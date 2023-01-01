佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，世尊，說是破魔法門時，一切魔宮皆悉暗暝，六種震動，如佛初坐菩提道場，未成正覺居菩薩位，爾時眉間放大光明，而諸魔宮亦皆暗瞑，同於今日，等無有異。是時諸惡魔眾，見斯廣大變異之相，速疾嚴整於四兵眾，猶如往昔詣菩提場所莊嚴相；今者亦然，領四兵眾，廣三十六由旬，皆悉遍滿，來至世尊大寶莊嚴大集會所。以佛世尊威神力故，而悉不能還復魔宮。又佛神力，魔眾來時，或見餘諸剎土有佛世尊，與不退轉諸菩薩眾，化度眾生，及斷諸有結證阿羅漢者，或有正見具足補特伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，說是破魔法門時，一切魔宮皆悉暗暝，六種震動，如佛初坐菩提道場，未成正覺居菩薩位，爾時眉間放大光明，而諸魔宮亦皆暗瞑，同於今日，等無有異。是時諸惡魔眾，見斯廣大變異之相，速疾嚴整於四兵眾，猶如往昔詣菩提場所莊嚴相；今者亦然，領四兵眾，廣三十六由旬，皆悉遍滿，來至世尊大寶莊嚴大集會所。以佛世尊威神力故，而悉不能還復魔宮。又佛神力，魔眾來時，或見餘諸剎土有佛世尊，與不退轉諸菩薩眾，化度眾生，及斷諸有結證阿羅漢者，或有正見具足補特伽羅。

爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！汝今見此諸惡魔眾如是莊嚴來眾會不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！汝今見此諸惡魔眾如是莊嚴來眾會不？」

海意白佛言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白佛言：「世尊！唯然已見。」

佛言：「海意！是諸魔眾至此會中，於我正法欲興難事，而汝今者當何所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！是諸魔眾至此會中，於我正法欲興難事，而汝今者當何所為？」

海意白言：「世尊！我今以此惡魔之眾，置於他方諸樂莊嚴世界之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白言：「世尊！我今以此惡魔之眾，置於他方諸樂莊嚴世界之中。」

爾時，會中尊者舍利子，即白海意菩薩言：「善哉，大士！諸樂莊嚴世界，為在何所？其佛說法復何名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中尊者舍利子，即白海意菩薩言：「善哉，大士！諸樂莊嚴世界，為在何所？其佛說法復何名字？」

