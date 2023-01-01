佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應當修學汝等大士諸所施作。菩薩不應但修捷語利辯，應當如說亦然能行。云何是菩薩如說不能行？海意！謂若菩薩雖具辯慧，而不積集諸善菩提分法，而作是言：『我當成佛已，普召一切眾生，廣行法施，令諸眾生得法滿足。』然此菩薩，不能勤行修習多聞，亦不積集諸善菩提分法，虛誑一切眾生；此即是為如說不能行。海意！若有菩薩作如是言：『我當成佛已，普召一切眾生，廣行法施，令諸眾生得法滿足。』時彼菩薩而能勤行修習多聞，亦復積集諸善菩提分法，此即是為如說能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告海意菩薩言：「海意！若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應當修學汝等大士諸所施作。菩薩不應但修捷語利辯，應當如說亦然能行。云何是菩薩如說不能行？海意！謂若菩薩雖具辯慧，而不積集諸善菩提分法，而作是言：『我當成佛已，普召一切眾生，廣行法施，令諸眾生得法滿足。』然此菩薩，不能勤行修習多聞，亦不積集諸善菩提分法，虛誑一切眾生；此即是為如說不能行。海意！若有菩薩作如是言：『我當成佛已，普召一切眾生，廣行法施，令諸眾生得法滿足。』時彼菩薩而能勤行修習多聞，亦復積集諸善菩提分法，此即是為如說能行。

「海意！又復如說不能行者，譬如世間若王、若臣普召國中一切人民，欲餉美膳悉令飽滿，而不備辦所須飲食，虛誑國中一切人民。是諸人眾既誤所食，各於異處求以食之，心懷恚恨呵責而出。海意！菩薩亦復如是，願為一切眾生未度者令度，未解脫者令得解脫，未安隱者令得安隱，未涅槃者令至涅槃；而彼菩薩雖有是願，而不勤修多聞，亦不積集諸善菩提分法，此即是為如說不能行。彼菩薩者，虛誑天人世間，賢聖呵毀亦復嫌棄，安立諍訟而不能為大智之主，不能畢竟圓滿誓願。海意！若欲發起最極難得最上大智，應當於彼無上大乘不生懈退。是故當知！菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！又復如說不能行者，譬如世間若王、若臣普召國中一切人民，欲餉美膳悉令飽滿，而不備辦所須飲食，虛誑國中一切人民。是諸人眾既誤所食，各於異處求以食之，心懷恚恨呵責而出。海意！菩薩亦復如是，願為一切眾生未度者令度，未解脫者令得解脫，未安隱者令得安隱，未涅槃者令至涅槃；而彼菩薩雖有是願，而不勤修多聞，亦不積集諸善菩提分法，此即是為如說不能行。彼菩薩者，虛誑天人世間，賢聖呵毀亦復嫌棄，安立諍訟而不能為大智之主，不能畢竟圓滿誓願。海意！若欲發起最極難得最上大智，應當於彼無上大乘不生懈退。是故當知！菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間。

「復次，海意！諸菩薩者，或有人來求請說法時，彼菩薩即當隨言：『我為汝說如是之法，以如是法化度於汝，乃至棄捨己身亦不吝惜。』而是菩薩即不虛誑一切眾生，如是因緣汝應當知。復次，海意！我念過去無量無數阿僧祇劫之前，有一師子獸王，名不壞身，處於深山巖窟之中，常行慈心，視護一切眾生，但以草葉、花果而為所食。時彼巖中有二獼猴雄雌共居，後生二子，欲有他行，乃以其子付託獸王而為守護，付已他行。有一鷲王名曰利見，飛處空中忽然至地，搏取猴子旋轉於空。時師子王見其被搏，即向鷲王，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！諸菩薩者，或有人來求請說法時，彼菩薩即當隨言：『我為汝說如是之法，以如是法化度於汝，乃至棄捨己身亦不吝惜。』而是菩薩即不虛誑一切眾生，如是因緣汝應當知。復次，海意！我念過去無量無數阿僧祇劫之前，有一師子獸王，名不壞身，處於深山巖窟之中，常行慈心，視護一切眾生，但以草葉、花果而為所食。時彼巖中有二獼猴雄雌共居，後生二子，欲有他行，乃以其子付託獸王而為守護，付已他行。有一鷲王名曰利見，飛處空中忽然至地，搏取猴子旋轉於空。時師子王見其被搏，即向鷲王，說伽陀曰：

