佛說無言童子經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無言童子經卷上

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，摩訶菩薩無央數。爾時城中，師子將軍第一夫人孕有德男，天虛空唱大音聲而告之曰：「童子！汝當懷抱道教思惟經典，慎莫宣說世之言談，曉了方便度世之法，少言尠辭捨方俗事，當歸正義不取美辭嚴飾之說。」童子遙聞如是音教，未曾啼泣亦不出聲，初不自現嬰兒之相，至于七日顏貌悅豫無有顦顇，眾人來觀視之無厭。或有人言：「此兒無聲，用為育養？」父母答曰：「是非隨宿，吾當育之。所以者何？今觀此兒，威容顏貌端正姝妙巍巍難量，非是凡庶之所能及，實不虛妄。」於時父母親屬知識見兒無聲，因共字之號曰無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，摩訶菩薩無央數。爾時城中，師子將軍第一夫人孕有德男，天虛空唱大音聲而告之曰：「童子！汝當懷抱道教思惟經典，慎莫宣說世之言談，曉了方便度世之法，少言尠辭捨方俗事，當歸正義不取美辭嚴飾之說。」童子遙聞如是音教，未曾啼泣亦不出聲，初不自現嬰兒之相，至于七日顏貌悅豫無有顦顇，眾人來觀視之無厭。或有人言：「此兒無聲，用為育養？」父母答曰：「是非隨宿，吾當育之。所以者何？今觀此兒，威容顏貌端正姝妙巍巍難量，非是凡庶之所能及，實不虛妄。」於時父母親屬知識見兒無聲，因共字之號曰無言。

於是無言童子，漸遂長大至于八歲，四方眾人來觀察者無有懈厭。其有方面或有法會分別義者，輒詣其所諮受法言，寂然靜思亦無所說。時彼童子而於異日，與其父母五種親屬朋友知識，至耆闍崛山而詣佛所，稽首足下右繞三匝，於世尊前叉手而立，覩無央數十方世界諸菩薩會億百千姟，各各處于嚴淨之座，心大歡然善意生焉。時舍利弗前白佛言：「唯天中天！是無言者師子將軍之子，端正姝好威光難量巍巍如此，離於言談而無所說，其人前世有何餘殃，生無有聲又不能言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無言童子，漸遂長大至于八歲，四方眾人來觀察者無有懈厭。其有方面或有法會分別義者，輒詣其所諮受法言，寂然靜思亦無所說。時彼童子而於異日，與其父母五種親屬朋友知識，至耆闍崛山而詣佛所，稽首足下右繞三匝，於世尊前叉手而立，覩無央數十方世界諸菩薩會億百千姟，各各處于嚴淨之座，心大歡然善意生焉。時舍利弗前白佛言：「唯天中天！是無言者師子將軍之子，端正姝好威光難量巍巍如此，離於言談而無所說，其人前世有何餘殃，生無有聲又不能言？」

佛告舍利弗：「止止！勿得輒慢無言童子。所以者何？此人則是菩薩大士，於過去佛殖眾德本，供養無數諸佛正覺，稽首足下得不退轉，當成無上正真之道。初生之時，天於虛空宣揚大音：『童子，汝當抱道意，思惟經典勿有世談。』以是之故，今此菩薩寂然不言，受柔順教於茲八歲，一心結舌而無所說，以斯憺怕奉行四禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「止止！勿得輒慢無言童子。所以者何？此人則是菩薩大士，於過去佛殖眾德本，供養無數諸佛正覺，稽首足下得不退轉，當成無上正真之道。初生之時，天於虛空宣揚大音：『童子，汝當抱道意，思惟經典勿有世談。』以是之故，今此菩薩寂然不言，受柔順教於茲八歲，一心結舌而無所說，以斯憺怕奉行四禪。」

世尊復告舍利弗言：「其有眾生，若能覩無言菩薩悉順道教由此無言，以是之故今有大會，當說經法，開化導利於無央數不可稱人民之眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利弗言：「其有眾生，若能覩無言菩薩悉順道教由此無言，以是之故今有大會，當說經法，開化導利於無央數不可稱人民之眾。」

於是無言菩薩即如其象，三昧正受而現瑞應，令諸聲聞及眾菩薩、天、龍、鬼神、揵沓和阿須倫、伽留羅、真陀羅、摩睺勒、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷一切眾會，各於右掌化生蓮華大如車輪，其色若干微妙鮮好，其香難量，見者心歡。彼蓮華上則有自然諸化菩薩，結加趺坐，三十二相莊嚴其身。無言菩薩見大神足，稽首世尊重自歸命，其蓮華上諸坐菩薩，叉手卑身亦三自歸。無言菩薩口適宣此稽首歸命，應時自然恒邊沙等諸佛世界六反震動，大音普聞，天於空中歎若雷震，則雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無言菩薩即如其象，三昧正受而現瑞應，令諸聲聞及眾菩薩、天、龍、鬼神、揵沓和阿須倫、伽留羅、真陀羅、摩睺勒、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷一切眾會，各於右掌化生蓮華大如車輪，其色若干微妙鮮好，其香難量，見者心歡。彼蓮華上則有自然諸化菩薩，結加趺坐，三十二相莊嚴其身。無言菩薩見大神足，稽首世尊重自歸命，其蓮華上諸坐菩薩，叉手卑身亦三自歸。無言菩薩口適宣此稽首歸命，應時自然恒邊沙等諸佛世界六反震動，大音普聞，天於空中歎若雷震，則雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。

無言菩薩承佛威神，大願所致，踊在空中去地四丈九尺，大菩薩眾亦復如是。無言大士而於中與菩薩異口同音，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩承佛威神，大願所致，踊在空中去地四丈九尺，大菩薩眾亦復如是。無言大士而於中與菩薩異口同音，以偈讚佛：

