出。所以者何？身非常存不得自在，其心如幻；以是之故，不從身出亦不從心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不從身出，亦不從心出。所以者何？身非常存不得自在，其心如幻；以是之故，不從身出亦不從心。」

又問：「為從何出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「為從何出？」

答曰：「設欲問之，所講言辭為從何出？為從空出？空無有色亦不可見。今仁問吾，為何由乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「設欲問之，所講言辭為從何出？為從空出？空無有色亦不可見。今仁問吾，為何由乎？」

曰：「實因於空無見無像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「實因於空無見無像。」

答曰：「是故族姓子，言如虛空而不可見，所問亦如其所言辭，亦如虛空而不可見，虛空如是永不可覩，亦無有相。以是之故，求一切法及所言辭，都不可得。如求言辭不可得者，一切諸法寂寞澹泊，論語音辭亦復如是，一切諸法亦如人言，忽不知處。言如虛空無能見處，一切諸法亦如虛空，亦無處所，所言辭者因緣合成，一切諸法亦從緣起，推求諸法根源所在，緣從何起而不可得。其不可得則無所起，便無所生。又無所起則無所興，其無所興者則無所發。其無所發，彼無眼跡亦無色跡，亦無識跡，亦無耳、鼻、口、身、意之跡，亦無法跡，無意識跡。其無跡者無去無來，無去來者名曰獨步。其獨步者則無所去，於一切行而無所見，當作是觀，寧當覩見本所不見乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是故族姓子，言如虛空而不可見，所問亦如其所言辭，亦如虛空而不可見，虛空如是永不可覩，亦無有相。以是之故，求一切法及所言辭，都不可得。如求言辭不可得者，一切諸法寂寞澹泊，論語音辭亦復如是，一切諸法亦如人言，忽不知處。言如虛空無能見處，一切諸法亦如虛空，亦無處所，所言辭者因緣合成，一切諸法亦從緣起，推求諸法根源所在，緣從何起而不可得。其不可得則無所起，便無所生。又無所起則無所興，其無所興者則無所發。其無所發，彼無眼跡亦無色跡，亦無識跡，亦無耳、鼻、口、身、意之跡，亦無法跡，無意識跡。其無跡者無去無來，無去來者名曰獨步。其獨步者則無所去，於一切行而無所見，當作是觀，寧當覩見本所不見乎？」

又問：「本何不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「本何不見？」

答曰：「不生不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不生不起。」

又問：「云何不生不起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不生不起？」

答曰：「所不可察無有來者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所不可察無有來者。」

又問：「何謂所不可察無有來者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂所不可察無有來者？」

答曰：「虛空不可見，無有來者。虛空平等，一切諸法亦等如空。以是之故，諸法平等亦如虛空，故曰不偏一切諸法等如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「虛空不可見，無有來者。虛空平等，一切諸法亦等如空。以是之故，諸法平等亦如虛空，故曰不偏一切諸法等如虛空。」

又問：「何謂諸法等如虛空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂諸法等如虛空？」

答曰：「無有侶故，以用諸佛平等之故，一切諸法究竟平等。過去本等，來本亦等，中本亦等，無有分別。計此諸等，以一切諸法本際，如是如真，本際無本。本際如真，本際如審。本際無本，本際等無有異，是則名曰無有二際亦無若干。何謂言二？用計吾我則名曰二，若不貪身不計吾我，則無有二。何謂有二？有眼有色則名曰二，耳聲鼻香舌味身更意法，是名曰二。取要言之，若有計著一切諸法，故名曰二。從使有二亦不可得。所以者何？觀無所此得則無二，亦無言辭，其法心意及所有識，假使不修於此三事，是名無二。此之無二不當講說。所以者何？有所說者不離於二，無所言者乃無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無有侶故，以用諸佛平等之故，一切諸法究竟平等。過去本等，來本亦等，中本亦等，無有分別。計此諸等，以一切諸法本際，如是如真，本際無本。本際如真，本際如審。本際無本，本際等無有異，是則名曰無有二際亦無若干。何謂言二？用計吾我則名曰二，若不貪身不計吾我，則無有二。何謂有二？有眼有色則名曰二，耳聲鼻香舌味身更意法，是名曰二。取要言之，若有計著一切諸法，故名曰二。從使有二亦不可得。所以者何？觀無所此得則無二，亦無言辭，其法心意及所有識，假使不修於此三事，是名無二。此之無二不當講說。所以者何？有所說者不離於二，無所言者乃無有二。」