海意菩薩言：「尊者舍利子！東方去此佛剎，過十二殑伽沙數等國土，有世界名諸樂莊嚴；其土有佛，號曰摧魔如來、應供、正等正覺，見在說法。以何緣故而此世界名諸樂莊嚴？尊者！謂彼世界有諸樂事、諸功德事、諸莊嚴事，若廣宣說彼勝妙事，縱一劫中說不能盡。以是緣故，其世界名諸樂莊嚴。又其佛號摧魔如來、應供、正等正覺者，謂彼世尊初坐菩提道場居菩薩位，未證一切智時，身放光明普照諸魔。其光所照，彼魔界中百俱胝魔眾，而一一魔各有千俱胝眷屬，是時諸魔詣菩薩所，欲於菩薩興諸難事。而此菩薩威神力故，其魔不能作諸障難，即時各發希有之心，向彼菩薩歸依頂禮，菩薩即為如應說法。魔聞法已深心清淨，即發阿耨多羅三藐三菩提心。其後彼佛證道果已，是故立名摧魔如來。又復彼佛，於過去世莊嚴劫中，居菩薩位時，名降伏魔。今此賢劫之中，得菩提已，能令諸魔發菩提心而為承事。其佛但為諸菩薩眾，唯說最上大乘之法，無復二乘之名。尊者！是故我今置此魔眾，往彼諸樂莊嚴世界之中，置於彼已，使諸魔眾不復興於魔之事業。於彼佛剎，與其降伏魔菩薩，同發菩提心已，圓滿菩提分法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩言：「尊者舍利子！東方去此佛剎，過十二殑伽沙數等國土，有世界名諸樂莊嚴；其土有佛，號曰摧魔如來、應供、正等正覺，見在說法。以何緣故而此世界名諸樂莊嚴？尊者！謂彼世界有諸樂事、諸功德事、諸莊嚴事，若廣宣說彼勝妙事，縱一劫中說不能盡。以是緣故，其世界名諸樂莊嚴。又其佛號摧魔如來、應供、正等正覺者，謂彼世尊初坐菩提道場居菩薩位，未證一切智時，身放光明普照諸魔。其光所照，彼魔界中百俱胝魔眾，而一一魔各有千俱胝眷屬，是時諸魔詣菩薩所，欲於菩薩興諸難事。而此菩薩威神力故，其魔不能作諸障難，即時各發希有之心，向彼菩薩歸依頂禮，菩薩即為如應說法。魔聞法已深心清淨，即發阿耨多羅三藐三菩提心。其後彼佛證道果已，是故立名摧魔如來。又復彼佛，於過去世莊嚴劫中，居菩薩位時，名降伏魔。今此賢劫之中，得菩提已，能令諸魔發菩提心而為承事。其佛但為諸菩薩眾，唯說最上大乘之法，無復二乘之名。尊者！是故我今置此魔眾，往彼諸樂莊嚴世界之中，置於彼已，使諸魔眾不復興於魔之事業。於彼佛剎，與其降伏魔菩薩，同發菩提心已，圓滿菩提分法。」

爾時，諸惡魔眾聞是語已，生大驚怖身毛悚豎，即欲離彼眾會，以佛威神力不能去，又不能隱蔽其身而極增懼，即各向佛歸依頂禮，作是白言：「救我。世尊！救我。善逝！無令海意菩薩置我於彼世界之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸惡魔眾聞是語已，生大驚怖身毛悚豎，即欲離彼眾會，以佛威神力不能去，又不能隱蔽其身而極增懼，即各向佛歸依頂禮，作是白言：「救我。世尊！救我。善逝！無令海意菩薩置我於彼世界之中。」

爾時，佛告諸魔眾言：「汝等諸魔勿生驚怖，菩薩大士於諸眾生不起嬈害。汝等應當自於海意菩薩之前求忍悔謝，必當為汝善作救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸魔眾言：「汝等諸魔勿生驚怖，菩薩大士於諸眾生不起嬈害。汝等應當自於海意菩薩之前求忍悔謝，必當為汝善作救護。」

爾時，魔眾即各合掌，向海意菩薩稽首白言：「我今悔謝，大士忍可！勿置我於諸樂莊嚴世界之中。如我所作，不復第二往彼眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔眾即各合掌，向海意菩薩稽首白言：「我今悔謝，大士忍可！勿置我於諸樂莊嚴世界之中。如我所作，不復第二往彼眾會。」

海意菩薩言：「諸魔當知！我今於汝無復可忍。何以故？菩薩於一切眾生，究竟常忍。汝等諸魔今宜往彼諸樂莊嚴世界之中，觀彼世界眾莊嚴事。彼摧魔如來，於汝魔眾無所嬈害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩言：「諸魔當知！我今於汝無復可忍。何以故？菩薩於一切眾生，究竟常忍。汝等諸魔今宜往彼諸樂莊嚴世界之中，觀彼世界眾莊嚴事。彼摧魔如來，於汝魔眾無所嬈害。」

爾時海意菩薩，即舒右臂金色晃耀，安於魔頂而為加持，作如是言：「若法真實，此真實語，諸菩薩者於法無慳亦無祕吝，以此真實語故，如我所有如是神力，令此魔眾皆悉獲得。」海意菩薩作是語已，而諸魔眾即得自在神力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時海意菩薩，即舒右臂金色晃耀，安於魔頂而為加持，作如是言：「若法真實，此真實語，諸菩薩者於法無慳亦無祕吝，以此真實語故，如我所有如是神力，令此魔眾皆悉獲得。」海意菩薩作是語已，而諸魔眾即得自在神力具足。