「無形而現形， 亦不住於色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無形而現形， 亦不住於色，

欲以開化眾， 現身而有教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以開化眾， 現身而有教。

佛者無色會， 亦不著有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者無色會， 亦不著有為，

皆度一切數， 導師故現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆度一切數， 導師故現身。

顯相三十二， 奇好八十種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯相三十二， 奇好八十種，

以嚴其身體， 為眾講說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以嚴其身體， 為眾講說法。

法者則無相， 亦無有音響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者則無相， 亦無有音響，

無聲不可得， 無念寂微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聲不可得， 無念寂微妙。

佛法覺了法， 處在佛樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法覺了法， 處在佛樹下，

彼道無言教， 言辭無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼道無言教， 言辭無所說。

其法無形法， 求相不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法無形法， 求相不可得，

以無相之法， 安可有所說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無相之法， 安可有所說？

愍傷於群生， 此佛之大恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷於群生， 此佛之大恩，

分別無所獲， 所說不失時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別無所獲， 所說不失時。

曉了無所得， 解空無所獲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了無所得， 解空無所獲，

能如此養者， 佛義無名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如此養者， 佛義無名字。

有為之言教， 諸佛因所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為之言教， 諸佛因所說，

彼數無所有， 無為無自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼數無所有， 無為無自然。

如無常形色， 導師緣見象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無常形色， 導師緣見象，

此法無所有， 為眾說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法無所有， 為眾說此經。

又始至八歲， 口未曾有言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又始至八歲， 口未曾有言，

我初生之時， 諸天唱大音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我初生之時， 諸天唱大音。

以入惟經典， 其耳不聞聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入惟經典， 其耳不聞聲，

如是懷道業， 口亦無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是懷道業， 口亦無所說。

無言假有教， 辭語無所暢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言假有教， 辭語無所暢，

以言謂有說， 清淨妙光曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以言謂有說， 清淨妙光曜。

念誓願佛道， 志在於大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誓願佛道， 志在於大乘，

當宣于尊教， 得佛人中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當宣于尊教， 得佛人中上。

道心不可獲， 無言無相念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心不可獲， 無言無相念，

是故曰道空， 解結成暉曜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故曰道空， 解結成暉曜。」

於是童子謂諸眾會：「道與言教等無有異，不可見！不可持！所可說無能覩，口說志道，人計於道而有所求，其所處願斯無所有，不可得處則無所住，如是住者道之所立也！諸度無極亦復如是。及餘無數眾德之本，說於言教亦無所說，但是音聲無有言辭。又說布施者，以施當施者，惠與有所向，道住一切等，口說愍哀施，道教亦行慈，其道為自然，平均如虛空，心所曉了有所說，計彼一切悉為清淨，其道為普虛端如是。身行、口言、心有所思，捨施施斯一切塵勞，是乃名曰施度無極。所可勸助亦復如是。布施非是道之恩惠，有計道者不依布施，是二事者但假聲耳！永無所著亦無形像。假使如是受道教者，為菩薩行，彼乃名曰施度無極。於布施主則為清淨，有所惠與不想報故。耳聞禁戒不住於色，則無所生亦無所滅，是為戒者亦復如是。身口心事若無所造，悉無所有而反分別，所講說因緣合成。口有所說因名曰戒。如口所說戒亦如是。此二事者俱無形像，諸禁戒業，一切假言語無章句，計於道者無所言說。其口所暢及心意，以業是禁戒勸助道德，言戒為道欲曜於戒，一切無像猶如虛空，能曉了此，是謂獨步報行禁戒。所可遊志超絕無侶，入平等覺，亹亹深妙難及之道。」於是讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是童子謂諸眾會：「道與言教等無有異，不可見！不可持！所可說無能覩，口說志道，人計於道而有所求，其所處願斯無所有，不可得處則無所住，如是住者道之所立也！諸度無極亦復如是。及餘無數眾德之本，說於言教亦無所說，但是音聲無有言辭。又說布施者，以施當施者，惠與有所向，道住一切等，口說愍哀施，道教亦行慈，其道為自然，平均如虛空，心所曉了有所說，計彼一切悉為清淨，其道為普虛端如是。身行、口言、心有所思，捨施施斯一切塵勞，是乃名曰施度無極。所可勸助亦復如是。布施非是道之恩惠，有計道者不依布施，是二事者但假聲耳！永無所著亦無形像。假使如是受道教者，為菩薩行，彼乃名曰施度無極。於布施主則為清淨，有所惠與不想報故。耳聞禁戒不住於色，則無所生亦無所滅，是為戒者亦復如是。身口心事若無所造，悉無所有而反分別，所講說因緣合成。口有所說因名曰戒。如口所說戒亦如是。此二事者俱無形像，諸禁戒業，一切假言語無章句，計於道者無所言說。其口所暢及心意，以業是禁戒勸助道德，言戒為道欲曜於戒，一切無像猶如虛空，能曉了此，是謂獨步報行禁戒。所可遊志超絕無侶，入平等覺，亹亹深妙難及之道。」於是讚曰：

「如言道亦然， 無持不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如言道亦然， 無持不可見，

所說無所覩， 我宣者佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說無所覩， 我宣者佛道。

誓願求於道， 所願無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願求於道， 所願無所住，

無住無處所， 道所立亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無處所， 道所立亦然。

諸度無極然， 及所作眾德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度無極然， 及所作眾德，

言辭託音聲， 所說無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭託音聲， 所說無所說。

所可謂布施， 所施當所施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可謂布施， 所施當所施，

方當所憲者， 悉住平等道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方當所憲者， 悉住平等道。

口所暢布施， 敷演於道事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口所暢布施， 敷演於道事，

彼道亦自然， 等猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼道亦自然， 等猶如虛空。

若能曉了心， 口之所說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能曉了心， 口之所說者，

彼一切清淨， 聞淨皆至道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切清淨， 聞淨皆至道。

身口及心念， 捨一切塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口及心念， 捨一切塵勞，

所勸亦如斯， 是施度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所勸亦如斯， 是施度無極。

布施不歸道， 道不倚於施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施不歸道， 道不倚於施，

此二者假名， 無著亦無象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二者假名， 無著亦無象。

若無所依倚， 其受道若斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無所依倚， 其受道若斯，

若不望想報， 是名曰布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不望想報， 是名曰布施。

而假聞禁戒， 不住於形色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而假聞禁戒， 不住於形色，

不起無所滅， 是為戒之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起無所滅， 是為戒之相。

不行戒亦爾， 身口心無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行戒亦爾， 身口心無異，

無作無所有， 假有言說耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作無所有， 假有言說耳！

因緣合有辭， 說號禁戒耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣合有辭， 說號禁戒耳！

如吾戒正等， 此二事無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如吾戒正等， 此二事無漏。

諸可禁戒事， 一切假於言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸可禁戒事， 一切假於言，

道義所獲者， 無言亦無業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道義所獲者， 無言亦無業。

口說心所作， 禁戒勸助道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口說心所作， 禁戒勸助道，

計戒及道教， 一切如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計戒及道教， 一切如虛空。

若曉了此者， 獨步普入戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若曉了此者， 獨步普入戒，

則遊居於道， 深妙難解句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則遊居於道， 深妙難解句。」

童子又謂諸來會者：「所可謂言忍辱教者亦是言辭，解空空義乃為忍辱。忍如平等三界亦如，說忍形類無像無見，等心於此乃名曰忍。若能虛靜為忍辱根，音聲香味因緣合成，彼無所有但文字耳，是故宣暢言忍辱矣！如來正覺說有三忍，身、口、心念。若能曉了此忍辱者，是曰為忍。解斷其身節節離散，心無瞋恚，恩愛及身譬如墻壁，察身如是為忍辱。遠聞惡口所暢說，若能堪任，於諸言辭不味所說，乃為忍辱。若復遊志一切瑕穢，其心靜然而無憂結，意能分別諸文字者，心乃入於忍辱，計如忍道亦如此，身口意俱同爾，乃名曰道。宣傳於聖教，多所勸助者，一切精進上妙細微，及諸中間，億劫合集而不可得，至於成就。假使精進不可逮得，計於道德亦無所獲，不得諸法，是曰精進。所修精進設能如是，不懷怯弱亦無恐懅，是謂極上通大精進猛勇菩薩仁義備悉。」於是童子重頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子又謂諸來會者：「所可謂言忍辱教者亦是言辭，解空空義乃為忍辱。忍如平等三界亦如，說忍形類無像無見，等心於此乃名曰忍。若能虛靜為忍辱根，音聲香味因緣合成，彼無所有但文字耳，是故宣暢言忍辱矣！如來正覺說有三忍，身、口、心念。若能曉了此忍辱者，是曰為忍。解斷其身節節離散，心無瞋恚，恩愛及身譬如墻壁，察身如是為忍辱。遠聞惡口所暢說，若能堪任，於諸言辭不味所說，乃為忍辱。若復遊志一切瑕穢，其心靜然而無憂結，意能分別諸文字者，心乃入於忍辱，計如忍道亦如此，身口意俱同爾，乃名曰道。宣傳於聖教，多所勸助者，一切精進上妙細微，及諸中間，億劫合集而不可得，至於成就。假使精進不可逮得，計於道德亦無所獲，不得諸法，是曰精進。所修精進設能如是，不懷怯弱亦無恐懅，是謂極上通大精進猛勇菩薩仁義備悉。」於是童子重頌曰：