又問：「所云無二，誰為造二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「所云無二，誰為造二？」

答曰：「其無二者不可造二。所以者何？正使興發若干方便，欲變無二使有二者，終不可辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其無二者不可造二。所以者何？正使興發若干方便，欲變無二使有二者，終不可辯。」

又問：「所說法律為是二乎？為無二耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「所說法律為是二乎？為無二耶？」

答曰：「其法律者無有二也！堅固難移。所以者何？無言亂相亦無所御，以無言說而開導之，無能破壞，不可毀缺、用不可壞，是故名曰堅固導御，則無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其法律者無有二也！堅固難移。所以者何？無言亂相亦無所御，以無言說而開導之，無能破壞，不可毀缺、用不可壞，是故名曰堅固導御，則無有二。」

於是金剛䐡菩薩前白佛言：「唯然！世尊！無言菩薩所可宣暢，皆是慧明三昧勇猛之恩德也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛䐡菩薩前白佛言：「唯然！世尊！無言菩薩所可宣暢，皆是慧明三昧勇猛之恩德也！」

佛言：「如汝所言皆慧明三昧之威恩也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所言皆慧明三昧之威恩也！」

爾時執慧曜國土諸菩薩來者，問於無言：「仁族姓子！為學何法，辯才之慧巍巍無量乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執慧曜國土諸菩薩來者，問於無言：「仁族姓子！為學何法，辯才之慧巍巍無量乃如是乎？」

無言答曰：「如佛所說，一切諸法皆從誡立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「如佛所說，一切諸法皆從誡立。」

又復問曰：「唯族姓子！寧可垂意顧愍我等，分別敷演建立誡者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「唯族姓子！寧可垂意顧愍我等，分別敷演建立誡者？」

答曰：「賢者！其不住身、不住口心，是為立誡。不住內外亦無中間，是為立誡。若無思想無所惟念，及與教令言辭之事，是曰立誡。無應不應，無念不念，亦無異念，是曰立誡。不住於善亦無不善，不處於世亦不度世，無在不在，無害不害，無漏不漏，無為不為，無生死無滅度，此曰立誡。假使建立如是比像，住於誡者，於一切法則無所住，不住諸法，不作是念：『吾有所說宣暢分別。』是故，賢者！是名曰誡。有所說者則住於二，其真本際，及其住處并至無本。又法界處，吾以住彼而有所論，有所論者永不可得，斯所語者亦無所念，其所宣暢亦無所想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「賢者！其不住身、不住口心，是為立誡。不住內外亦無中間，是為立誡。若無思想無所惟念，及與教令言辭之事，是曰立誡。無應不應，無念不念，亦無異念，是曰立誡。不住於善亦無不善，不處於世亦不度世，無在不在，無害不害，無漏不漏，無為不為，無生死無滅度，此曰立誡。假使建立如是比像，住於誡者，於一切法則無所住，不住諸法，不作是念：『吾有所說宣暢分別。』是故，賢者！是名曰誡。有所說者則住於二，其真本際，及其住處并至無本。又法界處，吾以住彼而有所論，有所論者永不可得，斯所語者亦無所念，其所宣暢亦無所想。」

又問：「族姓子！其不可得無所念者及無所想，有何言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「族姓子！其不可得無所念者及無所想，有何言說？」

答曰：「自然之數而不可獲，亦無所念無有思想，自然說之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自然之數而不可獲，亦無所念無有思想，自然說之！」

