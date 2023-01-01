佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，海意！我今為汝宣說呼召帝釋天主祕密章句。而此章句，速能呼召帝釋天主，來護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！我今為汝宣說呼召帝釋天主祕密章句。而此章句，速能呼召帝釋天主，來護正法。」

爾時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 惹曳(引)(二) 惹野嚩底(三) 阿胝(引)(四) 摩酤哩(引)(五) 悉駄末底(六) 戌毘(引)扇底葛哩(引)(七) 那禰(引)儞(引)(八) 難(引)帝(引)(九) 難(引)多末底(十) 怛哩葛(二合)哩(引)(十一) 叉曳(引)(十二) 叉野目契(引)(十三) 阿嚩吒儞(十四) 尾嚩吒儞(十五) 波哩嚩吒儞(十六) 波哩砌(引)禰(引)(十七) 悉蜜哩(三合)底(十八) 悉蜜哩(三合)底散提(十九) 阿(引)誐蹉憍(引)尸迦儞哩𡁠(二合)多(引)(二十) 阿蘇囉(引)惹煬底禰(引)嚩(引)(二十一) 三摩踰(引)帝(引)阿(引)半努(引)(二十二) 達哩摩(二合)怛哩𡁠(二合)覩(引)囉摩(引)呬(二十三) 莎悉爹(二合)野曩部(引)多(引)喃(引)摩(引)囉叉(引)達哩摩(二合)左(引)哩𧹞(引)(二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 惹曳(引)(二) 惹野嚩底(三) 阿胝(引)(四) 摩酤哩(引)(五) 悉駄末底(六) 戌毘(引)扇底葛哩(引)(七) 那禰(引)儞(引)(八) 難(引)帝(引)(九) 難(引)多末底(十) 怛哩葛(二合)哩(引)(十一) 叉曳(引)(十二) 叉野目契(引)(十三) 阿嚩吒儞(十四) 尾嚩吒儞(十五) 波哩嚩吒儞(十六) 波哩砌(引)禰(引)(十七) 悉蜜哩(三合)底(十八) 悉蜜哩(三合)底散提(十九) 阿(引)誐蹉憍(引)尸迦儞哩𡁠(二合)多(引)(二十) 阿蘇囉(引)惹煬底禰(引)嚩(引)(二十一) 三摩踰(引)帝(引)阿(引)半努(引)(二十二) 達哩摩(二合)怛哩𡁠(二合)覩(引)囉摩(引)呬(二十三) 莎悉爹(二合)野曩部(引)多(引)喃(引)摩(引)囉叉(引)達哩摩(二合)左(引)哩𧹞(引)(二十四)

「海意！如是祕密章句，而能呼召帝釋天主，有此正法之處，來為作護，及能攝護其說法師。而彼法師，應當以此祕密章句，作持誦已，潔淨身心，依法沐浴，著新淨衣，處師子座；向於東方散擲妙花，祈求諸佛，願賜攝受；於諸眾生起大悲念，虔想帝釋天主哀愍，故來為我安布聽法之眾，令其嚴肅；復令此陀羅尼文句和合。如是等事現前所作，若彼法師，內心清淨戒行潔白，即能令其帝釋天主來為攝受，安布眾會，和合文句，善作加護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！如是祕密章句，而能呼召帝釋天主，有此正法之處，來為作護，及能攝護其說法師。而彼法師，應當以此祕密章句，作持誦已，潔淨身心，依法沐浴，著新淨衣，處師子座；向於東方散擲妙花，祈求諸佛，願賜攝受；於諸眾生起大悲念，虔想帝釋天主哀愍，故來為我安布聽法之眾，令其嚴肅；復令此陀羅尼文句和合。如是等事現前所作，若彼法師，內心清淨戒行潔白，即能令其帝釋天主來為攝受，安布眾會，和合文句，善作加護。」

爾時，帝釋天主現在此會，即從座起前白佛言：「如世尊勅，於後末世，若有法師而能受持此正法者，我當往彼，為其安布眾會，和合文句，而作加護；又此正法所在之處，為其攝受，令法久住。世尊！又此正法於後末世，我當為彼三十三天諸天子眾，常廣宣說。何以故？今此正法，即是過去、未來、現在諸佛世尊菩提之法，佛所讚故。又復我於過去、未來、現在諸佛世尊菩提之法，起尊重已，是故我當說此正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主現在此會，即從座起前白佛言：「如世尊勅，於後末世，若有法師而能受持此正法者，我當往彼，為其安布眾會，和合文句，而作加護；又此正法所在之處，為其攝受，令法久住。世尊！又此正法於後末世，我當為彼三十三天諸天子眾，常廣宣說。何以故？今此正法，即是過去、未來、現在諸佛世尊菩提之法，佛所讚故。又復我於過去、未來、現在諸佛世尊菩提之法，起尊重已，是故我當說此正法。」