「可所謂忍辱， 口之所宣暢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「可所謂忍辱， 口之所宣暢，

空空義故忍， 如忍等三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空空義故忍， 如忍等三世。

說於忍色像， 不貌不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於忍色像， 不貌不可見，

若心等於斯， 爾乃名曰忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心等於斯， 爾乃名曰忍。

忍類為空靜， 緣合聲香味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍類為空靜， 緣合聲香味，

彼無有文字， 此乃名曰忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無有文字， 此乃名曰忍。

講宣此三忍， 身口及心念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講宣此三忍， 身口及心念，

若人曉了此， 暢乃名曰忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人曉了此， 暢乃名曰忍。

節節解其身， 而心不懷恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節節解其身， 而心不懷恚，

身受如墻壁， 是為身忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身受如墻壁， 是為身忍辱。

遠聞有惡言， 不報于罵辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠聞有惡言， 不報于罵辭，

入此音乃忍， 悉能住所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此音乃忍， 悉能住所說。

若於諸瑕疵， 心不懷愛結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸瑕疵， 心不懷愛結，

設能了字空， 是心入忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設能了字空， 是心入忍辱。

如忍道亦然， 身口意如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如忍道亦然， 身口意如是，

此乃名曰道， 名所而勸助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃名曰道， 名所而勸助。

若諸所精進， 最上中微下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸所精進， 最上中微下，

合集億垓劫， 不得便成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合集億垓劫， 不得便成就。

精進不可得， 道亦無所獲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不可得， 道亦無所獲，

不逮一切法， 是曰為精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不逮一切法， 是曰為精進。

若勤力行此， 無怯不懷難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勤力行此， 無怯不懷難，

彼則大精進， 為猛勇菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則大精進， 為猛勇菩薩。」

童子復謂諸來會者：「所謂禪思亦不有念，計於禪者亦無所住，棄一切想，是乃名曰寂度無極。則能寂然澹泊無言，無放逸，離諸漏而燒滅一切塵，是名曰寂度無極。心於諸法不遣往反，於心離心，是則名曰寂度無極。心及禪定常至道意，恒以平等觀此眾事，若能平等，於諸所觀無有邪正，斯謂佛道不為難得；無有文字亦無所說，不可究竟亦無所有，無有放逸亦不自恣，此乃曰智度無極。無有此際不度彼岸，又於此彼而無所住，正立法界以無所住，亦無所著，亦無文字，無所頒宣，無文字已！不復舉假一切思想，若能啟受於此法者，爾乃名曰智度無極。六度無極亦復如是，假使有人等觀此義，則能均平一切諸法，亦能等於一切眾生，若能同象一切諸法，則能均平一切眾生，若能平均一切眾生，則能平等一切諸佛。等諸佛已，則能奉修於一切智，是故菩薩勇猛無畏，猶斯名曰無極智慧。若能順從此教命者，則順法眼不可思議。」於是童子以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子復謂諸來會者：「所謂禪思亦不有念，計於禪者亦無所住，棄一切想，是乃名曰寂度無極。則能寂然澹泊無言，無放逸，離諸漏而燒滅一切塵，是名曰寂度無極。心於諸法不遣往反，於心離心，是則名曰寂度無極。心及禪定常至道意，恒以平等觀此眾事，若能平等，於諸所觀無有邪正，斯謂佛道不為難得；無有文字亦無所說，不可究竟亦無所有，無有放逸亦不自恣，此乃曰智度無極。無有此際不度彼岸，又於此彼而無所住，正立法界以無所住，亦無所著，亦無文字，無所頒宣，無文字已！不復舉假一切思想，若能啟受於此法者，爾乃名曰智度無極。六度無極亦復如是，假使有人等觀此義，則能均平一切諸法，亦能等於一切眾生，若能同象一切諸法，則能均平一切眾生，若能平均一切眾生，則能平等一切諸佛。等諸佛已，則能奉修於一切智，是故菩薩勇猛無畏，猶斯名曰無極智慧。若能順從此教命者，則順法眼不可思議。」於是童子以偈頌曰：

「禪行無所思， 專心不有住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪行無所思， 專心不有住，

斷一切諸想， 名寂度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷一切諸想， 名寂度無極。

寂然而澹泊， 不逸無諸漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然而澹泊， 不逸無諸漏，

棄捐眾塵勞， 是寂度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐眾塵勞， 是寂度無極。

其心一切法， 未曾遣往反， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心一切法， 未曾遣往反，

無心脫於心， 寂然度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心脫於心， 寂然度彼岸。

計心及與道， 觀之悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計心及與道， 觀之悉平等，

若能察平等， 佛道不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能察平等， 佛道不難得。

捨文字無言， 無本無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨文字無言， 無本無所有，

不樂不自恣， 乃名為智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂不自恣， 乃名為智慧。

無此不度岸， 不住彼此際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無此不度岸， 不住彼此際，

正立於法界， 不住無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正立於法界， 不住無所著。

文字無班宣， 不與一切想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字無班宣， 不與一切想，

以是受諸法， 乃名曰智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是受諸法， 乃名曰智慧。

諸度無極然， 所見一同類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度無極然， 所見一同類，

則能等諸法， 平均於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能等諸法， 平均於眾生。

以能等諸法， 則能等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能等諸法， 則能等眾生，

亦等於諸法， 便等一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦等於諸法， 便等一切智。

是故大智慧， 菩薩其勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故大智慧， 菩薩其勇猛，

能隨此教令， 法眼不可議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨此教令， 法眼不可議。」

彼諸正士，說此章句分別所趣，以千二百人皆發無上正真道意，六萬菩薩得無所從生法忍。時蓮華上諸坐菩薩，尋即退下稽首佛足，及復禮於無言菩薩，俱共啟白無言菩薩：「吾等以報聖師之恩，欽樂正法奉事經典，修行孝順而有反復。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸正士，說此章句分別所趣，以千二百人皆發無上正真道意，六萬菩薩得無所從生法忍。時蓮華上諸坐菩薩，尋即退下稽首佛足，及復禮於無言菩薩，俱共啟白無言菩薩：「吾等以報聖師之恩，欽樂正法奉事經典，修行孝順而有反復。」

賢者舍利弗前白佛言：「唯然世尊！此諸菩薩，何故口宣如來言辭：『吾等孝順而有反復』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗前白佛言：「唯然世尊！此諸菩薩，何故口宣如來言辭：『吾等孝順而有反復』？」

佛告舍利弗：「此諸菩薩悉是無言菩薩大士之所勸發，令宣道教，演于恩慈、仁義、禮節、無上正真大乘之教，開化未聞，令發道意。是為孝順而有反復，報師之恩。今者故來行供養德，亦欲覩見於此大會，奉覲佛聖，聽省經典，諮受所聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此諸菩薩悉是無言菩薩大士之所勸發，令宣道教，演于恩慈、仁義、禮節、無上正真大乘之教，開化未聞，令發道意。是為孝順而有反復，報師之恩。今者故來行供養德，亦欲覩見於此大會，奉覲佛聖，聽省經典，諮受所聞。」

於是無言菩薩白世尊曰：「我欲啟問如來、至真、等正覺所懷疑結，設見聽者，乃敢自陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無言菩薩白世尊曰：「我欲啟問如來、至真、等正覺所懷疑結，設見聽者，乃敢自陳。」

世尊即告無言菩薩：「恣意所問諸不了者，如來一一當為發遣，可悅其心令無餘疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊即告無言菩薩：「恣意所問諸不了者，如來一一當為發遣，可悅其心令無餘疑。」

時舍利弗語無言菩薩：「汝族姓子，不能語言，云何欲問如來義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗語無言菩薩：「汝族姓子，不能語言，云何欲問如來義乎？」