又問：「其所辭者誰為說之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「其所辭者誰為說之？」

答曰：「賢者！吾所辭者，即時滅盡亦無所生。所以者何？向者諸所講法皆歸於盡，一切諸法悉無所生。所生法不可知處，現在有形悉無有形，不可得處。所以者何？斯閑盡而無諸相，其本際者無有言教。故世尊曰：『不可想像取過去心，當來現在亦復如之！』即起即滅碎散消盡，卒暴易轉，不可捉持形像何類。彼欲取想著念虛偽，倚受思想悉如化幻，是故推極一切所言，悉虛無實其義無獲，亦不可以有所講說，不可口宣若心念矣！所以者何？無所造作亦無所行，其有解識興趣此義，則不復用口之言辭，亦不以心有所念也！有所宣暢分別說者，猶如呼響音聲之報，如化如來有所頒宣，其人所講亦復如茲。是為諸佛及眾菩薩一切世人所可保義，不可思議！善權方便無能制止，辯才之辭所建立法，不可動移。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「賢者！吾所辭者，即時滅盡亦無所生。所以者何？向者諸所講法皆歸於盡，一切諸法悉無所生。所生法不可知處，現在有形悉無有形，不可得處。所以者何？斯閑盡而無諸相，其本際者無有言教。故世尊曰：『不可想像取過去心，當來現在亦復如之！』即起即滅碎散消盡，卒暴易轉，不可捉持形像何類。彼欲取想著念虛偽，倚受思想悉如化幻，是故推極一切所言，悉虛無實其義無獲，亦不可以有所講說，不可口宣若心念矣！所以者何？無所造作亦無所行，其有解識興趣此義，則不復用口之言辭，亦不以心有所念也！有所宣暢分別說者，猶如呼響音聲之報，如化如來有所頒宣，其人所講亦復如茲。是為諸佛及眾菩薩一切世人所可保義，不可思議！善權方便無能制止，辯才之辭所建立法，不可動移。」

時諸菩薩讚無言曰：「善哉，善哉！族姓子！快說斯言。是入法門我等亦聞，所歸於門實無有門，等如虛空，其佛世尊及諸菩薩，現說如是，吾等所受亦復如此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩讚無言曰：「善哉，善哉！族姓子！快說斯言。是入法門我等亦聞，所歸於門實無有門，等如虛空，其佛世尊及諸菩薩，現說如是，吾等所受亦復如此。」

於是金剛䐡菩薩問無言曰：「來族姓子！俱共往至住於堅固金剛根世界，見執慧曜如來、至真、等正覺，觀彼國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛䐡菩薩問無言曰：「來族姓子！俱共往至住於堅固金剛根世界，見執慧曜如來、至真、等正覺，觀彼國土。」

無言答曰：「又族姓子，斯聞則是住於堅固金剛根世界，執慧曜世尊亦復在此，吾身何為捨此就彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「又族姓子，斯聞則是住於堅固金剛根世界，執慧曜世尊亦復在此，吾身何為捨此就彼？」

金剛䐡問曰：「今此世界泥土所成，非為金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡問曰：「今此世界泥土所成，非為金剛。」

無言答曰：「汝族姓子發意之頃，越恒沙等諸佛國土，通過鐵圍無所蔽礙，為能堪任取是佛土舉一土塵，不爾乃當知而此世界泥土所成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「汝族姓子發意之頃，越恒沙等諸佛國土，通過鐵圍無所蔽礙，為能堪任取是佛土舉一土塵，不爾乃當知而此世界泥土所成。」

無言菩薩尋聲則以金剛道場三昧正受，應時於此三千大千世界自然化成，甚大堅固不可傷毀，悉為金剛。於是金剛䐡，作大威力興顯神變，被大堅固誡德之鎧，欲舉此地一土之塵而不能勝，心自念言：「怪未曾有，為是大聖之所建立巍巍之變？斯是無言之所感興？」前白佛言：「唯然！世尊！我者前時發心之頃，通過鐵圍大鐵圍山，越恒沙等諸佛國土。今者欲舉於此土地一土之塵而不能勝。唯天中天！此誰威神之所興立？是天中天慈恩聖旨？為是無言之所變動乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩尋聲則以金剛道場三昧正受，應時於此三千大千世界自然化成，甚大堅固不可傷毀，悉為金剛。於是金剛䐡，作大威力興顯神變，被大堅固誡德之鎧，欲舉此地一土之塵而不能勝，心自念言：「怪未曾有，為是大聖之所建立巍巍之變？斯是無言之所感興？」前白佛言：「唯然！世尊！我者前時發心之頃，通過鐵圍大鐵圍山，越恒沙等諸佛國土。今者欲舉於此土地一土之塵而不能勝。唯天中天！此誰威神之所興立？是天中天慈恩聖旨？為是無言之所變動乎？」