爾時，世尊讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能作師子吼，發如是言，於後末世護持正法，如汝所言應如是行。又憍尸迦！以此正法攝受力故，能令諸天隨所願求常得最勝，阿修羅眾威光退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能作師子吼，發如是言，於後末世護持正法，如汝所言應如是行。又憍尸迦！以此正法攝受力故，能令諸天隨所願求常得最勝，阿修羅眾威光退失。

「復次，海意！我今為汝宣說攝伏諸魔天眾祕密章句，而此章句，速能攝伏諸魔天眾，來護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！我今為汝宣說攝伏諸魔天眾祕密章句，而此章句，速能攝伏諸魔天眾，來護正法。」

爾時世尊，即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即說陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 設彌(引)(二) 設摩嚩底(三) 設彌多設訖囉(二合)(四) 盎酤哩(引)(五) 𤚥酤哩(引)(六) 摩(引)囉𡁠帝(引)(七) 葛囉(引)膩(引)(八) 枳(引)踰(引)哩(九) 帝(引)野嚩底(十) 烏路(引)野儞(十一) 尾設姹(十二) 儞哩摩(二合)梨(引)(十三) 摩羅(引)鉢那曳(引)(十四) 枯枯哩(引)(十五) 珂誐(十六) 誐囉(二合)細(引)(十七) 誐囉(二合)薩泥(引)(十八) 烏目契(引)(十九) 鉢囉(引)目契(引)(二十) 阿(引)目契(引)(二十一) 設彌多(引)儞薩哩嚩(二合)誐囉(二合)賀滿駄那儞(二十二) 儞屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)禰那(二十三) 尾目訖多(二合、引)摩(引)囉播(引)舍(引)(二十四) 塞陀(二合、引)必多(引)沒駄母捺囉(二合、引)(二十五) 阿耨捺伽(二合、引)致多(引)薩哩嚩(二合)摩(引)賴(二十六) 蘇左哩多鉢哩戍𠆙(切身、引)(二十七) 尾誐蹉覩薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合、引)尼(二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 設彌(引)(二) 設摩嚩底(三) 設彌多設訖囉(二合)(四) 盎酤哩(引)(五) 𤚥酤哩(引)(六) 摩(引)囉𡁠帝(引)(七) 葛囉(引)膩(引)(八) 枳(引)踰(引)哩(九) 帝(引)野嚩底(十) 烏路(引)野儞(十一) 尾設姹(十二) 儞哩摩(二合)梨(引)(十三) 摩羅(引)鉢那曳(引)(十四) 枯枯哩(引)(十五) 珂誐(十六) 誐囉(二合)細(引)(十七) 誐囉(二合)薩泥(引)(十八) 烏目契(引)(十九) 鉢囉(引)目契(引)(二十) 阿(引)目契(引)(二十一) 設彌多(引)儞薩哩嚩(二合)誐囉(二合)賀滿駄那儞(二十二) 儞屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)禰那(二十三) 尾目訖多(二合、引)摩(引)囉播(引)舍(引)(二十四) 塞陀(二合、引)必多(引)沒駄母捺囉(二合、引)(二十五) 阿耨捺伽(二合、引)致多(引)薩哩嚩(二合)摩(引)賴(二十六) 蘇左哩多鉢哩戍𠆙(切身、引)(二十七) 尾誐蹉覩薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合、引)尼(二十八)