爾時，此三千大千世界六種震動，而諸魔眾，於此會中隱身不現，於須臾頃，到彼諸樂莊嚴世界之中，皆是海意菩薩加持力故。是時魔眾到彼國已，即詣摧魔如來、應供、正等正覺所，頭面著地禮佛雙足，右繞七匝退住一面。於是彼佛剎中有一菩薩，名降伏魔，見是相已，白其佛言：「世尊！今此劣弱尠有威光，狀貌異常人可惡者，從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界六種震動，而諸魔眾，於此會中隱身不現，於須臾頃，到彼諸樂莊嚴世界之中，皆是海意菩薩加持力故。是時魔眾到彼國已，即詣摧魔如來、應供、正等正覺所，頭面著地禮佛雙足，右繞七匝退住一面。於是彼佛剎中有一菩薩，名降伏魔，見是相已，白其佛言：「世尊！今此劣弱尠有威光，狀貌異常人可惡者，從何所來？」

其佛答言：「善男子！西方去此佛剎，過十二殑伽沙數等世界，有一世界名曰娑婆，彼佛世尊號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，今現在彼大寶莊嚴道場，廣大宣說大集會正法。復有十方世界無量阿僧祇出過算數諸大菩薩，皆悉來集聽受正法。而彼會中有一菩薩，名曰海意，善被不可思議大堅固鎧，而能請問釋迦牟尼如來如是正法。當說法時有惡魔眾，至彼會中欲興難事，於是海意菩薩大士，置其魔眾而來至此，為欲化度作成辦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛答言：「善男子！西方去此佛剎，過十二殑伽沙數等世界，有一世界名曰娑婆，彼佛世尊號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，今現在彼大寶莊嚴道場，廣大宣說大集會正法。復有十方世界無量阿僧祇出過算數諸大菩薩，皆悉來集聽受正法。而彼會中有一菩薩，名曰海意，善被不可思議大堅固鎧，而能請問釋迦牟尼如來如是正法。當說法時有惡魔眾，至彼會中欲興難事，於是海意菩薩大士，置其魔眾而來至此，為欲化度作成辦故。」

爾時，降伏魔菩薩白諸魔言：「我等今者與汝諸魔，同發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？我昔亦甞處於魔類，於諸眾生種善根時而生障難，其後於此如來法中，發阿耨多羅三藐三菩提心。是故今時汝等諸魔，宜應速發阿耨多羅三藐三菩提心。」爾時諸魔深心堅固，各發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已咸作是言：「我等已發阿耨多羅三藐三菩提心，永不復作魔之事業。」於是降伏魔菩薩，即命其魔，同處於彼眾寶莊嚴師子之座，而勸請言：「善男子！云何是彼釋迦牟尼如來所說大集會正法，隨汝所樂今當演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏魔菩薩白諸魔言：「我等今者與汝諸魔，同發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？我昔亦甞處於魔類，於諸眾生種善根時而生障難，其後於此如來法中，發阿耨多羅三藐三菩提心。是故今時汝等諸魔，宜應速發阿耨多羅三藐三菩提心。」爾時諸魔深心堅固，各發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已咸作是言：「我等已發阿耨多羅三藐三菩提心，永不復作魔之事業。」於是降伏魔菩薩，即命其魔，同處於彼眾寶莊嚴師子之座，而勸請言：「善男子！云何是彼釋迦牟尼如來所說大集會正法，隨汝所樂今當演說。」