「『奇哉鷲王汝知我， 放捨此二獼猴子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奇哉鷲王汝知我， 放捨此二獼猴子；

我此守護令無畏， 與彼歸趣勿生害。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此守護令無畏， 與彼歸趣勿生害。』

「爾時，鷲王即說伽陀答師子王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，鷲王即說伽陀答師子王曰：

「『獸王若能捨己身， 我當捨此二猴子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『獸王若能捨己身， 我當捨此二猴子；

我處空中此為食， 無食居空何所為？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處空中此為食， 無食居空何所為？』

「師子獸王又復答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子獸王又復答曰：

「『我寧捨身與汝食， 汝今速放此二猴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我寧捨身與汝食， 汝今速放此二猴；

我願視護至菩提， 智者應無虛妄語。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願視護至菩提， 智者應無虛妄語。』

「於是師子獸王說伽陀已，深心堅固而無虛妄，將捨其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是師子獸王說伽陀已，深心堅固而無虛妄，將捨其身。

「爾時鷲王見是事已，歎未曾有，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時鷲王見是事已，歎未曾有，說伽陀曰：

「『世間性命為滋長， 能捨己身為護他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間性命為滋長， 能捨己身為護他；

我今捨此二猴子， 令汝久住修法行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今捨此二猴子， 令汝久住修法行。』

「海意！汝今當知！彼時不壞身師子王者，勿起異見，即我身是。雄獼猴者，大迦葉是。雌獼猴者，賢護苾芻尼是。二獼猴子者，今羅睺羅及阿難是。利見鷲王者，善愛苾芻是。以是當知！菩薩摩訶薩寧捨己身，終不棄捨為他作護，此即圓滿如說能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！汝今當知！彼時不壞身師子王者，勿起異見，即我身是。雄獼猴者，大迦葉是。雌獼猴者，賢護苾芻尼是。二獼猴子者，今羅睺羅及阿難是。利見鷲王者，善愛苾芻是。以是當知！菩薩摩訶薩寧捨己身，終不棄捨為他作護，此即圓滿如說能行。

「復次，海意！又云何是如說能行顯明之相？所謂菩薩如說布施，即當棄捨一切所有，如所顯示，此名能行。菩薩如說持戒，即當成辦一切戒學及頭陀功德，如所顯示，此名能行。菩薩如說忍辱，即於忿恚諸有過失皆悉斷除，如所顯示，此名能行。菩薩如說精進，即當於諸善法勤求修習，如所顯示，此名能行。菩薩如說禪定，即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底，如所顯示，此名能行。菩薩如說智慧，即當分別一切章句，起善巧智辯才決定，如所顯示，此名能行。以要言之，乃至菩薩如說斷一切不善法，集一切善法，即當斷除一切不善之法，勤求修習一切善法，如所顯示，此名能行。菩薩如說質直，即當無諸諂誑虛妄，此名能行。如說方便，即當開示方便之門，此名能行。如說勤勇，即當策勤離諸懈退，此名能行。如說深心堅固，即當離著趣向勝道，此名能行。如說誓願，即當畢竟圓滿諸願，此名能行。如說聞持，即當如聞而善修習，此名能行。如說積集善行，即當身心俱無懈倦，此名能行。如說離慢，即當圓滿勝智，此名能行。如說積集戒行，即當於戒無所缺漏，此名能行。如說初發心位，即當成辦菩薩勝行，此名能行。如說無生法忍之位，即當進趣不退轉地，此名能行。如說一生補處之位，即當進向坐菩提場，此名能行。如說堅固積集，即當現證一切智果，此名能行。如說轉妙法輪，即當於三寶種使令不斷，此名能行。海意！如是等法，是為菩薩如說能行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！又云何是如說能行顯明之相？所謂菩薩如說布施，即當棄捨一切所有，如所顯示，此名能行。菩薩如說持戒，即當成辦一切戒學及頭陀功德，如所顯示，此名能行。菩薩如說忍辱，即於忿恚諸有過失皆悉斷除，如所顯示，此名能行。菩薩如說精進，即當於諸善法勤求修習，如所顯示，此名能行。菩薩如說禪定，即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底，如所顯示，此名能行。菩薩如說智慧，即當分別一切章句，起善巧智辯才決定，如所顯示，此名能行。以要言之，乃至菩薩如說斷一切不善法，集一切善法，即當斷除一切不善之法，勤求修習一切善法，如所顯示，此名能行。菩薩如說質直，即當無諸諂誑虛妄，此名能行。如說方便，即當開示方便之門，此名能行。如說勤勇，即當策勤離諸懈退，此名能行。如說深心堅固，即當離著趣向勝道，此名能行。如說誓願，即當畢竟圓滿諸願，此名能行。如說聞持，即當如聞而善修習，此名能行。如說積集善行，即當身心俱無懈倦，此名能行。如說離慢，即當圓滿勝智，此名能行。如說積集戒行，即當於戒無所缺漏，此名能行。如說初發心位，即當成辦菩薩勝行，此名能行。如說無生法忍之位，即當進趣不退轉地，此名能行。如說一生補處之位，即當進向坐菩提場，此名能行。如說堅固積集，即當現證一切智果，此名能行。如說轉妙法輪，即當於三寶種使令不斷，此名能行。海意！如是等法，是為菩薩如說能行。」