「海意！如是祕密章句，而能攝伏諸魔天眾，復能消除一切煩惱。彼說法師，以此祕密章句作持誦已，處于法座，普觀眾會悉住道場，廣運無量大慈之心，當於己身起醫王想，法如藥想，於聽法眾起病人想，於佛如來起正士想，法眼不失起久住想。如是等事，以此祕密章句加持力故，現前施作，廣為一切如應說法。是時周匝百由旬內諸魔天眾，悉不能來作破壞事。設復諸魔至法會者，亦復不能作諸障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！如是祕密章句，而能攝伏諸魔天眾，復能消除一切煩惱。彼說法師，以此祕密章句作持誦已，處于法座，普觀眾會悉住道場，廣運無量大慈之心，當於己身起醫王想，法如藥想，於聽法眾起病人想，於佛如來起正士想，法眼不失起久住想。如是等事，以此祕密章句加持力故，現前施作，廣為一切如應說法。是時周匝百由旬內諸魔天眾，悉不能來作破壞事。設復諸魔至法會者，亦復不能作諸障難。」

爾時，諸魔天眾現在此會，即從座起前白佛言：「世尊！我今見此海意菩薩大士，以威神力加持我故，置我於彼諸樂莊嚴世界之中。世尊！我今最初已悉棄捨諸魔事業，是故我等於此正法常當護持。後末世中，若城邑聚落若僧坊中，有人宣說此正法者，我當往彼，離諸慢心，恭敬、尊重、專注聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸魔天眾現在此會，即從座起前白佛言：「世尊！我今見此海意菩薩大士，以威神力加持我故，置我於彼諸樂莊嚴世界之中。世尊！我今最初已悉棄捨諸魔事業，是故我等於此正法常當護持。後末世中，若城邑聚落若僧坊中，有人宣說此正法者，我當往彼，離諸慢心，恭敬、尊重、專注聽受。」

爾時，世尊讚諸魔言：「善哉，善哉！汝等諸魔而能尊重如是正法，最先已捨諸魔事業。汝等今於如是法中有所獲得，此由海意菩薩大士神力所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚諸魔言：「善哉，善哉！汝等諸魔而能尊重如是正法，最先已捨諸魔事業。汝等今於如是法中有所獲得，此由海意菩薩大士神力所致。

「復次，海意！我今為汝宣說呼召娑婆界主大梵天王祕密章句。而此章句，速能呼召大梵天王，來法師所當為作護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！我今為汝宣說呼召娑婆界主大梵天王祕密章句。而此章句，速能呼召大梵天王，來法師所當為作護。」

爾時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 昧怛囉野(三合、引)哥(引)哩(引)(二) 葛魯拏(引)哥(引)哩(引)(三) 母禰多(引)哥(引)哩(引)(四) 烏閉(引)叉(引)哥(引)哩(引)(五) 沒駄(引)哥(引)哩(引)(六) 達哩摩(二合、引)哥(引)哩(引)(七) 僧伽(引)哥(引)哩(引)(八) 蘇訖哩(二合)多尾左曳(引)(九) 摩賀(引)尾多(引)泥(引)(十) 儞瑟波(二合)哩(引)那祇(引)(十一) 烏惹鉢底(十二) 烏儒(仁祖切)誐彌(引)(十三) 達哩摩(二合)那捺儞(十四) 薩爹鉢囉(二合)底瑟姹(二合、引)那(十五) 烏波鉢底尾戍提(引)(十六) 莎唧覩鉢設彌(引)(十七) 咩嚩路(引)葛野沒囉(二合)賀摩(二合)末踰(二合)底瑟姹(二合)(十八) 三摩(引)地阿(引)吠(引)叉(十九) 達哩摩(二合)左囉𧹞酤嚕(二十) 薩達哩摩(二合)波哩誐囉(二合)㰠訖哩(二合)多摩耨播(引)羅野(二十一) 沒駄泥帝零(二合)摩(引)咩嚩親那(二十二) 娑摩(二合)囉多達哩摩(二合)作葛囉(二合)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)喃酤嚕(二十三) 薩埵(引)尾輸(引)達喃鉢囉(二合)底屹哩(二合)賀(引)拏(二十四) 達哩摩(二合)那誐囉播(引)羅(引)擔(引)(二十五) 沒駄(引)提瑟姹(二合、引)喃摩(引)尾酤(引)鉢野(二十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 昧怛囉野(三合、引)哥(引)哩(引)(二) 葛魯拏(引)哥(引)哩(引)(三) 母禰多(引)哥(引)哩(引)(四) 烏閉(引)叉(引)哥(引)哩(引)(五) 沒駄(引)哥(引)哩(引)(六) 達哩摩(二合、引)哥(引)哩(引)(七) 僧伽(引)哥(引)哩(引)(八) 蘇訖哩(二合)多尾左曳(引)(九) 摩賀(引)尾多(引)泥(引)(十) 儞瑟波(二合)哩(引)那祇(引)(十一) 烏惹鉢底(十二) 烏儒(仁祖切)誐彌(引)(十三) 達哩摩(二合)那捺儞(十四) 薩爹鉢囉(二合)底瑟姹(二合、引)那(十五) 烏波鉢底尾戍提(引)(十六) 莎唧覩鉢設彌(引)(十七) 咩嚩路(引)葛野沒囉(二合)賀摩(二合)末踰(二合)底瑟姹(二合)(十八) 三摩(引)地阿(引)吠(引)叉(十九) 達哩摩(二合)左囉𧹞酤嚕(二十) 薩達哩摩(二合)波哩誐囉(二合)㰠訖哩(二合)多摩耨播(引)羅野(二十一) 沒駄泥帝零(二合)摩(引)咩嚩親那(二十二) 娑摩(二合)囉多達哩摩(二合)作葛囉(二合)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)喃酤嚕(二十三) 薩埵(引)尾輸(引)達喃鉢囉(二合)底屹哩(二合)賀(引)拏(二十四) 達哩摩(二合)那誐囉播(引)羅(引)擔(引)(二十五) 沒駄(引)提瑟姹(二合、引)喃摩(引)尾酤(引)鉢野(二十六)