無言答曰：「一切語法，悉無文字亦無言辭。所以者何？一切眾生皆悉自然，無諸言教及眾想念。唯舍利弗！因心所念口說言辭，若無所思則無所言。心所念者悉虛無實，言不可說，不可示人，亦不可得諮問行念。其想著者，悉無所有，而無文字。其虛無者亦無想念，亦不宣暢文字之說。其諸行念不自想言：『吾當宣布文字之說。』文字不念當行想念暢文字說。唯舍利弗！十二緣起深奧難逮，巍巍如是，因緣所生，彼則自然，了無所有；假使自然無所有者，彼則無有逮成道者。唯舍利弗！一切諸法無所成因緣之事，依無所住有所造作，因於緣合，是故因緣無所興立。唯舍利弗！一切諸法悉無有主，而君長亦無常主，無有志念，因己思想多所馳騁，從對有念處於眾想，顛倒之黨從其起生。彼若有問、見難問者所想知，一切此法，有想無想悉為一相，謂無有想。彼所以問，是為菩薩行於大哀。唯舍利弗！吾以是故，興發大哀諮問如來，不以言辭聲音問事倚口言教，住於大哀菩薩所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「一切語法，悉無文字亦無言辭。所以者何？一切眾生皆悉自然，無諸言教及眾想念。唯舍利弗！因心所念口說言辭，若無所思則無所言。心所念者悉虛無實，言不可說，不可示人，亦不可得諮問行念。其想著者，悉無所有，而無文字。其虛無者亦無想念，亦不宣暢文字之說。其諸行念不自想言：『吾當宣布文字之說。』文字不念當行想念暢文字說。唯舍利弗！十二緣起深奧難逮，巍巍如是，因緣所生，彼則自然，了無所有；假使自然無所有者，彼則無有逮成道者。唯舍利弗！一切諸法無所成因緣之事，依無所住有所造作，因於緣合，是故因緣無所興立。唯舍利弗！一切諸法悉無有主，而君長亦無常主，無有志念，因己思想多所馳騁，從對有念處於眾想，顛倒之黨從其起生。彼若有問、見難問者所想知，一切此法，有想無想悉為一相，謂無有想。彼所以問，是為菩薩行於大哀。唯舍利弗！吾以是故，興發大哀諮問如來，不以言辭聲音問事倚口言教，住於大哀菩薩所問。」

舍利弗問：「若族姓子，設無眾生無有人物，何因菩薩而於眾生興大哀乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「若族姓子，設無眾生無有人物，何因菩薩而於眾生興大哀乎？」

無言答曰：「唯舍利弗！設使眾生不求成就至於道者，爾乃菩薩不於眾生興發大哀；然而眾生，無有眾生起眾生想，是故菩薩處於眾生興發大哀。設說有人則反逆矣，一切五趣猶如幻化。嗚呼痛哉！諸人顛倒，無有眾生想，是故為彼講說經道，使無我本末皆空。由是菩薩為諸眾生興發大哀，無所破壞不毀所有，不壞吾我及人壽命，故曰菩薩入於大哀導利眾生。見暢審如分別空事，為諸客塵之所霑污，所可遊入等一切色，而自觀見本悉清淨，是故菩薩而於眾生興發大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「唯舍利弗！設使眾生不求成就至於道者，爾乃菩薩不於眾生興發大哀；然而眾生，無有眾生起眾生想，是故菩薩處於眾生興發大哀。設說有人則反逆矣，一切五趣猶如幻化。嗚呼痛哉！諸人顛倒，無有眾生想，是故為彼講說經道，使無我本末皆空。由是菩薩為諸眾生興發大哀，無所破壞不毀所有，不壞吾我及人壽命，故曰菩薩入於大哀導利眾生。見暢審如分別空事，為諸客塵之所霑污，所可遊入等一切色，而自觀見本悉清淨，是故菩薩而於眾生興發大哀。」

時舍利弗讚無言菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！實如所云一無有異。又從仁賢向者聽者，所講辯才，故欲發問，當從正士啟受如是不可思議。所班宣法，設問所說，當令弊魔不得其便，使如來法得久存立，此諸眾會，天、龍、鬼、乾沓和、阿須倫、加留羅、真陀羅、摩睺勒等人非人，逮得無量道法光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗讚無言菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！實如所云一無有異。又從仁賢向者聽者，所講辯才，故欲發問，當從正士啟受如是不可思議。所班宣法，設問所說，當令弊魔不得其便，使如來法得久存立，此諸眾會，天、龍、鬼、乾沓和、阿須倫、加留羅、真陀羅、摩睺勒等人非人，逮得無量道法光明。」

於是無言菩薩前白佛言：「世尊常說修正見者，有二因緣：從他聞音、思惟其行。善哉！大聖！唯願如來、至真、正覺，分別宣揚。何謂菩薩承於他音？何謂思惟？何賢聖之正見也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無言菩薩前白佛言：「世尊常說修正見者，有二因緣：從他聞音、思惟其行。善哉！大聖！唯願如來、至真、正覺，分別宣揚。何謂菩薩承於他音？何謂思惟？何賢聖之正見也？」

佛告無言菩薩：「族姓子！諦聽，善思念之，今當分別。猶如菩薩承他音聲，因而思惟，奉順賢聖之正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無言菩薩：「族姓子！諦聽，善思念之，今當分別。猶如菩薩承他音聲，因而思惟，奉順賢聖之正見。」

「善哉！世尊！願樂欲聞。」無言菩薩與大眾會，受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！願樂欲聞。」無言菩薩與大眾會，受教而聽。

佛言：「族姓子！若有菩薩，勸化眾生入於佛道，是為菩薩承於他音；設令其人心不懷亂，是為思惟；假使等觀於道意者，是為賢聖之正見也。又若聽省柔順道法，此承他音；若能奉持佛之道義，是為思惟；若能奉行菩薩之道逮得法忍，是為賢聖之正見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！若有菩薩，勸化眾生入於佛道，是為菩薩承於他音；設令其人心不懷亂，是為思惟；假使等觀於道意者，是為賢聖之正見也。又若聽省柔順道法，此承他音；若能奉持佛之道義，是為思惟；若能奉行菩薩之道逮得法忍，是為賢聖之正見也。