爾時，諸魔承海意菩薩威神之力所加持故，尋即處于師子之座，從其口門及諸毛孔出清淨音，猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法，如是文字、如是章句，一一宣說滿足無遺，於其中間亦無增減。時降伏魔菩薩，於其魔所，得聞如是大集會正法已，生希有心，白彼佛言：「世尊！我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來；又欲見彼海意菩薩并十方世界所來集會諸大菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸魔承海意菩薩威神之力所加持故，尋即處于師子之座，從其口門及諸毛孔出清淨音，猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法，如是文字、如是章句，一一宣說滿足無遺，於其中間亦無增減。時降伏魔菩薩，於其魔所，得聞如是大集會正法已，生希有心，白彼佛言：「世尊！我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來；又欲見彼海意菩薩并十方世界所來集會諸大菩薩摩訶薩眾。」

時彼世界摧魔如來，即於眉間放大光明，名曰普現一切色相，是光遍照西方去此十二殑伽沙數等諸佛剎土乃至娑婆世界，廣大明耀相續不斷。彼諸樂莊嚴世界諸菩薩眾，皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中，處百千種色相嚴飾寶師子座，為十方世界諸來集會大菩薩眾，廣大宣說大集會正法。又復見此娑婆世界大水盈滿，猶如大海，普觀是中悉無障礙。又見十方世界所來集會諸大菩薩，各各坐於眾寶莊嚴大蓮花上，聽受正法，其花縱廣一俱盧舍。而諸大士見是相已，生歡喜心適悅慶快，即以妙花，遙向釋迦牟尼如來散擲供養。所散之花，以佛世尊威神力故，悉於釋迦牟尼如來頂上，結成廣大殊妙花蓋。時此佛會，一切大眾見是花蓋於佛頂上乘空而住，生希有心，俱白佛言：「世尊！今此花蓋從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼世界摧魔如來，即於眉間放大光明，名曰普現一切色相，是光遍照西方去此十二殑伽沙數等諸佛剎土乃至娑婆世界，廣大明耀相續不斷。彼諸樂莊嚴世界諸菩薩眾，皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中，處百千種色相嚴飾寶師子座，為十方世界諸來集會大菩薩眾，廣大宣說大集會正法。又復見此娑婆世界大水盈滿，猶如大海，普觀是中悉無障礙。又見十方世界所來集會諸大菩薩，各各坐於眾寶莊嚴大蓮花上，聽受正法，其花縱廣一俱盧舍。而諸大士見是相已，生歡喜心適悅慶快，即以妙花，遙向釋迦牟尼如來散擲供養。所散之花，以佛世尊威神力故，悉於釋迦牟尼如來頂上，結成廣大殊妙花蓋。時此佛會，一切大眾見是花蓋於佛頂上乘空而住，生希有心，俱白佛言：「世尊！今此花蓋從何所來？」

佛言：「諸仁者！而此花蓋，是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大眾，遙向此會散擲妙花而伸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸仁者！而此花蓋，是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大眾，遙向此會散擲妙花而伸供養。」

而此眾會，咸白佛言：「世尊！我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來，亦欲見此所往諸魔之眾并其世界所施作事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而此眾會，咸白佛言：「世尊！我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來，亦欲見此所往諸魔之眾并其世界所施作事。」

爾時，世尊，知其眾會之所樂欲，即告海意菩薩言：「善男子！今此眾會樂見諸樂莊嚴世界，亦欲見彼摧魔如來。汝可現之，使諸大眾咸悉瞻奉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，知其眾會之所樂欲，即告海意菩薩言：「善男子！今此眾會樂見諸樂莊嚴世界，亦欲見彼摧魔如來。汝可現之，使諸大眾咸悉瞻奉。」