當佛世尊說是如說能行法時，會中有五千菩薩，悉得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛世尊說是如說能行法時，會中有五千菩薩，悉得無生法忍。

爾時，有一菩薩，名蓮花莊嚴，前白佛言：「希有世尊！諸佛如來以如說能行故，即得一切最上佛法。世尊！如佛所言修行，是即如說能行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一菩薩，名蓮花莊嚴，前白佛言：「希有世尊！諸佛如來以如說能行故，即得一切最上佛法。世尊！如佛所言修行，是即如說能行。」

佛言：「善男子！汝知修行法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝知修行法不？」

菩薩白佛言：「我知。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩白佛言：「我知。世尊！」

佛言：「善男子！隨汝樂說修行之法，汝今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨汝樂說修行之法，汝今當說。」

菩薩白佛言：「世尊！修行者，如佛所說，即一切法平等。平等知已，於正位中，以善巧智而不取證三摩鉢底，此為菩薩正所修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩白佛言：「世尊！修行者，如佛所說，即一切法平等。平等知已，於正位中，以善巧智而不取證三摩鉢底，此為菩薩正所修行。」

山王菩薩言：「世尊！我亦樂說修行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山王菩薩言：「世尊！我亦樂說修行之法。」

佛言：「善男子！隨汝意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨汝意說。」

菩薩白佛言：「世尊！無所修是修行。何以故？菩薩觀一切法都無所得，若有所修而非修行，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩白佛言：「世尊！無所修是修行。何以故？菩薩觀一切法都無所得，若有所修而非修行，此即是為正修行。」

功德光照王菩薩言：「世尊！心若隨流乃識有所轉，何名修行？若菩薩識心於一切法無住，彼即無有少法可住。若無少法可住，彼即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光照王菩薩言：「世尊！心若隨流乃識有所轉，何名修行？若菩薩識心於一切法無住，彼即無有少法可住。若無少法可住，彼即是為正修行。」

高炬王菩薩言：「世尊！無所樂是為修行，無所厭是為修行。世尊！菩薩於一切法中，無高無下，是故無有少法而可樂厭，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高炬王菩薩言：「世尊！無所樂是為修行，無所厭是為修行。世尊！菩薩於一切法中，無高無下，是故無有少法而可樂厭，此即是為正修行。」

日藏菩薩言：「世尊！若有所依即有所轉，若無所依即無所轉。菩薩以無依止、無動轉故，即於一切法無所動搖，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏菩薩言：「世尊！若有所依即有所轉，若無所依即無所轉。菩薩以無依止、無動轉故，即於一切法無所動搖，此即是為正修行。」