「海意！如是祕密章句，而能呼召大梵天王。其說法師以此祕密章句作持誦已，應當依止梵行，住無礙心，隱密諸根，善護諸念，所言決定。於其身業善令清淨，於其語業真實攝護，善固心慧，善修忍行，善淨戒蘊，善發精進之力，善持多聞諦，善觀想令心調暢，極利慧根，善修正行，善護菩提心，善修慈觀，安立大悲，普令眾生畢竟解脫一切苦惱，普令眾生獲得妙樂。其說法師起是心已，當處師子之座，祈求大梵天王，願垂攝受，然後如應為佗說法。即時大梵天王與諸梵眾，來法師所而為護持。又復，海意！其說法師應當覺知。大梵天王至法會時，有諸善相，所謂一切眾會咸起慈心，或復眾會諸根無缺；或復互相安住菩提法中；或復愛樂法及法師，起尊重想；或離諸染污；或專注一心離散亂意；或復繫念於諸善法；或攝斂諸念止絕外聞，諦意聽法；或於法師所，昔未曾說，昔未曾聞諸妙法門，聞已能說。若有如是等諸相現時，當知即是大梵天王來至法會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！如是祕密章句，而能呼召大梵天王。其說法師以此祕密章句作持誦已，應當依止梵行，住無礙心，隱密諸根，善護諸念，所言決定。於其身業善令清淨，於其語業真實攝護，善固心慧，善修忍行，善淨戒蘊，善發精進之力，善持多聞諦，善觀想令心調暢，極利慧根，善修正行，善護菩提心，善修慈觀，安立大悲，普令眾生畢竟解脫一切苦惱，普令眾生獲得妙樂。其說法師起是心已，當處師子之座，祈求大梵天王，願垂攝受，然後如應為佗說法。即時大梵天王與諸梵眾，來法師所而為護持。又復，海意！其說法師應當覺知。大梵天王至法會時，有諸善相，所謂一切眾會咸起慈心，或復眾會諸根無缺；或復互相安住菩提法中；或復愛樂法及法師，起尊重想；或離諸染污；或專注一心離散亂意；或復繫念於諸善法；或攝斂諸念止絕外聞，諦意聽法；或於法師所，昔未曾說，昔未曾聞諸妙法門，聞已能說。若有如是等諸相現時，當知即是大梵天王來至法會。」