於是海意菩薩承佛教勅，即時於其足十指間，放十千光明，其光普照東方去此十二殑伽沙數等諸佛剎土乃至諸樂莊嚴世界，廣大明耀相續不斷。時此會中一切大眾，悉見諸樂莊嚴世界，及得見彼摧魔如來。又見諸魔在彼佛會，處于法座，廣為眾說大集會正法。此會大眾見是相已，生希有心，各各從於蓮花座起，遙向摧魔如來合掌頂禮，各以妙花散擲供養；所散之花，以佛世尊威神力故，於彼摧魔如來頂上，結成廣大妙花樓閣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海意菩薩承佛教勅，即時於其足十指間，放十千光明，其光普照東方去此十二殑伽沙數等諸佛剎土乃至諸樂莊嚴世界，廣大明耀相續不斷。時此會中一切大眾，悉見諸樂莊嚴世界，及得見彼摧魔如來。又見諸魔在彼佛會，處于法座，廣為眾說大集會正法。此會大眾見是相已，生希有心，各各從於蓮花座起，遙向摧魔如來合掌頂禮，各以妙花散擲供養；所散之花，以佛世尊威神力故，於彼摧魔如來頂上，結成廣大妙花樓閣。

爾時，魔眾白彼摧魔如來言：「世尊！我等今欲還復娑婆世界釋迦牟尼佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔眾白彼摧魔如來言：「世尊！我等今欲還復娑婆世界釋迦牟尼佛所。」

彼佛告言：「諸善男子！汝可還復，今正是時。」於是諸魔頭面著地，禮彼佛足，右繞七匝，以海意菩薩威神力故，於彼剎中隱而不現，經須臾頃還於娑婆世界，到已頭面禮釋迦牟尼佛足，右繞七匝，退住一面攝心諦意恭敬歸向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告言：「諸善男子！汝可還復，今正是時。」於是諸魔頭面著地，禮彼佛足，右繞七匝，以海意菩薩威神力故，於彼剎中隱而不現，經須臾頃還於娑婆世界，到已頭面禮釋迦牟尼佛足，右繞七匝，退住一面攝心諦意恭敬歸向。

爾時，尊者舍利子告諸魔言：「諸仁者！汝等見彼諸樂莊嚴世界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子告諸魔言：「諸仁者！汝等見彼諸樂莊嚴世界不？」

諸魔答言：「我等已見。尊者！彼土希有清淨可愛，是為清淨無垢最上所居。我等見已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔答言：「我等已見。尊者！彼土希有清淨可愛，是為清淨無垢最上所居。我等見已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」

尊者舍利子言：「諸仁者！汝等已發阿耨多羅三藐三菩提心，不應復作諸魔事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子言：「諸仁者！汝等已發阿耨多羅三藐三菩提心，不應復作諸魔事業。」

魔言：「不也。尊者！若有善住深固心者，諸菩薩眾乃能施作諸魔事業。何以故？如諸菩薩善住深固心者，即有力能隨其所應發起魔事。以是緣故，尊者當知！諸有菩薩施作魔事，此說即是佛之事業，非魔事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「不也。尊者！若有善住深固心者，諸菩薩眾乃能施作諸魔事業。何以故？如諸菩薩善住深固心者，即有力能隨其所應發起魔事。以是緣故，尊者當知！諸有菩薩施作魔事，此說即是佛之事業，非魔事業。」

爾時，諸魔於此佛剎現神變已，此眾會中，有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心；於魔眾中，復有一萬天子，發阿耨多羅三藐三菩提心，異口同音作如是言：「世尊！我等悉願生彼諸樂莊嚴世界之中。」作是語已，於是釋迦牟尼如來即記之曰：「汝等當生彼佛剎中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸魔於此佛剎現神變已，此眾會中，有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心；於魔眾中，復有一萬天子，發阿耨多羅三藐三菩提心，異口同音作如是言：「世尊！我等悉願生彼諸樂莊嚴世界之中。」作是語已，於是釋迦牟尼如來即記之曰：「汝等當生彼佛剎中。」

爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！諸佛如來菩提之法，諸魔外道多生障難。惟願世尊威神建立，令此正法久住世間，復於如是甚深經典攝受護持。世尊！若此經典，得佛如來所加持故而不隱沒，受持讀誦廣大流布，令諸魔眾伺不得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！諸佛如來菩提之法，諸魔外道多生障難。惟願世尊威神建立，令此正法久住世間，復於如是甚深經典攝受護持。世尊！若此經典，得佛如來所加持故而不隱沒，受持讀誦廣大流布，令諸魔眾伺不得便。」