佛言：「無言菩薩之所建立也！所以者何？無言菩薩金剛道場三昧正受，使此三千大千世界甚大堅固，不可毀缺悉成金剛。若有菩薩住是三昧，自恣其意，欲變幾何諸佛國土悉成金剛，輒如所志。智慧聖心興顯道德，以是三昧而以正受，令諸佛土悉成金剛無能毀觸，皆是三昧威神境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無言菩薩之所建立也！所以者何？無言菩薩金剛道場三昧正受，使此三千大千世界甚大堅固，不可毀缺悉成金剛。若有菩薩住是三昧，自恣其意，欲變幾何諸佛國土悉成金剛，輒如所志。智慧聖心興顯道德，以是三昧而以正受，令諸佛土悉成金剛無能毀觸，皆是三昧威神境界。」

於是金剛䐡及其所從六十億姟菩薩，前白佛言：「菩薩行何法，乃能逮得金剛道場三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛䐡及其所從六十億姟菩薩，前白佛言：「菩薩行何法，乃能逮得金剛道場三昧？」

佛告族姓子：「菩薩有四法，逮得於此金剛道場三昧。何謂為四？一曰持志堅如金剛，常懷道心超越一切諸功德本。二曰性行具足，無央數劫修治方便莊嚴大業。三曰入於深法，分別十二緣起之原。四曰聖慧備悉無所缺漏。是為四。復有四而自歡娛。何謂為四？一曰超度慧德具足五通。二曰空無相願一心脫門，三昧正受心不戲逸而自娛樂。三曰建立於戒而住法界，所處無源成就慧明。四曰究竟至誠如深之義，曉了經義寂滅諸法靡所不達。復有四。何謂為四？一曰遵于大哀修四梵行。二曰奉行般若波羅蜜及六度無極。三曰行善權方便三十有七道品之法。四曰為諸眾生修諸脫門及四聖諦。是為四。復有四。何謂為四？一曰身所造業猶如金剛。二曰口之所言清微柔和亦如金剛。三曰執心堅固不可動轉亦如金剛。四曰志性秉毅不可毀壞。是為四法。菩薩所行速疾逮是金剛道場三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩有四法，逮得於此金剛道場三昧。何謂為四？一曰持志堅如金剛，常懷道心超越一切諸功德本。二曰性行具足，無央數劫修治方便莊嚴大業。三曰入於深法，分別十二緣起之原。四曰聖慧備悉無所缺漏。是為四。復有四而自歡娛。何謂為四？一曰超度慧德具足五通。二曰空無相願一心脫門，三昧正受心不戲逸而自娛樂。三曰建立於戒而住法界，所處無源成就慧明。四曰究竟至誠如深之義，曉了經義寂滅諸法靡所不達。復有四。何謂為四？一曰遵于大哀修四梵行。二曰奉行般若波羅蜜及六度無極。三曰行善權方便三十有七道品之法。四曰為諸眾生修諸脫門及四聖諦。是為四。復有四。何謂為四？一曰身所造業猶如金剛。二曰口之所言清微柔和亦如金剛。三曰執心堅固不可動轉亦如金剛。四曰志性秉毅不可毀壞。是為四法。菩薩所行速疾逮是金剛道場三昧。」