勇猛心菩薩言：「世尊！心者世間所行，世間馳流。若菩薩於一切心得無心者，即無所思亦無分別，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛心菩薩言：「世尊！心者世間所行，世間馳流。若菩薩於一切心得無心者，即無所思亦無分別，此即是為正修行。」

愛見菩薩言：「世尊！如佛所說，一切所知皆悉是苦。若菩薩於一切所知得醒悟者，即無所知亦無所取，是故不入滅受想定，不捨眾生不失大悲，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛見菩薩言：「世尊！如佛所說，一切所知皆悉是苦。若菩薩於一切所知得醒悟者，即無所知亦無所取，是故不入滅受想定，不捨眾生不失大悲，此即是為正修行。」

香象王菩薩言：「世尊！愚夫異生荷諸重擔，起於五蘊深重之見。若菩薩了知五蘊得輕利者，即捨諸重擔，復能為諸愚夫，宣說棄置五蘊重擔之法，是故無有少法起真實想，了知諸法無生無滅，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香象王菩薩言：「世尊！愚夫異生荷諸重擔，起於五蘊深重之見。若菩薩了知五蘊得輕利者，即捨諸重擔，復能為諸愚夫，宣說棄置五蘊重擔之法，是故無有少法起真實想，了知諸法無生無滅，此即是為正修行。」

持世菩薩言：「世尊！正所行是修行，非邪惡所行，菩薩應當修正方便。云何是正方便？謂一切法平等性智，虛空等故，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世菩薩言：「世尊！正所行是修行，非邪惡所行，菩薩應當修正方便。云何是正方便？謂一切法平等性智，虛空等故，此即是為正修行。」

堅固意菩薩言：「世尊！若菩薩有慧方便智，即無生而生，無起而起，於生滅中亦無所住，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固意菩薩言：「世尊！若菩薩有慧方便智，即無生而生，無起而起，於生滅中亦無所住，此即是為正修行。」

吉祥峯王菩薩言：「世尊！若菩薩觀一切法自性寂滅，即不棄捨大悲之鎧，見諸勤力不虛果利，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥峯王菩薩言：「世尊！若菩薩觀一切法自性寂滅，即不棄捨大悲之鎧，見諸勤力不虛果利，此即是為正修行。」

無礙光菩薩言：「世尊！若有所行之跡，是為魔事，若為魔事即非修行。若無所行亦無所住，而彼諸魔伺不得便，乃能超越諸惡魔道，此即菩薩真實修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙光菩薩言：「世尊！若有所行之跡，是為魔事，若為魔事即非修行。若無所行亦無所住，而彼諸魔伺不得便，乃能超越諸惡魔道，此即菩薩真實修行。」

勤精進菩薩言：「世尊！若有少法樂欲成辦，彼即虛其勤力，以一切法無所成辦故。是中若有智及所知，即非無意，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤精進菩薩言：「世尊！若有少法樂欲成辦，彼即虛其勤力，以一切法無所成辦故。是中若有智及所知，即非無意，此即是為正修行。」

滅惡趣菩薩言：「世尊！若有種類分別所行，何名修行？無種類，無分別，是為修行。彼無種類、無分別，即心自性。若能了知心自性者，此即是為真實修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅惡趣菩薩言：「世尊！若有種類分別所行，何名修行？無種類，無分別，是為修行。彼無種類、無分別，即心自性。若能了知心自性者，此即是為真實修行。」

善思而思菩薩言：「世尊！菩薩隨入一切眾生心，彼隨入已，即了一切眾生心而無心。此中無心，智所入故，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思而思菩薩言：「世尊！菩薩隨入一切眾生心，彼隨入已，即了一切眾生心而無心。此中無心，智所入故，此即是為正修行。」

寂意菩薩言：「世尊！近寂是為修行，非近寂是為修行。菩薩於其大寂遍寂近寂諸心所緣，若增若減悉無造作，離增減故平等覺了，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂意菩薩言：「世尊！近寂是為修行，非近寂是為修行。菩薩於其大寂遍寂近寂諸心所緣，若增若減悉無造作，離增減故平等覺了，此即是為正修行。」