「復次，無言！若能宣于所聞微妙之慧無上正真，承此他音，假使能通達不計吾我，是為思惟；志性清淨無有諛諂發起洪業，是為賢聖之正見也。所聞順義而不違法，是承他音；修眾德本是為思惟；所行微妙勸助於道，是為賢聖之正見也。專精聽受是承他音；求殊特義是為思惟；勸助道意未曾忘捨，是為賢聖之正見也。順念如應勸助道意，初不廢退等觀賢聖，放捨一切所可聞念，是承他音；一切所有敢可尊敬，悉能施與無所愛惜，是為思惟；不望其報，不貪著道，至於大乘，是為賢聖之正見也。聞於禁戒弘雅之教，此承他音；所執戒心無所習舍，是為思惟；戒無所行，篤信至真勸助於道，是為賢聖之正見也。聽省忍辱仁義大慈，此承他音；而懷愍傷無有害心，是為思惟；究竟閑靜，信諸法盡勸助佛道，是為賢聖之正見也。聽省精進則而順之，是承他音；其心不住懈怠垢穢，是為思惟；無合無散無所違失，慇懃精進以勸助道，是為賢聖之正見也。令聞禪定三脫之門三昧正受，此承他音；心所為事而不可得，觀察心本，是為思惟；所修禪定不墮顛倒勸助佛道，是為賢聖之正見也。聽聞智慧身根華實，此承他音；所聞法觀察本末之所歸趣，是為思惟；棄捐諸流眾崖底源開化之意，是為賢聖之正見。示以四恩，聽攝所聞了無所著，此承他音；未曾放廢四恩之教，是為思惟；所可救濟恩及眾生，斯平等義，開度立之於一切智，是為賢聖之正見也。修四梵行慈悲喜護，此承他音；而不壞除愍愛眾類亦無所毀，所可奉行不求名稱，是為思惟；遵樂空無，為眾生故而修愍哀，以法之故而行歡悅，為二報故勸助道德，是為賢聖之正見也。設令聽省四分別辯，此承他音；觀察諸法威儀禮節，是為思惟；從法義等於平均，所行具足勸發道意，是為賢聖之正見也。若聞所當奉行微妙導利之事，此承他音；念御順行而不遠離，是為思惟；章句道跡，所由處所宣布佛道，是為賢聖之正見也。若能令聞三十七品正覺之法，此承他音；修於意止悉不憒亂，行於斷意，未曾惑隨不善之心，而常順從德義之志，其神足者，精進禪定不懷怯弱，篤信如是，明解章句而不退還，慧能尋對一一觀察，心由力不行塵勞，入覺意法等於道心，是為思惟；假使無意無所思念，於四意止不起不滅，於四意斷柔和身心，於四神足審如真諦，曉了如是，所趣若斯，執智慧刀截斷眾垢，情欲不散入于正法，而於覺意下入等觀無有二事，所歸徑路勸助道心，是為賢聖之正見也。若使聽聞四聖諦者，此承他音；五陰苦患，恩愛之難，滅盡所習因緣之報，入於徑路，是為思惟；雖處諸苦慧無所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，無言！若能宣于所聞微妙之慧無上正真，承此他音，假使能通達不計吾我，是為思惟；志性清淨無有諛諂發起洪業，是為賢聖之正見也。所聞順義而不違法，是承他音；修眾德本是為思惟；所行微妙勸助於道，是為賢聖之正見也。專精聽受是承他音；求殊特義是為思惟；勸助道意未曾忘捨，是為賢聖之正見也。順念如應勸助道意，初不廢退等觀賢聖，放捨一切所可聞念，是承他音；一切所有敢可尊敬，悉能施與無所愛惜，是為思惟；不望其報，不貪著道，至於大乘，是為賢聖之正見也。聞於禁戒弘雅之教，此承他音；所執戒心無所習舍，是為思惟；戒無所行，篤信至真勸助於道，是為賢聖之正見也。聽省忍辱仁義大慈，此承他音；而懷愍傷無有害心，是為思惟；究竟閑靜，信諸法盡勸助佛道，是為賢聖之正見也。聽省精進則而順之，是承他音；其心不住懈怠垢穢，是為思惟；無合無散無所違失，慇懃精進以勸助道，是為賢聖之正見也。令聞禪定三脫之門三昧正受，此承他音；心所為事而不可得，觀察心本，是為思惟；所修禪定不墮顛倒勸助佛道，是為賢聖之正見也。聽聞智慧身根華實，此承他音；所聞法觀察本末之所歸趣，是為思惟；棄捐諸流眾崖底源開化之意，是為賢聖之正見。示以四恩，聽攝所聞了無所著，此承他音；未曾放廢四恩之教，是為思惟；所可救濟恩及眾生，斯平等義，開度立之於一切智，是為賢聖之正見也。修四梵行慈悲喜護，此承他音；而不壞除愍愛眾類亦無所毀，所可奉行不求名稱，是為思惟；遵樂空無，為眾生故而修愍哀，以法之故而行歡悅，為二報故勸助道德，是為賢聖之正見也。設令聽省四分別辯，此承他音；觀察諸法威儀禮節，是為思惟；從法義等於平均，所行具足勸發道意，是為賢聖之正見也。若聞所當奉行微妙導利之事，此承他音；念御順行而不遠離，是為思惟；章句道跡，所由處所宣布佛道，是為賢聖之正見也。若能令聞三十七品正覺之法，此承他音；修於意止悉不憒亂，行於斷意，未曾惑隨不善之心，而常順從德義之志，其神足者，精進禪定不懷怯弱，篤信如是，明解章句而不退還，慧能尋對一一觀察，心由力不行塵勞，入覺意法等於道心，是為思惟；假使無意無所思念，於四意止不起不滅，於四意斷柔和身心，於四神足審如真諦，曉了如是，所趣若斯，執智慧刀截斷眾垢，情欲不散入于正法，而於覺意下入等觀無有二事，所歸徑路勸助道心，是為賢聖之正見也。若使聽聞四聖諦者，此承他音；五陰苦患，恩愛之難，滅盡所習因緣之報，入於徑路，是為思惟；雖處諸苦慧無所起，

於諸所習慧無所習，於諸所盡慧究竟盡，由于徑路慧無所著，勸發大道，是為賢聖之正見也。若以聽受於三脫門，此承他音；篤信於空不畏無相，而於無願無所志求，是為思惟；不生空行開化諸見，興於無相教導一切，諸所相行發于無願，所生至誠，是為賢聖之正見也。令初發意順從大業，此承他音；修菩薩行不捨一切，是為思惟；不退轉地當成正覺，是為賢聖之正見也。得善知識而從其教，此承他音；目見世尊諮受聖路，是為思惟；如口所言不違所言，身口相應，是為賢聖之正見也。聽所講法等於惑亂，此承他音；觀察諸法義之所歸，是為思惟；奉行法義不失道教，是為賢聖之正見也。親近如來諮受所宣，此承他音；識分別道心不捨大猷，是為思惟；受奉行有所開化能使成就，是為賢聖之正見也。設能聽受八萬四千諸道品法，此承他音；曉了分別八萬四千諸佛之行也，是為思惟；八萬四千眾生之類各異根者，如應說法，是為賢聖之正見也。在在所由悉無所樂，發功德心，此承他音；假使其心不捨功德，是為思惟；以是德心專精勸助於一切智，是為賢聖之正見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸所習慧無所習，於諸所盡慧究竟盡，由于徑路慧無所著，勸發大道，是為賢聖之正見也。若以聽受於三脫門，此承他音；篤信於空不畏無相，而於無願無所志求，是為思惟；不生空行開化諸見，興於無相教導一切，諸所相行發于無願，所生至誠，是為賢聖之正見也。令初發意順從大業，此承他音；修菩薩行不捨一切，是為思惟；不退轉地當成正覺，是為賢聖之正見也。得善知識而從其教，此承他音；目見世尊諮受聖路，是為思惟；如口所言不違所言，身口相應，是為賢聖之正見也。聽所講法等於惑亂，此承他音；觀察諸法義之所歸，是為思惟；奉行法義不失道教，是為賢聖之正見也。親近如來諮受所宣，此承他音；識分別道心不捨大猷，是為思惟；受奉行有所開化能使成就，是為賢聖之正見也。設能聽受八萬四千諸道品法，此承他音；曉了分別八萬四千諸佛之行也，是為思惟；八萬四千眾生之類各異根者，如應說法，是為賢聖之正見也。在在所由悉無所樂，發功德心，此承他音；假使其心不捨功德，是為思惟；以是德心專精勸助於一切智，是為賢聖之正見也。