爾時，大梵天王現在此會，即從座起前白佛言：「世尊！在在處處若復有人宣說如是甚深正法者，我居梵界雖有無量禪定之樂，悉能棄置，即當往彼說法師所為作加護。世尊！加護之法，有其八種。何等為八？一者、加護其念，令彼如所聞法而不忘失；二者、加護其慧，令彼於甚深法不相違背；三者、加護其行，令彼於義皆悉解了；四者、加護辯才，令彼斷諸疑惑；五者、加護記說，令彼一切語言音聲聞者皆喜；六者、加護化度之法，令彼超勝一切眾會；七者、加護現法光明令無暗鈍；八者、加護得出離門，令其依法修證。世尊！我以如是八法，善作加護其說法師，而復我等於法師所，密常營衛令法久住，諸魔怨諍咸悉除滅；此等皆是如來威神之所建立，令其正法廣大流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王現在此會，即從座起前白佛言：「世尊！在在處處若復有人宣說如是甚深正法者，我居梵界雖有無量禪定之樂，悉能棄置，即當往彼說法師所為作加護。世尊！加護之法，有其八種。何等為八？一者、加護其念，令彼如所聞法而不忘失；二者、加護其慧，令彼於甚深法不相違背；三者、加護其行，令彼於義皆悉解了；四者、加護辯才，令彼斷諸疑惑；五者、加護記說，令彼一切語言音聲聞者皆喜；六者、加護化度之法，令彼超勝一切眾會；七者、加護現法光明令無暗鈍；八者、加護得出離門，令其依法修證。世尊！我以如是八法，善作加護其說法師，而復我等於法師所，密常營衛令法久住，諸魔怨諍咸悉除滅；此等皆是如來威神之所建立，令其正法廣大流布。」

爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！今此正法，惟願世尊威神建立，使令久住。於佛如來入涅槃後末世之中，若有深種善根諸眾生等，令得如是甚深經典，受於手中，或安篋笥展轉流布令不隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！今此正法，惟願世尊威神建立，使令久住。於佛如來入涅槃後末世之中，若有深種善根諸眾生等，令得如是甚深經典，受於手中，或安篋笥展轉流布令不隱沒。」

爾時，世尊受海意菩薩伸勸請已，即於眉間放眾色光，其光遍照此三千大千世界廣大明耀。而此三千大千世界之中，一切藥草、樹林、砂石如是種類，蒙光照觸，皆悉變成如來形像。所變之像，皆於大寶莊嚴道場之中而為供養。以佛威神所建立故，其所變化如來之像，即時各各異口同音作如是言：「世尊釋迦牟尼如來！威神建立此正法故，即彼十方一切如來，亦以威神共所建立。若彼諸佛威神建立故，即彼諸魔不能作其障難。世尊！正使魔眾其數猶如殑伽沙等，威勢增強盡其勇力，畢竟不能於此正法而興難事。所以者何？假使大地分裂破壞，一切大海而悉枯涸，諸須彌山碎若微塵，風可繫縛，日月墜地，空現色像，火中得水，水中得火，四大種中各有異性，一切眾生而同一心，虛空與地二事相合；假使若有如是等事，而亦不能於佛如來加持力中，而有少法可動可轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受海意菩薩伸勸請已，即於眉間放眾色光，其光遍照此三千大千世界廣大明耀。而此三千大千世界之中，一切藥草、樹林、砂石如是種類，蒙光照觸，皆悉變成如來形像。所變之像，皆於大寶莊嚴道場之中而為供養。以佛威神所建立故，其所變化如來之像，即時各各異口同音作如是言：「世尊釋迦牟尼如來！威神建立此正法故，即彼十方一切如來，亦以威神共所建立。若彼諸佛威神建立故，即彼諸魔不能作其障難。世尊！正使魔眾其數猶如殑伽沙等，威勢增強盡其勇力，畢竟不能於此正法而興難事。所以者何？假使大地分裂破壞，一切大海而悉枯涸，諸須彌山碎若微塵，風可繫縛，日月墜地，空現色像，火中得水，水中得火，四大種中各有異性，一切眾生而同一心，虛空與地二事相合；假使若有如是等事，而亦不能於佛如來加持力中，而有少法可動可轉。」

爾時，世尊即舉右手，置於尊者阿難頂上，而告之言：「阿難！汝當受持此之正法，於後末世廣宣流布，令得受持讀誦演說，使佛正法久住世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即舉右手，置於尊者阿難頂上，而告之言：「阿難！汝當受持此之正法，於後末世廣宣流布，令得受持讀誦演說，使佛正法久住世間。」

爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！見何義故，乃以如是甚深正法，付囑阿難苾芻？而阿難者具分限智；此會中有諸大菩薩，念慧深廣猶如大海莫知淵際。此諸菩薩不付囑邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！見何義故，乃以如是甚深正法，付囑阿難苾芻？而阿難者具分限智；此會中有諸大菩薩，念慧深廣猶如大海莫知淵際。此諸菩薩不付囑邪？」