導師菩薩言：「世尊！菩薩發起善根，是正修行。若有所成，即非發起善根。何以故？菩薩發起福行，即是發起智行。福平等故即智平等，智平等故即福平等。福、智平等故即菩提平等，菩提平等故即一切法平等，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師菩薩言：「世尊！菩薩發起善根，是正修行。若有所成，即非發起善根。何以故？菩薩發起福行，即是發起智行。福平等故即智平等，智平等故即福平等。福、智平等故即菩提平等，菩提平等故即一切法平等，此即是為正修行。」

嬉戲王菩薩言：「世尊！一切法無分別，是為修行。若菩薩了知一切法法界普攝已，即無有少法若離若合，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嬉戲王菩薩言：「世尊！一切法無分別，是為修行。若菩薩了知一切法法界普攝已，即無有少法若離若合，此即是為正修行。」

善思義菩薩言：「世尊！諸法依義不依於文。若菩薩解了義故，即於八萬四千法蘊，慧能受持讀誦解說，然於真實不可說義中無所動轉，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思義菩薩言：「世尊！諸法依義不依於文。若菩薩解了義故，即於八萬四千法蘊，慧能受持讀誦解說，然於真實不可說義中無所動轉，此即是為正修行。」

清淨意菩薩言：「世尊！深固心是為修行。菩薩深心具足，即非語言記說，最上所得。但修真實正道，觀彼真實道亦無去、無來，此即是為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨意菩薩言：「世尊！深固心是為修行。菩薩深心具足，即非語言記說，最上所得。但修真實正道，觀彼真實道亦無去、無來，此即是為正修行。」

畢竟無垢思惟菩薩言：「世尊！如有垢之衣濯令清潔，無垢之衣其何滌邪？菩薩亦復如是，不以本來清淨之心，如實伺察使令清淨。若復菩薩，一切心垢煩惱本不轉者，彼即清淨。若如是清淨，此即是為真實修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟無垢思惟菩薩言：「世尊！如有垢之衣濯令清潔，無垢之衣其何滌邪？菩薩亦復如是，不以本來清淨之心，如實伺察使令清淨。若復菩薩，一切心垢煩惱本不轉者，彼即清淨。若如是清淨，此即是為真實修行。」

海意菩薩言：「世尊！菩薩為善知識所攝受者，即少歷辛勤能成正行。何以故？若菩薩力，不能超越諸魔事者，當知彼為諸惡知識之所攝受。若力能超越諸魔事者，當知彼為諸善知識之所攝受。世尊！是故菩薩若欲超越諸魔事者，應當親近承事諸善知識。菩薩為善知識所攝受故，即少歷辛勤能成正行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩言：「世尊！菩薩為善知識所攝受者，即少歷辛勤能成正行。何以故？若菩薩力，不能超越諸魔事者，當知彼為諸惡知識之所攝受。若力能超越諸魔事者，當知彼為諸善知識之所攝受。世尊！是故菩薩若欲超越諸魔事者，應當親近承事諸善知識。菩薩為善知識所攝受故，即少歷辛勤能成正行。」

爾時，世尊告海意菩薩言：「善男子！汝知魔事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告海意菩薩言：「善男子！汝知魔事不？」

海意白佛言：「世尊！我知魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白佛言：「世尊！我知魔事。」

佛言：「海意！隨汝意說，令諸菩薩聞已，即能超越摧伏諸魔外道，速證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！隨汝意說，令諸菩薩聞已，即能超越摧伏諸魔外道，速證阿耨多羅三藐三菩提果。」

於是海意菩薩而白佛言：「如世尊勅當說魔事，唯願世尊，威神建立。世尊！所謂魔事，有十二種。何等十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海意菩薩而白佛言：「如世尊勅當說魔事，唯願世尊，威神建立。世尊！所謂魔事，有十二種。何等十二？

「一者、菩薩行布施波羅蜜多時，以非愛物而行惠捨，其心樂欲；以可愛物而行惠捨，心不樂欲。人不樂之物而固與之，人所樂之物而不與之。於所施物起種種想，於所與人起種種想。此為菩薩行布施時第一魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、菩薩行布施波羅蜜多時，以非愛物而行惠捨，其心樂欲；以可愛物而行惠捨，心不樂欲。人不樂之物而固與之，人所樂之物而不與之。於所施物起種種想，於所與人起種種想。此為菩薩行布施時第一魔事。