「此族姓子，設隨順念則為長命壽不可極無始無終賢聖正見。所以者何？五趣周旋，如幻、化、夢、影、響、野馬、水月、芭蕉，曉了若斯，是承他音；一切諸法悉為平等而無偏邪，是為思惟；若致平等，乃為賢聖之正見也。名曰思惟，不舉不下，於一切法無應不應、無進不進、無處不處、無行不行、無念不念、無想不想、無意不意、無惟不惟、無心意教，是為名曰不二入法門。曉了一品，無合、無散、無違、無順。曉了深念本性清淨，極為顯曜而當講說，無冥、無明，無濁、無清，無有品第，則為法界，無所破壞而於本際不為動搖。入於無本，處于三世而無所處，無我無人、無壽、無命、無音、無聲，等諸文字，義無所獲，無有財業，無所畢置，得諸所盡，一切所行無有眾念。離一切想，皆悉斷於放逸之事，滅除一切諸所惟行，而無所著捨諸所著，巍巍乃至如來所歎！無為之事，刈去眾想是為平等，無有形貌一如應思惟。假使行者從三昧起，則以此法而為眾生及他人說，便於其所推求斯本，如應思惟而療治之，無所動搖，是為名曰立於大哀賢聖正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此族姓子，設隨順念則為長命壽不可極無始無終賢聖正見。所以者何？五趣周旋，如幻、化、夢、影、響、野馬、水月、芭蕉，曉了若斯，是承他音；一切諸法悉為平等而無偏邪，是為思惟；若致平等，乃為賢聖之正見也。名曰思惟，不舉不下，於一切法無應不應、無進不進、無處不處、無行不行、無念不念、無想不想、無意不意、無惟不惟、無心意教，是為名曰不二入法門。曉了一品，無合、無散、無違、無順。曉了深念本性清淨，極為顯曜而當講說，無冥、無明，無濁、無清，無有品第，則為法界，無所破壞而於本際不為動搖。入於無本，處于三世而無所處，無我無人、無壽、無命、無音、無聲，等諸文字，義無所獲，無有財業，無所畢置，得諸所盡，一切所行無有眾念。離一切想，皆悉斷於放逸之事，滅除一切諸所惟行，而無所著捨諸所著，巍巍乃至如來所歎！無為之事，刈去眾想是為平等，無有形貌一如應思惟。假使行者從三昧起，則以此法而為眾生及他人說，便於其所推求斯本，如應思惟而療治之，無所動搖，是為名曰立於大哀賢聖正見。」

佛說賢聖正見之時，一萬菩薩尋即逮得賢聖正見。於是舍利弗謂無言菩薩：「仁族姓子！從何聞法，乃能興此賢聖正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說賢聖正見之時，一萬菩薩尋即逮得賢聖正見。於是舍利弗謂無言菩薩：「仁族姓子！從何聞法，乃能興此賢聖正見？」

無言答曰：「唯舍利弗！吾所從聞法無所造，不從過去心得至於道，亦不當來、亦不現在。平等三世等一切法，有所有趣者而無所歸，亦無有法、亦無所等；吾從於彼而聽聞法。不有為、不無為，無識無住無心意識，於一切法莫有所奉，制止一切眾生之心，可悅諸人，義無所獲亦不動搖，於無力毒而無著；吾正從彼而聽聞法。見生於世者不生不起，一切法若不所興，分別無本而無所說；吾正從彼而聽聞法。其住法界等御人界，法界、人界及虛空界不以差別，平等諸界而無所生，不造若干；吾正從彼而聽聞法。不處道場，不坐樹下，亦不經行，亦不得佛，不倚於道，不捨於俗，不令諸著人民之等作是念心。如來得道亦不得道，得於相好若不得相，作證不作證，悉從本淨自然之性。唯舍利弗！法者無持，而不可捉則無有身，以無有身無所成就，以無所成就則無所生，以無所生則無所起，以無所起則無終沒，以無終沒則無所著，以無所著則不動搖，以不動搖則無所作，以無所作則游駛水。已游駛水則無所得，已無所得身度彼岸，已度彼岸無下，不下則無有器，已無有器則無所應，已無所應則離愛欲，已離愛欲則無有想，已無有想則斷眾亂，已斷眾亂本性清淨，以至清淨則無有垢，已無有垢則無塵勞，已無塵勞則無同像，以無同像則住平等，以住本平等則立無動，以立無動則無所求，以無所求則如真諦，已如真諦則如審實，以如審實則無所有，以無所有則於諸緣而無有緣，以於諸緣無有緣者則度境界，以度諸界所起無起則無所舉，以無所舉則無所下，以無所下則無有門，以無有門便離言教，以離言教則度識句，以度識句則不復還，以不復還則無有處，以無有處則無非處，以無非處則無種稷，以無種稷則無根芽，以無根芽則無為，超度諸識之跡，寂之然，以至寂然究竟澹泊，已至澹泊則至無惟然，以無惟然究竟無恨，已至無恨則至了意，以至了意不復更興，以不復興則歸平等無為之道，是為法。唯舍利弗！法如是比，說經如茲，其正見者為何像類？其正見者，等於己身，以等己身則離合會，以離合會，於諸平等不見平等，覩諸所見若無所想。是舍利弗，宣暢法律賢聖正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「唯舍利弗！吾所從聞法無所造，不從過去心得至於道，亦不當來、亦不現在。平等三世等一切法，有所有趣者而無所歸，亦無有法、亦無所等；吾從於彼而聽聞法。不有為、不無為，無識無住無心意識，於一切法莫有所奉，制止一切眾生之心，可悅諸人，義無所獲亦不動搖，於無力毒而無著；吾正從彼而聽聞法。見生於世者不生不起，一切法若不所興，分別無本而無所說；吾正從彼而聽聞法。其住法界等御人界，法界、人界及虛空界不以差別，平等諸界而無所生，不造若干；吾正從彼而聽聞法。不處道場，不坐樹下，亦不經行，亦不得佛，不倚於道，不捨於俗，不令諸著人民之等作是念心。如來得道亦不得道，得於相好若不得相，作證不作證，悉從本淨自然之性。唯舍利弗！法者無持，而不可捉則無有身，以無有身無所成就，以無所成就則無所生，以無所生則無所起，以無所起則無終沒，以無終沒則無所著，以無所著則不動搖，以不動搖則無所作，以無所作則游駛水。已游駛水則無所得，已無所得身度彼岸，已度彼岸無下，不下則無有器，已無有器則無所應，已無所應則離愛欲，已離愛欲則無有想，已無有想則斷眾亂，已斷眾亂本性清淨，以至清淨則無有垢，已無有垢則無塵勞，已無塵勞則無同像，以無同像則住平等，以住本平等則立無動，以立無動則無所求，以無所求則如真諦，已如真諦則如審實，以如審實則無所有，以無所有則於諸緣而無有緣，以於諸緣無有緣者則度境界，以度諸界所起無起則無所舉，以無所舉則無所下，以無所下則無有門，以無有門便離言教，以離言教則度識句，以度識句則不復還，以不復還則無有處，以無有處則無非處，以無非處則無種稷，以無種稷則無根芽，以無根芽則無為，超度諸識之跡，寂之然，以至寂然究竟澹泊，已至澹泊則至無惟然，以無惟然究竟無恨，已至無恨則至了意，以至了意不復更興，以不復興則歸平等無為之道，是為法。唯舍利弗！法如是比，說經如茲，其正見者為何像類？其正見者，等於己身，以等己身則離合會，以離合會，於諸平等不見平等，覩諸所見若無所想。是舍利弗，宣暢法律賢聖正見。」