佛言：「海意！非彼阿難己之慧力，而能受持如是正法，皆由如來威神建立。汝今當知！於後末世有諸眾生，於阿難所，聽受如是甚深正法，聞已信樂，生大歡喜，發希有心應作是言：『皆是如來不可思議威神建立，聲聞之人乃能如是受持甚深廣大經典。』此即如來威神加持力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！非彼阿難己之慧力，而能受持如是正法，皆由如來威神建立。汝今當知！於後末世有諸眾生，於阿難所，聽受如是甚深正法，聞已信樂，生大歡喜，發希有心應作是言：『皆是如來不可思議威神建立，聲聞之人乃能如是受持甚深廣大經典。』此即如來威神加持力故。」

時眾會中，或有天人作是思念：「彼海意菩薩，念總持力豈有間邪？何故世尊但說阿難多聞第一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾會中，或有天人作是思念：「彼海意菩薩，念總持力豈有間邪？何故世尊但說阿難多聞第一？」

爾時，尊者大迦葉知眾有疑，觀察大會，前白佛言：「世尊！海意菩薩念總持力豈有間邪？何故世尊但說阿難多聞第一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大迦葉知眾有疑，觀察大會，前白佛言：「世尊！海意菩薩念總持力豈有間邪？何故世尊但說阿難多聞第一？」

佛言：「迦葉！假使殑伽沙數等佛剎土中，攝聚眾生皆悉遍滿。於汝意云何？彼眾生界寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！假使殑伽沙數等佛剎土中，攝聚眾生皆悉遍滿。於汝意云何？彼眾生界寧為多不？」

迦葉白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「迦葉！正使如是諸眾生等，無前、無後一時皆得人身，一一皆具念總持力，悉與尊者阿難等無有異。若以如上諸眾生等念總持力，比海意菩薩念總持力，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。迦葉！此海意菩薩，能以十方諸佛世尊所說之法，皆悉任持而無障礙，非於一佛、二佛所說之法無障礙故。譬如天雨入大海中，非但容受一渧、二渧而無障礙，乃至容受一切雨滴悉無障礙，而彼大海不增、不減。海意菩薩亦復如是，悉能任持諸佛世尊所說之法，皆無障礙，非於一佛、二佛所說之法無障礙故，而是菩薩念總持力，亦無增、減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！正使如是諸眾生等，無前、無後一時皆得人身，一一皆具念總持力，悉與尊者阿難等無有異。若以如上諸眾生等念總持力，比海意菩薩念總持力，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。迦葉！此海意菩薩，能以十方諸佛世尊所說之法，皆悉任持而無障礙，非於一佛、二佛所說之法無障礙故。譬如天雨入大海中，非但容受一渧、二渧而無障礙，乃至容受一切雨滴悉無障礙，而彼大海不增、不減。海意菩薩亦復如是，悉能任持諸佛世尊所說之法，皆無障礙，非於一佛、二佛所說之法無障礙故，而是菩薩念總持力，亦無增、減。」

說是法時，會中有八千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，咸作是言：「我等當願各得念總持力，如海意菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中有八千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，咸作是言：「我等當願各得念總持力，如海意菩薩。」

爾時，會中諸天及人，各以妙花向佛世尊及海意菩薩，散擲供養。於是會中有一菩薩，名蓮花莊嚴，前白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此甚深法門，聞已信解，受持讀誦，如理伺察，依法修行者，是人得幾數福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸天及人，各以妙花向佛世尊及海意菩薩，散擲供養。於是會中有一菩薩，名蓮花莊嚴，前白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此甚深法門，聞已信解，受持讀誦，如理伺察，依法修行者，是人得幾數福？」

爾時，世尊即說伽陀，答蓮花莊嚴菩薩曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說伽陀，答蓮花莊嚴菩薩曰：

「正使大千世界中， 遍滿真金用施佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正使大千世界中， 遍滿真金用施佛；

聞是法藏信解時， 此福比前為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是法藏信解時， 此福比前為最勝。

正使十千世界中， 滿中珍寶施如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使十千世界中， 滿中珍寶施如來；

若能持讀此深經， 其福比前不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持讀此深經， 其福比前不可數。

又若十千世界中， 滿中珍寶廣行施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若十千世界中， 滿中珍寶廣行施；

若能宣說此深經， 其福勝前不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能宣說此深經， 其福勝前不可數。

正使千俱胝剎土， 廣積珍寶滿其中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使千俱胝剎土， 廣積珍寶滿其中；