說是語時，是諸菩薩尋即獲此金剛道場三昧。於是無言菩薩自白其父師子將軍：「大人豈見諸佛興出，德馨之稱威聖無量，道慧高遠超絕無侶，得未曾有。難及！難及！如是比像不可譬喻，本所悲憶今悉現矣！為無央數眾生之類，導示滅度至于大安。惟願大人，發於無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，是諸菩薩尋即獲此金剛道場三昧。於是無言菩薩自白其父師子將軍：「大人豈見諸佛興出，德馨之稱威聖無量，道慧高遠超絕無侶，得未曾有。難及！難及！如是比像不可譬喻，本所悲憶今悉現矣！為無央數眾生之類，導示滅度至于大安。惟願大人，發於無上正真道意。」

師子將軍報無言曰：「子當知之，生七日後天來相令，而見告語發大道意。佛天中天，道目所觀知我志操，其心夙夜念於佛道，無復異師發心可歸，惟當歸命無極大聖。」師子將軍及正夫人，男女內外親屬五百群從，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子將軍報無言曰：「子當知之，生七日後天來相令，而見告語發大道意。佛天中天，道目所觀知我志操，其心夙夜念於佛道，無復異師發心可歸，惟當歸命無極大聖。」師子將軍及正夫人，男女內外親屬五百群從，皆發無上正真道意。

無言菩薩自報父母兄弟姊妹及其親族并大眾人：「仁者今日以發大意，當精進行莊嚴道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩自報父母兄弟姊妹及其親族并大眾人：「仁者今日以發大意，當精進行莊嚴道心。」

即時問言：「何謂發意莊嚴道心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時問言：「何謂發意莊嚴道心？」

無言答曰：「有四十事莊嚴道心。何謂四十事？至信佛道心不疑毀(一)、喜樂於法而令久存(二)、不慢聖眾恭敬謙遜(三)、常當習善友(四)、見諸菩薩視之如佛(五)、未曾懷害向於眾生(六)、恭敬奉事尊長眾祐(七)、等心愛憎(八)、入法無厭(九)、勤聽經典(十)、聞趣尊習(一)、為他人說(二)、無希冀心(三)、法無有師(四)、所念如應(五)、奉行無本(六)、一切所愛而不珍惜(七)、奉順禁戒未曾缺漏(八)、宣暢分布忍辱之力(九)、所行精進靡不周遍(二十)、令備修習禪定一心而順念于智慧之品(二)、以權方便開化眾生(三)、所可勸助未曾忘捨(四)、隨護群黎(五)、自調其心降伏他意(六；本闕一法第七)、於欲教授不著塵勞(八)、常棄憒閙樂於寂靜(九)、思處閑居以為德稱(三十)、修賢聖行而知節限(一)、常行止足不可動移(二)、在於俗法不與同塵(三)、而以順從六堅之法(四)、又不捨廢於四恩行(五)、而常奉遵堅固志願(六)、恒不毀失善德之本(七)、所學業者而不放逸(八)、不樂小乘(九)、道心無動(四十)。篤信微妙志不怯弱，捨一切惡無所犯負，皆悉具足一切功勳，合集名稱無量福會，懷佩道法處於道場，而不退轉。是為丈夫四十事行，顯發一切諸通慧矣！珍寶道心，以此功德而自莊嚴，發意之頃三千大千佛之境界，所興德本悉現目前不復遠求。譬如日殿處於虛空靡所不曜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「有四十事莊嚴道心。何謂四十事？至信佛道心不疑毀(一)、喜樂於法而令久存(二)、不慢聖眾恭敬謙遜(三)、常當習善友(四)、見諸菩薩視之如佛(五)、未曾懷害向於眾生(六)、恭敬奉事尊長眾祐(七)、等心愛憎(八)、入法無厭(九)、勤聽經典(十)、聞趣尊習(一)、為他人說(二)、無希冀心(三)、法無有師(四)、所念如應(五)、奉行無本(六)、一切所愛而不珍惜(七)、奉順禁戒未曾缺漏(八)、宣暢分布忍辱之力(九)、所行精進靡不周遍(二十)、令備修習禪定一心而順念于智慧之品(二)、以權方便開化眾生(三)、所可勸助未曾忘捨(四)、隨護群黎(五)、自調其心降伏他意(六；本闕一法第七)、於欲教授不著塵勞(八)、常棄憒閙樂於寂靜(九)、思處閑居以為德稱(三十)、修賢聖行而知節限(一)、常行止足不可動移(二)、在於俗法不與同塵(三)、而以順從六堅之法(四)、又不捨廢於四恩行(五)、而常奉遵堅固志願(六)、恒不毀失善德之本(七)、所學業者而不放逸(八)、不樂小乘(九)、道心無動(四十)。篤信微妙志不怯弱，捨一切惡無所犯負，皆悉具足一切功勳，合集名稱無量福會，懷佩道法處於道場，而不退轉。是為丈夫四十事行，顯發一切諸通慧矣！珍寶道心，以此功德而自莊嚴，發意之頃三千大千佛之境界，所興德本悉現目前不復遠求。譬如日殿處於虛空靡所不曜。」