無言菩薩謂舍利弗：「如等無明恩愛之著，亦等慧明解脫之事，等於滅度無作不作，是為等致賢聖正見；若有所覩不取異見，是為賢聖之正見也！復次念。舍利弗！若能等於婬怒愚癡，亦等於空，無相無願解脫之相則為一相，謂歸無相。已能歸此平等事者，是為賢聖之正見也。復次處正見者，於諸平等不造二事，已無二事不住相應，已無相應不有所住逮得諸法一切平等而無差特，是為賢聖之正見也。復次，等無二者則等眾生，則等諸佛，則等諸法。已等諸法則等國土，已等國土則等虛空，其於此等若不轉移，能於此等平等住者，修無所處，是為賢聖之正見也。是故，舍利弗！如法像類，聽者亦然，正見若茲。又，舍利弗！耆年為興正見乎？從何聞法？所見何類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩謂舍利弗：「如等無明恩愛之著，亦等慧明解脫之事，等於滅度無作不作，是為等致賢聖正見；若有所覩不取異見，是為賢聖之正見也！復次念。舍利弗！若能等於婬怒愚癡，亦等於空，無相無願解脫之相則為一相，謂歸無相。已能歸此平等事者，是為賢聖之正見也。復次處正見者，於諸平等不造二事，已無二事不住相應，已無相應不有所住逮得諸法一切平等而無差特，是為賢聖之正見也。復次，等無二者則等眾生，則等諸佛，則等諸法。已等諸法則等國土，已等國土則等虛空，其於此等若不轉移，能於此等平等住者，修無所處，是為賢聖之正見也。是故，舍利弗！如法像類，聽者亦然，正見若茲。又，舍利弗！耆年為興正見乎？從何聞法？所見何類？」

舍利弗答曰：「如我於今，族姓子！聞所說法，察其義歸，有所講說皆墮短乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「如我於今，族姓子！聞所說法，察其義歸，有所講說皆墮短乏。」

無言答曰：「如是，如是！舍利弗！敢有言辭皆顧短乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「如是，如是！舍利弗！敢有言辭皆顧短乏。」

舍利弗又問：「族姓子！如來至真無量福會有所宣暢，其所說者豈墮短乏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又問：「族姓子！如來至真無量福會有所宣暢，其所說者豈墮短乏？」

無言答曰：「如是說者而無所說，不墮短乏。所以者何？如來至真不興名德，不當慕於如來上福。所以者何？其如來者無德無稱。若如來義，無本、如來亦復如是，在於無本而不動轉。若有不欲如來上德，彼所慕者則無平等，亦無偏邪於欲無欲，有所慕者則墮短乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「如是說者而無所說，不墮短乏。所以者何？如來至真不興名德，不當慕於如來上福。所以者何？其如來者無德無稱。若如來義，無本、如來亦復如是，在於無本而不動轉。若有不欲如來上德，彼所慕者則無平等，亦無偏邪於欲無欲，有所慕者則墮短乏。」

舍利弗問：「唯族姓子！何謂於法而無短乏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「唯族姓子！何謂於法而無短乏？」

無言答曰：「無大、五陰、六入，不以頂受，無所招致，悉無所行，不有言辭，無誨不誨，而於道法令心意識無所起生，是法無短；假使有起心意識者，則墮短乏。若於諸法有作無作，則墮短乏；設於諸法無作不作，乃無短乏。復次，若於諸法有所分別、有所蠲除，而有所行、有所造證，則墮短乏；若無曉了、無除所去，亦無所行、不有造證，乃無短乏。假有所見無所聞說，教化獲致識知所趣，則墮短乏；於一切界而無所行，乃無短乏。其有覩見功德瑕穢，則墮短乏；設使所行無有瑕穢，無有德稱亦無所見，乃無短乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言答曰：「無大、五陰、六入，不以頂受，無所招致，悉無所行，不有言辭，無誨不誨，而於道法令心意識無所起生，是法無短；假使有起心意識者，則墮短乏。若於諸法有作無作，則墮短乏；設於諸法無作不作，乃無短乏。復次，若於諸法有所分別、有所蠲除，而有所行、有所造證，則墮短乏；若無曉了、無除所去，亦無所行、不有造證，乃無短乏。假有所見無所聞說，教化獲致識知所趣，則墮短乏；於一切界而無所行，乃無短乏。其有覩見功德瑕穢，則墮短乏；設使所行無有瑕穢，無有德稱亦無所見，乃無短乏。」

時佛嗟歎無言菩薩：「善哉，善哉！族姓子！若欲講法，當作是說。」是時萬二千菩薩，逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛嗟歎無言菩薩：「善哉，善哉！族姓子！若欲講法，當作是說。」是時萬二千菩薩，逮得無所從生法忍。

無言菩薩復白佛言：「我識如來為諸菩薩講說四力，一曰信力、二曰精進力、三曰意力、四曰智力。唯如來、至真、正等正覺，廣分別說此四品力。何謂菩薩篤信、精進、意、智慧力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩復白佛言：「我識如來為諸菩薩講說四力，一曰信力、二曰精進力、三曰意力、四曰智力。唯如來、至真、正等正覺，廣分別說此四品力。何謂菩薩篤信、精進、意、智慧力？」

佛告無言菩薩：「諦聽，善念！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無言菩薩：「諦聽，善念！」

「善哉！世尊！願樂欲聞。」無言菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！願樂欲聞。」無言菩薩受教而聽。

佛言：「族姓子！假使菩薩信諸佛法，愛樂順從不懷狐疑，亦無猶豫，是為信力；諸佛精進本求道時，志慕此典不以懈廢，不懷怯弱亦不退轉，是為精進力；若攝其志合集德本無所忘失，其意不亂不捨道心，所可興廢真正之心勸助於道，是為意力；所修智明於一切法，不須他慧而得自在，慧無所礙，是為智慧力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！假使菩薩信諸佛法，愛樂順從不懷狐疑，亦無猶豫，是為信力；諸佛精進本求道時，志慕此典不以懈廢，不懷怯弱亦不退轉，是為精進力；若攝其志合集德本無所忘失，其意不亂不捨道心，所可興廢真正之心勸助於道，是為意力；所修智明於一切法，不須他慧而得自在，慧無所礙，是為智慧力。」

佛復告無言菩薩：「信於賢聖，獨步三界無所疑難，是為信力；所施精勤恭敬奉順，是為精進力；心之所念，常思賢聖之所班宣，未曾忘捨，是為意力；若從至聖所聞智慧經典之本則能奉行，是為智力。復次，假使篤信罪福之報而不疑亂，是為信力；若能勤行不當作而不為之，是為精進力；念所興業終無腐朽，是為意力；若能曉了無有罪福報應，有能分別一切諸法，是為智力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告無言菩薩：「信於賢聖，獨步三界無所疑難，是為信力；所施精勤恭敬奉順，是為精進力；心之所念，常思賢聖之所班宣，未曾忘捨，是為意力；若從至聖所聞智慧經典之本則能奉行，是為智力。復次，假使篤信罪福之報而不疑亂，是為信力；若能勤行不當作而不為之，是為精進力；念所興業終無腐朽，是為意力；若能曉了無有罪福報應，有能分別一切諸法，是為智力。」