普施諸佛世間尊， 修行此法勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施諸佛世間尊， 修行此法勝於彼。

十方殑伽沙數量， 寶嚴佛剎施如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方殑伽沙數量， 寶嚴佛剎施如來；

此法真實修學時， 其福比前不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法真實修學時， 其福比前不可數。

四種法具無邊福， 佛亦不能說邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種法具無邊福， 佛亦不能說邊際；

發菩提心并護法， 起大悲及修法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心并護法， 起大悲及修法行。

四種法具無量福， 智者聞已不生疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種法具無量福， 智者聞已不生疑；

虛空界與眾生界， 菩提心及諸佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空界與眾生界， 菩提心及諸佛智。

我此宣說正法寶， 震動十方俱胝剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此宣說正法寶， 震動十方俱胝剎；

放淨光明及雨花， 不鼓自鳴百種樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放淨光明及雨花， 不鼓自鳴百種樂。

一切菩薩大智士， 發最勝心伸偈讚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩大智士， 發最勝心伸偈讚；

聞此所說妙法門， 各得善利無虛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此所說妙法門， 各得善利無虛果。

從我得聞如是法， 眾生普獲諸善利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從我得聞如是法， 眾生普獲諸善利；

皆由如來所護持， 令菩提心無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由如來所護持， 令菩提心無忘失。

千俱胝數十方佛， 各各合掌而頂禮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千俱胝數十方佛， 各各合掌而頂禮；

稱讚德海大聖尊， 善住加持釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚德海大聖尊， 善住加持釋師子。

天、龍、修羅、緊那羅， 乾闥婆及夜叉等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、龍、修羅、緊那羅， 乾闥婆及夜叉等；

梵王、帝釋、護世天， 各處空中作是語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王、帝釋、護世天， 各處空中作是語：

『願釋師子久住世， 最上正法無減沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『願釋師子久住世， 最上正法無減沒，

勇猛菩薩聖眾尊， 護持如是深妙法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛菩薩聖眾尊， 護持如是深妙法。』

有受持此法眼者， 我等當往現其身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有受持此法眼者， 我等當往現其身；

於彼尊重及策勤， 密護令其無衰惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼尊重及策勤， 密護令其無衰惱。」

爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！今此正法是大法眼，是妙法印，是勝法幢，決擇諸法，分別諸法。而彼過去、未來、現在諸佛世尊，皆說是法。海意！我先已說，汝等應當尊重恭敬，志誠堅固如理修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！今此正法是大法眼，是妙法印，是勝法幢，決擇諸法，分別諸法。而彼過去、未來、現在諸佛世尊，皆說是法。海意！我先已說，汝等應當尊重恭敬，志誠堅固如理修行。」

佛說此經已，海意菩薩等諸大菩薩摩訶薩眾，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，一切大會聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，海意菩薩等諸大菩薩摩訶薩眾，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，一切大會聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

澂舉意刻藏，趙水臣歷授此方撰述數卷，讀之，心知其非佛語，不願刻，送還水臣。後得《淨印經》，則字字句句，無非甚深玅義。信是世尊金口所宣，快意踊躍。數十年前，曾夢大水充滿世界，而人民國土都無損礙。澂游衍其中，如常安樂。覺而異之，此非心想所及，無乃妖祥乎？今是經首，稱瑞應，適與夢符；則昔之現夢，今之值經，似非偶然。澂願藉是因緣，首度先父大學士文靖公嚴訥，先母一品夫人吳氏，即生蓮界，見佛聞法，得阿耨多羅三藐三菩提。次度一切冤親，一切眾生，悉成佛道，有一眾生不得度者，澂不取自度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澂舉意刻藏，趙水臣歷授此方撰述數卷，讀之，心知其非佛語，不願刻，送還水臣。後得《淨印經》，則字字句句，無非甚深玅義。信是世尊金口所宣，快意踊躍。數十年前，曾夢大水充滿世界，而人民國土都無損礙。澂游衍其中，如常安樂。覺而異之，此非心想所及，無乃妖祥乎？今是經首，稱瑞應，適與夢符；則昔之現夢，今之值經，似非偶然。澂願藉是因緣，首度先父大學士文靖公嚴訥，先母一品夫人吳氏，即生蓮界，見佛聞法，得阿耨多羅三藐三菩提。次度一切冤親，一切眾生，悉成佛道，有一眾生不得度者，澂不取自度。