師子將軍報其子曰：「正士汝當數數往來念親相見，因告示誡將濟擁護，令不退轉究竟無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子將軍報其子曰：「正士汝當數數往來念親相見，因告示誡將濟擁護，令不退轉究竟無上正真之道。」

無言答曰：「大人欲知，復有十法菩薩所行，諸佛大士所見常念。何謂為十？恒行精進欲安眾生，不念己身獨獲大安。身力堅強多所誘進，見羸弱人而以慰喻。所造德本皆以放捨施一切人，未曾懷憂。所可化人勸發道者，被大德鎧而自誓願：『此諸眾生若得佛道受于正法，當以供養而奉事之。然後我乃取最正覺。』用正法故沒棄身命，不捨正典，宣暢分別一品之義，於百千劫流布一切。被大德鎧，不以懈惓不懷怯弱。一切諸法皆悉本淨。設聞此言不以恐懼，不限大道，不捨佛法，不以為空，所觀覩者適知不虛。等於吾我亦等眾生，已等眾生則等於法，以等經法則便信樂虛空平等，不墮止觀，不復墮落生老病死惱患之徑。為諸世間所見動轉，無央數眾勤苦瑕穢，諸魔波旬所可興者，來說眾難故誡誹謗：『佛道難得，經法難遇，不如早求聲聞而速度矣！』菩薩聞此，堅持一心發無極志，不以懈厭，不退不轉，不捨大乘，住於真正審諦之法，言行相應未曾虛妄，身行至誠不欺己身，諸天眾生及十方佛，是為大人十法之事。菩薩所行則為諸佛及諸正士所見常念。」說是語時，師子將軍及與眷屬，尋時逮得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「大人欲知，復有十法菩薩所行，諸佛大士所見常念。何謂為十？恒行精進欲安眾生，不念己身獨獲大安。身力堅強多所誘進，見羸弱人而以慰喻。所造德本皆以放捨施一切人，未曾懷憂。所可化人勸發道者，被大德鎧而自誓願：『此諸眾生若得佛道受于正法，當以供養而奉事之。然後我乃取最正覺。』用正法故沒棄身命，不捨正典，宣暢分別一品之義，於百千劫流布一切。被大德鎧，不以懈惓不懷怯弱。一切諸法皆悉本淨。設聞此言不以恐懼，不限大道，不捨佛法，不以為空，所觀覩者適知不虛。等於吾我亦等眾生，已等眾生則等於法，以等經法則便信樂虛空平等，不墮止觀，不復墮落生老病死惱患之徑。為諸世間所見動轉，無央數眾勤苦瑕穢，諸魔波旬所可興者，來說眾難故誡誹謗：『佛道難得，經法難遇，不如早求聲聞而速度矣！』菩薩聞此，堅持一心發無極志，不以懈厭，不退不轉，不捨大乘，住於真正審諦之法，言行相應未曾虛妄，身行至誠不欺己身，諸天眾生及十方佛，是為大人十法之事。菩薩所行則為諸佛及諸正士所見常念。」說是語時，師子將軍及與眷屬，尋時逮得柔順法忍。