佛復告無言菩薩：「假使其心清澄無穢，能攝其意順道教者，是為信力；意所啟受而將養之，是精進力；若令其心常順志一，是為意力；心觀諸法一切如幻，是為智力。復次，信一切法皆悉為空，是為信力；所修精進解諸見縛，是為精進力；於內外空不懷恐怖，是為意力；觀究竟空本末悉空，為智慧力。無相無願於一切法，無所造行，是為信力；以此道法而為他人分別說者，是精進力；設使於此念于諸法所行安詳，是為意力；昔所講說方當宣暢令班宣者，一切推求永不可得，是為慧力。一切所有心自當思，欲以放捨信布施處，是為信力；有所放捨不懷懈倦，未曾怯劣大道，未曾違，捨施與發布施，又勸助道意，是為意力；不得施者亦無受者，不蒙想報，是智慧力。奉順禁戒成就真正信戒果實，是為信力；以所精進滅除諸毀戒之心，是為精進力；若以道心念之不忘，所尊禁戒，皆以勸助於一切智，是為意力；觀身如影、言如呼響、心如幻化，察於禁戒而無所行，是為智力。成就忍辱信於威勢，是為信力；所行精進，不聽眾想，不演麁辭欲加於人從邪徑，假使令支解割截身肉，集忍辱力，未曾懷瞋，慈心忍辱，是為精進力；所行忍辱則以勸助於一切智，是為意力；無身意識不得身心，是智慧力。道為精進不為懈怠，信於此者而心歡樂興盛篤信，是為信力；常行精進不捨須臾，亦無所著用化眾生，將護正典殖眾德本，奉事於佛供養隨順，皆為一切眾生之故，修治佛土莊嚴清淨名德之稱，是精進力；蠲除一切眾生瞋恚懈怠垢穢，以被德鎧所修精進，則以勸助於一切智，是為意力；若不慇懃妄想於道，不失威儀禮節之正，選擇精進，不得一切諸法處所，是智慧力。樂於閑居宴靜獨處，不慕眾會發興悅力，是為信力；所行精進修於禪定，興發脫門三昧正受，是精進力；因由所從致禪思者而不動搖，是為意力；於彼一心觀於無常、苦、空、非身，而不亂禪，不輕慢禪，不退轉禪，曉了善權方謀宜適，是為善權方便誘進牽致至於智力。聞於一切諸度無極道品之法，若能信此，是為信力；一切所聞執持不忘，能為他人嗟歎方便，設於彼法，若能奉遵若不奉遵，自察本末，是精進力；處於眾生其心不亂，遊於愛欲譬如蓮華，教化一切，是為意力；察三界空猶如泡沫、芭蕉、野馬、影、響、幻、化，開示未聞，是為智力。以清澄心慈向眾生仁靡不周，是為信力；信於大哀，心所興造不以懈怠，是精進力；心好正典不捨法樂常執奉行，是為意力；心無所著而不懷害，不造有二，無進不進，逮得靜觀修行正法，是智慧力。思惟人身，以無央數眾惡瑕穢荒亂眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告無言菩薩：「假使其心清澄無穢，能攝其意順道教者，是為信力；意所啟受而將養之，是精進力；若令其心常順志一，是為意力；心觀諸法一切如幻，是為智力。復次，信一切法皆悉為空，是為信力；所修精進解諸見縛，是為精進力；於內外空不懷恐怖，是為意力；觀究竟空本末悉空，為智慧力。無相無願於一切法，無所造行，是為信力；以此道法而為他人分別說者，是精進力；設使於此念于諸法所行安詳，是為意力；昔所講說方當宣暢令班宣者，一切推求永不可得，是為慧力。一切所有心自當思，欲以放捨信布施處，是為信力；有所放捨不懷懈倦，未曾怯劣大道，未曾違，捨施與發布施，又勸助道意，是為意力；不得施者亦無受者，不蒙想報，是智慧力。奉順禁戒成就真正信戒果實，是為信力；以所精進滅除諸毀戒之心，是為精進力；若以道心念之不忘，所尊禁戒，皆以勸助於一切智，是為意力；觀身如影、言如呼響、心如幻化，察於禁戒而無所行，是為智力。成就忍辱信於威勢，是為信力；所行精進，不聽眾想，不演麁辭欲加於人從邪徑，假使令支解割截身肉，集忍辱力，未曾懷瞋，慈心忍辱，是為精進力；所行忍辱則以勸助於一切智，是為意力；無身意識不得身心，是智慧力。道為精進不為懈怠，信於此者而心歡樂興盛篤信，是為信力；常行精進不捨須臾，亦無所著用化眾生，將護正典殖眾德本，奉事於佛供養隨順，皆為一切眾生之故，修治佛土莊嚴清淨名德之稱，是精進力；蠲除一切眾生瞋恚懈怠垢穢，以被德鎧所修精進，則以勸助於一切智，是為意力；若不慇懃妄想於道，不失威儀禮節之正，選擇精進，不得一切諸法處所，是智慧力。樂於閑居宴靜獨處，不慕眾會發興悅力，是為信力；所行精進修於禪定，興發脫門三昧正受，是精進力；因由所從致禪思者而不動搖，是為意力；於彼一心觀於無常、苦、空、非身，而不亂禪，不輕慢禪，不退轉禪，曉了善權方謀宜適，是為善權方便誘進牽致至於智力。聞於一切諸度無極道品之法，若能信此，是為信力；一切所聞執持不忘，能為他人嗟歎方便，設於彼法，若能奉遵若不奉遵，自察本末，是精進力；處於眾生其心不亂，遊於愛欲譬如蓮華，教化一切，是為意力；察三界空猶如泡沫、芭蕉、野馬、影、響、幻、化，開示未聞，是為智力。以清澄心慈向眾生仁靡不周，是為信力；信於大哀，心所興造不以懈怠，是精進力；心好正典不捨法樂常執奉行，是為意力；心無所著而不懷害，不造有二，無進不進，逮得靜觀修行正法，是智慧力。思惟人身，以無央數眾惡瑕穢荒亂眾

力，不得久存，供養於此𢤱悷蛇蚖，因由邪行，曉了如此，是為信力；若速眾沒苦痛之患眾惱並至，此則為是死生之義，觀察佛法，是精進力；假使心變在於不善終、不聽從，心亦不隨聲聞緣覺，又心不隨塵欲貪嫉，心亦不從毀戒惡智，是為意力；若入法慧分別慧句，入於宣暢體解之慧，過去當來今現在慧，是為智力。歡樂為信相，不退精進相，觀為意相，曉了為智相，行於信力，不捨進力，不失意力，修智慧力。為人說法應病與藥，曉了罣礙則為篤信；度諸罣礙而為精進；無所復著，是名曰意；而審曉礙則為智慧。好喜佛法興于篤信，以興篤信即發道意，是為信力；奉修眾行合集積累道品之法，是精進力；柔順法忍則為意力；設使逮得無所從生法忍，是則智力。信根為忍，則為意力；設使逮得無所從生法忍，是則智力。信根為信力；進根為精進力；意根為意力；禪思伏根，大聖達根，靡不周至，是智慧力。」佛說是時，八千菩薩逮得無所從生法忍，四萬二千人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力，不得久存，供養於此𢤱悷蛇蚖，因由邪行，曉了如此，是為信力；若速眾沒苦痛之患眾惱並至，此則為是死生之義，觀察佛法，是精進力；假使心變在於不善終、不聽從，心亦不隨聲聞緣覺，又心不隨塵欲貪嫉，心亦不從毀戒惡智，是為意力；若入法慧分別慧句，入於宣暢體解之慧，過去當來今現在慧，是為智力。歡樂為信相，不退精進相，觀為意相，曉了為智相，行於信力，不捨進力，不失意力，修智慧力。為人說法應病與藥，曉了罣礙則為篤信；度諸罣礙而為精進；無所復著，是名曰意；而審曉礙則為智慧。好喜佛法興于篤信，以興篤信即發道意，是為信力；奉修眾行合集積累道品之法，是精進力；柔順法忍則為意力；設使逮得無所從生法忍，是則智力。信根為忍，則為意力；設使逮得無所從生法忍，是則智力。信根為信力；進根為精進力；意根為意力；禪思伏根，大聖達根，靡不周至，是智慧力。」佛說是時，八千菩薩逮得無所從生法忍，四萬二千人皆發無上正真道意。