佛告海意菩薩言：「海意！我今建立此之正法。若有眾生欲發精進，種諸善根為作成熟，化度之者，當於如是甚深經典，如法受持為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海意菩薩言：「海意！我今建立此之正法。若有眾生欲發精進，種諸善根為作成熟，化度之者，當於如是甚深經典，如法受持為他演說。」

復次，佛告海意菩薩言：「汝今諦聽，極善作意！今為汝說呼召四大天王祕密章句，而此章句速能召集四大天王，有此正法之處來為作護，亦當攝護其說法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告海意菩薩言：「汝今諦聽，極善作意！今為汝說呼召四大天王祕密章句，而此章句速能召集四大天王，有此正法之處來為作護，亦當攝護其說法師。」

爾時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 三彌(引)(二) 三摩散底(三) 薩囉尼(引)(四) 娑(引)囉嚩底(五) 達泥(引)(六) 達那嚩底(七) 度度彌(引)(八) 度度摩底(九) 阿(引)縛哩多(二合)泥(引)(十) 阿末里(引)(十一) 尾末里(引)(十二) 尾囉𡁠(引)(十三) 葛葛哩(引)(十四) 葛葛尼(引)(十五) 虎魯(十六) 虎魯嚩底(十七) 虎魯散提(十八) 儞哩伽(二合、引)薩儞(十九) 阿(引)嚩致(引)(二十) 尾嚩致(引)(二十一) 末末枯末底(二十二) 摩(引)囉𡁠帝(引)(二十三) 尾戍提(引)(二十四) 尾戍駄嚩底(二十五) 彌彌里(引)(二十六) 末努(引)賀囉莎(引)賀(引)(二十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)(一句) 三彌(引)(二) 三摩散底(三) 薩囉尼(引)(四) 娑(引)囉嚩底(五) 達泥(引)(六) 達那嚩底(七) 度度彌(引)(八) 度度摩底(九) 阿(引)縛哩多(二合)泥(引)(十) 阿末里(引)(十一) 尾末里(引)(十二) 尾囉𡁠(引)(十三) 葛葛哩(引)(十四) 葛葛尼(引)(十五) 虎魯(十六) 虎魯嚩底(十七) 虎魯散提(十八) 儞哩伽(二合、引)薩儞(十九) 阿(引)嚩致(引)(二十) 尾嚩致(引)(二十一) 末末枯末底(二十二) 摩(引)囉𡁠帝(引)(二十三) 尾戍提(引)(二十四) 尾戍駄嚩底(二十五) 彌彌里(引)(二十六) 末努(引)賀囉莎(引)賀(引)(二十七)

「海意！如是祕密章句，速能呼召四大天王來護持此甚深正法，及能攝護其說法師。又此章句，能令法師善說此法，如所作已諦觀四方起大慈心。是時四大天王以此秘密章句所呼召故，皆來攝受諸說法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！如是祕密章句，速能呼召四大天王來護持此甚深正法，及能攝護其說法師。又此章句，能令法師善說此法，如所作已諦觀四方起大慈心。是時四大天王以此秘密章句所呼召故，皆來攝受諸說法者。」

爾時，四大天王現在此會，即從座起前詣佛所，合掌頂禮而白佛言：「世尊！若有眾生，於此最上甚深正法，真實了知，而能為他如理宣說者，我等四王并諸眷屬，常來營衛護持正法，復當攝護其說法師，令無障難及無衰惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王現在此會，即從座起前詣佛所，合掌頂禮而白佛言：「世尊！若有眾生，於此最上甚深正法，真實了知，而能為他如理宣說者，我等四王并諸眷屬，常來營衛護持正法，復當攝護其說法師，令無障難及無衰惱。」