爾時世尊告賢者阿難：「受是經法，持諷誦讀，具足廣普為他人說。所以者何？過去當來今諸佛大聖道德所興，皆出是法經典藏門。無言菩薩今來至此，思惟真諦宣暢於斯無量法門，勸化無數一切人民，令學佛道也！是故阿難！欲奉過去當來現在諸佛世尊啟受法藏，當奉此經懷抱在心，廣為人說是法藏門，發無央數眾生人民，使成佛道。如來在世滅度之後，假使有人受此經者，悉是佛旨建立所致，持諷誦讀行如上教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告賢者阿難：「受是經法，持諷誦讀，具足廣普為他人說。所以者何？過去當來今諸佛大聖道德所興，皆出是法經典藏門。無言菩薩今來至此，思惟真諦宣暢於斯無量法門，勸化無數一切人民，令學佛道也！是故阿難！欲奉過去當來現在諸佛世尊啟受法藏，當奉此經懷抱在心，廣為人說是法藏門，發無央數眾生人民，使成佛道。如來在世滅度之後，假使有人受此經者，悉是佛旨建立所致，持諷誦讀行如上教。」

佛語阿難：「則有三事，福不可量。何謂為三？一曰將護正法，二曰身知道心，三曰未發意者勸發道心。是為三。功德之福不可限量，假使如來歎其功勳而不可盡，何況聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「則有三事，福不可量。何謂為三？一曰將護正法，二曰身知道心，三曰未發意者勸發道心。是為三。功德之福不可限量，假使如來歎其功勳而不可盡，何況聲聞？」

爾時會中有七億姟諸菩薩眾，聞佛所說皆從坐起，欲護正法，各各說言：「我等輩類，當共奉持世尊正典廣遠流布，持此經卷為他人說勸發道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有七億姟諸菩薩眾，聞佛所說皆從坐起，欲護正法，各各說言：「我等輩類，當共奉持世尊正典廣遠流布，持此經卷為他人說勸發道意。」

無言菩薩前白佛言：「唯然！世尊！所可解暢䢖正覺者，彼法寧可受取持乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩前白佛言：「唯然！世尊！所可解暢䢖正覺者，彼法寧可受取持乎？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

又問佛言：「以何等故，諸族姓子，向者佛說此，諸菩薩悉起住立，欲護正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問佛言：「以何等故，諸族姓子，向者佛說此，諸菩薩悉起住立，欲護正法？」

佛言：「吾以將育諸族姓子，故以是像欲有所護，彼無為事不可得法而為頒宣，因文字教言護於法將順其意。所言護者，不以言問，不用文字而行道也，是則名曰護於正法。又族姓子！則有二事護於正法。何謂為二？一曰不可得者乃逮正法，所當擁護常將順之，不以所說而擁護也。二曰亦不將濟於諸虛妄，聞所說者即能奉行，不以慢恣求於名稱。是為二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾以將育諸族姓子，故以是像欲有所護，彼無為事不可得法而為頒宣，因文字教言護於法將順其意。所言護者，不以言問，不用文字而行道也，是則名曰護於正法。又族姓子！則有二事護於正法。何謂為二？一曰不可得者乃逮正法，所當擁護常將順之，不以所說而擁護也。二曰亦不將濟於諸虛妄，聞所說者即能奉行，不以慢恣求於名稱。是為二。」

時諸菩薩欲供養佛、無言菩薩及此經典，普雨天華散於佛上及諸菩薩，周遍大會，口宣此言：「願令世尊釋迦文尼久在世間，使此經法自然流布遍閻浮利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩欲供養佛、無言菩薩及此經典，普雨天華散於佛上及諸菩薩，周遍大會，口宣此言：「願令世尊釋迦文尼久在世間，使此經法自然流布遍閻浮利。」

佛說：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：「如是！」

無言菩薩、師子將軍與諸群從，金剛䐡菩薩及六十億姟諸菩薩等，舍利弗、大目揵連、阿難，諸天、世人、阿須倫，聞佛所說，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩、師子將軍與諸群從，金剛䐡菩薩及六十億姟諸菩薩等，舍利弗、大目揵連、阿難，諸天、世人、阿須倫，聞佛所說，莫不歡喜。