「又復，世尊！菩薩行持戒波羅蜜多時，若見彼於善法戒行律範軌式而能具足，乃至小罪猶懷大懼，淨命自資堅持戒行，諸沙門婆羅門，即當親近尊重。見破戒人呵毀恚怒，於彼之前，自恃戒德毀謗於他。此為菩薩持戒之時第二魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！菩薩行持戒波羅蜜多時，若見彼於善法戒行律範軌式而能具足，乃至小罪猶懷大懼，淨命自資堅持戒行，諸沙門婆羅門，即當親近尊重。見破戒人呵毀恚怒，於彼之前，自恃戒德毀謗於他。此為菩薩持戒之時第二魔事。

「又復，世尊！菩薩行忍辱波羅蜜多時，欲成忍行，身雖能忍語不能忍，心生瞋恚。見有力人於彼即忍，見劣弱人於彼不忍。復於有力人前顯示忍力，於劣弱人前現瞋恚相。彼如是即忍，彼如是不忍。何等處可忍？何等處不忍？若行忍處起憍倨心，於不忍處不速懺悔，此為菩薩行忍辱時第三魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！菩薩行忍辱波羅蜜多時，欲成忍行，身雖能忍語不能忍，心生瞋恚。見有力人於彼即忍，見劣弱人於彼不忍。復於有力人前顯示忍力，於劣弱人前現瞋恚相。彼如是即忍，彼如是不忍。何等處可忍？何等處不忍？若行忍處起憍倨心，於不忍處不速懺悔，此為菩薩行忍辱時第三魔事。

「又復，世尊！菩薩行精進波羅蜜多時，發起精進，化度聲聞、緣覺乘人，亦復化度大乘中人。但為聲聞、緣覺乘人，相續說法。返以大乘之法化諸愚人(此下據梵本標列文義次第，於海意菩薩說十二種魔事中止有上三段半，少下八段半。於佛說十種破魔法門中，止有下四段，闕上六段，既梵本脫落，無以補之)。此為第六破魔法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！菩薩行精進波羅蜜多時，發起精進，化度聲聞、緣覺乘人，亦復化度大乘中人。但為聲聞、緣覺乘人，相續說法。返以大乘之法化諸愚人(此下據梵本標列文義次第，於海意菩薩說十二種魔事中止有上三段半，少下八段半。於佛說十種破魔法門中，止有下四段，闕上六段，既梵本脫落，無以補之)。此為第六破魔法門。」

「復次，海意！一切法自性無染，以無染相，化度染污眾生。此為第七破魔法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！一切法自性無染，以無染相，化度染污眾生。此為第七破魔法門。

「復次，海意！一切法自性無生無起，以無生無起相，為諸眾生宣說斷除生、老、病、死之法。此為第八破魔法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！一切法自性無生無起，以無生無起相，為諸眾生宣說斷除生、老、病、死之法。此為第八破魔法門。

「復次，海意！諸法自性同於一味而無差別。以同一味無差別相，建立三乘各為說法，令諸眾生亦不捨離大乘意樂。此為第九破魔法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！諸法自性同於一味而無差別。以同一味無差別相，建立三乘各為說法，令諸眾生亦不捨離大乘意樂。此為第九破魔法門。

「復次，海意！若菩薩心意識雖無所依著，而常不忘失大菩提心。雖離諸發起，然不捨離解脫一切眾生之心。雖超越諸行，而亦成辦菩薩勝行。此為第十破魔法門。海意！如是十種破魔法門，若諸菩薩勤行修習者，即當超越一切魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！若菩薩心意識雖無所依著，而常不忘失大菩提心。雖離諸發起，然不捨離解脫一切眾生之心。雖超越諸行，而亦成辦菩薩勝行。此為第十破魔法門。海意！如是十種破魔法門，若諸菩薩勤行修習者，即當超越一切魔事。」